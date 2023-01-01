阿毘曇心論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心論卷第四

尊者法勝造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯

契經品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契經品第八

已說定品，契經品今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說定品，契經品今當說。

一切智所說， 契經微妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智所說， 契經微妙義，

此吾今當說， 宜應善心聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此吾今當說， 宜應善心聽。

雖有一切阿毘曇契經義，然諸契經應具分別，今當說。世尊說三界：欲界、色界、無色界。問：此云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有一切阿毘曇契經義，然諸契經應具分別，今當說。世尊說三界：欲界、色界、無色界。問：此云何？答：

欲界十居止， 色界說十七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界十居止， 色界說十七，

無色中有四， 三有亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色中有四， 三有亦復然。

欲界十居止者，此欲界十居止：地獄、畜生、餓鬼、人、六欲天、四王天、三十三天、炎摩、兜師哆、化樂、他化自在。是眾生起欲想，此處所中若可得物盡望婬欲所有，是以說欲界。問：色界云何？答：色界說十七。色界說十七者，居梵、身梵、富樓光、少光、無量光、光曜、少淨、無量淨、遍淨、無罣礙、受福、果實，無想眾生、不煩不熱、善見、善現、色究竟。此處所不起欲想，但成極妙色，非男非女形，是故色界。無色中有四者，無色界四：居無量空處、無量識處、無所有處、非想非非想處。此處所無色，彼離色欲，是以說無色界。問：世尊說三有，欲有、色有、無色有。此云何？答：三有亦復然，謂前三界分別即是三有。問：如世尊所說七識住，是云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界十居止者，此欲界十居止：地獄、畜生、餓鬼、人、六欲天、四王天、三十三天、炎摩、兜師哆、化樂、他化自在。是眾生起欲想，此處所中若可得物盡望婬欲所有，是以說欲界。問：色界云何？答：色界說十七。色界說十七者，居梵、身梵、富樓光、少光、無量光、光曜、少淨、無量淨、遍淨、無罣礙、受福、果實，無想眾生、不煩不熱、善見、善現、色究竟。此處所不起欲想，但成極妙色，非男非女形，是故色界。無色中有四者，無色界四：居無量空處、無量識處、無所有處、非想非非想處。此處所無色，彼離色欲，是以說無色界。問：世尊說三有，欲有、色有、無色有。此云何？答：三有亦復然，謂前三界分別即是三有。問：如世尊所說七識住，是云何？答：

善趣是欲界， 及色界三地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善趣是欲界， 及色界三地，

無色亦如是， 慧知諸識住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色亦如是， 慧知諸識住。

此欲界中若趣善數，如人及六欲天，色界前三地、無色前三地。初禪地上二禪地三，二禪地上三禪地三，三禪地上四禪地九。於中前三地及無色前三地，是說七識住。何以故？不壞識故、惡趣中苦痛壞故，不得立識住。第四禪無想定壞故，亦不得立識住。非想非非想處，滅盡定壞故，不得立識住，是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此欲界中若趣善數，如人及六欲天，色界前三地、無色前三地。初禪地上二禪地三，二禪地上三禪地三，三禪地上四禪地九。於中前三地及無色前三地，是說七識住。何以故？不壞識故、惡趣中苦痛壞故，不得立識住。第四禪無想定壞故，亦不得立識住。非想非非想處，滅盡定壞故，不得立識住，是故不說。

第一有無想， 眾生居說九， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一有無想， 眾生居說九，

諸有漏四陰， 是說四識住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有漏四陰， 是說四識住。

第一有無想眾生居說九者，此七識住及無想眾生、非想非非想處，是說九眾生居。於中眾生居止，是故說眾生居。諸有漏四陰是說四識住者，有漏色、痛、想、行，若識相續有此伴，是故說識住。問：世尊說十二枝緣起。此亦應當說相。答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一有無想眾生居說九者，此七識住及無想眾生、非想非非想處，是說九眾生居。於中眾生居止，是故說眾生居。諸有漏四陰是說四識住者，有漏色、痛、想、行，若識相續有此伴，是故說識住。問：世尊說十二枝緣起。此亦應當說相。答：

諸煩惱及業， 有體漸漸生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱及業， 有體漸漸生，

是名說有枝， 眾生一切生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名說有枝， 眾生一切生。

於中煩惱，是無明、愛、受。名說業者，行及有。名說體者，餘枝是。一切眾生漸漸生，依體立煩惱，煩惱所作業，業所作體，是故十二種分別。問：此枝為一時行、為漸漸？答：非一時。十二苦陰說十二枝，無明為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中煩惱，是無明、愛、受。名說業者，行及有。名說體者，餘枝是。一切眾生漸漸生，依體立煩惱，煩惱所作業，業所作體，是故十二種分別。問：此枝為一時行、為漸漸？答：非一時。十二苦陰說十二枝，無明為首。

彼是次第立， 受於生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼是次第立， 受於生死中，

過去及未來， 處中說於八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去及未來， 處中說於八。

彼有枝次第立，於中前生時，一切煩惱共有及伴說無明，由此故造業，業造果是行，彼生種心是識，彼共生四陰相續是名色。於中所依眼為首，諸根是六入，根境界心和合是更樂，更樂所生受是痛，痛所著是愛，痛具所煩勞是受，彼所勞造業是有，於中更受果是生，彼生中無量起災患是老死。如是此有枝一切生中，二攝過去世、二未來、八現在生中攝。問：世尊說六界，此云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有枝次第立，於中前生時，一切煩惱共有及伴說無明，由此故造業，業造果是行，彼生種心是識，彼共生四陰相續是名色。於中所依眼為首，諸根是六入，根境界心和合是更樂，更樂所生受是痛，痛所著是愛，痛具所煩勞是受，彼所勞造業是有，於中更受果是生，彼生中無量起災患是老死。如是此有枝一切生中，二攝過去世、二未來、八現在生中攝。問：世尊說六界，此云何？答：

諸大謂有四， 及與有漏識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大謂有四， 及與有漏識，

亦色中間知， 是界說生本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦色中間知， 是界說生本。

諸大謂有四及與有漏識亦色中間知者，四大：地、水、火、風。有漏識及色中間可知，謂眼所受此六法說界。問：以何等故於眾多法中說六界？答：是界說生本。是六法生死之本，此中有士夫想，於中身地所生、水所潤、火成熟、除爛腐臭風所起、空中間飲食、由風行出入識所立。此中起士夫想，是生死性，故說界。問：世尊說四聖諦，此相云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大謂有四及與有漏識亦色中間知者，四大：地、水、火、風。有漏識及色中間可知，謂眼所受此六法說界。問：以何等故於眾多法中說六界？答：是界說生本。是六法生死之本，此中有士夫想，於中身地所生、水所潤、火成熟、除爛腐臭風所起、空中間飲食、由風行出入識所立。此中起士夫想，是生死性，故說界。問：世尊說四聖諦，此相云何？答：

諸行若有果， 有漏是說苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行若有果， 有漏是說苦，

若有因是習， 苦盡謂之滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有因是習， 苦盡謂之滅。

諸行若有果有漏是說苦者，一切有漏從行因中生，亦作一切苦患，是故一切行說苦諦。若有因是習者，一切有漏行他因，是以一切行說習諦。如一女亦說母、亦說女，前後故。如是有漏行，亦說苦諦、亦說習諦，已生當生故。苦盡謂之滅者，一切有漏行滅、休息、止，謂之滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行若有果有漏是說苦者，一切有漏從行因中生，亦作一切苦患，是故一切行說苦諦。若有因是習者，一切有漏行他因，是以一切行說習諦。如一女亦說母、亦說女，前後故。如是有漏行，亦說苦諦、亦說習諦，已生當生故。苦盡謂之滅者，一切有漏行滅、休息、止，謂之滅諦。

若有無漏行， 是說為道諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有無漏行， 是說為道諦，

彼為二事故， 見著則知微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為二事故， 見著則知微。

若有無漏行是說為道諦者，一切無漏行說道諦。何以故？休息苦時盡是具故。問：何以故說諦？答：彼為二事故。二事說諦：自相真實非顛倒，及見彼得非顛倒意。問：如前因後果，以何等故世尊前說果後說因？答：見著則知微。聖諦雖有前習後苦、先修道後得滅，但應前見苦諦後見習諦，如是應先見滅諦後見道諦。何以故？苦麁習細，滅麁道細。是故世尊先說苦諦後說習諦，先說滅諦後說道諦。問：世尊說四聖沙門果，此幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有無漏行是說為道諦者，一切無漏行說道諦。何以故？休息苦時盡是具故。問：何以故說諦？答：彼為二事故。二事說諦：自相真實非顛倒，及見彼得非顛倒意。問：如前因後果，以何等故世尊前說果後說因？答：見著則知微。聖諦雖有前習後苦、先修道後得滅，但應前見苦諦後見習諦，如是應先見滅諦後見道諦。何以故？苦麁習細，滅麁道細。是故世尊先說苦諦後說習諦，先說滅諦後說道諦。問：世尊說四聖沙門果，此幾種？答：

聖果有六種， 最勝在九地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖果有六種， 最勝在九地，

第三在六地， 二俱依未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三在六地， 二俱依未來。

聖果有六種者，六種四沙門果，無漏五陰及數緣滅。問：四沙門果，何地所攝？答：最勝在九地。最勝是無著果，是九地所攝：根本四禪、三無色、未來及中間。第三在六地者，不還果六地所攝：具足四禪、未來及中，非無色，以無法智故。二俱依未來者，須陀洹果及斯陀含，未來禪所攝，以未離欲故。問：世尊說四道，苦非速通、苦速通、樂不速通、樂速通。此何相？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖果有六種者，六種四沙門果，無漏五陰及數緣滅。問：四沙門果，何地所攝？答：最勝在九地。最勝是無著果，是九地所攝：根本四禪、三無色、未來及中間。第三在六地者，不還果六地所攝：具足四禪、未來及中，非無色，以無法智故。二俱依未來者，須陀洹果及斯陀含，未來禪所攝，以未離欲故。問：世尊說四道，苦非速通、苦速通、樂不速通、樂速通。此何相？答：

從信行諸法， 無煩惱遲想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從信行諸法， 無煩惱遲想，

從法行諸法， 無煩惱速想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從法行諸法， 無煩惱速想。

從信行諸法無煩惱遲想者，從信行無漏法是非速，鈍根輩所攝是遲。若受此，當知信解脫、時解脫亦受，同鈍根故。從法行諸法無煩惱速想者，從法行無漏法，利根輩所攝是速。若受此，當知見到、不時解脫亦受，同利根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從信行諸法無煩惱遲想者，從信行無漏法是非速，鈍根輩所攝是遲。若受此，當知信解脫、時解脫亦受，同鈍根故。從法行諸法無煩惱速想者，從法行無漏法，利根輩所攝是速。若受此，當知見到、不時解脫亦受，同利根故。

根本禪地中， 知假名樂想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本禪地中， 知假名樂想，

小及難得故， 餘皆是苦想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小及難得故， 餘皆是苦想。

根本禪地中知假名樂想者，根本四禪中利根及鈍根法說樂道。何以故？止觀導等故及樂行故。小及難得故餘皆是苦想者，餘地攝無漏是苦想。所以者何？以小故。未來禪、中間禪止道小，無色中觀小，是故極苦一向難得及小，故說苦。問：世尊說四不壞淨，於佛不壞淨、於法僧聖戒不壞淨。此云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本禪地中知假名樂想者，根本四禪中利根及鈍根法說樂道。何以故？止觀導等故及樂行故。小及難得故餘皆是苦想者，餘地攝無漏是苦想。所以者何？以小故。未來禪、中間禪止道小，無色中觀小，是故極苦一向難得及小，故說苦。問：世尊說四不壞淨，於佛不壞淨、於法僧聖戒不壞淨。此云何？答：

自覺聲聞法， 解脫亦餘因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺聲聞法， 解脫亦餘因，

清淨無垢信， 聖戒及決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無垢信， 聖戒及決定。

自覺聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者，自覺是佛，彼佛無著果所攝。無學功德是佛法，於此法若無漏信，是說於佛不壞淨。已取正證聲聞，彼學無學功德是說聲聞法。於此法若無漏信，是說於僧不壞淨。涅槃中無漏信及餘有為法，如苦諦習諦信、菩薩無漏功德信、學無學辟支佛法信，是說於法不壞淨。聖戒者無漏戒，是說於戒不壞淨。問：以何等故不壞淨一向無漏，非有漏？答：及決定。此是決定，從正見中生故。無漏信、無漏戒，定無漏。有漏信者為不信所壞，有漏戒者為非戒所壞，是以不決定。無漏不壞至後生，是以決定，故不壞淨一向無漏。問：世尊說修定有四，有修定於現法中得樂居、有修定得知見、有修定分別慧、有修定得漏盡。此何相？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者，自覺是佛，彼佛無著果所攝。無學功德是佛法，於此法若無漏信，是說於佛不壞淨。已取正證聲聞，彼學無學功德是說聲聞法。於此法若無漏信，是說於僧不壞淨。涅槃中無漏信及餘有為法，如苦諦習諦信、菩薩無漏功德信、學無學辟支佛法信，是說於法不壞淨。聖戒者無漏戒，是說於戒不壞淨。問：以何等故不壞淨一向無漏，非有漏？答：及決定。此是決定，從正見中生故。無漏信、無漏戒，定無漏。有漏信者為不信所壞，有漏戒者為非戒所壞，是以不決定。無漏不壞至後生，是以決定，故不壞淨一向無漏。問：世尊說修定有四，有修定於現法中得樂居、有修定得知見、有修定分別慧、有修定得漏盡。此何相？答：

初禪若有善， 說現法是樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初禪若有善， 說現法是樂，

若知於生死， 是說名知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知於生死， 是說名知見。

初禪若有善說現法是樂者，淨及無漏初禪能得現法樂居。若知於生死是說名知見者，生死智通是說修定知見共依五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初禪若有善說現法是樂者，淨及無漏初禪能得現法樂居。若知於生死是說名知見者，生死智通是說修定知見共依五陰。

慧分別當知， 求得諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧分別當知， 求得諸功德，

金剛喻四禪， 是名為漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻四禪， 是名為漏盡。

慧分別當知求得諸功德者，方便生功德，名欲界戒。聞思修功德，一切色無色界善法。一切無漏有為法，是一切修定分別慧。金剛喻四禪是名為漏盡者，金剛喻名最後學心共相應共有，第四禪所攝，是說修定漏盡。何義？此如來自已說。問：世尊說四如意足、四正斷、四意止。彼亦應當說相。答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧分別當知求得諸功德者，方便生功德，名欲界戒。聞思修功德，一切色無色界善法。一切無漏有為法，是一切修定分別慧。金剛喻四禪是名為漏盡者，金剛喻名最後學心共相應共有，第四禪所攝，是說修定漏盡。何義？此如來自已說。問：世尊說四如意足、四正斷、四意止。彼亦應當說相。答：

善有為諸法， 求方便等起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有為諸法， 求方便等起，

佛說如意足， 亦現正意斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如意足， 亦現正意斷。

善有為諸法求方便等起佛說如意足者，求方便等起，如前修定分別慧說，是一切如意足，如意乘器故。亦現正意斷者，即此一切功德說正斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有為諸法求方便等起佛說如意足者，求方便等起，如前修定分別慧說，是一切如意足，如意乘器故。亦現正意斷者，即此一切功德說正斷。

彼亦是意止， 四聖種亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦是意止， 四聖種亦然，

謂有恩力生， 彼聖之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂有恩力生， 彼聖之所說。

彼亦是意止者，即此法亦說意止。問：世尊說四聖種，此云何？答：四聖種亦然，即此法亦說四聖種。問：何以故，此一切功德說意止、正斷、如意足聖種？答：謂有恩力生彼聖之所說。此諸法謂定恩力生、由定住，是故說如意足。精進恩力生，故說正斷。念恩力生，故說意止。少欲知足恩力生，故說聖種。已共分別道品，自相今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦是意止者，即此法亦說意止。問：世尊說四聖種，此云何？答：四聖種亦然，即此法亦說四聖種。問：何以故，此一切功德說意止、正斷、如意足聖種？答：謂有恩力生彼聖之所說。此諸法謂定恩力生、由定住，是故說如意足。精進恩力生，故說正斷。念恩力生，故說意止。少欲知足恩力生，故說聖種。已共分別道品，自相今當說。

淨信精進念， 喜慧及倚覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信精進念， 喜慧及倚覺，

護思惟戒定， 是法謂道品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護思惟戒定， 是法謂道品。

此十法說道品非餘。於中信是信根、信力，精進是四正斷，精進根、精進力、精進覺枝、正方便。念是念根、念力、念覺枝、正念。喜是喜覺枝。慧是四意止、慧根、慧力、擇法覺枝、正見。倚是倚覺枝。護是護覺枝。思惟是正志。戒是正語、正業、正命。定是四如意足、定根、定力、定覺枝、正定。問：何以此法如是多種分別？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十法說道品非餘。於中信是信根、信力，精進是四正斷，精進根、精進力、精進覺枝、正方便。念是念根、念力、念覺枝、正念。喜是喜覺枝。慧是四意止、慧根、慧力、擇法覺枝、正見。倚是倚覺枝。護是護覺枝。思惟是正志。戒是正語、正業、正命。定是四如意足、定根、定力、定覺枝、正定。問：何以此法如是多種分別？答：

處方便一意， 濡鈍及利根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處方便一意， 濡鈍及利根，

見道思惟道， 佛說三十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見道思惟道， 佛說三十七。

處者，正念立緣中，故說意止。方便者，正方便，故說正斷。一意者，立一意，故說如意足。濡鈍意得，故說根。利根者，利根意得故說力。見道者，見道得，故說道支。思惟道者，思惟道得，故說覺支。是謂分別事故。佛說三十七，此十法事故佛說三十七。問：此道品何地所攝？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處者，正念立緣中，故說意止。方便者，正方便，故說正斷。一意者，立一意，故說如意足。濡鈍意得，故說根。利根者，利根意得故說力。見道者，見道得，故說道支。思惟道者，思惟道得，故說覺支。是謂分別事故。佛說三十七，此十法事故佛說三十七。問：此道品何地所攝？答：

禪第二未來， 是說三十六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪第二未來， 是說三十六，

三四三十五， 中間禪亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三四三十五， 中間禪亦然。

禪第二未來是說三十六者，第二禪無正志，未來禪無喜覺枝，餘有三四三十五。中間禪亦然者，第三、第四禪、中間禪，無喜覺枝、無正志，餘有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪第二未來是說三十六者，第二禪無正志，未來禪無喜覺枝，餘有三四三十五。中間禪亦然者，第三、第四禪、中間禪，無喜覺枝、無正志，餘有。

第一說一切， 三空三十一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一說一切， 三空三十一，

最上二十一， 欲界二十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上二十一， 欲界二十二。

第一說一切者，初禪具有三十七。三空三十一者，三空中有三十一。喜、正志、正語、正業、正命、身意止，彼中無，餘有。最上二十一者，非想非非想處，無七覺、八道及身意止。欲界二十二者，除覺枝、道枝，餘有。問：世尊說四食，揣食、更樂食、意思食、識食。是何相？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一說一切者，初禪具有三十七。三空三十一者，三空中有三十一。喜、正志、正語、正業、正命、身意止，彼中無，餘有。最上二十一者，非想非非想處，無七覺、八道及身意止。欲界二十二者，除覺枝、道枝，餘有。問：世尊說四食，揣食、更樂食、意思食、識食。是何相？答：

諸食中揣食， 是欲界三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸食中揣食， 是欲界三種，

識思及更樂， 是食謂有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識思及更樂， 是食謂有漏。

諸食中揣食是欲界三種者，欲界揣食三種：香、味、細滑，除飢渴故說食。識思及更樂是食謂有漏者，有漏識、有漏思、有漏更樂。是說食，有何義？後生相續不斷，故說食。問：世尊說三三摩提，空、無願、無相。此三摩提云何，行幾行？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸食中揣食是欲界三種者，欲界揣食三種：香、味、細滑，除飢渴故說食。識思及更樂是食謂有漏者，有漏識、有漏思、有漏更樂。是說食，有何義？後生相續不斷，故說食。問：世尊說三三摩提，空、無願、無相。此三摩提云何，行幾行？答：

無願有十行， 二行是空定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無願有十行， 二行是空定，

聖行中四行， 說是無想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖行中四行， 說是無想定。

無願有十行者，無願三摩提行十行：無常行、苦行、習諦四行、道諦四行。二行是空定者，空三摩提二行：空及無我行。聖行中四行說是無想定者，無想三摩提，滅諦四行。問：世尊說四顛倒，於無常有常想，心顛倒、想顛倒、見顛倒；苦有樂想、不淨有淨想、非我有我想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。此何見斷、為何性？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無願有十行者，無願三摩提行十行：無常行、苦行、習諦四行、道諦四行。二行是空定者，空三摩提二行：空及無我行。聖行中四行說是無想定者，無想三摩提，滅諦四行。問：世尊說四顛倒，於無常有常想，心顛倒、想顛倒、見顛倒；苦有樂想、不淨有淨想、非我有我想，心顛倒、想顛倒、見顛倒。此何見斷、為何性？答：

曉了見苦斷， 四種是顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了見苦斷， 四種是顛倒，

三見性所有， 捨見正見說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三見性所有， 捨見正見說。

曉了見苦斷四種是顛倒者，一切四顛倒見苦斷，以行苦處故。三見性所有捨見正見說者，顛倒是見性，三見中最上，即是說顛倒。身見，是說我見我，是我見故。邊見見，有常及斷。見盜，不淨見淨，彼一切行苦處。及見性所有心想，見作亂故，說心顛倒、想顛倒、見顛倒，但非性顛倒。問：世尊說多見六十二，首是何見所攝？答：一切見是五見所攝，身見為首。問：云何知？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了見苦斷四種是顛倒者，一切四顛倒見苦斷，以行苦處故。三見性所有捨見正見說者，顛倒是見性，三見中最上，即是說顛倒。身見，是說我見我，是我見故。邊見見，有常及斷。見盜，不淨見淨，彼一切行苦處。及見性所有心想，見作亂故，說心顛倒、想顛倒、見顛倒，但非性顛倒。問：世尊說多見六十二，首是何見所攝？答：一切見是五見所攝，身見為首。問：云何知？答：

誹謗於真實， 此說為邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗於真實， 此說為邪見，

非實而見實， 是二見及智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非實而見實， 是二見及智。

誹謗於真實此說為邪見者，謂見誹謗真實法無，此如說無施無齊無說，如是一切說邪見。非實而見實是二見及智者，五陰中不真實我，見我觀有是實見說身見。非真實樂淨，觀有樂淨，是見見。盜及餘邪智，思惟所斷，如夜有見謂是賊，如竪木人像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗於真實此說為邪見者，謂見誹謗真實法無，此如說無施無齊無說，如是一切說邪見。非實而見實是二見及智者，五陰中不真實我，見我觀有是實見說身見。非真實樂淨，觀有樂淨，是見見。盜及餘邪智，思惟所斷，如夜有見謂是賊，如竪木人像。

淨見謂戒盜， 是非因見因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨見謂戒盜， 是非因見因，

受邊說此見， 依斷滅有常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受邊說此見， 依斷滅有常。

淨見謂戒盜是非因見因者，謂法於法非因見是因，此見是戒盜，如苦行至解脫。受邊說此見依斷滅有常者，謂見無常事見常，是謂有常見；謂因緣相續不識已見斷，是謂斷見，謂之受邊見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨見謂戒盜是非因見因者，謂法於法非因見是因，此見是戒盜，如苦行至解脫。受邊說此見依斷滅有常者，謂見無常事見常，是謂有常見；謂因緣相續不識已見斷，是謂斷見，謂之受邊見。

建立諸誹謗， 因依於二邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立諸誹謗， 因依於二邊，

若有事轉行， 是正見應斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有事轉行， 是正見應斷。

建立諸誹謗者，說邪見。彼若誹謗苦是見苦斷、若誹謗習是見習斷、若誹謗滅是見滅斷、若誹謗道是見道斷。身見建立於苦我，是我是見苦斷。見盜建立苦為樂，是見苦斷；若習是見習斷；若滅是見滅斷。不受正法，是故見滅斷；道亦復然。戒盜，若行有漏處，是見苦斷；若行無漏處，是見道斷。見斷滅計常，是亦見苦斷。現五陰受斷滅，計常非不現。此中分別一切諸見。問：世尊說二十二根。此云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立諸誹謗者，說邪見。彼若誹謗苦是見苦斷、若誹謗習是見習斷、若誹謗滅是見滅斷、若誹謗道是見道斷。身見建立於苦我，是我是見苦斷。見盜建立苦為樂，是見苦斷；若習是見習斷；若滅是見滅斷。不受正法，是故見滅斷；道亦復然。戒盜，若行有漏處，是見苦斷；若行無漏處，是見道斷。見斷滅計常，是亦見苦斷。現五陰受斷滅，計常非不現。此中分別一切諸見。問：世尊說二十二根。此云何？答：

諸界在於內， 身三及命根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸界在於內， 身三及命根，

是根生死依， 聖人之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是根生死依， 聖人之所說。

諸界在於內者，眼、耳、鼻、舌、意。身三者，身根三種：身根、男根、女根。及命根者，命根第九。是根生死依聖人之所說者，此九根，生死依故，說根。眾生是生死想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸界在於內者，眼、耳、鼻、舌、意。身三者，身根三種：身根、男根、女根。及命根者，命根第九。是根生死依聖人之所說者，此九根，生死依故，說根。眾生是生死想。

從痛諸煩惱， 信首依清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從痛諸煩惱， 信首依清淨，

九根謂無漏， 是三依於道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九根謂無漏， 是三依於道。

從痛諸煩惱者，樂根、苦根、喜根、憂根、護根，是諸痛從此諸煩惱，故說根。信首依清淨者，信根、精進念定慧根，依此解脫，故說根。九根謂無漏是三依於道者，信首五根、三痛及意根。是若無漏依道，故說根。謂從信行、法行，道所攝是未知根，謂思惟道所攝是已知根，謂無學道所攝是無知根。問：此中幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從痛諸煩惱者，樂根、苦根、喜根、憂根、護根，是諸痛從此諸煩惱，故說根。信首依清淨者，信根、精進念定慧根，依此解脫，故說根。九根謂無漏是三依於道者，信首五根、三痛及意根。是若無漏依道，故說根。謂從信行、法行，道所攝是未知根，謂思惟道所攝是已知根，謂無學道所攝是無知根。問：此中幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：

欲界四善八， 色種性有七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界四善八， 色種性有七，

諸心數者十， 一心慧所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸心數者十， 一心慧所說。

欲界四者，男根、女根、苦根、憂根，是一向欲界繫。餘如界品說。善八者，信首五根及三無漏。色種性有七者，色根有七：五色根、男根、女根，餘者非色。問：幾性心、幾性心數、幾非性心非性心數？答：諸心數者，十信首五根及五痛。一心慧所說者，意根是，餘根非性心非性心數。問：幾有報、幾無報？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界四者，男根、女根、苦根、憂根，是一向欲界繫。餘如界品說。善八者，信首五根及三無漏。色種性有七者，色根有七：五色根、男根、女根，餘者非色。問：幾性心、幾性心數、幾非性心非性心數？答：諸心數者，十信首五根及五痛。一心慧所說者，意根是，餘根非性心非性心數。問：幾有報、幾無報？答：

一及十有報， 是慧之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一及十有報， 是慧之所說，

十三中是報， 見實者分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三中是報， 見實者分別。

一者憂根一定有報，一向善不善故。現在方便起，是不從報生。非威儀非工巧，是以非無記，故一向有報。及十有報是慧之所說者，信首五根謂有漏是有報，謂無漏是無報。意根及三痛，謂無記及無漏是無報，餘善不善是有報。苦根謂無記是無報，餘有報。問：幾是報、幾非是報？答：十三中是報見實者分別。十三根中，或性是報或非色根七、命根、意根及四痛。無記法者，善不善中生故報。問：生時幾根最初得報？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者憂根一定有報，一向善不善故。現在方便起，是不從報生。非威儀非工巧，是以非無記，故一向有報。及十有報是慧之所說者，信首五根謂有漏是有報，謂無漏是無報。意根及三痛，謂無記及無漏是無報，餘善不善是有報。苦根謂無記是無報，餘有報。問：幾是報、幾非是報？答：十三中是報見實者分別。十三根中，或性是報或非色根七、命根、意根及四痛。無記法者，善不善中生故報。問：生時幾根最初得報？答：

二或六七八， 謂初時可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二或六七八， 謂初時可得，

欲中有報相， 亦六及上一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲中有報相， 亦六及上一。

二或六七八謂初時可得者，謂漸漸成根，如卵生、濕生、胎生，是最初時二根生：身根及命根。化生無形得六根：五色根及命根。一形七，二形八。欲中有報想者，此說是一向欲界眾生。亦六及上一者，色界最初得六根，無色一根，彼爾時一向穢污心，是以一向穢污得心心數法非報。問：命終時幾根最後捨？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二或六七八謂初時可得者，謂漸漸成根，如卵生、濕生、胎生，是最初時二根生：身根及命根。化生無形得六根：五色根及命根。一形七，二形八。欲中有報想者，此說是一向欲界眾生。亦六及上一者，色界最初得六根，無色一根，彼爾時一向穢污心，是以一向穢污得心心數法非報。問：命終時幾根最後捨？答：

四捨八與九， 或復捨於十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四捨八與九， 或復捨於十，

死時漸漸滅， 善捨各增五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死時漸漸滅， 善捨各增五。

四捨八與九或復捨於十死時漸漸滅者，無記心漸命終時，最後捨四根：身、意、命、護根。無形一時無記心命終捨八根，一形九，二形十。善捨各增五者，即彼善心加增信首五根。如是色無色界，隨根可得亦如是。問：幾見斷、幾思惟斷、幾無斷？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四捨八與九或復捨於十死時漸漸滅者，無記心漸命終時，最後捨四根：身、意、命、護根。無形一時無記心命終捨八根，一形九，二形十。善捨各增五者，即彼善心加增信首五根。如是色無色界，隨根可得亦如是。問：幾見斷、幾思惟斷、幾無斷？答：

二斷無斷四， 二種根有六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二斷無斷四， 二種根有六，

三微妙不斷， 謂餘思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三微妙不斷， 謂餘思惟斷。

二斷無斷四者，四根見斷、思惟斷；無斷，意根及三痛。二種根有六者，信首五根及憂根。三微妙不斷者，三無漏是不斷。謂餘思惟斷者，九根思惟斷：命根八及苦根。已說諸經，門今當說。問：世尊說六識，眼識、耳鼻舌身意識。此識識何法？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二斷無斷四者，四根見斷、思惟斷；無斷，意根及三痛。二種根有六者，信首五根及憂根。三微妙不斷者，三無漏是不斷。謂餘思惟斷者，九根思惟斷：命根八及苦根。已說諸經，門今當說。問：世尊說六識，眼識、耳鼻舌身意識。此識識何法？答：

若取諸根義， 是五種心界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取諸根義， 是五種心界，

受一切諸法， 是謂意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受一切諸法， 是謂意識界。

若取諸根義是五種心界者，義名五種色是五識識，眼識識色乃至身識識細滑。受一切諸法是謂意識界者，意識識一切諸法，此境界一切諸法。問：有十法，欲界相應不相應、色界相應不相應、無色界相應不相應、有為無漏相應不相應、無為二種、善及無記。此中應分別智，一一智境界幾法？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若取諸根義是五種心界者，義名五種色是五識識，眼識識色乃至身識識細滑。受一切諸法是謂意識界者，意識識一切諸法，此境界一切諸法。問：有十法，欲界相應不相應、色界相應不相應、無色界相應不相應、有為無漏相應不相應、無為二種、善及無記。此中應分別智，一一智境界幾法？答：

五法應當知， 法智之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法應當知， 法智之境界，

未知智為七， 他心境界三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未知智為七， 他心境界三。

五法應當知法智之境界者，五法，法智境界：欲界相應不相應、無漏相應不相應、無為善。未知智為七者，未知智境界七法：色、無色界，及無漏相應不相應、無為善。他心境界三者，他心智境界三法：欲、色及無漏相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法應當知法智之境界者，五法，法智境界：欲界相應不相應、無漏相應不相應、無為善。未知智為七者，未知智境界七法：色、無色界，及無漏相應不相應、無為善。他心境界三者，他心智境界三法：欲、色及無漏相應。

有漏智有十， 因果境界六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏智有十， 因果境界六，

解脫智一法， 道二謂餘九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫智一法， 道二謂餘九。

有漏智有十者，有漏智是等智，彼一切十法境界，一切法境界故。因果境界六者，苦智及習智是境界六法：三界相應不相應。解脫智一法者，滅智境界一法，唯無為善。道二者，道智境界二法：有為無漏相應不相應。謂餘九者，餘盡智、無生智是境界九法，除其無為無記，是謂智解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏智有十者，有漏智是等智，彼一切十法境界，一切法境界故。因果境界六者，苦智及習智是境界六法：三界相應不相應。解脫智一法者，滅智境界一法，唯無為善。道二者，道智境界二法：有為無漏相應不相應。謂餘九者，餘盡智、無生智是境界九法，除其無為無記，是謂智解。

自地煩惱定， 所使於自地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地煩惱定， 所使於自地，

一切遍是種， 隨在於彼類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切遍是種， 隨在於彼類。

自地煩惱定所使於自地者，欲界諸煩惱所使於欲界，梵世諸煩惱所使於梵世，如是至非想非非想處盡當知。一切遍是種隨在於彼類者，通一切遍，不通一切遍。諸煩惱所使，隨種通一切遍亦他種。如身見，見苦斷，此中苦諦所斷一切使所使。及見習斷，通一切。如是至命根思惟斷，此思惟所斷，一切所使及通一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自地煩惱定所使於自地者，欲界諸煩惱所使於欲界，梵世諸煩惱所使於梵世，如是至非想非非想處盡當知。一切遍是種隨在於彼類者，通一切遍，不通一切遍。諸煩惱所使，隨種通一切遍亦他種。如身見，見苦斷，此中苦諦所斷一切使所使。及見習斷，通一切。如是至命根思惟斷，此思惟所斷，一切所使及通一切。

三界煩惱定， 定在於三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界煩惱定， 定在於三界，

二界應當知， 一界亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二界應當知， 一界亦復然。

三界煩惱定定在於三界者，謂法三界所攝，是定在於三界，此中三界一切使所使。如意根定在三界，此中一切使所使。二界應當知者，謂法二界所攝，是定於二界。此中二界一切使所使，隨界可得。如覺觀定在欲色界，此中欲色界一切使所使。一界亦復然者，謂法定在一界。此中一界一切使所使，如憂根定在欲界一切使所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界煩惱定定在於三界者，謂法三界所攝，是定在於三界，此中三界一切使所使。如意根定在三界，此中一切使所使。二界應當知者，謂法二界所攝，是定於二界。此中二界一切使所使，隨界可得。如覺觀定在欲色界，此中欲色界一切使所使。一界亦復然者，謂法定在一界。此中一界一切使所使，如憂根定在欲界一切使所使。

此佛說契經， 顯示於諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此佛說契經， 顯示於諸法，

識智及諸使， 分別此三門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識智及諸使， 分別此三門。

此佛契經中，若說諸法是三門應分別：識門、智門、使門。如欲有中五根義是六識識；色界四識，除鼻識舌識。相應不相應，故七智知。五種，故欲色界使所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此佛契經中，若說諸法是三門應分別：識門、智門、使門。如欲有中五根義是六識識；色界四識，除鼻識舌識。相應不相應，故七智知。五種，故欲色界使所使。

雜品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜品第九

已說契經品，雜品今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說契經品，雜品今當說。

已說隨相應， 一一分別法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說隨相應， 一一分別法，

於上眾雜義， 今略說善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上眾雜義， 今略說善聽。

有緣亦相應， 有行或與依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有緣亦相應， 有行或與依，

心及心數法， 是同一義說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心及心數法， 是同一義說。

心及心數法此名差別，一切行一緣是故說有緣，更互相應故說相應，境界行故說行，由依生故說依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心及心數法此名差別，一切行一緣是故說有緣，更互相應故說相應，境界行故說行，由依生故說依。

從緣生亦因， 有因及有為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從緣生亦因， 有因及有為，

說處有道路， 有果應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說處有道路， 有果應當知。

有為法中此名差別，由依緣故說緣，生他故說因，由依因故說有因，由依造有故說有為，多方便善顯現故說處，依過去未來現在道路故說道路，有轉成果故說有果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法中此名差別，由依緣故說緣，生他故說因，由依因故說有因，由依造有故說有為，多方便善顯現故說處，依過去未來現在道路故說道路，有轉成果故說有果。

有惡亦隱沒， 穢污下賤黑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有惡亦隱沒， 穢污下賤黑，

善有為及習， 亦復名修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有為及習， 亦復名修學。

有惡亦隱沒穢污下賤黑者，不善及隱沒無記法此名差別，不可說輩中立故說有惡，煩惱所覆故說隱沒，煩惱垢污故說穢污，凡鄙故說下賤，無智闇亂故說黑。善有為及習者，善有為法此名差別，慧中生故說善，行時能得功德及可行故說習及修。已說心相應行，心不相應行今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有惡亦隱沒穢污下賤黑者，不善及隱沒無記法此名差別，不可說輩中立故說有惡，煩惱所覆故說隱沒，煩惱垢污故說穢污，凡鄙故說下賤，無智闇亂故說黑。善有為及習者，善有為法此名差別，慧中生故說善，行時能得功德及可行故說習及修。已說心相應行，心不相應行今當說。

無思想二定， 亦眾生種類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無思想二定， 亦眾生種類，

句身味名身， 命根與法得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句身味名身， 命根與法得。

凡夫性所有， 及諸法四相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫性所有， 及諸法四相，

非色不相應， 說是有為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非色不相應， 說是有為行。

無思想者，生無想天心心數法不起。二定者，無想定、滅盡定。無想定名厭於生死解脫想，由第四禪心相續一時斷。滅盡定名厭於勞務息止想，由非想非非想心相續一時斷。亦眾生種類者，生處已生，於此處眾生依及心相似。句者，名會所說，如所行非常謂興衰法。味者，句會事，廣說如偈及契經。名者，字會說義，如說常。命根者，根及大等相續不斷。得者，成就諸法不捨。凡夫性者，未取正證、離聖法，是凡夫性。所有四相者，生、住、老、無常。非色者，此一切諸法如上所說，非色非色所攝。不相應者，無緣故。說是有為行者，有為造故說有為行。問：此中幾善、幾不善、幾無記？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無思想者，生無想天心心數法不起。二定者，無想定、滅盡定。無想定名厭於生死解脫想，由第四禪心相續一時斷。滅盡定名厭於勞務息止想，由非想非非想心相續一時斷。亦眾生種類者，生處已生，於此處眾生依及心相似。句者，名會所說，如所行非常謂興衰法。味者，句會事，廣說如偈及契經。名者，字會說義，如說常。命根者，根及大等相續不斷。得者，成就諸法不捨。凡夫性者，未取正證、離聖法，是凡夫性。所有四相者，生、住、老、無常。非色者，此一切諸法如上所說，非色非色所攝。不相應者，無緣故。說是有為行者，有為造故說有為行。問：此中幾善、幾不善、幾無記？答：

善二三種五， 七應是無記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善二三種五， 七應是無記，

二在色當知， 一在無色地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二在色當知， 一在無色地。

善二者，無想定、滅盡定。三種五者，得、生、老、住、無常，善中善、不善中不善、無記中無記。七應是無記者，七無記：無想天、眾生種類、句、味、名、命、凡夫性所有。問：此中幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：二在色當知，一在無色地。二在色當知者，無想定及無想天是色界。一在無色地者，滅盡定在無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善二者，無想定、滅盡定。三種五者，得、生、老、住、無常，善中善、不善中不善、無記中無記。七應是無記者，七無記：無想天、眾生種類、句、味、名、命、凡夫性所有。問：此中幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：二在色當知，一在無色地。二在色當知者，無想定及無想天是色界。一在無色地者，滅盡定在無色界。

二界說於三， 謂餘在三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二界說於三， 謂餘在三界，

有漏無漏五， 其餘定有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏無漏五， 其餘定有漏。

二界說於三者，句、味、名亦在欲界亦在色界；非無色界，離言語故。謂餘在三界者；眾生種類、命、得、凡夫性所有，及四相通在三界。問：此中幾有漏、幾無漏？答曰：有漏無漏五其餘定有漏，五者：得、生、老、住、無常，在有漏中有漏、在無漏中無漏。其餘定有漏者，謂餘一切定有漏。問：此離聖法假名凡夫，三界中無記，此云何捨？云何斷？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二界說於三者，句、味、名亦在欲界亦在色界；非無色界，離言語故。謂餘在三界者；眾生種類、命、得、凡夫性所有，及四相通在三界。問：此中幾有漏、幾無漏？答曰：有漏無漏五其餘定有漏，五者：得、生、老、住、無常，在有漏中有漏、在無漏中無漏。其餘定有漏者，謂餘一切定有漏。問：此離聖法假名凡夫，三界中無記，此云何捨？云何斷？答：

初無漏心中， 聖不成就捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初無漏心中， 聖不成就捨，

凡夫流諸界， 離欲時滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫流諸界， 離欲時滅盡。

初無漏心中聖不成就捨者，第一無漏心中得聖法時得，不成就捨。凡夫流諸界者，流諸界時，謂處所命終，此處所捨。謂處所生，彼處所得，無記故。離欲時滅盡者，謂地凡夫所有，若此地離欲，爾時得滅凡夫性。已說心不相應行，無為今當說。三無為法：數緣滅、非數緣及虛空。於中數緣滅者，解脫諸煩惱。依於數緣滅有漏法、離煩惱、解脫。數緣力智力計挍事有而無，是名數緣滅。無罣礙之相，是名曰虛空，謂不障礙色是虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初無漏心中聖不成就捨者，第一無漏心中得聖法時得，不成就捨。凡夫流諸界者，流諸界時，謂處所命終，此處所捨。謂處所生，彼處所得，無記故。離欲時滅盡者，謂地凡夫所有，若此地離欲，爾時得滅凡夫性。已說心不相應行，無為今當說。三無為法：數緣滅、非數緣及虛空。於中數緣滅者，解脫諸煩惱。依於數緣滅有漏法、離煩惱、解脫。數緣力智力計挍事有而無，是名數緣滅。無罣礙之相，是名曰虛空，謂不障礙色是虛空。

諸法眾緣起， 亦從依與緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法眾緣起， 亦從依與緣，

不具以不生， 此滅非是明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不具以不生， 此滅非是明。

一切有為法從眾緣而生，無緣則不生。如眼識，依眼、依色、依空、依明、依地、依寂然，若此一切共和者便得生，若餘不具便不得生。如眼時眠，一切時生，爾時是餘事不具眼識，不得生。若彼眼識應當生而不生，眼生已終不復更生，離此緣故。是有未來，不復當生。彼起具差違不和，是非數緣滅。如是一切行盡當知。已說無為，因今當說。問：有為法說是因，此中云何因？為誰因？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為法從眾緣而生，無緣則不生。如眼識，依眼、依色、依空、依明、依地、依寂然，若此一切共和者便得生，若餘不具便不得生。如眼時眠，一切時生，爾時是餘事不具眼識，不得生。若彼眼識應當生而不生，眼生已終不復更生，離此緣故。是有未來，不復當生。彼起具差違不和，是非數緣滅。如是一切行盡當知。已說無為，因今當說。問：有為法說是因，此中云何因？為誰因？答：

前因相似增， 或俱依倚生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前因相似增， 或俱依倚生，

二因及一緣， 一向已生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二因及一緣， 一向已生說。

前因相似增者，前生法後生相似因轉增，如濡善於自地濡善因，及中因上因中於中因，及上因上唯上因，行法時有住有增終不減，以是故非為濡因。或俱依倚生者，或因俱生，如相應因及共有因。二因及一緣一向已生說者，自然因已生當言因，非不生前者後因，未生者無前後。若為有者，應隨時生不從因，但不爾，是故不有一切。遍因亦如是，及次第緣。問：謂此報者，為是眾生數、為非眾生數？答：報是眾生數，報者眾生數法中說，非不眾生數。所以者何？眾生數者不共有，非眾生數共有，是故非報。問：是果法云何？答：有為解脫果，一切有為法性果，所有由因緣，故無為解脫亦應說道果。問：有緣法云何行緣？答：有緣者，共俱有緣法，是相應、是共俱一緣中行不別。問：何處行？答：行於他境界。他境界中行非自性，離自行及緣差別故。問：心心數法為有處所、為無處所？答：無處所。所以者何？普因故。普因生心心數法。因二眼生一識，若有住處者，應住一眼中一識故。若爾者，第二眼不應見色而見，是故非一眼中住。如是一切盡知。若如是者，以是故無住處。問：世尊說心解脫，云何心解脫？為過去、為未來、為現在？答：生時而解脫，道生時解脫。所以者何？道生時諸煩惱滅，是故生時解脫。問：道生時斷煩惱為不？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前因相似增者，前生法後生相似因轉增，如濡善於自地濡善因，及中因上因中於中因，及上因上唯上因，行法時有住有增終不減，以是故非為濡因。或俱依倚生者，或因俱生，如相應因及共有因。二因及一緣一向已生說者，自然因已生當言因，非不生前者後因，未生者無前後。若為有者，應隨時生不從因，但不爾，是故不有一切。遍因亦如是，及次第緣。問：謂此報者，為是眾生數、為非眾生數？答：報是眾生數，報者眾生數法中說，非不眾生數。所以者何？眾生數者不共有，非眾生數共有，是故非報。問：是果法云何？答：有為解脫果，一切有為法性果，所有由因緣，故無為解脫亦應說道果。問：有緣法云何行緣？答：有緣者，共俱有緣法，是相應、是共俱一緣中行不別。問：何處行？答：行於他境界。他境界中行非自性，離自行及緣差別故。問：心心數法為有處所、為無處所？答：無處所。所以者何？普因故。普因生心心數法。因二眼生一識，若有住處者，應住一眼中一識故。若爾者，第二眼不應見色而見，是故非一眼中住。如是一切盡知。若如是者，以是故無住處。問：世尊說心解脫，云何心解脫？為過去、為未來、為現在？答：生時而解脫，道生時解脫。所以者何？道生時諸煩惱滅，是故生時解脫。問：道生時斷煩惱為不？答：

道滅時滅結， 明慧之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道滅時滅結， 明慧之所說。

道滅時斷諸煩惱，非生時。所以者何？道生時是未來，未來道者不能行事，以是故無礙道滅時斷煩惱，解脫道生時解脫。問：世尊說有愛無有愛，有愛幾種、無有幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道滅時斷諸煩惱，非生時。所以者何？道生時是未來，未來道者不能行事，以是故無礙道滅時斷煩惱，解脫道生時解脫。問：世尊說有愛無有愛，有愛幾種、無有幾種？答：

有愛有五種， 無有獨一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有愛有五種， 無有獨一相。

有愛有五種。有愛名於生不生物若愛，是名有愛。此五種，有苦斷、見習滅道斷及思惟斷。無有獨一相者，無有愛名已見斷，樂於斷是名無有愛。此一向思惟斷。所以者何？從見愛思惟斷，此是不轉行相續中愛非愛見，是故思惟斷。問：世尊說三界：斷界、無欲界、滅界。此何相？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有愛有五種。有愛名於生不生物若愛，是名有愛。此五種，有苦斷、見習滅道斷及思惟斷。無有獨一相者，無有愛名已見斷，樂於斷是名無有愛。此一向思惟斷。所以者何？從見愛思惟斷，此是不轉行相續中愛非愛見，是故思惟斷。問：世尊說三界：斷界、無欲界、滅界。此何相？答：

愛處餘煩惱， 滅盡是三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛處餘煩惱， 滅盡是三界。

愛斷是無欲界，處斷是滅界，餘煩惱斷是斷界。問：十心欲界，善穢污無記色界，善穢污無記無色界。善穢污無記及無漏，此心幾穢污心中可得？幾善心中可得？幾無記心中？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛斷是無欲界，處斷是滅界，餘煩惱斷是斷界。問：十心欲界，善穢污無記色界，善穢污無記無色界。善穢污無記及無漏，此心幾穢污心中可得？幾善心中可得？幾無記心中？答：

穢污心得十， 正覺之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污心得十， 正覺之所說，

善心中得六， 無記即無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善心中得六， 無記即無記。

穢污心得十正覺之所說者，穢污心中得一切十心界，及地來還時三界善穢污及無記，此心一切得，退時得無漏。善心中得六者，善心中得六心，欲界善求學得及身口行。亦變化心無記、色界善變化心無記、無色界善心及無漏。無記即無記者，無記心唯無記，以劣故。問：前已說道品十法，此中幾根性所有、幾非根？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污心得十正覺之所說者，穢污心中得一切十心界，及地來還時三界善穢污及無記，此心一切得，退時得無漏。善心中得六者，善心中得六心，欲界善求學得及身口行。亦變化心無記、色界善變化心無記、無色界善心及無漏。無記即無記者，無記心唯無記，以劣故。問：前已說道品十法，此中幾根性所有、幾非根？答：

道品有六法， 當知是為根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道品有六法， 當知是為根。

此中六法根性所有，信首五根及喜，餘者非根所有。問：諸法為自性相應、為他性？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中六法根性所有，信首五根及喜，餘者非根所有。問：諸法為自性相應、為他性？答：

相應於諸法， 是說謂為他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應於諸法， 是說謂為他。

諸法他性相應不自性，非為自性於自性伴。問：若此，解脫當云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法他性相應不自性，非為自性於自性伴。問：若此，解脫當云何？答：

緣中解於縛， 大仙人所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣中解於縛， 大仙人所說。

諸煩惱於緣中愚即彼不起愚，緣中縛即於中解，不可以相應解相應。所以者何？以空故。問：若斷即是解脫、為異？答：如是若解脫者即是斷。問：頗斷非解脫不？答：有，或斷已故縛。見道及思惟，苦智已生習智未生，見苦所斷煩惱斷，而見習所斷煩惱縛。如是思惟所斷一切種，更互相緣故。問：見四真諦云何得不壞淨？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱於緣中愚即彼不起愚，緣中縛即於中解，不可以相應解相應。所以者何？以空故。問：若斷即是解脫、為異？答：如是若解脫者即是斷。問：頗斷非解脫不？答：有，或斷已故縛。見道及思惟，苦智已生習智未生，見苦所斷煩惱斷，而見習所斷煩惱縛。如是思惟所斷一切種，更互相緣故。問：見四真諦云何得不壞淨？答：

二解於三諦， 四由見正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二解於三諦， 四由見正道，

興起清淨信， 修習於二世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興起清淨信， 修習於二世。

二解於三諦者，觀苦習滅得於法不壞淨。苦智習滅相應信，是名不壞淨，得是及聖戒。四由見正道興起清淨信者，見道時具得四。問：幾世修？答：修習於二世。諸法修於二世：現在修行、未來者得修。問：心共行法云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二解於三諦者，觀苦習滅得於法不壞淨。苦智習滅相應信，是名不壞淨，得是及聖戒。四由見正道興起清淨信者，見道時具得四。問：幾世修？答：修習於二世。諸法修於二世：現在修行、未來者得修。問：心共行法云何？答：

一切心數法， 說是心共行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切心數法， 說是心共行，

此相及餘法， 作亦應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此相及餘法， 作亦應當知。

一切心數法說是心共行者，一切心數法說心共行，心近故。此相者，此心有四相：生、住、老、無常，亦心近故。及餘法者，餘心數法相亦心共行。作亦應當知者，無教戒如前說。問：斷法云何？答：斷諸有漏法。一切有漏法斷，雜惡故。問：知法云何？答：知及諸無垢，有漏及無漏，是一切知法，一切智境界故。問：遠法云何？答：過去未來是說遠，不辦事故。問：近法云何？答：餘說近。現在近，辦事故。無為近，速得故。問：定法云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切心數法說是心共行者，一切心數法說心共行，心近故。此相者，此心有四相：生、住、老、無常，亦心近故。及餘法者，餘心數法相亦心共行。作亦應當知者，無教戒如前說。問：斷法云何？答：斷諸有漏法。一切有漏法斷，雜惡故。問：知法云何？答：知及諸無垢，有漏及無漏，是一切知法，一切智境界故。問：遠法云何？答：過去未來是說遠，不辦事故。問：近法云何？答：餘說近。現在近，辦事故。無為近，速得故。問：定法云何？答：

無間無救業， 及諸無漏行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間無救業， 及諸無漏行，

慧者說是定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者說是定。

五無間業是定，必至地獄故。無漏行亦是定，必至解脫果故。餘不定。問：見處云何？答：見處必有漏，一切有漏法見處，五見處所故。問：若成就根，是成就幾根？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五無間業是定，必至地獄故。無漏行亦是定，必至解脫果故。餘不定。問：見處云何？答：見處必有漏，一切有漏法見處，五見處所故。問：若成就根，是成就幾根？答：

說有十九根， 謂成就極多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十九根， 謂成就極多，

少成就極八， 曉了根所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少成就極八， 曉了根所說。

說有十九根謂成就極多者，十九根，成就極多，如二形及具根者未離欲見諦。少成就極八曉了根所說者，成就八根，如不具身根斷善根，及生無色中凡夫。問：幾種更樂？答：五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十九根謂成就極多者，十九根，成就極多，如二形及具根者未離欲見諦。少成就極八曉了根所說者，成就八根，如不具身根斷善根，及生無色中凡夫。問：幾種更樂？答：五種。

增有對無明， 處中明更樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增有對無明， 處中明更樂，

聖道俱有二， 能興起成果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖道俱有二， 能興起成果。

意識相應更樂，是說增更樂。五識相應更樂，是謂有對更樂。穢污更樂，是說無明更樂。無漏更樂，是說明更樂。有漏非穢污更樂，是說非明非無明更樂。問：何等道德果？為無礙道、為解脫道？答：聖道俱有二，能興起成果。二道共得果：一者解縛，二者得解脫。此二道成果。問：無著住何心般涅槃？答：無著心中得無為涅槃，無著一切事、無所作、無為、無所求住，從報心中便般涅槃。問：幾有？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意識相應更樂，是說增更樂。五識相應更樂，是謂有對更樂。穢污更樂，是說無明更樂。無漏更樂，是說明更樂。有漏非穢污更樂，是說非明非無明更樂。問：何等道德果？為無礙道、為解脫道？答：聖道俱有二，能興起成果。二道共得果：一者解縛，二者得解脫。此二道成果。問：無著住何心般涅槃？答：無著心中得無為涅槃，無著一切事、無所作、無為、無所求住，從報心中便般涅槃。問：幾有？答：

生有及死有， 根本亦復中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生有及死有， 根本亦復中。

生有者，始生時陰是謂生有。死有者，死時陰是謂死有。根本有者，除生有及死有，於其中間陰，是謂根本有。中有者，有所至陰是謂中有。問：說有厭、有離欲。云何厭？云何離欲？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生有者，始生時陰是謂生有。死有者，死時陰是謂死有。根本有者，除生有及死有，於其中間陰，是謂根本有。中有者，有所至陰是謂中有。問：說有厭、有離欲。云何厭？云何離欲？答：

諸智在苦因， 此忍修於厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智在苦因， 此忍修於厭，

滅欲得無欲， 說普在四中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅欲得無欲， 說普在四中。

諸智在苦因此忍修於厭者，若智及忍緣苦習，是說厭行厭處故。滅欲得無欲說普在四中者，四諦中智及忍說離欲，能斷欲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智在苦因此忍修於厭者，若智及忍緣苦習，是說厭行厭處故。滅欲得無欲說普在四中者，四諦中智及忍說離欲，能斷欲故。

論品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論品第十

威儀不威儀， 若離復獲得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀不威儀， 若離復獲得，

不由此致勝， 能決定者答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不由此致勝， 能決定者答。

答：有，從無色生色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，從無色生色。

頗得聖果時， 一切離諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗得聖果時， 一切離諸惡，

有為淨善法， 得已而不修？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為淨善法， 得已而不修？

答：有，退時得過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，退時得過去。

道者興起時， 未遠離諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道者興起時， 未遠離諸惡，

解脫時離惡， 願答已必定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫時離惡， 願答已必定。

答：有，謂當來願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，謂當來願。

頗光曜煩惱， 興起於定時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗光曜煩惱， 興起於定時，

清淨初禪中， 獲得墮衰退？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨初禪中， 獲得墮衰退？

答：有，無著果修及勳修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，無著果修及勳修。

頗見諦道中， 逮得諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗見諦道中， 逮得諸善法，

是法亦有緣， 聖者不見緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法亦有緣， 聖者不見緣？

答：有，欲界中修行等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，欲界中修行等智。

頗慧有漏果， 遠離淨功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗慧有漏果， 遠離淨功德，

不離從於意， 此亦是彼果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離從於意， 此亦是彼果？

答：有，欲界變化心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，欲界變化心。

頗住無礙道， 成就於諸滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗住無礙道， 成就於諸滅，

諸煩惱從彼， 非如無漏見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱從彼， 非如無漏見？

答：有，修學諸道時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，修學諸道時。

頗結不解脫， 無垢者獲得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗結不解脫， 無垢者獲得，

而不斷煩惱， 謂此無垢盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不斷煩惱， 謂此無垢盡？

答：有，從光曜中生梵天時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，從光曜中生梵天時。

頗無漏淨地， 未曾得已得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗無漏淨地， 未曾得已得，

不離欲非退， 不依於見道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離欲非退， 不依於見道？

答：有，離色欲取證時，得無漏無色思惟道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有，離色欲取證時，得無漏無色思惟道。

頗未得諸法， 而逮得此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗未得諸法， 而逮得此法，

不捨彼不得？ 若能知者答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨彼不得？ 若能知者答。

答：有餘，初無漏心品，得餘無漏功德，捨凡夫事，餘者一切不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有餘，初無漏心品，得餘無漏功德，捨凡夫事，餘者一切不得。