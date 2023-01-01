舍利弗阿毘曇論卷第二十六姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第二十六姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分遍品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緒分遍品之二

相續緣業緣，或相續緣是業緣、或相續緣非業緣。何謂相續緣是業緣？若法增長至生第三、是業、生業，是名相續緣是業緣。何謂相續緣非業緣？若法增長至生第三、非業、若業生非業，是名相續緣非業緣。非相續緣業緣，或非相續緣是業緣、或非相續緣非業緣。何謂非相續緣是業緣？若法非增長、若增長不至生第三、是業、若業生業，是名非相續緣是業緣。何謂非相續緣非業緣？若法非增長、若增長不至生第三、非業、若業生非業，是名非相續緣非業緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣業緣，或相續緣是業緣、或相續緣非業緣。何謂相續緣是業緣？若法增長至生第三、是業、生業，是名相續緣是業緣。何謂相續緣非業緣？若法增長至生第三、非業、若業生非業，是名相續緣非業緣。非相續緣業緣，或非相續緣是業緣、或非相續緣非業緣。何謂非相續緣是業緣？若法非增長、若增長不至生第三、是業、若業生業，是名非相續緣是業緣。何謂非相續緣非業緣？若法非增長、若增長不至生第三、非業、若業生非業，是名非相續緣非業緣。

相續緣是報緣，無也。非相續緣報緣，或非相續緣是報緣、或非相續緣非報緣。何謂非相續緣是報緣？若法非增長、若增長不至生第三、有報，是名非相續緣是報緣。何謂非相續緣非報緣？若法非增長、若增長不至生第三、非報，是名非相續緣非報緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣是報緣，無也。非相續緣報緣，或非相續緣是報緣、或非相續緣非報緣。何謂非相續緣是報緣？若法非增長、若增長不至生第三、有報，是名非相續緣是報緣。何謂非相續緣非報緣？若法非增長、若增長不至生第三、非報，是名非相續緣非報緣。

相續緣是起緣，無也。非相續緣起緣，或非相續緣是起緣、或非相續緣非起緣。何謂非相續緣是起緣？若法非增長、若增長不至生第三，是名非相續緣是起緣。何謂非相續緣非起緣？若法非增長、若增長若不至生第三、非起，是名非相續緣非起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣是起緣，無也。非相續緣起緣，或非相續緣是起緣、或非相續緣非起緣。何謂非相續緣是起緣？若法非增長、若增長不至生第三，是名非相續緣是起緣。何謂非相續緣非起緣？若法非增長、若增長若不至生第三、非起，是名非相續緣非起緣。

相續緣是異緣，無也。非相續緣異緣，或非相續緣是異緣、或非相續緣非異緣。何謂非相續緣是異緣？若法不增長、若增長不至生第三、是共，是名非相續緣是異緣。云何非相續緣非異緣？若法非增長、若增長不至生第三、非共，是名非相續緣非異緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣是異緣，無也。非相續緣異緣，或非相續緣是異緣、或非相續緣非異緣。何謂非相續緣是異緣？若法不增長、若增長不至生第三、是共，是名非相續緣是異緣。云何非相續緣非異緣？若法非增長、若增長不至生第三、非共，是名非相續緣非異緣。

增上緣因緣，或增上緣是因緣、或增上緣非因緣。何謂增上緣是因緣？若法勝、是因，是名增上緣是因緣。何謂增上緣非因緣？若法勝、非因，是名增上緣非因緣。非增上緣因緣，或非增上緣是因緣、或非增上緣非因緣。何謂非增上緣是因緣？若法非勝、是因，是名非增上緣是因緣。何謂非增上緣非因緣？若法非勝、非因，是名非增上緣非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣因緣，或增上緣是因緣、或增上緣非因緣。何謂增上緣是因緣？若法勝、是因，是名增上緣是因緣。何謂增上緣非因緣？若法勝、非因，是名增上緣非因緣。非增上緣因緣，或非增上緣是因緣、或非增上緣非因緣。何謂非增上緣是因緣？若法非勝、是因，是名非增上緣是因緣。何謂非增上緣非因緣？若法非勝、非因，是名非增上緣非因緣。

增上緣是無間緣，無也。非增上緣無間緣，或非增上緣是無間緣、或非增上緣非無間緣。何謂非增上緣是無間緣？若法非勝、是生滅，是名非增上緣是無間緣。何謂非增上緣非無間緣？若法非勝、非生滅、若未滅，是名非增上緣非無間緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣是無間緣，無也。非增上緣無間緣，或非增上緣是無間緣、或非增上緣非無間緣。何謂非增上緣是無間緣？若法非勝、是生滅，是名非增上緣是無間緣。何謂非增上緣非無間緣？若法非勝、非生滅、若未滅，是名非增上緣非無間緣。

增上緣境界緣，或增上緣是境界緣、或增上緣非境界緣。何謂增上緣是境界緣？若法勝、有境界，是名增上緣是境界緣。何謂增上緣非境界緣？若法勝、無境界，是名增上緣非境界緣。非增上緣境界緣，或非增上緣是境界緣、或非增上緣非境界緣。何謂非增上緣是境界緣？若法非勝、有境界，是名非增上緣是境界緣。何謂非增上緣非境界緣？若法非勝、無境界，是名非增上緣非境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣境界緣，或增上緣是境界緣、或增上緣非境界緣。何謂增上緣是境界緣？若法勝、有境界，是名增上緣是境界緣。何謂增上緣非境界緣？若法勝、無境界，是名增上緣非境界緣。非增上緣境界緣，或非增上緣是境界緣、或非增上緣非境界緣。何謂非增上緣是境界緣？若法非勝、有境界，是名非增上緣是境界緣。何謂非增上緣非境界緣？若法非勝、無境界，是名非增上緣非境界緣。

增上緣依緣，增上緣是依緣，非增上緣是依緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣依緣，增上緣是依緣，非增上緣是依緣。

增上緣業緣，或增上緣是業緣、或增上緣非業緣。何謂增上緣是業緣？若法勝、是業、生業，是名增上緣是業緣。何謂增上緣非業緣？若法勝、非業、若業生非業，是名增上緣非業緣。非增上緣業緣，或非增上緣是業緣、或非增上緣非業緣。何謂非增上緣是業緣？若法非勝、是業、生業，是名非增上緣是業緣。何謂非增上緣非業緣？若法非勝、非業、若業生非業，是名非增上緣非業緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣業緣，或增上緣是業緣、或增上緣非業緣。何謂增上緣是業緣？若法勝、是業、生業，是名增上緣是業緣。何謂增上緣非業緣？若法勝、非業、若業生非業，是名增上緣非業緣。非增上緣業緣，或非增上緣是業緣、或非增上緣非業緣。何謂非增上緣是業緣？若法非勝、是業、生業，是名非增上緣是業緣。何謂非增上緣非業緣？若法非勝、非業、若業生非業，是名非增上緣非業緣。

增上緣是報緣，無也。非增上緣報緣，或非增上緣是報緣、或非增上緣非報緣。何謂非增上緣是報緣？若法非勝、有報，是名非增上緣是報緣。何謂非增上緣非報緣？若法非勝、無報，是名非增上緣非報緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣是報緣，無也。非增上緣報緣，或非增上緣是報緣、或非增上緣非報緣。何謂非增上緣是報緣？若法非勝、有報，是名非增上緣是報緣。何謂非增上緣非報緣？若法非勝、無報，是名非增上緣非報緣。

增上緣起緣，或增上緣是起緣、或增上緣非起緣。何謂增上緣是起緣？若法勝、是起，是名增上緣是起緣。何謂增上緣非起緣？若法勝、非起，是名增上緣非起緣。非增上緣起緣，或非增上緣是起緣、或非增上緣非起緣。何謂非增上緣是起緣？若法非勝、是起，是名非增上緣是起緣。何謂非增上緣非起緣？若法非勝、非起，是名非增上緣非起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣起緣，或增上緣是起緣、或增上緣非起緣。何謂增上緣是起緣？若法勝、是起，是名增上緣是起緣。何謂增上緣非起緣？若法勝、非起，是名增上緣非起緣。非增上緣起緣，或非增上緣是起緣、或非增上緣非起緣。何謂非增上緣是起緣？若法非勝、是起，是名非增上緣是起緣。何謂非增上緣非起緣？若法非勝、非起，是名非增上緣非起緣。

增上緣異緣，或增上緣是異緣、或增上緣非異緣。何謂增上緣是異緣？若法勝、是共，是名增上緣是異緣。何謂增上緣非異緣？若法勝、非共，是名增上緣非異緣。非增上緣異緣，或非增上緣是異緣、或非增上緣非異緣。何謂非增上緣是異緣？若法非勝、是共、是名非增上緣是異緣。何謂非增上緣非異緣？若法非勝、非共，是名非增上緣非異緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣異緣，或增上緣是異緣、或增上緣非異緣。何謂增上緣是異緣？若法勝、是共，是名增上緣是異緣。何謂增上緣非異緣？若法勝、非共，是名增上緣非異緣。非增上緣異緣，或非增上緣是異緣、或非增上緣非異緣。何謂非增上緣是異緣？若法非勝、是共、是名非增上緣是異緣。何謂非增上緣非異緣？若法非勝、非共，是名非增上緣非異緣。

增上緣是相續緣，無也。非增上緣相續緣，或非增上緣是相續緣、或非增上緣非相續緣。何謂非增上緣是相續緣？若法非勝、是增長、至生第三，是名非增上緣是相續緣。何謂非增上緣非相續緣？若法非勝、非增長、若增長不生至第三，是名非增上緣非相續緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上緣是相續緣，無也。非增上緣相續緣，或非增上緣是相續緣、或非增上緣非相續緣。何謂非增上緣是相續緣？若法非勝、是增長、至生第三，是名非增上緣是相續緣。何謂非增上緣非相續緣？若法非勝、非增長、若增長不生至第三，是名非增上緣非相續緣。

善法、不善法、無記法、善不善法、善無記法、不善無記法、善不善無記法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法、不善法、無記法、善不善法、善無記法、不善無記法、善不善無記法。

緣善法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣不善法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣無記法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣善不善法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣善無記法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣不善無記法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣善不善無記法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣善法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣不善法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣無記法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣善不善法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣善無記法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣不善無記法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。緣善不善無記法生善法、生不善法、生無記法、生善不善法、生善無記法、生不善無記法、生善不善無記法。

舍利弗阿毘曇論緒分因品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論緒分因品第二

因有、因由、因生法，謂因義。因有四事，當知一切有為法有因義。緒集諸因正門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因有、因由、因生法，謂因義。因有四事，當知一切有為法有因義。緒集諸因正門。

因因、無間因、境界因、依因、業因、報因、起因、異因、相續因、增上因、名因、色因、無明因、行因、識因、名色因、六入因、觸因、受因、愛因、取因、有因、生因、老因、死因、憂因、悲因、苦因、惱因、眾苦因、食因、漏因、復有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因因、無間因、境界因、依因、業因、報因、起因、異因、相續因、增上因、名因、色因、無明因、行因、識因、名色因、六入因、觸因、受因、愛因、取因、有因、生因、老因、死因、憂因、悲因、苦因、惱因、眾苦因、食因、漏因、復有因。

非因因、非無間因、非境界因、非依因、非業因、非報因、非起因、非異因、非相續因、非增上因、非名因、非色因、非無明因、非行因、非識因、非名色因、非六入因、非觸因、非受因、非愛因、非取因、非有因、非生因、非老因、非死因、非憂因、非悲因、非苦因、非惱因、非眾苦因、非食因、非漏因、非復有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非因因、非無間因、非境界因、非依因、非業因、非報因、非起因、非異因、非相續因、非增上因、非名因、非色因、非無明因、非行因、非識因、非名色因、非六入因、非觸因、非受因、非愛因、非取因、非有因、非生因、非老因、非死因、非憂因、非悲因、非苦因、非惱因、非眾苦因、非食因、非漏因、非復有因。

何謂因因？若法因，是法因，是名因因。何謂無間因？若法過去現在因，是名無間因。何謂境界因？一切法境界如事因，若有因、法因，是名境界因。何謂依因？一切法是因、若有為法因，是名依因。何謂業因？若法身口意業因，是名業因。何謂報因？若法受及善報因，是名報因。何謂起因？若法起因，是名起因。何謂異因？若法共因，是名異因。何謂相續因？若法增長因，是名相續因。何謂增上因？若法勝因，是名增上因。何謂名因？一切憶想假稱制名，是謂名因。復次由憶想假稱，生受、想、思、觸、思惟，是謂名。復次觸首五法，受、想、思、觸、思惟，是謂名。復次若法非色有為，是謂名。若如是法因，是名名因。云何色因？若法色，是謂色。復次十色入及法入色，是謂色。復次四大及四大造色，是謂色。復次色有三種：可見有對、不可見有對、不可見無對，是謂色。若如是法因，是名色因。云何無明因？若癡不善根法因，是名無明因。云何行因？身行、口行、意行，此謂行。復次福行、非福行、不動行，此謂行。復次五受陰，此謂行。復次行陰，此謂行。若如是法因，是名行因。云何識因？眼識、身耳鼻舌身意識身因，是名識因。云何名色因？若憶想假稱制名，此謂名。若法色，此謂色。復次若由憶想假稱制名，生受、想、思、觸、思惟，此謂名。十色入及法入色，此謂色。復次觸首五法，此謂名。四大及四大造色，此謂色。復次若法非色有為，此謂名。色有三種：可見有對、不可見有對、不可見無對。若如是名色法，是謂名色因。云何六入因？若眼入、耳鼻舌身意入法因，是名六入因。云何觸因？若眼觸、耳鼻舌身意身觸觸法因，是名觸因。云何受因？若苦受、樂受、不苦不樂受法因，是名受因。云何愛因？若欲愛、有愛、斷愛法因，是名愛因。云何取因？若欲取、見取、戒取、我取法因，是名取因。云何有因？若欲有、色有、無色有法因，是名有因。云何生因？若諸眾生中生正生入胎出陰，成就陰入法因，是名生因。云何老因？若諸眾生中頭白齒落皮皺、身體戰掉諸根衰熟、行朽命促法因，是名老因。云何死因？若諸眾生中終沒死喪時過、陰捨身形於彼變異離本身眾法因，是名死因。云何憂因？若眾生為種種苦逼，若憂、重憂、究竟憂，若內燋熱憂悴此法因，是名憂因。云何悲因？眾苦若眾生憂，為憂所逼憂箭入心，若追憶啼哭狂言口教法因，是名悲因。云何苦因？若身不忍受苦，眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受法因，是名苦因。云何惱因？若心不忍受苦，意觸苦受法因，是名惱因。云何眾苦因？若身心苦、重苦、究 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂因因？若法因，是法因，是名因因。何謂無間因？若法過去現在因，是名無間因。何謂境界因？一切法境界如事因，若有因、法因，是名境界因。何謂依因？一切法是因、若有為法因，是名依因。何謂業因？若法身口意業因，是名業因。何謂報因？若法受及善報因，是名報因。何謂起因？若法起因，是名起因。何謂異因？若法共因，是名異因。何謂相續因？若法增長因，是名相續因。何謂增上因？若法勝因，是名增上因。何謂名因？一切憶想假稱制名，是謂名因。復次由憶想假稱，生受、想、思、觸、思惟，是謂名。復次觸首五法，受、想、思、觸、思惟，是謂名。復次若法非色有為，是謂名。若如是法因，是名名因。云何色因？若法色，是謂色。復次十色入及法入色，是謂色。復次四大及四大造色，是謂色。復次色有三種：可見有對、不可見有對、不可見無對，是謂色。若如是法因，是名色因。云何無明因？若癡不善根法因，是名無明因。云何行因？身行、口行、意行，此謂行。復次福行、非福行、不動行，此謂行。復次五受陰，此謂行。復次行陰，此謂行。若如是法因，是名行因。云何識因？眼識、身耳鼻舌身意識身因，是名識因。云何名色因？若憶想假稱制名，此謂名。若法色，此謂色。復次若由憶想假稱制名，生受、想、思、觸、思惟，此謂名。十色入及法入色，此謂色。復次觸首五法，此謂名。四大及四大造色，此謂色。復次若法非色有為，此謂名。色有三種：可見有對、不可見有對、不可見無對。若如是名色法，是謂名色因。云何六入因？若眼入、耳鼻舌身意入法因，是名六入因。云何觸因？若眼觸、耳鼻舌身意身觸觸法因，是名觸因。云何受因？若苦受、樂受、不苦不樂受法因，是名受因。云何愛因？若欲愛、有愛、斷愛法因，是名愛因。云何取因？若欲取、見取、戒取、我取法因，是名取因。云何有因？若欲有、色有、無色有法因，是名有因。云何生因？若諸眾生中生正生入胎出陰，成就陰入法因，是名生因。云何老因？若諸眾生中頭白齒落皮皺、身體戰掉諸根衰熟、行朽命促法因，是名老因。云何死因？若諸眾生中終沒死喪時過、陰捨身形於彼變異離本身眾法因，是名死因。云何憂因？若眾生為種種苦逼，若憂、重憂、究竟憂，若內燋熱憂悴此法因，是名憂因。云何悲因？眾苦若眾生憂，為憂所逼憂箭入心，若追憶啼哭狂言口教法因，是名悲因。云何苦因？若身不忍受苦，眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受法因，是名苦因。云何惱因？若心不忍受苦，意觸苦受法因，是名惱因。云何眾苦因？若身心苦、重苦、究

竟苦，心惱亂法因，是名眾苦因。云何食因？有四種食：揣食、麁細觸食、意思食、識食，如是法因，是名食因。云何漏因？欲漏、有漏、無明漏法因，是名漏因。云何復有因？若法初陰界入法因，是名復有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竟苦，心惱亂法因，是名眾苦因。云何食因？有四種食：揣食、麁細觸食、意思食、識食，如是法因，是名食因。云何漏因？欲漏、有漏、無明漏法因，是名漏因。云何復有因？若法初陰界入法因，是名復有因。

云何非因因？若法非因，是名非因因。云何非無間因？若法非無間因，是名非無間因。云何非境界因？無非境界因。無非依因。云何非業因？若法非業因，是名非業因。云何非報因？若法非報因，是名非報因。云何非起因？若法非起因，是名非起因。云何非異因？若法非共因，是名非異因。云何非相續因？若法非增長因，是名非相續因。云何非增上因？若法非勝因，是名非增上因。云何非名因？若法非名因，是名非名因。云何非色因？若法非色因，是名非色因。云何非無明因？若法非無明因，是名非無明因。云何非行因？若法非行因，是名非行因。云何非識因？若法非識因，是名非識因。云何非名色因？若法非名色因，是名非名色因。云何非六入因？若法非六入因，是名非六入因。云何非觸因？若法非觸因，是名非觸因。云何非受因？若法非受因，是名非受因。云何非愛因？若法非愛因，是名非愛因。云何非取因？若法非取因，是名非取因。云何非有因？若法非有因，是名非有因。云何非生因？若法非生因，是名非生因。云何非老因？若法非老因，是名非老因。云何非死因？若法非死因，是名非死因。云何非憂因？若法非憂因，是名非憂因。云何非悲因？若法非悲因，是名非悲因。云何非苦因？若法非苦因，是名非苦因。云何非惱因？若法非惱因，是名非惱因。云何非眾苦因？若法非眾苦因，是名非眾苦因。云何非食因？若法非食因，是名非食因。云何非漏因？若法非漏因，是名非漏因。云何非復有因？若法非初陰界入因，是名非復有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非因因？若法非因，是名非因因。云何非無間因？若法非無間因，是名非無間因。云何非境界因？無非境界因。無非依因。云何非業因？若法非業因，是名非業因。云何非報因？若法非報因，是名非報因。云何非起因？若法非起因，是名非起因。云何非異因？若法非共因，是名非異因。云何非相續因？若法非增長因，是名非相續因。云何非增上因？若法非勝因，是名非增上因。云何非名因？若法非名因，是名非名因。云何非色因？若法非色因，是名非色因。云何非無明因？若法非無明因，是名非無明因。云何非行因？若法非行因，是名非行因。云何非識因？若法非識因，是名非識因。云何非名色因？若法非名色因，是名非名色因。云何非六入因？若法非六入因，是名非六入因。云何非觸因？若法非觸因，是名非觸因。云何非受因？若法非受因，是名非受因。云何非愛因？若法非愛因，是名非愛因。云何非取因？若法非取因，是名非取因。云何非有因？若法非有因，是名非有因。云何非生因？若法非生因，是名非生因。云何非老因？若法非老因，是名非老因。云何非死因？若法非死因，是名非死因。云何非憂因？若法非憂因，是名非憂因。云何非悲因？若法非悲因，是名非悲因。云何非苦因？若法非苦因，是名非苦因。云何非惱因？若法非惱因，是名非惱因。云何非眾苦因？若法非眾苦因，是名非眾苦因。云何非食因？若法非食因，是名非食因。云何非漏因？若法非漏因，是名非漏因。云何非復有因？若法非初陰界入因，是名非復有因。

因法非有因、有因法非因、因有因法、非因非有因法、因法非和合因、和合因法非因、因因和合法、非因亦非和合因法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因法非有因、有因法非因、因有因法、非因非有因法、因法非和合因、和合因法非因、因因和合法、非因亦非和合因法。

云何因法非有因？因法無非因。復次善根、不善根專敬結，是名因法非有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何因法非有因？因法無非因。復次善根、不善根專敬結，是名因法非有因。

云何有因法非因？若法非因有為，是名有因法非因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有因法非因？若法非因有為，是名有因法非因。

云何因有因法？除善根、不善根專敬結，若餘法，是名因有因法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何因有因法？除善根、不善根專敬結，若餘法，是名因有因法。

云何非因非有因法？除因有因法，若餘法，是名非因非有因法。因法非和合因、和合因法非因、因和合法、非因亦非和合因法亦如是。前因法非共因、共因法非前因、前因共因法、亦非前因非共因法。前因法非後因、後因法非前因、前因後因法、亦非前因非後因法。共因法非後因、後因法非共因、共因後因法、亦非共因非後因法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非因非有因法？除因有因法，若餘法，是名非因非有因法。因法非和合因、和合因法非因、因和合法、非因亦非和合因法亦如是。前因法非共因、共因法非前因、前因共因法、亦非前因非共因法。前因法非後因、後因法非前因、前因後因法、亦非前因非後因法。共因法非後因、後因法非共因、共因後因法、亦非共因非後因法。

云何前因法非共因？若法生，是前因、非共因，是名前因法非共因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何前因法非共因？若法生，是前因、非共因，是名前因法非共因。

云何共因法非前因？若法生，是共因、非前因，是名共因法非前因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共因法非前因？若法生，是共因、非前因，是名共因法非前因。

云何前因共因法？若法生，是前因、共因，是名前因共因法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何前因共因法？若法生，是前因、共因，是名前因共因法。

云何非前因非共因法？除前因共因法，若餘法，是名非前因非共因法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非前因非共因法？除前因共因法，若餘法，是名非前因非共因法。

復次前因法非共因，若法初生非報，是名前因法非共因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次前因法非共因，若法初生非報，是名前因法非共因。

云何共因法非前因？若法非因有為，是名共因法非前因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共因法非前因？若法非因有為，是名共因法非前因。

云何前因共因法？除初生非報，若餘共法，是名前因共因法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何前因共因法？除初生非報，若餘共法，是名前因共因法。

云何非前因非共因法？除前因共因法，若餘法，是名非前因非共因法。前因法非後因、後因法非前因、前因後因法、非前因非後因法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非前因非共因法？除前因共因法，若餘法，是名非前因非共因法。前因法非後因、後因法非前因、前因後因法、非前因非後因法亦如是。

云何共因法非後因？若法生，是共因、非後因，是名共因法非後因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共因法非後因？若法生，是共因、非後因，是名共因法非後因。

云何後因法非共因？後因生法即是共因。復次得初禪已得第二禪，得後因初禪清淨遊力尊自在。得第二禪已得第三禪，得後因二禪清淨遊力尊自在。得第三禪已得第四禪，得後因三禪清淨遊力尊自在。若菩薩得通明已，當覺彼通明時便生後因觀達無邊；得神足住壽便生後因，若住一劫若劫餘，是名後因法非共因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何後因法非共因？後因生法即是共因。復次得初禪已得第二禪，得後因初禪清淨遊力尊自在。得第二禪已得第三禪，得後因二禪清淨遊力尊自在。得第三禪已得第四禪，得後因三禪清淨遊力尊自在。若菩薩得通明已，當覺彼通明時便生後因觀達無邊；得神足住壽便生後因，若住一劫若劫餘，是名後因法非共因。

云何共因後因法？若法生，是共因、後因，是名共因後因法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共因後因法？若法生，是共因、後因，是名共因後因法。

云何非共因非後因法？除共因後因法，若餘法，是名非共非後因法(因非因解各三十二句，此最後二四句)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非共因非後因法？除共因後因法，若餘法，是名非共非後因法(因非因解各三十二句，此最後二四句)。

舍利弗阿毘曇論緒分名色品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論緒分名色品第三

有人出世，名如來、無所著、等正覺，說名色、解射名色、斷名色。云何名色？若憶想假稱制名，此謂名。何謂色？若法色，此謂色。復次由憶想假稱，生受、想、思、觸、思惟，此謂名。十色入及法入色，此謂色。復次觸首五法，此謂名。四大及四大造，此謂色。復次若法非色有為，此謂名。色有三種：可見有對、不可見有對、不可見無對，此謂色。如是名色，是謂名色。何故說名色？欲令此名色應正說開解分別顯現假稱，是故說名色。云何解射名色？若於名色知見解射方便，是名解射名色。云何斷名色？若於名色調伏欲染、斷欲染，是名斷名色。今當集名色正門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人出世，名如來、無所著、等正覺，說名色、解射名色、斷名色。云何名色？若憶想假稱制名，此謂名。何謂色？若法色，此謂色。復次由憶想假稱，生受、想、思、觸、思惟，此謂名。十色入及法入色，此謂色。復次觸首五法，此謂名。四大及四大造，此謂色。復次若法非色有為，此謂名。色有三種：可見有對、不可見有對、不可見無對，此謂色。如是名色，是謂名色。何故說名色？欲令此名色應正說開解分別顯現假稱，是故說名色。云何解射名色？若於名色知見解射方便，是名解射名色。云何斷名色？若於名色調伏欲染、斷欲染，是名斷名色。今當集名色正門。

因、起、報、共、增上、依、食。長養、持微攝、所依、所須。始胎、住處、生、道、所向、津、液、遍、滿。不調、不堅、不護、不攝、不脩，調、堅、護、攝、脩。不解、不證、不斷、不盡、不滅。解、證、斷、盡、滅。喜處、憂處、捨處。善、不善、無記。學、無學、非學非無學。報、報法、非報非報法。見斷、思惟斷、非見斷非思惟斷。見斷因、思惟斷因、非見斷因非思惟斷因。欲界繫、色界繫、無色界繫、不繫。過去、未來、現在。此謂名色正門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因、起、報、共、增上、依、食。長養、持微攝、所依、所須。始胎、住處、生、道、所向、津、液、遍、滿。不調、不堅、不護、不攝、不脩，調、堅、護、攝、脩。不解、不證、不斷、不盡、不滅。解、證、斷、盡、滅。喜處、憂處、捨處。善、不善、無記。學、無學、非學非無學。報、報法、非報非報法。見斷、思惟斷、非見斷非思惟斷。見斷因、思惟斷因、非見斷因非思惟斷因。欲界繫、色界繫、無色界繫、不繫。過去、未來、現在。此謂名色正門。

因，謂因緣。起，謂因緣。報，謂因緣。共，謂因緣。增上，謂依緣。依，謂因緣。食，謂依緣。長養、持微攝、所依、所須亦如是。始胎，謂因緣。住處，謂依緣。生，謂因緣。道，謂因緣。求向，謂因緣。津，謂依緣。液、遍、滿亦如是。不調，謂不知世間、不斷世間。不堅、不護、不攝、不脩亦如是。調，謂知世間、斷世間。堅、護、攝、脩亦如是。不解，謂未智知、未以斷智知。不證，謂未證知見。不斷，謂未繫斷。不盡，謂未究竟盡。不滅，謂未智緣滅、非智緣滅。解，謂智知、斷智知。證，謂知見斷。斷，謂暫斷。盡，謂究竟盡。滅，謂智緣滅、非智緣滅盡。喜處，謂喜起因及受報。憂處，謂憂起因及受報。捨處，謂捨起因及受報。善，謂所脩名色。不善，謂所斷名色。無記，謂所受名色及非報法。學，謂聖名色非無學。無學，謂聖名色非學。非學非無學，謂非聖名色。報，謂受名色及善報。報法，謂有報名色。非報非報法，謂名色無記非我分攝。見斷，謂名色不善非思惟斷。思惟斷，謂名色不善非見斷。非見斷非思惟斷，謂名色若善若無記。見斷因，謂名色若見斷、若見斷法報。思惟斷因，謂名色若思惟斷、若思惟斷法報。非見斷非思惟斷因，謂名色若善若善法報、若非報非報法。欲界繫，謂名色若欲漏有漏。色界繫，謂名色若色漏有漏。無色界繫，謂名色若無色漏有漏。不繫，謂名色若聖無漏。過去，謂名色已生已滅。未來，謂名色未生未出。現在，謂名色生未滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因，謂因緣。起，謂因緣。報，謂因緣。共，謂因緣。增上，謂依緣。依，謂因緣。食，謂依緣。長養、持微攝、所依、所須亦如是。始胎，謂因緣。住處，謂依緣。生，謂因緣。道，謂因緣。求向，謂因緣。津，謂依緣。液、遍、滿亦如是。不調，謂不知世間、不斷世間。不堅、不護、不攝、不脩亦如是。調，謂知世間、斷世間。堅、護、攝、脩亦如是。不解，謂未智知、未以斷智知。不證，謂未證知見。不斷，謂未繫斷。不盡，謂未究竟盡。不滅，謂未智緣滅、非智緣滅。解，謂智知、斷智知。證，謂知見斷。斷，謂暫斷。盡，謂究竟盡。滅，謂智緣滅、非智緣滅盡。喜處，謂喜起因及受報。憂處，謂憂起因及受報。捨處，謂捨起因及受報。善，謂所脩名色。不善，謂所斷名色。無記，謂所受名色及非報法。學，謂聖名色非無學。無學，謂聖名色非學。非學非無學，謂非聖名色。報，謂受名色及善報。報法，謂有報名色。非報非報法，謂名色無記非我分攝。見斷，謂名色不善非思惟斷。思惟斷，謂名色不善非見斷。非見斷非思惟斷，謂名色若善若無記。見斷因，謂名色若見斷、若見斷法報。思惟斷因，謂名色若思惟斷、若思惟斷法報。非見斷非思惟斷因，謂名色若善若善法報、若非報非報法。欲界繫，謂名色若欲漏有漏。色界繫，謂名色若色漏有漏。無色界繫，謂名色若無色漏有漏。不繫，謂名色若聖無漏。過去，謂名色已生已滅。未來，謂名色未生未出。現在，謂名色生未滅。

名名因、名色因、名名色因。色名因、色色因、色名色因。名色名因、名色色因、名色名色因。名起名、名起色、名起名色。色起名、色起色、色起名色。名色起名、名色起色、名色起名色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名名因、名色因、名名色因。色名因、色色因、色名色因。名色名因、名色色因、名色名色因。名起名、名起色、名起名色。色起名、色起色、色起名色。名色起名、名色起色、名色起名色。

名名報、名色報、名名色報。色名報、色色報、色名色報。名色名報、名色色報、名色名色報。名共名、名共色、名共名色。色共名、色共色、色共名色。名色共名、名色共色、名色共名色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名名報、名色報、名名色報。色名報、色色報、色名色報。名色名報、名色色報、名色名色報。名共名、名共色、名共名色。色共名、色共色、色共名色。名色共名、名色共色、名色共名色。

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名名食、名色食、名名色食。色名食、色色食、色名色食。名色名食、名色色食、名色名色食。長養、持微攝、所依、所須亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名名食、名色食、名名色食。色名食、色色食、色名色食。名色名食、名色色食、名色名色食。長養、持微攝、所依、所須亦如是。

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名未解名未解、名未解色未解、名未解名色未解。色未解名未解、色未解色未解、色未解名色未解。名色未解名未解、名色未解色未解、名色未解名色未解。未證、未斷、未盡、未滅亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名未解名未解、名未解色未解、名未解名色未解。色未解名未解、色未解色未解、色未解名色未解。名色未解名未解、名色未解色未解、名色未解名色未解。未證、未斷、未盡、未滅亦如是。

名解名解、名解色解、名解名色解。色解名解、色解色解、色解名色解。名色解名解、名色解色解、名色解名色解。證、斷、盡、滅亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名解名解、名解色解、名解名色解。色解名解、色解色解、色解名色解。名色解名解、名色解色解、名色解名色解。證、斷、盡、滅亦如是。

緣喜處名，生喜處名、喜處色、喜處名色。緣喜處色，生喜處名、喜處色、喜處名色。緣喜處名色，生喜處名、喜處色、喜處名色。憂處、捨處亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣喜處名，生喜處名、喜處色、喜處名色。緣喜處色，生喜處名、喜處色、喜處名色。緣喜處名色，生喜處名、喜處色、喜處名色。憂處、捨處亦如是。

舍利弗阿毘曇論緒分假結品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論緒分假結品第四

結、諸使、根、諸煩惱行、習微氣行，結未滅未盡，轉受生老死眾苦聚集。今當集假結正門。十結、十二入、十八界、五陰、四諦、二十二根、五道、三界、法人人法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結、諸使、根、諸煩惱行、習微氣行，結未滅未盡，轉受生老死眾苦聚集。今當集假結正門。十結、十二入、十八界、五陰、四諦、二十二根、五道、三界、法人人法。

云何十結？見結、疑結、戒道結、欲染結、瞋恚結、色染結、無色染結、無明結、慢結、掉結。云何見結？若見煩惱非心相應，不共心生不共住不共滅，由是因緣故生見使，是名見結。乃至若掉煩惱非心相應，不共心生不共住不共滅，由是因緣故生掉使，是名掉結。復次於在所處眠沒微細堅著，由是因緣故生見使，是名見結。乃至於在所處眠沒微細堅著，由是因緣故生掉使，是名掉結。十二入、十八界、五陰、四諦、二十二根、三界，如上說。云何五道？地獄、畜生、餓鬼、人、天。云何地獄？無間、有間，是名地獄。云何畜生？水陸空行，是名畜生。云何餓鬼？少食、無食等，是名餓鬼。云何人？四天下人，是名人。云何天？欲、色、無色天，是名天。云何法？色法非色法，乃至過去法、未來法、現在法、非過去非未來非現在法，是謂法。云何人？未生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟。已生智人，欲界未竟、色界無色界未竟。復次已生智人，欲界已竟、色界無色界未竟。是謂人。如是法、如是人，是謂法人人法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十結？見結、疑結、戒道結、欲染結、瞋恚結、色染結、無色染結、無明結、慢結、掉結。云何見結？若見煩惱非心相應，不共心生不共住不共滅，由是因緣故生見使，是名見結。乃至若掉煩惱非心相應，不共心生不共住不共滅，由是因緣故生掉使，是名掉結。復次於在所處眠沒微細堅著，由是因緣故生見使，是名見結。乃至於在所處眠沒微細堅著，由是因緣故生掉使，是名掉結。十二入、十八界、五陰、四諦、二十二根、三界，如上說。云何五道？地獄、畜生、餓鬼、人、天。云何地獄？無間、有間，是名地獄。云何畜生？水陸空行，是名畜生。云何餓鬼？少食、無食等，是名餓鬼。云何人？四天下人，是名人。云何天？欲、色、無色天，是名天。云何法？色法非色法，乃至過去法、未來法、現在法、非過去非未來非現在法，是謂法。云何人？未生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟。已生智人，欲界未竟、色界無色界未竟。復次已生智人，欲界已竟、色界無色界未竟。是謂人。如是法、如是人，是謂法人人法。

十結，幾見斷、幾思惟斷？三見斷，七二分或見斷、或思惟斷。云何三見斷？見、疑、戒道，是名三見斷。云何七二分或見斷、或思惟斷？欲染、瞋恚、色染、無色染、無明、慢、掉，是名七二分或見斷、或思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十結，幾見斷、幾思惟斷？三見斷，七二分或見斷、或思惟斷。云何三見斷？見、疑、戒道，是名三見斷。云何七二分或見斷、或思惟斷？欲染、瞋恚、色染、無色染、無明、慢、掉，是名七二分或見斷、或思惟斷。

十結，幾見斷？一切見斷。幾思惟斷？七思惟斷，除見、疑、戒道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十結，幾見斷？一切見斷。幾思惟斷？七思惟斷，除見、疑、戒道。

十結，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？二欲界繫，一色界繫，一無色界繫，一二分或欲界繫、或色界繫，五三分或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。何等二欲界繫？欲染、瞋恚，此二欲界繫。何等一色界繫？色染，此一色界繫。何等一無色界繫？無色染，此一無色界繫。何等一二分或欲界繫、或色界繫？戒道，此一二分或欲界繫、或色界繫。何等五三分或欲界繫、或色界繫、或無色界繫？見、疑、無明、慢、掉，此五三分或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十結，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？二欲界繫，一色界繫，一無色界繫，一二分或欲界繫、或色界繫，五三分或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。何等二欲界繫？欲染、瞋恚，此二欲界繫。何等一色界繫？色染，此一色界繫。何等一無色界繫？無色染，此一無色界繫。何等一二分或欲界繫、或色界繫？戒道，此一二分或欲界繫、或色界繫。何等五三分或欲界繫、或色界繫、或無色界繫？見、疑、無明、慢、掉，此五三分或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。

十結，幾欲界繫？八，除色染、無色染。十結，幾色界繫？七，除欲染、瞋恚、無色染。十結，幾無色界繫？六，謂見、疑、無色染、無明、慢、掉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十結，幾欲界繫？八，除色染、無色染。十結，幾色界繫？七，除欲染、瞋恚、無色染。十結，幾無色界繫？六，謂見、疑、無色染、無明、慢、掉。

欲界繫結，幾見斷、幾思惟斷？三見斷，五二分或見斷、或思惟斷。何等三見斷？見、疑、戒道，此三見斷。何等五二分或見斷、或思惟斷？欲染、瞋恚、無明、慢、掉，此五二分或見斷、或思惟斷。八欲界繫結，幾見斷？一切見斷。幾思惟斷？五思惟斷，除見、疑、戒道。七色界繫結，幾見斷、幾思惟斷？三見斷，四二分或見斷、或思惟斷。何等三見斷？見、疑、戒道，此三見斷。何等四二分或見斷、或思惟斷？色染、無明、慢、掉，此四二分或見斷、或思惟斷。七色界繫結，幾見斷？一切見斷。幾思惟斷？四思惟斷，除見、疑、戒道。六無色界繫結，幾見斷、幾思惟斷？二見斷，四二分或見斷、或思惟斷。何等二見斷？見、疑，此二見斷。何等四二分或見斷、或思惟斷？無色染、無明、慢、掉，此四二分或見斷、或思惟斷。六無色界繫結，幾見斷？一切見斷。幾思惟斷？四思惟斷，謂無色染、無明、慢、掉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫結，幾見斷、幾思惟斷？三見斷，五二分或見斷、或思惟斷。何等三見斷？見、疑、戒道，此三見斷。何等五二分或見斷、或思惟斷？欲染、瞋恚、無明、慢、掉，此五二分或見斷、或思惟斷。八欲界繫結，幾見斷？一切見斷。幾思惟斷？五思惟斷，除見、疑、戒道。七色界繫結，幾見斷、幾思惟斷？三見斷，四二分或見斷、或思惟斷。何等三見斷？見、疑、戒道，此三見斷。何等四二分或見斷、或思惟斷？色染、無明、慢、掉，此四二分或見斷、或思惟斷。七色界繫結，幾見斷？一切見斷。幾思惟斷？四思惟斷，除見、疑、戒道。六無色界繫結，幾見斷、幾思惟斷？二見斷，四二分或見斷、或思惟斷。何等二見斷？見、疑，此二見斷。何等四二分或見斷、或思惟斷？無色染、無明、慢、掉，此四二分或見斷、或思惟斷。六無色界繫結，幾見斷？一切見斷。幾思惟斷？四思惟斷，謂無色染、無明、慢、掉。

見結眠沒幾結中？眠沒八結中，除自性及疑。眠沒九結中，除自性。戒道結不眠沒諸結。欲染結眠沒五結中見、戒道、無明、慢、掉。瞋恚結眠沒六結中見、疑、戒道、無明、慢、掉。色染結眠沒五結中見、戒道、無明、慢、掉。無色染結眠沒四結中見、無明、慢、掉。無明結眠沒九結中除自性，慢。掉結亦眠沒九結，除自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見結眠沒幾結中？眠沒八結中，除自性及疑。眠沒九結中，除自性。戒道結不眠沒諸結。欲染結眠沒五結中見、戒道、無明、慢、掉。瞋恚結眠沒六結中見、疑、戒道、無明、慢、掉。色染結眠沒五結中見、戒道、無明、慢、掉。無色染結眠沒四結中見、無明、慢、掉。無明結眠沒九結中除自性，慢。掉結亦眠沒九結，除自性。

幾結眠沒見結中？八，除自性及戒道。四結眠沒疑結中瞋恚、無明、慢、掉。八結眠沒戒道中，除自性及無色染。五結眠沒欲染結中見、疑、無明、慢、掉。五結眠沒瞋恚結中見結、疑、無明、慢、掉。五結眠沒色染結中見結、疑、無明、慢、掉。五結眠沒無色染結中見結、疑、無明、慢、掉。八結眠沒無明結中，除自性及戒道。八結亦眠沒慢掉結中，除自性及戒道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾結眠沒見結中？八，除自性及戒道。四結眠沒疑結中瞋恚、無明、慢、掉。八結眠沒戒道中，除自性及無色染。五結眠沒欲染結中見、疑、無明、慢、掉。五結眠沒瞋恚結中見結、疑、無明、慢、掉。五結眠沒色染結中見結、疑、無明、慢、掉。五結眠沒無色染結中見結、疑、無明、慢、掉。八結眠沒無明結中，除自性及戒道。八結亦眠沒慢掉結中，除自性及戒道。

八結眠沒眼入耳入，除戒道及無色染。七結眠沒鼻入舌入，除戒道、色染、無色染。八結眠沒身入，除戒道、無色染。九結眠沒意入中，除戒道。九結眠沒色入聲入，除無色染。七結眠沒香味入，除戒道、色染、無色染。八結眠沒於觸入，除戒道、無色染。十結眠沒法入。八結眠沒眼界耳界，除戒道、無色染。七結眠沒鼻界舌界，除戒道、色染、無色染。八結眠沒於身界，除戒道、無色染。九結眠沒色界聲界，除無色染。七結眠沒香界味界，除戒道、色染、無色染。八結眠沒觸界，除戒道、無色染。八結眠沒眼識界耳識界，除戒道、無色染。七結眠沒鼻識界舌識界，除戒道、色染、無色染。八結眠沒身界，除戒道、無色染。九結眠沒意界意識界，除戒道。十結眠沒法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八結眠沒眼入耳入，除戒道及無色染。七結眠沒鼻入舌入，除戒道、色染、無色染。八結眠沒身入，除戒道、無色染。九結眠沒意入中，除戒道。九結眠沒色入聲入，除無色染。七結眠沒香味入，除戒道、色染、無色染。八結眠沒於觸入，除戒道、無色染。十結眠沒法入。八結眠沒眼界耳界，除戒道、無色染。七結眠沒鼻界舌界，除戒道、色染、無色染。八結眠沒於身界，除戒道、無色染。九結眠沒色界聲界，除無色染。七結眠沒香界味界，除戒道、色染、無色染。八結眠沒觸界，除戒道、無色染。八結眠沒眼識界耳識界，除戒道、無色染。七結眠沒鼻識界舌識界，除戒道、色染、無色染。八結眠沒身界，除戒道、無色染。九結眠沒意界意識界，除戒道。十結眠沒法界。

十結眠沒色陰，九結眠沒受、想、行、識陰，除戒道。十結眠沒苦諦。五結眠沒集諦，見、疑、無明、慢、掉。滅、道諦無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十結眠沒色陰，九結眠沒受、想、行、識陰，除戒道。十結眠沒苦諦。五結眠沒集諦，見、疑、無明、慢、掉。滅、道諦無也。

八結眠沒眼根耳根，除戒道、無色染。七結眠沒鼻根舌根，除戒道、色染、無色染。八結眠沒身根，除戒道、無色染。七結眠沒男根、女根，除戒道、色染、無色染。九結眠沒命根，除戒道。七結眠沒樂根，除戒道、瞋恚、無色染。六結眠沒苦根，見、疑、瞋恚、無明、慢、掉。七結眠沒喜根，除戒道、瞋恚、無色染。六結眠沒憂根，疑、瞋恚、無明、慢、掉。八結眠沒捨根，除戒道、瞋恚。九結眠沒意根，除戒道。諸聖根無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八結眠沒眼根耳根，除戒道、無色染。七結眠沒鼻根舌根，除戒道、色染、無色染。八結眠沒身根，除戒道、無色染。七結眠沒男根、女根，除戒道、色染、無色染。九結眠沒命根，除戒道。七結眠沒樂根，除戒道、瞋恚、無色染。六結眠沒苦根，見、疑、瞋恚、無明、慢、掉。七結眠沒喜根，除戒道、瞋恚、無色染。六結眠沒憂根，疑、瞋恚、無明、慢、掉。八結眠沒捨根，除戒道、瞋恚。九結眠沒意根，除戒道。諸聖根無也。

地獄或六或七。六結眠沒無間地獄，見、疑、瞋恚、無明、慢、掉。七結眠沒有間地獄，見、疑、欲染、瞋恚、無明、慢、掉。八結眠沒畜生，除色染、無色染。八結眠沒餓鬼，除色染、無色染。八結眠沒人，除色染、無色染。十結眠沒諸天。八結眠沒欲界天，除色染、無色染。七結眠沒色界天，除欲染、瞋恚、無色染。六結眠沒無色界天，見、疑、無色染、無明、慢、掉。八結眠沒欲界，除色染、無色染。七結眠沒色界，除欲染、瞋恚、無色染。六結眠沒無色界，見、疑、無色染、無明、慢、掉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄或六或七。六結眠沒無間地獄，見、疑、瞋恚、無明、慢、掉。七結眠沒有間地獄，見、疑、欲染、瞋恚、無明、慢、掉。八結眠沒畜生，除色染、無色染。八結眠沒餓鬼，除色染、無色染。八結眠沒人，除色染、無色染。十結眠沒諸天。八結眠沒欲界天，除色染、無色染。七結眠沒色界天，除欲染、瞋恚、無色染。六結眠沒無色界天，見、疑、無色染、無明、慢、掉。八結眠沒欲界，除色染、無色染。七結眠沒色界，除欲染、瞋恚、無色染。六結眠沒無色界，見、疑、無色染、無明、慢、掉。

十結眠沒色法。九結眠沒非色法，除戒道。九結眠沒可見法，除無色染。十結眠沒不可見法。九結眠沒有對法，除無色染。十結眠沒無對法。聖法無也。十結眠沒非聖法。十結眠沒有漏法。無漏法無也。有染法十，無染法無。有求法十，無求法無。當取法十，非當取法無。有取法十，無取法無。有勝法十，無勝法無。九結眠沒受法，除戒道。十結眠沒非受法。九結眠沒內法，除戒道。十結眠沒外法。十結眠沒有報法。十結眠沒無報法。九結眠沒心法，除戒道。十結眠沒非心法。九結眠沒心相應法，除戒道。十結眠沒非心相應法。九結眠沒心數法，除戒道。十結眠沒非心數法。九結眠沒有緣法，除戒道。十結眠沒無緣法。十結眠沒共心法。十結眠沒不共心法。隨心轉法、不隨心轉法亦如是。十結眠沒業法。非業法亦如是。九結眠沒業相應法，除戒道。十結眠沒非業相應法。十結眠沒共業法。十結眠沒非共業法。隨業轉法、不隨業轉法亦如是。十結眠沒因法。十結眠沒非因法。十結眠沒有因法。無因法無也。有緒法無緒法、有緣法無緣法、有為法無為法亦如是。十結眠沒知法。十結眠沒非知法。識法非識法、解法非解法、了法非了法亦如是。九結眠沒斷智知法，除戒道。十結眠沒非斷智知法。斷法非斷法亦如是。十結眠沒修法。十結眠沒非修法。十結眠沒證法。十結眠沒非證法。十結眠沒善法。九結眠沒不善法，除戒道。十結眠沒無記法。學法無學法無也。十結眠沒非學非無學法。十結眠沒報法。十結眠沒報法法。十結眠沒非報非報法法。九結眠沒見斷法，除戒道。九結眠沒思惟斷法，除戒道。十結眠沒非見斷非思惟斷法。九結眠沒見斷因法，除戒道。九結眠沒思惟斷因法，除戒道。十結眠沒非見斷非思惟斷因法。八結眠沒欲界繫法，除色染、無色染。七結眠沒色界繫法，除欲染、瞋恚、無色染。六結眠沒無色界繫法，見、疑、無色染、無明、慢、掉。不繫法無也。十結眠沒過去法。十結眠沒未來法。十結眠沒現在法。非過去非未來非現在法無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十結眠沒色法。九結眠沒非色法，除戒道。九結眠沒可見法，除無色染。十結眠沒不可見法。九結眠沒有對法，除無色染。十結眠沒無對法。聖法無也。十結眠沒非聖法。十結眠沒有漏法。無漏法無也。有染法十，無染法無。有求法十，無求法無。當取法十，非當取法無。有取法十，無取法無。有勝法十，無勝法無。九結眠沒受法，除戒道。十結眠沒非受法。九結眠沒內法，除戒道。十結眠沒外法。十結眠沒有報法。十結眠沒無報法。九結眠沒心法，除戒道。十結眠沒非心法。九結眠沒心相應法，除戒道。十結眠沒非心相應法。九結眠沒心數法，除戒道。十結眠沒非心數法。九結眠沒有緣法，除戒道。十結眠沒無緣法。十結眠沒共心法。十結眠沒不共心法。隨心轉法、不隨心轉法亦如是。十結眠沒業法。非業法亦如是。九結眠沒業相應法，除戒道。十結眠沒非業相應法。十結眠沒共業法。十結眠沒非共業法。隨業轉法、不隨業轉法亦如是。十結眠沒因法。十結眠沒非因法。十結眠沒有因法。無因法無也。有緒法無緒法、有緣法無緣法、有為法無為法亦如是。十結眠沒知法。十結眠沒非知法。識法非識法、解法非解法、了法非了法亦如是。九結眠沒斷智知法，除戒道。十結眠沒非斷智知法。斷法非斷法亦如是。十結眠沒修法。十結眠沒非修法。十結眠沒證法。十結眠沒非證法。十結眠沒善法。九結眠沒不善法，除戒道。十結眠沒無記法。學法無學法無也。十結眠沒非學非無學法。十結眠沒報法。十結眠沒報法法。十結眠沒非報非報法法。九結眠沒見斷法，除戒道。九結眠沒思惟斷法，除戒道。十結眠沒非見斷非思惟斷法。九結眠沒見斷因法，除戒道。九結眠沒思惟斷因法，除戒道。十結眠沒非見斷非思惟斷因法。八結眠沒欲界繫法，除色染、無色染。七結眠沒色界繫法，除欲染、瞋恚、無色染。六結眠沒無色界繫法，見、疑、無色染、無明、慢、掉。不繫法無也。十結眠沒過去法。十結眠沒未來法。十結眠沒現在法。非過去非未來非現在法無也。

未生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？十。欲界八，除色染、無色染。色界七，除欲染、瞋恚、無色染。無色界六，見、疑、無色染、無明、慢、掉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？十。欲界八，除色染、無色染。色界七，除欲染、瞋恚、無色染。無色界六，見、疑、無色染、無明、慢、掉。

已生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？七。欲界五，除色染、無色染。色界四，色染、無明、慢、掉。無色界四，無色染、無明、慢、掉。復有生智人，欲界已竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？五。欲界疑。色界四，色染、無明、慢、掉。無色界四，無色染、無明、慢、掉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？七。欲界五，除色染、無色染。色界四，色染、無明、慢、掉。無色界四，無色染、無明、慢、掉。復有生智人，欲界已竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？五。欲界疑。色界四，色染、無明、慢、掉。無色界四，無色染、無明、慢、掉。

未生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？見結中八，除自性及戒道。四結眠沒疑中，瞋恚、無明、慢掉。八結眠沒戒道，除自性及無色染。五結眠沒欲染結，見、疑、無明、慢、掉。五結眠沒瞋恚結中，見、疑、無明、慢、掉。五結眠沒色染結中，見、疑、無明、慢、掉。五結眠沒無色染結中，見、疑、無明、慢、掉。八結眠沒無明結中，除自性及戒道。八結亦眠沒慢掉結中，除自性及戒道。八結眠沒眼入耳入中，除戒道及無色染。從鼻入舌入乃至過去未來現在，亦如上說。非過去非未來非現在無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？見結中八，除自性及戒道。四結眠沒疑中，瞋恚、無明、慢掉。八結眠沒戒道，除自性及無色染。五結眠沒欲染結，見、疑、無明、慢、掉。五結眠沒瞋恚結中，見、疑、無明、慢、掉。五結眠沒色染結中，見、疑、無明、慢、掉。五結眠沒無色染結中，見、疑、無明、慢、掉。八結眠沒無明結中，除自性及戒道。八結亦眠沒慢掉結中，除自性及戒道。八結眠沒眼入耳入中，除戒道及無色染。從鼻入舌入乃至過去未來現在，亦如上說。非過去非未來非現在無也。

生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？見結中無也。疑、戒道亦無。三結眠沒欲染結中，無明、慢、掉。三結眠沒瞋恚結中，無明、慢、掉。三結眠沒色染結中，無明、慢、掉。三結眠沒無色染結中，無明、慢、掉。六結眠沒無明結中，除自性。六結眠沒慢掉結，除自性。六結眠沒眼入耳入，除無色染。五結眠沒鼻入舌入，除色染、無色染。六結眠沒身入，除無色染。七結眠沒意入。六結眠沒色入聲入，除無色染。五結眠沒香入味入，除色染、無色染。六結眠沒觸入，除無色染。七結眠沒法入。六結眠沒眼界耳界，除無色染。五結眠沒鼻界舌界，除色染、無色染。六結眠沒身界，除無色染。六結眠沒色界聲界，除無色染。五結眠沒香界味界，除色染、無色染。六結眠沒觸界，除無色染。六結眠沒眼識界耳識界，除無色染。五結眠沒鼻識界舌識界，除色染、無色染。六結眠沒身識界，除無色染。七結眠沒意界意識界法界。七結眠沒色陰。受、想、行、識陰亦如是。七結眠沒苦諦。三結眠沒集諦，無明、慢、掉。滅諦、道諦無也。六結眠沒眼根耳根，除無色染。五結眠沒鼻根舌根，除色染、無色染。六結眠沒身根，除無色染。五結眠沒男根、女根，除色染，無色染。七結眠沒命根。五結眠沒樂根，除瞋恚結、無色染。四結眠沒苦根，瞋恚、無明、慢、掉。五結眠沒喜根，除瞋、無色染。四結眠沒憂根，瞋恚、無明、慢、掉。六結眠沒捨根，除瞋恚。七結眠沒意根。聖根無也。地獄、畜生、餓鬼無也。五結眠沒人中，除色染、無色染。天上通七結。五結眠沒欲界天，除色染、無色染。四結眠沒色界天，色染、無明、慢、掉。四結眠沒無色界天，無色染、無明、慢、掉。五結眠沒欲界，除色染、無色染。四結眠沒色界，色染、無明、慢、掉。四結眠沒無色界，無色染、無明、慢、掉。七結眠沒色法。非色法亦如是。六結眠沒可見法，除無色染。七結眠沒不可見法。六結眠沒有對法，除無色染。七結眠沒無對法。聖法無。七結眠沒非聖法。有漏法七，無漏法無。有染法七，無染法無。有求法七，無求法無。當取法七，非當取法無。有取法七，無取法無。有勝法七，無勝法無。受法七，非受法七。內法七，外法七。有報法七，無報法七。心法七，非心法七。心相應法七，非心相應法七。心數法七，非心數法七。有緣法七，無緣法七。共心法七，非共心法七。隨心轉法七，不隨心轉法七。業法七，非業法七。業相應法七，非業相應法七。共業法、不共業法七。隨業轉法七，不隨業轉法七。因法七，非因法七。有因法七，無因法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生智人，欲界未竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？見結中無也。疑、戒道亦無。三結眠沒欲染結中，無明、慢、掉。三結眠沒瞋恚結中，無明、慢、掉。三結眠沒色染結中，無明、慢、掉。三結眠沒無色染結中，無明、慢、掉。六結眠沒無明結中，除自性。六結眠沒慢掉結，除自性。六結眠沒眼入耳入，除無色染。五結眠沒鼻入舌入，除色染、無色染。六結眠沒身入，除無色染。七結眠沒意入。六結眠沒色入聲入，除無色染。五結眠沒香入味入，除色染、無色染。六結眠沒觸入，除無色染。七結眠沒法入。六結眠沒眼界耳界，除無色染。五結眠沒鼻界舌界，除色染、無色染。六結眠沒身界，除無色染。六結眠沒色界聲界，除無色染。五結眠沒香界味界，除色染、無色染。六結眠沒觸界，除無色染。六結眠沒眼識界耳識界，除無色染。五結眠沒鼻識界舌識界，除色染、無色染。六結眠沒身識界，除無色染。七結眠沒意界意識界法界。七結眠沒色陰。受、想、行、識陰亦如是。七結眠沒苦諦。三結眠沒集諦，無明、慢、掉。滅諦、道諦無也。六結眠沒眼根耳根，除無色染。五結眠沒鼻根舌根，除色染、無色染。六結眠沒身根，除無色染。五結眠沒男根、女根，除色染，無色染。七結眠沒命根。五結眠沒樂根，除瞋恚結、無色染。四結眠沒苦根，瞋恚、無明、慢、掉。五結眠沒喜根，除瞋、無色染。四結眠沒憂根，瞋恚、無明、慢、掉。六結眠沒捨根，除瞋恚。七結眠沒意根。聖根無也。地獄、畜生、餓鬼無也。五結眠沒人中，除色染、無色染。天上通七結。五結眠沒欲界天，除色染、無色染。四結眠沒色界天，色染、無明、慢、掉。四結眠沒無色界天，無色染、無明、慢、掉。五結眠沒欲界，除色染、無色染。四結眠沒色界，色染、無明、慢、掉。四結眠沒無色界，無色染、無明、慢、掉。七結眠沒色法。非色法亦如是。六結眠沒可見法，除無色染。七結眠沒不可見法。六結眠沒有對法，除無色染。七結眠沒無對法。聖法無。七結眠沒非聖法。有漏法七，無漏法無。有染法七，無染法無。有求法七，無求法無。當取法七，非當取法無。有取法七，無取法無。有勝法七，無勝法無。受法七，非受法七。內法七，外法七。有報法七，無報法七。心法七，非心法七。心相應法七，非心相應法七。心數法七，非心數法七。有緣法七，無緣法七。共心法七，非共心法七。隨心轉法七，不隨心轉法七。業法七，非業法七。業相應法七，非業相應法七。共業法、不共業法七。隨業轉法七，不隨業轉法七。因法七，非因法七。有因法七，無因法

七。有緒法七，無緒法七。有緣法七，無緣法七。有為法七，無為法七。知法七，非知法七。識法七，非識法七。解法七，非解法七。了法七，非了法七。斷智知法七，非斷智知法七。斷法、非斷法亦如是七。脩法七，不脩法七。證法七，非證法七。善法七，不善法七，無記法七。學法、無學法無，非學非無學法七。報法七，報法法七，非報法非報法法七。見斷法無，思惟斷法七，非見斷非思惟斷法七。見斷因法無，思惟斷因法七，非見斷非思惟斷因法七。欲界繫法五，除色染、無色染。色界繫法四，色染、無明、慢、掉。無色界繫法四，無色染、無明、慢、掉。不繫法無。過去法七，未來法七，現在法七，非過去非未來非現在無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七。有緒法七，無緒法七。有緣法七，無緣法七。有為法七，無為法七。知法七，非知法七。識法七，非識法七。解法七，非解法七。了法七，非了法七。斷智知法七，非斷智知法七。斷法、非斷法亦如是七。脩法七，不脩法七。證法七，非證法七。善法七，不善法七，無記法七。學法、無學法無，非學非無學法七。報法七，報法法七，非報法非報法法七。見斷法無，思惟斷法七，非見斷非思惟斷法七。見斷因法無，思惟斷因法七，非見斷非思惟斷因法七。欲界繫法五，除色染、無色染。色界繫法四，色染、無明、慢、掉。無色界繫法四，無色染、無明、慢、掉。不繫法無。過去法七，未來法七，現在法七，非過去非未來非現在無也。

生智人，欲界已竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？見結中無也。疑、戒道、欲染、瞋恚無也。三結眠沒色染結中，無明、慢、掉。三結眠沒無色染，無明、慢、掉。四結眠沒無明結，除自性。四結眠沒慢掉結，除自性。四結眠沒眼入耳入，除無色染。鼻入舌入無。四結眠沒身入，除無色染。五結眠沒意入。四結眠沒色入聲入，除無色染。香入味入無。四結眠沒觸入，除無色染。五結眠沒法入。四結眠沒眼界耳界，除無色染。鼻界舌界無。四結眠沒身界，除無色染。四結眠沒色界聲界，除無色染。鼻界舌界無。四結眠沒觸界，除無色染。四結眠沒眼識界耳識界，除無色染。鼻識界舌識界無。四結眠沒身識界，除無色染。五結眠沒意界、意識界、法界。五結眠沒色陰，受、想、行、識陰亦如是。五結眠沒苦諦。三結眠沒集諦，無明、慢、掉。滅諦、道諦無。四結眠沒眼根耳根，除無色染。鼻根舌根無。四結眠沒身根，除無色染。男根、女根無。五結眠沒命根。四結眠沒樂根、喜根，除無色染。苦根、憂根無。五結眠沒捨根、喜根。諸無漏根無。地獄、畜生、餓鬼、人中無。五結眠沒通天上。欲界天無。四結眠沒色天上，除無色染。四結眠沒無色天上，除色染。欲界無。四結眠沒色界，除無色染。四結眠沒無色界，除色染。四結眠沒色法，無色法亦如是。四結眠沒可見法，除無色染。五結眠沒不可見法。四結眠沒有對法，除無色染。五結眠沒無對法中，聖法無，非聖有漏法五，無漏法無。有染法五，無染法無。有求法五，無求法無。當取法五，非當取法無。有取法五，無取法無。有勝法五，無勝法無。受法五，非受法五。內法五，外法五。有報法五，無報法五。心法五，非心法五。心相應法五，心不相應法五。心數法五，非心數法五。有緣法五，無緣法五。共心法五，不共心法五。隨心轉法五，不隨心轉法五。業法五，非業法五。業相應法五，非業相應法五。共業法五，非共業法五。隨業轉法五，不隨業轉法五。因法五，非因法五。有因法五，無因法五。有緒法五，無緒法五。有為法五，無為法五。知法五，非知法無。識法非識法、解法非解法、了法不了法亦如是。斷智知法五，非斷智知法五。斷法非斷法亦如是。五脩法五，非脩法五。證法五，非證法五。善法五，不善法五。無學法五，學法五，非學非無學法五。報法五，報法法五，非報非報法法五。見斷法無，思惟斷法五，非見斷非思惟斷法五。見斷因法無，思惟斷因法五，非見斷非思惟斷因法五。欲界繫法、無色界繫法四，除無色染。色界繫法四，除色染。不繫法無。過去 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生智人，欲界已竟、色界未竟、無色界未竟，幾結眠沒？見結中無也。疑、戒道、欲染、瞋恚無也。三結眠沒色染結中，無明、慢、掉。三結眠沒無色染，無明、慢、掉。四結眠沒無明結，除自性。四結眠沒慢掉結，除自性。四結眠沒眼入耳入，除無色染。鼻入舌入無。四結眠沒身入，除無色染。五結眠沒意入。四結眠沒色入聲入，除無色染。香入味入無。四結眠沒觸入，除無色染。五結眠沒法入。四結眠沒眼界耳界，除無色染。鼻界舌界無。四結眠沒身界，除無色染。四結眠沒色界聲界，除無色染。鼻界舌界無。四結眠沒觸界，除無色染。四結眠沒眼識界耳識界，除無色染。鼻識界舌識界無。四結眠沒身識界，除無色染。五結眠沒意界、意識界、法界。五結眠沒色陰，受、想、行、識陰亦如是。五結眠沒苦諦。三結眠沒集諦，無明、慢、掉。滅諦、道諦無。四結眠沒眼根耳根，除無色染。鼻根舌根無。四結眠沒身根，除無色染。男根、女根無。五結眠沒命根。四結眠沒樂根、喜根，除無色染。苦根、憂根無。五結眠沒捨根、喜根。諸無漏根無。地獄、畜生、餓鬼、人中無。五結眠沒通天上。欲界天無。四結眠沒色天上，除無色染。四結眠沒無色天上，除色染。欲界無。四結眠沒色界，除無色染。四結眠沒無色界，除色染。四結眠沒色法，無色法亦如是。四結眠沒可見法，除無色染。五結眠沒不可見法。四結眠沒有對法，除無色染。五結眠沒無對法中，聖法無，非聖有漏法五，無漏法無。有染法五，無染法無。有求法五，無求法無。當取法五，非當取法無。有取法五，無取法無。有勝法五，無勝法無。受法五，非受法五。內法五，外法五。有報法五，無報法五。心法五，非心法五。心相應法五，心不相應法五。心數法五，非心數法五。有緣法五，無緣法五。共心法五，不共心法五。隨心轉法五，不隨心轉法五。業法五，非業法五。業相應法五，非業相應法五。共業法五，非共業法五。隨業轉法五，不隨業轉法五。因法五，非因法五。有因法五，無因法五。有緒法五，無緒法五。有為法五，無為法五。知法五，非知法無。識法非識法、解法非解法、了法不了法亦如是。斷智知法五，非斷智知法五。斷法非斷法亦如是。五脩法五，非脩法五。證法五，非證法五。善法五，不善法五。無學法五，學法五，非學非無學法五。報法五，報法法五，非報非報法法五。見斷法無，思惟斷法五，非見斷非思惟斷法五。見斷因法無，思惟斷因法五，非見斷非思惟斷因法五。欲界繫法、無色界繫法四，除無色染。色界繫法四，除色染。不繫法無。過去

法五，未來法五，現在法五，非過去非未來非現在法無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法五，未來法五，現在法五，非過去非未來非現在法無。