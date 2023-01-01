中邊分別論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中邊分別論卷上

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

相品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相品第一

恭敬善行子， 能造此正論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬善行子， 能造此正論，

為我等宣說， 今當顯此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為我等宣說， 今當顯此義。

初立論體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初立論體。

相障及真實， 研習對治道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相障及真實， 研習對治道，

修住而得果， 無上乘唯爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修住而得果， 無上乘唯爾。

此七義是論所說。何者為七？一相、二障、三真實、四研習對治、五修住、六得果、七無上乘。今依相說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七義是論所說。何者為七？一相、二障、三真實、四研習對治、五修住、六得果、七無上乘。今依相說此偈言：

虛妄分別有， 彼處無有二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄分別有， 彼處無有二，

彼中唯有空， 於此亦有彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中唯有空， 於此亦有彼。

此中虛妄分別者，謂分別能執、所執。有者，但有分別。彼處者，謂虛妄分別。無有二者，謂能執、所執此二永無。彼中者，謂分別中。唯有空者，謂但此分別離能執所執故。唯有空於此者，謂能所空中。亦有彼者，謂有虛妄分別。若法是處無，由此法故是處空，其所餘者則名為有。若如是知，即於空相智無顛倒。次說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中虛妄分別者，謂分別能執、所執。有者，但有分別。彼處者，謂虛妄分別。無有二者，謂能執、所執此二永無。彼中者，謂分別中。唯有空者，謂但此分別離能執所執故。唯有空於此者，謂能所空中。亦有彼者，謂有虛妄分別。若法是處無，由此法故是處空，其所餘者則名為有。若如是知，即於空相智無顛倒。次說偈言：

故說一切法， 非空非不空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說一切法， 非空非不空，

有無及有故， 是名中道義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無及有故， 是名中道義。

一切法者，謂有為名虛妄分別，無為名空。非空者，謂由空由虛妄分別。非不空者，謂由能執所執故。有者，謂虛妄分別有故。無者，謂能所執無故。及有者，謂於虛妄中有真空故，於真空中亦有虛妄分別故。是名中道義者，謂一切法非一向空，亦非一向不空。如是等文不違般若波羅蜜等，如經說：一切法非空非不空。如是已說虛妄分別有相無相竟。今當次說其自體相，故說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法者，謂有為名虛妄分別，無為名空。非空者，謂由空由虛妄分別。非不空者，謂由能執所執故。有者，謂虛妄分別有故。無者，謂能所執無故。及有者，謂於虛妄中有真空故，於真空中亦有虛妄分別故。是名中道義者，謂一切法非一向空，亦非一向不空。如是等文不違般若波羅蜜等，如經說：一切法非空非不空。如是已說虛妄分別有相無相竟。今當次說其自體相，故說偈言：

塵根我及識， 本識生似彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵根我及識， 本識生似彼，

但識有無彼， 彼無故識無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但識有無彼， 彼無故識無。

似塵者，謂本識顯現相似色等。似根者，謂識似五根於自他相續中顯現。似我者，謂意識與我見無明等相應故。似識者，謂六種識。本識者，謂阿黎耶識。生似彼者，謂似塵等四物。但識有者，謂但有亂識。無彼者，謂無四物。何以故？似塵似根非實形識故，似我似識顯現不如境故。彼無故識無者，謂塵既是無，識亦是無。是識所取四種境界，謂塵、根、我及識，所攝實無體相。所取既無，能取亂識亦復是無。如是說體相已。今當顯名義，故說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似塵者，謂本識顯現相似色等。似根者，謂識似五根於自他相續中顯現。似我者，謂意識與我見無明等相應故。似識者，謂六種識。本識者，謂阿黎耶識。生似彼者，謂似塵等四物。但識有者，謂但有亂識。無彼者，謂無四物。何以故？似塵似根非實形識故，似我似識顯現不如境故。彼無故識無者，謂塵既是無，識亦是無。是識所取四種境界，謂塵、根、我及識，所攝實無體相。所取既無，能取亂識亦復是無。如是說體相已。今當顯名義，故說偈言：

亂識虛妄性， 由此義得成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亂識虛妄性， 由此義得成，

非實有無故， 滅彼故解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非實有無故， 滅彼故解脫。

亂識虛妄性由此義得成者，謂一切世間但唯亂識。此亂識云何名虛妄？由境不實故、由體散亂故。非實有者，謂顯現似四物，四物永無故。非實無故者，謂非一切永無，由亂識生故。云何不許亂識永無？故偈言：滅彼故解脫。若執永無，繫縛、解脫皆不成就，則起邪見撥淨不淨品。如是說虛妄體相已。今當次說虛妄攝相。若言唯是虛妄，云何能攝三性？故說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亂識虛妄性由此義得成者，謂一切世間但唯亂識。此亂識云何名虛妄？由境不實故、由體散亂故。非實有者，謂顯現似四物，四物永無故。非實無故者，謂非一切永無，由亂識生故。云何不許亂識永無？故偈言：滅彼故解脫。若執永無，繫縛、解脫皆不成就，則起邪見撥淨不淨品。如是說虛妄體相已。今當次說虛妄攝相。若言唯是虛妄，云何能攝三性？故說偈言：

分別及依他、 真實唯三性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別及依他、 真實唯三性，

由塵與亂識， 及二無故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由塵與亂識， 及二無故說。

分別性者，謂是六塵永不可得，猶如空華。依他性者，謂唯亂識，有非實故，猶如幻物。真實性者，謂能取所取二無所有，真實有無故，猶如虛空。說虛妄攝相已。今當說入虛妄無所有方便相，故說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別性者，謂是六塵永不可得，猶如空華。依他性者，謂唯亂識，有非實故，猶如幻物。真實性者，謂能取所取二無所有，真實有無故，猶如虛空。說虛妄攝相已。今當說入虛妄無所有方便相，故說偈言：

由依唯識故， 境無體義成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由依唯識故， 境無體義成，

以塵無有體， 本識即不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以塵無有體， 本識即不生。

一切三界但唯有識，依如此義，外塵體相決無所有，此智得成。由所緣境無有體故，能緣唯識亦不得生，以是方便即得入於能取所取無所有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三界但唯有識，依如此義，外塵體相決無所有，此智得成。由所緣境無有體故，能緣唯識亦不得生，以是方便即得入於能取所取無所有相。

是故識成就， 非識為自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故識成就， 非識為自性。

所識諸塵既無有體，是故識性無理得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所識諸塵既無有體，是故識性無理得成。

不識及與識(疏本云應知識不識)， 由是義平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不識及與識(疏本云應知識不識)， 由是義平等。

不識者，由自性不成就，是故非識。此法真實無所有性，而能顯現似非實塵，故說為識。說入虛妄無所有方便相已。今當顯虛妄總相，故說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不識者，由自性不成就，是故非識。此法真實無所有性，而能顯現似非實塵，故說為識。說入虛妄無所有方便相已。今當顯虛妄總相，故說偈言：

虛妄總類者， 三界心心法(不識者疏本無不字)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄總類者， 三界心心法(不識者疏本無不字)。

虛妄者，若約界立，謂欲、色、無色界。若約生立，謂心及心法是總類相。說總相已。別相今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄者，若約界立，謂欲、色、無色界。若約生立，謂心及心法是總類相。說總相已。別相今當說。

唯塵智名心， 差別名心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯塵智名心， 差別名心法。

心者但了別塵通相，若了塵別相說名為心法，謂受想行等。說總別相已。次顯生起相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心者但了別塵通相，若了塵別相說名為心法，謂受想行等。說總別相已。次顯生起相。

第一名緣識， 第二是用識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一名緣識， 第二是用識，

於塵受分別， 引行謂心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於塵受分別， 引行謂心法。

緣識者，謂阿黎耶識，餘識生緣故。用識者，謂因黎耶識於塵中起，名為用識。於塵受者，謂領塵苦等，說名受陰。分別者，謂選擇塵差別，是名想陰。引行者，能令心捨此取彼，謂欲、思惟及作意等，名為行陰。如是受等名為心法。說生起相已。當說虛妄染污相，故說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣識者，謂阿黎耶識，餘識生緣故。用識者，謂因黎耶識於塵中起，名為用識。於塵受者，謂領塵苦等，說名受陰。分別者，謂選擇塵差別，是名想陰。引行者，能令心捨此取彼，謂欲、思惟及作意等，名為行陰。如是受等名為心法。說生起相已。當說虛妄染污相，故說偈言：

覆藏及安立， 將導與攝持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆藏及安立， 將導與攝持，

圓滿三分成， 領觸并牽引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿三分成， 領觸并牽引。

執著及現前， 苦故惱世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執著及現前， 苦故惱世間，

三種二種難， 亦七由虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種二種難， 亦七由虛妄。

覆藏者，由無明能障如實見故。安立者，由諸行能安立業，熏習於本識中故。將導者，由本識及意識能令眾生往受生處故。攝持者，謂由色能攝持自體五聚故。圓滿者，謂由六入能生長故。三分成者，依根、塵、識，諸觸成故。領觸者，由樂苦等為損益故。牽引者，由貪愛令業能牽後生故。執著者，由四取能令諸識染著欲等四處，隨從得生故。現前者，由業有，謂已作諸業趣向來生，為與果報故。苦者，由生老死故。惱世間者，謂三界由無明乃至老死等所逼惱，恒受苦難故。三種二種難亦七由虛妄者，三種難者，謂煩惱、業、生等。煩惱難者，謂無明、貪愛、取。業難者。謂行及有。生難者，謂所餘七分。二種難者，所謂因果。因難者，謂煩惱、業分。果難者，謂所餘分。七難者，謂七種因：一顛倒因，謂無明。二牽引因，謂諸行。三將因，謂本意二識。四攝因，謂名色、六入。五受用因，謂觸、受。六引出因，謂愛、取、有。七厭怖因，謂生、老死。由虛妄者，如是苦難從虛妄生。集虛妄義有九種相，所謂有相、無相、自相、攝相、入無相、方便相、差別相、眾名相、生緣相、染相，義現於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆藏者，由無明能障如實見故。安立者，由諸行能安立業，熏習於本識中故。將導者，由本識及意識能令眾生往受生處故。攝持者，謂由色能攝持自體五聚故。圓滿者，謂由六入能生長故。三分成者，依根、塵、識，諸觸成故。領觸者，由樂苦等為損益故。牽引者，由貪愛令業能牽後生故。執著者，由四取能令諸識染著欲等四處，隨從得生故。現前者，由業有，謂已作諸業趣向來生，為與果報故。苦者，由生老死故。惱世間者，謂三界由無明乃至老死等所逼惱，恒受苦難故。三種二種難亦七由虛妄者，三種難者，謂煩惱、業、生等。煩惱難者，謂無明、貪愛、取。業難者。謂行及有。生難者，謂所餘七分。二種難者，所謂因果。因難者，謂煩惱、業分。果難者，謂所餘分。七難者，謂七種因：一顛倒因，謂無明。二牽引因，謂諸行。三將因，謂本意二識。四攝因，謂名色、六入。五受用因，謂觸、受。六引出因，謂愛、取、有。七厭怖因，謂生、老死。由虛妄者，如是苦難從虛妄生。集虛妄義有九種相，所謂有相、無相、自相、攝相、入無相、方便相、差別相、眾名相、生緣相、染相，義現於前。

說虛妄已，當說方便為顯空義，由此相應故說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說虛妄已，當說方便為顯空義，由此相應故說偈言：

體相及眾名， 其義與分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體相及眾名， 其義與分別，

成立理應知， 略解空如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成立理應知， 略解空如是。

云何應知空相？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何應知空相？偈言：

無二、有此無， 是二名空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二、有此無， 是二名空相，

故非有非無， 不異亦不一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故非有非無， 不異亦不一。

無二者，謂無所取能取。有此無者，謂但有所取，能取無。是二名空相者，謂無及有無是名空相。此顯真空無有二相，是法以二無為性，不可說有不可說無。云何非有？是二無故。云何非無？是二無有故。故偈言：非有非無是名真空相。不異亦不一者，與虛妄分別不異相亦不一相。若異者，謂法性與法異，是義不然，譬如五陰與無常性及苦性。若一者，清淨境界智及通相不成就。如是道理顯現空與虛妄離一異相，是故說不有非不有，非一非異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二者，謂無所取能取。有此無者，謂但有所取，能取無。是二名空相者，謂無及有無是名空相。此顯真空無有二相，是法以二無為性，不可說有不可說無。云何非有？是二無故。云何非無？是二無有故。故偈言：非有非無是名真空相。不異亦不一者，與虛妄分別不異相亦不一相。若異者，謂法性與法異，是義不然，譬如五陰與無常性及苦性。若一者，清淨境界智及通相不成就。如是道理顯現空與虛妄離一異相，是故說不有非不有，非一非異相。

云何眾名應知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眾名應知？

如如及實際， 無相與真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如及實際， 無相與真實，

法界法身等， 略說空眾名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界法身等， 略說空眾名。

云何眾名義應知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眾名義應知？

非變異不到， 相滅聖境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非變異不到， 相滅聖境界，

聖法因及依， 是眾名義次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖法因及依， 是眾名義次。

無異為義故，是故名如如，恒如是不捨故。無顛倒為義，故說實際，非顛倒種類及境界故。相滅為義，故說無相，離一切相故、無分別聖智境界故、第一義智為體故。說真實聖法因為義故，是故說法界。聖法依此境生，此中因義是界義。攝持法身為義，故說法身。如是空眾名義已顯。云何空分別應知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異為義故，是故名如如，恒如是不捨故。無顛倒為義，故說實際，非顛倒種類及境界故。相滅為義，故說無相，離一切相故、無分別聖智境界故、第一義智為體故。說真實聖法因為義故，是故說法界。聖法依此境生，此中因義是界義。攝持法身為義，故說法身。如是空眾名義已顯。云何空分別應知？

亦染亦清淨， 如是空分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦染亦清淨， 如是空分別。

何處位空不淨？何處位空淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處位空不淨？何處位空淨？

有垢亦無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有垢亦無垢。

若在此位中是諸垢法，未得出離與共相應，是位處說不淨。若在此位出離諸垢，此位處說淨。若已與垢相應後時無垢，不離變異法故。云何不無常？為此問故答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在此位中是諸垢法，未得出離與共相應，是位處說不淨。若在此位出離諸垢，此位處說淨。若已與垢相應後時無垢，不離變異法故。云何不無常？為此問故答：

水界金空靜， 法界淨如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水界金空靜， 法界淨如是。

客塵故、離滅故、不是自性變異故。復有分別此空有十六：一內空、二外空、三內外空、四大空、五空空、六第一義空、七有為空、八無為空、九畢竟空、十無前後空、十一不捨空、十二性空、十三相空、十四一切法空、十五非有空、十六非有性空。如是略說空應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客塵故、離滅故、不是自性變異故。復有分別此空有十六：一內空、二外空、三內外空、四大空、五空空、六第一義空、七有為空、八無為空、九畢竟空、十無前後空、十一不捨空、十二性空、十三相空、十四一切法空、十五非有空、十六非有性空。如是略說空應知。

食者所食空， 身及依處空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者所食空， 身及依處空，

能見及如理， 所求至得空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見及如理， 所求至得空。

此中能食空者，依內根故說。所食空者，依外塵故說。身者是能食、所食者依處，是重空故，說內外空。大空者，世器遍滿故，故說名大，此空說大空。內入身及世器，此法是空，無分別智能見此空，此無分別智空，故名空空。如道理依第一義相觀此法空，是名第一義空。為得此，菩薩修行空，是此法空。為何修行？為至得二善：一有為善、二無為善，此空是名有為無為空。為常利益他、為一向恒利益他故，修此空故，說畢竟空。為不捨生死，此生死無前後，諸眾生不見其空，疲厭故捨離生死，此空是名無前後空。為善無窮盡，諸佛入無餘涅槃，因此空不捨他利益事，是名不捨空。為清淨界性，性義者種類義，自然得故，故立名性，此空名性空。為得大相好，是大人相及小相，為得此二相修行此空，是名相空。為清淨佛法故，菩薩行彼十力四無畏等諸佛不共法，為清淨令出，菩薩修此空，是名一切法空。如是十四種空已安立，應知分別此相。是十四中何法名空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中能食空者，依內根故說。所食空者，依外塵故說。身者是能食、所食者依處，是重空故，說內外空。大空者，世器遍滿故，故說名大，此空說大空。內入身及世器，此法是空，無分別智能見此空，此無分別智空，故名空空。如道理依第一義相觀此法空，是名第一義空。為得此，菩薩修行空，是此法空。為何修行？為至得二善：一有為善、二無為善，此空是名有為無為空。為常利益他、為一向恒利益他故，修此空故，說畢竟空。為不捨生死，此生死無前後，諸眾生不見其空，疲厭故捨離生死，此空是名無前後空。為善無窮盡，諸佛入無餘涅槃，因此空不捨他利益事，是名不捨空。為清淨界性，性義者種類義，自然得故，故立名性，此空名性空。為得大相好，是大人相及小相，為得此二相修行此空，是名相空。為清淨佛法故，菩薩行彼十力四無畏等諸佛不共法，為清淨令出，菩薩修此空，是名一切法空。如是十四種空已安立，應知分別此相。是十四中何法名空？

人法二皆無， 此中名為空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人法二皆無， 此中名為空，

彼無非是無， 此中有別空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無非是無， 此中有別空。

人法二無有，是法名空。是無有法，決定有亦空。如上說能食等十四處，此二法是名空，為顯空真實相故，是故最後安立二空：一非有空、二非有性空。立二空何所為？為離人法增益、為離人法空毀謗，如次第。如是空分別應知。云何空成立義應知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人法二無有，是法名空。是無有法，決定有亦空。如上說能食等十四處，此二法是名空，為顯空真實相故，是故最後安立二空：一非有空、二非有性空。立二空何所為？為離人法增益、為離人法空毀謗，如次第。如是空分別應知。云何空成立義應知？

若言不淨者， 眾生無解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言不淨者， 眾生無解脫；

若言無垢者， 功用無所施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言無垢者， 功用無所施。

若諸法空對治未起時，為客塵不染故，自然清淨。煩惱障無故，不因功力，一切眾生應得解脫。若對治已起，自性故不淨，為得解脫修道功用無果報故。作如是果，故說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸法空對治未起時，為客塵不染故，自然清淨。煩惱障無故，不因功力，一切眾生應得解脫。若對治已起，自性故不淨，為得解脫修道功用無果報故。作如是果，故說：

不染非不染， 非淨非不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染非不染， 非淨非不淨，

心本清淨故， 煩惱客塵故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心本清淨故， 煩惱客塵故。

云何不染非不染？心本自性清淨故。云何非淨非不淨？煩惱客塵故。如是空分別略說已。安立空眾義者，應知有二種：一為體相、二為安立。何者為體相？為有相故、無有相故。是有相者，離有離無相，離一離異相。安立者，眾名等四義應知分別。中邊論相品為解釋偈已究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不染非不染？心本自性清淨故。云何非淨非不淨？煩惱客塵故。如是空分別略說已。安立空眾義者，應知有二種：一為體相、二為安立。何者為體相？為有相故、無有相故。是有相者，離有離無相，離一離異相。安立者，眾名等四義應知分別。中邊論相品為解釋偈已究竟。

障品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障品第二

遍及一方重， 平等及取捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍及一方重， 平等及取捨，

今說二種障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說二種障。

此中遍障者，煩惱障及一切智障，為菩薩種性諸人，二障圓滿故。一方障者，煩惱障，為聲聞性等諸人。重障者，是前諸人欲等諸行中隨一麁煩惱。平等障者，平等諸行中隨行中隨一生死。取捨障者，菩薩性諸人，為障無住處涅槃故。如理相應二種人障已說，一菩薩性人、二聲聞等性人。復有煩惱相九種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中遍障者，煩惱障及一切智障，為菩薩種性諸人，二障圓滿故。一方障者，煩惱障，為聲聞性等諸人。重障者，是前諸人欲等諸行中隨一麁煩惱。平等障者，平等諸行中隨行中隨一生死。取捨障者，菩薩性諸人，為障無住處涅槃故。如理相應二種人障已說，一菩薩性人、二聲聞等性人。復有煩惱相九種。

九結名惑障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結名惑障。

九種諸惑結，此中說煩惱障。此諸煩惱障為障誰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九種諸惑結，此中說煩惱障。此諸煩惱障為障誰？

厭離及除捨， 實見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭離及除捨， 實見，

愛欲結者，障厭離心。心堅礙障者，障除捨心。因此惑違逆，礙境界中不能生捨除心。諸餘結者覆障真實見。云何起障？是諸煩惱次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛欲結者，障厭離心。心堅礙障者，障除捨心。因此惑違逆，礙境界中不能生捨除心。諸餘結者覆障真實見。云何起障？是諸煩惱次第。

及身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及身見。

身見所依法， 滅道三寶障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見所依法， 滅道三寶障，

利養恭敬等， 輕財知止足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利養恭敬等， 輕財知止足。

是諸餘煩惱，是此五處障。我慢障者，欲滅離身見時障，對正觀智有異品無異品，無異品我慢數行故，此身見不得滅。無明結者，欲遠離身見依處時為真實見障，因此不得遠離取陰故。見結者，欲通達滅諦時為作障，身見及邊見於滅諦生怖畏故，邪見於滅諦起誹謗故。取結者，是通達道諦時為作障，依別道理思擇求得清淨故。疑結者，欲通達三寶時為作障，不信受三寶功德故。嫉妬結者，欲遠離利養恭敬時為作障，不見此過失故。慳悋結者，欲行輕財知足時為作障，令貪著財物等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸餘煩惱，是此五處障。我慢障者，欲滅離身見時障，對正觀智有異品無異品，無異品我慢數行故，此身見不得滅。無明結者，欲遠離身見依處時為真實見障，因此不得遠離取陰故。見結者，欲通達滅諦時為作障，身見及邊見於滅諦生怖畏故，邪見於滅諦起誹謗故。取結者，是通達道諦時為作障，依別道理思擇求得清淨故。疑結者，欲通達三寶時為作障，不信受三寶功德故。嫉妬結者，欲遠離利養恭敬時為作障，不見此過失故。慳悋結者，欲行輕財知足時為作障，令貪著財物等故。

善法障復十，復有別障十種善法等處應知。何者為十處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法障復十，復有別障十種善法等處應知。何者為十處？

不行非處所， 所行不如理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不行非處所， 所行不如理，

不生不思量， 資糧不具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生不思量， 資糧不具足，

性友不相稱， 心疲故厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性友不相稱， 心疲故厭離，

修行不相稱， 惡怨人共住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行不相稱， 惡怨人共住，

麁惑三隨一， 般若不成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁惑三隨一， 般若不成就，

自性重煩惱， 懈怠與放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性重煩惱， 懈怠與放逸，

著有及欲塵， 下劣心亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著有及欲塵， 下劣心亦爾，

不信無願樂， 如言思量義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信無願樂， 如言思量義，

不敬法重利， 於眾生無悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不敬法重利， 於眾生無悲，

聞災及少聞， 三昧資糧減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞災及少聞， 三昧資糧減。

如是諸障，何者為善法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸障，何者為善法？

善菩提攝取， 有智無迷障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善菩提攝取， 有智無迷障，

迴向不怖嫉， 自在善等十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向不怖嫉， 自在善等十。

如是善等諸法中，何者被障、何者為障應知？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是善等諸法中，何者被障、何者為障應知？答：

此十各三障， 十事中應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十各三障， 十事中應知。

善法有三障，一者不修行、二非處修行、三修行不如理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法有三障，一者不修行、二非處修行、三修行不如理。

菩提有三種障，一者不生善、二不生正思量、三資糧不圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提有三種障，一者不生善、二不生正思量、三資糧不圓滿。

攝取菩提者，發菩提心是名攝取菩提。此心有三種，一與性不相應行、二朋友不相應、三心疲極厭離。有智者，是菩薩體性，為知此法有三障：一修行不相稱、二惡友人共住、三與惡怨人共住。此中惡人者，愚癡凡人。惡怨人者，礙菩薩功德，觀菩薩過失。無迷者，心不散亂，有三障：一顛倒麁失、二煩惱等、三障中隨一有，餘三令成熟解脫般若未熟未滿。無障者，滅離諸障，是名無障。此有三障，一自性麁惑、二懈怠、三放逸。菩提迴向有三障，令心迴向餘處，不得一向迴向無上菩提：一貪著諸有、二貪著有資糧法、三下劣品心。無怖畏有三障，一於人不生信重心、二於正法中不生願欲、三如名字言語思量諸義。樂嫉妬者有三障，一不尊重正法、二尊重利養恭敬、三於眾生中不起大悲心。不自在者有三障，因此三不得自在：一無聞慧，無聞者生起業惑，正法災故；二聞慧少弱；三者三昧事不成熟。還復是此障善等諸法中十種隨一分作因，依此義故，應知障中何者為十因。第一生因，譬如眼入為眼識作生因。二住因，譬如四種食為一切眾生。三持因，如所持能攝持，譬器世界為眾生生世界。四明了因，如光明為色。五變異因，如火等為成熟等諸事。六相離因，如鎌等為刈等。七迴轉因，如金銀師為迴轉諸金銀令成鐶釧。八必比因，譬如烟為火等必比知。九令信因，譬如立證因分為所立義。十至得因，如道等為涅槃等諸果作因。如是生障善處應知，此應令生故。住障者，菩提處，此不應壞動故。持障者，菩提攝取處，菩提心能持故。明了障者，有智處，此應顯了故。變異障者，無迷處，迷轉滅故有變異。相離障者，無障處，此障相離為體故。迴轉障者，迴向處，菩提心迴向為體相故。必比障者，無怖畏處，為不信故怖畏。令信障者，無嫉妬處，於法不嫉妬，令人信故。至得障者，自在處，無所繫屬，至得為體相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取菩提者，發菩提心是名攝取菩提。此心有三種，一與性不相應行、二朋友不相應、三心疲極厭離。有智者，是菩薩體性，為知此法有三障：一修行不相稱、二惡友人共住、三與惡怨人共住。此中惡人者，愚癡凡人。惡怨人者，礙菩薩功德，觀菩薩過失。無迷者，心不散亂，有三障：一顛倒麁失、二煩惱等、三障中隨一有，餘三令成熟解脫般若未熟未滿。無障者，滅離諸障，是名無障。此有三障，一自性麁惑、二懈怠、三放逸。菩提迴向有三障，令心迴向餘處，不得一向迴向無上菩提：一貪著諸有、二貪著有資糧法、三下劣品心。無怖畏有三障，一於人不生信重心、二於正法中不生願欲、三如名字言語思量諸義。樂嫉妬者有三障，一不尊重正法、二尊重利養恭敬、三於眾生中不起大悲心。不自在者有三障，因此三不得自在：一無聞慧，無聞者生起業惑，正法災故；二聞慧少弱；三者三昧事不成熟。還復是此障善等諸法中十種隨一分作因，依此義故，應知障中何者為十因。第一生因，譬如眼入為眼識作生因。二住因，譬如四種食為一切眾生。三持因，如所持能攝持，譬器世界為眾生生世界。四明了因，如光明為色。五變異因，如火等為成熟等諸事。六相離因，如鎌等為刈等。七迴轉因，如金銀師為迴轉諸金銀令成鐶釧。八必比因，譬如烟為火等必比知。九令信因，譬如立證因分為所立義。十至得因，如道等為涅槃等諸果作因。如是生障善處應知，此應令生故。住障者，菩提處，此不應壞動故。持障者，菩提攝取處，菩提心能持故。明了障者，有智處，此應顯了故。變異障者，無迷處，迷轉滅故有變異。相離障者，無障處，此障相離為體故。迴轉障者，迴向處，菩提心迴向為體相故。必比障者，無怖畏處，為不信故怖畏。令信障者，無嫉妬處，於法不嫉妬，令人信故。至得障者，自在處，無所繫屬，至得為體相故。

助道十度地， 復有餘別障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 助道十度地， 復有餘別障。

助道品法處者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 助道品法處者：

處不明懈怠， 三昧少二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處不明懈怠， 三昧少二種，

不種及羸弱， 諸見麁惡過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不種及羸弱， 諸見麁惡過。

念處者，依處不明了為障。四正勤處，懈怠。四如意足處，禪定少。二種為不圓滿。欲精進心思量四種，隨一不具足，為修習不具足成，資糧八法隨一不具故。五根處，不下解脫分，善法種子故。力處，是五根羸弱，與非助道相雜起故。覺分處，諸見過失，見道所顯故。道分處，麁惡過失，此修道所顯現故。波羅蜜障者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念處者，依處不明了為障。四正勤處，懈怠。四如意足處，禪定少。二種為不圓滿。欲精進心思量四種，隨一不具足，為修習不具足成，資糧八法隨一不具故。五根處，不下解脫分，善法種子故。力處，是五根羸弱，與非助道相雜起故。覺分處，諸見過失，見道所顯故。道分處，麁惡過失，此修道所顯現故。波羅蜜障者：

富貴及善道， 不捨眾生障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富貴及善道， 不捨眾生障，

增減功德失， 令諸眾生入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增減功德失， 令諸眾生入，

解脫無盡量， 令善無有間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫無盡量， 令善無有間，

所作常決定， 同用令他熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作常決定， 同用令他熟。

此十種波羅蜜能生此法，此法是波羅蜜果。為障波羅蜜果故，是故顯說障波羅蜜。檀波羅蜜者何法為障？自在增上障。尸羅波羅蜜者障善道為障。羼提波羅蜜障不捨離眾生。毘梨耶波羅蜜障增益功德損減過失。禪波羅蜜者障受化眾生令入正位(四十心正位)。般若波羅蜜者障令他解脫。漚惒拘舍羅波羅蜜障檀等波羅蜜無盡無減，為迴向菩提故諸波羅蜜無盡無減。波抳陀那波羅蜜者障一切生處善法中無間生起，依願力故能攝持隨從善法。生處波羅波羅蜜者障善法決定事，思擇修習力弱故、不能折伏非助道故。闍那波羅蜜者障自身及他同用法樂及成熟兩處，不如聞言通達義故。於十種地中復有次第障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十種波羅蜜能生此法，此法是波羅蜜果。為障波羅蜜果故，是故顯說障波羅蜜。檀波羅蜜者何法為障？自在增上障。尸羅波羅蜜者障善道為障。羼提波羅蜜障不捨離眾生。毘梨耶波羅蜜障增益功德損減過失。禪波羅蜜者障受化眾生令入正位(四十心正位)。般若波羅蜜者障令他解脫。漚惒拘舍羅波羅蜜障檀等波羅蜜無盡無減，為迴向菩提故諸波羅蜜無盡無減。波抳陀那波羅蜜者障一切生處善法中無間生起，依願力故能攝持隨從善法。生處波羅波羅蜜者障善法決定事，思擇修習力弱故、不能折伏非助道故。闍那波羅蜜者障自身及他同用法樂及成熟兩處，不如聞言通達義故。於十種地中復有次第障。

遍滿最勝義， 勝流第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿最勝義， 勝流第一義，

無所繫屬義， 身無差別義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所繫屬義， 身無差別義，

無染清淨義， 法門無異義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染清淨義， 法門無異義，

不減不增義， 四自在依義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不減不增義， 四自在依義，

此法界無明， 此染是十障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法界無明， 此染是十障，

非十地扶助， 諸地是對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非十地扶助， 諸地是對治。

法界中十種義，遍一切處等無染濁無明。此無明，十種菩薩地中次第應知是障，非地助道故。法界中何者為十種義？一者遍滿義，依菩薩初地，法界義遍滿一切處，菩薩入觀得通達。因此通達，得見自他平等一分。二者最勝義，依第二地觀此法已，作是思惟：若依他共平等出離，一切種治淨出離應化勤行。三者勝流義，因三地法界傳流知所聞正法第一，為得此法，廣量三千大千世界火坑能自擲其中。四無所繫屬義，因此四地、因此觀法愛一向不生。五身無差別義，因第五地，十種心樂清淨平等。六無染清淨義，因第六地，十二生因處無有一法可染可淨，如此通達故。七法門無異義，因第七地無相故、修多羅等法別異相不行不顯故。八不減不增義，因八地得滿足無生法忍故，若不淨淨品中不見一法有減有增故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界中十種義，遍一切處等無染濁無明。此無明，十種菩薩地中次第應知是障，非地助道故。法界中何者為十種義？一者遍滿義，依菩薩初地，法界義遍滿一切處，菩薩入觀得通達。因此通達，得見自他平等一分。二者最勝義，依第二地觀此法已，作是思惟：若依他共平等出離，一切種治淨出離應化勤行。三者勝流義，因三地法界傳流知所聞正法第一，為得此法，廣量三千大千世界火坑能自擲其中。四無所繫屬義，因此四地、因此觀法愛一向不生。五身無差別義，因第五地，十種心樂清淨平等。六無染清淨義，因第六地，十二生因處無有一法可染可淨，如此通達故。七法門無異義，因第七地無相故、修多羅等法別異相不行不顯故。八不減不增義，因八地得滿足無生法忍故，若不淨淨品中不見一法有減有增故。

此中復有四種自在。何者為四？一無分別自在、二淨土自在、三智自在、四業自在。此中法界是第一第二自在依處。八地中通達智自在依義，因九地得四無礙辯故。業自在依義，因十地如意欲變化作眾生利益事。復有略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中復有四種自在。何者為四？一無分別自在、二淨土自在、三智自在、四業自在。此中法界是第一第二自在依處。八地中通達智自在依義，因九地得四無礙辯故。業自在依義，因十地如意欲變化作眾生利益事。復有略說。

已說煩惱障， 及一切智障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說煩惱障， 及一切智障，

是攝一切障， 盡彼得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是攝一切障， 盡彼得解脫。

此二種障滅盡無餘故，得出離解脫一切障。障總義者，一大障是遍滿故、二小障者一方障故、三修行障者重惑、四至得障平等煩惱、五至得勝負障取捨障、六正行障者是九種煩惱結、七因障善等處由十種因義故、八入真實障者是助道障、九無上善障者十波羅蜜障、十勝負捨離障。十地障攝集障略說有二種：一解脫障、二一切智障。中邊分別論障品第二竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二種障滅盡無餘故，得出離解脫一切障。障總義者，一大障是遍滿故、二小障者一方障故、三修行障者重惑、四至得障平等煩惱、五至得勝負障取捨障、六正行障者是九種煩惱結、七因障善等處由十種因義故、八入真實障者是助道障、九無上善障者十波羅蜜障、十勝負捨離障。十地障攝集障略說有二種：一解脫障、二一切智障。中邊分別論障品第二竟。

真實品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實品第三

此品真實應說。何者真實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品真實應說。何者真實？

根本相真實， 無顛倒真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本相真實， 無顛倒真實，

果因俱真實， 細麁等真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果因俱真實， 細麁等真實，

成就清淨境， 攝取分破實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就清淨境， 攝取分破實，

勝智實十種， 為對治我見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝智實十種， 為對治我見。

如是十種真實。何者為十？一根本真實、二相真實、三無顛倒真實、四果因真實、五細麁真實、六成就真實、七清淨境界真實、八攝取真實、九分破真實、十勝智真實。勝智又十種真實，為對治十種我執應知。何者為十？一陰勝智、二界勝智、三入勝智、四生緣勝智、五處非處勝智、六根勝智、七世勝智、八諦勝智、九乘勝智、十有為無為勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十種真實。何者為十？一根本真實、二相真實、三無顛倒真實、四果因真實、五細麁真實、六成就真實、七清淨境界真實、八攝取真實、九分破真實、十勝智真實。勝智又十種真實，為對治十種我執應知。何者為十？一陰勝智、二界勝智、三入勝智、四生緣勝智、五處非處勝智、六根勝智、七世勝智、八諦勝智、九乘勝智、十有為無為勝智。

此中何者根本真實？三種自性，一分別自性、二依他自性、三真實自性。一切餘真實，此中所立故。三性中何法名真實可信受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中何者根本真實？三種自性，一分別自性、二依他自性、三真實自性。一切餘真實，此中所立故。三性中何法名真實可信受？

性三一恒無， 二有不真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性三一恒無， 二有不真實，

三有無真實， 此三本真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有無真實， 此三本真實。

分別性相者，恒常不有。此相分別性中是真實，無顛倒故。依他性相者，有不實，唯有散亂執起故。此相依他性中是真實性。真實性相者，有無真實。此相真實性中是真實。何者相真實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別性相者，恒常不有。此相分別性中是真實，無顛倒故。依他性相者，有不實，唯有散亂執起故。此相依他性中是真實性。真實性相者，有無真實。此相真實性中是真實。何者相真實？

增益損減謗， 於法於人中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益損減謗， 於法於人中，

所取及能取， 有無中諸見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所取及能取， 有無中諸見，

知常見不生， 是真實寂相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知常見不生， 是真實寂相。

人等及法等，有增益謗見、有損減謗見不得起，為知見此法故。此法分別性中是真實相，能執所執增益損減謗見不得起，為知見此法故。此法依他性中是真實相，有中無中增益損減見不得起，為知見此法故。此法真實性中是真實相，如是根本真實相說名相真實、無顛倒真實。無顛倒真實者，為對治常等顛倒故。有四種，一無常、二苦、三空、四無我。此四云何？根本真實所立。此中無常云何應知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人等及法等，有增益謗見、有損減謗見不得起，為知見此法故。此法分別性中是真實相，能執所執增益損減謗見不得起，為知見此法故。此法依他性中是真實相，有中無中增益損減見不得起，為知見此法故。此法真實性中是真實相，如是根本真實相說名相真實、無顛倒真實。無顛倒真實者，為對治常等顛倒故。有四種，一無常、二苦、三空、四無我。此四云何？根本真實所立。此中無常云何應知？

無常義有三， 無義、生滅義、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常義有三， 無義、生滅義、

有垢無垢義， 本實中次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有垢無垢義， 本實中次第。

根本真實中有三種性，此性中次第應知三種無常義：一無有物為義，故說無常；二生滅為義；三有垢無垢為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本真實中有三種性，此性中次第應知三種無常義：一無有物為義，故說無常；二生滅為義；三有垢無垢為義。

苦三，一取苦、 二相、三相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦三，一取苦、 二相、三相應。

根中真實中次第三種苦，一取苦，人法執著所取故；相苦者，三受三苦為相故。相應苦者；與有為相應故。為有為法通相故，此三苦於次第性中應立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根中真實中次第三種苦，一取苦，人法執著所取故；相苦者，三受三苦為相故。相應苦者；與有為相應故。為有為法通相故，此三苦於次第性中應立。

無空不如空， 性空合三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無空不如空， 性空合三種。

分別性者，無別道理令有無有物是其空。依他性相者，無有如所分別，不一向無此法，不如有是空。真實性相者，二空自性，是故說名自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別性者，無別道理令有無有物是其空。依他性相者，無有如所分別，不一向無此法，不如有是空。真實性相者，二空自性，是故說名自性空。

無相及異相、 自相三無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相及異相、 自相三無我。

分別性者，相體無有，是故此無相是其無我。依他性者，有相不如所分別，不如相者是其無我。真實性者，是二無我，是故自體是其無我。如是三種根本真實中顯說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別性者，相體無有，是故此無相是其無我。依他性者，有相不如所分別，不如相者是其無我。真實性者，是二無我，是故自體是其無我。如是三種根本真實中顯說

有三種無常：一無物無常、二生滅無常、三有垢無垢無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種無常：一無物無常、二生滅無常、三有垢無垢無常。

三種苦：一取苦、二相苦、三相應苦。三種空：一無有空、二不如空、三自性空。三種無我：一無相無我、二異相無我、三自性無我。果因真實，此根本真實中應立何者果因？苦諦、集諦、滅諦、道諦。云何根本真實得立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種苦：一取苦、二相苦、三相應苦。三種空：一無有空、二不如空、三自性空。三種無我：一無相無我、二異相無我、三自性無我。果因真實，此根本真實中應立何者果因？苦諦、集諦、滅諦、道諦。云何根本真實得立？

苦相等已說，苦諦如前說。無倒真實中如三苦、三無常等，因此四無倒應知苦諦。三種集諦應知。何者為三？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦相等已說，苦諦如前說。無倒真實中如三苦、三無常等，因此四無倒應知苦諦。三種集諦應知。何者為三？

集諦復有三， 熏習與發起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諦復有三， 熏習與發起，

及不相離等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及不相離等。

熏習集諦者，執著分別性。熏習發起集諦者，煩惱及業。不相離集諦者，如如與惑障不相離。三種滅義故應知滅諦。何者為三？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熏習集諦者，執著分別性。熏習發起集諦者，煩惱及業。不相離集諦者，如如與惑障不相離。三種滅義故應知滅諦。何者為三？

體滅二種滅， 垢淨前後滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體滅二種滅， 垢淨前後滅。

自性無生，能執所執二法不生。垢寂滅二種，一數緣滅、二法如如。是三種滅，一無體滅、二二滅、三自性滅。道諦有三，於三根本真實中云何得安立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無生，能執所執二法不生。垢寂滅二種，一數緣滅、二法如如。是三種滅，一無體滅、二二滅、三自性滅。道諦有三，於三根本真實中云何得安立？

觀智及除滅、 證至道有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀智及除滅、 證至道有三。

說道諦如是，一者觀察分別性、二為觀察除滅依他性、三為觀察證至真實性。如是此中為觀察、為除滅、為證至故，安立道諦應知。麁細真實者，俗諦及真諦。此二諦根本真實中云何得立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說道諦如是，一者觀察分別性、二為觀察除滅依他性、三為觀察證至真實性。如是此中為觀察、為除滅、為證至故，安立道諦應知。麁細真實者，俗諦及真諦。此二諦根本真實中云何得立？

麁義有三種， 立名及取行、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁義有三種， 立名及取行、

顯了名俗諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯了名俗諦。

俗諦有三種，一立名俗諦、二取行俗諦、三顯了俗諦。因此三義，根本真實中應安立三種俗諦，次第應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俗諦有三種，一立名俗諦、二取行俗諦、三顯了俗諦。因此三義，根本真實中應安立三種俗諦，次第應知。

真諦三中一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三中一，

勝境諦者，一真實性中應知此勝境。云何真實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝境諦者，一真實性中應知此勝境。云何真實？

一義、二正修、 三至得真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一義、二正修、 三至得真實。

義真實者，法如如真實智境界故。至得真實者，涅槃功德究竟故。正行真實者，聖道無勝境故。云何有為、無為法共得真實性所攝？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義真實者，法如如真實智境界故。至得真實者，涅槃功德究竟故。正行真實者，聖道無勝境故。云何有為、無為法共得真實性所攝？答：

無變異、無倒， 成就二真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無變異、無倒， 成就二真實。

無為法者，無變異成就，得入真實性攝。一切有為法，道所攝，無顛倒成就故、境界品類中無顛倒故。成就真實者，於根本真實中云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為法者，無變異成就，得入真實性攝。一切有為法，道所攝，無顛倒成就故、境界品類中無顛倒故。成就真實者，於根本真實中云何？

安立成就者， 一處世俗成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立成就者， 一處世俗成。

分別性中得立，是物處共立印定數習故，因此所立印定起世智。一切世間人一處同一世智，如此物是地非火、此物是色非聲，如是等此俗成就屬一性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別性中得立，是物處共立印定數習故，因此所立印定起世智。一切世間人一處同一世智，如此物是地非火、此物是色非聲，如是等此俗成就屬一性。

離名無體故， 三處道理成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離名無體故， 三處道理成。

即三性，上品諸人於義於理中聰明，在於覺觀地中依三量、四道理中依一道理，若物若事得成就，此二名道理成就。清淨境真實有二種，一清淨煩惱障智境、二清淨智障智境，如是清淨智境真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即三性，上品諸人於義於理中聰明，在於覺觀地中依三量、四道理中依一道理，若物若事得成就，此二名道理成就。清淨境真實有二種，一清淨煩惱障智境、二清淨智障智境，如是清淨智境真實。

清淨境二種， 攝在於一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨境二種， 攝在於一處。

一處者，真實性。云何如此？無別性作清淨智境故。三種根本真實性中，五攝真實云何安立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一處者，真實性。云何如此？無別性作清淨智境故。三種根本真實性中，五攝真實云何安立？

相及於分別， 名字二性攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相及於分別， 名字二性攝。

如義相應，依五種攝品類。根本性中云何得立相及分別依他性中攝？名者，分別性中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如義相應，依五種攝品類。根本性中云何得立相及分別依他性中攝？名者，分別性中攝。

聖智與如如， 此二一性攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖智與如如， 此二一性攝。

如如及聖智，依真實性中攝。三種根本性中分破真實云何得立？分破真實有七種。何者為七？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如如及聖智，依真實性中攝。三種根本性中分破真實云何得立？分破真實有七種。何者為七？

生實二性攝， 處、邪行亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生實二性攝， 處、邪行亦爾，

相、識及清淨、 正行真性攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相、識及清淨、 正行真性攝。

一者生起真實、二相真實、三識真實、四依處真實、五邪行真實、六清淨真實、七正行真實。此中生起真實者，於根本真實中在二處應知，分別、依他性處。如生起真實，依處及邪行真實亦如是，根本性中二性攝。相、識、清淨、正行四法，一真實性攝。此四種云何一性攝？聖境聖智所顯故。勝智真實者，為對治十種我見故說。何者陰等處十種我見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者生起真實、二相真實、三識真實、四依處真實、五邪行真實、六清淨真實、七正行真實。此中生起真實者，於根本真實中在二處應知，分別、依他性處。如生起真實，依處及邪行真實亦如是，根本性中二性攝。相、識、清淨、正行四法，一真實性攝。此四種云何一性攝？聖境聖智所顯故。勝智真實者，為對治十種我見故說。何者陰等處十種我見？

一、因及食者， 作者及自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、因及食者， 作者及自在，

增上義及常， 垢染清淨依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上義及常， 垢染清淨依，

觀者及縛解， 此處生我見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀者及縛解， 此處生我見。

如是十種我邪執，於陰等諸法中起。為對治十種邪執故，說十種勝智。何者十種我邪執？一者一執、二因執、三者受者執、四作者執、五自在執、六增上執、七常住執、八染者淨者執、九觀者執、十縛解作者執。云何十種勝智根本真實中得立？三種性中五陰等諸法，如義道理被攝故。云何得在三性中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十種我邪執，於陰等諸法中起。為對治十種邪執故，說十種勝智。何者十種我邪執？一者一執、二因執、三者受者執、四作者執、五自在執、六增上執、七常住執、八染者淨者執、九觀者執、十縛解作者執。云何十種勝智根本真實中得立？三種性中五陰等諸法，如義道理被攝故。云何得在三性中？

分別、種類色， 法然色等三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別、種類色， 法然色等三。

色陰有三種：一分別色，色處分別性？二種類色，色處依他性種類。云何名依他？此立五法中，體性不同故，立別種類名色。三法然色，色處真實性，色通相故。如色，受等諸陰亦如是，及界、入諸法如是。三性中應等被攝故，十種勝智真實、根本真實中應知如是。已說為對治十種我見五陰等勝智。五陰等義未說，此義今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色陰有三種：一分別色，色處分別性？二種類色，色處依他性種類。云何名依他？此立五法中，體性不同故，立別種類名色。三法然色，色處真實性，色通相故。如色，受等諸陰亦如是，及界、入諸法如是。三性中應等被攝故，十種勝智真實、根本真實中應知如是。已說為對治十種我見五陰等勝智。五陰等義未說，此義今說。

不一及總舉， 差別是陰義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不一及總舉， 差別是陰義。

立陰義有三：初立義者，是陰名字有三義，一道路義、二燒熱義、三重擔義。復有聚義是陰義。聚有三義，一者多義，如經中說：若色過去現在未來、若遠若近、若麁若細等，經中廣說。此色多故名聚。如是等色攝在一處。此言顯總舉色等諸陰，體相種種故、更互無相攝故，說有差別。此三義，一多、二總、三異，是名聚義。聚即是陰義，因此義相似世間中聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立陰義有三：初立義者，是陰名字有三義，一道路義、二燒熱義、三重擔義。復有聚義是陰義。聚有三義，一者多義，如經中說：若色過去現在未來、若遠若近、若麁若細等，經中廣說。此色多故名聚。如是等色攝在一處。此言顯總舉色等諸陰，體相種種故、更互無相攝故，說有差別。此三義，一多、二總、三異，是名聚義。聚即是陰義，因此義相似世間中聚。

能取、所取、取， 種子是界義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取、所取、取， 種子是界義。

復有別攝名界。界名顯何義？顯種子義。能取種子者，名眼等諸界。所取種子者，色等諸界。取種子者，識等諸界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別攝名界。界名顯何義？顯種子義。能取種子者，名眼等諸界。所取種子者，色等諸界。取種子者，識等諸界。

受塵分別用， 入門故名入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受塵分別用， 入門故名入。

復有別法名入，此中三受為受用，三受門故說六內入；分別塵境及受用門故，六種說外入。何者十二因緣義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別法名入，此中三受為受用，三受門故說六內入；分別塵境及受用門故，六種說外入。何者十二因緣義？

因果及作事， 不增損為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果及作事， 不增損為義。

因果及事業，不增益、不損減義，是名十二因緣義。增益因者，行等諸分別立不平等因故。損減因者，分別立無因義故。增益果者，行等諸分別有我，依無明得生，如是分別。損減果者，無行等諸法從無明生。增益事者，無明等諸因，生行等諸果，時節分別有作意事。損減事者，分別無功用故。因果事中離此二執，此義無增益、無損減，應知十二因緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果及事業，不增益、不損減義，是名十二因緣義。增益因者，行等諸分別立不平等因故。損減因者，分別立無因義故。增益果者，行等諸分別有我，依無明得生，如是分別。損減果者，無行等諸法從無明生。增益事者，無明等諸因，生行等諸果，時節分別有作意事。損減事者，分別無功用故。因果事中離此二執，此義無增益、無損減，應知十二因緣義。

不欲欲清淨， 同生及增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不欲欲清淨， 同生及增上，

至得及起行， 繫屬他為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至得及起行， 繫屬他為義。

處非處有七種，繫屬他義故。應知此中，一不欲繫屬他者，因惡行若不欲決入惡道。二欲繫屬他者，因善行入善道，若不欲決入善道。三清淨繫屬他者，不離滅五蓋，不修七覺分，不得至苦邊際。四同生繫屬他者，兩如來無前後、兩轉輪王一世界中不得共生。五及增上繫屬他者，女人不得作轉輪王。六至得繫屬他者，女人不得作辟支佛及佛。七起行繫屬他者，已見四諦人不得造殺等諸行，凡夫能造行故。如《多界經》中廣說，如是隨思擇。根者二十二種，因六義，佛立二十二根。復有六義。何者為六？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處非處有七種，繫屬他義故。應知此中，一不欲繫屬他者，因惡行若不欲決入惡道。二欲繫屬他者，因善行入善道，若不欲決入善道。三清淨繫屬他者，不離滅五蓋，不修七覺分，不得至苦邊際。四同生繫屬他者，兩如來無前後、兩轉輪王一世界中不得共生。五及增上繫屬他者，女人不得作轉輪王。六至得繫屬他者，女人不得作辟支佛及佛。七起行繫屬他者，已見四諦人不得造殺等諸行，凡夫能造行故。如《多界經》中廣說，如是隨思擇。根者二十二種，因六義，佛立二十二根。復有六義。何者為六？

取住及相接， 受用二清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取住及相接， 受用二清淨。

能取為義故，乃至二種清淨為義故，此六事中為增上故，說二十二法名根。為能取六塵事增上故，眼等六法說為根。為攝相續令住增上，乃至生死，說壽命為根。為處世相接續增上，說男女二根。受用增上故，五受說為根。意等業被受用故，世間清淨增上故，說信等五法為根。為出世清淨增上故，說未知欲知等三無漏為根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取為義故，乃至二種清淨為義故，此六事中為增上故，說二十二法名根。為能取六塵事增上故，眼等六法說為根。為攝相續令住增上，乃至生死，說壽命為根。為處世相接續增上，說男女二根。受用增上故，五受說為根。意等業被受用故，世間清淨增上故，說信等五法為根。為出世清淨增上故，說未知欲知等三無漏為根。

果因已受用， 有用及未用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果因已受用， 有用及未用。

復有別，名三世，如義相應。果因已用故，立過去世。果因未用故，立未來世。因已用謝、果未謝故，立現在世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別，名三世，如義相應。果因已用故，立過去世。果因未用故，立未來世。因已用謝、果未謝故，立現在世。

受及受資糧， 為生彼行因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受及受資糧， 為生彼行因，

滅彼及對治， 為此不淨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅彼及對治， 為此不淨淨。

復有別，名四諦。何者為四？一者苦諦。何法名苦？受及受資糧。如經中說：一切諸受皆是苦。受資糧、受生緣、根塵等諸法應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別，名四諦。何者為四？一者苦諦。何法名苦？受及受資糧。如經中說：一切諸受皆是苦。受資糧、受生緣、根塵等諸法應知。

為生彼行因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為生彼行因。

何者集諦？為感諸苦一切邪行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者集諦？為感諸苦一切邪行。

滅彼及對治， 為此不淨淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅彼及對治， 為此不淨淨。

為此因果二法寂滅，故說滅諦。為對治此二，名道諦。因此世諦說不淨，因此真諦說淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此因果二法寂滅，故說滅諦。為對治此二，名道諦。因此世諦說不淨，因此真諦說淨。

得失無分別， 智依他出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得失無分別， 智依他出離，

因智自出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因智自出離。

復有別，名三乘，如義相應應知。涅槃及生死、功德過失觀智，從他聞、依他得出離因果故，立名聲聞乘。因此智慧如前說，自不從他、不依他行出離因果，名辟支佛乘。依無分別智自出離因果，是名大乘應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別，名三乘，如義相應應知。涅槃及生死、功德過失觀智，從他聞、依他得出離因果故，立名聲聞乘。因此智慧如前說，自不從他、不依他行出離因果，名辟支佛乘。依無分別智自出離因果，是名大乘應知。

有言說有因， 有相有為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有言說有因， 有相有為法，

寂靜義及境， 後說無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜義及境， 後說無為法。

有別名有為、無為。言說者，名句味等。因者，種子所攝阿黎耶識。相者，世器身及所受用，生起識所攝心及取分別。如此等法，有言說、有因、有相、有相應法，是名說有為法。此中說心者，是法恒起識相解相。取者，五識分別意識，此有三分別故。無為法者，寂靜義及寂靜境。寂靜義者，滅諦。寂靜境者，道諦如如。此中道諦云何得寂靜名？此法若緣境界，若顯果依寂靜。因此義，五陰等十處，聖智及聖智方便，說名十種勝智應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有別名有為、無為。言說者，名句味等。因者，種子所攝阿黎耶識。相者，世器身及所受用，生起識所攝心及取分別。如此等法，有言說、有因、有相、有相應法，是名說有為法。此中說心者，是法恒起識相解相。取者，五識分別意識，此有三分別故。無為法者，寂靜義及寂靜境。寂靜義者，滅諦。寂靜境者，道諦如如。此中道諦云何得寂靜名？此法若緣境界，若顯果依寂靜。因此義，五陰等十處，聖智及聖智方便，說名十種勝智應知。

此十名真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十名真實。

合真實義者，若略說真實有二種：一能顯真實，譬如鏡；二所顯真實，譬如影。何者能顯真實？三根本真實，所餘真實得顯現故。所顯真實有九種，一無增上慢所顯真實；二對治顛倒所顯真實；三聲聞乘出離所顯真實；四辟支乘出離所顯真實；五大乘出離所顯真實。因此麁真實成就眾生及法，微細真實者解脫眾生及法；六諸說墮負處所顯真實者，依正譬喻、依正道理，能令諸說墮下負處；七顯了大乘所顯真實；八一切種所知攝一切法所顯真實；九顯了不如及如所顯真實；十我執依處法一切義意入所顯真實。中邊分別大乘論真實品說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合真實義者，若略說真實有二種：一能顯真實，譬如鏡；二所顯真實，譬如影。何者能顯真實？三根本真實，所餘真實得顯現故。所顯真實有九種，一無增上慢所顯真實；二對治顛倒所顯真實；三聲聞乘出離所顯真實；四辟支乘出離所顯真實；五大乘出離所顯真實。因此麁真實成就眾生及法，微細真實者解脫眾生及法；六諸說墮負處所顯真實者，依正譬喻、依正道理，能令諸說墮下負處；七顯了大乘所顯真實；八一切種所知攝一切法所顯真實；九顯了不如及如所顯真實；十我執依處法一切義意入所顯真實。中邊分別大乘論真實品說竟。