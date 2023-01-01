舍利弗阿毘曇論
姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯30卷CBETA T1548大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 14 卷
舍利弗阿毘曇論卷第十四
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姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯
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非問分禪品第九
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因緣具足則能得定，因緣不具不能得定。修定有如此因緣，謂比丘愛護解脫戒、成就威儀行，已行處愛護微戒懼如金剛，受持於戒，斷邪命、行正命，善知識、善親厚、善眾，攝諸根門，飲食知足，勤行精進初不睡眠，離障礙法。如此比丘知斷五蓋心垢、損智慧法，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂成就初禪行，乃至斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就第四禪行。
因緣具足則能得定，因緣不具不能得定。修定有如此因緣，謂比丘愛護解脫戒、成就威儀行，已行處愛護微戒懼如金剛，受持於戒，斷邪命、行正命，善知識、善親厚、善眾，攝諸根門，飲食知足，勤行精進初不睡眠，離障礙法。如此比丘知斷五蓋心垢、損智慧法，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂成就初禪行，乃至斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就第四禪行。
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云何愛護解脫戒？若隨順戒，不行放逸，以戒為門、為足、為因，能生善法具足成就，以此戒故，名為持戒。以此順不放逸，名持戒護持威儀行，是謂愛護解脫戒。
云何愛護解脫戒？若隨順戒，不行放逸，以戒為門、為足、為因，能生善法具足成就，以此戒故，名為持戒。以此順不放逸，名持戒護持威儀行，是謂愛護解脫戒。
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云何成就威儀行？一切身不善行、一切口不善行、一切意不善行，是名非威儀行。身一切善行、口一切善行、意一切善行，是名成就威儀行。復次恭敬和尚及和尚同學、恭敬阿闍梨及阿闍梨同學、恭敬上下坐，是名威儀行。
云何成就威儀行？一切身不善行、一切口不善行、一切意不善行，是名非威儀行。身一切善行、口一切善行、意一切善行，是名成就威儀行。復次恭敬和尚及和尚同學、恭敬阿闍梨及阿闍梨同學、恭敬上下坐，是名威儀行。
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云何已行處？有六非已行處，若婬女處、寡婦處、大童女處、不能男處、比丘尼處、沽酒處，是名六非已行處。又如佛說：比丘！莫至他國非已行處。若至他國非已行處，魔得其便。比丘！何謂他國非已行處？謂五欲也。是名至五欲非已行處。云何已行處？若彼非威儀行、此非已行處，捨離、正捨離、緣捨離，不親近、正不親近、緣不親近，是名已行處。又如佛說：行於自國已行處，若比丘自國已行處，魔不得便。比丘！何謂自國已行處？謂四念處也。是自國已行處。若以此威儀行，起正起、受正受，是謂威儀已行成就。
云何已行處？有六非已行處，若婬女處、寡婦處、大童女處、不能男處、比丘尼處、沽酒處，是名六非已行處。又如佛說：比丘！莫至他國非已行處。若至他國非已行處，魔得其便。比丘！何謂他國非已行處？謂五欲也。是名至五欲非已行處。云何已行處？若彼非威儀行、此非已行處，捨離、正捨離、緣捨離，不親近、正不親近、緣不親近，是名已行處。又如佛說：行於自國已行處，若比丘自國已行處，魔不得便。比丘！何謂自國已行處？謂四念處也。是自國已行處。若以此威儀行，起正起、受正受，是謂威儀已行成就。
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云何愛護微戒懼如金剛？若微細戒，若念作、起意作、欲和合作，若於彼多起恐畏相，令我莫犯，是謂懼微戒如金剛。
云何愛護微戒懼如金剛？若微細戒，若念作、起意作、欲和合作，若於彼多起恐畏相，令我莫犯，是謂懼微戒如金剛。
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何謂受持於戒？若比丘不離一切戒、常持一切戒、常住一切戒、親近於戒，持戒不瑕、不穢、不垢、不懈、不缺，受持一切戒，是謂受持於戒。
何謂受持於戒？若比丘不離一切戒、常持一切戒、常住一切戒、親近於戒，持戒不瑕、不穢、不垢、不懈、不缺，受持一切戒，是謂受持於戒。
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云何捨邪命、行正命？云何邪命？若沙門婆羅門邪命自活，謂諛諂詐稱、占相吉凶、為他使命、現相激動、以利求利，以此非法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉，以此繫染貪著陵篾他人，堪忍非法、不見過患、不知出世。若比丘離如是等邪命，如法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉，不以此繫染貪著不陵篾他人，不堪忍非法、深見過患、知出世，是謂斷邪命行正命。
云何捨邪命、行正命？云何邪命？若沙門婆羅門邪命自活，謂諛諂詐稱、占相吉凶、為他使命、現相激動、以利求利，以此非法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉，以此繫染貪著陵篾他人，堪忍非法、不見過患、不知出世。若比丘離如是等邪命，如法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉，不以此繫染貪著不陵篾他人，不堪忍非法、深見過患、知出世，是謂斷邪命行正命。
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云何善知識？謂沙門婆羅門持戒賢善、斷貢高放逸、忍辱成就，自調自滅、自入涅槃，欲離欲欲盡乃至欲離癡癡盡，應染處不染乃至應癡處不癡、應止處不止、應受處不受，身口意業清淨、正命清淨，行信慚愧、多聞精進、念慧修行、八道具足，戒、定、慧、解脫、解脫知見，衣食知足，是謂善知。何謂識？若識、善識，知共行慈、重行慈、究竟行慈，常敬不離，是名善知識。云何善親厚？凡夫持戒人是凡夫持戒人善親厚，堅信人是堅信人善親厚，堅法人是堅法人善親厚，乃至阿羅漢是阿羅漢善親厚。如是等自共親厚，是名親厚。若善知識、若善親厚隨順不離相親近，是謂善知識、善親厚。
云何善知識？謂沙門婆羅門持戒賢善、斷貢高放逸、忍辱成就，自調自滅、自入涅槃，欲離欲欲盡乃至欲離癡癡盡，應染處不染乃至應癡處不癡、應止處不止、應受處不受，身口意業清淨、正命清淨，行信慚愧、多聞精進、念慧修行、八道具足，戒、定、慧、解脫、解脫知見，衣食知足，是謂善知。何謂識？若識、善識，知共行慈、重行慈、究竟行慈，常敬不離，是名善知識。云何善親厚？凡夫持戒人是凡夫持戒人善親厚，堅信人是堅信人善親厚，堅法人是堅法人善親厚，乃至阿羅漢是阿羅漢善親厚。如是等自共親厚，是名親厚。若善知識、若善親厚隨順不離相親近，是謂善知識、善親厚。
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云何善眾？若依持戒人學持戒，心向彼、尊上彼、傾向彼、解彼，若依定人學定乃至彼解脫知見人學解脫知見，心向彼、尊上彼、傾向彼、解彼，是謂善眾。
云何善眾？若依持戒人學持戒，心向彼、尊上彼、傾向彼、解彼，若依定人學定乃至彼解脫知見人學解脫知見，心向彼、尊上彼、傾向彼、解彼，是謂善眾。
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云何攝諸根門？若比丘眼見色不取色相，能起眼根者攝令不放逸，斷惡不善法及悕望世愛，順持戒，守護眼根得眼根戒。乃至意識法不取法相，能起意根者攝令不放逸，斷惡不善法及悕望世愛，順持戒，守護意根。如此六觸入，護微念、解射念善成就行，見欲過患常自護意，是謂攝諸根門。
云何攝諸根門？若比丘眼見色不取色相，能起眼根者攝令不放逸，斷惡不善法及悕望世愛，順持戒，守護眼根得眼根戒。乃至意識法不取法相，能起意根者攝令不放逸，斷惡不善法及悕望世愛，順持戒，守護意根。如此六觸入，護微念、解射念善成就行，見欲過患常自護意，是謂攝諸根門。
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云何飲食知足？知量而食，不掉、不生貢高、不為養身、不為嚴飾身，唯欲安身，不起瞋恚，欲修梵行，斷故受不生新受，為活命故。捨憎愛金剛，常處中行，不求利，勤力樂行。如人患瘡，以藥塗之為欲令愈。比丘亦爾，知量而食，不起掉、不生貢高，乃至不求利，勤力樂行。
云何飲食知足？知量而食，不掉、不生貢高、不為養身、不為嚴飾身，唯欲安身，不起瞋恚，欲修梵行，斷故受不生新受，為活命故。捨憎愛金剛，常處中行，不求利，勤力樂行。如人患瘡，以藥塗之為欲令愈。比丘亦爾，知量而食，不起掉、不生貢高，乃至不求利，勤力樂行。
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云何掉食？若作是念：我食此食已，當作身口意掉。是名掉食。
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云何貢高食？若作是念：我食此食已，當增長放逸。是名貢高食。
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云何養身食？若作是念：我食此食已，當益於身。是名養身食。
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云何嚴飾身食？若作是念：我食此食，當端正姝好妙相成就。是名嚴飾身食。若比丘不作是念：我食此食，當作身口意掉、當作貢高、當養身、當嚴飾身。是謂不掉食、不貢高、不養身、不嚴身食。
云何嚴飾身食？若作是念：我食此食，當端正姝好妙相成就。是名嚴飾身食。若比丘不作是念：我食此食，當作身口意掉、當作貢高、當養身、當嚴飾身。是謂不掉食、不貢高、不養身、不嚴身食。
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云何但欲令身住？應作是念：我食此食，但欲令身住，不終不沒。是名但欲令身住。
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云何不起瞋恚？若飢、緣飢故，生身心苦受。若食過度、緣過度故，生身心苦受。若比丘知足而食、善思量食，則瞋恚滅、不生不起。是名不起瞋恚。
云何不起瞋恚？若飢、緣飢故，生身心苦受。若食過度、緣過度故，生身心苦受。若比丘知足而食、善思量食，則瞋恚滅、不生不起。是名不起瞋恚。
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云何欲修梵行？梵行謂八聖道也。應作是念：我食此食已能修梵行，令梵行久住，為盡苦際。是名欲修梵行。
云何欲修梵行？梵行謂八聖道也。應作是念：我食此食已能修梵行，令梵行久住，為盡苦際。是名欲修梵行。
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云何斷故受不生新受？若飢、緣飢故生身心苦受，是名故受。何謂新受？若食過度、緣過度故生身心苦受，是名新受。若比丘知足而食、善思量食，是名斷故受不生新受。
云何斷故受不生新受？若飢、緣飢故生身心苦受，是名故受。何謂新受？若食過度、緣過度故生身心苦受，是名新受。若比丘知足而食、善思量食，是名斷故受不生新受。
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云何為活命故食？應作是念：我食此食，為住命根、護持戒行故。是名為活命故食。
云何為活命故食？應作是念：我食此食，為住命根、護持戒行故。是名為活命故食。
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云何捨憎愛金剛？若飢、緣飢故生愛煩惱金剛，憶念：我憎如是飲食。若食過量、緣過量故生憎煩惱金剛，我不憶念如是過度飲食。若比丘知足、善思量食，捨離憎愛煩惱金剛，是名捨離憎愛金剛。
云何捨憎愛金剛？若飢、緣飢故生愛煩惱金剛，憶念：我憎如是飲食。若食過量、緣過量故生憎煩惱金剛，我不憶念如是過度飲食。若比丘知足、善思量食，捨離憎愛煩惱金剛，是名捨離憎愛金剛。
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云何不求利？若不以麁食為足，多食嗜味貪味、勤求悕望飲食，是名求利。若比丘以麁食為足、量食，不嗜味、不貪味、不勤求、不悕望飲食，是名不求利。
云何不求利？若不以麁食為足，多食嗜味貪味、勤求悕望飲食，是名求利。若比丘以麁食為足、量食，不嗜味、不貪味、不勤求、不悕望飲食，是名不求利。
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云何勤力？若作是念：我食此食，欲身勤進自勉。是謂勤力。
云何勤力？若作是念：我食此食，欲身勤進自勉。是謂勤力。
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云何樂行？若飢、緣飢故生身心苦受，若食過度、緣過度故生身心苦受，是名不樂。若比丘知足善思量食，無有不樂，是名樂行。
云何樂行？若飢、緣飢故生身心苦受，若食過度、緣過度故生身心苦受，是名不樂。若比丘知足善思量食，無有不樂，是名樂行。
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云何勤精進不睡眠？若比丘於晝或結加趺坐思惟、或經行，心離障礙法。初夜若經行、若思惟，心離障礙法。中夜右脇著床累脚而眠，思惟起覺想。後夜若思惟經行，心離障礙法。是名勤精進不睡眠。
云何勤精進不睡眠？若比丘於晝或結加趺坐思惟、或經行，心離障礙法。初夜若經行、若思惟，心離障礙法。中夜右脇著床累脚而眠，思惟起覺想。後夜若思惟經行，心離障礙法。是名勤精進不睡眠。
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云何離障礙法？障礙法謂五蓋也。如佛說：五蓋是心煩惱、損智慧法。又如佛次說：若在家出家人有五蓋覆心，若自知義、若知他義、若知自他義，若過人法、若離欲知見增進、若知若見，無有是處。五蓋遮礙善法，纏縛污染、生起結使，故名障礙。若修行清淨，去障礙法，清白明了，是名離障礙法。
云何離障礙法？障礙法謂五蓋也。如佛說：五蓋是心煩惱、損智慧法。又如佛次說：若在家出家人有五蓋覆心，若自知義、若知他義、若知自他義，若過人法、若離欲知見增進、若知若見，無有是處。五蓋遮礙善法，纏縛污染、生起結使，故名障礙。若修行清淨，去障礙法，清白明了，是名離障礙法。
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云何斷五蓋？離、滅、沒、除，是謂斷五蓋。何謂心垢？五蓋是心煩惱，垢膩不明，是名心垢。
云何斷五蓋？離、滅、沒、除，是謂斷五蓋。何謂心垢？五蓋是心煩惱，垢膩不明，是名心垢。
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云何損智慧法？五蓋覆心，慧力羸劣，是名損智慧法。
云何損智慧法？五蓋覆心，慧力羸劣，是名損智慧法。
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云何離欲惡不善法？欲謂五欲。復次塵非欲，聖法中謂是求那。若憶想染著，此是欲。如佛說：
云何離欲惡不善法？欲謂五欲。復次塵非欲，聖法中謂是求那。若憶想染著，此是欲。如佛說：
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「種種色非欲， 眾生想欲染；
「種種色非欲， 眾生想欲染；
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世間色常住， 健者離欲染。」
世間色常住， 健者離欲染。」
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若此五欲中貪重貪堪忍繫著，是名欲。云何惡不善法？身口意惡行，是名惡不善法。復次十不善業道，是名惡不善法。復次不善根相應法、不善根所起無緣非受法，是名惡不善法。復次貪欲、瞋恚、愚癡、忿怒怨嫌、妄語嫉妬慳惜、諛諂欺偽匿惡、無慚無愧、貢高諍訟及我慢等，是名惡不善法。復次邪見、邪覺、邪語、邪業、邪命、邪進、邪念、邪定、邪解脫、邪智及餘隨邪法，是名惡不善法。如是欲惡不善法，若遠離、不近、不雜、純淨、別處，是名離欲惡不善法。云何有覺有觀？若行覺觀，是謂有覺有觀。云何離生喜樂？若離欲惡不善法生喜樂，是名離生喜樂。云何成就初禪行？初禪有五支：覺、觀、喜、樂、一心。云何覺？重覺、究竟覺，諸所憶念法明來至思惟心，是名覺。云何觀？心行、順行、微行津液、微觀、心微轉，是名觀。云何喜？歡喜踊躍，是名喜。云何樂？心忍受樂、意觸樂受，是名樂。云何一心？心住正住，是名一心。此五支是名初禪。何謂初？若此四禪，以次順不逆、以次入定門，此是始、此是初、此是一，是名初。何謂禪？謂捨心垢正捨緣捨，是謂名禪。復次煩惱未斷能斷，是名禪。復次煩惱斷已得現世樂行，是名禪。復次如是善法成就，入禪明了，熾盛清淨，是名禪。復次如是定住甚深妙義專著智慧，是名禪。復次行人行覺觀，意喜心定，如行人若受、想、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信悅喜、心進心除、信、欲、不放逸念、心捨意界意識界及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，此名禪。得是定已，護持威儀住行微行，是名成就初禪行。若比丘身離生喜樂津液遍滿，此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少。如善洗浴師善洗浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑已調適作揣，此揣津液遍滿，不乾不濕內外和潤。如是比丘此身離生喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時，離生喜樂初生正生起正起觸證，身離生喜樂，爾時名津。住禪時離生喜樂漸開微行、未能增廣，身離生喜樂，爾時名液。住禪時離生喜樂能增廣、未至彼岸，身離生喜樂，爾時名遍。住禪時離生喜樂能到彼岸，齊是謂身離生喜樂，爾時名滿。如農夫初以水溉田地，始津潤名津，潤已水漸開微行未能增廣名液，液已水漸增廣未到彼岸名遍，遍已水到彼岸一切高下盡滿，滿時水還攘水口名滿。比丘亦如是，住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證，身離生喜樂，爾時名津。離生喜樂漸開微行、未能增廣，身離生喜樂，爾時名液。離生喜樂能增廣、未到彼岸，身離生喜樂，爾時名遍。離生
若此五欲中貪重貪堪忍繫著，是名欲。云何惡不善法？身口意惡行，是名惡不善法。復次十不善業道，是名惡不善法。復次不善根相應法、不善根所起無緣非受法，是名惡不善法。復次貪欲、瞋恚、愚癡、忿怒怨嫌、妄語嫉妬慳惜、諛諂欺偽匿惡、無慚無愧、貢高諍訟及我慢等，是名惡不善法。復次邪見、邪覺、邪語、邪業、邪命、邪進、邪念、邪定、邪解脫、邪智及餘隨邪法，是名惡不善法。如是欲惡不善法，若遠離、不近、不雜、純淨、別處，是名離欲惡不善法。云何有覺有觀？若行覺觀，是謂有覺有觀。云何離生喜樂？若離欲惡不善法生喜樂，是名離生喜樂。云何成就初禪行？初禪有五支：覺、觀、喜、樂、一心。云何覺？重覺、究竟覺，諸所憶念法明來至思惟心，是名覺。云何觀？心行、順行、微行津液、微觀、心微轉，是名觀。云何喜？歡喜踊躍，是名喜。云何樂？心忍受樂、意觸樂受，是名樂。云何一心？心住正住，是名一心。此五支是名初禪。何謂初？若此四禪，以次順不逆、以次入定門，此是始、此是初、此是一，是名初。何謂禪？謂捨心垢正捨緣捨，是謂名禪。復次煩惱未斷能斷，是名禪。復次煩惱斷已得現世樂行，是名禪。復次如是善法成就，入禪明了，熾盛清淨，是名禪。復次如是定住甚深妙義專著智慧，是名禪。復次行人行覺觀，意喜心定，如行人若受、想、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信悅喜、心進心除、信、欲、不放逸念、心捨意界意識界及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，此名禪。得是定已，護持威儀住行微行，是名成就初禪行。若比丘身離生喜樂津液遍滿，此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少。如善洗浴師善洗浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑已調適作揣，此揣津液遍滿，不乾不濕內外和潤。如是比丘此身離生喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時，離生喜樂初生正生起正起觸證，身離生喜樂，爾時名津。住禪時離生喜樂漸開微行、未能增廣，身離生喜樂，爾時名液。住禪時離生喜樂能增廣、未至彼岸，身離生喜樂，爾時名遍。住禪時離生喜樂能到彼岸，齊是謂身離生喜樂，爾時名滿。如農夫初以水溉田地，始津潤名津，潤已水漸開微行未能增廣名液，液已水漸增廣未到彼岸名遍，遍已水到彼岸一切高下盡滿，滿時水還攘水口名滿。比丘亦如是，住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證，身離生喜樂，爾時名津。離生喜樂漸開微行、未能增廣，身離生喜樂，爾時名液。離生喜樂能增廣、未到彼岸，身離生喜樂，爾時名遍。離生
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喜樂能至彼岸，齊是謂離生喜樂，爾時名身滿。復次津、液、遍、滿如是諸句，義一名異。如佛說：何謂覺？若覺、重覺、究竟覺，諸所憶念法明來至、思惟心語，是名覺。諸比丘！此義不應如是說。覺異、重覺異、究竟覺異、諸所憶念異法明來至異、思惟心語異。如覺諸句義一名異，津液遍滿亦如是義一名異。如比丘修慈心，遍解東方南西北方四維上下，慈心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。如是比丘身離生喜樂津液遍滿，時以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟無常行，離欲不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行，便離生喜樂遍滿。身得離生喜樂已，除身炙心炙、身煖心煖、身熱心熱、身然心然、身燋心燋、身惡心惡、身不樂心不樂、身不調心不調、身不輕心不輕、身不煖心不煖、身不除心不除。如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已，得身不炙不煖不熱不然不燋，得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是謂離生喜樂遍滿身。
喜樂能至彼岸，齊是謂離生喜樂，爾時名身滿。復次津、液、遍、滿如是諸句，義一名異。如佛說：何謂覺？若覺、重覺、究竟覺，諸所憶念法明來至、思惟心語，是名覺。諸比丘！此義不應如是說。覺異、重覺異、究竟覺異、諸所憶念異法明來至異、思惟心語異。如覺諸句義一名異，津液遍滿亦如是義一名異。如比丘修慈心，遍解東方南西北方四維上下，慈心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。如是比丘身離生喜樂津液遍滿，時以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟無常行，離欲不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行，便離生喜樂遍滿。身得離生喜樂已，除身炙心炙、身煖心煖、身熱心熱、身然心然、身燋心燋、身惡心惡、身不樂心不樂、身不調心不調、身不輕心不輕、身不煖心不煖、身不除心不除。如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已，得身不炙不煖不熱不然不燋，得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是謂離生喜樂遍滿身。
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云何滅覺觀？若覺觀寂靜、正寂靜、滅、沒、除，是名滅覺觀。云何內淨信？內有信、正勝信生，具足成就，是名內淨信。云何一心？心獨住、正住、正獨處、入定，是名一心。云何無覺無觀？若除覺觀已，定心喜樂具足成就，是名無覺無觀。云何定生喜樂成就二禪行？云何二禪？二禪有四支：內信、喜、樂、一心。云何內淨信？若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂成就初禪行。如比丘思惟覺觀麁、我覺觀麁、內淨信寂靜勝。比丘思惟覺觀麁已，覺觀寂靜正寂靜捨滅沒，除盡覺觀寂靜正寂靜捨滅沒，除盡已內淨信具足成就，是名內淨信。如比丘若以行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。如比丘行若受教乃至親近多修學已，心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜。心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜已，覺觀寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡已，內淨信生，具足成就，是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，滅麁法心清淨，清淨心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，離麁法心清白，清白心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，除麁法心明了，明了心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，無覺無觀地寂靜勝妙，是名內淨信。復次比丘思惟有覺觀其心不軟、不調、不清淨、不清白、不明了，無覺觀其心軟、調、清淨、清白、明了。其心軟乃至明了，是名內淨信。復次比丘思惟無覺無觀心喜心定，如行人若信、入信、究竟入信、勝信、淳信，心信是名內淨信。何謂喜？如行人歡喜踊躍，是名喜。何謂樂？如行人心忍受樂、意觸樂受，是名樂。何謂一心？如行人心信正信，是名一心。如是四支名二禪。何謂二？如四禪次順不逆，以次入定行，二與初無有中間，是謂二。何謂禪？禪謂捨心垢正捨緣捨，是名禪。乃至復次無覺觀行意喜心定，如行人若受、想、思、觸、思惟乃至及餘所隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，是名禪。得是定已，護持威儀住行微行，是名成就二禪行。若比丘定生喜樂津液遍滿，此身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如大陂湖以山圍遶，水從底涌出，不從東方南西北方來，自從底涌出，此陂津液遍滿無有減少。如是比丘身定生喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時身定生喜樂，生正生、起正起、觸證，身定生喜樂，爾時名津。住禪時定生喜樂漸開微行、未能增廣，身定生喜樂，爾時名液。住禪時身定生喜樂能增廣、未到彼岸，定生喜樂，爾時名遍。住禪時定生喜樂能至彼
云何滅覺觀？若覺觀寂靜、正寂靜、滅、沒、除，是名滅覺觀。云何內淨信？內有信、正勝信生，具足成就，是名內淨信。云何一心？心獨住、正住、正獨處、入定，是名一心。云何無覺無觀？若除覺觀已，定心喜樂具足成就，是名無覺無觀。云何定生喜樂成就二禪行？云何二禪？二禪有四支：內信、喜、樂、一心。云何內淨信？若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂成就初禪行。如比丘思惟覺觀麁、我覺觀麁、內淨信寂靜勝。比丘思惟覺觀麁已，覺觀寂靜正寂靜捨滅沒，除盡覺觀寂靜正寂靜捨滅沒，除盡已內淨信具足成就，是名內淨信。如比丘若以行、若受教、若法相、若方便、若專心、若思惟、若觸，離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。如比丘行若受教乃至親近多修學已，心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜。心向寂靜、尊上寂靜、傾向寂靜已，覺觀寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡已，內淨信生，具足成就，是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，滅麁法心清淨，清淨心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，離麁法心清白，清白心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，除麁法心明了，明了心是名內淨信。復次比丘思惟覺觀是麁法，無覺無觀地寂靜勝妙，是名內淨信。復次比丘思惟有覺觀其心不軟、不調、不清淨、不清白、不明了，無覺觀其心軟、調、清淨、清白、明了。其心軟乃至明了，是名內淨信。復次比丘思惟無覺無觀心喜心定，如行人若信、入信、究竟入信、勝信、淳信，心信是名內淨信。何謂喜？如行人歡喜踊躍，是名喜。何謂樂？如行人心忍受樂、意觸樂受，是名樂。何謂一心？如行人心信正信，是名一心。如是四支名二禪。何謂二？如四禪次順不逆，以次入定行，二與初無有中間，是謂二。何謂禪？禪謂捨心垢正捨緣捨，是名禪。乃至復次無覺觀行意喜心定，如行人若受、想、思、觸、思惟乃至及餘所隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，是名禪。得是定已，護持威儀住行微行，是名成就二禪行。若比丘定生喜樂津液遍滿，此身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如大陂湖以山圍遶，水從底涌出，不從東方南西北方來，自從底涌出，此陂津液遍滿無有減少。如是比丘身定生喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時身定生喜樂，生正生、起正起、觸證，身定生喜樂，爾時名津。住禪時定生喜樂漸開微行、未能增廣，身定生喜樂，爾時名液。住禪時身定生喜樂能增廣、未到彼岸，定生喜樂，爾時名遍。住禪時定生喜樂能至彼
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岸，齊是謂定生喜樂，爾時名身滿。如農夫初以水溉田，始津潤，爾時名津。津潤已水漸開微行、未能增廣，爾時名液。液已水遂增廣、未到彼岸，爾時名遍。遍已水到彼岸地一切高下盡滿，滿時水還攘水口，爾時名滿。比丘亦如是，住禪時身定生喜樂，生正生、起正起、觸證，禪定生喜樂，爾時名津。乃至住禪時定生喜樂能至彼岸，齊是謂定生喜樂，爾時名身滿。復次津液遍滿，如是諸句義一名異。如佛說：云何觸？緣眼緣色生眼識，三法和合觸。眼非觸、色非觸，若此法共和合聚集，是謂觸。諸比丘！此義不應如是說。共異、和合異、集異、聚異。如此諸句，義一名異。津液遍滿亦復如是，義一名異。如比丘修悲，遍解東方南西北方四維上下，悲心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。比丘住禪時，身定生喜樂津液遍滿，以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟苦行滅覺觀內淨信心，獨無覺觀，定生喜樂，成就二禪行，便定生喜樂身遍滿。得定生喜樂已，除身炙心炙乃至身不除心不除，得身不炙不煖不熱不然不燋，得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是謂定生喜樂遍滿身。
岸，齊是謂定生喜樂，爾時名身滿。如農夫初以水溉田，始津潤，爾時名津。津潤已水漸開微行、未能增廣，爾時名液。液已水遂增廣、未到彼岸，爾時名遍。遍已水到彼岸地一切高下盡滿，滿時水還攘水口，爾時名滿。比丘亦如是，住禪時身定生喜樂，生正生、起正起、觸證，禪定生喜樂，爾時名津。乃至住禪時定生喜樂能至彼岸，齊是謂定生喜樂，爾時名身滿。復次津液遍滿，如是諸句義一名異。如佛說：云何觸？緣眼緣色生眼識，三法和合觸。眼非觸、色非觸，若此法共和合聚集，是謂觸。諸比丘！此義不應如是說。共異、和合異、集異、聚異。如此諸句，義一名異。津液遍滿亦復如是，義一名異。如比丘修悲，遍解東方南西北方四維上下，悲心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。比丘住禪時，身定生喜樂津液遍滿，以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟苦行滅覺觀內淨信心，獨無覺觀，定生喜樂，成就二禪行，便定生喜樂身遍滿。得定生喜樂已，除身炙心炙乃至身不除心不除，得身不炙不煖不熱不然不燋，得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是謂定生喜樂遍滿身。
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云何離？喜滅、沒、除、盡，是謂離。云何捨行？謂共捨定得正得、護持威儀、住行微行，是名捨行。云何念正智？念正智成就，是名念正智。云何身受樂？樂謂忍樂、意觸樂受，是名樂。此樂身受、正受、微受、緣受。以何身受？意身受。是名身受樂。云何如諸聖人解？聖人謂佛及聲聞。知自地善法現世樂行，入定出定已，顯示、教化、流布、開解、演說、分別、顯現，是名如諸聖人解捨念樂行。云何成就三禪行？三禪有五支：共味捨、念正智、無喜樂、一心。云何共味捨？如比丘滅覺觀內淨信心觸無覺無觀，定生喜樂，成就二禪行。如比丘觀喜麁，我喜麁，心踊躍共味捨勝寂靜。如比丘觀喜麁，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。喜寂靜正寂靜滅沒除盡已，共味捨生正生、起正起，具足成就，是名共味捨。如比丘若行乃至觸滅覺觀，內淨信心觸無覺觀，定生喜樂，成就二禪行。如比丘行乃至觸親近正親近多修學。如比丘行乃至觸親近正親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜已，尊上寂靜。尊上寂靜已，傾向寂靜。傾向寂靜已，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。喜寂靜正寂靜滅沒除盡已，共味捨生正生、起正起，具足成就，是名共味捨。復次比丘離喜樂修無喜共味定，如行人捨勝捨心調正親調心無作非受，是名共味捨。云何念？行人念憶念，是名念。云何正智？如行人智見解射方便，是名正智。云何無喜樂？如行人心不忍受苦樂、意觸不苦不樂受，是名無喜樂。云何一心？如行人心住正住，是名一心。如是五支是名三禪。何謂三？如四禪次順不逆，以次入定行，三與二無有中間，是名三。云何禪？謂捨心垢正捨緣捨，是名禪。乃至復次離喜樂修無喜共味定，如行人受、想、思、觸、思惟乃至及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，是名禪。得是定，護持威儀住行微行，是名成就三禪行。如比丘身無喜樂，津液遍滿無有減少。如優鉢羅池、波頭摩池、拘勿頭池、分陀利池，花從埿涌出未能出水，此花若根若頭，水津液遍滿無有減少。如是比丘身無喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時無喜樂，初生正生、起正起、觸、證。如比丘住禪時身無喜樂，爾時名津。乃至住禪時無喜樂能到彼岸，齊是名無喜樂，爾時名身滿。如農夫初以水溉田地，始津潤爾時名津。津潤已水漸開微行、未能增廣，爾時名液。液已水遂增廣、未到彼岸，爾時名遍。遍已水廣到彼岸地一切高下盡滿，滿時水還攘水口，如農夫放水處，齊是名滿。比丘亦如是，住禪時身無喜樂，生正生、起正起、觸、證身無
云何離？喜滅、沒、除、盡，是謂離。云何捨行？謂共捨定得正得、護持威儀、住行微行，是名捨行。云何念正智？念正智成就，是名念正智。云何身受樂？樂謂忍樂、意觸樂受，是名樂。此樂身受、正受、微受、緣受。以何身受？意身受。是名身受樂。云何如諸聖人解？聖人謂佛及聲聞。知自地善法現世樂行，入定出定已，顯示、教化、流布、開解、演說、分別、顯現，是名如諸聖人解捨念樂行。云何成就三禪行？三禪有五支：共味捨、念正智、無喜樂、一心。云何共味捨？如比丘滅覺觀內淨信心觸無覺無觀，定生喜樂，成就二禪行。如比丘觀喜麁，我喜麁，心踊躍共味捨勝寂靜。如比丘觀喜麁，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。喜寂靜正寂靜滅沒除盡已，共味捨生正生、起正起，具足成就，是名共味捨。如比丘若行乃至觸滅覺觀，內淨信心觸無覺觀，定生喜樂，成就二禪行。如比丘行乃至觸親近正親近多修學。如比丘行乃至觸親近正親近多修學已，心向寂靜。心向寂靜已，尊上寂靜。尊上寂靜已，傾向寂靜。傾向寂靜已，喜寂靜、正寂靜、滅、沒、除、盡。喜寂靜正寂靜滅沒除盡已，共味捨生正生、起正起，具足成就，是名共味捨。復次比丘離喜樂修無喜共味定，如行人捨勝捨心調正親調心無作非受，是名共味捨。云何念？行人念憶念，是名念。云何正智？如行人智見解射方便，是名正智。云何無喜樂？如行人心不忍受苦樂、意觸不苦不樂受，是名無喜樂。云何一心？如行人心住正住，是名一心。如是五支是名三禪。何謂三？如四禪次順不逆，以次入定行，三與二無有中間，是名三。云何禪？謂捨心垢正捨緣捨，是名禪。乃至復次離喜樂修無喜共味定，如行人受、想、思、觸、思惟乃至及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是隨禪法，若心住正住，是名禪。得是定，護持威儀住行微行，是名成就三禪行。如比丘身無喜樂，津液遍滿無有減少。如優鉢羅池、波頭摩池、拘勿頭池、分陀利池，花從埿涌出未能出水，此花若根若頭，水津液遍滿無有減少。如是比丘身無喜樂，津液遍滿無有減少。云何津？云何液？云何遍？云何滿？如比丘住禪時無喜樂，初生正生、起正起、觸、證。如比丘住禪時身無喜樂，爾時名津。乃至住禪時無喜樂能到彼岸，齊是名無喜樂，爾時名身滿。如農夫初以水溉田地，始津潤爾時名津。津潤已水漸開微行、未能增廣，爾時名液。液已水遂增廣、未到彼岸，爾時名遍。遍已水廣到彼岸地一切高下盡滿，滿時水還攘水口，如農夫放水處，齊是名滿。比丘亦如是，住禪時身無喜樂，生正生、起正起、觸、證身無
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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喜樂，爾時名津。乃至住禪時無喜樂能到彼岸，齊是名無喜樂，爾時名身滿。復次津液遍滿如是諸句，義一名異。如佛說：此苦聖諦法未曾聞，自思惟，生智、生眼、生覺、生明、生通、生慧、生解。諸比丘！此不應如是說。謂智異、眼異、覺異、明異、通異、慧異、解異，如此諸句義一名異。津液遍滿亦復如是，義一名異。如比丘修喜心，遍解東方南西北方四維上下，喜心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。比丘住禪時身無喜樂津液遍滿，以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟無我法離喜捨行念正智身樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行便無喜樂滿身。得無喜樂已，除身炙心炙乃至身不除心不除。如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已，得身不炙乃至不燋得心不炙，乃至不燋得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是名無喜樂遍滿身。云何斷苦樂？如比丘斷苦樂，是名斷。云何先滅憂喜？如比丘憂喜已滅。寂靜正寂靜是名先滅憂喜？云何不苦不樂捨？如佛告舍利弗：如聖人離欲惡不善法成就喜行，爾時無有五法，謂共欲染相續喜樂、共欲染相續憂苦、共不善喜樂、共不善憂苦、共善憂苦。舍利弗！如聖人離欲惡不善法成就喜行，如是五法盡無。如聖人離欲惡不善法，得成就喜行，共欲染相續喜樂乃至共善憂苦爾時已滅，及餘共善憂樂亦滅，是謂入第四禪。云何第四禪？第四禪有四支：不苦不樂捨、念、淨、一心。云何不苦不樂捨？如比丘離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。如比丘觀無喜樂麁，心猶有作，若不苦不樂捨勝寂靜。觀無喜樂麁，無喜樂寂靜正寂靜滅沒除盡已，不苦不樂捨生正生、起正起，具足成就，是名不苦不樂捨。如比丘若行乃至觸離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。如比丘行乃至觸親近多修學已，向寂靜。已向寂靜，尊上寂靜。尊上寂靜，傾向寂靜。傾向寂靜已，無喜樂寂靜。無喜樂寂靜，滅沒除。沒除盡已，不苦不樂捨生正生、起正起，具足成就，是名不苦不樂捨。復次比丘雖無喜樂，修不苦不樂捨定，如行人身心不忍受苦樂、眼觸不苦不樂受乃至意觸不苦不樂受，是名不苦不樂捨。云何念？如行人念憶念，是名念。云何淨？如行人念離欲染清淨、離惡不善法清淨、離覺清淨、離觀清淨、離喜清淨、離樂清淨、離苦清淨、離憂清淨，及離餘煩惱法清淨，是名淨。云何一心？如行人若心住正住，是名一心。此四支，是名第四禪。何謂四？禪次順不逆，以次入定行，四與三無有中間，是名四。何謂禪？捨心垢正捨緣捨，是名禪
喜樂，爾時名津。乃至住禪時無喜樂能到彼岸，齊是名無喜樂，爾時名身滿。復次津液遍滿如是諸句，義一名異。如佛說：此苦聖諦法未曾聞，自思惟，生智、生眼、生覺、生明、生通、生慧、生解。諸比丘！此不應如是說。謂智異、眼異、覺異、明異、通異、慧異、解異，如此諸句義一名異。津液遍滿亦復如是，義一名異。如比丘修喜心，遍解東方南西北方四維上下，喜心普廣，無異無量、無怨無恚，遍解一切世間行，爾時以眾生為境界。比丘住禪時身無喜樂津液遍滿，以身為境界。不應如是說。如比丘應思惟無我法離喜捨行念正智身樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行便無喜樂滿身。得無喜樂已，除身炙心炙乃至身不除心不除。如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已，得身不炙乃至不燋得心不炙，乃至不燋得樂則無煩惱金剛，不求利，勤力樂行，齊是名無喜樂遍滿身。云何斷苦樂？如比丘斷苦樂，是名斷。云何先滅憂喜？如比丘憂喜已滅。寂靜正寂靜是名先滅憂喜？云何不苦不樂捨？如佛告舍利弗：如聖人離欲惡不善法成就喜行，爾時無有五法，謂共欲染相續喜樂、共欲染相續憂苦、共不善喜樂、共不善憂苦、共善憂苦。舍利弗！如聖人離欲惡不善法成就喜行，如是五法盡無。如聖人離欲惡不善法，得成就喜行，共欲染相續喜樂乃至共善憂苦爾時已滅，及餘共善憂樂亦滅，是謂入第四禪。云何第四禪？第四禪有四支：不苦不樂捨、念、淨、一心。云何不苦不樂捨？如比丘離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。如比丘觀無喜樂麁，心猶有作，若不苦不樂捨勝寂靜。觀無喜樂麁，無喜樂寂靜正寂靜滅沒除盡已，不苦不樂捨生正生、起正起，具足成就，是名不苦不樂捨。如比丘若行乃至觸離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。如比丘行乃至觸親近多修學已，向寂靜。已向寂靜，尊上寂靜。尊上寂靜，傾向寂靜。傾向寂靜已，無喜樂寂靜。無喜樂寂靜，滅沒除。沒除盡已，不苦不樂捨生正生、起正起，具足成就，是名不苦不樂捨。復次比丘雖無喜樂，修不苦不樂捨定，如行人身心不忍受苦樂、眼觸不苦不樂受乃至意觸不苦不樂受，是名不苦不樂捨。云何念？如行人念憶念，是名念。云何淨？如行人念離欲染清淨、離惡不善法清淨、離覺清淨、離觀清淨、離喜清淨、離樂清淨、離苦清淨、離憂清淨，及離餘煩惱法清淨，是名淨。云何一心？如行人若心住正住，是名一心。此四支，是名第四禪。何謂四？禪次順不逆，以次入定行，四與三無有中間，是名四。何謂禪？捨心垢正捨緣捨，是名禪
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。乃至復次離無喜樂修不苦不樂捨定，如行人受想思觸思惟乃至及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是修禪法，心住正住，是名禪。得如是定，護持威儀住行微行，是名成就四禪行。如比丘修清淨深心，身遍解行，無不遍處。如男子女人著白淨衣，上下具足，從頭至足、從足至頭無不遍處。比丘亦爾，修清淨心，身遍解行，無不遍處。
。乃至復次離無喜樂修不苦不樂捨定，如行人受想思觸思惟乃至及餘隨色，是名禪。復次隨法非禪是修禪法，心住正住，是名禪。得如是定，護持威儀住行微行，是名成就四禪行。如比丘修清淨深心，身遍解行，無不遍處。如男子女人著白淨衣，上下具足，從頭至足、從足至頭無不遍處。比丘亦爾，修清淨心，身遍解行，無不遍處。
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比丘入第四禪，心不高不下不憎不愛，定住不動，猶如靜室埿治、內外戶牖俱閉，無有風塵。於其室內然以油燈，若人非人、若風若鳥無有觸者。然焰不高不下不傾不曲，定住不動。比丘入第四禪亦復如是，心不高不下乃至定住不動。云何高心？共掉相應心，是名高心。云何下心？共懈怠相應心，是名下心。復次共七慢相應心，是名高心。共我相應心，是名下心。云何愛心？共染相應心，是名愛心。云何憎心？共瞋恚相應心，是名憎心。此四禪中，心不共掉不掉相應，乃至不共瞋恚相應，是名不高不下不憎不愛。云何住？若心住、正住、獨處、定，是名住。云何不動處？不動謂第四禪。如佛語優陀夷：若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。我說是動。此有何動？謂覺觀不滅。若比丘滅覺觀，內淨信一心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。我說是動。此有何動？謂喜未滅。若比丘離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。我說是動。此有何動？謂捨樂未滅。若比丘斷苦樂、先滅憂喜，不苦不樂捨心淨，成就四禪行。我說是不動。若比丘離欲惡不善法入初禪，從初禪起入二禪，從二禪起入三禪，從三禪起入四禪，是謂到不動處。
比丘入第四禪，心不高不下不憎不愛，定住不動，猶如靜室埿治、內外戶牖俱閉，無有風塵。於其室內然以油燈，若人非人、若風若鳥無有觸者。然焰不高不下不傾不曲，定住不動。比丘入第四禪亦復如是，心不高不下乃至定住不動。云何高心？共掉相應心，是名高心。云何下心？共懈怠相應心，是名下心。復次共七慢相應心，是名高心。共我相應心，是名下心。云何愛心？共染相應心，是名愛心。云何憎心？共瞋恚相應心，是名憎心。此四禪中，心不共掉不掉相應，乃至不共瞋恚相應，是名不高不下不憎不愛。云何住？若心住、正住、獨處、定，是名住。云何不動處？不動謂第四禪。如佛語優陀夷：若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。我說是動。此有何動？謂覺觀不滅。若比丘滅覺觀，內淨信一心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。我說是動。此有何動？謂喜未滅。若比丘離喜捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。我說是動。此有何動？謂捨樂未滅。若比丘斷苦樂、先滅憂喜，不苦不樂捨心淨，成就四禪行。我說是不動。若比丘離欲惡不善法入初禪，從初禪起入二禪，從二禪起入三禪，從三禪起入四禪，是謂到不動處。
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比丘如是修學四禪，欲證通法，隨心所欲即能得證，自在無礙。如四衢平處有善調駕駟，有善御者隨意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心即得自在無礙。如盛水瓶堅牢不漏，盛以淨水，平滿為飲，隨人取用如意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心所欲自在無礙。如陂泉遮水，平滿為飲，隨人決用如意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心所欲即能得證，自在無礙。若比丘欲以神足動地，能以一為多、以多為一，乃至梵天身得自在隨所欲入。若欲受天耳清淨過人，能聞二聲，人非人聲，隨所能入。若欲知他眾生，能知有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，隨所能入。若欲憶念無量宿命，能憶一生乃至成就此行，隨所能入。若欲受天眼清淨過人，能見眾生生死乃至如所造業，隨所能入。若欲盡有漏成無漏，得心解脫、慧解脫，現世自知證成就行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，隨所能入。如是四禪親近多修學，得如是果報。
比丘如是修學四禪，欲證通法，隨心所欲即能得證，自在無礙。如四衢平處有善調駕駟，有善御者隨意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心即得自在無礙。如盛水瓶堅牢不漏，盛以淨水，平滿為飲，隨人取用如意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心所欲自在無礙。如陂泉遮水，平滿為飲，隨人決用如意自在。如是比丘親近四禪多修學已，欲證通法，隨心所欲即能得證，自在無礙。若比丘欲以神足動地，能以一為多、以多為一，乃至梵天身得自在隨所欲入。若欲受天耳清淨過人，能聞二聲，人非人聲，隨所能入。若欲知他眾生，能知有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，隨所能入。若欲憶念無量宿命，能憶一生乃至成就此行，隨所能入。若欲受天眼清淨過人，能見眾生生死乃至如所造業，隨所能入。若欲盡有漏成無漏，得心解脫、慧解脫，現世自知證成就行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，隨所能入。如是四禪親近多修學，得如是果報。
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舍利弗阿毘曇論卷第十四
舍利弗阿毘曇論卷第十四
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