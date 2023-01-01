阿毘曇心論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇心論卷第二

尊者法勝造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯

使品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使品第四

已說諸業，諸煩惱今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說諸業，諸煩惱今當說。

一切有根本， 業侶生百苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有根本， 業侶生百苦，

九十八使者， 文尼當說思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八使者， 文尼當說思。

譬怨不識則害成，若識則得離。諸煩惱亦然，當知如怨家。問：云何知？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬怨不識則害成，若識則得離。諸煩惱亦然，當知如怨家。問：云何知？答：

一切諸使品， 當知立二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸使品， 當知立二種，

見諦所斷種， 亦思惟所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦所斷種， 亦思惟所斷。

若有使者，盡見斷及思惟斷。謂從見道是見斷，從思惟道是思惟斷。於中： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有使者，盡見斷及思惟斷。謂從見道是見斷，從思惟道是思惟斷。於中：

說二十八使， 是繫在見苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說二十八使， 是繫在見苦，

謂當見苦時， 斷滅盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂當見苦時， 斷滅盡無餘。

見習斷當知， 十九滅亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見習斷當知， 十九滅亦然，

增三見道斷， 十說思惟止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增三見道斷， 十說思惟止。

是謂九十八使已說，種界今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是謂九十八使已說，種界今當說。

第一煩惱種， 在欲當知十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一煩惱種， 在欲當知十，

二種種有七， 餘八見道斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種種有七， 餘八見道斷。

在欲界當知， 四是思惟斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在欲界當知， 四是思惟斷，

謂餘在二界， 是亦當分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂餘在二界， 是亦當分別。

在欲界當知四是思惟斷者，此三十六使是欲界繫。謂餘在二界是亦當分別者，餘六十二使，於中三十一色界繫、三十一無色界繫。已說界，諸使今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在欲界當知四是思惟斷者，此三十六使是欲界繫。謂餘在二界是亦當分別者，餘六十二使，於中三十一色界繫、三十一無色界繫。已說界，諸使今當說。

受邊見邪見， 及與五我見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受邊見邪見， 及與五我見，

二盜應當知， 是煩惱說見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二盜應當知， 是煩惱說見。

從因相續不識諸法性，於中或有常相、或有斷相。斷常是二邊，世尊之所說。於中若見受邊，是謂受邊見。誹謗真實義，此見是邪見。若有情識類愚於中，計我是謂身見。有漏法受第一，此見是見盜。非因見因，此見是戒盜。此五煩惱是慧性，故說見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從因相續不識諸法性，於中或有常相、或有斷相。斷常是二邊，世尊之所說。於中若見受邊，是謂受邊見。誹謗真實義，此見是邪見。若有情識類愚於中，計我是謂身見。有漏法受第一，此見是見盜。非因見因，此見是戒盜。此五煩惱是慧性，故說見。

欲猶豫瞋恚， 慢癡說非見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲猶豫瞋恚， 慢癡說非見，

是界差別故， 轉行種種名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是界差別故， 轉行種種名。

欲猶豫瞋恚慢癡說非見者，欲名受念想思，於諸行中樂著。猶豫名如前所見，於中或思惟。瞋恚名所作相違忿怒。慢名自舉。癡名所有不識。此五煩惱說非見，是謂一切諸煩惱。是界差別故轉行種種名者，是十煩惱，或從苦行、或從習、或從滅、或從道。於中若從苦行者，是見苦斷，如是至道。餘思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲猶豫瞋恚慢癡說非見者，欲名受念想思，於諸行中樂著。猶豫名如前所見，於中或思惟。瞋恚名所作相違忿怒。慢名自舉。癡名所有不識。此五煩惱說非見，是謂一切諸煩惱。是界差別故轉行種種名者，是十煩惱，或從苦行、或從習、或從滅、或從道。於中若從苦行者，是見苦斷，如是至道。餘思惟斷。

下苦於一切， 離三見行二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下苦於一切， 離三見行二，

道除於二見， 上界不行恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道除於二見， 上界不行恚。

下苦於一切者，下苦是欲界苦，於中行一切十煩惱。凡愚於欲界苦不了因，見斷；不了果，見常；謗果謗苦，邪見；苦受第一，見盜；謂法於法非因計因，戒盜。自見欲、他見恚，從見中或從自見舉慢，不了無明。離三見行二者，習及滅各七行。身見行於現五陰，習者細微不現，是故於中不行。滅亦如是。受邊見者亦行於現，戒盜行於界，彼亦非習滅。道除於二見者，身見邊見不行於道，有漏境界故。戒盜者行於道，似道故，終竟不解至不見正道。上界不行恚者，如欲界分別，色無色界亦爾，除其恚，彼中無恚，意止柔濡故。諸見及疑非思惟所斷，餘欲界四思惟所斷，色界三、無色界二。問：云何彼緣境界？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下苦於一切者，下苦是欲界苦，於中行一切十煩惱。凡愚於欲界苦不了因，見斷；不了果，見常；謗果謗苦，邪見；苦受第一，見盜；謂法於法非因計因，戒盜。自見欲、他見恚，從見中或從自見舉慢，不了無明。離三見行二者，習及滅各七行。身見行於現五陰，習者細微不現，是故於中不行。滅亦如是。受邊見者亦行於現，戒盜行於界，彼亦非習滅。道除於二見者，身見邊見不行於道，有漏境界故。戒盜者行於道，似道故，終竟不解至不見正道。上界不行恚者，如欲界分別，色無色界亦爾，除其恚，彼中無恚，意止柔濡故。諸見及疑非思惟所斷，餘欲界四思惟所斷，色界三、無色界二。問：云何彼緣境界？答：

普遍在苦因， 疑見及無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍在苦因， 疑見及無明，

是一切種使， 樂在一地中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一切種使， 樂在一地中。

見苦斷種及見習斷。疑見及無明，此煩惱是普遍，一切五種行於自地。所以者何？一切有漏法是苦習性。問：何故行於自地，非他地？答：非境界故，不行於上；離欲故，不行於下。是謂欲界十一一切遍煩惱。色、無色界亦爾。餘不一切遍，自種境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦斷種及見習斷。疑見及無明，此煩惱是普遍，一切五種行於自地。所以者何？一切有漏法是苦習性。問：何故行於自地，非他地？答：非境界故，不行於上；離欲故，不行於下。是謂欲界十一一切遍煩惱。色、無色界亦爾。餘不一切遍，自種境界故。

初煩惱五種， 四說為第二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初煩惱五種， 四說為第二，

境界於上界， 未離慧所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界於上界， 未離慧所說。

欲界見苦斷邪見，謗色無色界苦見盜，受第一戒盜，受解脫方便疑惑，無明不了。見習斷邪見，謗色無色界因見盜，於因受第一，疑惑無明不了。如是色無色界一切地，乃至無所有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界見苦斷邪見，謗色無色界苦見盜，受第一戒盜，受解脫方便疑惑，無明不了。見習斷邪見，謗色無色界因見盜，於因受第一，疑惑無明不了。如是色無色界一切地，乃至無所有處。

邪疑是俱生， 及不共無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪疑是俱生， 及不共無明，

息止道二斷， 當知無漏緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息止道二斷， 當知無漏緣。

見滅斷邪見謗於滅，是緣滅故無漏緣。如是疑惑於滅，及彼相應無明無漏緣。如是見滅斷不共無明，謂不欲於涅槃，彼亦無漏緣。見道斷亦復如是。是十八使無漏緣。問：云何有漏種諸使所縛？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見滅斷邪見謗於滅，是緣滅故無漏緣。如是疑惑於滅，及彼相應無明無漏緣。如是見滅斷不共無明，謂不欲於涅槃，彼亦無漏緣。見道斷亦復如是。是十八使無漏緣。問：云何有漏種諸使所縛？答：

若種在欲界， 一切諸遍使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若種在欲界， 一切諸遍使，

緣縛於己地， 在上界亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣縛於己地， 在上界亦然。

諸一切遍使，是於自地中緣使一切種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸一切遍使，是於自地中緣使一切種。

其餘諸結使， 當知自種緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸結使， 當知自種緣，

所使於自界， 及是相應品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所使於自界， 及是相應品。

其餘諸結使當知自種緣所使於自界者，一切不遍使自於種中，緣諸法即彼所使。及是相應品者，一切遍及不一切遍，是一切自品中相應所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸結使當知自種緣所使於自界者，一切不遍使自於種中，緣諸法即彼所使。及是相應品者，一切遍及不一切遍，是一切自品中相應所使。

若無漏所行， 及他地緣惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無漏所行， 及他地緣惱，

是相應所使， 境界解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是相應所使， 境界解脫故。

若無漏所行及他地緣惱是相應所使者，若使無漏緣及上地緣，是自品相應所使，非緣使。所以者何？境界解脫故。此使不緣於境界，無漏諸法解脫一切煩惱，上地諸法解脫下地煩惱。問：此使當言不善、為無記？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無漏所行及他地緣惱是相應所使者，若使無漏緣及上地緣，是自品相應所使，非緣使。所以者何？境界解脫故。此使不緣於境界，無漏諸法解脫一切煩惱，上地諸法解脫下地煩惱。問：此使當言不善、為無記？答：

己身見邊見， 此相應無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身見邊見， 此相應無明，

是欲中無記， 色無色一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是欲中無記， 色無色一切。

己身見邊見此相應無明是欲中無記者，欲界身見邊見及相應無明是無記。所以者何？己身見數數行。若當不善者，欲界眾生應無有樂，多作不善故。復次若不善者，相違於福，此中計我人行福令我得樂。不善者相違於善，是以身見非不善。斷見是無常見，厭於生死是亦非不善，是故非不善。有常見亦不違善，如身見，是故非不善。餘欲界煩惱，一向不善。色無色一切者，色界無色界諸使盡無記。所以者何？正受所壞故。不善者受苦痛報，彼中無苦痛。問：一切諸煩惱，盡縛自所有境界為不？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身見邊見此相應無明是欲中無記者，欲界身見邊見及相應無明是無記。所以者何？己身見數數行。若當不善者，欲界眾生應無有樂，多作不善故。復次若不善者，相違於福，此中計我人行福令我得樂。不善者相違於善，是以身見非不善。斷見是無常見，厭於生死是亦非不善，是故非不善。有常見亦不違善，如身見，是故非不善。餘欲界煩惱，一向不善。色無色一切者，色界無色界諸使盡無記。所以者何？正受所壞故。不善者受苦痛報，彼中無苦痛。問：一切諸煩惱，盡縛自所有境界為不？答：

貪欲瞋恚慢， 知或過去縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚慢， 知或過去縛，

未來受一切， 餘二世盡受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來受一切， 餘二世盡受。

貪欲瞋恚慢知或過去縛者，謂過去愛恚慢，是不必於前一切自境界起愛者，不能於前一切法中起，非以不見生故。未來受一切者，謂未來愛恚慢，縛一切有漏法。所以者何？緣一切有漏故。餘二世盡受者，見疑及無明，總緣一切法，是故縛過去未來諸有漏法。現在使不定，故不說。若有者受自相，彼應說如過去。已說諸使境界，次第今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚慢知或過去縛者，謂過去愛恚慢，是不必於前一切自境界起愛者，不能於前一切法中起，非以不見生故。未來受一切者，謂未來愛恚慢，縛一切有漏法。所以者何？緣一切有漏故。餘二世盡受者，見疑及無明，總緣一切法，是故縛過去未來諸有漏法。現在使不定，故不說。若有者受自相，彼應說如過去。已說諸使境界，次第今當說。

次第是轉生， 自地於自地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第是轉生， 自地於自地，

上地亦生下， 此事當分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上地亦生下， 此事當分別。

次第是轉生自地於自地者，一切諸煩惱於自地煩惱次第緣，可得一一次第生一切。上地亦生下此事當分別者，梵天上命終，次第生欲界一切，若彼中穢污心命終，此中一向穢污心相續。如是一切地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第是轉生自地於自地者，一切諸煩惱於自地煩惱次第緣，可得一一次第生一切。上地亦生下此事當分別者，梵天上命終，次第生欲界一切，若彼中穢污心命終，此中一向穢污心相續。如是一切地。

已說諸使自相。如此煩惱，世尊教化故多種說，今當分別。問：世尊說七使：欲愛、恚、有愛、慢、見、疑及無明。此云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說諸使自相。如此煩惱，世尊教化故多種說，今當分別。問：世尊說七使：欲愛、恚、有愛、慢、見、疑及無明。此云何？答：

欲界五種欲， 此說欲愛使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界五種欲， 此說欲愛使，

色無色如上， 有愛當分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色無色如上， 有愛當分別。

欲界五種欲此說欲愛使者，見苦習滅道思惟斷。色無色如上有愛當分別者，色界愛五種，無色界亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界五種欲此說欲愛使者，見苦習滅道思惟斷。色無色如上有愛當分別者，色界愛五種，無色界亦爾。

恚即是恚使， 五種如前說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恚即是恚使， 五種如前說，

憍慢及無明， 十五在三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢及無明， 十五在三界。

恚即是恚使五種如前說者，瞋恚亦如是五種。憍慢及無明十五在三界者，慢欲界五種、色界五種、無色界五種，無明亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恚即是恚使五種如前說者，瞋恚亦如是五種。憍慢及無明十五在三界者，慢欲界五種、色界五種、無色界五種，無明亦爾。

見使三十六， 說普在三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見使三十六， 說普在三界，

疑使有十二， 此七有異名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑使有十二， 此七有異名。

見使三十六說普在三界者，欲界十二見，五見苦斷、二見習斷、二見滅斷、三見道斷；色無色界亦爾。疑使有十二者，欲界有四，見苦習滅道斷，色無色界亦爾。此七有異名者，此煩惱說扼受流漏。問：何以等故？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見使三十六說普在三界者，欲界十二見，五見苦斷、二見習斷、二見滅斷、三見道斷；色無色界亦爾。疑使有十二者，欲界有四，見苦習滅道斷，色無色界亦爾。此七有異名者，此煩惱說扼受流漏。問：何以等故？答：

扼縛及受流， 漏一切無窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扼縛及受流， 漏一切無窮，

諸扼及受流， 煩惱是說漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸扼及受流， 煩惱是說漏。

繫一切眾生故說扼，受生具故說受，流下一切眾生故說流，漏一切無窮故說漏。已說種種相，相應根今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫一切眾生故說扼，受生具故說受，流下一切眾生故說流，漏一切無窮故說漏。已說種種相，相應根今當說。

諸使在三界， 盡護根相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸使在三界， 盡護根相應，

隨地諸根使， 相應於色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨地諸根使， 相應於色身。

諸使在三界盡護根相應者，一切九十八使盡護根相應，諸煩惱後時依於無求而止。隨地諸根使相應於色有者，梵天及光曜有喜根，彼地諸使喜根相應及護根。遍淨有樂根，彼地諸使樂根相應及護根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸使在三界盡護根相應者，一切九十八使盡護根相應，諸煩惱後時依於無求而止。隨地諸根使相應於色有者，梵天及光曜有喜根，彼地諸使喜根相應及護根。遍淨有樂根，彼地諸使樂根相應及護根。

邪見及無明， 欲界中樂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見及無明， 欲界中樂苦，

瞋恚疑唯苦， 謂餘一向樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚疑唯苦， 謂餘一向樂。

邪見及無明欲界中樂苦者，欲界邪見無明樂根相應及苦，邪見者作惡業為喜、淨業為憂。彼相應，無明亦爾。瞋恚、疑唯苦者，疑，憂慼為本，不決定故。不喜瞋恚亦爾。謂餘一向樂者，欲界餘使一向樂相應非苦，彼歡喜為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見及無明欲界中樂苦者，欲界邪見無明樂根相應及苦，邪見者作惡業為喜、淨業為憂。彼相應，無明亦爾。瞋恚、疑唯苦者，疑，憂慼為本，不決定故。不喜瞋恚亦爾。謂餘一向樂者，欲界餘使一向樂相應非苦，彼歡喜為本。

二勳堅著身， 見斷唯應意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二勳堅著身， 見斷唯應意，

欲界諸煩惱， 此根是相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界諸煩惱， 此根是相應。

二勳堅著，名諸煩惱思惟斷，彼身痛相應心痛。於中身痛者，樂根及苦根。心痛者，喜根及憂根俱有。護根，一切身痛思惟斷意俱有。見斷唯應意者，見諦斷結唯意相應。欲界諸煩惱此根是相應者，是謂欲界諸煩惱。已分別相應根，上煩惱今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二勳堅著，名諸煩惱思惟斷，彼身痛相應心痛。於中身痛者，樂根及苦根。心痛者，喜根及憂根俱有。護根，一切身痛思惟斷意俱有。見斷唯應意者，見諦斷結唯意相應。欲界諸煩惱此根是相應者，是謂欲界諸煩惱。已分別相應根，上煩惱今當說。

無慚亦無愧， 睡悔及與慳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慚亦無愧， 睡悔及與慳，

嫉掉眠煩盛， 故設上煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嫉掉眠煩盛， 故設上煩惱。

此八事說上煩惱，諸使是煩惱。於中此上、從中起此，是使垢、依於使。問：何者使垢？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此八事說上煩惱，諸使是煩惱。於中此上、從中起此，是使垢、依於使。問：何者使垢？答：

一切煩惱俱， 說睡及與掉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱俱， 說睡及與掉，

無慚不善俱， 無愧亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慚不善俱， 無愧亦復然。

一切煩惱俱說睡及與掉者，掉名於心不止息，是一切煩惱相應。煩惱是不止息。眠雖名沈意，彼亦一切煩惱相應，以沈心使生煩惱。無慚不善俱無愧亦復然者，無慚名行惡時不慚他。無愧名自惡不厭不著。此二上煩惱，一向不善相應，非無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱俱說睡及與掉者，掉名於心不止息，是一切煩惱相應。煩惱是不止息。眠雖名沈意，彼亦一切煩惱相應，以沈心使生煩惱。無慚不善俱無愧亦復然者，無慚名行惡時不慚他。無愧名自惡不厭不著。此二上煩惱，一向不善相應，非無記。

謂苦在於意， 悔思惟所斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂苦在於意， 悔思惟所斷，

眠唯在欲意， 餘各自建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眠唯在欲意， 餘各自建立。

謂苦在於意悔思惟所斷者，悔名作善作惡事不成而悔，不可說是喜故，一向苦相應。是意憂根相應，從惡行生故。說思惟斷，苦相應故，當知是欲界。眠唯在欲意者，眠意閉故眠，是一向欲界在意地，彼於欲界一切煩惱相應，一切諸煩惱行於眠時。餘各自建立者，謂餘二上煩惱：嫉及慳。嫉名見他樂生熱。慳名守護惜著。彼俱自建立，非餘煩惱相應。問：諸煩惱幾識相應？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂苦在於意悔思惟所斷者，悔名作善作惡事不成而悔，不可說是喜故，一向苦相應。是意憂根相應，從惡行生故。說思惟斷，苦相應故，當知是欲界。眠唯在欲意者，眠意閉故眠，是一向欲界在意地，彼於欲界一切煩惱相應，一切諸煩惱行於眠時。餘各自建立者，謂餘二上煩惱：嫉及慳。嫉名見他樂生熱。慳名守護惜著。彼俱自建立，非餘煩惱相應。問：諸煩惱幾識相應？答：

欲瞋恚無明， 當知依六識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲瞋恚無明， 當知依六識，

謂欲思惟斷， 色中隨所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂欲思惟斷， 色中隨所得。

欲瞋恚無明當知依六識謂欲思惟斷者，欲界思惟所斷，愛恚無明六識相應。色中隨所得者，愛無明色界隨所可得。梵天上四識，彼中此二煩惱四識相應，餘煩惱在意識中。已說諸煩惱，如所斷今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲瞋恚無明當知依六識謂欲思惟斷者，欲界思惟所斷，愛恚無明六識相應。色中隨所得者，愛無明色界隨所可得。梵天上四識，彼中此二煩惱四識相應，餘煩惱在意識中。已說諸煩惱，如所斷今當說。

一時斷煩惱， 而於中解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時斷煩惱， 而於中解脫，

無量時所得， 正智之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量時所得， 正智之所說。

一時斷煩惱而於中解脫者，此煩惱無礙道一時斷，非已斷復斷。無量時所得正智之所說者，此得盡數數，如欲界見斷。五時得盡證自分及四沙門果，如是一切如賢聖品說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時斷煩惱而於中解脫者，此煩惱無礙道一時斷，非已斷復斷。無量時所得正智之所說者，此得盡數數，如欲界見斷。五時得盡證自分及四沙門果，如是一切如賢聖品說。

欲界中解脫， 聖說四斷智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界中解脫， 聖說四斷智，

離色無色界， 當知五斷智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離色無色界， 當知五斷智。

永盡無餘謂之斷智，於中若欲界見苦習所斷、若盡得無餘解脫是一斷智；見滅斷二；見道斷三；思惟斷四。色無色界見苦習斷一斷智；見滅斷二；見道斷三；色界思惟斷四；無色界思惟斷五。問：以何等故於斷分斷智？答：智果故，說斷智。如瞿曇性中，生亦名瞿曇，此亦復爾。問：此諸使，為心相應、為不相應？答：相應。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永盡無餘謂之斷智，於中若欲界見苦習所斷、若盡得無餘解脫是一斷智；見滅斷二；見道斷三；思惟斷四。色無色界見苦習斷一斷智；見滅斷二；見道斷三；色界思惟斷四；無色界思惟斷五。問：以何等故於斷分斷智？答：智果故，說斷智。如瞿曇性中，生亦名瞿曇，此亦復爾。問：此諸使，為心相應、為不相應？答：相應。所以者何？

心為使煩惱， 障礙清淨違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為使煩惱， 障礙清淨違，

諸妙善可得， 當知相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸妙善可得， 當知相應使。

心為使煩惱者，若使心不相應，不以煩心。若煩心者，是故相應。障礙名若使心不相應，不障礙諸善法。若障礙者，善法不生。不障礙使生，是故相應淨相違。諸妙善可得者，若使不相應，不與善相違。若不與善相違者，善心亦應生。若不相應，是煩惱性亦不應作患。若相違常相隨不生善，不相隨則生善。因此事故，是相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為使煩惱者，若使心不相應，不以煩心。若煩心者，是故相應。障礙名若使心不相應，不障礙諸善法。若障礙者，善法不生。不障礙使生，是故相應淨相違。諸妙善可得者，若使不相應，不與善相違。若不與善相違者，善心亦應生。若不相應，是煩惱性亦不應作患。若相違常相隨不生善，不相隨則生善。因此事故，是相應使。

賢聖品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖品第五

已說使品，賢聖品今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說使品，賢聖品今當說。

如此聖斷勞， 眾恐怖之本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此聖斷勞， 眾恐怖之本，

等方便正智， 今當說善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等方便正智， 今當說善聽。

不亭心者，無能起正見。是以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不亭心者，無能起正見。是以

始自身處所， 繫縛心令定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始自身處所， 繫縛心令定，

亦欲縛識足， 及盡煩惱怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦欲縛識足， 及盡煩惱怨，

是方便於身， 真實相常定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是方便於身， 真實相常定，

諸痛及此心， 法亦如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸痛及此心， 法亦如是觀。

此身不淨相、無常相、苦相、無我相，是相定真實。彼自身一處繫心離心亂，始真實觀身相，次觀痛、後觀心，彼伴彼依及彼相應餘心數法。觀亦諸心不相應行。如其性、如其相，所有如是，彼身、痛、心、法意正次第生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身不淨相、無常相、苦相、無我相，是相定真實。彼自身一處繫心離心亂，始真實觀身相，次觀痛、後觀心，彼伴彼依及彼相應餘心數法。觀亦諸心不相應行。如其性、如其相，所有如是，彼身、痛、心、法意正次第生。

入法中總觀， 同觀諸法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法中總觀， 同觀諸法相，

此四是無常， 空無我非樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四是無常， 空無我非樂。

入法中總觀同觀諸法相者，入法意止中，彼聖總觀諸行相。觀諸行相已，增長養止，生無垢智眼，一切身、痛、心、法總觀。問：云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法中總觀同觀諸法相者，入法意止中，彼聖總觀諸行相。觀諸行相已，增長養止，生無垢智眼，一切身、痛、心、法總觀。問：云何？答：

此四是無常， 空無我非樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四是無常， 空無我非樂。

此身、痛、心、法，展轉相生故無常，不自在故空，非主故無我，惡災患故苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身、痛、心、法，展轉相生故無常，不自在故空，非主故無我，惡災患故苦。

從是名煖法， 即是意中生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是名煖法， 即是意中生，

行是十六行， 正觀四真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行是十六行， 正觀四真諦。

從是名煖法即是意中生者，彼如是觀生善煖，於中當生無漏智火，能燒一切行薪。問：彼何行何境界？答：行是十六行正觀四真諦，彼行是十六行，境界四真諦。四行觀苦諦，此苦性劣，從因緣生故無常，無常力所壞故苦，內離人故空，不自在故無我。四行觀習，此習成相似果故因，行相續習，一切生死無窮可得故有，不相似事相續故緣。四行觀滅，此滅覆一切患盡故滅，除一切煩惱火故止，勝一切法故妙，捨生死故離。四行觀道，此道至非品故道，非顛倒故如，一切聖所履故迹，生死患轉出故乘。是謂彼行十六行境界四真諦。善根謂之煖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是名煖法即是意中生者，彼如是觀生善煖，於中當生無漏智火，能燒一切行薪。問：彼何行何境界？答：行是十六行正觀四真諦，彼行是十六行，境界四真諦。四行觀苦諦，此苦性劣，從因緣生故無常，無常力所壞故苦，內離人故空，不自在故無我。四行觀習，此習成相似果故因，行相續習，一切生死無窮可得故有，不相似事相續故緣。四行觀滅，此滅覆一切患盡故滅，除一切煩惱火故止，勝一切法故妙，捨生死故離。四行觀道，此道至非品故道，非顛倒故如，一切聖所履故迹，生死患轉出故乘。是謂彼行十六行境界四真諦。善根謂之煖法。

彼起已成立， 生頂及于忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼起已成立， 生頂及于忍，

得世第一法， 依倚於一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得世第一法， 依倚於一相。

彼起已成立生頂及于忍者，若已成煖法，於中復於欲界生善根如頂，亦十六行觀四真諦，勝煖法故說頂。已增上頂生，善根名為忍，亦十六行觀四真諦，堪任故說忍。若忍已成立，得世第一法依倚於一相，一切世俗功德中最勝生善根，名世間第一法。開涅槃門故、於凡夫意中最勝故，說第一法。問：以何等故說依倚於一相？答：於凡夫意中，更無有比二功德。若有者，彼亦應開涅槃門而不開，是故說依倚於一相。問：彼幾行、何緣、何地所攝？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼起已成立生頂及于忍者，若已成煖法，於中復於欲界生善根如頂，亦十六行觀四真諦，勝煖法故說頂。已增上頂生，善根名為忍，亦十六行觀四真諦，堪任故說忍。若忍已成立，得世第一法依倚於一相，一切世俗功德中最勝生善根，名世間第一法。開涅槃門故、於凡夫意中最勝故，說第一法。問：以何等故說依倚於一相？答：於凡夫意中，更無有比二功德。若有者，彼亦應開涅槃門而不開，是故說依倚於一相。問：彼幾行、何緣、何地所攝？答：

彼行苦四行， 說攝依六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行苦四行， 說攝依六地。

彼行苦者，彼即緣苦諦，非餘。四行者，謂行苦諦境界，無常為首。所以者何？如初無漏心，緣彼亦復爾。說攝依六地者，彼法攝於六地：未來禪、中間禪、根本四禪，非欲界，不定界故；非無色界，無見道故。問：餘善根何地所攝？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼行苦者，彼即緣苦諦，非餘。四行者，謂行苦諦境界，無常為首。所以者何？如初無漏心，緣彼亦復爾。說攝依六地者，彼法攝於六地：未來禪、中間禪、根本四禪，非欲界，不定界故；非無色界，無見道故。問：餘善根何地所攝？答：

忍亦攝六地， 餘則依於七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍亦攝六地， 餘則依於七。

忍亦攝六地者，諦順忍六地所攝，如世間第一法。餘則依於七者，煖及頂七地所攝，此六及欲界未除欲、欲界已除欲、色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍亦攝六地者，諦順忍六地所攝，如世間第一法。餘則依於七者，煖及頂七地所攝，此六及欲界未除欲、欲界已除欲、色界。

世第一法次， 必興起法忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一法次， 必興起法忍，

忍次生於智， 俱觀於下苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍次生於智， 俱觀於下苦。

世第一法次必興起法忍者，世間第一法次第生無漏法忍，名苦法忍。彼未曾觀，今觀時堪任，故曰忍，是謂初無漏無礙道。忍次生於智者，彼次第生苦法智，同境界受真實性解脫道。問：彼忍及智何緣？答：俱觀於下苦。下苦者，欲界苦，彼同緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一法次必興起法忍者，世間第一法次第生無漏法忍，名苦法忍。彼未曾觀，今觀時堪任，故曰忍，是謂初無漏無礙道。忍次生於智者，彼次第生苦法智，同境界受真實性解脫道。問：彼忍及智何緣？答：俱觀於下苦。下苦者，欲界苦，彼同緣。

上苦亦如是， 因滅道亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上苦亦如是， 因滅道亦然，

是正觀諸法， 說十六淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是正觀諸法， 說十六淨心。

上苦亦如是者，上苦是色無色界苦，彼亦如是生忍無礙道智解脫道，苦未知忍及苦未知智。因者是習諦，彼亦如是生四道如苦，習法忍、習法智、習未知忍、習未知智。滅者，滅亦如是生四道：滅法忍、滅法智、滅未知忍、滅未知智。道亦然者，道亦如是生四道：道法忍、道法智、道未知忍、道未知智。是正觀諸法說十六淨心者，是見法。見法者，謂之正觀，是見異名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上苦亦如是者，上苦是色無色界苦，彼亦如是生忍無礙道智解脫道，苦未知忍及苦未知智。因者是習諦，彼亦如是生四道如苦，習法忍、習法智、習未知忍、習未知智。滅者，滅亦如是生四道：滅法忍、滅法智、滅未知忍、滅未知智。道亦然者，道亦如是生四道：道法忍、道法智、道未知忍、道未知智。是正觀諸法說十六淨心者，是見法。見法者，謂之正觀，是見異名。

從法行利根， 此在十五意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從法行利根， 此在十五意，

從信行當知， 鈍見亦在中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從信行當知， 鈍見亦在中。

從法行利根此在十五意者，彼十五心頂，若利根是說從法行。從信行當知鈍見亦在中者，即彼十五心頂，若鈍根是說從信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從法行利根此在十五意者，彼十五心頂，若利根是說從法行。從信行當知鈍見亦在中者，即彼十五心頂，若鈍根是說從信行。

未離欲界欲， 趣向於始果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲界欲， 趣向於始果，

捨六趣至二， 三向九無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨六趣至二， 三向九無漏。

未離欲界欲趣向於始果者，彼從信行及從法行趣沙門果時，若未離欲，俱趣須陀洹果。捨六趣至二者，欲界煩惱九種，微微、微中、微上，上中、微中、中中，上上微、上中、上上。彼若凡夫時已離六種，彼於後若趣證，是俱趣第二果。三向九無漏者，若已離九種，是俱趣阿那含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲界欲趣向於始果者，彼從信行及從法行趣沙門果時，若未離欲，俱趣須陀洹果。捨六趣至二者，欲界煩惱九種，微微、微中、微上，上中、微中、中中，上上微、上中、上上。彼若凡夫時已離六種，彼於後若趣證，是俱趣第二果。三向九無漏者，若已離九種，是俱趣阿那含果。

若至十六心， 是名住於果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至十六心， 是名住於果，

信解脫濡見， 見到說利見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解脫濡見， 見到說利見。

若至十六心是名住於果者，十六心名道未知智心相應，彼生已說住於果。未曾離欲界，欲俱須陀洹；已曾離六品，俱斯陀含；盡離九品，俱阿那含。信解脫濡見見到說利見者，若彼趣時，從信行鈍根是信解脫，若彼從法行利根是見到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至十六心是名住於果者，十六心名道未知智心相應，彼生已說住於果。未曾離欲界，欲俱須陀洹；已曾離六品，俱斯陀含；盡離九品，俱阿那含。信解脫濡見見到說利見者，若彼趣時，從信行鈍根是信解脫，若彼從法行利根是見到。

未盡思惟斷， 極生生死七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未盡思惟斷， 極生生死七，

家家有三盡， 俱在道迹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家家有三盡， 俱在道迹果。

未盡思惟斷極生生死七者，彼信解脫及見到，未離欲界思惟所斷煩惱，是生生死七。彼有天上七生及人中，故說極生生死七。家家有三盡者，若三種盡，上微、上中、上上，是說家家。彼天上及人中，或生二家或生三家，後般涅槃，故說家家。俱在道迹果者，極七有及家家，當言俱住須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未盡思惟斷極生生死七者，彼信解脫及見到，未離欲界思惟所斷煩惱，是生生死七。彼有天上七生及人中，故說極生生死七。家家有三盡者，若三種盡，上微、上中、上上，是說家家。彼天上及人中，或生二家或生三家，後般涅槃，故說家家。俱在道迹果者，極七有及家家，當言俱住須陀洹。

六盡一往來， 離八謂一種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六盡一往來， 離八謂一種，

九滅盡不還， 已出欲污泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九滅盡不還， 已出欲污泥。

六盡一往來者，若有六種盡，上三、中三，是斯陀含。彼餘一生天上一生人中，一往來已般涅槃，故說斯陀含。離八謂一種者，若八品盡是一種，彼餘唯一生，無餘故說一種。九滅盡不還者，若一切九品盡，是阿那含。彼不復來欲界故，說阿那含。所以者何？已出欲污泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六盡一往來者，若有六種盡，上三、中三，是斯陀含。彼餘一生天上一生人中，一往來已般涅槃，故說斯陀含。離八謂一種者，若八品盡是一種，彼餘唯一生，無餘故說一種。九滅盡不還者，若一切九品盡，是阿那含。彼不復來欲界故，說阿那含。所以者何？已出欲污泥。

如是九煩惱， 若在上八地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是九煩惱， 若在上八地，

彼雙道所滅， 世尊之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼雙道所滅， 世尊之所說。

如是九煩惱若在上八地者，如欲界九種煩惱，濡濡至上上；上界亦如是，八地中梵世、光曜、遍淨、果實、無量空處、無量識處、無所有處、非想非非想處。彼雙道所滅世尊之所說者，此一切煩惱欲界，及色無色界雙道所滅，以無礙道滅、解脫道得證。問：此道為世俗、為無漏？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是九煩惱若在上八地者，如欲界九種煩惱，濡濡至上上；上界亦如是，八地中梵世、光曜、遍淨、果實、無量空處、無量識處、無所有處、非想非非想處。彼雙道所滅世尊之所說者，此一切煩惱欲界，及色無色界雙道所滅，以無礙道滅、解脫道得證。問：此道為世俗、為無漏？答：

有垢無垢道， 俱能離八地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有垢無垢道， 俱能離八地，

住中說身證， 謂獲滅盡定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住中說身證， 謂獲滅盡定。

欲界地一、色界地四、無色界地三，亦世俗道滅亦無漏。凡夫從世俗道尚得遠離，況復聖住中說身證。謂獲滅盡定者，住於八地無欲中，謂學得滅盡定是身證。所以者何？法似涅槃，身所觸故說身證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界地一、色界地四、無色界地三，亦世俗道滅亦無漏。凡夫從世俗道尚得遠離，況復聖住中說身證。謂獲滅盡定者，住於八地無欲中，謂學得滅盡定是身證。所以者何？法似涅槃，身所觸故說身證。

金剛喻定次， 必逮得盡智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻定次， 必逮得盡智，

生意我生盡， 離於一切漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生意我生盡， 離於一切漏。

金剛喻定次必逮得盡智者，金剛喻定名非想非非想處，離欲時第九無礙道最後學心，於中一切諸煩惱永盡無餘，一切聖行畢竟故，說金剛喻三摩提，此次第生盡智最初無學智。生意我生盡離於一切漏者，彼生定意我一切生盡，彼於爾時無著，解脫於一切漏。問：無著幾種？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻定次必逮得盡智者，金剛喻定名非想非非想處，離欲時第九無礙道最後學心，於中一切諸煩惱永盡無餘，一切聖行畢竟故，說金剛喻三摩提，此次第生盡智最初無學智。生意我生盡離於一切漏者，彼生定意我一切生盡，彼於爾時無著，解脫於一切漏。問：無著幾種？答：

無著有六種， 是從信生五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著有六種， 是從信生五，

逮得於二智， 當知時解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得於二智， 當知時解脫。

無著有六種者，世尊說六無著：退法、念法、護法、等住、必昇進、不動法。於中若濡智及濡進，是得退具便退，故說退法。濡智及濡進數數惡身，惡身已念壞，故說念法。濡智而廣進，進力常自護心，故說護法。中智及等進，是不增不損等，住於中道，故說等住。少利而廣進，彼必得不動，故說必昇進。利智及廣進，是始得不動，故說不動。是從信生五逮得於二智者，於中五曾從信行，彼有二智：盡智及無學等見。當知時解脫者，彼當知時解脫是求時，不能一切時隨所欲學善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著有六種者，世尊說六無著：退法、念法、護法、等住、必昇進、不動法。於中若濡智及濡進，是得退具便退，故說退法。濡智及濡進數數惡身，惡身已念壞，故說念法。濡智而廣進，進力常自護心，故說護法。中智及等進，是不增不損等，住於中道，故說等住。少利而廣進，彼必得不動，故說必昇進。利智及廣進，是始得不動，故說不動。是從信生五逮得於二智者，於中五曾從信行，彼有二智：盡智及無學等見。當知時解脫者，彼當知時解脫是求時，不能一切時隨所欲學善。

不動法利根， 是不時解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動法利根， 是不時解脫，

獲得於三智， 成就等解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得於三智， 成就等解脫。

不動法利根是不時解脫者，謂一向利根是不動法，彼不時解脫，能一切時隨所欲學善，不求時。獲得於三智者，彼有三智：盡智、無生智、無學等見。成就等解脫者，謂此五無著時解脫是成就等意解脫，謂不動法是成就不動解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動法利根是不時解脫者，謂一向利根是不動法，彼不時解脫，能一切時隨所欲學善，不求時。獲得於三智者，彼有三智：盡智、無生智、無學等見。成就等解脫者，謂此五無著時解脫是成就等意解脫，謂不動法是成就不動解脫。

慧解脫當知， 不得滅盡定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧解脫當知， 不得滅盡定，

唯有俱解脫， 成就滅盡定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有俱解脫， 成就滅盡定。

慧解脫當知不得滅盡定者，此六無著若不成就滅盡定，是說慧解脫，是慧力解脫非定力。唯有俱解脫成就滅盡定者，此六無著若得滅盡定，是說俱解脫，彼俱力：解脫慧力及定力。已說賢聖人，法今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧解脫當知不得滅盡定者，此六無著若不成就滅盡定，是說慧解脫，是慧力解脫非定力。唯有俱解脫成就滅盡定者，此六無著若得滅盡定，是說俱解脫，彼俱力：解脫慧力及定力。已說賢聖人，法今當說。

從信行諸法， 及從法行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從信行諸法， 及從法行法，

聖道見諦道， 是盡同一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖道見諦道， 是盡同一相。

從信行法、從法行法，是說見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從信行法、從法行法，是說見道。

於中諸根法， 是名未知根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中諸根法， 是名未知根，

謂餘有學法， 佛說已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂餘有學法， 佛說已知根。

於中諸根法是名未知根者，於見道法中謂根根數如心及痛信首五根是未知根。謂餘有學法佛說已知根者，離見道學法，諸餘學法中即彼根說已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中諸根法是名未知根者，於見道法中謂根根數如心及痛信首五根是未知根。謂餘有學法佛說已知根者，離見道學法，諸餘學法中即彼根說已知根。

當知無知根， 在於無學中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知無知根， 在於無學中，

已得果便捨， 前道應當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得果便捨， 前道應當說。

當知無知根在於無學中者，無學法中即彼根說無知根。已得果便捨前道應當說者，此無漏法昇進得果時，捨無礙道所攝及解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知無知根在於無學中者，無學法中即彼根說無知根。已得果便捨前道應當說者，此無漏法昇進得果時，捨無礙道所攝及解脫道。

已盡為解脫， 得攝於一果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡為解脫， 得攝於一果，

不穢污第九， 滅盡應當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不穢污第九， 滅盡應當說。

已盡為解脫得攝於一果者，無礙道至解脫道，於其中間得煩惱盡。但得果時，一切煩惱盡，得一解脫果。不穢污第九滅盡應當說者，說諸煩惱九種道所滅，但不穢污第九無礙道一時斷，不漸漸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已盡為解脫得攝於一果者，無礙道至解脫道，於其中間得煩惱盡。但得果時，一切煩惱盡，得一解脫果。不穢污第九滅盡應當說者，說諸煩惱九種道所滅，但不穢污第九無礙道一時斷，不漸漸。

若有相似名， 彼能獲不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有相似名， 彼能獲不動，

無著及信脫， 彼同性增道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著及信脫， 彼同性增道。

若有相似名彼能獲不動者，謂無著不能一切得不動，性必昇進，得彼是相似名。無著及信脫彼同性增道者，謂信解脫一向性必昇進，是增益諸根逮得見到，非餘。問：云何知漸漸見諦？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有相似名彼能獲不動者，謂無著不能一切得不動，性必昇進，得彼是相似名。無著及信脫彼同性增道者，謂信解脫一向性必昇進，是增益諸根逮得見到，非餘。問：云何知漸漸見諦？答：

建立功德惡， 次第見真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立功德惡， 次第見真諦。

非以見功德時見惡，亦不以見惡時見功德，亦非初總觀彼惡，亦非一時一切厭，亦非總功德，諸功德亦非一時合，是以建立功德惡次第見真諦。問：云何知有為無為果？答：以無礙道力得有為無為果。無礙道力得有為果及無為果，是故以無礙道力得有為無為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非以見功德時見惡，亦不以見惡時見功德，亦非初總觀彼惡，亦非一時一切厭，亦非總功德，諸功德亦非一時合，是以建立功德惡次第見真諦。問：云何知有為無為果？答：以無礙道力得有為無為果。無礙道力得有為果及無為果，是故以無礙道力得有為無為果。