舍利弗阿毘曇論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第十四

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分禪品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分禪品第九

因緣具足則能得定，因緣不具不能得定。修定有如此因緣，謂比丘愛護解脫戒、成就威儀行，已行處愛護微戒懼如金剛，受持於戒，斷邪命、行正命，善知識、善親厚、善眾，攝諸根門，飲食知足，勤行精進初不睡眠，離障礙法。如此比丘知斷五蓋心垢、損智慧法，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂成就初禪行，乃至斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就第四禪行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣具足則能得定，因緣不具不能得定。修定有如此因緣，謂比丘愛護解脫戒、成就威儀行，已行處愛護微戒懼如金剛，受持於戒，斷邪命、行正命，善知識、善親厚、善眾，攝諸根門，飲食知足，勤行精進初不睡眠，離障礙法。如此比丘知斷五蓋心垢、損智慧法，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂成就初禪行，乃至斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就第四禪行。

云何愛護解脫戒？若隨順戒，不行放逸，以戒為門、為足、為因，能生善法具足成就，以此戒故，名為持戒。以此順不放逸，名持戒護持威儀行，是謂愛護解脫戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何愛護解脫戒？若隨順戒，不行放逸，以戒為門、為足、為因，能生善法具足成就，以此戒故，名為持戒。以此順不放逸，名持戒護持威儀行，是謂愛護解脫戒。

云何成就威儀行？一切身不善行、一切口不善行、一切意不善行，是名非威儀行。身一切善行、口一切善行、意一切善行，是名成就威儀行。復次恭敬和尚及和尚同學、恭敬阿闍梨及阿闍梨同學、恭敬上下坐，是名威儀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何成就威儀行？一切身不善行、一切口不善行、一切意不善行，是名非威儀行。身一切善行、口一切善行、意一切善行，是名成就威儀行。復次恭敬和尚及和尚同學、恭敬阿闍梨及阿闍梨同學、恭敬上下坐，是名威儀行。

云何已行處？有六非已行處，若婬女處、寡婦處、大童女處、不能男處、比丘尼處、沽酒處，是名六非已行處。又如佛說：比丘！莫至他國非已行處。若至他國非已行處，魔得其便。比丘！何謂他國非已行處？謂五欲也。是名至五欲非已行處。云何已行處？若彼非威儀行、此非已行處，捨離、正捨離、緣捨離，不親近、正不親近、緣不親近，是名已行處。又如佛說：行於自國已行處，若比丘自國已行處，魔不得便。比丘！何謂自國已行處？謂四念處也。是自國已行處。若以此威儀行，起正起、受正受，是謂威儀已行成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何已行處？有六非已行處，若婬女處、寡婦處、大童女處、不能男處、比丘尼處、沽酒處，是名六非已行處。又如佛說：比丘！莫至他國非已行處。若至他國非已行處，魔得其便。比丘！何謂他國非已行處？謂五欲也。是名至五欲非已行處。云何已行處？若彼非威儀行、此非已行處，捨離、正捨離、緣捨離，不親近、正不親近、緣不親近，是名已行處。又如佛說：行於自國已行處，若比丘自國已行處，魔不得便。比丘！何謂自國已行處？謂四念處也。是自國已行處。若以此威儀行，起正起、受正受，是謂威儀已行成就。

云何愛護微戒懼如金剛？若微細戒，若念作、起意作、欲和合作，若於彼多起恐畏相，令我莫犯，是謂懼微戒如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何愛護微戒懼如金剛？若微細戒，若念作、起意作、欲和合作，若於彼多起恐畏相，令我莫犯，是謂懼微戒如金剛。

何謂受持於戒？若比丘不離一切戒、常持一切戒、常住一切戒、親近於戒，持戒不瑕、不穢、不垢、不懈、不缺，受持一切戒，是謂受持於戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂受持於戒？若比丘不離一切戒、常持一切戒、常住一切戒、親近於戒，持戒不瑕、不穢、不垢、不懈、不缺，受持一切戒，是謂受持於戒。

云何捨邪命、行正命？云何邪命？若沙門婆羅門邪命自活，謂諛諂詐稱、占相吉凶、為他使命、現相激動、以利求利，以此非法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉，以此繫染貪著陵篾他人，堪忍非法、不見過患、不知出世。若比丘離如是等邪命，如法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉，不以此繫染貪著不陵篾他人，不堪忍非法、深見過患、知出世，是謂斷邪命行正命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何捨邪命、行正命？云何邪命？若沙門婆羅門邪命自活，謂諛諂詐稱、占相吉凶、為他使命、現相激動、以利求利，以此非法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉，以此繫染貪著陵篾他人，堪忍非法、不見過患、不知出世。若比丘離如是等邪命，如法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉，不以此繫染貪著不陵篾他人，不堪忍非法、深見過患、知出世，是謂斷邪命行正命。

云何善知識？謂沙門婆羅門持戒賢善、斷貢高放逸、忍辱成就，自調自滅、自入涅槃，欲離欲欲盡乃至欲離癡癡盡，應染處不染乃至應癡處不癡、應止處不止、應受處不受，身口意業清淨、正命清淨，行信慚愧、多聞精進、念慧修行、八道具足，戒、定、慧、解脫、解脫知見，衣食知足，是謂善知。何謂識？若識、善識，知共行慈、重行慈、究竟行慈，常敬不離，是名善知識。云何善親厚？凡夫持戒人是凡夫持戒人善親厚，堅信人是堅信人善親厚，堅法人是堅法人善親厚，乃至阿羅漢是阿羅漢善親厚。如是等自共親厚，是名親厚。若善知識、若善親厚隨順不離相親近，是謂善知識、善親厚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善知識？謂沙門婆羅門持戒賢善、斷貢高放逸、忍辱成就，自調自滅、自入涅槃，欲離欲欲盡乃至欲離癡癡盡，應染處不染乃至應癡處不癡、應止處不止、應受處不受，身口意業清淨、正命清淨，行信慚愧、多聞精進、念慧修行、八道具足，戒、定、慧、解脫、解脫知見，衣食知足，是謂善知。何謂識？若識、善識，知共行慈、重行慈、究竟行慈，常敬不離，是名善知識。云何善親厚？凡夫持戒人是凡夫持戒人善親厚，堅信人是堅信人善親厚，堅法人是堅法人善親厚，乃至阿羅漢是阿羅漢善親厚。如是等自共親厚，是名親厚。若善知識、若善親厚隨順不離相親近，是謂善知識、善親厚。

云何善眾？若依持戒人學持戒，心向彼、尊上彼、傾向彼、解彼，若依定人學定乃至彼解脫知見人學解脫知見，心向彼、尊上彼、傾向彼、解彼，是謂善眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善眾？若依持戒人學持戒，心向彼、尊上彼、傾向彼、解彼，若依定人學定乃至彼解脫知見人學解脫知見，心向彼、尊上彼、傾向彼、解彼，是謂善眾。

云何攝諸根門？若比丘眼見色不取色相，能起眼根者攝令不放逸，斷惡不善法及悕望世愛，順持戒，守護眼根得眼根戒。乃至意識法不取法相，能起意根者攝令不放逸，斷惡不善法及悕望世愛，順持戒，守護意根。如此六觸入，護微念、解射念善成就行，見欲過患常自護意，是謂攝諸根門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何攝諸根門？若比丘眼見色不取色相，能起眼根者攝令不放逸，斷惡不善法及悕望世愛，順持戒，守護眼根得眼根戒。乃至意識法不取法相，能起意根者攝令不放逸，斷惡不善法及悕望世愛，順持戒，守護意根。如此六觸入，護微念、解射念善成就行，見欲過患常自護意，是謂攝諸根門。

云何飲食知足？知量而食，不掉、不生貢高、不為養身、不為嚴飾身，唯欲安身，不起瞋恚，欲修梵行，斷故受不生新受，為活命故。捨憎愛金剛，常處中行，不求利，勤力樂行。如人患瘡，以藥塗之為欲令愈。比丘亦爾，知量而食，不起掉、不生貢高，乃至不求利，勤力樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何飲食知足？知量而食，不掉、不生貢高、不為養身、不為嚴飾身，唯欲安身，不起瞋恚，欲修梵行，斷故受不生新受，為活命故。捨憎愛金剛，常處中行，不求利，勤力樂行。如人患瘡，以藥塗之為欲令愈。比丘亦爾，知量而食，不起掉、不生貢高，乃至不求利，勤力樂行。

云何掉食？若作是念：我食此食已，當作身口意掉。是名掉食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何掉食？若作是念：我食此食已，當作身口意掉。是名掉食。

云何貢高食？若作是念：我食此食已，當增長放逸。是名貢高食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何貢高食？若作是念：我食此食已，當增長放逸。是名貢高食。

云何養身食？若作是念：我食此食已，當益於身。是名養身食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何養身食？若作是念：我食此食已，當益於身。是名養身食。

云何嚴飾身食？若作是念：我食此食，當端正姝好妙相成就。是名嚴飾身食。若比丘不作是念：我食此食，當作身口意掉、當作貢高、當養身、當嚴飾身。是謂不掉食、不貢高、不養身、不嚴身食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何嚴飾身食？若作是念：我食此食，當端正姝好妙相成就。是名嚴飾身食。若比丘不作是念：我食此食，當作身口意掉、當作貢高、當養身、當嚴飾身。是謂不掉食、不貢高、不養身、不嚴身食。

云何但欲令身住？應作是念：我食此食，但欲令身住，不終不沒。是名但欲令身住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何但欲令身住？應作是念：我食此食，但欲令身住，不終不沒。是名但欲令身住。

云何不起瞋恚？若飢、緣飢故，生身心苦受。若食過度、緣過度故，生身心苦受。若比丘知足而食、善思量食，則瞋恚滅、不生不起。是名不起瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不起瞋恚？若飢、緣飢故，生身心苦受。若食過度、緣過度故，生身心苦受。若比丘知足而食、善思量食，則瞋恚滅、不生不起。是名不起瞋恚。

云何欲修梵行？梵行謂八聖道也。應作是念：我食此食已能修梵行，令梵行久住，為盡苦際。是名欲修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲修梵行？梵行謂八聖道也。應作是念：我食此食已能修梵行，令梵行久住，為盡苦際。是名欲修梵行。

云何斷故受不生新受？若飢、緣飢故生身心苦受，是名故受。何謂新受？若食過度、緣過度故生身心苦受，是名新受。若比丘知足而食、善思量食，是名斷故受不生新受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何斷故受不生新受？若飢、緣飢故生身心苦受，是名故受。何謂新受？若食過度、緣過度故生身心苦受，是名新受。若比丘知足而食、善思量食，是名斷故受不生新受。

云何為活命故食？應作是念：我食此食，為住命根、護持戒行故。是名為活命故食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為活命故食？應作是念：我食此食，為住命根、護持戒行故。是名為活命故食。

云何捨憎愛金剛？若飢、緣飢故生愛煩惱金剛，憶念：我憎如是飲食。若食過量、緣過量故生憎煩惱金剛，我不憶念如是過度飲食。若比丘知足、善思量食，捨離憎愛煩惱金剛，是名捨離憎愛金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何捨憎愛金剛？若飢、緣飢故生愛煩惱金剛，憶念：我憎如是飲食。若食過量、緣過量故生憎煩惱金剛，我不憶念如是過度飲食。若比丘知足、善思量食，捨離憎愛煩惱金剛，是名捨離憎愛金剛。

云何不求利？若不以麁食為足，多食嗜味貪味、勤求悕望飲食，是名求利。若比丘以麁食為足、量食，不嗜味、不貪味、不勤求、不悕望飲食，是名不求利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不求利？若不以麁食為足，多食嗜味貪味、勤求悕望飲食，是名求利。若比丘以麁食為足、量食，不嗜味、不貪味、不勤求、不悕望飲食，是名不求利。

云何勤力？若作是念：我食此食，欲身勤進自勉。是謂勤力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勤力？若作是念：我食此食，欲身勤進自勉。是謂勤力。

云何樂行？若飢、緣飢故生身心苦受，若食過度、緣過度故生身心苦受，是名不樂。若比丘知足善思量食，無有不樂，是名樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂行？若飢、緣飢故生身心苦受，若食過度、緣過度故生身心苦受，是名不樂。若比丘知足善思量食，無有不樂，是名樂行。

云何勤精進不睡眠？若比丘於晝或結加趺坐思惟、或經行，心離障礙法。初夜若經行、若思惟，心離障礙法。中夜右脇著床累脚而眠，思惟起覺想。後夜若思惟經行，心離障礙法。是名勤精進不睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勤精進不睡眠？若比丘於晝或結加趺坐思惟、或經行，心離障礙法。初夜若經行、若思惟，心離障礙法。中夜右脇著床累脚而眠，思惟起覺想。後夜若思惟經行，心離障礙法。是名勤精進不睡眠。

云何離障礙法？障礙法謂五蓋也。如佛說：五蓋是心煩惱、損智慧法。又如佛次說：若在家出家人有五蓋覆心，若自知義、若知他義、若知自他義，若過人法、若離欲知見增進、若知若見，無有是處。五蓋遮礙善法，纏縛污染、生起結使，故名障礙。若修行清淨，去障礙法，清白明了，是名離障礙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何離障礙法？障礙法謂五蓋也。如佛說：五蓋是心煩惱、損智慧法。又如佛次說：若在家出家人有五蓋覆心，若自知義、若知他義、若知自他義，若過人法、若離欲知見增進、若知若見，無有是處。五蓋遮礙善法，纏縛污染、生起結使，故名障礙。若修行清淨，去障礙法，清白明了，是名離障礙法。

云何斷五蓋？離、滅、沒、除，是謂斷五蓋。何謂心垢？五蓋是心煩惱，垢膩不明，是名心垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何斷五蓋？離、滅、沒、除，是謂斷五蓋。何謂心垢？五蓋是心煩惱，垢膩不明，是名心垢。

云何損智慧法？五蓋覆心，慧力羸劣，是名損智慧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何損智慧法？五蓋覆心，慧力羸劣，是名損智慧法。

云何離欲惡不善法？欲謂五欲。復次塵非欲，聖法中謂是求那。若憶想染著，此是欲。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何離欲惡不善法？欲謂五欲。復次塵非欲，聖法中謂是求那。若憶想染著，此是欲。如佛說：

「種種色非欲， 眾生想欲染； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種色非欲， 眾生想欲染；

世間色常住， 健者離欲染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間色常住， 健者離欲染。」

若此五欲中貪重貪堪忍繫著，是名欲。云何惡不善法？身口意惡行，是名惡不善法。復次十不善業道，是名惡不善法。復次不善根相應法、不善根所起無緣非受法，是名惡不善法。復次貪欲、瞋恚、愚癡、忿怒怨嫌、妄語嫉妬慳惜、諛諂欺偽匿惡、無慚無愧、貢高諍訟及我慢等，是名惡不善法。復次邪見、邪覺、邪語、邪業、邪命、邪進、邪念、邪定、邪解脫、邪智及餘隨邪法，是名惡不善法。如是欲惡不善法，若遠離、不近、不雜、純淨、別處，是名離欲惡不善法。云何有覺有觀？若行覺觀，是謂有覺有觀。云何離生喜樂？若離欲惡不善法生喜樂，是名離生喜樂。云何成就初禪行？初禪有五支：覺、觀、喜、樂、一心。云何覺？重覺、究竟覺，諸所憶念法明來至思惟心，是名覺。云何觀？心行、順行、微行津液、微觀、心微轉，是名觀。云何喜？歡喜踊躍，是名喜。云何樂？心忍受樂、意觸樂受，是名樂。云何一心？心住正住，是名一心。此五支是名初禪。何謂初？若此四禪，以次順不逆、以次入定門，此是始、此是初、此是一，是名初。何謂禪？謂捨心垢正捨緣捨，是謂名禪。復次煩惱未斷能斷，是名禪。復次煩惱斷已得現世樂行，是名禪。復次如是善法成就，入禪明了，熾盛清淨，是名禪。復次如是定住甚深妙義專著智慧，是名禪。復次行人行覺觀，意喜心定，如行人若受、想、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信悅喜、心進心除、信、欲、不放逸念、心捨意界意識界及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，此名禪。得是定已，護持威儀住行微行，是名成就初禪行。若比丘身離生喜樂津液遍滿，此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少。如善洗浴師善洗浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑已調適作揣，此揣津液遍滿，不乾不濕內外和潤。如是比丘此身離生喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時，離生喜樂初生正生起正起觸證，身離生喜樂，爾時名津。住禪時離生喜樂漸開微行、未能增廣，身離生喜樂，爾時名液。住禪時離生喜樂能增廣、未至彼岸，身離生喜樂，爾時名遍。住禪時離生喜樂能到彼岸，齊是謂身離生喜樂，爾時名滿。如農夫初以水溉田地，始津潤名津，潤已水漸開微行未能增廣名液，液已水漸增廣未到彼岸名遍，遍已水到彼岸一切高下盡滿，滿時水還攘水口名滿。比丘亦如是，住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證，身離生喜樂，爾時名津。離生喜樂漸開微行、未能增廣，身離生喜樂，爾時名液。離生喜樂能增廣、未到彼岸，身離生喜樂，爾時名遍。離生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此五欲中貪重貪堪忍繫著，是名欲。云何惡不善法？身口意惡行，是名惡不善法。復次十不善業道，是名惡不善法。復次不善根相應法、不善根所起無緣非受法，是名惡不善法。復次貪欲、瞋恚、愚癡、忿怒怨嫌、妄語嫉妬慳惜、諛諂欺偽匿惡、無慚無愧、貢高諍訟及我慢等，是名惡不善法。復次邪見、邪覺、邪語、邪業、邪命、邪進、邪念、邪定、邪解脫、邪智及餘隨邪法，是名惡不善法。如是欲惡不善法，若遠離、不近、不雜、純淨、別處，是名離欲惡不善法。云何有覺有觀？若行覺觀，是謂有覺有觀。云何離生喜樂？若離欲惡不善法生喜樂，是名離生喜樂。云何成就初禪行？初禪有五支：覺、觀、喜、樂、一心。云何覺？重覺、究竟覺，諸所憶念法明來至思惟心，是名覺。云何觀？心行、順行、微行津液、微觀、心微轉，是名觀。云何喜？歡喜踊躍，是名喜。云何樂？心忍受樂、意觸樂受，是名樂。云何一心？心住正住，是名一心。此五支是名初禪。何謂初？若此四禪，以次順不逆、以次入定門，此是始、此是初、此是一，是名初。何謂禪？謂捨心垢正捨緣捨，是謂名禪。復次煩惱未斷能斷，是名禪。復次煩惱斷已得現世樂行，是名禪。復次如是善法成就，入禪明了，熾盛清淨，是名禪。復次如是定住甚深妙義專著智慧，是名禪。復次行人行覺觀，意喜心定，如行人若受、想、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信悅喜、心進心除、信、欲、不放逸念、心捨意界意識界及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，此名禪。得是定已，護持威儀住行微行，是名成就初禪行。若比丘身離生喜樂津液遍滿，此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少。如善洗浴師善洗浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑已調適作揣，此揣津液遍滿，不乾不濕內外和潤。如是比丘此身離生喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時，離生喜樂初生正生起正起觸證，身離生喜樂，爾時名津。住禪時離生喜樂漸開微行、未能增廣，身離生喜樂，爾時名液。住禪時離生喜樂能增廣、未至彼岸，身離生喜樂，爾時名遍。住禪時離生喜樂能到彼岸，齊是謂身離生喜樂，爾時名滿。如農夫初以水溉田地，始津潤名津，潤已水漸開微行未能增廣名液，液已水漸增廣未到彼岸名遍，遍已水到彼岸一切高下盡滿，滿時水還攘水口名滿。比丘亦如是，住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證，身離生喜樂，爾時名津。離生喜樂漸開微行、未能增廣，身離生喜樂，爾時名液。離生喜樂能增廣、未到彼岸，身離生喜樂，爾時名遍。離生

喜樂能至彼岸，齊是謂離生喜樂，爾時名身滿。復次津、液、遍、滿如是諸句，義一名異。如佛說：何謂覺？若覺、重覺、究竟覺，諸所憶念法明來至、思惟心語，是名覺。諸比丘！此義不應如是說。覺異、重覺異、究竟覺異、諸所憶念異法明來至異、思惟心語異。如覺諸句義一名異，津液遍滿亦如是義一名異。如比丘修慈心，遍解東方南西北方四維上下，慈心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。如是比丘身離生喜樂津液遍滿，時以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟無常行，離欲不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行，便離生喜樂遍滿。身得離生喜樂已，除身炙心炙、身煖心煖、身熱心熱、身然心然、身燋心燋、身惡心惡、身不樂心不樂、身不調心不調、身不輕心不輕、身不煖心不煖、身不除心不除。如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已，得身不炙不煖不熱不然不燋，得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是謂離生喜樂遍滿身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂能至彼岸，齊是謂離生喜樂，爾時名身滿。復次津、液、遍、滿如是諸句，義一名異。如佛說：何謂覺？若覺、重覺、究竟覺，諸所憶念法明來至、思惟心語，是名覺。諸比丘！此義不應如是說。覺異、重覺異、究竟覺異、諸所憶念異法明來至異、思惟心語異。如覺諸句義一名異，津液遍滿亦如是義一名異。如比丘修慈心，遍解東方南西北方四維上下，慈心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。如是比丘身離生喜樂津液遍滿，時以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟無常行，離欲不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行，便離生喜樂遍滿。身得離生喜樂已，除身炙心炙、身煖心煖、身熱心熱、身然心然、身燋心燋、身惡心惡、身不樂心不樂、身不調心不調、身不輕心不輕、身不煖心不煖、身不除心不除。如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已，得身不炙不煖不熱不然不燋，得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是謂離生喜樂遍滿身。

云何滅覺觀？若覺觀寂靜、正寂靜、滅、沒、除，是名滅覺觀。云何內淨信？內有信、正勝信生，具足成就，是名內淨信。云何一心？心獨住、正住、正獨處、入定，是名一心。云何無覺無觀？若除覺觀已，定心喜樂具足成就，是名無覺無觀。云何定生喜樂成就二禪行？云何二禪？二禪有四支：內信、喜、樂、一心。云何內淨信？若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂成就初禪行。如比丘思惟覺觀麁、我覺觀麁、內淨信寂靜勝。比丘思惟覺觀麁已，覺觀寂靜正寂靜捨滅沒，除盡覺觀寂靜正寂靜捨滅沒，除盡已內淨信具足成就，是名內淨信。如比丘若以行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。如比丘行若受教乃至親近多修學已，心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜。心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜已，覺觀寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡已，內淨信生，具足成就，是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，滅麁法心清淨，清淨心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，離麁法心清白，清白心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，除麁法心明了，明了心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，無覺無觀地寂靜勝妙，是名內淨信。復次比丘思惟有覺觀其心不軟、不調、不清淨、不清白、不明了，無覺觀其心軟、調、清淨、清白、明了。其心軟乃至明了，是名內淨信。復次比丘思惟無覺無觀心喜心定，如行人若信、入信、究竟入信、勝信、淳信，心信是名內淨信。何謂喜？如行人歡喜踊躍，是名喜。何謂樂？如行人心忍受樂、意觸樂受，是名樂。何謂一心？如行人心信正信，是名一心。如是四支名二禪。何謂二？如四禪次順不逆，以次入定行，二與初無有中間，是謂二。何謂禪？禪謂捨心垢正捨緣捨，是名禪。乃至復次無覺觀行意喜心定，如行人若受、想、思、觸、思惟乃至及餘所隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，是名禪。得是定已，護持威儀住行微行，是名成就二禪行。若比丘定生喜樂津液遍滿，此身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如大陂湖以山圍遶，水從底涌出，不從東方南西北方來，自從底涌出，此陂津液遍滿無有減少。如是比丘身定生喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時身定生喜樂，生正生、起正起、觸證，身定生喜樂，爾時名津。住禪時定生喜樂漸開微行、未能增廣，身定生喜樂，爾時名液。住禪時身定生喜樂能增廣、未到彼岸，定生喜樂，爾時名遍。住禪時定生喜樂能至彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何滅覺觀？若覺觀寂靜、正寂靜、滅、沒、除，是名滅覺觀。云何內淨信？內有信、正勝信生，具足成就，是名內淨信。云何一心？心獨住、正住、正獨處、入定，是名一心。云何無覺無觀？若除覺觀已，定心喜樂具足成就，是名無覺無觀。云何定生喜樂成就二禪行？云何二禪？二禪有四支：內信、喜、樂、一心。云何內淨信？若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂成就初禪行。如比丘思惟覺觀麁、我覺觀麁、內淨信寂靜勝。比丘思惟覺觀麁已，覺觀寂靜正寂靜捨滅沒，除盡覺觀寂靜正寂靜捨滅沒，除盡已內淨信具足成就，是名內淨信。如比丘若以行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。如比丘行若受教乃至親近多修學已，心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜。心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜已，覺觀寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡已，內淨信生，具足成就，是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，滅麁法心清淨，清淨心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，離麁法心清白，清白心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，除麁法心明了，明了心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，無覺無觀地寂靜勝妙，是名內淨信。復次比丘思惟有覺觀其心不軟、不調、不清淨、不清白、不明了，無覺觀其心軟、調、清淨、清白、明了。其心軟乃至明了，是名內淨信。復次比丘思惟無覺無觀心喜心定，如行人若信、入信、究竟入信、勝信、淳信，心信是名內淨信。何謂喜？如行人歡喜踊躍，是名喜。何謂樂？如行人心忍受樂、意觸樂受，是名樂。何謂一心？如行人心信正信，是名一心。如是四支名二禪。何謂二？如四禪次順不逆，以次入定行，二與初無有中間，是謂二。何謂禪？禪謂捨心垢正捨緣捨，是名禪。乃至復次無覺觀行意喜心定，如行人若受、想、思、觸、思惟乃至及餘所隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，是名禪。得是定已，護持威儀住行微行，是名成就二禪行。若比丘定生喜樂津液遍滿，此身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如大陂湖以山圍遶，水從底涌出，不從東方南西北方來，自從底涌出，此陂津液遍滿無有減少。如是比丘身定生喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時身定生喜樂，生正生、起正起、觸證，身定生喜樂，爾時名津。住禪時定生喜樂漸開微行、未能增廣，身定生喜樂，爾時名液。住禪時身定生喜樂能增廣、未到彼岸，定生喜樂，爾時名遍。住禪時定生喜樂能至彼

岸，齊是謂定生喜樂，爾時名身滿。如農夫初以水溉田，始津潤，爾時名津。津潤已水漸開微行、未能增廣，爾時名液。液已水遂增廣、未到彼岸，爾時名遍。遍已水到彼岸地一切高下盡滿，滿時水還攘水口，爾時名滿。比丘亦如是，住禪時身定生喜樂，生正生、起正起、觸證，禪定生喜樂，爾時名津。乃至住禪時定生喜樂能至彼岸，齊是謂定生喜樂，爾時名身滿。復次津液遍滿，如是諸句義一名異。如佛說：云何觸？緣眼緣色生眼識，三法和合觸。眼非觸、色非觸，若此法共和合聚集，是謂觸。諸比丘！此義不應如是說。共異、和合異、集異、聚異。如此諸句，義一名異。津液遍滿亦復如是，義一名異。如比丘修悲，遍解東方南西北方四維上下，悲心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。比丘住禪時，身定生喜樂津液遍滿，以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟苦行滅覺觀內淨信心，獨無覺觀，定生喜樂，成就二禪行，便定生喜樂身遍滿。得定生喜樂已，除身炙心炙乃至身不除心不除，得身不炙不煖不熱不然不燋，得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是謂定生喜樂遍滿身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 岸，齊是謂定生喜樂，爾時名身滿。如農夫初以水溉田，始津潤，爾時名津。津潤已水漸開微行、未能增廣，爾時名液。液已水遂增廣、未到彼岸，爾時名遍。遍已水到彼岸地一切高下盡滿，滿時水還攘水口，爾時名滿。比丘亦如是，住禪時身定生喜樂，生正生、起正起、觸證，禪定生喜樂，爾時名津。乃至住禪時定生喜樂能至彼岸，齊是謂定生喜樂，爾時名身滿。復次津液遍滿，如是諸句義一名異。如佛說：云何觸？緣眼緣色生眼識，三法和合觸。眼非觸、色非觸，若此法共和合聚集，是謂觸。諸比丘！此義不應如是說。共異、和合異、集異、聚異。如此諸句，義一名異。津液遍滿亦復如是，義一名異。如比丘修悲，遍解東方南西北方四維上下，悲心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。比丘住禪時，身定生喜樂津液遍滿，以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟苦行滅覺觀內淨信心，獨無覺觀，定生喜樂，成就二禪行，便定生喜樂身遍滿。得定生喜樂已，除身炙心炙乃至身不除心不除，得身不炙不煖不熱不然不燋，得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是謂定生喜樂遍滿身。

云何離？喜滅、沒、除、盡，是謂離。云何捨行？謂共捨定得正得、護持威儀、住行微行，是名捨行。云何念正智？念正智成就，是名念正智。云何身受樂？樂謂忍樂、意觸樂受，是名樂。此樂身受、正受、微受、緣受。以何身受？意身受。是名身受樂。云何如諸聖人解？聖人謂佛及聲聞。知自地善法現世樂行，入定出定已，顯示、教化、流布、開解、演說、分別、顯現，是名如諸聖人解捨念樂行。云何成就三禪行？三禪有五支：共味捨、念正智、無喜樂、一心。云何共味捨？如比丘滅覺觀內淨信心觸無覺無觀，定生喜樂，成就二禪行。如比丘觀喜麁，我喜麁，心踊躍共味捨勝寂靜。如比丘觀喜麁，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。喜寂靜正寂靜滅沒除盡已，共味捨生正生、起正起，具足成就，是名共味捨。如比丘若行乃至觸滅覺觀，內淨信心觸無覺觀，定生喜樂，成就二禪行。如比丘行乃至觸親近正親近多修學。如比丘行乃至觸親近正親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜已，尊上寂靜。尊上寂靜已，傾向寂靜。傾向寂靜已，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。喜寂靜正寂靜滅沒除盡已，共味捨生正生、起正起，具足成就，是名共味捨。復次比丘離喜樂修無喜共味定，如行人捨勝捨心調正親調心無作非受，是名共味捨。云何念？行人念憶念，是名念。云何正智？如行人智見解射方便，是名正智。云何無喜樂？如行人心不忍受苦樂、意觸不苦不樂受，是名無喜樂。云何一心？如行人心住正住，是名一心。如是五支是名三禪。何謂三？如四禪次順不逆，以次入定行，三與二無有中間，是名三。云何禪？謂捨心垢正捨緣捨，是名禪。乃至復次離喜樂修無喜共味定，如行人受、想、思、觸、思惟乃至及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，是名禪。得是定，護持威儀住行微行，是名成就三禪行。如比丘身無喜樂，津液遍滿無有減少。如優鉢羅池、波頭摩池、拘勿頭池、分陀利池，花從埿涌出未能出水，此花若根若頭，水津液遍滿無有減少。如是比丘身無喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時無喜樂，初生正生、起正起、觸、證。如比丘住禪時身無喜樂，爾時名津。乃至住禪時無喜樂能到彼岸，齊是名無喜樂，爾時名身滿。如農夫初以水溉田地，始津潤爾時名津。津潤已水漸開微行、未能增廣，爾時名液。液已水遂增廣、未到彼岸，爾時名遍。遍已水廣到彼岸地一切高下盡滿，滿時水還攘水口，如農夫放水處，齊是名滿。比丘亦如是，住禪時身無喜樂，生正生、起正起、觸、證身無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何離？喜滅、沒、除、盡，是謂離。云何捨行？謂共捨定得正得、護持威儀、住行微行，是名捨行。云何念正智？念正智成就，是名念正智。云何身受樂？樂謂忍樂、意觸樂受，是名樂。此樂身受、正受、微受、緣受。以何身受？意身受。是名身受樂。云何如諸聖人解？聖人謂佛及聲聞。知自地善法現世樂行，入定出定已，顯示、教化、流布、開解、演說、分別、顯現，是名如諸聖人解捨念樂行。云何成就三禪行？三禪有五支：共味捨、念正智、無喜樂、一心。云何共味捨？如比丘滅覺觀內淨信心觸無覺無觀，定生喜樂，成就二禪行。如比丘觀喜麁，我喜麁，心踊躍共味捨勝寂靜。如比丘觀喜麁，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。喜寂靜正寂靜滅沒除盡已，共味捨生正生、起正起，具足成就，是名共味捨。如比丘若行乃至觸滅覺觀，內淨信心觸無覺觀，定生喜樂，成就二禪行。如比丘行乃至觸親近正親近多修學。如比丘行乃至觸親近正親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜已，尊上寂靜。尊上寂靜已，傾向寂靜。傾向寂靜已，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。喜寂靜正寂靜滅沒除盡已，共味捨生正生、起正起，具足成就，是名共味捨。復次比丘離喜樂修無喜共味定，如行人捨勝捨心調正親調心無作非受，是名共味捨。云何念？行人念憶念，是名念。云何正智？如行人智見解射方便，是名正智。云何無喜樂？如行人心不忍受苦樂、意觸不苦不樂受，是名無喜樂。云何一心？如行人心住正住，是名一心。如是五支是名三禪。何謂三？如四禪次順不逆，以次入定行，三與二無有中間，是名三。云何禪？謂捨心垢正捨緣捨，是名禪。乃至復次離喜樂修無喜共味定，如行人受、想、思、觸、思惟乃至及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，是名禪。得是定，護持威儀住行微行，是名成就三禪行。如比丘身無喜樂，津液遍滿無有減少。如優鉢羅池、波頭摩池、拘勿頭池、分陀利池，花從埿涌出未能出水，此花若根若頭，水津液遍滿無有減少。如是比丘身無喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時無喜樂，初生正生、起正起、觸、證。如比丘住禪時身無喜樂，爾時名津。乃至住禪時無喜樂能到彼岸，齊是名無喜樂，爾時名身滿。如農夫初以水溉田地，始津潤爾時名津。津潤已水漸開微行、未能增廣，爾時名液。液已水遂增廣、未到彼岸，爾時名遍。遍已水廣到彼岸地一切高下盡滿，滿時水還攘水口，如農夫放水處，齊是名滿。比丘亦如是，住禪時身無喜樂，生正生、起正起、觸、證身無

喜樂，爾時名津。乃至住禪時無喜樂能到彼岸，齊是名無喜樂，爾時名身滿。復次津液遍滿如是諸句，義一名異。如佛說：此苦聖諦法未曾聞，自思惟，生智、生眼、生覺、生明、生通、生慧、生解。諸比丘！此不應如是說。謂智異、眼異、覺異、明異、通異、慧異、解異，如此諸句義一名異。津液遍滿亦復如是，義一名異。如比丘修喜心，遍解東方南西北方四維上下，喜心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。比丘住禪時身無喜樂津液遍滿，以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟無我法離喜捨行念正智身樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行便無喜樂滿身。得無喜樂已，除身炙心炙乃至身不除心不除。如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已，得身不炙乃至不燋得心不炙，乃至不燋得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是名無喜樂遍滿身。云何斷苦樂？如比丘斷苦樂，是名斷。云何先滅憂喜？如比丘憂喜已滅。寂靜正寂靜是名先滅憂喜？云何不苦不樂捨？如佛告舍利弗：如聖人離欲惡不善法成就喜行，爾時無有五法，謂共欲染相續喜樂、共欲染相續憂苦、共不善喜樂、共不善憂苦、共善憂苦。舍利弗！如聖人離欲惡不善法成就喜行，如是五法盡無。如聖人離欲惡不善法，得成就喜行，共欲染相續喜樂乃至共善憂苦爾時已滅，及餘共善憂樂亦滅，是謂入第四禪。云何第四禪？第四禪有四支：不苦不樂捨、念、淨、一心。云何不苦不樂捨？如比丘離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。如比丘觀無喜樂麁，心猶有作，若不苦不樂捨勝寂靜。觀無喜樂麁，無喜樂寂靜正寂靜滅沒除盡已，不苦不樂捨生正生、起正起，具足成就，是名不苦不樂捨。如比丘若行乃至觸離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。如比丘行乃至觸親近多修學已，向寂靜。已向寂靜，尊上寂靜。尊上寂靜，傾向寂靜。傾向寂靜已，無喜樂寂靜。無喜樂寂靜，滅沒除。沒除盡已，不苦不樂捨生正生、起正起，具足成就，是名不苦不樂捨。復次比丘雖無喜樂，修不苦不樂捨定，如行人身心不忍受苦樂、眼觸不苦不樂受乃至意觸不苦不樂受，是名不苦不樂捨。云何念？如行人念憶念，是名念。云何淨？如行人念離欲染清淨、離惡不善法清淨、離覺清淨、離觀清淨、離喜清淨、離樂清淨、離苦清淨、離憂清淨，及離餘煩惱法清淨，是名淨。云何一心？如行人若心住正住，是名一心。此四支，是名第四禪。何謂四？禪次順不逆，以次入定行，四與三無有中間，是名四。何謂禪？捨心垢正捨緣捨，是名禪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂，爾時名津。乃至住禪時無喜樂能到彼岸，齊是名無喜樂，爾時名身滿。復次津液遍滿如是諸句，義一名異。如佛說：此苦聖諦法未曾聞，自思惟，生智、生眼、生覺、生明、生通、生慧、生解。諸比丘！此不應如是說。謂智異、眼異、覺異、明異、通異、慧異、解異，如此諸句義一名異。津液遍滿亦復如是，義一名異。如比丘修喜心，遍解東方南西北方四維上下，喜心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。比丘住禪時身無喜樂津液遍滿，以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟無我法離喜捨行念正智身樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行便無喜樂滿身。得無喜樂已，除身炙心炙乃至身不除心不除。如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已，得身不炙乃至不燋得心不炙，乃至不燋得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是名無喜樂遍滿身。云何斷苦樂？如比丘斷苦樂，是名斷。云何先滅憂喜？如比丘憂喜已滅。寂靜正寂靜是名先滅憂喜？云何不苦不樂捨？如佛告舍利弗：如聖人離欲惡不善法成就喜行，爾時無有五法，謂共欲染相續喜樂、共欲染相續憂苦、共不善喜樂、共不善憂苦、共善憂苦。舍利弗！如聖人離欲惡不善法成就喜行，如是五法盡無。如聖人離欲惡不善法，得成就喜行，共欲染相續喜樂乃至共善憂苦爾時已滅，及餘共善憂樂亦滅，是謂入第四禪。云何第四禪？第四禪有四支：不苦不樂捨、念、淨、一心。云何不苦不樂捨？如比丘離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。如比丘觀無喜樂麁，心猶有作，若不苦不樂捨勝寂靜。觀無喜樂麁，無喜樂寂靜正寂靜滅沒除盡已，不苦不樂捨生正生、起正起，具足成就，是名不苦不樂捨。如比丘若行乃至觸離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。如比丘行乃至觸親近多修學已，向寂靜。已向寂靜，尊上寂靜。尊上寂靜，傾向寂靜。傾向寂靜已，無喜樂寂靜。無喜樂寂靜，滅沒除。沒除盡已，不苦不樂捨生正生、起正起，具足成就，是名不苦不樂捨。復次比丘雖無喜樂，修不苦不樂捨定，如行人身心不忍受苦樂、眼觸不苦不樂受乃至意觸不苦不樂受，是名不苦不樂捨。云何念？如行人念憶念，是名念。云何淨？如行人念離欲染清淨、離惡不善法清淨、離覺清淨、離觀清淨、離喜清淨、離樂清淨、離苦清淨、離憂清淨，及離餘煩惱法清淨，是名淨。云何一心？如行人若心住正住，是名一心。此四支，是名第四禪。何謂四？禪次順不逆，以次入定行，四與三無有中間，是名四。何謂禪？捨心垢正捨緣捨，是名禪

。乃至復次離無喜樂修不苦不樂捨定，如行人受想思觸思惟乃至及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是修禪法，心住正住，是名禪。得如是定，護持威儀住行微行，是名成就四禪行。如比丘修清淨深心，身遍解行，無不遍處。如男子女人著白淨衣，上下具足，從頭至足、從足至頭無不遍處。比丘亦爾，修清淨心，身遍解行，無不遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。乃至復次離無喜樂修不苦不樂捨定，如行人受想思觸思惟乃至及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是修禪法，心住正住，是名禪。得如是定，護持威儀住行微行，是名成就四禪行。如比丘修清淨深心，身遍解行，無不遍處。如男子女人著白淨衣，上下具足，從頭至足、從足至頭無不遍處。比丘亦爾，修清淨心，身遍解行，無不遍處。

比丘入第四禪，心不高不下不憎不愛，定住不動，猶如靜室埿治、內外戶牖俱閉，無有風塵。於其室內然以油燈，若人非人、若風若鳥無有觸者。然焰不高不下不傾不曲，定住不動。比丘入第四禪亦復如是，心不高不下乃至定住不動。云何高心？共掉相應心，是名高心。云何下心？共懈怠相應心，是名下心。復次共七慢相應心，是名高心。共我相應心，是名下心。云何愛心？共染相應心，是名愛心。云何憎心？共瞋恚相應心，是名憎心。此四禪中，心不共掉不掉相應，乃至不共瞋恚相應，是名不高不下不憎不愛。云何住？若心住、正住、獨處、定，是名住。云何不動處？不動謂第四禪。如佛語優陀夷：若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。我說是動。此有何動？謂覺觀不滅。若比丘滅覺觀，內淨信一心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。我說是動。此有何動？謂喜未滅。若比丘離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。我說是動。此有何動？謂捨樂未滅。若比丘斷苦樂、先滅憂喜，不苦不樂捨心淨，成就四禪行。我說是不動。若比丘離欲惡不善法入初禪，從初禪起入二禪，從二禪起入三禪，從三禪起入四禪，是謂到不動處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘入第四禪，心不高不下不憎不愛，定住不動，猶如靜室埿治、內外戶牖俱閉，無有風塵。於其室內然以油燈，若人非人、若風若鳥無有觸者。然焰不高不下不傾不曲，定住不動。比丘入第四禪亦復如是，心不高不下乃至定住不動。云何高心？共掉相應心，是名高心。云何下心？共懈怠相應心，是名下心。復次共七慢相應心，是名高心。共我相應心，是名下心。云何愛心？共染相應心，是名愛心。云何憎心？共瞋恚相應心，是名憎心。此四禪中，心不共掉不掉相應，乃至不共瞋恚相應，是名不高不下不憎不愛。云何住？若心住、正住、獨處、定，是名住。云何不動處？不動謂第四禪。如佛語優陀夷：若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。我說是動。此有何動？謂覺觀不滅。若比丘滅覺觀，內淨信一心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。我說是動。此有何動？謂喜未滅。若比丘離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。我說是動。此有何動？謂捨樂未滅。若比丘斷苦樂、先滅憂喜，不苦不樂捨心淨，成就四禪行。我說是不動。若比丘離欲惡不善法入初禪，從初禪起入二禪，從二禪起入三禪，從三禪起入四禪，是謂到不動處。

比丘如是修學四禪，欲證通法，隨心所欲即能得證，自在無礙。如四衢平處有善調駕駟，有善御者隨意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心即得自在無礙。如盛水瓶堅牢不漏，盛以淨水，平滿為飲，隨人取用如意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心所欲自在無礙。如陂泉遮水，平滿為飲，隨人決用如意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心所欲即能得證，自在無礙。若比丘欲以神足動地，能以一為多、以多為一，乃至梵天身得自在隨所欲入。若欲受天耳清淨過人，能聞二聲，人非人聲，隨所能入。若欲知他眾生，能知有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，隨所能入。若欲憶念無量宿命，能憶一生乃至成就此行，隨所能入。若欲受天眼清淨過人，能見眾生生死乃至如所造業，隨所能入。若欲盡有漏成無漏，得心解脫、慧解脫，現世自知證成就行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，隨所能入。如是四禪親近多修學，得如是果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘如是修學四禪，欲證通法，隨心所欲即能得證，自在無礙。如四衢平處有善調駕駟，有善御者隨意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心即得自在無礙。如盛水瓶堅牢不漏，盛以淨水，平滿為飲，隨人取用如意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心所欲自在無礙。如陂泉遮水，平滿為飲，隨人決用如意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心所欲即能得證，自在無礙。若比丘欲以神足動地，能以一為多、以多為一，乃至梵天身得自在隨所欲入。若欲受天耳清淨過人，能聞二聲，人非人聲，隨所能入。若欲知他眾生，能知有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，隨所能入。若欲憶念無量宿命，能憶一生乃至成就此行，隨所能入。若欲受天眼清淨過人，能見眾生生死乃至如所造業，隨所能入。若欲盡有漏成無漏，得心解脫、慧解脫，現世自知證成就行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，隨所能入。如是四禪親近多修學，得如是果報。