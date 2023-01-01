舍利弗阿毘曇論
姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯30卷CBETA T1548大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 24 卷
舍利弗阿毘曇論卷第二十四姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯
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攝相應分相應品下
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七十二相應門分，今當說。五識界，各十二。二識界，各六十。身觸十三。心觸、名觸，各五十三。對觸亦十三。身觸愛觸二十五，恚觸二十三，明觸三十五，無明觸三十四，明分觸三十五，無明分觸三十。樂根十三，苦根亦如是，喜根五十一，憂根三十七，捨根五十六。受六十五，想、思、觸、思惟，各除自性餘數，覺五十九，觀六十，忍五十三，見五十四，智三十五，解脫六十九。無貪二十九，無恚亦如是，無癡四十二，順信四十四，悔三十四，不悔三十六，悅五十二，喜亦如是，心進六十，心除四十一，信五十八，欲六十一，不放逸四十六，念五十九，心捨四十一，怖二十七。煩惱使四十九，見使二十八，疑使十九，戒道使二十八，愛使二十九，憎使二十七，嫉妬二十四，慳惜使亦如是，無明三十九，慢、掉亦如是。有覺有觀定三十五，無覺有觀定三十四，無覺無觀定三十三，空定三十四，無相無願亦如是。信根三十八，進根三十九，念根亦如是，定根三十四，慧根三十六。
七十二相應門分，今當說。五識界，各十二。二識界，各六十。身觸十三。心觸、名觸，各五十三。對觸亦十三。身觸愛觸二十五，恚觸二十三，明觸三十五，無明觸三十四，明分觸三十五，無明分觸三十。樂根十三，苦根亦如是，喜根五十一，憂根三十七，捨根五十六。受六十五，想、思、觸、思惟，各除自性餘數，覺五十九，觀六十，忍五十三，見五十四，智三十五，解脫六十九。無貪二十九，無恚亦如是，無癡四十二，順信四十四，悔三十四，不悔三十六，悅五十二，喜亦如是，心進六十，心除四十一，信五十八，欲六十一，不放逸四十六，念五十九，心捨四十一，怖二十七。煩惱使四十九，見使二十八，疑使十九，戒道使二十八，愛使二十九，憎使二十七，嫉妬二十四，慳惜使亦如是，無明三十九，慢、掉亦如是。有覺有觀定三十五，無覺有觀定三十四，無覺無觀定三十三，空定三十四，無相無願亦如是。信根三十八，進根三十九，念根亦如是，定根三十四，慧根三十六。
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何謂眼識界分？若法眼識界相應，謂身觸、對觸、無明分觸、樂根、苦根、捨根、受、想、思、觸、思惟、解脫，是名眼識界分。耳、鼻、舌、身、識界分亦如是。
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何謂意界分？若法意界相應，謂心觸、名觸、愛觸、憎觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，喜根乃至慧根，是名意界分。意識界分亦如是。
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何謂身觸分？若法身觸相應，謂眼識界、耳識界、鼻識界、舌識界、身識界，樂根、苦根、捨根，受、想、思惟、解脫，是名身觸分。
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何謂心觸分？若法心觸相應，謂意界、意識界，除觸，喜根乃至慧根，是名心觸分。名觸分亦如是。
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何謂對觸分？若法對觸相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，樂根、苦根、捨根，受、想、思、思惟、解脫，是名對觸分。
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何謂愛觸分？若法愛觸相應，謂意界、意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、煩惱使、愛使、無明、慢、掉使，是名愛觸分。
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何謂恚觸分？若法恚觸相應，謂意界、意識界，憂根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、恚使、無明、慢、掉使，是名恚觸分。
何謂恚觸分？若法恚觸相應，謂意界、意識界，憂根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、恚使、無明、慢、掉使，是名恚觸分。
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何謂明觸分？若法明觸相應，謂意界，意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定、空定無相定無願定，信根乃至慧根，是名明觸分。
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何謂無明觸分？若法無明觸相應，謂意界、意識界，喜根、憂根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使及十煩惱使，是名無明觸分。
何謂無明觸分？若法無明觸相應，謂意界、意識界，喜根、憂根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使及十煩惱使，是名無明觸分。
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何謂明分觸？若法明分觸相應，謂意界、意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定，乃至慧根，是名明分觸。
何謂明分觸？若法明分觸相應，謂意界、意識界，喜根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定，乃至慧根，是名明分觸。
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何謂無明分觸？若法無明分觸相應，謂眼耳鼻舌身識界、意界意識界，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡，順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念心、除怖，有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定，是名無明分觸。
何謂無明分觸？若法無明分觸相應，謂眼耳鼻舌身識界、意界意識界，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，受、想、思、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡，順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念心、除怖，有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定，是名無明分觸。
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何謂樂根分？若法樂根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，身觸、對觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、解脫，是名樂根分。
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何謂苦根分？若法苦根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，身觸、對觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、解脫，是名苦根分。
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何謂喜根分？若法喜根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡，順信、不悔、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，煩惱使、見使、戒道使、愛使、無明、慢、掉使，有覺有觀定，乃至慧根，是名喜根分。
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何謂憂根分？若法憂根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悔心、進、信、欲、不放逸、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、恚使、嫉妬慳惜使、無明、慢、掉使，是名憂根分。
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何謂捨根分？若法捨根相應，謂眼識界、耳鼻舌身識界，意界、意識界，眼耳鼻舌身觸、心觸、名觸、對觸、愛觸、明觸、無明觸、明分觸、無明分觸，無癡、順信、心除，信、欲、不放逸、念、捨，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、無明、慢、掉使，有覺有觀定，乃至慧根，是名捨根分。
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何謂受分？若法受相應。何謂非分？謂諸自性，是名非受分。
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何謂想分？若法想相應。何謂非分？謂諸自性，是名非想分。
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何謂思分？若法思相應。何謂非分？謂諸自性，是名非思分。
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何謂觸分？若法觸相應。何謂非分？謂諸自性，是名非觸分。思惟分，如想說。
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何謂覺分？若法覺相應。何謂非分？謂五識界、身觸、對觸、樂根、苦根自性，無覺有觀定、無覺無觀定，是名非覺分。
何謂覺分？若法覺相應。何謂非分？謂五識界、身觸、對觸、樂根、苦根自性，無覺有觀定、無覺無觀定，是名非覺分。
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何謂觀分？若法觀相應。何謂非分？謂五識界、身觸、對觸、樂根、苦根自性，無覺無觀定，是名非觀分。
何謂觀分？若法觀相應。何謂非分？謂五識界、身觸、對觸、樂根、苦根自性，無覺無觀定，是名非觀分。
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何謂忍分？若法忍相應。何謂非分？謂身無明觸，十五自性，忍、見、智、無癡、慧根，見斷三煩惱，身見、疑、戒道，是名非忍分。
何謂忍分？若法忍相應。何謂非分？謂身無明觸，十五自性，忍、見、智、無癡、慧根，見斷三煩惱，身見、疑、戒道，是名非忍分。
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何謂見分？若法見相應。何謂非分？九一向身，五自性，忍、智、無癡、慧根，見斷三煩惱，身見、疑、戒道，是名非見分。
何謂見分？若法見相應。何謂非分？九一向身，五自性，忍、智、無癡、慧根，見斷三煩惱，身見、疑、戒道，是名非見分。
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何謂智分？若法智相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸，喜根、捨根，受、想、觸、思惟、覺、觀、解脫，順信、悅、喜、心進、心除，信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至定根，是名智分。
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何謂解脫分？若法解脫相應。何謂非分？謂自性、疑使，是名非解脫分。
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何謂無貪分？若法無貪相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，是名無貪分。
何謂無貪分？若法無貪相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，是名無貪分。
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何謂無恚分？若法無恚相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，是名無恚分。
何謂無恚分？若法無恚相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，是名無恚分。
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何謂無癡分？若法無癡相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，無貪、無恚、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至定根，是名無癡分。
何謂無癡分？若法無癡相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，無貪、無恚、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至定根，是名無癡分。
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何謂順信分？若法順信相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、欲、不放逸、念、心捨，除信根，有覺有觀定乃至慧根，是名順信分。
何謂順信分？若法順信相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、欲、不放逸、念、心捨，除信根，有覺有觀定乃至慧根，是名順信分。
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何謂悔分？若法悔相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，憂根，受，想，思，觸，思惟，覺，觀，忍，見，解脫，無貪、無恚、無癡、順信、心進、信、欲、不放逸、念，煩惱使、見使、戒道使、恚使、無明、憍、慢、掉使，是名悔分。
何謂悔分？若法悔相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，憂根，受，想，思，觸，思惟，覺，觀，忍，見，解脫，無貪、無恚、無癡、順信、心進、信、欲、不放逸、念，煩惱使、見使、戒道使、恚使、無明、憍、慢、掉使，是名悔分。
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何謂非分？若法非悔相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、無明觸、無明分觸，喜根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，煩惱使、見使、戒道使、愛、無明、慢、掉使，是名非悔分。
何謂非分？若法非悔相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、無明觸、無明分觸，喜根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念，煩惱使、見使、戒道使、愛、無明、慢、掉使，是名非悔分。
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何謂悅分？若法悅相應。何謂非分？謂身九恚觸，憂根、捨根、悔自性、怖、疑、恚、嫉妬、慳惜，是名非悅分。
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何謂喜分？若法喜相應。何謂非分？謂身九恚觸，憂根、捨根、悔自性、喜、怖、疑、恚、嫉妬、慳惜，是名非喜分。
何謂喜分？若法喜相應。何謂非分？謂身九恚觸，憂根、捨根、悔自性、喜、怖、疑、恚、嫉妬、慳惜，是名非喜分。
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何謂心進分？若法心進相應。何謂非分？謂身九自性進根，是名非心進分。
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何謂心除分？若法心除相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根，捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至慧根，是名心除分。
何謂心除分？若法心除相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根，捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、心捨，有覺有觀定乃至慧根，是名心除分。
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何謂信分？若法信相應。何謂非分？謂身九順信信根疑，是名非信分。
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何謂欲分？若法欲相應。何謂非分？謂身九自性疑，是名非欲分。
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何謂不放逸分？若法不放逸相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悔、不悔、悅喜、心進、心除、信、欲、念、捨，有覺有觀定乃至定根，是名不放逸分。
何謂不放逸分？若法不放逸相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無貪、無恚、無癡、順信、悔、不悔、悅喜、心進、心除、信、欲、念、捨，有覺有觀定乃至定根，是名不放逸分。
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何謂念分？若法念相應。何謂非分？謂身九自性念根疑，是名非念分。
何謂念分？若法念相應。何謂非分？謂身九自性念根疑，是名非念分。
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何謂心捨分？若法心捨相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念，有覺有觀定乃至慧根，是名心捨分。
何謂心捨分？若法心捨相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念，有覺有觀定乃至慧根，是名心捨分。
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何謂怖分？若法怖相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、恚使、無明、慢、掉使，是名怖分。
何謂怖分？若法怖相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸、無明分觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、恚使、無明、慢、掉使，是名怖分。
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何謂煩惱使分？若法煩惱使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，見使乃至掉使，是名煩惱使分。
何謂煩惱使分？若法煩惱使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，見使乃至掉使，是名煩惱使分。
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何謂見分？若法見使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名見使分。
何謂見分？若法見使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名見使分。
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何謂疑使分？若法疑使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、心進，煩惱使、無明、慢、掉使，是名疑使分。
何謂疑使分？若法疑使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、心進，煩惱使、無明、慢、掉使，是名疑使分。
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何謂戒道使分？若法戒道使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名戒道使分。
何謂戒道使分？若法戒道使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名戒道使分。
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何謂愛使分？若法愛使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、無明觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名愛使分。
何謂愛使分？若法愛使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、無明觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，不悔、悅、喜、心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名愛使分。
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何謂恚使分？若法恚使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、無明、慢、掉使，是名恚使分。
何謂恚使分？若法恚使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、恚觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、無明、慢、掉使，是名恚使分。
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何謂嫉妬使分？若法嫉妬使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名嫉妬使分。
何謂嫉妬使分？若法嫉妬使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名嫉妬使分。
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何謂慳惜使分？若法慳惜使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名慳惜使分。
何謂慳惜使分？若法慳惜使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、無明觸，憂根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，心進、信、欲、念，煩惱使、無明、慢、掉使，是名慳惜使分。
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何謂無明使分？若法無明使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、慢使、掉使，是名無明使分。
何謂無明使分？若法無明使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、慢使、掉使，是名無明使分。
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何謂慢使分？若法慢使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、無明使、掉使，是名慢使分。
何謂慢使分？若法慢使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、無明使、掉使，是名慢使分。
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何謂掉使分？若法掉使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、無明使、慢使，是名掉使分。
何謂掉使分？若法掉使相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、愛觸、恚觸、無明觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、解脫，悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖，煩惱使、見使、疑使、戒道使、愛使、恚使、嫉妬使、慳惜使、無明使、慢使，是名掉使分。
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何謂有覺有觀定分？若法有覺有觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名有覺有觀定分。
何謂有覺有觀定分？若法有覺有觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名有覺有觀定分。
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何謂無覺有觀定分？若法無覺有觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無覺有觀定分。
何謂無覺有觀定分？若法無覺有觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、憂根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無覺有觀定分。
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何謂無覺無觀定分？若法無覺無觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、念根、慧根，是名無覺無觀定分。
何謂無覺無觀定分？若法無覺無觀定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸、無明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、念根、慧根，是名無覺無觀定分。
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何謂空定分？若法空定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名空定分。
何謂空定分？若法空定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名空定分。
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何謂無相定分？若法無相定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無相定分。
何謂無相定分？若法無相定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無相定分。
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何謂無願定分？若法無願定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無願定分。
何謂無願定分？若法無願定相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名無願定分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何謂信根分？若法信根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡，悅，喜，心進，心除，信，欲，不放逸，念，心捨，除信根，從有覺有觀定乃至慧根，是名信根分。
何謂信根分？若法信根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡，悅，喜，心進，心除，信，欲，不放逸，念，心捨，除信根，從有覺有觀定乃至慧根，是名信根分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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何謂進根分？若法進根相應，謂意界，意識界，心觸，名觸，明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，除進根，從有覺有觀定乃至慧根，是名進根分。
何謂進根分？若法進根相應，謂意界，意識界，心觸，名觸，明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，除進根，從有覺有觀定乃至慧根，是名進根分。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
何謂念根分？若法念根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，除念根，從有覺有觀定乃至慧根，是名念根分。
何謂念根分？若法念根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，除念根，從有覺有觀定乃至慧根，是名念根分。
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何謂定根分？若法定根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名定根分。
何謂定根分？若法定根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、忍、見、智、解脫，無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，信根、進根、念根、慧根，是名定根分。
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何謂慧根分？若法慧根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，從有覺有觀定乃至定根，是名慧根分。
何謂慧根分？若法慧根相應，謂意界、意識界，心觸、名觸、明觸、明分觸，喜根、捨根，受、想、思、觸、思惟、覺、觀、解脫，順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨，從有覺有觀定乃至定根，是名慧根分。
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眼識界，幾法相應？問何等法？問眼識界相應法。除餘法。除何等法？除非眼識界相應法。眼識界，謂無緣法意識分。身四識界，耳鼻舌身識界亦如是。意界，幾法相應？問何等法？問意界相應法。除餘法。除何等法？除非意界相應法。意界，謂無緣法身分意界。意識界，幾法相應？問何等法？問意識界相應法。除餘法。除何等法？除非意識界相應法。意識界，謂無緣法身分。身觸，幾法相應？問何等法？問身觸相應法。除餘法。除何等法？除非身觸相應法。身觸，謂無緣法意識分。心觸，幾法相應？問何等法？問心觸相應法。除餘法。除何等法？除非心觸相應法。心觸，謂無緣法身分。名觸，幾法相應？問何等法？問名觸相應法。除餘法。除何等法？除非名觸相應法。名觸，謂無緣法身分。對觸，幾法相應？問何等法？問對觸相應法。除餘法。除何等法？除非對觸相應法。對觸，謂無緣法意識分。愛觸，幾法相應？問何等法？問愛觸相應法。除餘法。除何等法？除非愛觸相應法。愛觸，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非愛觸相應諸煩惱相應分。恚觸，幾法相應？問何等法？問恚觸相應法。除餘法。除何等法？除非恚觸相應法。恚觸，謂無緣法身分、意識善無記分、若不善非恚觸相應諸煩惱相應分。明觸，幾法相應？問何等法？問明觸分相應法。除餘法。除何等法？除非明觸相應法。明觸分，謂無緣法身分、意識非聖分、聖智分。無明觸，幾法相應？問何等法？問無明觸相應法。除餘法。除何等法？除非無明觸相應法。無明觸，謂無緣法身分、意識善無記分。明分觸，幾法相應？問何等法？問明分觸相應法。除餘法。除何等法？除非明分觸相應法。明分觸，謂無緣法身分、意識非聖分、聖智分。無明分觸，幾法相應？問何等法？問無明分觸相應法。除餘法。除何等法？除非無明分觸相應法。無明分觸，謂無緣法意識善無記分、聖分。
眼識界，幾法相應？問何等法？問眼識界相應法。除餘法。除何等法？除非眼識界相應法。眼識界，謂無緣法意識分。身四識界，耳鼻舌身識界亦如是。意界，幾法相應？問何等法？問意界相應法。除餘法。除何等法？除非意界相應法。意界，謂無緣法身分意界。意識界，幾法相應？問何等法？問意識界相應法。除餘法。除何等法？除非意識界相應法。意識界，謂無緣法身分。身觸，幾法相應？問何等法？問身觸相應法。除餘法。除何等法？除非身觸相應法。身觸，謂無緣法意識分。心觸，幾法相應？問何等法？問心觸相應法。除餘法。除何等法？除非心觸相應法。心觸，謂無緣法身分。名觸，幾法相應？問何等法？問名觸相應法。除餘法。除何等法？除非名觸相應法。名觸，謂無緣法身分。對觸，幾法相應？問何等法？問對觸相應法。除餘法。除何等法？除非對觸相應法。對觸，謂無緣法意識分。愛觸，幾法相應？問何等法？問愛觸相應法。除餘法。除何等法？除非愛觸相應法。愛觸，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非愛觸相應諸煩惱相應分。恚觸，幾法相應？問何等法？問恚觸相應法。除餘法。除何等法？除非恚觸相應法。恚觸，謂無緣法身分、意識善無記分、若不善非恚觸相應諸煩惱相應分。明觸，幾法相應？問何等法？問明觸分相應法。除餘法。除何等法？除非明觸相應法。明觸分，謂無緣法身分、意識非聖分、聖智分。無明觸，幾法相應？問何等法？問無明觸相應法。除餘法。除何等法？除非無明觸相應法。無明觸，謂無緣法身分、意識善無記分。明分觸，幾法相應？問何等法？問明分觸相應法。除餘法。除何等法？除非明分觸相應法。明分觸，謂無緣法身分、意識非聖分、聖智分。無明分觸，幾法相應？問何等法？問無明分觸相應法。除餘法。除何等法？除非無明分觸相應法。無明分觸，謂無緣法意識善無記分、聖分。
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樂根，幾法相應？問何等法？問樂根相應法。除餘法。除何等法？除非樂根相應法。樂根，謂無緣法意識分、身苦根捨根分。苦根，幾法相應？問何等法？問苦根相應法。除餘法。除何等法？除非苦根相應法。苦根，謂無緣法意識分、身樂根捨根分。喜根，幾法相應？問何等法？問喜根相應法。除餘法。除何等法？除非喜根相應法。喜根，謂無緣法身分、意識憂根捨根分。憂根，幾法相應？問何等法？問憂根相應法。除餘法。除何等法？除非憂根相應法。憂根？謂無緣法身分、意識喜根捨根分。捨根，幾法相應？問何等法？問捨根相應法。除餘法。除何等法？除非捨根相應法。捨根，謂無緣法身分、樂根苦根分、意識喜根憂根分。
樂根，幾法相應？問何等法？問樂根相應法。除餘法。除何等法？除非樂根相應法。樂根，謂無緣法意識分、身苦根捨根分。苦根，幾法相應？問何等法？問苦根相應法。除餘法。除何等法？除非苦根相應法。苦根，謂無緣法意識分、身樂根捨根分。喜根，幾法相應？問何等法？問喜根相應法。除餘法。除何等法？除非喜根相應法。喜根，謂無緣法身分、意識憂根捨根分。憂根，幾法相應？問何等法？問憂根相應法。除餘法。除何等法？除非憂根相應法。憂根？謂無緣法身分、意識喜根捨根分。捨根，幾法相應？問何等法？問捨根相應法。除餘法。除何等法？除非捨根相應法。捨根，謂無緣法身分、樂根苦根分、意識喜根憂根分。
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受法，幾法相應？問何等法？問受相應法。除餘法。除何等法？除非受相應法。受，謂無緣法。想，思，觸，思惟亦如是。覺，幾法相應？問何等法？問覺相應法。除餘法。除何等法？除非覺相應法。覺，謂無緣法身分、意識無覺有觀分。觀，幾法相應？問何等法？問觀相應法。除餘法。除何等法？除非觀相應法。觀，謂無緣法身分、意識無覺無觀分。忍，幾法相應？問何等法？問忍相應法。除餘法。除何等法？除非忍相應法。忍，謂無緣法身分、意識智疑分。見，幾法相應？問何等法？問見相應法。除餘法。除何等法？除非見相應法。見，謂無緣法身分、意識疑分。智，幾法相應？問何等法？問智相應法。除餘法。除何等法？除非智相應法。智，謂無緣法身分、意識非聖分、聖忍分。解脫，幾法相應？問何等法？問解脫相應法。除餘法。除何等法？除非解脫相應法。解脫，謂無緣法意識疑分。
受法，幾法相應？問何等法？問受相應法。除餘法。除何等法？除非受相應法。受，謂無緣法。想，思，觸，思惟亦如是。覺，幾法相應？問何等法？問覺相應法。除餘法。除何等法？除非覺相應法。覺，謂無緣法身分、意識無覺有觀分。觀，幾法相應？問何等法？問觀相應法。除餘法。除何等法？除非觀相應法。觀，謂無緣法身分、意識無覺無觀分。忍，幾法相應？問何等法？問忍相應法。除餘法。除何等法？除非忍相應法。忍，謂無緣法身分、意識智疑分。見，幾法相應？問何等法？問見相應法。除餘法。除何等法？除非見相應法。見，謂無緣法身分、意識疑分。智，幾法相應？問何等法？問智相應法。除餘法。除何等法？除非智相應法。智，謂無緣法身分、意識非聖分、聖忍分。解脫，幾法相應？問何等法？問解脫相應法。除餘法。除何等法？除非解脫相應法。解脫，謂無緣法意識疑分。
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無貪，幾法相應？問何等法？問無貪相應法。除餘法。除何等法？除無貪相應法。無貪，謂無緣法身分、意識不善無記分、善非欲界分、若欲界無恚分。復有欲界非無貪相應、無恚無癡相應分。無恚，幾法相應？問何等法？問無恚相應法。除餘法。除何等法？除非無恚相應法。無恚，謂無緣法身分、意識不善無記分、善非欲界分、欲界無貪分。復有欲界非無恚相應、無貪無癡相應分。無癡，幾法相應？問何等法？無癡相應法。除餘法。除何等法？除非無癡相應法。無癡，謂無緣法身分、意識不善無記分。順信，幾法相應？問何等法？問順信相應法。除餘法。除何等法？除非順信相應法。順信？謂無緣法身分、意識不善若無記分。悔，幾法相應？問何等法？問悔相應法。除餘法。除何等法？除非悔相應法。悔，謂無緣法身分、意識喜根捨根分、非悔相應憂根相應分。不悔，幾法相應？問何等法？問不悔相應法。除餘法。除何等法？除非不悔相應法。不悔，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非不悔相應喜根相應分。悅，幾法相應？問何等法？問悅相應法。除餘法。除何等法？除非悅相應法。悅，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非悅相應喜根相應分。喜，幾法相應？問何等法？問喜相應法。除餘法。除何等法？除非喜相應法。喜，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非喜相應悅相應分。心進，幾法相應？問何等法？問心進相應法。除餘法。除何等法？除非心進相應法。心進，謂無緣法身分。心除，幾法相應？問何等法？問心除相應法。除餘法。除何等法？除非心除相應法。心除，謂無緣法身分、意識不定分。信，幾法相應？問何等法？問信相應法。除餘法。除何等法？除非信相應法。信，謂無緣法身分、意識疑分。欲，幾法相應？問何等法？問欲相應法。除餘法。除何等法？除非欲相應法。欲，謂無緣法身分、意識疑分。不放逸，幾法相應？問何等法？問不放逸相應法。除餘法。除何等法？除非不放逸相應法。不放逸，謂無緣法身分、意識不善無記分。念，幾法相應？問何等法？問念相應法。除餘法。除何等法？除非念相應法。念，謂無緣法身分、意識疑分。心捨，幾法相應？問何等法？問心捨相應法。除餘法。除何等法？除非心捨相應法。心捨，謂無緣法身分、意識不定分。怖，幾法相應？問何等法？問怖相應法。除餘法。除何等法？除非怖相應法。怖，謂無緣法身分、意識喜根捨根分、非怖相應憂根相應分。煩惱使，幾法相應？問何等法？問煩惱使相應法。除餘法。除何等法？除非煩惱使相應法。煩惱使，謂無緣法身分、意識善無
無貪，幾法相應？問何等法？問無貪相應法。除餘法。除何等法？除無貪相應法。無貪，謂無緣法身分、意識不善無記分、善非欲界分、若欲界無恚分。復有欲界非無貪相應、無恚無癡相應分。無恚，幾法相應？問何等法？問無恚相應法。除餘法。除何等法？除非無恚相應法。無恚，謂無緣法身分、意識不善無記分、善非欲界分、欲界無貪分。復有欲界非無恚相應、無貪無癡相應分。無癡，幾法相應？問何等法？無癡相應法。除餘法。除何等法？除非無癡相應法。無癡，謂無緣法身分、意識不善無記分。順信，幾法相應？問何等法？問順信相應法。除餘法。除何等法？除非順信相應法。順信？謂無緣法身分、意識不善若無記分。悔，幾法相應？問何等法？問悔相應法。除餘法。除何等法？除非悔相應法。悔，謂無緣法身分、意識喜根捨根分、非悔相應憂根相應分。不悔，幾法相應？問何等法？問不悔相應法。除餘法。除何等法？除非不悔相應法。不悔，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非不悔相應喜根相應分。悅，幾法相應？問何等法？問悅相應法。除餘法。除何等法？除非悅相應法。悅，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非悅相應喜根相應分。喜，幾法相應？問何等法？問喜相應法。除餘法。除何等法？除非喜相應法。喜，謂無緣法身分、意識憂根捨根分、非喜相應悅相應分。心進，幾法相應？問何等法？問心進相應法。除餘法。除何等法？除非心進相應法。心進，謂無緣法身分。心除，幾法相應？問何等法？問心除相應法。除餘法。除何等法？除非心除相應法。心除，謂無緣法身分、意識不定分。信，幾法相應？問何等法？問信相應法。除餘法。除何等法？除非信相應法。信，謂無緣法身分、意識疑分。欲，幾法相應？問何等法？問欲相應法。除餘法。除何等法？除非欲相應法。欲，謂無緣法身分、意識疑分。不放逸，幾法相應？問何等法？問不放逸相應法。除餘法。除何等法？除非不放逸相應法。不放逸，謂無緣法身分、意識不善無記分。念，幾法相應？問何等法？問念相應法。除餘法。除何等法？除非念相應法。念，謂無緣法身分、意識疑分。心捨，幾法相應？問何等法？問心捨相應法。除餘法。除何等法？除非心捨相應法。心捨，謂無緣法身分、意識不定分。怖，幾法相應？問何等法？問怖相應法。除餘法。除何等法？除非怖相應法。怖，謂無緣法身分、意識喜根捨根分、非怖相應憂根相應分。煩惱使，幾法相應？問何等法？問煩惱使相應法。除餘法。除何等法？除非煩惱使相應法。煩惱使，謂無緣法身分、意識善無
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記分。見使，幾法相應？問何等法？問見使相應法。除餘法。除何等法？除非見使相應法。見使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非見使相應諸煩惱相應分。疑使，幾法相應？問何等法？問疑使相應法。除餘法。除何等法？除非疑使相應法。疑使，謂無緣法身分，意識善無記分，不善非疑使相應諸煩惱相應分。戒道使，幾法相應？問何等法？問戒道使相應法。除餘法。除何等法？除非戒道使相應法。戒道使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非戒道使相應諸煩惱相應分。愛使，幾法相應？問何等法？問愛使相應法。除餘法。除何等法？除非愛使相應法。愛使，謂無緣法身分、意識無記分、不善非愛使相應諸煩惱相應分。恚使，幾法相應？問何等法？問恚使相應法。除餘法。除何等法？除非恚使相應法。恚使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非恚使相應諸煩惱相應分。嫉妬使，幾法相應？問何等法？問嫉妬使相應法。除餘法。除何等法？除非嫉妬使相應法。嫉妬使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非嫉妬使相應諸煩惱相應分。慳惜使，幾法相應？問何等法？問慳惜使相應法。除餘法。除何等法？除非慳惜使相應法。慳惜使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非慳惜使相應諸煩惱使相應分。無明使，幾法相應？問何等法？問無明使相應法。除餘法。除何等法？除非無明使相應法。無明使，謂無緣法身分、意識善無記分。慢、掉亦如是。有覺有觀定，幾法相應？問何等法？問有覺有觀定相應法。除餘法。除何等法？除非有覺有觀定相應法。有覺有觀定，謂無緣法身分、意識不定分、二定相應分。無覺有觀定，幾法相應？問何等法？問無覺有觀定相應法。除餘法。除何等法？除非無覺有觀定相應法。無覺有觀定，謂無緣法身分、意識不定、二定相應分。無覺無觀定，幾法相應？問何等法？問無覺無觀定相應法。除餘法。除何等法？除非無覺無觀定相應法。無覺無觀定，謂無緣法身分、意識不定分、二定相應分。空定，幾法相應？問何等法？問空定相應法。除餘法。除何等法？除非空定相應法。空定，謂無緣法身分、意識非聖分、無相無願相應分。無相定，幾法相應？問何等法？問無相定相應法。除餘法。除何等法？除非無相定相應法。無相定，謂無緣法身分、意識非聖分、聖空無願相應分。無願定，幾法相應？問何等法？問無願定相應法。除餘法。除何等法？除非無願定相應法。無願定，謂無緣法身分、意識非聖分、聖空無相相應分。信根，幾法相應？問何等法？問信根相應法。除餘法。除何等法？除非信根相應法。信
記分。見使，幾法相應？問何等法？問見使相應法。除餘法。除何等法？除非見使相應法。見使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非見使相應諸煩惱相應分。疑使，幾法相應？問何等法？問疑使相應法。除餘法。除何等法？除非疑使相應法。疑使，謂無緣法身分，意識善無記分，不善非疑使相應諸煩惱相應分。戒道使，幾法相應？問何等法？問戒道使相應法。除餘法。除何等法？除非戒道使相應法。戒道使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非戒道使相應諸煩惱相應分。愛使，幾法相應？問何等法？問愛使相應法。除餘法。除何等法？除非愛使相應法。愛使，謂無緣法身分、意識無記分、不善非愛使相應諸煩惱相應分。恚使，幾法相應？問何等法？問恚使相應法。除餘法。除何等法？除非恚使相應法。恚使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非恚使相應諸煩惱相應分。嫉妬使，幾法相應？問何等法？問嫉妬使相應法。除餘法。除何等法？除非嫉妬使相應法。嫉妬使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非嫉妬使相應諸煩惱相應分。慳惜使，幾法相應？問何等法？問慳惜使相應法。除餘法。除何等法？除非慳惜使相應法。慳惜使，謂無緣法身分、意識善無記分、不善非慳惜使相應諸煩惱使相應分。無明使，幾法相應？問何等法？問無明使相應法。除餘法。除何等法？除非無明使相應法。無明使，謂無緣法身分、意識善無記分。慢、掉亦如是。有覺有觀定，幾法相應？問何等法？問有覺有觀定相應法。除餘法。除何等法？除非有覺有觀定相應法。有覺有觀定，謂無緣法身分、意識不定分、二定相應分。無覺有觀定，幾法相應？問何等法？問無覺有觀定相應法。除餘法。除何等法？除非無覺有觀定相應法。無覺有觀定，謂無緣法身分、意識不定、二定相應分。無覺無觀定，幾法相應？問何等法？問無覺無觀定相應法。除餘法。除何等法？除非無覺無觀定相應法。無覺無觀定，謂無緣法身分、意識不定分、二定相應分。空定，幾法相應？問何等法？問空定相應法。除餘法。除何等法？除非空定相應法。空定，謂無緣法身分、意識非聖分、無相無願相應分。無相定，幾法相應？問何等法？問無相定相應法。除餘法。除何等法？除非無相定相應法。無相定，謂無緣法身分、意識非聖分、聖空無願相應分。無願定，幾法相應？問何等法？問無願定相應法。除餘法。除何等法？除非無願定相應法。無願定，謂無緣法身分、意識非聖分、聖空無相相應分。信根，幾法相應？問何等法？問信根相應法。除餘法。除何等法？除非信根相應法。信
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根，謂無緣法身分、意識非聖分。進根、念根、定根、慧根亦如是。
根，謂無緣法身分、意識非聖分。進根、念根、定根、慧根亦如是。
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舍利弗阿毘曇論卷第二十四
舍利弗阿毘曇論卷第二十四
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此卷經「解射」字，他本並是「解脫」字。勘第十九卷並二十一卷，解射是無漏觀也。意云：結使煩惱猶如矢射，有傷害故。無漏之觀解彼無傷，故立此名。恐後人見古來多本並是解脫字，反生疑惑，故以指之。
此卷經「解射」字，他本並是「解脫」字。勘第十九卷並二十一卷，解射是無漏觀也。意云：結使煩惱猶如矢射，有傷害故。無漏之觀解彼無傷，故立此名。恐後人見古來多本並是解脫字，反生疑惑，故以指之。
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呈訖指之。
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