雜阿毘曇心論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜阿毘曇心論卷第七

尊者法救造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

定品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定品第七

已說智，定今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說智，定今當說。

智依於諸定， 安不動而轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智依於諸定， 安不動而轉，

是故當思定， 勤求見真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當思定， 勤求見真實。

決定義名智，彼善心正性相續名定，建立義名依。依有二種：共起及次第緣，彼二說名依。依定而立故說依。諸定智有八種：四法智、四比智。安不動者，不動搖故說不動。轉者取緣義。如燈依淨油炷離風處光焰甚明，如是智依諸定離於亂風則不動而轉。是故者，說因緣也。定者，智所依，後當說。思者，知見義。勤求者，求欲時也。真實者，不顛倒，謂四真諦。見者，謂無間等。是說真實見，以不離定而起實智故。問：有幾種三昧？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定義名智，彼善心正性相續名定，建立義名依。依有二種：共起及次第緣，彼二說名依。依定而立故說依。諸定智有八種：四法智、四比智。安不動者，不動搖故說不動。轉者取緣義。如燈依淨油炷離風處光焰甚明，如是智依諸定離於亂風則不動而轉。是故者，說因緣也。定者，智所依，後當說。思者，知見義。勤求者，求欲時也。真實者，不顛倒，謂四真諦。見者，謂無間等。是說真實見，以不離定而起實智故。問：有幾種三昧？答：

決定說四禪， 及與無色定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定說四禪， 及與無色定，

是中一一說， 味淨及無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中一一說， 味淨及無漏。

決定說四禪及與無色定者，謂決定智者略說八種。三昧攝一切三昧，謂世尊知差別三昧正受，一切聲聞緣覺不知其名，如修多羅廣說。是中一一說味淨及無漏者，一一三昧說三種：味、淨、無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定說四禪及與無色定者，謂決定智者略說八種。三昧攝一切三昧，謂世尊知差別三昧正受，一切聲聞緣覺不知其名，如修多羅廣說。是中一一說味淨及無漏者，一一三昧說三種：味、淨、無漏。

善有漏是淨， 無漏離熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有漏是淨， 無漏離熾然，

味則愛相應， 最上無無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味則愛相應， 最上無無漏。

善有漏是淨者，若善有漏，當知是淨。問：善有漏有垢，云何說淨耶？答：煩惱相違故、煩惱不雜故、引導無漏故。無漏離熾然者，離煩惱熾然，當知是無漏。彼雖永離煩惱，第一義淨當知為差別故立名。味則愛相應者，若愛相應定者，當知是味相應。問：何故愛相應說禪，非餘煩惱耶？答：相似故。一向勳著緣是三昧，餘煩惱無有著緣如彼愛者。復次已說愛，當知已說餘煩惱，是煩惱足故。最上無無漏者，彼總說故，言一一三種。當知第一有唯二種，無無漏，不捷疾故。有二邊謂欲界及第一有，聖道離二邊名為中道。離二有根本亦如是。若味相應著者名味正受，若不味著者名淨正受，若無漏思惟五陰無常等行當知是無漏正受。問：淨有幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有漏是淨者，若善有漏，當知是淨。問：善有漏有垢，云何說淨耶？答：煩惱相違故、煩惱不雜故、引導無漏故。無漏離熾然者，離煩惱熾然，當知是無漏。彼雖永離煩惱，第一義淨當知為差別故立名。味則愛相應者，若愛相應定者，當知是味相應。問：何故愛相應說禪，非餘煩惱耶？答：相似故。一向勳著緣是三昧，餘煩惱無有著緣如彼愛者。復次已說愛，當知已說餘煩惱，是煩惱足故。最上無無漏者，彼總說故，言一一三種。當知第一有唯二種，無無漏，不捷疾故。有二邊謂欲界及第一有，聖道離二邊名為中道。離二有根本亦如是。若味相應著者名味正受，若不味著者名淨正受，若無漏思惟五陰無常等行當知是無漏正受。問：淨有幾種？答：

淨者有四分， 退分及住分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨者有四分， 退分及住分，

勝進決定分， 隨順諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝進決定分， 隨順諸功德。

退分者順煩惱，住分者順自地，勝分者順上地，決定分者順聖道。復次退分者若住彼則退，住分者若住彼不進亦不退，勝分者若住彼能勝進，決定分者若住彼則能次第超昇離生。復次退分者為煩惱所陵所雜，從禪次第煩惱現在前、煩惱次第禪現在前。住分者彼能厭下地麁等行，受自地寂靜等行。勝分者能厭自地過，受上地功德。決定分者暖、頂、忍、世間第一法。如禪，無色亦如是，唯除暖等功德。問：禪何等性？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退分者順煩惱，住分者順自地，勝分者順上地，決定分者順聖道。復次退分者若住彼則退，住分者若住彼不進亦不退，勝分者若住彼能勝進，決定分者若住彼則能次第超昇離生。復次退分者為煩惱所陵所雜，從禪次第煩惱現在前、煩惱次第禪現在前。住分者彼能厭下地麁等行，受自地寂靜等行。勝分者能厭自地過，受上地功德。決定分者暖、頂、忍、世間第一法。如禪，無色亦如是，唯除暖等功德。問：禪何等性？答：

五支有覺觀， 亦復有三受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五支有覺觀， 亦復有三受，

種種及四心， 是說為初禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種及四心， 是說為初禪。

五支者，五支所成。分義是支義，如車有眾分。眾具義是支義，如王有將士。支者，若異、若即。若異者，如毘陀六支(四毘陀經：一者億力毘陀，二者阿他毘陀，三者耶訓毘陀，四者三摩毘陀。毘陀者智也，有六支所成：一學、二欲、三想、四辭、五記、六緣歷也)、比丘五勝支(比丘五勝支所成：一信、二不諂、三不病、四精進、五智)。若即者，如十六支散、八支聖道。彼支者，謂覺、觀、喜、樂、一心。正受時，先麁心法作想，名為覺。麁心法相續隨轉，名為觀。正受時心悅名為喜。身心離惡故快樂名為樂，是猗息樂非受樂。於緣心心法不散名一心。有覺有觀者，初禪有覺有觀。問：已說五支，何故別說有覺有觀耶？答：支者謂善，穢污亦有覺觀故別說。亦復有三受者，彼有三受，謂三識身有樂根、意地有喜根、四識身有捨根。種種者，謂梵天有種種身，有勝有劣，以覺觀力生故，有尊長眷屬處。及四心者，彼有四心：眼識、耳識、身識、意識。是說為初禪者，此諸法說初禪，勝一切煩惱故。正觀一切境界故說禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五支者，五支所成。分義是支義，如車有眾分。眾具義是支義，如王有將士。支者，若異、若即。若異者，如毘陀六支(四毘陀經：一者億力毘陀，二者阿他毘陀，三者耶訓毘陀，四者三摩毘陀。毘陀者智也，有六支所成：一學、二欲、三想、四辭、五記、六緣歷也)、比丘五勝支(比丘五勝支所成：一信、二不諂、三不病、四精進、五智)。若即者，如十六支散、八支聖道。彼支者，謂覺、觀、喜、樂、一心。正受時，先麁心法作想，名為覺。麁心法相續隨轉，名為觀。正受時心悅名為喜。身心離惡故快樂名為樂，是猗息樂非受樂。於緣心心法不散名一心。有覺有觀者，初禪有覺有觀。問：已說五支，何故別說有覺有觀耶？答：支者謂善，穢污亦有覺觀故別說。亦復有三受者，彼有三受，謂三識身有樂根、意地有喜根、四識身有捨根。種種者，謂梵天有種種身，有勝有劣，以覺觀力生故，有尊長眷屬處。及四心者，彼有四心：眼識、耳識、身識、意識。是說為初禪者，此諸法說初禪，勝一切煩惱故。正觀一切境界故說禪。

第二有四支， 種種及二受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二有四支， 種種及二受，

第三說五支， 此禪亦二受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三說五支， 此禪亦二受。

第二有四支者，內淨、喜、樂、一心。種種者，彼無種種身，覺觀非分故。有種種心，謂根本有喜根，喜息已眷屬捨根現在前，捨息已復入喜根。及二受者，謂喜根及捨根。此諸法說第二禪。第三說五支者，謂念、正知、樂、行捨(行捨此行如常行等行也，此是行捨，非根捨也)、一心。念者，於緣不忘記。正知者，止舉捨時分別知。樂者，於緣隨順受。行捨者，樂著樂故不受餘求。一心者，於緣不散。此禪亦二受者，彼亦二受，樂根及捨根。此諸法說第三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二有四支者，內淨、喜、樂、一心。種種者，彼無種種身，覺觀非分故。有種種心，謂根本有喜根，喜息已眷屬捨根現在前，捨息已復入喜根。及二受者，謂喜根及捨根。此諸法說第二禪。第三說五支者，謂念、正知、樂、行捨(行捨此行如常行等行也，此是行捨，非根捨也)、一心。念者，於緣不忘記。正知者，止舉捨時分別知。樂者，於緣隨順受。行捨者，樂著樂故不受餘求。一心者，於緣不散。此禪亦二受者，彼亦二受，樂根及捨根。此諸法說第三禪。

離息入息出， 第四有四枝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離息入息出， 第四有四枝，

枝者謂說善， 隨事如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枝者謂說善， 隨事如先說。

離息入息出第四有四枝者，第四禪無入息出息，彼正受身毛孔合，四大極密故。四支者，不苦不樂、行捨、淨念、一心。不苦不樂者，已離苦樂故。行捨者，不求餘事故。淨念者，護善根故念，離八上煩惱故淨。八上煩惱者，謂四根覺觀出入息，離內外亂故。亂義，擇品當廣說。一心者，於緣心不散。問：初禪二禪何故不立正智耶？答：喜及覺觀亂，故不立支種，以是故亦不立念。又不立行捨，猗樂與行捨相違故(樂動、捨沈靜)。問：第三禪何故不立不苦不樂耶？答：隨順無明品故。明無明相違，以是義故第四禪不立正智。問：味相應等三種禪悉成就支耶？答：支者唯說善。當知善禪與支相應，非穢污。問：穢污無何等？答：初禪無，離生喜樂煩惱相應故。第二禪無，內淨煩惱濁亂故。第三禪無，念及正知煩惱樂所迷故。第四禪無，淨念及行捨煩惱相違故。復次初禪二禪無猗樂，一向善故；三禪四禪亦無行捨。隨事如先說者，若事，彼禪先已說，餘禪復說者，非未曾事增益。如初禪二禪說喜樂，當知此二枝非四，如是一切地。問：此禪支有幾？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離息入息出第四有四枝者，第四禪無入息出息，彼正受身毛孔合，四大極密故。四支者，不苦不樂、行捨、淨念、一心。不苦不樂者，已離苦樂故。行捨者，不求餘事故。淨念者，護善根故念，離八上煩惱故淨。八上煩惱者，謂四根覺觀出入息，離內外亂故。亂義，擇品當廣說。一心者，於緣心不散。問：初禪二禪何故不立正智耶？答：喜及覺觀亂，故不立支種，以是故亦不立念。又不立行捨，猗樂與行捨相違故(樂動、捨沈靜)。問：第三禪何故不立不苦不樂耶？答：隨順無明品故。明無明相違，以是義故第四禪不立正智。問：味相應等三種禪悉成就支耶？答：支者唯說善。當知善禪與支相應，非穢污。問：穢污無何等？答：初禪無，離生喜樂煩惱相應故。第二禪無，內淨煩惱濁亂故。第三禪無，念及正知煩惱樂所迷故。第四禪無，淨念及行捨煩惱相違故。復次初禪二禪無猗樂，一向善故；三禪四禪亦無行捨。隨事如先說者，若事，彼禪先已說，餘禪復說者，非未曾事增益。如初禪二禪說喜樂，當知此二枝非四，如是一切地。問：此禪支有幾？答：

禪支名十八， 事則有十一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪支名十八， 事則有十一，

無色無有支， 禪眷屬亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色無有支， 禪眷屬亦然。

禪支名十八者，禪支名有十八：初禪有五支，第三禪亦爾，第二禪四支，第四禪亦爾。支前已說。事則有十一者，初禪五支名五、事亦五，第二增內淨，第三增行捨、念、樂、正智，第四增不苦不樂。初禪支非二禪支作四句。初禪支非二禪支者，謂覺觀。第二非初者，謂內淨。亦初亦第二者，謂喜、樂、一心。非初非第二者，除上說。如是乃至第四禪展轉說。無色無有支禪眷屬亦然者，四無色及禪眷屬不立支，以苦行故。支所攝禪是樂行，是故說彼地為苦道，若彼立支者，應一切地名樂道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪支名十八者，禪支名有十八：初禪有五支，第三禪亦爾，第二禪四支，第四禪亦爾。支前已說。事則有十一者，初禪五支名五、事亦五，第二增內淨，第三增行捨、念、樂、正智，第四增不苦不樂。初禪支非二禪支作四句。初禪支非二禪支者，謂覺觀。第二非初者，謂內淨。亦初亦第二者，謂喜、樂、一心。非初非第二者，除上說。如是乃至第四禪展轉說。無色無有支禪眷屬亦然者，四無色及禪眷屬不立支，以苦行故。支所攝禪是樂行，是故說彼地為苦道，若彼立支者，應一切地名樂道。

有覺亦有觀， 是說未來禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有覺亦有觀， 是說未來禪，

禪中間有觀， 明智之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪中間有觀， 明智之所說。

有覺亦有觀是說未來禪者，未至依有覺有觀，未至者是初禪眷屬。禪中間有觀明智之所說者，禪中間有觀而無覺，修行者轉寂靜故。問：何故初禪二禪立中間依，非上地耶？答：彼昇降可得故。初禪有覺有觀、第二禪無，彼中間有觀無覺，故別立依；上地無此昇降故不立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有覺亦有觀是說未來禪者，未至依有覺有觀，未至者是初禪眷屬。禪中間有觀明智之所說者，禪中間有觀而無覺，修行者轉寂靜故。問：何故初禪二禪立中間依，非上地耶？答：彼昇降可得故。初禪有覺有觀、第二禪無，彼中間有觀無覺，故別立依；上地無此昇降故不立。

未來或二種， 謂離味相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來或二種， 謂離味相應，

禪中間三種， 亦俱說一受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪中間三種， 亦俱說一受。

未來或二種謂離味相應者，有說禪未來二種性，淨及無漏，非味相應。彼雖有連鎖縛(以愛力令未來禪受梵天生，生死相連由初禪愛瑣，除此則二，取此則三)，彼無正受愛，不除受生愛無過。如是說者有味相應。禪中間三種者，禪中間有三種性：味相應、淨、無漏，亦有味相應如餘地。亦俱說一受者，未來及中間俱有一受，謂捨受。未來者有畏，故無樂受，近欲界故。修行者有畏，故樂受不起，事未究竟故。修行者向離欲而未得，故樂受不起，憂隨生故、欲界縛有餘故。如人被縛，有解有餘猶生疑畏，不起樂受。彼亦如是，寂靜劣故。如未來，禪中間亦如是，隨其義說。已說地，所起功德今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來或二種謂離味相應者，有說禪未來二種性，淨及無漏，非味相應。彼雖有連鎖縛(以愛力令未來禪受梵天生，生死相連由初禪愛瑣，除此則二，取此則三)，彼無正受愛，不除受生愛無過。如是說者有味相應。禪中間三種者，禪中間有三種性：味相應、淨、無漏，亦有味相應如餘地。亦俱說一受者，未來及中間俱有一受，謂捨受。未來者有畏，故無樂受，近欲界故。修行者有畏，故樂受不起，事未究竟故。修行者向離欲而未得，故樂受不起，憂隨生故、欲界縛有餘故。如人被縛，有解有餘猶生疑畏，不起樂受。彼亦如是，寂靜劣故。如未來，禪中間亦如是，隨其義說。已說地，所起功德今當說。

三摩提與通， 無量一切處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩提與通， 無量一切處，

勝處及諸智， 背捨於中起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝處及諸智， 背捨於中起。

彼三摩提者，三三摩提：空、無願(無願應言無實)、無相。彼善心平正，故說三摩提。彼空者二種，謂有漏、無漏。若有漏者一切法緣，無漏者有漏緣。此復九種，謂內空、外空、內外空、有為空、無為空、有為無為空、無事空、第一義空、空空。內空者，謂內入空作無我思惟。外空、內外空、有為空、無為空、有為無為空亦如是。無事空者，謂無彼彼物。第一義空者，謂眼起時無所從來、滅時無所至，如是比說。空空者，謂有漏空於無漏空作空空思惟。無願亦二種，謂有漏、無漏。俱二種緣，隨其義說。彼復五種，謂內等三種及有為無願、無願無願。有為無願者，於有為法以有漏無漏無願，作無常等行思惟。餘如空說。無相者，無相有二種，謂有漏、無漏。彼復四種，謂於內入數滅以有漏無漏作滅、止、妙、出無相思惟，如是外及內外無相亦無相。無相三摩提，修多羅品當廣說。重三昧，雜品當廣說。通者，六通智品已說。問：若修神通作證道(證者顯現義也，謂不失所作則所作顯也)，彼成神通時為起耶不起耶？答：若解脫是無記者彼則起(出定名為起。若解脫是無記者則出三昧也，若是善即三昧也)，若善者不起。無量者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼三摩提者，三三摩提：空、無願(無願應言無實)、無相。彼善心平正，故說三摩提。彼空者二種，謂有漏、無漏。若有漏者一切法緣，無漏者有漏緣。此復九種，謂內空、外空、內外空、有為空、無為空、有為無為空、無事空、第一義空、空空。內空者，謂內入空作無我思惟。外空、內外空、有為空、無為空、有為無為空亦如是。無事空者，謂無彼彼物。第一義空者，謂眼起時無所從來、滅時無所至，如是比說。空空者，謂有漏空於無漏空作空空思惟。無願亦二種，謂有漏、無漏。俱二種緣，隨其義說。彼復五種，謂內等三種及有為無願、無願無願。有為無願者，於有為法以有漏無漏無願，作無常等行思惟。餘如空說。無相者，無相有二種，謂有漏、無漏。彼復四種，謂於內入數滅以有漏無漏作滅、止、妙、出無相思惟，如是外及內外無相亦無相。無相三摩提，修多羅品當廣說。重三昧，雜品當廣說。通者，六通智品已說。問：若修神通作證道(證者顯現義也，謂不失所作則所作顯也)，彼成神通時為起耶不起耶？答：若解脫是無記者彼則起(出定名為起。若解脫是無記者則出三昧也，若是善即三昧也)，若善者不起。無量者：

二無量無恚， 最後說無貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二無量無恚， 最後說無貪，

第三說喜根， 謂彼欲界依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三說喜根， 謂彼欲界依。

二無量無恚者，謂慈及悲。是無恚善根性，瞋恚對治故。是處恚者以慈對治，非處恚者以悲對治。復次為捨眾生命起恚以慈對治，為楚罰眾生起恚以悲對治。是故求功德者，能起無量非求過惡，彼乃至斷善根所亦求功德，謂見本淨業。求過惡者，乃至阿羅漢所亦求過惡，謂見本不淨業。最後說無貪者，捨無量是無貪善根性。謂無貪非欲愛瞋恚對治者，不然。何以故？不絕無恚故。問：捨是貪欲對治，不淨觀亦貪欲對治。何貪以捨對治？何貪以不淨觀對治耶？答：色貪以不淨觀對治，婬貪以捨對治。第三說喜根者，喜無量是喜根性，隨生法是五陰性。相者，以安饒益是慈相，除不安是悲相，隨喜是喜相，任放是捨相。謂彼欲界依者(依者身也)，欲界現在前非餘。何以故？樂饒益轉故。謂見欲界眾生苦，欲令得樂饒益，以除苦故。色無色界無苦。復次瞋恚對治故，慈無量者瞋恚過對治。如所說慈修習多修習除瞋恚，悲除害，喜除不樂，捨除欲愛瞋恚，色無色界無此諸過。又欲界有三方，除欝單越。問：無量正受何等思惟？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二無量無恚者，謂慈及悲。是無恚善根性，瞋恚對治故。是處恚者以慈對治，非處恚者以悲對治。復次為捨眾生命起恚以慈對治，為楚罰眾生起恚以悲對治。是故求功德者，能起無量非求過惡，彼乃至斷善根所亦求功德，謂見本淨業。求過惡者，乃至阿羅漢所亦求過惡，謂見本不淨業。最後說無貪者，捨無量是無貪善根性。謂無貪非欲愛瞋恚對治者，不然。何以故？不絕無恚故。問：捨是貪欲對治，不淨觀亦貪欲對治。何貪以捨對治？何貪以不淨觀對治耶？答：色貪以不淨觀對治，婬貪以捨對治。第三說喜根者，喜無量是喜根性，隨生法是五陰性。相者，以安饒益是慈相，除不安是悲相，隨喜是喜相，任放是捨相。謂彼欲界依者(依者身也)，欲界現在前非餘。何以故？樂饒益轉故。謂見欲界眾生苦，欲令得樂饒益，以除苦故。色無色界無苦。復次瞋恚對治故，慈無量者瞋恚過對治。如所說慈修習多修習除瞋恚，悲除害，喜除不樂，捨除欲愛瞋恚，色無色界無此諸過。又欲界有三方，除欝單越。問：無量正受何等思惟？答：

樂苦喜眾生， 眾生無餘想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂苦喜眾生， 眾生無餘想，

隨其所應轉， 無量眾生緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應轉， 無量眾生緣。

於彼眾生欲令得樂，如是思惟入慈正受。於苦眾生歎言苦哉欲令脫苦，如是思惟入悲正受。欣彼眾生，如是思惟入喜正受。惟彼眾生無有餘想，如是思惟入捨正受。問：慈力不能令苦眾生得樂，何故非顛倒耶？答：善故、安希望所起故、正思惟相應故、瞋恚相違故。眾生緣者，緣欲界眾生。如所說若思惟滿一方成就住者，此說器及器中。以是義故，當知無量是有漏，眾生緣故。周遍總緣一切眾生，謂四生，離此更無有餘眾生。離欲得、方便得，離欲得者，離欲時得，後方便現在前。問：云何方便？答：慈者從親起，謂欲起慈心時於一切眾生立為三品，謂親、怨、中。親復分別下、中、上品。先於上親品起真實希望，謂父母及餘尊重者，謂彼久習惡希望故，饒益心不至，還復攝心作饒益想。如是上親乃至上怨得平等住，是名成就慈心正受。悲、喜亦如是。捨從中品起，如是廣說。名者，緣無量眾生，故說無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼眾生欲令得樂，如是思惟入慈正受。於苦眾生歎言苦哉欲令脫苦，如是思惟入悲正受。欣彼眾生，如是思惟入喜正受。惟彼眾生無有餘想，如是思惟入捨正受。問：慈力不能令苦眾生得樂，何故非顛倒耶？答：善故、安希望所起故、正思惟相應故、瞋恚相違故。眾生緣者，緣欲界眾生。如所說若思惟滿一方成就住者，此說器及器中。以是義故，當知無量是有漏，眾生緣故。周遍總緣一切眾生，謂四生，離此更無有餘眾生。離欲得、方便得，離欲得者，離欲時得，後方便現在前。問：云何方便？答：慈者從親起，謂欲起慈心時於一切眾生立為三品，謂親、怨、中。親復分別下、中、上品。先於上親品起真實希望，謂父母及餘尊重者，謂彼久習惡希望故，饒益心不至，還復攝心作饒益想。如是上親乃至上怨得平等住，是名成就慈心正受。悲、喜亦如是。捨從中品起，如是廣說。名者，緣無量眾生，故說無量。

勝處說有八， 前三色背捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝處說有八， 前三色背捨，

及八一切處， 無貪善根性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及八一切處， 無貪善根性。

此諸善根當知無貪性，貪對治故。是有漏，意解思惟故。問：此非無貪善根性。何以故？說觀說想故。如契經說：內色想外觀色，如是廣說。觀者是慧，是故勝處是慧性(阿毘曇解脫處云勝知勝見，見即慧也)。背捨亦說色觀，色是初背捨，是故前三背捨是慧性。如是一切處說地普一想，是故一切處是想性。而說無貪性者，不然。答：此諸善根無貪性，慧想增故。彼說見及想，如宿命念及勝色想，是故無過。如曾滅處隨念智念增故，言彼憶念曾所更無量事，彼亦是智。如勝色想是慧性，以想增故說勝色想。復次想近故說，是故說想。無過無貪慧，想不相離，一依一行一緣一果一依果(依果，此依亦是津膩義也。津膩果凡三種：一從遍因生，二從自分因生，三從報因餘勢生，謂殺生得短壽也)，是故說一。當知說餘。云何知無貪性？貪對治故。此善根當知貪對治。若是無癡性者，應說癡對治。慧雖一切煩惱對治，癡最近，故非貪。若一切處是想自性者，非煩惱對治，不決定故。是故當知此善根是無貪性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸善根當知無貪性，貪對治故。是有漏，意解思惟故。問：此非無貪善根性。何以故？說觀說想故。如契經說：內色想外觀色，如是廣說。觀者是慧，是故勝處是慧性(阿毘曇解脫處云勝知勝見，見即慧也)。背捨亦說色觀，色是初背捨，是故前三背捨是慧性。如是一切處說地普一想，是故一切處是想性。而說無貪性者，不然。答：此諸善根無貪性，慧想增故。彼說見及想，如宿命念及勝色想，是故無過。如曾滅處隨念智念增故，言彼憶念曾所更無量事，彼亦是智。如勝色想是慧性，以想增故說勝色想。復次想近故說，是故說想。無過無貪慧，想不相離，一依一行一緣一果一依果(依果，此依亦是津膩義也。津膩果凡三種：一從遍因生，二從自分因生，三從報因餘勢生，謂殺生得短壽也)，是故說一。當知說餘。云何知無貪性？貪對治故。此善根當知貪對治。若是無癡性者，應說癡對治。慧雖一切煩惱對治，癡最近，故非貪。若一切處是想自性者，非煩惱對治，不決定故。是故當知此善根是無貪性。

若說彼眷屬， 是則五陰性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說彼眷屬， 是則五陰性，

此說三方依， 境界欲界色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說三方依， 境界欲界色。

若說彼眷屬是則五陰性者，當知此諸善根及眷屬是五陰性。此說三方依者，此諸善根於三方身起，除欝單越。亦非餘。何以故？此諸善根貪欲對治故，非色無色界有貪欲。欝單越雖有貪欲，慧力劣故，是故不能起此善根。欲界諸天雖有貪欲，以著樂故，亦不能起此諸善根。境界欲界色者，此諸善根緣欲界色。初二背捨前四勝處，作青瘀等行，於色入處轉，不淨行轉故，餘者淨行轉，是故得為身念處。問：何故彼修行者於緣受淨相耶？答：為試不淨故。為成不成耶？觀不淨者懈怠心生，欲令攝持故。又欲自觀知所堪能，作是念：以不淨觀不起煩惱未足為奇，淨觀不起乃為奇特。又現善根有所堪能故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說彼眷屬是則五陰性者，當知此諸善根及眷屬是五陰性。此說三方依者，此諸善根於三方身起，除欝單越。亦非餘。何以故？此諸善根貪欲對治故，非色無色界有貪欲。欝單越雖有貪欲，慧力劣故，是故不能起此善根。欲界諸天雖有貪欲，以著樂故，亦不能起此諸善根。境界欲界色者，此諸善根緣欲界色。初二背捨前四勝處，作青瘀等行，於色入處轉，不淨行轉故，餘者淨行轉，是故得為身念處。問：何故彼修行者於緣受淨相耶？答：為試不淨故。為成不成耶？觀不淨者懈怠心生，欲令攝持故。又欲自觀知所堪能，作是念：以不淨觀不起煩惱未足為奇，淨觀不起乃為奇特。又現善根有所堪能故。

背捨中最後， 心不相應行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背捨中最後， 心不相應行，

是說二界依， 先從欲界起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說二界依， 先從欲界起。

背捨中最後心不相應行者，想受滅背捨是心不相應行性。問：一切心心法滅，何故說想受滅耶？答：以此二力故，令修行者於二界極生疲勞：受力故於禪疲勞，想力故於無色疲勞。受想義如陰中說。是說二界依者，欲界色界身現在前，非無色。何以故？非心故。欲色界有色，是故彼心心法滅，命根依色轉。無色中無色，若彼正受時心心法滅，命根應斷，無所依故。應死非正受，是事不然。先從欲界起者，滅盡正受先從欲界起，於彼退生色界，復離彼欲而現在前。問：何故色無色界得初起禪，無色非滅盡正受耶？答：禪以三事故起，謂因力、業力、法方便力。因力者，謂彼於禪曾已近起。業力者，謂已作受業長養(有四法受業已作而長養)法方便力者，如劫成敗時。無色界二事起，因力及業力，無法方便力，以彼無成敗故。滅盡正受從說力起，說者欲界，謂佛及波羅蜜聲聞說，是故彼欲界身能初起非餘。欲界一入正受不過七日，揣食身故，若過者出則融消。色界一入正受時經劫住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背捨中最後心不相應行者，想受滅背捨是心不相應行性。問：一切心心法滅，何故說想受滅耶？答：以此二力故，令修行者於二界極生疲勞：受力故於禪疲勞，想力故於無色疲勞。受想義如陰中說。是說二界依者，欲界色界身現在前，非無色。何以故？非心故。欲色界有色，是故彼心心法滅，命根依色轉。無色中無色，若彼正受時心心法滅，命根應斷，無所依故。應死非正受，是事不然。先從欲界起者，滅盡正受先從欲界起，於彼退生色界，復離彼欲而現在前。問：何故色無色界得初起禪，無色非滅盡正受耶？答：禪以三事故起，謂因力、業力、法方便力。因力者，謂彼於禪曾已近起。業力者，謂已作受業長養(有四法受業已作而長養)法方便力者，如劫成敗時。無色界二事起，因力及業力，無法方便力，以彼無成敗故。滅盡正受從說力起，說者欲界，謂佛及波羅蜜聲聞說，是故彼欲界身能初起非餘。欲界一入正受不過七日，揣食身故，若過者出則融消。色界一入正受時經劫住。

餘則四陰性， 說彼三界依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘則四陰性， 說彼三界依，

或無色境界， 及以無漏緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或無色境界， 及以無漏緣。

餘則四陰性者，餘功德謂四背捨、二一切處，四陰性，除色陰，彼無色故。說彼三界依者，此功德三界現在前。空處背捨、空處一切處，初從欲色界起(為捨色故修空，故初從色處起也)。或無色境界及以無漏緣者，空處一切處空處地，四陰緣。識處一切處識處地，四陰緣。空處背捨緣四無色及彼因，彼滅一切比智品。識處背捨緣三無色，餘如上說。無所有處背捨緣二無色，餘如上說。非想非非想處背捨，即緣彼地及彼因，彼滅一切比智品。已說善根自性，謂成就功德今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘則四陰性者，餘功德謂四背捨、二一切處，四陰性，除色陰，彼無色故。說彼三界依者，此功德三界現在前。空處背捨、空處一切處，初從欲色界起(為捨色故修空，故初從色處起也)。或無色境界及以無漏緣者，空處一切處空處地，四陰緣。識處一切處識處地，四陰緣。空處背捨緣四無色及彼因，彼滅一切比智品。識處背捨緣三無色，餘如上說。無所有處背捨緣二無色，餘如上說。非想非非想處背捨，即緣彼地及彼因，彼滅一切比智品。已說善根自性，謂成就功德今當說。

當知或有說， 成就四無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知或有說， 成就四無量，

或復成就三， 減者則不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復成就三， 減者則不然。

若生欲界，離欲界欲，及生初禪二禪，成就四無量；若生第三第四禪，成就三無量，除喜。喜根性在二禪，非上地故。減此者無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生欲界，離欲界欲，及生初禪二禪，成就四無量；若生第三第四禪，成就三無量，除喜。喜根性在二禪，非上地故。減此者無有。

或一乃至八， 成就於背捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一乃至八， 成就於背捨，

或四亦復八， 成就於勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或四亦復八， 成就於勝處。

或一乃至八成就於背捨者，或有成就一背捨，或有成就乃至八。成就一者，若生遍淨天，於彼愛盡，果實愛未盡。若生果實，於彼愛未盡。若生空處，於彼愛未盡。成就二者，若生欲界及生初禪二禪，於彼愛盡，遍淨愛未盡。若生三禪四禪，色愛盡，空處愛未盡。若生空處，空處愛盡，識處愛未盡。若生識處，即彼愛未盡。成就三者，若生欲界及初禪二禪，遍淨愛盡，果實愛未盡。若生遍淨及果實，空處愛盡，上愛未盡。若生空處、識處(無漏生上不失下，故生識處成就空處背捨，如是一切也)，識處愛盡，上愛未盡。若生無所有處，即彼愛未盡。成就四者，若生欲界及初禪二禪，色愛盡，空處愛未盡。若生三禪四禪，識處愛盡，上愛未盡。若生空處、識處、無所有處，無所有處愛盡。若生非想非非想處，不得滅盡三昧。成就五者，若生欲界及初禪二禪，空處愛盡，識處愛未盡。若生遍淨天及果實，無所有處愛盡，不得滅盡三昧。若生非想非非想處，得滅盡三昧。成就六者，若生欲界及初禪二禪，識處愛盡，上愛未盡。若生遍淨及果實，得滅盡三昧。成就七者，若生欲界及初禪二禪，無所有處愛盡，不得滅盡三昧。成就八者，若生欲界及初禪二禪，得滅盡三昧。此是總說。若有漏背捨者，下地離欲未生上地，則皆成就。若無漏者，生上地亦成就。或四亦復八成就於勝處者，或有成就四勝處或八。成就四者，若生欲界及初禪二禪，於彼愛盡，遍淨愛未盡。若生遍淨，於彼愛盡及生果實。成就八者，若生欲界及初禪二禪，遍淨愛盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一乃至八成就於背捨者，或有成就一背捨，或有成就乃至八。成就一者，若生遍淨天，於彼愛盡，果實愛未盡。若生果實，於彼愛未盡。若生空處，於彼愛未盡。成就二者，若生欲界及生初禪二禪，於彼愛盡，遍淨愛未盡。若生三禪四禪，色愛盡，空處愛未盡。若生空處，空處愛盡，識處愛未盡。若生識處，即彼愛未盡。成就三者，若生欲界及初禪二禪，遍淨愛盡，果實愛未盡。若生遍淨及果實，空處愛盡，上愛未盡。若生空處、識處(無漏生上不失下，故生識處成就空處背捨，如是一切也)，識處愛盡，上愛未盡。若生無所有處，即彼愛未盡。成就四者，若生欲界及初禪二禪，色愛盡，空處愛未盡。若生三禪四禪，識處愛盡，上愛未盡。若生空處、識處、無所有處，無所有處愛盡。若生非想非非想處，不得滅盡三昧。成就五者，若生欲界及初禪二禪，空處愛盡，識處愛未盡。若生遍淨天及果實，無所有處愛盡，不得滅盡三昧。若生非想非非想處，得滅盡三昧。成就六者，若生欲界及初禪二禪，識處愛盡，上愛未盡。若生遍淨及果實，得滅盡三昧。成就七者，若生欲界及初禪二禪，無所有處愛盡，不得滅盡三昧。成就八者，若生欲界及初禪二禪，得滅盡三昧。此是總說。若有漏背捨者，下地離欲未生上地，則皆成就。若無漏者，生上地亦成就。或四亦復八成就於勝處者，或有成就四勝處或八。成就四者，若生欲界及初禪二禪，於彼愛盡，遍淨愛未盡。若生遍淨，於彼愛盡及生果實。成就八者，若生欲界及初禪二禪，遍淨愛盡。

或一亦復二， 八九及與十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一亦復二， 八九及與十，

當知彼修行， 成就一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知彼修行， 成就一切處。

或有成就一一切處，或二或八或九或十。成就一者，若生空處，即彼愛未盡及生識處。成就二者，若生空處，於彼愛盡。成就八者，若生欲色界，遍淨愛盡，果實愛未盡。成就九者，若生欲色界，果實愛盡，空處愛未盡。成就十者，若生欲色界，空處愛盡。已說成就，謂隨地功德今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有成就一一切處，或二或八或九或十。成就一者，若生空處，即彼愛未盡及生識處。成就二者，若生空處，於彼愛盡。成就八者，若生欲色界，遍淨愛盡，果實愛未盡。成就九者，若生欲色界，果實愛盡，空處愛未盡。成就十者，若生欲色界，空處愛盡。已說成就，謂隨地功德今當說。

五通在四禪， 根本非餘地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五通在四禪， 根本非餘地，

諸智如前說， 三無量或六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智如前說， 三無量或六。

五通在四禪根本非餘地者，四根本禪成就五通非餘地，除漏盡通。何以故？攝受支三摩提故。諸智如前說者，如前智品說，隨地所得。三無量或六者，除喜，餘無量在六地：未來、中間、根本四禪。或有不欲令在未來。或復說初禪二禪不起悲喜，根相違故。喜根者是自性受喜行轉，悲者憂行轉，是故彼不相應。如苦集忍智者，不然。何以故？真實行轉故。若言苦集忍智極厭而與喜根相應，悲行亦如是者，彼說有過，彼真實思惟故。歡喜生悲者，意解思惟，是故有過。如是說者，導真實思惟故無過。悲雖非真實思惟，而能導真實思惟，是故無過(欣於除苦，故悲與喜俱也)。問：悲、大悲何差別？答：悲者無恚性，大悲者無癡性。復次悲者共聲聞緣覺，大悲者不共。復次悲者能悲不能度，大悲者能悲能度。復次悲者緣苦苦眾生，大悲者緣三苦眾生。悲者緣身苦，大悲者緣身心苦。問：何故名大悲？答度大苦眾生故名大悲，大賈得故名大悲，攝受大聚眾生故名大悲，大士入大嶮難故名大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五通在四禪根本非餘地者，四根本禪成就五通非餘地，除漏盡通。何以故？攝受支三摩提故。諸智如前說者，如前智品說，隨地所得。三無量或六者，除喜，餘無量在六地：未來、中間、根本四禪。或有不欲令在未來。或復說初禪二禪不起悲喜，根相違故。喜根者是自性受喜行轉，悲者憂行轉，是故彼不相應。如苦集忍智者，不然。何以故？真實行轉故。若言苦集忍智極厭而與喜根相應，悲行亦如是者，彼說有過，彼真實思惟故。歡喜生悲者，意解思惟，是故有過。如是說者，導真實思惟故無過。悲雖非真實思惟，而能導真實思惟，是故無過(欣於除苦，故悲與喜俱也)。問：悲、大悲何差別？答：悲者無恚性，大悲者無癡性。復次悲者共聲聞緣覺，大悲者不共。復次悲者能悲不能度，大悲者能悲能度。復次悲者緣苦苦眾生，大悲者緣三苦眾生。悲者緣身苦，大悲者緣身心苦。問：何故名大悲？答度大苦眾生故名大悲，大賈得故名大悲，攝受大聚眾生故名大悲，大士入大嶮難故名大悲。

彼前四勝處， 及與喜無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼前四勝處， 及與喜無量，

亦初二背捨， 在於初二禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦初二背捨， 在於初二禪。

前四勝處及喜等初二背捨，在初禪二禪中，非餘也。第三第四禪雖有初二背捨相似善根而不建立，是故亦有初四勝處相似善根。如修多羅說，慈極至遍淨，悲極至空處，喜極至識處，捨極至無所有處。有說此經以無量名說聖道，彼受化者以無量名入聖道故。復次彼對治覺支以無量名說，謂第三禪對治覺支以慈名說，如是乃至無所有處對治覺支以捨名說。復次以相似名說者，謂慈者樂行樂受乃至第三禪，悲者苦行空處呵責色轉，喜者欣悅行識處者悅識住，捨者捨行無所有處說捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前四勝處及喜等初二背捨，在初禪二禪中，非餘也。第三第四禪雖有初二背捨相似善根而不建立，是故亦有初四勝處相似善根。如修多羅說，慈極至遍淨，悲極至空處，喜極至識處，捨極至無所有處。有說此經以無量名說聖道，彼受化者以無量名入聖道故。復次彼對治覺支以無量名說，謂第三禪對治覺支以慈名說，如是乃至無所有處對治覺支以捨名說。復次以相似名說者，謂慈者樂行樂受乃至第三禪，悲者苦行空處呵責色轉，喜者欣悅行識處者悅識住，捨者捨行無所有處說捨。

餘有四勝處， 及與一背捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘有四勝處， 及與一背捨，

亦八一切處， 說在最上禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦八一切處， 說在最上禪。

後四勝處淨背捨、前八一切處在第四禪，非餘下地。亦有淨背捨相似善根而不建立，不淨所壞故。是故亦有後四勝處相似善根，說地正受及地一切處，彼地正受在欲界及四禪。地一切處在第四禪非餘。何以故？離八事惱亂故。欲界色欲有二種(身欲、心欲也)，對治彼故。初禪立二背捨、四勝處，初禪色欲亦有二種故。二禪立二背捨，二禪無二種色欲故。三禪不立背捨，樂勝樂故，不能起此等善根。及一切處以彼背捨入勝處，以勝處入一切處。以初背捨入初二勝處，以第二背捨入第三第四勝處，以淨背捨入後四勝處，以後四勝處復入一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後四勝處淨背捨、前八一切處在第四禪，非餘下地。亦有淨背捨相似善根而不建立，不淨所壞故。是故亦有後四勝處相似善根，說地正受及地一切處，彼地正受在欲界及四禪。地一切處在第四禪非餘。何以故？離八事惱亂故。欲界色欲有二種(身欲、心欲也)，對治彼故。初禪立二背捨、四勝處，初禪色欲亦有二種故。二禪立二背捨，二禪無二種色欲故。三禪不立背捨，樂勝樂故，不能起此等善根。及一切處以彼背捨入勝處，以勝處入一切處。以初背捨入初二勝處，以第二背捨入第三第四勝處，以淨背捨入後四勝處，以後四勝處復入一切處。

餘即名背捨， 二一切亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘即名背捨， 二一切亦然，

滅盡最在後， 餘無漏九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅盡最在後， 餘無漏九地。

餘即名背捨者，除空處、九無閡道及命終心，餘善盡說空處背捨。無閡道向第四禪，命終心向生，是故不立背捨。當知餘無色亦如是。二一切亦然者，空處、識處、一切處亦即名說。問：識處上何故不立一切處耶？答：修行者先入背捨觀而不能勝，然後入勝處而不能無邊意解觀，然後入一切處無邊青意解觀。如是黃赤白復如是。思惟此色何所依，觀依地大種，然後入無邊地意解觀。餘大亦如是。彼復如是思惟：云何昇進？謂覺知。即先入空處一切處。彼覺知何依？觀依意識，彼即入無邊識處一切處。此依更無所依，是故上不立一切處。滅盡最在後者，滅盡正受第一有中攝。何以故？隨順滅心故，次第漸微故易滅。問：滅盡定不應第一有攝。何以故？如所說度一切非想非非想處想受滅成就住。答：第一有攝。世尊以彼度諸正受及愛欲故說也，學者度正受住故說，無學者度愛欲故說。復次度一切非想非非想處者，此說見道斷。想受滅者，此說修道斷。如是曾習未曾習、共不共、離欲得及方便得盡當知，以勝故、不共故、界地究竟故。二背捨說身作證，識滅盡正受。及入定心是有漏，隨順滅心故。出定心有漏無漏，彼正受方便得非離欲得。若退而更起者，得未曾得，非已曾得。餘無漏九地者，若餘無漏功德，謂三三昧漏盡通在九地，謂四禪、三無色、未來、中間。有漏三昧在十一地，謂此九及欲界亦第一有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘即名背捨者，除空處、九無閡道及命終心，餘善盡說空處背捨。無閡道向第四禪，命終心向生，是故不立背捨。當知餘無色亦如是。二一切亦然者，空處、識處、一切處亦即名說。問：識處上何故不立一切處耶？答：修行者先入背捨觀而不能勝，然後入勝處而不能無邊意解觀，然後入一切處無邊青意解觀。如是黃赤白復如是。思惟此色何所依，觀依地大種，然後入無邊地意解觀。餘大亦如是。彼復如是思惟：云何昇進？謂覺知。即先入空處一切處。彼覺知何依？觀依意識，彼即入無邊識處一切處。此依更無所依，是故上不立一切處。滅盡最在後者，滅盡正受第一有中攝。何以故？隨順滅心故，次第漸微故易滅。問：滅盡定不應第一有攝。何以故？如所說度一切非想非非想處想受滅成就住。答：第一有攝。世尊以彼度諸正受及愛欲故說也，學者度正受住故說，無學者度愛欲故說。復次度一切非想非非想處者，此說見道斷。想受滅者，此說修道斷。如是曾習未曾習、共不共、離欲得及方便得盡當知，以勝故、不共故、界地究竟故。二背捨說身作證，識滅盡正受。及入定心是有漏，隨順滅心故。出定心有漏無漏，彼正受方便得非離欲得。若退而更起者，得未曾得，非已曾得。餘無漏九地者，若餘無漏功德，謂三三昧漏盡通在九地，謂四禪、三無色、未來、中間。有漏三昧在十一地，謂此九及欲界亦第一有。

三背捨當知， 有漏及無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三背捨當知， 有漏及無漏，

定智通已說， 其餘悉有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定智通已說， 其餘悉有漏。

三背捨當知有漏及無漏者，空處、識處、無所有處背捨，當知有漏亦無漏。定智通已說者，定前已說。諸智、神通，如智品說。其餘悉有漏者，餘三通似工巧故、受色聲自相故，無量者緣眾生故，一切處勝處初三背捨得解思惟故，第一有正受不捷疾故，想受滅心相違故，皆悉有漏。問：背捨、勝處、一切處何差別？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三背捨當知有漏及無漏者，空處、識處、無所有處背捨，當知有漏亦無漏。定智通已說者，定前已說。諸智、神通，如智品說。其餘悉有漏者，餘三通似工巧故、受色聲自相故，無量者緣眾生故，一切處勝處初三背捨得解思惟故，第一有正受不捷疾故，想受滅心相違故，皆悉有漏。問：背捨、勝處、一切處何差別？答：

謂彼性背捨， 能勝所緣處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼性背捨， 能勝所緣處，

無闇普周滿， 名如所度說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無闇普周滿， 名如所度說。

不向故說背捨。勝彼處故說勝處，以勝處故世尊說勝處。雖非一切修行者能勝彼處，但於緣中煩惱不起亦名勝處。無邊意解故說一切處。復次軟善根說背捨，中者說勝處，上者說一切處。復次因說背捨，果說一切處，因果說勝處。已說諸功德自性成就地有漏無漏，謂禪無色三種成就今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不向故說背捨。勝彼處故說勝處，以勝處故世尊說勝處。雖非一切修行者能勝彼處，但於緣中煩惱不起亦名勝處。無邊意解故說一切處。復次軟善根說背捨，中者說勝處，上者說一切處。復次因說背捨，果說一切處，因果說勝處。已說諸功德自性成就地有漏無漏，謂禪無色三種成就今當說。

未離欲當知， 成就味相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲當知， 成就味相應，

離下未至上， 成就淨諸定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離下未至上， 成就淨諸定。

未離欲當知成就味相應者，若彼地未離欲，成就彼地味相應。離下未至上成就淨諸定者，謂離欲界欲非梵天，彼成就淨初禪及初禪地餘功德。凡夫人成就味相應及淨，聖人成就三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲當知成就味相應者，若彼地未離欲，成就彼地味相應。離下未至上成就淨諸定者，謂離欲界欲非梵天，彼成就淨初禪及初禪地餘功德。凡夫人成就味相應及淨，聖人成就三種。

住上應當知， 成就下無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住上應當知， 成就下無漏，

方便生功德， 當知非離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便生功德， 當知非離欲。

住上應當知成就下無漏者，聖人生梵天上，成就無漏初禪及餘無漏三昧神通等諸功德。有漏諸功德生處縛，無漏不縛，是故離生處捨有漏功德非無漏。方便生功德當知非離欲者，已說離下地欲成就諸功德，當知得非現在。現在前者，彼非離欲方便得者，謂天眼、天耳智，此無記性故，不入淨，無漏，味相應。是故得彼三種禪時，不得作方便已乃現在前。六通，二是無記，解脫道所攝故，餘四是善。問：此諸方便所得功德，何等斷煩惱？何等不斷煩惱耶？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住上應當知成就下無漏者，聖人生梵天上，成就無漏初禪及餘無漏三昧神通等諸功德。有漏諸功德生處縛，無漏不縛，是故離生處捨有漏功德非無漏。方便生功德當知非離欲者，已說離下地欲成就諸功德，當知得非現在。現在前者，彼非離欲方便得者，謂天眼、天耳智，此無記性故，不入淨，無漏，味相應。是故得彼三種禪時，不得作方便已乃現在前。六通，二是無記，解脫道所攝故，餘四是善。問：此諸方便所得功德，何等斷煩惱？何等不斷煩惱耶？答：

根本淨初禪， 是亦同一縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本淨初禪， 是亦同一縛，

不能斷煩惱， 無量亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能斷煩惱， 無量亦復然。

根本淨初禪是亦同一縛不能斷煩惱者，根本淨初禪，自地煩惱一縛所縛，故不能斷煩惱，他地世俗道現在前時乃能捨離。如人被縛不能自解。彼亦如是，自地味所味，故不能捨離。如人親友雖劣不捨。彼亦如是，若諸煩惱根本禪對治者彼斷得，若不斷得彼非對治，是故無漏禪煩惱對治，有漏者方便斷。如是乃至非想非非想處。無量亦復然者，無量不斷煩惱，緣眾生故，法相者斷煩惱。復次解脫道攝故，無閡道攝者斷煩惱。復次緣現在故，緣三世者斷煩惱，以須臾治故。世尊修多羅說，慈斷瞋恚。須臾治者，諸結暫息，如負債寬期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本淨初禪是亦同一縛不能斷煩惱者，根本淨初禪，自地煩惱一縛所縛，故不能斷煩惱，他地世俗道現在前時乃能捨離。如人被縛不能自解。彼亦如是，自地味所味，故不能捨離。如人親友雖劣不捨。彼亦如是，若諸煩惱根本禪對治者彼斷得，若不斷得彼非對治，是故無漏禪煩惱對治，有漏者方便斷。如是乃至非想非非想處。無量亦復然者，無量不斷煩惱，緣眾生故，法相者斷煩惱。復次解脫道攝故，無閡道攝者斷煩惱。復次緣現在故，緣三世者斷煩惱，以須臾治故。世尊修多羅說，慈斷瞋恚。須臾治者，諸結暫息，如負債寬期。

當知五背捨， 及與八勝處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知五背捨， 及與八勝處，

亦十一切處， 不能斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦十一切處， 不能斷煩惱。

空處、識處、一切處及非想非非想背捨，此法根本所攝，不斷煩惱，如前說。想受滅背捨，心相違故，不斷煩惱。色背捨、勝處、一切處亦不斷煩惱，自相境界故；共相道斷煩惱，非自相。復次意解思惟故，真實思惟斷煩惱非意解。復次假想思惟故，不假想思惟斷煩惱。復次事境界故，非事思惟斷煩惱。復次解脫道攝故，無閡道所攝斷煩惱。二十三種正受：八味相應，八淨，七無漏。問：此三昧一一幾種因？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空處、識處、一切處及非想非非想背捨，此法根本所攝，不斷煩惱，如前說。想受滅背捨，心相違故，不斷煩惱。色背捨、勝處、一切處亦不斷煩惱，自相境界故；共相道斷煩惱，非自相。復次意解思惟故，真實思惟斷煩惱非意解。復次假想思惟故，不假想思惟斷煩惱。復次事境界故，非事思惟斷煩惱。復次解脫道攝故，無閡道所攝斷煩惱。二十三種正受：八味相應，八淨，七無漏。問：此三昧一一幾種因？答：

所謂無漏定， 一一七種因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂無漏定， 一一七種因，

味相應因一， 謂彼淨亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味相應因一， 謂彼淨亦然。

所謂無漏定一一七種因者，無漏初禪於無漏初禪，相應、共有、自分因。於無漏三禪三無色定，自分因。如是乃至無所有處。此則總說。初禪所攝道有六種：隨信行、隨法行、信解脫、見到、時解脫、不時解脫。隨信行道六種因，隨法行道三種因，信解脫道四種因，見到道二種因，時解脫道亦二種因，不時解脫即不時解脫因。味相應因一者，味相應初禪，味相應初禪因非餘。初禪因不相似故，非他地因，因果斷故。彼味相應五種，見苦斷乃至修道斷。見苦斷見苦斷因，如是一切。謂彼淨亦然者，淨初禪淨初禪因，非味相應非無漏，不相似故。非他地淨因，自地繫縛故。淨初禪四種：退分、住分、勝分、決定分。彼退分四種因，住分三昧，勝分二，決定分唯決定分非餘，以劣故。當知餘地亦如是。問：一一次第生幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂無漏定一一七種因者，無漏初禪於無漏初禪，相應、共有、自分因。於無漏三禪三無色定，自分因。如是乃至無所有處。此則總說。初禪所攝道有六種：隨信行、隨法行、信解脫、見到、時解脫、不時解脫。隨信行道六種因，隨法行道三種因，信解脫道四種因，見到道二種因，時解脫道亦二種因，不時解脫即不時解脫因。味相應因一者，味相應初禪，味相應初禪因非餘。初禪因不相似故，非他地因，因果斷故。彼味相應五種，見苦斷乃至修道斷。見苦斷見苦斷因，如是一切。謂彼淨亦然者，淨初禪淨初禪因，非味相應非無漏，不相似故。非他地淨因，自地繫縛故。淨初禪四種：退分、住分、勝分、決定分。彼退分四種因，住分三昧，勝分二，決定分唯決定分非餘，以劣故。當知餘地亦如是。問：一一次第生幾種？答：

無漏禪無色， 逆順超次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏禪無色， 逆順超次第，

次第生六種， 七八九與十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第生六種， 七八九與十。

無漏初禪次第生六種，自地淨。及無漏第二第三禪亦如是。無漏無所有處次第生七，自地二、上地一、下地四。無漏第二禪次第生八，自地二、下地二、上地四。無漏識處次第生九，自地二、上地三、下地四。餘無漏次第生十，比智品所攝。禪次第無色現在前，非法智品所攝。法智品者，下地依、下地緣，是故次第無色不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏初禪次第生六種，自地淨。及無漏第二第三禪亦如是。無漏無所有處次第生七，自地二、上地一、下地四。無漏第二禪次第生八，自地二、下地二、上地四。無漏識處次第生九，自地二、上地三、下地四。餘無漏次第生十，比智品所攝。禪次第無色現在前，非法智品所攝。法智品者，下地依、下地緣，是故次第無色不現在前。

從六至十一， 謂淨次第生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從六至十一， 謂淨次第生，

次生二至十， 味相應非三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次生二至十， 味相應非三。

從六至十一謂淨次第生者，淨非想非非想處次第生六種，自地味相應及淨、下地四淨及無漏非味相應，離欲故。淨初禪次第生七，自地三、上地四。淨及無漏淨無所有處次第生八，自地三、上地一、下地四。淨第二禪次第生九，淨識處次第生十，餘十一。此說方便得、離欲得，非生得，是故不說上下地味相應生得。淨命終時次第生一切地味相應。問：何等淨初禪次第生聖道耶？答：謂決定分。若異者，不應建立四種。次生二至十味相應，非三者。味相應初禪次第生二種，自地味相應及淨；非無漏，煩惱相違故；非上地，未離欲故。非三者不生三，若說三者，不然。第二禪味相應次第生四，自地二，除無漏；下地二，味相應及生得淨，謂第二禪愛畏故，依淨初禪自護。如修多羅說，寧依初禪厭離俱思惟正受，不依第二禪劣思惟。第三禪生五，自地二、第二禪二、初禪一。味相應第四禪生六，空處七，識處八，無所有處九。非想非非想處十，自地二、無所有處二、下地味相應六，謂受生煩惱故。問：一一緣幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從六至十一謂淨次第生者，淨非想非非想處次第生六種，自地味相應及淨、下地四淨及無漏非味相應，離欲故。淨初禪次第生七，自地三、上地四。淨及無漏淨無所有處次第生八，自地三、上地一、下地四。淨第二禪次第生九，淨識處次第生十，餘十一。此說方便得、離欲得，非生得，是故不說上下地味相應生得。淨命終時次第生一切地味相應。問：何等淨初禪次第生聖道耶？答：謂決定分。若異者，不應建立四種。次生二至十味相應，非三者。味相應初禪次第生二種，自地味相應及淨；非無漏，煩惱相違故；非上地，未離欲故。非三者不生三，若說三者，不然。第二禪味相應次第生四，自地二，除無漏；下地二，味相應及生得淨，謂第二禪愛畏故，依淨初禪自護。如修多羅說，寧依初禪厭離俱思惟正受，不依第二禪劣思惟。第三禪生五，自地二、第二禪二、初禪一。味相應第四禪生六，空處七，識處八，無所有處九。非想非非想處十，自地二、無所有處二、下地味相應六，謂受生煩惱故。問：一一緣幾種？答：

淨與無漏禪， 緣於一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨與無漏禪， 緣於一切地，

自地有漏法， 味相應所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地有漏法， 味相應所緣。

淨與無漏禪緣於一切地者，淨及無漏禪緣一切地、一切種，廣境界故。彼無漏比智品緣八地，法智品緣一地，方便善根緣四諦。自地有漏法味相應所緣者，味相應初禪緣自地味相應及淨非餘，此義使品已廣說，不緣無漏及他地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨與無漏禪緣於一切地者，淨及無漏禪緣一切地、一切種，廣境界故。彼無漏比智品緣八地，法智品緣一地，方便善根緣四諦。自地有漏法味相應所緣者，味相應初禪緣自地味相應及淨非餘，此義使品已廣說，不緣無漏及他地。

無色則不緣， 下地有漏種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色則不緣， 下地有漏種，

謂根本善有， 穢污如味禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂根本善有， 穢污如味禪。

無色則不緣下地有漏種謂根本善有者，無色根本淨及無漏，不緣下地有漏法，離色相故。緣自地及上地，故說非下。比智品緣下無漏故，說非有漏種。以方便所攝無閡道緣下地故，說根本(世俗道斷結，無礙下緣，解脫上緣也)。味相應緣自地故，說善有。穢污如味禪者，如味相應禪緣自地味相應，無色亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色則不緣下地有漏種謂根本善有者，無色根本淨及無漏，不緣下地有漏法，離色相故。緣自地及上地，故說非下。比智品緣下無漏故，說非有漏種。以方便所攝無閡道緣下地故，說根本(世俗道斷結，無礙下緣，解脫上緣也)。味相應緣自地故，說善有。穢污如味禪者，如味相應禪緣自地味相應，無色亦如是。

謂色界有餘， 無量諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂色界有餘， 無量諸功德，

是則緣欲界， 最勝之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則緣欲界， 最勝之所說。

四無量等諸功德緣欲界，前已說，除神通，故說無量等諸功德。彼五神通緣欲色界，謂初禪者緣初禪及欲界非上地，餘亦如是隨其義說。淨禪三種：一煩惱勳，二道勳，三不勳。煩惱勳者退分(有漏有煩惱氣，故名煩惱勳也)。道勳者，道所勳，謂勳修。餘者非勳。問，彼何等禪能勳？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無量等諸功德緣欲界，前已說，除神通，故說無量等諸功德。彼五神通緣欲色界，謂初禪者緣初禪及欲界非上地，餘亦如是隨其義說。淨禪三種：一煩惱勳，二道勳，三不勳。煩惱勳者退分(有漏有煩惱氣，故名煩惱勳也)。道勳者，道所勳，謂勳修。餘者非勳。問，彼何等禪能勳？答：

若能勳諸禪， 是依第四禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能勳諸禪， 是依第四禪，

三地愛盡故， 淨居唯果實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三地愛盡故， 淨居唯果實。

依第四禪勳初禪。何以故？離八事惱亂故、於一切依最勝故。有五種勳：軟、中、上、上中、上上，此生五種淨居。下地亦有五種勳，第三禪愛盡故，下地不生淨居。彼所依或起不起勳(起不起是出定不出定也)方便者，以無漏第四禪流注具足正受，然後有漏，次復無漏，於彼流注漸略，乃至無漏二剎那，次第有漏二剎那現在前，此則有漏無漏勳禪方便成。若一剎那無漏，一剎那有漏，復一剎那無漏，是名勳禪成，有十五心：五有漏心、十無漏心。問：何故勳禪？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依第四禪勳初禪。何以故？離八事惱亂故、於一切依最勝故。有五種勳：軟、中、上、上中、上上，此生五種淨居。下地亦有五種勳，第三禪愛盡故，下地不生淨居。彼所依或起不起勳(起不起是出定不出定也)方便者，以無漏第四禪流注具足正受，然後有漏，次復無漏，於彼流注漸略，乃至無漏二剎那，次第有漏二剎那現在前，此則有漏無漏勳禪方便成。若一剎那無漏，一剎那有漏，復一剎那無漏，是名勳禪成，有十五心：五有漏心、十無漏心。問：何故勳禪？答：

或有念正受， 或畏諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有念正受， 或畏諸煩惱，

或復樂受生， 是各隨義說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復樂受生， 是各隨義說。

勳禪有三因緣。念正受者，謂修行者愛念正受，為現法樂住故。畏煩惱者，畏退故。樂受生者，樂生淨居故。彼信解脫具三因緣正受。見到有二，不畏煩惱，不退法故。時解脫亦二，不樂生，背一切生故。不時解脫唯一，愛念正受；不畏煩惱，不退法故；不樂生，背一切生故。勳禪五陰性，有漏及無漏緣四諦(以無漏散有漏，如花散支提義，言勳也)，如是廣說。無漏心勳有漏心，如花散支提。問：已說三種正受，彼云何得？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勳禪有三因緣。念正受者，謂修行者愛念正受，為現法樂住故。畏煩惱者，畏退故。樂受生者，樂生淨居故。彼信解脫具三因緣正受。見到有二，不畏煩惱，不退法故。時解脫亦二，不樂生，背一切生故。不時解脫唯一，愛念正受；不畏煩惱，不退法故；不樂生，背一切生故。勳禪五陰性，有漏及無漏緣四諦(以無漏散有漏，如花散支提義，言勳也)，如是廣說。無漏心勳有漏心，如花散支提。問：已說三種正受，彼云何得？答：

離欲及受生， 而得於淨禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲及受生， 而得於淨禪，

穢污退及生， 無漏唯離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污退及生， 無漏唯離欲。

離欲及受生而得於淨禪者，淨初禪二時得：離欲界欲及上地沒生梵天。問：退時亦得，謂初禪離欲退得初禪退分善根。何故不說耶？答：此中說一切淨，先不得而得。退時退分善根，雖先不得而得，餘三種先成就(先失一得三，今失三得一，非先都無，故非一切不得而得也)，是故不說。頗淨初禪離欲得，離欲捨退及受生亦如是耶？答：有退分初禪，欲界離欲時得，梵天離欲時捨(梵天離欲時得勝分等，故捨退分)。梵天離欲退時得，欲界離欲退時捨。上地沒生梵天時得，梵天沒生欲界時捨。乃至無所有處亦如是。非想非非想離欲得，非生得，無上地故。穢污退及生者，味相應初禪退時得，謂初禪離欲、欲界及梵天纏退。生得者，謂上地沒生欲界及梵天，如是乃至無所有處非想非非想唯退得。無漏唯離欲者，無漏初禪離欲得，謂聖人離欲界欲，此說次第人。若依初禪超昇離生亦得，乃至一切地亦如是。問：此諸功德何等斷煩惱？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲及受生而得於淨禪者，淨初禪二時得：離欲界欲及上地沒生梵天。問：退時亦得，謂初禪離欲退得初禪退分善根。何故不說耶？答：此中說一切淨，先不得而得。退時退分善根，雖先不得而得，餘三種先成就(先失一得三，今失三得一，非先都無，故非一切不得而得也)，是故不說。頗淨初禪離欲得，離欲捨退及受生亦如是耶？答：有退分初禪，欲界離欲時得，梵天離欲時捨(梵天離欲時得勝分等，故捨退分)。梵天離欲退時得，欲界離欲退時捨。上地沒生梵天時得，梵天沒生欲界時捨。乃至無所有處亦如是。非想非非想離欲得，非生得，無上地故。穢污退及生者，味相應初禪退時得，謂初禪離欲、欲界及梵天纏退。生得者，謂上地沒生欲界及梵天，如是乃至無所有處非想非非想唯退得。無漏唯離欲者，無漏初禪離欲得，謂聖人離欲界欲，此說次第人。若依初禪超昇離生亦得，乃至一切地亦如是。問：此諸功德何等斷煩惱？答：

無漏除煩惱， 及正受中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏除煩惱， 及正受中間，

一切定中間， 相應於捨根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切定中間， 相應於捨根。

無漏除煩惱者，無漏根本初禪八地煩惱對治，乃至無所有處二地煩惱對治。及正受中間者，正受中間名方便道，謂斷下地煩惱。乃至未離下地欲，不得根本正受。餘非對治。一切定中間相應於捨根者，一切方便道捨根相應，未得故不生歡悅。問：如所說上地無身識。若上地欲眼見耳聞身觸時，彼云何見聞觸耶？答：梵世識現在前。問：上地何故無此識耶？答：前已說，上地覺觀非分故，無此三識身。上地欲見欲聞欲觸，初禪識現在前則見聞觸，非欲界、非修果故。問：何時成就？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏除煩惱者，無漏根本初禪八地煩惱對治，乃至無所有處二地煩惱對治。及正受中間者，正受中間名方便道，謂斷下地煩惱。乃至未離下地欲，不得根本正受。餘非對治。一切定中間相應於捨根者，一切方便道捨根相應，未得故不生歡悅。問：如所說上地無身識。若上地欲眼見耳聞身觸時，彼云何見聞觸耶？答：梵世識現在前。問：上地何故無此識耶？答：前已說，上地覺觀非分故，無此三識身。上地欲見欲聞欲觸，初禪識現在前則見聞觸，非欲界、非修果故。問：何時成就？答：

隨識現在前， 上地則成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨識現在前， 上地則成就，

捨則不成就， 心力羸劣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨則不成就， 心力羸劣故。

乃至此識現在前，若眼識若耳識若身識，爾時成就，心羸劣不隱沒無記故。是故剎那成就，從彼起已不隨轉。問：已知善穢污正受得時及諸識成就。彼化心云何得？一時得幾心？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至此識現在前，若眼識若耳識若身識，爾時成就，心羸劣不隱沒無記故。是故剎那成就，從彼起已不隨轉。問：已知善穢污正受得時及諸識成就。彼化心云何得？一時得幾心？答：

受生及離欲， 得是諸化心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受生及離欲， 得是諸化心，

二三及與四， 亦五一時得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二三及與四， 亦五一時得。

有二因緣得化心：受生及離欲。或頓得二三四五受生者，上地沒生梵天，爾時得初禪果二心：一欲界，二初禪。若生二禪得三心：一欲界，二初禪，三即自地。生三禪得四心：下地三、自地一。若生四禪得五心：下地四、自地一。是說受生得。離欲者，離欲界欲得二心，如前說。初禪離欲得三心，二禪離欲得四心，三禪離欲得五心，是故說或一剎那得化心而不斷。欲界離欲時最後無閡道作四句。得而不斷者，謂初禪地初禪果化心(離欲界欲時得初禪果化心，此心為初禪結所縛故不斷)。斷而不得者，謂欲界第二第三第四禪果化心(三地化心是欲界法故，為欲界煩惱縛，離欲界欲縛斷，初禪未離欲故不得也)。亦得亦斷者，謂欲界初禪果化心。不得不斷者，謂餘化心。乃至第三禪離欲，隨義說。於此十四化心，欲界四、色界十。彼欲界化心化作欲界化，色界化心化作色界，化自分故。彼化八種：生欲界化欲界，化自身及他身，如是色界生色界亦如是。欲界化四入，色界化二入。何以故？不化根故。是故化無心、一心一化、或多，但一地也。住神足能令住。雖涅槃化隨轉，如尊者陀驃涅槃已化火燒身，尊者大迦葉全身久住。世尊化教化非分佛事竟故，般涅槃不留化。問：為修慧化亦生慧耶？答：亦生慧(退生得化心，故是先離欲所得修惠也。魔天化心是生慧也)。如魔化為佛身，魔天女化身詣佛所，若化人所食之食。若彼化主本欲自養身者，彼食現在，化主身中消也。若本不欲養身者，則彼食但聚在化人處也。問：成就幾種化心？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二因緣得化心：受生及離欲。或頓得二三四五受生者，上地沒生梵天，爾時得初禪果二心：一欲界，二初禪。若生二禪得三心：一欲界，二初禪，三即自地。生三禪得四心：下地三、自地一。若生四禪得五心：下地四、自地一。是說受生得。離欲者，離欲界欲得二心，如前說。初禪離欲得三心，二禪離欲得四心，三禪離欲得五心，是故說或一剎那得化心而不斷。欲界離欲時最後無閡道作四句。得而不斷者，謂初禪地初禪果化心(離欲界欲時得初禪果化心，此心為初禪結所縛故不斷)。斷而不得者，謂欲界第二第三第四禪果化心(三地化心是欲界法故，為欲界煩惱縛，離欲界欲縛斷，初禪未離欲故不得也)。亦得亦斷者，謂欲界初禪果化心。不得不斷者，謂餘化心。乃至第三禪離欲，隨義說。於此十四化心，欲界四、色界十。彼欲界化心化作欲界化，色界化心化作色界，化自分故。彼化八種：生欲界化欲界，化自身及他身，如是色界生色界亦如是。欲界化四入，色界化二入。何以故？不化根故。是故化無心、一心一化、或多，但一地也。住神足能令住。雖涅槃化隨轉，如尊者陀驃涅槃已化火燒身，尊者大迦葉全身久住。世尊化教化非分佛事竟故，般涅槃不留化。問：為修慧化亦生慧耶？答：亦生慧(退生得化心，故是先離欲所得修惠也。魔天化心是生慧也)。如魔化為佛身，魔天女化身詣佛所，若化人所食之食。若彼化主本欲自養身者，彼食現在，化主身中消也。若本不欲養身者，則彼食但聚在化人處也。問：成就幾種化心？答：

或有二三四， 五七及與九， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二三四， 五七及與九，

增三或亦五， 如是成化心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增三或亦五， 如是成化心。

若生欲界欲愛盡、梵天愛未盡，及生梵天於彼愛未盡，是成就二。若生第二禪於彼愛未盡，是成就三。若生第三禪於彼愛未盡，是成就四。若生第四禪是成就五。若生欲界及梵天，梵天愛盡、二禪愛未盡，是亦成就五。若生二禪，二禪愛盡、三禪愛未盡，是成就七。如是廣說(應說九及增三五，第四禪愛盡生第三禪生第二禪更增三，生初禪更增五也)。問：若欲界化初禪果，及初禪地化初禪果，有何差別？答：色界界勝故勝。又欲界第二禪果，色界初禪果，欲界去勝(能至二禪故言去勝)、色界界勝。一切化皆如是說(離欲得化心及方便得化心，各有十四種，上地下生時得先離欲所得十四種)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生欲界欲愛盡、梵天愛未盡，及生梵天於彼愛未盡，是成就二。若生第二禪於彼愛未盡，是成就三。若生第三禪於彼愛未盡，是成就四。若生第四禪是成就五。若生欲界及梵天，梵天愛盡、二禪愛未盡，是亦成就五。若生二禪，二禪愛盡、三禪愛未盡，是成就七。如是廣說(應說九及增三五，第四禪愛盡生第三禪生第二禪更增三，生初禪更增五也)。問：若欲界化初禪果，及初禪地化初禪果，有何差別？答：色界界勝故勝。又欲界第二禪果，色界初禪果，欲界去勝(能至二禪故言去勝)、色界界勝。一切化皆如是說(離欲得化心及方便得化心，各有十四種，上地下生時得先離欲所得十四種)。