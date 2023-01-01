雜阿毘曇心論
尊者法救造 宋 僧伽跋摩等譯11卷CBETA T1552大于一万字 21 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
雜阿毘曇心論卷第九
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尊者法救造
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宋天竺三藏僧伽跋摩等譯
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雜品第九
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已分別諸法， 一一定相續，
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於上眾雜義， 是今當略說。
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已分別諸法一一定相續者，已說諸法展轉相續種種品類。於上眾雜義(謂決定應相續說者已說竟，即此義上眾雜義，於此品說)，是今當略說。
已分別諸法一一定相續者，已說諸法展轉相續種種品類。於上眾雜義(謂決定應相續說者已說竟，即此義上眾雜義，於此品說)，是今當略說。
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有緣亦相應， 有行及有依，
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心及諸心法， 是同一義說。
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此是諸心心法名差別。有彼緣故說有緣。於境界轉故、時依行緣事俱轉故說相應。有行者是慧，智品已說。彼於緣作行故說有行。依他轉故說有依。
此是諸心心法名差別。有彼緣故說有緣。於境界轉故、時依行緣事俱轉故說相應。有行者是慧，智品已說。彼於緣作行故說有行。依他轉故說有依。
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從緣生亦因， 有因亦有為，
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說處及與道， 有果應當知。
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此是諸有為法名差別。彼彼緣和合等生故說從緣生。生餘法故說因。由因力故說有因。因緣等作故說有為。能生說故名說處。過去未來現在道所攝故說道。彼有果故說有果。
此是諸有為法名差別。彼彼緣和合等生故說從緣生。生餘法故說因。由因力故說有因。因緣等作故說有為。能生說故名說處。過去未來現在道所攝故說道。彼有果故說有果。
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有罪亦隱沒， 穢污下賤黑，
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善有為說習， 亦復說名修。
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有罪亦隱沒穢污下賤黑者，此是不善及隱沒無記諸名差別。與罪俱故說有罪，是可惡厭義煩惱上煩惱所覆故說隱沒，是漏所覆義煩惱垢所污故說穢污，極鄙故說下賤，闇冥故說黑。黑者有二種，穢污黑及不可意黑。此說穢污黑，不說不可意黑，以不可意黑亦有不善報黑故。善有為說習亦復說名修者，此是善有為法諸名差別。彼善法所攝及愛果故說善，增長功德故說習及修。此說得修及習修(親近是習義，種義是修義，現在名習，未來名修)，故說善有為。對治修、斷修者，一切有漏法亦說修。問：何等為心不相應行？答：
有罪亦隱沒穢污下賤黑者，此是不善及隱沒無記諸名差別。與罪俱故說有罪，是可惡厭義煩惱上煩惱所覆故說隱沒，是漏所覆義煩惱垢所污故說穢污，極鄙故說下賤，闇冥故說黑。黑者有二種，穢污黑及不可意黑。此說穢污黑，不說不可意黑，以不可意黑亦有不善報黑故。善有為說習亦復說名修者，此是善有為法諸名差別。彼善法所攝及愛果故說善，增長功德故說習及修。此說得修及習修(親近是習義，種義是修義，現在名習，未來名修)，故說善有為。對治修、斷修者，一切有漏法亦說修。問：何等為心不相應行？答：
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無想二正受， 亦眾生種類，
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句味與名身， 命根與法得。
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無想者，彼無想眾生受生心心法滅。有說無想正受果。有說名第四禪眷屬果。有說乃至有心是有心果，無心是無心果。問：為前心多、為後心多？答：有說後心多，前心樂欲速入無想。如是說者此不定，或前多、或後多。若以此威儀入無想正定，即以此威儀入無想住，從彼起已謗涅槃乘，後報業生欲界，彼報業盡不起餘業故。二正受者，無想正受、滅盡正受。無想正受者，遍淨愛盡、上愛未盡，先作出離想，思惟心心法滅，從欲界起非餘，此根利故。凡夫起、非聖人，無有聖人於有作出有想。方便得、非離欲、不退轉。問：無想正受、無想何差別？答：無想正受是因，無想是果。此善，彼無記；此有報，彼是報；此有行，彼無行；滅盡正受者，離無所有處欲先止息想思惟心心法滅。問：此正受云何？答：心心法滅相續中間心不相應行隨流四大諸根住，是說滅盡正受。餘如定品說。種類者，眾生身諸根支節事業飲食相似。彼種類有六種，所謂界種類、趣種類、生種類、處所種類、自身種類、性種類。界種類者，欲界眾生欲界眾生種類，色無色界亦如是。趣種類者，於一趣生一趣種類。生種類者，受一生一生種類。處所種類者，生無擇獄無擇獄種類，乃至第一有亦如是。自身種類者，同生一界一趣一生(一生者四生中一)，而有種種自身，如眾鳥，如是比。性種類者，所稟性同是性種類。若六種類相似者，是名種類。句者，集諸名味究竟顯義。味身者是字身(味者是字，胡音中有味聲謂是字之摸法，非今形色字也)。名者名諸法，以名顯義。如名男女。命者壽，謂得陰界入不壞。問：命行、壽行何差別？答：有說無差別。有說宿業果名壽，修果名命。問：世尊何故捨第五分壽？答：善究竟佛事故，餘事聲聞究竟故。復次住四聖種故，有及眾具盡無餘故。得者得諸法，得、成就同一義，後當廣說。
無想者，彼無想眾生受生心心法滅。有說無想正受果。有說名第四禪眷屬果。有說乃至有心是有心果，無心是無心果。問：為前心多、為後心多？答：有說後心多，前心樂欲速入無想。如是說者此不定，或前多、或後多。若以此威儀入無想正定，即以此威儀入無想住，從彼起已謗涅槃乘，後報業生欲界，彼報業盡不起餘業故。二正受者，無想正受、滅盡正受。無想正受者，遍淨愛盡、上愛未盡，先作出離想，思惟心心法滅，從欲界起非餘，此根利故。凡夫起、非聖人，無有聖人於有作出有想。方便得、非離欲、不退轉。問：無想正受、無想何差別？答：無想正受是因，無想是果。此善，彼無記；此有報，彼是報；此有行，彼無行；滅盡正受者，離無所有處欲先止息想思惟心心法滅。問：此正受云何？答：心心法滅相續中間心不相應行隨流四大諸根住，是說滅盡正受。餘如定品說。種類者，眾生身諸根支節事業飲食相似。彼種類有六種，所謂界種類、趣種類、生種類、處所種類、自身種類、性種類。界種類者，欲界眾生欲界眾生種類，色無色界亦如是。趣種類者，於一趣生一趣種類。生種類者，受一生一生種類。處所種類者，生無擇獄無擇獄種類，乃至第一有亦如是。自身種類者，同生一界一趣一生(一生者四生中一)，而有種種自身，如眾鳥，如是比。性種類者，所稟性同是性種類。若六種類相似者，是名種類。句者，集諸名味究竟顯義。味身者是字身(味者是字，胡音中有味聲謂是字之摸法，非今形色字也)。名者名諸法，以名顯義。如名男女。命者壽，謂得陰界入不壞。問：命行、壽行何差別？答：有說無差別。有說宿業果名壽，修果名命。問：世尊何故捨第五分壽？答：善究竟佛事故，餘事聲聞究竟故。復次住四聖種故，有及眾具盡無餘故。得者得諸法，得、成就同一義，後當廣說。
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謂彼凡夫性， 及諸法四相，
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非色不相應， 說是有為行。
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凡夫性者，謂不得聖法。四相者，謂生、住、老、無常，行品已說。非色者，此諸法非色性，四種及造色非分故。不相應者，無緣故。說是有為行者，他為故、為他故。問：此諸行幾善、幾不善、幾無記？答：
凡夫性者，謂不得聖法。四相者，謂生、住、老、無常，行品已說。非色者，此諸法非色性，四種及造色非分故。不相應者，無緣故。說是有為行者，他為故、為他故。問：此諸行幾善、幾不善、幾無記？答：
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二善五種三， 當知七無記，
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二在於色中， 一在無色地。
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二善者，無想正受、滅盡正受，是善修性故。五種三者，得、生、住、老、無常，善中善、不善中不善、無記中無記，生等與法一果故、得者非不自分故。當知七無記者，無想、種類、句、味、名、命根、凡夫性。問：此諸法，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：二在於色中，謂無想天、無想正受色界繫，無想天第四禪果故，無想正受第四禪攝故。一在無色地者，滅盡正受無色界繫，第一有攝故。
二善者，無想正受、滅盡正受，是善修性故。五種三者，得、生、住、老、無常，善中善、不善中不善、無記中無記，生等與法一果故、得者非不自分故。當知七無記者，無想、種類、句、味、名、命根、凡夫性。問：此諸法，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：二在於色中，謂無想天、無想正受色界繫，無想天第四禪果故，無想正受第四禪攝故。一在無色地者，滅盡正受無色界繫，第一有攝故。
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二界說有三， 餘在於三界，
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有漏無漏五， 餘則盡有漏。
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二界說有三者，句、味、名身在欲色界，非無色界，語非分故。餘在於三界者，種類、得、命根、凡夫性，諸得相在三界，普遍故。問：幾有漏、幾無漏？答：有漏無漏五，謂四有為相在無漏法中則無漏，有漏法中則有漏，與法一果故。得者，若得有為亦如是；若得數滅，或有漏或無漏，共凡夫故；若得非數滅是有漏，無記故，即以此義說繫不繫。餘則盡有漏者，無想天、無想正受、滅盡正受、眾生種類、命根、句、味，名凡夫性，一向有漏，有攝故。問：離聖法名凡夫性，云何捨？云何斷？答：
二界說有三者，句、味、名身在欲色界，非無色界，語非分故。餘在於三界者，種類、得、命根、凡夫性，諸得相在三界，普遍故。問：幾有漏、幾無漏？答：有漏無漏五，謂四有為相在無漏法中則無漏，有漏法中則有漏，與法一果故。得者，若得有為亦如是；若得數滅，或有漏或無漏，共凡夫故；若得非數滅是有漏，無記故，即以此義說繫不繫。餘則盡有漏者，無想天、無想正受、滅盡正受、眾生種類、命根、句、味，名凡夫性，一向有漏，有攝故。問：離聖法名凡夫性，云何捨？云何斷？答：
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初無漏心中， 當知捨不得，
初無漏心中， 當知捨不得，
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凡夫流諸界， 離欲時滅盡。
凡夫流諸界， 離欲時滅盡。
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初無漏心中當知捨不得者，聖人初無漏心生時捨凡夫性。初無漏心謂苦法忍相應，彼生時捨凡夫性。若言起已捨者，彼住苦法忍時應非聖人，不捨凡夫故，是故說生時。是故佛說二法生時究竟其事，內事謂苦法忍眷屬，外事謂諸光明。凡夫流諸界者，凡夫流諸界時，若此地命終即捨此地，若生彼地即得彼地，不隱沒無記故；非究竟捨，不得聖法故。離欲時滅盡者，若離此地欲，若凡夫及聖人，爾時斷此地凡夫性，不隱沒無記故。問：三無為有何相？答：
初無漏心中當知捨不得者，聖人初無漏心生時捨凡夫性。初無漏心謂苦法忍相應，彼生時捨凡夫性。若言起已捨者，彼住苦法忍時應非聖人，不捨凡夫故，是故說生時。是故佛說二法生時究竟其事，內事謂苦法忍眷屬，外事謂諸光明。凡夫流諸界者，凡夫流諸界時，若此地命終即捨此地，若生彼地即得彼地，不隱沒無記故；非究竟捨，不得聖法故。離欲時滅盡者，若離此地欲，若凡夫及聖人，爾時斷此地凡夫性，不隱沒無記故。問：三無為有何相？答：
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煩惱斷離繫， 是名為數滅，
煩惱斷離繫， 是名為數滅，
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無諸障閡相， 是說為虛空。
無諸障閡相， 是說為虛空。
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煩惱斷離繫是名為數滅者，以智慧斷身見等煩惱及眷屬，得於此、得離繫，此諸離繫名數滅(謂藥病種數相對也)。有說唯一滅事，無自分故，有眾多得。若此得滅得證，即此涅槃，是故涅槃不共。毘婆沙說：於此繫事即此離繫事。若異者，見苦所斷結種斷，餘煩惱亦應斷，作證一事故。若爾者，後諸對治則應無用。但未究竟故，是故事各別。無自分因，故說無自分。此無自分因亦不與他苦法忍及眷屬，雖無自分因而與他自分因。彼品非分，故說非品。煩惱滅故說涅槃，無邊說故言非說，勝一切法故說最勝，智果故說智，不動故說無生，在解脫道邊故說邊，出一切法故說出，離無常等過故說妙。無諸障閡相是說為虛空者，謂不障閡種種色，以有來去等故說虛空。譬喻者說：虛空非色亦非非色，言虛空者，隨順世間故說。有說非無虛空，容有故。若無虛空者，不應容有。容有故，是故有虛空事。
煩惱斷離繫是名為數滅者，以智慧斷身見等煩惱及眷屬，得於此、得離繫，此諸離繫名數滅(謂藥病種數相對也)。有說唯一滅事，無自分故，有眾多得。若此得滅得證，即此涅槃，是故涅槃不共。毘婆沙說：於此繫事即此離繫事。若異者，見苦所斷結種斷，餘煩惱亦應斷，作證一事故。若爾者，後諸對治則應無用。但未究竟故，是故事各別。無自分因，故說無自分。此無自分因亦不與他苦法忍及眷屬，雖無自分因而與他自分因。彼品非分，故說非品。煩惱滅故說涅槃，無邊說故言非說，勝一切法故說最勝，智果故說智，不動故說無生，在解脫道邊故說邊，出一切法故說出，離無常等過故說妙。無諸障閡相是說為虛空者，謂不障閡種種色，以有來去等故說虛空。譬喻者說：虛空非色亦非非色，言虛空者，隨順世間故說。有說非無虛空，容有故。若無虛空者，不應容有。容有故，是故有虛空事。
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依於諸緣法， 有依及境界，
依於諸緣法， 有依及境界，
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不具則不生， 此滅非是明。
不具則不生， 此滅非是明。
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一切有為法，依緣及境界力生，羸劣故；彼非分則不生。如眼識依眼色明空及彼憶念和合故生，一一不具則不生。餘識現在前時，念念頃餘眼滅餘眼生，眾緣不具故眼識不得生。若眼識應依彼眼生者則不生，依等已滅故至竟不生。以先無方便而滅，故說非數滅。如眼識，一切識身亦如是。又無漏者，隨信行道進得隨法行道非數滅。一切道亦如是，隨其義盡當知。問：若此勝進道得，何故非道果攝？答：為餘事故、斷煩惱故、勤方便不為非數滅故，是故非道果攝。問：一切有為法說因，誰為誰因？答：
一切有為法，依緣及境界力生，羸劣故；彼非分則不生。如眼識依眼色明空及彼憶念和合故生，一一不具則不生。餘識現在前時，念念頃餘眼滅餘眼生，眾緣不具故眼識不得生。若眼識應依彼眼生者則不生，依等已滅故至竟不生。以先無方便而滅，故說非數滅。如眼識，一切識身亦如是。又無漏者，隨信行道進得隨法行道非數滅。一切道亦如是，隨其義盡當知。問：若此勝進道得，何故非道果攝？答：為餘事故、斷煩惱故、勤方便不為非數滅故，是故非道果攝。問：一切有為法說因，誰為誰因？答：
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前因相似增， 或俱依倚生，
前因相似增， 或俱依倚生，
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二因及一緣， 一向已生說。
二因及一緣， 一向已生說。
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前因相似增者，前法為後相似法因及增因，非軟因。謂修法時，若住若增非減。或俱依倚生者，謂相應因及共有因。二因及一緣一向已生說者，謂自分因已生說，非未生。前者後因，未生者無前後故。一切遍因亦如是。次第緣亦已生說。因緣義，行品已說。問：報當言眾生數、非眾生數耶？答：
前因相似增者，前法為後相似法因及增因，非軟因。謂修法時，若住若增非減。或俱依倚生者，謂相應因及共有因。二因及一緣一向已生說者，謂自分因已生說，非未生。前者後因，未生者無前後故。一切遍因亦如是。次第緣亦已生說。因緣義，行品已說。問：報當言眾生數、非眾生數耶？答：
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報謂眾生數， 有為解脫果，
報謂眾生數， 有為解脫果，
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有緣說俱行， 謂於他相轉。
有緣說俱行， 謂於他相轉。
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報謂眾生數者，報說眾生數，不共故，不以他眼見亦不成就。餘報義亦如是。衣食等眾具，當知是功用果、增上果，非眾生數，以共故。問：果云何？答：
報謂眾生數者，報說眾生數，不共故，不以他眼見亦不成就。餘報義亦如是。衣食等眾具，當知是功用果、增上果，非眾生數，以共故。問：果云何？答：
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有為解脫果， 一切有為法，
有為解脫果， 一切有為法，
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說果有因生， 故及數緣滅。
說果有因生， 故及數緣滅。
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亦說道果。果義，業品已說。問：心心法云何於緣轉？答：有緣說俱行，若有緣法俱於緣中轉，辦一事故。問：於何緣轉？答：謂於他相轉，心心法緣他法非自性。何以故？無二決定不自行故，亦不緣相應一行一緣故，亦不緣共有同一果故。此義，擇品當廣說。問：心心法為有方處、為無方處？答：
亦說道果。果義，業品已說。問：心心法云何於緣轉？答：有緣說俱行，若有緣法俱於緣中轉，辦一事故。問：於何緣轉？答：謂於他相轉，心心法緣他法非自性。何以故？無二決定不自行故，亦不緣相應一行一緣故，亦不緣共有同一果故。此義，擇品當廣說。問：心心法為有方處、為無方處？答：
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普因無方處， 生時心解脫，
普因無方處， 生時心解脫，
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煩惱在道心， 乃至滅時捨。
煩惱在道心， 乃至滅時捨。
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普因無方處者，心心法普因生，謂因二眼生一識，耳鼻識亦如是。若有方處所者，應於一眼中轉。若然者，應一眼見色，不應俱見。此義，界品已說。若言二識俱生者，不然。何以故？第二次第緣非分故。一識住二眼見色者，不然，無分故。若一識住二眼中者，應有分生。若住左眼者非右眼，方處別故。此則非說無色，無分故。若復一識住二眼者，彼二眼間身根中亦應生。若爾者，眼識即身識。若中間不生者，應斷作二分。非一前已說，無二識俱生故。問：何世心解脫？答：生時心解脫。道生時是煩惱滅時，是故道生時心解脫。如坻塘漏，近水先出，彼亦如是。又說一切未來心解脫非獨生時，但以初解脫故說生時。問：道生時斷煩惱為不？答：煩惱在道心，乃至滅時捨。道滅時滅，煩惱事究竟故。生時是未來，云何未來道能究竟事？是故說無閡道滅時斷煩惱。問：有愛有幾種？答：
普因無方處者，心心法普因生，謂因二眼生一識，耳鼻識亦如是。若有方處所者，應於一眼中轉。若然者，應一眼見色，不應俱見。此義，界品已說。若言二識俱生者，不然。何以故？第二次第緣非分故。一識住二眼見色者，不然，無分故。若一識住二眼中者，應有分生。若住左眼者非右眼，方處別故。此則非說無色，無分故。若復一識住二眼者，彼二眼間身根中亦應生。若爾者，眼識即身識。若中間不生者，應斷作二分。非一前已說，無二識俱生故。問：何世心解脫？答：生時心解脫。道生時是煩惱滅時，是故道生時心解脫。如坻塘漏，近水先出，彼亦如是。又說一切未來心解脫非獨生時，但以初解脫故說生時。問：道生時斷煩惱為不？答：煩惱在道心，乃至滅時捨。道滅時滅，煩惱事究竟故。生時是未來，云何未來道能究竟事？是故說無閡道滅時斷煩惱。問：有愛有幾種？答：
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有愛有五種， 無有唯一相，
有愛有五種， 無有唯一相，
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愛事餘煩惱， 滅盡是三界。
愛事餘煩惱， 滅盡是三界。
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有愛有五種者，有愛貪於有，有五種，謂見苦集滅道、修道斷，以五行種有貪故。無有唯一相者，無有愛謂見斷。已於自報斷生樂著，是修道斷。何以故？見貪見道斷，此貪隨報。無常起報者修道斷，不隱沒無記故。報無常亦如是，與報同一果故，非見道斷。貪緣修道斷，非一切遍故。此無有愛，須陀洹、斯陀含不斷而不行，斷見所長養故。如悔疑所長養，須陀洹、斯陀含亦不行。問：世尊說三界，斷界，無欲界，滅界。此云何？答：愛事餘煩惱，滅盡是三界。彼愛盡是無欲界，事盡是滅界，餘煩惱盡是斷界，取近對治故。論者如是說：世尊修多羅說，一切行盡名斷界，無欲界、滅界亦如是。問：十二法，欲界善不善隱沒無記、不隱沒無記；色界三，除不善；無色界三；亦如是；及學無學。此十二法，幾穢污心中得、幾善心中得、幾無記心中得？答：
有愛有五種者，有愛貪於有，有五種，謂見苦集滅道、修道斷，以五行種有貪故。無有唯一相者，無有愛謂見斷。已於自報斷生樂著，是修道斷。何以故？見貪見道斷，此貪隨報。無常起報者修道斷，不隱沒無記故。報無常亦如是，與報同一果故，非見道斷。貪緣修道斷，非一切遍故。此無有愛，須陀洹、斯陀含不斷而不行，斷見所長養故。如悔疑所長養，須陀洹、斯陀含亦不行。問：世尊說三界，斷界，無欲界，滅界。此云何？答：愛事餘煩惱，滅盡是三界。彼愛盡是無欲界，事盡是滅界，餘煩惱盡是斷界，取近對治故。論者如是說：世尊修多羅說，一切行盡名斷界，無欲界、滅界亦如是。問：十二法，欲界善不善隱沒無記、不隱沒無記；色界三，除不善；無色界三；亦如是；及學無學。此十二法，幾穢污心中得、幾善心中得、幾無記心中得？答：
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若得九種法， 當知穢污心，
若得九種法， 當知穢污心，
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善心得六種， 無記即無記。
善心得六種， 無記即無記。
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若得九種法當知穢污心者，界及地來還時，欲色界得七心(上界沒還生色界時，得欲界化無記心及色界三心)及欲界善。善根續時、得退時，得三界穢污及學心。餘不得者，謂無色界善不隱沒無記及無學。雖無色界善少，有退得，謂退分。但此中說悉不成就而得。此則通說，非一人一心中得九法。善心得六種者，善心中得六心，欲界不隱沒無記、色界善不隱沒無記、無色界善及學無學，亦此通說非一時得。無記即無記者，不隱沒無記即得無記非餘，羸劣故。問：道品十法，幾根性、幾非根性？答：
若得九種法當知穢污心者，界及地來還時，欲色界得七心(上界沒還生色界時，得欲界化無記心及色界三心)及欲界善。善根續時、得退時，得三界穢污及學心。餘不得者，謂無色界善不隱沒無記及無學。雖無色界善少，有退得，謂退分。但此中說悉不成就而得。此則通說，非一人一心中得九法。善心得六種者，善心中得六心，欲界不隱沒無記、色界善不隱沒無記、無色界善及學無學，亦此通說非一時得。無記即無記者，不隱沒無記即得無記非餘，羸劣故。問：道品十法，幾根性、幾非根性？答：
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道品有六法， 當知是根性，
道品有六法， 當知是根性，
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諸法若相應， 是說為他性。
諸法若相應， 是說為他性。
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道品有六法當知是根性者，信等五根及喜覺支，當知是根性，得根相故。餘者非根性。問：相應者為自性、為他性？答：諸法若相應，是說為他性。諸法他性相應，非自性，無有一性二剎那俱起故，前與後不合故，自性不自為故。此義行品已廣說。問：於何解脫？答：
道品有六法當知是根性者，信等五根及喜覺支，當知是根性，得根相故。餘者非根性。問：相應者為自性、為他性？答：諸法若相應，是說為他性。諸法他性相應，非自性，無有一性二剎那俱起故，前與後不合故，自性不自為故。此義行品已廣說。問：於何解脫？答：
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緣中得解脫， 大仙之所說，
緣中得解脫， 大仙之所說，
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亦有斷而縛， 見道及修道。
亦有斷而縛， 見道及修道。
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緣中得解脫大仙之所說者，當知緣中得解脫，不能於相應解脫，一剎那故、心與煩惱俱生故。眾生於緣中愚，即彼起不愚煩惱解脫。問：斷即解脫耶？答：若解脫即是斷，亦有斷而縛，有少斷非解脫。謂苦智生、集智未生，見苦所斷煩惱斷；見集所斷一切遍使縛，彼緣未斷故；及修道一品斷，餘八品縛乃至八品斷，第九品縛一使故。彼八品先斷後解脫，第九品即斷即解脫，餘一切亦如是。問：見諦云何得不壞淨？答：
緣中得解脫大仙之所說者，當知緣中得解脫，不能於相應解脫，一剎那故、心與煩惱俱生故。眾生於緣中愚，即彼起不愚煩惱解脫。問：斷即解脫耶？答：若解脫即是斷，亦有斷而縛，有少斷非解脫。謂苦智生、集智未生，見苦所斷煩惱斷；見集所斷一切遍使縛，彼緣未斷故；及修道一品斷，餘八品縛乃至八品斷，第九品縛一使故。彼八品先斷後解脫，第九品即斷即解脫，餘一切亦如是。問：見諦云何得不壞淨？答：
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二解於三諦， 四由見正道，
二解於三諦， 四由見正道，
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而得不壞淨， 修習於二世。
而得不壞淨， 修習於二世。
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二解於三諦四由見正道而得不壞淨者，苦集滅無間等得法不壞淨及聖戒，道無間等得四不壞淨。此義擇品當廣說。問：何等世修？答：修習於二世。現在者習修現在前故，未來者得修，不現前故、得隨續故。過去非修，現在因非分故。問：何等法隨心俱轉？答：
二解於三諦四由見正道而得不壞淨者，苦集滅無間等得法不壞淨及聖戒，道無間等得四不壞淨。此義擇品當廣說。問：何等世修？答：修習於二世。現在者習修現在前故，未來者得修，不現前故、得隨續故。過去非修，現在因非分故。問：何等法隨心俱轉？答：
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一切諸心法， 說與心俱轉，
一切諸心法， 說與心俱轉，
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亦此心諸相， 餘相及所作。
亦此心諸相， 餘相及所作。
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一切諸心法說與心俱轉者，一切心法與心俱轉，與心同一果故。亦此心諸相者，此心生等相亦與心俱轉，亦與心同一果故。餘相者，此心法相亦與心俱轉。及所作者，作名無作戒，由心故亦與心俱轉，亦與心同一果故。問：斷法云何？答：
一切諸心法說與心俱轉者，一切心法與心俱轉，與心同一果故。亦此心諸相者，此心生等相亦與心俱轉，亦與心同一果故。餘相者，此心法相亦與心俱轉。及所作者，作名無作戒，由心故亦與心俱轉，亦與心同一果故。問：斷法云何？答：
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斷法謂有漏， 知者亦無垢，
斷法謂有漏， 知者亦無垢，
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滅未來說遠， 餘則說於近。
滅未來說遠， 餘則說於近。
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斷法謂有漏者，有過故。如衣有垢則浣，非無垢，彼亦如是。問：知法云何？答：知者亦無垢。若有漏無漏法一切說知，隨其事。何以故？除無知故。問：遠法云何？答：滅未來說遠。過去未來法說遠，遠現在識故，此說時遠。四遠義行品已說。餘則說於近者，現在說近，與識身俱故。無為說近，不繫方處故。隨彼彼方得滅，由道故。非數滅，離勤求故。世義，界品已廣說。問：定法云何？答：
斷法謂有漏者，有過故。如衣有垢則浣，非無垢，彼亦如是。問：知法云何？答：知者亦無垢。若有漏無漏法一切說知，隨其事。何以故？除無知故。問：遠法云何？答：滅未來說遠。過去未來法說遠，遠現在識故，此說時遠。四遠義行品已說。餘則說於近者，現在說近，與識身俱故。無為說近，不繫方處故。隨彼彼方得滅，由道故。非數滅，離勤求故。世義，界品已廣說。問：定法云何？答：
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所謂無間業， 及諸無漏道，
所謂無間業， 及諸無漏道，
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慧說名為定， 見處謂有漏。
慧說名為定， 見處謂有漏。
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所謂無間業及諸無漏道慧說名為定者，無間業說邪定，定趣地獄故。無漏行說正定，定趣解脫果故。餘者不定。問：世尊於菩提樹下於一切眾生建立三聚，為建立眾生分齊耶？為建立法分齊耶？若眾生分齊者，云何說不得眾生邊而眾生無邊？若法分齊者，聲聞亦應建立，云何說如來不共耶？答？有說眾生分齊，總相非自相，謂說四生，除此更無眾生。問：若然者，聲聞亦應建立。如來、聲聞何差別？答：有差別。如來自力建立，聲聞從佛聞，此則差別。又說如來建立眾生分齊，聲聞緣覺建立法分齊。世尊建立三聚眾生已，今猶安樂眾生，大悲故晝夜三時以佛眼觀察眾生。問：見處云何？答：見處謂有漏。一切有漏法是見處所穢污見俱。若法穢污見緣使及相應使，彼說見處。又說緣自界見力故，有漏法得見處名。非餘緣使，非分故。如是好者謂前說。問：若眾生成就根，彼成就幾根？答：
所謂無間業及諸無漏道慧說名為定者，無間業說邪定，定趣地獄故。無漏行說正定，定趣解脫果故。餘者不定。問：世尊於菩提樹下於一切眾生建立三聚，為建立眾生分齊耶？為建立法分齊耶？若眾生分齊者，云何說不得眾生邊而眾生無邊？若法分齊者，聲聞亦應建立，云何說如來不共耶？答？有說眾生分齊，總相非自相，謂說四生，除此更無眾生。問：若然者，聲聞亦應建立。如來、聲聞何差別？答：有差別。如來自力建立，聲聞從佛聞，此則差別。又說如來建立眾生分齊，聲聞緣覺建立法分齊。世尊建立三聚眾生已，今猶安樂眾生，大悲故晝夜三時以佛眼觀察眾生。問：見處云何？答：見處謂有漏。一切有漏法是見處所穢污見俱。若法穢污見緣使及相應使，彼說見處。又說緣自界見力故，有漏法得見處名。非餘緣使，非分故。如是好者謂前說。問：若眾生成就根，彼成就幾根？答：
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說有十九根， 謂成就極多，
說有十九根， 謂成就極多，
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極少成就八， 曉了根所說。
極少成就八， 曉了根所說。
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說有十九根謂成就極多者，聖人極多成就十九根，謂未離欲具諸根；若住見道，除已知、無知根及一形；若住修道，除未知、無知根及一形。凡夫不斷善根，具諸根及二形，除三無漏根。極少成就八曉了根所說者，極少成就八根，謂餘(謂身根漸死餘有少分也)身根善根斷漸命終，生無擇地獄大山所迫，唯有身根、命根、意根及五受根。若生無色界凡夫，意、命、捨、信等五根。問：有幾種觸？答：
說有十九根謂成就極多者，聖人極多成就十九根，謂未離欲具諸根；若住見道，除已知、無知根及一形；若住修道，除未知、無知根及一形。凡夫不斷善根，具諸根及二形，除三無漏根。極少成就八曉了根所說者，極少成就八根，謂餘(謂身根漸死餘有少分也)身根善根斷漸命終，生無擇地獄大山所迫，唯有身根、命根、意根及五受根。若生無色界凡夫，意、命、捨、信等五根。問：有幾種觸？答：
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增語(以多名故說增語)及有對， 明無明處中，
增語(以多名故說增語)及有對， 明無明處中，
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所謂得果者， 是則雙道事。
所謂得果者， 是則雙道事。
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增語及有對明無明處中者，增語者，若意識身相應觸，緣一切法故說增語。又緣多名故說增語。雖第五觸亦緣多名，彼五識初得名，故無過。若五識身相應觸，依有對根，故說有對。無漏者說明，觸明相應故。穢污者說無明，觸無明生故。不穢污有漏者說非明非無明，觸俱不相應故。此五觸隨順不隨順相應依分別故，說十六種。隨順不隨順建立者，謂愛恚相應觸相應分別故，說苦、樂、不苦不樂觸。依分別故，說眼、耳、鼻、舌、身、意觸。問：得果者為無閡道、為解脫道？答：所謂得果者是則雙道事。雙道俱得果，無礙道及解脫道。無礙道斷煩惱得，解脫道得解脫證。又說無礙道得果，解脫道護彼所作事令不失故。如是說。問：世尊說厭已離欲。云何厭？云何離欲？答：
增語及有對明無明處中者，增語者，若意識身相應觸，緣一切法故說增語。又緣多名故說增語。雖第五觸亦緣多名，彼五識初得名，故無過。若五識身相應觸，依有對根，故說有對。無漏者說明，觸明相應故。穢污者說無明，觸無明生故。不穢污有漏者說非明非無明，觸俱不相應故。此五觸隨順不隨順相應依分別故，說十六種。隨順不隨順建立者，謂愛恚相應觸相應分別故，說苦、樂、不苦不樂觸。依分別故，說眼、耳、鼻、舌、身、意觸。問：得果者為無閡道、為解脫道？答：所謂得果者是則雙道事。雙道俱得果，無礙道及解脫道。無礙道斷煩惱得，解脫道得解脫證。又說無礙道得果，解脫道護彼所作事令不失故。如是說。問：世尊說厭已離欲。云何厭？云何離欲？答：
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若智在苦因， 及忍說為厭，
若智在苦因， 及忍說為厭，
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能離貪欲故， 說四為離欲。
能離貪欲故， 說四為離欲。
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若智在苦因及忍說為厭者，緣苦集智及忍說厭，緣可厭事故。苦集諦惡行煩惱所依故，說為厭事。能離貪欲故說四為離欲者，若忍及智於四諦轉盡，說為離欲，壞貪欲故。雖離一切煩惱，但貪欲是諸煩惱足，是故說離欲。彼憎不樂背惡，此厭之差別。離欲滅解脫斷盡，此離欲之差別。問：阿羅漢住何心般涅槃？答：
若智在苦因及忍說為厭者，緣苦集智及忍說厭，緣可厭事故。苦集諦惡行煩惱所依故，說為厭事。能離貪欲故說四為離欲者，若忍及智於四諦轉盡，說為離欲，壞貪欲故。雖離一切煩惱，但貪欲是諸煩惱足，是故說離欲。彼憎不樂背惡，此厭之差別。離欲滅解脫斷盡，此離欲之差別。問：阿羅漢住何心般涅槃？答：
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羅漢住報生， 及與威儀心，
羅漢住報生， 及與威儀心，
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隨順心滅故， 趣向般涅槃。
隨順心滅故， 趣向般涅槃。
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阿羅漢住報生及威儀心而般涅槃。何以故？隨順心滅故。善心堅住，於心滅不隨順。無記心羸劣，羸劣故於心滅隨順。復次少過故。善心依果報，果門過生故。無記唯有依果門無報果門。復次背諸趣故。若向諸趣者，彼必善心勤現在前，莫令我生惡趣中。是故彼背一切趣，故住常性心。有時彼身分中善心空如斷善根，不善心亦空如離欲界欲。復次漸離生死故。謂於欲界離欲離不善心，第一有離欲離染污心，無記心現在前離善心，命終心現在前離無記心。尊者說曰(此達摩多羅以古昔達摩多羅為尊者)：勤相續者善心，彼命終時不隨轉也。有說欲令下地有不苦不樂報者，彼說欲界，乃至第四禪報生及威儀心般涅槃。無色界唯報生，非威儀，色非分故。有欲令下地無不苦不樂報者，彼說欲界，乃至第三禪唯住威儀心般涅槃。餘如上說。問：幾種有？答：
阿羅漢住報生及威儀心而般涅槃。何以故？隨順心滅故。善心堅住，於心滅不隨順。無記心羸劣，羸劣故於心滅隨順。復次少過故。善心依果報，果門過生故。無記唯有依果門無報果門。復次背諸趣故。若向諸趣者，彼必善心勤現在前，莫令我生惡趣中。是故彼背一切趣，故住常性心。有時彼身分中善心空如斷善根，不善心亦空如離欲界欲。復次漸離生死故。謂於欲界離欲離不善心，第一有離欲離染污心，無記心現在前離善心，命終心現在前離無記心。尊者說曰(此達摩多羅以古昔達摩多羅為尊者)：勤相續者善心，彼命終時不隨轉也。有說欲令下地有不苦不樂報者，彼說欲界，乃至第四禪報生及威儀心般涅槃。無色界唯報生，非威儀，色非分故。有欲令下地無不苦不樂報者，彼說欲界，乃至第三禪唯住威儀心般涅槃。餘如上說。問：幾種有？答：
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生有及壞有， 本有亦復中，
生有及壞有， 本有亦復中，
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當知二剎那， 一染三有二。
當知二剎那， 一染三有二。
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生有及壞有本有亦復中者，生有者謂生分，五陰與生俱，故名生有，相續心俱生義。壞有者死邊，五陰與死俱，故名死有，沒心俱起義。本有者，除生分死分五陰，彼中間有，本業所種久住故，故名本有。中有者，死已乃至未得餘生有，於其中間向受生有，五陰趣所不攝，於二中間起，故名中有。問：此諸有，幾剎那、幾久住？答：當知二剎那，死有及生有，各剎那頃，不久住故。以此義當知，本有、中有久住。問：幾染污、幾不染污？答：一染三有二。生有一向染污，以染污心故生相續，非不染污。彼欲界凡夫三十六使，一一使令生相續。聖人修道斷四使，一一亦如是。色界凡夫三十一使，一一使令生相續。聖人三使，無色界亦如是。使令生相續，非纏垢。餘有染污不染污。問：修行者幾時極為業所障礙？答：
生有及壞有本有亦復中者，生有者謂生分，五陰與生俱，故名生有，相續心俱生義。壞有者死邊，五陰與死俱，故名死有，沒心俱起義。本有者，除生分死分五陰，彼中間有，本業所種久住故，故名本有。中有者，死已乃至未得餘生有，於其中間向受生有，五陰趣所不攝，於二中間起，故名中有。問：此諸有，幾剎那、幾久住？答：當知二剎那，死有及生有，各剎那頃，不久住故。以此義當知，本有、中有久住。問：幾染污、幾不染污？答：一染三有二。生有一向染污，以染污心故生相續，非不染污。彼欲界凡夫三十六使，一一使令生相續。聖人修道斷四使，一一亦如是。色界凡夫三十一使，一一使令生相續。聖人三使，無色界亦如是。使令生相續，非纏垢。餘有染污不染污。問：修行者幾時極為業所障礙？答：
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若離欲界欲， 越度第一有，
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及與起忍法， 極為業障礙。
及與起忍法， 極為業障礙。
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於此三時修行者，業極作障礙，謂聖人離欲界欲時，彼欲界業極作障礙。義言汝若離欲，我於何處受報？以聖人離欲界欲，不受欲界生死，永得蘇息故、以不退果命終故。謂取阿羅漢果時，彼受後生報，業極作障礙。義言汝度第一有無復生處，我於何處受報？謂住頂法起忍時，彼受惡趣報，業極作障礙，以起忍法永離惡趣故。餘如前說。問：事有幾種？答：
於此三時修行者，業極作障礙，謂聖人離欲界欲時，彼欲界業極作障礙。義言汝若離欲，我於何處受報？以聖人離欲界欲，不受欲界生死，永得蘇息故、以不退果命終故。謂取阿羅漢果時，彼受後生報，業極作障礙。義言汝度第一有無復生處，我於何處受報？謂住頂法起忍時，彼受惡趣報，業極作障礙，以起忍法永離惡趣故。餘如前說。問：事有幾種？答：
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當知有五種， 自性及與因，
當知有五種， 自性及與因，
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繫縛若攝受， 一切境界事。
繫縛若攝受， 一切境界事。
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五種事，所謂自性事、因事、繫事、攝受事、境界事。自性事者，若法自己性，以事名說。如所說若得事，是成就彼事。因事者，如所說云何有事法？答言：有因。繫事者，如所說若此事愛結繫，即彼事瞋恚繫耶。彼五種法，以事(五種法是五行也)名說。攝受事者(如受取之受也)，如所說田事家事，如是比。境界事者，如所說一切法智所知，隨其事。若法彼法緣，以事名說。復有異五種事。
五種事，所謂自性事、因事、繫事、攝受事、境界事。自性事者，若法自己性，以事名說。如所說若得事，是成就彼事。因事者，如所說云何有事法？答言：有因。繫事者，如所說若此事愛結繫，即彼事瞋恚繫耶。彼五種法，以事(五種法是五行也)名說。攝受事者(如受取之受也)，如所說田事家事，如是比。境界事者，如所說一切法智所知，隨其事。若法彼法緣，以事名說。復有異五種事。
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說陰即為事， 界入事亦然，
說陰即為事， 界入事亦然，
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及與世剎那， 是名五種事。
及與世剎那， 是名五種事。
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若說陰，即以陰為事，非餘種。如是乃至說剎那，即以剎那為事，非餘種。如是略說，同實異名盡當知。問：如業品說五種果，云何唯此果、復有餘耶？答：有欲令更有四果。
若說陰，即以陰為事，非餘種。如是乃至說剎那，即以剎那為事，非餘種。如是略說，同實異名盡當知。問：如業品說五種果，云何唯此果、復有餘耶？答：有欲令更有四果。
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育多婆提說， 安立及方便，
育多婆提說， 安立及方便，
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亦說和合修， 是名為四果。
亦說和合修， 是名為四果。
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安立果者，如水住風輪，水輪是風輪安立果。如是一切。方便果者，謂從不淨觀方便乃至起盡智無生智，彼盡智無生智是不淨觀方便果。如是一切方便(此是以因求果趣向方便也)盡當知。和合果者，謂眼色明念和合眼識生。如是法和合生法，此法是和合果。修果者，謂色界道欲界化化及作欲界語，彼化及語是色界修道果。如是一切。問：神足幾種(胡言栗地，或言神足、或言如意足、或言自在、或言富滿，皆義出耳，悉不全得本名)？答：
安立果者，如水住風輪，水輪是風輪安立果。如是一切。方便果者，謂從不淨觀方便乃至起盡智無生智，彼盡智無生智是不淨觀方便果。如是一切方便(此是以因求果趣向方便也)盡當知。和合果者，謂眼色明念和合眼識生。如是法和合生法，此法是和合果。修果者，謂色界道欲界化化及作欲界語，彼化及語是色界修道果。如是一切。問：神足幾種(胡言栗地，或言神足、或言如意足、或言自在、或言富滿，皆義出耳，悉不全得本名)？答：
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運身及意解， 意念自在通，
運身及意解， 意念自在通，
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意念唯如來， 當知二則共。
意念唯如來， 當知二則共。
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三種自在：運身自在、意解自在、意念自在。運身自在者，舉身陵虛猶若鳥飛。意解自在者，遠作近解，屈申臂頃至色究竟。意念自在者，如眼識至色頃隨意即至。此意念自在者，唯佛非餘，一切智所知到彼岸故。當知二則共者，運身自在及意解自在，如來、緣覺、聲聞共，是禪果故。問：一切阿那含入色無色界不？一切信解脫得見到不？一切退法者必退不？答：
三種自在：運身自在、意解自在、意念自在。運身自在者，舉身陵虛猶若鳥飛。意解自在者，遠作近解，屈申臂頃至色究竟。意念自在者，如眼識至色頃隨意即至。此意念自在者，唯佛非餘，一切智所知到彼岸故。當知二則共者，運身自在及意解自在，如來、緣覺、聲聞共，是禪果故。問：一切阿那含入色無色界不？一切信解脫得見到不？一切退法者必退不？答：
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入色無色界， 亦復增益根，
入色無色界， 亦復增益根，
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及與賢聖退， 生中間定無。
及與賢聖退， 生中間定無。
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聖人還受生者，如前所說，餘因緣定無(還受生者定不至上二界，亦不增進根，亦復不退)。還受生者，謂欲界得果還生欲界者。厭於處胎，見有之過，不入色無色界，以壽長故也。久修聖道故，不能增進根。如下親友不能捨離，彼亦如是。生中間，修習聖道，故不退。問：何時佛出世？何時轉輪聖王出世？何時辟支佛出世？答：
聖人還受生者，如前所說，餘因緣定無(還受生者定不至上二界，亦不增進根，亦復不退)。還受生者，謂欲界得果還生欲界者。厭於處胎，見有之過，不入色無色界，以壽長故也。久修聖道故，不能增進根。如下親友不能捨離，彼亦如是。生中間，修習聖道，故不退。問：何時佛出世？何時轉輪聖王出世？何時辟支佛出世？答：
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劫減佛興世， 增時轉輪王，
劫減佛興世， 增時轉輪王，
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二時辟支佛， 如是應當知。
二時辟支佛， 如是應當知。
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劫減時佛興於世，順解脫師故。佛是解脫師，為捨生死出世說法。增時眾生向生死見，轉勝樂故。若爾時佛出世者則為空出，以眾生不能捨生死，極著樂故。減時眾生背生死見，煩惱惡行極增上故，能捨生死。是故乃至百歲眾生時佛乃出世，非減也。若減者，爾時眾生非法貪不正貪，謂樂生天，悉行邪法勤利煩惱，非善法器故。轉輪聖王多於增時出于世間，能以十善建立眾生，是故減時不出，以彼眾生向惡行故。是故增時易化，時淳故。初減時轉輪聖王亦出，於世猶淳故。辟支佛二時出世，作自事故。問：得，為有得得、為無？若得復有得者，此得復應有餘得，云何非無窮？若無得得者，得云何成就？答：
劫減時佛興於世，順解脫師故。佛是解脫師，為捨生死出世說法。增時眾生向生死見，轉勝樂故。若爾時佛出世者則為空出，以眾生不能捨生死，極著樂故。減時眾生背生死見，煩惱惡行極增上故，能捨生死。是故乃至百歲眾生時佛乃出世，非減也。若減者，爾時眾生非法貪不正貪，謂樂生天，悉行邪法勤利煩惱，非善法器故。轉輪聖王多於增時出于世間，能以十善建立眾生，是故減時不出，以彼眾生向惡行故。是故增時易化，時淳故。初減時轉輪聖王亦出，於世猶淳故。辟支佛二時出世，作自事故。問：得，為有得得、為無？若得復有得者，此得復應有餘得，云何非無窮？若無得得者，得云何成就？答：
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若彼諸法生， 二得共俱起，
若彼諸法生， 二得共俱起，
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二得俱生者， 當知有得得。
二得俱生者， 當知有得得。
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若諸法生，即彼法二得，俱生得及得得。彼得力故成就法及得得。得力故成就得，以得及得得故。俱一心中展轉相得，是故非無窮。彼色陰行陰一得，餘陰亦如是(初得能得一陰及小得)。有為無為一得(初得能得無為及小得)。欲界善戒惡戒，若過去者三世得，若現在者現在未來得，若未來者即未來得。欲界善及穢污四陰，色界善五陰及穢污四陰，無色界善及穢污四陰，無漏五陰，變化心共生四陰，三世三世得，隨其類得。威儀四陰，多以世斷及剎那斷得。若彼善修者三世得。工巧亦如是。無記色及報生四陰，以世斷及剎那斷得，過去過去、未來未來、現在現在。問：苦法忍有幾得？乃至道比忍有幾得？答：
若諸法生，即彼法二得，俱生得及得得。彼得力故成就法及得得。得力故成就得，以得及得得故。俱一心中展轉相得，是故非無窮。彼色陰行陰一得，餘陰亦如是(初得能得一陰及小得)。有為無為一得(初得能得無為及小得)。欲界善戒惡戒，若過去者三世得，若現在者現在未來得，若未來者即未來得。欲界善及穢污四陰，色界善五陰及穢污四陰，無色界善及穢污四陰，無漏五陰，變化心共生四陰，三世三世得，隨其類得。威儀四陰，多以世斷及剎那斷得。若彼善修者三世得。工巧亦如是。無記色及報生四陰，以世斷及剎那斷得，過去過去、未來未來、現在現在。問：苦法忍有幾得？乃至道比忍有幾得？答：
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諸得有十五， 得於苦法忍，
諸得有十五， 得於苦法忍，
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其餘見增道， 當知一一減。
其餘見增道， 當知一一減。
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諸得有十五得於苦法忍者，苦法忍有十五得，以見道十五心故。一切心彼得生一得，與彼忍俱生，十四後生。其餘見增道當知一一減者，見道名見增，惠增上故。餘見道漸度一一心中得轉減。苦法智十四得，一俱生、十三後生，無前生未曾得故(苦法智俱生得，今始起故，無前生故十四，餘無前生故漸少)。苦比忍十三得，一俱生、十二後生。苦比智十二得，一俱生、十一後生。乃至道比忍一得，俱生無後生者，見道究竟故、無前生未曾得忍故(既無後起又無前生，故唯一也)。問：解脫得何地攝？答：
諸得有十五得於苦法忍者，苦法忍有十五得，以見道十五心故。一切心彼得生一得，與彼忍俱生，十四後生。其餘見增道當知一一減者，見道名見增，惠增上故。餘見道漸度一一心中得轉減。苦法智十四得，一俱生、十三後生，無前生未曾得故(苦法智俱生得，今始起故，無前生故十四，餘無前生故漸少)。苦比忍十三得，一俱生、十二後生。苦比智十二得，一俱生、十一後生。乃至道比忍一得，俱生無後生者，見道究竟故、無前生未曾得忍故(既無後起又無前生，故唯一也)。問：解脫得何地攝？答：
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若於彼地中， 斷及壞對治，
若於彼地中， 斷及壞對治，
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即攝解脫得， 法智比智品。
即攝解脫得， 法智比智品。
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若於彼地中斷及壞對治即攝解脫得者，有說若彼地斷對治，彼解脫得即彼地攝，由斷對治故。如是說者，謂欲界見道修道斷解脫得禪未來攝。初禪地，未來初禪及中間攝。第二禪，四地攝，即前三地及第二禪。第三禪，五地攝，即前四地及第三禪。第四禪，見道修道斷及無色見道斷六地攝，即前五地及第四禪。空處修道斷七地攝，即前六地及空處識處。修道斷八地攝，即前七地及識處。無所有處及非想非非想處，修道斷解脫得九地攝，未來、中間、根本四禪及三無色。又有說者，若彼地攝斷對治及壞對治，此說欲色界見道修道斷。無色界見道斷解脫得六地攝，無色界修道斷如前說。法智比智品者，又復有說，若地法智品，欲界見道修道斷解脫得即彼地攝。若地比智品，色無色界見道修道斷解脫得即彼地攝。此說欲界解脫得六地攝，色無色界解脫得九地攝。問：若道俱起得，彼得是俱起道因不(唯除所作因，餘通問)？答：
若於彼地中斷及壞對治即攝解脫得者，有說若彼地斷對治，彼解脫得即彼地攝，由斷對治故。如是說者，謂欲界見道修道斷解脫得禪未來攝。初禪地，未來初禪及中間攝。第二禪，四地攝，即前三地及第二禪。第三禪，五地攝，即前四地及第三禪。第四禪，見道修道斷及無色見道斷六地攝，即前五地及第四禪。空處修道斷七地攝，即前六地及空處識處。修道斷八地攝，即前七地及識處。無所有處及非想非非想處，修道斷解脫得九地攝，未來、中間、根本四禪及三無色。又有說者，若彼地攝斷對治及壞對治，此說欲色界見道修道斷。無色界見道斷解脫得六地攝，無色界修道斷如前說。法智比智品者，又復有說，若地法智品，欲界見道修道斷解脫得即彼地攝。若地比智品，色無色界見道修道斷解脫得即彼地攝。此說欲界解脫得六地攝，色無色界解脫得九地攝。問：若道俱起得，彼得是俱起道因不(唯除所作因，餘通問)？答：
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與道俱起得， 俱起而非因，
與道俱起得， 俱起而非因，
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道亦非彼因， 後起或有無。
道亦非彼因， 後起或有無。
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與道俱起得俱起而非因者(俱起道與得既非共因又無餘因，故相與無因也)，道俱起得彼非道因，不一果故，不一果則無共因義。道亦非彼因者，得俱起道亦非得因，亦不一果故。問：後起得云何？答：後起或有無。前起道於後起得，或有因或無因。與後相似增道得相似增解脫得因，非軟道得軟道解脫得因(此是自然因，故不為中上因，非上下因)。謂苦法忍一得俱生，彼得非忍因，忍亦非得因。苦法智三得俱生，二道得、一解脫得，苦法智非彼諸得因，彼諸得亦非苦法智因，彼苦法忍三得因。苦比忍四得俱生，三道得、一解脫得，苦比忍非彼諸得因，彼諸得亦非忍因。苦法智三得因，非苦法忍得因，以忍劣故(比忍比智及解脫得)。苦比智六得俱生，四道得、二解脫得，苦比智非彼諸得因，彼諸得亦非智因。苦比忍三得因，非三得因謂法智品中得。乃至道比忍二十二得俱生，十五道得、七解脫得，道比忍非彼諸得因，彼諸得亦非忍因。道法智三得因(法智自於未來得解脫得，及比忍得作自然因，下諸得劣故非因)，非餘因。問：空空何行、何自性、何緣、何地攝耶？答：
與道俱起得俱起而非因者(俱起道與得既非共因又無餘因，故相與無因也)，道俱起得彼非道因，不一果故，不一果則無共因義。道亦非彼因者，得俱起道亦非得因，亦不一果故。問：後起得云何？答：後起或有無。前起道於後起得，或有因或無因。與後相似增道得相似增解脫得因，非軟道得軟道解脫得因(此是自然因，故不為中上因，非上下因)。謂苦法忍一得俱生，彼得非忍因，忍亦非得因。苦法智三得俱生，二道得、一解脫得，苦法智非彼諸得因，彼諸得亦非苦法智因，彼苦法忍三得因。苦比忍四得俱生，三道得、一解脫得，苦比忍非彼諸得因，彼諸得亦非忍因。苦法智三得因，非苦法忍得因，以忍劣故(比忍比智及解脫得)。苦比智六得俱生，四道得、二解脫得，苦比智非彼諸得因，彼諸得亦非智因。苦比忍三得因，非三得因謂法智品中得。乃至道比忍二十二得俱生，十五道得、七解脫得，道比忍非彼諸得因，彼諸得亦非忍因。道法智三得因(法智自於未來得解脫得，及比忍得作自然因，下諸得劣故非因)，非餘因。問：空空何行、何自性、何緣、何地攝耶？答：
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空行有垢住， 是說為空空，
空行有垢住， 是說為空空，
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說無學境界， 在於十一地。
說無學境界， 在於十一地。
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空行生已空空後起，空行觀五盛陰空，彼空空起於彼空思惟空。如人燒死屍時，執杖轉側然後燒杖，彼亦如是。有垢者，謂有漏義，擊聖道故。空空擊聖道，不以聖道擊聖道。以無漏厭行，不緣無漏故。住者，三昧自性。空空者，於空行空義。無學境界者，以無學為緣義，謂無學空行是彼緣。又說緣空行俱生五陰。十一地者，有漏故，普境界空。空空十一地，欲界乃至非想非非想處。問：云何無願無願？答：
空行生已空空後起，空行觀五盛陰空，彼空空起於彼空思惟空。如人燒死屍時，執杖轉側然後燒杖，彼亦如是。有垢者，謂有漏義，擊聖道故。空空擊聖道，不以聖道擊聖道。以無漏厭行，不緣無漏故。住者，三昧自性。空空者，於空行空義。無學境界者，以無學為緣義，謂無學空行是彼緣。又說緣空行俱生五陰。十一地者，有漏故，普境界空。空空十一地，欲界乃至非想非非想處。問：云何無願無願？答：
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行於無常行， 是無願無願，
行於無常行， 是無願無願，
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俱在於不動， 欲界餘如前。
俱在於不動， 欲界餘如前。
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行於無常行是無願無願者，無常行相應無願，觀五盛陰無常，於彼後起無願無願，思惟無願無常。若苦行者則為顛倒，聖道非苦性故。亦非因等行，與聖道相違故(以無願無願與聖道相違，故不作因等行)。若作因等行者，應順聖道。然彼擊聖道，以違聖道故。亦不道等行，以道等行樂道故。俱在於不動者，謂前說空空及無願無願，此二是不動法阿羅漢能現在前三昧，有勢力故、離煩惱故。見到者雖利根得自在三昧，然未離煩惱故。時解脫雖離煩惱，不得自在三昧，鈍根故。不時解脫者得自在三昧，利根故、離三界欲故，是故能現在前非餘。欲界者，欲界現在前，多從說力起，故非餘。除欝單曰，餘三方。餘如前者，餘事如空空說。
行於無常行是無願無願者，無常行相應無願，觀五盛陰無常，於彼後起無願無願，思惟無願無常。若苦行者則為顛倒，聖道非苦性故。亦非因等行，與聖道相違故(以無願無願與聖道相違，故不作因等行)。若作因等行者，應順聖道。然彼擊聖道，以違聖道故。亦不道等行，以道等行樂道故。俱在於不動者，謂前說空空及無願無願，此二是不動法阿羅漢能現在前三昧，有勢力故、離煩惱故。見到者雖利根得自在三昧，然未離煩惱故。時解脫雖離煩惱，不得自在三昧，鈍根故。不時解脫者得自在三昧，利根故、離三界欲故，是故能現在前非餘。欲界者，欲界現在前，多從說力起，故非餘。除欝單曰，餘三方。餘如前者，餘事如空空說。
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謂無相無相， 彼行於寂止，
謂無相無相， 彼行於寂止，
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行於無記滅， 餘則如前說。
行於無記滅， 餘則如前說。
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謂無相無相彼行於寂止者，無相者於數滅觀寂止，於彼後起無相無相行。義言汝非數滅亦寂止。問：彼何緣？答：行於無記滅，非數滅是彼緣，是無記。亦不起非數滅，不起如前說。以是義故不說滅行。以有二種滅，謂非數滅、無常滅。若言滅行者，不知何等滅？亦非妙出行，以無記非妙，非出故；非三相所成，故止。餘如前說者，餘如空空說。又彼三昧，利根者盡智生時得，後方便現在前。佛不方便、辟支佛少方便、聲聞或中或上。空空無願無願，法智比智苦智後現在前；無相無相，法智比智滅智後現在前。若欲界三昧禪未來所攝，聖道後起。若非想非非想地無所有處，聖道後起。餘者自地次第。問：超越三昧云何正受？答：
謂無相無相彼行於寂止者，無相者於數滅觀寂止，於彼後起無相無相行。義言汝非數滅亦寂止。問：彼何緣？答：行於無記滅，非數滅是彼緣，是無記。亦不起非數滅，不起如前說。以是義故不說滅行。以有二種滅，謂非數滅、無常滅。若言滅行者，不知何等滅？亦非妙出行，以無記非妙，非出故；非三相所成，故止。餘如前說者，餘如空空說。又彼三昧，利根者盡智生時得，後方便現在前。佛不方便、辟支佛少方便、聲聞或中或上。空空無願無願，法智比智苦智後現在前；無相無相，法智比智滅智後現在前。若欲界三昧禪未來所攝，聖道後起。若非想非非想地無所有處，聖道後起。餘者自地次第。問：超越三昧云何正受？答：
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超越三摩提， 上下至第三，
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及不念思惟， 於緣超亦然。
及不念思惟， 於緣超亦然。
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超越三摩提上下至第三者，謂超越三昧正受時，有漏初禪次第有漏第二禪現在前，如是次第乃至非想非非想處，然後次第還至初禪。於此諸地善修習已起無漏初禪，次第乃至無所有處，又復次第還至初禪。又此地善修習已，復起有漏初禪正受，從初禪起超入有漏第三禪，第三禪起已入空處，空處起已入無所有處。逆超亦如是。此地善修習已，然後起無漏超正受，是名超越方便。然後能有漏初禪起，次第入無漏第三禪正受。無漏第三禪次第有漏空處，有漏空處次第無漏無所有處。逆超亦如是。是名超越正受成就也。相遠故，不超第四正受也。三方不時解脫能起，非餘。何以故？離煩惱故、自在三昧勢力故，如前說。及不念思惟於緣起亦然者，若不穢污而斷境界者，彼因不憶念思惟(境界有間名為斷，或有染心而緣斷境界，故舉不染以別之，因不念思惟者，率爾能緣超至三也)，亦至第三，謂初禪緣欲界，次第上緣初禪二禪而正受(此中明境界超而也文言唯次第，將先後超如上三昧中，故舉始以明終耳)，緣初禪次第下緣欲界，次第上緣第二第三禪也。初禪緣二禪，次第下緣欲界及初禪，上緣第三第四禪。如是一切地盡當知。無色不緣下，前已說。雖苦法智次第苦比忍生乃至緣第一有，此不斷境界故(相接不斷，故雖遠非超也)。淨背捨次第，雖緣自地心起，或緣上地，但彼染污。問：佛語當言善、為無記耶？答：
超越三摩提上下至第三者，謂超越三昧正受時，有漏初禪次第有漏第二禪現在前，如是次第乃至非想非非想處，然後次第還至初禪。於此諸地善修習已起無漏初禪，次第乃至無所有處，又復次第還至初禪。又此地善修習已，復起有漏初禪正受，從初禪起超入有漏第三禪，第三禪起已入空處，空處起已入無所有處。逆超亦如是。此地善修習已，然後起無漏超正受，是名超越方便。然後能有漏初禪起，次第入無漏第三禪正受。無漏第三禪次第有漏空處，有漏空處次第無漏無所有處。逆超亦如是。是名超越正受成就也。相遠故，不超第四正受也。三方不時解脫能起，非餘。何以故？離煩惱故、自在三昧勢力故，如前說。及不念思惟於緣起亦然者，若不穢污而斷境界者，彼因不憶念思惟(境界有間名為斷，或有染心而緣斷境界，故舉不染以別之，因不念思惟者，率爾能緣超至三也)，亦至第三，謂初禪緣欲界，次第上緣初禪二禪而正受(此中明境界超而也文言唯次第，將先後超如上三昧中，故舉始以明終耳)，緣初禪次第下緣欲界，次第上緣第二第三禪也。初禪緣二禪，次第下緣欲界及初禪，上緣第三第四禪。如是一切地盡當知。無色不緣下，前已說。雖苦法智次第苦比忍生乃至緣第一有，此不斷境界故(相接不斷，故雖遠非超也)。淨背捨次第，雖緣自地心起，或緣上地，但彼染污。問：佛語當言善、為無記耶？答：
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佛語善無記， 如彼初心轉，
佛語善無記， 如彼初心轉，
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究竟亦復然， 無記或清淨。
究竟亦復然， 無記或清淨。
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佛語善無記者，若調伏處方便而說是善，如說一切行無常、一切法無我、涅槃永滅，如是比。若彼不方便說，是無記。如問阿難何故園中高聲大聲？如是比。如彼初心轉究竟亦復然無記或清淨者，世尊以善心發語，即以善心究竟。無記心發語，或無記心究竟、或善心究竟。無有善心發語，無記心究竟，說時轉增不減故。問：聲聞云何？答：
佛語善無記者，若調伏處方便而說是善，如說一切行無常、一切法無我、涅槃永滅，如是比。若彼不方便說，是無記。如問阿難何故園中高聲大聲？如是比。如彼初心轉究竟亦復然無記或清淨者，世尊以善心發語，即以善心究竟。無記心發語，或無記心究竟、或善心究竟。無有善心發語，無記心究竟，說時轉增不減故。問：聲聞云何？答：
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聲聞則不定， 究竟及與轉，
聲聞則不定， 究竟及與轉，
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說時不退減， 唯是佛世尊。
說時不退減， 唯是佛世尊。
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聲聞則不定究竟及與轉者，聲聞善心發語，或善心究竟、或無記心究竟。無記心發語，或善心究竟、或無記心究竟。問：何故世尊善心發語善心究竟？聲聞善心發語無記心究竟耶？答：說時不退減唯是佛世尊。唯佛世尊說時不退，聲聞者舍利弗等說時猶退。問：幾入可燒、幾入能燒？答：
聲聞則不定究竟及與轉者，聲聞善心發語，或善心究竟、或無記心究竟。無記心發語，或善心究竟、或無記心究竟。問：何故世尊善心發語善心究竟？聲聞善心發語無記心究竟耶？答：說時不退減唯是佛世尊。唯佛世尊說時不退，聲聞者舍利弗等說時猶退。問：幾入可燒、幾入能燒？答：
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諸入中有四， 可燒亦能燒，
諸入中有四， 可燒亦能燒，
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可稱亦能稱， 斷能斷無惑。
可稱亦能稱， 斷能斷無惑。
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諸入中有四可燒亦能燒者，色香味觸可燒亦能燒，不相離故。有說此四入可燒，不相離故。更有一入能燒，謂火大，得燒相故。可稱亦能稱者，即前說四入，可稱亦能稱，不相離故。有說四入能稱，一種可稱，得重相故。斷能斷無惑者，即前說四入可斷亦能斷，此中無惑說。問：地、地界何差別？答：
諸入中有四可燒亦能燒者，色香味觸可燒亦能燒，不相離故。有說此四入可燒，不相離故。更有一入能燒，謂火大，得燒相故。可稱亦能稱者，即前說四入，可稱亦能稱，不相離故。有說四入能稱，一種可稱，得重相故。斷能斷無惑者，即前說四入可斷亦能斷，此中無惑說。問：地、地界何差別？答：
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地謂色形處， 堅相說地界，
地謂色形處， 堅相說地界，
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餘二亦二種， 風即風或異。
餘二亦二種， 風即風或異。
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地謂色形處者，色形處是地，色入所攝、眼識識，此世聞名。地界說堅相者，堅相是地界，觸入攝、身識識，此則第一義。餘二亦二種者，水及火亦二種。色形處是水，濕潤是水界。色形處是火，熅熱是火界。餘如前說。風即風或異者，有說風即風種，以非世間立名故。有說此亦世間立名，有塵風、無塵風，如是比。問：善根有幾種？答：
地謂色形處者，色形處是地，色入所攝、眼識識，此世聞名。地界說堅相者，堅相是地界，觸入攝、身識識，此則第一義。餘二亦二種者，水及火亦二種。色形處是水，濕潤是水界。色形處是火，熅熱是火界。餘如前說。風即風或異者，有說風即風種，以非世間立名故。有說此亦世間立名，有塵風、無塵風，如是比。問：善根有幾種？答：
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福分說一種， 及與解脫分，
福分說一種， 及與解脫分，
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於福決定分， 第四離諸漏。
於福決定分， 第四離諸漏。
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福分說一種者，若欲界聞思慧勝進施戒等俱生，得轉輪王、帝釋及餘欲界大力自在身報，及色無色界勝進善根能得有果者，是名福分。及與解脫分者，解脫分亦是欲界聞思施戒等俱生，背諸有向解脫。殖此諸善根者，中間雖斷善根，猶名逆流。何以故？必得涅槃故。是故如是說：寧為調達，不為外道欝頭藍子。調達雖造三逆，斷諸善根，滅善種子，入無間地獄(阿毘至，阿者無，毘至者擇也間也，以因無善種子，故果名無種，餘二義如舊)。地獄罪畢，於四萬歲壽人中得辟支佛證，諸根猛利，勝舍利弗等。欝頭藍子雖離八地生第一有，於彼報盡命終，來生於法林中，作著翅飛狸，殘害一切水陸眾生，死墮無間地獄。世尊不記得解脫時。種解脫種者，有如是相，處聽法坐，若聞法時，悲泣流淚身毛為竪，見生死過、涅槃善利，敬信正法及說法者。於福決定分者，觀察真諦暖等善根，於諦決定故、於諦滿足故、順向聖道故，名決定分。彼賢聖品已說。第四離諸漏者，無漏善根謂學無學，彼前已說。問：云何於惡趣得非數滅？答：
福分說一種者，若欲界聞思慧勝進施戒等俱生，得轉輪王、帝釋及餘欲界大力自在身報，及色無色界勝進善根能得有果者，是名福分。及與解脫分者，解脫分亦是欲界聞思施戒等俱生，背諸有向解脫。殖此諸善根者，中間雖斷善根，猶名逆流。何以故？必得涅槃故。是故如是說：寧為調達，不為外道欝頭藍子。調達雖造三逆，斷諸善根，滅善種子，入無間地獄(阿毘至，阿者無，毘至者擇也間也，以因無善種子，故果名無種，餘二義如舊)。地獄罪畢，於四萬歲壽人中得辟支佛證，諸根猛利，勝舍利弗等。欝頭藍子雖離八地生第一有，於彼報盡命終，來生於法林中，作著翅飛狸，殘害一切水陸眾生，死墮無間地獄。世尊不記得解脫時。種解脫種者，有如是相，處聽法坐，若聞法時，悲泣流淚身毛為竪，見生死過、涅槃善利，敬信正法及說法者。於福決定分者，觀察真諦暖等善根，於諦決定故、於諦滿足故、順向聖道故，名決定分。彼賢聖品已說。第四離諸漏者，無漏善根謂學無學，彼前已說。問：云何於惡趣得非數滅？答：
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當知布施等， 能轉於惡趣，
當知布施等， 能轉於惡趣，
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必定與忍俱， 施等同或異。
必定與忍俱， 施等同或異。
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當知布施等能轉於惡趣者，或有施不墮惡道，或戒或聞或思、或暖或頂，若見生死過、涅槃善利故，背生死向涅槃而行布施，如此施者能轉惡道。餘善根亦如是。布施能轉惡道，而非頂。若謂不爾者不然。何以故？背生死故。或有未得決定善根而能極厭生死非得決定善根者。復次施與惡趣煩惱業極相違，非頂，是故無過。問：若諸善根不必定離惡趣者，何者必定？答：必定與忍俱。頓捨惡道必在於忍，忍與一切惡趣煩惱業相違故。捨忍者，惡趣煩惱業尚不起，況不捨。施等同或異者，從施乃至頂，或時離惡趣或不離，以非一切施能違惡趣煩惱業故。餘善根亦如是。已說轉惡趣因緣，謂意識不共今當說(意識有六事，不與五識共)。
當知布施等能轉於惡趣者，或有施不墮惡道，或戒或聞或思、或暖或頂，若見生死過、涅槃善利故，背生死向涅槃而行布施，如此施者能轉惡道。餘善根亦如是。布施能轉惡道，而非頂。若謂不爾者不然。何以故？背生死故。或有未得決定善根而能極厭生死非得決定善根者。復次施與惡趣煩惱業極相違，非頂，是故無過。問：若諸善根不必定離惡趣者，何者必定？答：必定與忍俱。頓捨惡道必在於忍，忍與一切惡趣煩惱業相違故。捨忍者，惡趣煩惱業尚不起，況不捨。施等同或異者，從施乃至頂，或時離惡趣或不離，以非一切施能違惡趣煩惱業故。餘善根亦如是。已說轉惡趣因緣，謂意識不共今當說(意識有六事，不與五識共)。
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離欲及退時， 受生亦命終，
離欲及退時， 受生亦命終，
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斷善及相續， 當知是意識。
斷善及相續， 當知是意識。
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此六事說住意識，思惟故、普緣故。世尊雖說眼見色、耳聞聲、身覺觸退，彼亦牽意識現在前故退。問：住何等受命終及生？答：
此六事說住意識，思惟故、普緣故。世尊雖說眼見色、耳聞聲、身覺觸退，彼亦牽意識現在前故退。問：住何等受命終及生？答：
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謂一切眾生， 悉住於捨受，
謂一切眾生， 悉住於捨受，
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命終及受生， 以不捷疾故。
命終及受生， 以不捷疾故。
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謂一切眾生悉住於捨受命終及受生者，一切眾生住不苦不樂受命終及受生。問：何故？答：以不捷疾故。一切分中生分死分不明了、不覺悟故。於諸受中不苦不樂受最不捷疾不明了故，是故一切眾生住不苦不樂受命終及受生。問：若然者，不苦不樂受應無無漏，聖道捷疾故。答：非不苦不樂受無無漏，聖道力能令利故。如水在辛則辛、在苦則苦，甜酢醎淡亦如是。
謂一切眾生悉住於捨受命終及受生者，一切眾生住不苦不樂受命終及受生。問：何故？答：以不捷疾故。一切分中生分死分不明了、不覺悟故。於諸受中不苦不樂受最不捷疾不明了故，是故一切眾生住不苦不樂受命終及受生。問：若然者，不苦不樂受應無無漏，聖道捷疾故。答：非不苦不樂受無無漏，聖道力能令利故。如水在辛則辛、在苦則苦，甜酢醎淡亦如是。
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雜阿毘曇心論卷第九
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