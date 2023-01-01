舍利弗阿毘曇論卷第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第二十一

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

攝相應分攝品之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝相應分攝品之一

一切攝非攝法當知，若立攝門便知：陰界入攝一切法、陰界入不攝一切法，陰界入如事攝一切法少分、陰界入不攝一切法少分，自性自性攝、自性非他性攝，自性繫於自性、自性非他性繫，亦攝非攝亦非攝非不攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切攝非攝法當知，若立攝門便知：陰界入攝一切法、陰界入不攝一切法，陰界入如事攝一切法少分、陰界入不攝一切法少分，自性自性攝、自性非他性攝，自性繫於自性、自性非他性繫，亦攝非攝亦非攝非不攝。

攝門者，謂苦諦繫法、非苦諦繫法，乃至道諦繫法、非道諦繫法，諸聖諦繫法、非諸聖諦繫法，根法、非根法，苦諦繫根法、非苦諦繫根法，乃至道諦繫根法、非道諦繫根法，諸聖諦繫根法、非諸聖諦繫根法，苦諦繫非根法、非苦諦繫非根法，乃至道諦繫非根法、非道諦繫非根法，諸聖諦繫非根法、非諸聖諦繫非根法。眼入法、非眼入法，乃至意入法、非意入法，色入法、非色入法，乃至法入法、非法入法；受法非受法、想法非想法、思法非思法、觸法非觸法、思惟法非思惟法、覺法非覺法、觀法非觀法、見法非見法、慧法非慧法、解脫法非解脫法；無貪法非無貪法、無瞋法非無瞋法、無癡法非無癡法、順信法非順信法、悔法非悔法、無悔法非無悔法、悅法非悅法、喜法非喜法、心進法非心進法、心除法非心除法、信法非信法、欲法非欲法、不放逸法非不放逸法、念法非念法、定法非定法、心捨法非心捨法、疑法非疑法、怖法非怖法；煩惱使法非煩惱使法、見使法非見使法、疑使法非疑使法、戒道使法非戒道使法、愛使法非愛使法、瞋恚使法非瞋恚使法、嫉妬使法非嫉妬使法、慳惜使法非慳惜使法、無明使法非無明使法、憍慢使法非憍慢使法、掉使法非掉使法；生法非生法、老法非老法、死法非死法、命法非命法、煩惱法非煩惱法；無想定法非無想定法、滅盡定法非滅盡定法、得果法非得果法、戒法非戒法、無戒法非無戒法、有漏身進法非有漏身進法、有漏身除法非有漏身除法；正語法非正語法、正業法非正業法、正命法非正命法、正身進法非正身進法、正身除法非正身除法、智緣盡法非智緣盡法、非智緣盡法非非智緣盡法、決定法非決定法、法住法非法住法、緣法非緣法、空處法非空處法，乃至非想非非想法非非想非非非想法。眼界法非眼界法，乃至法界法非法界法。色陰法非色陰法，乃至識陰法非識陰法。苦聖諦法非苦聖諦法，乃至道聖諦法非道聖諦法。眼根法非眼根法，乃至已知根法非已知根法。念覺法非念覺法，乃至捨覺法非捨覺法。貪不善根法非貪不善根法，乃至癡不善根法非癡不善根法。無貪善根法非無貪善根法，乃至無癡善根法非無癡善根法。地大法非地大法，乃至風大法非風大法。不殺生戒法非不殺生戒法，乃至不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法。色法非色法，乃至過去未來現在法非過去未來現在法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝門者，謂苦諦繫法、非苦諦繫法，乃至道諦繫法、非道諦繫法，諸聖諦繫法、非諸聖諦繫法，根法、非根法，苦諦繫根法、非苦諦繫根法，乃至道諦繫根法、非道諦繫根法，諸聖諦繫根法、非諸聖諦繫根法，苦諦繫非根法、非苦諦繫非根法，乃至道諦繫非根法、非道諦繫非根法，諸聖諦繫非根法、非諸聖諦繫非根法。眼入法、非眼入法，乃至意入法、非意入法，色入法、非色入法，乃至法入法、非法入法；受法非受法、想法非想法、思法非思法、觸法非觸法、思惟法非思惟法、覺法非覺法、觀法非觀法、見法非見法、慧法非慧法、解脫法非解脫法；無貪法非無貪法、無瞋法非無瞋法、無癡法非無癡法、順信法非順信法、悔法非悔法、無悔法非無悔法、悅法非悅法、喜法非喜法、心進法非心進法、心除法非心除法、信法非信法、欲法非欲法、不放逸法非不放逸法、念法非念法、定法非定法、心捨法非心捨法、疑法非疑法、怖法非怖法；煩惱使法非煩惱使法、見使法非見使法、疑使法非疑使法、戒道使法非戒道使法、愛使法非愛使法、瞋恚使法非瞋恚使法、嫉妬使法非嫉妬使法、慳惜使法非慳惜使法、無明使法非無明使法、憍慢使法非憍慢使法、掉使法非掉使法；生法非生法、老法非老法、死法非死法、命法非命法、煩惱法非煩惱法；無想定法非無想定法、滅盡定法非滅盡定法、得果法非得果法、戒法非戒法、無戒法非無戒法、有漏身進法非有漏身進法、有漏身除法非有漏身除法；正語法非正語法、正業法非正業法、正命法非正命法、正身進法非正身進法、正身除法非正身除法、智緣盡法非智緣盡法、非智緣盡法非非智緣盡法、決定法非決定法、法住法非法住法、緣法非緣法、空處法非空處法，乃至非想非非想法非非想非非非想法。眼界法非眼界法，乃至法界法非法界法。色陰法非色陰法，乃至識陰法非識陰法。苦聖諦法非苦聖諦法，乃至道聖諦法非道聖諦法。眼根法非眼根法，乃至已知根法非已知根法。念覺法非念覺法，乃至捨覺法非捨覺法。貪不善根法非貪不善根法，乃至癡不善根法非癡不善根法。無貪善根法非無貪善根法，乃至無癡善根法非無癡善根法。地大法非地大法，乃至風大法非風大法。不殺生戒法非不殺生戒法，乃至不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法。色法非色法，乃至過去未來現在法非過去未來現在法。

何謂苦諦繫法？除愛，餘非聖有為法，是名苦諦繫法。何謂非苦諦繫法？愛及聖非聖無為法，是名非苦諦繫法。何謂集諦繫法？愛，是名集諦繫法。何謂非集諦繫法？除愛，若餘法，是名非集諦繫法。何謂滅諦繫法？智緣盡，是名滅諦繫法。何謂非滅諦繫法？除智緣盡，若餘法，是名非滅諦繫法。何謂道諦繫法？八聖道，是名道諦繫法。何謂非道諦繫法？除八聖道，若餘法，是名非道諦繫法。何謂諸聖諦繫法？非聖有為法苦集滅道，是名諸聖諦繫法。何謂非諸聖諦繫法？除苦集滅道，若餘聖法及非聖無為，是名非諸聖諦繫法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂苦諦繫法？除愛，餘非聖有為法，是名苦諦繫法。何謂非苦諦繫法？愛及聖非聖無為法，是名非苦諦繫法。何謂集諦繫法？愛，是名集諦繫法。何謂非集諦繫法？除愛，若餘法，是名非集諦繫法。何謂滅諦繫法？智緣盡，是名滅諦繫法。何謂非滅諦繫法？除智緣盡，若餘法，是名非滅諦繫法。何謂道諦繫法？八聖道，是名道諦繫法。何謂非道諦繫法？除八聖道，若餘法，是名非道諦繫法。何謂諸聖諦繫法？非聖有為法苦集滅道，是名諸聖諦繫法。何謂非諸聖諦繫法？除苦集滅道，若餘聖法及非聖無為，是名非諸聖諦繫法。

何謂根法？非聖根及聖有為法，是名根法。何謂非根法？非聖非根及聖無為法，是名非根法。何謂苦諦繫根法？若根非聖，是名苦諦繫根法。何謂非苦諦繫根法？若根聖，是名非苦諦繫根法。何謂集諦繫根法？無集諦繫根法也。何謂非集諦繫根法？一切根，是名非集諦繫根法。何謂滅諦繫根法？無滅諦繫根法也。何謂非滅諦繫根法？一切根，是名非滅諦繫根法。何謂道諦繫根法？八聖道，是名道諦繫根法。何謂非道諦繫根法？除八聖道，若餘根，是名非道諦繫根法。何謂諸聖諦繫根法？若非繫根及餘八聖道，是名諸聖諦繫根法。何謂非諸聖諦繫根法？除八聖道，若餘聖根，是名非諸聖諦繫根法。何謂苦諦繫非根法？除愛，若餘非根法非根有為，是名苦諦繫非根法。何謂非苦諦繫非根法？愛及一切無為，是名非苦諦繫非根法。何謂集諦繫非根法？愛，是名集諦繫非根法。何謂非集諦繫非根法？除愛若餘非根，是名非集諦繫非根法。何謂滅諦繫非根法？智緣盡，是名滅諦繫非根法。何謂非滅諦繫非根法？除智緣盡，若餘非根，是名非滅諦繫非根法。何謂道諦繫非根法？無道諦繫非根法也。何謂非道諦繫非根法？一切非根，是名非道諦繫非根法。何謂諸聖諦繫非根法？若非聖非根苦集滅，是名諸聖諦繫非根法。何謂非諸聖諦繫非根法？除苦集滅，若餘非根，是名非諸聖諦繫非根法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂根法？非聖根及聖有為法，是名根法。何謂非根法？非聖非根及聖無為法，是名非根法。何謂苦諦繫根法？若根非聖，是名苦諦繫根法。何謂非苦諦繫根法？若根聖，是名非苦諦繫根法。何謂集諦繫根法？無集諦繫根法也。何謂非集諦繫根法？一切根，是名非集諦繫根法。何謂滅諦繫根法？無滅諦繫根法也。何謂非滅諦繫根法？一切根，是名非滅諦繫根法。何謂道諦繫根法？八聖道，是名道諦繫根法。何謂非道諦繫根法？除八聖道，若餘根，是名非道諦繫根法。何謂諸聖諦繫根法？若非繫根及餘八聖道，是名諸聖諦繫根法。何謂非諸聖諦繫根法？除八聖道，若餘聖根，是名非諸聖諦繫根法。何謂苦諦繫非根法？除愛，若餘非根法非根有為，是名苦諦繫非根法。何謂非苦諦繫非根法？愛及一切無為，是名非苦諦繫非根法。何謂集諦繫非根法？愛，是名集諦繫非根法。何謂非集諦繫非根法？除愛若餘非根，是名非集諦繫非根法。何謂滅諦繫非根法？智緣盡，是名滅諦繫非根法。何謂非滅諦繫非根法？除智緣盡，若餘非根，是名非滅諦繫非根法。何謂道諦繫非根法？無道諦繫非根法也。何謂非道諦繫非根法？一切非根，是名非道諦繫非根法。何謂諸聖諦繫非根法？若非聖非根苦集滅，是名諸聖諦繫非根法。何謂非諸聖諦繫非根法？除苦集滅，若餘非根，是名非諸聖諦繫非根法。

何謂眼入法？眼入，是名眼入法。何謂非眼入法？除眼根，若餘法，是名非眼入法。耳鼻舌身意亦如是。何謂色入法？色界，是名色入法。何謂非色入法？除色界，若餘法，是名非色入法。聲香味觸法入亦如是。何謂受法？若意所受，是名受法。何謂非受法？除受，若餘法，是名非受法。何謂想法？若想憶想，是名想法。何謂非想法？除想，若餘法，是名非想法。何謂思法？若思正思，是名思法。何謂非思法？除思，若餘法，是名非思法。何謂觸法？六觸，是名觸法。何謂非觸法？除觸，若餘法，是名非觸法。何謂思惟法？若計挍分別籌量憶念，是名思惟法。何謂非思惟法？除思惟，若餘法，是名非思惟法。何謂覺法？若覺憶想，是名覺法。何謂非覺法？除覺，若餘法，是名非覺法。何謂觀法？若心行微行順行，是名觀法。何謂非觀法？除觀，若餘法，是名非觀法。何謂見法？見慧無癡見使戒道使，是名見法。何謂非見法？除見，若餘法，是名非見法。慧法亦如是。何謂解脫法？若解脫、重解脫、究竟解脫，是名解脫法。何謂非解脫法？除解脫法，若餘法，是名非解脫法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂眼入法？眼入，是名眼入法。何謂非眼入法？除眼根，若餘法，是名非眼入法。耳鼻舌身意亦如是。何謂色入法？色界，是名色入法。何謂非色入法？除色界，若餘法，是名非色入法。聲香味觸法入亦如是。何謂受法？若意所受，是名受法。何謂非受法？除受，若餘法，是名非受法。何謂想法？若想憶想，是名想法。何謂非想法？除想，若餘法，是名非想法。何謂思法？若思正思，是名思法。何謂非思法？除思，若餘法，是名非思法。何謂觸法？六觸，是名觸法。何謂非觸法？除觸，若餘法，是名非觸法。何謂思惟法？若計挍分別籌量憶念，是名思惟法。何謂非思惟法？除思惟，若餘法，是名非思惟法。何謂覺法？若覺憶想，是名覺法。何謂非覺法？除覺，若餘法，是名非覺法。何謂觀法？若心行微行順行，是名觀法。何謂非觀法？除觀，若餘法，是名非觀法。何謂見法？見慧無癡見使戒道使，是名見法。何謂非見法？除見，若餘法，是名非見法。慧法亦如是。何謂解脫法？若解脫、重解脫、究竟解脫，是名解脫法。何謂非解脫法？除解脫法，若餘法，是名非解脫法。

何謂無貪法？若法不希望，是名無貪法。何謂非無貪法？除無貪，若餘法，是名非無貪法。何謂無恚法？若無惱，是名無恚法。何謂非無恚法？除無恚，若餘法，是名非無恚法。何謂無癡法？善見善慧無癡，是名無癡法。何謂非無癡法？除無癡，若餘法，是名非無癡法。何謂順信法？善信信根順信，是名順信法。何謂非順信法？除順信，若餘法，是名非順信法。何謂悔法？於作非作處作非作已，若悔心燋熱，是名悔法。何謂無悔法？除悔，若餘法，是名無悔法。何謂非悔法？於作非作處作非作已，若不悔、心不燋熱，是名非悔法。何謂非無悔法？除非悔，若餘法，是名非無悔法。何謂悅法？若心悅豫，是名悅法。何謂非悅法？除悅法，若餘法，是名非悅法。何謂喜法？若喜踊躍、重踊躍、寂靜心歡，是名喜法。何謂非喜法？除喜法，若餘法，是名非喜法。何謂心進法？若心發起、顯出、越度，是名心進法。何謂非心進法？除心進，若餘法，是名非心進法。何謂心除法？若心樂、心調、心輕、心軟，是名心除法。何謂非心除法？除心除，若餘法，是名非心除法。何謂信法？若信入信，是名信法。何謂非信法？除信法，若餘法，是名非信法。何謂欲法？若悕望欲作，是名欲法。何謂非欲法？除欲，若餘法，是名非欲法。何謂不放逸法？若護心，是名不放逸法。何謂非不放逸法？除不放逸，若餘法，是名非不放逸法。何謂念法？若念憶念，是名念法。何謂非念法？除念，若餘法，是名非念法。何謂定法？若一心，是名定法。何謂非定法？除定，若餘法，是名非定法。何謂心捨法？若捨、勝捨、順捨、心無作、非受，是名心捨法。何謂非心捨法？除心捨，若餘法，是名非心捨法。何謂疑法？若不到所斷煩惱處，是名疑法。何謂非疑法？除疑，若餘法，是名非疑法。何謂怖法？若驚畏，是名怖法。何謂非怖法？除怖，若餘法，是名非怖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無貪法？若法不希望，是名無貪法。何謂非無貪法？除無貪，若餘法，是名非無貪法。何謂無恚法？若無惱，是名無恚法。何謂非無恚法？除無恚，若餘法，是名非無恚法。何謂無癡法？善見善慧無癡，是名無癡法。何謂非無癡法？除無癡，若餘法，是名非無癡法。何謂順信法？善信信根順信，是名順信法。何謂非順信法？除順信，若餘法，是名非順信法。何謂悔法？於作非作處作非作已，若悔心燋熱，是名悔法。何謂無悔法？除悔，若餘法，是名無悔法。何謂非悔法？於作非作處作非作已，若不悔、心不燋熱，是名非悔法。何謂非無悔法？除非悔，若餘法，是名非無悔法。何謂悅法？若心悅豫，是名悅法。何謂非悅法？除悅法，若餘法，是名非悅法。何謂喜法？若喜踊躍、重踊躍、寂靜心歡，是名喜法。何謂非喜法？除喜法，若餘法，是名非喜法。何謂心進法？若心發起、顯出、越度，是名心進法。何謂非心進法？除心進，若餘法，是名非心進法。何謂心除法？若心樂、心調、心輕、心軟，是名心除法。何謂非心除法？除心除，若餘法，是名非心除法。何謂信法？若信入信，是名信法。何謂非信法？除信法，若餘法，是名非信法。何謂欲法？若悕望欲作，是名欲法。何謂非欲法？除欲，若餘法，是名非欲法。何謂不放逸法？若護心，是名不放逸法。何謂非不放逸法？除不放逸，若餘法，是名非不放逸法。何謂念法？若念憶念，是名念法。何謂非念法？除念，若餘法，是名非念法。何謂定法？若一心，是名定法。何謂非定法？除定，若餘法，是名非定法。何謂心捨法？若捨、勝捨、順捨、心無作、非受，是名心捨法。何謂非心捨法？除心捨，若餘法，是名非心捨法。何謂疑法？若不到所斷煩惱處，是名疑法。何謂非疑法？除疑，若餘法，是名非疑法。何謂怖法？若驚畏，是名怖法。何謂非怖法？除怖，若餘法，是名非怖法。

何謂煩惱使法？若十使，是名煩惱使法。何謂非煩惱使法？除十使，若餘法，是名非煩惱使法。何謂見使法？不善見、不善慧，若見使分見使，是名見使法。何謂非見使法？除見使，若餘法，是名非見使法。何謂疑使法？如上說。何謂非疑使法？除疑使，若餘法，是名非疑使法。何謂戒道使法？不善見、不善慧，若戒道分戒道，是名戒道使法。何謂非戒道使法？除戒道使，若餘法，是名非戒道使法。何謂愛使法？欲染，是名愛使法。何謂非愛使法？除愛使，若餘法，是名非愛使法。何謂瞋恚使法？惱害，是名瞋恚使法。何謂非瞋恚使法？除瞋恚使，若餘法，是名非瞋恚使法。何謂嫉妬使法？若他得利養尊重恭敬，於彼憎嫉、重憎嫉、究竟憎嫉，是名嫉妬使法。何謂非嫉妬使法？除嫉妬使，若餘法，是名非嫉妬使法。何謂慳惜使法？若於財物不施不與、心悋不捨，是名慳惜使法。何謂非慳惜使法？除慳惜使，若餘法，是名非慳惜使法。何謂無明使法？癡不善根，是名無明使法。何謂非無明使法？除無明使法，若餘法，是名非無明使法。何謂憍慢使法？若以慢自高，是名憍慢使法。何謂非憍慢使法？除憍慢使，若餘法，是名非憍慢使法。何謂掉使法？若掉、重掉、究竟掉、動、不定、奔逸、心不寂靜，是名掉使法。何謂非掉使法？除掉使，若餘法，是名非掉使法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂煩惱使法？若十使，是名煩惱使法。何謂非煩惱使法？除十使，若餘法，是名非煩惱使法。何謂見使法？不善見、不善慧，若見使分見使，是名見使法。何謂非見使法？除見使，若餘法，是名非見使法。何謂疑使法？如上說。何謂非疑使法？除疑使，若餘法，是名非疑使法。何謂戒道使法？不善見、不善慧，若戒道分戒道，是名戒道使法。何謂非戒道使法？除戒道使，若餘法，是名非戒道使法。何謂愛使法？欲染，是名愛使法。何謂非愛使法？除愛使，若餘法，是名非愛使法。何謂瞋恚使法？惱害，是名瞋恚使法。何謂非瞋恚使法？除瞋恚使，若餘法，是名非瞋恚使法。何謂嫉妬使法？若他得利養尊重恭敬，於彼憎嫉、重憎嫉、究竟憎嫉，是名嫉妬使法。何謂非嫉妬使法？除嫉妬使，若餘法，是名非嫉妬使法。何謂慳惜使法？若於財物不施不與、心悋不捨，是名慳惜使法。何謂非慳惜使法？除慳惜使，若餘法，是名非慳惜使法。何謂無明使法？癡不善根，是名無明使法。何謂非無明使法？除無明使法，若餘法，是名非無明使法。何謂憍慢使法？若以慢自高，是名憍慢使法。何謂非憍慢使法？除憍慢使，若餘法，是名非憍慢使法。何謂掉使法？若掉、重掉、究竟掉、動、不定、奔逸、心不寂靜，是名掉使法。何謂非掉使法？除掉使，若餘法，是名非掉使法。

何謂生法？若陰起，是名生法。何謂非生法？除生，若餘法，是名非生法。何謂老法？若陰衰，是名老法。何謂非老法？除老，若餘法，是名非老法。何謂死法？若陰壞，是名死法。何謂非死法？除死，若餘法，是名非死法。何謂命法？若眾生住，是名命法。何謂非命法？除命，若餘法，是名非命法。何謂煩惱結法？十結，是名煩惱結法。何謂非煩惱結法？除結，若餘法，是名非煩惱結法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂生法？若陰起，是名生法。何謂非生法？除生，若餘法，是名非生法。何謂老法？若陰衰，是名老法。何謂非老法？除老，若餘法，是名非老法。何謂死法？若陰壞，是名死法。何謂非死法？除死，若餘法，是名非死法。何謂命法？若眾生住，是名命法。何謂非命法？除命，若餘法，是名非命法。何謂煩惱結法？十結，是名煩惱結法。何謂非煩惱結法？除結，若餘法，是名非煩惱結法。

何謂無想定法？若離果實天，若心心數法寂靜入定，是名無想定法。何謂非無想定法？除無想定，若餘法，是名非無想定法。何謂得果法？若證果，是名得果法。何謂非得果法？除得果，若餘法，是名非得果法。何謂滅盡定法？若離非想非非想處，若心心數法寂靜出世法，是名滅盡定法。何謂非滅盡定法？除滅盡定，若餘法，是名非滅盡定法。何謂非戒法？七種非戒，是名非戒法。何謂無戒法？除非戒法，若餘法，是名無戒法。何謂戒法？七種戒，是名戒法。何謂無戒法？除戒，若餘法，是名無戒法。何謂有漏身進法？若以有漏身發起、顯出、越度，是名有漏身進法。何謂非有漏身進法？除有漏身進，若餘法，是名非有漏身進法。何謂有漏身除法？若有漏身樂、身調、身輕、身軟、身除，是名有漏身除法。何謂非有漏身除法？除有漏身除，若餘法，是名非有漏身除法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無想定法？若離果實天，若心心數法寂靜入定，是名無想定法。何謂非無想定法？除無想定，若餘法，是名非無想定法。何謂得果法？若證果，是名得果法。何謂非得果法？除得果，若餘法，是名非得果法。何謂滅盡定法？若離非想非非想處，若心心數法寂靜出世法，是名滅盡定法。何謂非滅盡定法？除滅盡定，若餘法，是名非滅盡定法。何謂非戒法？七種非戒，是名非戒法。何謂無戒法？除非戒法，若餘法，是名無戒法。何謂戒法？七種戒，是名戒法。何謂無戒法？除戒，若餘法，是名無戒法。何謂有漏身進法？若以有漏身發起、顯出、越度，是名有漏身進法。何謂非有漏身進法？除有漏身進，若餘法，是名非有漏身進法。何謂有漏身除法？若有漏身樂、身調、身輕、身軟、身除，是名有漏身除法。何謂非有漏身除法？除有漏身除，若餘法，是名非有漏身除法。

何謂正語法？若法於口四過遠離、不樂，守護攝行，是名正語法。何謂非正語法？除正語，若餘法，是名非正語法。何謂正業法？若身三惡遠離、不樂，守護攝行，是名正業法。何謂非正業法？除正業，若餘法，是名非正業法。何謂正命法？除身口惡行，若餘邪命不作不樂，守護攝行，是名正命法。何謂非正命法？除正命，若餘法，是名非正命法。何謂正身進法？若無漏身發起、顯出、越度，是名正身進法。何謂非正身進法？除正身進，若餘法，是名非正身進法。何謂正身除法？無漏身樂、身調、身輕、身軟、身除，是名正身除法。何謂非正身除法？除正身除，若餘法，是名非正身除法。何謂智緣盡法？若諸因盡無餘，是名智緣盡法。何謂無智緣盡法？除智緣盡，若餘法，是名無智緣盡法。何謂非智緣盡法？若有為法眾緣不會，是名非智緣盡法。何謂非非智緣盡法？除非智緣盡，若餘法，是名非非智緣盡法。何謂決定法？若法畢定，是名決定法。何謂非決定法？除決定，若餘法，是名非決定法。何謂法住法？除緣如爾，若餘法如爾不變不異、非異物、常法實法、法住法定非緣，是名法住法。何謂非法住法？除法住法，若餘法，是名非法住法。何謂緣法？若緣如爾，是名緣法。何謂非緣法？除緣，若餘法，是名非緣法。何謂空處法？空處二種，或有為、或無為。何謂有為空處？若空處定、空處生。何謂空處定？若比丘離一切色想、滅瞋恚想、不思惟若干想，成就無邊空處行，是名空處定。何謂空處生？若定親近多修學已，空處天上受四種我分受想行識，是名空處生。如是空處定、空處生，是名有為空處。何謂無為空處？若以智斷空處，是名無為空處。識處、不用處、非想非非想處亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂正語法？若法於口四過遠離、不樂，守護攝行，是名正語法。何謂非正語法？除正語，若餘法，是名非正語法。何謂正業法？若身三惡遠離、不樂，守護攝行，是名正業法。何謂非正業法？除正業，若餘法，是名非正業法。何謂正命法？除身口惡行，若餘邪命不作不樂，守護攝行，是名正命法。何謂非正命法？除正命，若餘法，是名非正命法。何謂正身進法？若無漏身發起、顯出、越度，是名正身進法。何謂非正身進法？除正身進，若餘法，是名非正身進法。何謂正身除法？無漏身樂、身調、身輕、身軟、身除，是名正身除法。何謂非正身除法？除正身除，若餘法，是名非正身除法。何謂智緣盡法？若諸因盡無餘，是名智緣盡法。何謂無智緣盡法？除智緣盡，若餘法，是名無智緣盡法。何謂非智緣盡法？若有為法眾緣不會，是名非智緣盡法。何謂非非智緣盡法？除非智緣盡，若餘法，是名非非智緣盡法。何謂決定法？若法畢定，是名決定法。何謂非決定法？除決定，若餘法，是名非決定法。何謂法住法？除緣如爾，若餘法如爾不變不異、非異物、常法實法、法住法定非緣，是名法住法。何謂非法住法？除法住法，若餘法，是名非法住法。何謂緣法？若緣如爾，是名緣法。何謂非緣法？除緣，若餘法，是名非緣法。何謂空處法？空處二種，或有為、或無為。何謂有為空處？若空處定、空處生。何謂空處定？若比丘離一切色想、滅瞋恚想、不思惟若干想，成就無邊空處行，是名空處定。何謂空處生？若定親近多修學已，空處天上受四種我分受想行識，是名空處生。如是空處定、空處生，是名有為空處。何謂無為空處？若以智斷空處，是名無為空處。識處、不用處、非想非非想處亦如是。

何謂眼界法？眼入，是名眼界法。何謂非眼界法？除眼界，若餘法，是名非眼界法。乃至意識界亦如是。何謂色陰法？若十色入及法入色，是名色陰法。何謂非色陰法？除色陰，若餘法，是名非色陰法。何謂受陰法？若六受，是名受陰法。何謂非受陰法？除受陰，若餘法，是名非受陰法。何謂想陰法？若六想，是名想陰法。何謂非想陰法？除想陰法，若餘法，是名非想陰法。何謂行陰法？六思，是名行陰法。何謂非行陰法？除行陰，若餘法，是名非行陰法。何謂識陰法？六識，是名識陰法。何謂非識陰法？除識陰，若餘法，是名非識陰法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂眼界法？眼入，是名眼界法。何謂非眼界法？除眼界，若餘法，是名非眼界法。乃至意識界亦如是。何謂色陰法？若十色入及法入色，是名色陰法。何謂非色陰法？除色陰，若餘法，是名非色陰法。何謂受陰法？若六受，是名受陰法。何謂非受陰法？除受陰，若餘法，是名非受陰法。何謂想陰法？若六想，是名想陰法。何謂非想陰法？除想陰法，若餘法，是名非想陰法。何謂行陰法？六思，是名行陰法。何謂非行陰法？除行陰，若餘法，是名非行陰法。何謂識陰法？六識，是名識陰法。何謂非識陰法？除識陰，若餘法，是名非識陰法。

何謂苦聖諦法？八苦，是名苦聖諦法。何謂非苦聖諦法？除苦聖諦，若餘法，是名非苦聖諦法。何謂集聖諦法？謂愛復有欲染喜樂，是名集聖諦法。何謂非集聖諦法？除集聖諦，若餘法，是名非集聖諦法。何謂滅聖諦法？愛離捨出解脫滅盡無餘，是名滅聖諦法。何謂非滅聖諦法？除滅聖諦，若餘法，是名非滅聖諦法。何謂道聖諦法？八聖道，是名道聖諦法。何謂非道聖諦法？除八聖道，若餘法，是名非道聖諦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂苦聖諦法？八苦，是名苦聖諦法。何謂非苦聖諦法？除苦聖諦，若餘法，是名非苦聖諦法。何謂集聖諦法？謂愛復有欲染喜樂，是名集聖諦法。何謂非集聖諦法？除集聖諦，若餘法，是名非集聖諦法。何謂滅聖諦法？愛離捨出解脫滅盡無餘，是名滅聖諦法。何謂非滅聖諦法？除滅聖諦，若餘法，是名非滅聖諦法。何謂道聖諦法？八聖道，是名道聖諦法。何謂非道聖諦法？除八聖道，若餘法，是名非道聖諦法。

何謂眼根法？眼入，是名眼根法。何謂非眼根法？除眼根，若餘法，是名非眼根法。耳鼻舌身根亦如是。何謂女根法？女身、女性、女相、女形，是名女根法。何謂非女根法？除女根，若餘法，是名非女根法。何謂男根法？男身、男性、男相、男形，是名男根法。何謂非男根法？除男根，若餘法，是名非男根法。何謂命根法？若壽，是名命根法。何謂非命根法？除命根，若餘法，是名非命根法。何謂樂根法？受陰中樂根，是名樂根法。何謂非樂根法？除樂根，若餘法，是名非樂根法。苦根、憂根、喜根、捨根亦如是。何謂意根法？意入，是名意根法。何謂非意根法？除意根，若餘法，是名非意根法。何謂信根法？聖信聖順信信根，是名信根法。何謂非信根法？除信根，若餘法，是名非信根法。何謂進根法？聖心進、正身進進根，是名進根法。何謂非進根法？除進根，若餘法，是名非進根法。何謂念根法？聖念念根，是名念根法。何謂非念根法？除念根，若餘法，是名非念根法。何謂定根法？聖定根法，是名定根法。何謂非定根法？除定根，若餘法，是名非定根法。何謂慧根法？聖見聖慧聖無癡根，是名慧根法。何謂非慧根法？除慧根，若餘法，是名非慧根法。何謂未知欲知根法？堅信堅法人，聖無漏法非根得名根，謂想思等分，是名未知欲知根法。何謂非未知欲知根法？除未知欲知根，若餘法，是名非未知欲知根法。知根、知已根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂眼根法？眼入，是名眼根法。何謂非眼根法？除眼根，若餘法，是名非眼根法。耳鼻舌身根亦如是。何謂女根法？女身、女性、女相、女形，是名女根法。何謂非女根法？除女根，若餘法，是名非女根法。何謂男根法？男身、男性、男相、男形，是名男根法。何謂非男根法？除男根，若餘法，是名非男根法。何謂命根法？若壽，是名命根法。何謂非命根法？除命根，若餘法，是名非命根法。何謂樂根法？受陰中樂根，是名樂根法。何謂非樂根法？除樂根，若餘法，是名非樂根法。苦根、憂根、喜根、捨根亦如是。何謂意根法？意入，是名意根法。何謂非意根法？除意根，若餘法，是名非意根法。何謂信根法？聖信聖順信信根，是名信根法。何謂非信根法？除信根，若餘法，是名非信根法。何謂進根法？聖心進、正身進進根，是名進根法。何謂非進根法？除進根，若餘法，是名非進根法。何謂念根法？聖念念根，是名念根法。何謂非念根法？除念根，若餘法，是名非念根法。何謂定根法？聖定根法，是名定根法。何謂非定根法？除定根，若餘法，是名非定根法。何謂慧根法？聖見聖慧聖無癡根，是名慧根法。何謂非慧根法？除慧根，若餘法，是名非慧根法。何謂未知欲知根法？堅信堅法人，聖無漏法非根得名根，謂想思等分，是名未知欲知根法。何謂非未知欲知根法？除未知欲知根，若餘法，是名非未知欲知根法。知根、知已根亦如是。

何謂念覺法？聖念覺，是名念覺法。何謂非念覺法？除念覺，若餘法，是名非念覺法。何謂擇法覺法？聖見聖慧聖無癡擇法覺，是名擇法覺法。何謂非擇法覺法？除擇法覺，若餘法，是名非擇法覺法。何謂進覺法？聖心進正身進覺，是名進覺法。何謂非進覺法？除進覺，若餘法，是名非進覺法。何謂喜覺法？聖喜喜覺，是名喜覺法。何謂非喜覺法？除喜覺，若餘法，是名非喜覺法。何謂除覺法？聖心除除覺，是名除覺法。何謂非除覺法？除除覺，若餘法，是名非除覺法。何謂定覺法？聖定定覺，是名定覺法。何謂非定覺法？除定覺，若餘法，是名非定覺法。何謂捨覺法？聖心捨捨覺，是名捨覺法。何謂非捨覺法？除捨覺，若餘法，是名非捨覺法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂念覺法？聖念覺，是名念覺法。何謂非念覺法？除念覺，若餘法，是名非念覺法。何謂擇法覺法？聖見聖慧聖無癡擇法覺，是名擇法覺法。何謂非擇法覺法？除擇法覺，若餘法，是名非擇法覺法。何謂進覺法？聖心進正身進覺，是名進覺法。何謂非進覺法？除進覺，若餘法，是名非進覺法。何謂喜覺法？聖喜喜覺，是名喜覺法。何謂非喜覺法？除喜覺，若餘法，是名非喜覺法。何謂除覺法？聖心除除覺，是名除覺法。何謂非除覺法？除除覺，若餘法，是名非除覺法。何謂定覺法？聖定定覺，是名定覺法。何謂非定覺法？除定覺，若餘法，是名非定覺法。何謂捨覺法？聖心捨捨覺，是名捨覺法。何謂非捨覺法？除捨覺，若餘法，是名非捨覺法。

何謂貪不善根法？若希望，是名貪不善根法。何謂非貪不善根法？除貪不善根，若餘法，是名非貪不善根法。恚、癡亦如是。何謂無貪善根法？若不希望，是名無貪善根法。何謂非無貪善根法？除無貪善根，若餘法，是名非無貪善根法。無恚、無癡亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂貪不善根法？若希望，是名貪不善根法。何謂非貪不善根法？除貪不善根，若餘法，是名非貪不善根法。恚、癡亦如是。何謂無貪善根法？若不希望，是名無貪善根法。何謂非無貪善根法？除無貪善根，若餘法，是名非無貪善根法。無恚、無癡亦如是。

何謂地大法？觸入中地大，是名地大法。何謂非地大法？除地大，若餘法，是名非地大法。水、火、風大亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂地大法？觸入中地大，是名地大法。何謂非地大法？除地大，若餘法，是名非地大法。水、火、風大亦如是。

何謂不殺生戒法？不殺戒，是名不殺生戒法。何謂非不殺生戒法？除不殺生戒，若餘法，是名非不殺生戒法。乃至不飲酒不放逸亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不殺生戒法？不殺戒，是名不殺生戒法。何謂非不殺生戒法？除不殺生戒，若餘法，是名非不殺生戒法。乃至不飲酒不放逸亦如是。

何謂色法？若法色，是名色法。何謂非色法？除色，若餘法，是名非色法。何謂可見法？色入，是名可見法。何謂不可見法？除色入，若餘法，是名不可見法。何謂有對法？十色入，是名有對法。何謂無對法？意入、法入，是名無對法。何謂聖法？若法無漏，是名聖法。何謂非聖法？若法有漏，是名非聖法。有漏無漏、有染無染、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝亦如是。何謂受法？若法內，是名受法。何謂非受法？若法外，是名非受法。何謂內法？若法受，是名內法。何謂外法？若法非受，是名外法。何謂有報法？若法報法，是名有報法。何謂無報法？若法報若非報非報法，是名無報法。何謂心法？意入，是名心法。何謂非心法？除心，若餘法，是名非心法。何謂心相應法？若法心數，是名心相應法。何謂無心相應法？若法非心數及心，是名無心相應法。何謂非心相應法？若法非心數，是名非心相應法。何謂非不心相應法？若法心數，是名非不心相應法。何謂非心相應非心不相應法？意入，是名非心相應非心不相應法。何謂非非心相應非非不心相應法？若法心數非心數，是名非非心相應非非不心相應法。何謂心數法？除心，若餘有緣法，是名心數法。何謂非心數法？若法無緣及心，是名非心數法。何謂有緣法？若法心數及心，是名有緣法。何謂無緣法？除心，若餘非心數法，是名無緣法。何謂共心法？若法隨心轉共心生共住共滅，是名共心法。何謂不共心法？若法不隨心轉不共心生不共住不共滅，是名不共心法。隨心轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂色法？若法色，是名色法。何謂非色法？除色，若餘法，是名非色法。何謂可見法？色入，是名可見法。何謂不可見法？除色入，若餘法，是名不可見法。何謂有對法？十色入，是名有對法。何謂無對法？意入、法入，是名無對法。何謂聖法？若法無漏，是名聖法。何謂非聖法？若法有漏，是名非聖法。有漏無漏、有染無染、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝亦如是。何謂受法？若法內，是名受法。何謂非受法？若法外，是名非受法。何謂內法？若法受，是名內法。何謂外法？若法非受，是名外法。何謂有報法？若法報法，是名有報法。何謂無報法？若法報若非報非報法，是名無報法。何謂心法？意入，是名心法。何謂非心法？除心，若餘法，是名非心法。何謂心相應法？若法心數，是名心相應法。何謂無心相應法？若法非心數及心，是名無心相應法。何謂非心相應法？若法非心數，是名非心相應法。何謂非不心相應法？若法心數，是名非不心相應法。何謂非心相應非心不相應法？意入，是名非心相應非心不相應法。何謂非非心相應非非不心相應法？若法心數非心數，是名非非心相應非非不心相應法。何謂心數法？除心，若餘有緣法，是名心數法。何謂非心數法？若法無緣及心，是名非心數法。何謂有緣法？若法心數及心，是名有緣法。何謂無緣法？除心，若餘非心數法，是名無緣法。何謂共心法？若法隨心轉共心生共住共滅，是名共心法。何謂不共心法？若法不隨心轉不共心生不共住不共滅，是名不共心法。隨心轉亦如是。

何謂業法？身口意業，是名業法。何謂非業法？除身口意業，若餘法，是名非業法。何謂業相應法？若法思相應，是名業相應法。何謂無業相應法？若非思相應及思，是名無業相應法。何謂非業相應法？若法非思相應，是名非業相應法。何謂非無業相應法？若法思相應，是名非無業相應法。何謂非業相應非不業相應法？思，是名非業相應非不業相應法。何謂非非業相應非非不業相應法？若思相應若非思相應，是名非非業相應非非不業相應法。何謂共業法？若法隨業轉共業生共住共滅，是名共業法。何謂非共業法？若法不隨業轉不共生不共住不共滅，是名不共業法。隨業轉、不隨業轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂業法？身口意業，是名業法。何謂非業法？除身口意業，若餘法，是名非業法。何謂業相應法？若法思相應，是名業相應法。何謂無業相應法？若非思相應及思，是名無業相應法。何謂非業相應法？若法非思相應，是名非業相應法。何謂非無業相應法？若法思相應，是名非無業相應法。何謂非業相應非不業相應法？思，是名非業相應非不業相應法。何謂非非業相應非非不業相應法？若思相應若非思相應，是名非非業相應非非不業相應法。何謂共業法？若法隨業轉共業生共住共滅，是名共業法。何謂非共業法？若法不隨業轉不共生不共住不共滅，是名不共業法。隨業轉、不隨業轉亦如是。

何謂因法？若法有緣、若無緣有報，除得果，若法無緣善報及四大，是名因法。何謂無因法？若法無緣、無報、不共業、得果，是名無因法。何謂有因法？若法有緒，是名有因法。何謂無因法？若法無緒，是名無因法。有緒無緒、有緣無緣、有為無為亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂因法？若法有緣、若無緣有報，除得果，若法無緣善報及四大，是名因法。何謂無因法？若法無緣、無報、不共業、得果，是名無因法。何謂有因法？若法有緒，是名有因法。何謂無因法？若法無緒，是名無因法。有緒無緒、有緣無緣、有為無為亦如是。

何謂知法？一切法知如相知見，是名知法。何謂非知法？無非知法。復次一切法不如相知見，是名非知法。識非識、了非了、解非解亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂知法？一切法知如相知見，是名知法。何謂非知法？無非知法。復次一切法不如相知見，是名非知法。識非識、了非了、解非解亦如是。

何謂斷智知法？若法不善，是名斷智知法。何謂非斷智知法？若法善、無記，是名非斷智知法。斷非斷亦如是。何謂修法？若法善，是名修法。何謂非修法？若法不善、無記，是名非修法。何謂證法？一切法證如相知見，是名證法。何謂非證法？無非證法。復次一切法非證不如相知見，是名非證法。何謂善法？若法修，是名善法。何謂無善法？若法不善、無記，是名無善法。何謂不善法？若法斷，是名不善法。何謂無不善法？若法善、無記，是名無不善法。何謂無記法？若法受、若非報非報法，是名無記法。何謂無無記法？若法善、不善，是名無無記法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂斷智知法？若法不善，是名斷智知法。何謂非斷智知法？若法善、無記，是名非斷智知法。斷非斷亦如是。何謂修法？若法善，是名修法。何謂非修法？若法不善、無記，是名非修法。何謂證法？一切法證如相知見，是名證法。何謂非證法？無非證法。復次一切法非證不如相知見，是名非證法。何謂善法？若法修，是名善法。何謂無善法？若法不善、無記，是名無善法。何謂不善法？若法斷，是名不善法。何謂無不善法？若法善、無記，是名無不善法。何謂無記法？若法受、若非報非報法，是名無記法。何謂無無記法？若法善、不善，是名無無記法。

何謂學法？若法聖非無學，是名學法。何謂非學法？若法非聖若無學，是名非學法。何謂無學法？若法聖非學，是名無學法。何謂非無學法？若法非聖若學，是名非無學法。何謂非學非無學法？若法非聖，是名非學非無學法。何謂非非學非非無學法？若法聖，是名非非學非非無學法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂學法？若法聖非無學，是名學法。何謂非學法？若法非聖若無學，是名非學法。何謂無學法？若法聖非學，是名無學法。何謂非無學法？若法非聖若學，是名非無學法。何謂非學非無學法？若法非聖，是名非學非無學法。何謂非非學非非無學法？若法聖，是名非非學非非無學法。

何謂報法？若受若善報，是名報法。何謂非報法？若不善若善有報，若非報非報法，是名非報法。何謂報法法？若法有報，是名報法法。何謂非報法法？若報若非報非報法，是名非報法法。何謂非報非報法法？若法無記非我分攝聖無為，是名非報非報法法。何謂非非報非非報法法？若報若報法，是名非非報非非報法法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂報法？若受若善報，是名報法。何謂非報法？若不善若善有報，若非報非報法，是名非報法。何謂報法法？若法有報，是名報法法。何謂非報法法？若報若非報非報法，是名非報法法。何謂非報非報法法？若法無記非我分攝聖無為，是名非報非報法法。何謂非非報非非報法法？若報若報法，是名非非報非非報法法。

何謂見斷法？若法不善非思惟斷，是名見斷法。何謂非見斷法？若法善無記若思惟斷，是名非見斷法。何謂思惟斷法？若法不善非見斷，是名思惟斷法。何謂非思惟斷法？若法善若無記見斷，是名非思惟斷法。何謂非見斷非思惟斷法？若法善無記，是名非見斷非思惟斷法。何謂非非見斷非非思惟斷法？若法不善，是名非非見斷非非思惟斷法。何謂見斷因法？若法見斷若見斷法報，是名見斷因法。何謂非見斷因法？若法善若善法報、若思惟斷、若思惟斷法報、若非報非報法，是名非見斷因法。何謂思惟斷因法？若法思惟斷、若思惟斷法報，是名思惟斷因法。何謂非思惟斷因法？若法善若善法報、若見斷法報、若非報非報法，是名非思惟斷因法。何謂非見斷非思惟斷因法？若法善若善法報、若非非報報法，是名非見斷非思惟斷因法。何謂非非見斷非非思惟斷因法？若法不善、若不善法報，是名非非見斷非非思惟斷因法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂見斷法？若法不善非思惟斷，是名見斷法。何謂非見斷法？若法善無記若思惟斷，是名非見斷法。何謂思惟斷法？若法不善非見斷，是名思惟斷法。何謂非思惟斷法？若法善若無記見斷，是名非思惟斷法。何謂非見斷非思惟斷法？若法善無記，是名非見斷非思惟斷法。何謂非非見斷非非思惟斷法？若法不善，是名非非見斷非非思惟斷法。何謂見斷因法？若法見斷若見斷法報，是名見斷因法。何謂非見斷因法？若法善若善法報、若思惟斷、若思惟斷法報、若非報非報法，是名非見斷因法。何謂思惟斷因法？若法思惟斷、若思惟斷法報，是名思惟斷因法。何謂非思惟斷因法？若法善若善法報、若見斷法報、若非報非報法，是名非思惟斷因法。何謂非見斷非思惟斷因法？若法善若善法報、若非非報報法，是名非見斷非思惟斷因法。何謂非非見斷非非思惟斷因法？若法不善、若不善法報，是名非非見斷非非思惟斷因法。

何謂欲界繫法？若法欲漏有漏，是名欲界繫法。何謂非欲界繫法？若法色無色界繫法若不繫，是名非欲界繫法。何謂色界繫法？若法色漏有漏，是名色界繫法。何謂非色界繫法？若欲界無色界繫若不繫，是名非色界繫法。何謂無色界繫法？若法無色漏有漏，是名無色界繫法。何謂非無色界繫法？若法欲界若色界繫若不繫，是名非無色界繫法。何謂不繫法？若聖無漏無為，是名不繫法。何謂非不繫法？若三界繫，是名非不繫法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂欲界繫法？若法欲漏有漏，是名欲界繫法。何謂非欲界繫法？若法色無色界繫法若不繫，是名非欲界繫法。何謂色界繫法？若法色漏有漏，是名色界繫法。何謂非色界繫法？若欲界無色界繫若不繫，是名非色界繫法。何謂無色界繫法？若法無色漏有漏，是名無色界繫法。何謂非無色界繫法？若法欲界若色界繫若不繫，是名非無色界繫法。何謂不繫法？若聖無漏無為，是名不繫法。何謂非不繫法？若三界繫，是名非不繫法。

何謂過去法？若法生已滅，是名過去法。何謂非過去法？若未來現在、非過去非未來非現在，是名非過去法。何謂未來法？若法未生未出，是名未來法。何謂非未來法？若過去現在、若非過去非未來非現在，是名非未來法。何謂現在法？若法生未滅，是名現在法。何謂非現在法？若法過去未來、非過去非現在，是名非現在法。何謂非過去非未來非現在法？若法無為，是名非過去非未來非現在法。何謂非非過去未來現在法？若法過去、未來、現在，是名非非過去未來現在法(性門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂過去法？若法生已滅，是名過去法。何謂非過去法？若未來現在、非過去非未來非現在，是名非過去法。何謂未來法？若法未生未出，是名未來法。何謂非未來法？若過去現在、若非過去非未來非現在，是名非未來法。何謂現在法？若法生未滅，是名現在法。何謂非現在法？若法過去未來、非過去非現在，是名非現在法。何謂非過去非未來非現在法？若法無為，是名非過去非未來非現在法。何謂非非過去未來現在法？若法過去、未來、現在，是名非非過去未來現在法(性門竟)。

苦諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問苦諦繫法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫法。非苦諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫法。除餘法。除何等法？除苦諦繫法。集諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問集諦繫法。除餘法。除何等法？除非集諦繫法。非集諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非集諦繫法。除餘法。除何等法？除集諦繫法。滅諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問滅諦繫法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫法。非滅諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫法。除餘法。除何等法？除滅諦繫法。道諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問道諦繫法。除餘法。除何等法？除非道諦繫法。非道諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非道諦繫法。除餘法。除何等法？除道諦繫法。諸聖諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫法。非諸聖諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫法。根法，幾陰界入攝？問何等法？問根法。除餘法。除何等法？除非根法。非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非根法。除餘法。除何等法？除根法。苦諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫根法、除苦諦繫非根法。非苦諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除苦諦繫法、除非苦諦繫非根法。集諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問集諦繫根法。無集諦繫根法。非集諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非集諦繫根法。除餘法。除何等法？除集諦繫法、除非集諦繫非根法。滅諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問滅諦繫根法。無滅諦繫根法。非滅諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫根法。除餘法。除何等法？除滅諦繫法、除非滅諦繫非根法。道諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問道諦繫根法。除餘法。除何等法？除非道諦繫法、除道諦繫非根法，無非道諦繫非根法。非道諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非道諦繫根法。除餘法。除何等法？除道諦繫根法、除非道諦繫非根法。諸聖諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫根法、除諸聖諦繫非根法。非諸聖諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫根法、除非諸聖諦繫非根法。苦諦繫非根法、幾陰界入攝？問何等法？問苦諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫法、除苦諦繫根法。非苦諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問苦諦繫法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫法。非苦諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫法。除餘法。除何等法？除苦諦繫法。集諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問集諦繫法。除餘法。除何等法？除非集諦繫法。非集諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非集諦繫法。除餘法。除何等法？除集諦繫法。滅諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問滅諦繫法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫法。非滅諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫法。除餘法。除何等法？除滅諦繫法。道諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問道諦繫法。除餘法。除何等法？除非道諦繫法。非道諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非道諦繫法。除餘法。除何等法？除道諦繫法。諸聖諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫法。非諸聖諦繫法，幾陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫法。根法，幾陰界入攝？問何等法？問根法。除餘法。除何等法？除非根法。非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非根法。除餘法。除何等法？除根法。苦諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫根法、除苦諦繫非根法。非苦諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非苦諦繫根法。除餘法。除何等法？除苦諦繫法、除非苦諦繫非根法。集諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問集諦繫根法。無集諦繫根法。非集諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非集諦繫根法。除餘法。除何等法？除集諦繫法、除非集諦繫非根法。滅諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問滅諦繫根法。無滅諦繫根法。非滅諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫根法。除餘法。除何等法？除滅諦繫法、除非滅諦繫非根法。道諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問道諦繫根法。除餘法。除何等法？除非道諦繫法、除道諦繫非根法，無非道諦繫非根法。非道諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非道諦繫根法。除餘法。除何等法？除道諦繫根法、除非道諦繫非根法。諸聖諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫根法、除諸聖諦繫非根法。非諸聖諦繫根法，幾陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫根法、除非諸聖諦繫非根法。苦諦繫非根法、幾陰界入攝？問何等法？問苦諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非苦諦繫法、除苦諦繫根法。非苦諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法

？問非苦諦繫非根法。除餘法。除何等法？除苦諦繫法、除非苦諦繫根法。集諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問集諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非集諦繫法。除集諦繫根法無也。非集諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非集諦繫非根法。除餘法。除何等法？除集諦繫法、除非集諦繫根法。滅諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問滅諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫法。除滅諦繫根法無也。非滅諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫非根法。除餘法。除何等法？除滅諦繫法、除非滅諦繫根法。道諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問道諦繫非根法。無也。非道諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非道諦繫非根法。除餘法。除何等法？除道諦繫法、除非道諦繫根法。諸聖諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫法、除諸聖諦繫根法。非諸聖諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫非根法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫法、除非諸聖諦繫根法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ？問非苦諦繫非根法。除餘法。除何等法？除苦諦繫法、除非苦諦繫根法。集諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問集諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非集諦繫法。除集諦繫根法無也。非集諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非集諦繫非根法。除餘法。除何等法？除集諦繫法、除非集諦繫根法。滅諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問滅諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非滅諦繫法。除滅諦繫根法無也。非滅諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非滅諦繫非根法。除餘法。除何等法？除滅諦繫法、除非滅諦繫根法。道諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問道諦繫非根法。無也。非道諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非道諦繫非根法。除餘法。除何等法？除道諦繫法、除非道諦繫根法。諸聖諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問諸聖諦繫非根法。除餘法。除何等法？除非諸聖諦繫法、除諸聖諦繫根法。非諸聖諦繫非根法，幾陰界入攝？問何等法？問非諸聖諦繫非根法。除餘法。除何等法？除諸聖諦繫法、除非諸聖諦繫根法。

眼入法，幾陰界入攝？問何等法？問眼入法。除餘法。除何等法？非眼入法。非眼入法，幾陰界入攝？問何等法？問非眼入法。除餘法。除何等法？除眼入法。乃至法入亦如是。眼界法，幾陰界入攝？問何等法？問眼界法。除餘法。除何等法？除非眼界法。非眼界法，幾陰界入攝？問何等法？問非眼界法。除餘法。除何等法？除眼界法。乃至法界亦如是。色陰法，幾陰界入攝？問何等法？問色陰法。除餘法。除何等法？除非色陰法。非色陰法，幾陰界入攝？問何等法？問非色陰法。除餘法。除何等法？除色陰法。乃至識陰亦如是。苦聖諦法，幾陰界入攝？問何等法？問苦聖諦法。除餘法。除何等法？除非苦聖諦法。非苦聖諦法，幾陰界入攝？問何等法？問非苦聖諦法。除餘法。除何等法？除苦聖諦法。乃至道聖諦法亦如是。眼根法，幾陰界入攝？問何等法？問眼根法。除餘法。除何等法？除非眼根法。非眼根法，幾陰界入攝？問何等法？問非眼根法。除餘法。除何等法？除眼根法。乃至知已根法亦如是。念覺法，幾陰界入攝？問何等法？問念覺法。除餘法。除何等法？除非念覺法。非念覺法，幾陰界入攝？問何等法？問非念覺法。除餘法。除何等法？除念覺法。乃至捨覺法亦如是。貪不善根法，幾陰界入攝？問何等法？問貪不善根法。除餘法。除何等法？除非貪不善根法。非貪不善根法，幾陰界入攝？問何等法？問非貪不善根法。除餘法。除何等法？除貪不善根法。恚、癡亦如是。無貪善根法，幾陰界入攝？問何等法？問無貪善根法。除餘法。除何等法？除非無貪善根法。非無貪善根法，幾陰界入攝？問何等法？問非無貪善根法。除餘法。除何等法？除無貪善根法。無恚、無癡亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼入法，幾陰界入攝？問何等法？問眼入法。除餘法。除何等法？非眼入法。非眼入法，幾陰界入攝？問何等法？問非眼入法。除餘法。除何等法？除眼入法。乃至法入亦如是。眼界法，幾陰界入攝？問何等法？問眼界法。除餘法。除何等法？除非眼界法。非眼界法，幾陰界入攝？問何等法？問非眼界法。除餘法。除何等法？除眼界法。乃至法界亦如是。色陰法，幾陰界入攝？問何等法？問色陰法。除餘法。除何等法？除非色陰法。非色陰法，幾陰界入攝？問何等法？問非色陰法。除餘法。除何等法？除色陰法。乃至識陰亦如是。苦聖諦法，幾陰界入攝？問何等法？問苦聖諦法。除餘法。除何等法？除非苦聖諦法。非苦聖諦法，幾陰界入攝？問何等法？問非苦聖諦法。除餘法。除何等法？除苦聖諦法。乃至道聖諦法亦如是。眼根法，幾陰界入攝？問何等法？問眼根法。除餘法。除何等法？除非眼根法。非眼根法，幾陰界入攝？問何等法？問非眼根法。除餘法。除何等法？除眼根法。乃至知已根法亦如是。念覺法，幾陰界入攝？問何等法？問念覺法。除餘法。除何等法？除非念覺法。非念覺法，幾陰界入攝？問何等法？問非念覺法。除餘法。除何等法？除念覺法。乃至捨覺法亦如是。貪不善根法，幾陰界入攝？問何等法？問貪不善根法。除餘法。除何等法？除非貪不善根法。非貪不善根法，幾陰界入攝？問何等法？問非貪不善根法。除餘法。除何等法？除貪不善根法。恚、癡亦如是。無貪善根法，幾陰界入攝？問何等法？問無貪善根法。除餘法。除何等法？除非無貪善根法。非無貪善根法，幾陰界入攝？問何等法？問非無貪善根法。除餘法。除何等法？除無貪善根法。無恚、無癡亦如是。

地大法，幾陰界入攝？問何等法？問地大法。除餘法。除何等法？除非地大法。非地大法，幾陰界入攝？問何等法？問非地大法。除餘法。除何等法？除地大法。水、火、風大亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地大法，幾陰界入攝？問何等法？問地大法。除餘法。除何等法？除非地大法。非地大法，幾陰界入攝？問何等法？問非地大法。除餘法。除何等法？除地大法。水、火、風大亦如是。

不殺生戒法，幾陰界入攝？問何等法？問不殺生戒法。除餘法。除何等法？除非不殺生戒法。非不殺生戒法，幾陰界入攝？問何等法？問非不殺生戒法。除餘法。除何等法？除不殺生戒法。乃至不飲酒不放逸處亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不殺生戒法，幾陰界入攝？問何等法？問不殺生戒法。除餘法。除何等法？除非不殺生戒法。非不殺生戒法，幾陰界入攝？問何等法？問非不殺生戒法。除餘法。除何等法？除不殺生戒法。乃至不飲酒不放逸處亦如是。

色法，幾陰界入攝？問何等法？問色法。除餘法。除何等法？除非色法。非色法，幾陰界入攝？問何等法？問非色法。除餘法。除何等法？除色法。乃至過去未來現在法亦如是(單門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色法，幾陰界入攝？問何等法？問色法。除餘法。除何等法？除非色法。非色法，幾陰界入攝？問何等法？問非色法。除餘法。除何等法？除色法。乃至過去未來現在法亦如是(單門竟)。