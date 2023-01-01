舍利弗阿毘曇論卷第三十姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第三十姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分定品下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緒分定品下

何謂共明想定？如比丘取諸明相，謂火光、日月星宿光、摩尼珠光。取諸光明相已，若樹下露處，思惟光明、知光明、受光明，如實人若想憶想，是名光明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若樹下露處，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一樹下若二三乃至十樹下，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一聚落二三乃至十聚落，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，水陸周匝，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝。知眾生造業，此眾生身惡行成就、口意惡行成就，謗賢聖、邪見、造邪見業，身壞命終墮地獄，畜生，餓鬼。此眾生身善行成就、口意善行成就，不謗賢聖、正見、造正身業，身壞命終生天上、人中。如是以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道，知眾生造業。修此定已，以天眼清淨過人，見眾生生死乃至知所造業，是名共明想定。若比丘定親近多修學已得報定，若入定、不入定，以天眼清淨過人，見眾生生死乃至知眾生所造業，是名共明想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂共明想定？如比丘取諸明相，謂火光、日月星宿光、摩尼珠光。取諸光明相已，若樹下露處，思惟光明、知光明、受光明，如實人若想憶想，是名光明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若樹下露處，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一樹下若二三乃至十樹下，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明勝心，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一聚落二三乃至十聚落，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，若一園二三乃至十園，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，水陸周匝，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想，是名明想。若定此想共生共住共滅，是名共明想定。如比丘定親近多修學已，以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝。知眾生造業，此眾生身惡行成就、口意惡行成就，謗賢聖、邪見、造邪見業，身壞命終墮地獄，畜生，餓鬼。此眾生身善行成就、口意善行成就，不謗賢聖、正見、造正身業，身壞命終生天上、人中。如是以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道，知眾生造業。修此定已，以天眼清淨過人，見眾生生死乃至知所造業，是名共明想定。若比丘定親近多修學已得報定，若入定、不入定，以天眼清淨過人，見眾生生死乃至知眾生所造業，是名共明想定。

何謂無間定？比丘思惟無常、苦空無我、涅槃寂靜，得定心住。得定已得初聖五根，以得初聖五根故上正決定離凡夫地，未得須陀洹果，若中命終，無有是處。若未得須陀洹果，墮地獄、畜生、餓鬼，無有是處。若比丘定親近多修學已，得無間定向須陀洹果，若此定無間滅已得須陀洹果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向斯陀含果，若此定無間滅已得斯陀含果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向阿那含果，若此定無間滅已得阿那含果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向阿羅漢果，若此定無間滅已得阿羅漢果，是名無間定。云何定根？學人離煩惱、聖心入聖道，若堅信堅法，是名定根。云何定根？學人離煩惱、聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，若實人觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，若得四沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，得阿羅漢果已。如實人、如趣人，若心住正住、專住緣住、心一定一樂，不分散不捨。心依意、心獨處、定力、定覺、正定，是名定根。云何定力？定根是名定力。云何定覺？定力是名定覺。云何正定？若定善順不逆，是名正定。云何邪定？若定不善不順逆，是名邪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無間定？比丘思惟無常、苦空無我、涅槃寂靜，得定心住。得定已得初聖五根，以得初聖五根故上正決定離凡夫地，未得須陀洹果，若中命終，無有是處。若未得須陀洹果，墮地獄、畜生、餓鬼，無有是處。若比丘定親近多修學已，得無間定向須陀洹果，若此定無間滅已得須陀洹果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向斯陀含果，若此定無間滅已得斯陀含果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向阿那含果，若此定無間滅已得阿那含果，是名無間定。若比丘定親近多修學已，得無間定向阿羅漢果，若此定無間滅已得阿羅漢果，是名無間定。云何定根？學人離煩惱、聖心入聖道，若堅信堅法，是名定根。云何定根？學人離煩惱、聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，若實人觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，若得四沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，得阿羅漢果已。如實人、如趣人，若心住正住、專住緣住、心一定一樂，不分散不捨。心依意、心獨處、定力、定覺、正定，是名定根。云何定力？定根是名定力。云何定覺？定力是名定覺。云何正定？若定善順不逆，是名正定。云何邪定？若定不善不順逆，是名邪定。

云何聖定？若定無漏，是名聖定。云何非聖定？若定有漏，是名非聖定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聖定？若定無漏，是名聖定。云何非聖定？若定有漏，是名非聖定。

云何有漏定？若定有染，是名有漏定。云何無漏定？若定無染，是名無漏定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有漏定？若定有染，是名有漏定。云何無漏定？若定無染，是名無漏定。

云何有染定？若定有求，是名有染定。云何無染定？若定無求，是名無染定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有染定？若定有求，是名有染定。云何無染定？若定無求，是名無染定。

云何有求定？若定當取，是名有求定。云何無求定？若定非當取，是名無求定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有求定？若定當取，是名有求定。云何無求定？若定非當取，是名無求定。

云何當取定？若定有取，是名當取定。云何非當取定？若定無取，是名非當取定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何當取定？若定有取，是名當取定。云何非當取定？若定無取，是名非當取定。

云何有取定？若定有勝，是名有取定。云何無取定？若定無勝，是名無取定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有取定？若定有勝，是名有取定。云何無取定？若定無勝，是名無取定。

云何有勝定？若定有取，是名有勝定。云何無勝定？若定不取，是名無勝定。復次若定有餘定勝妙過，是名有勝定。若定無餘定勝妙過，是名無勝定。復次若修定已，如來於一切法無礙知見得，由力尊勝無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈大悲轉於法輪，自在成就，除此定，若餘定，是名有勝定。若上所除定，是名無勝定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有勝定？若定有取，是名有勝定。云何無勝定？若定不取，是名無勝定。復次若定有餘定勝妙過，是名有勝定。若定無餘定勝妙過，是名無勝定。復次若修定已，如來於一切法無礙知見得，由力尊勝無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈大悲轉於法輪，自在成就，除此定，若餘定，是名有勝定。若上所除定，是名無勝定。

云何受定？若定內，是名受定。云何非受定？若定外，是名非受定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受定？若定內，是名受定。云何非受定？若定外，是名非受定。

云何內定？若定受，是名內定。云何外定？若定非受，是名外定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內定？若定受，是名內定。云何外定？若定非受，是名外定。

云何有報定？若定報法，是名有報定。云何無報定？若定報、若非報非報法，是名無報定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有報定？若定報法，是名有報定。云何無報定？若定報、若非報非報法，是名無報定。

云何共凡夫定？若定非凡夫入出、凡夫亦入出，是名共凡夫定。云何不共凡夫定？若定非凡夫入出，是名不共凡夫定。云何非凡夫共定？若定凡夫入出、非凡夫亦入出，是名非凡夫共定。云何非凡夫不共定？若定凡夫入出、非凡夫不入出，是名非凡夫不共定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共凡夫定？若定非凡夫入出、凡夫亦入出，是名共凡夫定。云何不共凡夫定？若定非凡夫入出，是名不共凡夫定。云何非凡夫共定？若定凡夫入出、非凡夫亦入出，是名非凡夫共定。云何非凡夫不共定？若定凡夫入出、非凡夫不入出，是名非凡夫不共定。

云何共聲聞定？若定非聲聞入出、聲聞亦入出，是名共聲聞定。云何不共聲聞定？若定非聲聞入出、聲聞不入出，是名不共聲聞定。云何非聲聞共定？若定聲聞入出？非聲聞亦入出，是名非聲聞共定。云何非聲聞不共定？若定聲聞入出、非聲聞不入出，是名非聲聞不共定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共聲聞定？若定非聲聞入出、聲聞亦入出，是名共聲聞定。云何不共聲聞定？若定非聲聞入出、聲聞不入出，是名不共聲聞定。云何非聲聞共定？若定聲聞入出？非聲聞亦入出，是名非聲聞共定。云何非聲聞不共定？若定聲聞入出、非聲聞不入出，是名非聲聞不共定。

云何如電定？若定少少住少時住。如電少少住少時住，定亦如是，是名如電定。云何如金剛定？若定無量無量住無量時住。如金剛無量無量住無量時住，定亦如是，是名如金剛定。復次若定修已，漸少煩惱分。如電從雲中出炤少闇分便速滅，定亦如是，是名如電定。若定修已斷一切煩惱，若麁若微無不斷滅無不斷滅。如金剛投於珠石無不破壞摧折，定亦如是，是名如金剛定。復次若修定得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名如電定。若修定得阿羅漢果，是名如金剛定。復次若修定得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，是名如電定。若修定若如來所修定，於一切法無礙知見得，由力尊勝無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈大悲轉於法輪，自在成就，是名如金剛定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如電定？若定少少住少時住。如電少少住少時住，定亦如是，是名如電定。云何如金剛定？若定無量無量住無量時住。如金剛無量無量住無量時住，定亦如是，是名如金剛定。復次若定修已，漸少煩惱分。如電從雲中出炤少闇分便速滅，定亦如是，是名如電定。若定修已斷一切煩惱，若麁若微無不斷滅無不斷滅。如金剛投於珠石無不破壞摧折，定亦如是，是名如金剛定。復次若修定得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名如電定。若修定得阿羅漢果，是名如金剛定。復次若修定得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，是名如電定。若修定若如來所修定，於一切法無礙知見得，由力尊勝無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈大悲轉於法輪，自在成就，是名如金剛定。

云何不定得定？若定得，不定得、難得、難持，是名不定得定。云何定得定？若定得，決定得、不難得、易持，是名定得定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不定得定？若定得，不定得、難得、難持，是名不定得定。云何定得定？若定得，決定得、不難得、易持，是名定得定。

云何有行難持定？若定得，不定得、難得、難持，無由力尊自在，不如所欲、不隨所欲、不盡所欲，有行難入出。如船逆水難行，定亦如是，是名有行難持定。云何無行易持定？若定得，決定得、不難得、易得，由力尊自在，如所欲、隨所欲、盡所欲，無行入出。如船順水易行，定亦如是，是名無行易持定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有行難持定？若定得，不定得、難得、難持，無由力尊自在，不如所欲、不隨所欲、不盡所欲，有行難入出。如船逆水難行，定亦如是，是名有行難持定。云何無行易持定？若定得，決定得、不難得、易得，由力尊自在，如所欲、隨所欲、盡所欲，無行入出。如船順水易行，定亦如是，是名無行易持定。

云何一分修定？若修定已，想有光明但不見色、若見色不想有光明，是名一分修定。云何二分修定？若修定已，想有光明亦見色，是名二分修定。復次若修定已，生智但不斷煩惱、若斷煩惱不生智，是名一分修定。若修定已，智生、能斷煩惱，是名二分修定。復次若修定已盡智生、非無生智，是名一分修定。若修定已，盡智生及無生智，是名二分修定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一分修定？若修定已，想有光明但不見色、若見色不想有光明，是名一分修定。云何二分修定？若修定已，想有光明亦見色，是名二分修定。復次若修定已，生智但不斷煩惱、若斷煩惱不生智，是名一分修定。若修定已，智生、能斷煩惱，是名二分修定。復次若修定已盡智生、非無生智，是名一分修定。若修定已，盡智生及無生智，是名二分修定。

云何有想定？若定有境界，是名有想定。云何無想定？若定無境界，是名無想定。復次除無想定、滅盡定，若餘定，是名有想定。若無想定、滅盡定，是名無想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有想定？若定有境界，是名有想定。云何無想定？若定無境界，是名無想定。復次除無想定、滅盡定，若餘定，是名有想定。若無想定、滅盡定，是名無想定。

云何如事定？若法如法、如狀貌、如自性、如隨緣所起、如相入出，是名如事定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如事定？若法如法、如狀貌、如自性、如隨緣所起、如相入出，是名如事定。

云何憶想定？若法如法相、如狀貌、如自性、如隨緣起，若如法相、若非如法相入出，是名憶想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何憶想定？若法如法相、如狀貌、如自性、如隨緣起，若如法相、若非如法相入出，是名憶想定。

云何離色想定？若定離色想入、若離色想入定，是名離色想定。云何不離色想定？若定不離色想入、若不離色想入定，是名不離色想定。復次若定無色界，是名離色想定。若定色界及聖，是名不離色想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何離色想定？若定離色想入、若離色想入定，是名離色想定。云何不離色想定？若定不離色想入、若不離色想入定，是名不離色想定。復次若定無色界，是名離色想定。若定色界及聖，是名不離色想定。

云何勝入定？若八勝入，是名勝入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勝入定？若八勝入，是名勝入定。

云何一切入定？若十一切入，是名一切入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一切入定？若十一切入，是名一切入定。

云何有覺定？若定覺相應，共覺生共住共滅，是名有覺定。云何無覺定？若定非覺相應，不共覺生不共住不共滅，是名無覺定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有覺定？若定覺相應，共覺生共住共滅，是名有覺定。云何無覺定？若定非覺相應，不共覺生不共住不共滅，是名無覺定。

云何有觀定？若定觀相應，共觀生共住共滅，是名有觀定。云何無觀定？若定非觀相應，不共觀生不共住不共滅，是名無觀定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有觀定？若定觀相應，共觀生共住共滅，是名有觀定。云何無觀定？若定非觀相應，不共觀生不共住不共滅，是名無觀定。

云何有喜定？若定喜相應，共喜生共住共滅，是名有喜定。云何無喜定？若定非喜相應，不共喜生不共住不共滅，是名無喜定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有喜定？若定喜相應，共喜生共住共滅，是名有喜定。云何無喜定？若定非喜相應，不共喜生不共住不共滅，是名無喜定。

云何共味定？若定染污相應，是名共味定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共味定？若定染污相應，是名共味定。

云何共捨定？若定不苦不樂受相應，是名共捨定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共捨定？若定不苦不樂受相應，是名共捨定。

云何忍相應定？若定忍共生共住共滅，是名忍相應定。云何非忍相應定？若定非忍共生共住共滅，是名非忍相應定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何忍相應定？若定忍共生共住共滅，是名忍相應定。云何非忍相應定？若定非忍共生共住共滅，是名非忍相應定。

云何智相應定？若定共智生共住共滅，是名智相應定。云何非智相應定？若定非智共生共住共滅，是名非智相應定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何智相應定？若定共智生共住共滅，是名智相應定。云何非智相應定？若定非智共生共住共滅，是名非智相應定。

云何忍始定？若定聖無漏，堅信堅法所修，是名忍始定。云何智始定？若定聖無漏見道人所修，是名智始定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何忍始定？若定聖無漏，堅信堅法所修，是名忍始定。云何智始定？若定聖無漏見道人所修，是名智始定。

云何欲終定？若定最後識相應，是名欲終定。云何始生定？若定初識相應，是名始生定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲終定？若定最後識相應，是名欲終定。云何始生定？若定初識相應，是名始生定。

云何善定？若定修，是名善定。云何不善定？若定斷，是名不善定。云何無記定？若定受非報非報法，是名無記定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善定？若定修，是名善定。云何不善定？若定斷，是名不善定。云何無記定？若定受非報非報法，是名無記定。

云何學定？若定聖非無學，是名學定。云何無學定？若定聖非學，是名無學定。云何非學非無學定？若定非聖，是名非學非無學定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學定？若定聖非無學，是名學定。云何無學定？若定聖非學，是名無學定。云何非學非無學定？若定非聖，是名非學非無學定。

云何報定？若定受、若定善報，是名報定。云何報法定？若定有報，是名報法定。云何非報非報法定？若定無記非我分攝，是名非報非報法定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何報定？若定受、若定善報，是名報定。云何報法定？若定有報，是名報法定。云何非報非報法定？若定無記非我分攝，是名非報非報法定。

云何見斷定？若定不善非思惟斷，是名見斷定。云何思惟斷定？若定不善非見斷，是名思惟斷定。云何非見斷非思惟斷定？若定善、無記無，名非見斷非思惟斷定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見斷定？若定不善非思惟斷，是名見斷定。云何思惟斷定？若定不善非見斷，是名思惟斷定。云何非見斷非思惟斷定？若定善、無記無，名非見斷非思惟斷定。

云何見斷因定？若定見斷、若見斷法報，是名見斷因定。云何思惟斷因定？若定思惟斷、若思惟斷法報，是名思惟斷因定。云何非見斷非思惟斷因定？若定善、若善法報、若非報非報法，是名非見斷非思惟斷因定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見斷因定？若定見斷、若見斷法報，是名見斷因定。云何思惟斷因定？若定思惟斷、若思惟斷法報，是名思惟斷因定。云何非見斷非思惟斷因定？若定善、若善法報、若非報非報法，是名非見斷非思惟斷因定。

云何下定？若定不善，是名下定。云何中定？若定無記，是名中定。云何上定？若定善，是名上定。復次若定不善、無記，是名下定。若定非聖善，是名中定。若定聖無漏，是名上定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何下定？若定不善，是名下定。云何中定？若定無記，是名中定。云何上定？若定善，是名上定。復次若定不善、無記，是名下定。若定非聖善，是名中定。若定聖無漏，是名上定。

云何麁定？若定欲界繫，是名麁定。云何細定？若定色界繫、若不繫，是名細定。云何微定？若定無色界繫，是名微定。復次若定欲界繫、色界繫，是名麁定。若定空處繫、識處繫、不用處繫、若不繫，是名細定。若定非想非非想處繫，是名微定。復次若定欲界繫、色界繫、空處繫、識處繫、不用處繫，是名麁定。若定不繫，是名細定。若定非想非非想處繫，是名微定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何麁定？若定欲界繫，是名麁定。云何細定？若定色界繫、若不繫，是名細定。云何微定？若定無色界繫，是名微定。復次若定欲界繫、色界繫，是名麁定。若定空處繫、識處繫、不用處繫、若不繫，是名細定。若定非想非非想處繫，是名微定。復次若定欲界繫、色界繫、空處繫、識處繫、不用處繫，是名麁定。若定不繫，是名細定。若定非想非非想處繫，是名微定。

云何有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定、空定無相定無作定，如道品三支道中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定、空定無相定無作定，如道品三支道中廣說。

云何三願得定？若願果得定、若願得定、若寂靜願得定。若比丘得一二定、若空無相無作定，比丘如是思惟：我應親近多修學此定，願欲得四沙門果故。比丘定親近多修學，願欲得四沙門果故。比丘定親近修學。願得四沙門果，若如是得定，是名願果得定。若比丘懃進行，或有欲無欲、有進無進，比丘如是思惟：我應修此欲及進親近多修學。比丘欲及進親近多修學，應懃進定心。若如是得定，是名願得定。若比丘得一二定、不得定難得難持，比丘如是思惟：我應親近多修學此定，令我得由力尊自在。比丘定親近多修學，令我得由力尊自在。若如是得定，是名不寂靜願得定。是名三願得定。云何非三願得定？不得果得定、不願得定、不寂靜願得定。若比丘得一二定、若空無相無作定，比丘不如是思惟：我應親近多修學此定，不願欲得四沙門果故。比丘定親近多修學，不願欲得沙門果故。比丘定親近多修學已，得沙門果。若如是得定，是名不願果得定。若比丘懃進行，或有欲無欲、有進無進，比丘不如是思惟：我應修欲及進親近多修學。比丘欲及進親近多修學，應懃進定心。若如是得定，是名不願得定。若比丘近得一二定，不定得難得難持，比丘不如是思惟：我應親近多修學此定，令我得定由力尊自在。比丘定親近多修學，令我得定由力尊自在。若如是得定，是名不寂靜願得定。是名非三願得定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三願得定？若願果得定、若願得定、若寂靜願得定。若比丘得一二定、若空無相無作定，比丘如是思惟：我應親近多修學此定，願欲得四沙門果故。比丘定親近多修學，願欲得四沙門果故。比丘定親近修學。願得四沙門果，若如是得定，是名願果得定。若比丘懃進行，或有欲無欲、有進無進，比丘如是思惟：我應修此欲及進親近多修學。比丘欲及進親近多修學，應懃進定心。若如是得定，是名願得定。若比丘得一二定、不得定難得難持，比丘如是思惟：我應親近多修學此定，令我得由力尊自在。比丘定親近多修學，令我得由力尊自在。若如是得定，是名不寂靜願得定。是名三願得定。云何非三願得定？不得果得定、不願得定、不寂靜願得定。若比丘得一二定、若空無相無作定，比丘不如是思惟：我應親近多修學此定，不願欲得四沙門果故。比丘定親近多修學，不願欲得沙門果故。比丘定親近多修學已，得沙門果。若如是得定，是名不願果得定。若比丘懃進行，或有欲無欲、有進無進，比丘不如是思惟：我應修欲及進親近多修學。比丘欲及進親近多修學，應懃進定心。若如是得定，是名不願得定。若比丘近得一二定，不定得難得難持，比丘不如是思惟：我應親近多修學此定，令我得定由力尊自在。比丘定親近多修學，令我得定由力尊自在。若如是得定，是名不寂靜願得定。是名非三願得定。

云何內身觀內身定？若比丘一切內四大色身攝法、若一處內四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內身觀內身定。云何外身觀外身定？若比丘一切外四大色身攝法、若一處外四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外身觀外身定。云何內外身觀內外身定？若比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外身觀內外身定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內身觀內身定？若比丘一切內四大色身攝法、若一處內四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內身觀內身定。云何外身觀外身定？若比丘一切外四大色身攝法、若一處外四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外身觀外身定。云何內外身觀內外身定？若比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外身觀內外身定。

云何內受觀內受定？若比丘一切內受、若一處內受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內受觀內受定。云何外受觀外受定？若比丘一切外受、若一處外受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外受觀外受定。云何內外受觀內外受定？若比丘一切內外受、若一處內外受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外受觀內外受定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內受觀內受定？若比丘一切內受、若一處內受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內受觀內受定。云何外受觀外受定？若比丘一切外受、若一處外受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外受觀外受定。云何內外受觀內外受定？若比丘一切內外受、若一處內外受，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外受觀內外受定。

云何內心觀內心定？若比丘一切內心、若一處內心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內心觀內心定。云何外心觀外心定？若比丘一切外心、若一處外心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外心觀外心定。云何內外心觀內外心定？若比丘一切內外心、若一處內外心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外心觀內外心定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內心觀內心定？若比丘一切內心、若一處內心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內心觀內心定。云何外心觀外心定？若比丘一切外心、若一處外心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外心觀外心定。云何內外心觀內外心定？若比丘一切內外心、若一處內外心，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外心觀內外心定。

云何內法觀內法定？若比丘除四大色身攝法，及受心餘一切內法、若一處內法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內法觀內法定。云何外法觀外法定？若比丘除四大色身攝法？及受心餘一切外法、若一處外法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外法觀外法定。云何內外法觀內外法定？若比丘除四大色身攝法，及受心餘一切內外法、若一處內外法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外法觀內外法定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內法觀內法定？若比丘除四大色身攝法，及受心餘一切內法、若一處內法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內法觀內法定。云何外法觀外法定？若比丘除四大色身攝法？及受心餘一切外法、若一處外法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名外法觀外法定。云何內外法觀內外法定？若比丘除四大色身攝法，及受心餘一切內外法、若一處內外法，觀無常苦空無我，得定心住正住，是名內外法觀內外法定。

云何內境界定？思惟內法若定生，是名內境界定。云何外境界定？思惟外法若定生，是名外境界定。云何內外境界定？若思惟內外法若定生，是名內外境界定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內境界定？思惟內法若定生，是名內境界定。云何外境界定？思惟外法若定生，是名外境界定。云何內外境界定？若思惟內外法若定生，是名內外境界定。

云何眾生境界定？無眾生境界定。復次若以慈悲喜捨思惟眾生，若生定，是名眾生境界定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眾生境界定？無眾生境界定。復次若以慈悲喜捨思惟眾生，若生定，是名眾生境界定。

云何色境界定？思惟色法若定生，是名色境界定。云何無色境界定？思惟無色法若定生，是名無色境界定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色境界定？思惟色法若定生，是名色境界定。云何無色境界定？思惟無色法若定生，是名無色境界定。

云何眾生境界定？如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眾生境界定？如上說。

云何有為境界定？思惟有為法若定生，是名有為境界定。云何無為境界定？思惟無為法若定生，是名無為境界定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有為境界定？思惟有為法若定生，是名有為境界定。云何無為境界定？思惟無為法若定生，是名無為境界定。

云何眾生境界定？如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眾生境界定？如上說。

云何法境界定？思惟法若定生，是名法境界定。云何無境界定？無無境界定。復次思惟過去未來法若定生，是名無境界定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法境界定？思惟法若定生，是名法境界定。云何無境界定？無無境界定。復次思惟過去未來法若定生，是名無境界定。

云何少定？若定少少住、少間住，是名少定。云何中定？若定中中住、中間住，是名中定。云何無量定？若定無量無量住、無量間住，是名無量定。復次若定少住、少軟、少境界，是名少定。若定中住、中軟、中境界，是名中定。若定無量住、無量勝、無量境界，是名無量定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何少定？若定少少住、少間住，是名少定。云何中定？若定中中住、中間住，是名中定。云何無量定？若定無量無量住、無量間住，是名無量定。復次若定少住、少軟、少境界，是名少定。若定中住、中軟、中境界，是名中定。若定無量住、無量勝、無量境界，是名無量定。

云何少境界定？若定緣一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名少境界定。云何中境界定？若定緣有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名中境界定。云何無量境界定？若定緣無量眾生、無量法如來及涅槃故生，是名無量境界定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何少境界定？若定緣一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名少境界定。云何中境界定？若定緣有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名中境界定。云何無量境界定？若定緣無量眾生、無量法如來及涅槃故生，是名無量境界定。

云何少定少境界？若定緣少住少軟一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名少定少境界。云何少定中境界？若定緣少住少軟有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名少定中境界。云何少定無量境界？若定緣少住少軟無量眾生、無量法、如來及涅槃故生，是名少定無量境界。云何中定少境界？若定緣中住中軟一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名中定少境界。云何中定中境界？若定緣中住中軟有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名中定中境界。云何中定無量境界？若定緣中住中軟無量眾生、無量法、如來及涅槃故生，是名中定無量境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何少定少境界？若定緣少住少軟一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名少定少境界。云何少定中境界？若定緣少住少軟有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名少定中境界。云何少定無量境界？若定緣少住少軟無量眾生、無量法、如來及涅槃故生，是名少定無量境界。云何中定少境界？若定緣中住中軟一眾生、一法、一行故生，除如來及涅槃，是名中定少境界。云何中定中境界？若定緣中住中軟有量眾生、有量法故生，除如來及涅槃，是名中定中境界。云何中定無量境界？若定緣中住中軟無量眾生、無量法、如來及涅槃故生，是名中定無量境界。

云何無量定少境界？若定緣無量住、無量勝、一眾生一法一行，除如來及涅槃，是名無量定少境界。云何無量定中境界？若定緣無量住、無量勝、有量眾生有量法故，除如來及涅槃，是名無量定中境界。云何無量定無量境界？若定緣無量住無量勝、無量眾生無量法、如來及涅槃，是名無量定無量境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無量定少境界？若定緣無量住、無量勝、一眾生一法一行，除如來及涅槃，是名無量定少境界。云何無量定中境界？若定緣無量住、無量勝、有量眾生有量法故，除如來及涅槃，是名無量定中境界。云何無量定無量境界？若定緣無量住無量勝、無量眾生無量法、如來及涅槃，是名無量定無量境界。

云何少住定？若定少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名少住定。云何中住定？若定中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名中住定。云何無量住定？若定無量間住，七日或多，是名無量住定。云何少定少住？若定少境界、少軟，若少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名少定少住。云何少定中住？若定少境界、少軟，若中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名少定中住。云何少定無量住？若定少境界、少軟，若無量間住，七日或多，是名少定無量住。云何中定少住？若定中境界中軟，若少間住，彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名中定少住。云何中定中住？若定中境界中軟，若中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名中定中住。云何中定無量住？若定中境界中軟，若無量間住，七日或多，是名中定無量住。云何無量定少住？若定無量境界無量勝，若少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名無量定少住。云何無量定中住？若定無量境界無量勝，少間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名無量定中住。云何無量定無量住？若定無量境界無量勝，無量間住，七日或多，是名無量定無量住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何少住定？若定少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名少住定。云何中住定？若定中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名中住定。云何無量住定？若定無量間住，七日或多，是名無量住定。云何少定少住？若定少境界、少軟，若少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名少定少住。云何少定中住？若定少境界、少軟，若中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名少定中住。云何少定無量住？若定少境界、少軟，若無量間住，七日或多，是名少定無量住。云何中定少住？若定中境界中軟，若少間住，彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名中定少住。云何中定中住？若定中境界中軟，若中間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名中定中住。云何中定無量住？若定中境界中軟，若無量間住，七日或多，是名中定無量住。云何無量定少住？若定無量境界無量勝，若少間住，如彈指頃或多，非如搆牛頃或多，是名無量定少住。云何無量定中住？若定無量境界無量勝，少間住，如搆牛頃或多，非七日或多，是名無量定中住。云何無量定無量住？若定無量境界無量勝，無量間住，七日或多，是名無量定無量住。

云何過去定？若定生已滅，是名過去定。云何未來定？若定未生未出，是名未來定。云何現在定？若定生未滅，是名現在定。云何過去境界定？思惟過去法若定生，是名過去境界定。云何未來境界定？思惟未來法若定，生是名未來境界定。云何現在境界定？思惟現在法若定生，是名現在境界定。云何非過去非未來非現在境界定？思惟非過去非未來非現在法若定生，是名非過去非未來非現在境界定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何過去定？若定生已滅，是名過去定。云何未來定？若定未生未出，是名未來定。云何現在定？若定生未滅，是名現在定。云何過去境界定？思惟過去法若定生，是名過去境界定。云何未來境界定？思惟未來法若定，生是名未來境界定。云何現在境界定？思惟現在法若定生，是名現在境界定。云何非過去非未來非現在境界定？思惟非過去非未來非現在法若定生，是名非過去非未來非現在境界定。

云何欲界繫定？若定欲漏有漏，是名欲界繫定。云何色界繫定？若定色漏有漏，是名色界繫定。云何無色界繫定？若定無色漏有漏，是名無色界繫定。云何不繫定？若定聖無漏，是名不繫定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲界繫定？若定欲漏有漏，是名欲界繫定。云何色界繫定？若定色漏有漏，是名色界繫定。云何無色界繫定？若定無色漏有漏，是名無色界繫定。云何不繫定？若定聖無漏，是名不繫定。

云何作定非離？若定非聖有報，是名作定非離。云何離定非作？若定聖有報能斷煩惱，是名離定非作。云何作離定？無一定若作若離。若作定非離、若離定非作，是名作離定。云何非作非離定？除作離定，若餘定，是名非作非離定。復次作定非離，若定欲界有報，是名作定非離。若定聖有報能斷煩惱，是名離定非作。若修定斷欲界煩惱，受色無色界有，是名作離定。若定無報，若定聖有報非斷煩惱，是名非作非離定。取定非出、出定非取、出取定、非取非出定，有染定非離染、離染定非有染、有染離染定、非有染非離染定。有扼定非離扼、離扼定非有扼、有扼離扼定、非有扼非離扼定，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何作定非離？若定非聖有報，是名作定非離。云何離定非作？若定聖有報能斷煩惱，是名離定非作。云何作離定？無一定若作若離。若作定非離、若離定非作，是名作離定。云何非作非離定？除作離定，若餘定，是名非作非離定。復次作定非離，若定欲界有報，是名作定非離。若定聖有報能斷煩惱，是名離定非作。若修定斷欲界煩惱，受色無色界有，是名作離定。若定無報，若定聖有報非斷煩惱，是名非作非離定。取定非出、出定非取、出取定、非取非出定，有染定非離染、離染定非有染、有染離染定、非有染非離染定。有扼定非離扼、離扼定非有扼、有扼離扼定、非有扼非離扼定，亦如是。

云何智果定非斷果？若修定生智，非能斷煩惱，是名智果定非斷果。云何斷果定非智果？若修定斷煩惱，不生智，是名斷果定非智果。云何智果斷果定？無一定若智果若斷果。若智果定非斷果、若斷果定非智果，是名智果斷果定。云何非智果非斷果定？除智果斷果定，若餘定，是名非智果非斷果定。復次智果定非斷果，若修定得非聖五通，或一或二，是名智果定非斷果。若修定得斯陀含果，是名斷果定非智果。若修定得須陀洹果、阿那含果、阿羅漢果，是名智果斷果定。若定無報、若定有報，非生智、非能斷煩惱，是名非智果非斷果定。智果定非得果定、得果定非智果、智果得果定、非智果非得果定，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何智果定非斷果？若修定生智，非能斷煩惱，是名智果定非斷果。云何斷果定非智果？若修定斷煩惱，不生智，是名斷果定非智果。云何智果斷果定？無一定若智果若斷果。若智果定非斷果、若斷果定非智果，是名智果斷果定。云何非智果非斷果定？除智果斷果定，若餘定，是名非智果非斷果定。復次智果定非斷果，若修定得非聖五通，或一或二，是名智果定非斷果。若修定得斯陀含果，是名斷果定非智果。若修定得須陀洹果、阿那含果、阿羅漢果，是名智果斷果定。若定無報、若定有報，非生智、非能斷煩惱，是名非智果非斷果定。智果定非得果定、得果定非智果、智果得果定、非智果非得果定，亦如是。

云何盡定非覺？若修定斷煩惱，不生智，是名盡定非覺。云何覺定非盡？若修定生智，不斷煩惱，是名覺定非盡。云何盡覺定？無一定若盡若覺。若盡定非覺、若覺定非盡，是名盡覺定。云何非盡非覺定？除盡覺定，若餘定，是名非盡非覺定。復次若修定得斯陀含果，是名盡定非覺。若修定得非聖五通，或一或二，是名覺定非盡。若修定得須陀洹果、阿那含果、阿羅漢果，是名盡覺定。若定非報、若定有報，非能斷煩惱、非生智，是名非盡非覺定。射定非解、解定非射、射解定、非射解定，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何盡定非覺？若修定斷煩惱，不生智，是名盡定非覺。云何覺定非盡？若修定生智，不斷煩惱，是名覺定非盡。云何盡覺定？無一定若盡若覺。若盡定非覺、若覺定非盡，是名盡覺定。云何非盡非覺定？除盡覺定，若餘定，是名非盡非覺定。復次若修定得斯陀含果，是名盡定非覺。若修定得非聖五通，或一或二，是名覺定非盡。若修定得須陀洹果、阿那含果、阿羅漢果，是名盡覺定。若定非報、若定有報，非能斷煩惱、非生智，是名非盡非覺定。射定非解、解定非射、射解定、非射解定，亦如是。

云何退分定？若定不善，是名退分定。云何住分定？若定無記，是名住分定。云何增長分定？若定非聖、善，是名增長分定。云何射分定？若定聖、有報、能斷煩惱，是名射分定。復次若修定，退、非聖善法、非住、不增長，是名退分定。若修定，非聖善法、住、不退、不增長，是名住分定。若定共射相應，是名射分定。云何退分定非住分？若定有退非住，是名退分定非住分。云何住分定非退分？若定住非有退，是名住分定非退分。云何退分住分定？無一定退分住分。若退分非住分、若住分非退分，是名退分住分定。云何非退分非住分定？除退分住分定，若餘定，是名非退分非住分定。云何退分定非增長分？若定有退非增長，是名退分定非增長分。云何增長分定非退分？若定增長非退，是名增長分定非退分。云何退分增長分定？無一定退分增長分。若退分非增長分、若增長分非退分，是名退分增長分定。云何非退分非增長分定？除退分、增長分，若餘定，是名非退分非增長分定。云何退分定非射分？若定有退非射，是名退分定非射分。云何射分定非退分？若定有射非退，是名射分定非退分。云何退分射分定？無一定退分射分。若退分定非射分定、若射分定非退分，是名退分射分定。云何非退分非射分定？除退分、射分定，若餘定，是名非退分非射分定。云何住分定非增長分？若定有住非增長，是名住分定非增長分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何退分定？若定不善，是名退分定。云何住分定？若定無記，是名住分定。云何增長分定？若定非聖、善，是名增長分定。云何射分定？若定聖、有報、能斷煩惱，是名射分定。復次若修定，退、非聖善法、非住、不增長，是名退分定。若修定，非聖善法、住、不退、不增長，是名住分定。若定共射相應，是名射分定。云何退分定非住分？若定有退非住，是名退分定非住分。云何住分定非退分？若定住非有退，是名住分定非退分。云何退分住分定？無一定退分住分。若退分非住分、若住分非退分，是名退分住分定。云何非退分非住分定？除退分住分定，若餘定，是名非退分非住分定。云何退分定非增長分？若定有退非增長，是名退分定非增長分。云何增長分定非退分？若定增長非退，是名增長分定非退分。云何退分增長分定？無一定退分增長分。若退分非增長分、若增長分非退分，是名退分增長分定。云何非退分非增長分定？除退分、增長分，若餘定，是名非退分非增長分定。云何退分定非射分？若定有退非射，是名退分定非射分。云何射分定非退分？若定有射非退，是名射分定非退分。云何退分射分定？無一定退分射分。若退分定非射分定、若射分定非退分，是名退分射分定。云何非退分非射分定？除退分、射分定，若餘定，是名非退分非射分定。云何住分定非增長分？若定有住非增長，是名住分定非增長分。

云何增長分定非住分？若定有增長，是名增長分定非住分。云何住分增長分定？無一定住分增長分。若住分定非增長分定？若增長分非住分，是名住分增長分定。云何非住分非增長分定？除住分、增長分定，若餘定，是名非住分非增長分定。云何有住分定非射分？若定有住非射，是名住分定非射分。云何射分定非住分定？若射非住，是名射分定非住分。云何住分射分定？無一定若住分射分。若住分定非射分、若射分定非住分，是名住分射分定。云何非住分非射分定？除住分、射分定，若餘定，是名非住分非射分定。云何增長分定非射分？若定有增長非射，是名增長分定非射分。云何射分定非增長分？若定有射非增長，是名射分定非增長分。云何增長分射分定？無一定若增長分射分。若增長分定非射分、若射分定非增長分，是名增長分射分定。云何非增長分非射分定？除增長分、射分定，若餘定，是名非增長分非射分定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何增長分定非住分？若定有增長，是名增長分定非住分。云何住分增長分定？無一定住分增長分。若住分定非增長分定？若增長分非住分，是名住分增長分定。云何非住分非增長分定？除住分、增長分定，若餘定，是名非住分非增長分定。云何有住分定非射分？若定有住非射，是名住分定非射分。云何射分定非住分定？若射非住，是名射分定非住分。云何住分射分定？無一定若住分射分。若住分定非射分、若射分定非住分，是名住分射分定。云何非住分非射分定？除住分、射分定，若餘定，是名非住分非射分定。云何增長分定非射分？若定有增長非射，是名增長分定非射分。云何射分定非增長分？若定有射非增長，是名射分定非增長分。云何增長分射分定？無一定若增長分射分。若增長分定非射分、若射分定非增長分，是名增長分射分定。云何非增長分非射分定？除增長分、射分定，若餘定，是名非增長分非射分定。

四念處、四正懃、四神足、四禪、四無量心、四無色定、四向、四果、四修定、四斷，五根、五力、五解脫入、五出界、五觀定、五生解脫法，六念、六空、六出界、六明分法、六悅根法、六無喜正覺，七覺、七想、七定所須，八聖道、八解脫、八勝處，九滅、九次第滅定、九想，十想、十正法，十一切入，十一解脫入，如上道品廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念處、四正懃、四神足、四禪、四無量心、四無色定、四向、四果、四修定、四斷，五根、五力、五解脫入、五出界、五觀定、五生解脫法，六念、六空、六出界、六明分法、六悅根法、六無喜正覺，七覺、七想、七定所須，八聖道、八解脫、八勝處，九滅、九次第滅定、九想，十想、十正法，十一切入，十一解脫入，如上道品廣說。