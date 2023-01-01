舍利弗阿毘曇論
姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯30卷CBETA T1548大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 30 卷
舍利弗阿毘曇論卷第三十姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯
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緒分定品下
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何謂共明想定？如比丘取諸明相，謂火光、日月星宿光、摩尼珠光。取諸光明相已，若樹下露處，思惟光明、知光明、受光明，如實人若想憶想，是名光明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若樹下露處，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一樹下若二三乃至十樹下，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一聚落二三乃至十聚落，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，水陸周匝，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝。知眾生造業，此眾生身惡行成就、口意惡行成就，謗賢聖、邪見、造邪見業，身壞命終墮地獄，畜生，餓鬼。此眾生身善行成就、口意善行成就，不謗賢聖、正見、造正身業，身壞命終生天上、人中。如是以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道，知眾生造業。修此定已，以天眼清淨過人，見眾生生死乃至知所造業，是名共明想定。若比丘定親近多修學已得報定，若入定、不入定，以天眼清淨過人，見眾生生死乃至知眾生所造業，是名共明想定。
何謂共明想定？如比丘取諸明相，謂火光、日月星宿光、摩尼珠光。取諸光明相已，若樹下露處，思惟光明、知光明、受光明，如實人若想憶想，是名光明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若樹下露處，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一樹下若二三乃至十樹下，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一聚落二三乃至十聚落，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，水陸周匝，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝。知眾生造業，此眾生身惡行成就、口意惡行成就，謗賢聖、邪見、造邪見業，身壞命終墮地獄，畜生，餓鬼。此眾生身善行成就、口意善行成就，不謗賢聖、正見、造正身業，身壞命終生天上、人中。如是以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道，知眾生造業。修此定已，以天眼清淨過人，見眾生生死乃至知所造業，是名共明想定。若比丘定親近多修學已得報定，若入定、不入定，以天眼清淨過人，見眾生生死乃至知眾生所造業，是名共明想定。
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何謂無間定？比丘思惟無常、苦空無我、涅槃寂靜，得定心住。得定已得初聖五根，以得初聖五根故上正決定離凡夫地，未得須陀洹果，若中命終，無有是處。若未得須陀洹果，墮地獄、畜生、餓鬼，無有是處。若比丘定親近多修學已，得無間定向須陀洹果，若此定無間滅已得須陀洹果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向斯陀含果，若此定無間滅已得斯陀含果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向阿那含果，若此定無間滅已得阿那含果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向阿羅漢果，若此定無間滅已得阿羅漢果，是名無間定。云何定根？學人離煩惱、聖心入聖道，若堅信堅法，是名定根。云何定根？學人離煩惱、聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，若實人觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，若得四沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，得阿羅漢果已。如實人、如趣人，若心住正住、專住緣住、心一定一樂，不分散不捨。心依意、心獨處、定力、定覺、正定，是名定根。云何定力？定根是名定力。云何定覺？定力是名定覺。云何正定？若定善順不逆，是名正定。云何邪定？若定不善不順逆，是名邪定。
何謂無間定？比丘思惟無常、苦空無我、涅槃寂靜，得定心住。得定已得初聖五根，以得初聖五根故上正決定離凡夫地，未得須陀洹果，若中命終，無有是處。若未得須陀洹果，墮地獄、畜生、餓鬼，無有是處。若比丘定親近多修學已，得無間定向須陀洹果，若此定無間滅已得須陀洹果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向斯陀含果，若此定無間滅已得斯陀含果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向阿那含果，若此定無間滅已得阿那含果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向阿羅漢果，若此定無間滅已得阿羅漢果，是名無間定。云何定根？學人離煩惱、聖心入聖道，若堅信堅法，是名定根。云何定根？學人離煩惱、聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，若實人觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，若得四沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，得阿羅漢果已。如實人、如趣人，若心住正住、專住緣住、心一定一樂，不分散不捨。心依意、心獨處、定力、定覺、正定，是名定根。云何定力？定根是名定力。云何定覺？定力是名定覺。云何正定？若定善順不逆，是名正定。云何邪定？若定不善不順逆，是名邪定。
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云何聖定？若定無漏，是名聖定。云何非聖定？若定有漏，是名非聖定。
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云何有漏定？若定有染，是名有漏定。云何無漏定？若定無染，是名無漏定。
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云何有染定？若定有求，是名有染定。云何無染定？若定無求，是名無染定。
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云何有求定？若定當取，是名有求定。云何無求定？若定非當取，是名無求定。
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云何當取定？若定有取，是名當取定。云何非當取定？若定無取，是名非當取定。
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云何有取定？若定有勝，是名有取定。云何無取定？若定無勝，是名無取定。
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云何有勝定？若定有取，是名有勝定。云何無勝定？若定不取，是名無勝定。復次若定有餘定勝妙過，是名有勝定。若定無餘定勝妙過，是名無勝定。復次若修定已，如來於一切法無礙知見得，由力尊勝無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈大悲轉於法輪，自在成就，除此定，若餘定，是名有勝定。若上所除定，是名無勝定。
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云何受定？若定內，是名受定。云何非受定？若定外，是名非受定。
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云何內定？若定受，是名內定。云何外定？若定非受，是名外定。
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云何有報定？若定報法，是名有報定。云何無報定？若定報、若非報非報法，是名無報定。
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云何共凡夫定？若定非凡夫入出、凡夫亦入出，是名共凡夫定。云何不共凡夫定？若定非凡夫入出，是名不共凡夫定。云何非凡夫共定？若定凡夫入出、非凡夫亦入出，是名非凡夫共定。云何非凡夫不共定？若定凡夫入出、非凡夫不入出，是名非凡夫不共定。
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云何共聲聞定？若定非聲聞入出、聲聞亦入出，是名共聲聞定。云何不共聲聞定？若定非聲聞入出、聲聞不入出，是名不共聲聞定。云何非聲聞共定？若定聲聞入出？非聲聞亦入出，是名非聲聞共定。云何非聲聞不共定？若定聲聞入出、非聲聞不入出，是名非聲聞不共定。
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云何如電定？若定少少住少時住。如電少少住少時住，定亦如是，是名如電定。云何如金剛定？若定無量無量住無量時住。如金剛無量無量住無量時住，定亦如是，是名如金剛定。復次若定修已，漸少煩惱分。如電從雲中出炤少闇分便速滅，定亦如是，是名如電定。若定修已斷一切煩惱，若麁若微無不斷滅無不斷滅。如金剛投於珠石無不破壞摧折，定亦如是，是名如金剛定。復次若修定得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名如電定。若修定得阿羅漢果，是名如金剛定。復次若修定得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，是名如電定。若修定若如來所修定，於一切法無礙知見得，由力尊勝無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈大悲轉於法輪，自在成就，是名如金剛定。
云何如電定？若定少少住少時住。如電少少住少時住，定亦如是，是名如電定。云何如金剛定？若定無量無量住無量時住。如金剛無量無量住無量時住，定亦如是，是名如金剛定。復次若定修已，漸少煩惱分。如電從雲中出炤少闇分便速滅，定亦如是，是名如電定。若定修已斷一切煩惱，若麁若微無不斷滅無不斷滅。如金剛投於珠石無不破壞摧折，定亦如是，是名如金剛定。復次若修定得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名如電定。若修定得阿羅漢果，是名如金剛定。復次若修定得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，是名如電定。若修定若如來所修定，於一切法無礙知見得，由力尊勝無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈大悲轉於法輪，自在成就，是名如金剛定。
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云何不定得定？若定得，不定得、難得、難持，是名不定得定。云何定得定？若定得，決定得、不難得、易持，是名定得定。
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云何有行難持定？若定得，不定得、難得、難持，無由力尊自在，不如所欲、不隨所欲、不盡所欲，有行難入出。如船逆水難行，定亦如是，是名有行難持定。云何無行易持定？若定得，決定得、不難得、易得，由力尊自在，如所欲、隨所欲、盡所欲，無行入出。如船順水易行，定亦如是，是名無行易持定。
云何有行難持定？若定得，不定得、難得、難持，無由力尊自在，不如所欲、不隨所欲、不盡所欲，有行難入出。如船逆水難行，定亦如是，是名有行難持定。云何無行易持定？若定得，決定得、不難得、易得，由力尊自在，如所欲、隨所欲、盡所欲，無行入出。如船順水易行，定亦如是，是名無行易持定。
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云何一分修定？若修定已，想有光明但不見色、若見色不想有光明，是名一分修定。云何二分修定？若修定已，想有光明亦見色，是名二分修定。復次若修定已，生智但不斷煩惱、若斷煩惱不生智，是名一分修定。若修定已，智生、能斷煩惱，是名二分修定。復次若修定已盡智生、非無生智，是名一分修定。若修定已，盡智生及無生智，是名二分修定。
云何一分修定？若修定已，想有光明但不見色、若見色不想有光明，是名一分修定。云何二分修定？若修定已，想有光明亦見色，是名二分修定。復次若修定已，生智但不斷煩惱、若斷煩惱不生智，是名一分修定。若修定已，智生、能斷煩惱，是名二分修定。復次若修定已盡智生、非無生智，是名一分修定。若修定已，盡智生及無生智，是名二分修定。
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云何有想定？若定有境界，是名有想定。云何無想定？若定無境界，是名無想定。復次除無想定、滅盡定，若餘定，是名有想定。若無想定、滅盡定，是名無想定。
云何有想定？若定有境界，是名有想定。云何無想定？若定無境界，是名無想定。復次除無想定、滅盡定，若餘定，是名有想定。若無想定、滅盡定，是名無想定。
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云何如事定？若法如法、如狀貌、如自性、如隨緣所起、如相入出，是名如事定。
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云何憶想定？若法如法相、如狀貌、如自性、如隨緣起，若如法相、若非如法相入出，是名憶想定。
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云何離色想定？若定離色想入、若離色想入定，是名離色想定。云何不離色想定？若定不離色想入、若不離色想入定，是名不離色想定。復次若定無色界，是名離色想定。若定色界及聖，是名不離色想定。
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云何勝入定？若八勝入，是名勝入定。
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云何一切入定？若十一切入，是名一切入定。
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云何有覺定？若定覺相應，共覺生共住共滅，是名有覺定。云何無覺定？若定非覺相應，不共覺生不共住不共滅，是名無覺定。
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云何有觀定？若定觀相應，共觀生共住共滅，是名有觀定。云何無觀定？若定非觀相應，不共觀生不共住不共滅，是名無觀定。
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云何有喜定？若定喜相應，共喜生共住共滅，是名有喜定。云何無喜定？若定非喜相應，不共喜生不共住不共滅，是名無喜定。
云何有喜定？若定喜相應，共喜生共住共滅，是名有喜定。云何無喜定？若定非喜相應，不共喜生不共住不共滅，是名無喜定。
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云何共味定？若定染污相應，是名共味定。
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云何共捨定？若定不苦不樂受相應，是名共捨定。
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云何忍相應定？若定忍共生共住共滅，是名忍相應定。云何非忍相應定？若定非忍共生共住共滅，是名非忍相應定。
云何忍相應定？若定忍共生共住共滅，是名忍相應定。云何非忍相應定？若定非忍共生共住共滅，是名非忍相應定。
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云何智相應定？若定共智生共住共滅，是名智相應定。云何非智相應定？若定非智共生共住共滅，是名非智相應定。
云何智相應定？若定共智生共住共滅，是名智相應定。云何非智相應定？若定非智共生共住共滅，是名非智相應定。
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云何忍始定？若定聖無漏，堅信堅法所修，是名忍始定。云何智始定？若定聖無漏見道人所修，是名智始定。
云何忍始定？若定聖無漏，堅信堅法所修，是名忍始定。云何智始定？若定聖無漏見道人所修，是名智始定。
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云何欲終定？若定最後識相應，是名欲終定。云何始生定？若定初識相應，是名始生定。
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云何善定？若定修，是名善定。云何不善定？若定斷，是名不善定。云何無記定？若定受非報非報法，是名無記定。
云何善定？若定修，是名善定。云何不善定？若定斷，是名不善定。云何無記定？若定受非報非報法，是名無記定。
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云何學定？若定聖非無學，是名學定。云何無學定？若定聖非學，是名無學定。云何非學非無學定？若定非聖，是名非學非無學定。
云何學定？若定聖非無學，是名學定。云何無學定？若定聖非學，是名無學定。云何非學非無學定？若定非聖，是名非學非無學定。
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云何報定？若定受、若定善報，是名報定。云何報法定？若定有報，是名報法定。云何非報非報法定？若定無記非我分攝，是名非報非報法定。
云何報定？若定受、若定善報，是名報定。云何報法定？若定有報，是名報法定。云何非報非報法定？若定無記非我分攝，是名非報非報法定。
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云何見斷定？若定不善非思惟斷，是名見斷定。云何思惟斷定？若定不善非見斷，是名思惟斷定。云何非見斷非思惟斷定？若定善、無記無，名非見斷非思惟斷定。
云何見斷定？若定不善非思惟斷，是名見斷定。云何思惟斷定？若定不善非見斷，是名思惟斷定。云何非見斷非思惟斷定？若定善、無記無，名非見斷非思惟斷定。
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云何見斷因定？若定見斷、若見斷法報，是名見斷因定。云何思惟斷因定？若定思惟斷、若思惟斷法報，是名思惟斷因定。云何非見斷非思惟斷因定？若定善、若善法報、若非報非報法，是名非見斷非思惟斷因定。
云何見斷因定？若定見斷、若見斷法報，是名見斷因定。云何思惟斷因定？若定思惟斷、若思惟斷法報，是名思惟斷因定。云何非見斷非思惟斷因定？若定善、若善法報、若非報非報法，是名非見斷非思惟斷因定。
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云何下定？若定不善，是名下定。云何中定？若定無記，是名中定。云何上定？若定善，是名上定。復次若定不善、無記，是名下定。若定非聖善，是名中定。若定聖無漏，是名上定。
云何下定？若定不善，是名下定。云何中定？若定無記，是名中定。云何上定？若定善，是名上定。復次若定不善、無記，是名下定。若定非聖善，是名中定。若定聖無漏，是名上定。
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云何麁定？若定欲界繫，是名麁定。云何細定？若定色界繫、若不繫，是名細定。云何微定？若定無色界繫，是名微定。復次若定欲界繫、色界繫，是名麁定。若定空處繫、識處繫、不用處繫、若不繫，是名細定。若定非想非非想處繫，是名微定。復次若定欲界繫、色界繫、空處繫、識處繫、不用處繫，是名麁定。若定不繫，是名細定。若定非想非非想處繫，是名微定。
云何麁定？若定欲界繫，是名麁定。云何細定？若定色界繫、若不繫，是名細定。云何微定？若定無色界繫，是名微定。復次若定欲界繫、色界繫，是名麁定。若定空處繫、識處繫、不用處繫、若不繫，是名細定。若定非想非非想處繫，是名微定。復次若定欲界繫、色界繫、空處繫、識處繫、不用處繫，是名麁定。若定不繫，是名細定。若定非想非非想處繫，是名微定。
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云何有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定、空定無相定無作定，如道品三支道中廣說。
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云何三願得定？若願果得定、若願得定、若寂靜願得定。若比丘得一二定、若空無相無作定，比丘如是思惟：我應親近多修學此定，願欲得四沙門果故。比丘定親近多修學，願欲得四沙門果故。比丘定親近修學。願得四沙門果，若如是得定，是名願果得定。若比丘懃進行，或有欲無欲、有進無進，比丘如是思惟：我應修此欲及進親近多修學。比丘欲及進親近多修學，應懃進定心。若如是得定，是名願得定。若比丘得一二定、不得定難得難持，比丘如是思惟：我應親近多修學此定，令我得由力尊自在。比丘定親近多修學，令我得由力尊自在。若如是得定，是名不寂靜願得定。是名三願得定。云何非三願得定？不得果得定、不願得定、不寂靜願得定。若比丘得一二定、若空無相無作定，比丘不如是思惟：我應親近多修學此定，不願欲得四沙門果故。比丘定親近多修學，不願欲得沙門果故。比丘定親近多修學已，得沙門果。若如是得定，是名不願果得定。若比丘懃進行，或有欲無欲、有進無進，比丘不如是思惟：我應修欲及進親近多修學。比丘欲及進親近多修學，應懃進定心。若如是得定，是名不願得定。若比丘近得一二定，不定得難得難持，比丘不如是思惟：我應親近多修學此定，令我得定由力尊自在。比丘定親近多修學，令我得定由力尊自在。若如是得定，是名不寂靜願得定。是名非三願得定。
云何三願得定？若願果得定、若願得定、若寂靜願得定。若比丘得一二定、若空無相無作定，比丘如是思惟：我應親近多修學此定，願欲得四沙門果故。比丘定親近多修學，願欲得四沙門果故。比丘定親近修學。願得四沙門果，若如是得定，是名願果得定。若比丘懃進行，或有欲無欲、有進無進，比丘如是思惟：我應修此欲及進親近多修學。比丘欲及進親近多修學，應懃進定心。若如是得定，是名願得定。若比丘得一二定、不得定難得難持，比丘如是思惟：我應親近多修學此定，令我得由力尊自在。比丘定親近多修學，令我得由力尊自在。若如是得定，是名不寂靜願得定。是名三願得定。云何非三願得定？不得果得定、不願得定、不寂靜願得定。若比丘得一二定、若空無相無作定，比丘不如是思惟：我應親近多修學此定，不願欲得四沙門果故。比丘定親近多修學，不願欲得沙門果故。比丘定親近多修學已，得沙門果。若如是得定，是名不願果得定。若比丘懃進行，或有欲無欲、有進無進，比丘不如是思惟：我應修欲及進親近多修學。比丘欲及進親近多修學，應懃進定心。若如是得定，是名不願得定。若比丘近得一二定，不定得難得難持，比丘不如是思惟：我應親近多修學此定，令我得定由力尊自在。比丘定親近多修學，令我得定由力尊自在。若如是得定，是名不寂靜願得定。是名非三願得定。
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云何內身觀內身定？若比丘一切內四大色身攝法、若一處內四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內身觀內身定。云何外身觀外身定？若比丘一切外四大色身攝法、若一處外四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外身觀外身定。云何內外身觀內外身定？若比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外身觀內外身定。
云何內身觀內身定？若比丘一切內四大色身攝法、若一處內四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內身觀內身定。云何外身觀外身定？若比丘一切外四大色身攝法、若一處外四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外身觀外身定。云何內外身觀內外身定？若比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外身觀內外身定。
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云何內受觀內受定？若比丘一切內受、若一處內受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內受觀內受定。云何外受觀外受定？若比丘一切外受、若一處外受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外受觀外受定。云何內外受觀內外受定？若比丘一切內外受、若一處內外受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外受觀內外受定。
云何內受觀內受定？若比丘一切內受、若一處內受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內受觀內受定。云何外受觀外受定？若比丘一切外受、若一處外受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外受觀外受定。云何內外受觀內外受定？若比丘一切內外受、若一處內外受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外受觀內外受定。
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云何內心觀內心定？若比丘一切內心、若一處內心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內心觀內心定。云何外心觀外心定？若比丘一切外心、若一處外心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外心觀外心定。云何內外心觀內外心定？若比丘一切內外心、若一處內外心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外心觀內外心定。
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云何內法觀內法定？若比丘除四大色身攝法，及受心餘一切內法、若一處內法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內法觀內法定。云何外法觀外法定？若比丘除四大色身攝法？及受心餘一切外法、若一處外法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外法觀外法定。云何內外法觀內外法定？若比丘除四大色身攝法，及受心餘一切內外法、若一處內外法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外法觀內外法定。
云何內法觀內法定？若比丘除四大色身攝法，及受心餘一切內法、若一處內法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內法觀內法定。云何外法觀外法定？若比丘除四大色身攝法？及受心餘一切外法、若一處外法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外法觀外法定。云何內外法觀內外法定？若比丘除四大色身攝法，及受心餘一切內外法、若一處內外法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外法觀內外法定。
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云何內境界定？思惟內法若定生，是名內境界定。云何外境界定？思惟外法若定生，是名外境界定。云何內外境界定？若思惟內外法若定生，是名內外境界定。
云何內境界定？思惟內法若定生，是名內境界定。云何外境界定？思惟外法若定生，是名外境界定。云何內外境界定？若思惟內外法若定生，是名內外境界定。
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云何眾生境界定？無眾生境界定。復次若以慈悲喜捨思惟眾生，若生定，是名眾生境界定。
云何眾生境界定？無眾生境界定。復次若以慈悲喜捨思惟眾生，若生定，是名眾生境界定。
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云何色境界定？思惟色法若定生，是名色境界定。云何無色境界定？思惟無色法若定生，是名無色境界定。
云何色境界定？思惟色法若定生，是名色境界定。云何無色境界定？思惟無色法若定生，是名無色境界定。
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云何眾生境界定？如上說。
云何眾生境界定？如上說。
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云何有為境界定？思惟有為法若定生，是名有為境界定。云何無為境界定？思惟無為法若定生，是名無為境界定。
云何有為境界定？思惟有為法若定生，是名有為境界定。云何無為境界定？思惟無為法若定生，是名無為境界定。
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云何眾生境界定？如上說。
云何眾生境界定？如上說。
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云何法境界定？思惟法若定生，是名法境界定。云何無境界定？無無境界定。復次思惟過去未來法若定生，是名無境界定。
云何法境界定？思惟法若定生，是名法境界定。云何無境界定？無無境界定。復次思惟過去未來法若定生，是名無境界定。
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云何少定？若定少少住、少間住，是名少定。云何中定？若定中中住、中間住，是名中定。云何無量定？若定無量無量住、無量間住，是名無量定。復次若定少住、少軟、少境界，是名少定。若定中住、中軟、中境界，是名中定。若定無量住、無量勝、無量境界，是名無量定。
云何少定？若定少少住、少間住，是名少定。云何中定？若定中中住、中間住，是名中定。云何無量定？若定無量無量住、無量間住，是名無量定。復次若定少住、少軟、少境界，是名少定。若定中住、中軟、中境界，是名中定。若定無量住、無量勝、無量境界，是名無量定。
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云何少境界定？若定緣一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名少境界定。云何中境界定？若定緣有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名中境界定。云何無量境界定？若定緣無量眾生、無量法如來及涅槃故生，是名無量境界定。
云何少境界定？若定緣一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名少境界定。云何中境界定？若定緣有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名中境界定。云何無量境界定？若定緣無量眾生、無量法如來及涅槃故生，是名無量境界定。
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云何少定少境界？若定緣少住少軟一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名少定少境界。云何少定中境界？若定緣少住少軟有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名少定中境界。云何少定無量境界？若定緣少住少軟無量眾生、無量法、如來及涅槃故生，是名少定無量境界。云何中定少境界？若定緣中住中軟一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名中定少境界。云何中定中境界？若定緣中住中軟有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名中定中境界。云何中定無量境界？若定緣中住中軟無量眾生、無量法、如來及涅槃故生，是名中定無量境界。
云何少定少境界？若定緣少住少軟一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名少定少境界。云何少定中境界？若定緣少住少軟有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名少定中境界。云何少定無量境界？若定緣少住少軟無量眾生、無量法、如來及涅槃故生，是名少定無量境界。云何中定少境界？若定緣中住中軟一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名中定少境界。云何中定中境界？若定緣中住中軟有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名中定中境界。云何中定無量境界？若定緣中住中軟無量眾生、無量法、如來及涅槃故生，是名中定無量境界。
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云何無量定少境界？若定緣無量住、無量勝、一眾生一法一行，除如來及涅槃，是名無量定少境界。云何無量定中境界？若定緣無量住、無量勝、有量眾生有量法故，除如來及涅槃，是名無量定中境界。云何無量定無量境界？若定緣無量住無量勝、無量眾生無量法、如來及涅槃，是名無量定無量境界。
云何無量定少境界？若定緣無量住、無量勝、一眾生一法一行，除如來及涅槃，是名無量定少境界。云何無量定中境界？若定緣無量住、無量勝、有量眾生有量法故，除如來及涅槃，是名無量定中境界。云何無量定無量境界？若定緣無量住無量勝、無量眾生無量法、如來及涅槃，是名無量定無量境界。
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云何少住定？若定少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名少住定。云何中住定？若定中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名中住定。云何無量住定？若定無量間住，七日或多，是名無量住定。云何少定少住？若定少境界、少軟，若少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名少定少住。云何少定中住？若定少境界、少軟，若中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名少定中住。云何少定無量住？若定少境界、少軟，若無量間住，七日或多，是名少定無量住。云何中定少住？若定中境界中軟，若少間住，彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名中定少住。云何中定中住？若定中境界中軟，若中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名中定中住。云何中定無量住？若定中境界中軟，若無量間住，七日或多，是名中定無量住。云何無量定少住？若定無量境界無量勝，若少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名無量定少住。云何無量定中住？若定無量境界無量勝，少間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名無量定中住。云何無量定無量住？若定無量境界無量勝，無量間住，七日或多，是名無量定無量住。
云何少住定？若定少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名少住定。云何中住定？若定中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名中住定。云何無量住定？若定無量間住，七日或多，是名無量住定。云何少定少住？若定少境界、少軟，若少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名少定少住。云何少定中住？若定少境界、少軟，若中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名少定中住。云何少定無量住？若定少境界、少軟，若無量間住，七日或多，是名少定無量住。云何中定少住？若定中境界中軟，若少間住，彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名中定少住。云何中定中住？若定中境界中軟，若中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名中定中住。云何中定無量住？若定中境界中軟，若無量間住，七日或多，是名中定無量住。云何無量定少住？若定無量境界無量勝，若少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名無量定少住。云何無量定中住？若定無量境界無量勝，少間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名無量定中住。云何無量定無量住？若定無量境界無量勝，無量間住，七日或多，是名無量定無量住。
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云何過去定？若定生已滅，是名過去定。云何未來定？若定未生未出，是名未來定。云何現在定？若定生未滅，是名現在定。云何過去境界定？思惟過去法若定生，是名過去境界定。云何未來境界定？思惟未來法若定，生是名未來境界定。云何現在境界定？思惟現在法若定生，是名現在境界定。云何非過去非未來非現在境界定？思惟非過去非未來非現在法若定生，是名非過去非未來非現在境界定。
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云何欲界繫定？若定欲漏有漏，是名欲界繫定。云何色界繫定？若定色漏有漏，是名色界繫定。云何無色界繫定？若定無色漏有漏，是名無色界繫定。云何不繫定？若定聖無漏，是名不繫定。
云何欲界繫定？若定欲漏有漏，是名欲界繫定。云何色界繫定？若定色漏有漏，是名色界繫定。云何無色界繫定？若定無色漏有漏，是名無色界繫定。云何不繫定？若定聖無漏，是名不繫定。
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云何作定非離？若定非聖有報，是名作定非離。云何離定非作？若定聖有報能斷煩惱，是名離定非作。云何作離定？無一定若作若離。若作定非離、若離定非作，是名作離定。云何非作非離定？除作離定，若餘定，是名非作非離定。復次作定非離，若定欲界有報，是名作定非離。若定聖有報能斷煩惱，是名離定非作。若修定斷欲界煩惱，受色無色界有，是名作離定。若定無報，若定聖有報非斷煩惱，是名非作非離定。取定非出、出定非取、出取定、非取非出定，有染定非離染、離染定非有染、有染離染定、非有染非離染定。有扼定非離扼、離扼定非有扼、有扼離扼定、非有扼非離扼定，亦如是。
云何作定非離？若定非聖有報，是名作定非離。云何離定非作？若定聖有報能斷煩惱，是名離定非作。云何作離定？無一定若作若離。若作定非離、若離定非作，是名作離定。云何非作非離定？除作離定，若餘定，是名非作非離定。復次作定非離，若定欲界有報，是名作定非離。若定聖有報能斷煩惱，是名離定非作。若修定斷欲界煩惱，受色無色界有，是名作離定。若定無報，若定聖有報非斷煩惱，是名非作非離定。取定非出、出定非取、出取定、非取非出定，有染定非離染、離染定非有染、有染離染定、非有染非離染定。有扼定非離扼、離扼定非有扼、有扼離扼定、非有扼非離扼定，亦如是。
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云何智果定非斷果？若修定生智，非能斷煩惱，是名智果定非斷果。云何斷果定非智果？若修定斷煩惱，不生智，是名斷果定非智果。云何智果斷果定？無一定若智果若斷果。若智果定非斷果、若斷果定非智果，是名智果斷果定。云何非智果非斷果定？除智果斷果定，若餘定，是名非智果非斷果定。復次智果定非斷果，若修定得非聖五通，或一或二，是名智果定非斷果。若修定得斯陀含果，是名斷果定非智果。若修定得須陀洹果、阿那含果、阿羅漢果，是名智果斷果定。若定無報、若定有報，非生智、非能斷煩惱，是名非智果非斷果定。智果定非得果定、得果定非智果、智果得果定、非智果非得果定，亦如是。
云何智果定非斷果？若修定生智，非能斷煩惱，是名智果定非斷果。云何斷果定非智果？若修定斷煩惱，不生智，是名斷果定非智果。云何智果斷果定？無一定若智果若斷果。若智果定非斷果、若斷果定非智果，是名智果斷果定。云何非智果非斷果定？除智果斷果定，若餘定，是名非智果非斷果定。復次智果定非斷果，若修定得非聖五通，或一或二，是名智果定非斷果。若修定得斯陀含果，是名斷果定非智果。若修定得須陀洹果、阿那含果、阿羅漢果，是名智果斷果定。若定無報、若定有報，非生智、非能斷煩惱，是名非智果非斷果定。智果定非得果定、得果定非智果、智果得果定、非智果非得果定，亦如是。
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云何盡定非覺？若修定斷煩惱，不生智，是名盡定非覺。云何覺定非盡？若修定生智，不斷煩惱，是名覺定非盡。云何盡覺定？無一定若盡若覺。若盡定非覺、若覺定非盡，是名盡覺定。云何非盡非覺定？除盡覺定，若餘定，是名非盡非覺定。復次若修定得斯陀含果，是名盡定非覺。若修定得非聖五通，或一或二，是名覺定非盡。若修定得須陀洹果、阿那含果、阿羅漢果，是名盡覺定。若定非報、若定有報，非能斷煩惱、非生智，是名非盡非覺定。射定非解、解定非射、射解定、非射解定，亦如是。
云何盡定非覺？若修定斷煩惱，不生智，是名盡定非覺。云何覺定非盡？若修定生智，不斷煩惱，是名覺定非盡。云何盡覺定？無一定若盡若覺。若盡定非覺、若覺定非盡，是名盡覺定。云何非盡非覺定？除盡覺定，若餘定，是名非盡非覺定。復次若修定得斯陀含果，是名盡定非覺。若修定得非聖五通，或一或二，是名覺定非盡。若修定得須陀洹果、阿那含果、阿羅漢果，是名盡覺定。若定非報、若定有報，非能斷煩惱、非生智，是名非盡非覺定。射定非解、解定非射、射解定、非射解定，亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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云何退分定？若定不善，是名退分定。云何住分定？若定無記，是名住分定。云何增長分定？若定非聖、善，是名增長分定。云何射分定？若定聖、有報、能斷煩惱，是名射分定。復次若修定，退、非聖善法、非住、不增長，是名退分定。若修定，非聖善法、住、不退、不增長，是名住分定。若定共射相應，是名射分定。云何退分定非住分？若定有退非住，是名退分定非住分。云何住分定非退分？若定住非有退，是名住分定非退分。云何退分住分定？無一定退分住分。若退分非住分、若住分非退分，是名退分住分定。云何非退分非住分定？除退分住分定，若餘定，是名非退分非住分定。云何退分定非增長分？若定有退非增長，是名退分定非增長分。云何增長分定非退分？若定增長非退，是名增長分定非退分。云何退分增長分定？無一定退分增長分。若退分非增長分、若增長分非退分，是名退分增長分定。云何非退分非增長分定？除退分、增長分，若餘定，是名非退分非增長分定。云何退分定非射分？若定有退非射，是名退分定非射分。云何射分定非退分？若定有射非退，是名射分定非退分。云何退分射分定？無一定退分射分。若退分定非射分定、若射分定非退分，是名退分射分定。云何非退分非射分定？除退分、射分定，若餘定，是名非退分非射分定。云何住分定非增長分？若定有住非增長，是名住分定非增長分。
云何退分定？若定不善，是名退分定。云何住分定？若定無記，是名住分定。云何增長分定？若定非聖、善，是名增長分定。云何射分定？若定聖、有報、能斷煩惱，是名射分定。復次若修定，退、非聖善法、非住、不增長，是名退分定。若修定，非聖善法、住、不退、不增長，是名住分定。若定共射相應，是名射分定。云何退分定非住分？若定有退非住，是名退分定非住分。云何住分定非退分？若定住非有退，是名住分定非退分。云何退分住分定？無一定退分住分。若退分非住分、若住分非退分，是名退分住分定。云何非退分非住分定？除退分住分定，若餘定，是名非退分非住分定。云何退分定非增長分？若定有退非增長，是名退分定非增長分。云何增長分定非退分？若定增長非退，是名增長分定非退分。云何退分增長分定？無一定退分增長分。若退分非增長分、若增長分非退分，是名退分增長分定。云何非退分非增長分定？除退分、增長分，若餘定，是名非退分非增長分定。云何退分定非射分？若定有退非射，是名退分定非射分。云何射分定非退分？若定有射非退，是名射分定非退分。云何退分射分定？無一定退分射分。若退分定非射分定、若射分定非退分，是名退分射分定。云何非退分非射分定？除退分、射分定，若餘定，是名非退分非射分定。云何住分定非增長分？若定有住非增長，是名住分定非增長分。
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云何增長分定非住分？若定有增長，是名增長分定非住分。云何住分增長分定？無一定住分增長分。若住分定非增長分定？若增長分非住分，是名住分增長分定。云何非住分非增長分定？除住分、增長分定，若餘定，是名非住分非增長分定。云何有住分定非射分？若定有住非射，是名住分定非射分。云何射分定非住分定？若射非住，是名射分定非住分。云何住分射分定？無一定若住分射分。若住分定非射分、若射分定非住分，是名住分射分定。云何非住分非射分定？除住分、射分定，若餘定，是名非住分非射分定。云何增長分定非射分？若定有增長非射，是名增長分定非射分。云何射分定非增長分？若定有射非增長，是名射分定非增長分。云何增長分射分定？無一定若增長分射分。若增長分定非射分、若射分定非增長分，是名增長分射分定。云何非增長分非射分定？除增長分、射分定，若餘定，是名非增長分非射分定。
云何增長分定非住分？若定有增長，是名增長分定非住分。云何住分增長分定？無一定住分增長分。若住分定非增長分定？若增長分非住分，是名住分增長分定。云何非住分非增長分定？除住分、增長分定，若餘定，是名非住分非增長分定。云何有住分定非射分？若定有住非射，是名住分定非射分。云何射分定非住分定？若射非住，是名射分定非住分。云何住分射分定？無一定若住分射分。若住分定非射分、若射分定非住分，是名住分射分定。云何非住分非射分定？除住分、射分定，若餘定，是名非住分非射分定。云何增長分定非射分？若定有增長非射，是名增長分定非射分。云何射分定非增長分？若定有射非增長，是名射分定非增長分。云何增長分射分定？無一定若增長分射分。若增長分定非射分、若射分定非增長分，是名增長分射分定。云何非增長分非射分定？除增長分、射分定，若餘定，是名非增長分非射分定。
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四念處、四正懃、四神足、四禪、四無量心、四無色定、四向、四果、四修定、四斷，五根、五力、五解脫入、五出界、五觀定、五生解脫法，六念、六空、六出界、六明分法、六悅根法、六無喜正覺，七覺、七想、七定所須，八聖道、八解脫、八勝處，九滅、九次第滅定、九想，十想、十正法，十一切入，十一解脫入，如上道品廣說。
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舍利弗阿毘曇論卷第三十
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