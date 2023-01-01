舍利弗阿毘曇論卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第二十八

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分定品第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緒分定品第十之一

五支定、五智定、共念出息入息定、共不淨想定、入火定。共證知神足定、共證知天耳定、共證知他心定、共證知宿命定、共明想定、無間定、根定、力定、正覺定。正定邪定、聖定非聖定、有漏定無漏定、有染定無染定、有求定無求定、當取定非當取定、有取定無取定、有勝定無勝定。受定非受定、內定外定。有報定無報定。凡夫共定、凡夫不共定、非凡夫共定、非凡夫不共定。聲聞共定、聲聞不共定、非聲聞共定、非聲聞不共定。如電定、如金剛定。不定得定、定得定。有行難持定、無行易持定。一分修定、二分修定。有想定、無想定。如事定、憶想定，離色想定、不離色想定。無勝入定、遍入定。有覺定、無覺定。有觀定、無觀定。有喜定、無喜定。共味定、共捨定。忍相應定、非忍相應定。智相應定、非智相應定。忍為始定、智為始定。欲終定、始生定。善定、不善定、無記定。學定、無學定、非學非無學定。報定、報法定、非報非報法定。見斷定、思惟斷定、非見斷非思惟斷定。見斷因定、思惟斷因定、非見斷非思惟斷因定。下定、中定、上定。麁定、細定、微定。有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定。空定、無相定、無願定。三願得定、非三願得定。內身觀內身定、外身觀外身定、內外身觀內外身定。內受觀內受定、外受觀外受定、內外受觀內外受定。內心觀內心定、外心觀外心定、內外心觀內外心定。內法觀內法定、外法觀外法定、內外法觀內外法定。內境界定、外境界定、內外境界定。內定境界定、外定境界定、眾生境界定。色境界定、無色境界定、眾生境界定。有為境界定、無為境界定、眾生境界定。法境界定、無境界定、眾生境界定。少定、中定、無量定。少境界定、中境界定、無量境界定。少定少境界、少定中境界、少定無量境界。中定少境界、中定中境界、中定無量境界。無量定少境界、無量定中境界、無量定無量境界。少住定、中住定、無量住定。少定少住、少定中住、少定無量住。中定少住、中定中住、中定無量住。無量定少住、無量定中住、無量定無量住。過去定、未來定、現在定。過去境界定、未來境界定、現在境界定、非過去非未來非現在境界定。欲界繫定、色界繫定、無色界繫定、不繫定。作定非離、離定非作、作離定、亦非作離定。取定非出、出定非取、取出定、亦非取非出定。有染定非離染、離染定非有染、有染離染定、亦非有染非離染定。有枙定非離枙、離枙定非有枙、有枙離枙定、亦非有枙非離枙定。智果定非斷果、斷果定非智果、智果斷果定、亦非智果非斷果定。智果定非得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五支定、五智定、共念出息入息定、共不淨想定、入火定。共證知神足定、共證知天耳定、共證知他心定、共證知宿命定、共明想定、無間定、根定、力定、正覺定。正定邪定、聖定非聖定、有漏定無漏定、有染定無染定、有求定無求定、當取定非當取定、有取定無取定、有勝定無勝定。受定非受定、內定外定。有報定無報定。凡夫共定、凡夫不共定、非凡夫共定、非凡夫不共定。聲聞共定、聲聞不共定、非聲聞共定、非聲聞不共定。如電定、如金剛定。不定得定、定得定。有行難持定、無行易持定。一分修定、二分修定。有想定、無想定。如事定、憶想定，離色想定、不離色想定。無勝入定、遍入定。有覺定、無覺定。有觀定、無觀定。有喜定、無喜定。共味定、共捨定。忍相應定、非忍相應定。智相應定、非智相應定。忍為始定、智為始定。欲終定、始生定。善定、不善定、無記定。學定、無學定、非學非無學定。報定、報法定、非報非報法定。見斷定、思惟斷定、非見斷非思惟斷定。見斷因定、思惟斷因定、非見斷非思惟斷因定。下定、中定、上定。麁定、細定、微定。有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定。空定、無相定、無願定。三願得定、非三願得定。內身觀內身定、外身觀外身定、內外身觀內外身定。內受觀內受定、外受觀外受定、內外受觀內外受定。內心觀內心定、外心觀外心定、內外心觀內外心定。內法觀內法定、外法觀外法定、內外法觀內外法定。內境界定、外境界定、內外境界定。內定境界定、外定境界定、眾生境界定。色境界定、無色境界定、眾生境界定。有為境界定、無為境界定、眾生境界定。法境界定、無境界定、眾生境界定。少定、中定、無量定。少境界定、中境界定、無量境界定。少定少境界、少定中境界、少定無量境界。中定少境界、中定中境界、中定無量境界。無量定少境界、無量定中境界、無量定無量境界。少住定、中住定、無量住定。少定少住、少定中住、少定無量住。中定少住、中定中住、中定無量住。無量定少住、無量定中住、無量定無量住。過去定、未來定、現在定。過去境界定、未來境界定、現在境界定、非過去非未來非現在境界定。欲界繫定、色界繫定、無色界繫定、不繫定。作定非離、離定非作、作離定、亦非作離定。取定非出、出定非取、取出定、亦非取非出定。有染定非離染、離染定非有染、有染離染定、亦非有染非離染定。有枙定非離枙、離枙定非有枙、有枙離枙定、亦非有枙非離枙定。智果定非斷果、斷果定非智果、智果斷果定、亦非智果非斷果定。智果定非得

果、得果定非智果、智果得果定、亦非智果非得果定。盡定非覺、覺定非盡、盡覺定亦非盡非覺定。射定非解、解定非射、射解定、亦非射非解定。退分定、住分定、增長分定、射分定。退分定非住分、住分定非退分、退分住分定、亦非退分非住分定。退分定非增長分、增長分定非退分、增長分定、亦非退分非增長分定。退分定非射分、射分定非退分、射分定、亦非退分射分定。住分定非增長分、增長分定非住分、住分增長分定、亦非住分非增長分定。住分定非射分、射分定非住分、住分射分定、亦非住分非射分定。增長分定非射分、射分定非增長分、增長分射分定、亦非增長分非射分定。四念處、四正斷、四神足、四禪、四無量、四無色定、四向道、四果、四修定、四斷。五根、五力、五解脫入、五出界、五觀定、五生解脫法。六念。六定。六出界。六明分法。六悅根法。六無喜正覺。七覺。七想。七定所須。八聖道、八解脫、八勝入。九滅、九次第、滅定九想。十正法、十遍入。十一解脫入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果、得果定非智果、智果得果定、亦非智果非得果定。盡定非覺、覺定非盡、盡覺定亦非盡非覺定。射定非解、解定非射、射解定、亦非射非解定。退分定、住分定、增長分定、射分定。退分定非住分、住分定非退分、退分住分定、亦非退分非住分定。退分定非增長分、增長分定非退分、增長分定、亦非退分非增長分定。退分定非射分、射分定非退分、射分定、亦非退分射分定。住分定非增長分、增長分定非住分、住分增長分定、亦非住分非增長分定。住分定非射分、射分定非住分、住分射分定、亦非住分非射分定。增長分定非射分、射分定非增長分、增長分射分定、亦非增長分非射分定。四念處、四正斷、四神足、四禪、四無量、四無色定、四向道、四果、四修定、四斷。五根、五力、五解脫入、五出界、五觀定、五生解脫法。六念。六定。六出界。六明分法。六悅根法。六無喜正覺。七覺。七想。七定所須。八聖道、八解脫、八勝入。九滅、九次第、滅定九想。十正法、十遍入。十一解脫入。

云何五支定？如佛告諸比丘：諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝說聖五支定。諸比丘言：唯然受教。云何得修聖五支正定？如比丘離欲惡不善，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。身離生喜樂，津液遍滿此身，盡離生喜樂，津液遍滿無有減少。如善澡浴師若善澡浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑之，調適作摶。此摶津液遍滿，不乾不濕內外和調。如是比丘，身離生喜樂，津液遍滿無有減少，是名修聖五支初支定。復次比丘，滅覺觀、內正信、一心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。此身定生喜樂，津液遍滿。此身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如陂湖水底涌出，不從東方南西北方來，此水從底涌出，能令池津液遍滿無有減少。如是比丘，此身定生喜樂，津液遍滿。此身定生喜樂，津液遍滿無有減少，是謂修聖五支第二支定。復次比丘，離喜、捨行、念、正智、身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。此身無喜樂津液遍滿，此身無喜樂津液遍滿無有減少。如優波羅華池、鳩頭摩華池、鉢頭摩華池、分陀利華池，從泥中出未能出水，此華從根至頭、從頭至根皆津液遍滿無有減少。如是比丘，此身無量喜樂津液遍滿此身，津液遍滿無有減少，是謂聖五支第三支定。復次比丘，斷苦樂先滅憂喜，不苦不樂、捨、念、淨，成就四禪行。此身以清淨心遍解行，此身以清淨心遍解行無有減少。如男子女人著白淨衣，從頭至足、從足至頭無不覆處。如是比丘，以清淨心遍解行，此身以清淨遍解行無有減少，是謂修聖五支第四支定。復次比丘，善取觀相、善思惟、善解，如立人觀坐者、如坐人觀臥者。如是比丘，善取觀、相善思惟、善解，是謂修聖五支第五支定。如是比丘，修聖五支定，親近多修學已，欲證通法悕望欲證，隨心所欲即能得證，自知無礙。如四衢處有善調馬善駕已，有善御乘者乘已隨意自在。如是比丘，親近聖五支定，多修學已，欲證通法悕望欲證，隨心所欲即能得證，自在無礙。如盛水瓶堅牢不漏，盛以淨水平滿，為欲隨人傾用，如意自在。如是比丘，親近聖五支定多修學已，欲證通法悕望欲證，隨心所欲自在無礙。如比丘，如陂泉遍水平滿為飲，如人決用如意自在，隨所決即出。如是比丘，親近聖五支定多修學已，欲證通法悕望欲證，隨心所欲即能得證，自在無礙。如比丘，欲受無量若干神足動地，能以一為多、以多為一，乃至梵天身得自在隨所能入，如智品說。如比丘，欲受天耳清淨過人，能聞人非人聲，隨所能入。如比丘，欲受知他眾生心能知，有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至無勝心如實知無勝心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五支定？如佛告諸比丘：諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝說聖五支定。諸比丘言：唯然受教。云何得修聖五支正定？如比丘離欲惡不善，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。身離生喜樂，津液遍滿此身，盡離生喜樂，津液遍滿無有減少。如善澡浴師若善澡浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑之，調適作摶。此摶津液遍滿，不乾不濕內外和調。如是比丘，身離生喜樂，津液遍滿無有減少，是名修聖五支初支定。復次比丘，滅覺觀、內正信、一心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。此身定生喜樂，津液遍滿。此身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如陂湖水底涌出，不從東方南西北方來，此水從底涌出，能令池津液遍滿無有減少。如是比丘，此身定生喜樂，津液遍滿。此身定生喜樂，津液遍滿無有減少，是謂修聖五支第二支定。復次比丘，離喜、捨行、念、正智、身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。此身無喜樂津液遍滿，此身無喜樂津液遍滿無有減少。如優波羅華池、鳩頭摩華池、鉢頭摩華池、分陀利華池，從泥中出未能出水，此華從根至頭、從頭至根皆津液遍滿無有減少。如是比丘，此身無量喜樂津液遍滿此身，津液遍滿無有減少，是謂聖五支第三支定。復次比丘，斷苦樂先滅憂喜，不苦不樂、捨、念、淨，成就四禪行。此身以清淨心遍解行，此身以清淨心遍解行無有減少。如男子女人著白淨衣，從頭至足、從足至頭無不覆處。如是比丘，以清淨心遍解行，此身以清淨遍解行無有減少，是謂修聖五支第四支定。復次比丘，善取觀相、善思惟、善解，如立人觀坐者、如坐人觀臥者。如是比丘，善取觀、相善思惟、善解，是謂修聖五支第五支定。如是比丘，修聖五支定，親近多修學已，欲證通法悕望欲證，隨心所欲即能得證，自知無礙。如四衢處有善調馬善駕已，有善御乘者乘已隨意自在。如是比丘，親近聖五支定，多修學已，欲證通法悕望欲證，隨心所欲即能得證，自在無礙。如盛水瓶堅牢不漏，盛以淨水平滿，為欲隨人傾用，如意自在。如是比丘，親近聖五支定多修學已，欲證通法悕望欲證，隨心所欲自在無礙。如比丘，如陂泉遍水平滿為飲，如人決用如意自在，隨所決即出。如是比丘，親近聖五支定多修學已，欲證通法悕望欲證，隨心所欲即能得證，自在無礙。如比丘，欲受無量若干神足動地，能以一為多、以多為一，乃至梵天身得自在隨所能入，如智品說。如比丘，欲受天耳清淨過人，能聞人非人聲，隨所能入。如比丘，欲受知他眾生心能知，有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至無勝心如實知無勝心

，隨所能入，如智品說。如比丘欲受憶念無量宿命，能憶一生二生三生四生五生，乃至成就此行，隨所能入，如智品說。如賢比丘，欲受天眼清淨過人，能見眾生生死，乃至如所業報，隨所能入，如智品說。如賢比丘，欲受盡有漏成無漏，得心解脫、慧解脫，現世自智證成就行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、更不受有，隨所能入。如是修聖五支定親近多修學已，得如是果報。云何比丘，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行？如比丘，一切有為法、若一處有為法，思惟無常、知無常、解無常、受無常。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。如是比丘，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。如是乃至見死屍在火聚上觀，如道品一支道廣說。復次比丘，如是思惟：我內有欲染。如實知內有欲染。若內無欲染，如實知內無欲染。如欲染未生，如實知未生。如欲染未生生，如實知生。如欲染生已斷，如實知斷。如欲染斷已，如實知更不復生。內有瞋恚、睡眠、掉、悔、疑，亦如是。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。復次比丘，如是思惟：我內眼識色有欲染瞋恚。如實知內眼識色有欲染瞋恚。內眼識色無欲染瞋恚，如未生眼識色欲染瞋恚，如實知未生。如未生眼識色欲染瞋恚生，如實知生。如生眼識色欲染瞋恚斷已，如實知斷。如眼識色欲染瞋恚斷已，如實知更不復生。耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸、意識法亦如是。不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。復次比丘，如是思惟：我內有念正覺。如實知內有念正覺。內無念正覺，如實知內無念正覺。如念正覺未生，如實知未生。如念正覺未生生，如實知生。如念正覺生已具足修，如實知具足修。擇法正覺、精進正覺、喜正覺、除正覺、定正覺、捨正覺亦如是。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。復次比丘，如實知苦、苦集、苦滅、苦滅道，如實知漏、漏集、漏滅、漏滅道。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是，謂離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。復次比丘心畏怖故，出一切有為、入甘露界，此寂靜、妙勝、離一切有為、愛盡、涅槃。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，隨所能入，如智品說。如比丘欲受憶念無量宿命，能憶一生二生三生四生五生，乃至成就此行，隨所能入，如智品說。如賢比丘，欲受天眼清淨過人，能見眾生生死，乃至如所業報，隨所能入，如智品說。如賢比丘，欲受盡有漏成無漏，得心解脫、慧解脫，現世自智證成就行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、更不受有，隨所能入。如是修聖五支定親近多修學已，得如是果報。云何比丘，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行？如比丘，一切有為法、若一處有為法，思惟無常、知無常、解無常、受無常。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。如是比丘，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。如是乃至見死屍在火聚上觀，如道品一支道廣說。復次比丘，如是思惟：我內有欲染。如實知內有欲染。若內無欲染，如實知內無欲染。如欲染未生，如實知未生。如欲染未生生，如實知生。如欲染生已斷，如實知斷。如欲染斷已，如實知更不復生。內有瞋恚、睡眠、掉、悔、疑，亦如是。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。復次比丘，如是思惟：我內眼識色有欲染瞋恚。如實知內眼識色有欲染瞋恚。內眼識色無欲染瞋恚，如未生眼識色欲染瞋恚，如實知未生。如未生眼識色欲染瞋恚生，如實知生。如生眼識色欲染瞋恚斷已，如實知斷。如眼識色欲染瞋恚斷已，如實知更不復生。耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸、意識法亦如是。不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。復次比丘，如是思惟：我內有念正覺。如實知內有念正覺。內無念正覺，如實知內無念正覺。如念正覺未生，如實知未生。如念正覺未生生，如實知生。如念正覺生已具足修，如實知具足修。擇法正覺、精進正覺、喜正覺、除正覺、定正覺、捨正覺亦如是。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。復次比丘，如實知苦、苦集、苦滅、苦滅道，如實知漏、漏集、漏滅、漏滅道。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是，謂離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。復次比丘心畏怖故，出一切有為、入甘露界，此寂靜、妙勝、離一切有為、愛盡、涅槃。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。比丘如是

離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。第二禪、第三禪、第四禪亦如是說。云何比丘，善取觀相、善思惟、善解？如比丘，一切有為法、若一處有為法，思惟無常、知無常、解無常、受無常。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若行、若法相，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若法相，善取相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，若一處有為法，思惟是苦、患、癰、箭、味、過、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、受緣，即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若法相，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若行、若法相，善取相、善思惟、善解，善識，順識，緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，一切有為法，若一處有為法，思惟法滅，知滅，解滅，受滅，無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若行、法相，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若行、若法相，善取相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，行知行樂、住知住樂、坐知坐樂、臥知臥樂。如是身住樂，如實知住樂。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若行、若法相，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若行、若法相，善取相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，從去來屈伸，乃至心怖畏故，出一切有為、入甘露界，亦如是說。第二禪、第三禪、第四禪，亦如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。第二禪、第三禪、第四禪亦如是說。云何比丘，善取觀相、善思惟、善解？如比丘，一切有為法、若一處有為法，思惟無常、知無常、解無常、受無常。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若行、若法相，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若法相，善取相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，若一處有為法，思惟是苦、患、癰、箭、味、過、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、受緣，即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若法相，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若行、若法相，善取相、善思惟、善解，善識，順識，緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，一切有為法，若一處有為法，思惟法滅，知滅，解滅，受滅，無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若行、法相，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若行、若法相，善取相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，行知行樂、住知住樂、坐知坐樂、臥知臥樂。如是身住樂，如實知住樂。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若行、若法相，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若行、若法相，善取相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，從去來屈伸，乃至心怖畏故，出一切有為、入甘露界，亦如是說。第二禪、第三禪、第四禪，亦如是說。

何謂善取觀相、善思惟、善解？如比丘，一切有為法、若一處有為法，思惟無常、知無常、解無常、受無常。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若有色、受、想、行、識，善取法相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，一切有為法、若一處有為法，從思惟是苦、患、癰、箭，乃至心畏怖故，出一切有為，入甘露界，此寂靜、此妙勝、離一切有為、愛盡、涅槃。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若有色、受、想、行、識，善取法相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。第二禪、第三禪、第四禪，亦如上說。如是五支，是名五支定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂善取觀相、善思惟、善解？如比丘，一切有為法、若一處有為法，思惟無常、知無常、解無常、受無常。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若有色、受、想、行、識，善取法相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。復次比丘，一切有為法、若一處有為法，從思惟是苦、患、癰、箭，乃至心畏怖故，出一切有為，入甘露界，此寂靜、此妙勝、離一切有為、愛盡、涅槃。如是不放逸觀，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。如比丘，若有色、受、想、行、識，善取法相、善思惟、善解，善識、順識、緣識，分別、順分別、緣分別。比丘如是，善取觀相、善思惟、善解。第二禪、第三禪、第四禪，亦如上說。如是五支，是名五支定。

云何五智定？如世尊說：諸比丘修定無量明了。諸比丘若修定無量明了已，緣生五種智。何等五？若有定現樂後樂報緣此生智，若有定聖無染緣此生智，若有定不怯弱者能親近緣此生智，若有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智，若有定念入正念起緣此生智。云何定現樂後樂報緣此生智？云何現樂定？如比丘，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若身離生喜樂津液遍滿，此身盡離生喜樂，津液遍滿無有減少。如善澡浴師若善澡浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑已調適作摶，此摶津液遍滿，不燥不濕內外和潤。如是比丘身離生喜樂津液遍滿，身盡離生喜樂津液遍滿無有減少。如比丘增益受離生喜樂、出世樂、寂靜樂、滅樂、正覺樂、沙門果樂、涅槃樂，此定如是，謂現樂。復次比丘，滅覺觀、內淨信、一心，無覺無觀定生喜樂，成二禪行。若身定生喜樂津液遍滿，此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少。如大陂湖以山圍遶，水從底涌出，不從東方南西北方來。此陂水津液遍滿，此陂盡津液遍滿無有減少。如是比丘身定生喜樂津液遍滿，此身盡津液遍滿無有減少。如比丘增益受無喜樂、出世樂、寂靜樂、滅樂、正覺樂、沙門果樂、涅槃樂，此定如是，謂現樂。復次比丘，離喜、捨行、念、正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。若身無喜樂津液遍滿，身無喜樂津液遍滿無有減少。如優鉢羅花池、波頭摩花池、鳩頭摩花池、分陀利花池，從泥稍出未能出水，此花若根若頭水津液遍滿，從根至頭、從頭至根津液遍滿無有減少。如是比丘，若身無喜樂津液遍滿，此身盡津液遍滿無有減少。如比丘增益受無喜樂、出世樂、寂靜樂、滅樂、正覺樂、沙門果樂、涅槃樂，此定如是，謂現樂。復次比丘，斷苦斷樂先滅憂喜，不苦不樂、捨、念、淨，成就四禪行。若身以清淨心遍解行，此身清淨無不遍處。如男子女人身著白淨衣上下具足，從頭至足、從足至頭無不覆處。如是比丘，若身以清淨心遍解行，此身清淨無不遍處。如比丘增益受寂靜妙樂、出世樂、寂靜樂、滅樂、正覺樂、沙門果樂、涅槃樂，如是定，謂現樂。云何定後樂報？如比丘，思惟無常苦空無我，思惟涅槃寂靜，得定心住正住。如比丘得定已，即得初聖五根。得初聖五根已，上正決定捨凡夫地。若不得須陀洹果而中命終，無有是處。不得須陀洹果，作惡作惡業已，命終墮三塗，無有是處。如比丘，親近此定多修學，多修學已見斷三煩惱，得須陀洹果觸證。觸證已，斷地獄、畜生、餓鬼苦，受七生人天報，斷餘生天人中苦。如是定，謂後樂報。如比丘，親近此定多修學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五智定？如世尊說：諸比丘修定無量明了。諸比丘若修定無量明了已，緣生五種智。何等五？若有定現樂後樂報緣此生智，若有定聖無染緣此生智，若有定不怯弱者能親近緣此生智，若有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智，若有定念入正念起緣此生智。云何定現樂後樂報緣此生智？云何現樂定？如比丘，離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，成就初禪行。若身離生喜樂津液遍滿，此身盡離生喜樂，津液遍滿無有減少。如善澡浴師若善澡浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑已調適作摶，此摶津液遍滿，不燥不濕內外和潤。如是比丘身離生喜樂津液遍滿，身盡離生喜樂津液遍滿無有減少。如比丘增益受離生喜樂、出世樂、寂靜樂、滅樂、正覺樂、沙門果樂、涅槃樂，此定如是，謂現樂。復次比丘，滅覺觀、內淨信、一心，無覺無觀定生喜樂，成二禪行。若身定生喜樂津液遍滿，此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少。如大陂湖以山圍遶，水從底涌出，不從東方南西北方來。此陂水津液遍滿，此陂盡津液遍滿無有減少。如是比丘身定生喜樂津液遍滿，此身盡津液遍滿無有減少。如比丘增益受無喜樂、出世樂、寂靜樂、滅樂、正覺樂、沙門果樂、涅槃樂，此定如是，謂現樂。復次比丘，離喜、捨行、念、正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。若身無喜樂津液遍滿，身無喜樂津液遍滿無有減少。如優鉢羅花池、波頭摩花池、鳩頭摩花池、分陀利花池，從泥稍出未能出水，此花若根若頭水津液遍滿，從根至頭、從頭至根津液遍滿無有減少。如是比丘，若身無喜樂津液遍滿，此身盡津液遍滿無有減少。如比丘增益受無喜樂、出世樂、寂靜樂、滅樂、正覺樂、沙門果樂、涅槃樂，此定如是，謂現樂。復次比丘，斷苦斷樂先滅憂喜，不苦不樂、捨、念、淨，成就四禪行。若身以清淨心遍解行，此身清淨無不遍處。如男子女人身著白淨衣上下具足，從頭至足、從足至頭無不覆處。如是比丘，若身以清淨心遍解行，此身清淨無不遍處。如比丘增益受寂靜妙樂、出世樂、寂靜樂、滅樂、正覺樂、沙門果樂、涅槃樂，如是定，謂現樂。云何定後樂報？如比丘，思惟無常苦空無我，思惟涅槃寂靜，得定心住正住。如比丘得定已，即得初聖五根。得初聖五根已，上正決定捨凡夫地。若不得須陀洹果而中命終，無有是處。不得須陀洹果，作惡作惡業已，命終墮三塗，無有是處。如比丘，親近此定多修學，多修學已見斷三煩惱，得須陀洹果觸證。觸證已，斷地獄、畜生、餓鬼苦，受七生人天報，斷餘生天人中苦。如是定，謂後樂報。如比丘，親近此定多修學

，多修學已思惟斷欲染瞋恚煩惱分。斷欲染瞋恚煩惱分已，得斯陀含果觸證，觸證已斷地獄、畜生、餓鬼苦，受天上人中生，斷餘生天上人中苦。如是定，謂後樂報。如比丘，親近此定多修學，多修學已思惟斷欲染瞋恚盡無餘，無餘已得阿那含果觸證，觸證已斷地獄、畜生、餓鬼人中苦。若受一天生、若五生，餘天上苦皆斷。如是定，謂後樂報。如比丘，親近此定多修學，多修學已思惟斷色界無色界煩惱盡無餘，無餘已得阿羅漢果觸證，觸證已斷地獄、畜生、餓鬼、人中、天上苦，一切有、一切道、一切生、一切繫縛、一切結使煩惱苦，皆斷無餘。如是定，謂後樂報。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，此謂緣此生智。何謂有定聖無染緣此生智？何謂非聖定？若定有漏，此謂非聖定。復次非聖定，若定非學非無學，此謂非聖定。復次非聖定，除空無相無願定，若餘定，謂非聖定。何謂聖定？若定無漏，是名聖定。復次聖定，若定學無學，此謂聖定。復次聖定，空無相無願定，此謂聖定。以何義謂聖？以斷離貪欲、瞋恚、愚癡、諸結煩惱，故謂聖定。云何有染定？若定有求，此謂有染定。復次有染定，若定非學非無學，此謂有染定。復次有染定，除空無相無願定，若餘定，此謂有染定。以何義有染？染謂愛。愛於此定中得、正得、緣得，定亦於愛中得、正得、緣得，是謂有染定。云何無染定？若定無求，此謂無染定。復次無染定，若定學無學，此謂無染定。復次無染定，空無相無願定，此謂無染定。以何義無染？染謂愛。愛定中不得、不正得、不緣得，定愛中不得、不正得、不緣得，是謂無染定。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，此謂緣此生智。云何有定不怯弱者親近緣此生智？云何怯弱者？若無信心、無慚無愧、不學問、懈怠、失念、無慧，此謂怯弱者。復次怯弱是凡夫。以何義故名怯弱？以未知身見、未斷身見，以是義謂怯弱者。云何非怯弱者？不怯弱謂有信、慚愧、多聞、懃進、專念、多慧，此謂不怯弱者。復次不怯弱？若佛及佛聲聞弟子。以何義故名不怯弱？以知身見、以斷身見，以是義謂不怯弱者。如是不怯弱者得定，親近多修學，以是義故謂非怯弱者親近。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，是謂緣此生智。何謂有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智？云何寂靜？若定共果報，是名寂靜。云何勝妙定？若定聖有報，能斷煩惱，是名勝妙定。復次寂靜定，若定聖有報能斷煩惱，是名寂靜定。復次勝妙定，若定共果報，是名勝妙定。復次寂靜即勝妙，勝妙即是寂靜，是謂寂靜勝妙。何謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，多修學已思惟斷欲染瞋恚煩惱分。斷欲染瞋恚煩惱分已，得斯陀含果觸證，觸證已斷地獄、畜生、餓鬼苦，受天上人中生，斷餘生天上人中苦。如是定，謂後樂報。如比丘，親近此定多修學，多修學已思惟斷欲染瞋恚盡無餘，無餘已得阿那含果觸證，觸證已斷地獄、畜生、餓鬼人中苦。若受一天生、若五生，餘天上苦皆斷。如是定，謂後樂報。如比丘，親近此定多修學，多修學已思惟斷色界無色界煩惱盡無餘，無餘已得阿羅漢果觸證，觸證已斷地獄、畜生、餓鬼、人中、天上苦，一切有、一切道、一切生、一切繫縛、一切結使煩惱苦，皆斷無餘。如是定，謂後樂報。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，此謂緣此生智。何謂有定聖無染緣此生智？何謂非聖定？若定有漏，此謂非聖定。復次非聖定，若定非學非無學，此謂非聖定。復次非聖定，除空無相無願定，若餘定，謂非聖定。何謂聖定？若定無漏，是名聖定。復次聖定，若定學無學，此謂聖定。復次聖定，空無相無願定，此謂聖定。以何義謂聖？以斷離貪欲、瞋恚、愚癡、諸結煩惱，故謂聖定。云何有染定？若定有求，此謂有染定。復次有染定，若定非學非無學，此謂有染定。復次有染定，除空無相無願定，若餘定，此謂有染定。以何義有染？染謂愛。愛於此定中得、正得、緣得，定亦於愛中得、正得、緣得，是謂有染定。云何無染定？若定無求，此謂無染定。復次無染定，若定學無學，此謂無染定。復次無染定，空無相無願定，此謂無染定。以何義無染？染謂愛。愛定中不得、不正得、不緣得，定愛中不得、不正得、不緣得，是謂無染定。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，此謂緣此生智。云何有定不怯弱者親近緣此生智？云何怯弱者？若無信心、無慚無愧、不學問、懈怠、失念、無慧，此謂怯弱者。復次怯弱是凡夫。以何義故名怯弱？以未知身見、未斷身見，以是義謂怯弱者。云何非怯弱者？不怯弱謂有信、慚愧、多聞、懃進、專念、多慧，此謂不怯弱者。復次不怯弱？若佛及佛聲聞弟子。以何義故名不怯弱？以知身見、以斷身見，以是義謂不怯弱者。如是不怯弱者得定，親近多修學，以是義故謂非怯弱者親近。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，是謂緣此生智。何謂有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智？云何寂靜？若定共果報，是名寂靜。云何勝妙定？若定聖有報，能斷煩惱，是名勝妙定。復次寂靜定，若定聖有報能斷煩惱，是名寂靜定。復次勝妙定，若定共果報，是名勝妙定。復次寂靜即勝妙，勝妙即是寂靜，是謂寂靜勝妙。何謂

獨修？若心一向定住正止獨處定，是謂獨修。何謂除得？云何不除得定？若定得，不定得、難得，是名不除得定。云何除得定？若定得，決定得、不難得，是謂除得定。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，是謂緣此生智。何謂有定正念入正念起緣此生智？若正智入正智起，正智入正智起已，是故謂正念入正念起。專身念入專身念起，專身念入專身念起已，是謂正念入正念起。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，是謂緣此生智。如是五智，是五智定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨修？若心一向定住正止獨處定，是謂獨修。何謂除得？云何不除得定？若定得，不定得、難得，是名不除得定。云何除得定？若定得，決定得、不難得，是謂除得定。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，是謂緣此生智。何謂有定正念入正念起緣此生智？若正智入正智起，正智入正智起已，是故謂正念入正念起。專身念入專身念起，專身念入專身念起已，是謂正念入正念起。何謂緣此生智？若內分別、若外分別，知見覺證，是謂緣此生智。如是五智，是五智定。

何謂共念出息入息定？如世尊說：諸比丘，修出息入息念，親近多修學，多修學已得大果報乃至得甘露。云何修出息入息念，親近多修學，得大果報乃至得甘露？如比丘住寂靜處，林中樹下或在空處，在山窟中露處敷草，或在塚間巖岸。如比丘朝詣村乞食，食已日過中，舉衣鉢洗足。洗足已，比丘結加趺坐，端身繫念思惟斷悕望，心無悕望貪著行，於悕望貪著得清淨，斷瞋恚、行慈心，心離瞋恚得清淨。斷睡眠、無睡眠，正知明想，心離睡眠得清淨。斷掉悔、無掉悔行，內心寂靜，離掉悔得清淨。斷疑、無疑行，一定善法心，離疑得清淨。如比丘斷五蓋，是心垢、損智慧，正念出息、正念入息。如比丘出息長知出息長，入息長知入息長，出息短知出息短，入息短知入息短。學一切身覺知入息、學一切身覺知出息，學除身行出息、學除身行入息，學喜出息覺知、學喜入息覺知，學樂出息覺知、學樂入息覺知，學心行出息覺知、學心行入息覺知，學除心行出息覺知、學除心行入息覺知，學心出息覺知、學心入息覺知，學悅心出息、學悅心入息，學定心出息、學定心入息，學解脫心出息、學解脫心入息，學無常觀出息、學無常觀入息，學離欲觀出息、學離欲觀入息，學滅觀出息、學滅觀入息，學出世觀出息、學出世觀入息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂共念出息入息定？如世尊說：諸比丘，修出息入息念，親近多修學，多修學已得大果報乃至得甘露。云何修出息入息念，親近多修學，得大果報乃至得甘露？如比丘住寂靜處，林中樹下或在空處，在山窟中露處敷草，或在塚間巖岸。如比丘朝詣村乞食，食已日過中，舉衣鉢洗足。洗足已，比丘結加趺坐，端身繫念思惟斷悕望，心無悕望貪著行，於悕望貪著得清淨，斷瞋恚、行慈心，心離瞋恚得清淨。斷睡眠、無睡眠，正知明想，心離睡眠得清淨。斷掉悔、無掉悔行，內心寂靜，離掉悔得清淨。斷疑、無疑行，一定善法心，離疑得清淨。如比丘斷五蓋，是心垢、損智慧，正念出息、正念入息。如比丘出息長知出息長，入息長知入息長，出息短知出息短，入息短知入息短。學一切身覺知入息、學一切身覺知出息，學除身行出息、學除身行入息，學喜出息覺知、學喜入息覺知，學樂出息覺知、學樂入息覺知，學心行出息覺知、學心行入息覺知，學除心行出息覺知、學除心行入息覺知，學心出息覺知、學心入息覺知，學悅心出息、學悅心入息，學定心出息、學定心入息，學解脫心出息、學解脫心入息，學無常觀出息、學無常觀入息，學離欲觀出息、學離欲觀入息，學滅觀出息、學滅觀入息，學出世觀出息、學出世觀入息。

何謂正念出息、正念入息？若正知出息、正知入息，正知出息正知入息已，是謂正念出息正念入息。專念身出息、專念身入息，專念身出息、專念身入息已，是謂正念出息正念入息。何謂比丘出息長知出息長、入息長知入息長？如比丘思惟法生長出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生長出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生長出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生長出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生長出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生長出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。如比丘思惟法生長出息入息，思惟法；若不生，不思惟彼法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生長出息入息，覺知思惟法；若不生，不思惟法。親近勝法不親近不勝法，比丘思惟應所修法，親近勝法不親近不勝法，長出息入息。及長出息入息覺知，得悅喜心，是謂比丘出息長知出息長、入息長知入息長。何謂出息入息長？若無量出息、無量入息，無量出息無量入息已，是故謂出息長、入息長。不疾出息、不疾入息，不疾出息不疾入息已，是故謂出息長、入息長。不連速出息入息，不連速出息入息已，是故謂出息入息長。不力厲身出息、不力厲身入息，不力厲身出息、不力厲身入息已，是故謂出息入息長。不續出息入息，不續出息入息已，是故謂出息入息長。是名出息入息長(一事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂正念出息、正念入息？若正知出息、正知入息，正知出息正知入息已，是謂正念出息正念入息。專念身出息、專念身入息，專念身出息、專念身入息已，是謂正念出息正念入息。何謂比丘出息長知出息長、入息長知入息長？如比丘思惟法生長出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生長出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生長出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生長出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生長出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生長出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。如比丘思惟法生長出息入息，思惟法；若不生，不思惟彼法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生長出息入息，覺知思惟法；若不生，不思惟法。親近勝法不親近不勝法，比丘思惟應所修法，親近勝法不親近不勝法，長出息入息。及長出息入息覺知，得悅喜心，是謂比丘出息長知出息長、入息長知入息長。何謂出息入息長？若無量出息、無量入息，無量出息無量入息已，是故謂出息長、入息長。不疾出息、不疾入息，不疾出息不疾入息已，是故謂出息長、入息長。不連速出息入息，不連速出息入息已，是故謂出息入息長。不力厲身出息、不力厲身入息，不力厲身出息、不力厲身入息已，是故謂出息入息長。不續出息入息，不續出息入息已，是故謂出息入息長。是名出息入息長(一事竟)。

何謂出息短知出息短、入息短知入息短？如比丘思惟法生短出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生短出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生短出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生短出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生短出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝生短出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生短出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法，如比丘思惟法生短出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘不思惟不應所修法、思惟應所修法，親近勝法不親近不勝法，短出息入息。及短出息入息覺知得悅喜，是謂出息短知出息短、入息短知入息短。何謂出息入息短？有量出息、有量入息，有量出息、有量入息已，是故謂出息入息短。疾出息，疾出息已，是故謂出息入息短。連速出息，連速出息已，是故謂出息入息短。力厲身出息入息，力厲身出息入息已，是故謂出息入息短。續出息入息，續出息入息已，是故謂出息入息短。不身除出息入息，不身除出息入息已，是故謂出息入息短。是名出息入息短(二事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂出息短知出息短、入息短知入息短？如比丘思惟法生短出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生短出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生短出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生短出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生短出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝生短出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生短出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法，如比丘思惟法生短出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘不思惟不應所修法、思惟應所修法，親近勝法不親近不勝法，短出息入息。及短出息入息覺知得悅喜，是謂出息短知出息短、入息短知入息短。何謂出息入息短？有量出息、有量入息，有量出息、有量入息已，是故謂出息入息短。疾出息，疾出息已，是故謂出息入息短。連速出息，連速出息已，是故謂出息入息短。力厲身出息入息，力厲身出息入息已，是故謂出息入息短。續出息入息，續出息入息已，是故謂出息入息短。不身除出息入息，不身除出息入息已，是故謂出息入息短。是名出息入息短(二事竟)。

何謂學一切身出息覺知、學一切身入息覺知。如比丘以息滿一切身出息，若一切身內空已入息。如巧𭬽師𭬽師弟子，令𭬽囊滿已，按使氣出。若𭬽囊空已，還開其口使氣得滿。比丘如是，令一切身中息滿已出息，若一切身內空已入息。若思惟法，一切身生出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法，一切身中不生出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝，一切身中能生出息入息，善取法相、善思惟、善解。如比丘思惟法，生一切身中出息入息覺知，善取法相，善思惟，善解。若思惟法，一切身中不生出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝，能生一切身中出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。如比丘思惟法，生一切身中出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生一切身中出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟應所修法、不思惟不應所修法，親近勝法不親近不勝法，一切身中出息入息，及一切身中出息入息覺知得悅喜，是謂學一切身出息覺知、學一切身入息覺知(三事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂學一切身出息覺知、學一切身入息覺知。如比丘以息滿一切身出息，若一切身內空已入息。如巧𭬽師𭬽師弟子，令𭬽囊滿已，按使氣出。若𭬽囊空已，還開其口使氣得滿。比丘如是，令一切身中息滿已出息，若一切身內空已入息。若思惟法，一切身生出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法，一切身中不生出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝，一切身中能生出息入息，善取法相、善思惟、善解。如比丘思惟法，生一切身中出息入息覺知，善取法相，善思惟，善解。若思惟法，一切身中不生出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝，能生一切身中出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。如比丘思惟法，生一切身中出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生一切身中出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟應所修法、不思惟不應所修法，親近勝法不親近不勝法，一切身中出息入息，及一切身中出息入息覺知得悅喜，是謂學一切身出息覺知、學一切身入息覺知(三事竟)。

何謂學除身行出息、學除身行入息？身行謂出息入息有麁有細。云何麁身行？若掉動，是名麁身行。云何細身行？若寂靜，是名細身行如比丘以細身行調伏麁身行，降勝除出。如巧匠巧匠弟子，以小楔出大楔。如是比丘，以細身行調伏麁身行。如人馳走，自思惟：我以何故走？我當安徐行。便安詳行。此人復如是思惟：我何以安詳行？我應當住。便住。此人復思惟：我何故住？我當坐。便坐。此人復如是思惟：我何故坐？我當臥。便臥。此人如是除麁身行、親近細身行。比丘如是除麁身行、親近細身行。比丘思惟法生麁身行，善取彼法相、善思惟、善解。若思惟法不生麁身行，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生麁身行，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生細身行，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生細身行，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生細身行，善取法相、善思惟、善解。比丘若思惟法除麁身行，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不除麁身行，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能除麁身行，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生除身行出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生除身行出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生除身行出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生除身行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生除身行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生除身行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生麁身行不思惟法、若不生思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生細身行思惟彼法、若不生不思惟彼法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法除麁身行思惟法、若不除不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生除身行出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生除身行出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘不思惟不應所修法、思惟應所修法，親近勝法不親近不勝法，除身行出息入息，及除身行出息入息覺知得悅喜，是謂學除身行出息入息(四事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂學除身行出息、學除身行入息？身行謂出息入息有麁有細。云何麁身行？若掉動，是名麁身行。云何細身行？若寂靜，是名細身行如比丘以細身行調伏麁身行，降勝除出。如巧匠巧匠弟子，以小楔出大楔。如是比丘，以細身行調伏麁身行。如人馳走，自思惟：我以何故走？我當安徐行。便安詳行。此人復如是思惟：我何以安詳行？我應當住。便住。此人復思惟：我何故住？我當坐。便坐。此人復如是思惟：我何故坐？我當臥。便臥。此人如是除麁身行、親近細身行。比丘如是除麁身行、親近細身行。比丘思惟法生麁身行，善取彼法相、善思惟、善解。若思惟法不生麁身行，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生麁身行，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生細身行，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生細身行，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生細身行，善取法相、善思惟、善解。比丘若思惟法除麁身行，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不除麁身行，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能除麁身行，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生除身行出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生除身行出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生除身行出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生除身行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生除身行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生除身行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生麁身行不思惟法、若不生思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生細身行思惟彼法、若不生不思惟彼法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法除麁身行思惟法、若不除不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生除身行出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生除身行出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘不思惟不應所修法、思惟應所修法，親近勝法不親近不勝法，除身行出息入息，及除身行出息入息覺知得悅喜，是謂學除身行出息入息(四事竟)。

何謂學喜出息覺知、學喜入息覺知。云何喜？若心歡喜踊躍，是名喜。比丘思惟法生喜，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生喜，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生喜，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生喜出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生喜出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生喜出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生喜出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生喜出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生喜出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生喜思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生喜出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生喜出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟應所修法、不思惟不應所修法，親近勝法不親近不勝法，喜出息入息，及喜出息入息覺知得悅喜，是謂學喜出息覺知學喜入息覺知(五事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂學喜出息覺知、學喜入息覺知。云何喜？若心歡喜踊躍，是名喜。比丘思惟法生喜，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生喜，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生喜，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生喜出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生喜出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生喜出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生喜出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生喜出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生喜出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生喜思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生喜出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生喜出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟應所修法、不思惟不應所修法，親近勝法不親近不勝法，喜出息入息，及喜出息入息覺知得悅喜，是謂學喜出息覺知學喜入息覺知(五事竟)。

何謂學樂出息覺知、學樂入息覺知。云何樂？若心忍受樂、意觸樂受，是名樂。如比丘思惟法生樂，善取法相、善思惟、善解。若思惟不生樂，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生樂，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生樂出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生樂出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生樂出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生樂出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生樂出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生樂出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生樂出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生樂出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生樂出息入息覺知思惟彼法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟應所修法、不思惟不應所修法，親近勝法不親近不勝法樂出息入息，及樂出息入息覺知得悅喜，是謂學樂出息覺知、學樂入息覺知(六事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂學樂出息覺知、學樂入息覺知。云何樂？若心忍受樂、意觸樂受，是名樂。如比丘思惟法生樂，善取法相、善思惟、善解。若思惟不生樂，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生樂，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生樂出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生樂出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生樂出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生樂出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生樂出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生樂出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生樂出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生樂出息入息思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生樂出息入息覺知思惟彼法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟應所修法、不思惟不應所修法，親近勝法不親近不勝法樂出息入息，及樂出息入息覺知得悅喜，是謂學樂出息覺知、學樂入息覺知(六事竟)。

何謂學心行出息覺知、學心行入息覺知？心行謂想思有麁細。云何麁心行？若心行掉動，是名麁心行。云何細心行？若心行寂靜，是名細心行。如比丘細心行、麁心行，以細心行調伏麁心行，降勝除出。如巧匠巧匠弟子，以小楔出大楔。如是比丘，以細心行調伏麁心行。比丘思惟法生麁心行，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生麁心行，善取法相，善思惟，善解。若法勝非勝能生麁心行，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生細心行，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生細心行，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生細心行，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生心行出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生心行出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生心行出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生心行出息入息覺知，善取彼法相、善思惟、善解。若思惟法不生心行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生心行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生麁心行不思惟法、若不生思惟，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生細心行思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生心行出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘不思惟不應所修法、思惟應所修法，親近勝法不親近不勝法心行出息入息，及心行出息入息覺知得悅喜，是謂學心行出息覺知、學心行入息覺知(第七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂學心行出息覺知、學心行入息覺知？心行謂想思有麁細。云何麁心行？若心行掉動，是名麁心行。云何細心行？若心行寂靜，是名細心行。如比丘細心行、麁心行，以細心行調伏麁心行，降勝除出。如巧匠巧匠弟子，以小楔出大楔。如是比丘，以細心行調伏麁心行。比丘思惟法生麁心行，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生麁心行，善取法相，善思惟，善解。若法勝非勝能生麁心行，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生細心行，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生細心行，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生細心行，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生心行出息入息，善取法相、善思惟、善解。若思惟法不生心行出息入息，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生心行出息入息，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生心行出息入息覺知，善取彼法相、善思惟、善解。若思惟法不生心行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。若法勝非勝能生心行出息入息覺知，善取法相、善思惟、善解。比丘思惟法生麁心行不思惟法、若不生思惟，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生細心行思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生心行出息入息覺知思惟法、若不生不思惟法，親近勝法不親近不勝法。比丘不思惟不應所修法、思惟應所修法，親近勝法不親近不勝法心行出息入息，及心行出息入息覺知得悅喜，是謂學心行出息覺知、學心行入息覺知(第七竟)。