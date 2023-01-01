雜阿毘曇心論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜阿毘曇心論卷第六

尊者法救造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

智品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智品第六

已說建立賢聖人，智今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說建立賢聖人，智今當說。

若智性能了， 明照一切有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智性能了， 明照一切有，

有無有涅槃， 彼諸相今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無有涅槃， 彼諸相今說。

若者，若其事。智者，決定義。了者，分別也。明照者，觀察也。一切有者，極三有際，謂苦集諦。有者，有性也。有無有者，有盡也。涅槃者，諸煩惱滅，此說滅諦。彼諸中亦示道諦相者，自性自然性。今說者顯示自性也。問：何等為智？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若者，若其事。智者，決定義。了者，分別也。明照者，觀察也。一切有者，極三有際，謂苦集諦。有者，有性也。有無有者，有盡也。涅槃者，諸煩惱滅，此說滅諦。彼諸中亦示道諦相者，自性自然性。今說者顯示自性也。問：何等為智？答：

三智佛所說， 最上第一覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三智佛所說， 最上第一覺，

謂法智比智， 及世俗等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂法智比智， 及世俗等智。

此三智攝一切智。法智者，若智境界欲界苦集滅道無漏智也，此初受法相，故說法智。比智者，若智境界色無色界苦集滅道無漏智也，若此行法智轉，即此行隨轉，是比智，以比類智故說比智。等智者，若智境界一切法有漏智也。等者多受俗數，謂男女長短等，故說等智(等者眾事聚會義也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三智攝一切智。法智者，若智境界欲界苦集滅道無漏智也，此初受法相，故說法智。比智者，若智境界色無色界苦集滅道無漏智也，若此行法智轉，即此行隨轉，是比智，以比類智故說比智。等智者，若智境界一切法有漏智也。等者多受俗數，謂男女長短等，故說等智(等者眾事聚會義也)。

苦集及滅道， 二智從諦生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦集及滅道， 二智從諦生，

是名與四智， 牟尼隨諦說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名與四智， 牟尼隨諦說。

此法智、比智隨諦轉，世尊隨彼諦聲說，境界苦諦說苦智，境界集滅道諦說道智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法智、比智隨諦轉，世尊隨彼諦聲說，境界苦諦說苦智，境界集滅道諦說道智。

若智觀他心， 是從三中說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智觀他心， 是從三中說，

盡無生智二， 境界在四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡無生智二， 境界在四門。

若智觀他心是從三中說者，三智觀他心，以法智品為境界說法智，以比智品為境界說比智，以有漏心心法為境界說等智。盡無生智二者，盡智、無生智是二智。謂法智、比智，彼所作究竟決定轉是盡智，不復當作；決定轉是無生智。問：何諦境界？答：境界在四門，謂彼緣四諦。問：若世尊說三智，云何說十？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智觀他心是從三中說者，三智觀他心，以法智品為境界說法智，以比智品為境界說比智，以有漏心心法為境界說等智。盡無生智二者，盡智、無生智是二智。謂法智、比智，彼所作究竟決定轉是盡智，不復當作；決定轉是無生智。問：何諦境界？答：境界在四門，謂彼緣四諦。問：若世尊說三智，云何說十？答：

對治及方便， 自性行行緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治及方便， 自性行行緣，

已作因長養， 是故說十智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已作因長養， 是故說十智。

七因緣故說十智，謂對治、方便、自性、行、行緣、已作、因長養。彼對治者，法智、比智是無漏智，欲界對治說法智，色無色界對治說比智。法智雖色無色界對治，而非一切亦非全種，是故不說。方便者，他心智亦智心法，但彼方便欲知彼心故。自性者，等智多取俗數，如前說。行者，苦智集智，此二智行不壞緣壞，一緣故。此二智共一緣，是故於彼緣無常行轉，是苦智亦應說無常。智以苦極增厭，故名苦智。復次不共故，苦行一向有漏緣。無常行者，若有漏三諦緣，若無漏有漏緣。空無我行者，若有漏一切法緣，若無漏有漏緣。是故苦智苦行應作四句。或苦智非苦行者，謂苦智行餘行。或苦行非苦智者，謂苦智相應法。或苦智亦苦行者，謂苦智行苦行。或非苦智亦非苦行者，謂苦智行餘行諸相應法。如行，已行當行亦如是。如苦行無常，空無我亦如是。如苦智十二，乃至道智亦如是。行緣者，謂滅智道智。以彼智緣不壞、行亦不壞。已作者，謂盡智，所作已作故。因長養者，謂無生智，因一切無漏智故、住不動身故。已說因緣建立十智，善等分別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七因緣故說十智，謂對治、方便、自性、行、行緣、已作、因長養。彼對治者，法智、比智是無漏智，欲界對治說法智，色無色界對治說比智。法智雖色無色界對治，而非一切亦非全種，是故不說。方便者，他心智亦智心法，但彼方便欲知彼心故。自性者，等智多取俗數，如前說。行者，苦智集智，此二智行不壞緣壞，一緣故。此二智共一緣，是故於彼緣無常行轉，是苦智亦應說無常。智以苦極增厭，故名苦智。復次不共故，苦行一向有漏緣。無常行者，若有漏三諦緣，若無漏有漏緣。空無我行者，若有漏一切法緣，若無漏有漏緣。是故苦智苦行應作四句。或苦智非苦行者，謂苦智行餘行。或苦行非苦智者，謂苦智相應法。或苦智亦苦行者，謂苦智行苦行。或非苦智亦非苦行者，謂苦智行餘行諸相應法。如行，已行當行亦如是。如苦行無常，空無我亦如是。如苦智十二，乃至道智亦如是。行緣者，謂滅智道智。以彼智緣不壞、行亦不壞。已作者，謂盡智，所作已作故。因長養者，謂無生智，因一切無漏智故、住不動身故。已說因緣建立十智，善等分別今當說。

九智唯說善， 一智三分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智唯說善， 一智三分別，

一見二非見， 餘則有二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一見二非見， 餘則有二種。

九智唯說善者，除等智，餘九智說善，愛果故。一知三分別者，等智或善或不善、無記。一見者，他心智，是見分別性故。二非見者，盡智、無生智非見，非分別性故。餘則有二種者，餘七智，或見或非見。若法智、比智、苦集滅道智、盡智、無生智所不攝者是見，攝者非見。等智，或見或非見。五見、世俗正見是見，以捷疾故。疑、愛、恚、慢、無明相應慧非見。何以故？二使覆故。無明相應慧雖無二使，一能極覆，非餘煩惱。何以故？非觀察方便故。不隱沒無記慧非見，不捷疾故。五識相應慧非見，非思量性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智唯說善者，除等智，餘九智說善，愛果故。一知三分別者，等智或善或不善、無記。一見者，他心智，是見分別性故。二非見者，盡智、無生智非見，非分別性故。餘則有二種者，餘七智，或見或非見。若法智、比智、苦集滅道智、盡智、無生智所不攝者是見，攝者非見。等智，或見或非見。五見、世俗正見是見，以捷疾故。疑、愛、恚、慢、無明相應慧非見。何以故？二使覆故。無明相應慧雖無二使，一能極覆，非餘煩惱。何以故？非觀察方便故。不隱沒無記慧非見，不捷疾故。五識相應慧非見，非思量性故。

學與無學六， 二智說無學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學與無學六， 二智說無學，

非學無學一， 當知一三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非學無學一， 當知一三種。

學與無學六者，謂法智、比智、苦集滅道智，或學或無學。若學人所得是學，若無學人所得是無學。二智說無學者，盡智、無生智是無學，離煩惱住故。非學非無學一者，謂等智，是非學非無學，有漏故。當知一三種者，謂他心智，或學、或無學、非學非無學，若唯以學心心法為境界是學，若以無學心心法為境界是無學，若唯以有漏心心法為境界是非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學與無學六者，謂法智、比智、苦集滅道智，或學或無學。若學人所得是學，若無學人所得是無學。二智說無學者，盡智、無生智是無學，離煩惱住故。非學非無學一者，謂等智，是非學非無學，有漏故。當知一三種者，謂他心智，或學、或無學、非學非無學，若唯以學心心法為境界是學，若以無學心心法為境界是無學，若唯以有漏心心法為境界是非學非無學。

八智性不斷， 二知二種說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八智性不斷， 二知二種說，

有漏無漏一， 一則說有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏無漏一， 一則說有漏。

八智性不斷者，除他心智及等智，餘八智不斷，離垢故。二智二種說者，他心智，若有漏是修道斷，若無漏是不斷。等智，若忍對治是見斷，若智對治是修斷。有漏無漏一者，他心智，或有漏或無漏，以有漏心心法為境界是有漏，以無漏心心法為境界是無漏。一則說有漏者，等智一向有漏，煩惱住處故。當知八智不斷說無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八智性不斷者，除他心智及等智，餘八智不斷，離垢故。二智二種說者，他心智，若有漏是修道斷，若無漏是不斷。等智，若忍對治是見斷，若智對治是修斷。有漏無漏一者，他心智，或有漏或無漏，以有漏心心法為境界是有漏，以無漏心心法為境界是無漏。一則說有漏者，等智一向有漏，煩惱住處故。當知八智不斷說無漏。

四智有為緣， 有常緣則一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智有為緣， 有常緣則一，

五智二境界， 明智之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五智二境界， 明智之所說。

四智有為緣者，謂他心智、苦集道智有為緣，以陰為境界故。有常緣則一者，謂滅智無為緣，以涅槃為境界故。五智二境界者，謂法智、比智、盡智、無生智，以三諦為境界是有為緣，以滅諦為境界是無為緣。等智亦以三諦為境界是有為緣，以數滅及虛空為境界是無為緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智有為緣者，謂他心智、苦集道智有為緣，以陰為境界故。有常緣則一者，謂滅智無為緣，以涅槃為境界故。五智二境界者，謂法智、比智、盡智、無生智，以三諦為境界是有為緣，以滅諦為境界是無為緣。等智亦以三諦為境界是有為緣，以數滅及虛空為境界是無為緣。

法智應當知， 是從六地起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智應當知， 是從六地起，

比智則九地， 他心智在禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比智則九地， 他心智在禪。

法智應當知是從六地起者，法智六地可得，自性得也，謂四禪、未來、中間，非無色，無色不緣欲界故。比智則九地者，比智九地可得，謂未來、中間、四禪、三無色。他心智在禪者，謂根本禪有他心智，是四支五支定果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智應當知是從六地起者，法智六地可得，自性得也，謂四禪、未來、中間，非無色，無色不緣欲界故。比智則九地者，比智九地可得，謂未來、中間、四禪、三無色。他心智在禪者，謂根本禪有他心智，是四支五支定果故。

等智應當知， 在於十一地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等智應當知， 在於十一地，

謂彼諸餘智， 品品如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼諸餘智， 品品如前說。

等智應當知在於十一地者，等智在十一地，謂欲界、未來、中間、四禪、四無色。謂彼諸餘智品品如前說者，謂苦集滅道智、盡智、無生智，若法智品在六地如法智，若比智品在九地如比智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等智應當知在於十一地者，等智在十一地，謂欲界、未來、中間、四禪、四無色。謂彼諸餘智品品如前說者，謂苦集滅道智、盡智、無生智，若法智品在六地如法智，若比智品在九地如比智。

若說諸念處， 一智當知後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說諸念處， 一智當知後，

三則說一智， 餘四明智說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三則說一智， 餘四明智說。

若說諸念處一智當知後者，謂滅智是法念處，無為緣故。三則說一智者，謂他心智，他心心法緣故，是三念處，除身念處。餘四明智說者，謂餘八智是四念處，五陰緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說諸念處一智當知後者，謂滅智是法念處，無為緣故。三則說一智者，謂他心智，他心心法緣故，是三念處，除身念處。餘四明智說者，謂餘八智是四念處，五陰緣故。

一智欲界依， 二界依有一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一智欲界依， 二界依有一，

二智三界依， 餘六一或三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智三界依， 餘六一或三。

一智欲界依者，法智唯欲界依，以法智隨生或欲界四大造故。二界依有一者，他心智欲色界依，依色故。二智三界依者，比智、等智三界依。餘六一或三者，苦智等六智，若法智品欲界依，比智品三界依(依者身之別名)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一智欲界依者，法智唯欲界依，以法智隨生或欲界四大造故。二界依有一者，他心智欲色界依，依色故。二智三界依者，比智、等智三界依。餘六一或三者，苦智等六智，若法智品欲界依，比智品三界依(依者身之別名)。

名則十六行， 事或說十六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名則十六行， 事或說十六，

離於十六行， 除闇非無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於十六行， 除闇非無漏。

名則十六行者，謂無常、苦、空、非我，因、集、有、緣，滅、止、妙、出，道、正、迹、乘。眾緣所持故無常，逼迫故苦，我所見對治故空，我見對治故非我。種子法故因，等起故集，相續故有，相成熟故緣。諸陰盡故滅，三火息故止，離內惱故妙，離外惱故出。趣向故道，巧便故正，等趣故迹，至究竟故乘。復次非究竟故無常，重擔故苦，內離人故空，不自在故非我。來方便故因，出生方便故集，增長故有，與依故緣。不相續離相續故滅，離三有為相故止，善故常故妙，第一休息故離。邪徑對治故道，不正對治故正，登涅槃城故足，一切有對治故乘。問：事有幾行？答：事或說十六，此名十六行。有說事有七，謂苦行名四，事亦四，顛倒對治故。集行名四，事一；滅道亦如是。如是說者，名十六事，亦十六者善。問：離十六行更有無漏慧耶？答：離於十六行餘闇非無漏。離十六行，無有無漏慧。如契經說：我生已盡，此亦是苦，等行生盡。如言我斫木，為誰斫？謂斧斫，此亦如是。問：此諸智各有幾行？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名則十六行者，謂無常、苦、空、非我，因、集、有、緣，滅、止、妙、出，道、正、迹、乘。眾緣所持故無常，逼迫故苦，我所見對治故空，我見對治故非我。種子法故因，等起故集，相續故有，相成熟故緣。諸陰盡故滅，三火息故止，離內惱故妙，離外惱故出。趣向故道，巧便故正，等趣故迹，至究竟故乘。復次非究竟故無常，重擔故苦，內離人故空，不自在故非我。來方便故因，出生方便故集，增長故有，與依故緣。不相續離相續故滅，離三有為相故止，善故常故妙，第一休息故離。邪徑對治故道，不正對治故正，登涅槃城故足，一切有對治故乘。問：事有幾行？答：事或說十六，此名十六行。有說事有七，謂苦行名四，事亦四，顛倒對治故。集行名四，事一；滅道亦如是。如是說者，名十六事，亦十六者善。問：離十六行更有無漏慧耶？答：離於十六行餘闇非無漏。離十六行，無有無漏慧。如契經說：我生已盡，此亦是苦，等行生盡。如言我斫木，為誰斫？謂斧斫，此亦如是。問：此諸智各有幾行？答：

二智十六行， 法智及比智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智十六行， 法智及比智，

如是行或非， 是說為等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行或非， 是說為等智。

二智十六行法智及比智者，如所說十六行，一切法智、比智轉。如是行或非是說為等智者，等智行十六行，亦非十六行。十六行者，謂煖等善根是十六行及餘不定聞思慧。亦非者，如病如癰等行，是名為非。問：若等智是十六行者，何故不說名苦智乃至道智？答：壞境界故。無漏行不壞境界，別諦緣故。有漏行壞境界，有漏無常行三諦緣，空非我行一切法緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智十六行法智及比智者，如所說十六行，一切法智、比智轉。如是行或非是說為等智者，等智行十六行，亦非十六行。十六行者，謂煖等善根是十六行及餘不定聞思慧。亦非者，如病如癰等行，是名為非。問：若等智是十六行者，何故不說名苦智乃至道智？答：壞境界故。無漏行不壞境界，別諦緣故。有漏行壞境界，有漏無常行三諦緣，空非我行一切法緣。

四智有四行， 決定行所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智有四行， 決定行所說，

若智知他心， 如是行或非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智知他心， 如是行或非。

四智有四行決定行所說者，苦智有四行，乃至道智亦如是。若智知他心如是行或非者，若無漏他心智是道四行，有漏智非自相境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智有四行決定行所說者，苦智有四行，乃至道智亦如是。若智知他心如是行或非者，若無漏他心智是道四行，有漏智非自相境界故。

盡智無生智， 離空無我行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智無生智， 離空無我行，

說有十四行， 謂近於等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十四行， 謂近於等故。

盡智無生智離空無我行說有十四行者，盡智、無生智十四行，除空、無我行。問：何故非空無我行耶？答：謂近於等故。盡智、無生智，第一義而近等；空、無我行，第一義近第一。問：彼諸行為誰能行？亦為他所行耶？為何等性？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智無生智離空無我行說有十四行者，盡智、無生智十四行，除空、無我行。問：何故非空無我行耶？答：謂近於等故。盡智、無生智，第一義而近等；空、無我行，第一義近第一。問：彼諸行為誰能行？亦為他所行耶？為何等性？答：

謂慧行能行， 亦為他所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂慧行能行， 亦為他所行，

餘有依二種， 無依他所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘有依二種， 無依他所行。

謂慧行能行亦為他所行者，慧自性是行，能於彼爾炎中行無常等行，彼亦為無常等行所行。餘有依二種者，除慧，餘相應等法是亦能行，有緣故；亦為他所行，他所緣故、非行非慧性故。無依他所行者，若彼不相應法，謂色、無為、心不相應行，是他所行，非慧性故。非能行，無緣故。已說建立行，建立得今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂慧行能行亦為他所行者，慧自性是行，能於彼爾炎中行無常等行，彼亦為無常等行所行。餘有依二種者，除慧，餘相應等法是亦能行，有緣故；亦為他所行，他所緣故、非行非慧性故。無依他所行者，若彼不相應法，謂色、無為、心不相應行，是他所行，非慧性故。非能行，無緣故。已說建立行，建立得今當說。

謂初無漏心， 或有成就一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂初無漏心， 或有成就一，

二或成就三， 四時各增一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二或成就三， 四時各增一。

謂初無漏心或有成就一者，謂初苦法忍相應心，若未離欲成就一等智，若離欲成就他心智。二或成就三者，第二苦法智相應心，若未離欲成就三智：苦智、法智、等智，若離欲成就他心智。四時各增一者，於上四時一一增苦比智。若未離欲，四智：法智、比智、苦智、等智若離欲，得他心智、集法智增集智、滅法智增滅智、道法智增道智。忍中不得智，非智性故。集滅道比智不增智，以苦比智得名故。已說成就智，修今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂初無漏心或有成就一者，謂初苦法忍相應心，若未離欲成就一等智，若離欲成就他心智。二或成就三者，第二苦法智相應心，若未離欲成就三智：苦智、法智、等智，若離欲成就他心智。四時各增一者，於上四時一一增苦比智。若未離欲，四智：法智、比智、苦智、等智若離欲，得他心智、集法智增集智、滅法智增滅智、道法智增道智。忍中不得智，非智性故。集滅道比智不增智，以苦比智得名故。已說成就智，修今當說。

若得修於智， 謂在聖見道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得修於智， 謂在聖見道，

即彼當來修， 諸忍亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼當來修， 諸忍亦如是。

若得修於智謂在聖見道即彼當來修者，見道諸智現在修，即彼未來修。謂苦法智現在修，未來修苦法智，非忍非餘智。如是乃至道法智。諸忍亦如是者，苦法忍現在修，即彼未來修，非智非餘忍。一切忍亦如是。問：何故見道唯修自分，修道修自分及非自分耶？答：彼初得種性故，見道初見諦故，唯修自分非餘。又不雜道故、捷疾故、不覺道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得修於智謂在聖見道即彼當來修者，見道諸智現在修，即彼未來修。謂苦法智現在修，未來修苦法智，非忍非餘智。如是乃至道法智。諸忍亦如是者，苦法忍現在修，即彼未來修，非智非餘忍。一切忍亦如是。問：何故見道唯修自分，修道修自分及非自分耶？答：彼初得種性故，見道初見諦故，唯修自分非餘。又不雜道故、捷疾故、不覺道故。

於彼三心中， 得修於等智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼三心中， 得修於等智，

當知最後心， 或修七或六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知最後心， 或修七或六。

於彼三心中得修於等智者，見道三心無間等邊修等智，謂苦集滅比智。若依禪未來超昇離生，彼修一地見道、二地等智，謂禪未來及欲界。若依初禪超昇離生，修二地見道、三地等智。乃至第四禪，修六地見道、七地等智。問：道比智邊何故不修等智耶？答：邊非分故。諦無間等邊修故，名無間等邊。無能修一切道及佛邊際，而知一切苦集滅。復次世俗智於彼諦曾無間等故。修見道眷屬故，無間等邊等智是見道眷屬，道比智是修道，所以無色界不修，以無見道故。問：法智何故不修？答：諦無間不究竟故。若修者，應說無間等中。若欲界者，則四陰性，以不定故。若色界者，五陰性，以定故(有定則有定共色故。有色陰是以有五陰)、智增故說修等智。若苦無間等邊有四事，欲界緣欲界苦，色界緣色無色界苦；集滅無間等邊亦如是。是不生法，依隨信行、隨法行故。彼隨信行、隨法行成就而不現在前。或修七或六當知最後心者，若離欲得道比智，未來修七智，除等智、盡智、無生智。若未離欲，修六智，除他心智。修非想非非想處對治道，等智非彼對治故不修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼三心中得修於等智者，見道三心無間等邊修等智，謂苦集滅比智。若依禪未來超昇離生，彼修一地見道、二地等智，謂禪未來及欲界。若依初禪超昇離生，修二地見道、三地等智。乃至第四禪，修六地見道、七地等智。問：道比智邊何故不修等智耶？答：邊非分故。諦無間等邊修故，名無間等邊。無能修一切道及佛邊際，而知一切苦集滅。復次世俗智於彼諦曾無間等故。修見道眷屬故，無間等邊等智是見道眷屬，道比智是修道，所以無色界不修，以無見道故。問：法智何故不修？答：諦無間不究竟故。若修者，應說無間等中。若欲界者，則四陰性，以不定故。若色界者，五陰性，以定故(有定則有定共色故。有色陰是以有五陰)、智增故說修等智。若苦無間等邊有四事，欲界緣欲界苦，色界緣色無色界苦；集滅無間等邊亦如是。是不生法，依隨信行、隨法行故。彼隨信行、隨法行成就而不現在前。或修七或六當知最後心者，若離欲得道比智，未來修七智，除等智、盡智、無生智。若未離欲，修六智，除他心智。修非想非非想處對治道，等智非彼對治故不修。

於彼上修道， 十七無漏心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼上修道， 十七無漏心，

當知修於七， 增益根或六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知修於七， 增益根或六。

於彼上修道十七無漏心當知修於七者，若未離六種欲，從須陀洹果進九無礙道八解脫道，修七智，此道禪未來攝故。無他心智、盡智、無生智，是無學故不修，餘七智必修。若世俗智離欲，彼現在修一等智，未來修七。若無漏者，四法智一一現在修，未來七。增益根或六者，謂信解脫求見到，彼無礙道修六智，非他心智，無礙道相違故；非等智，似見道故；非盡智，無生智無學故。若未離欲，解脫道亦修此六；若離欲，修七智。是故說或昇進得不動者，九無礙道修七智；非他心智，無礙道相違故；非等智，非第一有對治故；非無生智，未得故。八解脫道修八智，亦得他心智故。第九解脫道修十智，是故說或。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼上修道十七無漏心當知修於七者，若未離六種欲，從須陀洹果進九無礙道八解脫道，修七智，此道禪未來攝故。無他心智、盡智、無生智，是無學故不修，餘七智必修。若世俗智離欲，彼現在修一等智，未來修七。若無漏者，四法智一一現在修，未來七。增益根或六者，謂信解脫求見到，彼無礙道修六智，非他心智，無礙道相違故；非等智，似見道故；非盡智，無生智無學故。若未離欲，解脫道亦修此六；若離欲，修七智。是故說或昇進得不動者，九無礙道修七智；非他心智，無礙道相違故；非等智，非第一有對治故；非無生智，未得故。八解脫道修八智，亦得他心智故。第九解脫道修十智，是故說或。

得不還果時， 及離上七地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不還果時， 及離上七地，

勳修諸神通， 解脫修習八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勳修諸神通， 解脫修習八。

得阿那含果必得根本禪，故修八智，除盡智、無生智。及四禪、三無色，此七地離欲時，九解脫道修八智；若世俗道離欲時，等智現在修，未來八；若無漏道離欲者，是苦等六智一一現在修，未來八。六智者，謂苦比智、集滅道比智及滅道法智也。勳修禪一解脫道，學修八智，無學修十智。神足、他心智、宿命通一解脫道亦修八智，根本禪攝故。天眼、天耳解脫道無記故不修(上三通得時及後用時悉是解脫道，解脫道悉是善。神足降伏眾生故，餘二所見微遠故，眼耳無此故無記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得阿那含果必得根本禪，故修八智，除盡智、無生智。及四禪、三無色，此七地離欲時，九解脫道修八智；若世俗道離欲時，等智現在修，未來八；若無漏道離欲者，是苦等六智一一現在修，未來八。六智者，謂苦比智、集滅道比智及滅道法智也。勳修禪一解脫道，學修八智，無學修十智。神足、他心智、宿命通一解脫道亦修八智，根本禪攝故。天眼、天耳解脫道無記故不修(上三通得時及後用時悉是解脫道，解脫道悉是善。神足降伏眾生故，餘二所見微遠故，眼耳無此故無記)。

此諸無礙道， 及滅第一有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸無礙道， 及滅第一有，

即彼八解脫， 當知修於七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼八解脫， 當知修於七。

七地離欲無礙道，及熏修禪二無礙道，學諸通五無礙道(七地離欲及熏修，以一等智一無漏智為無礙道，二念故言二，五通各有一無礙，故言五)修七智，除他心智，無礙道相違故。第一有離欲八解脫道修七智，除等智，非對治故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地離欲無礙道，及熏修禪二無礙道，學諸通五無礙道(七地離欲及熏修，以一等智一無漏智為無礙道，二念故言二，五通各有一無礙，故言五)修七智，除他心智，無礙道相違故。第一有離欲八解脫道修七智，除等智，非對治故。

第一有離欲， 無礙道修六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一有離欲， 無礙道修六，

上乘應當知， 修習於下地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上乘應當知， 修習於下地。

第一有離欲無礙道修六者，第一有離欲九無礙道修六智，除他心智及等智。一切方便道有漏無漏修八智。上乘應當知修習於下地者，若此地離欲即修此地無漏智及下地，謂初禪離欲即修初禪功德及未來，如是乃至第一有離欲修一切地無漏功德。上對治，名為上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一有離欲無礙道修六者，第一有離欲九無礙道修六智，除他心智及等智。一切方便道有漏無漏修八智。上乘應當知修習於下地者，若此地離欲即修此地無漏智及下地，謂初禪離欲即修初禪功德及未來，如是乃至第一有離欲修一切地無漏功德。上對治，名為上乘。

無學初心中， 修於一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學初心中， 修於一切地，

無學相似修， 或苦習比智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學相似修， 或苦習比智。

無學初心中修於一切地者，無學初盡智相應心修九地功德。問：修何等種無學功德？答：謂無學相似修。若退法者，修九地軟軟功德，乃至如來地修上上功德。問：無學初心何智？答：或苦集比智，或苦比智、或集比智。生緣故作如是念：我生已盡。此非想非非想處四陰生緣最後盡故。已說修無漏功德，有漏今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學初心中修於一切地者，無學初盡智相應心修九地功德。問：修何等種無學功德？答：謂無學相似修。若退法者，修九地軟軟功德，乃至如來地修上上功德。問：無學初心何智？答：或苦集比智，或苦比智、或集比智。生緣故作如是念：我生已盡。此非想非非想處四陰生緣最後盡故。已說修無漏功德，有漏今當說。

盡智心俱修， 善有漏功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智心俱修， 善有漏功德，

九地至一地， 次第修亦減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地至一地， 次第修亦減。

得阿羅漢果時，或修九地善有漏功德，乃至成一地。問：何故九地乃至一地也？答：謂生於欲界修九地有漏，若生第一有則修於一地，若生欲界得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得阿羅漢果時，或修九地善有漏功德，乃至成一地。問：何故九地乃至一地也？答：謂生於欲界修九地有漏，若生第一有則修於一地，若生欲界得阿羅漢果。

得盡智所修九地善根，若生初禪修八地，除欲界。如是乃至非想非非想處，即修彼地善根。問：何故於此處修三界善根？答：一切縛解永蘇息故，如三等縛解。如降伏煩惱力士，眾咸稱善。如王登祚解脫灌頂，一切皆獻珍奇寶物。先雖得下地功德，以上地煩惱故智光不明，得阿羅漢果一切功德增修照明。修義，擇品當廣說。問：世尊說見智慧，為一、為異耶？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得盡智所修九地善根，若生初禪修八地，除欲界。如是乃至非想非非想處，即修彼地善根。問：何故於此處修三界善根？答：一切縛解永蘇息故，如三等縛解。如降伏煩惱力士，眾咸稱善。如王登祚解脫灌頂，一切皆獻珍奇寶物。先雖得下地功德，以上地煩惱故智光不明，得阿羅漢果一切功德增修照明。修義，擇品當廣說。問：世尊說見智慧，為一、為異耶？答：

諸忍則非智， 盡無生非見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸忍則非智， 盡無生非見，

餘一切聖慧， 當知三種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘一切聖慧， 當知三種性。

諸忍則非智者，八無間等忍非智，不決定故、自品對治疑得縛故、決定義是智義故。復次忍者希望求，智者希望息。復次忍是見，非智性智性。盡無生非見者，盡智、無生智非見，息求故、中平故、背生死故。餘一切聖慧當知三種性者，除忍及盡智、無生智，餘慧種能求故，見決定故智。問：何者是？答：學八智及無學等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸忍則非智者，八無間等忍非智，不決定故、自品對治疑得縛故、決定義是智義故。復次忍者希望求，智者希望息。復次忍是見，非智性智性。盡無生非見者，盡智、無生智非見，息求故、中平故、背生死故。餘一切聖慧當知三種性者，除忍及盡智、無生智，餘慧種能求故，見決定故智。問：何者是？答：學八智及無學等見。

若善有漏智， 在意則是見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若善有漏智， 在意則是見，

煩惱見是智， 此及餘說慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱見是智， 此及餘說慧。

善有漏意地智，能求故見。有說非一切意識相應善有漏智是見性，謂從不思量識身所起故非見(五識次生意識，此非見也)。命終心非見，羸劣故。起作心非見，外向故。如是好，謂初說(凡說得理者，名如是說)。煩惱見是智者，若見自性，謂身見等，從思量生故說見，亦說智決定故。此及餘說慧者，此說若智若見及餘未說者，謂意識相應無記，除五見，諸餘意地染污及一切五識相應，當知一切是慧。謂彼說未說者，若無記慧非見，不捷疾故。工巧慧雖捷疾而非見，求生所障故。染污前已說。五識相應慧非見，不分別故、不捷疾故、一往故。問：一一智幾智緣？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有漏意地智，能求故見。有說非一切意識相應善有漏智是見性，謂從不思量識身所起故非見(五識次生意識，此非見也)。命終心非見，羸劣故。起作心非見，外向故。如是好，謂初說(凡說得理者，名如是說)。煩惱見是智者，若見自性，謂身見等，從思量生故說見，亦說智決定故。此及餘說慧者，此說若智若見及餘未說者，謂意識相應無記，除五見，諸餘意地染污及一切五識相應，當知一切是慧。謂彼說未說者，若無記慧非見，不捷疾故。工巧慧雖捷疾而非見，求生所障故。染污前已說。五識相應慧非見，不分別故、不捷疾故、一往故。問：一一智幾智緣？答：

法智及比智， 觀察於九智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智及比智， 觀察於九智，

因智及果智， 境界於二智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因智及果智， 境界於二智。

法智及比智觀察於九智者，法智緣九智，除比智。比智亦緣九智，除法智。問：何故不展轉相緣？答：下上境界故。法智緣下、比智緣上，是故不展轉相緣。如二人同止，一人觀下、一人觀上，地空異觀，故不相見面。若言不自緣如不自見面者，不然，續觀故。因智及果智境界於二智者，苦集智緣有漏，他心智及等智，苦集諦所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智及比智觀察於九智者，法智緣九智，除比智。比智亦緣九智，除法智。問：何故不展轉相緣？答：下上境界故。法智緣下、比智緣上，是故不展轉相緣。如二人同止，一人觀下、一人觀上，地空異觀，故不相見面。若言不自緣如不自見面者，不然，續觀故。因智及果智境界於二智者，苦集智緣有漏，他心智及等智，苦集諦所攝故。

道智緣九智， 解脫智無緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道智緣九智， 解脫智無緣，

餘一切境界， 決定智所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘一切境界， 決定智所說。

道智緣九智者，道智緣九智，除等智餘九智，緣道諦所攝故。解脫智無緣者，滅智不緣智，緣無為故。餘一切境界決定智所說者，餘四智，他心智、等智、盡智、無生智緣十智。問：如前說若欲界對治是法智，雖色無色界對治非一切亦非全，何等法智為色無色界對治？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道智緣九智者，道智緣九智，除等智餘九智，緣道諦所攝故。解脫智無緣者，滅智不緣智，緣無為故。餘一切境界決定智所說者，餘四智，他心智、等智、盡智、無生智緣十智。問：如前說若欲界對治是法智，雖色無色界對治非一切亦非全，何等法智為色無色界對治？答：

謂彼滅及道， 法智之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼滅及道， 法智之所行，

是三界對治， 非欲界比智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三界對治， 非欲界比智。

謂彼滅及道法智之所行是三界對治者，有修道滅法智、道法智，是三界修道所斷對治。彼於欲界極見過患，思惟欲界行滅及對治，得離三界欲。問：何故非苦集法智？答：下劣上勝故，非觀劣能離勝處欲。滅道俱勝，是故觀此滅三界欲。復次若緣欲界離色無色界者，是為異厭、異不樂、異解脫，此則不然。問：頗比智離欲界也？答：非欲界比智，無比智，欲界對治自事未究竟故。如王降伏自界怨已然後伏他。法智亦如是，無有比智先滅色無色界後滅欲界也。又法智是極利智，尚滅不善，況無記也。問：神通幾智性？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼滅及道法智之所行是三界對治者，有修道滅法智、道法智，是三界修道所斷對治。彼於欲界極見過患，思惟欲界行滅及對治，得離三界欲。問：何故非苦集法智？答：下劣上勝故，非觀劣能離勝處欲。滅道俱勝，是故觀此滅三界欲。復次若緣欲界離色無色界者，是為異厭、異不樂、異解脫，此則不然。問：頗比智離欲界也？答：非欲界比智，無比智，欲界對治自事未究竟故。如王降伏自界怨已然後伏他。法智亦如是，無有比智先滅色無色界後滅欲界也。又法智是極利智，尚滅不善，況無記也。問：神通幾智性？答：

神足天眼耳， 是說一等智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足天眼耳， 是說一等智，

或六智宿命， 五說他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或六智宿命， 五說他心智。

神足天眼耳是說一等智者，神足、天眼、天耳一等智，無漏智不以此行。神足者，種種示現，天耳通是天耳識相應慧，生死通是天眼識相應慧。神足，餘品當說。天耳方便思惟大聲，彼方便漸增，得色界四大所造清淨天耳，隨聲遠近一切悉聞。天眼方便思惟明相，彼方便漸增，於眼周圓得色界四大所造清淨天眼，處於一方遍覩十方，一切悉見而非一時。或六智宿命者，尊者瞿沙說：六智非他心智，緣現在故；非滅智，緣無為故；非盡智，無生智，非見性故。阿毘曇者說：一等智緣眾生名姓等故。方便者，或於自身或於他身，於是處方便即於是處究竟，或復餘也。聲聞緣覺從前身起乃至究竟，隨其所欲。唯有如來隨意自在，若前若後隨所聞見皆悉憶念。五說他心智者，五智知他心，謂法智知他法智品心心法，自分境界故。比智亦如是。道智知他無漏心心法。等智知他世俗心心法。他心智五也。方便者，或從自身或從自心取其相貌，如是相身有如是相心，以是方便善根漸增，乃至知他心心法，是名成就於色方便，及自心起至成就時，不緣色及自心，離於行緣知他心智根地。人度不知根度者，軟不知中上根，謂乃至第四禪地軟，知下地軟無漏非餘。有漏者知有漏，不知無漏。地度者，初禪不知二禪。人度者，學人不知無學人。是故佛心心法，非一切他心智境界，一切他心智事境界、自相境界、心心法境界、現在境界、他境界，除見道，是修道得，故空無相不相應，盡智無生智不攝，離無礙道。問：神通云何如說而生、為異也？答：或有說如說而生。如世尊先說神足，是故前生；乃至後說生死智，是故後生。尊者瞿沙說：謂欲界處起神通如說而生，若色界則異此。修行者聞說色界天而不見，欲見故起天眼，見而不能往故起神足，往而不聞說故起天耳，雖聞而不知心云何往故起他心智，知他心而不自知先所從來故起宿命智。如是說者，神通無有次第正受，亦無超越正受，亦無順正受，亦無逆正受。當知神通解脫道所攝，非無礙道。問：力無所畏一一幾智性？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足天眼耳是說一等智者，神足、天眼、天耳一等智，無漏智不以此行。神足者，種種示現，天耳通是天耳識相應慧，生死通是天眼識相應慧。神足，餘品當說。天耳方便思惟大聲，彼方便漸增，得色界四大所造清淨天耳，隨聲遠近一切悉聞。天眼方便思惟明相，彼方便漸增，於眼周圓得色界四大所造清淨天眼，處於一方遍覩十方，一切悉見而非一時。或六智宿命者，尊者瞿沙說：六智非他心智，緣現在故；非滅智，緣無為故；非盡智，無生智，非見性故。阿毘曇者說：一等智緣眾生名姓等故。方便者，或於自身或於他身，於是處方便即於是處究竟，或復餘也。聲聞緣覺從前身起乃至究竟，隨其所欲。唯有如來隨意自在，若前若後隨所聞見皆悉憶念。五說他心智者，五智知他心，謂法智知他法智品心心法，自分境界故。比智亦如是。道智知他無漏心心法。等智知他世俗心心法。他心智五也。方便者，或從自身或從自心取其相貌，如是相身有如是相心，以是方便善根漸增，乃至知他心心法，是名成就於色方便，及自心起至成就時，不緣色及自心，離於行緣知他心智根地。人度不知根度者，軟不知中上根，謂乃至第四禪地軟，知下地軟無漏非餘。有漏者知有漏，不知無漏。地度者，初禪不知二禪。人度者，學人不知無學人。是故佛心心法，非一切他心智境界，一切他心智事境界、自相境界、心心法境界、現在境界、他境界，除見道，是修道得，故空無相不相應，盡智無生智不攝，離無礙道。問：神通云何如說而生、為異也？答：或有說如說而生。如世尊先說神足，是故前生；乃至後說生死智，是故後生。尊者瞿沙說：謂欲界處起神通如說而生，若色界則異此。修行者聞說色界天而不見，欲見故起天眼，見而不能往故起神足，往而不聞說故起天耳，雖聞而不知心云何往故起他心智，知他心而不自知先所從來故起宿命智。如是說者，神通無有次第正受，亦無超越正受，亦無順正受，亦無逆正受。當知神通解脫道所攝，非無礙道。問：力無所畏一一幾智性？答：

處非處智力， 及第一無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處非處智力， 及第一無畏，

此是佛十智， 餘此中差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是佛十智， 餘此中差別。

處非處智力及第一無畏此是佛十智者，處非處力及初無畏，此十智性，普境界故。問：餘力、無畏何智性也？答：餘此中差別。處非處力差別有餘力，初無畏差別有餘無畏，世尊觀受化者希望故，建立多種。問：何故世尊自說功德也？答：為求佛道者修念佛三昧故。復次於等解脫現差別故。樂說辯才故，無盡無滯無缺，乃至降伏醉象等中有疑者不知誰力，為彼故顯示自力故。復次為受化者說實功德，不過量故、離非大人法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處非處智力及第一無畏此是佛十智者，處非處力及初無畏，此十智性，普境界故。問：餘力、無畏何智性也？答：餘此中差別。處非處力差別有餘力，初無畏差別有餘無畏，世尊觀受化者希望故，建立多種。問：何故世尊自說功德也？答：為求佛道者修念佛三昧故。復次於等解脫現差別故。樂說辯才故，無盡無滯無缺，乃至降伏醉象等中有疑者不知誰力，為彼故顯示自力故。復次為受化者說實功德，不過量故、離非大人法故。

淨業有愛果， 不淨果不愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨業有愛果， 不淨果不愛，

此說為是處， 異則說非處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說為是處， 異則說非處，

應當如是知， 是處非處力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當如是知， 是處非處力。

淨業有愛果不淨不愛果此說為是處者，因果決定，彼無障礙智知此是彼決定因，謂淨業有愛果、不淨業不愛果，猶如外種因果隨類。異則說非處者，與是相違名非處。應當如是知是處非處力者，等起容受義是處義也，與是相違名非處義也。不伏不屈故、無勝無動故說力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨業有愛果不淨不愛果此說為是處者，因果決定，彼無障礙智知此是彼決定因，謂淨業有愛果、不淨業不愛果，猶如外種因果隨類。異則說非處者，與是相違名非處。應當如是知是處非處力者，等起容受義是處義也，與是相違名非處義也。不伏不屈故、無勝無動故說力。

彼十智自性， 在於十一地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼十智自性， 在於十一地，

決定說如來， 謂閻浮提依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定說如來， 謂閻浮提依。

彼十智自性者，如前說，普境界故。十智自性緣一切法，是十六行或離行四念處、三正受、三根相應。在於十一地者，謂欲界、四禪、未來、中間、四無色。決定說如來者，說建立如來力，非聲聞緣覺。以如來除二種無知故，謂染污、不染污，是故佛智不為非智所屈，是無學及非學非無學，非是學。聲聞緣覺雖除染污，不除不染污。如來除二種疑：使處疑、處非處疑。謂閻浮提依者，謂閻浮提身現在前非餘，餘方無佛出世故。閻浮提人利根易覺，是故佛閻浮提出世非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼十智自性者，如前說，普境界故。十智自性緣一切法，是十六行或離行四念處、三正受、三根相應。在於十一地者，謂欲界、四禪、未來、中間、四無色。決定說如來者，說建立如來力，非聲聞緣覺。以如來除二種無知故，謂染污、不染污，是故佛智不為非智所屈，是無學及非學非無學，非是學。聲聞緣覺雖除染污，不除不染污。如來除二種疑：使處疑、處非處疑。謂閻浮提依者，謂閻浮提身現在前非餘，餘方無佛出世故。閻浮提人利根易覺，是故佛閻浮提出世非餘。

第二力八智， 於彼事業轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二力八智， 於彼事業轉，

及法受煩惱， 餘則如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及法受煩惱， 餘則如前說。

第二力八智者，自業智力八智，除滅智、道智，無漏緣故，是故說八。行或離行，空、無願相應。問：何緣？答：於彼事業轉，及法受煩惱。彼事者是業果，身口業及思是業。法受者有四法受，有法受現世樂後世樂，如是比。煩惱者是業因，於此轉、緣此起。餘則如前說者，餘如處非處力說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二力八智者，自業智力八智，除滅智、道智，無漏緣故，是故說八。行或離行，空、無願相應。問：何緣？答：於彼事業轉，及法受煩惱。彼事者是業果，身口業及思是業。法受者有四法受，有法受現世樂後世樂，如是比。煩惱者是業因，於此轉、緣此起。餘則如前說者，餘如處非處力說。

諸禪及背捨， 正受三摩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸禪及背捨， 正受三摩提，

第三力迴轉， 九智餘如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三力迴轉， 九智餘如前。

諸禪及背捨正受三摩提第三力迴轉者，禪者，四禪。背捨者，八背捨。正受者，無想、定滅盡定及四無色。三摩提者，空、無相、無願。第三力者，於此禪、背捨、正受、三摩提中轉緣此起。問：此力何性？答：九智性，除滅智。及滅四行無相三昧，無為緣故。餘如前者，餘如自業智力說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸禪及背捨正受三摩提第三力迴轉者，禪者，四禪。背捨者，八背捨。正受者，無想、定滅盡定及四無色。三摩提者，空、無相、無願。第三力者，於此禪、背捨、正受、三摩提中轉緣此起。問：此力何性？答：九智性，除滅智。及滅四行無相三昧，無為緣故。餘如前者，餘如自業智力說。

於上下諸根， 第四力迴轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上下諸根， 第四力迴轉，

第五說解力， 第六於界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五說解力， 第六於界緣。

於上下諸根者，上者勝，下者劣，根者主。第四力者，上下諸根力也。迴轉者緣也，謂緣三諦。從緣根方便起，故說上下諸根力，如他心智。第五說解力者，解者欲也，彼亦二種，有勝、有劣，勝者善欲，劣者惡欲。復次欲道及道果者勝，欲生死者劣，此亦緣三諦。從欲方便起，故說欲力。第六於界緣者，界者自性也，有二種，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上下諸根者，上者勝，下者劣，根者主。第四力者，上下諸根力也。迴轉者緣也，謂緣三諦。從緣根方便起，故說上下諸根力，如他心智。第五說解力者，解者欲也，彼亦二種，有勝、有劣，勝者善欲，劣者惡欲。復次欲道及道果者勝，欲生死者劣，此亦緣三諦。從欲方便起，故說欲力。第六於界緣者，界者自性也，有二種，如前說。

於彼種種趣， 第七力迴轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼種種趣， 第七力迴轉，

當知已說四， 餘皆如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知已說四， 餘皆如前說。

於彼種種趣第七力迴轉者，趣者道也，彼亦種種，向地獄乃至涅槃。彼緣趣及眾具，故名趣力。當知已說四餘皆如前說者，已說根解界趣力，餘因緣當知如禪、背捨、正受、三昧說。或有說趣智力是十智性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼種種趣第七力迴轉者，趣者道也，彼亦種種，向地獄乃至涅槃。彼緣趣及眾具，故名趣力。當知已說四餘皆如前說者，已說根解界趣力，餘因緣當知如禪、背捨、正受、三昧說。或有說趣智力是十智性。

知宿命有行， 是說第八力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知宿命有行， 是說第八力，

謂禪有煩惱， 餘則如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂禪有煩惱， 餘則如前說。

知宿命有行是說第八力者，宿命力於宿命所受，若所行所受，種種悉知。彼所行者謂中陰，所受者謂本有，以本有有所受，若剎利、若婆羅門，如是比悉知。是宿命力說一智，謂宿命智有二種，謂曾得、今得。上中下說三地，建立說四。軟中上曾得今得說六地，曾得今得說八，下下至上上說九地，及下中上分別說十二，下下等曾得今得說十八地，下中上曾得今得說二十四地，下下等分別說三十六地，下下等曾得今得說七十二，此總說一宿命智。謂禪者，根本禪非眷屬，非無色無神通所依三摩提故。四支五支所攝三摩提，神通所依唯禪非餘。若依彼禪得宿命通，即知彼禪及下地。若依初禪得神通，知初禪及中間，同一地故。有煩惱者，前已說是等智，是故無無漏事，是法念處。餘則如前說者，如趣智力說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知宿命有行是說第八力者，宿命力於宿命所受，若所行所受，種種悉知。彼所行者謂中陰，所受者謂本有，以本有有所受，若剎利、若婆羅門，如是比悉知。是宿命力說一智，謂宿命智有二種，謂曾得、今得。上中下說三地，建立說四。軟中上曾得今得說六地，曾得今得說八，下下至上上說九地，及下中上分別說十二，下下等曾得今得說十八地，下中上曾得今得說二十四地，下下等分別說三十六地，下下等曾得今得說七十二，此總說一宿命智。謂禪者，根本禪非眷屬，非無色無神通所依三摩提故。四支五支所攝三摩提，神通所依唯禪非餘。若依彼禪得宿命通，即知彼禪及下地。若依初禪得神通，知初禪及中間，同一地故。有煩惱者，前已說是等智，是故無無漏事，是法念處。餘則如前說者，如趣智力說。

第九力當知， 遠離於所緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九力當知， 遠離於所緣，

命終及受生， 行於眾生數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終及受生， 行於眾生數。

第九力當知遠離於所緣者，生死智力除緣，餘如宿命智說。聲聞不方便，見千世界；方便者，見二千世界。緣覺不方便，見二千世界；方便，見三千世界。佛不方便，見三千世界；方便，見無量無邊億百千三千世界。問：何緣？答：命終及受生行於眾生數，彼緣色入。如所說隨業受法如實智，當知彼說眷屬；生死智此則內法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九力當知遠離於所緣者，生死智力除緣，餘如宿命智說。聲聞不方便，見千世界；方便者，見二千世界。緣覺不方便，見二千世界；方便，見三千世界。佛不方便，見三千世界；方便，見無量無邊億百千三千世界。問：何緣？答：命終及受生行於眾生數，彼緣色入。如所說隨業受法如實智，當知彼說眷屬；生死智此則內法。

第十力十智， 或六一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十力十智， 或六一切地，

示現力明通， 餘皆如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現力明通， 餘皆如前說。

第十力十智或六者，若說漏盡人所得為漏盡智者，彼說十智性。若以漏盡緣故為漏盡智者，彼說六智，除他心智、苦集道智。一切地者，漏盡智在十一地，攝受生故。示現力明通者，彼漏盡智說名示現，謂教誡示現，令彼歡喜不傾動故說力，永離無明故說明，通種性故說通。宿命智力、生死智力是說通明力，非示現。問：此非非學非無學耶？何故？契經說：三明一向無學。答：無學身中得故、導第一義明故。問：六通何故三通建立明，非餘耶？答：三種愚對治故。彼初明滅前際愚，第二滅後際愚，第三滅真諦愚，導三解脫門故。六通中二通是示現非明，謂神足、他心智。二是明非示現，謂宿命智及生死智。漏盡通俱有，天耳通俱無。餘皆如前說者，餘所未說者，因緣如前說。已說力，無畏今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十力十智或六者，若說漏盡人所得為漏盡智者，彼說十智性。若以漏盡緣故為漏盡智者，彼說六智，除他心智、苦集道智。一切地者，漏盡智在十一地，攝受生故。示現力明通者，彼漏盡智說名示現，謂教誡示現，令彼歡喜不傾動故說力，永離無明故說明，通種性故說通。宿命智力、生死智力是說通明力，非示現。問：此非非學非無學耶？何故？契經說：三明一向無學。答：無學身中得故、導第一義明故。問：六通何故三通建立明，非餘耶？答：三種愚對治故。彼初明滅前際愚，第二滅後際愚，第三滅真諦愚，導三解脫門故。六通中二通是示現非明，謂神足、他心智。二是明非示現，謂宿命智及生死智。漏盡通俱有，天耳通俱無。餘皆如前說者，餘所未說者，因緣如前說。已說力，無畏今當說。

初則如初力， 第二如第十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初則如初力， 第二如第十，

餘二如二七， 是名無畏安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘二如二七， 是名無畏安。

初則如初力者，言我等正覺此初無畏，即處非處力。第二如第十者，言我諸漏已盡，此即漏盡力。餘二如二七是名無畏安者，言我為諸弟子說障道法，彼言不障道者，無此畏也。此即自業智力。言我為諸弟子說道是賢聖出離，言不出離者，無此畏也。當知此即趣力。問：世尊何故說此契經？答：制善星及婆羅婆誹謗故說此契經。善星言：沙門瞿曇無過人法。為制彼故，說前二無畏。婆羅婆言：沙門釋種子法我悉知見。為制彼故，說後二無畏。復次前二無畏是說自安，後二無畏是說安他。不屈伏義是無畏義，離恐怖故。問：力、無畏何差別？答：有說無差別。又說智是力，智光普照是無畏；安住是力，勇猛是無畏；智無盡是力，辯無盡是無畏，如是等。復次一一力攝四無畏，一一無畏攝十力，此十四法。又三不共念處及大悲，是佛十八不共法，不共一切聲聞緣覺故不共。念處及大悲是慧性。問：無諍何地？云何行？何處現在前？何緣？何等人起？何等自性也？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初則如初力者，言我等正覺此初無畏，即處非處力。第二如第十者，言我諸漏已盡，此即漏盡力。餘二如二七是名無畏安者，言我為諸弟子說障道法，彼言不障道者，無此畏也。此即自業智力。言我為諸弟子說道是賢聖出離，言不出離者，無此畏也。當知此即趣力。問：世尊何故說此契經？答：制善星及婆羅婆誹謗故說此契經。善星言：沙門瞿曇無過人法。為制彼故，說前二無畏。婆羅婆言：沙門釋種子法我悉知見。為制彼故，說後二無畏。復次前二無畏是說自安，後二無畏是說安他。不屈伏義是無畏義，離恐怖故。問：力、無畏何差別？答：有說無差別。又說智是力，智光普照是無畏；安住是力，勇猛是無畏；智無盡是力，辯無盡是無畏，如是等。復次一一力攝四無畏，一一無畏攝十力，此十四法。又三不共念處及大悲，是佛十八不共法，不共一切聲聞緣覺故不共。念處及大悲是慧性。問：無諍何地？云何行？何處現在前？何緣？何等人起？何等自性也？答：

第四禪有垢， 無諍三方依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四禪有垢， 無諍三方依，

緣欲未生惱， 依不動智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣欲未生惱， 依不動智慧。

第四禪者，無諍在第四禪非餘，普境界故、於一切依最勝故、是有垢離聖行故。無諍者，煩惱相違故。三方依者，三方現在前非餘，說力所起故。緣欲未生惱者，緣欲界未來煩惱，謂貪、恚、癡、慢自相煩惱，非總相。總相是普境界，是故得四念處捨根相應。依不動者，依離煩惱身得故三昧力故。唯不動法者所能起非餘。智慧者，是智慧自性也。彼阿羅漢不行五因緣故，則能令彼不起煩惱，謂正威儀及正說、分別應受不應受、觀察住處及觀察人。正威儀者，於一方正身坐，若有人來即觀其心，觀察彼心何等威儀令不起結。若此威儀令彼不起，即時便住如是威儀。正說者，若有人來即觀其心，若說而起彼結則不為說，不說而起則便為說。分別應受不應受者，他施眾具即觀察之，若受其施而起彼結，雖須不受；不受而起，雖不須而受。觀察住處者，若住此處而起彼結，雖眾具豐足則便捨去。觀察人者，先觀察人然後入里，若舍若巷有起結者則便不入，云何於彼復作惡緣？為攝他故作是思惟：我於往昔煩惱身時，彼等於我起煩惱故受不愛果。況今離欲，當作方便令彼於我必不起惱。佛及波羅蜜諸聲聞等，得無諍滿而不數入(為令眾生因惱得度故，有時不入無諍三昧也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四禪者，無諍在第四禪非餘，普境界故、於一切依最勝故、是有垢離聖行故。無諍者，煩惱相違故。三方依者，三方現在前非餘，說力所起故。緣欲未生惱者，緣欲界未來煩惱，謂貪、恚、癡、慢自相煩惱，非總相。總相是普境界，是故得四念處捨根相應。依不動者，依離煩惱身得故三昧力故。唯不動法者所能起非餘。智慧者，是智慧自性也。彼阿羅漢不行五因緣故，則能令彼不起煩惱，謂正威儀及正說、分別應受不應受、觀察住處及觀察人。正威儀者，於一方正身坐，若有人來即觀其心，觀察彼心何等威儀令不起結。若此威儀令彼不起，即時便住如是威儀。正說者，若有人來即觀其心，若說而起彼結則不為說，不說而起則便為說。分別應受不應受者，他施眾具即觀察之，若受其施而起彼結，雖須不受；不受而起，雖不須而受。觀察住處者，若住此處而起彼結，雖眾具豐足則便捨去。觀察人者，先觀察人然後入里，若舍若巷有起結者則便不入，云何於彼復作惡緣？為攝他故作是思惟：我於往昔煩惱身時，彼等於我起煩惱故受不愛果。況今離欲，當作方便令彼於我必不起惱。佛及波羅蜜諸聲聞等，得無諍滿而不數入(為令眾生因惱得度故，有時不入無諍三昧也)。

所謂妙願智， 遠離彼境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂妙願智， 遠離彼境界，

於彼最後得， 六智自在性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼最後得， 六智自在性。

所謂妙願智遠離境界者，妙願智亦在第四禪，是有漏依，三方不動者所得。是智惠性，緣一切法，普境界故。無色依者(上云無色依者，此依是津膩義，謂欲色界是無色界氣分故名為依，此釋願智因依，果知無色界也)，觀行差別如田夫，是故說四念處。如願而知故說，願智欲知而知是其義。於彼最後得者，若起彼智時，謂欲界善心次第初禪現在前，如是次第乃至非想非非想處，如是逆次第乃至欲界善心，復順次第乃至第四禪現在前。彼復於第四禪從軟至中、從中至增，於彼增上第四禪後起願智。六智自在性者，此智六種自性，謂三無礙智，除辭無礙。又無諍智、後邊智及妙願智。此智三因緣故起，攝他故、攝教法故、覺世間安不安故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂妙願智遠離境界者，妙願智亦在第四禪，是有漏依，三方不動者所得。是智惠性，緣一切法，普境界故。無色依者(上云無色依者，此依是津膩義，謂欲色界是無色界氣分故名為依，此釋願智因依，果知無色界也)，觀行差別如田夫，是故說四念處。如願而知故說，願智欲知而知是其義。於彼最後得者，若起彼智時，謂欲界善心次第初禪現在前，如是次第乃至非想非非想處，如是逆次第乃至欲界善心，復順次第乃至第四禪現在前。彼復於第四禪從軟至中、從中至增，於彼增上第四禪後起願智。六智自在性者，此智六種自性，謂三無礙智，除辭無礙。又無諍智、後邊智及妙願智。此智三因緣故起，攝他故、攝教法故、覺世間安不安故。

義辯漏無漏， 在於一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義辯漏無漏， 在於一切地，

佛說為方便， 餘則如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說為方便， 餘則如前說。

義辯漏無漏者，此辯十智性，以一切法第一義故。有說六智性，除他心智、苦集道智，以滅諦最第一義故，是故說行念處三昧緣。在於一切地者，此辯在十一地，自性得故。佛說為方便者，義辯以佛所說為方便，若先無佛說則無能起者，不知義故。餘則如前說者，餘所未說者，如願智說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義辯漏無漏者，此辯十智性，以一切法第一義故。有說六智性，除他心智、苦集道智，以滅諦最第一義故，是故說行念處三昧緣。在於一切地者，此辯在十一地，自性得故。佛說為方便者，義辯以佛所說為方便，若先無佛說則無能起者，不知義故。餘則如前說者，餘所未說者，如願智說。

所謂為應辯， 境界道及說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂為應辯， 境界道及說，

因明論方便， 或三餘如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因明論方便， 或三餘如前。

所謂為應辯境界道及說者，應辯緣道及言說，是故九智自性，除滅智，有十二行。因明論方便者，此辯不以因明論為方便，則無能起者，不知應不應故。是故說阿毘曇為方便，以因明論無如阿毘曇者，以智具足故。或三者，此辯三智性，謂辯及願智、最後智。有說知一切法第一義，彼亦義辯。餘如前者，餘所未說者，如義辯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂為應辯境界道及說者，應辯緣道及言說，是故九智自性，除滅智，有十二行。因明論方便者，此辯不以因明論為方便，則無能起者，不知應不應故。是故說阿毘曇為方便，以因明論無如阿毘曇者，以智具足故。或三者，此辯三智性，謂辯及願智、最後智。有說知一切法第一義，彼亦義辯。餘如前者，餘所未說者，如義辯說。

法辯緣施設， 在於五地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法辯緣施設， 在於五地中，

以數為方便， 餘如無諍說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以數為方便， 餘如無諍說。

法辯緣施設者，法辯緣名分齊。在於五地中者，謂欲界及四禪，非上地，以無色界不緣名及下地，非分故。以數為方便者，法辯以數論為方便。餘如無諍說者，餘所未說者，如前無諍說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法辯緣施設者，法辯緣名分齊。在於五地中者，謂欲界及四禪，非上地，以無色界不緣名及下地，非分故。以數為方便者，法辯以數論為方便。餘如無諍說者，餘所未說者，如前無諍說。

聲明論方便， 是則為辭辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲明論方便， 是則為辭辯，

境界於言說， 二地餘如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界於言說， 二地餘如前。

聲明論方便是則為辭辯者，辭辯以聲明論為方便，若先不習聲明論則不能起離種子故。境界於言說者，此辯緣言說，是故是身念處。二地者，欲界及初禪，非上地，離覺觀故。餘如前說者，如法辯說。問：辯云何？如說生耶為異耶？答：有說如說生，謂先於法起名巧便，知名未知義，故次第起義辯。雖知義不知辭，故次起辭辯。知辭辯已不能連注說，故次起應辯。又說先起義辯，知義不知名故次起法辯，知名不知辭故次起辭辯，知辭不能連注說故次起應辯，應辯如前說。又說名隨說轉，是故先起辭辯，後起法辯。義依名轉，是故次起義辯。此三辯導應辯。問：此辯云何？為一一得也？答：不然。若得一則具四，如四聖種一時得，此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲明論方便是則為辭辯者，辭辯以聲明論為方便，若先不習聲明論則不能起離種子故。境界於言說者，此辯緣言說，是故是身念處。二地者，欲界及初禪，非上地，離覺觀故。餘如前說者，如法辯說。問：辯云何？如說生耶為異耶？答：有說如說生，謂先於法起名巧便，知名未知義，故次第起義辯。雖知義不知辭，故次起辭辯。知辭辯已不能連注說，故次起應辯。又說先起義辯，知義不知名故次起法辯，知名不知辭故次起辭辯，知辭不能連注說故次起應辯，應辯如前說。又說名隨說轉，是故先起辭辯，後起法辯。義依名轉，是故次起義辯。此三辯導應辯。問：此辯云何？為一一得也？答：不然。若得一則具四，如四聖種一時得，此亦如是。