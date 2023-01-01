阿毘曇心論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心論卷第三

尊者法勝造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯

智品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智品第六

智慧性能了， 明觀一切有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧性能了， 明觀一切有，

有無有涅槃， 是相今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無有涅槃， 是相今當說。

謂智賢聖品已略說有無，有境界今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂智賢聖品已略說有無，有境界今當說。

三智佛所說， 最上第一意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三智佛所說， 最上第一意，

法智未知智， 及世俗等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智未知智， 及世俗等智。

此三智攝一切智，於中法智名謂境界。於欲界苦習滅道無漏智境界，是初受法相，故曰法智。從法智根現見已，非根現亦見未知智，未知智名謂境界。色無色界苦習滅道無漏智境界，是後受法相，故曰未知智。等智名謂有漏智，是多取等諦智男女長短為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三智攝一切智，於中法智名謂境界。於欲界苦習滅道無漏智境界，是初受法相，故曰法智。從法智根現見已，非根現亦見未知智，未知智名謂境界。色無色界苦習滅道無漏智境界，是後受法相，故曰未知智。等智名謂有漏智，是多取等諦智男女長短為首。

苦習息止道， 二智如可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦習息止道， 二智如可得，

此名與四智， 解脫師所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名與四智， 解脫師所說。

此二智，法智、未知智，若行於諦，如是相似名所說：苦諦境界說苦智，習諦境界說習智，滅諦境界說滅智，道諦境界說道智。解脫師所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二智，法智、未知智，若行於諦，如是相似名所說：苦諦境界說苦智，習諦境界說習智，滅諦境界說滅智，道諦境界說道智。解脫師所說。

若智觀他心， 是從三中說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智觀他心， 是從三中說，

盡無生智二， 境界在四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡無生智二， 境界在四門。

若智觀他心是從三中說者，他心智謂有漏境界，是等智境界。欲界道是法智境界，色界道是未知智。盡無生智二者，無學二智：盡智、無生智。於中所作已竟，受無學智，是盡智，不復更作受無學智。是無生智，是亦法智未知智。問：盡智、無生智何諦境界？答：境界在四門，此二智四諦境界：苦、習、滅、道。已說十智，行今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智觀他心是從三中說者，他心智謂有漏境界，是等智境界。欲界道是法智境界，色界道是未知智。盡無生智二者，無學二智：盡智、無生智。於中所作已竟，受無學智，是盡智，不復更作受無學智。是無生智，是亦法智未知智。問：盡智、無生智何諦境界？答：境界在四門，此二智四諦境界：苦、習、滅、道。已說十智，行今當說。

二智十六行， 法智未知智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智十六行， 法智未知智，

如是行或非， 是說為等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行或非， 是說為等智。

二智十六行法智未知智者，法智性是十六行四行受：苦四行、習四行、滅四行、道未知智；色無色界亦爾。如是行或非是說為等智者，煗、頂、忍、第一法中攝等智行，無漏行二諦所攝。十六行第一法攝四行聞思，及餘思惟等智十六行。離此，餘等智非十六行，謂施、戒、慈如是比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二智十六行法智未知智者，法智性是十六行四行受：苦四行、習四行、滅四行、道未知智；色無色界亦爾。如是行或非是說為等智者，煗、頂、忍、第一法中攝等智行，無漏行二諦所攝。十六行第一法攝四行聞思，及餘思惟等智十六行。離此，餘等智非十六行，謂施、戒、慈如是比。

四智有四行， 決定行所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智有四行， 決定行所說，

正觀他心智， 此或是或非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正觀他心智， 此或是或非。

四智有四行決定行所說者，苦智四行如上說，習、滅、道智亦如是。正觀他心智此或是或非者，無漏他心智，四行如道智有漏非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智有四行決定行所說者，苦智四行如上說，習、滅、道智亦如是。正觀他心智此或是或非者，無漏他心智，四行如道智有漏非。

盡智無生智， 離空無我行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智無生智， 離空無我行，

說有十四行， 受相為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有十四行， 受相為最勝。

盡智無生智離空無我行說有十四行者，盡智無生智十四行，除空、無我行。所以者何？彼行等諦我已作，不復更作，空、無我者不以此行。受相為最勝者，非一切無漏智在十六行，十六行者是總行。更有無漏智受十六相，如身意止是自相智，不在十六行前受十六行，此自相行於諸無漏智前受故勝。已說十六行，如此智所得今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智無生智離空無我行說有十四行者，盡智無生智十四行，除空、無我行。所以者何？彼行等諦我已作，不復更作，空、無我者不以此行。受相為最勝者，非一切無漏智在十六行，十六行者是總行。更有無漏智受十六相，如身意止是自相智，不在十六行前受十六行，此自相行於諸無漏智前受故勝。已說十六行，如此智所得今當說。

第一無漏心， 或有成就一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一無漏心， 或有成就一，

二或成就三， 於上增益一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二或成就三， 於上增益一。

第一無漏心或有成就一者，第一無漏心，苦法忍相應，未離欲成就一等智，已離欲成就他心智。二或成就三者，第二無漏心，苦法智相應，未離欲成就三：法智、苦智、等智，已離欲成就他心智。於上增益一者，於上四時增說一，四時得苦未知智得未知智，習法智得習智，滅法智得滅智，道法智得道智，忍中不得智。問：此智何地所攝？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一無漏心或有成就一者，第一無漏心，苦法忍相應，未離欲成就一等智，已離欲成就他心智。二或成就三者，第二無漏心，苦法智相應，未離欲成就三：法智、苦智、等智，已離欲成就他心智。於上增益一者，於上四時增說一，四時得苦未知智得未知智，習法智得習智，滅法智得滅智，道法智得道智，忍中不得智。問：此智何地所攝？答：

九智聖所說， 依倚於上地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智聖所說， 依倚於上地，

禪中有十智， 無色地中八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪中有十智， 無色地中八。

九智聖所說依倚於上地者，未來禪、中間禪無他心智，根本禪攝故。禪中有十智者，根本四禪中有十智。無色地中八者，無色中有八智，除法智、他心智。法智者境界，於欲界不以無色境界。於欲界他心智行，乘色無色中無色。已說地，修今當說。修有二種：得修、行修。得修者，謂功德未曾得而得，得已諸餘功德彼所倚，亦得得已後時不求而生。行修者，謂曾得功德今現在前行。問：此諸智云何修？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智聖所說依倚於上地者，未來禪、中間禪無他心智，根本禪攝故。禪中有十智者，根本四禪中有十智。無色地中八者，無色中有八智，除法智、他心智。法智者境界，於欲界不以無色境界。於欲界他心智行，乘色無色中無色。已說地，修今當說。修有二種：得修、行修。得修者，謂功德未曾得而得，得已諸餘功德彼所倚，亦得得已後時不求而生。行修者，謂曾得功德今現在前行。問：此諸智云何修？答：

若以得為修， 智者諸聖見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以得為修， 智者諸聖見，

彼即當來修， 諸忍亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即當來修， 諸忍亦如是。

若已得為修智者諸聖見彼即當來修者，見諦道中謂智現在前修，即彼當來修法智乃至道智。諸忍亦如是者，忍亦如是，苦法忍現在前修，即苦法忍當來修，非智非餘忍，如是一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已得為修智者諸聖見彼即當來修者，見諦道中謂智現在前修，即彼當來修法智乃至道智。諸忍亦如是者，忍亦如是，苦法忍現在前修，即苦法忍當來修，非智非餘忍，如是一切。

是於三心中， 得修於等智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是於三心中， 得修於等智，

或修七或六， 最後心所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或修七或六， 最後心所說。

是於三心中得修於等智者，即見諦道中，三心須當來修等智。苦未知智、習未知智、滅未知智，行此三諦時得修等智。所以者何？此三諦習已觀非道諦，謂地見道即彼地等智及欲界。或修七或六最後心所說者，道未知智離欲修七智，謂阿那含果所攝。未離欲修六智，除他心智，彼中非想非非想道得沙門果，是以不修等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是於三心中得修於等智者，即見諦道中，三心須當來修等智。苦未知智、習未知智、滅未知智，行此三諦時得修等智。所以者何？此三諦習已觀非道諦，謂地見道即彼地等智及欲界。或修七或六最後心所說者，道未知智離欲修七智，謂阿那含果所攝。未離欲修六智，除他心智，彼中非想非非想道得沙門果，是以不修等智。

十七無漏心， 於上思惟道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七無漏心， 於上思惟道，

當知修於七， 六修增益根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知修於七， 六修增益根。

十七無漏心於上思惟道當知修於七者，須陀洹果上思惟道，十七心須修七智，此道未來禪所攝，是以無他心智。盡智、無生智是無學，以故無餘七智必修。所以者何？彼意此功德常不空，若不修者曾得已捨復未更得，於其中間應空而不空，是以必修。六種增益根者，增益根名謂信解脫，增益諸根逮得見到。彼有九無礙道、九解脫道，是一切無礙道、一切解脫道修六智。此說未離欲，是以無他心智。爾時學道不學斷煩惱，彼未曾得修功德非已曾得，是以不修等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七無漏心於上思惟道當知修於七者，須陀洹果上思惟道，十七心須修七智，此道未來禪所攝，是以無他心智。盡智、無生智是無學，以故無餘七智必修。所以者何？彼意此功德常不空，若不修者曾得已捨復未更得，於其中間應空而不空，是以必修。六種增益根者，增益根名謂信解脫，增益諸根逮得見到。彼有九無礙道、九解脫道，是一切無礙道、一切解脫道修六智。此說未離欲，是以無他心智。爾時學道不學斷煩惱，彼未曾得修功德非已曾得，是以不修等智。

得不還果時， 遠離於七地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不還果時， 遠離於七地，

思學諸通道， 解脫修習八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思學諸通道， 解脫修習八。

得不還果時者，若得不還果修八智，彼中要得根本禪，是以修他心智，餘智如前。遠離於七地者，四禪三無色離欲時，一切九解脫道修八智，於中一切修下地禪。思學諸通道解脫修習八者，三通：如意足、天眼、天耳，一切九解脫道修八智。所以者何？攝根本禪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不還果時者，若得不還果修八智，彼中要得根本禪，是以修他心智，餘智如前。遠離於七地者，四禪三無色離欲時，一切九解脫道修八智，於中一切修下地禪。思學諸通道解脫修習八者，三通：如意足、天眼、天耳，一切九解脫道修八智。所以者何？攝根本禪故。

此無礙道中， 及滅第一有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無礙道中， 及滅第一有，

彼八解脫道， 說者修習七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼八解脫道， 說者修習七。

七地離欲時，一切無礙道中修七智，除他心智。所以者何？此無礙道修滅結智，他心智非滅結，以故不修。非想非非想處第一有，彼離欲時，八解脫道中修七智，除等智。所以者何？等智於非想非非想處轉還，以非離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地離欲時，一切無礙道中修七智，除他心智。所以者何？此無礙道修滅結智，他心智非滅結，以故不修。非想非非想處第一有，彼離欲時，八解脫道中修七智，除等智。所以者何？等智於非想非非想處轉還，以非離故。

離於第一有， 六修無礙道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於第一有， 六修無礙道，

乘上應當知， 修習於下地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘上應當知， 修習於下地。

離於第一有六修無礙道者，第一離欲時，九無礙道中修六智，除他心智及等智。乘上應當知修習於下地者，此修一切地，當知修自地諸智及下地所攝。謂依初禪離欲，彼修二地功德，自地所攝及未來禪，如是至無所有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於第一有六修無礙道者，第一離欲時，九無礙道中修六智，除他心智及等智。乘上應當知修習於下地者，此修一切地，當知修自地諸智及下地所攝。謂依初禪離欲，彼修二地功德，自地所攝及未來禪，如是至無所有處。

漏無漏一切， 諸地修功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏無漏一切， 諸地修功德，

初無學心中， 此未知智意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初無學心中， 此未知智意。

漏無漏一切諸地修功德初無學心中者，得無著果時，九地及自地，亦一切諸地於中修。所以者何？非想非非想處地煩惱相違。一切地有煩惱意不明淨，無煩惱意明淨，是以離彼修一切。問：此無學初心何智相應？答：此未知智意，是初無學心未知智相應。彼作是念：我生已滅。是非想非非想處生緣。所以者何？最後盡故。是以苦未知智相應。問：又世尊言見、智、慧，此三為一種、為種種？答：此是慧之差別，慧性所有，但以事故，世尊或說見、或說智。問：此義云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏無漏一切諸地修功德初無學心中者，得無著果時，九地及自地，亦一切諸地於中修。所以者何？非想非非想處地煩惱相違。一切地有煩惱意不明淨，無煩惱意明淨，是以離彼修一切。問：此無學初心何智相應？答：此未知智意，是初無學心未知智相應。彼作是念：我生已滅。是非想非非想處生緣。所以者何？最後盡故。是以苦未知智相應。問：又世尊言見、智、慧，此三為一種、為種種？答：此是慧之差別，慧性所有，但以事故，世尊或說見、或說智。問：此義云何？答：

謂決定能知， 諸忍非智性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂決定能知， 諸忍非智性，

盡智則非見， 無生智亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智則非見， 無生智亦然。

謂決定能知諸忍非智性者，修行八忍能求故見、能視故慧，但非智，不決定故。所以者何？用始緣故。盡智則非見無生智亦然者，盡智、無生智，視故慧、決定故智，但非見，不求故、無所為故。餘無漏慧種，三性所有：見、智及慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂決定能知諸忍非智性者，修行八忍能求故見、能視故慧，但非智，不決定故。所以者何？用始緣故。盡智則非見無生智亦然者，盡智、無生智，視故慧、決定故智，但非見，不求故、無所為故。餘無漏慧種，三性所有：見、智及慧。

善俗有漏智， 在意及諸見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善俗有漏智， 在意及諸見，

當知此則見， 說一切是慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此則見， 說一切是慧。

善俗有漏智在意及諸見當知此則見者，意識地中善有漏慧，三性：見、智及慧。五見煩惱性，此見所有，觀察故；亦不離智及慧。餘有漏慧種，非見性所有。所以者何？無記意識相應慧種，非見性所有，不觀察故。穢污慧種亦非見性，所有煩惱所壞故。五識相應慧種亦非見性，所有不觀察故；亦不離智性。說一切是慧者，謂前所說離，如忍中離智，盡智無生智離見。除善意識地及五見已，餘有漏慧離見。慧不如是。所以者何？一切智種、一切見種即是慧種故。問：一一智幾智緣？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善俗有漏智在意及諸見當知此則見者，意識地中善有漏慧，三性：見、智及慧。五見煩惱性，此見所有，觀察故；亦不離智及慧。餘有漏慧種，非見性所有。所以者何？無記意識相應慧種，非見性所有，不觀察故。穢污慧種亦非見性，所有煩惱所壞故。五識相應慧種亦非見性，所有不觀察故；亦不離智性。說一切是慧者，謂前所說離，如忍中離智，盡智無生智離見。除善意識地及五見已，餘有漏慧離見。慧不如是。所以者何？一切智種、一切見種即是慧種故。問：一一智幾智緣？答：

法智未知智， 曉了於九智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智未知智， 曉了於九智，

因智及果智， 是二智境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因智及果智， 是二智境界。

法智未知智曉了於九智者，法智觀九智、緣九智，除未知智。所以者何？未知智者，非欲界果、非欲界因、非欲界滅、非欲界道。未知智亦如是，九智緣，除法智。因智及果智是二智境界者，習智是因智，彼有漏他心智及等智緣同習故，餘非緣，無漏故。苦智亦如是，此即果智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智未知智曉了於九智者，法智觀九智、緣九智，除未知智。所以者何？未知智者，非欲界果、非欲界因、非欲界滅、非欲界道。未知智亦如是，九智緣，除法智。因智及果智是二智境界者，習智是因智，彼有漏他心智及等智緣同習故，餘非緣，無漏故。苦智亦如是，此即果智。

道智是九智， 解脫智無緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道智是九智， 解脫智無緣，

餘一切境界， 決定智所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘一切境界， 決定智所說。

道智是九智者，道智境界九智，不緣等智，有漏故；餘盡緣，同道諦故。解脫智無緣者，解脫智是滅智，非緣智，緣無為故。餘一切境界決定智所說者，餘有四智，緣一切十智。等智緣十智，境界一切法故。他心智亦緣十智，具他心境界故。盡智、無生智亦緣十智，一切有為境界故。問：又世尊言，未知智如離非想非非想處得無著果。未知智是彼道，非以此可知。未知智是彼道非餘耶？答：亦有法智是色無色界道。問：何者？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道智是九智者，道智境界九智，不緣等智，有漏故；餘盡緣，同道諦故。解脫智無緣者，解脫智是滅智，非緣智，緣無為故。餘一切境界決定智所說者，餘有四智，緣一切十智。等智緣十智，境界一切法故。他心智亦緣十智，具他心境界故。盡智、無生智亦緣十智，一切有為境界故。問：又世尊言，未知智如離非想非非想處得無著果。未知智是彼道，非以此可知。未知智是彼道非餘耶？答：亦有法智是色無色界道。問：何者？答：

若息止及道， 法智之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若息止及道， 法智之所行，

是滅於三界， 非欲未知智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是滅於三界， 非欲未知智。

若息止及道法智之所行是滅於三界者，謂滅法智及道法智，在思惟道是滅於三界結。或有法智離色無色界欲，謂此重見惡，是於欲界思惟滅及道。離色無色界欲，非苦智、非習智。所以者何？不同苦習，同於滅道故。問：頗有未知智滅欲界不？答：非欲未知智。無有未知智能滅於欲界。所以者何？無彼重見惡而非此。問：神通智性所有，彼亦應當說一一幾智？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若息止及道法智之所行是滅於三界者，謂滅法智及道法智，在思惟道是滅於三界結。或有法智離色無色界欲，謂此重見惡，是於欲界思惟滅及道。離色無色界欲，非苦智、非習智。所以者何？不同苦習，同於滅道故。問：頗有未知智滅欲界不？答：非欲未知智。無有未知智能滅於欲界。所以者何？無彼重見惡而非此。問：神通智性所有，彼亦應當說一一幾智？答：

如意足等智， 天眼耳亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意足等智， 天眼耳亦然，

六於宿命中， 五說他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六於宿命中， 五說他心智。

如意足等智天眼耳亦然者，如意足說等智，天眼、天耳亦如是，無漏智不以此行。六於宿命中者，宿命通有六智：法智憶法智分、未知智憶未知智分、等智憶俗、苦智憶過去、苦習智憶過去習、道智憶過去道。五說他心智者，他心智通有五智：法智知他心中法智，及彼相應心心數法；未知智亦如是；等智知他俗心心數法；道智知他無漏心心數法、他心智五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意足等智天眼耳亦然者，如意足說等智，天眼、天耳亦如是，無漏智不以此行。六於宿命中者，宿命通有六智：法智憶法智分、未知智憶未知智分、等智憶俗、苦智憶過去、苦習智憶過去習、道智憶過去道。五說他心智者，他心智通有五智：法智知他心中法智，及彼相應心心數法；未知智亦如是；等智知他俗心心數法；道智知他無漏心心數法、他心智五。

九智漏盡通， 聖人之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智漏盡通， 聖人之所說，

八境界於身， 法十九智二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八境界於身， 法十九智二。

九智漏盡通聖人之所說者，漏盡通無漏九智，一切漏相違故。問：又世尊言，身身觀，意止觀者是慧。此意止何智所有？答：八境界於身八智觀身色假名為身，是八智所知，除他心智及滅智。若智緣色者，是身意止，此二智不緣色。法十者，法意止有十智，離色、痛、心，餘法謂法，是境界有十智自相界，及一切總，如是法意止。九智二者，痛及心九智，除滅智。謂智緣痛是痛意止，謂智緣心是心意止。問：諸如來有智力，云何如來力施設智？及如來四無所畏，智性所有，如所說我等正覺。此諸法，未等正覺不見此相。如是一切此亦應當分別，一一幾智性所有？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九智漏盡通聖人之所說者，漏盡通無漏九智，一切漏相違故。問：又世尊言，身身觀，意止觀者是慧。此意止何智所有？答：八境界於身八智觀身色假名為身，是八智所知，除他心智及滅智。若智緣色者，是身意止，此二智不緣色。法十者，法意止有十智，離色、痛、心，餘法謂法，是境界有十智自相界，及一切總，如是法意止。九智二者，痛及心九智，除滅智。謂智緣痛是痛意止，謂智緣心是心意止。問：諸如來有智力，云何如來力施設智？及如來四無所畏，智性所有，如所說我等正覺。此諸法，未等正覺不見此相。如是一切此亦應當分別，一一幾智性所有？答：

是處非處力， 及無畏第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處非處力， 及無畏第一，

此是佛十智， 餘此中差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是佛十智， 餘此中差別。

是處非處力及無畏第一此是佛十智者，佛有十智，是處非處力，是處智名，受諸法真實相、真實行，受知此法如是相、如是行，是謂是處智非處智。名諸法他相、他行不可得，則知非此法如是相、如是行，是名非處智。是佛十智，初無畏亦十智，等正受故。餘此中差別者，是處非處力，差別有十力，初無畏差別有四無所畏，處非處智是境界差別，故十種分別。初無畏亦境界差別，故四種分別。問：四辯亦智性所有，此亦應當分別，一一幾智？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處非處力及無畏第一此是佛十智者，佛有十智，是處非處力，是處智名，受諸法真實相、真實行，受知此法如是相、如是行，是謂是處智非處智。名諸法他相、他行不可得，則知非此法如是相、如是行，是名非處智。是佛十智，初無畏亦十智，等正受故。餘此中差別者，是處非處力，差別有十力，初無畏差別有四無所畏，處非處智是境界差別，故十種分別。初無畏亦境界差別，故四種分別。問：四辯亦智性所有，此亦應當分別，一一幾智？答：

法辯辭辯一， 應義辯俱十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法辯辭辯一， 應義辯俱十，

願智是七智， 智最勝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願智是七智， 智最勝所說。

法辯辭辯一者，法辯名覺諸法，名是等智，非以無漏智受名。世俗中名是假號，無漏智不以此行。辭辯名覺正說，此亦等智，是俗中假號。應義辯俱十者，應辯名觀及現無所罣礙方便智是十智。義辯名覺諸法真實，彼亦十智，受真實相故(其人云：辭應二辯應，一等智法義，二辯十智也)。問：願智有幾智？答：願智是七智，智最勝所說。願智有七智，除他心智、盡智、無生智。願智者，利捷疾境界，於三世受一切諸法，是七智性所有(其人云：一等智)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法辯辭辯一者，法辯名覺諸法，名是等智，非以無漏智受名。世俗中名是假號，無漏智不以此行。辭辯名覺正說，此亦等智，是俗中假號。應義辯俱十者，應辯名觀及現無所罣礙方便智是十智。義辯名覺諸法真實，彼亦十智，受真實相故(其人云：辭應二辯應，一等智法義，二辯十智也)。問：願智有幾智？答：願智是七智，智最勝所說。願智有七智，除他心智、盡智、無生智。願智者，利捷疾境界，於三世受一切諸法，是七智性所有(其人云：一等智)。

定品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定品第七

問：如是知諸智，此智當云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如是知諸智，此智當云何？答：

智依於諸定， 行無罣礙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智依於諸定， 行無罣礙行，

是以思惟定， 欲求其真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以思惟定， 欲求其真實。

智依於諸定行無罣礙行者，如燈依油，離風處光焰甚明。如是智依於定，意離諸亂，智光甚明，必定無疑行於緣。是以思惟定，欲求其真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智依於諸定行無罣礙行者，如燈依油，離風處光焰甚明。如是智依於定，意離諸亂，智光甚明，必定無疑行於緣。是以思惟定，欲求其真實。

決定說四禪， 及與無色定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定說四禪， 及與無色定，

此中一一說， 雜味淨無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中一一說， 雜味淨無漏。

決定說四禪及與無色定者，有八定：四禪及四無色定。此中一一說雜味淨無漏者，初禪有三種味：相應、淨、無漏。如是一切諸定門。云何味相應？云何淨？云何無漏？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定說四禪及與無色定者，有八定：四禪及四無色定。此中一一說雜味淨無漏者，初禪有三種味：相應、淨、無漏。如是一切諸定門。云何味相應？云何淨？云何無漏？答：

善有漏是淨， 無熱謂無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有漏是淨， 無熱謂無漏，

氣味愛相應， 最上無無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氣味愛相應， 最上無無漏。

善有漏是淨者，謂善是淨，故說淨。無熱謂無漏者，煩惱假名熱，謂定無煩惱是無漏。氣味愛相應者，謂禪無色定愛相應，是具足共相應共行，是說味相應。最上無無漏者，最上非想非非想處，彼中無無漏，不揵疾行故。是有三種，餘各三種。問：禪何性所有？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有漏是淨者，謂善是淨，故說淨。無熱謂無漏者，煩惱假名熱，謂定無煩惱是無漏。氣味愛相應者，謂禪無色定愛相應，是具足共相應共行，是說味相應。最上無無漏者，最上非想非非想處，彼中無無漏，不揵疾行故。是有三種，餘各三種。問：禪何性所有？答：

五枝有覺觀， 亦復有三痛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五枝有覺觀， 亦復有三痛，

若干種四心， 謂之是初禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干種四心， 謂之是初禪。

五枝者，謂五枝攝受初禪令堅固，亦從此得名：覺、觀、喜、樂、一心。覺名當入定時生善功德，始麁心思惟。觀名令心細相續相連。喜名於定中悅。樂名已悅於身心中安隱快樂。一心名於緣中心專不散。此種住定時是枝，及入時捨時，是故五枝。初禪有覺觀者，有覺有觀即是初禪。問：以受五枝，今覺觀何用？答：枝者謂善，是於五枝中說穢污及無記，亦有覺有觀而不是善。亦復有三痛者，初禪有三痛：樂根、喜根、護根。於痛中樂根是身痛，喜根是意地，護根在四識。若干種者，梵世中若干種，有上有下，是說具足生處。四心者，初禪有四心：眼識、耳識、身識、意識。謂之是初禪者，此一切諸法謂是初禪。已說初禪，第二今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五枝者，謂五枝攝受初禪令堅固，亦從此得名：覺、觀、喜、樂、一心。覺名當入定時生善功德，始麁心思惟。觀名令心細相續相連。喜名於定中悅。樂名已悅於身心中安隱快樂。一心名於緣中心專不散。此種住定時是枝，及入時捨時，是故五枝。初禪有覺觀者，有覺有觀即是初禪。問：以受五枝，今覺觀何用？答：枝者謂善，是於五枝中說穢污及無記，亦有覺有觀而不是善。亦復有三痛者，初禪有三痛：樂根、喜根、護根。於痛中樂根是身痛，喜根是意地，護根在四識。若干種者，梵世中若干種，有上有下，是說具足生處。四心者，初禪有四心：眼識、耳識、身識、意識。謂之是初禪者，此一切諸法謂是初禪。已說初禪，第二今當說。

二痛若干種， 二禪有四枝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二痛若干種， 二禪有四枝，

五枝是第三， 此禪說二痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五枝是第三， 此禪說二痛。

二痛者，第二禪有二痛：喜根及護根。若干種者，於中身有若干種，已離覺觀有若干心，或時入喜根、或時入護根，但喜是根本、邊有護根。二禪有四枝者，第二禪有四枝：內淨、喜、樂、一心。內淨名是信，於離中生信。已得初禪離，便作是念：一切可離。餘枝如前說。此種於第二禪是枝。五枝是第三者，第三禪有五枝：樂、護、念、智、一心。樂者，意識地中樂根。護者，已樂於樂，不求餘(其人云：護雖有義，不應云枝也)念者，是護方便不捨。智者，不令樂。一心者，定。此種於第三禪中是枝。此禪說二痛者，第三禪有二痛：樂根及護根，樂根是根本、護根是邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二痛者，第二禪有二痛：喜根及護根。若干種者，於中身有若干種，已離覺觀有若干心，或時入喜根、或時入護根，但喜是根本、邊有護根。二禪有四枝者，第二禪有四枝：內淨、喜、樂、一心。內淨名是信，於離中生信。已得初禪離，便作是念：一切可離。餘枝如前說。此種於第二禪是枝。五枝是第三者，第三禪有五枝：樂、護、念、智、一心。樂者，意識地中樂根。護者，已樂於樂，不求餘(其人云：護雖有義，不應云枝也)念者，是護方便不捨。智者，不令樂。一心者，定。此種於第三禪中是枝。此禪說二痛者，第三禪有二痛：樂根及護根，樂根是根本、護根是邊。

離息入息出， 第四有四枝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離息入息出， 第四有四枝，

此枝謂說善， 亦復分別種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此枝謂說善， 亦復分別種。

離息入息出者，息入者來、息出者去，是第四禪中無。所以者何？彼由定力故，身諸毛孔合。第四有四枝者，第四禪有四枝：不苦不樂、護、淨念、一心。求離苦樂，不苦不樂；餘如前說。問：何禪是枝相應？答：此枝謂說善。善禪枝相應枝，非穢污亦非無記。亦復分別種者，謂種隨處已說，當知是餘處不應有。如初禪有覺有觀，四心說此種，餘一切地無。第四禪離息入息出，是三中無，不應說。已說四禪四無色定，謂餘今當說。問：如世尊言，有根本依，若未離欲。未有根本依，而有無漏功德。是無漏功德何地所攝？答：未來禪所攝。又世尊所說有三定：有覺有觀、無覺少觀、無覺無觀。於中初禪是有覺有觀，第二禪是無覺無觀。謂無覺少觀定，是何地所攝？答：是中間禪所攝。是未來禪、中間禪相，今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離息入息出者，息入者來、息出者去，是第四禪中無。所以者何？彼由定力故，身諸毛孔合。第四有四枝者，第四禪有四枝：不苦不樂、護、淨念、一心。求離苦樂，不苦不樂；餘如前說。問：何禪是枝相應？答：此枝謂說善。善禪枝相應枝，非穢污亦非無記。亦復分別種者，謂種隨處已說，當知是餘處不應有。如初禪有覺有觀，四心說此種，餘一切地無。第四禪離息入息出，是三中無，不應說。已說四禪四無色定，謂餘今當說。問：如世尊言，有根本依，若未離欲。未有根本依，而有無漏功德。是無漏功德何地所攝？答：未來禪所攝。又世尊所說有三定：有覺有觀、無覺少觀、無覺無觀。於中初禪是有覺有觀，第二禪是無覺無觀。謂無覺少觀定，是何地所攝？答：是中間禪所攝。是未來禪、中間禪相，今當說。

相應有覺觀， 俱在未來禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應有覺觀， 俱在未來禪，

觀相應中間， 明智之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀相應中間， 明智之所說。

相應有覺觀俱在未來禪者，未來禪中有覺有觀。觀相應中間明智之所說者，中間禪少有觀而無覺，彼漸漸心息止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應有覺觀俱在未來禪者，未來禪中有覺有觀。觀相應中間明智之所說者，中間禪少有觀而無覺，彼漸漸心息止。

無依而二種， 除其味相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依而二種， 除其味相應，

中禪有三種， 俱為說一痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中禪有三種， 俱為說一痛。

無依而二種除其味相應者，未來禪一向善有漏及無漏，有漏者淨，無漏即無漏。中禪有三種者，中間禪有三種：味、淨、無漏，生死居故。俱為說一痛者，未來禪及中間禪俱有一痛護根，非根本地故。已說諸定餘功德，於中攝今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依而二種除其味相應者，未來禪一向善有漏及無漏，有漏者淨，無漏即無漏。中禪有三種者，中間禪有三種：味、淨、無漏，生死居故。俱為說一痛者，未來禪及中間禪俱有一痛護根，非根本地故。已說諸定餘功德，於中攝今當說。

三摩提有通， 無量修一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩提有通， 無量修一切，

除入及諸智， 解脫於中起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除入及諸智， 解脫於中起。

三摩提者，三三摩提：空、無願、無相，無漏心繫縛故。有通者，有六通：如意足智、天耳智、他心通智、憶宿命智、生死智、漏盡通智。無量者，四無量：慈、悲、喜、護。無量眾生境界，故曰無量。修一切者，十一切入：地一切入、水火風青黃赤白一切入、無量空處一切入、無量識處一切入，盡具解故一切入。除入者，八除入：內未除色想不淨觀少境界一，無量境界二，除色相少境界三，無量境界四，復除色想青黃赤白觀除入。除淨境界故，故曰除入。及諸智者，諸智有十，如前說。解脫者，八解脫：未除色想不淨思惟一，除色想不淨思惟二，淨思惟三，四無色及滅盡定。境界背不向，故說解脫。於中起者，此諸功德，九地中可得及於中起(其人云：應十地)。已說諸功德，隨地可得今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩提者，三三摩提：空、無願、無相，無漏心繫縛故。有通者，有六通：如意足智、天耳智、他心通智、憶宿命智、生死智、漏盡通智。無量者，四無量：慈、悲、喜、護。無量眾生境界，故曰無量。修一切者，十一切入：地一切入、水火風青黃赤白一切入、無量空處一切入、無量識處一切入，盡具解故一切入。除入者，八除入：內未除色想不淨觀少境界一，無量境界二，除色相少境界三，無量境界四，復除色想青黃赤白觀除入。除淨境界故，故曰除入。及諸智者，諸智有十，如前說。解脫者，八解脫：未除色想不淨思惟一，除色想不淨思惟二，淨思惟三，四無色及滅盡定。境界背不向，故說解脫。於中起者，此諸功德，九地中可得及於中起(其人云：應十地)。已說諸功德，隨地可得今當說。

一慧悲及護， 慈亦有五通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一慧悲及護， 慈亦有五通，

說遍四禪中， 六中有現智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說遍四禪中， 六中有現智。

一慧悲及護慈亦有五通說遍四禪中者，一慧謂他心智、三無量及五通，是一切功德，根本四禪中非餘。六中有現智者，現智是法智，六地中有，根本四禪、未來禪、中間禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一慧悲及護慈亦有五通說遍四禪中者，一慧謂他心智、三無量及五通，是一切功德，根本四禪中非餘。六中有現智者，現智是法智，六地中有，根本四禪、未來禪、中間禪。

除入中說四， 於中亦有喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除入中說四， 於中亦有喜，

初解脫及二， 功德初二禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初解脫及二， 功德初二禪。

前四除入喜等，初第二解脫，此功德初第二禪中非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前四除入喜等，初第二解脫，此功德初第二禪中非餘。

除入謂有餘， 及與解脫一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除入謂有餘， 及與解脫一，

亦八一切入， 佛說最上禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦八一切入， 佛說最上禪。

後四除入淨解脫，前八一切入，是功德第四禪中非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後四除入淨解脫，前八一切入，是功德第四禪中非餘。

餘脫即名說， 二一切亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘脫即名說， 二一切亦然，

滅盡最在後， 餘九謂無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅盡最在後， 餘九謂無漏。

餘脫即名說二一切亦然者，餘四解脫自名所說，及二一切入亦如是。無量空處解脫，無量空處一切入，於無量空處中所攝，如是至非想非非想處。滅盡最在後者，滅盡定非想非非想處所攝。所以者何？謂未離彼欲亦入。餘九謂無漏者，謂餘無漏法，九地所攝。如三三摩提、七智、漏盡通，是九地所攝。四禪、三無色，未來及中間。等智是十地所攝。此亦非想非非想處可得，以定數故。問：此功德，幾有漏、幾無漏？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘脫即名說二一切亦然者，餘四解脫自名所說，及二一切入亦如是。無量空處解脫，無量空處一切入，於無量空處中所攝，如是至非想非非想處。滅盡最在後者，滅盡定非想非非想處所攝。所以者何？謂未離彼欲亦入。餘九謂無漏者，謂餘無漏法，九地所攝。如三三摩提、七智、漏盡通，是九地所攝。四禪、三無色，未來及中間。等智是十地所攝。此亦非想非非想處可得，以定數故。問：此功德，幾有漏、幾無漏？答：

三解脫當知， 有漏及無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三解脫當知， 有漏及無漏，

定智已分別， 謂餘盡有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定智已分別， 謂餘盡有漏。

三解脫當知有漏及無漏者，無量空處、無量識處、無所有處解脫，是有漏無漏。定智無分別者，定，如契經品說。無漏智及諸通，如智品說。謂餘盡有漏者，餘一切功德一向有漏，如三通威儀法故、色聲受相故、無量眾生緣故、一切入意解希望故。三解脫亦如是，非想非非想處非揵疾行故、想智滅離覺觀故、除入亦意解希望故。已說諸功德相，成就今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三解脫當知有漏及無漏者，無量空處、無量識處、無所有處解脫，是有漏無漏。定智無分別者，定，如契經品說。無漏智及諸通，如智品說。謂餘盡有漏者，餘一切功德一向有漏，如三通威儀法故、色聲受相故、無量眾生緣故、一切入意解希望故。三解脫亦如是，非想非非想處非揵疾行故、想智滅離覺觀故、除入亦意解希望故。已說諸功德相，成就今當說。

未能度於欲， 成就味相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未能度於欲， 成就味相應，

度下未至上， 成就淨諸定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度下未至上， 成就淨諸定。

未能度於欲成就味相應者，謂地若未離欲，於彼地成就味相應度。下未至上成就淨諸定者，謂離欲界欲，若未生梵世上地，彼成就淨初禪，及初禪地有漏功德。如是一切盡當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未能度於欲成就味相應者，謂地若未離欲，於彼地成就味相應度。下未至上成就淨諸定者，謂離欲界欲，若未生梵世上地，彼成就淨初禪，及初禪地有漏功德。如是一切盡當知。

住上應當知， 無漏成就禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住上應當知， 無漏成就禪，

求得諸功德， 知非無欲中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求得諸功德， 知非無欲中。

住上應當知無漏成就禪者，謂離下地欲彼住上地，亦成就下地無漏。如見諦離欲住梵世上地，成就無漏初禪，及初禪地定等諸無漏功德。如是一切盡當知。世俗功德繫在隨生處，無漏在斷中，是以離生處，捨有漏功德、不捨無漏。求得諸功德知非無欲中者，已說離下地欲成就上功德，當知非一切功德離欲時得。如如意足智、天眼智、天耳智，無記性。所有欲及滅盡定此求得，非離下地欲時得。已說成就，因緣今當說。定種有二十三：八味相應、八淨、七無漏。問：此一一種幾種因？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住上應當知無漏成就禪者，謂離下地欲彼住上地，亦成就下地無漏。如見諦離欲住梵世上地，成就無漏初禪，及初禪地定等諸無漏功德。如是一切盡當知。世俗功德繫在隨生處，無漏在斷中，是以離生處，捨有漏功德、不捨無漏。求得諸功德知非無欲中者，已說離下地欲成就上功德，當知非一切功德離欲時得。如如意足智、天眼智、天耳智，無記性。所有欲及滅盡定此求得，非離下地欲時得。已說成就，因緣今當說。定種有二十三：八味相應、八淨、七無漏。問：此一一種幾種因？答：

妙無漏無染， 七種謂之因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙無漏無染， 七種謂之因，

淨味相應禪， 當知因有一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨味相應禪， 當知因有一。

妙無漏無染七種謂之因者，一一無漏七種：自然因、自地相應因、共因。淨味相應禪當知因有一者，味相應初禪，於味相應初禪因非餘。非善因，不相似故。非餘地穢污因，行相違故。淨初禪於淨初禪因，非穢污因，不相似故。非無漏因，亦不相似故。非餘地淨因，自地果報故及自地繫縛故。如是一切盡當知。已說因緣，次第緣今當說。問：一一次第生幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙無漏無染七種謂之因者，一一無漏七種：自然因、自地相應因、共因。淨味相應禪當知因有一者，味相應初禪，於味相應初禪因非餘。非善因，不相似故。非餘地穢污因，行相違故。淨初禪於淨初禪因，非穢污因，不相似故。非無漏因，亦不相似故。非餘地淨因，自地果報故及自地繫縛故。如是一切盡當知。已說因緣，次第緣今當說。問：一一次第生幾種？答：

無漏禪次第， 興起六種禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏禪次第， 興起六種禪，

七八九有十， 起禪亦空定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七八九有十， 起禪亦空定。

無漏初禪次第生六種自地淨及無漏，如是第二第三禪無漏。無所有處次第生七：自地二、下地四、上地一。無漏第三禪次第生八：自地二、下地二、上地四。無漏無量識處次第生九：自地二、下地四、上地三。餘無漏次第生十：自地二、下地四、上地四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏初禪次第生六種自地淨及無漏，如是第二第三禪無漏。無所有處次第生七：自地二、下地四、上地一。無漏第三禪次第生八：自地二、下地二、上地四。無漏無量識處次第生九：自地二、下地四、上地三。餘無漏次第生十：自地二、下地四、上地四。

淨六有七八， 九十生十一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨六有七八， 九十生十一，

味相應諸禪， 興二乃已十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味相應諸禪， 興二乃已十。

淨六有七八九十生十一者，淨非想非非想處次第生六：自地味相應及淨，下地四。淨無漏無所有處、無量識處，非味相應，離欲故。如是一切盡當知，一切自地味相應。味相應諸禪興二乃以十者，味相應禪次第生二：自地味相應及淨，不生餘，各各相違故。如是一切自地二、下地一淨(其人云：不應有下地一淨)。一切味相應死時生。已說次第，緣緣今當說。問：一一幾種緣？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨六有七八九十生十一者，淨非想非非想處次第生六：自地味相應及淨，下地四。淨無漏無所有處、無量識處，非味相應，離欲故。如是一切盡當知，一切自地味相應。味相應諸禪興二乃以十者，味相應禪次第生二：自地味相應及淨，不生餘，各各相違故。如是一切自地二、下地一淨(其人云：不應有下地一淨)。一切味相應死時生。已說次第，緣緣今當說。問：一一幾種緣？答：

淨以無漏禪， 必緣一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨以無漏禪， 必緣一切地，

穢污相應禪， 獨緣於己地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污相應禪， 獨緣於己地。

淨以無漏禪必緣一切地者，淨及無漏禪，一切地緣一切種。穢污相應禪獨緣於己地者，味相應禪緣於自地味相應禪及淨，非無漏愛，無無漏緣；亦不樂於他地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨以無漏禪必緣一切地者，淨及無漏禪，一切地緣一切種。穢污相應禪獨緣於己地者，味相應禪緣於自地味相應禪及淨，非無漏愛，無無漏緣；亦不樂於他地。

無色無有力， 緣下有漏地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色無有力， 緣下有漏地，

善有根本地， 穢污如味禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善有根本地， 穢污如味禪。

無色無有力緣下有漏地者，無色定不能緣下地有漏法，極寂靜故。問：何謂無色不能緣下地有漏法？答：善有根本地淨，及無漏根本無色，是自地緣及上地，非下地緣。穢污如味禪者，如味相應說，無色亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色無有力緣下有漏地者，無色定不能緣下地有漏法，極寂靜故。問：何謂無色不能緣下地有漏法？答：善有根本地淨，及無漏根本無色，是自地緣及上地，非下地緣。穢污如味禪者，如味相應說，無色亦然。

謂餘於色界， 無量等功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂餘於色界， 無量等功德，

是必欲界緣， 世尊之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是必欲界緣， 世尊之所說。

謂色界餘功德如無量等，一切入、除入及解脫，唯緣欲界、緣無量苦眾生。青等諸色此則欲界。所以者何？神通二界緣故。問：世尊所說勳禪，是云何？答：勳一切四禪，無漏者勳有漏，是無漏力故，受淨居果報。問：若一切四禪勳者，以何等故下三禪中無淨居果？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂色界餘功德如無量等，一切入、除入及解脫，唯緣欲界、緣無量苦眾生。青等諸色此則欲界。所以者何？神通二界緣故。問：世尊所說勳禪，是云何？答：勳一切四禪，無漏者勳有漏，是無漏力故，受淨居果報。問：若一切四禪勳者，以何等故下三禪中無淨居果？答：

若能勳諸禪， 是依第四禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能勳諸禪， 是依第四禪，

三地愛盡故， 淨居果實中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三地愛盡故， 淨居果實中。

若得第四禪，是能勳禪。第四禪者先勳，餘者後。謂得第四禪離三禪欲，以是故下地無有。淨居果實中，有問世尊，言有願智。是云何？答謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得第四禪，是能勳禪。第四禪者先勳，餘者後。謂得第四禪離三禪欲，以是故下地無有。淨居果實中，有問世尊，言有願智。是云何？答謂：

無著性不動， 是得一切定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著性不動， 是得一切定，

彼由定力故， 能起頂四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼由定力故， 能起頂四禪。

於中若彼意生功德，願智不諍辯首諸功德。願智者，如所願入定，或過去或未來或現在、或有為或無為，是一切盡知。不諍者，欲令他意不起諍便不起辯者，諸法義及味決定，無疑不罣礙無所畏。問：是願智不諍及辯，何地攝？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中若彼意生功德，願智不諍辯首諸功德。願智者，如所願入定，或過去或未來或現在、或有為或無為，是一切盡知。不諍者，欲令他意不起諍便不起辯者，諸法義及味決定，無疑不罣礙無所畏。問：是願智不諍及辯，何地攝？答：

三地有願智， 無諍依五地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三地有願智， 無諍依五地，

法辭辯依二， 二辯依於九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法辭辯依二， 二辯依於九。

三地有願智者，願智三地所攝：第四禪、初禪及欲界。入第四禪，知初禪及欲界。說無諍依五地者，無諍五地可得根本四禪四及欲界，欲令一切不諍。法辭辯依二者，法辯名緣味，是欲界及梵天世，非上地，離覺觀故。辭辯名是味撰智，彼亦二地中可得：欲界及梵天世。二辯依於九者，義辯及應辯，九地中可得：四禪、四無色及欲界。已說初禪，當知已說未來及中間，此是初禪眷屬故。問：云何得此定？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三地有願智者，願智三地所攝：第四禪、初禪及欲界。入第四禪，知初禪及欲界。說無諍依五地者，無諍五地可得根本四禪四及欲界，欲令一切不諍。法辭辯依二者，法辯名緣味，是欲界及梵天世，非上地，離覺觀故。辭辯名是味撰智，彼亦二地中可得：欲界及梵天世。二辯依於九者，義辯及應辯，九地中可得：四禪、四無色及欲界。已說初禪，當知已說未來及中間，此是初禪眷屬故。問：云何得此定？答：

斷欲亦復生， 而得於淨禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷欲亦復生， 而得於淨禪，

穢污退及生， 無漏唯斷欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢污退及生， 無漏唯斷欲。

斷欲亦復生而得於淨禪者，淨初禪二時得：離欲時及上地沒生梵天世。如是一切盡當知。穢污退及生者，穢污味相應是退時得，若欲界及梵天世纏退，於爾時得。味相應初禪生時得者，若上地命終生欲界及梵天世，於爾時得。味相應初禪，如是一切盡當知。無漏唯斷欲者，無漏唯斷欲時得。謂聖得離欲，於爾時得無漏初禪。如是一切盡當知。問：此功德誰能除煩惱？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷欲亦復生而得於淨禪者，淨初禪二時得：離欲時及上地沒生梵天世。如是一切盡當知。穢污退及生者，穢污味相應是退時得，若欲界及梵天世纏退，於爾時得。味相應初禪生時得者，若上地命終生欲界及梵天世，於爾時得。味相應初禪，如是一切盡當知。無漏唯斷欲者，無漏唯斷欲時得。謂聖得離欲，於爾時得無漏初禪。如是一切盡當知。問：此功德誰能除煩惱？答：

無漏除煩惱， 亦復定中間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏除煩惱， 亦復定中間，

一切定中間， 相應於護根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切定中間， 相應於護根。

無漏除煩惱者，無漏初禪八地除煩惱。如是一切盡當知。亦復定中間者，定中間名謂下地除欲，以方便道故，終不得根本生。未得離欲，餘不能除。一切定中間相應於護根者，一切定中間護根相應，終不得喜，至不得義。問：變化心有幾，謂有如意足能變化？答：八，四禪果欲界、四禪果初禪地。問：彼誰成就？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏除煩惱者，無漏初禪八地除煩惱。如是一切盡當知。亦復定中間者，定中間名謂下地除欲，以方便道故，終不得根本生。未得離欲，餘不能除。一切定中間相應於護根者，一切定中間護根相應，終不得喜，至不得義。問：變化心有幾，謂有如意足能變化？答：八，四禪果欲界、四禪果初禪地。問：彼誰成就？答：

下地變化意， 成就彼種果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下地變化意， 成就彼種果，

若合三種心， 上地應當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若合三種心， 上地應當說。

下地變化意成就彼種果者，謂若成就禪，是成就彼果下地變化心。問：如說初禪有四心，住於上地欲聞欲見。彼云何見聞？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下地變化意成就彼種果者，謂若成就禪，是成就彼果下地變化心。問：如說初禪有四心，住於上地欲聞欲見。彼云何見聞？答：

梵世地識現在前。問：彼幾時成就？答：若合三種心上地應當說。若時彼識現在前，若眼識、若鼻識、若耳識、若身識，爾時成就彼識；若不現在前即滅，爾時不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵世地識現在前。問：彼幾時成就？答：若合三種心上地應當說。若時彼識現在前，若眼識、若鼻識、若耳識、若身識，爾時成就彼識；若不現在前即滅，爾時不成就。