舍利弗阿毘曇論卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第十八

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分煩惱品第十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分煩惱品第十一之一

有一人出世，如來、無所著、等正覺，斷惡不善法、生諸善法，斷苦法、得樂法，寂靜諸漏、滅諸漏、除諸所作業，能得寂靜第一義清涼，究竟盡、究竟梵行、究竟安樂、究竟苦際得涅槃。以是因緣故，今當集諸不善法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一人出世，如來、無所著、等正覺，斷惡不善法、生諸善法，斷苦法、得樂法，寂靜諸漏、滅諸漏、除諸所作業，能得寂靜第一義清涼，究竟盡、究竟梵行、究竟安樂、究竟苦際得涅槃。以是因緣故，今當集諸不善法門。

恃生、恃姓、恃色、恃財、恃貴、恃尊勝、恃豪族、恃無病、恃年壯、恃命、恃功巧、恃多聞、恃辯才、恃得利養、恃得恭敬、恃尊重、恃備足、恃師範、恃戒、恃徒眾、恃黨侶、恃長宿、恃力、恃神足、恃禪、恃無求、恃知足、恃獨處、恃阿蘭若、恃乞食、恃糞掃衣、恃我能離荒食、恃一受食、恃塚間、恃露處、恃樹下、恃常端坐、恃隨敷坐、恃但三衣。諛諂、邪敬、現相求利、依使、歎索、以利求利、我勝、嗜味、不護戒瞋相變、忿尊教、違尊教、戾尊教、欺陵、捶打。斛斗欺、稱欺、財物欺、傷害、繫閉、㧗摸、侵奪、故作、長語、橫語。輕謗、迫愶、欺善、隱藏、共畜。好說官事、世間事、兵諍事、鬪戰事、大臣事、車乘事、婦女事、華鬘事、酒肉事、婬欲事、床臥事、衣服事、飲食事、沽酒處事、親里事。若干語、思惟世間事、說海事。不知法、不知義、不知時、不知足、不知自身、不知眾生、不知人、不知勝劣人。如邪見、邊見、倒見、求覓見、求覓戒、求覓戒道。身見躁動、自讚、無信、不覺、慳惜、面譽、遮惜、不信業報、毀施、毀學、自歎、譽怨、虛歎、不自在、屬他、事他。不怨憎、怨憎。沈沒、心悲、不厭足、不勤進、不忍辱、非威儀、不受教。近惡知識、惡親厚、取惡行、惡行、親近怯弱者、受怯弱法、知怯弱、持怯弱法、不順思惟、親近怯弱道。心亂、喜諍、寬禁戒、敬邪法、退善法、掉、嚴身、險、耐恥、狂言、不記、外念、隨憂喜、自高、毀他、不敬、不自卑、不實敬、難滿、難養、窳惰、懈怠、中退、後善。欲勤、苦勤、貪、貪勤、纏、惱、悲、苦、憂念、眾苦、恐怖、弱顏、強顏、疑惑、無親、善障礙、不相可、善妨、邊實、不親近、近離、卑下、自強、耐辱、隨貪、自舉、自放、無持、離禪、不悔、含忿、悋惜、邪教、諍訟、非遜、敬失、災喜、求失、非行、求禪、無益禪。不知恩、不知己恩、輕毀、瞋恚、性惡、剛強、斷修學、呵諫反責、呵已亂說橫生瞋恚、所呵不成、呵不自明。取身見、身見餓、舉身見幢、憂身見、求身見、親近身見、身慢見、遊戲、惜身見、我身見。欲染、共欲染、悲、不親、增樂欲。悕望、不足重悕望、究竟悕望。不足、不滿、礙著、灑散、如水津流、沈沒、愛支、能生苦本、欲得、嗜著、燋渴居宅、堪忍塵瘡愛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恃生、恃姓、恃色、恃財、恃貴、恃尊勝、恃豪族、恃無病、恃年壯、恃命、恃功巧、恃多聞、恃辯才、恃得利養、恃得恭敬、恃尊重、恃備足、恃師範、恃戒、恃徒眾、恃黨侶、恃長宿、恃力、恃神足、恃禪、恃無求、恃知足、恃獨處、恃阿蘭若、恃乞食、恃糞掃衣、恃我能離荒食、恃一受食、恃塚間、恃露處、恃樹下、恃常端坐、恃隨敷坐、恃但三衣。諛諂、邪敬、現相求利、依使、歎索、以利求利、我勝、嗜味、不護戒瞋相變、忿尊教、違尊教、戾尊教、欺陵、捶打。斛斗欺、稱欺、財物欺、傷害、繫閉、㧗摸、侵奪、故作、長語、橫語。輕謗、迫愶、欺善、隱藏、共畜。好說官事、世間事、兵諍事、鬪戰事、大臣事、車乘事、婦女事、華鬘事、酒肉事、婬欲事、床臥事、衣服事、飲食事、沽酒處事、親里事。若干語、思惟世間事、說海事。不知法、不知義、不知時、不知足、不知自身、不知眾生、不知人、不知勝劣人。如邪見、邊見、倒見、求覓見、求覓戒、求覓戒道。身見躁動、自讚、無信、不覺、慳惜、面譽、遮惜、不信業報、毀施、毀學、自歎、譽怨、虛歎、不自在、屬他、事他。不怨憎、怨憎。沈沒、心悲、不厭足、不勤進、不忍辱、非威儀、不受教。近惡知識、惡親厚、取惡行、惡行、親近怯弱者、受怯弱法、知怯弱、持怯弱法、不順思惟、親近怯弱道。心亂、喜諍、寬禁戒、敬邪法、退善法、掉、嚴身、險、耐恥、狂言、不記、外念、隨憂喜、自高、毀他、不敬、不自卑、不實敬、難滿、難養、窳惰、懈怠、中退、後善。欲勤、苦勤、貪、貪勤、纏、惱、悲、苦、憂念、眾苦、恐怖、弱顏、強顏、疑惑、無親、善障礙、不相可、善妨、邊實、不親近、近離、卑下、自強、耐辱、隨貪、自舉、自放、無持、離禪、不悔、含忿、悋惜、邪教、諍訟、非遜、敬失、災喜、求失、非行、求禪、無益禪。不知恩、不知己恩、輕毀、瞋恚、性惡、剛強、斷修學、呵諫反責、呵已亂說橫生瞋恚、所呵不成、呵不自明。取身見、身見餓、舉身見幢、憂身見、求身見、親近身見、身慢見、遊戲、惜身見、我身見。欲染、共欲染、悲、不親、增樂欲。悕望、不足重悕望、究竟悕望。不足、不滿、礙著、灑散、如水津流、沈沒、愛支、能生苦本、欲得、嗜著、燋渴居宅、堪忍塵瘡愛法。

失念、不正智、不護諸根門、食不知足。無明、有愛、有見、非有見、欲漏、有漏、欲求、有求、害戒、害見、戒衰、見衰、衰命、衰儀、衰行、作惡、不作善。親近在家、親近出家、以二緣生欲染、以二緣生邪見、瞋恚、伺怨、懷恨、燋熱、嫉妬、慳惜、幻變、多姦、無慚、無愧、矜高、諍訟、貢高、放逸、慢、增上慢，二法內和合、外和合、內外合。悕望、大悕望、惡悕望。貪、惡貪、非法欲染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失念、不正智、不護諸根門、食不知足。無明、有愛、有見、非有見、欲漏、有漏、欲求、有求、害戒、害見、戒衰、見衰、衰命、衰儀、衰行、作惡、不作善。親近在家、親近出家、以二緣生欲染、以二緣生邪見、瞋恚、伺怨、懷恨、燋熱、嫉妬、慳惜、幻變、多姦、無慚、無愧、矜高、諍訟、貢高、放逸、慢、增上慢，二法內和合、外和合、內外合。悕望、大悕望、惡悕望。貪、惡貪、非法欲染。

三不善根、三難伏、三闇、三荒、三纏、三動、內三垢、內三競、內三怨、內三網力、內三害、內三憎、三毒、三勝、三闇聚、三力、復有三力、三愛、三不攝、三惡行、身三惡行、意三惡行、三不淨、三不覺、三不直、三痰陰、三欲、三想、三覺、三求、三火、三熅、三煖、三炙、三熱、三燋、三惡、三有、三漏、三不輕、三不軟、三不除(三法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根、三難伏、三闇、三荒、三纏、三動、內三垢、內三競、內三怨、內三網力、內三害、內三憎、三毒、三勝、三闇聚、三力、復有三力、三愛、三不攝、三惡行、身三惡行、意三惡行、三不淨、三不覺、三不直、三痰陰、三欲、三想、三覺、三求、三火、三熅、三煖、三炙、三熱、三燋、三惡、三有、三漏、三不輕、三不軟、三不除(三法竟)。

四流、四扼、四取、四染、口四惡行、四結、四箭、四識住處、四緣生愛、四愛和合、四惡道行、四業煩惱、四顛倒、四怖、復有四怖、復有四退轉(四法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四流、四扼、四取、四染、口四惡行、四結、四箭、四識住處、四緣生愛、四愛和合、四惡道行、四業煩惱、四顛倒、四怖、復有四怖、復有四退轉(四法竟)。

五欲、五蓋、五下分煩惱、五上分煩惱五道、五心荒、五心纏、五怖、五怨、五無間、五犯戒、五非法語、五不樂、五相憎、五瞋恨法、五憂根法、五嫉妬、五緣生、睡眠犯戒、五過患緣犯戒故。復有五過患，不敬父母、不敬沙門婆羅門、不敬親長(五法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五欲、五蓋、五下分煩惱、五上分煩惱五道、五心荒、五心纏、五怖、五怨、五無間、五犯戒、五非法語、五不樂、五相憎、五瞋恨法、五憂根法、五嫉妬、五緣生、睡眠犯戒、五過患緣犯戒故。復有五過患，不敬父母、不敬沙門婆羅門、不敬親長(五法竟)。

六依貪喜、六依貪憂、六依貪捨、六染、六樂、復有六樂、六愛、六恚、六鉤、六不護、六諍根(六法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六依貪喜、六依貪憂、六依貪捨、六染、六樂、復有六樂、六愛、六恚、六鉤、六不護、六諍根(六法竟)。

七共染、七共欲染、七識住處、七慢、七不敬、七漏、七御弱法、七動、七自恃、七求、七摸、七作、七生(七法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七共染、七共欲染、七識住處、七慢、七不敬、七漏、七御弱法、七動、七自恃、七求、七摸、七作、七生(七法竟)。

八世間法、八非聖語、八懈怠事、八難處妨修梵行(八法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八世間法、八非聖語、八懈怠事、八難處妨修梵行(八法竟)。

九若干法、九愛根法、九眾生居、九犯戒過患(九法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九若干法、九愛根法、九眾生居、九犯戒過患(九法竟)。

十煩惱使、十煩惱結、十想十覺十邪十惱事、十不善業道、十法成就墮地獄速如𥎞鉾(十法竟)。十一心妬。二十種身見、二十法成就墮地獄速如𥎞鉾。二十一心垢。三十法成就墮地獄速如𥎞鉾。三十六愛行。三十法成就墮地獄。四十法成就墮地獄速如𥎞鉾。六十二見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十煩惱使、十煩惱結、十想十覺十邪十惱事、十不善業道、十法成就墮地獄速如𥎞鉾(十法竟)。十一心妬。二十種身見、二十法成就墮地獄速如𥎞鉾。二十一心垢。三十法成就墮地獄速如𥎞鉾。三十六愛行。三十法成就墮地獄。四十法成就墮地獄速如𥎞鉾。六十二見。

何謂恃生？眾生貴生，以生自高、以生為境界。若心憶念，謂生妙好而以自高，是名恃生。復次恃生，我生勝彼中生，彼生卑，世間諸生中我生最勝。眾生重於生、常敬於生，若心憶念諸生妙好而以自高，是名恃生。恃姓、恃色、恃財貴、恃尊勝、恃豪族、恃無病、恃年壯、恃命壯、恃功巧、恃多聞、恃辯才、恃得利養、恃得恭敬、恃尊重、恃備足、恃師範、恃徒眾、恃黨侶、恃長宿、恃力、恃神足、恃禪、恃無求、恃知足、恃獨處、恃阿蘭若、恃乞食、恃糞掃衣、恃我能離荒食、恃一受食、恃塚間、恃露處、恃樹下、恃常端坐、恃隨敷坐、恃但三衣，亦如上廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂恃生？眾生貴生，以生自高、以生為境界。若心憶念，謂生妙好而以自高，是名恃生。復次恃生，我生勝彼中生，彼生卑，世間諸生中我生最勝。眾生重於生、常敬於生，若心憶念諸生妙好而以自高，是名恃生。恃姓、恃色、恃財貴、恃尊勝、恃豪族、恃無病、恃年壯、恃命壯、恃功巧、恃多聞、恃辯才、恃得利養、恃得恭敬、恃尊重、恃備足、恃師範、恃徒眾、恃黨侶、恃長宿、恃力、恃神足、恃禪、恃無求、恃知足、恃獨處、恃阿蘭若、恃乞食、恃糞掃衣、恃我能離荒食、恃一受食、恃塚間、恃露處、恃樹下、恃常端坐、恃隨敷坐、恃但三衣，亦如上廣說。

何謂諛諂？若依他求利，改變儀式現攝諸根，是名諛諂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂諛諂？若依他求利，改變儀式現攝諸根，是名諛諂。

何謂邪敬？若依他求利，飾辭美言，將順他意詐現巧便，以是行敬，是名邪敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂邪敬？若依他求利，飾辭美言，將順他意詐現巧便，以是行敬，是名邪敬。

何謂現相求利？若依他求利，見有衣食臥具醫藥諸物，心希欲得現相稱好，是名現相求利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂現相求利？若依他求利，見有衣食臥具醫藥諸物，心希欲得現相稱好，是名現相求利。

何謂依使？為人役使，雖復輕賤，以利故隨逐不息，是名依使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂依使？為人役使，雖復輕賤，以利故隨逐不息，是名依使。

何謂歎索？若依他求利，見有衣服飲食臥具湯藥諸物，心希欲得，先歎其善，復言我須，是名歎索。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂歎索？若依他求利，見有衣服飲食臥具湯藥諸物，心希欲得，先歎其善，復言我須，是名歎索。

何謂以利求利？心希欲得，若從彼人得利，以示此人；若從此人得利，以示彼人。此所得利，向彼歎譽此施主；彼所得利，向此歎譽彼施主。若如是得利，是名以利求利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂以利求利？心希欲得，若從彼人得利，以示此人；若從此人得利，以示彼人。此所得利，向彼歎譽此施主；彼所得利，向此歎譽彼施主。若如是得利，是名以利求利。

何謂我勝？若以慢自高謂身勝，是名我勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂我勝？若以慢自高謂身勝，是名我勝。

何謂嗜味？貪食多求種種味，是名嗜味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂嗜味？貪食多求種種味，是名嗜味。

何謂不護戒？若捨出家威儀，是名不護戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不護戒？若捨出家威儀，是名不護戒。

何謂瞋相變？若起不善心，令諸根變異；若以十惱一一發起，令諸根變異，是名瞋相變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂瞋相變？若起不善心，令諸根變異；若以十惱一一發起，令諸根變異，是名瞋相變。

何謂忿尊教？尊謂佛佛弟子，若教授便拒違瞋忿，或多語或嚬蹙現瞋；若教令慎護重禁，便拒逆瞋忿，或多說或復嚬蹙現瞋，是名忿尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂忿尊教？尊謂佛佛弟子，若教授便拒違瞋忿，或多語或嚬蹙現瞋；若教令慎護重禁，便拒逆瞋忿，或多說或復嚬蹙現瞋，是名忿尊教。

何謂違尊教？尊謂佛、佛弟子，若教授令順護重禁，違返，是名違尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂違尊教？尊謂佛、佛弟子，若教授令順護重禁，違返，是名違尊教。

何謂戾尊教？若世尊所制，莫作是說、莫作是作、莫作是言、莫作是分別，彼不作是說故說、不應作是作故作、不應作是言故言、不應作是分別故分別，是名戾尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂戾尊教？若世尊所制，莫作是說、莫作是作、莫作是言、莫作是分別，彼不作是說故說、不應作是作故作、不應作是言故言、不應作是分別故分別，是名戾尊教。

何謂欺陵？若於眾生觸惱輕蔑，不欲斷害其命，是名欺陵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂欺陵？若於眾生觸惱輕蔑，不欲斷害其命，是名欺陵。

何謂捶打？若輕易手拳捶打，是名捶打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂捶打？若輕易手拳捶打，是名捶打。

何謂斗欺？若不等心受出多少，是名斗欺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂斗欺？若不等心受出多少，是名斗欺。

何謂稱欺？若不等心受出輕重，是名稱欺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂稱欺？若不等心受出輕重，是名稱欺。

何謂財物欺？若好物中雜惡物、若分種種物、若以繩界定移本處，是名財物欺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂財物欺？若好物中雜惡物、若分種種物、若以繩界定移本處，是名財物欺。

何謂傷？若侵破他人身，是名傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂傷？若侵破他人身，是名傷。

何謂侵害？若輕蔑眾生，瞋恚希害，欲斷其命，是名侵害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂侵害？若輕蔑眾生，瞋恚希害，欲斷其命，是名侵害。

何謂繫閉？若眾生為生死纏縛常處幽闇，是名繫閉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂繫閉？若眾生為生死纏縛常處幽闇，是名繫閉。

何謂㧗摸？若起不善心，以手求覓，是名㧗摸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂㧗摸？若起不善心，以手求覓，是名㧗摸。

何謂侵奪？若起不善心，於他財物侵欺劫奪，是名侵奪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂侵奪？若起不善心，於他財物侵欺劫奪，是名侵奪。

何謂故作？若心起不寂靜行，心知而造，是名故作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂故作？若心起不寂靜行，心知而造，是名故作。

何謂長語？若橫言輕謗，是名長語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂長語？若橫言輕謗，是名長語。

何謂橫言？若無義語，是名橫言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂橫言？若無義語，是名橫言。

何謂輕謗？若無實誑他，是名輕謗。何謂迫愶？若國王、國王臣吏，若蹴蹋、困苦取他財物，是名迫愶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂輕謗？若無實誑他，是名輕謗。何謂迫愶？若國王、國王臣吏，若蹴蹋、困苦取他財物，是名迫愶。

何謂詐善？若欲欺誑、若取財物而現親附，是名詐善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂詐善？若欲欺誑、若取財物而現親附，是名詐善。

何謂隱藏？若人共物未分，私取好者覆匿，是名隱藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂隱藏？若人共物未分，私取好者覆匿，是名隱藏。

何謂共畜？若人已行籌分物，以物不善強擇取好者，是名共畜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂共畜？若人已行籌分物，以物不善強擇取好者，是名共畜。

何謂好說官事？常以官法言首、或言籌算、或言長短，染樂其事，是名好說官事。世間事、兵甲事、鬪戰事、車乘事、婦女事、華鬘事、酒肉事、婬欲事、床臥事、衣服事、飲食事、沽酒事、親里事，亦復如是，若染樂其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂好說官事？常以官法言首、或言籌算、或言長短，染樂其事，是名好說官事。世間事、兵甲事、鬪戰事、車乘事、婦女事、華鬘事、酒肉事、婬欲事、床臥事、衣服事、飲食事、沽酒事、親里事，亦復如是，若染樂其事。

何謂若干語？除上樂說事，若餘事，眾生異、物異、境界異、自然異，是名若干語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂若干語？除上樂說事，若餘事，眾生異、物異、境界異、自然異，是名若干語。

何謂思惟世間事？若憶念為首，思惟世間成壞，是名思惟世間事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂思惟世間事？若憶念為首，思惟世間成壞，是名思惟世間事。

何謂說海事？若以海為言首，或說諸寶、或說真偽，染樂其事，是名說海事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂說海事？若以海為言首，或說諸寶、或說真偽，染樂其事，是名說海事。

何謂不知法？若於善、不善、無記法，不知自相、不觀相、不分別相，是名不知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知法？若於善、不善、無記法，不知自相、不觀相、不分別相，是名不知法。

何謂不知義？若於諸法今世後世義，不知自相、不觀相、不分別相，是名不知義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知義？若於諸法今世後世義，不知自相、不觀相、不分別相，是名不知義。

何謂時不知？若不知時節應入聚落、應出聚落，應誦讀、應受學、應思惟，於此時不知自相、不觀相、不分別相，是名不知時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂時不知？若不知時節應入聚落、應出聚落，應誦讀、應受學、應思惟，於此時不知自相、不觀相、不分別相，是名不知時。

何謂不知足食？不知足、言不知足，不知自相、不觀相、不分別相，是名不知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知足食？不知足、言不知足，不知自相、不觀相、不分別相，是名不知足。

何謂不知自身？不知我應有如是信、如是戒、如是學問、如是施、如是慧、如是應答，若於此法不知自相、不觀相、不分別相，是名不知自身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知自身？不知我應有如是信、如是戒、如是學問、如是施、如是慧、如是應答，若於此法不知自相、不觀相、不分別相，是名不知自身。

何謂不知眾生？剎利眾、婆羅門眾、居士沙門眾，應如是往反、應如是坐起、應如是言默，若於眾中不知自相、不觀相、不知分別相，是名不知眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知眾生？剎利眾、婆羅門眾、居士沙門眾，應如是往反、應如是坐起、應如是言默，若於眾中不知自相、不觀相、不知分別相，是名不知眾。

何謂不知人？若持戒毀戒人、若可觀人，若於此人不知自相、不觀相、不分別相，是名不知人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知人？若持戒毀戒人、若可觀人，若於此人不知自相、不觀相、不分別相，是名不知人。

何謂不知勝劣人？若尊卑人，不知自相、不觀相、不分別相，是名不知勝劣人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知勝劣人？若尊卑人，不知自相、不觀相、不分別相，是名不知勝劣人。

何謂邪見？或有人起如是見：無施、無與、無祠、無善惡業報、無今世後世、無父母無天、無化生眾生、無世間沙門婆羅門正趣正至、若今世後世自知證分別說，是名邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂邪見？或有人起如是見：無施、無與、無祠、無善惡業報、無今世後世、無父母無天、無化生眾生、無世間沙門婆羅門正趣正至、若今世後世自知證分別說，是名邪見。

何謂邊見？若見一切有、見一切無、見一切一、見一切異、若見一切種種，是名邊見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂邊見？若見一切有、見一切無、見一切一、見一切異、若見一切種種，是名邊見。

何謂倒見？若見正覺謂非正覺、若非正覺謂是正覺，若見善法謂非善法、若見不善法謂是善法，若見正趣沙門婆羅門謂非正趣、若非正趣沙門婆羅門謂是正趣。若有作是見：我樂世樂，後生當樂，恒常、不斷、不變易法、常當定住，是名倒見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂倒見？若見正覺謂非正覺、若非正覺謂是正覺，若見善法謂非善法、若見不善法謂是善法，若見正趣沙門婆羅門謂非正趣、若非正趣沙門婆羅門謂是正趣。若有作是見：我樂世樂，後生當樂，恒常、不斷、不變易法、常當定住，是名倒見。

何謂求覓見？若於諸見中選擇選擇己，是名求覓見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂求覓見？若於諸見中選擇選擇己，是名求覓見。

何謂求覓戒？若以戒為淨，若貪求㧗摸，是名求覓戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂求覓戒？若以戒為淨，若貪求㧗摸，是名求覓戒。

何謂求覓道？若以道為淨，貪求㧗摸，是名求覓道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂求覓道？若以道為淨，貪求㧗摸，是名求覓道。

何謂求覓戒道？若俱以為淨，若貪求㧗摸，是名求覓戒道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂求覓戒道？若俱以為淨，若貪求㧗摸，是名求覓戒道。

何謂身見？若我見。何謂我見？或有人謂色是我、色中有我、色是我有、我是色有，見受想行識亦如是，是名身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂身見？若我見。何謂我見？或有人謂色是我、色中有我、色是我有、我是色有，見受想行識亦如是，是名身見。

何謂躁？若動止輕速疾，是名躁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂躁？若動止輕速疾，是名躁。

何謂自稱？若歎美過能，是名自稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂自稱？若歎美過能，是名自稱。

何謂無信？若不信、不入信、不勝信、不真信，若心不信，是名無信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無信？若不信、不入信、不勝信、不真信，若心不信，是名無信。

何謂不覺？若無慧，是名不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不覺？若無慧，是名不覺。

何謂慳惜？若貪不捨，是名慳惜。復次慳惜，憎他施與利養所須，是名慳惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂慳惜？若貪不捨，是名慳惜。復次慳惜，憎他施與利養所須，是名慳惜。

何謂面譽？不求他財利，隨順他意對稱其善，是名面譽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂面譽？不求他財利，隨順他意對稱其善，是名面譽。

何謂遮惜？若慳悋財物，令人防護門戶，恐沙門婆羅門得入乞求，是名遮惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂遮惜？若慳悋財物，令人防護門戶，恐沙門婆羅門得入乞求，是名遮惜。

何謂不信業？若於善、不善、無記業中，不解、重不解、究竟不解，是名不信業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不信業？若於善、不善、無記業中，不解、重不解、究竟不解，是名不信業。

何謂不信業報？善、不善業有報，若於此報不解、重不解、究竟不解，是名不信業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不信業報？善、不善業有報，若於此報不解、重不解、究竟不解，是名不信業報。

何謂毀施？若非法行施者，是名毀施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂毀施？若非法行施者，是名毀施。

何謂毀學？若非學者，是名毀學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂毀學？若非學者，是名毀學。

何謂自勝？若自高我有信、戒、施、聞、智慧、辯才，是名自勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂自勝？若自高我有信、戒、施、聞、智慧、辯才，是名自勝。

何謂譽怨？若人有怨家，欲現其惡反稱其善，有信、戒、施、聞、慧、辯才，是名譽怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂譽怨？若人有怨家，欲現其惡反稱其善，有信、戒、施、聞、慧、辯才，是名譽怨。

何謂虛歎？心有邪悔，若無信戒施聞慧辯才歎說言有，是名虛歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂虛歎？心有邪悔，若無信戒施聞慧辯才歎說言有，是名虛歎。

何謂不自在？若煩惱心起，所作眾善不得隨意，是名不自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不自在？若煩惱心起，所作眾善不得隨意，是名不自在。

何謂屬他？若業不淨，若欲現親、或作奴僕侍從，是名屬他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂屬他？若業不淨，若欲現親、或作奴僕侍從，是名屬他。

何謂事他？若與貴勝遨遊戲笑，恃為形勢，是名事他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂事他？若與貴勝遨遊戲笑，恃為形勢，是名事他。

何謂不怨憎？若愛喜，是名不怨憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不怨憎？若愛喜，是名不怨憎。

何謂怨憎？若瞋忿，是名怨憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂怨憎？若瞋忿，是名怨憎。

何謂沈沒？若善法廢退，是名沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂沈沒？若善法廢退，是名沈沒。

何謂心悲？若心不善悲，是名心悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂心悲？若心不善悲，是名心悲。

何謂無厭？若於生活具多欲不止，是名無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無厭？若於生活具多欲不止，是名無厭。

何謂不勤進？若於善法意不專樂，是名不勤進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不勤進？若於善法意不專樂，是名不勤進。

何謂不忍辱？若於善法不能堪忍受，是名不忍辱。復次不忍辱，或有不耐飢渴、寒熱風雨、蚊虻蟆子、不適意語、若身心苦痛酸楚、終時刀風解形，不能堪忍受，是名不忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不忍辱？若於善法不能堪忍受，是名不忍辱。復次不忍辱，或有不耐飢渴、寒熱風雨、蚊虻蟆子、不適意語、若身心苦痛酸楚、終時刀風解形，不能堪忍受，是名不忍辱。

何謂非威儀？若毀佛結戒，是名非威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂非威儀？若毀佛結戒，是名非威儀。

何謂不受教？若如法教授，心不敬順，是名不受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不受教？若如法教授，心不敬順，是名不受教。

何謂近惡知識？若殺生、盜竊、邪婬、妄語、飲酒放逸處，若近此人作知識、重知識、究竟知識相敬念，是名近惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂近惡知識？若殺生、盜竊、邪婬、妄語、飲酒放逸處，若近此人作知識、重知識、究竟知識相敬念，是名近惡知識。

何謂惡親厚？若殺生、盜竊、邪婬、妄語、飲酒放逸處，若共此人親厚、重親厚、究竟親厚相敬不離，是名惡親厚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂惡親厚？若殺生、盜竊、邪婬、妄語、飲酒放逸處，若共此人親厚、重親厚、究竟親厚相敬不離，是名惡親厚。

何謂取惡行？依殺生者學殺生，心向彼、尊上彼、傾向彼，以彼為解。依盜竊者學盜竊、依邪婬者學邪婬、依妄語者學妄語、依飲酒放逸處者學飲酒放逸處，心向彼、尊上彼、傾向彼，以彼為解，是名取惡行。何謂惡行？若不善境界行，是名惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂取惡行？依殺生者學殺生，心向彼、尊上彼、傾向彼，以彼為解。依盜竊者學盜竊、依邪婬者學邪婬、依妄語者學妄語、依飲酒放逸處者學飲酒放逸處，心向彼、尊上彼、傾向彼，以彼為解，是名取惡行。何謂惡行？若不善境界行，是名惡行。

何謂親近怯弱者？若不信者、無慚無愧者、不學問者、懈怠者、失念者、無慧者，若親近此人恭敬承事，是名親近怯弱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂親近怯弱者？若不信者、無慚無愧者、不學問者、懈怠者、失念者、無慧者，若親近此人恭敬承事，是名親近怯弱。

何謂受怯弱法？若怯弱者所說法恭敬受行，是名受怯弱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂受怯弱法？若怯弱者所說法恭敬受行，是名受怯弱法。

何謂知怯弱？若怯弱者所說法、惡法，善聽受心能分別，是名知怯弱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂知怯弱？若怯弱者所說法、惡法，善聽受心能分別，是名知怯弱法。

何謂持怯弱法？若怯弱者所說法，若持此法正持住不忘相續念不失，是名持怯弱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂持怯弱法？若怯弱者所說法，若持此法正持住不忘相續念不失，是名持怯弱法。

何謂不順思惟？若不順善思惟，是名不順思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不順思惟？若不順善思惟，是名不順思惟。

何謂親近怯道？謂邪見乃至邪定，若親近多修學，是名親近於怯道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂親近怯道？謂邪見乃至邪定，若親近多修學，是名親近於怯道。

何謂劣心？若心懈怠，是名劣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂劣心？若心懈怠，是名劣心。

何謂亂心？若心散在五欲色聲香味觸，是名亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂亂心？若心散在五欲色聲香味觸，是名亂心。

何謂喜諍？若諍訟、若繫閉、常相違返，是名喜諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂喜諍？若諍訟、若繫閉、常相違返，是名喜諍。

何謂寬禁戒？若缺、若荒、若垢、離禁戒，是名寬禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂寬禁戒？若缺、若荒、若垢、離禁戒，是名寬禁戒。

何謂敬邪法？若惡不善法，以此為尊能得定，是名敬邪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂敬邪法？若惡不善法，以此為尊能得定，是名敬邪法。

何謂退善法？若出世間法，於此法廢退，是名退善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂退善法？若出世間法，於此法廢退，是名退善法。

何謂掉？若掉動心亂，不寂靜、不正寂靜，是名掉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂掉？若掉動心亂，不寂靜、不正寂靜，是名掉。

何謂嚴身？若自捫飾，是名嚴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂嚴身？若自捫飾，是名嚴身。

何謂險？若身口意業起動不順，是名險。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂險？若身口意業起動不順，是名險。

何謂耐恥？若在眾，不問妄說，是名耐恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂耐恥？若在眾，不問妄說，是名耐恥。

何謂狂言？若縱語不攝，是名狂言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂狂言？若縱語不攝，是名狂言。

何謂不記？若失念善，是名心不記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不記？若失念善，是名心不記。

何謂外念？若念在五欲色聲香味觸，是名外念。復次外念，若念外道、若敬念外道，心在彼法，是名外念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂外念？若念在五欲色聲香味觸，是名外念。復次外念，若念外道、若敬念外道，心在彼法，是名外念。

何謂隨憂喜？若俗間有種種喜樂、種種憂苦，心有希求隨順和同，是名隨憂喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂隨憂喜？若俗間有種種喜樂、種種憂苦，心有希求隨順和同，是名隨憂喜。

何謂自高？若歎身相是多能，是名自高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂自高？若歎身相是多能，是名自高。

何謂毀他？若說他長短，是名毀他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂毀他？若說他長短，是名毀他。

何謂不敬？若輕慢尊長無有敬畏，是名不敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不敬？若輕慢尊長無有敬畏，是名不敬。

何謂不自卑？若不下人，是名不自卑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不自卑？若不下人，是名不自卑。

何謂不實敬？若於淨行者種種稱美虛偽不真，是名不實敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不實敬？若於淨行者種種稱美虛偽不真，是名不實敬。

何謂難滿？若飲食無厭，是名難滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂難滿？若飲食無厭，是名難滿。

何謂難養？求美味，是名難養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂難養？求美味，是名難養。

何謂窳惰？若懈怠，是名窳惰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂窳惰？若懈怠，是名窳惰。

何謂懈怠？若窳惰，是名懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂懈怠？若窳惰，是名懈怠。

何謂中止？若求上利則易緣，懈怠故便息，是名中止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂中止？若求上利則易緣，懈怠故便息，是名中止。

何謂後善？若於善法中失滅沒，是名後善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂後善？若於善法中失滅沒，是名後善。

何謂欲勤？若樂著於欲，是名欲勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂欲勤？若樂著於欲，是名欲勤。

何謂勤苦？若種種苦身，但非聖法，無儀、無益、無義，是名勤苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂勤苦？若種種苦身，但非聖法，無儀、無益、無義，是名勤苦。

何謂貪？若愛廣大極於彼岸，是名貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂貪？若愛廣大極於彼岸，是名貪。

何謂貪纏？若愛廣大極於彼岸，是名貪纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂貪纏？若愛廣大極於彼岸，是名貪纏。

何謂惱？若眾生若干苦所逼，若惱、重惱、究竟惱，內燋熱、內心𧄼瞢，是名惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂惱？若眾生若干苦所逼，若惱、重惱、究竟惱，內燋熱、內心𧄼瞢，是名惱。

何謂悲心？若眾生為苦惱所逼、惱箭入心，若哭泣口說追憶不捨，是名悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂悲心？若眾生為苦惱所逼、惱箭入心，若哭泣口說追憶不捨，是名悲心。

何謂苦？若身不忍受眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂苦？若身不忍受眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦。

何謂憂？若心不忍受苦，是名憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂憂？若心不忍受苦，是名憂。

何謂眾苦？若為種種苦所逼，心無停息，是名眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂眾苦？若為種種苦所逼，心無停息，是名眾苦。

何謂恐怖？若心驚動，是名恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂恐怖？若心驚動，是名恐怖。

何謂弱顏？若作善法耽闇喜著，是名弱顏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂弱顏？若作善法耽闇喜著，是名弱顏。

何謂強顏？如小兒言無忌難，是名強顏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂強顏？如小兒言無忌難，是名強顏。

何謂疑惑？二心猶豫不能斷結，是名疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂疑惑？二心猶豫不能斷結，是名疑惑。

何謂無親？若遠離善法，是名無親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無親？若遠離善法，是名無親。

何謂善障礙？若背善法，是名障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂善障礙？若背善法，是名障礙。

何謂不相可？若喜鬪諍繫纏共相言訟，是名不相可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不相可？若喜鬪諍繫纏共相言訟，是名不相可。

何謂善妨？若作善法，因生自高，是名善妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂善妨？若作善法，因生自高，是名善妨。

何謂邊實？若邊見者執所見為堅實，是名邊實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂邊實？若邊見者執所見為堅實，是名邊實。

何謂不親近？若不親近佛、佛弟子，不供養恭敬禮拜，是名不親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不親近？若不親近佛、佛弟子，不供養恭敬禮拜，是名不親近。

何謂近離？若曾親近佛、佛弟子，供養恭敬禮拜，後便廢退不復親近供養恭敬禮拜，是名近離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂近離？若曾親近佛、佛弟子，供養恭敬禮拜，後便廢退不復親近供養恭敬禮拜，是名近離。

何謂卑下？身口意業作欺詭不實卑劣法，是名卑下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂卑下？身口意業作欺詭不實卑劣法，是名卑下。

何謂自強？若起不善心現身口意，是名自強。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂自強？若起不善心現身口意，是名自強。

何謂耐辱？若貪著世俗法，希求往來不息，是名耐辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂耐辱？若貪著世俗法，希求往來不息，是名耐辱。

何謂隨貪？若貪逐利養不息，失善人相，是名隨貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂隨貪？若貪逐利養不息，失善人相，是名隨貪。

何謂自舉？若身口意業共掉，是名自舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂自舉？若身口意業共掉，是名自舉。

何謂自放？若心涌散不攝，是名自放。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂自放？若心涌散不攝，是名自放。

何謂無持？若手足煩惱無有定操，縱橫畫地，是名無持。復次無持，若好行來，是名無持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無持？若手足煩惱無有定操，縱橫畫地，是名無持。復次無持，若好行來，是名無持。

何謂離禪？若不親近寂靜處，是名離禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂離禪？若不親近寂靜處，是名離禪。

何謂不悔？若起不善心，歡喜踊躍無有變失，是名不悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不悔？若起不善心，歡喜踊躍無有變失，是名不悔。

何謂含忿？若有不可常使不息因增煩惱，是名含忿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂含忿？若有不可常使不息因增煩惱，是名含忿。

何謂悋惜？若於財法護念不捨，是名心悋惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂悋惜？若於財法護念不捨，是名心悋惜。

何謂邪教？若說邪法，是名邪教。若邪見者集聲音句言語口教，是名邪教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂邪教？若說邪法，是名邪教。若邪見者集聲音句言語口教，是名邪教。

何謂諍訟？求他長短不生和順，是名諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂諍訟？求他長短不生和順，是名諍訟。

何謂非遜？若所作業心高無有敬順，是名非遜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂非遜？若所作業心高無有敬順，是名非遜。

何謂敬失？若敬自下非法，是名敬失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂敬失？若敬自下非法，是名敬失。

何謂災喜？若見他衰失，反生喜快，是名災喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂災喜？若見他衰失，反生喜快，是名災喜。

何謂求失？若有怨嫌常伺缺漏，是名求失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂求失？若有怨嫌常伺缺漏，是名求失。

何謂非行？若比丘犯失威儀作非威儀行，是名非行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂非行？若比丘犯失威儀作非威儀行，是名非行。

何謂求禪？若人聚集處，心求名利，便現坐禪相，是名求禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂求禪？若人聚集處，心求名利，便現坐禪相，是名求禪。

何謂無益禪？若人坐禪無儀，是名無益禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無益禪？若人坐禪無儀，是名無益禪。

何謂不知恩？若從他得財施、法施，不知分別正分別、不緣分別，是名不知恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知恩？若從他得財施、法施，不知分別正分別、不緣分別，是名不知恩。

何謂不知己恩？若曾從他得財物施、法施，不受恩，是名不知己恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不知己恩？若曾從他得財物施、法施，不受恩，是名不知己恩。

何謂輕毀？若說他過失心不忌難，是名輕毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂輕毀？若說他過失心不忌難，是名輕毀。

何謂瞋恚？若忿怒不護他意，是名瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂瞋恚？若忿怒不護他意，是名瞋恚。

何謂性惡？若身口意卒暴，是名性惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂性惡？若身口意卒暴，是名性惡。

何謂𮣓䩕？若無有忍辱行，是名𮣓䩕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂𮣓䩕？若無有忍辱行，是名𮣓䩕。

何謂斷修學？若遮他作善，是名斷修學。何謂呵諫反生譏責？若人作惡，善諫不受，是名呵諫反生譏責。何謂呵諫亂語生恚、何謂呵諫不成、何謂呵諫不明，皆如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂斷修學？若遮他作善，是名斷修學。何謂呵諫反生譏責？若人作惡，善諫不受，是名呵諫反生譏責。何謂呵諫亂語生恚、何謂呵諫不成、何謂呵諫不明，皆如上說。

何謂取身見？緣身見故取身見，身見惡故取身見。如險難道有草木叢林覆上，趣彼道者不知高下深淺。如是取身見者，不識是非好惡，是名取身見。何謂身見餓？緣身見故身見餓。身見惡故身見餓，令眾生處諸苦難。如是中渴餓禽獸惡虫餓、人非人餓。如是趣彼道者，受無量種種苦。如是取身見，受諸苦痛不至彼岸，是名身見餓。何謂立身見幢？若樂起身見，是名立身見幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂取身見？緣身見故取身見，身見惡故取身見。如險難道有草木叢林覆上，趣彼道者不知高下深淺。如是取身見者，不識是非好惡，是名取身見。何謂身見餓？緣身見故身見餓。身見惡故身見餓，令眾生處諸苦難。如是中渴餓禽獸惡虫餓、人非人餓。如是趣彼道者，受無量種種苦。如是取身見，受諸苦痛不至彼岸，是名身見餓。何謂立身見幢？若樂起身見，是名立身見幢。

何謂憂身見？若緣身見故生憂惱，重生、究竟生憂惱，是名憂身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂憂身見？若緣身見故生憂惱，重生、究竟生憂惱，是名憂身見。

何謂求身見？若緣身見故，邪求色受想行識，是名求身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂求身見？若緣身見故，邪求色受想行識，是名求身見。

何謂親近身見？若緣身見故，親近色受想行識，是名親近身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂親近身見？若緣身見故，親近色受想行識，是名親近身見。

何謂身慢見？若緣身見故，身慢嚴飾己身，是名身慢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂身慢見？若緣身見故，身慢嚴飾己身，是名身慢見。

何謂遊戲身見？若緣身見、若緣身見故，取愛色受想行識，是名惜身見。若緣身見故，取我受想行識，是名我身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂遊戲身見？若緣身見、若緣身見故，取愛色受想行識，是名惜身見。若緣身見故，取我受想行識，是名我身見。

何謂欲染？若欲界欲、色無色界欲，是名欲染。共欲染、悲、不親、增樂欲，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂欲染？若欲界欲、色無色界欲，是名欲染。共欲染、悲、不親、增樂欲，亦如是。

何謂悕望？若愛初觸，是名悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂悕望？若愛初觸，是名悕望。

何謂重悕望？愛若廣大未極彼岸，是名重悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂重悕望？愛若廣大未極彼岸，是名重悕望。

何謂究竟悕望？愛若廣大以極彼岸，是名究竟悕望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂究竟悕望？愛若廣大以極彼岸，是名究竟悕望。

何謂難足？若欲界不足、色無色界不足，是名難足。難滿、著、灑津、流沒、枝網生、本希嗜、燋渴宅、忍塵瘡受，亦如上說(一法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂難足？若欲界不足、色無色界不足，是名難足。難滿、著、灑津、流沒、枝網生、本希嗜、燋渴宅、忍塵瘡受，亦如上說(一法竟)。

何謂失念？若捨善念，是名失念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂失念？若捨善念，是名失念。

何謂不正知？或有比丘，不以正知去來屈伸迴轉、服僧伽梨、執衣持鉢、飲食便利、解息睡眠、行住坐臥，眠時覺時默時不自護行，是名不正知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不正知？或有比丘，不以正知去來屈伸迴轉、服僧伽梨、執衣持鉢、飲食便利、解息睡眠、行住坐臥，眠時覺時默時不自護行，是名不正知。

何謂不護根門？若見色取，是名不護根門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不護根門？若見色取，是名不護根門。

何謂食不知足？若不量食，是名食不知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂食不知足？若不量食，是名食不知足。

何謂無明？若癡不善根，是名無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無明？若癡不善根，是名無明。

何謂有愛？若色無色界愛，是名有愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂有愛？若色無色界愛，是名有愛。

何謂有見？若常見，是名有見。何謂非有見？若斷見，是名非有見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂有見？若常見，是名有見。何謂非有見？若斷見，是名非有見。

何謂欲漏？若貪著欲界法，是名欲漏。何謂有漏？若貪著色無色界法，是名有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂欲漏？若貪著欲界法，是名欲漏。何謂有漏？若貪著色無色界法，是名有漏。

何謂欲求？若欲界未度、欲界未知、欲界未斷，欲界陰界入色聲香味觸法，若求覓聚集，是名欲求。何謂有求？若色界無色界未度、色無色界未知、色無色界未斷，色無色界陰界入禪解脫定入定，若求覓聚集，是名有求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂欲求？若欲界未度、欲界未知、欲界未斷，欲界陰界入色聲香味觸法，若求覓聚集，是名欲求。何謂有求？若色界無色界未度、色無色界未知、色無色界未斷，色無色界陰界入禪解脫定入定，若求覓聚集，是名有求。

何謂不持戒？若破戒、若不持戒，是名不持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不持戒？若破戒、若不持戒，是名不持戒。

何謂害見？若六十二見及邪見，是名害見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂害見？若六十二見及邪見，是名害見。

何謂戒衰？若毀戒不護持，是名戒衰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂戒衰？若毀戒不護持，是名戒衰。

何謂見衰？若六十二見及邪見，是名見衰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂見衰？若六十二見及邪見，是名見衰。

何謂衰命？若邪命，是名衰命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂衰命？若邪命，是名衰命。

何謂衰儀？若非威儀行，是名衰儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂衰儀？若非威儀行，是名衰儀。

何謂衰行？若比丘非自境界行，是名衰行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂衰行？若比丘非自境界行，是名衰行。

何謂作惡？不善法成就，是名作惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂作惡？不善法成就，是名作惡。

何謂不作善？出世間善法，若不作不成就，是名不作善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂不作善？出世間善法，若不作不成就，是名不作善。

何謂親近在家？若順世間、違於正行，是名親近在家。何謂親近出家？若不順在家法、違於世行，是名親近出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂親近在家？若順世間、違於正行，是名親近在家。何謂親近出家？若不順在家法、違於世行，是名親近出家。

何謂二緣欲染？若緣淨色、緣不順思惟生欲染，是名二緣欲染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂二緣欲染？若緣淨色、緣不順思惟生欲染，是名二緣欲染。

何謂二緣瞋恚？緣怨憎、緣不順思惟，是名二緣生瞋恚，熏如烟荒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂二緣瞋恚？緣怨憎、緣不順思惟，是名二緣生瞋恚，熏如烟荒。

何謂二緣生邪見？緣他邪說、緣不順思惟生邪見，是名二緣生邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂二緣生邪見？緣他邪說、緣不順思惟生邪見，是名二緣生邪見。

何謂瞋恚？若忿怒、重忿怒，是名瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂瞋恚？若忿怒、重忿怒，是名瞋恚。

何謂伺怨？若欲報仇，纏、究竟纏，心行癡業，究竟忿怒若瞋恚，是名伺怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂伺怨？若欲報仇，纏、究竟纏，心行癡業，究竟忿怒若瞋恚，是名伺怨。

何謂懷恨？若心垢穢煩惱所污，是名懷恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂懷恨？若心垢穢煩惱所污，是名懷恨。

何謂燋熱？若不適意而生憂惱，是名燋熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂燋熱？若不適意而生憂惱，是名燋熱。

何謂嫉妬？若他得利養尊重恭敬禮拜，而生嫉妬、重嫉妬、究竟嫉妬，是名嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂嫉妬？若他得利養尊重恭敬禮拜，而生嫉妬、重嫉妬、究竟嫉妬，是名嫉妬。

何謂慳惜？若財施、法施貪悋，不捨、聚集、樂著，是名慳惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂慳惜？若財施、法施貪悋，不捨、聚集、樂著，是名慳惜。

何謂幻變？若於尊勝及餘人前，為名聞虛譽故，自覆過失、詭譎他人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂幻變？若於尊勝及餘人前，為名聞虛譽故，自覆過失、詭譎他人。

何謂姦欺？若心邪曲不正，是名姦欺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂姦欺？若心邪曲不正，是名姦欺。

何謂無慚？若自作惡內心不悔，是名無慚。復次無慚，若人無慚，於可恥法不恥、於惡不善法不恥，是名無慚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無慚？若自作惡內心不悔，是名無慚。復次無慚，若人無慚，於可恥法不恥、於惡不善法不恥，是名無慚。

何謂無愧？若自作惡，不羞他人，是名無愧。復次無愧，若人不愧，於可羞法不羞、於惡不善法不羞，是名無愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂無愧？若自作惡，不羞他人，是名無愧。復次無愧，若人不愧，於可羞法不羞、於惡不善法不羞，是名無愧。

何謂矜高？慢他自譽，是名矜高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂矜高？慢他自譽，是名矜高。

何謂諍訟？若起身口意不善，掉動麁言忿惱，是名諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂諍訟？若起身口意不善，掉動麁言忿惱，是名諍訟。

何謂貢高？若起不善心，嚴飾己身、稱歎己善，意不開解，是名貢高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂貢高？若起不善心，嚴飾己身、稱歎己善，意不開解，是名貢高。

何謂放逸？若不攝亂念，是名放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂放逸？若不攝亂念，是名放逸。

何謂慢？若言我勝，是名慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂慢？若言我勝，是名慢。

何謂增上慢？言我與勝等、是名增上慢(二法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂增上慢？言我與勝等、是名增上慢(二法竟)。