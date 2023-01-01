雜阿毘曇心論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜阿毘曇心論卷第五

尊者法救造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

賢聖品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖品第五

已說諸煩惱，修行今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說諸煩惱，修行今當說。

初則名始業， 次則已習行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初則名始業， 次則已習行，

思惟已度者， 當知第三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟已度者， 當知第三種。

三種修行，謂始業、已習行、思惟已度。始業者，不淨轉，未曾得境界意解思惟分。已習行者，受自相念處轉，未曾得決定分善根。此上當知思惟已度，以此上一乘道故。復次不淨觀亦三種修行，謂從足指起乃至頂，除去皮血肉意解思惟，是名始業。於此骨瑣不作想生周遍大地，又觀骨瑣不作想，彼骨瑣展轉相對大風飄摶消為雪聚，是名已習行。略觀骨瑣還至自身，於其所緣清淨寂靜唯觀一色，是名思惟已度。如是乃至略境界，當知善根漸增。當知一切餘方便善根亦如是。已說修行，餘今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種修行，謂始業、已習行、思惟已度。始業者，不淨轉，未曾得境界意解思惟分。已習行者，受自相念處轉，未曾得決定分善根。此上當知思惟已度，以此上一乘道故。復次不淨觀亦三種修行，謂從足指起乃至頂，除去皮血肉意解思惟，是名始業。於此骨瑣不作想生周遍大地，又觀骨瑣不作想，彼骨瑣展轉相對大風飄摶消為雪聚，是名已習行。略觀骨瑣還至自身，於其所緣清淨寂靜唯觀一色，是名思惟已度。如是乃至略境界，當知善根漸增。當知一切餘方便善根亦如是。已說修行，餘今當說。

若此煩惱怖， 遠離諸賢聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此煩惱怖， 遠離諸賢聖，

如實正具足， 方便應善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實正具足， 方便應善聽。

若者，若種、若方便、若分別。此者，次第說示煩惱。煩惱者，熱惱故。亦離一切有漏，但煩惱過如毒飯，是故說離煩惱。眾恐怖本者，起種種業、種種生。遠離者，數滅滅。賢聖者，正定聚，謂七人及真實凡夫。如實正具足者，謂住真實道。方便應善聽者，彼方便道當一心聽。方便者，一切善法方便向解脫行，施等起非唯道。三苦所逼迫，世間不能覺，欲令修定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若者，若種、若方便、若分別。此者，次第說示煩惱。煩惱者，熱惱故。亦離一切有漏，但煩惱過如毒飯，是故說離煩惱。眾恐怖本者，起種種業、種種生。遠離者，數滅滅。賢聖者，正定聚，謂七人及真實凡夫。如實正具足者，謂住真實道。方便應善聽者，彼方便道當一心聽。方便者，一切善法方便向解脫行，施等起非唯道。三苦所逼迫，世間不能覺，欲令修定故。

始於自身分， 繫縛心令定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始於自身分， 繫縛心令定，

欲縛於識足， 為盡智慧怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲縛於識足， 為盡智慧怨。

始者，先也。自身分者，自身中一處也，若眉間鼻端及足指。繫縛者，安立緣中令不散。何所安立？謂自心定力故起智慧。問：何故？答：欲縛於識足，心流轉不住，故縛一緣中，一心故知真實不亂。問：何故縛一緣中？答：為盡智慧怨。智慧怨者，謂諸煩惱彼應斷。雖觀他身如觀死尸。契經說：以彼遠因故。此說近因觀。又隨順一切度門故，謂觀白骨身分，隨順三度門。觀死尸，唯隨順一不淨度門。三度門者，謂不淨觀、安般念、界方便觀。彼貪欲者以不淨觀度，覺觀者以安般念度，見行者以界方便觀度，如師所授隨樂修行。不淨觀、安般念，契經品廣說。界方便觀今當說。此以愚夫不正思惟障蔽慧眼，不觀真實緣起之法，宿業煩惱種無量法，積聚五陰起積聚想。以愚惑故，於緣起所作中計我作等諸邪見縛。或時修行近善知識，得聞正法、起正思惟已，能於自身界，方便觀此身種種自性、種種業、種種相，謂地等六界。彼地界為水界潤故不相離，水界為地界持故不流散，火界成熟故不淤壞，風界動搖故得增長，空界空故食等入出，識界合故有所造作。又觀此身從足至頂，種種不淨穢惡充滿。觀察此色猶如猛風飄散積沙，於無色法先後相續異分觀察，如是觀者得空解脫門種子；於彼生死厭離不樂，得無願解脫門種子；於生死不樂已正向涅槃，得無相解脫門種子。若於此得不作想覺已，觀一切有為皆悉散壞，是名界方便滿。問：如是觀已復云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始者，先也。自身分者，自身中一處也，若眉間鼻端及足指。繫縛者，安立緣中令不散。何所安立？謂自心定力故起智慧。問：何故？答：欲縛於識足，心流轉不住，故縛一緣中，一心故知真實不亂。問：何故縛一緣中？答：為盡智慧怨。智慧怨者，謂諸煩惱彼應斷。雖觀他身如觀死尸。契經說：以彼遠因故。此說近因觀。又隨順一切度門故，謂觀白骨身分，隨順三度門。觀死尸，唯隨順一不淨度門。三度門者，謂不淨觀、安般念、界方便觀。彼貪欲者以不淨觀度，覺觀者以安般念度，見行者以界方便觀度，如師所授隨樂修行。不淨觀、安般念，契經品廣說。界方便觀今當說。此以愚夫不正思惟障蔽慧眼，不觀真實緣起之法，宿業煩惱種無量法，積聚五陰起積聚想。以愚惑故，於緣起所作中計我作等諸邪見縛。或時修行近善知識，得聞正法、起正思惟已，能於自身界，方便觀此身種種自性、種種業、種種相，謂地等六界。彼地界為水界潤故不相離，水界為地界持故不流散，火界成熟故不淤壞，風界動搖故得增長，空界空故食等入出，識界合故有所造作。又觀此身從足至頂，種種不淨穢惡充滿。觀察此色猶如猛風飄散積沙，於無色法先後相續異分觀察，如是觀者得空解脫門種子；於彼生死厭離不樂，得無願解脫門種子；於生死不樂已正向涅槃，得無相解脫門種子。若於此得不作想覺已，觀一切有為皆悉散壞，是名界方便滿。問：如是觀已復云何？答：

是方便於身， 真實相決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是方便於身， 真實相決定，

諸受及自心， 法亦如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸受及自心， 法亦如是觀。

彼修行者不淨觀、安般念、界方便觀一一住已，身、受、心、法各觀真實。真實者，不顛倒。相者二種：謂自相及共相。色相是身自相，四種及所造；隨覺相是受自相；識相是心自相。法念處有種種法，種種各異相，隨知是想相，為作是思相，如是比。共相後當說。問：此念處如大地建立應說一，有漏無漏分別應說二，軟中上分別應說三，即此有漏無漏分別應說六，身等有漏無漏分別應說八，九品分別應說九，身等若內若外若內外分別應說十二，九品有漏無漏分別應說十八，身等軟中上有漏無漏分別應說二十四，身等若內若外若內外若厭離若不樂若觀察分別應說三十六，身等九品有漏無漏分別應說七十二，若念念分別應說無量。何故說四念處耶？答：四倒四念四識住及陰，以四種修所治故，說四種隨修法。彼治不淨淨想顛倒故說身念處，治苦樂想顛倒故說受念處，治無常常想顛倒故說心念處，治無我我想顛倒故說法念處。如是餘種隨所應說。問：此念處云何滿？答：以二因緣滿，謂壞境界及善根增。壞境界者，以極微剎那壞境界隨其義。善根增者，謂依軟善根中依中增。是名為滿。問：何故前說身念處，後乃至法念處耶？答：起隨順故。世尊說三種隨順：起隨順、說隨順、無間等隨順。起隨順者，謂念處及禪。無色修行者，前起身念處乃至後起法念處，是故世尊前說身念處乃至法念處。當知禪無色亦如是。說隨順者，正斷、如意足、根、力、覺、道枝乘，一剎那起精進具四正斷，說易故。已生惡不善法方便令斷，乃至已生善法方便令住，如是廣說。如是正斷，以所作故說四正斷，非自性故。無間等隨順者，說真諦，修行者先入苦無間等故，是故前說，廣說如是。問：何故修行者先起身念處乃至法念處耶？答：麁故。五陰何者麁？謂四種及所造，是故先觀。受雖非色，以行麁故次說，謂手足等痛受則隨轉。雖想行陰麁非識，而與涅槃合施設法念處，故彼最細，是故先觀心後觀法。雖一切悉是法，此於法想滿故建立，是故說一法念處非餘。如界品中說法入，此中亦爾(想滿者，於聲是想，於義是名滿)。問：幾種念處？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼修行者不淨觀、安般念、界方便觀一一住已，身、受、心、法各觀真實。真實者，不顛倒。相者二種：謂自相及共相。色相是身自相，四種及所造；隨覺相是受自相；識相是心自相。法念處有種種法，種種各異相，隨知是想相，為作是思相，如是比。共相後當說。問：此念處如大地建立應說一，有漏無漏分別應說二，軟中上分別應說三，即此有漏無漏分別應說六，身等有漏無漏分別應說八，九品分別應說九，身等若內若外若內外分別應說十二，九品有漏無漏分別應說十八，身等軟中上有漏無漏分別應說二十四，身等若內若外若內外若厭離若不樂若觀察分別應說三十六，身等九品有漏無漏分別應說七十二，若念念分別應說無量。何故說四念處耶？答：四倒四念四識住及陰，以四種修所治故，說四種隨修法。彼治不淨淨想顛倒故說身念處，治苦樂想顛倒故說受念處，治無常常想顛倒故說心念處，治無我我想顛倒故說法念處。如是餘種隨所應說。問：此念處云何滿？答：以二因緣滿，謂壞境界及善根增。壞境界者，以極微剎那壞境界隨其義。善根增者，謂依軟善根中依中增。是名為滿。問：何故前說身念處，後乃至法念處耶？答：起隨順故。世尊說三種隨順：起隨順、說隨順、無間等隨順。起隨順者，謂念處及禪。無色修行者，前起身念處乃至後起法念處，是故世尊前說身念處乃至法念處。當知禪無色亦如是。說隨順者，正斷、如意足、根、力、覺、道枝乘，一剎那起精進具四正斷，說易故。已生惡不善法方便令斷，乃至已生善法方便令住，如是廣說。如是正斷，以所作故說四正斷，非自性故。無間等隨順者，說真諦，修行者先入苦無間等故，是故前說，廣說如是。問：何故修行者先起身念處乃至法念處耶？答：麁故。五陰何者麁？謂四種及所造，是故先觀。受雖非色，以行麁故次說，謂手足等痛受則隨轉。雖想行陰麁非識，而與涅槃合施設法念處，故彼最細，是故先觀心後觀法。雖一切悉是法，此於法想滿故建立，是故說一法念處非餘。如界品中說法入，此中亦爾(想滿者，於聲是想，於義是名滿)。問：幾種念處？答：

三種說念處， 自性及與共， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種說念處， 自性及與共，

亦說名為緣， 聞等慧亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說名為緣， 聞等慧亦然。

三種說念處自性及與共亦說名為緣者，三種念處，謂自性念處、共念處、緣念處。自性念處者，說不顛倒惠。何以故？如說順身觀身觀者，是惠念者所作事，不忘授緣故。除自性過，故說念處。共念處者，與正慧一果法。如世尊說：比丘！善法積聚，謂四念處，是為正說。緣念處者，一切法。如所說：比丘！一切法說四念處，是為正說也。攝受具故及略緣故。共念處斷煩惱非餘。自性念處雖有略境界，彼具不足故，攝受具道斷煩惱。緣念處雖攝眾具，然境界普散故，略境界道斷煩惱。問：唯此念處三種，餘亦然耶？答：聞等慧亦然。餘亦三種，謂聞、思、修。聞者，常於名處起，從師受契經、律、阿毘曇。思者，或思處起或離思。修者，一向離名起。如三人學浮，一始學，二半學，三善學。始學者近岸，半學者或近或離，善學者離岸。初人者譬聞慧，第二者譬思慧，第三者譬修慧。修慧能斷煩惱，永離名故及正定故。謂二種無義者，不然。何故？趣修慧故。修慧者具四念處：身、受、心、法。彼法念處斷煩惱非餘，總境界故非餘。事境界故起法念處，故亦非無義。法念處二種：壞緣、不壞緣。若慧緣色是身念處，若緣受是受念處，若緣心是心念處，若緣想行及無為是不壞緣。法念處餘今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種說念處自性及與共亦說名為緣者，三種念處，謂自性念處、共念處、緣念處。自性念處者，說不顛倒惠。何以故？如說順身觀身觀者，是惠念者所作事，不忘授緣故。除自性過，故說念處。共念處者，與正慧一果法。如世尊說：比丘！善法積聚，謂四念處，是為正說。緣念處者，一切法。如所說：比丘！一切法說四念處，是為正說也。攝受具故及略緣故。共念處斷煩惱非餘。自性念處雖有略境界，彼具不足故，攝受具道斷煩惱。緣念處雖攝眾具，然境界普散故，略境界道斷煩惱。問：唯此念處三種，餘亦然耶？答：聞等慧亦然。餘亦三種，謂聞、思、修。聞者，常於名處起，從師受契經、律、阿毘曇。思者，或思處起或離思。修者，一向離名起。如三人學浮，一始學，二半學，三善學。始學者近岸，半學者或近或離，善學者離岸。初人者譬聞慧，第二者譬思慧，第三者譬修慧。修慧能斷煩惱，永離名故及正定故。謂二種無義者，不然。何故？趣修慧故。修慧者具四念處：身、受、心、法。彼法念處斷煩惱非餘，總境界故非餘。事境界故起法念處，故亦非無義。法念處二種：壞緣、不壞緣。若慧緣色是身念處，若緣受是受念處，若緣心是心念處，若緣想行及無為是不壞緣。法念處餘今當說。

入法中總觀， 得法真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法中總觀， 得法真實相，

此四是無常， 空無我非樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四是無常， 空無我非樂。

入法中總觀得法真實相者，修行者入不壞緣法念處，修一一念處，遍觀一切法自相共相已，入壞緣法念處。色受緣念處、色想緣、色行緣、色識緣，如是三四五陰緣。是法念處，成一切身、受、心、法念處，一覺總觀度。此云何？此四是無常、空、無我、非樂。以無常等行總觀一切有漏法，彼念念滅故無常，離常等故空，不自在故無我，實逼迫故苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法中總觀得法真實相者，修行者入不壞緣法念處，修一一念處，遍觀一切法自相共相已，入壞緣法念處。色受緣念處、色想緣、色行緣、色識緣，如是三四五陰緣。是法念處，成一切身、受、心、法念處，一覺總觀度。此云何？此四是無常、空、無我、非樂。以無常等行總觀一切有漏法，彼念念滅故無常，離常等故空，不自在故無我，實逼迫故苦。

從是名為煖， 於法覺而生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是名為煖， 於法覺而生，

十六行等起， 觀察四聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六行等起， 觀察四聖諦。

從是名為煖於法覺而生者，彼修行者於壞緣法念處，次第生善根名為煖。問：幾行何境界？答：十六行等起觀察四聖諦。彼煖法行苦諦等十六行，彼苦聖諦四行，乃至道聖諦四行。行義，智品當廣說。彼煖法生，緣三諦法念處現在修、未來四，一行現在修、未來四，自分非不自分。緣滅諦法念處現在修，即此未來修，非初離陰觀得修緣陰道，一行現在修、未來四。緣三諦增進四念處，一一念處現在修、未來四，一行現在修、未來十六。緣滅諦增進法念處，現在修、未來四，一行現在修、未來十六。修未增善根，修自分行曾善根。現在修，修自分，不自分行。煖法是慧自性，隨轉法則五陰性。煖者，生聖智火故煖，為種故說煖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是名為煖於法覺而生者，彼修行者於壞緣法念處，次第生善根名為煖。問：幾行何境界？答：十六行等起觀察四聖諦。彼煖法行苦諦等十六行，彼苦聖諦四行，乃至道聖諦四行。行義，智品當廣說。彼煖法生，緣三諦法念處現在修、未來四，一行現在修、未來四，自分非不自分。緣滅諦法念處現在修，即此未來修，非初離陰觀得修緣陰道，一行現在修、未來四。緣三諦增進四念處，一一念處現在修、未來四，一行現在修、未來十六。緣滅諦增進法念處，現在修、未來四，一行現在修、未來十六。修未增善根，修自分行曾善根。現在修，修自分，不自分行。煖法是慧自性，隨轉法則五陰性。煖者，生聖智火故煖，為種故說煖法。

是法增長已， 生頂及於忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法增長已， 生頂及於忍，

得世第一法， 依於一剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得世第一法， 依於一剎那。

是法增長已生頂及於忍者，修行者正方便正憶念增長，得隨順善業眾具故，煖法得增長，次生善根名為頂。緣四聖諦行十六行，彼頂法緣四諦，緣滅諦增進法念處，現在修、未來四，一行現在修、未來十六。緣三諦增進四念處，一一現在修、未來四，一行現在修、未來十六。此善根亦慧性，隨轉法五陰性。頂法者在煖上故曰頂，劣於忍名為下。或時世尊說信，如為波羅延說。或說慧，如為諸年少比丘說。受事於此頂退，名頂退、名頂墮。煖亦應有墮，但不說。頂墮者，以多憂惱故有。三處起大憂惱，如失大寶，謂非想非非想離欲退。離欲界欲及頂法退者，名不成就性。彼修行者於此正方便成就頂善根，增進生諦順忍，緣四諦行十六行。初忍及增進法念處，現在修、未來四，一行現在修、未來十六。忍者於四聖諦堪忍欲樂。煖頂亦堪忍者，不然，忍不退故、違惡趣故、近聖道故，是故說諦順忍非煖頂。問：忍增長生何善根？答：得世第一法依於一剎那，謂增上忍次第緣生凡夫所得最勝善根，名世間第一法，此亦五陰性。彼有漏故名世間，勝煖等故說第一。此亦凡夫所修最上功德，一剎那不住故、似見道故、煖頂忍相續故。有說彼慧修一切總觀法念處，次第生決定分世間行善根，彼建立九品，彼軟軟，軟中，軟上名煖法；中軟、中中名頂法；中上；上軟；上中名忍法；上上名世間第一法。若觀陰無常等善根名煖法，觀三寶功德名頂法，觀察聖諦名忍法，觀苦聖諦次第聖道名世間第一法。彼得煖法已，若退捨、若命終捨、若度界地捨，亦起無間業斷善根生惡趣中，緣此福故要得涅槃。頂法退亦如是，唯除斷善根。忍則不退，有命終捨及度界地捨，不作無間業不斷善根不墮惡趣，以忍大力故。如師子王群獸遠避。忍力如是。一切惡心非數滅，亦如大王之所住處，人天惡行心皆柔軟。問：世間第一法何緣幾行？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法增長已生頂及於忍者，修行者正方便正憶念增長，得隨順善業眾具故，煖法得增長，次生善根名為頂。緣四聖諦行十六行，彼頂法緣四諦，緣滅諦增進法念處，現在修、未來四，一行現在修、未來十六。緣三諦增進四念處，一一現在修、未來四，一行現在修、未來十六。此善根亦慧性，隨轉法五陰性。頂法者在煖上故曰頂，劣於忍名為下。或時世尊說信，如為波羅延說。或說慧，如為諸年少比丘說。受事於此頂退，名頂退、名頂墮。煖亦應有墮，但不說。頂墮者，以多憂惱故有。三處起大憂惱，如失大寶，謂非想非非想離欲退。離欲界欲及頂法退者，名不成就性。彼修行者於此正方便成就頂善根，增進生諦順忍，緣四諦行十六行。初忍及增進法念處，現在修、未來四，一行現在修、未來十六。忍者於四聖諦堪忍欲樂。煖頂亦堪忍者，不然，忍不退故、違惡趣故、近聖道故，是故說諦順忍非煖頂。問：忍增長生何善根？答：得世第一法依於一剎那，謂增上忍次第緣生凡夫所得最勝善根，名世間第一法，此亦五陰性。彼有漏故名世間，勝煖等故說第一。此亦凡夫所修最上功德，一剎那不住故、似見道故、煖頂忍相續故。有說彼慧修一切總觀法念處，次第生決定分世間行善根，彼建立九品，彼軟軟，軟中，軟上名煖法；中軟、中中名頂法；中上；上軟；上中名忍法；上上名世間第一法。若觀陰無常等善根名煖法，觀三寶功德名頂法，觀察聖諦名忍法，觀苦聖諦次第聖道名世間第一法。彼得煖法已，若退捨、若命終捨、若度界地捨，亦起無間業斷善根生惡趣中，緣此福故要得涅槃。頂法退亦如是，唯除斷善根。忍則不退，有命終捨及度界地捨，不作無間業不斷善根不墮惡趣，以忍大力故。如師子王群獸遠避。忍力如是。一切惡心非數滅，亦如大王之所住處，人天惡行心皆柔軟。問：世間第一法何緣幾行？答：

下苦有四行， 說攝依六地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下苦有四行， 說攝依六地，

忍法亦如是， 謂餘或依七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍法亦如是， 謂餘或依七。

下苦有四行者，欲界苦說下。彼世間第一法所緣，無常、苦、空、無我行轉非餘，似見道故。有二種修行者，愛行及見行。愛行有二種：我慢行及懈怠增。見行亦二種：我及我所計著。我慢者，修無常行世間第一法。懈怠增者，修苦行。我行計著者，修非我行。我所計著者，修空行。問：幾地所攝？答：謂攝依六地，未來、中間、根本四禪。非欲界，無定故；非無色界，無見道故。問：餘決定分善根幾地攝？答：忍法亦如是。謂忍六地攝，如世間第一法。謂餘或依七者，煖頂亦六地。尊者瞿沙欲令欲界亦有。問：已說決定分次第起，聖道次第起復云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下苦有四行者，欲界苦說下。彼世間第一法所緣，無常、苦、空、無我行轉非餘，似見道故。有二種修行者，愛行及見行。愛行有二種：我慢行及懈怠增。見行亦二種：我及我所計著。我慢者，修無常行世間第一法。懈怠增者，修苦行。我行計著者，修非我行。我所計著者，修空行。問：幾地所攝？答：謂攝依六地，未來、中間、根本四禪。非欲界，無定故；非無色界，無見道故。問：餘決定分善根幾地攝？答：忍法亦如是。謂忍六地攝，如世間第一法。謂餘或依七者，煖頂亦六地。尊者瞿沙欲令欲界亦有。問：已說決定分次第起，聖道次第起復云何？答：

世間第一法， 次生苦法忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間第一法， 次生苦法忍，

忍次生於智， 俱觀於下苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍次生於智， 俱觀於下苦。

世間第一法次生苦法忍者，世間第一法次第生苦法忍，欲界見苦斷十使對治，是則初無漏無礙道。復次世間第一法次第不作、不向、不行，捨邪業、邪趣、邪見。邪業者五無間業，邪趣者惡趣，邪見者五見。又世間第一法分苦法忍作五種定，謂地定、行定、緣定、剎那定、次第緣定。地定者，若此地世間第一法，即此地苦法忍。行定者，若此行世間第一法，即此行苦法忍。緣定者，必同緣故。剎那定者，若此剎那背，即此剎那生。次第緣定者，世間第一法次第必生苦法忍。增上忍分作三種定，除剎那及次第緣。以是故緣苦忍，後得超昇離生，彼思惟欲界苦及色無色界苦，乃至色無色界行對治，是名下忍。彼復思惟欲界苦乃至欲界行對治，捨色無色界行對治，是中忍。彼一一諦觀察捨還，乃至欲界苦相續修，然後復捨相續，乃至欲界苦一剎那思惟，是增上忍，然後生世間第一法。忍次生於智者，苦法忍次第生苦法智，解脫道自性。問：此忍智何緣？答：俱觀於下苦。下苦是欲界苦，彼苦俱觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間第一法次生苦法忍者，世間第一法次第生苦法忍，欲界見苦斷十使對治，是則初無漏無礙道。復次世間第一法次第不作、不向、不行，捨邪業、邪趣、邪見。邪業者五無間業，邪趣者惡趣，邪見者五見。又世間第一法分苦法忍作五種定，謂地定、行定、緣定、剎那定、次第緣定。地定者，若此地世間第一法，即此地苦法忍。行定者，若此行世間第一法，即此行苦法忍。緣定者，必同緣故。剎那定者，若此剎那背，即此剎那生。次第緣定者，世間第一法次第必生苦法忍。增上忍分作三種定，除剎那及次第緣。以是故緣苦忍，後得超昇離生，彼思惟欲界苦及色無色界苦，乃至色無色界行對治，是名下忍。彼復思惟欲界苦乃至欲界行對治，捨色無色界行對治，是中忍。彼一一諦觀察捨還，乃至欲界苦相續修，然後復捨相續，乃至欲界苦一剎那思惟，是增上忍，然後生世間第一法。忍次生於智者，苦法忍次第生苦法智，解脫道自性。問：此忍智何緣？答：俱觀於下苦。下苦是欲界苦，彼苦俱觀。

謂色無色苦， 集滅道亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂色無色苦， 集滅道亦然，

此法無間等， 說是十六心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法無間等， 說是十六心。

謂色無色苦者，色無色界苦亦如是，苦比忍無礙道，苦比智解脫道。集滅道亦然者，集滅道諦亦以二忍為無礙道，二智為解脫道。此法無間等是說十六心者，此十六心頃為法無間等，無間等是見義。此十五心頃是見道，最後一心是修道。問：何故三諦忍及智見道攝，道諦最後心修道攝耶？答：修十六行道故。道比智相應修十六行，非見道修十六行。道比智相續故，果道所攝。謂不應者，不然，如盡智成者此則成，若此非分者無學道亦非分。略說三地：見地、修地、無學地，於此諸地建立人。如是義今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂色無色苦者，色無色界苦亦如是，苦比忍無礙道，苦比智解脫道。集滅道亦然者，集滅道諦亦以二忍為無礙道，二智為解脫道。此法無間等是說十六心者，此十六心頃為法無間等，無間等是見義。此十五心頃是見道，最後一心是修道。問：何故三諦忍及智見道攝，道諦最後心修道攝耶？答：修十六行道故。道比智相應修十六行，非見道修十六行。道比智相續故，果道所攝。謂不應者，不然，如盡智成者此則成，若此非分者無學道亦非分。略說三地：見地、修地、無學地，於此諸地建立人。如是義今當說。

隨法行利根， 此在十五意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法行利根， 此在十五意，

隨信行鈍見， 當知亦在中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨信行鈍見， 當知亦在中。

隨法行利根此在十五意者，見道十五心人，若利根說隨法行。隨法行故說隨法行，不從他信故。隨信行鈍見當知亦在中者，即此十五心人，若鈍根者說隨信行，信他得度故。隨信行者少觀察，隨法行者多觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法行利根此在十五意者，見道十五心人，若利根說隨法行。隨法行故說隨法行，不從他信故。隨信行鈍見當知亦在中者，即此十五心人，若鈍根者說隨信行，信他得度故。隨信行者少觀察，隨法行者多觀察。

隨信隨法行， 若具煩惱縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨信隨法行， 若具煩惱縛，

乃至五種斷， 當知向始果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至五種斷， 當知向始果。

此隨信隨法行人，若具煩惱縛，若一二三四五種斷，名向須陀洹果。煩惱上上等分別故立九品。彼若凡夫時未曾斷一品，名具縛。若斷一品名不具縛，若斷五品超昇離生。欲界見苦斷五品斷，苦法智得解脫證。乃至見道斷五品斷，道法智得解脫證。欲界修道斷五品斷，斯陀含果得解脫證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此隨信隨法行人，若具煩惱縛，若一二三四五種斷，名向須陀洹果。煩惱上上等分別故立九品。彼若凡夫時未曾斷一品，名具縛。若斷一品名不具縛，若斷五品超昇離生。欲界見苦斷五品斷，苦法智得解脫證。乃至見道斷五品斷，道法智得解脫證。欲界修道斷五品斷，斯陀含果得解脫證。

六斷乃至八， 是向第二果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六斷乃至八， 是向第二果，

離欲至八地， 是則第三向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲至八地， 是則第三向。

六盡乃至八是向第二果者，此隨信行、隨法行者，若已六七八品斷，此說向斯陀含果。離欲至八地是則第三向者，此隨信行、隨法行者，若離欲乃至無所有處盡，彼俱向阿那含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六盡乃至八是向第二果者，此隨信行、隨法行者，若已六七八品斷，此說向斯陀含果。離欲至八地是則第三向者，此隨信行、隨法行者，若離欲乃至無所有處盡，彼俱向阿那含果。

若至十六心， 是名住於果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至十六心， 是名住於果，

軟見信解脫， 利見名見到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟見信解脫， 利見名見到。

若至十六心是名住於果者，第十六心名道比智相應彼起，俱說住果，若須陀洹、若斯陀含、若阿那含。軟見信解脫者，若軟見入見道名隨信行，彼住三果時名信解脫。利見名見到者，若利根入見道名隨法行，彼住三果時名見到。見到信根勝信解脫，但以慧所勳故說見到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至十六心是名住於果者，第十六心名道比智相應彼起，俱說住果，若須陀洹、若斯陀含、若阿那含。軟見信解脫者，若軟見入見道名隨信行，彼住三果時名信解脫。利見名見到者，若利根入見道名隨法行，彼住三果時名見到。見到信根勝信解脫，但以慧所勳故說見到。

非事諸煩惱， 謂彼一切盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非事諸煩惱， 謂彼一切盡，

乃至未進行， 是名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至未進行， 是名須陀洹。

若見道斷八十八結盡，是須陀洹果。乃至未集行，是名住須陀洹果。若方便斷上上種，是名向斯陀含果。即此種乃至五品斷，超昇離生，道比智起，名須陀洹，非向斯陀含，以向彼果道未一念現在前故。問：斷眾多煩惱，何故世尊說三結盡耶？答：十使是根本：五見、疑、愛、恚、慢、無明。彼見道斷六，五見及疑。彼見道斷六使永盡。彼三轉、三隨轉，彼身見是轉、邊見是隨轉，戒取是轉、見取是隨轉，疑是轉、邪見是隨轉。已說轉，當知已說隨轉。是故世尊說：三結盡是須陀洹。復次此諸煩惱，或一種二種四種。已說身見，當知已說一種。已說戒取，當知已說二種。已說疑，當知已說四種。如是一切遍不一切遍、有漏緣無漏緣盡當知。此結已盡已知，乃至阿羅漢，猶有相似隨轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見道斷八十八結盡，是須陀洹果。乃至未集行，是名住須陀洹果。若方便斷上上種，是名向斯陀含果。即此種乃至五品斷，超昇離生，道比智起，名須陀洹，非向斯陀含，以向彼果道未一念現在前故。問：斷眾多煩惱，何故世尊說三結盡耶？答：十使是根本：五見、疑、愛、恚、慢、無明。彼見道斷六，五見及疑。彼見道斷六使永盡。彼三轉、三隨轉，彼身見是轉、邊見是隨轉，戒取是轉、見取是隨轉，疑是轉、邪見是隨轉。已說轉，當知已說隨轉。是故世尊說：三結盡是須陀洹。復次此諸煩惱，或一種二種四種。已說身見，當知已說一種。已說戒取，當知已說二種。已說疑，當知已說四種。如是一切遍不一切遍、有漏緣無漏緣盡當知。此結已盡已知，乃至阿羅漢，猶有相似隨轉故。

未盡修道種， 受生生死七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未盡修道種， 受生生死七，

當知彼所說， 極滿須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知彼所說， 極滿須陀洹。

彼須陀洹修道種未盡，彼極滿當知七有。七生人間中陰生陰及欲界天，此總說七有，不過七故，如七葉樹。問：何故說七有不增不減耶？答：如七步蛇所螫，四大力故至七步，毒力故不至八。如是業力故七生，道力故不至八。彼住增上忍時，除欲界七生，餘一切生得非數滅至竟不現在前。若人間超昇離生人間滿七，天上者還天上滿，中間聖道雖現在前，業力持故不般涅槃。問：若滿七生，佛不出世，彼云何得阿羅漢果？答：有說在家得阿羅漢果，得果已不住家。又說即彼形自出家，成就不壞淨故、希望具足故、見惡行過故，是故須陀洹法不墮惡趣。又佛種性中生故、智火明淨故、見境界過故、止觀具足故、聖道藥所勳故，如王大子、如內火增人、如巧便魚，是故須陀洹不墮惡趣。凡夫雖不墮惡趣，以少及不定故不說，住正定聚故說定，必得涅槃故說趣正覺。七有者，如前說。住者中陰，生者生陰，故說住生。更不受餘生，故名住苦邊。不必一切須陀洹滿七有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼須陀洹修道種未盡，彼極滿當知七有。七生人間中陰生陰及欲界天，此總說七有，不過七故，如七葉樹。問：何故說七有不增不減耶？答：如七步蛇所螫，四大力故至七步，毒力故不至八。如是業力故七生，道力故不至八。彼住增上忍時，除欲界七生，餘一切生得非數滅至竟不現在前。若人間超昇離生人間滿七，天上者還天上滿，中間聖道雖現在前，業力持故不般涅槃。問：若滿七生，佛不出世，彼云何得阿羅漢果？答：有說在家得阿羅漢果，得果已不住家。又說即彼形自出家，成就不壞淨故、希望具足故、見惡行過故，是故須陀洹法不墮惡趣。又佛種性中生故、智火明淨故、見境界過故、止觀具足故、聖道藥所勳故，如王大子、如內火增人、如巧便魚，是故須陀洹不墮惡趣。凡夫雖不墮惡趣，以少及不定故不說，住正定聚故說定，必得涅槃故說趣正覺。七有者，如前說。住者中陰，生者生陰，故說住生。更不受餘生，故名住苦邊。不必一切須陀洹滿七有也。

若斷三四種， 成就彼對治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若斷三四種， 成就彼對治，

餘二生三生， 是說名家家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘二生三生， 是說名家家。

三因緣故建立家家，謂煩惱斷、成就根及受生。煩惱斷者，欲界修道斷煩惱，三品四品斷，無有五品斷，名家家。若能斷五品者，勢力故必斷六品，成斯陀含，非第六品力能障令不至果。成就根者，得彼對治無漏諸根。受生者，或更受欲界，餘二生三生。若三因緣一一不具，非家家。有二種家家：若天、若人。天家家者，謂欲界天，或受二生三生，或受一天處種類身，或二或三。人家家者，謂人間身，或一天下或二或三，或一家或二或三。問：家家有何義？答：從家至家而般涅槃，故曰家家。須陀洹勝者名家家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三因緣故建立家家，謂煩惱斷、成就根及受生。煩惱斷者，欲界修道斷煩惱，三品四品斷，無有五品斷，名家家。若能斷五品者，勢力故必斷六品，成斯陀含，非第六品力能障令不至果。成就根者，得彼對治無漏諸根。受生者，或更受欲界，餘二生三生。若三因緣一一不具，非家家。有二種家家：若天、若人。天家家者，謂欲界天，或受二生三生，或受一天處種類身，或二或三。人家家者，謂人間身，或一天下或二或三，或一家或二或三。問：家家有何義？答：從家至家而般涅槃，故曰家家。須陀洹勝者名家家。

六品煩惱斷， 見道斷一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六品煩惱斷， 見道斷一切，

是說斯陀含， 謂彼未進行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說斯陀含， 謂彼未進行。

若欲界修道斷上三品、中三品，及見道斷一切盡，住果未進行，名斯陀含。問：斯陀含有何義？答：於此命終生欲界天，一來人間而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲界修道斷上三品、中三品，及見道斷一切盡，住果未進行，名斯陀含。問：斯陀含有何義？答：於此命終生欲界天，一來人間而般涅槃。

若七八品斷， 成就對治根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若七八品斷， 成就對治根，

餘則受一生， 是名一種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘則受一生， 是名一種子。

若欲界修道斷七品八品，及見道斷一切盡，得彼對治無漏根，欲界餘一生，名一種子。三因緣一一不具，非一種子。若天一種子，受天一身而般涅槃；人間亦爾。餘一生種子，故說一種子。問：何故八品斷名一種子？五品斷不名家家耶？答：正使六品斷為家家者，猶生欲界，是故欲界業煩惱不為障礙。一種子九品盡生色界，是故欲界業煩惱極作障礙，以是故說三處眾生業極作惱亂。三處後當說。一種子者是上斯陀含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲界修道斷七品八品，及見道斷一切盡，得彼對治無漏根，欲界餘一生，名一種子。三因緣一一不具，非一種子。若天一種子，受天一身而般涅槃；人間亦爾。餘一生種子，故說一種子。問：何故八品斷名一種子？五品斷不名家家耶？答：正使六品斷為家家者，猶生欲界，是故欲界業煩惱不為障礙。一種子九品盡生色界，是故欲界業煩惱極作障礙，以是故說三處眾生業極作惱亂。三處後當說。一種子者是上斯陀含。

九品盡不還， 當知有多種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九品盡不還， 當知有多種，

或五及七八， 或復說眾多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或五及七八， 或復說眾多。

九品盡不還者，見道斷一切，及欲界修道斷九品結盡，當知阿那含。問：有爾所煩惱斷，何故世尊說五下分結盡為阿那含耶？答：一二四五種，如是一切五下分悉攝故。可惡、卑下同義。復次二種下：界下及眾生下。界下者欲界，眾生下者凡夫，貪恚繫故。下界者難度故，身見、戒取、疑繫故。眾生下，如守門防邏故。聖人或先斷二結或三結，集斷故說五。不還欲界名阿那含。此亦多種，或五及七八或復說眾多。是說阿那含五種者，謂中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流般涅槃。七者，中般涅槃有三種，如契經說(中般涅槃三種者，一如小迸木火，二如小小迸熱鐵，三如迸燒鐵丸。此即契經說)，四如前說。八者，五種如前說。又現法般涅槃，無色界阿那含及不定人，色界五種根建立則十五。中般涅槃上中下根，乃至上流亦如是。地建立則二十：初禪有五，乃至第四禪亦五。種性建立則三十。中般涅槃有六種，謂退法種性、思法、護法、住法、昇進法、不動法種性。如是乃至上流亦如是。處所建立則八十：梵身天五，如是乃至阿迦膩吒天。種性根建立則九十。地種性建立則百二十。地種性根建立則三百六十。種性處建立則四百八十。種性處根建立則一千四百四十。記曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九品盡不還者，見道斷一切，及欲界修道斷九品結盡，當知阿那含。問：有爾所煩惱斷，何故世尊說五下分結盡為阿那含耶？答：一二四五種，如是一切五下分悉攝故。可惡、卑下同義。復次二種下：界下及眾生下。界下者欲界，眾生下者凡夫，貪恚繫故。下界者難度故，身見、戒取、疑繫故。眾生下，如守門防邏故。聖人或先斷二結或三結，集斷故說五。不還欲界名阿那含。此亦多種，或五及七八或復說眾多。是說阿那含五種者，謂中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流般涅槃。七者，中般涅槃有三種，如契經說(中般涅槃三種者，一如小迸木火，二如小小迸熱鐵，三如迸燒鐵丸。此即契經說)，四如前說。八者，五種如前說。又現法般涅槃，無色界阿那含及不定人，色界五種根建立則十五。中般涅槃上中下根，乃至上流亦如是。地建立則二十：初禪有五，乃至第四禪亦五。種性建立則三十。中般涅槃有六種，謂退法種性、思法、護法、住法、昇進法、不動法種性。如是乃至上流亦如是。處所建立則八十：梵身天五，如是乃至阿迦膩吒天。種性根建立則九十。地種性建立則百二十。地種性根建立則三百六十。種性處建立則四百八十。種性處根建立則一千四百四十。記曰：

十五有二十， 三十與八十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五有二十， 三十與八十，

九十百二十， 及三百六十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十百二十， 及三百六十，

四百八十種， 千四百四十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四百八十種， 千四百四十，

如是廣略說， 攝受阿那含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是廣略說， 攝受阿那含。

根地及種性， 處所廣建立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根地及種性， 處所廣建立，

隨彼煩惱斷， 今當次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼煩惱斷， 今當次第說。

復次一阿那含，謂中般涅槃。根建立三，地四，種性六，處所十六，種性根十八，地種性二十四，地離欲三十六，地種性根七十二，處種性九十六，地種性離欲二百一十六，處種性根二百八十八，地種性根離欲六百四十八，處種性離欲八百六十四，處種性根離欲建立二千五百九十二。當知是中般涅槃數。乃至上流亦如是。此一切攝受萬二千九百六十。記曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次一阿那含，謂中般涅槃。根建立三，地四，種性六，處所十六，種性根十八，地種性二十四，地離欲三十六，地種性根七十二，處種性九十六，地種性離欲二百一十六，處種性根二百八十八，地種性根離欲六百四十八，處種性離欲八百六十四，處種性根離欲建立二千五百九十二。當知是中般涅槃數。乃至上流亦如是。此一切攝受萬二千九百六十。記曰：

一三四與六， 十六及十八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一三四與六， 十六及十八，

謂說二十四， 復說三十六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂說二十四， 復說三十六，

七十有二種， 九十有六種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十有二種， 九十有六種，

二百一十六， 二百八十八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百一十六， 二百八十八，

六百四十八， 八百六十四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六百四十八， 八百六十四，

又復說二千， 五百九十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復說二千， 五百九十二。

如是阿那含，其數有五倍(即上二千五百九十二，五倍為一萬二千九百六十)。已說一切阿那含，五阿那含相今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是阿那含，其數有五倍(即上二千五百九十二，五倍為一萬二千九百六十)。已說一切阿那含，五阿那含相今當說。

利根軟煩惱， 住於一種業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利根軟煩惱， 住於一種業，

是中般涅槃， 分別六種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中般涅槃， 分別六種性。

利根軟煩惱住於一種業是中般涅槃者，此人利根及軟煩惱，作中陰業增長，不作生陰業，彼於欲界沒住色界中陰得無漏道，以此道捨餘結而般涅槃，是名中般涅槃。度欲界難故，非欲界中陰般涅槃。若欲令般涅槃者，彼應斷不善無記二種結，得若二若三沙門果，越度三界；而欲界中陰於此無能。若色界沒者，上流品所攝。問：此人幾種性？答：分別六種性。中般涅槃當知六種性，退法乃至不動。若說利根不應退種性者，不然，彼亦建立九品根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利根軟煩惱住於一種業是中般涅槃者，此人利根及軟煩惱，作中陰業增長，不作生陰業，彼於欲界沒住色界中陰得無漏道，以此道捨餘結而般涅槃，是名中般涅槃。度欲界難故，非欲界中陰般涅槃。若欲令般涅槃者，彼應斷不善無記二種結，得若二若三沙門果，越度三界；而欲界中陰於此無能。若色界沒者，上流品所攝。問：此人幾種性？答：分別六種性。中般涅槃當知六種性，退法乃至不動。若說利根不應退種性者，不然，彼亦建立九品根故。

精進勤方便， 修習速進道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進勤方便， 修習速進道，

是生般涅槃， 彼亦有二說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是生般涅槃， 彼亦有二說。

精進勤方便修習速進道是生般涅槃者，生般涅槃人作中陰生陰業，命終受色界天中陰及生陰。彼初生起有行道，謂勤方便及速進道，疾斷餘結，初生便般涅槃，故說生般涅槃。彼亦有二說者，有說若初生斷煩惱般涅槃者，不然，無捨壽行分故。無有捨壽行者，乃至盡壽住。此義為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進勤方便修習速進道是生般涅槃者，生般涅槃人作中陰生陰業，命終受色界天中陰及生陰。彼初生起有行道，謂勤方便及速進道，疾斷餘結，初生便般涅槃，故說生般涅槃。彼亦有二說者，有說若初生斷煩惱般涅槃者，不然，無捨壽行分故。無有捨壽行者，乃至盡壽住。此義為勝。

第三勤方便， 離於速進道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三勤方便， 離於速進道，

第四不勤求， 三俱說六種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四不勤求， 三俱說六種。

第三勤方便離於速進道者，彼行般涅槃若差別者，不行速進道，餘如前說。名者，起有行道斷餘煩惱而般涅槃，是行般涅槃。復次依有為緣三昧斷煩惱而般涅槃，亦是行般涅槃。第四不勤求者，此無行般涅槃，亦不勤求亦不行速進道，餘如前說。名者，起無行道斷餘煩惱而般涅槃，是無行般涅槃。復次依無為緣三昧斷煩惱而般涅槃，亦是無行般涅槃。三俱說六種者，行與無行及生般涅槃，當知俱說六種性。此三種雖皆是生般涅槃，義差別故，說三無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三勤方便離於速進道者，彼行般涅槃若差別者，不行速進道，餘如前說。名者，起有行道斷餘煩惱而般涅槃，是行般涅槃。復次依有為緣三昧斷煩惱而般涅槃，亦是行般涅槃。第四不勤求者，此無行般涅槃，亦不勤求亦不行速進道，餘如前說。名者，起無行道斷餘煩惱而般涅槃，是無行般涅槃。復次依無為緣三昧斷煩惱而般涅槃，亦是無行般涅槃。三俱說六種者，行與無行及生般涅槃，當知俱說六種性。此三種雖皆是生般涅槃，義差別故，說三無過。

超半超處處， 是名為上流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超半超處處， 是名為上流，

此亦六種性， 當知進不進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此亦六種性， 當知進不進。

超半超處處是名為上流者，上流有二種：或先得勳禪，或不得。彼先得者，先勳修三禪而後退住初禪，初禪味相應命終生梵天中。彼亦三種：超、半超及一切處沒。彼超者，生初禪乃至離第三禪欲勳修滿超第四禪，彼命終生阿迦膩吒天。半超者，從梵天沒或生一二三處，然後生阿迦膩吒天。一切處沒者，生一一處乃至阿迦膩吒天。先不得勳者，不生淨居天，生無色界，餘如前說。問：此幾種性？答：此亦六種性。上流亦六種性，退法乃至不動。此非初住不動種性根，謂退法種性於勳修禪退後得見到。當知進不進者，上流者當知有進不進，應作四句。當進修非不進者，謂住欲界梵天。不進非當進者，謂住阿迦膩吒天。亦進亦不進者，謂住餘天。非進非不進者，無也。若向無色界者，非勳修，是故說生無色界。問：世尊說七士夫趣。彼云何建立七士夫趣？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超半超處處是名為上流者，上流有二種：或先得勳禪，或不得。彼先得者，先勳修三禪而後退住初禪，初禪味相應命終生梵天中。彼亦三種：超、半超及一切處沒。彼超者，生初禪乃至離第三禪欲勳修滿超第四禪，彼命終生阿迦膩吒天。半超者，從梵天沒或生一二三處，然後生阿迦膩吒天。一切處沒者，生一一處乃至阿迦膩吒天。先不得勳者，不生淨居天，生無色界，餘如前說。問：此幾種性？答：此亦六種性。上流亦六種性，退法乃至不動。此非初住不動種性根，謂退法種性於勳修禪退後得見到。當知進不進者，上流者當知有進不進，應作四句。當進修非不進者，謂住欲界梵天。不進非當進者，謂住阿迦膩吒天。亦進亦不進者，謂住餘天。非進非不進者，無也。若向無色界者，非勳修，是故說生無色界。問：世尊說七士夫趣。彼云何建立七士夫趣？答：

謂生根煩惱， 是說有三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂生根煩惱， 是說有三種，

不生亦復然， 及二上流一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦復然， 及二上流一。

一阿那含，四因緣故七種建立，所謂根建立、煩惱建立、生不生建立，及上進建立。彼生者，初利根軟煩惱。第二中根中煩惱。第三軟根上煩惱。如生三，不生亦三。上流者說上進，凡夫轉還故非上流。無色界上流有五事勝，謂界勝、地勝、正受勝、陰減、煩惱斷。雖有五事勝，不得勳修，故不建立士夫趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一阿那含，四因緣故七種建立，所謂根建立、煩惱建立、生不生建立，及上進建立。彼生者，初利根軟煩惱。第二中根中煩惱。第三軟根上煩惱。如生三，不生亦三。上流者說上進，凡夫轉還故非上流。無色界上流有五事勝，謂界勝、地勝、正受勝、陰減、煩惱斷。雖有五事勝，不得勳修，故不建立士夫趣。

如是九煩惱， 在於上八地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是九煩惱， 在於上八地，

謂彼雙道滅， 世尊之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼雙道滅， 世尊之所說。

如是九煩惱在於上八地者，如欲界修道斷煩惱有九品，從軟軟至上上。上八地亦如是，謂四禪、四無色，彼初見道起，以一種道斷九種煩惱。問：若色無色界煩惱亦九種，彼何故不建立離欲人耶？答：一處中二生非分故。欲界有如是天、如是方、如是家，聖人二生，非色無色界聖人二生。若二生者，無生般涅槃乃至上流。謂彼雙道滅世尊之所說者，此三界煩惱，當知無礙解脫道滅，無礙道能斷煩惱，得解脫道、得解脫證。無礙道斷煩惱，解脫道不失所作，故說雙道滅。若言解脫道斷煩惱者，云何？為起耶、未起耶？若起者，彼初盡智生時應有煩惱，此則非究竟。若未起者，不應未來道斷煩惱耶？問：為何道斷煩惱耶？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是九煩惱在於上八地者，如欲界修道斷煩惱有九品，從軟軟至上上。上八地亦如是，謂四禪、四無色，彼初見道起，以一種道斷九種煩惱。問：若色無色界煩惱亦九種，彼何故不建立離欲人耶？答：一處中二生非分故。欲界有如是天、如是方、如是家，聖人二生，非色無色界聖人二生。若二生者，無生般涅槃乃至上流。謂彼雙道滅世尊之所說者，此三界煩惱，當知無礙解脫道滅，無礙道能斷煩惱，得解脫道、得解脫證。無礙道斷煩惱，解脫道不失所作，故說雙道滅。若言解脫道斷煩惱者，云何？為起耶、未起耶？若起者，彼初盡智生時應有煩惱，此則非究竟。若未起者，不應未來道斷煩惱耶？問：為何道斷煩惱耶？答：

有垢無垢道， 俱能離八地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有垢無垢道， 俱能離八地，

住彼說身證， 謂得滅正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住彼說身證， 謂得滅正受。

有垢無垢道俱能離八地者，有垢者世俗道，無垢者聖道。除第一有，餘地離欲時，當知有漏無漏道。離第一有唯無漏，有漏於彼非分故。世俗道攀上地故，離下地煩惱如折樓虫。非想非非想處，無有上地可攀能離彼結，自地繫縛故，不能離自地結。如人被縛，不能自解。彼世俗無礙道三行：若麁、若苦、若麁障。彼現故說麁，三苦成故說苦，易觀故說麁障。解脫道亦三行：謂止、妙、出，一一行無礙道。下緣解脫道，上緣聖行，後當說。住彼說身證，謂得滅正受者，住八地見道修道斷，一地見道斷中住，得滅正受，說名身證。是故學人於第一有，一一離欲中起滅正受。彼或具結所縛得滅正受，或八品盡得。世尊以度諸正受故，說言度一切非想非非想，想知滅身作證具足住法，以涅槃與身合故說身證。滅正受，定品當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有垢無垢道俱能離八地者，有垢者世俗道，無垢者聖道。除第一有，餘地離欲時，當知有漏無漏道。離第一有唯無漏，有漏於彼非分故。世俗道攀上地故，離下地煩惱如折樓虫。非想非非想處，無有上地可攀能離彼結，自地繫縛故，不能離自地結。如人被縛，不能自解。彼世俗無礙道三行：若麁、若苦、若麁障。彼現故說麁，三苦成故說苦，易觀故說麁障。解脫道亦三行：謂止、妙、出，一一行無礙道。下緣解脫道，上緣聖行，後當說。住彼說身證，謂得滅正受者，住八地見道修道斷，一地見道斷中住，得滅正受，說名身證。是故學人於第一有，一一離欲中起滅正受。彼或具結所縛得滅正受，或八品盡得。世尊以度諸正受故，說言度一切非想非非想，想知滅身作證具足住法，以涅槃與身合故說身證。滅正受，定品當廣說。

金剛喻定次， 必生於盡智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻定次， 必生於盡智，

生意我生盡， 應供離諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生意我生盡， 應供離諸漏。

金剛喻定次必生於盡智者，非想非非想地離欲第九無礙道，名金剛三摩提。無一不壞，故名金剛。此義擇品當廣說。金剛定次第必生盡智，此初二智或苦比智或集比智，謂彼盡智起已起自己行，生意我生盡。彼非想非非想處四陰緣有根本故。應供離諸漏者，彼盡智生，一切有漏盡，名為應供，應一切供養故、害一切煩惱故、更不於有田種識種子故。不動阿羅漢盡智次第無生智起，彼盡智一剎那，無生智或一剎那，若次第等見現在前一剎那，若無生智現在前則相續。時意解脫，盡智或一剎那，若次第等見現在前一剎那，若復盡智現在前則相續。問：阿羅漢幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻定次必生於盡智者，非想非非想地離欲第九無礙道，名金剛三摩提。無一不壞，故名金剛。此義擇品當廣說。金剛定次第必生盡智，此初二智或苦比智或集比智，謂彼盡智起已起自己行，生意我生盡。彼非想非非想處四陰緣有根本故。應供離諸漏者，彼盡智生，一切有漏盡，名為應供，應一切供養故、害一切煩惱故、更不於有田種識種子故。不動阿羅漢盡智次第無生智起，彼盡智一剎那，無生智或一剎那，若次第等見現在前一剎那，若無生智現在前則相續。時意解脫，盡智或一剎那，若次第等見現在前一剎那，若復盡智現在前則相續。問：阿羅漢幾種？答：

阿羅漢六種， 隨信行生五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢六種， 隨信行生五，

彼得於二智， 當知時解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得於二智， 當知時解脫。

阿羅漢六種者，謂退法、思法、護法、住法、必昇進法、不動法。若初學地不常方便不頓方便，是名退法。思法亦如是，堪能思願。護法者，常方便不頓方便，以隨護故不退。住法者，頓方便不常方便，不退亦不進。必昇進者，常方便頓方便，是鈍根，能得不動。不動法者，常頓方便，是利根。有說若退法者必退，乃至得必昇進，必昇進者必昇進。彼說六種，是欲界阿羅漢。色無色界有二種，住法及不動法。有說退法不必退，若退者唯此種性非餘。彼說三界悉有六種阿羅漢。隨信行生五者，此六種阿羅漢中，前五種是信種性，彼成就二智，謂盡智及無學等見。彼或時退故，不說無生智。世尊以更不受生故，一切契經說更不受後有知如真。當知時解脫者，當知此是時解脫，衣食床臥具處所說法及人隨順故。善根增進，不能一切時隨所欲進故，說時解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢六種者，謂退法、思法、護法、住法、必昇進法、不動法。若初學地不常方便不頓方便，是名退法。思法亦如是，堪能思願。護法者，常方便不頓方便，以隨護故不退。住法者，頓方便不常方便，不退亦不進。必昇進者，常方便頓方便，是鈍根，能得不動。不動法者，常頓方便，是利根。有說若退法者必退，乃至得必昇進，必昇進者必昇進。彼說六種，是欲界阿羅漢。色無色界有二種，住法及不動法。有說退法不必退，若退者唯此種性非餘。彼說三界悉有六種阿羅漢。隨信行生五者，此六種阿羅漢中，前五種是信種性，彼成就二智，謂盡智及無學等見。彼或時退故，不說無生智。世尊以更不受生故，一切契經說更不受後有知如真。當知時解脫者，當知此是時解脫，衣食床臥具處所說法及人隨順故。善根增進，不能一切時隨所欲進故，說時解脫。

不動法利根， 是不時解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動法利根， 是不時解脫，

彼得於三智， 自解脫成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得於三智， 自解脫成就。

不動法利根是不時解脫者，若不動法，一向利根，能一切時隨所欲進修善業，不待眾具。是不時解脫彼得於三智者，彼成就三智：盡智、無生智及無學等見，是不退法。自解脫成就者，當知彼自已相似，名解脫成就。時意解脫者，待時故。時意解脫成就不動法者，不動故。不為煩惱所動故說不動，是不退義。問：何故時意解脫名為愛，非不動耶？答：彼極自護故。猶如一目，不自在故、畏退故。如借他物，彼相繫善根非分故。不動解脫有相繫善根，謂彼有餘三摩提故，是故不名愛(謂空空、無願無願、無作無作，以定捨定名相繫)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動法利根是不時解脫者，若不動法，一向利根，能一切時隨所欲進修善業，不待眾具。是不時解脫彼得於三智者，彼成就三智：盡智、無生智及無學等見，是不退法。自解脫成就者，當知彼自已相似，名解脫成就。時意解脫者，待時故。時意解脫成就不動法者，不動故。不為煩惱所動故說不動，是不退義。問：何故時意解脫名為愛，非不動耶？答：彼極自護故。猶如一目，不自在故、畏退故。如借他物，彼相繫善根非分故。不動解脫有相繫善根，謂彼有餘三摩提故，是故不名愛(謂空空、無願無願、無作無作，以定捨定名相繫)。

慧解脫當知， 不得滅盡定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧解脫當知， 不得滅盡定，

若得滅盡定， 當知俱解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得滅盡定， 當知俱解脫。

慧解脫當知不得滅盡定者，此六種阿羅漢，不得滅盡定者說慧解脫，以慧力解脫煩惱障故名慧解脫。若得滅盡定當知俱解脫者，此六種阿羅漢得滅盡定者說俱解脫，彼慧力離煩惱障心得解脫，滅正受力離解脫障得解脫，是故名俱解脫。若復退法一切俱解脫，作四句。退法非俱解脫者，謂退法不得滅盡定。俱解脫非退法者，謂五種羅漢得滅盡定。亦退法亦俱解脫者，謂退法得滅盡定。亦非退法亦非俱解脫者，謂五種羅漢不得滅盡定。乃至不動解脫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧解脫當知不得滅盡定者，此六種阿羅漢，不得滅盡定者說慧解脫，以慧力解脫煩惱障故名慧解脫。若得滅盡定當知俱解脫者，此六種阿羅漢得滅盡定者說俱解脫，彼慧力離煩惱障心得解脫，滅正受力離解脫障得解脫，是故名俱解脫。若復退法一切俱解脫，作四句。退法非俱解脫者，謂退法不得滅盡定。俱解脫非退法者，謂五種羅漢得滅盡定。亦退法亦俱解脫者，謂退法得滅盡定。亦非退法亦非俱解脫者，謂五種羅漢不得滅盡定。乃至不動解脫亦如是。

諸根說九種， 亦說九種人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根說九種， 亦說九種人，

七種諸聲聞， 緣覺及如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七種諸聲聞， 緣覺及如來。

此說九種根，謂軟軟乃至上上。阿羅漢人亦九種，謂前五種，及二不動解脫：或因時解脫得不動，或始得不動。此七種聲聞，及緣覺、如來，是名九種人。已說根建立人，若人成就根今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說九種根，謂軟軟乃至上上。阿羅漢人亦九種，謂前五種，及二不動解脫：或因時解脫得不動，或始得不動。此七種聲聞，及緣覺、如來，是名九種人。已說根建立人，若人成就根今當說。

軟中最軟根， 是為初種人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟中最軟根， 是為初種人，

乃至增上上， 第九人當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至增上上， 第九人當知。

彼退法成就軟軟根，思法軟中，護法軟上，住法中軟，昇進中中。因時解脫種性不動法中上，初不動解脫上軟，緣覺上中，如來上上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼退法成就軟軟根，思法軟中，護法軟上，住法中軟，昇進中中。因時解脫種性不動法中上，初不動解脫上軟，緣覺上中，如來上上。

謂以學種性， 得彼無學果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂以學種性， 得彼無學果，

或即彼種性， 或進不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或即彼種性， 或進不退轉。

六種阿羅漢，或以學地如是種性得阿羅漢，即彼種性羅漢。或增益根得不退轉，彼種性修習根故。彼退法有三事，後當說。不動法唯一事，即住彼般涅槃。餘阿羅漢有二事。已說根本種性阿羅漢，增進根今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種阿羅漢，或以學地如是種性得阿羅漢，即彼種性羅漢。或增益根得不退轉，彼種性修習根故。彼退法有三事，後當說。不動法唯一事，即住彼般涅槃。餘阿羅漢有二事。已說根本種性阿羅漢，增進根今當說。

所謂三四五， 六七次第增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂三四五， 六七次第增，

是諸退法等， 說五羅漢等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸退法等， 說五羅漢等。

彼退法有三事，謂退住、學法、退法根。若住彼般涅槃，若上增進根，思法有四事，謂退住學根，退即住退法根。若異者應進不退，前說彼種性不退故。住退法根，即住彼般涅槃上增進根。護法有五事，謂護法退住學根、住退法根、住思法根，即住彼般涅槃上增進根。住法六種，必昇進七，隨其義說。已說建立賢聖人相，建立法今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼退法有三事，謂退住、學法、退法根。若住彼般涅槃，若上增進根，思法有四事，謂退住學根，退即住退法根。若異者應進不退，前說彼種性不退故。住退法根，即住彼般涅槃上增進根。護法有五事，謂護法退住學根、住退法根、住思法根，即住彼般涅槃上增進根。住法六種，必昇進七，隨其義說。已說建立賢聖人相，建立法今當說。

謂隨信行法， 若隨法行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂隨信行法， 若隨法行法，

及與見諦道， 是盡同一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與見諦道， 是盡同一相。

隨信行法、隨法行法及見諦道，此三種法盡同一相。差別者，隨信行者鈍根，隨法行者利根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨信行法、隨法行法及見諦道，此三種法盡同一相。差別者，隨信行者鈍根，隨法行者利根。

於中諸根法， 是名未知根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中諸根法， 是名未知根，

謂餘有學法， 佛說已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂餘有學法， 佛說已知根。

於中諸根法是名未知根者，彼見諦所攝根數有九法，謂意根、樂根、喜根、捨根、信等五根，是名未知根。此諸根，隨信行、隨法行所成就。名者，未知當知，故說未知根。問：苦法忍生觀欲界五陰，後苦法智生，非於五陰已知當知耶？若言未知當知，此則不然。答：忍非智非智性，故無過。忍是見，非智性故。以智知故，非不然。謂餘有學法佛說已知根者，除見道學法，餘學法即此根數九法說已知根。此根信解脫、見到、身證所成就。雖道比智生觀道比忍，是未知當知，以少故不說，如大海一渧、須彌一塵、虛空蚊處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中諸根法是名未知根者，彼見諦所攝根數有九法，謂意根、樂根、喜根、捨根、信等五根，是名未知根。此諸根，隨信行、隨法行所成就。名者，未知當知，故說未知根。問：苦法忍生觀欲界五陰，後苦法智生，非於五陰已知當知耶？若言未知當知，此則不然。答：忍非智非智性，故無過。忍是見，非智性故。以智知故，非不然。謂餘有學法佛說已知根者，除見道學法，餘學法即此根數九法說已知根。此根信解脫、見到、身證所成就。雖道比智生觀道比忍，是未知當知，以少故不說，如大海一渧、須彌一塵、虛空蚊處。

當知無學法， 是說無知根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知無學法， 是說無知根，

得果捨前道， 無礙智所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得果捨前道， 無礙智所說。

當知無學法是說無知根者，當知無學法即此根數九法說無知根，此根慧解脫俱解脫所成就。彼見道六地：四禪、未來、中間，非上地方便善根，非分及非廣境界故。修道學法九地：此六地，及三無色五陰性。得果捨前道無礙智所說者，得果時當知捨前無漏道。得須陀洹果，捨見道得斯陀含果。若先倍欲盡，亦捨見道。若次第者，捨須陀洹果及須陀洹進向道。得阿那含果，若先欲愛盡，亦捨見道。若次第者，捨斯陀含果及斯陀含進向道。得阿羅漢果，捨阿那含果及阿那含進向道。問：世尊說隨信行等七人。云何建立耶？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知無學法是說無知根者，當知無學法即此根數九法說無知根，此根慧解脫俱解脫所成就。彼見道六地：四禪、未來、中間，非上地方便善根，非分及非廣境界故。修道學法九地：此六地，及三無色五陰性。得果捨前道無礙智所說者，得果時當知捨前無漏道。得須陀洹果，捨見道得斯陀含果。若先倍欲盡，亦捨見道。若次第者，捨須陀洹果及須陀洹進向道。得阿那含果，若先欲愛盡，亦捨見道。若次第者，捨斯陀含果及斯陀含進向道。得阿羅漢果，捨阿那含果及阿那含進向道。問：世尊說隨信行等七人。云何建立耶？答：

方便及諸根， 正受解脫俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便及諸根， 正受解脫俱，

當知賢聖七， 事則說有六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知賢聖七， 事則說有六。

方便及諸根正受解脫俱當知賢聖七者，五因緣故說七人，名七非事七。五因緣者，謂方便、根、正受、解脫、正受解脫。方便者，隨信行、隨法行。隨信行者，信多故，說隨信行。先種諸業信他故作，後得道已以本名說。隨法行者，先自思惟興造諸業，後得道已以本名說。根者，信解脫、見到。鈍根說信解脫，利根說見到。正受者，是身證。解脫者，是慧解脫。正受解脫者，是俱解脫。事則說有六者，此諸聖人有六，見道有二，謂隨信行、隨法行；修道有二，謂信解脫、見到；無學道有二，謂時解脫、不時解脫。隨信行人應說一，謂七人根故。應說三，謂軟中上種性故。應說五，謂退法乃至必昇進道故。應說十五，住苦法忍乃至道比忍。離欲者應說七十三，欲界離欲十，謂具縛乃至九品盡。初禪九，乃至無所有處。復次根種性道依建立增亦應廣說。如是隨信行人有十四萬七千八百二十五，彼所攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便及諸根正受解脫俱當知賢聖七者，五因緣故說七人，名七非事七。五因緣者，謂方便、根、正受、解脫、正受解脫。方便者，隨信行、隨法行。隨信行者，信多故，說隨信行。先種諸業信他故作，後得道已以本名說。隨法行者，先自思惟興造諸業，後得道已以本名說。根者，信解脫、見到。鈍根說信解脫，利根說見到。正受者，是身證。解脫者，是慧解脫。正受解脫者，是俱解脫。事則說有六者，此諸聖人有六，見道有二，謂隨信行、隨法行；修道有二，謂信解脫、見到；無學道有二，謂時解脫、不時解脫。隨信行人應說一，謂七人根故。應說三，謂軟中上種性故。應說五，謂退法乃至必昇進道故。應說十五，住苦法忍乃至道比忍。離欲者應說七十三，欲界離欲十，謂具縛乃至九品盡。初禪九，乃至無所有處。復次根種性道依建立增亦應廣說。如是隨信行人有十四萬七千八百二十五，彼所攝受。

一三五十五， 及與七十三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一三五十五， 及與七十三，

謂根種性道， 離煩惱當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂根種性道， 離煩惱當知，

三倍次五倍， 十五及九倍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三倍次五倍， 十五及九倍，

如是眾多種， 唯說隨信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾多種， 唯說隨信行。

當知餘聖人，隨其義亦應如是說。問：如契經說，向須陀洹等八人。此云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知餘聖人，隨其義亦應如是說。問：如契經說，向須陀洹等八人。此云何？答：

以有五事故， 說有八人名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有五事故， 說有八人名，

先後事各一， 中間則有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先後事各一， 中間則有三。

此四向四果說八人名，事有五。向須陀洹及阿羅漢，此名一事亦一。須陀洹及向斯陀含，此名二事一。斯陀含及向阿那含，阿那含及向阿羅漢，亦如是。彼前四人成就一地聖道，即此亦說家家及一種。向阿那含果，或一地乃至六地。阿那含果，或三地乃至六地。向阿羅漢，或三地乃至九地。阿羅漢成就九地。彼沙門果道壞地壞，應作四句。道壞非地壞者，斯陀含果。地壞非道壞者，阿羅漢果。道壞地壞者，阿那含果。道不壞地不壞者，須陀洹果(雜有漏無漏名道壞，雜依諸禪名地壞)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四向四果說八人名，事有五。向須陀洹及阿羅漢，此名一事亦一。須陀洹及向斯陀含，此名二事一。斯陀含及向阿那含，阿那含及向阿羅漢，亦如是。彼前四人成就一地聖道，即此亦說家家及一種。向阿那含果，或一地乃至六地。阿那含果，或三地乃至六地。向阿羅漢，或三地乃至九地。阿羅漢成就九地。彼沙門果道壞地壞，應作四句。道壞非地壞者，斯陀含果。地壞非道壞者，阿羅漢果。道壞地壞者，阿那含果。道不壞地不壞者，須陀洹果(雜有漏無漏名道壞，雜依諸禪名地壞)。

已盡為解脫， 得依於一果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡為解脫， 得依於一果，

不穢污第九， 滅盡應當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不穢污第九， 滅盡應當說。

已盡為解脫得依於一果者，向道中諸解脫道得解脫得果時，法智品所斷，盡得一解脫。得比智品所斷，盡得二解脫，得道不壞故。故說一得果。時說五因緣，得未曾道捨曾道，頓得八智，一時修十六行，得一味解脫果。問：穢污斷前已說，不穢污云何斷？答：不穢污第九滅盡應當說。前已說煩惱眷屬九品斷，不穢污者住第九無礙頓斷，非漸漸。不穢污者，世俗善及不隱沒無記。五陰穢污色亦第九無礙斷，以少故不說。問：何故煩惱九品斷，不穢污第九無礙斷耶？答：煩惱聖道相違故。聖道與煩惱相違，不穢污不相違，是故彼如是。如是道起，隨所應斷煩惱斷，軟軟道起上上煩惱斷，乃至上上道起軟軟煩惱斷。如小明滅麁闇，大明滅微闇，彼亦如是。以穢污者自性斷不成就，不穢污者捨煩惱過如雜毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡為解脫得依於一果者，向道中諸解脫道得解脫得果時，法智品所斷，盡得一解脫。得比智品所斷，盡得二解脫，得道不壞故。故說一得果。時說五因緣，得未曾道捨曾道，頓得八智，一時修十六行，得一味解脫果。問：穢污斷前已說，不穢污云何斷？答：不穢污第九滅盡應當說。前已說煩惱眷屬九品斷，不穢污者住第九無礙頓斷，非漸漸。不穢污者，世俗善及不隱沒無記。五陰穢污色亦第九無礙斷，以少故不說。問：何故煩惱九品斷，不穢污第九無礙斷耶？答：煩惱聖道相違故。聖道與煩惱相違，不穢污不相違，是故彼如是。如是道起，隨所應斷煩惱斷，軟軟道起上上煩惱斷，乃至上上道起軟軟煩惱斷。如小明滅麁闇，大明滅微闇，彼亦如是。以穢污者自性斷不成就，不穢污者捨煩惱過如雜毒。

無著相似名， 彼能獲不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著相似名， 彼能獲不動，

信解脫種性， 昇進亦增道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解脫種性， 昇進亦增道。

無著相似名彼能獲不動者，非彼一切阿羅漢能得不動，唯功德名相似者得。謂必昇進於彼五種中增進根者得，謂退法進至思法，如是次第盡當知。又得不動有九無礙及九解脫道，如得阿羅漢也。九無礙道八解脫道時解脫攝，第九解脫道不時解脫攝，彼一切果道所攝。彼方便道，若無漏者果道所攝，有漏者不攝。信解脫種性昇進亦增道者，彼信解脫，若必昇進種性，能得見到非餘性，是故學地五種亦增進根。增進道者，謂熾然根。增進根者，人中增非餘趣，聖道增非世俗道。學者依禪，無學者依禪及無色。須陀洹、斯陀含依未來增進根，即彼捨一地得一地。阿那含，若先依初禪及眷屬超昇離生及次第未得第二禪，彼增進根者捨三地果得三地果。若得第二禪非第三禪後依初禪增進根者，彼捨三地果及四地勝果道，即得三地果。如是乃至得無漏無所有處，捨三地果及捨九地勝果道，得三地果。若謂捨多道得少道應退者，不然。何以故？得勝道故？彼人意解故。問：捨道亦捨斷耶？答：世俗道斷者不捨。若非想非非想處煩惱一一種斷，得見到時，彼非想非非想修道斷捨斷，及對治而不成就煩惱得，如凡夫生上地時。又復若先依初禪超昇離生，後依第二禪增進根者，彼捨三地果及四地勝果道，得四地果。如是一切地應廣說。若住果而增進根者，彼方便無礙及解脫道果所攝。若住勝果道增進根者，若彼方便無礙道勝果道所攝、若解脫道果所攝，一方便道一無礙道亦一解脫道。如是見道亦六種性，而無增進根，以速道故。如是決定分善根亦六種性。修行者次第增進根，唯世間第一法無增進根，以一念故。已說諸根滿，謂學滿非滿今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著相似名彼能獲不動者，非彼一切阿羅漢能得不動，唯功德名相似者得。謂必昇進於彼五種中增進根者得，謂退法進至思法，如是次第盡當知。又得不動有九無礙及九解脫道，如得阿羅漢也。九無礙道八解脫道時解脫攝，第九解脫道不時解脫攝，彼一切果道所攝。彼方便道，若無漏者果道所攝，有漏者不攝。信解脫種性昇進亦增道者，彼信解脫，若必昇進種性，能得見到非餘性，是故學地五種亦增進根。增進道者，謂熾然根。增進根者，人中增非餘趣，聖道增非世俗道。學者依禪，無學者依禪及無色。須陀洹、斯陀含依未來增進根，即彼捨一地得一地。阿那含，若先依初禪及眷屬超昇離生及次第未得第二禪，彼增進根者捨三地果得三地果。若得第二禪非第三禪後依初禪增進根者，彼捨三地果及四地勝果道，即得三地果。如是乃至得無漏無所有處，捨三地果及捨九地勝果道，得三地果。若謂捨多道得少道應退者，不然。何以故？得勝道故？彼人意解故。問：捨道亦捨斷耶？答：世俗道斷者不捨。若非想非非想處煩惱一一種斷，得見到時，彼非想非非想修道斷捨斷，及對治而不成就煩惱得，如凡夫生上地時。又復若先依初禪超昇離生，後依第二禪增進根者，彼捨三地果及四地勝果道，得四地果。如是一切地應廣說。若住果而增進根者，彼方便無礙及解脫道果所攝。若住勝果道增進根者，若彼方便無礙道勝果道所攝、若解脫道果所攝，一方便道一無礙道亦一解脫道。如是見道亦六種性，而無增進根，以速道故。如是決定分善根亦六種性。修行者次第增進根，唯世間第一法無增進根，以一念故。已說諸根滿，謂學滿非滿今當說。

或有學果滿， 或根或正受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有學果滿， 或根或正受，

或復三俱滿， 無學二亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復三俱滿， 無學二亦然。

彼學有三事滿，或果滿、或根滿、或正受滿。若信解脫阿那含不得滅盡定者，唯果滿非根滿，軟根故；非正受滿，不得滅盡定故。見到、須陀洹、斯陀含，唯根滿非果滿非正受滿。信解脫、阿那含得滅盡定，果滿及正受滿非根滿。見到、阿那含不得滅盡定者，果滿及根滿非正受滿。見到得滅盡定者，三事滿。無學二亦然者，一切無學果滿，無二果性故。慧解脫軟根者，果滿非根滿。利根者，果滿及根滿，俱非正受滿。俱解脫軟根者，果滿及正受滿非根滿。利根者，三事滿。問：三種滿謂善觀諦，云何觀諦？為頓耶、為漸漸耶？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼學有三事滿，或果滿、或根滿、或正受滿。若信解脫阿那含不得滅盡定者，唯果滿非根滿，軟根故；非正受滿，不得滅盡定故。見到、須陀洹、斯陀含，唯根滿非果滿非正受滿。信解脫、阿那含得滅盡定，果滿及正受滿非根滿。見到、阿那含不得滅盡定者，果滿及根滿非正受滿。見到得滅盡定者，三事滿。無學二亦然者，一切無學果滿，無二果性故。慧解脫軟根者，果滿非根滿。利根者，果滿及根滿，俱非正受滿。俱解脫軟根者，果滿及正受滿非根滿。利根者，三事滿。問：三種滿謂善觀諦，云何觀諦？為頓耶、為漸漸耶？答：

建立功德惡， 漸漸見真諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立功德惡， 漸漸見真諦，

無礙道力得， 有為無為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙道力得， 有為無為果。

建立功德惡漸漸見真諦者，於此真諦見過惡故，立苦集諦。見功德故，立滅道諦。是故非見過惡時見功德，亦非見功德時見過惡，體異故。亦非不如實見諦，名諦無間等。亦非一智總觀諦，諦眾多性故，是故漸漸見真諦。有說無我行頓無間等。彼如是說：無我行緣一切法，應頓無間等者，不然。何以故？顛倒眾多故、自性相應共有法非境界故、諦異相故。無我等於此諦眾多門，顛倒非一。無我起斷眾多自性惑，是故非一。無間等漸漸，無間等擇品當廣說。問：諦無間等得沙門果云何？為有為果耶、無為果耶？答：無礙道力得有為無為果。煩惱數滅及解脫道俱無礙道力得，是故俱說沙門果。煩惱滅是解脫果及功用果，解脫道是功用果及依果。問：此無間等有幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立功德惡漸漸見真諦者，於此真諦見過惡故，立苦集諦。見功德故，立滅道諦。是故非見過惡時見功德，亦非見功德時見過惡，體異故。亦非不如實見諦，名諦無間等。亦非一智總觀諦，諦眾多性故，是故漸漸見真諦。有說無我行頓無間等。彼如是說：無我行緣一切法，應頓無間等者，不然。何以故？顛倒眾多故、自性相應共有法非境界故、諦異相故。無我等於此諦眾多門，顛倒非一。無我起斷眾多自性惑，是故非一。無間等漸漸，無間等擇品當廣說。問：諦無間等得沙門果云何？為有為果耶、無為果耶？答：無礙道力得有為無為果。煩惱數滅及解脫道俱無礙道力得，是故俱說沙門果。煩惱滅是解脫果及功用果，解脫道是功用果及依果。問：此無間等有幾種？答：

謂三無間等， 緣事見無間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂三無間等， 緣事見無間，

當知有三種， 或二亦復一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知有三種， 或二亦復一。

三種無間等，謂緣無間等、事無間等、見無間等，彼慧三種無間等。緣無間等者，有緣故。事無間等者，能成事故。見無間等者，見性故。慧相應法二種無間等：緣無間等及事無間等；彼共有法唯一，事無間等。彼苦忍苦智於苦諦三種無間等，於滅諦道諦事無間等。當知集忍集智於集諦亦如是。滅忍滅智於滅諦三無間等，於苦集道諦事無間等。道忍道智於道諦三無間等，於苦集滅諦事無間等。修道隨其義，當知如是。見諦無間等，以是因緣當知漸次無間等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種無間等，謂緣無間等、事無間等、見無間等，彼慧三種無間等。緣無間等者，有緣故。事無間等者，能成事故。見無間等者，見性故。慧相應法二種無間等：緣無間等及事無間等；彼共有法唯一，事無間等。彼苦忍苦智於苦諦三種無間等，於滅諦道諦事無間等。當知集忍集智於集諦亦如是。滅忍滅智於滅諦三無間等，於苦集道諦事無間等。道忍道智於道諦三無間等，於苦集滅諦事無間等。修道隨其義，當知如是。見諦無間等，以是因緣當知漸次無間等。