舍利弗阿毘曇論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第十五

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分道品第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分道品第十之一

有人出世，如來、無所著、等正覺，說種種因、種種門、種種道、種種向道。今當集諸道門，有一支道、二支道、三支道、四支道、五支道、六支道、七支道、八支道、九支道、十支道、十一支道。云何一支道？身念處，是名一支道。云何二支道？定慧，是名二支道。云何三支道？有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定，空定、無想定、無願定，是名三支道。云何四支道？四念處、四正斷、四神足、四禪、四無量、四無色定、四向道、四修定、四斷，是名四支道。云何五支道？五根、五力、五解脫入、五出界、五觀定、五生解脫法，是名五支道。云何六支道？六念、六向、六出界、六明分法、六悅因法、六無喜正覺，是名六支道。云何七支道？七覺、七想、七定因緣法，是名七支道。云何八支道？八聖道、八解脫、八勝入，是名八支道。云何九支道？九滅、九次第定、九想，是名九支道。云何十支道？十想、十直法、十一切入，是名十支道。云何十一支道？十一解脫入，是名十一支道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人出世，如來、無所著、等正覺，說種種因、種種門、種種道、種種向道。今當集諸道門，有一支道、二支道、三支道、四支道、五支道、六支道、七支道、八支道、九支道、十支道、十一支道。云何一支道？身念處，是名一支道。云何二支道？定慧，是名二支道。云何三支道？有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定，空定、無想定、無願定，是名三支道。云何四支道？四念處、四正斷、四神足、四禪、四無量、四無色定、四向道、四修定、四斷，是名四支道。云何五支道？五根、五力、五解脫入、五出界、五觀定、五生解脫法，是名五支道。云何六支道？六念、六向、六出界、六明分法、六悅因法、六無喜正覺，是名六支道。云何七支道？七覺、七想、七定因緣法，是名七支道。云何八支道？八聖道、八解脫、八勝入，是名八支道。云何九支道？九滅、九次第定、九想，是名九支道。云何十支道？十想、十直法、十一切入，是名十支道。云何十一支道？十一解脫入，是名十一支道。

何謂身念處一支向涅槃道？謂念至身依身以身始觀，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂身念處一支向涅槃道？謂念至身依身以身始觀，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘思惟身無常、知無常、解無常、受無常，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘思惟身無常、知無常、解無常、受無常，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘身苦惱癰箭味患、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、受緣，即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘身苦惱癰箭味患、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、受緣，即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘思惟身滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅，無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘思惟身滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅，無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘行知行樂、住知住樂、坐知坐樂、臥知臥樂，如是身住樂如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘行知行樂、住知住樂、坐知坐樂、臥知臥樂，如是身住樂如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘去來屈伸應正智行，執持衣鉢，如法飲食、病瘦醫藥，除疲極睡眠及大小便利，於行住坐臥覺悟說法默然，應正智行，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘去來屈伸應正智行，執持衣鉢，如法飲食、病瘦醫藥，除疲極睡眠及大小便利，於行住坐臥覺悟說法默然，應正智行，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘出息長知出息長、入息長知入息長、出息短知出息短、入息短知入息短，如旋師旋師弟子繩長知長、繩短知短。如是比丘出息長知長、入息長知長、出息短知短、入息短知短，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘出息長知出息長、入息長知入息長、出息短知出息短、入息短知入息短，如旋師旋師弟子繩長知長、繩短知短。如是比丘出息長知長、入息長知長、出息短知短、入息短知短，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘從頂至足皆是不淨，此身中有爪齒髮毛、薄皮厚皮肉筋脈、脾腎心肺、大小穢處涕唾膿血、脂肪腦膜淚汗骨髓。如淨眼人於一門倉，觀見諸穀胡麻米、豆小豆豍豆、大麥小麥。如是比丘觀此身中，從頂至足皆是不淨，此身中但有爪齒乃至骨髓，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘從頂至足皆是不淨，此身中有爪齒髮毛、薄皮厚皮肉筋脈、脾腎心肺、大小穢處涕唾膿血、脂肪腦膜淚汗骨髓。如淨眼人於一門倉，觀見諸穀胡麻米、豆小豆豍豆、大麥小麥。如是比丘觀此身中，從頂至足皆是不淨，此身中但有爪齒乃至骨髓，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘觀四大此身，有地大水大火大風大。如屠牛師屠師弟子屠牛為四分，若坐若立觀此四分。如是比丘觀此身，地大水大火大風大，觀此諸大各各相違。有此諸大依於外大飲食長養、羸劣不堅、念念磨滅暫住不久，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘觀四大此身，有地大水大火大風大。如屠牛師屠師弟子屠牛為四分，若坐若立觀此四分。如是比丘觀此身，地大水大火大風大，觀此諸大各各相違。有此諸大依於外大飲食長養、羸劣不堅、念念磨滅暫住不久，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是觀此身依食住、依食長養，緣食住、無食不住。如火依薪得然，無薪則滅。如是比丘觀此身依食住、依食長養，緣食住、無食不住。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是觀此身依食住、依食長養，緣食住、無食不住。如火依薪得然，無薪則滅。如是比丘觀此身依食住、依食長養，緣食住、無食不住。如世尊說：

「觀身所集苦， 一切皆緣食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀身所集苦， 一切皆緣食，

若能除滅食， 則無是諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能除滅食， 則無是諸苦。

如是知過患， 食是成就苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知過患， 食是成就苦，

比丘滅食已， 決定得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘滅食已， 決定得涅槃。」

如是人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。復次比丘觀身盡空俱空，以念遍知解行。如竹𥯤盡空俱空。如是比丘觀身盡空俱空，以念遍知解行，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。復次比丘觀身盡空俱空，以念遍知解行。如竹𥯤盡空俱空。如是比丘觀身盡空俱空，以念遍知解行，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘觀身是癰瘡，身中有九瘡津漏門，所出津漏皆是不淨津漏、是胎始膜、是腐敗、是臭穢、是可惡津漏，眼出眵淚膿血津漏、耳出耵𦡲膿血津漏、鼻出涕痰膿血津漏、口出涕唾膿血津漏、二處出便利膿血津漏，如人癰瘡乾痂久住。如是九瘡津漏門所出，皆是不淨津漏、是胎始膜、是腐敗、是臭穢、是可惡津漏。比丘如是觀身是癰瘡，此身九入九瘡九津九漏，眼耳鼻口一一處所出津漏皆是不淨津漏、是胎始膜、是腐敗、是臭穢、是可惡津漏，眼出眵淚膿血津漏、耳出耵𦡲膿血津漏、鼻出涕痰膿血津漏、口出涕唾膿血津漏、二處出便利膿血津漏。如摩訶迦葉所說：四大身是衰耗相違津漏，眾病所居處、眾苦所依處，愛護身者如愛護死屍。壽命短促，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘觀身是癰瘡，身中有九瘡津漏門，所出津漏皆是不淨津漏、是胎始膜、是腐敗、是臭穢、是可惡津漏，眼出眵淚膿血津漏、耳出耵𦡲膿血津漏、鼻出涕痰膿血津漏、口出涕唾膿血津漏、二處出便利膿血津漏，如人癰瘡乾痂久住。如是九瘡津漏門所出，皆是不淨津漏、是胎始膜、是腐敗、是臭穢、是可惡津漏。比丘如是觀身是癰瘡，此身九入九瘡九津九漏，眼耳鼻口一一處所出津漏皆是不淨津漏、是胎始膜、是腐敗、是臭穢、是可惡津漏，眼出眵淚膿血津漏、耳出耵𦡲膿血津漏、鼻出涕痰膿血津漏、口出涕唾膿血津漏、二處出便利膿血津漏。如摩訶迦葉所說：四大身是衰耗相違津漏，眾病所居處、眾苦所依處，愛護身者如愛護死屍。壽命短促，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘觀三根集業，貪根集業、恚根集業、癡根集業。若貪作業，貪共、貪緒、貪集、貪因、貪緣身口意，是非聖業、是有漏業、是集業非滅垢業。瞋恚、愚癡亦復如是。若成就此業，父母具足，有漏心向陰欲受生，彼陰滅處母胎生初識，有色共彼識四大所造色謂色，由意生受想思觸謂名，如是名色共生共起。彼不從東方南西北方四維上下來、不從父母出、不從業出亦非餘處出，因眾緣和合，因集、因業、因父母出。如春後月無有雲霧，日中時有人持火珠，以乾牛糞坋上，便有火生有光出。如是觀火不從東方乃至牛糞中出，如是眾緣和合有火生光出。比丘如是觀名色，不從東方乃至不從業出，眾緣和合，因集、因父母生，便有色名。七日時是胎始膜，復七日如雲，復七日初肉，復七日始堅，乃至四十九日身肢節具足。帝釋問世尊：諸佛不以色為我，云何身有覺？云何水中生骨？復云何能住胎？問已有答，世尊為決疑：一切行生滅。世尊如實知一切行生滅：帝釋諦聽，我今當說。初有胎始膜，因胎始膜便有如雲，因如雲便有初肉，因初肉便有始堅，因始堅便有支節諸入爪髮，因母飲食便住。帝釋復問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘觀三根集業，貪根集業、恚根集業、癡根集業。若貪作業，貪共、貪緒、貪集、貪因、貪緣身口意，是非聖業、是有漏業、是集業非滅垢業。瞋恚、愚癡亦復如是。若成就此業，父母具足，有漏心向陰欲受生，彼陰滅處母胎生初識，有色共彼識四大所造色謂色，由意生受想思觸謂名，如是名色共生共起。彼不從東方南西北方四維上下來、不從父母出、不從業出亦非餘處出，因眾緣和合，因集、因業、因父母出。如春後月無有雲霧，日中時有人持火珠，以乾牛糞坋上，便有火生有光出。如是觀火不從東方乃至牛糞中出，如是眾緣和合有火生光出。比丘如是觀名色，不從東方乃至不從業出，眾緣和合，因集、因父母生，便有色名。七日時是胎始膜，復七日如雲，復七日初肉，復七日始堅，乃至四十九日身肢節具足。帝釋問世尊：諸佛不以色為我，云何身有覺？云何水中生骨？復云何能住胎？問已有答，世尊為決疑：一切行生滅。世尊如實知一切行生滅：帝釋諦聽，我今當說。初有胎始膜，因胎始膜便有如雲，因如雲便有初肉，因初肉便有始堅，因始堅便有支節諸入爪髮，因母飲食便住。帝釋復問：

「眾生不知何法？ 眾生不覺何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生不知何法？ 眾生不覺何法？

眾生何法染貪？ 眾生何法繫縛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生何法染貪？ 眾生何法繫縛？」

世尊答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答：

「眾生不知生法， 眾生不覺滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生不知生法， 眾生不覺滅法，

眾生身法染貪， 眾生愛法繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生身法染貪， 眾生愛法繫縛。

帝釋宜實諦聽， 知因法則能離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋宜實諦聽， 知因法則能離，

慧者能度死流， 度已終不復還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者能度死流， 度已終不復還。」

若母懷妊或九月、或十月，身重自愛護。若九月若十月愛護重身已，便生子。生已，母以血養，聖法中以母乳為血，後便能食。能食已，諸根增長。諸根增長已，諸根具足。後則衰變，骨節離解、皮緩面皺、氣力微弱、齒落髮白、身體僂曲、拄杖羸劣、氣息轉少、不耐苦痛。壯時已過，血肉漸消，多諸苦患，死命迫促。如尸婆羅所說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若母懷妊或九月、或十月，身重自愛護。若九月若十月愛護重身已，便生子。生已，母以血養，聖法中以母乳為血，後便能食。能食已，諸根增長。諸根增長已，諸根具足。後則衰變，骨節離解、皮緩面皺、氣力微弱、齒落髮白、身體僂曲、拄杖羸劣、氣息轉少、不耐苦痛。壯時已過，血肉漸消，多諸苦患，死命迫促。如尸婆羅所說：

「人命去不還， 日夜常衰損， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人命去不還， 日夜常衰損，

如魚處熱水， 生苦死復逼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如魚處熱水， 生苦死復逼。」

以如是方便，知法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我。如是慧者正觀不放逸，勤念正慧寂靜行。若依貪妄想斷，斷已內心正住正止獨處得定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是方便，知法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我。如是慧者正觀不放逸，勤念正慧寂靜行。若依貪妄想斷，斷已內心正住正止獨處得定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：人有眼耳鼻舌身意，假名為人。眼耳鼻舌身意非人，離眼耳鼻舌身意亦非人，若如是法正生、正成就、正出，假名為人。如舍有梁椽牆壁，假名為舍。梁椽牆壁非舍，離梁椽牆壁亦非舍，若如是法正生、正成就、正出，假名為舍。比丘如是思惟：人有眼耳鼻舌身意，假名為人。眼耳鼻舌身意非人，離眼耳鼻舌身意亦非人。比丘若如是法正生、正成就、正出，假名為人。如《象經》所說：比丘緣木、緣竹、緣繩索、緣泥圍繞虛空，假名為舍。比丘如是緣骨、緣筋、緣血肉、緣皮膚圍繞虛空，假名為我。以如是方便，知此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我所我皆無有我。如是正慧見，如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷己內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：人有眼耳鼻舌身意，假名為人。眼耳鼻舌身意非人，離眼耳鼻舌身意亦非人，若如是法正生、正成就、正出，假名為人。如舍有梁椽牆壁，假名為舍。梁椽牆壁非舍，離梁椽牆壁亦非舍，若如是法正生、正成就、正出，假名為舍。比丘如是思惟：人有眼耳鼻舌身意，假名為人。眼耳鼻舌身意非人，離眼耳鼻舌身意亦非人。比丘若如是法正生、正成就、正出，假名為人。如《象經》所說：比丘緣木、緣竹、緣繩索、緣泥圍繞虛空，假名為舍。比丘如是緣骨、緣筋、緣血肉、緣皮膚圍繞虛空，假名為我。以如是方便，知此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我所我皆無有我。如是正慧見，如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷己內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：緣有眼假名為我，無眼亦不假名為我。眼非我離，眼若是我，眼應當有異。以眼非我故，眼無有異。若無眼亦不假名為我，以眼非我，離眼亦非我。以是故，緣眼假名為我，無眼亦不假名為我。耳鼻舌身心緣心假名為我，無心亦不假名為我。心非我離，心非我心，若是我心應當有異。以心非我故，心無有異。若無心亦不假名為我，以心非我，離心亦非我。以是故緣心假名為我，無心亦不假名為我。如世尊說：若說眼為我者，非也。眼有生滅。若生滅者，我亦應生滅，則有此負。是故非也。若說眼為我者，此事不然。耳鼻舌身心亦復如是。如是方便知此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我所我皆無有我。如是正慧見，如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：緣有眼假名為我，無眼亦不假名為我。眼非我離，眼若是我，眼應當有異。以眼非我故，眼無有異。若無眼亦不假名為我，以眼非我，離眼亦非我。以是故，緣眼假名為我，無眼亦不假名為我。耳鼻舌身心緣心假名為我，無心亦不假名為我。心非我離，心非我心，若是我心應當有異。以心非我故，心無有異。若無心亦不假名為我，以心非我，離心亦非我。以是故緣心假名為我，無心亦不假名為我。如世尊說：若說眼為我者，非也。眼有生滅。若生滅者，我亦應生滅，則有此負。是故非也。若說眼為我者，此事不然。耳鼻舌身心亦復如是。如是方便知此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我所我皆無有我。如是正慧見，如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：若見色是我、受想行識是我，此見共欲、共瞋恚、共愚癡、共取、共忍住、共苦、共虛妄、共眾惱、共燋熱，不解射、不離欲、不滅、不寂靜、不正覺、不得沙門果、不得涅槃。若此見成就，於生老病死苦本則聚集和合。若見色無我、受想行識無我，此見不共瞋恚、不共愚癡、不共取、不共忍住、不共苦、不共虛妄、不共眾惱、不共燋熱，解射、離欲、滅、寂靜、正覺、得沙門果、得涅槃。若此見成就，於生老病死苦本則不聚集和合。如世尊說：諸比丘！有人如是見：緣有我，有我所；緣有我所，有我。言有我有我所，若實若有盡不可得。諸比丘！此非，純愚法也。世尊！是也。諸比丘！如愚者計有常、不異、不異物、不變法、常定住，有是也。世尊！有也。諸比丘！若計有常、不異、不異物、不變法，常當定住也。世尊！無也。若愚者計有我，若我常、不異、不異物、不變法、常定住，有是也。世尊！有也。諸比丘！計有我，若當不異、不異物、不變法，常當定住也。世尊！無也。諸比丘！若愚者依止、若依常見，不異、不異物、不變法，常當定住也。世尊！有也。諸比丘！若依止、若依常見，不異、不異物、不變法，常當定住也。世尊！無也。以是故，諸比丘！若一切色，過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近。如是一切色，我非我所有、我所非我有，我所我皆無有我，是謂正慧觀。受想行識觀亦如是。復次比丘！若作是見：我樂世樂，當樂常、不異、不異物、不變法，常定住，但我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。若作是見，我斷滅，但我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。若作是見：我能見聞覺知思惟分別，但我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。聖人若如是見、如是聞，有我有我所，終無驚恐。復次如世尊說：色非我，若色是我，色不應受苦患，色應得自在。如是有如是非有，以色非我故，色受苦患、色不得自在，如是非有。受想行識非我，我非識，若識是我，識不應受苦患、識應得自在，如是有如是非有。以識非我故，識受苦患、識不得自在，如是有如是非有。是故當知此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法。我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：若見色是我、受想行識是我，此見共欲、共瞋恚、共愚癡、共取、共忍住、共苦、共虛妄、共眾惱、共燋熱，不解射、不離欲、不滅、不寂靜、不正覺、不得沙門果、不得涅槃。若此見成就，於生老病死苦本則聚集和合。若見色無我、受想行識無我，此見不共瞋恚、不共愚癡、不共取、不共忍住、不共苦、不共虛妄、不共眾惱、不共燋熱，解射、離欲、滅、寂靜、正覺、得沙門果、得涅槃。若此見成就，於生老病死苦本則不聚集和合。如世尊說：諸比丘！有人如是見：緣有我，有我所；緣有我所，有我。言有我有我所，若實若有盡不可得。諸比丘！此非，純愚法也。世尊！是也。諸比丘！如愚者計有常、不異、不異物、不變法、常定住，有是也。世尊！有也。諸比丘！若計有常、不異、不異物、不變法，常當定住也。世尊！無也。若愚者計有我，若我常、不異、不異物、不變法、常定住，有是也。世尊！有也。諸比丘！計有我，若當不異、不異物、不變法，常當定住也。世尊！無也。諸比丘！若愚者依止、若依常見，不異、不異物、不變法，常當定住也。世尊！有也。諸比丘！若依止、若依常見，不異、不異物、不變法，常當定住也。世尊！無也。以是故，諸比丘！若一切色，過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近。如是一切色，我非我所有、我所非我有，我所我皆無有我，是謂正慧觀。受想行識觀亦如是。復次比丘！若作是見：我樂世樂，當樂常、不異、不異物、不變法，常定住，但我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。若作是見，我斷滅，但我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。若作是見：我能見聞覺知思惟分別，但我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。聖人若如是見、如是聞，有我有我所，終無驚恐。復次如世尊說：色非我，若色是我，色不應受苦患，色應得自在。如是有如是非有，以色非我故，色受苦患、色不得自在，如是非有。受想行識非我，我非識，若識是我，識不應受苦患、識應得自在，如是有如是非有。以識非我故，識受苦患、識不得自在，如是有如是非有。是故當知此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法。我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：世間種種苦，此苦何因、何緒、何集、何生、何尊上？如是思惟世間種種苦陰，因陰、緒陰、集陰、生陰、尊上緣陰，有喪父母兄弟姊妹妻子親屬苦、有衰耗眾病苦。有諸不適意觸，若手拳觸、鞭杖觸、瓦石觸、刀杖觸、寒熱觸、飢渴觸、風日觸、蚊虻觸。有國王大臣枷鎖繫閉縺縛，肉斷骨出如貝，騎利木刀、以石錘脚、五車磔裂、以繩拘結、火鬘燒身、身為火爆、以刀削身、以鉤鉤肉、剝皮蜜塗令虫唼食、草裹火燒、扇車吹身令破、鐵鍱纏身、斷手足耳鼻、驅上標頭以箭射殺，最後斬殺，有如是等苦。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：世間種種苦，此苦何因、何緒、何集、何生、何尊上？如是思惟世間種種苦陰，因陰、緒陰、集陰、生陰、尊上緣陰，有喪父母兄弟姊妹妻子親屬苦、有衰耗眾病苦。有諸不適意觸，若手拳觸、鞭杖觸、瓦石觸、刀杖觸、寒熱觸、飢渴觸、風日觸、蚊虻觸。有國王大臣枷鎖繫閉縺縛，肉斷骨出如貝，騎利木刀、以石錘脚、五車磔裂、以繩拘結、火鬘燒身、身為火爆、以刀削身、以鉤鉤肉、剝皮蜜塗令虫唼食、草裹火燒、扇車吹身令破、鐵鍱纏身、斷手足耳鼻、驅上標頭以箭射殺，最後斬殺，有如是等苦。如世尊說：

「無有如欲火， 無有如恚毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有如欲火， 無有如恚毒，

無有如癡網， 無有如陰苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有如癡網， 無有如陰苦；

如實知此已， 涅槃第一樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知此已， 涅槃第一樂。」

是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是思惟身多苦、多失、多惱、多悲、多眾苦，觀身生正生、起正起、出正出，成就具足生種種病，若因熱生病、因陰生病、因風生病、因自力生病、因他惱生病、因時變生病、因諸大相違生病、因食不消生病、因業報生病、因集生病，眼病耳鼻舌身病、頭痛肩痛、牙齒咽項、腦痛蛇肌、氣逆呼呷咽塞謦欬、嘔吐下利絞痛、熱病腹痛、瘡癬疥𭼦皮膚㿇㿇如虫行、侵婬瘡癩瘡癰瘡白癩枯燥、瘨狂病痔病赤腫病，外為種種虫噉蚤虱壁虱蚊虻蟆子，內乃至一毛處無不有虫。如世尊說：色生住出生病居苦出老死，若受想行識生住出生病居苦出老死。復次如世尊說：三苦，行苦、苦苦、變苦。是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟身多苦、多失、多惱、多悲、多眾苦，觀身生正生、起正起、出正出，成就具足生種種病，若因熱生病、因陰生病、因風生病、因自力生病、因他惱生病、因時變生病、因諸大相違生病、因食不消生病、因業報生病、因集生病，眼病耳鼻舌身病、頭痛肩痛、牙齒咽項、腦痛蛇肌、氣逆呼呷咽塞謦欬、嘔吐下利絞痛、熱病腹痛、瘡癬疥𭼦皮膚㿇㿇如虫行、侵婬瘡癩瘡癰瘡白癩枯燥、瘨狂病痔病赤腫病，外為種種虫噉蚤虱壁虱蚊虻蟆子，內乃至一毛處無不有虫。如世尊說：色生住出生病居苦出老死，若受想行識生住出生病居苦出老死。復次如世尊說：三苦，行苦、苦苦、變苦。是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：何因何住、何非因何非住？如是思惟：因脚骨住膞骨、因膞骨住髀骨、因髀骨住臗骨、因臗骨住脊骨、因脊骨住肋骨、因手骨住臂骨、因臂骨住肩骨、因肩骨住項骨、因項骨住頭骨，因髓住骨、因骨住筋、因筋住肉、因肉住血、因血住皮、因皮住薄皮、因薄皮住毛。如因空住風、因風住水、因水住地、因地住諸作業及種子聚落、眾生聚落、藥草叢林。比丘如是思惟：因脚骨住膞骨、因膞骨乃至頭骨，因髓住骨、因骨乃至住毛。若無脚骨膞骨不住、無膞骨髀骨不住、無髀骨臗骨不住、無臗骨脊骨不住、無脊骨肋骨不住、無手骨臂骨不住、無臂骨肩骨不住、無肩骨項骨不住、無項骨頭骨不住，無髓骨不住、無骨筋不住、無筋肉不住、無肉血不住、無血皮不住、無皮薄皮不住、無薄皮毛不住。如無虛空風不住、如無風水不住、若無水地不住、如無地諸作業及種子疇類、眾生聚落、藥草叢林不住。比丘如是思惟：若無脚骨膞骨不住、無膞骨乃至頭骨不住、無髓骨不住、無骨乃至毛不住，以骨盛髓、筋纏骨、肉覆筋、血塗肉、皮裹血、薄皮膜厚皮、毛衣薄皮。如世尊說：若法生滅，因行住行。是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：何因何住、何非因何非住？如是思惟：因脚骨住膞骨、因膞骨住髀骨、因髀骨住臗骨、因臗骨住脊骨、因脊骨住肋骨、因手骨住臂骨、因臂骨住肩骨、因肩骨住項骨、因項骨住頭骨，因髓住骨、因骨住筋、因筋住肉、因肉住血、因血住皮、因皮住薄皮、因薄皮住毛。如因空住風、因風住水、因水住地、因地住諸作業及種子聚落、眾生聚落、藥草叢林。比丘如是思惟：因脚骨住膞骨、因膞骨乃至頭骨，因髓住骨、因骨乃至住毛。若無脚骨膞骨不住、無膞骨髀骨不住、無髀骨臗骨不住、無臗骨脊骨不住、無脊骨肋骨不住、無手骨臂骨不住、無臂骨肩骨不住、無肩骨項骨不住、無項骨頭骨不住，無髓骨不住、無骨筋不住、無筋肉不住、無肉血不住、無血皮不住、無皮薄皮不住、無薄皮毛不住。如無虛空風不住、如無風水不住、若無水地不住、如無地諸作業及種子疇類、眾生聚落、藥草叢林不住。比丘如是思惟：若無脚骨膞骨不住、無膞骨乃至頭骨不住、無髓骨不住、無骨乃至毛不住，以骨盛髓、筋纏骨、肉覆筋、血塗肉、皮裹血、薄皮膜厚皮、毛衣薄皮。如世尊說：若法生滅，因行住行。是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。此念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：何因何假、何非因何非假？如是思惟：因身有假身業、無身無假身業，因口有假口業、無口無假口業，因意有假意業、無意無假意業。若身作業、若口說業、業觸身去來屈伸迴轉身教，集聲音句言語口教，若因意作業，無意無作業。如巧匠巧匠弟子刻作木人，動作機關，能令去來坐臥。如是若身作業、若口說業，業觸身去來屈伸迴轉身教，集聲音句言語口教，若因意作業，無意無作業。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：何因何假、何非因何非假？如是思惟：因身有假身業、無身無假身業，因口有假口業、無口無假口業，因意有假意業、無意無假意業。若身作業、若口說業、業觸身去來屈伸迴轉身教，集聲音句言語口教，若因意作業，無意無作業。如巧匠巧匠弟子刻作木人，動作機關，能令去來坐臥。如是若身作業、若口說業，業觸身去來屈伸迴轉身教，集聲音句言語口教，若因意作業，無意無作業。如世尊說：

「心為法本， 心尊心使， 中心念惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心為法本， 心尊心使， 中心念惡，

即言即行， 罪苦自追， 車轢於轍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即言即行， 罪苦自追， 車轢於轍。

心為法本， 心尊心使， 中心念善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為法本， 心尊心使， 中心念善，

即言即行， 福樂自追， 如影隨形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即言即行， 福樂自追， 如影隨形。」

是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、離法、滅法，我所非我有、我非我所有，我我所皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：若最後行未知而滅、若無間行滅已，識續餘道生，彼行緣彼識，名無間緣。若因行彼識續餘道生，彼行緣彼識，名因緣。若思惟行識續餘道生，彼行緣彼識，名緣緣。若依行識續餘道生，彼行緣彼識，名依緣。若報行識續餘道生，彼行緣彼識，名報緣。若行起識續餘道生，彼行緣行識，名起緣。若相應行識續餘道生，彼行緣彼識，名異緣。若增上趣彼識增上續餘道生，彼行緣彼識，名增上緣。此最後識滅，初識續餘道生。最後識滅已初識即生，無有中間。如影移日續、日移影續，影與日無有中間。如是最後識滅，初識續餘道生。後識滅已即生初識，無有中間。如此最後識、若最後識相應法，不至初識。若初識、初識相應法，不至後識。如眼識滅已生耳識，耳識滅已生眼識，眼識相應法不至耳識，耳識相應法不至眼識。如是後識後識相應法不至初識，初識初識相應法不至後識，若後識滅已即生初識，謂此時過、謂此滅後生、謂此終彼始。非命是身、非身是命、非命異身、非身異命、非命非斷、非生非住、非有變、非無因、非天所作、非此作此受、非異作異受，知有去來、知有生死、知有業相續，知有說法、知有緣，無有從此至彼者、無有從彼至此者，但行相續生，以業緣故。如世尊說：我所空，我於我所不應疑、我我所不應說，於一切法不應疑。是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、滅法、離法，我所非我有、我非我所有，我所我皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸懃念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：若最後行未知而滅、若無間行滅已，識續餘道生，彼行緣彼識，名無間緣。若因行彼識續餘道生，彼行緣彼識，名因緣。若思惟行識續餘道生，彼行緣彼識，名緣緣。若依行識續餘道生，彼行緣彼識，名依緣。若報行識續餘道生，彼行緣彼識，名報緣。若行起識續餘道生，彼行緣行識，名起緣。若相應行識續餘道生，彼行緣彼識，名異緣。若增上趣彼識增上續餘道生，彼行緣彼識，名增上緣。此最後識滅，初識續餘道生。最後識滅已初識即生，無有中間。如影移日續、日移影續，影與日無有中間。如是最後識滅，初識續餘道生。後識滅已即生初識，無有中間。如此最後識、若最後識相應法，不至初識。若初識、初識相應法，不至後識。如眼識滅已生耳識，耳識滅已生眼識，眼識相應法不至耳識，耳識相應法不至眼識。如是後識後識相應法不至初識，初識初識相應法不至後識，若後識滅已即生初識，謂此時過、謂此滅後生、謂此終彼始。非命是身、非身是命、非命異身、非身異命、非命非斷、非生非住、非有變、非無因、非天所作、非此作此受、非異作異受，知有去來、知有生死、知有業相續，知有說法、知有緣，無有從此至彼者、無有從彼至此者，但行相續生，以業緣故。如世尊說：我所空，我於我所不應疑、我我所不應說，於一切法不應疑。是故當知，此法無常、有為、緣生、盡法、變法、滅法、離法，我所非我有、我非我所有，我所我皆無有我，是謂正慧觀。如是不放逸懃念正智寂靜行，依貪妄想斷。斷已內心正住正止獨處定，如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘若見嬰兒心愚癡無識，眠臥穢處。如是思惟：我亦如是法、如是相、未離是法。我身亦是有生法、有生過患。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘若見嬰兒心愚癡無識，眠臥穢處。如是思惟：我亦如是法、如是相、未離是法。我身亦是有生法、有生過患。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘若見男子女人年老衰熟，髮白齒落、皮緩面皺、身體僂曲、柱杖羸步、氣息不調。如是思惟：我身亦如是法、如是相、未離是法。我身亦是有老法，有過患。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘若見男子女人年老衰熟，髮白齒落、皮緩面皺、身體僂曲、柱杖羸步、氣息不調。如是思惟：我身亦如是法、如是相、未離是法。我身亦是有老法，有過患。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘若見男子女人身患苦有，眠臥穢處，羸劣無力動止須人。如是思惟：我身亦如是法、如是相、未離是法。我身亦有病，有病過患。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘若見男子女人身患苦有，眠臥穢處，羸劣無力動止須人。如是思惟：我身亦如是法、如是相、未離是法。我身亦有病，有病過患。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘若見男子女人身壞時過，若是親屬若非親屬，棄其死屍如草糞土。如是思惟：我身如是法、如是相、未離是法。我身亦壞法，有死過患。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘若見男子女人身壞時過，若是親屬若非親屬，棄其死屍如草糞土。如是思惟：我身如是法、如是相、未離是法。我身亦壞法，有死過患。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，棄在塚間，一日至三日。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，棄在塚間，一日至三日。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，棄在塚間，一日至三日，膖脹青瘀。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，棄在塚間，一日至三日，膖脹青瘀。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，棄在塚間，一日至三日，若烏鳥虎狼、為若干諸獸所食噉。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，棄在塚間，一日至三日，若烏鳥虎狼、為若干諸獸所食噉。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，骨節相連、青赤爛壞、膿血不淨臭穢可惡。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，骨節相連、青赤爛壞、膿血不淨臭穢可惡。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，骨節相連、血肉所覆筋脈未斷。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，骨節相連、血肉所覆筋脈未斷。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，骨節相連血肉已離、筋脈未斷。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，骨節相連血肉已離、筋脈未斷。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，骨節已壞未離本處。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，骨節已壞未離本處。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，骨節已壞遠離本處，脚髀膊臗脊脇肋手足肩臂項髑髏各自異處。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，骨節已壞遠離本處，脚髀膊臗脊脇肋手足肩臂項髑髏各自異處。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍，骨節久故色白如貝、色青如鴿，朽敗碎壞。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍，骨節久故色白如貝、色青如鴿，朽敗碎壞。觀自身，如是法、如是相、未離是法。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。

復次比丘見死屍在火聚上，一切髮毛、皮膚血肉、筋脈骨髓，一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡。觀此身法，不至東方南西北方四維上下住，此身法本無而生、已有還滅。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。何謂身念？身發起生，是名身念。思惟身生，是名身念。身境界生，是名身念。依身生，是名身念。身分別生，是名身念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘見死屍在火聚上，一切髮毛、皮膚血肉、筋脈骨髓，一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡。觀此身法，不至東方南西北方四維上下住，此身法本無而生、已有還滅。如實人念憶念，是名身念處。念親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名身念處一支向涅槃道。何謂身念？身發起生，是名身念。思惟身生，是名身念。身境界生，是名身念。依身生，是名身念。身分別生，是名身念處。

何謂定慧二支向涅槃道？何謂定？心住正住，是名定。何謂慧？智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。親近多修學已，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂定慧二支向涅槃道？何謂定？心住正住，是名定。何謂慧？智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。親近多修學已，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。

復次比丘若一切有為法、若一處有為法，思惟無常、知無常、解無常、受無常。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘若一切有為法、若一處有為法，思惟無常、知無常、解無常、受無常。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。

復次比丘若一切有為法、若一處有為法，思惟苦患癰箭著味、依緣、壞法、不定、不滿、變滅、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱純苦聚集。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘若一切有為法、若一處有為法，思惟苦患癰箭著味、依緣、壞法、不定、不滿、變滅、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱純苦聚集。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。

復次比丘若一切有為法、一處有為法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅，無明滅則行滅，乃至純苦聚集滅。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘若一切有為法、一處有為法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅，無明滅則行滅，乃至純苦聚集滅。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。

復次比丘行知行樂、住知住樂、坐知坐樂、臥知臥樂。如身行住坐臥樂，如實知不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。乃至若見死屍在火聚上，亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘行知行樂、住知住樂、坐知坐樂、臥知臥樂。如身行住坐臥樂，如實知不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。乃至若見死屍在火聚上，亦如上說。

復次比丘如是思惟：我內有欲染如實知內有欲染，若內無欲染如實知內無欲染，如欲染未生如實知未生，如欲染生如實知生，如欲染生已斷如實知斷，如欲染斷已如實知更不復生。內有瞋恚、睡眠、掉悔、疑亦如是。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：我內有欲染如實知內有欲染，若內無欲染如實知內無欲染，如欲染未生如實知未生，如欲染生如實知生，如欲染生已斷如實知斷，如欲染斷已如實知更不復生。內有瞋恚、睡眠、掉悔、疑亦如是。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚，內眼識色無欲染瞋恚如實知內眼識色無欲染瞋恚，如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生，如未生眼識色欲染瞋恚生如實知生，如生眼識色欲染瞋恚已斷如實知斷，如眼識色欲染瞋恚斷已如實知更不復生。耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸、意識法亦如是。不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚，內眼識色無欲染瞋恚如實知內眼識色無欲染瞋恚，如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生，如未生眼識色欲染瞋恚生如實知生，如生眼識色欲染瞋恚已斷如實知斷，如眼識色欲染瞋恚斷已如實知更不復生。耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸、意識法亦如是。不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。

復次比丘如是思惟：我內有念正覺如實知內有念正覺，內無念正覺如實知內無念正覺，如念正覺未生如實知未生，如念正覺未生生如實知生，如念正覺已生具足修如實知具足修。擇法正覺、精進正覺、除正覺、定正覺、捨正覺亦如是。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如是思惟：我內有念正覺如實知內有念正覺，內無念正覺如實知內無念正覺，如念正覺未生如實知未生，如念正覺未生生如實知生，如念正覺已生具足修如實知具足修。擇法正覺、精進正覺、除正覺、定正覺、捨正覺亦如是。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。

復次比丘如實知苦、苦集、苦滅、苦滅道，如實知漏、漏集、漏滅、漏滅道。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘如實知苦、苦集、苦滅、苦滅道，如實知漏、漏集、漏滅、漏滅道。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。

復次比丘心畏怖故，出一切有為，入甘露界。此寂靜勝，離一切有為、愛盡、涅槃。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。何謂定？煩惱未斷者，欲染斷、正斷、寂靜。瞋恚、愚癡、煩惱、障礙、覆蓋，諸縛惡行滅、正滅、寂靜。如秋時多起塵土雲霧，即時雨墮，滅塵土雲霧，滅、正滅、寂靜。如是定如煩惱未斷者，欲染斷、正滅、寂靜，瞋恚、愚癡、障礙、覆蓋，諸縛惡行滅、正滅、寂靜，是名定。何謂慧？如實人若智分別，色如實分別色，受想行識亦如是。如明眼人上高山頂，若觀東方，如實分別。若南西北方，如實分別。如是慧，如實分別色受想行識，是名慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次比丘心畏怖故，出一切有為，入甘露界。此寂靜勝，離一切有為、愛盡、涅槃。如是不放逸觀，得定心住正住，是名定。如實人若智分別，是名慧。如是定、如是慧，是名定慧。定慧親近多修學，得須陀洹果乃至阿羅漢果，是名定慧二支向涅槃道。何謂定？煩惱未斷者，欲染斷、正斷、寂靜。瞋恚、愚癡、煩惱、障礙、覆蓋，諸縛惡行滅、正滅、寂靜。如秋時多起塵土雲霧，即時雨墮，滅塵土雲霧，滅、正滅、寂靜。如是定如煩惱未斷者，欲染斷、正滅、寂靜，瞋恚、愚癡、障礙、覆蓋，諸縛惡行滅、正滅、寂靜，是名定。何謂慧？如實人若智分別，色如實分別色，受想行識亦如是。如明眼人上高山頂，若觀東方，如實分別。若南西北方，如實分別。如是慧，如實分別色受想行識，是名慧。

云何有覺有觀定？若定覺觀、相應覺觀，共生共住共滅，是名有覺有觀定。復次有覺有觀定，若定覺觀得、正得、緣得，是名有覺有觀定。復次有覺有觀定，比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。比丘有覺有觀喜樂一心，若入此定者，得五支正得、緣得，覺、觀、喜、樂、一心，是名初禪有覺有觀定。復次比丘若得有覺有觀定，有喜共味定。比丘觀喜麁，心有悲無喜，樂勝寂靜。比丘觀喜麁已，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除。喜寂靜正寂靜滅沒除已故，有覺觀無喜樂一心。若入此定者，得四支正得、緣得，覺、觀、無喜樂、一心，是名非禪非禪間有覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸得有覺有觀有喜共味定。如比丘行受教法相方便專心思惟觸親近多修學，如比丘行乃至觸親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜已，尊上寂靜。尊上寂靜，傾向寂靜。傾向寂靜已，喜寂靜。喜寂靜，正寂靜。正寂靜，滅沒除。滅沒除已，有覺觀無喜樂一心。若入此定者，得四支正得、緣得，覺、觀、無喜樂、一心。是名非禪非禪間有覺有觀定。復次比丘若得有覺有觀無喜樂共味定，此比丘觀無喜樂麁，心有作不苦不樂捨寂靜勝。此比丘觀無喜樂麁已，無喜樂寂靜，寂靜正寂靜，正寂靜滅沒除。滅沒除已故，有覺有觀不苦不樂捨一心。若入此定者，得四支正得、緣得，覺、觀、不苦不樂捨、一心，是名非禪非禪間有覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸得有覺有觀無喜樂共味定。如比丘行乃至觸親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜尊上寂靜，尊上寂靜傾向寂靜，傾向寂靜已無喜樂寂靜，寂靜正寂靜，正寂靜滅沒除。滅沒除已，有覺有觀不苦不樂捨一心。若入此定者，得四支正得、緣得，覺、觀、不苦不樂捨、一心，是名非禪非禪間有覺有觀定。云何無覺有觀定？若定離覺觀相應，不共覺生、不共住、不共滅，觀共生、共住、共滅，是名無覺有觀定。復次無覺有觀定，若定不得，覺不正得、不緣得，觀得、正得、緣得，是名無覺有觀定。復次無覺有觀定，若比丘得有覺有觀有喜共味定，此比丘觀覺麁，無覺有觀定寂靜勝。此比丘觀覺麁已覺寂靜，覺寂靜正寂靜，正寂靜滅沒除。滅沒除已，故有觀喜樂一心。若入此定者，得四支正得、緣得，觀、喜、樂、一心，是名禪間無覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心用意、若思惟、若觸，得有覺有觀有喜共味定，此比丘彼行乃至觸親近多修學。如比丘行乃至觸親近多修學已，心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有覺有觀定？若定覺觀、相應覺觀，共生共住共滅，是名有覺有觀定。復次有覺有觀定，若定覺觀得、正得、緣得，是名有覺有觀定。復次有覺有觀定，比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。比丘有覺有觀喜樂一心，若入此定者，得五支正得、緣得，覺、觀、喜、樂、一心，是名初禪有覺有觀定。復次比丘若得有覺有觀定，有喜共味定。比丘觀喜麁，心有悲無喜，樂勝寂靜。比丘觀喜麁已，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除。喜寂靜正寂靜滅沒除已故，有覺觀無喜樂一心。若入此定者，得四支正得、緣得，覺、觀、無喜樂、一心，是名非禪非禪間有覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸得有覺有觀有喜共味定。如比丘行受教法相方便專心思惟觸親近多修學，如比丘行乃至觸親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜已，尊上寂靜。尊上寂靜，傾向寂靜。傾向寂靜已，喜寂靜。喜寂靜，正寂靜。正寂靜，滅沒除。滅沒除已，有覺觀無喜樂一心。若入此定者，得四支正得、緣得，覺、觀、無喜樂、一心。是名非禪非禪間有覺有觀定。復次比丘若得有覺有觀無喜樂共味定，此比丘觀無喜樂麁，心有作不苦不樂捨寂靜勝。此比丘觀無喜樂麁已，無喜樂寂靜，寂靜正寂靜，正寂靜滅沒除。滅沒除已故，有覺有觀不苦不樂捨一心。若入此定者，得四支正得、緣得，覺、觀、不苦不樂捨、一心，是名非禪非禪間有覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸得有覺有觀無喜樂共味定。如比丘行乃至觸親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜尊上寂靜，尊上寂靜傾向寂靜，傾向寂靜已無喜樂寂靜，寂靜正寂靜，正寂靜滅沒除。滅沒除已，有覺有觀不苦不樂捨一心。若入此定者，得四支正得、緣得，覺、觀、不苦不樂捨、一心，是名非禪非禪間有覺有觀定。云何無覺有觀定？若定離覺觀相應，不共覺生、不共住、不共滅，觀共生、共住、共滅，是名無覺有觀定。復次無覺有觀定，若定不得，覺不正得、不緣得，觀得、正得、緣得，是名無覺有觀定。復次無覺有觀定，若比丘得有覺有觀有喜共味定，此比丘觀覺麁，無覺有觀定寂靜勝。此比丘觀覺麁已覺寂靜，覺寂靜正寂靜，正寂靜滅沒除。滅沒除已，故有觀喜樂一心。若入此定者，得四支正得、緣得，觀、喜、樂、一心，是名禪間無覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心用意、若思惟、若觸，得有覺有觀有喜共味定，此比丘彼行乃至觸親近多修學。如比丘行乃至觸親近多修學已，心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜

。心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜已，覺寂靜、正寂靜、滅、沒、除。覺寂靜正寂靜滅沒除已，故有觀喜樂一心。若入此定者，得四支正得、緣得，觀、喜、樂、一心，是名禪間無覺有觀定。何謂禪間？是初禪二禪間，從初禪趣二禪時。復次比丘得無覺有觀有喜共味定。比丘觀喜麁，喜心猶有悲無喜，樂寂靜勝。比丘觀喜麁已，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除。喜寂靜正寂靜滅沒除已，故有觀無喜樂一心。若入此定者，得三支正得、緣得，觀、無喜樂、一心，是名非禪非禪間無覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸，得無覺有觀有喜共味定。如比丘行乃至觸，親近多修學。親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜已，尊上寂靜。尊上寂靜，傾向寂靜。傾向寂靜已，喜寂靜滅沒除已，故有觀無喜樂一心。若入此定者，得三支正得、緣得，觀、無喜樂、一心，是名非禪非禪間無覺有觀定。復次比丘得無覺有觀無喜共味定。比丘觀無喜樂麁，無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜時。比丘觀無喜樂麁已，無喜樂寂靜寂靜正寂靜，正寂靜滅沒除。滅沒除已，故有觀不苦不樂捨一心。若入此定者，得二支正得、緣得，不苦不樂捨、一心，是名非禪非禪間無覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸，得無覺有觀無喜樂共味定。如比丘行乃至觸，親近多修學。行乃至觸親近多修學已，心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜。傾向寂靜已，無喜樂寂靜、正寂靜、滅、沒、除。滅沒除已故，有觀不苦不樂捨一心。若入此定者，得三支正得、緣得，觀、不苦不樂捨、一心，是名非禪非禪間無覺有觀定。是名無覺有觀定。何謂無覺無觀定？若定離覺觀，覺觀不共生不共住不共滅，是名無覺無觀定。復次無覺無觀定，若定於覺觀不得、不正得、不緣得，是名無覺無觀定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜已，覺寂靜、正寂靜、滅、沒、除。覺寂靜正寂靜滅沒除已，故有觀喜樂一心。若入此定者，得四支正得、緣得，觀、喜、樂、一心，是名禪間無覺有觀定。何謂禪間？是初禪二禪間，從初禪趣二禪時。復次比丘得無覺有觀有喜共味定。比丘觀喜麁，喜心猶有悲無喜，樂寂靜勝。比丘觀喜麁已，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除。喜寂靜正寂靜滅沒除已，故有觀無喜樂一心。若入此定者，得三支正得、緣得，觀、無喜樂、一心，是名非禪非禪間無覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸，得無覺有觀有喜共味定。如比丘行乃至觸，親近多修學。親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜已，尊上寂靜。尊上寂靜，傾向寂靜。傾向寂靜已，喜寂靜滅沒除已，故有觀無喜樂一心。若入此定者，得三支正得、緣得，觀、無喜樂、一心，是名非禪非禪間無覺有觀定。復次比丘得無覺有觀無喜共味定。比丘觀無喜樂麁，無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜時。比丘觀無喜樂麁已，無喜樂寂靜寂靜正寂靜，正寂靜滅沒除。滅沒除已，故有觀不苦不樂捨一心。若入此定者，得二支正得、緣得，不苦不樂捨、一心，是名非禪非禪間無覺有觀定。如比丘若行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸，得無覺有觀無喜樂共味定。如比丘行乃至觸，親近多修學。行乃至觸親近多修學已，心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜。傾向寂靜已，無喜樂寂靜、正寂靜、滅、沒、除。滅沒除已故，有觀不苦不樂捨一心。若入此定者，得三支正得、緣得，觀、不苦不樂捨、一心，是名非禪非禪間無覺有觀定。是名無覺有觀定。何謂無覺無觀定？若定離覺觀，覺觀不共生不共住不共滅，是名無覺無觀定。復次無覺無觀定，若定於覺觀不得、不正得、不緣得，是名無覺無觀定。