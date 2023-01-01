雜阿毘曇心論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜阿毘曇心論卷第三

尊者法救造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業品第三

已說諸行展轉因緣力生。彼諸行所起種種生，生生差別勝者唯業。彼業今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說諸行展轉因緣力生。彼諸行所起種種生，生生差別勝者唯業。彼業今當說。

業能莊飾世， 趣趣各處處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業能莊飾世， 趣趣各處處，

是以當思業， 求離世解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以當思業， 求離世解脫。

業能莊飾世趣趣各處處者，如是一切五趣種種性生、種種業莊飾。以業為種，彼有芽生，業差別故生差別，如種差別故芽差別。是以當思業，求離世解脫。業於受生勝故，是故欲背生死者當善觀察。問：誰業？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業能莊飾世趣趣各處處者，如是一切五趣種種性生、種種業莊飾。以業為種，彼有芽生，業差別故生差別，如種差別故芽差別。是以當思業，求離世解脫。業於受生勝故，是故欲背生死者當善觀察。問：誰業？答：

身口意集業， 在於有有中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意集業， 在於有有中，

彼業為諸行， 嚴飾種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼業為諸行， 嚴飾種種身。

身口意集業在於有有中者，身業、口業、意業，此三業生種種果。眾生住於本有、死有、中有、生有中，修集諸業。問：云何立三業？為自性故、為依故、為等起故？若自性者，應一業，謂語業。若依者，一切依身亦應一業，謂身業。若等起者，一切從意起亦應一業，謂意業。答：此亦如是，三事故。彼自性者語業，以語即業故。依者身業，以業依身故、身作故、身合故、身運故。等起者意業。雖身業口業意業所起，然不共受名，如眼識。問：如所說業何所為？答：彼業為諸行及受種種身，此說一切眾生增上果，謂外眾具名為行。若眾生形相壽命等，是彼業果。問：若彼內外分種種相者，此云何為四大種種相？為造色種種相、為業種種相？答：三種悉有生因、依因、建立因、養因、長因故，是四大種種相；自分因故，是造色種種相；報因故，是業種種相。雖外分無報因，然眾生作善行，彼得好色好處；若作惡行，得惡色惡處。以業種種故，內外分亦種種。是業相今當略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意集業在於有有中者，身業、口業、意業，此三業生種種果。眾生住於本有、死有、中有、生有中，修集諸業。問：云何立三業？為自性故、為依故、為等起故？若自性者，應一業，謂語業。若依者，一切依身亦應一業，謂身業。若等起者，一切從意起亦應一業，謂意業。答：此亦如是，三事故。彼自性者語業，以語即業故。依者身業，以業依身故、身作故、身合故、身運故。等起者意業。雖身業口業意業所起，然不共受名，如眼識。問：如所說業何所為？答：彼業為諸行及受種種身，此說一切眾生增上果，謂外眾具名為行。若眾生形相壽命等，是彼業果。問：若彼內外分種種相者，此云何為四大種種相？為造色種種相、為業種種相？答：三種悉有生因、依因、建立因、養因、長因故，是四大種種相；自分因故，是造色種種相；報因故，是業種種相。雖外分無報因，然眾生作善行，彼得好色好處；若作惡行，得惡色惡處。以業種種故，內外分亦種種。是業相今當略說。

身業當知二， 謂作及無作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業當知二， 謂作及無作，

口業亦如是， 意業當知思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口業亦如是， 意業當知思。

身業當知二謂作及無作者，身業二種：作性及無作性。作者，身動、身方便、身作。無作者，身動滅已與餘識俱彼性隨生，如善受戒穢污無記心現在前善戒隨生，如惡戒人善無記心現在前惡戒隨生。口業亦如是者，口業二種：作、無作性，如前說。意業當知思者，意業是思自性。有欲令意業是無作性，此則不然。意非作性，非色故、及三種故。無作亦名不樂、亦名離、亦名捨、亦名不作。以不作之，名是無作。言非業者，不然。何以故？作故。若善不作不善，若不善不作善，亦名作。如捨覺支，不以名捨故捨修道，止餘事故名為捨。彼亦如是。又復作因故、作果故，見因說果。如世尊說：形質故是色。無作亦非色，以作是色故，彼亦名色。彼亦如是。已說五業，如此業種種差別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業當知二謂作及無作者，身業二種：作性及無作性。作者，身動、身方便、身作。無作者，身動滅已與餘識俱彼性隨生，如善受戒穢污無記心現在前善戒隨生，如惡戒人善無記心現在前惡戒隨生。口業亦如是者，口業二種：作、無作性，如前說。意業當知思者，意業是思自性。有欲令意業是無作性，此則不然。意非作性，非色故、及三種故。無作亦名不樂、亦名離、亦名捨、亦名不作。以不作之，名是無作。言非業者，不然。何以故？作故。若善不作不善，若不善不作善，亦名作。如捨覺支，不以名捨故捨修道，止餘事故名為捨。彼亦如是。又復作因故、作果故，見因說果。如世尊說：形質故是色。無作亦非色，以作是色故，彼亦名色。彼亦如是。已說五業，如此業種種差別今當說。

作當知三種， 善不善無記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作當知三種， 善不善無記，

意業亦如是， 餘不說無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意業亦如是， 餘不說無記。

作當知三種善不善無記者，身作及口作三種：善、不善、無記。彼善者，淨心身口動，如施戒等。不善者，不善心身口動，如殺生等。無記者，無記心身口動。意業亦如是者，意業亦三種：善心相應是善，不善心相應是不善，無記心相應是無記。餘不說無記者，餘二業，身無作及口無作，彼二種：善不善無無記。何以故？無記心羸劣故。強力心能起身口業，餘心俱行相續生。如手執香華，雖復捨之，餘氣續生，非如執木石等。問：已知五業思非色性，大地中已說故。餘業有何性？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作當知三種善不善無記者，身作及口作三種：善、不善、無記。彼善者，淨心身口動，如施戒等。不善者，不善心身口動，如殺生等。無記者，無記心身口動。意業亦如是者，意業亦三種：善心相應是善，不善心相應是不善，無記心相應是無記。餘不說無記者，餘二業，身無作及口無作，彼二種：善不善無無記。何以故？無記心羸劣故。強力心能起身口業，餘心俱行相續生。如手執香華，雖復捨之，餘氣續生，非如執木石等。問：已知五業思非色性，大地中已說故。餘業有何性？答：

色性染不染， 不染污五地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色性染不染， 不染污五地，

隱沒繫在色， 不善在欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱沒繫在色， 不善在欲界。

色者一切身業口業是色性，因四大故。彼身作可見有對，口作不可見有對，無作俱不可見無對。問：身口業幾種？答：染污、不染污。彼色二種，染污、不染污。染污者，煩惱所起，彼有二種：隱沒無記及不善。隱沒無記者，無報無慚無愧不相應一果煩惱等起。不善者，有報無慚無愧相應二果煩惱等起。不染污亦二種：善及不隱沒無記。善者，得愛果。彼亦二種：有漏及無漏。此品後當廣說。不隱沒無記者，不隱沒無記心等起，謂威儀、工巧，非報生。強力心能起身口業，報生心羸劣故不起，是故身口業非報性。若報生心能起身口業者，彼身口業亦應是報。但不爾，現在方便生故。若報生心，不應名威儀、工巧，是故身口業非報。問：幾地所攝？答：不染污五地，欲界及四禪，此則總說。若善作，唯至初禪，非上地。問：何故善身口作至初禪非上地？答：麁心起身口作業，彼心細故。外向心起作業，彼心內向故。覺觀起作業，彼地無故。善無作者五地，欲界及四禪，有無作禪律儀、無漏律儀。不隱沒無記身作亦五地，如前說。差別者，欲界作威儀、工巧心等起；色界作威儀心等起，彼無工巧心。問：已說上地無起作心，云何有作？答：彼初禪力起，作心現在前故起。若說善亦應爾者，不然，以生上地，下地善心不現在前，以彼劣故。隱沒繫在色者，若隱沒無記身口業在色界初禪非上地，無起作心故。非生上地下地染污心現在前，離欲故。亦不在欲界修道斷煩惱等起身口業，而欲界修道斷煩惱一向不善故。見道斷心不起身口業，此品後當說。不善在欲界者，若染污中不善者，在欲界非色界。何以故？彼善心易得故、正受長養故、無無慚無愧故、無苦受故。不善者受苦受眷屬報，色無色界無。無有色界業受欲界報，界異故、因果斷界故。已說身口業自性種地，謂無作律儀差別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色者一切身業口業是色性，因四大故。彼身作可見有對，口作不可見有對，無作俱不可見無對。問：身口業幾種？答：染污、不染污。彼色二種，染污、不染污。染污者，煩惱所起，彼有二種：隱沒無記及不善。隱沒無記者，無報無慚無愧不相應一果煩惱等起。不善者，有報無慚無愧相應二果煩惱等起。不染污亦二種：善及不隱沒無記。善者，得愛果。彼亦二種：有漏及無漏。此品後當廣說。不隱沒無記者，不隱沒無記心等起，謂威儀、工巧，非報生。強力心能起身口業，報生心羸劣故不起，是故身口業非報性。若報生心能起身口業者，彼身口業亦應是報。但不爾，現在方便生故。若報生心，不應名威儀、工巧，是故身口業非報。問：幾地所攝？答：不染污五地，欲界及四禪，此則總說。若善作，唯至初禪，非上地。問：何故善身口作至初禪非上地？答：麁心起身口作業，彼心細故。外向心起作業，彼心內向故。覺觀起作業，彼地無故。善無作者五地，欲界及四禪，有無作禪律儀、無漏律儀。不隱沒無記身作亦五地，如前說。差別者，欲界作威儀、工巧心等起；色界作威儀心等起，彼無工巧心。問：已說上地無起作心，云何有作？答：彼初禪力起，作心現在前故起。若說善亦應爾者，不然，以生上地，下地善心不現在前，以彼劣故。隱沒繫在色者，若隱沒無記身口業在色界初禪非上地，無起作心故。非生上地下地染污心現在前，離欲故。亦不在欲界修道斷煩惱等起身口業，而欲界修道斷煩惱一向不善故。見道斷心不起身口業，此品後當說。不善在欲界者，若染污中不善者，在欲界非色界。何以故？彼善心易得故、正受長養故、無無慚無愧故、無苦受故。不善者受苦受眷屬報，色無色界無。無有色界業受欲界報，界異故、因果斷界故。已說身口業自性種地，謂無作律儀差別今當說。

若作無作戒， 略說有三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作無作戒， 略說有三種，

無漏及禪生， 依別解脫戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏及禪生， 依別解脫戒。

若作無作戒略說有三種者，無作戒若律儀所攝，略說當知三種。問：何者是？答：無漏及禪生、依別解脫戒。彼無漏戒與道一果道俱行，謂學無學。禪生者，彼禪戒與禪一果禪俱行，正語、正業、正命。正命者，建立身業口業，無別體故。身業口業從無貪無恚無癡生，無恚無癡生者名正語、正業，無貪生者名正命。雖一心中有三善根，以增上故說如貪等行，如動風藥、如字音。依別解脫戒者，謂受戒式叉尸羅隨轉，亦有斷律儀，契經品當廣說。問：是身業口業，何等不隨心轉？何等隨心轉？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作無作戒略說有三種者，無作戒若律儀所攝，略說當知三種。問：何者是？答：無漏及禪生、依別解脫戒。彼無漏戒與道一果道俱行，謂學無學。禪生者，彼禪戒與禪一果禪俱行，正語、正業、正命。正命者，建立身業口業，無別體故。身業口業從無貪無恚無癡生，無恚無癡生者名正語、正業，無貪生者名正命。雖一心中有三善根，以增上故說如貪等行，如動風藥、如字音。依別解脫戒者，謂受戒式叉尸羅隨轉，亦有斷律儀，契經品當廣說。問：是身業口業，何等不隨心轉？何等隨心轉？答：

無作在欲界， 作依於二有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作在欲界， 作依於二有，

當知非心俱， 謂餘心俱說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知非心俱， 謂餘心俱說。

欲界無作不隨心轉，謂受戒已，不善無記心亦隨轉，亦不與善不善無記心隨轉，異相故。又復覆惡戒故、由作故、不定故。作者欲色界，亦不隨心轉，由身故、非心一果故。謂餘心俱說者，禪律儀、無漏律儀是餘，彼隨心轉，心一果故、由心故。已說建立業，成就戒今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界無作不隨心轉，謂受戒已，不善無記心亦隨轉，亦不與善不善無記心隨轉，異相故。又復覆惡戒故、由作故、不定故。作者欲色界，亦不隨心轉，由身故、非心一果故。謂餘心俱說者，禪律儀、無漏律儀是餘，彼隨心轉，心一果故、由心故。已說建立業，成就戒今當說。

無漏戒律儀， 得道則成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏戒律儀， 得道則成就，

禪生若得禪， 持戒生欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪生若得禪， 持戒生欲界。

無漏戒律儀得道則成就者，得道謂一切聖道，從苦法忍乃至無生智，成就無漏律儀，此無漏律儀在六地：未來、中間、根本四禪。彼須陀洹、斯陀含向及果，成就一地無漏戒。阿那含向，或成就一地或六地。阿那含果，或三地乃至六地。阿羅漢六地。禪生若得禪者，若得禪成就禪律儀，謂得不失，此亦六地。持戒生欲界者，若受戒則成就別解脫律儀，此律儀謂欲界人非餘，無受分故。已略說成就戒，世分別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏戒律儀得道則成就者，得道謂一切聖道，從苦法忍乃至無生智，成就無漏律儀，此無漏律儀在六地：未來、中間、根本四禪。彼須陀洹、斯陀含向及果，成就一地無漏戒。阿那含向，或成就一地或六地。阿那含果，或三地乃至六地。阿羅漢六地。禪生若得禪者，若得禪成就禪律儀，謂得不失，此亦六地。持戒生欲界者，若受戒則成就別解脫律儀，此律儀謂欲界人非餘，無受分故。已略說成就戒，世分別今當說。

謂住別解脫， 無作於轉時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂住別解脫， 無作於轉時，

當知恒成就， 盡不捨過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知恒成就， 盡不捨過去。

謂住別解脫無作於轉時當知恒成就者，別解脫律儀現在無作戒常成就，念念得未曾得。盡不捨過去者，住別解脫律儀，無作若滅而不捨，則成就過去。捨事，此品後當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂住別解脫無作於轉時當知恒成就者，別解脫律儀現在無作戒常成就，念念得未曾得。盡不捨過去者，住別解脫律儀，無作若滅而不捨，則成就過去。捨事，此品後當說。

若有作於作， 即時立中世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有作於作， 即時立中世，

已盡而不捨， 當知成過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡而不捨， 當知成過去。

若有作於作即時立中世者，中世謂現在住身口求受戒，爾時成就現在身口作。已盡而不捨，當知成過去者，若作盡不捨，爾時成就過去作非現在，以作不念念相續生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有作於作即時立中世者，中世謂現在住身口求受戒，爾時成就現在身口作。已盡而不捨，當知成過去者，若作盡不捨，爾時成就過去作非現在，以作不念念相續生故。

若得禪無作， 成就滅未至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得禪無作， 成就滅未至，

中若入正受， 作亦如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中若入正受， 作亦如前說。

若得禪無作成就滅未至者，若得禪，彼則成就過去未來禪律儀。若初得禪，彼無始生死滅過去者，今悉得之。中若入正受者，如禪正受現在，彼無作亦爾，隨心生故。作亦如前說者，如前別解脫作，求時成就現在。若滅已不捨，爾時成就過去非現在。住禪者作亦如是。問：若生色界，云何成就作？答：世尊到色界，色界諸天禮敬右遶，乃至未究竟，爾時成就過去作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得禪無作成就滅未至者，若得禪，彼則成就過去未來禪律儀。若初得禪，彼無始生死滅過去者，今悉得之。中若入正受者，如禪正受現在，彼無作亦爾，隨心生故。作亦如前說者，如前別解脫作，求時成就現在。若滅已不捨，爾時成就過去非現在。住禪者作亦如是。問：若生色界，云何成就作？答：世尊到色界，色界諸天禮敬右遶，乃至未究竟，爾時成就過去作。

悉成就當知， 得道若未生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉成就當知， 得道若未生，

中間道在心， 盡不捨前世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中間道在心， 盡不捨前世。

悉成就當知得道若未生者，一切聖人一切時成就未來無漏律儀。中間道在心者，若道現在，爾時成就無漏無作律儀。盡不捨前世者，前世是過去，若彼無作滅已不捨，是成就過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉成就當知得道若未生者，一切聖人一切時成就未來無漏律儀。中間道在心者，若道現在，爾時成就無漏無作律儀。盡不捨前世者，前世是過去，若彼無作滅已不捨，是成就過去。

若作不善業， 立戒成就二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作不善業， 立戒成就二，

至彼纏所纏， 盡已盡當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至彼纏所纏， 盡已盡當知。

若作不善業立戒成就二者，謂住別解脫、禪生無漏律儀，若以不善極惱纏，起加捲等不善作無作，此則成就作無作。此說未離欲行不善故。問：幾時成就？答：至彼纏所纏，乃至纏未捨，住非律儀。盡已盡當知者，若彼纏盡，作無作亦盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作不善業立戒成就二者，謂住別解脫、禪生無漏律儀，若以不善極惱纏，起加捲等不善作無作，此則成就作無作。此說未離欲行不善故。問：幾時成就？答：至彼纏所纏，乃至纏未捨，住非律儀。盡已盡當知者，若彼纏盡，作無作亦盡。

若住不律儀， 無作成就中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住不律儀， 無作成就中，

能受不愛果， 或復盡不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能受不愛果， 或復盡不捨。

若住不律儀無作成就中能受不愛果者，住不律儀，謂屠膾等，彼一切時現在成就不善無作，不善無作念念生故。或復盡不捨者，彼無作滅不捨，則成就過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住不律儀無作成就中能受不愛果者，住不律儀，謂屠膾等，彼一切時現在成就不善無作，不善無作念念生故。或復盡不捨者，彼無作滅不捨，則成就過去。

若剎那住作， 即時說中世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若剎那住作， 即時說中世，

已盡而不捨， 善於上相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡而不捨， 善於上相違。

若剎那住作即時說中世者，彼住不律儀者，受不律儀時，成就現在作。已盡而不捨者，彼作滅而不失，則成就過去非現在，不相續故。善於上相違者，如住律儀說不善，住不律儀說善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若剎那住作即時說中世者，彼住不律儀者，受不律儀時，成就現在作。已盡而不捨者，彼作滅而不失，則成就過去非現在，不相續故。善於上相違者，如住律儀說不善，住不律儀說善。

若處中所作， 是則立中世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若處中所作， 是則立中世，

若盡而不捨， 或二亦復一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若盡而不捨， 或二亦復一。

若處中所作是則立中世者，處中謂非律儀非不律儀，若受善時心不淳淨，成就現在善作；若住不善時不極惱纏，成就現在不善作。若盡而不捨者，滅已不捨，彼成就過去作非現在，不相續生故。或二者，若善淳淨心，不善極惱纏受，彼現在成就作及無作。亦復一者，謂第二剎那起，唯無作現在。若過去現在分別，若善不善分別亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若處中所作是則立中世者，處中謂非律儀非不律儀，若受善時心不淳淨，成就現在善作；若住不善時不極惱纏，成就現在不善作。若盡而不捨者，滅已不捨，彼成就過去作非現在，不相續生故。或二者，若善淳淨心，不善極惱纏受，彼現在成就作及無作。亦復一者，謂第二剎那起，唯無作現在。若過去現在分別，若善不善分別亦爾。

隱沒不隱沒， 二作俱非盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱沒不隱沒， 二作俱非盡，

及淨不淨等， 一切無生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及淨不淨等， 一切無生說。

隱沒不隱沒二作俱非盡者，若隱沒無記及不隱沒無記，作不成就，過去羸劣心等起故、餘勢不強故。若現在受，作時則成就現在，剎那成就故。亦不說無作，以無記無俱故。及淨不淨等一切無生說者，若善不善隱沒無記及不隱沒無記作，悉不成就未來，以無住未來世受作故。問：何等為律儀、不律儀？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱沒不隱沒二作俱非盡者，若隱沒無記及不隱沒無記，作不成就，過去羸劣心等起故、餘勢不強故。若現在受，作時則成就現在，剎那成就故。亦不說無作，以無記無俱故。及淨不淨等一切無生說者，若善不善隱沒無記及不隱沒無記作，悉不成就未來，以無住未來世受作故。問：何等為律儀、不律儀？答：

流注相續成， 善及不善戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流注相續成， 善及不善戒，

於一切眾生， 律儀不律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切眾生， 律儀不律儀。

彼別解脫律儀者，謂受戒，於一切眾生一切時戒不斷，或十二種或二十一種隨轉。不律儀者，謂住不律儀，於一切眾生一切時惡戒不斷。問：何等住不律儀？答：十二種住不律儀，所謂屠羊、養雞、養猪、捕鳥、捕魚、獵師、作賊、魁膾、守獄、呪龍、屠犬、司獵。屠羊者，謂殺羊，以殺心，若養若賣若殺，悉名屠羊。養雞、養猪亦如是。捕鳥者，殺鳥自活。捕魚、獵師亦如是。作賊者，常行劫害。魁膾者，主殺人自活。守獄者，以守獄自活。呪龍者，習呪龍蛇戲樂自活。屠犬者，旃陀羅。司獵者，王家獵主。若屠羊者，雖不殺餘眾生，而於一切眾生所得不律儀。何以故？若一切眾生為羊像在前者，於彼一切悉起害心，一切眾生有作羊理故。若復無作羊理者，於彼亦有害心，故得不律儀。如住慈心仁想普周，當知住餘不律儀亦如是。若王、若典刑、若聽訟官有害心者，悉墮不律儀義。問：得律儀齋何時？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼別解脫律儀者，謂受戒，於一切眾生一切時戒不斷，或十二種或二十一種隨轉。不律儀者，謂住不律儀，於一切眾生一切時惡戒不斷。問：何等住不律儀？答：十二種住不律儀，所謂屠羊、養雞、養猪、捕鳥、捕魚、獵師、作賊、魁膾、守獄、呪龍、屠犬、司獵。屠羊者，謂殺羊，以殺心，若養若賣若殺，悉名屠羊。養雞、養猪亦如是。捕鳥者，殺鳥自活。捕魚、獵師亦如是。作賊者，常行劫害。魁膾者，主殺人自活。守獄者，以守獄自活。呪龍者，習呪龍蛇戲樂自活。屠犬者，旃陀羅。司獵者，王家獵主。若屠羊者，雖不殺餘眾生，而於一切眾生所得不律儀。何以故？若一切眾生為羊像在前者，於彼一切悉起害心，一切眾生有作羊理故。若復無作羊理者，於彼亦有害心，故得不律儀。如住慈心仁想普周，當知住餘不律儀亦如是。若王、若典刑、若聽訟官有害心者，悉墮不律儀義。問：得律儀齋何時？答：

謂受律儀戒， 盡壽或日夜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂受律儀戒， 盡壽或日夜，

不律儀盡壽， 二俱無增受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不律儀盡壽， 二俱無增受。

謂受律儀戒盡壽或日夜者，受別解脫律儀有二種，或盡壽者，謂七眾。七眾者，比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷。日夜者，謂受齋，有二種時分齋，日夜及盡壽。問：不律儀復云何？答：不律儀盡壽，謂不律儀盡形壽，非日夜。問：以何等故律儀得日夜，非不律儀？答：彼無受性故。無有言我日夜受不律儀者，以可羞厭故。善律儀有受性，可欣慶故。二俱無增受者，律儀不律儀俱無增受。半月一月六月，善惡希望不究竟捨，日夜戒亦如是。過者不然，無分齋性故。二種分齋前已說。彼因緣故，不律儀無日夜受，是因緣前已說。問：別解脫律儀云何得？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂受律儀戒盡壽或日夜者，受別解脫律儀有二種，或盡壽者，謂七眾。七眾者，比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷。日夜者，謂受齋，有二種時分齋，日夜及盡壽。問：不律儀復云何？答：不律儀盡壽，謂不律儀盡形壽，非日夜。問：以何等故律儀得日夜，非不律儀？答：彼無受性故。無有言我日夜受不律儀者，以可羞厭故。善律儀有受性，可欣慶故。二俱無增受者，律儀不律儀俱無增受。半月一月六月，善惡希望不究竟捨，日夜戒亦如是。過者不然，無分齋性故。二種分齋前已說。彼因緣故，不律儀無日夜受，是因緣前已說。問：別解脫律儀云何得？答：

受別解脫戒， 當知從他教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受別解脫戒， 當知從他教，

隨心下中上， 得三品律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心下中上， 得三品律儀。

受別解脫戒當知從他教者，別解脫律儀從他教得，若眾、若人、若法。眾者，謂白四羯磨受具足。人者，謂善來。法者，謂佛及五比丘等。又問樂謂須陀耶律，毘婆沙說十種受具足，所謂自起，謂佛超升離生，謂五比丘善來，謂耶舍等師受，謂摩訶迦葉問樂者，謂須陀耶受重法，謂摩訶波闍波提遣使，謂法與律師第五人，謂邊地十眾，謂中國三歸三說。問何等種得律儀？答：隨心下中上得三品律儀。若下心受別解脫戒，彼得下戒，下心果故。若極方便行善，乃至離色無色界欲，種三乘種子，眾生種類相續，彼猶下品隨轉。若中心受戒，得中律儀，若極方便行善，若不捨戒作諸惡行，彼猶中品隨轉。若增上心受戒，得上律儀，乃至種類相續，猶增上隨轉。或有年少比丘得增上律儀，雖復阿羅漢猶成就下戒。有別解脫戒從下中從中上，謂先以下心受優婆塞律儀，次以中心受沙彌律儀，後以上心受比丘律儀。從中下上從上下中，謂住律儀。有於一切眾生起非一切支非一切因，有於一切眾生起一切支非一切因，有於一切眾生起一切支一切因；有於一切眾生起一切因非一切支者，無也。彼眾生者，謂蠕動類。枝者，不殺生乃至不綺語。因者，下中上心。又說：無貪無恚無癡，有於一切眾生起非一切支非一切因者，謂下心受優婆塞戒，下心受沙彌戒。有於一切眾生起一切支非一切因者，謂下心受三種戒，或中或上或二。有於一切眾生起一切支一切因者，謂三種心受三種戒。是故於一切眾生起一切因非一切支者，無有也。若以初下心受日夜戒，次中心受優婆塞戒，後上心受沙彌戒，謂言應說於一切眾生起一切因非一切支者。此義不然，彼為盡壽故說。問：住何等心得別解脫律儀？答：於一切眾生起慈心。若言我於此受不於彼受，不得律儀，惡心隨故。如言我受不獵獸，以少分故是善業，不得律儀。以別解脫戒普於一切能不能所，得律儀故。若異此者，律儀應有增減，以能者生不能處、不能者生能處故。如是有何過？謂非捨時應捨，別解脫律儀應頓得，別捨應不受而得別解脫律儀。於現在陰界入得眾生，處所得故。非過去未來，墮法數故。以是故應作四句。有陰界入得別解脫律儀非禪無漏律儀者，謂於現在起前後眷屬及制罪。有陰界入得禪無漏律儀非別解脫律儀者，謂於過去未來起根本業道。有陰界入得別解脫律儀亦禪無漏律儀者，謂於現在起根本業道。有陰界入不得別解脫律儀及禪無漏律儀者，謂於過去未來起前後眷屬。於生草等得于時捨者，不然，生草處起故。謂能不能如是說者，不然，眾生前後同性，生草等後非性。於此論阿羅漢般涅槃同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受別解脫戒當知從他教者，別解脫律儀從他教得，若眾、若人、若法。眾者，謂白四羯磨受具足。人者，謂善來。法者，謂佛及五比丘等。又問樂謂須陀耶律，毘婆沙說十種受具足，所謂自起，謂佛超升離生，謂五比丘善來，謂耶舍等師受，謂摩訶迦葉問樂者，謂須陀耶受重法，謂摩訶波闍波提遣使，謂法與律師第五人，謂邊地十眾，謂中國三歸三說。問何等種得律儀？答：隨心下中上得三品律儀。若下心受別解脫戒，彼得下戒，下心果故。若極方便行善，乃至離色無色界欲，種三乘種子，眾生種類相續，彼猶下品隨轉。若中心受戒，得中律儀，若極方便行善，若不捨戒作諸惡行，彼猶中品隨轉。若增上心受戒，得上律儀，乃至種類相續，猶增上隨轉。或有年少比丘得增上律儀，雖復阿羅漢猶成就下戒。有別解脫戒從下中從中上，謂先以下心受優婆塞律儀，次以中心受沙彌律儀，後以上心受比丘律儀。從中下上從上下中，謂住律儀。有於一切眾生起非一切支非一切因，有於一切眾生起一切支非一切因，有於一切眾生起一切支一切因；有於一切眾生起一切因非一切支者，無也。彼眾生者，謂蠕動類。枝者，不殺生乃至不綺語。因者，下中上心。又說：無貪無恚無癡，有於一切眾生起非一切支非一切因者，謂下心受優婆塞戒，下心受沙彌戒。有於一切眾生起一切支非一切因者，謂下心受三種戒，或中或上或二。有於一切眾生起一切支一切因者，謂三種心受三種戒。是故於一切眾生起一切因非一切支者，無有也。若以初下心受日夜戒，次中心受優婆塞戒，後上心受沙彌戒，謂言應說於一切眾生起一切因非一切支者。此義不然，彼為盡壽故說。問：住何等心得別解脫律儀？答：於一切眾生起慈心。若言我於此受不於彼受，不得律儀，惡心隨故。如言我受不獵獸，以少分故是善業，不得律儀。以別解脫戒普於一切能不能所，得律儀故。若異此者，律儀應有增減，以能者生不能處、不能者生能處故。如是有何過？謂非捨時應捨，別解脫律儀應頓得，別捨應不受而得別解脫律儀。於現在陰界入得眾生，處所得故。非過去未來，墮法數故。以是故應作四句。有陰界入得別解脫律儀非禪無漏律儀者，謂於現在起前後眷屬及制罪。有陰界入得禪無漏律儀非別解脫律儀者，謂於過去未來起根本業道。有陰界入得別解脫律儀亦禪無漏律儀者，謂於現在起根本業道。有陰界入不得別解脫律儀及禪無漏律儀者，謂於過去未來起前後眷屬。於生草等得于時捨者，不然，生草處起故。謂能不能如是說者，不然，眾生前後同性，生草等後非性。於此論阿羅漢般涅槃同

此說，後非性故，此義擇品當廣說。問：已說別解脫律儀，禪律儀云何得？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說，後非性故，此義擇品當廣說。問：已說別解脫律儀，禪律儀云何得？答：

得色界善心， 得禪律儀戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得色界善心， 得禪律儀戒，

是捨彼亦捨， 無漏有六心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是捨彼亦捨， 無漏有六心。

得色界善心得禪律儀戒者，若有得色界善心，彼得禪律儀，以色界善心戒常隨故。除六心：初禪三識身心、聞慧心、起作業心、命終心，以不定故，定心戒常隨轉。以三識身心外向起故，起作業心亦如是，聞慧心名處起故，死時心羸劣故。第二禪第三禪第四禪有二不定心，謂聞慧心、命終心。問：無色界何故無戒耶？答：彼無色性故。戒者是色，彼中無色，無四大性故。若彼有四大者應有戒，無色界無四大故。戒者，惡戒對治。非無色界惡戒對治，惡戒者在欲界，無色界四遠遠故，所謂依遠、行遠、緣遠、對治遠。根本禪一切比智品，雖非斷對治，然有持對治及遠分對治。若苦法智、集法智有壞對治，根本禪攝故。未來禪有斷對治。若滅道法智根本禪攝者，非壞對治，無漏緣故。問：云何捨？答：是捨彼亦捨。若失色界心，彼律儀亦失，由心故。問：無漏律儀云何得？答：無漏有六心。無漏律儀六地心共得，禪、未來乃至第四禪。以六地有見道非上地，上地不廣境界故。若依未來超升離生修一地，見道無間等邊修二地等智，謂禪未來所攝，及欲界乃至依第四禪超升離生修六地，見道無間等邊修七地等智。問：何故無色界無見道耶？答：無忍及法智性故、無拘舍羅善根故(拘舍羅者言業行也)、無戒故、不緣欲界故。問：禪律儀、無漏律儀有何差別？答：禪律儀有垢，無漏律儀離垢。又說，禪律儀是根本禪戒，無漏律儀一切無漏戒。此應作四句。或禪律儀非無漏者，謂根本禪世俗戒。無漏律儀非禪者，謂未來中間無漏戒。亦禪無漏律儀者，謂根本禪無漏戒。非禪無漏律儀者，謂未來中間世俗戒。得四句亦如是。問：不律儀云何得？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得色界善心得禪律儀戒者，若有得色界善心，彼得禪律儀，以色界善心戒常隨故。除六心：初禪三識身心、聞慧心、起作業心、命終心，以不定故，定心戒常隨轉。以三識身心外向起故，起作業心亦如是，聞慧心名處起故，死時心羸劣故。第二禪第三禪第四禪有二不定心，謂聞慧心、命終心。問：無色界何故無戒耶？答：彼無色性故。戒者是色，彼中無色，無四大性故。若彼有四大者應有戒，無色界無四大故。戒者，惡戒對治。非無色界惡戒對治，惡戒者在欲界，無色界四遠遠故，所謂依遠、行遠、緣遠、對治遠。根本禪一切比智品，雖非斷對治，然有持對治及遠分對治。若苦法智、集法智有壞對治，根本禪攝故。未來禪有斷對治。若滅道法智根本禪攝者，非壞對治，無漏緣故。問：云何捨？答：是捨彼亦捨。若失色界心，彼律儀亦失，由心故。問：無漏律儀云何得？答：無漏有六心。無漏律儀六地心共得，禪、未來乃至第四禪。以六地有見道非上地，上地不廣境界故。若依未來超升離生修一地，見道無間等邊修二地等智，謂禪未來所攝，及欲界乃至依第四禪超升離生修六地，見道無間等邊修七地等智。問：何故無色界無見道耶？答：無忍及法智性故、無拘舍羅善根故(拘舍羅者言業行也)、無戒故、不緣欲界故。問：禪律儀、無漏律儀有何差別？答：禪律儀有垢，無漏律儀離垢。又說，禪律儀是根本禪戒，無漏律儀一切無漏戒。此應作四句。或禪律儀非無漏者，謂根本禪世俗戒。無漏律儀非禪者，謂未來中間無漏戒。亦禪無漏律儀者，謂根本禪無漏戒。非禪無漏律儀者，謂未來中間世俗戒。得四句亦如是。問：不律儀云何得？答：

若作及受事， 而得不律儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作及受事， 而得不律儀，

隨心下中上， 三品惡戒生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心下中上， 三品惡戒生。

若作及受事而得不律儀者，有二因緣得不律儀，謂作及受事。作者，謂不律儀家生，乃至未殺生未得不律儀，若殺生彼得不律儀。受事者，若生餘家，作是言：我當作此業以自活。彼即得不律儀。問：以何名住不律儀？為具耶、不具耶？答：有說，不具亦名住不律儀，謂不律儀家生，彼性不能語而殺生，得身業性非口業。毘婆沙者說，如律儀不具足，不名住律儀，不律儀亦如是。但以惡希望具，故生不律儀家，雖性不能語，而以身表語義故，從彼得不律儀。問：若住不律儀而受日夜律儀法，爾時得律儀捨不律儀，至明相出，彼復捨律儀還得不律儀耶？答：有說，得。捨不律儀得律儀，捨律儀得不律儀。有說，不得。若一身種類不殺生，乃至身種類盡不得不律儀，無作無受故。捨不律儀得律儀，捨律儀得不律儀，亦非不律儀。問：云何得不律儀？答：隨心下中上三品惡戒生。若初以下心殺眾生若受事，彼得下殺生無作及下不律儀，謂於餘一切眾生得不律儀所攝。彼後若以中上心殺生，彼得中上殺生無作不律儀，先已得從中上起亦如是。有住不律儀，於一切眾生起非一切支非一切因，有於一切眾生起一切支非一切因，有於一切眾生起一切因非一切支，有於一切眾生起一切因一切支。有於一切眾生起非一切支非一切因者，謂以下纏殺眾生，若中若上而不作餘業道。有於一切眾生起一切支非一切因者，謂以下纏殺眾生，乃至綺語非中上。有於一切眾生起一切因非一切支者，謂以下中上纏殺眾生，非餘業道。有於一切眾生起一切因一切支者，謂以下中上纏殺眾生，乃至綺語。彼說不具足不律儀不名住不律儀者，彼說於一切眾生起及一切支而因不定。問：諸律儀幾時捨？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作及受事而得不律儀者，有二因緣得不律儀，謂作及受事。作者，謂不律儀家生，乃至未殺生未得不律儀，若殺生彼得不律儀。受事者，若生餘家，作是言：我當作此業以自活。彼即得不律儀。問：以何名住不律儀？為具耶、不具耶？答：有說，不具亦名住不律儀，謂不律儀家生，彼性不能語而殺生，得身業性非口業。毘婆沙者說，如律儀不具足，不名住律儀，不律儀亦如是。但以惡希望具，故生不律儀家，雖性不能語，而以身表語義故，從彼得不律儀。問：若住不律儀而受日夜律儀法，爾時得律儀捨不律儀，至明相出，彼復捨律儀還得不律儀耶？答：有說，得。捨不律儀得律儀，捨律儀得不律儀。有說，不得。若一身種類不殺生，乃至身種類盡不得不律儀，無作無受故。捨不律儀得律儀，捨律儀得不律儀，亦非不律儀。問：云何得不律儀？答：隨心下中上三品惡戒生。若初以下心殺眾生若受事，彼得下殺生無作及下不律儀，謂於餘一切眾生得不律儀所攝。彼後若以中上心殺生，彼得中上殺生無作不律儀，先已得從中上起亦如是。有住不律儀，於一切眾生起非一切支非一切因，有於一切眾生起一切支非一切因，有於一切眾生起一切因非一切支，有於一切眾生起一切因一切支。有於一切眾生起非一切支非一切因者，謂以下纏殺眾生，若中若上而不作餘業道。有於一切眾生起一切支非一切因者，謂以下纏殺眾生，乃至綺語非中上。有於一切眾生起一切因非一切支者，謂以下中上纏殺眾生，非餘業道。有於一切眾生起一切因一切支者，謂以下中上纏殺眾生，乃至綺語。彼說不具足不律儀不名住不律儀者，彼說於一切眾生起及一切支而因不定。問：諸律儀幾時捨？答：

別解脫調伏， 是捨於四時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別解脫調伏， 是捨於四時，

若捨及命終， 斷善二根生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若捨及命終， 斷善二根生。

別解脫調伏是捨於四時者，別解脫調伏當知四時捨。問：何時？答：若捨及命終斷善二根生，謂捨戒、身種類滅、善根斷、二形生。持律者云，法沒盡時，彼說戒結界羯磨一切息。阿毘曇者說，法沒盡時，先所受律儀相續生不捨，未曾得律儀不得，是故說一切息。有說，犯初眾罪名捨律儀。此則不然。若捨律儀者犯根本罪已還俗，應得更出家，以捨律儀故。佛言非比丘者，以非第一義比丘故，此說無過也。犯初眾罪於別解脫律儀是比丘，於無漏律儀非比丘。盡壽律儀有四時捨：齋律儀至明相起時捨。謂住律儀而犯律儀者，是犯戒非捨戒，當知彼人住持戒犯戒也。彼若悔者，即捨犯戒住持戒也。如富人負債，名富者亦名負債者，若還債已唯名富者。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別解脫調伏是捨於四時者，別解脫調伏當知四時捨。問：何時？答：若捨及命終斷善二根生，謂捨戒、身種類滅、善根斷、二形生。持律者云，法沒盡時，彼說戒結界羯磨一切息。阿毘曇者說，法沒盡時，先所受律儀相續生不捨，未曾得律儀不得，是故說一切息。有說，犯初眾罪名捨律儀。此則不然。若捨律儀者犯根本罪已還俗，應得更出家，以捨律儀故。佛言非比丘者，以非第一義比丘故，此說無過也。犯初眾罪於別解脫律儀是比丘，於無漏律儀非比丘。盡壽律儀有四時捨：齋律儀至明相起時捨。謂住律儀而犯律儀者，是犯戒非捨戒，當知彼人住持戒犯戒也。彼若悔者，即捨犯戒住持戒也。如富人負債，名富者亦名負債者，若還債已唯名富者。彼亦如是。

謂禪生律儀， 當知二時捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂禪生律儀， 當知二時捨，

若起煩惱退， 生上及下地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若起煩惱退， 生上及下地。

禪律儀二時捨。問：何時？答：若起煩惱退生上及下地，謂禪退時捨彼律儀，由禪故，及生上生下時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪律儀二時捨。問：何時？答：若起煩惱退生上及下地，謂禪退時捨彼律儀，由禪故，及生上生下時。

無漏戒律儀， 是說三時捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏戒律儀， 是說三時捨，

退及得聖果， 增益根當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退及得聖果， 增益根當知。

無漏律儀三時捨。問：何時？答：退及得聖果、增益根當知。退者，失勝功德。得果者，謂得須陀洹果乃至阿羅漢果。增益根者，謂信解脫得見到、時解脫得不動。問：不律儀云何捨？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏律儀三時捨。問：何時？答：退及得聖果、增益根當知。退者，失勝功德。得果者，謂得須陀洹果乃至阿羅漢果。增益根者，謂信解脫得見到、時解脫得不動。問：不律儀云何捨？答：

不律儀四時， 受戒及命終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不律儀四時， 受戒及命終，

逮得諸禪定， 二根生亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得諸禪定， 二根生亦然。

不律儀四時捨：受戒時、捨身種類時、得禪律儀時、二根生時。問：住不律儀，若捨殺具，名捨不律儀不？答：名為止業。若不受律儀不名捨，不律儀非對治故。如不服藥而捨，病因病則隨生。問：已知律儀不律儀捨時，彼俱離者作善戒惡戒。捨時云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不律儀四時捨：受戒時、捨身種類時、得禪律儀時、二根生時。問：住不律儀，若捨殺具，名捨不律儀不？答：名為止業。若不受律儀不名捨，不律儀非對治故。如不服藥而捨，病因病則隨生。問：已知律儀不律儀捨時，彼俱離者作善戒惡戒。捨時云何？答：

謂彼限勢過， 及與希望止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼限勢過， 及與希望止，

亦捨於方便， 是說善惡捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦捨於方便， 是說善惡捨。

彼俱離者，若善戒惡戒三時捨，謂限勢過、希望止、捨方便。限勢過者，若欲作善戒惡戒事時先作齊限，限過則止。如陶家輪，勢極則住。希望止者，彼發心念言，後更不作。捨方便者，息身口行。彼俱離者作善行惡行，盡身種類無作隨生。謂作是誓言：不供養佛終不先食。若以香華讚歎敬禮，及餘種種日日供養，盡身種類無作隨生。有作是誓言：不施他乃至一揣終不先食。彼亦盡身種類無作隨生。若作定期施，若日若月若歲，作是誓言：我盡壽作。即出少物以供彼用。彼盡身種類無作隨生。若起塔、若四方僧舍、若僧舍、若別房、若園觀浴池、若橋船，如是等有三因緣，無作不斷：若希望、若身、若事。惡戒者彼亦作是誓言：我當日日於彼怨家常作不饒益事，若一打若一惡言。彼盡壽不善無作隨生。已說捨色業，無色今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼俱離者，若善戒惡戒三時捨，謂限勢過、希望止、捨方便。限勢過者，若欲作善戒惡戒事時先作齊限，限過則止。如陶家輪，勢極則住。希望止者，彼發心念言，後更不作。捨方便者，息身口行。彼俱離者作善行惡行，盡身種類無作隨生。謂作是誓言：不供養佛終不先食。若以香華讚歎敬禮，及餘種種日日供養，盡身種類無作隨生。有作是誓言：不施他乃至一揣終不先食。彼亦盡身種類無作隨生。若作定期施，若日若月若歲，作是誓言：我盡壽作。即出少物以供彼用。彼盡身種類無作隨生。若起塔、若四方僧舍、若僧舍、若別房、若園觀浴池、若橋船，如是等有三因緣，無作不斷：若希望、若身、若事。惡戒者彼亦作是誓言：我當日日於彼怨家常作不饒益事，若一打若一惡言。彼盡壽不善無作隨生。已說捨色業，無色今當說。

善無色捨時， 斷退生諸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善無色捨時， 斷退生諸地，

穢污唯離欲， 當知是意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污唯離欲， 當知是意業。

善無色捨時斷退生諸地者，若善有漏無色法三時捨，謂斷善根時、退時、生諸地時。穢污唯離欲者，穢污無色法離欲時捨，若此品對治生，即捨此品。已說諸業自性及成就，如此業世尊種種分別，今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善無色捨時斷退生諸地者，若善有漏無色法三時捨，謂斷善根時、退時、生諸地時。穢污唯離欲者，穢污無色法離欲時捨，若此品對治生，即捨此品。已說諸業自性及成就，如此業世尊種種分別，今當說。

若業與苦果， 當知是惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業與苦果， 當知是惡行，

復有意惡行， 貪瞋恚邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有意惡行， 貪瞋恚邪見。

若業與苦果當知是惡行者，若身口業及思，不愛報果生故，當知是惡行。問：唯此惡行耶？答：復有意惡行，謂貪、瞋、恚、邪見。不善思是意惡行，如前說。復有貪，恚，邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業與苦果當知是惡行者，若身口業及思，不愛報果生故，當知是惡行。問：唯此惡行耶？答：復有意惡行，謂貪、瞋、恚、邪見。不善思是意惡行，如前說。復有貪，恚，邪見。

是相違妙行， 最勝之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是相違妙行， 最勝之所說，

若於中增上， 說名十業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於中增上， 說名十業道。

是相違妙行最勝之所說者，惡行相違，悉是妙行。若身善業，悉是身妙行。若口善業，悉是口妙行。若意善業及無貪、無恚、正見，悉是意妙行。隱沒不隱沒無記業，無報故非惡行非妙行。若彼不隱沒無記巧便者，如行行，如說說。與此相違不隱沒無記及隱沒，名不巧便。問：一切善行惡行皆業道所攝耶？答：若於中增上，說名十業道。此諸善行惡行中，增上業勝者是業道，彼妙行增者說善業道，惡行增者說不善業道。若言不定者，不然，以根本業道多增上極逼迫故、極恐怖故、事究竟故，是故說增上者是根本業道。問：何等為業道？答：殺生乃至邪見。彼殺生今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是相違妙行最勝之所說者，惡行相違，悉是妙行。若身善業，悉是身妙行。若口善業，悉是口妙行。若意善業及無貪、無恚、正見，悉是意妙行。隱沒不隱沒無記業，無報故非惡行非妙行。若彼不隱沒無記巧便者，如行行，如說說。與此相違不隱沒無記及隱沒，名不巧便。問：一切善行惡行皆業道所攝耶？答：若於中增上，說名十業道。此諸善行惡行中，增上業勝者是業道，彼妙行增者說善業道，惡行增者說不善業道。若言不定者，不然，以根本業道多增上極逼迫故、極恐怖故、事究竟故，是故說增上者是根本業道。問：何等為業道？答：殺生乃至邪見。彼殺生今當說。

有欲殺生心， 眾生想殺生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有欲殺生心， 眾生想殺生，

是名為殺生， 盜婬亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為殺生， 盜婬亦如是。

有欲殺生心眾生想殺生者，謂欲殺他眾生，定不定眾生起眾生想，殺彼眾生，名作無作，或復一向名無作。是身業殺生非餘，不具自在者，口語及仙人意所嫌而殺，謂是口意業。自性者不然，業自性異故、事不究竟故。若謂有心無心殺彼眾生，俱應得殺罪，如觸火、食毒者，不然，非譬故。若手執刀、若手擲刀，若有心、若無心，觸火不燒。若呪毒、若藥雜毒服者，若有心、若無心不死。殺生不如是，是故非譬。若復謂於火毒得不燒不死因緣，而殺生不得不殺因緣者，不然，得不惡心故。如彼刀呪眾藥等，是不燒不死因緣。不惡心是不殺因緣亦如是，以不惡心殺生則非殺生，如執刀觸火不燒。問：無心害眾生不死耶？答：死。雖殺生不得殺罪，無惡心故。雖逼迫他不得殺罪。謂此非說者，不然，如不逼迫不攝他，而罪福長養故。謂斷善根得慈心，是故不非說。盜者，物他所有、他物想、知不與欲取。取作己有想，名作無作，或一向名無作，是身業盜。邪婬者，父母等護、起護想、道非道行；無護者，非處非時。是不應行而行，名作無作，是身業邪婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有欲殺生心眾生想殺生者，謂欲殺他眾生，定不定眾生起眾生想，殺彼眾生，名作無作，或復一向名無作。是身業殺生非餘，不具自在者，口語及仙人意所嫌而殺，謂是口意業。自性者不然，業自性異故、事不究竟故。若謂有心無心殺彼眾生，俱應得殺罪，如觸火、食毒者，不然，非譬故。若手執刀、若手擲刀，若有心、若無心，觸火不燒。若呪毒、若藥雜毒服者，若有心、若無心不死。殺生不如是，是故非譬。若復謂於火毒得不燒不死因緣，而殺生不得不殺因緣者，不然，得不惡心故。如彼刀呪眾藥等，是不燒不死因緣。不惡心是不殺因緣亦如是，以不惡心殺生則非殺生，如執刀觸火不燒。問：無心害眾生不死耶？答：死。雖殺生不得殺罪，無惡心故。雖逼迫他不得殺罪。謂此非說者，不然，如不逼迫不攝他，而罪福長養故。謂斷善根得慈心，是故不非說。盜者，物他所有、他物想、知不與欲取。取作己有想，名作無作，或一向名無作，是身業盜。邪婬者，父母等護、起護想、道非道行；無護者，非處非時。是不應行而行，名作無作，是身業邪婬。

謂彼異想說， 別離不軟語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂彼異想說， 別離不軟語，

無義不誠說， 是則口業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無義不誠說， 是則口業道。

見聞等事顛倒不顛倒，覆藏想起，名作無作，或一向名無作，是口業妄語。或身動或默然，謂布薩事，是亦名妄語。若言身意業性者，不然，業性異故、著身口業故。譬如著身，若身放作者是身業。譬如曾眼更，後身觸得長等。譬如受戒時，口作得身業。譬如受具足時，若默然若無心得身業。別離者，若壞若不壞欲壞想、若已壞不令和合，名作無作，或一向名無作，是口業兩舌。不軟語者，惱亂心，若惱不惱，名作無作，或一向名無作，是口業惡口。無義不誠語者，不善心，非義非時不應法言，隨入一切口惡行。如無明隨煩惱，如音聲隨字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞等事顛倒不顛倒，覆藏想起，名作無作，或一向名無作，是口業妄語。或身動或默然，謂布薩事，是亦名妄語。若言身意業性者，不然，業性異故、著身口業故。譬如著身，若身放作者是身業。譬如曾眼更，後身觸得長等。譬如受戒時，口作得身業。譬如受具足時，若默然若無心得身業。別離者，若壞若不壞欲壞想、若已壞不令和合，名作無作，或一向名無作，是口業兩舌。不軟語者，惱亂心，若惱不惱，名作無作，或一向名無作，是口業惡口。無義不誠語者，不善心，非義非時不應法言，隨入一切口惡行。如無明隨煩惱，如音聲隨字。

眾生相違害， 是名為瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生相違害， 是名為瞋恚，

他物己想貪， 邪見謂何見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他物己想貪， 邪見謂何見？

眾生相違害是名為瞋恚者，於他眾生惡心欲殺欲打，與慈悲相違，是名瞋恚。他物己想貪者，愛他物，欲為己有想，名為貪。是一切欲界貪。邪見謂何見者，於施等作無見，名為邪見。問：何業道誰究竟？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生相違害是名為瞋恚者，於他眾生惡心欲殺欲打，與慈悲相違，是名瞋恚。他物己想貪者，愛他物，欲為己有想，名為貪。是一切欲界貪。邪見謂何見者，於施等作無見，名為邪見。問：何業道誰究竟？答：

殺生與惡口， 及瞋恚業道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺生與惡口， 及瞋恚業道，

皆由瞋恚成， 眾生處所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由瞋恚成， 眾生處所起。

殺生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚成者，殺生、惡口、瞋恚，當知從瞋恚成，究竟時要與瞋恚俱。問：從何處生？答：眾生處所起。此三業道，當知從眾生處所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚成者，殺生、惡口、瞋恚，當知從瞋恚成，究竟時要與瞋恚俱。問：從何處生？答：眾生處所起。此三業道，當知從眾生處所起。

身二業及貪， 貪欲所究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身二業及貪， 貪欲所究竟，

皆由貪欲成， 眾具處所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由貪欲成， 眾具處所起。

身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲成者，偷盜、邪婬及貪，是三業道，當知貪究竟。問：此復何處起？答：眾具處所起。此三業道，當知從眾具處所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲成者，偷盜、邪婬及貪，是三業道，當知貪究竟。問：此復何處起？答：眾具處所起。此三業道，當知從眾具處所起。

謂有餘口業， 是皆三所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂有餘口業， 是皆三所成，

從名處所起， 明智之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從名處所起， 明智之所說。

謂有餘口業是皆三所成者，妄語、兩舌、綺語，當知從貪欲、瞋恚、愚癡究竟。問：彼復從何處起？答：從名處所起，明智之所說。此三口業道，當知從名起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂有餘口業是皆三所成者，妄語、兩舌、綺語，當知從貪欲、瞋恚、愚癡究竟。問：彼復從何處起？答：從名處所起，明智之所說。此三口業道，當知從名起。

邪見名色起， 亦從愚癡成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見名色起， 亦從愚癡成，

一切諸業道， 三種為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸業道， 三種為方便。

邪見名色起亦從愚癡成者，謂邪見從名色處所起。問：此誰究竟？答：亦從愚癡成。此邪見當知從愚癡究竟。問：一切業道方便，如根本究竟，為有異耶？答：一切諸業道，三種為方便。一切十不善業道，貪欲、瞋恚、愚癡悉為作方便。貪殺者，為皮肉筋骨等故殺，為己故或為親友故。瞋恚殺者，殺怨家及怨親友，令其憂惱。愚癡殺者，言殺諸毒虫等因緣無罪，以害人故。殺諸禽獸等因緣無罪，為人食故。波私國說，如父母老、若惡病應殺，因緣無罪。貪盜者，盜所須物為己他故。瞋盜者，若盜怨若怨親物令其憂惱。癡盜者，如婆羅門說一切地所生物悉施婆羅門。婆羅門弱劣故，剎利等受用，是故婆羅門言自取己物無罪。而彼取時作他物想，故名盜。貪邪婬者，於眾生所貪心方便，若他所受及自所受，若為財利非貪方便則瞋恚起，謂於怨家及怨親所受。癡邪婬者，如說橋船野田華果道路女人，一切眾生悉共受用。如婆羅門說：婆羅門應有四婦，剎利應三，鞞舍應二，首陀羅唯一。口業若貪起當知從貪生，若恚起當知從恚生，若癡起當知從癡生。貪者若貪次第起是即從貪生，若瞋所起是從瞋恚生，愚癡所起是從愚癡生。瞋恚、邪見亦如是。問：云何業道定是作，無作非耶？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見名色起亦從愚癡成者，謂邪見從名色處所起。問：此誰究竟？答：亦從愚癡成。此邪見當知從愚癡究竟。問：一切業道方便，如根本究竟，為有異耶？答：一切諸業道，三種為方便。一切十不善業道，貪欲、瞋恚、愚癡悉為作方便。貪殺者，為皮肉筋骨等故殺，為己故或為親友故。瞋恚殺者，殺怨家及怨親友，令其憂惱。愚癡殺者，言殺諸毒虫等因緣無罪，以害人故。殺諸禽獸等因緣無罪，為人食故。波私國說，如父母老、若惡病應殺，因緣無罪。貪盜者，盜所須物為己他故。瞋盜者，若盜怨若怨親物令其憂惱。癡盜者，如婆羅門說一切地所生物悉施婆羅門。婆羅門弱劣故，剎利等受用，是故婆羅門言自取己物無罪。而彼取時作他物想，故名盜。貪邪婬者，於眾生所貪心方便，若他所受及自所受，若為財利非貪方便則瞋恚起，謂於怨家及怨親所受。癡邪婬者，如說橋船野田華果道路女人，一切眾生悉共受用。如婆羅門說：婆羅門應有四婦，剎利應三，鞞舍應二，首陀羅唯一。口業若貪起當知從貪生，若恚起當知從恚生，若癡起當知從癡生。貪者若貪次第起是即從貪生，若瞋所起是從瞋恚生，愚癡所起是從愚癡生。瞋恚、邪見亦如是。問：云何業道定是作，無作非耶？答：

根本業無作， 或復說有作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本業無作， 或復說有作，

方便終則異， 貪不貪等起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便終則異， 貪不貪等起。

根本業無作或復說有作者，色自性七業道定無作。或復作邪婬定有作，以自究竟故非他，餘業道不定。若自作則有作，若使他作者一向無作。問：頗非身作而得殺生耶？答：有，謂口作。頗非口作而得妄語耶？答：有，謂身作。頗非身口作而得二罪耶？答：有，謂仙人起惡心，謂布薩事。若欲界色性善業道，定有作及無作。禪無漏律儀，唯無作非作，由心故。方便者有作，若淳淨心及極利纏作，有無作。若不淳淨心及不極利纏作者，唯有作，無無作。終則異者，業道終唯無作，作業已息故。問：何等為業道方便？何等為終？答：殺方便，謂屠羊者，若捉若買若牽來，一打三打，乃至命未盡，悉名方便。當斷命時，剎那頃作及無作，是根本業道。後乃至於是處不善身所作及無作，是殺生終。乃至綺語亦如是。是名為終。貪、恚、邪見無方便現在前，則是根本起。有說：身口業道，一切十業為方便及終。此云何？如欲殺彼眾生，殺此眾生為因，然後殺彼。謂殺生祈請助力殺彼，或劫他財以資殺事，或婬彼所受令殺其主，或於彼知友妄語惡口兩舌綺語以離其親，或貪彼財，或復瞋彼，或起邪見長養殺法後殺彼子、復婬彼婦，次第乃至十不善業道。當知是終。如是一切盡當知。貪不貪等起者，不善業道貪恚癡為方便亦為終，善業道以不貪不恚不癡起。捨不善業道方便即是善業道方便。捨根本即是根本，捨終即是終。問：此云何？答：如沙彌受具足入戒場，周匝禮僧，求和上，受衣鉢，白一羯磨乃至二羯磨，皆是方便。第三羯磨，彼剎那頃作及無作，是根本業道，次說四依。如是乃至於是處，身口所作及無作，是名為終。問：何處有幾業道？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本業無作或復說有作者，色自性七業道定無作。或復作邪婬定有作，以自究竟故非他，餘業道不定。若自作則有作，若使他作者一向無作。問：頗非身作而得殺生耶？答：有，謂口作。頗非口作而得妄語耶？答：有，謂身作。頗非身口作而得二罪耶？答：有，謂仙人起惡心，謂布薩事。若欲界色性善業道，定有作及無作。禪無漏律儀，唯無作非作，由心故。方便者有作，若淳淨心及極利纏作，有無作。若不淳淨心及不極利纏作者，唯有作，無無作。終則異者，業道終唯無作，作業已息故。問：何等為業道方便？何等為終？答：殺方便，謂屠羊者，若捉若買若牽來，一打三打，乃至命未盡，悉名方便。當斷命時，剎那頃作及無作，是根本業道。後乃至於是處不善身所作及無作，是殺生終。乃至綺語亦如是。是名為終。貪、恚、邪見無方便現在前，則是根本起。有說：身口業道，一切十業為方便及終。此云何？如欲殺彼眾生，殺此眾生為因，然後殺彼。謂殺生祈請助力殺彼，或劫他財以資殺事，或婬彼所受令殺其主，或於彼知友妄語惡口兩舌綺語以離其親，或貪彼財，或復瞋彼，或起邪見長養殺法後殺彼子、復婬彼婦，次第乃至十不善業道。當知是終。如是一切盡當知。貪不貪等起者，不善業道貪恚癡為方便亦為終，善業道以不貪不恚不癡起。捨不善業道方便即是善業道方便。捨根本即是根本，捨終即是終。問：此云何？答：如沙彌受具足入戒場，周匝禮僧，求和上，受衣鉢，白一羯磨乃至二羯磨，皆是方便。第三羯磨，彼剎那頃作及無作，是根本業道，次說四依。如是乃至於是處，身口所作及無作，是名為終。問：何處有幾業道？答：

地獄五業道， 欝單曰後四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄五業道， 欝單曰後四，

餘方具有十， 及餘惡趣天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘方具有十， 及餘惡趣天。

地獄五業道者，地獄眾生有五不善業道：惡口、綺語、貪、恚、邪見。無相殺故無殺業道，無受財故無盜，無執受女人故無邪婬。異想說故名妄語，彼無異想故無妄語。常離故無兩舌。為苦所逼故有惡口。不時說故有綺語。貪及邪見成就而不行，瞋恚者俱有。欝單曰後四者，有後四不善業道。壽分定故無殺生，無受財故無盜，無執受女人故無邪婬。欲行欲時將彼女人往詣樹下，樹自曲枝而覆其上，然後行欲，去已還復。若樹不覆，並愧而離。無欺他故無妄語。常和故無兩舌。柔軟故無麁言。有歌歎故有綺語。意業道雖成就而不行。餘方具有十者，除欝單曰，餘三方有十業道，或不律儀所攝，或離不律儀所攝。及餘惡趣天者，畜生、餓鬼及欲界天有十業道。離不律儀，雖天不害天而害餘趣。又說，天亦有截手足，斷而還生。若斬首，若中截則死。展轉相奪等，乃至十業道一切悉有。色無色天無有不善業道。問：何處有幾善業道？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄五業道者，地獄眾生有五不善業道：惡口、綺語、貪、恚、邪見。無相殺故無殺業道，無受財故無盜，無執受女人故無邪婬。異想說故名妄語，彼無異想故無妄語。常離故無兩舌。為苦所逼故有惡口。不時說故有綺語。貪及邪見成就而不行，瞋恚者俱有。欝單曰後四者，有後四不善業道。壽分定故無殺生，無受財故無盜，無執受女人故無邪婬。欲行欲時將彼女人往詣樹下，樹自曲枝而覆其上，然後行欲，去已還復。若樹不覆，並愧而離。無欺他故無妄語。常和故無兩舌。柔軟故無麁言。有歌歎故有綺語。意業道雖成就而不行。餘方具有十者，除欝單曰，餘三方有十業道，或不律儀所攝，或離不律儀所攝。及餘惡趣天者，畜生、餓鬼及欲界天有十業道。離不律儀，雖天不害天而害餘趣。又說，天亦有截手足，斷而還生。若斬首，若中截則死。展轉相奪等，乃至十業道一切悉有。色無色天無有不善業道。問：何處有幾善業道？答：

地獄欝單曰， 有三善業道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄欝單曰， 有三善業道，

等現於無色， 彼聖成就十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等現於無色， 彼聖成就十。

地獄欝單曰有三善業道者，地獄有無貪無恚正見，欝單曰亦爾。等現於無色者，無色界即此三現在前行。彼聖成就十者，無色界聖人成就無漏十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄欝單曰有三善業道者，地獄有無貪無恚正見，欝單曰亦爾。等現於無色者，無色界即此三現在前行。彼聖成就十者，無色界聖人成就無漏十善業道。

如此亦復異， 謂色界律儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此亦復異， 謂色界律儀，

畜生餓鬼異， 餘如是亦異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜生餓鬼異， 餘如是亦異。

如此亦復異謂色界律儀者，色界禪律儀所攝具十善業道，亦成就亦現在前，聖人生彼則有無漏業道。畜生餓鬼異者，畜生餓鬼亦有十善業道，離律儀亦離不律儀。餘如是亦異者，閻浮提、弗婆提、瞿陀尼及欲界天說餘，彼有十善業道，是律儀所攝或離律儀，謂欲界天唯有禪無漏律儀。問：幾不善業道一時與思俱轉？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此亦復異謂色界律儀者，色界禪律儀所攝具十善業道，亦成就亦現在前，聖人生彼則有無漏業道。畜生餓鬼異者，畜生餓鬼亦有十善業道，離律儀亦離不律儀。餘如是亦異者，閻浮提、弗婆提、瞿陀尼及欲界天說餘，彼有十善業道，是律儀所攝或離律儀，謂欲界天唯有禪無漏律儀。問：幾不善業道一時與思俱轉？答：

不善業道起， 一與思俱轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善業道起， 一與思俱轉，

二三乃至八， 當知次第增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二三乃至八， 當知次第增。

此身自性三不善業道，彼一一與思俱轉，謂殺生、偷盜、邪婬。二俱轉者，殺他眾生而盜取。三俱轉者，遣二使已自行邪婬，以此行自究竟非他故。若彼種類和合者，則一切俱究竟。口業道一俱轉者，謂綺語。二俱轉者，攝妄語非時說綺語、攝欲別離說非時說綺語、攝惡口說非時說綺語。三俱轉者，攝欲別離說妄語非時說綺語、攝惡口妄語非時說綺語、攝惡口欲別離說非時說綺語。四俱轉者，攝欲別離妄語惡口非時說綺語。意業道者，一一俱轉，行別故不二。如是五六七八俱轉，遣六使自行邪婬，不由他故。若彼種類和合者，則一時俱究竟及貪現在前。如是八不善業道與思俱轉。問：幾善業道一時與思俱轉？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身自性三不善業道，彼一一與思俱轉，謂殺生、偷盜、邪婬。二俱轉者，殺他眾生而盜取。三俱轉者，遣二使已自行邪婬，以此行自究竟非他故。若彼種類和合者，則一切俱究竟。口業道一俱轉者，謂綺語。二俱轉者，攝妄語非時說綺語、攝欲別離說非時說綺語、攝惡口說非時說綺語。三俱轉者，攝欲別離說妄語非時說綺語、攝惡口妄語非時說綺語、攝惡口欲別離說非時說綺語。四俱轉者，攝欲別離妄語惡口非時說綺語。意業道者，一一俱轉，行別故不二。如是五六七八俱轉，遣六使自行邪婬，不由他故。若彼種類和合者，則一時俱究竟及貪現在前。如是八不善業道與思俱轉。問：幾善業道一時與思俱轉？答：

所謂善業道， 二三及與四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂善業道， 二三及與四，

六七九與十， 一時思俱轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六七九與十， 一時思俱轉。

欲界善五識身現在前，初禪地三識及依無色盡智、無生智，此二善業道與思俱轉，謂無貪、無恚。欲界善意識現在前，色界不定心及無色界，又依無色無漏正見三事與思俱轉，優婆塞及沙彌染污及無記心受律儀。四即此善五識住。六即此善意識住及比丘染污無記心非心。七比丘善五識住，若依禪盡智、無生智俱心。九即此比丘善意識住及色界定心依禪無漏正見現在前。十善業道與思俱轉。問：何業道有幾果？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界善五識身現在前，初禪地三識及依無色盡智、無生智，此二善業道與思俱轉，謂無貪、無恚。欲界善意識現在前，色界不定心及無色界，又依無色無漏正見三事與思俱轉，優婆塞及沙彌染污及無記心受律儀。四即此善五識住。六即此善意識住及比丘染污無記心非心。七比丘善五識住，若依禪盡智、無生智俱心。九即此比丘善意識住及色界定心依禪無漏正見現在前。十善業道與思俱轉。問：何業道有幾果？答：

一一果有三， 所謂為報果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一果有三， 所謂為報果，

依果及增上， 是名業道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依果及增上， 是名業道果。

一一業道皆有三果，謂報果、依果、增上果。彼業道修習多修習，生地獄中是報果。從地獄出來生人中受相似果，謂殺生者短壽，盜者失財，邪婬者妻不貞良，妄語者惡名譏論，兩舌者親友乖離，惡口者常聞惡聲，綺語者言語不正，貪者增貪，瞋者增瞋，邪見者增癡，是為依果。此諸業道增上果者，謂眾具麁悴無有光澤，多遭霜雹塵垢污濁臭穢不淨，居處嶮曲茨棘惡刺果實零落尠少微細，極大苦惱無有華果。問：云何果相似？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一業道皆有三果，謂報果、依果、增上果。彼業道修習多修習，生地獄中是報果。從地獄出來生人中受相似果，謂殺生者短壽，盜者失財，邪婬者妻不貞良，妄語者惡名譏論，兩舌者親友乖離，惡口者常聞惡聲，綺語者言語不正，貪者增貪，瞋者增瞋，邪見者增癡，是為依果。此諸業道增上果者，謂眾具麁悴無有光澤，多遭霜雹塵垢污濁臭穢不淨，居處嶮曲茨棘惡刺果實零落尠少微細，極大苦惱無有華果。問：云何果相似？答：

苦他惡道苦， 傷壽則短壽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦他惡道苦， 傷壽則短壽，

外具不光澤， 壞彼光澤故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外具不光澤， 壞彼光澤故。

苦他惡道苦者，謂殺生令彼受苦，得惡道苦，此是相似。問：殺何等陰？為色陰耶？為五陰耶？答：有說色陰，以色可斷壞故，四陰非觸。有說五陰，四陰雖非觸，彼依色陰轉，殺色陰亦殺彼，如瓶破則失乳。問：為殺無記、為三種耶？答：有說無記，以無記受刀杖故，餘二非觸。又說一切三種，如前說。問：殺何陰？過去耶未來現在耶？若過去者彼已滅，若未來者不可得，若現在者彼剎那頃不住。答：有說未來，現在世住，壞未來和合。又說未來現在，以現在受刀杖，不相續陰滅。傷壽則短命者，謂彼殺者斷彼命故而得短壽。外具不光澤壞彼光澤故者，謂彼殺者壞彼光澤故，所得眾具悉不光澤。一切業道隨其所應當知。盜及邪婬雖不令彼苦，以壞希望故。如不別離亦名兩舌，彼雖不惱亦名惡口。已說業道分，差別今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦他惡道苦者，謂殺生令彼受苦，得惡道苦，此是相似。問：殺何等陰？為色陰耶？為五陰耶？答：有說色陰，以色可斷壞故，四陰非觸。有說五陰，四陰雖非觸，彼依色陰轉，殺色陰亦殺彼，如瓶破則失乳。問：為殺無記、為三種耶？答：有說無記，以無記受刀杖故，餘二非觸。又說一切三種，如前說。問：殺何陰？過去耶未來現在耶？若過去者彼已滅，若未來者不可得，若現在者彼剎那頃不住。答：有說未來，現在世住，壞未來和合。又說未來現在，以現在受刀杖，不相續陰滅。傷壽則短命者，謂彼殺者斷彼命故而得短壽。外具不光澤壞彼光澤故者，謂彼殺者壞彼光澤故，所得眾具悉不光澤。一切業道隨其所應當知。盜及邪婬雖不令彼苦，以壞希望故。如不別離亦名兩舌，彼雖不惱亦名惡口。已說業道分，差別今當說。

謂現法果業， 次受於生果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂現法果業， 次受於生果，

後果亦復然， 當知分各定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後果亦復然， 當知分各定。

三業現受、生受、後受。現法受業者，若業此生作即此生熟，名為現受。若第二生熟者，名為生受。第二生後熟者，名為後受。或有欲令四業前三及不定受，前三者不轉，不定者轉。轉者，謂持戒等護故。譬喻者說，一切業轉乃至無間。彼說若無間不轉者，亦無有越第一有。若越第一有者，故知無間業亦轉。彼有說現法業不必現報熟，若熟者現法受非餘。如是說者，說八業現法報，或定不定乃至不定受業亦如是。是故彼說分定熟不定，應作四句：或分定熟不定、或熟定分不定、或分定熟亦定、或非分定亦非熟定。問：此四業幾一身種類種？答：三，除現法受。欲界四種業種，色無色界亦如是。地獄趣四種不善業種，善者三種，除現受業。餘趣俱四種。生欲界凡夫欲愛未盡，欲界四種。若欲愛盡梵天愛未盡，若不退種性法者，欲界三種，除生受。梵天亦三種，除現受。若退種性法者，梵天如前說，欲界四種善業種。如是隨其義，一切地生凡夫聖人亦如是說。已說現受等，樂受今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業現受、生受、後受。現法受業者，若業此生作即此生熟，名為現受。若第二生熟者，名為生受。第二生後熟者，名為後受。或有欲令四業前三及不定受，前三者不轉，不定者轉。轉者，謂持戒等護故。譬喻者說，一切業轉乃至無間。彼說若無間不轉者，亦無有越第一有。若越第一有者，故知無間業亦轉。彼有說現法業不必現報熟，若熟者現法受非餘。如是說者，說八業現法報，或定不定乃至不定受業亦如是。是故彼說分定熟不定，應作四句：或分定熟不定、或熟定分不定、或分定熟亦定、或非分定亦非熟定。問：此四業幾一身種類種？答：三，除現法受。欲界四種業種，色無色界亦如是。地獄趣四種不善業種，善者三種，除現受業。餘趣俱四種。生欲界凡夫欲愛未盡，欲界四種。若欲愛盡梵天愛未盡，若不退種性法者，欲界三種，除生受。梵天亦三種，除現受。若退種性法者，梵天如前說，欲界四種善業種。如是隨其義，一切地生凡夫聖人亦如是說。已說現受等，樂受今當說。

欲界中善業， 及色界三地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中善業， 及色界三地，

說名為樂受， 此亦定不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說名為樂受， 此亦定不定。

欲界中善業及色界三地說名為樂受者，欲界善業得樂受及眾具報，色界乃至第三禪業皆得樂報。問：禪中間業得何等報？答：有說初禪樂報。此非說，以阿毘曇說，或業得心受非身耶？答：有，善無覺業。又說禪中間業不得受報，唯有色心不相應行。問：此分亦定耶？答：此亦定不定。若定若不定，此四地中善皆有樂報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中善業及色界三地說名為樂受者，欲界善業得樂受及眾具報，色界乃至第三禪業皆得樂報。問：禪中間業得何等報？答：有說初禪樂報。此非說，以阿毘曇說，或業得心受非身耶？答：有，善無覺業。又說禪中間業不得受報，唯有色心不相應行。問：此分亦定耶？答：此亦定不定。若定若不定，此四地中善皆有樂報。

得不苦不樂， 是說為上善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不苦不樂， 是說為上善，

若受於苦報， 是說不善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受於苦報， 是說不善業。

得不苦不樂是說為上善者，第四禪地善業及無色地善業說不苦不樂報，以彼得不苦不樂受及眾具故。問：下地何故無不苦不樂報耶？答：有說下地麁而彼受細故，下地不寂靜而彼受寂靜故。若下地作善業皆為樂受故，無有求不苦不樂受者。雖不求苦報，以求樂故作惡行，是故雖不求而受苦報。若受於苦報是說不善業者，不善業說苦報，苦受果故。非獨業受報，四陰五陰亦受報，但業勝故說業受報。當知此亦定不定。問：幾種受？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不苦不樂是說為上善者，第四禪地善業及無色地善業說不苦不樂報，以彼得不苦不樂受及眾具故。問：下地何故無不苦不樂報耶？答：有說下地麁而彼受細故，下地不寂靜而彼受寂靜故。若下地作善業皆為樂受故，無有求不苦不樂受者。雖不求苦報，以求樂故作惡行，是故雖不求而受苦報。若受於苦報是說不善業者，不善業說苦報，苦受果故。非獨業受報，四陰五陰亦受報，但業勝故說業受報。當知此亦定不定。問：幾種受？答：

所謂自性受， 相應與報受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂自性受， 相應與報受，

現前及境界， 是說五種受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前及境界， 是說五種受。

五種受，謂自性受、相應受、報受、現前受、境界受。自性受者，受也。相應受者，受相應法。報受者，樂受等業。現前受者，現在受。如《大因經》說：若樂受現在前時，二受則滅。境界受者，眼觸生覺受色是攀緣義。此五種受中，當知說報受非餘。問：世尊說黑報等四業，云何建立？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種受，謂自性受、相應受、報受、現前受、境界受。自性受者，受也。相應受者，受相應法。報受者，樂受等業。現前受者，現在受。如《大因經》說：若樂受現在前時，二受則滅。境界受者，眼觸生覺受色是攀緣義。此五種受中，當知說報受非餘。問：世尊說黑報等四業，云何建立？答：

色有中善業， 是白有白報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色有中善業， 是白有白報，

黑白在欲中， 俱黑說不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑白在欲中， 俱黑說不淨。

色有中善業是白有白報者，色界善業一向無瞋恚離黑。問：無色界業勝非色界，何故不說？答：二報故。色界受中陰及生陰，無色界唯有生陰。如是色無色可見不可見有對無對受報。又彼有三業五陰，十善業道受報故說。黑白在欲中者，欲界善業雜不善業故，是故說黑白。又一身中二種業可得，亦二種報，是故如是說。非黑即是白，黑異相故。俱黑說不淨者，不善業說黑。彼有黑報，彼因穢污，穢污故說黑。及鄙賤可惡，故說黑報。唯鄙賤黑非穢污黑，不染污故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色有中善業是白有白報者，色界善業一向無瞋恚離黑。問：無色界業勝非色界，何故不說？答：二報故。色界受中陰及生陰，無色界唯有生陰。如是色無色可見不可見有對無對受報。又彼有三業五陰，十善業道受報故說。黑白在欲中者，欲界善業雜不善業故，是故說黑白。又一身中二種業可得，亦二種報，是故如是說。非黑即是白，黑異相故。俱黑說不淨者，不善業說黑。彼有黑報，彼因穢污，穢污故說黑。及鄙賤可惡，故說黑報。唯鄙賤黑非穢污黑，不染污故。

若有思能壞， 彼諸業無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有思能壞， 彼諸業無餘，

此說無閡道， 謂是第四業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說無閡道， 謂是第四業。

若道能滅彼三業，彼道相應思是第四業。此業不染污故不黑，不可樂故不白，不墮界故無報。問：何業幾思斷？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若道能滅彼三業，彼道相應思是第四業。此業不染污故不黑，不可樂故不白，不墮界故無報。問：何業幾思斷？答：

說有十二思， 斷於黑報業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十二思， 斷於黑報業，

四思能斷白， 一思二俱離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四思能斷白， 一思二俱離。

說有十二思斷於黑報業者，黑業十二思斷，見道四法忍相應思，及離欲界欲八無閡道相應思。四思能斷白者，四思斷白業，初禪離欲第九無閡道相應思，乃至第四禪離欲亦爾，以善有漏法最後無閡道斷故。一思二俱離者，欲界離欲第九無閡道相應思，滅黑業及黑白業。問：世尊說曲穢濁，此云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十二思斷於黑報業者，黑業十二思斷，見道四法忍相應思，及離欲界欲八無閡道相應思。四思能斷白者，四思斷白業，初禪離欲第九無閡道相應思，乃至第四禪離欲亦爾，以善有漏法最後無閡道斷故。一思二俱離者，欲界離欲第九無閡道相應思，滅黑業及黑白業。問：世尊說曲穢濁，此云何？答：

曲者從諂起， 穢從瞋恚生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曲者從諂起， 穢從瞋恚生，

欲生謂為濁， 世尊之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲生謂為濁， 世尊之所說。

曲者從諂起者，諂者說曲，於曲相法所起業名為曲，彼曲果故。諂者以不直故名為曲，以諂所閡，難出生死、難入涅槃，譬如曲木。穢從瞋恚生者，二種穢：穢自身及他身故。瞋恚者名為穢，於穢相法所起業名為穢，彼果故。欲生謂為濁世尊之所說者，欲者染性故名為濁。若業欲所起名為濁，彼果故，果似因說。問：幾種等起？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曲者從諂起者，諂者說曲，於曲相法所起業名為曲，彼曲果故。諂者以不直故名為曲，以諂所閡，難出生死、難入涅槃，譬如曲木。穢從瞋恚生者，二種穢：穢自身及他身故。瞋恚者名為穢，於穢相法所起業名為穢，彼果故。欲生謂為濁世尊之所說者，欲者染性故名為濁。若業欲所起名為濁，彼果故，果似因說。問：幾種等起？答：

等起有二種， 因及彼剎那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等起有二種， 因及彼剎那，

如前所迴轉， 此亦隨迴轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前所迴轉， 此亦隨迴轉。

等起有二種因及彼剎那者，有二種等起：因等起者，我當作所作；彼剎那等起者，若心住作彼業。問：此二等起，何等為轉，何等為隨轉？答：轉者謂彼前，若彼因等起者名轉。後者說隨轉，彼剎那等起說隨轉。問：六識身何等為轉？何等為隨轉？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等起有二種因及彼剎那者，有二種等起：因等起者，我當作所作；彼剎那等起者，若心住作彼業。問：此二等起，何等為轉，何等為隨轉？答：轉者謂彼前，若彼因等起者名轉。後者說隨轉，彼剎那等起說隨轉。問：六識身何等為轉？何等為隨轉？答：

若識修道斷， 在意有二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若識修道斷， 在意有二種，

五種心說一， 餘則說有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種心說一， 餘則說有漏。

若識修道斷在意有二種者，修道所斷意識亦轉亦隨轉，以彼俱能起業故。彼亦善不善無記，彼善轉即善隨轉、不善、無記亦如是。無記者威儀、工巧，彼威儀心轉即彼隨轉。善穢污心現在前去者，不然，以速起故，如旋火輪。工巧心亦如是。前已說報生心不起身口業。五種心說一者，五識身說隨轉，受自作故；非轉，無思惟故。餘則說有漏者，見道斷心說餘，彼是轉，能為因等起，故非隨轉。不以見道斷心等起身口業，以微細故、內向故。若復見道斷心等起身口業者，彼業為見道斷、為修道斷、為俱道斷？若言見道斷者，無有色見道斷，明無明相違故。若言修道斷者，修道斷法而見道斷心等起者，此則不應。若言俱斷者，則有可分，此亦不然。如契經說：邪見人身口業說是見。彼亦說因等起。問：何等為淨？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若識修道斷在意有二種者，修道所斷意識亦轉亦隨轉，以彼俱能起業故。彼亦善不善無記，彼善轉即善隨轉、不善、無記亦如是。無記者威儀、工巧，彼威儀心轉即彼隨轉。善穢污心現在前去者，不然，以速起故，如旋火輪。工巧心亦如是。前已說報生心不起身口業。五種心說一者，五識身說隨轉，受自作故；非轉，無思惟故。餘則說有漏者，見道斷心說餘，彼是轉，能為因等起，故非隨轉。不以見道斷心等起身口業，以微細故、內向故。若復見道斷心等起身口業者，彼業為見道斷、為修道斷、為俱道斷？若言見道斷者，無有色見道斷，明無明相違故。若言修道斷者，修道斷法而見道斷心等起者，此則不應。若言俱斷者，則有可分，此亦不然。如契經說：邪見人身口業說是見。彼亦說因等起。問：何等為淨？答：

一切妙行淨， 無學身口滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切妙行淨， 無學身口滿，

所謂意滿者， 即是無學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂意滿者， 即是無學心。

一切妙行淨者，若所有妙行一切說淨，若身妙行是說身淨，如是比。問：有漏法有垢，云何說淨？答：煩惱相違故、引導第一義淨故。問：云何滿？答：無學身口滿。無學身口妙行說滿。所謂意滿者即是無學心，無學心說意滿，牟尼相故。問：以何等故色陰識陰說滿非餘？答麁細故。心者第一義滿，以身口業比知止息增廣故、煩惱熱不損故、意語不壞故，是故說阿羅漢滿非餘。問：妙行、淨滿何差別？答：所作善故說妙行，清淨故說淨，牟尼故說滿。復次愛果故說妙行，離煩惱故說淨，離癡故說滿。已說業，業果今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切妙行淨者，若所有妙行一切說淨，若身妙行是說身淨，如是比。問：有漏法有垢，云何說淨？答：煩惱相違故、引導第一義淨故。問：云何滿？答：無學身口滿。無學身口妙行說滿。所謂意滿者即是無學心，無學心說意滿，牟尼相故。問：以何等故色陰識陰說滿非餘？答麁細故。心者第一義滿，以身口業比知止息增廣故、煩惱熱不損故、意語不壞故，是故說阿羅漢滿非餘。問：妙行、淨滿何差別？答：所作善故說妙行，清淨故說淨，牟尼故說滿。復次愛果故說妙行，離煩惱故說淨，離癡故說滿。已說業，業果今當說。

相似說依果， 報則不相似， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似說依果， 報則不相似，

淨及不淨果， 是則說為報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨及不淨果， 是則說為報。

依果者，謂善生善，如是比，當知說自分因。報果者，謂淨不淨果，如前說。報因與果相似者，謂依果。不相似者，善不善因無記果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依果者，謂善生善，如是比，當知說自分因。報果者，謂淨不淨果，如前說。報因與果相似者，謂依果。不相似者，善不善因無記果。

所謂解脫果， 離欲見真說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂解脫果， 離欲見真說，

以功力所得， 是說功用果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以功力所得， 是說功用果。

所謂解脫果離欲見真說者，解脫果，謂斷也。以功力所得是說功用果者，若果以功力所招及斷，是說功用果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂解脫果離欲見真說者，解脫果，謂斷也。以功力所得是說功用果者，若果以功力所招及斷，是說功用果。

種種相諸法， 其果唯一相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種相諸法， 其果唯一相，

是說增上果， 除前所起法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說增上果， 除前所起法。

若多相諸法，相似不相似唯一果，謂增上果，謂所作因。除前所起法者，除前生，於後生非果。問：增上果、功用果何差別？答：所作事成為功用果，受用為增上果。謂種殖者有二果，受用者有增上果。已總說果，若彼果是業有，今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若多相諸法，相似不相似唯一果，謂增上果，謂所作因。除前所起法者，除前生，於後生非果。問：增上果、功用果何差別？答：所作事成為功用果，受用為增上果。謂種殖者有二果，受用者有增上果。已總說果，若彼果是業有，今當說。

有漏斷結業， 五果是有果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏斷結業， 五果是有果，

無漏斷結道， 彼則有四果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏斷結道， 彼則有四果。

有漏斷結業五果是有果者，世俗斷結道，彼業有五果：彼後相似及增上是依果，彼業報是報果，彼結斷是解脫果，彼所招及斷是功用果，除自己餘一切法是增上果。無漏斷結道彼則有四果者，無漏斷結道，彼業有四果，除報果，餘果如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏斷結業五果是有果者，世俗斷結道，彼業有五果：彼後相似及增上是依果，彼業報是報果，彼結斷是解脫果，彼所招及斷是功用果，除自己餘一切法是增上果。無漏斷結道彼則有四果者，無漏斷結道，彼業有四果，除報果，餘果如前說。

不善業四果， 亦餘善有漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善業四果， 亦餘善有漏，

餘無漏有三， 無記業亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘無漏有三， 無記業亦然。

不善業四果亦餘善有漏者，不善業四果，除斷結道。諸餘善有漏業，謂方便道、解脫道、勝進道及聞等慧。此諸業亦有四果，除解脫果。餘無漏有三無記業亦然者，除斷結無漏，諸餘無漏業及無記業有三果，除報果及解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善業四果亦餘善有漏者，不善業四果，除斷結道。諸餘善有漏業，謂方便道、解脫道、勝進道及聞等慧。此諸業亦有四果，除解脫果。餘無漏有三無記業亦然者，除斷結無漏，諸餘無漏業及無記業有三果，除報果及解脫果。

四二及三果， 三四亦復二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四二及三果， 三四亦復二，

三二三淨等， 是說為業果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三二三淨等， 是說為業果。

善業者，以善法為四果，除報果。以不善為二果，功用及增上果。以無記為三果，除依果及解脫果。不善業者，以不善法為三果，除報果解脫果。以無記法為四果，除解脫果。自分因、遍因以欲界身見邊見無記法為依果。以善為二果，功用及增上果。無記業者，以無記法為三果，依果、功用果、增上果。以善為二果，功用果及增上果。以不善為三果，除報果、解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業者，以善法為四果，除報果。以不善為二果，功用及增上果。以無記為三果，除依果及解脫果。不善業者，以不善法為三果，除報果解脫果。以無記法為四果，除解脫果。自分因、遍因以欲界身見邊見無記法為依果。以善為二果，功用及增上果。無記業者，以無記法為三果，依果、功用果、增上果。以善為二果，功用果及增上果。以不善為三果，除報果、解脫果。

過去一切四， 中未來亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去一切四， 中未來亦然，

中於中說二， 未生未生三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中於中說二， 未生未生三。

過去一切四者，過去業以一切三世法為四果，除解脫果，不墮世故。中未來亦然者，現在業以未來法為四果，如前說。中於中說二者，現在業以現在法為二果，功用果及增上果。未生未生三者，未來業以未來法為三果，報果、功用果、增上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去一切四者，過去業以一切三世法為四果，除解脫果，不墮世故。中未來亦然者，現在業以未來法為四果，如前說。中於中說二者，現在業以現在法為二果，功用果及增上果。未生未生三者，未來業以未來法為三果，報果、功用果、增上果。

自地自地四， 或以他地二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地自地四， 或以他地二，

若正思惟地， 亦有解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若正思惟地， 亦有解脫果。

自地自地四者，自地業以自地法為四果，除解脫果。如欲界繫以欲界繫，乃至非想非非想亦如是。或以他地二者，他地業以他地法為二果，功用果、增上果。若無漏業以他地無漏為依果。若正思惟地亦有解脫果者，定地或有解脫果，謂無閡道所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地自地四者，自地業以自地法為四果，除解脫果。如欲界繫以欲界繫，乃至非想非非想亦如是。或以他地二者，他地業以他地法為二果，功用果、增上果。若無漏業以他地無漏為依果。若正思惟地亦有解脫果者，定地或有解脫果，謂無閡道所攝。

皆以一切三， 三二一復五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以一切三， 三二一復五，

二二次第說， 謂是學等業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二二次第說， 謂是學等業。

學業以學為三果，依果、功用果、增上果。以無學為三果，亦如是。以非學非無學為三果，解脫果、功用果、增上果。無學業以無學為三果，依果、功用果、增上果。以非學非無學為二果，功用果、增上果。以學為一果，增上果。非學非無學業以非學非無學為五果。以學為二果，功用果、增上果。以無學為二果，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學業以學為三果，依果、功用果、增上果。以無學為三果，亦如是。以非學非無學為三果，解脫果、功用果、增上果。無學業以無學為三果，依果、功用果、增上果。以非學非無學為二果，功用果、增上果。以學為一果，增上果。非學非無學業以非學非無學為五果。以學為二果，功用果、增上果。以無學為二果，亦如是。

謂說三四一， 四三及與二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂說三四一， 四三及與二，

四復一亦二， 是說見等業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四復一亦二， 是說見等業。

見道斷業以見道斷法為三果，依果、功用果、增上果。以修道斷法為四果，除解脫果。以無斷法為一果，增上果。修道斷業以修道斷法為四果，除解脫果。以無斷法為三果，解脫果、功用果、增上果。以見斷法為二果，功用果、增上果。無斷業以無斷法為四果，除報果。以見斷法為一果，增上果。以修道斷法為二果，功用果、增上果。已說業有果，身業口業四大造，今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見道斷業以見道斷法為三果，依果、功用果、增上果。以修道斷法為四果，除解脫果。以無斷法為一果，增上果。修道斷業以修道斷法為四果，除解脫果。以無斷法為三果，解脫果、功用果、增上果。以見斷法為二果，功用果、增上果。無斷業以無斷法為四果，除報果。以見斷法為一果，增上果。以修道斷法為二果，功用果、增上果。已說業有果，身業口業四大造，今當說。

自地若有大， 身口業所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地若有大， 身口業所依，

無漏隨力得， 此即是彼果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏隨力得， 此即是彼果。

自地若有大身口業所依者，若欲界身口業，即欲界四大造。色界初禪地身口業，即初禪四大造，乃至第四禪亦如是，以墮界故、煩惱合故。無漏隨力得此即是彼果者，無漏身口業隨所依力得，即彼地四大造。若生欲界無漏初禪正受，乃至第四禪彼身口業，即欲界四大造。一切地生亦如是，不墮界故、非煩惱合故。若須陀洹、斯陀含、阿那含果及向，佛、辟支佛、聲聞波羅蜜道法智比智品，依欲界身現在前，彼一切業欲界四大造。若依色界身現在前，彼一切業色界四大造。學生無色界，依五地未來戒成就。若先彼地起無漏道，即依彼地過去。若彼得阿羅漢果，彼捨學戒得無學未來依五地戒。問：世尊說三障，此云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地若有大身口業所依者，若欲界身口業，即欲界四大造。色界初禪地身口業，即初禪四大造，乃至第四禪亦如是，以墮界故、煩惱合故。無漏隨力得此即是彼果者，無漏身口業隨所依力得，即彼地四大造。若生欲界無漏初禪正受，乃至第四禪彼身口業，即欲界四大造。一切地生亦如是，不墮界故、非煩惱合故。若須陀洹、斯陀含、阿那含果及向，佛、辟支佛、聲聞波羅蜜道法智比智品，依欲界身現在前，彼一切業欲界四大造。若依色界身現在前，彼一切業色界四大造。學生無色界，依五地未來戒成就。若先彼地起無漏道，即依彼地過去。若彼得阿羅漢果，彼捨學戒得無學未來依五地戒。問：世尊說三障，此云何？答：

無間無救業， 廣生諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間無救業， 廣生諸煩惱，

惡道受惡報， 障閡應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡道受惡報， 障閡應當知。

三障：業障、煩惱障、報障，謂障閡聖道及聖道方便，故說障。除此三障，餘法雖為障，然此三障五因緣易見易知，所謂處、趣、生、果、人。彼業障者，五無間業，所謂害父、害母、害阿羅漢、壞僧、出佛身血。此業報無間必生地獄中，是故說無間。有二因緣故得無間：背恩義及壞福田。彼害父母是背恩無間，餘者壞福田無間。罪最大者所謂壞僧，次出佛身血，次害阿羅漢，次害母，次害父。此義雜品當廣說。煩惱障者，謂勤及利煩惱。有眾生煩惱勤而不利，應作四句。勤而不利者，數行軟煩惱。利而不勤者，增上煩惱不數行。亦勤亦利者，數行增上煩惱。不勤不利者，不數行軟煩惱。彼軟煩惱不利者，此說煩惱障，以依軟結便有中，依中便增故。若利煩惱不勤者非障，以不數行故。若俱者，一切惡。不俱者，一切勝。當知善根亦如是。以行煩惱故建立障非成就者，以一切眾生等成就煩惱故，隨其所應。彼煩惱障者，當知黃門、氣噓富蘭那等。又復說難陀、央掘魔欝、鞞羅迦葉。如是比。以說力故，彼得見諦，舍利弗等非其境界。報障者，惡道處、欝單曰、無想天處。問：此障，何者最大惡？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三障：業障、煩惱障、報障，謂障閡聖道及聖道方便，故說障。除此三障，餘法雖為障，然此三障五因緣易見易知，所謂處、趣、生、果、人。彼業障者，五無間業，所謂害父、害母、害阿羅漢、壞僧、出佛身血。此業報無間必生地獄中，是故說無間。有二因緣故得無間：背恩義及壞福田。彼害父母是背恩無間，餘者壞福田無間。罪最大者所謂壞僧，次出佛身血，次害阿羅漢，次害母，次害父。此義雜品當廣說。煩惱障者，謂勤及利煩惱。有眾生煩惱勤而不利，應作四句。勤而不利者，數行軟煩惱。利而不勤者，增上煩惱不數行。亦勤亦利者，數行增上煩惱。不勤不利者，不數行軟煩惱。彼軟煩惱不利者，此說煩惱障，以依軟結便有中，依中便增故。若利煩惱不勤者非障，以不數行故。若俱者，一切惡。不俱者，一切勝。當知善根亦如是。以行煩惱故建立障非成就者，以一切眾生等成就煩惱故，隨其所應。彼煩惱障者，當知黃門、氣噓富蘭那等。又復說難陀、央掘魔欝、鞞羅迦葉。如是比。以說力故，彼得見諦，舍利弗等非其境界。報障者，惡道處、欝單曰、無想天處。問：此障，何者最大惡？答：

所謂煩惱障， 是說最大惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂煩惱障， 是說最大惡，

無間業為中， 報障則為軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間業為中， 報障則為軟。

三障中煩惱障最大惡，次業障，次報障，以煩惱障能轉業障，業障轉報障故。又說報障最大惡，以一切因時可轉，果時不可轉故。此則不然。彼或有煩惱障成就，或業障、或報障、或煩惱業障。或煩惱障、報障無，業障、報障俱成就，以因果不俱故。彼業障者三方，煩惱障、報障者五趣。問：如所說無間業其罪最大，謂壞僧。僧壞有何性？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三障中煩惱障最大惡，次業障，次報障，以煩惱障能轉業障，業障轉報障故。又說報障最大惡，以一切因時可轉，果時不可轉故。此則不然。彼或有煩惱障成就，或業障、或報障、或煩惱業障。或煩惱障、報障無，業障、報障俱成就，以因果不俱故。彼業障者三方，煩惱障、報障者五趣。問：如所說無間業其罪最大，謂壞僧。僧壞有何性？答：

謂不和合性， 當知是僧壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂不和合性， 當知是僧壞，

不隱沒無記， 是不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不隱沒無記， 是不相應行。

僧壞者，是不和合性，不隱沒無記不相應行陰攝。壞僧罪是妄語。問：何等誰成就？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧壞者，是不和合性，不隱沒無記不相應行陰攝。壞僧罪是妄語。問：何等誰成就？答：

壞者則是僧， 罪則壞僧人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞者則是僧， 罪則壞僧人，

彼受一劫報， 無擇地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼受一劫報， 無擇地獄中。

壞者則是僧罪則壞僧人者，僧成就壞，壞僧人成就罪。彼受一劫報無擇地獄中者，壞僧罪，無擇地獄中受一劫報。若作餘惡行，種餘地獄報，彼或無擇，彼後不能壞僧。壞僧後作餘惡行，彼一切皆無擇地獄果。若多行惡行者，所受身廣大而柔軟，多受眾苦。餘無間業後不能壞僧者，要族姓端正戒聞才辯，如是之人乃能壞僧，以彼自立為大師故。犯戒者非增上。問：云何壞僧？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞者則是僧罪則壞僧人者，僧成就壞，壞僧人成就罪。彼受一劫報無擇地獄中者，壞僧罪，無擇地獄中受一劫報。若作餘惡行，種餘地獄報，彼或無擇，彼後不能壞僧。壞僧後作餘惡行，彼一切皆無擇地獄果。若多行惡行者，所受身廣大而柔軟，多受眾苦。餘無間業後不能壞僧者，要族姓端正戒聞才辯，如是之人乃能壞僧，以彼自立為大師故。犯戒者非增上。問：云何壞僧？答：

大師及是道， 諸比丘異忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師及是道， 諸比丘異忍，

破壞和合僧， 所謂見行增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞和合僧， 所謂見行增。

大師及是道諸比丘異忍破壞和合僧者，謂比丘起如是希望：提婆達多是我大師，非瞿曇；彼所制五法是道，非八正。當知是壞僧。又說受籌、見聞俱增。問：何等人破僧？答：謂見行增上者。見行人壞僧，惡希望故。非愛行人，輕動故。問：為在家人壞僧、為出家？答：比丘受具足比丘壞僧，非在家、非沙彌、非比丘尼。若彼心住壞僧，即彼心是果，六識身一一現在前。壞僧覺亦如是。問：何處壞僧？為幾人？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師及是道諸比丘異忍破壞和合僧者，謂比丘起如是希望：提婆達多是我大師，非瞿曇；彼所制五法是道，非八正。當知是壞僧。又說受籌、見聞俱增。問：何等人破僧？答：謂見行增上者。見行人壞僧，惡希望故。非愛行人，輕動故。問：為在家人壞僧、為出家？答：比丘受具足比丘壞僧，非在家、非沙彌、非比丘尼。若彼心住壞僧，即彼心是果，六識身一一現在前。壞僧覺亦如是。問：何處壞僧？為幾人？答：

三方極少八， 是則羯磨壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三方極少八， 是則羯磨壞，

閻浮提至九， 是則法輪壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提至九， 是則法輪壞。

三方極少八是則羯磨壞者，三天下羯磨僧壞，極少者至八，以四人名僧非三故。若於一住處界內，二部僧各別作布薩羯磨，當知是僧壞。問：何處壞法輪？為幾人？答：閻浮提至九是則法輪壞。閻浮提法輪壞非餘處，以此有道則有異道，若此有大師則有異師。極少至九人。乃至二部各別，有一人僧所同者、教僧者、僧隨順者教無慚無愧部，謂提婆達也。問：為壞聖僧、為凡夫僧？答：凡夫壞，非聖人，以正定聚故、不壞淨故。又說得忍凡夫亦不壞。已入決定聖僧，世尊不壞眷屬故。問：住何分僧不壞？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三方極少八是則羯磨壞者，三天下羯磨僧壞，極少者至八，以四人名僧非三故。若於一住處界內，二部僧各別作布薩羯磨，當知是僧壞。問：何處壞法輪？為幾人？答：閻浮提至九是則法輪壞。閻浮提法輪壞非餘處，以此有道則有異道，若此有大師則有異師。極少至九人。乃至二部各別，有一人僧所同者、教僧者、僧隨順者教無慚無愧部，謂提婆達也。問：為壞聖僧、為凡夫僧？答：凡夫壞，非聖人，以正定聚故、不壞淨故。又說得忍凡夫亦不壞。已入決定聖僧，世尊不壞眷屬故。問：住何分僧不壞？答：

不結界前後， 牟尼已涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不結界前後， 牟尼已涅槃，

息肉未起時， 及無第一雙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息肉未起時， 及無第一雙，

於此六時中， 則無壞法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此六時中， 則無壞法輪。

有六時僧不壞：謂不結界，結界因緣前已說。亦非前亦非後，以此二分中僧一味故。亦非大師般涅槃後，無異師故。亦非未起惡戒惡見息肉，亦非未建立第一雙，以僧壞不經一宿別住，第一雙還和合故。或有欲令七因緣不壞，謂大師在眾彼無威光故、非一切諸佛悉有壞僧由行故。問：此五無間業何等最大惡？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六時僧不壞：謂不結界，結界因緣前已說。亦非前亦非後，以此二分中僧一味故。亦非大師般涅槃後，無異師故。亦非未起惡戒惡見息肉，亦非未建立第一雙，以僧壞不經一宿別住，第一雙還和合故。或有欲令七因緣不壞，謂大師在眾彼無威光故、非一切諸佛悉有壞僧由行故。問：此五無間業何等最大惡？答：

妄語破壞僧， 於諸業最惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄語破壞僧， 於諸業最惡，

第一有中思， 是說最大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一有中思， 是說最大果。

妄語破壞僧於諸業最惡者，壞僧妄語是為最惡，以轉法身故。法者佛所重，以彼廣方便轉故。壞僧者，惱亂大眾故。若僧壞，未超昇離生者不超昇離生，亦無得果亦無坐禪學問思惟業生，大千世界法輪不轉。若僧還和合者，未超昇離生者超昇離生及得果，離欲漏盡坐禪學問思惟業生，大千世界法輪復轉。問：此說妄語最大罪，又餘處說意業及邪見是諸大罪，有何差別？答：五無間罪中妄語為最大，三業中意業為最大，五見中邪見為最大。復次報廣故，妄語最大罪。惱大眾故，意業最大罪。斷善根故，邪見最大罪。問：何等業最大果？答：第一有中思是說最大果，以彼思於非想非非想處八萬劫壽，以報果故說。解脫果者，金剛三昧相應思最大，以彼思永斷一切煩惱得果故。又說一思種八萬劫，然後多思成滿。如畫師先以一色作摸後布眾綵。又說一時正受一行一緣，眾多思現在前，於中或有思受十千劫壽，有三十千劫、四十千劫壽者，此說大劫數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄語破壞僧於諸業最惡者，壞僧妄語是為最惡，以轉法身故。法者佛所重，以彼廣方便轉故。壞僧者，惱亂大眾故。若僧壞，未超昇離生者不超昇離生，亦無得果亦無坐禪學問思惟業生，大千世界法輪不轉。若僧還和合者，未超昇離生者超昇離生及得果，離欲漏盡坐禪學問思惟業生，大千世界法輪復轉。問：此說妄語最大罪，又餘處說意業及邪見是諸大罪，有何差別？答：五無間罪中妄語為最大，三業中意業為最大，五見中邪見為最大。復次報廣故，妄語最大罪。惱大眾故，意業最大罪。斷善根故，邪見最大罪。問：何等業最大果？答：第一有中思是說最大果，以彼思於非想非非想處八萬劫壽，以報果故說。解脫果者，金剛三昧相應思最大，以彼思永斷一切煩惱得果故。又說一思種八萬劫，然後多思成滿。如畫師先以一色作摸後布眾綵。又說一時正受一行一緣，眾多思現在前，於中或有思受十千劫壽，有三十千劫、四十千劫壽者，此說大劫數。