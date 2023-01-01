舍利弗阿毘曇論卷第二十二姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第二十二姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

攝相應分攝品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝相應分攝品第一之二

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善學色苦諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色苦諦繫法。無也。善學色非苦諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非苦諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色苦諦繫法無也。善學色集諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色集諦繫法。無也。善學色非集諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非集諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色集諦繫法無也。善學色滅諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色滅諦繫法。無也。善學色非滅諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非滅諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色滅諦繫法無也。善學色道諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色道諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色非道諦繫法。善學色非道諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非道諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色道諦繫法。善學色諸聖諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善無學法、除善學非色法、除善學色非諸聖諦繫法。善學色非諸聖諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非聖諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色諸聖諦繫法。善學色根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色非根法無也。善學色非根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非根法？無也。善學色苦諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色苦諦繫根法。無也。善學色非苦諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色苦諦繫法無也，除善學色非苦諦繫非根法無也。善學色集諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色集諦繫根法。無也。善學色非集諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非集諦繫根法。除餘法。除何等法？除善非無學法、除善學非色法，除善學色集諦繫法無也，除善學色非集諦繫非根法無也，善學色滅諦繫非根法無也。善學色滅諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色滅諦繫根法。無也。善學色非滅諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非滅諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學色苦諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色苦諦繫法。無也。善學色非苦諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非苦諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色苦諦繫法無也。善學色集諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色集諦繫法。無也。善學色非集諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非集諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色集諦繫法無也。善學色滅諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色滅諦繫法。無也。善學色非滅諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非滅諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色滅諦繫法無也。善學色道諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色道諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色非道諦繫法。善學色非道諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非道諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色道諦繫法。善學色諸聖諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善無學法、除善學非色法、除善學色非諸聖諦繫法。善學色非諸聖諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非聖諦繫法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色諸聖諦繫法。善學色根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色非根法無也。善學色非根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非根法？無也。善學色苦諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色苦諦繫根法。無也。善學色非苦諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學色苦諦繫法無也，除善學色非苦諦繫非根法無也。善學色集諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色集諦繫根法。無也。善學色非集諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非集諦繫根法。除餘法。除何等法？除善非無學法、除善學非色法，除善學色集諦繫法無也，除善學色非集諦繫非根法無也，善學色滅諦繫非根法無也。善學色滅諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色滅諦繫根法。無也。善學色非滅諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非滅諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法，除善學

色滅諦繫法無也，除善學色非滅諦繫非根法無也。善學色道諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色道諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色非道諦繫法，除善學色道諦繫非根法無也。善學色非道諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非道諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色道諦繫法，除善學色非道諦繫非根法無也。善學色諸聖諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善色非諸聖諦繫法，除善學色諸聖諦繫非根法無也。善學色非諸聖諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非疑善法、除善非學法、除善學非色法、除善學色諸聖諦繫法，除善學色非諸聖諦繫非根法無也。善學色苦諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色苦諦繫非根法。盡無也。善非色亦如上色法說。乃至過去未來現在法亦如是(四重竟攝事竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色滅諦繫法無也，除善學色非滅諦繫非根法無也。善學色道諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色道諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色非道諦繫法，除善學色道諦繫非根法無也。善學色非道諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非道諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善學色道諦繫法，除善學色非道諦繫非根法無也。善學色諸聖諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非無學法、除善學非色法、除善色非諸聖諦繫法，除善學色諸聖諦繫非根法無也。善學色非諸聖諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色非諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除無善法、除善非疑善法、除善非學法、除善學非色法、除善學色諸聖諦繫法，除善學色非諸聖諦繫非根法無也。善學色苦諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問善學色苦諦繫非根法。盡無也。善非色亦如上色法說。乃至過去未來現在法亦如是(四重竟攝事竟)。

苦諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫法。除餘法。除何等法？除苦諦繫法。非苦諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問苦諦繫法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫法。集諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非集諦繫法。除餘法。除何等法？除集諦繫法。非集諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問集諦繫法。除餘法。除何等法？除非集諦繫法。滅諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫法。除餘法。除何等法？除滅諦繫法。非滅諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問滅諦繫法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫法。道諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非道諦繫法。除餘法。除何等法？除道諦繫法。非道諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問道諦繫法。除餘法。除何等法？除非道諦繫法。諸聖諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫法。非諸聖諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫法。除餘法。除何等法？除苦諦繫法。非苦諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問苦諦繫法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫法。集諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非集諦繫法。除餘法。除何等法？除集諦繫法。非集諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問集諦繫法。除餘法。除何等法？除非集諦繫法。滅諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫法。除餘法。除何等法？除滅諦繫法。非滅諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問滅諦繫法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫法。道諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非道諦繫法。除餘法。除何等法？除道諦繫法。非道諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問道諦繫法。除餘法。除何等法？除非道諦繫法。諸聖諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫法。非諸聖諦繫法，幾非陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫法。

根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非根法。除餘法。除何等法？除根法。非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問根法。除餘法。除何等法？除非根法。苦諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫法、問苦諦繫非根法。除餘法。除何等法？除苦諦繫根法。非苦諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問苦諦繫法、問非苦諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫根法。集諦繫根法，幾非陰界入攝？無也。非集諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問集諦繫法、問非集諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非集諦繫根法。滅諦繫根法，幾非陰界入攝？無也。非滅諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問滅諦繫法、問非滅諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫根法。道諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非道諦繫法。問道諦繫非根法，無也。除餘法。除何等法？除道諦繫根法。非道諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問道諦繫法、問非道諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非道諦繫根法。諸聖諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫法、問諸聖諦繫非根法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫根法。非諸聖諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫法、問非諸聖諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫根法。苦諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫法、問苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除苦諦繫非根法。非苦諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問苦諦繫法、問非苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫非根法。集諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非集諦繫法。問集諦繫根法，無也。除餘法。除何等法？除集諦繫非根法。非集諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問集諦繫法、問非集諦繫根法。除餘法。除何等法？除非集諦繫非根法。滅諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫法。問滅諦繫根法，無也。除餘法。除何等法？除滅諦繫非根法。非滅諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問滅諦繫法、問非滅諦繫根法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫非根法。道諦繫非根法，幾非陰界入攝？無也。非道諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問道諦繫法、問非道諦繫根法。除餘法。除何等法？除非道諦繫非根法。諸聖諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫法、問諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫非根法。非諸聖諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫法、問非諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非根法。除餘法。除何等法？除根法。非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問根法。除餘法。除何等法？除非根法。苦諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫法、問苦諦繫非根法。除餘法。除何等法？除苦諦繫根法。非苦諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問苦諦繫法、問非苦諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫根法。集諦繫根法，幾非陰界入攝？無也。非集諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問集諦繫法、問非集諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非集諦繫根法。滅諦繫根法，幾非陰界入攝？無也。非滅諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問滅諦繫法、問非滅諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫根法。道諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非道諦繫法。問道諦繫非根法，無也。除餘法。除何等法？除道諦繫根法。非道諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問道諦繫法、問非道諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非道諦繫根法。諸聖諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫法、問諸聖諦繫非根法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫根法。非諸聖諦繫根法，幾非陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫法、問非諸聖諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫根法。苦諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫法、問苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除苦諦繫非根法。非苦諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問苦諦繫法、問非苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫非根法。集諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非集諦繫法。問集諦繫根法，無也。除餘法。除何等法？除集諦繫非根法。非集諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問集諦繫法、問非集諦繫根法。除餘法。除何等法？除非集諦繫非根法。滅諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫法。問滅諦繫根法，無也。除餘法。除何等法？除滅諦繫非根法。非滅諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問滅諦繫法、問非滅諦繫根法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫非根法。道諦繫非根法，幾非陰界入攝？無也。非道諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問道諦繫法、問非道諦繫根法。除餘法。除何等法？除非道諦繫非根法。諸聖諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫法、問諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫非根法。非諸聖諦繫非根法，幾非陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫法、問非諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫非

根法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根法。

眼入法，幾非陰界入攝？問何等法？問非眼入法。除餘法。除何等法？除眼入法。乃至法入亦如是。眼界法，幾非陰界入攝？問何等法？問非眼界法。除餘法。除何等法？除眼界法。非眼界法？幾非陰界入攝？問何等法？問眼界法。除餘法。除何等法？除非眼界法。乃至法界亦如是。色陰法，幾非陰界入攝？問何等法？問非色陰法。除餘法。除何等法？除色陰法。非色陰法，幾非陰界入攝？問何等法？問色陰法。除餘法。除何等法？除非色陰法。乃至識陰亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼入法，幾非陰界入攝？問何等法？問非眼入法。除餘法。除何等法？除眼入法。乃至法入亦如是。眼界法，幾非陰界入攝？問何等法？問非眼界法。除餘法。除何等法？除眼界法。非眼界法？幾非陰界入攝？問何等法？問眼界法。除餘法。除何等法？除非眼界法。乃至法界亦如是。色陰法，幾非陰界入攝？問何等法？問非色陰法。除餘法。除何等法？除色陰法。非色陰法，幾非陰界入攝？問何等法？問色陰法。除餘法。除何等法？除非色陰法。乃至識陰亦如是。

苦聖諦法，幾非陰界入攝？問何等法？問非苦聖諦法。除餘法。除何等法？除苦聖諦法。非苦聖諦法，幾非陰界入攝？問何等法？問苦聖諦法。除餘法。除何等法？除非苦聖諦法。乃至道聖諦亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦聖諦法，幾非陰界入攝？問何等法？問非苦聖諦法。除餘法。除何等法？除苦聖諦法。非苦聖諦法，幾非陰界入攝？問何等法？問苦聖諦法。除餘法。除何等法？除非苦聖諦法。乃至道聖諦亦如是。

眼根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非眼根法。除餘法。除何等法？除眼根法。非眼根法，幾非陰界入攝？問何等法？問眼根法。除餘法。除何等法？除非眼根法。乃至知已根亦如是。念覺法，幾非陰界入攝？問何等法？問非念覺法。除餘法。除何等法？除念覺法。非念覺法，幾非陰界入攝？問何等法？問念覺法。除餘法。除何等法？除非念覺法。乃至捨覺法亦如是。貪不善根法？幾非陰界入攝？問何等法？問非貪不善根法。除餘法。除何等法？除貪不善根法。非貪不善根法，幾非陰界入攝？問何等法？問貪不善根法。除餘法。除何等法？除非貪不善根法。恚、癡不善根法亦如是。無貪善根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非無貪善根法。除餘法。除何等法？除無貪善根法。非無貪善根法，幾非陰界入攝？問何等法？問無貪善根法。除餘法。除何等法？除非無貪善根法。無恚、無癡亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非眼根法。除餘法。除何等法？除眼根法。非眼根法，幾非陰界入攝？問何等法？問眼根法。除餘法。除何等法？除非眼根法。乃至知已根亦如是。念覺法，幾非陰界入攝？問何等法？問非念覺法。除餘法。除何等法？除念覺法。非念覺法，幾非陰界入攝？問何等法？問念覺法。除餘法。除何等法？除非念覺法。乃至捨覺法亦如是。貪不善根法？幾非陰界入攝？問何等法？問非貪不善根法。除餘法。除何等法？除貪不善根法。非貪不善根法，幾非陰界入攝？問何等法？問貪不善根法。除餘法。除何等法？除非貪不善根法。恚、癡不善根法亦如是。無貪善根法，幾非陰界入攝？問何等法？問非無貪善根法。除餘法。除何等法？除無貪善根法。非無貪善根法，幾非陰界入攝？問何等法？問無貪善根法。除餘法。除何等法？除非無貪善根法。無恚、無癡亦如是。

地大法，幾非陰界入攝？問何等法？問非地大法。除餘法。除何等法？除地大法。非地大法，幾非陰界入攝？問何等法？問地大法。除餘法。除何等法？除非地大法。水、火、風大亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地大法，幾非陰界入攝？問何等法？問非地大法。除餘法。除何等法？除地大法。非地大法，幾非陰界入攝？問何等法？問地大法。除餘法。除何等法？除非地大法。水、火、風大亦如是。

不殺生戒法，幾非陰界入攝？問何等法？問非不殺生戒法。除餘法。除何等法？除不殺生戒法。非不殺生戒法，幾非陰界入攝？問何等法？問不殺生戒法。除餘法。除何等法？除非不殺生戒法。乃至不飲酒不放逸處亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不殺生戒法，幾非陰界入攝？問何等法？問非不殺生戒法。除餘法。除何等法？除不殺生戒法。非不殺生戒法，幾非陰界入攝？問何等法？問不殺生戒法。除餘法。除何等法？除非不殺生戒法。乃至不飲酒不放逸處亦如是。

色法，幾非陰界入攝？問何等法？問非色法。除餘法。除何等法？除色法。非色法？幾非陰界入攝？問何等法？問色法。除餘法。除何等法？除非色法。乃至過去未來現在亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色法，幾非陰界入攝？問何等法？問非色法。除餘法。除何等法？除色法。非色法？幾非陰界入攝？問何等法？問色法。除餘法。除何等法？除非色法。乃至過去未來現在亦如是。