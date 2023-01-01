舍利弗阿毘曇論卷第二十四姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第二十四姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

攝相應分相應品下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝相應分相應品下

七十二相應門分，今當說。五識界，各十二。二識界，各六十。身觸十三。心觸、名觸，各五十三。對觸亦十三。身觸愛觸二十五，恚觸二十三，明觸三十五，無明觸三十四，明分觸三十五，無明分觸三十。樂根十三，苦根亦如是，喜根五十一，憂根三十七，捨根五十六。受六十五，想、思、觸、思惟，各除自性餘數，覺五十九，觀六十，忍五十三，見五十四，智三十五，解脫六十九。無貪二十九，無恚亦如是，無癡四十二，順信四十四，悔三十四，不悔三十六，悅五十二，喜亦如是，心進六十，心除四十一，信五十八，欲六十一，不放逸四十六，念五十九，心捨四十一，怖二十七。煩惱使四十九，見使二十八，疑使十九，戒道使二十八，愛使二十九，憎使二十七，嫉妬二十四，慳惜使亦如是，無明三十九，慢、掉亦如是。有覺有觀定三十五，無覺有觀定三十四，無覺無觀定三十三，空定三十四，無相無願亦如是。信根三十八，進根三十九，念根亦如是，定根三十四，慧根三十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十二相應門分，今當說。五識界，各十二。二識界，各六十。身觸十三。心觸、名觸，各五十三。對觸亦十三。身觸愛觸二十五，恚觸二十三，明觸三十五，無明觸三十四，明分觸三十五，無明分觸三十。樂根十三，苦根亦如是，喜根五十一，憂根三十七，捨根五十六。受六十五，想、思、觸、思惟，各除自性餘數，覺五十九，觀六十，忍五十三，見五十四，智三十五，解脫六十九。無貪二十九，無恚亦如是，無癡四十二，順信四十四，悔三十四，不悔三十六，悅五十二，喜亦如是，心進六十，心除四十一，信五十八，欲六十一，不放逸四十六，念五十九，心捨四十一，怖二十七。煩惱使四十九，見使二十八，疑使十九，戒道使二十八，愛使二十九，憎使二十七，嫉妬二十四，慳惜使亦如是，無明三十九，慢、掉亦如是。有覺有觀定三十五，無覺有觀定三十四，無覺無觀定三十三，空定三十四，無相無願亦如是。信根三十八，進根三十九，念根亦如是，定根三十四，慧根三十六。

何謂眼識界分？若法眼識界相應，謂身觸、對觸、無明分觸、樂根、苦根、捨根、受、想、思、觸、思惟、解脫，是名眼識界分。耳、鼻、舌、身、識界分亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂眼識界分？若法眼識界相應，謂身觸、對觸、無明分觸、樂根、苦根、捨根、受、想、思、觸、思惟、解脫，是名眼識界分。耳、鼻、舌、身、識界分亦如是。

何謂意界分？若法意界相應，謂心觸、名觸、愛觸、憎觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，喜根乃至慧根，是名意界分。意識界分亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂意界分？若法意界相應，謂心觸、名觸、愛觸、憎觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，喜根乃至慧根，是名意界分。意識界分亦如是。

何謂身觸分？若法身觸相應，謂眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界，樂根、苦根、捨根，受、想、思惟、解脫，是名身觸分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂身觸分？若法身觸相應，謂眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界，樂根、苦根、捨根，受、想、思惟、解脫，是名身觸分。

何謂心觸分？若法心觸相應，謂意界、意識界，除觸，喜根乃至慧根，是名心觸分。名觸分亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂心觸分？若法心觸相應，謂意界、意識界，除觸，喜根乃至慧根，是名心觸分。名觸分亦如是。

何謂對觸分？若法對觸相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，樂根、苦根、捨根，受、想、思、思惟、解脫，是名對觸分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂對觸分？若法對觸相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，樂根、苦根、捨根，受、想、思、思惟、解脫，是名對觸分。

何謂愛觸分？若法愛觸相應，謂意界、意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、煩惱使、愛使、無明、慢、掉使，是名愛觸分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂愛觸分？若法愛觸相應，謂意界、意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、煩惱使、愛使、無明、慢、掉使，是名愛觸分。

何謂恚觸分？若法恚觸相應，謂意界、意識界，憂根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、恚使、無明、慢、掉使，是名恚觸分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂恚觸分？若法恚觸相應，謂意界、意識界，憂根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、恚使、無明、慢、掉使，是名恚觸分。

何謂明觸分？若法明觸相應，謂意界，意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定、空定無相定無願定，信根乃至慧根，是名明觸分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂明觸分？若法明觸相應，謂意界，意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定、空定無相定無願定，信根乃至慧根，是名明觸分。

何謂無明觸分？若法無明觸相應，謂意界、意識界，喜根、憂根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使及十煩惱使，是名無明觸分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無明觸分？若法無明觸相應，謂意界、意識界，喜根、憂根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使及十煩惱使，是名無明觸分。

何謂明分觸？若法明分觸相應，謂意界、意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定，乃至慧根，是名明分觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂明分觸？若法明分觸相應，謂意界、意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定，乃至慧根，是名明分觸。

何謂無明分觸？若法無明分觸相應，謂眼耳鼻舌身識界、意界意識界，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡，順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念心、除怖，有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定，是名無明分觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無明分觸？若法無明分觸相應，謂眼耳鼻舌身識界、意界意識界，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡，順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念心、除怖，有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定，是名無明分觸。

何謂樂根分？若法樂根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，身觸、對觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、解脫，是名樂根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂樂根分？若法樂根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，身觸、對觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、解脫，是名樂根分。

何謂苦根分？若法苦根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，身觸、對觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、解脫，是名苦根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂苦根分？若法苦根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，身觸、對觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、解脫，是名苦根分。

何謂喜根分？若法喜根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡，順信、不悔、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，煩惱使、見使、戒道使、愛使、無明、慢、掉使，有覺有觀定，乃至慧根，是名喜根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂喜根分？若法喜根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡，順信、不悔、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，煩惱使、見使、戒道使、愛使、無明、慢、掉使，有覺有觀定，乃至慧根，是名喜根分。

何謂憂根分？若法憂根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悔心、進、信、欲、不放逸、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、恚使、嫉妬慳惜使、無明、慢、掉使，是名憂根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂憂根分？若法憂根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悔心、進、信、欲、不放逸、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、恚使、嫉妬慳惜使、無明、慢、掉使，是名憂根分。

何謂捨根分？若法捨根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，意界、意識界，眼耳鼻舌身觸、心觸、名觸、對觸、愛觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，無癡、順信、心除，信、欲、不放逸、念、捨，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、無明、慢、掉使，有覺有觀定，乃至慧根，是名捨根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂捨根分？若法捨根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，意界、意識界，眼耳鼻舌身觸、心觸、名觸、對觸、愛觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，無癡、順信、心除，信、欲、不放逸、念、捨，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、無明、慢、掉使，有覺有觀定，乃至慧根，是名捨根分。

何謂受分？若法受相應。何謂非分？謂諸自性，是名非受分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂受分？若法受相應。何謂非分？謂諸自性，是名非受分。

何謂想分？若法想相應。何謂非分？謂諸自性，是名非想分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂想分？若法想相應。何謂非分？謂諸自性，是名非想分。

何謂思分？若法思相應。何謂非分？謂諸自性，是名非思分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂思分？若法思相應。何謂非分？謂諸自性，是名非思分。

何謂觸分？若法觸相應。何謂非分？謂諸自性，是名非觸分。思惟分，如想說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂觸分？若法觸相應。何謂非分？謂諸自性，是名非觸分。思惟分，如想說。

何謂覺分？若法覺相應。何謂非分？謂五識界、身觸、對觸、樂根、苦根自性，無覺有觀定、無覺無觀定，是名非覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂覺分？若法覺相應。何謂非分？謂五識界、身觸、對觸、樂根、苦根自性，無覺有觀定、無覺無觀定，是名非覺分。

何謂觀分？若法觀相應。何謂非分？謂五識界、身觸、對觸、樂根、苦根自性，無覺無觀定，是名非觀分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂觀分？若法觀相應。何謂非分？謂五識界、身觸、對觸、樂根、苦根自性，無覺無觀定，是名非觀分。

何謂忍分？若法忍相應。何謂非分？謂身無明觸，十五自性，忍、見、智、無癡、慧根，見斷三煩惱，身見、疑、戒道，是名非忍分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂忍分？若法忍相應。何謂非分？謂身無明觸，十五自性，忍、見、智、無癡、慧根，見斷三煩惱，身見、疑、戒道，是名非忍分。

何謂見分？若法見相應。何謂非分？九一向身，五自性，忍、智、無癡、慧根，見斷三煩惱，身見、疑、戒道，是名非見分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂見分？若法見相應。何謂非分？九一向身，五自性，忍、智、無癡、慧根，見斷三煩惱，身見、疑、戒道，是名非見分。

何謂智分？若法智相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸，喜根、捨根，受、想、觸、思惟、覺、觀、解脫，順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至定根，是名智分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂智分？若法智相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸，喜根、捨根，受、想、觸、思惟、覺、觀、解脫，順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至定根，是名智分。

何謂解脫分？若法解脫相應。何謂非分？謂自性、疑使，是名非解脫分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂解脫分？若法解脫相應。何謂非分？謂自性、疑使，是名非解脫分。

何謂無貪分？若法無貪相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，是名無貪分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無貪分？若法無貪相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，是名無貪分。

何謂無恚分？若法無恚相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，是名無恚分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無恚分？若法無恚相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，是名無恚分。

何謂無癡分？若法無癡相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，無貪、無恚、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至定根，是名無癡分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無癡分？若法無癡相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，無貪、無恚、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至定根，是名無癡分。

何謂順信分？若法順信相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、欲、不放逸、念、心捨，除信根，有覺有觀定乃至慧根，是名順信分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂順信分？若法順信相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、欲、不放逸、念、心捨，除信根，有覺有觀定乃至慧根，是名順信分。

何謂悔分？若法悔相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，憂根，受，想，思，觸，思惟，覺，觀，忍，見，解脫，無貪、無恚、無癡、順信、心進、信、欲、不放逸、念，煩惱使、見使、戒道使、恚使、無明、憍、慢、掉使，是名悔分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂悔分？若法悔相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，憂根，受，想，思，觸，思惟，覺，觀，忍，見，解脫，無貪、無恚、無癡、順信、心進、信、欲、不放逸、念，煩惱使、見使、戒道使、恚使、無明、憍、慢、掉使，是名悔分。

何謂非分？若法非悔相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、無明觸、無明分觸，喜根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，煩惱使、見使、戒道使、愛、無明、慢、掉使，是名非悔分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂非分？若法非悔相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、無明觸、無明分觸，喜根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，煩惱使、見使、戒道使、愛、無明、慢、掉使，是名非悔分。

何謂悅分？若法悅相應。何謂非分？謂身九恚觸，憂根、捨根、悔自性、怖、疑、恚、嫉妬、慳惜，是名非悅分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂悅分？若法悅相應。何謂非分？謂身九恚觸，憂根、捨根、悔自性、怖、疑、恚、嫉妬、慳惜，是名非悅分。

何謂喜分？若法喜相應。何謂非分？謂身九恚觸，憂根、捨根、悔自性、喜、怖、疑、恚、嫉妬、慳惜，是名非喜分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂喜分？若法喜相應。何謂非分？謂身九恚觸，憂根、捨根、悔自性、喜、怖、疑、恚、嫉妬、慳惜，是名非喜分。

何謂心進分？若法心進相應。何謂非分？謂身九自性進根，是名非心進分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂心進分？若法心進相應。何謂非分？謂身九自性進根，是名非心進分。

何謂心除分？若法心除相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根，捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至慧根，是名心除分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂心除分？若法心除相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根，捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至慧根，是名心除分。

何謂信分？若法信相應。何謂非分？謂身九順信信根疑，是名非信分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂信分？若法信相應。何謂非分？謂身九順信信根疑，是名非信分。

何謂欲分？若法欲相應。何謂非分？謂身九自性疑，是名非欲分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂欲分？若法欲相應。何謂非分？謂身九自性疑，是名非欲分。

何謂不放逸分？若法不放逸相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悔、不悔、悅喜、心進、心除、信、欲、念、捨，有覺有觀定乃至定根，是名不放逸分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不放逸分？若法不放逸相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悔、不悔、悅喜、心進、心除、信、欲、念、捨，有覺有觀定乃至定根，是名不放逸分。

何謂念分？若法念相應。何謂非分？謂身九自性念根疑，是名非念分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂念分？若法念相應。何謂非分？謂身九自性念根疑，是名非念分。

何謂心捨分？若法心捨相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念，有覺有觀定乃至慧根，是名心捨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂心捨分？若法心捨相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念，有覺有觀定乃至慧根，是名心捨分。

何謂怖分？若法怖相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、恚使、無明、慢、掉使，是名怖分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂怖分？若法怖相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、恚使、無明、慢、掉使，是名怖分。

何謂煩惱使分？若法煩惱使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，見使乃至掉使，是名煩惱使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂煩惱使分？若法煩惱使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，見使乃至掉使，是名煩惱使分。

何謂見分？若法見使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名見使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂見分？若法見使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名見使分。

何謂疑使分？若法疑使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、心進，煩惱使、無明、慢、掉使，是名疑使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂疑使分？若法疑使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、心進，煩惱使、無明、慢、掉使，是名疑使分。

何謂戒道使分？若法戒道使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名戒道使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂戒道使分？若法戒道使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名戒道使分。

何謂愛使分？若法愛使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、無明觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名愛使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂愛使分？若法愛使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、無明觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名愛使分。

何謂恚使分？若法恚使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、無明、慢、掉使，是名恚使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂恚使分？若法恚使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、無明、慢、掉使，是名恚使分。

何謂嫉妬使分？若法嫉妬使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名嫉妬使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂嫉妬使分？若法嫉妬使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名嫉妬使分。

何謂慳惜使分？若法慳惜使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名慳惜使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂慳惜使分？若法慳惜使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名慳惜使分。

何謂無明使分？若法無明使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、慢使、掉使，是名無明使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無明使分？若法無明使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、慢使、掉使，是名無明使分。

何謂慢使分？若法慢使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、無明使、掉使，是名慢使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂慢使分？若法慢使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、無明使、掉使，是名慢使分。

何謂掉使分？若法掉使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、無明使、慢使，是名掉使分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂掉使分？若法掉使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、無明使、慢使，是名掉使分。

何謂有覺有觀定分？若法有覺有觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名有覺有觀定分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂有覺有觀定分？若法有覺有觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名有覺有觀定分。

何謂無覺有觀定分？若法無覺有觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無覺有觀定分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無覺有觀定分？若法無覺有觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無覺有觀定分。

何謂無覺無觀定分？若法無覺無觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、念根、慧根，是名無覺無觀定分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無覺無觀定分？若法無覺無觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、念根、慧根，是名無覺無觀定分。

何謂空定分？若法空定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名空定分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂空定分？若法空定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名空定分。

何謂無相定分？若法無相定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無相定分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無相定分？若法無相定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無相定分。

何謂無願定分？若法無願定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無願定分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無願定分？若法無願定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無願定分。

何謂信根分？若法信根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡，悅，喜，心進，心除，信，欲，不放逸，念，心捨，除信根，從有覺有觀定乃至慧根，是名信根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂信根分？若法信根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡，悅，喜，心進，心除，信，欲，不放逸，念，心捨，除信根，從有覺有觀定乃至慧根，是名信根分。

何謂進根分？若法進根相應，謂意界，意識界，心觸，名觸，明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，除進根，從有覺有觀定乃至慧根，是名進根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂進根分？若法進根相應，謂意界，意識界，心觸，名觸，明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，除進根，從有覺有觀定乃至慧根，是名進根分。

何謂念根分？若法念根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，除念根，從有覺有觀定乃至慧根，是名念根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂念根分？若法念根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，除念根，從有覺有觀定乃至慧根，是名念根分。

何謂定根分？若法定根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名定根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂定根分？若法定根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名定根分。

何謂慧根分？若法慧根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，從有覺有觀定乃至定根，是名慧根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂慧根分？若法慧根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，從有覺有觀定乃至定根，是名慧根分。

眼識界，幾法相應？問何等法？問眼識界相應法。除餘法。除何等法？除非眼識界相應法。眼識界，謂無緣法意識分。身四識界，耳鼻舌身識界亦如是。意界，幾法相應？問何等法？問意界相應法。除餘法。除何等法？除非意界相應法。意界，謂無緣法身分意界。意識界，幾法相應？問何等法？問意識界相應法。除餘法。除何等法？除非意識界相應法。意識界，謂無緣法身分。身觸，幾法相應？問何等法？問身觸相應法。除餘法。除何等法？除非身觸相應法。身觸，謂無緣法意識分。心觸，幾法相應？問何等法？問心觸相應法。除餘法。除何等法？除非心觸相應法。心觸，謂無緣法身分。名觸，幾法相應？問何等法？問名觸相應法。除餘法。除何等法？除非名觸相應法。名觸，謂無緣法身分。對觸，幾法相應？問何等法？問對觸相應法。除餘法。除何等法？除非對觸相應法。對觸，謂無緣法意識分。愛觸，幾法相應？問何等法？問愛觸相應法。除餘法。除何等法？除非愛觸相應法。愛觸，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非愛觸相應諸煩惱相應分。恚觸，幾法相應？問何等法？問恚觸相應法。除餘法。除何等法？除非恚觸相應法。恚觸，謂無緣法身分、意識善無記分、若不善非恚觸相應諸煩惱相應分。明觸，幾法相應？問何等法？問明觸分相應法。除餘法。除何等法？除非明觸相應法。明觸分，謂無緣法身分、意識非聖分、聖智分。無明觸，幾法相應？問何等法？問無明觸相應法。除餘法。除何等法？除非無明觸相應法。無明觸，謂無緣法身分、意識善無記分。明分觸，幾法相應？問何等法？問明分觸相應法。除餘法。除何等法？除非明分觸相應法。明分觸，謂無緣法身分、意識非聖分、聖智分。無明分觸，幾法相應？問何等法？問無明分觸相應法。除餘法。除何等法？除非無明分觸相應法。無明分觸，謂無緣法意識善無記分、聖分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識界，幾法相應？問何等法？問眼識界相應法。除餘法。除何等法？除非眼識界相應法。眼識界，謂無緣法意識分。身四識界，耳鼻舌身識界亦如是。意界，幾法相應？問何等法？問意界相應法。除餘法。除何等法？除非意界相應法。意界，謂無緣法身分意界。意識界，幾法相應？問何等法？問意識界相應法。除餘法。除何等法？除非意識界相應法。意識界，謂無緣法身分。身觸，幾法相應？問何等法？問身觸相應法。除餘法。除何等法？除非身觸相應法。身觸，謂無緣法意識分。心觸，幾法相應？問何等法？問心觸相應法。除餘法。除何等法？除非心觸相應法。心觸，謂無緣法身分。名觸，幾法相應？問何等法？問名觸相應法。除餘法。除何等法？除非名觸相應法。名觸，謂無緣法身分。對觸，幾法相應？問何等法？問對觸相應法。除餘法。除何等法？除非對觸相應法。對觸，謂無緣法意識分。愛觸，幾法相應？問何等法？問愛觸相應法。除餘法。除何等法？除非愛觸相應法。愛觸，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非愛觸相應諸煩惱相應分。恚觸，幾法相應？問何等法？問恚觸相應法。除餘法。除何等法？除非恚觸相應法。恚觸，謂無緣法身分、意識善無記分、若不善非恚觸相應諸煩惱相應分。明觸，幾法相應？問何等法？問明觸分相應法。除餘法。除何等法？除非明觸相應法。明觸分，謂無緣法身分、意識非聖分、聖智分。無明觸，幾法相應？問何等法？問無明觸相應法。除餘法。除何等法？除非無明觸相應法。無明觸，謂無緣法身分、意識善無記分。明分觸，幾法相應？問何等法？問明分觸相應法。除餘法。除何等法？除非明分觸相應法。明分觸，謂無緣法身分、意識非聖分、聖智分。無明分觸，幾法相應？問何等法？問無明分觸相應法。除餘法。除何等法？除非無明分觸相應法。無明分觸，謂無緣法意識善無記分、聖分。

樂根，幾法相應？問何等法？問樂根相應法。除餘法。除何等法？除非樂根相應法。樂根，謂無緣法意識分、身苦根捨根分。苦根，幾法相應？問何等法？問苦根相應法。除餘法。除何等法？除非苦根相應法。苦根，謂無緣法意識分、身樂根捨根分。喜根，幾法相應？問何等法？問喜根相應法。除餘法。除何等法？除非喜根相應法。喜根，謂無緣法身分、意識憂根捨根分。憂根，幾法相應？問何等法？問憂根相應法。除餘法。除何等法？除非憂根相應法。憂根？謂無緣法身分、意識喜根捨根分。捨根，幾法相應？問何等法？問捨根相應法。除餘法。除何等法？除非捨根相應法。捨根，謂無緣法身分、樂根苦根分、意識喜根憂根分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂根，幾法相應？問何等法？問樂根相應法。除餘法。除何等法？除非樂根相應法。樂根，謂無緣法意識分、身苦根捨根分。苦根，幾法相應？問何等法？問苦根相應法。除餘法。除何等法？除非苦根相應法。苦根，謂無緣法意識分、身樂根捨根分。喜根，幾法相應？問何等法？問喜根相應法。除餘法。除何等法？除非喜根相應法。喜根，謂無緣法身分、意識憂根捨根分。憂根，幾法相應？問何等法？問憂根相應法。除餘法。除何等法？除非憂根相應法。憂根？謂無緣法身分、意識喜根捨根分。捨根，幾法相應？問何等法？問捨根相應法。除餘法。除何等法？除非捨根相應法。捨根，謂無緣法身分、樂根苦根分、意識喜根憂根分。

受法，幾法相應？問何等法？問受相應法。除餘法。除何等法？除非受相應法。受，謂無緣法。想，思，觸，思惟亦如是。覺，幾法相應？問何等法？問覺相應法。除餘法。除何等法？除非覺相應法。覺，謂無緣法身分、意識無覺有觀分。觀，幾法相應？問何等法？問觀相應法。除餘法。除何等法？除非觀相應法。觀，謂無緣法身分、意識無覺無觀分。忍，幾法相應？問何等法？問忍相應法。除餘法。除何等法？除非忍相應法。忍，謂無緣法身分、意識智疑分。見，幾法相應？問何等法？問見相應法。除餘法。除何等法？除非見相應法。見，謂無緣法身分、意識疑分。智，幾法相應？問何等法？問智相應法。除餘法。除何等法？除非智相應法。智，謂無緣法身分、意識非聖分、聖忍分。解脫，幾法相應？問何等法？問解脫相應法。除餘法。除何等法？除非解脫相應法。解脫，謂無緣法意識疑分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受法，幾法相應？問何等法？問受相應法。除餘法。除何等法？除非受相應法。受，謂無緣法。想，思，觸，思惟亦如是。覺，幾法相應？問何等法？問覺相應法。除餘法。除何等法？除非覺相應法。覺，謂無緣法身分、意識無覺有觀分。觀，幾法相應？問何等法？問觀相應法。除餘法。除何等法？除非觀相應法。觀，謂無緣法身分、意識無覺無觀分。忍，幾法相應？問何等法？問忍相應法。除餘法。除何等法？除非忍相應法。忍，謂無緣法身分、意識智疑分。見，幾法相應？問何等法？問見相應法。除餘法。除何等法？除非見相應法。見，謂無緣法身分、意識疑分。智，幾法相應？問何等法？問智相應法。除餘法。除何等法？除非智相應法。智，謂無緣法身分、意識非聖分、聖忍分。解脫，幾法相應？問何等法？問解脫相應法。除餘法。除何等法？除非解脫相應法。解脫，謂無緣法意識疑分。

無貪，幾法相應？問何等法？問無貪相應法。除餘法。除何等法？除無貪相應法。無貪，謂無緣法身分、意識不善無記分、善非欲界分、若欲界無恚分。復有欲界非無貪相應、無恚無癡相應分。無恚，幾法相應？問何等法？問無恚相應法。除餘法。除何等法？除非無恚相應法。無恚，謂無緣法身分、意識不善無記分、善非欲界分、欲界無貪分。復有欲界非無恚相應、無貪無癡相應分。無癡，幾法相應？問何等法？無癡相應法。除餘法。除何等法？除非無癡相應法。無癡，謂無緣法身分、意識不善無記分。順信，幾法相應？問何等法？問順信相應法。除餘法。除何等法？除非順信相應法。順信？謂無緣法身分、意識不善若無記分。悔，幾法相應？問何等法？問悔相應法。除餘法。除何等法？除非悔相應法。悔，謂無緣法身分、意識喜根捨根分、非悔相應憂根相應分。不悔，幾法相應？問何等法？問不悔相應法。除餘法。除何等法？除非不悔相應法。不悔，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非不悔相應喜根相應分。悅，幾法相應？問何等法？問悅相應法。除餘法。除何等法？除非悅相應法。悅，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非悅相應喜根相應分。喜，幾法相應？問何等法？問喜相應法。除餘法。除何等法？除非喜相應法。喜，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非喜相應悅相應分。心進，幾法相應？問何等法？問心進相應法。除餘法。除何等法？除非心進相應法。心進，謂無緣法身分。心除，幾法相應？問何等法？問心除相應法。除餘法。除何等法？除非心除相應法。心除，謂無緣法身分、意識不定分。信，幾法相應？問何等法？問信相應法。除餘法。除何等法？除非信相應法。信，謂無緣法身分、意識疑分。欲，幾法相應？問何等法？問欲相應法。除餘法。除何等法？除非欲相應法。欲，謂無緣法身分、意識疑分。不放逸，幾法相應？問何等法？問不放逸相應法。除餘法。除何等法？除非不放逸相應法。不放逸，謂無緣法身分、意識不善無記分。念，幾法相應？問何等法？問念相應法。除餘法。除何等法？除非念相應法。念，謂無緣法身分、意識疑分。心捨，幾法相應？問何等法？問心捨相應法。除餘法。除何等法？除非心捨相應法。心捨，謂無緣法身分、意識不定分。怖，幾法相應？問何等法？問怖相應法。除餘法。除何等法？除非怖相應法。怖，謂無緣法身分、意識喜根捨根分、非怖相應憂根相應分。煩惱使，幾法相應？問何等法？問煩惱使相應法。除餘法。除何等法？除非煩惱使相應法。煩惱使，謂無緣法身分、意識善無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貪，幾法相應？問何等法？問無貪相應法。除餘法。除何等法？除無貪相應法。無貪，謂無緣法身分、意識不善無記分、善非欲界分、若欲界無恚分。復有欲界非無貪相應、無恚無癡相應分。無恚，幾法相應？問何等法？問無恚相應法。除餘法。除何等法？除非無恚相應法。無恚，謂無緣法身分、意識不善無記分、善非欲界分、欲界無貪分。復有欲界非無恚相應、無貪無癡相應分。無癡，幾法相應？問何等法？無癡相應法。除餘法。除何等法？除非無癡相應法。無癡，謂無緣法身分、意識不善無記分。順信，幾法相應？問何等法？問順信相應法。除餘法。除何等法？除非順信相應法。順信？謂無緣法身分、意識不善若無記分。悔，幾法相應？問何等法？問悔相應法。除餘法。除何等法？除非悔相應法。悔，謂無緣法身分、意識喜根捨根分、非悔相應憂根相應分。不悔，幾法相應？問何等法？問不悔相應法。除餘法。除何等法？除非不悔相應法。不悔，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非不悔相應喜根相應分。悅，幾法相應？問何等法？問悅相應法。除餘法。除何等法？除非悅相應法。悅，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非悅相應喜根相應分。喜，幾法相應？問何等法？問喜相應法。除餘法。除何等法？除非喜相應法。喜，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非喜相應悅相應分。心進，幾法相應？問何等法？問心進相應法。除餘法。除何等法？除非心進相應法。心進，謂無緣法身分。心除，幾法相應？問何等法？問心除相應法。除餘法。除何等法？除非心除相應法。心除，謂無緣法身分、意識不定分。信，幾法相應？問何等法？問信相應法。除餘法。除何等法？除非信相應法。信，謂無緣法身分、意識疑分。欲，幾法相應？問何等法？問欲相應法。除餘法。除何等法？除非欲相應法。欲，謂無緣法身分、意識疑分。不放逸，幾法相應？問何等法？問不放逸相應法。除餘法。除何等法？除非不放逸相應法。不放逸，謂無緣法身分、意識不善無記分。念，幾法相應？問何等法？問念相應法。除餘法。除何等法？除非念相應法。念，謂無緣法身分、意識疑分。心捨，幾法相應？問何等法？問心捨相應法。除餘法。除何等法？除非心捨相應法。心捨，謂無緣法身分、意識不定分。怖，幾法相應？問何等法？問怖相應法。除餘法。除何等法？除非怖相應法。怖，謂無緣法身分、意識喜根捨根分、非怖相應憂根相應分。煩惱使，幾法相應？問何等法？問煩惱使相應法。除餘法。除何等法？除非煩惱使相應法。煩惱使，謂無緣法身分、意識善無

記分。見使，幾法相應？問何等法？問見使相應法。除餘法。除何等法？除非見使相應法。見使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非見使相應諸煩惱相應分。疑使，幾法相應？問何等法？問疑使相應法。除餘法。除何等法？除非疑使相應法。疑使，謂無緣法身分，意識善無記分，不善非疑使相應諸煩惱相應分。戒道使，幾法相應？問何等法？問戒道使相應法。除餘法。除何等法？除非戒道使相應法。戒道使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非戒道使相應諸煩惱相應分。愛使，幾法相應？問何等法？問愛使相應法。除餘法。除何等法？除非愛使相應法。愛使，謂無緣法身分、意識無記分、不善非愛使相應諸煩惱相應分。恚使，幾法相應？問何等法？問恚使相應法。除餘法。除何等法？除非恚使相應法。恚使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非恚使相應諸煩惱相應分。嫉妬使，幾法相應？問何等法？問嫉妬使相應法。除餘法。除何等法？除非嫉妬使相應法。嫉妬使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非嫉妬使相應諸煩惱相應分。慳惜使，幾法相應？問何等法？問慳惜使相應法。除餘法。除何等法？除非慳惜使相應法。慳惜使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非慳惜使相應諸煩惱使相應分。無明使，幾法相應？問何等法？問無明使相應法。除餘法。除何等法？除非無明使相應法。無明使，謂無緣法身分、意識善無記分。慢、掉亦如是。有覺有觀定，幾法相應？問何等法？問有覺有觀定相應法。除餘法。除何等法？除非有覺有觀定相應法。有覺有觀定，謂無緣法身分、意識不定分、二定相應分。無覺有觀定，幾法相應？問何等法？問無覺有觀定相應法。除餘法。除何等法？除非無覺有觀定相應法。無覺有觀定，謂無緣法身分、意識不定、二定相應分。無覺無觀定，幾法相應？問何等法？問無覺無觀定相應法。除餘法。除何等法？除非無覺無觀定相應法。無覺無觀定，謂無緣法身分、意識不定分、二定相應分。空定，幾法相應？問何等法？問空定相應法。除餘法。除何等法？除非空定相應法。空定，謂無緣法身分、意識非聖分、無相無願相應分。無相定，幾法相應？問何等法？問無相定相應法。除餘法。除何等法？除非無相定相應法。無相定，謂無緣法身分、意識非聖分、聖空無願相應分。無願定，幾法相應？問何等法？問無願定相應法。除餘法。除何等法？除非無願定相應法。無願定，謂無緣法身分、意識非聖分、聖空無相相應分。信根，幾法相應？問何等法？問信根相應法。除餘法。除何等法？除非信根相應法。信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記分。見使，幾法相應？問何等法？問見使相應法。除餘法。除何等法？除非見使相應法。見使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非見使相應諸煩惱相應分。疑使，幾法相應？問何等法？問疑使相應法。除餘法。除何等法？除非疑使相應法。疑使，謂無緣法身分，意識善無記分，不善非疑使相應諸煩惱相應分。戒道使，幾法相應？問何等法？問戒道使相應法。除餘法。除何等法？除非戒道使相應法。戒道使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非戒道使相應諸煩惱相應分。愛使，幾法相應？問何等法？問愛使相應法。除餘法。除何等法？除非愛使相應法。愛使，謂無緣法身分、意識無記分、不善非愛使相應諸煩惱相應分。恚使，幾法相應？問何等法？問恚使相應法。除餘法。除何等法？除非恚使相應法。恚使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非恚使相應諸煩惱相應分。嫉妬使，幾法相應？問何等法？問嫉妬使相應法。除餘法。除何等法？除非嫉妬使相應法。嫉妬使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非嫉妬使相應諸煩惱相應分。慳惜使，幾法相應？問何等法？問慳惜使相應法。除餘法。除何等法？除非慳惜使相應法。慳惜使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非慳惜使相應諸煩惱使相應分。無明使，幾法相應？問何等法？問無明使相應法。除餘法。除何等法？除非無明使相應法。無明使，謂無緣法身分、意識善無記分。慢、掉亦如是。有覺有觀定，幾法相應？問何等法？問有覺有觀定相應法。除餘法。除何等法？除非有覺有觀定相應法。有覺有觀定，謂無緣法身分、意識不定分、二定相應分。無覺有觀定，幾法相應？問何等法？問無覺有觀定相應法。除餘法。除何等法？除非無覺有觀定相應法。無覺有觀定，謂無緣法身分、意識不定、二定相應分。無覺無觀定，幾法相應？問何等法？問無覺無觀定相應法。除餘法。除何等法？除非無覺無觀定相應法。無覺無觀定，謂無緣法身分、意識不定分、二定相應分。空定，幾法相應？問何等法？問空定相應法。除餘法。除何等法？除非空定相應法。空定，謂無緣法身分、意識非聖分、無相無願相應分。無相定，幾法相應？問何等法？問無相定相應法。除餘法。除何等法？除非無相定相應法。無相定，謂無緣法身分、意識非聖分、聖空無願相應分。無願定，幾法相應？問何等法？問無願定相應法。除餘法。除何等法？除非無願定相應法。無願定，謂無緣法身分、意識非聖分、聖空無相相應分。信根，幾法相應？問何等法？問信根相應法。除餘法。除何等法？除非信根相應法。信

根，謂無緣法身分、意識非聖分。進根、念根、定根、慧根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根，謂無緣法身分、意識非聖分。進根、念根、定根、慧根亦如是。

舍利弗阿毘曇論卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第二十四

此卷經「解射」字，他本並是「解脫」字。勘第十九卷並二十一卷，解射是無漏觀也。意云：結使煩惱猶如矢射，有傷害故。無漏之觀解彼無傷，故立此名。恐後人見古來多本並是解脫字，反生疑惑，故以指之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此卷經「解射」字，他本並是「解脫」字。勘第十九卷並二十一卷，解射是無漏觀也。意云：結使煩惱猶如矢射，有傷害故。無漏之觀解彼無傷，故立此名。恐後人見古來多本並是解脫字，反生疑惑，故以指之。