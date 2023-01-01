舍利弗阿毘曇論卷第十九姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第十九姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分煩惱品第十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分煩惱品第十一之二

何謂內集？若於內法中欲染、共欲染，非不增樂欲，悕望、重悕望、究竟悕望，難足難滿、貪灑津漏、沒枝網、生本希、嗜著焦渴宅、忍塵瘡愛，是名內集。何謂外集？若於法欲染、共欲染，乃至塵瘡愛，是名外集。何謂內外集？若於內外法欲染、共欲染，乃至塵瘡愛，是名內外集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂內集？若於內法中欲染、共欲染，非不增樂欲，悕望、重悕望、究竟悕望，難足難滿、貪灑津漏、沒枝網、生本希、嗜著焦渴宅、忍塵瘡愛，是名內集。何謂外集？若於法欲染、共欲染，乃至塵瘡愛，是名外集。何謂內外集？若於內外法欲染、共欲染，乃至塵瘡愛，是名內外集。

何謂悕望？若自有善法悕望故，欲令他知，是名悕望。何謂大悕望？若多悕望，是名大悕望。何謂惡悕望？若自無善法悕望故，欲令他知有善，是名惡悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂悕望？若自有善法悕望故，欲令他知，是名悕望。何謂大悕望？若多悕望，是名大悕望。何謂惡悕望？若自無善法悕望故，欲令他知有善，是名惡悕望。

何謂貪？若於自物財賂妻子等，貪欲染貪著，是名貪。何謂惡貪？若於他物財賂妻子等，欲令我有，貪欲染貪著，是名惡貪。何謂非法欲染？若母、師妻等作欲染行，是名非法欲染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂貪？若於自物財賂妻子等，貪欲染貪著，是名貪。何謂惡貪？若於他物財賂妻子等，欲令我有，貪欲染貪著，是名惡貪。何謂非法欲染？若母、師妻等作欲染行，是名非法欲染。

何謂三不善根？貪不善根、恚不善根、癡不善根，是名三不善根。何謂三難伏？欲難伏、恚難伏、癡難伏，是名三難伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三不善根？貪不善根、恚不善根、癡不善根，是名三不善根。何謂三難伏？欲難伏、恚難伏、癡難伏，是名三難伏。

何謂三闇？貪闇、恚闇、癡闇，是名三闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三闇？貪闇、恚闇、癡闇，是名三闇。

何謂三荒？欲荒、恚荒、癡荒，是名三荒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三荒？欲荒、恚荒、癡荒，是名三荒。

何謂三纏？欲纏、恚纏、癡纏，是名三纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三纏？欲纏、恚纏、癡纏，是名三纏。

何謂三動？欲動、恚動、癡動，是名三動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三動？欲動、恚動、癡動，是名三動。

何謂內三垢？欲垢、恚垢、癡垢，是名內三垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂內三垢？欲垢、恚垢、癡垢，是名內三垢。

何謂內三競？欲競、恚競、癡競，是名內三競。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂內三競？欲競、恚競、癡競，是名內三競。

何謂內三怨？欲怨、恚怨、癡怨，是名內三怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂內三怨？欲怨、恚怨、癡怨，是名內三怨。

何謂內三網？欲網、恚網、癡網，是名內三網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂內三網？欲網、恚網、癡網，是名內三網。

何謂內三害？欲害、恚害、癡害，是名內三害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂內三害？欲害、恚害、癡害，是名內三害。

何謂內三憎？欲憎、恚憎、癡憎，是名內三憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂內三憎？欲憎、恚憎、癡憎，是名內三憎。

何謂內三毒？欲毒、恚毒、癡毒，是名內三毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂內三毒？欲毒、恚毒、癡毒，是名內三毒。

何謂三勝？我慢、不如慢、增上慢，是名三勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三勝？我慢、不如慢、增上慢，是名三勝。

何謂三闇聚？疑惑我過去有、我過去無，何姓過去有、何因過去有。疑惑我當來有、我當來無，何姓當來有、何因當來有。疑惑我現在有、現在無，何姓現在有、何因現在有。是名三闇聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三闇聚？疑惑我過去有、我過去無，何姓過去有、何因過去有。疑惑我當來有、我當來無，何姓當來有、何因當來有。疑惑我現在有、現在無，何姓現在有、何因現在有。是名三闇聚。

何謂三刀？欲刀、恚刀、癡刀，是名三刀。何謂復有三刀？身刀、口刀、意刀，是名復有三刀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三刀？欲刀、恚刀、癡刀，是名三刀。何謂復有三刀？身刀、口刀、意刀，是名復有三刀。

何謂三愛？欲愛、有愛、非有愛，是名三愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三愛？欲愛、有愛、非有愛，是名三愛。

何謂三不攝？身不攝、口不攝、意不攝，是名三不攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三不攝？身不攝、口不攝、意不攝，是名三不攝。

何謂三惡行？身惡行、口惡行、意惡行，是名三惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三惡行？身惡行、口惡行、意惡行，是名三惡行。

何謂身三惡行？殺、盜、邪婬，是名身三惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂身三惡行？殺、盜、邪婬，是名身三惡行。

何謂意三惡行？貪、恚、邪見，是名意三惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂意三惡行？貪、恚、邪見，是名意三惡行。

何謂三不淨？身、口、意不淨，是名三不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三不淨？身、口、意不淨，是名三不淨。

何謂三不覺？身、口、意不覺，是名三不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三不覺？身、口、意不覺，是名三不覺。

何謂三曲？身、口、意不直，是名三曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三曲？身、口、意不直，是名三曲。

何謂三痰癊？欲痰癊、恚痰癊、癡痰癊，是名三痰癊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三痰癊？欲痰癊、恚痰癊、癡痰癊，是名三痰癊。

何謂三欲？欲欲、恚欲、害欲，是名三欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三欲？欲欲、恚欲、害欲，是名三欲。

何謂三想？欲想、恚想、癡想，是名三想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三想？欲想、恚想、癡想，是名三想。

何謂三覺？欲覺、恚覺、害覺，是名三覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三覺？欲覺、恚覺、害覺，是名三覺。

何謂三求？身求、口求、意求，是名三求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三求？身求、口求、意求，是名三求。

何謂三火？欲火、恚火、癡火，是名三火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三火？欲火、恚火、癡火，是名三火。

何謂三熅？欲熅、恚熅、癡熅，是名三熅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三熅？欲熅、恚熅、癡熅，是名三熅。

何謂三煖？欲煖、恚煖、癡煖，是名三煖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三煖？欲煖、恚煖、癡煖，是名三煖。

何謂三炙？欲炙、恚炙、癡炙，是名三炙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三炙？欲炙、恚炙、癡炙，是名三炙。

何謂三熱？欲熱、恚熱、癡熱，是名三熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三熱？欲熱、恚熱、癡熱，是名三熱。

何謂三焦？欲焦、恚焦、癡焦，是名三焦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三焦？欲焦、恚焦、癡焦，是名三焦。

何謂三惡？身惡、口惡、意惡，是名三惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三惡？身惡、口惡、意惡，是名三惡。

何謂三有？欲有、色有、無色有，是名三有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三有？欲有、色有、無色有，是名三有。

何謂三漏？欲漏、有漏、無明漏，是名三漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三漏？欲漏、有漏、無明漏，是名三漏。

何謂三濁？身、口、意濁，是名三濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三濁？身、口、意濁，是名三濁。

何謂三不軟？身不軟、口不軟、意不軟，是名三不軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三不軟？身不軟、口不軟、意不軟，是名三不軟。

何謂三不除？身不除、口不除、意不除，是名三不除(三法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂三不除？身不除、口不除、意不除，是名三不除(三法竟)。

何謂四流？欲流、有流、見流、無明流，是名四流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四流？欲流、有流、見流、無明流，是名四流。

何謂四扼？欲扼、有扼、見扼、無明扼，是名四扼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四扼？欲扼、有扼、見扼、無明扼，是名四扼。

何謂四取？欲取、有取、戒取、我取，是名四取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四取？欲取、有取、戒取、我取，是名四取。

何謂四染？欲染、色染、無色染、見染，是名四染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四染？欲染、色染、無色染、見染，是名四染。

何謂口四惡行？妄言、綺語、兩舌、惡口，是名口四惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂口四惡行？妄言、綺語、兩舌、惡口，是名口四惡行。

何謂四結？悕望身結、瞋恚身結、戒道身結、見實身結，是名四結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四結？悕望身結、瞋恚身結、戒道身結、見實身結，是名四結。

何謂四箭？欲箭、瞋箭、慢箭、見箭，是名四箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四箭？欲箭、瞋箭、慢箭、見箭，是名四箭。

何謂四識住處？比丘識依色作，色為境界，色中止愛相續，得增長廣大；受想行住處亦如是，是名四識住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四識住處？比丘識依色作，色為境界，色中止愛相續，得增長廣大；受想行住處亦如是，是名四識住處。

何謂四緣生愛？若比丘緣衣生愛、緣食生愛、緣臥具生愛、緣醫藥生愛，是名四緣生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四緣生愛？若比丘緣衣生愛、緣食生愛、緣臥具生愛、緣醫藥生愛，是名四緣生愛。

何謂四愛相緣？若緣愛生愛、緣愛生憎、緣憎生憎、緣憎生愛，是名四愛相緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四愛相緣？若緣愛生愛、緣愛生憎、緣憎生憎、緣憎生愛，是名四愛相緣。

何謂四惡道行？欲惡道行、恚惡道行、畏惡道行、癡惡道行，是名四惡道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四惡道行？欲惡道行、恚惡道行、畏惡道行、癡惡道行，是名四惡道行。

何謂四業煩惱？殺生業煩惱、竊盜業煩惱、邪婬業煩惱、妄語業煩惱，是名四業煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四業煩惱？殺生業煩惱、竊盜業煩惱、邪婬業煩惱、妄語業煩惱，是名四業煩惱。

何謂四顛倒？無常謂常，想顛倒、心顛倒、見顛倒；苦謂樂，想顛倒、心顛倒、見顛倒；無我謂我，想顛倒、心顛倒、見顛倒；不淨謂淨，想顛倒、心顛倒、見顛倒，是名四顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四顛倒？無常謂常，想顛倒、心顛倒、見顛倒；苦謂樂，想顛倒、心顛倒、見顛倒；無我謂我，想顛倒、心顛倒、見顛倒；不淨謂淨，想顛倒、心顛倒、見顛倒，是名四顛倒。

何謂四怖？王法怖、賊盜怖、火怖、水怖，是名四怖。何謂復有四怖？老怖、病怖、死怖、惡趣怖。何謂復有四怖？波怖、濤涌怖、洄澓怖、失收摩羅怖(秦言𩹄魚)。何謂復有四怖？自衰怖、誹謗怖、孤遺怖、無子怖，是名復有四怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四怖？王法怖、賊盜怖、火怖、水怖，是名四怖。何謂復有四怖？老怖、病怖、死怖、惡趣怖。何謂復有四怖？波怖、濤涌怖、洄澓怖、失收摩羅怖(秦言𩹄魚)。何謂復有四怖？自衰怖、誹謗怖、孤遺怖、無子怖，是名復有四怖。

何謂四退轉法？如世尊說：四退轉法。何謂四？比丘尊重瞋恚不尊重正法，尊重憎嫉不尊重正法，尊重利養不尊重正法，尊重恭敬不尊重正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂四退轉法？如世尊說：四退轉法。何謂四？比丘尊重瞋恚不尊重正法，尊重憎嫉不尊重正法，尊重利養不尊重正法，尊重恭敬不尊重正法。

「瞋恚憎嫉、 利養恭敬， 如是尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞋恚憎嫉、 利養恭敬， 如是尊重，

比丘失道， 良田敗種， 善法不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘失道， 良田敗種， 善法不生。」

是名四退轉法(四法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名四退轉法(四法竟)。

何謂五欲？眼識色，愛喜適意愛，色欲染相續；耳鼻舌身識觸亦如是說，是名五欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五欲？眼識色，愛喜適意愛，色欲染相續；耳鼻舌身識觸亦如是說，是名五欲。

何謂五蓋？欲染蓋、瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋，是名五蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五蓋？欲染蓋、瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋，是名五蓋。

何謂五下分煩惱？身見、疑、戒盜、欲染、恚，是名五下分煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五下分煩惱？身見、疑、戒盜、欲染、恚，是名五下分煩惱。

何謂五上分煩惱？色染、無色染、無明、慢、掉，是名五上分煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五上分煩惱？色染、無色染、無明、慢、掉，是名五上分煩惱。

何謂五道？地獄、畜生、餓鬼、人、天，是名五道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五道？地獄、畜生、餓鬼、人、天，是名五道。

何謂五心荒？如比丘疑惑世尊，不信、不度、不解。比丘心疑惑世尊，心不信、不度、不解已，比丘心不向世尊，不信、不親近、不解已，此謂初心荒。法僧亦如是。復次比丘戒有缺行、荒行、垢行。比丘戒缺行荒行垢行已，比丘心不向戒，不信、不親近、不解。比丘不向戒，不信、不親近、不解已，是名四心荒。復次比丘心惱害諸淨梵行者，心荒、不信，毀罵惡言輕謗諸梵淨行者。比丘惱害諸梵淨行，諸惱害心荒於不信，毀罵惡言輕謗諸梵淨行者已，比丘心不向諸梵淨行者，不信、不親近、不解。比丘心不向諸梵淨行者，不信、不親近、不解已，是名五心荒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五心荒？如比丘疑惑世尊，不信、不度、不解。比丘心疑惑世尊，心不信、不度、不解已，比丘心不向世尊，不信、不親近、不解已，此謂初心荒。法僧亦如是。復次比丘戒有缺行、荒行、垢行。比丘戒缺行荒行垢行已，比丘心不向戒，不信、不親近、不解。比丘不向戒，不信、不親近、不解已，是名四心荒。復次比丘心惱害諸淨梵行者，心荒、不信，毀罵惡言輕謗諸梵淨行者。比丘惱害諸梵淨行，諸惱害心荒於不信，毀罵惡言輕謗諸梵淨行者已，比丘心不向諸梵淨行者，不信、不親近、不解。比丘心不向諸梵淨行者，不信、不親近、不解已，是名五心荒。

何謂五心纏？如比丘身不離染、不離欲、不離愛、不離渴、不離燋熱。比丘不離染、不離欲、不離愛、不離渴、不離燋熱已，比丘心不向勤進、信、寂靜、斷結。比丘不向勤精進、信、寂靜、斷結已，此謂初心纏。復次比丘勤行色欲等樂、勤行臥具睡眠樂。比丘勤行色欲等樂、勤行臥具睡眠已，比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷結。比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷已，是名第二第三心纏。復次比丘得少進便住，不上求未得欲得、未解欲解、未證欲證。比丘得少進便住，不上求未得欲得、未解欲解、未證欲證已，比丘不向勤精進、正信、寂靜行、斷結。比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷結已，是名第四心纏。復次比丘悕望生種種天上故行梵淨行，我以此戒道苦行梵淨行，令我作天王或作輔臣。比丘悕望生種種天上故行梵淨行，我以此戒道苦行梵淨行，令我作天王或作輔臣已，比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷結。比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷結已，是名五心纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五心纏？如比丘身不離染、不離欲、不離愛、不離渴、不離燋熱。比丘不離染、不離欲、不離愛、不離渴、不離燋熱已，比丘心不向勤進、信、寂靜、斷結。比丘不向勤精進、信、寂靜、斷結已，此謂初心纏。復次比丘勤行色欲等樂、勤行臥具睡眠樂。比丘勤行色欲等樂、勤行臥具睡眠已，比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷結。比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷已，是名第二第三心纏。復次比丘得少進便住，不上求未得欲得、未解欲解、未證欲證。比丘得少進便住，不上求未得欲得、未解欲解、未證欲證已，比丘不向勤精進、正信、寂靜行、斷結。比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷結已，是名第四心纏。復次比丘悕望生種種天上故行梵淨行，我以此戒道苦行梵淨行，令我作天王或作輔臣。比丘悕望生種種天上故行梵淨行，我以此戒道苦行梵淨行，令我作天王或作輔臣已，比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷結。比丘心不向勤精進、正信、寂靜行、斷結已，是名五心纏。

何謂五怖？若殺生、緣殺生故，於現世怖、未來世怖；竊盜、邪婬、妄語、飲酒放逸處怖亦如是，是名五怖。五怨亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五怖？若殺生、緣殺生故，於現世怖、未來世怖；竊盜、邪婬、妄語、飲酒放逸處怖亦如是，是名五怖。五怨亦如是。

何謂五無間？殺父無間、殺母無間、殺阿羅漢無間、破眾僧無間、惡心出佛身血無間，是名五無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五無間？殺父無間、殺母無間、殺阿羅漢無間、破眾僧無間、惡心出佛身血無間，是名五無間。

何謂五犯戒？殺生、盜竊、邪婬、妄語、飲酒放逸，是名五犯戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五犯戒？殺生、盜竊、邪婬、妄語、飲酒放逸，是名五犯戒。

何謂五非法語？非時語、無實語、無義語、非法語、不調順語，是名五非法語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五非法語？非時語、無實語、無義語、非法語、不調順語，是名五非法語。

何謂五不樂？不樂獨處、不樂出世、不樂寂靜、不樂梵行、不樂諸善法，是名五不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五不樂？不樂獨處、不樂出世、不樂寂靜、不樂梵行、不樂諸善法，是名五不樂。

何謂五憎惡？不親自親、不應呵橫呵、數到白衣家、常喜多語、好行乞求，是名五憎惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五憎惡？不親自親、不應呵橫呵、數到白衣家、常喜多語、好行乞求，是名五憎惡。

何謂五瞋恚本法？作礙、觸惱、瞋恚、諍訟、專執，是名五瞋恚本法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五瞋恚本法？作礙、觸惱、瞋恚、諍訟、專執，是名五瞋恚本法。

何謂五憂本法？憂、悲、苦、惱、眾苦，是名五憂本法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五憂本法？憂、悲、苦、惱、眾苦，是名五憂本法。

何謂五嫉妬？舍宅嫉妬、豪族嫉妬、利養嫉妬、名聞嫉妬，是名五嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五嫉妬？舍宅嫉妬、豪族嫉妬、利養嫉妬、名聞嫉妬，是名五嫉妬。

何謂五緣睡眠？欠呿、𧄼懵、不樂、身重、心沈沒，是名五緣睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五緣睡眠？欠呿、𧄼懵、不樂、身重、心沈沒，是名五緣睡眠。

何謂犯戒五過患？自招衰損、他為呵責、惡名流布、死時有悔、後墮惡道，是名犯戒五過患。何謂復有犯戒五過患？緣犯戒故，未得財物不得、已得財物欺奪；若至剎利眾婆羅門眾居士眾沙門眾中，心懷恐懼；為沙門婆羅門遠稱過惡；身壞命終便墮惡道，是名犯戒五過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂犯戒五過患？自招衰損、他為呵責、惡名流布、死時有悔、後墮惡道，是名犯戒五過患。何謂復有犯戒五過患？緣犯戒故，未得財物不得、已得財物欺奪；若至剎利眾婆羅門眾居士眾沙門眾中，心懷恐懼；為沙門婆羅門遠稱過惡；身壞命終便墮惡道，是名犯戒五過患。

何謂五不敬順？不敬順父母，沙門、婆羅門、尊長不敬順(五法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂五不敬順？不敬順父母，沙門、婆羅門、尊長不敬順(五法竟)。

何謂六依貪喜？眼識色，愛喜適意愛，色欲染相續，現得、希望當得；曾得，憶念過去變滅生喜，此謂初依貪喜。耳鼻舌身意亦如是，是名六依貪喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六依貪喜？眼識色，愛喜適意愛，色欲染相續，現得、希望當得；曾得，憶念過去變滅生喜，此謂初依貪喜。耳鼻舌身意亦如是，是名六依貪喜。

何謂六依貪憂？眼識色，愛喜適意愛，色欲染相續，現在不得、恐未來不得；曾得，憶念過去變滅生憂，是名初依貪憂。耳鼻舌身意亦如是，是名六依貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六依貪憂？眼識色，愛喜適意愛，色欲染相續，現在不得、恐未來不得；曾得，憶念過去變滅生憂，是名初依貪憂。耳鼻舌身意亦如是，是名六依貪憂。

何謂六依貪捨？凡夫人眼見色生捨，癡如小兒，不觀過患、不知果報。如是不知，不分別色便捨，是名初依貪捨。耳鼻舌身意亦如是，是名六依貪捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六依貪捨？凡夫人眼見色生捨，癡如小兒，不觀過患、不知果報。如是不知，不分別色便捨，是名初依貪捨。耳鼻舌身意亦如是，是名六依貪捨。

何謂六染？於色中染、聲香味觸法中染，是名六染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六染？於色中染、聲香味觸法中染，是名六染。

何謂六樂？於色中樂、聲香味觸法中樂，是名六樂。何謂復有六樂？樂諸業、樂語、樂睡眠、樂聚集、樂居宅、樂調戲，是名復有六樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六樂？於色中樂、聲香味觸法中樂，是名六樂。何謂復有六樂？樂諸業、樂語、樂睡眠、樂聚集、樂居宅、樂調戲，是名復有六樂。

何謂六愛？色聲香味觸法中愛，是名六愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六愛？色聲香味觸法中愛，是名六愛。

何謂六恚？色聲香味觸法中恚，是名六恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六恚？色聲香味觸法中恚，是名六恚。

何謂六鉤？色聲香味觸法中鉤，是名六鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六鉤？色聲香味觸法中鉤，是名六鉤。

何謂六不護？於色聲香味觸法中不護，是名六不護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六不護？於色聲香味觸法中不護，是名六不護。

何謂六諍根？如世尊說：諸比丘！有六諍根，應當解，解已勤修令斷。何謂六？比丘瞋恚，常念怨嫌，於世尊不恭敬尊重讚歎，不以香花供養；法僧亦如是。於戒缺行、荒行、垢行。告諸比丘：若比丘瞋恚，常念怨嫌，於眾僧中起瞋恚共諍，緣諍令多眾生損減、使多眾生受苦，天人衰耗。告諸比丘：如是不善諍根，觀自他未斷，當共和合勤精進，勇猛應斷不善諍根。告諸比丘：如是不善諍根，觀自他斷已，自心專念，令不復生，如是便知得斷不善諍根。復次比丘！若懷恨燋熱、若嫉妬慳惜、若詭欺姦非、若求諸見他人誹謗，常憶不捨，若邪見、邊見亦如是。是名六諍根(六法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂六諍根？如世尊說：諸比丘！有六諍根，應當解，解已勤修令斷。何謂六？比丘瞋恚，常念怨嫌，於世尊不恭敬尊重讚歎，不以香花供養；法僧亦如是。於戒缺行、荒行、垢行。告諸比丘：若比丘瞋恚，常念怨嫌，於眾僧中起瞋恚共諍，緣諍令多眾生損減、使多眾生受苦，天人衰耗。告諸比丘：如是不善諍根，觀自他未斷，當共和合勤精進，勇猛應斷不善諍根。告諸比丘：如是不善諍根，觀自他斷已，自心專念，令不復生，如是便知得斷不善諍根。復次比丘！若懷恨燋熱、若嫉妬慳惜、若詭欺姦非、若求諸見他人誹謗，常憶不捨，若邪見、邊見亦如是。是名六諍根(六法竟)。

何謂七共染？若女人自思惟，女身、女形、女相、女服飾、女欲、女音聲、女瓔珞，女人樂染此物。樂染此物已，思惟外男身、男形、男相、男服飾、男欲、男音聲、男瓔珞，女人樂染此物。樂染此物已，思惟和合。緣和合故，生喜樂貪著，愛樂女身。樂和合已，以如是故，常不欲轉女身。男子自思惟，若男身乃至常不欲轉男身，亦如是。是名七共染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂七共染？若女人自思惟，女身、女形、女相、女服飾、女欲、女音聲、女瓔珞，女人樂染此物。樂染此物已，思惟外男身、男形、男相、男服飾、男欲、男音聲、男瓔珞，女人樂染此物。樂染此物已，思惟和合。緣和合故，生喜樂貪著，愛樂女身。樂和合已，以如是故，常不欲轉女身。男子自思惟，若男身乃至常不欲轉男身，亦如是。是名七共染。

何謂欲染？有一好種姓婆羅門，往至如來所，到已問訊，却坐一面。問世尊曰：瞿曇沙門！自是梵淨行不？世尊答婆羅門：若言正梵淨行者，我是也。以何緣故？婆羅門！我梵淨行，不缺、不荒、不垢穢。婆羅門復問：瞿曇沙門！梵淨行荒、缺、垢穢耶？世尊答曰：梵淨行有荒、缺、垢穢。婆羅門復問：云何梵淨行有荒、缺、垢穢？世尊答：或有人言：我是梵淨行者。雖不與女人交通，然受女人澡浴衣服按摩調身，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行，有荒、缺、垢穢，未脫生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，然親近女人言說戲笑調弄，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，不親近女人言說戲笑調弄，然與女人對目相視，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行者，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，不親近女人言說戲笑調弄，不與女人對目相視，然障外聞女人音聲歌舞語笑啼哭，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，不親近女人言說戲笑調弄，不與女人對目相視，不於障外聞女人音聲歌舞語笑啼哭，然憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是名共欲染，非清淨梵行者，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，不親近女人言說戲笑調弄，不與女人對目相視，不於障外聞音聲歌舞語笑啼哭，不憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時，然見長者或長者子以五欲具足相娛樂時，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是名共欲染，非梵淨行者，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，亦不親近女人言說戲笑調弄，不與女人對目相親，不於障外聞女人音聲歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂欲染？有一好種姓婆羅門，往至如來所，到已問訊，却坐一面。問世尊曰：瞿曇沙門！自是梵淨行不？世尊答婆羅門：若言正梵淨行者，我是也。以何緣故？婆羅門！我梵淨行，不缺、不荒、不垢穢。婆羅門復問：瞿曇沙門！梵淨行荒、缺、垢穢耶？世尊答曰：梵淨行有荒、缺、垢穢。婆羅門復問：云何梵淨行有荒、缺、垢穢？世尊答：或有人言：我是梵淨行者。雖不與女人交通，然受女人澡浴衣服按摩調身，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行，有荒、缺、垢穢，未脫生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，然親近女人言說戲笑調弄，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，不親近女人言說戲笑調弄，然與女人對目相視，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行者，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，不親近女人言說戲笑調弄，不與女人對目相視，然障外聞女人音聲歌舞語笑啼哭，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，不親近女人言說戲笑調弄，不與女人對目相視，不於障外聞女人音聲歌舞語笑啼哭，然憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是名共欲染，非清淨梵行者，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，不親近女人言說戲笑調弄，不與女人對目相視，不於障外聞音聲歌舞語笑啼哭，不憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時，然見長者或長者子以五欲具足相娛樂時，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是名共欲染，非梵淨行者，有荒、缺、垢穢，未脫於生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！或有人言：我是梵淨行者，不與女人交通，不受女人澡浴衣服按摩調身，亦不親近女人言說戲笑調弄，不與女人對目相親，不於障外聞女人音聲歌

舞啼哭，不憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時，不見長者及長者子以五欲具足相娛樂時，然願生天上故行梵淨行，我以此戒、以此道、以此苦梵淨行，令我作天王或作輔臣，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行者，有荒、缺、垢穢，未脫生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！此七共欲染，我觀於內心，設當七共欲染未斷，我亦不自說有正梵淨行。婆羅門！以我七共欲染斷故，說有正梵淨行，得無所畏。是名七共欲染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舞啼哭，不憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時，不見長者及長者子以五欲具足相娛樂時，然願生天上故行梵淨行，我以此戒、以此道、以此苦梵淨行，令我作天王或作輔臣，以為喜樂、以為氣味。告婆羅門言：是謂共欲染，非清淨梵行者，有荒、缺、垢穢，未脫生老病死憂悲苦惱眾苦聚集，我謂此未脫於苦。復次婆羅門！此七共欲染，我觀於內心，設當七共欲染未斷，我亦不自說有正梵淨行。婆羅門！以我七共欲染斷故，說有正梵淨行，得無所畏。是名七共欲染。

何謂七識住處？或有眾生若干身、若干想，欲界人或天，此謂初識住處。若有眾生若干身一想，若初生梵天，是名第二識住處。若有眾生一身若干想光音天，是名第三識住處。或有眾生一身一想遍淨天，是名第四識住處。若有眾生無邊空處，此名第五識住處。若有眾生無邊識處，此謂第六識住處。若有眾生無所有處，此謂第七識住處。是名七識住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂七識住處？或有眾生若干身、若干想，欲界人或天，此謂初識住處。若有眾生若干身一想，若初生梵天，是名第二識住處。若有眾生一身若干想光音天，是名第三識住處。或有眾生一身一想遍淨天，是名第四識住處。若有眾生無邊空處，此名第五識住處。若有眾生無邊識處，此謂第六識住處。若有眾生無所有處，此謂第七識住處。是名七識住處。

何謂七慢？慢、不如慢、勝慢、增上慢、我慢、邪慢、慢中慢。何謂慢？若我勝，心於彼貢高，是名慢。何謂不如慢？彼不如，我心於彼貢高，是名不如慢。何謂勝慢？我與勝者等，心於彼貢高，是名勝慢。何謂增上慢？未得起得想，心於彼貢高，是名增上慢。何謂我慢？我有善法，心於彼貢高，是名我慢。何謂邪慢？若無善法，心於彼貢高，是名邪慢。何謂慢中慢？若見他慢，生慢心於彼貢高，是名慢中慢。復次我慢，若有身者，心於彼生貢高，是名我慢。復次邪慢，若有邪見者，心於彼生貢高，是名邪慢。復次慢中慢，我於勝中勝、貴中貴，心於彼生貢高，是名慢中慢。是名七慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂七慢？慢、不如慢、勝慢、增上慢、我慢、邪慢、慢中慢。何謂慢？若我勝，心於彼貢高，是名慢。何謂不如慢？彼不如，我心於彼貢高，是名不如慢。何謂勝慢？我與勝者等，心於彼貢高，是名勝慢。何謂增上慢？未得起得想，心於彼貢高，是名增上慢。何謂我慢？我有善法，心於彼貢高，是名我慢。何謂邪慢？若無善法，心於彼貢高，是名邪慢。何謂慢中慢？若見他慢，生慢心於彼貢高，是名慢中慢。復次我慢，若有身者，心於彼生貢高，是名我慢。復次邪慢，若有邪見者，心於彼生貢高，是名邪慢。復次慢中慢，我於勝中勝、貴中貴，心於彼生貢高，是名慢中慢。是名七慢。

何謂七不敬？若不恭敬佛、不恭敬法、不恭敬僧、不恭敬戒、不恭敬定、不恭敬慧、不恭敬善法，是名七不敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂七不敬？若不恭敬佛、不恭敬法、不恭敬僧、不恭敬戒、不恭敬定、不恭敬慧、不恭敬善法，是名七不敬。

何謂七漏？見斷漏、忍辱斷漏、親近斷漏、離斷漏、調伏斷漏、戒斷漏、思惟斷漏，是名七漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂七漏？見斷漏、忍辱斷漏、親近斷漏、離斷漏、調伏斷漏、戒斷漏、思惟斷漏，是名七漏。

何謂七怯弱法？殺生、竊盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，是名七怯弱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂七怯弱法？殺生、竊盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，是名七怯弱法。

何謂七動？我當有、我當無、我色當有、我色當無、我想當有、我想當無、我非有想非無想當有，是名七動。七自恃、七求、七撗、七作、七生亦如是(七法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂七動？我當有、我當無、我色當有、我色當無、我想當有、我想當無、我非有想非無想當有，是名七動。七自恃、七求、七撗、七作、七生亦如是(七法竟)。

何謂世間八法？利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，是名世八法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂世間八法？利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，是名世八法。

何謂八非聖語？若不見言見、見言不見、不聞言聞、聞言不聞、不覺言覺、覺言不覺、不識言識、識言不識，是名八非聖語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂八非聖語？若不見言見、見言不見、不聞言聞、聞言不聞、不覺言覺、覺言不覺、不識言識、識言不識，是名八非聖語。

何謂八懈怠事？若有懈怠比丘，如是思惟：我今日入聚落乞食已，我得麁細食不充足，以不足故令我羸瘦，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，是名初懈怠事。復次比丘如是思惟：我今日入聚落中乞食，得麁細食充足，身體重妨如肉囊盛錢，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第二懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我今日有作務疲懈，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第三懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我明日當作務、身當疲懈，便不樂經行坐禪，我今豫眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第四懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我今日行來，身體疲極，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第五懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我明日當行、身必疲極，便不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第六懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我今患苦，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第七懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我患差未久、我身羸弱，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，是名八懈怠事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂八懈怠事？若有懈怠比丘，如是思惟：我今日入聚落乞食已，我得麁細食不充足，以不足故令我羸瘦，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，是名初懈怠事。復次比丘如是思惟：我今日入聚落中乞食，得麁細食充足，身體重妨如肉囊盛錢，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第二懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我今日有作務疲懈，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第三懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我明日當作務、身當疲懈，便不樂經行坐禪，我今豫眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第四懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我今日行來，身體疲極，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第五懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我明日當行、身必疲極，便不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第六懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我今患苦，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，此謂第七懈怠事。復次懈怠比丘，如是思惟：我患差未久、我身羸弱，不樂經行坐禪，我欲眠臥。懈怠比丘即便眠臥，不能勤進為未得欲得、未解欲解、未證欲證，是名八懈怠事。

何謂八難處妨修梵行？有佛出世，如來、無所著、等正覺、明行足、為善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，說寂靜滅盡離欲法，正趣至涅槃道，或有眾生在地獄處，是名初難處妨修梵行。復次佛出世，如來無所著乃至佛世尊，說寂靜滅盡離欲法，正趣至涅槃道，或有眾生在畜生處、餓鬼處、長壽天處，若邊地愚癡人、若比丘比丘尼優婆塞優婆夷所不至處，是名乃至第五難處妨修梵行。復次佛出世，如來無所著乃至佛世尊，說寂靜離欲法，正趣至涅槃道，或有眾生共生國中，然邪見倒見。邪見倒見果報純熟故，畢生地獄，是名第六難處妨修梵行。復次佛出世，如來無所著乃至佛世尊，說寂靜滅盡離欲法，正趣至涅槃道，或有眾生共生國中，然聾、盲、瘖瘂如羊，手現語相，不知說善惡業報，是名第七難處妨修梵行。復次佛不出世，不名如來乃至佛世尊，不說寂靜滅盡離欲法、正趣至涅槃道，或有眾生在國中，不聾、盲、瘖瘂，亦能分別善惡業報，然不值佛世。是名八難處妨修梵行(八法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂八難處妨修梵行？有佛出世，如來、無所著、等正覺、明行足、為善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，說寂靜滅盡離欲法，正趣至涅槃道，或有眾生在地獄處，是名初難處妨修梵行。復次佛出世，如來無所著乃至佛世尊，說寂靜滅盡離欲法，正趣至涅槃道，或有眾生在畜生處、餓鬼處、長壽天處，若邊地愚癡人、若比丘比丘尼優婆塞優婆夷所不至處，是名乃至第五難處妨修梵行。復次佛出世，如來無所著乃至佛世尊，說寂靜離欲法，正趣至涅槃道，或有眾生共生國中，然邪見倒見。邪見倒見果報純熟故，畢生地獄，是名第六難處妨修梵行。復次佛出世，如來無所著乃至佛世尊，說寂靜滅盡離欲法，正趣至涅槃道，或有眾生共生國中，然聾、盲、瘖瘂如羊，手現語相，不知說善惡業報，是名第七難處妨修梵行。復次佛不出世，不名如來乃至佛世尊，不說寂靜滅盡離欲法、正趣至涅槃道，或有眾生在國中，不聾、盲、瘖瘂，亦能分別善惡業報，然不值佛世。是名八難處妨修梵行(八法竟)。

何謂九若干法？緣若干界故生若干觸，緣若干觸故生若干受，緣若干受故生若干想，緣若干想故生若干覺，緣若干覺故生若干欲，緣若干欲故生若干利養，緣若干利養故生若干求，緣若干求故生若干燋熱，是名九若干法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂九若干法？緣若干界故生若干觸，緣若干觸故生若干受，緣若干受故生若干想，緣若干想故生若干覺，緣若干覺故生若干欲，緣若干欲故生若干利養，緣若干利養故生若干求，緣若干求故生若干燋熱，是名九若干法。

何謂九愛本法？緣愛故生求，緣求故生利養，緣利養故生所作，緣所作故生欲染，緣欲染故生堪忍，緣堪忍故生慳惜，緣慳惜故生積聚，緣積聚故生愛護傷害捶打相繫閉共鬪諍，是名九愛本法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂九愛本法？緣愛故生求，緣求故生利養，緣利養故生所作，緣所作故生欲染，緣欲染故生堪忍，緣堪忍故生慳惜，緣慳惜故生積聚，緣積聚故生愛護傷害捶打相繫閉共鬪諍，是名九愛本法。

何謂九眾生居？或有眾生若干身、若干想，欲界人天，此謂初眾生居。或有眾生，若干身一想，謂初生梵天，此謂第二眾生居處。或有眾生，一身若干想，謂光音天，此謂第三眾生居處。或有眾生，一身一想，謂遍淨天，此謂第四眾生居處。或有眾生，無受無想，謂無想天，此謂第五眾生居處。或有眾生，無邊空處，此謂第六眾生居處。或有眾生，無邊識處，此謂第七眾生居處。或有眾生，無所有處，此謂第八眾生居處。或有眾生，非想非非想處，是名第九眾生居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂九眾生居？或有眾生若干身、若干想，欲界人天，此謂初眾生居。或有眾生，若干身一想，謂初生梵天，此謂第二眾生居處。或有眾生，一身若干想，謂光音天，此謂第三眾生居處。或有眾生，一身一想，謂遍淨天，此謂第四眾生居處。或有眾生，無受無想，謂無想天，此謂第五眾生居處。或有眾生，無邊空處，此謂第六眾生居處。或有眾生，無邊識處，此謂第七眾生居處。或有眾生，無所有處，此謂第八眾生居處。或有眾生，非想非非想處，是名第九眾生居。

何謂犯戒九過患？悔、不悅、不喜、不除、心苦、散亂、不如實知見、不解射、不方便，是名犯戒九過患(九法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂犯戒九過患？悔、不悅、不喜、不除、心苦、散亂、不如實知見、不解射、不方便，是名犯戒九過患(九法竟)。