舍利弗阿毘曇論卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第二十五

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

緒分遍品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緒分遍品第一

十緣正法門，遍緒七轉十行，解一切法等入。十緣，謂因緣、無間緣、境界緣、依緣、業緣、報緣、起緣、異緣、相續緣、增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十緣正法門，遍緒七轉十行，解一切法等入。十緣，謂因緣、無間緣、境界緣、依緣、業緣、報緣、起緣、異緣、相續緣、增上緣。

何謂因緣？若法因，是名因緣。復次因緣，若法共非共有報，是名因緣。復次因緣，若法有緣、若法無緣有報，除得果，若餘法無緣善報，及四大，是名因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂因緣？若法因，是名因緣。復次因緣，若法共非共有報，是名因緣。復次因緣，若法有緣、若法無緣有報，除得果，若餘法無緣善報，及四大，是名因緣。

何謂無間緣？若法生滅，是名無間緣。復次無間緣，若法已滅若未滅，若陰界入法各自性即生，若先已滅於現在，是名無間緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無間緣？若法生滅，是名無間緣。復次無間緣，若法已滅若未滅，若陰界入法各自性即生，若先已滅於現在，是名無間緣。

何謂境界緣？一切法境界緣，如相生心心數法，是名境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂境界緣？一切法境界緣，如相生心心數法，是名境界緣。

何謂依緣？若法有猗，是名依緣。復次依緣，若法依法生，此法於彼法依緣，依身有身業、依口有口業、依意有意業，依四大有身口意業，依地有稼穡業種子聚落眾生聚落藥草叢林，依惡知識便生惡不善法，依善知識便生善法，依眼依色生眼識及眼識相應法，耳鼻舌身意亦如是。依內大生內大，依內大生外大，依內大生內外大。依外大生內大，依外大生外大，依外大生內外大。依內外大生內大，依內外大生外大，依內外大生內外大。滅亦如是，是名依緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂依緣？若法有猗，是名依緣。復次依緣，若法依法生，此法於彼法依緣，依身有身業、依口有口業、依意有意業，依四大有身口意業，依地有稼穡業種子聚落眾生聚落藥草叢林，依惡知識便生惡不善法，依善知識便生善法，依眼依色生眼識及眼識相應法，耳鼻舌身意亦如是。依內大生內大，依內大生外大，依內大生內外大。依外大生內大，依外大生外大，依外大生內外大。依內外大生內大，依內外大生外大，依內外大生內外大。滅亦如是，是名依緣。

何謂業緣？業是業緣。若非業是業緣、若業異業因生業，是名業緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂業緣？業是業緣。若非業是業緣、若業異業因生業，是名業緣。

何謂報緣？若法有報，是名報緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂報緣？若法有報，是名報緣。

何謂起緣？若法能起所起，是名起緣。復次起緣，若法自起，能起他流津增長，謂專殺結善根、不善根、意識、想、思、覺、四大，是名起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂起緣？若法能起所起，是名起緣。復次起緣，若法自起，能起他流津增長，謂專殺結善根、不善根、意識、想、思、覺、四大，是名起緣。

何謂異緣？若法共有，是名異緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂異緣？若法共有，是名異緣。

何謂相續緣？若法增益不斷，是名相續緣。復次相續緣，若法初生軟、次生中、後生上。軟法於上法是相續緣，是名相續緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂相續緣？若法增益不斷，是名相續緣。復次相續緣，若法初生軟、次生中、後生上。軟法於上法是相續緣，是名相續緣。

何謂增上緣？若法勝，是名增上緣。復次增上緣，若法所增上、所向、所歸、所傾向而生。若以欲增上、以精進增上、以心增上、以思惟增上、以貪增上、以瞋恚增上、以愚癡增上、以無貪增上、以無恚增上、以無癡增上、以戒增上、以定增上、以慧增上、以我增上、以世間增上、以法增上、以眼根增上、以耳鼻舌身意根增上、以增上為增上、以境界增上、以依增上。何謂以欲增上？若法以欲勝而生，彼欲於法為增上緣。精進增上、心進、於思惟、貪、瞋恚、愚癡、無貪、無恚、無癡、戒、定、慧增上亦如是。何謂我增上？如佛經說三增上。何謂三？我增上、世間增上、法增上。何謂我增上？如比丘，或在樹下露處，心生惡不善法想。比丘如是思惟：我設在屏處，作惡不善業。作惡不善業已，心自退毀。比丘如是思惟：我欲護持禁戒、成就威儀，若犯微戒畏如金剛，順學戒行。是名我增上。比丘為我增上故，斷惡不善法、修行善法，是故名我增上。何謂世間增上？如比丘或在樹下露處，心生惡不善法想。比丘如是思惟：世間一切處居止有天，天眼見知他心。天遠見我，我近不見天。自相謂言：觀此善男子，以信出家，離行惡不善法。復有諸沙門婆羅門天眼見知他心，遠見我、我近不見。諸沙門婆羅門自相謂言：觀此善男子，以信出家，離行惡不善法。比丘如是思惟：我欲護持禁戒、成就威儀。若犯微戒畏如金剛，順學戒行。是名世間增上。比丘為世間增上故，斷惡不善法、修行善法，是故名世間增上。何謂法增上？如比丘或在樹下露處，如是思惟：世尊善隨時說法，有慧者能受趣向涅槃。此法非悕望者、瞋恚者、睡眠者、掉悔者、疑惑者能受。比丘如是思惟：我欲護持禁戒、成就威儀。若犯微戒畏如金剛，順學戒行。是名法增上。比丘為法增上故，斷惡不善法、修行善法，是故名法增上。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂增上緣？若法勝，是名增上緣。復次增上緣，若法所增上、所向、所歸、所傾向而生。若以欲增上、以精進增上、以心增上、以思惟增上、以貪增上、以瞋恚增上、以愚癡增上、以無貪增上、以無恚增上、以無癡增上、以戒增上、以定增上、以慧增上、以我增上、以世間增上、以法增上、以眼根增上、以耳鼻舌身意根增上、以增上為增上、以境界增上、以依增上。何謂以欲增上？若法以欲勝而生，彼欲於法為增上緣。精進增上、心進、於思惟、貪、瞋恚、愚癡、無貪、無恚、無癡、戒、定、慧增上亦如是。何謂我增上？如佛經說三增上。何謂三？我增上、世間增上、法增上。何謂我增上？如比丘，或在樹下露處，心生惡不善法想。比丘如是思惟：我設在屏處，作惡不善業。作惡不善業已，心自退毀。比丘如是思惟：我欲護持禁戒、成就威儀，若犯微戒畏如金剛，順學戒行。是名我增上。比丘為我增上故，斷惡不善法、修行善法，是故名我增上。何謂世間增上？如比丘或在樹下露處，心生惡不善法想。比丘如是思惟：世間一切處居止有天，天眼見知他心。天遠見我，我近不見天。自相謂言：觀此善男子，以信出家，離行惡不善法。復有諸沙門婆羅門天眼見知他心，遠見我、我近不見。諸沙門婆羅門自相謂言：觀此善男子，以信出家，離行惡不善法。比丘如是思惟：我欲護持禁戒、成就威儀。若犯微戒畏如金剛，順學戒行。是名世間增上。比丘為世間增上故，斷惡不善法、修行善法，是故名世間增上。何謂法增上？如比丘或在樹下露處，如是思惟：世尊善隨時說法，有慧者能受趣向涅槃。此法非悕望者、瞋恚者、睡眠者、掉悔者、疑惑者能受。比丘如是思惟：我欲護持禁戒、成就威儀。若犯微戒畏如金剛，順學戒行。是名法增上。比丘為法增上故，斷惡不善法、修行善法，是故名法增上。如偈說：

「世間無屏處， 可以作惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間無屏處， 可以作惡業，

唯人自證知， 若虛若是實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯人自證知， 若虛若是實。

言無虛者勝， 是則不自毀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無虛者勝， 是則不自毀，

若以有違犯， 而知不覆藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以有違犯， 而知不覆藏。

賢者及與天， 見世作惡時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者及與天， 見世作惡時，

以此我勝行， 世間勝比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此我勝行， 世間勝比丘，

法勝者順行， 不退於實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法勝者順行， 不退於實法。

降魔威力勝， 自證勝寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔威力勝， 自證勝寂滅，

遠離捨六情， 滅苦不受有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離捨六情， 滅苦不受有，

已沒不復還， 永離於生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已沒不復還， 永離於生死。」

是名三增上。何謂眼根增上？眼見色思惟色，眼根生色境界、若生心數，此法眼根勝，是名眼根增上。耳、鼻、舌、身根增上亦如是。何謂意根增上？意知法思惟法，意根主以法為境界、若法生心數，此法意根勝，是名意根增上。何謂增上為增上？若法初起，至後法隨用，是名增上為增上。何謂境界增上？若一切境界如事中勝，是名境界增上。何謂依增上？若一切法依如事依勝，是名依增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名三增上。何謂眼根增上？眼見色思惟色，眼根生色境界、若生心數，此法眼根勝，是名眼根增上。耳、鼻、舌、身根增上亦如是。何謂意根增上？意知法思惟法，意根主以法為境界、若法生心數，此法意根勝，是名意根增上。何謂增上為增上？若法初起，至後法隨用，是名增上為增上。何謂境界增上？若一切境界如事中勝，是名境界增上。何謂依增上？若一切法依如事依勝，是名依增上。

因有幾緣？四。何等四？共、起、增長、報，是名因有四緣。謂因生義，如母子。無間謂補處義，如代坐。境界謂的義，如箭射的。依謂物義，如舍宅。業謂作義，如使作。報謂津漏義，如樹生果。起謂生義，如種芽。異謂不相離義，如眷屬。相續謂增長義，如長財。增上謂自在義，如人王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因有幾緣？四。何等四？共、起、增長、報，是名因有四緣。謂因生義，如母子。無間謂補處義，如代坐。境界謂的義，如箭射的。依謂物義，如舍宅。業謂作義，如使作。報謂津漏義，如樹生果。起謂生義，如種芽。異謂不相離義，如眷屬。相續謂增長義，如長財。增上謂自在義，如人王。

因緣無間緣，或因緣即無間緣、或因緣非無間緣。何謂因緣即無間緣？若法因生滅，是名因緣即無間緣。何謂因緣非無間緣？若法因非生滅、若未滅，是名因緣非無間緣。非因緣無間緣，或非因緣即無間緣、或非因緣非無間緣。何謂非因緣即無間緣？若法非因生滅，是非因緣即無間緣。何謂非因緣非無間緣？若法非因非生滅、若未滅，是名非因緣非無間緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣無間緣，或因緣即無間緣、或因緣非無間緣。何謂因緣即無間緣？若法因生滅，是名因緣即無間緣。何謂因緣非無間緣？若法因非生滅、若未滅，是名因緣非無間緣。非因緣無間緣，或非因緣即無間緣、或非因緣非無間緣。何謂非因緣即無間緣？若法非因生滅，是非因緣即無間緣。何謂非因緣非無間緣？若法非因非生滅、若未滅，是名非因緣非無間緣。

因緣境界緣，或因緣即境界緣、或因緣非境界緣。何謂因緣即境界緣？若法因有境界，是名因緣即境界緣。何謂因緣非境界緣？若法因無境界，是名因緣非境界緣。非因緣境界緣，或非因緣即境界緣、或非因緣非境界緣。何謂非因緣即境界緣？若法非因有境界，是名非因緣即境界緣。何謂非因緣非境界緣？若法非因不境界，是名非因緣非境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣境界緣，或因緣即境界緣、或因緣非境界緣。何謂因緣即境界緣？若法因有境界，是名因緣即境界緣。何謂因緣非境界緣？若法因無境界，是名因緣非境界緣。非因緣境界緣，或非因緣即境界緣、或非因緣非境界緣。何謂非因緣即境界緣？若法非因有境界，是名非因緣即境界緣。何謂非因緣非境界緣？若法非因不境界，是名非因緣非境界緣。

因緣依緣，一切因緣是依緣；非因緣是依緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣依緣，一切因緣是依緣；非因緣是依緣，無也。

因緣業緣，或因緣即業緣、或因緣非業緣。何謂因緣即業緣？若法因是業、能生業，是名因緣即業緣。何謂因緣非業緣？若法因非業、若業不能生業，是名因緣非業緣。非因緣是業緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣業緣，或因緣即業緣、或因緣非業緣。何謂因緣即業緣？若法因是業、能生業，是名因緣即業緣。何謂因緣非業緣？若法因非業、若業不能生業，是名因緣非業緣。非因緣是業緣，無也。

因緣報緣，或因緣即報緣、或因緣非報緣。何謂因緣即報緣？若法因此有報，是名因緣即報緣。何謂因緣非報緣？若法因無報，是名因緣非報緣。非因緣是報緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣報緣，或因緣即報緣、或因緣非報緣。何謂因緣即報緣？若法因此有報，是名因緣即報緣。何謂因緣非報緣？若法因無報，是名因緣非報緣。非因緣是報緣，無也。

因緣起緣，或因緣即起緣、或因緣非起緣。何謂因緣即起緣？若法因是起，是名因緣即起緣。何謂因緣非起緣？若法因非起，是名因緣非起緣。非因緣是起緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣起緣，或因緣即起緣、或因緣非起緣。何謂因緣即起緣？若法因是起，是名因緣即起緣。何謂因緣非起緣？若法因非起，是名因緣非起緣。非因緣是起緣，無也。

因緣異緣，或因緣即異緣、或因緣非異緣。何謂因緣即異緣？若法因是共，是名因緣即異緣。何謂因緣非異緣？若法因非共，是名因緣非異緣。非因緣是異緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣異緣，或因緣即異緣、或因緣非異緣。何謂因緣即異緣？若法因是共，是名因緣即異緣。何謂因緣非異緣？若法因非共，是名因緣非異緣。非因緣是異緣，無也。

因緣相續緣，或因緣即相續緣、或因緣非相續緣。何謂因緣即相續緣？若因有增長乃至生第三，是因緣即相續緣。何謂因緣非相續緣？若因無緣增長、設增長不能乃至生第三，是名因緣非相續緣。非因緣是相續緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣相續緣，或因緣即相續緣、或因緣非相續緣。何謂因緣即相續緣？若因有增長乃至生第三，是因緣即相續緣。何謂因緣非相續緣？若因無緣增長、設增長不能乃至生第三，是名因緣非相續緣。非因緣是相續緣，無也。

因緣增上緣，或因緣即增上緣、或因緣非增上緣。何謂因緣即增上緣？若法因是增上，是因緣是增上緣。何謂因緣非增上緣？若法因非增上，是名因緣非增上緣。非因緣增上緣，或非因緣是增上緣、或非因緣非增上緣。何謂非因緣是增上緣？若法非因是增上，是名非因緣即增上緣。何謂非因緣非增上緣？若法非因非增上，是名非因緣非增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣增上緣，或因緣即增上緣、或因緣非增上緣。何謂因緣即增上緣？若法因是增上，是因緣是增上緣。何謂因緣非增上緣？若法因非增上，是名因緣非增上緣。非因緣增上緣，或非因緣是增上緣、或非因緣非增上緣。何謂非因緣是增上緣？若法非因是增上，是名非因緣即增上緣。何謂非因緣非增上緣？若法非因非增上，是名非因緣非增上緣。

無間緣境界緣，或無間緣即境界緣、或無間緣非境界緣。何謂無間緣是境界緣？若法生滅有境界，是名無間緣是境界緣。何謂無間緣非境界緣？若法生滅無境界，是名無間緣非境界緣。非無間緣境界緣，或非無間緣即境界緣、或非無間緣非境界緣。何謂非無間緣是境界緣？若法非生滅、若未滅有境界，是名非無間緣是境界緣。何謂非無間緣非境界緣？若法非生滅？若未滅彼無境界緣，是名非無間緣非境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣境界緣，或無間緣即境界緣、或無間緣非境界緣。何謂無間緣是境界緣？若法生滅有境界，是名無間緣是境界緣。何謂無間緣非境界緣？若法生滅無境界，是名無間緣非境界緣。非無間緣境界緣，或非無間緣即境界緣、或非無間緣非境界緣。何謂非無間緣是境界緣？若法非生滅、若未滅有境界，是名非無間緣是境界緣。何謂非無間緣非境界緣？若法非生滅？若未滅彼無境界緣，是名非無間緣非境界緣。

無間緣依緣，無間緣是依緣。非無間緣是依緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣依緣，無間緣是依緣。非無間緣是依緣，無也。

無間緣業緣，或無間緣即業緣、或無間緣非業緣。何謂無間緣即業緣？若法生滅是業、若業能生業，是名無間緣即業緣。何謂無間緣非業緣？若法生滅彼非業、若業不能生業，是名無間緣非業緣。非無間緣業緣，或非無間緣即業緣、或非無間緣非業緣。何謂非無間緣是業緣？若法非生滅、若未滅，是業能生業，是名非無間緣是業緣。何謂非無間緣非業緣？若法非生滅、若未滅、彼非業、若業不能生業，是名非無間緣非業緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣業緣，或無間緣即業緣、或無間緣非業緣。何謂無間緣即業緣？若法生滅是業、若業能生業，是名無間緣即業緣。何謂無間緣非業緣？若法生滅彼非業、若業不能生業，是名無間緣非業緣。非無間緣業緣，或非無間緣即業緣、或非無間緣非業緣。何謂非無間緣是業緣？若法非生滅、若未滅，是業能生業，是名非無間緣是業緣。何謂非無間緣非業緣？若法非生滅、若未滅、彼非業、若業不能生業，是名非無間緣非業緣。

無間緣報緣，或無間緣是報緣、或無間緣非報緣。何謂無間緣是報緣？若法生滅有報，是名無間緣即報緣。何謂無間緣非報緣？若法生滅彼無報，是名無間緣非報緣。非無間緣報緣，或非無間緣即報緣、或非無間緣非報緣。何謂非無間緣是報緣？若法非生滅、若未滅有報，是名非無間緣是報緣。何謂非無間緣非報緣？若法非生滅、若未滅、彼無報，是名非無間緣非報緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣報緣，或無間緣是報緣、或無間緣非報緣。何謂無間緣是報緣？若法生滅有報，是名無間緣即報緣。何謂無間緣非報緣？若法生滅彼無報，是名無間緣非報緣。非無間緣報緣，或非無間緣即報緣、或非無間緣非報緣。何謂非無間緣是報緣？若法非生滅、若未滅有報，是名非無間緣是報緣。何謂非無間緣非報緣？若法非生滅、若未滅、彼無報，是名非無間緣非報緣。

無間緣是起緣，無也。非無間緣起緣，或非無間緣是起緣、或非無間緣非起緣。何謂非無間緣是起緣？若法非生滅、未滅而能起，是名非無間緣是起緣。何謂非無間緣非起緣？若法非生滅、若未滅非起，是名非無間緣非起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣是起緣，無也。非無間緣起緣，或非無間緣是起緣、或非無間緣非起緣。何謂非無間緣是起緣？若法非生滅、未滅而能起，是名非無間緣是起緣。何謂非無間緣非起緣？若法非生滅、若未滅非起，是名非無間緣非起緣。

無間緣是異緣，無也。非無間緣是異緣，或非無間緣是異緣、或非無間緣非異緣。何謂非無間緣是異緣？若法非生滅、若未滅、此共，是名非無間緣是異緣。何謂非無間緣非異緣？若法非生滅、若未滅、彼非共，是名非無間緣非異緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣是異緣，無也。非無間緣是異緣，或非無間緣是異緣、或非無間緣非異緣。何謂非無間緣是異緣？若法非生滅、若未滅、此共，是名非無間緣是異緣。何謂非無間緣非異緣？若法非生滅、若未滅、彼非共，是名非無間緣非異緣。

無間緣是相續緣，無也。非無間緣相續緣，或非無間緣是相續緣、或非無間緣非相續緣。何謂非無間緣是相續緣？若法非生滅？若未滅此增長，乃至能生第三，是名非無間緣是相續緣。何謂非無間緣非相續緣？若法非生滅、若未滅、彼非增長、若增長不能乃至生第三，是名非無間緣非相續緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣是相續緣，無也。非無間緣相續緣，或非無間緣是相續緣、或非無間緣非相續緣。何謂非無間緣是相續緣？若法非生滅？若未滅此增長，乃至能生第三，是名非無間緣是相續緣。何謂非無間緣非相續緣？若法非生滅、若未滅、彼非增長、若增長不能乃至生第三，是名非無間緣非相續緣。

無間緣是增上緣，無也。或非無間緣是增上緣、或非無間緣非增上緣。何謂非無間緣是增上緣？若法非生滅、若未滅、是增上，是名非無間緣即增上緣。何謂非無間緣非增上緣？若法非生滅、若未滅、彼非增上，是非無間緣非增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣是增上緣，無也。或非無間緣是增上緣、或非無間緣非增上緣。何謂非無間緣是增上緣？若法非生滅、若未滅、是增上，是名非無間緣即增上緣。何謂非無間緣非增上緣？若法非生滅、若未滅、彼非增上，是非無間緣非增上緣。

無間緣因緣，或無間緣是因緣、或無間緣非因緣。何謂無間緣是因緣？若法生滅是因，是名無間緣是因緣。何謂無間緣非因緣？若法生滅、彼非因，是名無間緣非因緣。非無間緣因緣，或非無間緣是因緣、或非無間緣非因緣。何謂非無間緣是因緣？若法非生滅、若未滅，是名非無間緣是因緣。何謂非無間緣非因緣？若法非生滅、若未滅、彼非因，是名非無間緣非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間緣因緣，或無間緣是因緣、或無間緣非因緣。何謂無間緣是因緣？若法生滅是因，是名無間緣是因緣。何謂無間緣非因緣？若法生滅、彼非因，是名無間緣非因緣。非無間緣因緣，或非無間緣是因緣、或非無間緣非因緣。何謂非無間緣是因緣？若法非生滅、若未滅，是名非無間緣是因緣。何謂非無間緣非因緣？若法非生滅、若未滅、彼非因，是名非無間緣非因緣。

境界緣依緣，境界緣是依緣，無。非境界緣是依緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣依緣，境界緣是依緣，無。非境界緣是依緣，無也。

境界緣業緣，或境界緣是業緣、或境界緣非業緣。何謂境界緣是業緣？若法有境界、是業、若業能生業，是名境界緣是業緣。何謂境界緣非業緣？若法有境界、彼非業、若業不能生業，是名境界緣非業緣。非境界緣業緣，或非境界緣是業緣、或非境界緣非業緣。何謂非境界緣是業緣？若法無境界、是業、若業能生業，是名非境界緣是業緣。何謂非境界緣非業緣？若法無境界、彼非業、若業不能生業，是名非境界緣非業緣城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣業緣，或境界緣是業緣、或境界緣非業緣。何謂境界緣是業緣？若法有境界、是業、若業能生業，是名境界緣是業緣。何謂境界緣非業緣？若法有境界、彼非業、若業不能生業，是名境界緣非業緣。非境界緣業緣，或非境界緣是業緣、或非境界緣非業緣。何謂非境界緣是業緣？若法無境界、是業、若業能生業，是名非境界緣是業緣。何謂非境界緣非業緣？若法無境界、彼非業、若業不能生業，是名非境界緣非業緣城。

境界緣報緣，或境界緣是報緣、或境界緣非報緣。何謂境界緣是報緣？若法有境界、有報，是名境界緣是報緣。何謂境界緣非報緣？若法有境界、彼無報，是名境界緣非報緣。非境界緣報緣，或非境界緣是報緣、或非境界緣非報緣。何謂非境界緣是報緣？若法無境界、緣有報，是名非境界緣是報緣。何謂非境界緣非報緣？若法無境界、彼無報，是名非境界緣非報緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣報緣，或境界緣是報緣、或境界緣非報緣。何謂境界緣是報緣？若法有境界、有報，是名境界緣是報緣。何謂境界緣非報緣？若法有境界、彼無報，是名境界緣非報緣。非境界緣報緣，或非境界緣是報緣、或非境界緣非報緣。何謂非境界緣是報緣？若法無境界、緣有報，是名非境界緣是報緣。何謂非境界緣非報緣？若法無境界、彼無報，是名非境界緣非報緣。

境界緣起緣，或境界緣是起緣、或境界緣非起緣。何謂境界緣是起緣？若法有境界、是起，是名境界緣是起緣。何謂境界緣非起緣？若法有境界、彼非起，是名境界緣非起緣。非境界緣起緣，或非境界緣是起緣，或非境界緣非起緣。何謂非境界緣是起緣？若法無境界、是起，是名非境界緣是起緣。何謂非境界緣非起緣？若法無境界、彼非起，是名非境界緣非起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣起緣，或境界緣是起緣、或境界緣非起緣。何謂境界緣是起緣？若法有境界、是起，是名境界緣是起緣。何謂境界緣非起緣？若法有境界、彼非起，是名境界緣非起緣。非境界緣起緣，或非境界緣是起緣，或非境界緣非起緣。何謂非境界緣是起緣？若法無境界、是起，是名非境界緣是起緣。何謂非境界緣非起緣？若法無境界、彼非起，是名非境界緣非起緣。

境界緣異緣，或境界緣是異緣、或境界緣非異緣。何謂境界緣是異緣？若法有境界、是共，是名境界緣是異緣。何謂境界緣非異緣？若法有境界、彼非共，是名境界緣非異緣。非境界緣異緣，或非境界緣是異緣、或非境界緣非異緣。何謂非境界緣是異緣？若法無境界、是共，是名非境界緣是異緣。何謂非境界緣非異緣？若法無境界、彼非共，是名非境界緣非異緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣異緣，或境界緣是異緣、或境界緣非異緣。何謂境界緣是異緣？若法有境界、是共，是名境界緣是異緣。何謂境界緣非異緣？若法有境界、彼非共，是名境界緣非異緣。非境界緣異緣，或非境界緣是異緣、或非境界緣非異緣。何謂非境界緣是異緣？若法無境界、是共，是名非境界緣是異緣。何謂非境界緣非異緣？若法無境界、彼非共，是名非境界緣非異緣。

境界緣相續緣，或境界緣是相續緣、或境界緣非相續緣。何謂境界緣是相續緣？若法有境界、是增長、乃至能生第三，是名境界緣是相續緣。何謂境界緣非相續緣？若法有境界、彼不增長、若增長不能乃至生第三，是名境界緣非相續緣。非境界緣相續緣，或非境界緣是相續緣、或非境界緣非相續緣。何謂非境界緣是相續緣？若法無境界、是增長、乃至能生第三，是名非境界緣是相續緣。何謂非境界緣非相續緣？若法無境界、彼不增長、若增長不能乃至生第三，是名非境界緣非相續緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣相續緣，或境界緣是相續緣、或境界緣非相續緣。何謂境界緣是相續緣？若法有境界、是增長、乃至能生第三，是名境界緣是相續緣。何謂境界緣非相續緣？若法有境界、彼不增長、若增長不能乃至生第三，是名境界緣非相續緣。非境界緣相續緣，或非境界緣是相續緣、或非境界緣非相續緣。何謂非境界緣是相續緣？若法無境界、是增長、乃至能生第三，是名非境界緣是相續緣。何謂非境界緣非相續緣？若法無境界、彼不增長、若增長不能乃至生第三，是名非境界緣非相續緣。

境界緣增上緣，或境界緣是增上緣、或境界緣非增上緣。何謂境界緣是增上緣？若法有境界、是增上，是名境界緣是增上緣。何謂境界緣非增上緣？若法有境界、彼非增上，是名境界緣非增上緣。非境界緣增上緣，或非境界緣是增上緣、或非境界緣非增上緣。何謂非境界緣是增上緣？若法無境界、是增上，是名非境界緣是增上緣。何謂非境界緣非增上緣？若法無境界、彼非增上，是名非境界緣非增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣增上緣，或境界緣是增上緣、或境界緣非增上緣。何謂境界緣是增上緣？若法有境界、是增上，是名境界緣是增上緣。何謂境界緣非增上緣？若法有境界、彼非增上，是名境界緣非增上緣。非境界緣增上緣，或非境界緣是增上緣、或非境界緣非增上緣。何謂非境界緣是增上緣？若法無境界、是增上，是名非境界緣是增上緣。何謂非境界緣非增上緣？若法無境界、彼非增上，是名非境界緣非增上緣。

境界緣因緣，或境界緣是因緣，或境界緣非因緣。何謂境界緣是因緣？若法有境界、是因，是名境界緣是因緣。何謂境界緣非因緣？若法有境界、彼非因，是名境界緣非因緣。非境界緣因緣，或非境界緣是因緣、或非境界緣非因緣。何謂非境界緣是因緣？若法無境界，是名非境界緣是因緣。何謂非境界緣非因緣？若法無境界、彼非因，是名非境界緣非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣因緣，或境界緣是因緣，或境界緣非因緣。何謂境界緣是因緣？若法有境界、是因，是名境界緣是因緣。何謂境界緣非因緣？若法有境界、彼非因，是名境界緣非因緣。非境界緣因緣，或非境界緣是因緣、或非境界緣非因緣。何謂非境界緣是因緣？若法無境界，是名非境界緣是因緣。何謂非境界緣非因緣？若法無境界、彼非因，是名非境界緣非因緣。

境界緣無間緣，或境界緣是無間緣、或境界緣非無間緣。何謂境界緣是無間緣？若法有境界、是生滅，是名境界緣無間緣。何謂境界緣非無間緣？若法有境界、彼非生滅、若未滅，是名境界緣非無間緣。非境界緣無間緣，或非境界緣是無間緣、或非境界緣非無間緣。何謂非境界緣是無間緣？若法無境界、是生滅，是名非境界緣是無間緣。何謂非境界緣非無間緣？若法無境界、彼非生滅、若未滅，是名非境界緣非無間緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界緣無間緣，或境界緣是無間緣、或境界緣非無間緣。何謂境界緣是無間緣？若法有境界、是生滅，是名境界緣無間緣。何謂境界緣非無間緣？若法有境界、彼非生滅、若未滅，是名境界緣非無間緣。非境界緣無間緣，或非境界緣是無間緣、或非境界緣非無間緣。何謂非境界緣是無間緣？若法無境界、是生滅，是名非境界緣是無間緣。何謂非境界緣非無間緣？若法無境界、彼非生滅、若未滅，是名非境界緣非無間緣。

依緣業緣，或依緣是業緣、或依緣非業緣。何謂依緣是業緣？若法依、是業、若業能生業，是名依緣是業緣。何謂依緣非業緣？若法依、彼非業、若業不能生業，是名依緣非業緣。非依緣是業緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣業緣，或依緣是業緣、或依緣非業緣。何謂依緣是業緣？若法依、是業、若業能生業，是名依緣是業緣。何謂依緣非業緣？若法依、彼非業、若業不能生業，是名依緣非業緣。非依緣是業緣，無也。

依緣報緣，或依緣是報緣、或依緣非報緣。何謂依緣是報緣？若法依、有報，是名依緣是報緣。何謂依緣非報緣？若法依、非報，是名依緣非報緣。非依緣是報緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣報緣，或依緣是報緣、或依緣非報緣。何謂依緣是報緣？若法依、有報，是名依緣是報緣。何謂依緣非報緣？若法依、非報，是名依緣非報緣。非依緣是報緣，無也。

依緣起緣，或依緣是起緣、或依緣非起緣。何謂依緣是起緣？若法依、是起，是名依緣是起緣。何謂依緣非起緣？若法依、非起，是名依緣非起緣。非依緣是起緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣起緣，或依緣是起緣、或依緣非起緣。何謂依緣是起緣？若法依、是起，是名依緣是起緣。何謂依緣非起緣？若法依、非起，是名依緣非起緣。非依緣是起緣，無也。

依緣異緣，或依緣是異緣、或依緣非異緣。何謂依緣是異緣？若法依、是共，是名依緣是異緣。何謂依緣非異緣？若法依、彼非共，是名依緣非異緣。非依緣是異緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣異緣，或依緣是異緣、或依緣非異緣。何謂依緣是異緣？若法依、是共，是名依緣是異緣。何謂依緣非異緣？若法依、彼非共，是名依緣非異緣。非依緣是異緣，無也。

依緣相續緣，或依緣是相續緣、或依緣非相續緣。何謂依緣是相續緣？若法依、增長、乃至能生第三，是名依緣是相續緣。何謂依緣非相續緣？若法依、彼生非增長、若增長不能乃至生第三，是名依緣非相續緣。非依緣是相續緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣相續緣，或依緣是相續緣、或依緣非相續緣。何謂依緣是相續緣？若法依、增長、乃至能生第三，是名依緣是相續緣。何謂依緣非相續緣？若法依、彼生非增長、若增長不能乃至生第三，是名依緣非相續緣。非依緣是相續緣，無也。

依緣增上緣，或依緣是增上緣、或依緣非增上緣。何謂依緣是增上緣？若法依、是增上，是名依緣是增上緣。何謂依緣非增上緣？若法依、彼非增上，是名依緣非增上緣。非依緣是增上緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣增上緣，或依緣是增上緣、或依緣非增上緣。何謂依緣是增上緣？若法依、是增上，是名依緣是增上緣。何謂依緣非增上緣？若法依、彼非增上，是名依緣非增上緣。非依緣是增上緣，無也。

依緣因緣，或依緣是因緣、或依緣非因緣。何謂依緣是因緣？若法依、是因，是名依緣是因緣。何謂依緣非因緣？若法依、非因，是名依緣非因緣。非依緣是因緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣因緣，或依緣是因緣、或依緣非因緣。何謂依緣是因緣？若法依、是因，是名依緣是因緣。何謂依緣非因緣？若法依、非因，是名依緣非因緣。非依緣是因緣，無也。

依緣無間緣，或依緣是無間緣、或依緣非無間緣。何謂依緣是無間緣？若法依、是生滅，是名依緣是無間緣。何謂依緣非無間緣？若法依、彼非生滅、若未滅，是名依緣非無間緣。非依緣是無間緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣無間緣，或依緣是無間緣、或依緣非無間緣。何謂依緣是無間緣？若法依、是生滅，是名依緣是無間緣。何謂依緣非無間緣？若法依、彼非生滅、若未滅，是名依緣非無間緣。非依緣是無間緣，無也。

依緣境界緣，或依緣是境界緣、或依緣非境界緣。何謂依緣是境界緣？若法依、有境界，是名依緣是境界緣。何謂依緣非境界緣？若法依、無境界，是名依緣非境界緣。非依緣是境界緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依緣境界緣，或依緣是境界緣、或依緣非境界緣。何謂依緣是境界緣？若法依、有境界，是名依緣是境界緣。何謂依緣非境界緣？若法依、無境界，是名依緣非境界緣。非依緣是境界緣，無也。

業緣報緣，或業緣是報緣、或業緣非報緣。何謂業緣是報緣？若法業、能生業、有報，是名業緣是報緣。何謂業緣非報緣？若法業、能生業、無報，是名業緣非報緣。非業緣報緣，或非業緣是報緣、或非業緣非報緣。何謂非業緣是報緣？若非業、若業不能生業、有報，是名非業緣是報緣。何謂非業緣非報緣？若法非業、若業不能生業、無報，是名非業緣非報緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣報緣，或業緣是報緣、或業緣非報緣。何謂業緣是報緣？若法業、能生業、有報，是名業緣是報緣。何謂業緣非報緣？若法業、能生業、無報，是名業緣非報緣。非業緣報緣，或非業緣是報緣、或非業緣非報緣。何謂非業緣是報緣？若非業、若業不能生業、有報，是名非業緣是報緣。何謂非業緣非報緣？若法非業、若業不能生業、無報，是名非業緣非報緣。

業緣起緣，或業緣是起緣、或業緣非起緣。何謂業緣是起緣？若法業、能生業，是名業緣是起緣。何謂業緣非起緣？若業不能生業、彼非起緣，是名業緣非起緣。非業緣起緣，或非業緣是起緣、或非業緣非起緣。何謂非業緣是起緣？若法非業、若業不能生業，是名業緣是起緣。何謂非業緣非起緣，若法非業、若業不能生業生起，是名非業緣非起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣起緣，或業緣是起緣、或業緣非起緣。何謂業緣是起緣？若法業、能生業，是名業緣是起緣。何謂業緣非起緣？若業不能生業、彼非起緣，是名業緣非起緣。非業緣起緣，或非業緣是起緣、或非業緣非起緣。何謂非業緣是起緣？若法非業、若業不能生業，是名業緣是起緣。何謂非業緣非起緣，若法非業、若業不能生業生起，是名非業緣非起緣。

業緣異緣，或業緣是異緣、或業緣非異緣。何謂業緣是異緣？若法業、能生業、是共，是名業緣是異緣。何謂業緣非異緣？若法業、能生業、非共，是名業緣非異緣。非業緣異緣，或非業緣是異緣、或非業緣非異緣。何謂非業緣是異緣？若法非業、若業不能生業，是名非業緣是異緣。何謂非業緣非異緣？若法非業、若業不能生業非業，是名非業緣非異緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣異緣，或業緣是異緣、或業緣非異緣。何謂業緣是異緣？若法業、能生業、是共，是名業緣是異緣。何謂業緣非異緣？若法業、能生業、非共，是名業緣非異緣。非業緣異緣，或非業緣是異緣、或非業緣非異緣。何謂非業緣是異緣？若法非業、若業不能生業，是名非業緣是異緣。何謂非業緣非異緣？若法非業、若業不能生業非業，是名非業緣非異緣。

業緣相續緣，或業緣是相續緣、或業緣非相續緣。何謂業緣是相續緣？若法業、能生業是謂增長，乃至能生第三，是名業緣是相續緣。何謂業緣非相續緣？若法業、生業非增長、若增長不至生第三，是名業緣非相續緣。非業緣相續緣，或非業緣是相續緣、或非業緣非相續緣。何謂非業緣是相續緣？若法非業、若業生非業是增長、乃至生第三，是名非業緣是相續緣。何謂非業緣非相續緣？若法非業、若生業非增長、若增長不至生第三，是名非業緣非相續緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣相續緣，或業緣是相續緣、或業緣非相續緣。何謂業緣是相續緣？若法業、能生業是謂增長，乃至能生第三，是名業緣是相續緣。何謂業緣非相續緣？若法業、生業非增長、若增長不至生第三，是名業緣非相續緣。非業緣相續緣，或非業緣是相續緣、或非業緣非相續緣。何謂非業緣是相續緣？若法非業、若業生非業是增長、乃至生第三，是名非業緣是相續緣。何謂非業緣非相續緣？若法非業、若生業非增長、若增長不至生第三，是名非業緣非相續緣。

業緣增上緣，或業緣是增上緣、或業緣非增上緣。何謂業緣是增上緣？若法業、生業是增上，是名業緣是增上緣。何謂業緣非增上緣？若法業、生業非增上，是名業緣非增上緣。非業緣增上緣，或非業緣是增上緣、或非業緣非增上緣。何謂非業緣是增上緣？若法非業、若業生非業是增上，是名非業緣是增上緣。何謂非業緣非增上緣？若法業、若業生非業非增上，是名非業緣非增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣增上緣，或業緣是增上緣、或業緣非增上緣。何謂業緣是增上緣？若法業、生業是增上，是名業緣是增上緣。何謂業緣非增上緣？若法業、生業非增上，是名業緣非增上緣。非業緣增上緣，或非業緣是增上緣、或非業緣非增上緣。何謂非業緣是增上緣？若法非業、若業生非業是增上，是名非業緣是增上緣。何謂非業緣非增上緣？若法業、若業生非業非增上，是名非業緣非增上緣。

業緣因緣，業緣是因緣。非業緣因緣，或非業緣是因緣、或非業緣非因緣。何謂非業緣是因緣？若法非業、若業生非業是因，是名非業緣是因緣。何謂非業緣非因緣？若法非業、若業生非業非因，是名非業緣非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣因緣，業緣是因緣。非業緣因緣，或非業緣是因緣、或非業緣非因緣。何謂非業緣是因緣？若法非業、若業生非業是因，是名非業緣是因緣。何謂非業緣非因緣？若法非業、若業生非業非因，是名非業緣非因緣。

業緣無間緣，或業緣是無間緣、或業緣非無間緣。何謂業緣是無間緣？若法生業、是生滅，是名業緣是無間緣。何謂業緣非無間緣？若法業生業、非生滅、若未滅，是名業緣非無間緣。非業緣是無間緣，或非業緣是無間緣、或非業緣非無間緣。何謂非業緣是無間緣？若法非業、若業生非業、是生滅，是名非業緣是無間緣。何謂非業緣非無間緣？若法非業、若業生非業、非生滅、若未滅，是名非業緣非無間緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣無間緣，或業緣是無間緣、或業緣非無間緣。何謂業緣是無間緣？若法生業、是生滅，是名業緣是無間緣。何謂業緣非無間緣？若法業生業、非生滅、若未滅，是名業緣非無間緣。非業緣是無間緣，或非業緣是無間緣、或非業緣非無間緣。何謂非業緣是無間緣？若法非業、若業生非業、是生滅，是名非業緣是無間緣。何謂非業緣非無間緣？若法非業、若業生非業、非生滅、若未滅，是名非業緣非無間緣。

業緣境界緣，或業緣是境界緣、或業緣非境界緣。何謂業緣是境界緣？若法業生業、有境界，是名業緣是境界緣。何謂業緣非境界緣？若法業生業、無境界，是名業緣非境界緣。非業緣境界緣，或非業緣是境界緣、或非業緣非境界緣。何謂非業緣是境界緣？若法非業、若業生非業、有境界，是名非業緣是境界緣。何謂非業緣非境界緣？若法非業、若業生非業、無境界，是名非業緣非境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣境界緣，或業緣是境界緣、或業緣非境界緣。何謂業緣是境界緣？若法業生業、有境界，是名業緣是境界緣。何謂業緣非境界緣？若法業生業、無境界，是名業緣非境界緣。非業緣境界緣，或非業緣是境界緣、或非業緣非境界緣。何謂非業緣是境界緣？若法非業、若業生非業、有境界，是名非業緣是境界緣。何謂非業緣非境界緣？若法非業、若業生非業、無境界，是名非業緣非境界緣。

業緣依緣，業緣是依緣，非業緣是依緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業緣依緣，業緣是依緣，非業緣是依緣。

報緣是起緣，無也。非報緣起緣，或非報緣是起緣、或非報緣非起緣。何謂非報緣是起緣？若法非報、是起，是名非報緣是起緣。何謂非報緣非起緣？若法非報、非起，是名非報緣非起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣是起緣，無也。非報緣起緣，或非報緣是起緣、或非報緣非起緣。何謂非報緣是起緣？若法非報、是起，是名非報緣是起緣。何謂非報緣非起緣？若法非報、非起，是名非報緣非起緣。

報緣是異緣，無也。非報緣異緣，或非報緣是異緣、或非報緣非異緣。何謂非報緣是異緣？若法非報、是共，是名非報緣是異緣。何謂非報緣非異緣？若法非報、非共，是名非報緣非異緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣是異緣，無也。非報緣異緣，或非報緣是異緣、或非報緣非異緣。何謂非報緣是異緣？若法非報、是共，是名非報緣是異緣。何謂非報緣非異緣？若法非報、非共，是名非報緣非異緣。

報緣是相續緣，無也。非報緣相續緣，或非報緣是相續緣、或非報緣非相續緣。何謂非報緣是相續緣？若法非報、是增長、至生第三，是名非報緣是相續緣。何謂非報緣非相續緣？若法非報、非增長、若增長不至生第三，是名非報緣非相續緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣是相續緣，無也。非報緣相續緣，或非報緣是相續緣、或非報緣非相續緣。何謂非報緣是相續緣？若法非報、是增長、至生第三，是名非報緣是相續緣。何謂非報緣非相續緣？若法非報、非增長、若增長不至生第三，是名非報緣非相續緣。

報緣是增上緣，無也。非報緣增上緣，或非報緣是增上緣、或非報緣非增上緣。何謂非報緣是增上緣？若法非報、是增上，是名非報緣是增上緣。何謂非報緣非增上緣？若法非報、非增上，是名非報緣非增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣是增上緣，無也。非報緣增上緣，或非報緣是增上緣、或非報緣非增上緣。何謂非報緣是增上緣？若法非報、是增上，是名非報緣是增上緣。何謂非報緣非增上緣？若法非報、非增上，是名非報緣非增上緣。

報緣因緣，報緣是因緣。非報緣因緣，或非報緣是因緣、或非報緣非因緣。何謂非報緣是因緣？若法非報、是因，是名非報緣是因緣。何謂非報緣非因緣？若法非報、非因，是名非報緣非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣因緣，報緣是因緣。非報緣因緣，或非報緣是因緣、或非報緣非因緣。何謂非報緣是因緣？若法非報、是因，是名非報緣是因緣。何謂非報緣非因緣？若法非報、非因，是名非報緣非因緣。

報緣無間緣，或報緣是無間緣、或報緣非無間緣。何謂報緣是無間緣？若法有報、是生滅，是名報緣是無間緣。何謂報緣非無間緣？若法有報、非生滅、若未滅，是名報緣非無間緣。非報緣無間緣，或非報緣是無間緣、或非報緣非無間緣。何謂非報緣是無間緣？若法非報、是生滅，是名非報緣是無間緣。何謂非報緣非無間緣？若法非報、非生滅、若未滅，是名非報緣非無間緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣無間緣，或報緣是無間緣、或報緣非無間緣。何謂報緣是無間緣？若法有報、是生滅，是名報緣是無間緣。何謂報緣非無間緣？若法有報、非生滅、若未滅，是名報緣非無間緣。非報緣無間緣，或非報緣是無間緣、或非報緣非無間緣。何謂非報緣是無間緣？若法非報、是生滅，是名非報緣是無間緣。何謂非報緣非無間緣？若法非報、非生滅、若未滅，是名非報緣非無間緣。

報緣境界緣，或報緣是境界緣、或報緣非境界緣。何謂報緣是境界緣？若法有報、有境界，是名報緣是境界緣。何謂報緣非境界緣？若法有報、無境界，是名報緣非境界緣。非報緣境界緣，或非報緣是境界緣、或非報緣非境界緣。何謂非報緣是境界緣？若法非報、有境界，是名非報緣是境界緣。何謂非報緣非境界緣？若法非報、無境界，是名非報緣非境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣境界緣，或報緣是境界緣、或報緣非境界緣。何謂報緣是境界緣？若法有報、有境界，是名報緣是境界緣。何謂報緣非境界緣？若法有報、無境界，是名報緣非境界緣。非報緣境界緣，或非報緣是境界緣、或非報緣非境界緣。何謂非報緣是境界緣？若法非報、有境界，是名非報緣是境界緣。何謂非報緣非境界緣？若法非報、無境界，是名非報緣非境界緣。

報緣依緣，報緣是依緣。非報緣是依緣，無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣依緣，報緣是依緣。非報緣是依緣，無也。

報緣業緣，或報緣是業緣、或報緣非業緣。何謂報緣是業緣？若法有報、是業、若業生，是名報緣是業緣。何謂報緣非業緣？若法有報、非業、若業生非業，是名報緣非業緣。非報緣業緣，或非報緣是業緣、或非報緣非業緣。何謂非報緣是業緣？若法非報、是業、若業生業，是名非報緣是業緣。何謂非報緣非業緣？若法非報、非業、若業生非業，是名非報緣非業緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣業緣，或報緣是業緣、或報緣非業緣。何謂報緣是業緣？若法有報、是業、若業生，是名報緣是業緣。何謂報緣非業緣？若法有報、非業、若業生非業，是名報緣非業緣。非報緣業緣，或非報緣是業緣、或非報緣非業緣。何謂非報緣是業緣？若法非報、是業、若業生業，是名非報緣是業緣。何謂非報緣非業緣？若法非報、非業、若業生非業，是名非報緣非業緣。

起緣異緣，或起緣是異緣、或起緣非異緣。何謂起緣是異緣？若法起、是共，是名起緣是異緣。何謂起緣非異緣？若法起、非共、是名起緣非異緣。非起緣異緣，或非起緣是異緣、或非起緣非異緣。何謂非起緣是異緣？若法非起、是共，是名非起緣是異緣。何謂非起緣非異緣？若法非起、非共，是名非起緣非異緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣異緣，或起緣是異緣、或起緣非異緣。何謂起緣是異緣？若法起、是共，是名起緣是異緣。何謂起緣非異緣？若法起、非共、是名起緣非異緣。非起緣異緣，或非起緣是異緣、或非起緣非異緣。何謂非起緣是異緣？若法非起、是共，是名非起緣是異緣。何謂非起緣非異緣？若法非起、非共，是名非起緣非異緣。

起緣是相續緣，無也。非起緣相續緣，或非起緣是相續緣、或非起緣非相續緣。何謂非起緣是相續緣？若法非起、是增長、至生第三，是名非起緣是相續緣。何謂非起緣非相續緣？若法非增長、不至生第三，是名非起緣非相續緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣是相續緣，無也。非起緣相續緣，或非起緣是相續緣、或非起緣非相續緣。何謂非起緣是相續緣？若法非起、是增長、至生第三，是名非起緣是相續緣。何謂非起緣非相續緣？若法非增長、不至生第三，是名非起緣非相續緣。

起緣增上緣，或起緣是增上緣、或起緣非增上緣。何謂起緣是增上緣？若法起、是增上，是名起緣是增上緣。何謂起緣非增上緣？若法起、非增上，是名起緣非增上緣。非起緣增上緣，或非起緣是增上緣、或非起緣非增上緣。何謂非起緣是增上緣？若法非起、是增上，是名非起緣是增上緣。何謂非起緣非增上緣？若法非起、非增上，是名非起緣非增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣增上緣，或起緣是增上緣、或起緣非增上緣。何謂起緣是增上緣？若法起、是增上，是名起緣是增上緣。何謂起緣非增上緣？若法起、非增上，是名起緣非增上緣。非起緣增上緣，或非起緣是增上緣、或非起緣非增上緣。何謂非起緣是增上緣？若法非起、是增上，是名非起緣是增上緣。何謂非起緣非增上緣？若法非起、非增上，是名非起緣非增上緣。

起緣因緣，起緣是因緣。非起緣因緣，或非起緣是因緣、或非起緣非因緣。何謂非起緣是因緣？若法非起、是因，是名非起緣是因緣。何謂非起緣非因緣？若法非起、非因，是名非起緣非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣因緣，起緣是因緣。非起緣因緣，或非起緣是因緣、或非起緣非因緣。何謂非起緣是因緣？若法非起、是因，是名非起緣是因緣。何謂非起緣非因緣？若法非起、非因，是名非起緣非因緣。

起緣是無間緣，無也。非起緣無間緣，或非起緣是無間緣、或非起緣非無間緣。何謂非起緣是無間緣？若法非起、是生滅，是名非起緣是無間緣。何謂非起緣非無間緣？若法非起、非生滅、若未滅，是名非起緣非無間緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣是無間緣，無也。非起緣無間緣，或非起緣是無間緣、或非起緣非無間緣。何謂非起緣是無間緣？若法非起、是生滅，是名非起緣是無間緣。何謂非起緣非無間緣？若法非起、非生滅、若未滅，是名非起緣非無間緣。

起緣境界緣，或起緣是境界緣、或起緣非境界緣。何謂起緣是境界緣？若法起、有境界，是名起緣是境界緣。何謂起緣非境界緣？若法起、無境界，是名起緣非境界緣。非起緣境界緣，或非起緣是境界緣、或非起緣非境界緣。何謂非起緣是境界緣？若法非起、有境界，是名非起緣是境界緣。何謂非起緣非境界緣？若法非起、無境界，是名非起緣非境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣境界緣，或起緣是境界緣、或起緣非境界緣。何謂起緣是境界緣？若法起、有境界，是名起緣是境界緣。何謂起緣非境界緣？若法起、無境界，是名起緣非境界緣。非起緣境界緣，或非起緣是境界緣、或非起緣非境界緣。何謂非起緣是境界緣？若法非起、有境界，是名非起緣是境界緣。何謂非起緣非境界緣？若法非起、無境界，是名非起緣非境界緣。

起緣是依緣，非起緣是依緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣是依緣，非起緣是依緣。

起緣業緣，或起緣是業緣、或起緣非業緣。何謂起緣是業緣？若法起、是業生業，是名起緣是業緣。何謂起緣非業緣？若法起、非業、若業生非業，是名起緣非業緣。非起緣業緣，或非起緣是業緣、或非起緣非業緣。何謂非起緣是業緣？若法非起、是業、生業，是名非起緣是業緣。何謂非起緣非業緣？若法非起、非業、若業生非業，是名非起緣非業緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣業緣，或起緣是業緣、或起緣非業緣。何謂起緣是業緣？若法起、是業生業，是名起緣是業緣。何謂起緣非業緣？若法起、非業、若業生非業，是名起緣非業緣。非起緣業緣，或非起緣是業緣、或非起緣非業緣。何謂非起緣是業緣？若法非起、是業、生業，是名非起緣是業緣。何謂非起緣非業緣？若法非起、非業、若業生非業，是名非起緣非業緣。

起緣是報緣，無也。非起緣報緣，或非起緣是報緣、或非起緣非報緣。何謂非起緣是報緣？若法非起、有報，是名非起緣是報緣。何謂非起緣非報緣？若法非起、非報，是名非起緣非報緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起緣是報緣，無也。非起緣報緣，或非起緣是報緣、或非起緣非報緣。何謂非起緣是報緣？若法非起、有報，是名非起緣是報緣。何謂非起緣非報緣？若法非起、非報，是名非起緣非報緣。

異緣是相續緣，無也。非異緣相續緣，或非異緣是相續緣、或非異緣非相續緣。何謂非異緣是相續緣？若法非共、是增長、至生第三，是名非異緣是相續緣。何謂非異緣非相續緣？若法非共、非增長、若增長不至生第三，是名非異緣非相續緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異緣是相續緣，無也。非異緣相續緣，或非異緣是相續緣、或非異緣非相續緣。何謂非異緣是相續緣？若法非共、是增長、至生第三，是名非異緣是相續緣。何謂非異緣非相續緣？若法非共、非增長、若增長不至生第三，是名非異緣非相續緣。

異緣增上緣，或異緣是增上緣、或異緣非增上緣。何謂異緣是增上緣？若法共、是增上，是名異緣是增上緣。何謂異緣非增上緣？若法共、非增上，是名異緣非增上緣。非異緣增上緣，或非異緣是增上緣、或非異緣非增上緣。何謂非異緣是增上緣？若法非共、是增上，是名非異緣是增上緣。何謂非異緣非增上緣？若法非共、非增上，是名非異緣非增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異緣增上緣，或異緣是增上緣、或異緣非增上緣。何謂異緣是增上緣？若法共、是增上，是名異緣是增上緣。何謂異緣非增上緣？若法共、非增上，是名異緣非增上緣。非異緣增上緣，或非異緣是增上緣、或非異緣非增上緣。何謂非異緣是增上緣？若法非共、是增上，是名非異緣是增上緣。何謂非異緣非增上緣？若法非共、非增上，是名非異緣非增上緣。

異緣因緣，異緣是因緣。非異緣因緣，或非異緣是因緣、或非異緣非因緣。何謂非異緣是因緣？若法非共、是因，是名非異緣是因緣。何謂非異緣非因緣？若法非共、非因，是名非異緣非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異緣因緣，異緣是因緣。非異緣因緣，或非異緣是因緣、或非異緣非因緣。何謂非異緣是因緣？若法非共、是因，是名非異緣是因緣。何謂非異緣非因緣？若法非共、非因，是名非異緣非因緣。

異緣是無間緣，無也。非異緣無間緣，或非異緣是無間緣、或非異緣非無間緣。何謂非異緣是無間緣？若法非共、是生滅，是名非異緣是無間緣。何謂非異緣非無間緣？若法非共、非生滅、若未滅，是名非異緣非無間緣。異緣境界緣，或異緣是境界緣、或異緣非境界緣。何謂異緣是境界緣？若法共、有境界，是名異緣是境界緣。何謂異緣非境界緣？若法共、無境界，是名異緣非境界緣。非異緣境界緣，或非異緣是境界緣、或非異緣非境界緣。何謂非異緣是境界緣？若法非共、有境界，是名非異緣是境界緣。何謂非異緣非境界緣？若法非共、無境界，是名非異緣非境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異緣是無間緣，無也。非異緣無間緣，或非異緣是無間緣、或非異緣非無間緣。何謂非異緣是無間緣？若法非共、是生滅，是名非異緣是無間緣。何謂非異緣非無間緣？若法非共、非生滅、若未滅，是名非異緣非無間緣。異緣境界緣，或異緣是境界緣、或異緣非境界緣。何謂異緣是境界緣？若法共、有境界，是名異緣是境界緣。何謂異緣非境界緣？若法共、無境界，是名異緣非境界緣。非異緣境界緣，或非異緣是境界緣、或非異緣非境界緣。何謂非異緣是境界緣？若法非共、有境界，是名非異緣是境界緣。何謂非異緣非境界緣？若法非共、無境界，是名非異緣非境界緣。

異緣依緣，異緣即是依緣，非異緣是依緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異緣依緣，異緣即是依緣，非異緣是依緣。

異緣業緣，或異緣是業緣、或異緣非業緣。何謂異緣是業緣？若法共、是業、生業，是名異緣是業緣。何謂異緣非業緣？若法共、非業、若業生非業，是名異緣非業緣。非異緣業緣，或非異緣是業緣、或非異緣非業緣。何謂非異緣是業緣？若法非共、是業、生業，是名非異緣是業緣。何謂非異緣非業緣？若法非共、非業、若業生非業，是名非異緣非業緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異緣業緣，或異緣是業緣、或異緣非業緣。何謂異緣是業緣？若法共、是業、生業，是名異緣是業緣。何謂異緣非業緣？若法共、非業、若業生非業，是名異緣非業緣。非異緣業緣，或非異緣是業緣、或非異緣非業緣。何謂非異緣是業緣？若法非共、是業、生業，是名非異緣是業緣。何謂非異緣非業緣？若法非共、非業、若業生非業，是名非異緣非業緣。

異緣是報緣，無也。非異緣報緣，或非異緣是報緣、或非異緣非報緣。何謂非異緣是報緣？若法非共、有報，是名非異緣是報緣。何謂非異緣非報緣？若法非共、非報，是名非異緣非報緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異緣是報緣，無也。非異緣報緣，或非異緣是報緣、或非異緣非報緣。何謂非異緣是報緣？若法非共、有報，是名非異緣是報緣。何謂非異緣非報緣？若法非共、非報，是名非異緣非報緣。

異緣起緣，或異緣是起緣、或異緣非起緣。何謂異緣是起緣？若法共、是起，是名異緣是起緣。何謂異緣非起緣？若法共、非起，是名異緣非起緣。非異緣起緣，或非異緣是起緣、或非異緣非起緣。何謂非異緣是起緣？若法非共、是起，是名非異緣是起緣。何謂非異緣非起緣？若法非共、非起，是名非異緣非起緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異緣起緣，或異緣是起緣、或異緣非起緣。何謂異緣是起緣？若法共、是起，是名異緣是起緣。何謂異緣非起緣？若法共、非起，是名異緣非起緣。非異緣起緣，或非異緣是起緣、或非異緣非起緣。何謂非異緣是起緣？若法非共、是起，是名非異緣是起緣。何謂非異緣非起緣？若法非共、非起，是名非異緣非起緣。

相續緣是增上緣，無也。非相續緣增上緣，或非相續緣是增上緣、或非相續緣非增上緣。何謂非相續緣是增上緣？若法非增長、若增長不至生第三、是增上，是名非相續緣是增上緣。何謂非相續緣非增上緣？若法非增長、若增長不至生第三、非增上，是名非相續緣非增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣是增上緣，無也。非相續緣增上緣，或非相續緣是增上緣、或非相續緣非增上緣。何謂非相續緣是增上緣？若法非增長、若增長不至生第三、是增上，是名非相續緣是增上緣。何謂非相續緣非增上緣？若法非增長、若增長不至生第三、非增上，是名非相續緣非增上緣。

相續緣因緣，相續緣因緣，無也。非相續緣是因緣，或非相續緣是因緣、或非相續緣非因緣。何謂非相續緣是因緣？若法非增長、若增長不至生第三、是因，是名非相續緣是因緣。何謂非相續緣非因緣？若法非增長、若增長不至生第三、非因，是名非相續緣非因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣因緣，相續緣因緣，無也。非相續緣是因緣，或非相續緣是因緣、或非相續緣非因緣。何謂非相續緣是因緣？若法非增長、若增長不至生第三、是因，是名非相續緣是因緣。何謂非相續緣非因緣？若法非增長、若增長不至生第三、非因，是名非相續緣非因緣。

相續緣是無間緣，無也。非相續緣無間緣，或非相續緣是無間緣、或非相續緣非無間緣。何謂非相續緣是無間緣？若法非增長、若增長不至生第三、是生滅，是名非相續緣是無間緣。何謂非相續緣非無間緣？若法非增長、若增長不至生第三、非生滅、若未滅，是名非相續緣非無間緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣是無間緣，無也。非相續緣無間緣，或非相續緣是無間緣、或非相續緣非無間緣。何謂非相續緣是無間緣？若法非增長、若增長不至生第三、是生滅，是名非相續緣是無間緣。何謂非相續緣非無間緣？若法非增長、若增長不至生第三、非生滅、若未滅，是名非相續緣非無間緣。

相續緣境界緣，或相續緣是境界緣、或相續緣非境界緣。何謂相續緣是境界緣？若法增長至生第三、有境界，是名相續緣是境界緣。何謂相續緣非境界緣？若法增長至生第三、無境界，是名相續緣非境界緣。非相續緣境界緣，或非相續緣是境界緣、或非相續緣非境界緣。何謂非相續緣是境界緣？若法非增長、若增長不至生第三、有境界，是名非相續緣是境界緣。何謂非相續緣非境界緣？若法非增長、若增長不至生第三、無境界，是名非相續緣非境界緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣境界緣，或相續緣是境界緣、或相續緣非境界緣。何謂相續緣是境界緣？若法增長至生第三、有境界，是名相續緣是境界緣。何謂相續緣非境界緣？若法增長至生第三、無境界，是名相續緣非境界緣。非相續緣境界緣，或非相續緣是境界緣、或非相續緣非境界緣。何謂非相續緣是境界緣？若法非增長、若增長不至生第三、有境界，是名非相續緣是境界緣。何謂非相續緣非境界緣？若法非增長、若增長不至生第三、無境界，是名非相續緣非境界緣。

相續緣是依緣，非相續緣是依緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續緣是依緣，非相續緣是依緣。