舍利弗阿毘曇論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第十三

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分念處品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分念處品第六

行一道，眾生清淨，遠離憂悲、滅盡苦惱，得證涅槃，斷除五蓋，修四念處。何謂一道？獨處閑靜樂於精勤，不樂諸業、不樂非業，不行無義語、不樂無義語，不行睡眠、不樂睡眠，不行集語、不樂集語，不行依止、不樂依止，不行放逸、不樂放逸，不行親近、不樂親近，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次獨遠，離捨惡遠離、不雜垢穢離諸欲惡，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次不共貪欲瞋恚愚癡煩惱、不共障礙覆蓋繫縛惡行，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次獨不放逸、精進念知修遠離行，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次獨處閑靜，親近隨坐，或曠野空處、山谷崖窟露處、草坐處，在林藪塚間水側遠離聚落，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次心獨住正住正止一入定，是名一道。復次一向柔軟調伏清淨，是名一道。復次貪欲瞋恚愚癡、煩惱障礙覆蓋繫縛惡行盡，是名一道。復次離欲寂靜修正覺、滅惡得涅槃，是名一道。何謂道？一枝道乃至十一枝道，是名道。是道，是橋、是因、是門、是根、是起、是勝、是緒、是辦，生正生、起正起、出正出，善法和合成就，是名道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行一道，眾生清淨，遠離憂悲、滅盡苦惱，得證涅槃，斷除五蓋，修四念處。何謂一道？獨處閑靜樂於精勤，不樂諸業、不樂非業，不行無義語、不樂無義語，不行睡眠、不樂睡眠，不行集語、不樂集語，不行依止、不樂依止，不行放逸、不樂放逸，不行親近、不樂親近，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次獨遠，離捨惡遠離、不雜垢穢離諸欲惡，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次不共貪欲瞋恚愚癡煩惱、不共障礙覆蓋繫縛惡行，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次獨不放逸、精進念知修遠離行，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次獨處閑靜，親近隨坐，或曠野空處、山谷崖窟露處、草坐處，在林藪塚間水側遠離聚落，如是道生正生、起正起、觸證，是名一道。復次心獨住正住正止一入定，是名一道。復次一向柔軟調伏清淨，是名一道。復次貪欲瞋恚愚癡、煩惱障礙覆蓋繫縛惡行盡，是名一道。復次離欲寂靜修正覺、滅惡得涅槃，是名一道。何謂道？一枝道乃至十一枝道，是名道。是道，是橋、是因、是門、是根、是起、是勝、是緒、是辦，生正生、起正起、出正出，善法和合成就，是名道。

何謂眾生清淨？眾生，謂五道生也。為人天眾生故，說親近四念處，修行多學得戒清淨、心清淨、見清淨、授記度疑清淨、知見道非道清淨、趣道知見清淨、得知見清淨。如見令不清淨眾生清淨、令垢穢眾生無垢穢，是謂眾生清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂眾生清淨？眾生，謂五道生也。為人天眾生故，說親近四念處，修行多學得戒清淨、心清淨、見清淨、授記度疑清淨、知見道非道清淨、趣道知見清淨、得知見清淨。如見令不清淨眾生清淨、令垢穢眾生無垢穢，是謂眾生清淨。

何謂遠離憂悲？云何憂？眾生觸若干苦法，若憂重憂、內燋熱內心熱，是名憂。云何悲？謂眾生憂纏逼迫、憂箭具足、憂惱心亂，窮歎啼哭追憶並語，或自堆撲口出亂語，是名悲。四念處親近修學遠離憂悲，是名遠離憂悲。何謂滅盡苦惱？苦謂若身覺苦，眼觸苦受乃至身觸苦受，是名苦。云何惱？若心覺苦，意觸苦受，是名惱。四念處親近修學苦惱滅，是謂滅苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂遠離憂悲？云何憂？眾生觸若干苦法，若憂重憂、內燋熱內心熱，是名憂。云何悲？謂眾生憂纏逼迫、憂箭具足、憂惱心亂，窮歎啼哭追憶並語，或自堆撲口出亂語，是名悲。四念處親近修學遠離憂悲，是名遠離憂悲。何謂滅盡苦惱？苦謂若身覺苦，眼觸苦受乃至身觸苦受，是名苦。云何惱？若心覺苦，意觸苦受，是名惱。四念處親近修學苦惱滅，是謂滅苦惱。

何謂得涅槃？涅槃謂四沙門果。四念處親近修學得四沙門果，是謂得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂得涅槃？涅槃謂四沙門果。四念處親近修學得四沙門果，是謂得涅槃。

何謂斷五蓋？若滅五蓋，是謂斷五蓋。何謂修四念處？謂內身觀身行勤精進，應正智念除世間貪憂。外身觀身行勤精進，應正智念除世間貪憂。內外身觀身行勤精進，應正智念除世間貪憂。受、心、法亦如是。云何身觀身行？身謂四大色身，父母因緣，飲食長養、衣服調適、塗油潤身，無常破壞變異之法，是名身。復次名身，色身是名身。復次地身、水火風身，是名身。復次象眾馬眾車眾步眾，是名身。復次六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身、六覺身、六觀身，是名身。云何內身觀身行？若比丘一切內四大色身所攝法、若內一處四大色身所攝法，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內身觀身行。復次比丘一切內身四大色身所攝法、若內一處四大色身所攝法，思惟苦患癰箭貪味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至名色緣六入，乃至是名內身觀身行。復次比丘一切內身四大色身所攝法、若內一處四大色身所攝法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至名色滅則六入滅，乃至是名內身觀身行。復次比丘行樂知行樂，乃至臥樂知臥樂，身住樂如實知，乃至是名內身觀身行。復次比丘去來屈申迴轉正知行，乃至眠覺語默正知行，乃至是名內身觀身行。復次比丘出息長知長、入息長知長，出息短知短、入息短知短，如旋師挽繩，繩長知長、繩短知短，乃至是名內身觀身行。復次比丘從頂至足、從足至頂見諸不淨，觀身中有髮毛爪齒、薄皮厚皮、血肉筋脈、脾腎心肺、大小穢藏便利涕唾、膿血脂肪腦膜淚汗髓骨。如淨眼人於二門倉，觀見諸穀胡麻、大豆小豆豍豆、大麥小麥。如是比丘觀身中，從頂至足、從足至頂具諸不淨，乃至是名內身觀身行。復次比丘觀身諸大，此身中唯有地水火風大，如巧屠牛師屠牛師弟子屠牛為四分，若坐立行住但見四分。如是比丘觀此諸大，此身唯有地大水火風大，然此諸大但依水火生各相違，飲食長養羸劣無力，不堅無強、念念不住，乃至是名內身觀身行。復次比丘觀身食住食集，緣食得住、無食無住，如火緣薪得燃無薪則滅。如是比丘觀身食住食集，緣食得住、無食不住。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂斷五蓋？若滅五蓋，是謂斷五蓋。何謂修四念處？謂內身觀身行勤精進，應正智念除世間貪憂。外身觀身行勤精進，應正智念除世間貪憂。內外身觀身行勤精進，應正智念除世間貪憂。受、心、法亦如是。云何身觀身行？身謂四大色身，父母因緣，飲食長養、衣服調適、塗油潤身，無常破壞變異之法，是名身。復次名身，色身是名身。復次地身、水火風身，是名身。復次象眾馬眾車眾步眾，是名身。復次六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身、六覺身、六觀身，是名身。云何內身觀身行？若比丘一切內四大色身所攝法、若內一處四大色身所攝法，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內身觀身行。復次比丘一切內身四大色身所攝法、若內一處四大色身所攝法，思惟苦患癰箭貪味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至名色緣六入，乃至是名內身觀身行。復次比丘一切內身四大色身所攝法、若內一處四大色身所攝法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至名色滅則六入滅，乃至是名內身觀身行。復次比丘行樂知行樂，乃至臥樂知臥樂，身住樂如實知，乃至是名內身觀身行。復次比丘去來屈申迴轉正知行，乃至眠覺語默正知行，乃至是名內身觀身行。復次比丘出息長知長、入息長知長，出息短知短、入息短知短，如旋師挽繩，繩長知長、繩短知短，乃至是名內身觀身行。復次比丘從頂至足、從足至頂見諸不淨，觀身中有髮毛爪齒、薄皮厚皮、血肉筋脈、脾腎心肺、大小穢藏便利涕唾、膿血脂肪腦膜淚汗髓骨。如淨眼人於二門倉，觀見諸穀胡麻、大豆小豆豍豆、大麥小麥。如是比丘觀身中，從頂至足、從足至頂具諸不淨，乃至是名內身觀身行。復次比丘觀身諸大，此身中唯有地水火風大，如巧屠牛師屠牛師弟子屠牛為四分，若坐立行住但見四分。如是比丘觀此諸大，此身唯有地大水火風大，然此諸大但依水火生各相違，飲食長養羸劣無力，不堅無強、念念不住，乃至是名內身觀身行。復次比丘觀身食住食集，緣食得住、無食無住，如火緣薪得燃無薪則滅。如是比丘觀身食住食集，緣食得住、無食不住。如佛說：

「觀身所集苦， 一切皆緣食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀身所集苦， 一切皆緣食，

若能除滅食， 則無是諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能除滅食， 則無是諸苦。

如是知過患， 食是成就苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知過患， 食是成就苦，

比丘滅食已， 必定得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘滅食已， 必定得涅槃。」

是名內身觀身行。復次比丘觀身盡空俱空，以念遍知解行，乃至是名內身觀身行。復次比丘觀身是癰瘡，此身有九瘡津漏門，若所出津漏皆是不淨，乃至如摩訶迦葉說：四大色身是衰耗相違津漏乃至壽命短促，乃至是名內身觀身行。及餘諸行，一切內四大色身所攝法、一處內四大色身所攝法，思惟得定心住正住，是名內身觀身行。云何內身？身若受，謂若內緣生自性己分，是名內。云何觀？謂如實人微觀正覺緣觀解，是名觀。云何行？如是微觀成就，不違法、護持行、微行，是名行。云何勤精進？謂如實人若順法多行精進，是名勤精進。復次若身心發起、顯出、越度、不退，是名勤精進。云何正智？謂如實人知見解射方便，是名正知。云何念？謂如實人憶念、微念、緣念、住不忘相續念不失不集，是名念。云何世間？有二種世間：眾生世間、行世間。五道受生，是名眾生世間。五受陰，是名行世間。云何貪？貪不善根，是名貪。云何憂？意觸苦受，是名憂。云何除？覆、背、解、斷、吐、出，是名除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名內身觀身行。復次比丘觀身盡空俱空，以念遍知解行，乃至是名內身觀身行。復次比丘觀身是癰瘡，此身有九瘡津漏門，若所出津漏皆是不淨，乃至如摩訶迦葉說：四大色身是衰耗相違津漏乃至壽命短促，乃至是名內身觀身行。及餘諸行，一切內四大色身所攝法、一處內四大色身所攝法，思惟得定心住正住，是名內身觀身行。云何內身？身若受，謂若內緣生自性己分，是名內。云何觀？謂如實人微觀正覺緣觀解，是名觀。云何行？如是微觀成就，不違法、護持行、微行，是名行。云何勤精進？謂如實人若順法多行精進，是名勤精進。復次若身心發起、顯出、越度、不退，是名勤精進。云何正智？謂如實人知見解射方便，是名正知。云何念？謂如實人憶念、微念、緣念、住不忘相續念不失不集，是名念。云何世間？有二種世間：眾生世間、行世間。五道受生，是名眾生世間。五受陰，是名行世間。云何貪？貪不善根，是名貪。云何憂？意觸苦受，是名憂。云何除？覆、背、解、斷、吐、出，是名除。

云何外身觀身行？若比丘外一切四大色身攝法、若外一處四大色身攝法，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名外身觀身行。復次比丘一切外四大色身所攝法、若一處外四大色身所攝法，若觀苦痛癰箭著味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至名色緣六入，乃至是名外身觀身行。復次比丘外一切四大色身所攝法、外一處四大色身所攝法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，無明滅則行滅，乃至名色滅則六入滅，乃至是名外身觀身行。及餘諸行外一切四大色身所攝法、若外一處色身所攝法，思惟得定心住正住，是名外身觀身行。云何外身？謂身非受、非內、非緣生、非自性、非己分，是名外。餘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何外身觀身行？若比丘外一切四大色身攝法、若外一處四大色身攝法，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名外身觀身行。復次比丘一切外四大色身所攝法、若一處外四大色身所攝法，若觀苦痛癰箭著味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至名色緣六入，乃至是名外身觀身行。復次比丘外一切四大色身所攝法、外一處四大色身所攝法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，無明滅則行滅，乃至名色滅則六入滅，乃至是名外身觀身行。及餘諸行外一切四大色身所攝法、若外一處色身所攝法，思惟得定心住正住，是名外身觀身行。云何外身？謂身非受、非內、非緣生、非自性、非己分，是名外。餘義如上說。

云何內外身觀身行？如比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，觀無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外身觀身行。復次比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，若觀苦痛癰箭著味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，無明緣行乃至觸緣受，乃至是名內外身觀身行。復次比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，無明滅則行滅，乃至名色滅則六入滅，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍棄在塚間，若一日至三日，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍棄在塚間，若一日至三日膖脹青瘀，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍棄在塚間，若一日至三日，為烏鳥虎狼若干諸獸之所食噉，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節相連，青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節相連，餘血皮所覆筋脈未斷，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節相連，血肉已離筋脈未斷，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節斷壞遠離本處，脚脛膞脾臗脊脇肋手足肩臂項髑髏諸骨各自異處，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝、色青如鴿朽敗碎壞，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍在火聚上燒，髮毛皮膚血肉筋脈骨髓，一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡，觀此法不至東方南西北方四維上下處住，此法本無而生、已生還滅，乃至是名內外身觀身行。及餘一切諸行四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，思惟得定心住正住，是名內外身觀身行。云何內外身？若受若非受，是名內外身。餘義如上說。比丘觀身法緣起行、觀身法緣滅行，比丘如是觀身法緣起緣滅行有身起內念，以智以明識不依身，無所依行不受於世。如是比丘內身觀身行勤精進正智正念，除世貪憂。外身、內外身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內外身觀身行？如比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，觀無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外身觀身行。復次比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，若觀苦痛癰箭著味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，無明緣行乃至觸緣受，乃至是名內外身觀身行。復次比丘一切內外四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，無明滅則行滅，乃至名色滅則六入滅，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍棄在塚間，若一日至三日，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍棄在塚間，若一日至三日膖脹青瘀，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍棄在塚間，若一日至三日，為烏鳥虎狼若干諸獸之所食噉，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節相連，青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節相連，餘血皮所覆筋脈未斷，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節相連，血肉已離筋脈未斷，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節斷壞遠離本處，脚脛膞脾臗脊脇肋手足肩臂項髑髏諸骨各自異處，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝、色青如鴿朽敗碎壞，乃至是名內外身觀身行。復次比丘若見死屍在火聚上燒，髮毛皮膚血肉筋脈骨髓，一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡，觀此法不至東方南西北方四維上下處住，此法本無而生、已生還滅，乃至是名內外身觀身行。及餘一切諸行四大色身攝法、若一處內外四大色身攝法，思惟得定心住正住，是名內外身觀身行。云何內外身？若受若非受，是名內外身。餘義如上說。比丘觀身法緣起行、觀身法緣滅行，比丘如是觀身法緣起緣滅行有身起內念，以智以明識不依身，無所依行不受於世。如是比丘內身觀身行勤精進正智正念，除世貪憂。外身、內外身亦如是。

云何受觀受行？受謂六受，眼觸受乃至意觸受，是名受。云何內受觀受行？如比丘一切內受、若一處內受，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內受觀受行。復次比丘一切內受、若一處內受，思惟苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至觸緣受，乃至是名內受觀受行。復次比丘若一切內受、若一處內受，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至觸滅則受滅，乃至是名內受觀受行。及餘諸行一切內受、一處內受，思惟得定心住正住，是名內受觀受行。何謂內？受謂內，是內、是緣、是自性、是己分，是名內。餘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受觀受行？受謂六受，眼觸受乃至意觸受，是名受。云何內受觀受行？如比丘一切內受、若一處內受，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內受觀受行。復次比丘一切內受、若一處內受，思惟苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至觸緣受，乃至是名內受觀受行。復次比丘若一切內受、若一處內受，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至觸滅則受滅，乃至是名內受觀受行。及餘諸行一切內受、一處內受，思惟得定心住正住，是名內受觀受行。何謂內？受謂內，是內、是緣、是自性、是己分，是名內。餘義如上說。

云何比丘外受觀受行？如比丘一切外受、若一處外受，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名外受觀受行。復次比丘一切外受、若一處外受，思惟苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，無明緣行乃至觸緣受，乃至是名外受觀受行。復次比丘一切外受、若一處外受，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至觸滅則受滅，是名外受觀受行。及餘諸行一切外受、若一處外受，思惟得定心住正住，是名外受觀受行。云何外？受行受非受謂外，非內、非緣、非自性、非己分，是名外。餘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘外受觀受行？如比丘一切外受、若一處外受，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名外受觀受行。復次比丘一切外受、若一處外受，思惟苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，無明緣行乃至觸緣受，乃至是名外受觀受行。復次比丘一切外受、若一處外受，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至觸滅則受滅，是名外受觀受行。及餘諸行一切外受、若一處外受，思惟得定心住正住，是名外受觀受行。云何外？受行受非受謂外，非內、非緣、非自性、非己分，是名外。餘義如上說。

云何內外受觀受行？如比丘一切內外受、若一處內外受，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外受觀受行。復次比丘若一切內外受、若一處內外受，思惟苦患癰箭著味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行乃至觸緣受，乃至是名內外受觀受行。復次比丘一切內外受、若一處內外受，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅，乃至觸滅則受滅，乃至是名內外受觀受行。復次比丘若受樂受，知我樂受；苦受、不苦不樂受亦如是。若受有染樂受，知我有染樂受；若受無染樂受，知我無染樂受。苦受、不苦不樂受亦如是。是名內外受觀受行。及餘諸行一切內外受、若一處內外受，思惟得定心住正住，是名內外受觀受行。云何內外受？受若非受，是名內外。餘義如上說。如是比丘觀受法緣起行、觀受法緣滅行。如是比丘觀受法起滅行有受念，內以智以明識不依受、無所依，行不受一切世。如是比丘內受觀受行勤精進正智正念，除世貪憂。外受、內外受亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內外受觀受行？如比丘一切內外受、若一處內外受，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外受觀受行。復次比丘若一切內外受、若一處內外受，思惟苦患癰箭著味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行乃至觸緣受，乃至是名內外受觀受行。復次比丘一切內外受、若一處內外受，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅，乃至觸滅則受滅，乃至是名內外受觀受行。復次比丘若受樂受，知我樂受；苦受、不苦不樂受亦如是。若受有染樂受，知我有染樂受；若受無染樂受，知我無染樂受。苦受、不苦不樂受亦如是。是名內外受觀受行。及餘諸行一切內外受、若一處內外受，思惟得定心住正住，是名內外受觀受行。云何內外受？受若非受，是名內外。餘義如上說。如是比丘觀受法緣起行、觀受法緣滅行。如是比丘觀受法起滅行有受念，內以智以明識不依受、無所依，行不受一切世。如是比丘內受觀受行勤精進正智正念，除世貪憂。外受、內外受亦如是。

云何心觀心行？云何心？若心意識、六識身、七識界，是名心。云何內心觀心行？如比丘一切內心、若一處內心，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內心觀心行。復次一切內心、若一處內心，思惟苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行行緣識，乃至是名內心觀心行。復次比丘一切內心、若一處內心，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，行滅則識滅，是名比丘內心觀心行。及餘法行一切內心、若一處內心，思惟得定心住正住，如是比丘內心觀心行。云何內？心若心受謂內，是內、是緣、是自性、是己分，是名內。餘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心觀心行？云何心？若心意識、六識身、七識界，是名心。云何內心觀心行？如比丘一切內心、若一處內心，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內心觀心行。復次一切內心、若一處內心，思惟苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行行緣識，乃至是名內心觀心行。復次比丘一切內心、若一處內心，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，行滅則識滅，是名比丘內心觀心行。及餘法行一切內心、若一處內心，思惟得定心住正住，如是比丘內心觀心行。云何內？心若心受謂內，是內、是緣、是自性、是己分，是名內。餘義如上說。

云何比丘外心觀心行？如比丘一切外心、若一處外心，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名外心觀心行。復次比丘一切外心、若一處外心，思惟苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行行緣識，乃至是名外心觀心行。復次比丘一切外心、一處外心，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，行滅則識滅，乃至是名外心觀心行。及餘心行一切外心、一處外心，思惟得定心住正住，是名外心觀心行。云何外？心心非受謂外，非內、非緣、非自性、非己分，是名外。餘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘外心觀心行？如比丘一切外心、若一處外心，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名外心觀心行。復次比丘一切外心、若一處外心，思惟苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行行緣識，乃至是名外心觀心行。復次比丘一切外心、一處外心，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，行滅則識滅，乃至是名外心觀心行。及餘心行一切外心、一處外心，思惟得定心住正住，是名外心觀心行。云何外？心心非受謂外，非內、非緣、非自性、非己分，是名外。餘義如上說。

云何比丘內外心觀心行？如比丘一切內外心、一處內外心，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外心觀心行。復次比丘若一切內外心、一處內外心，觀苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行行緣識，乃至是名內外心觀心行。復次比丘一切內外心、一處內外心，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，行滅則識滅，乃至是名內外心觀心行。復次比丘有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外心觀心行。及餘諸行一切內外心、若一處內外心，思惟得定心住正住，是名內外心觀心行。云何內外心？心若受非受。餘義如上說。如是比丘觀心法緣起行、如是緣滅心行。比丘緣起滅心行，有心起內念，以智以明識不依心、無所依行，不受於世。如是比丘內心觀心行勤精進，正智正念除世貪憂。外心、內外心亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘內外心觀心行？如比丘一切內外心、一處內外心，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外心觀心行。復次比丘若一切內外心、一處內外心，觀苦患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行行緣識，乃至是名內外心觀心行。復次比丘一切內外心、一處內外心，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，行滅則識滅，乃至是名內外心觀心行。復次比丘有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外心觀心行。及餘諸行一切內外心、若一處內外心，思惟得定心住正住，是名內外心觀心行。云何內外心？心若受非受。餘義如上說。如是比丘觀心法緣起行、如是緣滅心行。比丘緣起滅心行，有心起內念，以智以明識不依心、無所依行，不受於世。如是比丘內心觀心行勤精進，正智正念除世貪憂。外心、內外心亦如是。

云何法觀法行？法謂除四大色身攝法受心，及餘若色非色、可見不可見、有對無對、聖非聖，是謂法。云何比丘內法觀法行？若比丘除四大色身攝法受心，若餘一切內法、若一處內法，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，若餘一切內法、若一處內法，思惟苦憂患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集，乃至是名內法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，及餘一切內法、若一處內法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚滅，乃至是名內法觀法行。及餘諸行除四大色身所攝法受心，若一切內法、若一處內法，思惟得定心住正住，是名內法觀法行。云何內法？法受謂內，是內、是緣、是自性、是己分，是名內。餘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法觀法行？法謂除四大色身攝法受心，及餘若色非色、可見不可見、有對無對、聖非聖，是謂法。云何比丘內法觀法行？若比丘除四大色身攝法受心，若餘一切內法、若一處內法，思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，若餘一切內法、若一處內法，思惟苦憂患癰箭味病、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集，乃至是名內法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，及餘一切內法、若一處內法，思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚滅，乃至是名內法觀法行。及餘諸行除四大色身所攝法受心，若一切內法、若一處內法，思惟得定心住正住，是名內法觀法行。云何內法？法受謂內，是內、是緣、是自性、是己分，是名內。餘義如上說。

云何比丘外法觀法行？如比丘除四大色身攝法受心，若外一切法、若外一處法，如事思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名外法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，餘外一切法、若一處外法，如事思惟苦惱癰箭味患、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集，乃至是名外法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，及餘外一切法、若一處外法，如事思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅，乃至是名外法觀法行。及餘諸行除四大色身攝法受心，餘一切外法、若一處外法，如事思惟得定心住正住，是名外法觀法行。云何外法？法非受謂外，非內、非緣、非自性、非己分，是名外。餘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘外法觀法行？如比丘除四大色身攝法受心，若外一切法、若外一處法，如事思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名外法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，餘外一切法、若一處外法，如事思惟苦惱癰箭味患、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集，乃至是名外法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，及餘外一切法、若一處外法，如事思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅，乃至是名外法觀法行。及餘諸行除四大色身攝法受心，餘一切外法、若一處外法，如事思惟得定心住正住，是名外法觀法行。云何外法？法非受謂外，非內、非緣、非自性、非己分，是名外。餘義如上說。

云何比丘內外法觀法行？如比丘除四大色身攝法受心，一切內外法、若一處內外法，如事思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，餘一切內外法、若一處內外法，如事思惟苦惱癰箭味患、依緣、壞緣法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集，乃至是名內外法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，及餘一切內外法、若一處內外法，如事思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅，乃至是名內外法觀法行。復次比丘我內有欲如實知我內有欲、我內無欲如實知我內無欲，如欲未生如實知欲未生、如欲當生如實知欲當生、如欲現生如實知當斷、如欲斷已如實知不復生，瞋恚、愚癡、睡眠、掉、悔、疑亦如是，乃至是名內外法觀法行。復次比丘我內有眼識色欲恚，如實知我內有眼識色欲恚；我內無眼識色欲恚，如實知我內無眼識色欲恚。如眼識色未生欲恚如實知未生、如眼識色未生欲恚如實知當生、如眼識色現在生欲恚如實知當斷、如眼識色已斷欲恚如實知不復生，耳鼻舌身意亦如是，乃至是名內外法觀法行。復次比丘我內有念覺如實知我內有念覺、我內無念覺如實知我內無念覺，如念覺未生如實知未生、如念覺未生如實知當生、如念覺生已如實知有具足修，餘六覺亦如是，乃至是名內外法觀法行。復次比丘如實知苦、苦集、苦滅、苦滅道，如實知漏、漏集、漏滅、漏滅道，乃至是名內外法觀法行。復次比丘厭離一切行入甘露界，是寂靜。此勝滅，一切行愛滅、涅槃，乃至是名內外法觀法行。及餘諸行除四大色身攝法受心，及餘一切內外法、若一處內外法，如事思惟定心住正住，是名內外法觀法行。云何內外法？法若受若不受，是名內外法。餘義如上說。如是比丘觀法緣起法行、觀法緣滅法行。如是比丘觀起滅法行，有法起內念，以智以明識不依法、無所依行，不受於世。如是比丘內法觀法行勤精進，正智正念除世貪憂。外法、內外法亦如是。如實修學四念處，當有是怖，於一切世常無我行，心不高不下亦無住處，若有我想、眾生想、命想、人想，無有是處，常應第一空行。若得此後心，不作無益、不受不著色聲香味觸，於三世無礙，於欲界解脫、色界無色界解脫滅不復生，此是苦際。如春末月極盛熱時無有雲霧，少水在瓦器便速煎滅。如是比丘若得後心，不作無益、不受不著色聲香味觸，乃至滅不復生。此是名苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘內外法觀法行？如比丘除四大色身攝法受心，一切內外法、若一處內外法，如事思惟無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住，是名內外法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，餘一切內外法、若一處內外法，如事思惟苦惱癰箭味患、依緣、壞緣法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行，乃至生緣老死憂悲苦惱眾苦聚集，乃至是名內外法觀法行。復次比丘除四大色身攝法受心，及餘一切內外法、若一處內外法，如事思惟滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅，乃至生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅，乃至是名內外法觀法行。復次比丘我內有欲如實知我內有欲、我內無欲如實知我內無欲，如欲未生如實知欲未生、如欲當生如實知欲當生、如欲現生如實知當斷、如欲斷已如實知不復生，瞋恚、愚癡、睡眠、掉、悔、疑亦如是，乃至是名內外法觀法行。復次比丘我內有眼識色欲恚，如實知我內有眼識色欲恚；我內無眼識色欲恚，如實知我內無眼識色欲恚。如眼識色未生欲恚如實知未生、如眼識色未生欲恚如實知當生、如眼識色現在生欲恚如實知當斷、如眼識色已斷欲恚如實知不復生，耳鼻舌身意亦如是，乃至是名內外法觀法行。復次比丘我內有念覺如實知我內有念覺、我內無念覺如實知我內無念覺，如念覺未生如實知未生、如念覺未生如實知當生、如念覺生已如實知有具足修，餘六覺亦如是，乃至是名內外法觀法行。復次比丘如實知苦、苦集、苦滅、苦滅道，如實知漏、漏集、漏滅、漏滅道，乃至是名內外法觀法行。復次比丘厭離一切行入甘露界，是寂靜。此勝滅，一切行愛滅、涅槃，乃至是名內外法觀法行。及餘諸行除四大色身攝法受心，及餘一切內外法、若一處內外法，如事思惟定心住正住，是名內外法觀法行。云何內外法？法若受若不受，是名內外法。餘義如上說。如是比丘觀法緣起法行、觀法緣滅法行。如是比丘觀起滅法行，有法起內念，以智以明識不依法、無所依行，不受於世。如是比丘內法觀法行勤精進，正智正念除世貪憂。外法、內外法亦如是。如實修學四念處，當有是怖，於一切世常無我行，心不高不下亦無住處，若有我想、眾生想、命想、人想，無有是處，常應第一空行。若得此後心，不作無益、不受不著色聲香味觸，於三世無礙，於欲界解脫、色界無色界解脫滅不復生，此是苦際。如春末月極盛熱時無有雲霧，少水在瓦器便速煎滅。如是比丘若得後心，不作無益、不受不著色聲香味觸，乃至滅不復生。此是名苦際。

如風吹猛焰， 滅時不移處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風吹猛焰， 滅時不移處，

以覺扇名色， 盡亦無所至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以覺扇名色， 盡亦無所至。

如工鍛熱鐵， 流星滅無象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如工鍛熱鐵， 流星滅無象，

陶冶漸歸無， 求相信難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陶冶漸歸無， 求相信難得。

如雨投海中， 本渧豈復存， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雨投海中， 本渧豈復存，

解脫亦何有， 空故湛然樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫亦何有， 空故湛然樂。

捨身離於想， 諸受無所覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身離於想， 諸受無所覺，

所行盡寂靜， 識亦自然滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行盡寂靜， 識亦自然滅。

舍利弗阿毘曇論非問分正勤品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論非問分正勤品第七

問曰：幾正勤？答曰：四。何謂四？若比丘惡不善法未生欲令不生，起欲自勉勝進攝心正斷；惡不善法已生必當斷，起欲自勉勝進攝心正斷；善法未生欲令生，起欲自勉勝進攝心正斷；善法已生欲令住，具足修不忘增廣，起欲自勉勝進攝心正斷。云何惡法未生欲令不生？身口意惡行，是名惡不善法。復次十不善業道，是名惡不善法。復次不善根、不善根相應、不善根所起非緣非受，是名惡不善法。復次貪欲瞋恚愚癡、忿怒怨嫌、妄瞋嫉妬慳惜、諛諂欺偽匿惡、無慚無愧、自高諍訟、強毅放逸、我慢增上慢等，是名惡不善法。復次十邪法，是名惡不善法。如是惡不善法，未生、未起、未和合，令我不生、不起、不和合，是名惡不善法未生欲令不生。何謂起欲？若欲、重欲，欲作、欲起、欲顯出、欲越度、欲得、欲觸、欲證，是名起欲。何謂自勉？堪忍力厲，未得欲得、未解欲解、未證欲證，是名自勉。何謂勝進？身心發起、顯出、越度、堪忍、不退、勤力、修進，是名進。此進起正起正生觸證，是名勝進。何謂攝心？心意識、六識身、七識界，是名心。是心攝、正攝，緣攝勸厲正勸勉，踊躍歡喜，是名攝心。何謂正？正因、正思惟、正方便，是名正。何謂斷？捨惡法，生善法、清白法現世樂行，知見慧分別斷漏，盡一切苦際，是名斷。惡不善法已生必當斷，起欲自勉勝進攝心正斷亦如是說，但已生為異。何謂善法未生欲令生？身口意善行，是名善法。乃至何謂斷？捨惡法，生善法、清白法，現世樂行，知見慧分別斷漏，盡一切苦際，是名斷。何謂善法生已欲令住？身口意行善，是名善法。乃至復次十正法，正見乃至正智，及餘隨正法，是名善法。如此善法生、和合，令我住不失不忘、令我究竟，是名善法生已住。何謂具足？戒眾未具足欲令具足，乃至解脫知見眾未具足欲令具足，是名具足。何謂修？若善法親近正親近、依正依，勤行修學，是名修。何謂不忘？欲令善法不失不奪、相續念不忘，是名不忘。何謂增廣？欲令善法增長廣進，是名增廣。乃至何謂斷？捨惡法，生善法、清白法現世樂行，知見慧分別斷諸漏，盡一切苦際，是謂斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾正勤？答曰：四。何謂四？若比丘惡不善法未生欲令不生，起欲自勉勝進攝心正斷；惡不善法已生必當斷，起欲自勉勝進攝心正斷；善法未生欲令生，起欲自勉勝進攝心正斷；善法已生欲令住，具足修不忘增廣，起欲自勉勝進攝心正斷。云何惡法未生欲令不生？身口意惡行，是名惡不善法。復次十不善業道，是名惡不善法。復次不善根、不善根相應、不善根所起非緣非受，是名惡不善法。復次貪欲瞋恚愚癡、忿怒怨嫌、妄瞋嫉妬慳惜、諛諂欺偽匿惡、無慚無愧、自高諍訟、強毅放逸、我慢增上慢等，是名惡不善法。復次十邪法，是名惡不善法。如是惡不善法，未生、未起、未和合，令我不生、不起、不和合，是名惡不善法未生欲令不生。何謂起欲？若欲、重欲，欲作、欲起、欲顯出、欲越度、欲得、欲觸、欲證，是名起欲。何謂自勉？堪忍力厲，未得欲得、未解欲解、未證欲證，是名自勉。何謂勝進？身心發起、顯出、越度、堪忍、不退、勤力、修進，是名進。此進起正起正生觸證，是名勝進。何謂攝心？心意識、六識身、七識界，是名心。是心攝、正攝，緣攝勸厲正勸勉，踊躍歡喜，是名攝心。何謂正？正因、正思惟、正方便，是名正。何謂斷？捨惡法，生善法、清白法現世樂行，知見慧分別斷漏，盡一切苦際，是名斷。惡不善法已生必當斷，起欲自勉勝進攝心正斷亦如是說，但已生為異。何謂善法未生欲令生？身口意善行，是名善法。乃至何謂斷？捨惡法，生善法、清白法，現世樂行，知見慧分別斷漏，盡一切苦際，是名斷。何謂善法生已欲令住？身口意行善，是名善法。乃至復次十正法，正見乃至正智，及餘隨正法，是名善法。如此善法生、和合，令我住不失不忘、令我究竟，是名善法生已住。何謂具足？戒眾未具足欲令具足，乃至解脫知見眾未具足欲令具足，是名具足。何謂修？若善法親近正親近、依正依，勤行修學，是名修。何謂不忘？欲令善法不失不奪、相續念不忘，是名不忘。何謂增廣？欲令善法增長廣進，是名增廣。乃至何謂斷？捨惡法，生善法、清白法現世樂行，知見慧分別斷諸漏，盡一切苦際，是謂斷。

舍利弗阿毘曇論非問分神足品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論非問分神足品第八

問曰：幾神足？答曰：四。謂欲定斷行成就修神足，精進定、心定、慧定斷行成就修神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾神足？答曰：四。謂欲定斷行成就修神足，精進定、心定、慧定斷行成就修神足。

云何欲？謂欲重、欲作、欲發起、欲顯出、欲越度、欲得、欲觸、欲解、欲證，是名欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲？謂欲重、欲作、欲發起、欲顯出、欲越度、欲得、欲觸、欲解、欲證，是名欲。

云何定？若心住正住，是名定。如是欲、如是定，是名欲定。復次貴欲、向欲、依欲、趣欲、增上欲，以欲為主得定，心住正住，是名欲定。復次善欲發起得定，心住正住；不善欲發起得定，心住正住；無記欲發起得定，心住正住，是名欲定。復次不欲行善，即自思惟：此非我所善、非所好、非所應、非所行、非我行時，我何故不欲行善？便以欲為尊上得定，心住正住，是名欲定。復次欲行善法，即自思惟：是我所善、是所好、是所應、是所行、是我行時，我欲行善。以欲為尊上得定，心住正住，是名欲定。復次善欲不生，善欲不生已不善欲生，共貪欲瞋恚愚癡行，即自思惟：此非我所善、非所好、非所應、非所行、非我行時，我何故不欲行善乃共貪欲瞋恚愚癡行？尊上善欲得定，心住正住，是名欲定。復次不善欲不生，不善欲不生已善欲生，不共貪欲瞋恚愚癡行，即自思惟：是我所善、是所好、是所應、是所行、是我行時，我欲行善，不共貪欲瞋恚愚癡行。以善欲為尊上得定，心住正住，是名欲定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何定？若心住正住，是名定。如是欲、如是定，是名欲定。復次貴欲、向欲、依欲、趣欲、增上欲，以欲為主得定，心住正住，是名欲定。復次善欲發起得定，心住正住；不善欲發起得定，心住正住；無記欲發起得定，心住正住，是名欲定。復次不欲行善，即自思惟：此非我所善、非所好、非所應、非所行、非我行時，我何故不欲行善？便以欲為尊上得定，心住正住，是名欲定。復次欲行善法，即自思惟：是我所善、是所好、是所應、是所行、是我行時，我欲行善。以欲為尊上得定，心住正住，是名欲定。復次善欲不生，善欲不生已不善欲生，共貪欲瞋恚愚癡行，即自思惟：此非我所善、非所好、非所應、非所行、非我行時，我何故不欲行善乃共貪欲瞋恚愚癡行？尊上善欲得定，心住正住，是名欲定。復次不善欲不生，不善欲不生已善欲生，不共貪欲瞋恚愚癡行，即自思惟：是我所善、是所好、是所應、是所行、是我行時，我欲行善，不共貪欲瞋恚愚癡行。以善欲為尊上得定，心住正住，是名欲定。

云何斷？以善法引心、引正、引調，正調止、正止，不失不移，是名斷。復次身心發起、顯出、越度、堪忍、勤力進、不退，是名斷。復次修四正斷，是名斷。復次捨惡不善法、生善法現世樂行，知見慧分別斷諸漏，盡一切苦際，是名斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何斷？以善法引心、引正、引調，正調止、正止，不失不移，是名斷。復次身心發起、顯出、越度、堪忍、勤力進、不退，是名斷。復次修四正斷，是名斷。復次捨惡不善法、生善法現世樂行，知見慧分別斷諸漏，盡一切苦際，是名斷。

云何斷行？悅、喜、信、捨、念、正智，是名斷行。復次欲定斷行成就修神足，除欲精進心慧，餘所隨法受、想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、順信、悅喜，心隨信不放逸念心捨，除身進及餘所隨色，是名斷行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何斷行？悅、喜、信、捨、念、正智，是名斷行。復次欲定斷行成就修神足，除欲精進心慧，餘所隨法受、想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、順信、悅喜，心隨信不放逸念心捨，除身進及餘所隨色，是名斷行。

云何成就？欲定斷及斷行共起正共起、受正受、生正生具足，是名成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何成就？欲定斷及斷行共起正共起、受正受、生正生具足，是名成就。

云何修？此欲定斷行成就神足，親近正親近、依正依，勤行修學，是謂修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修？此欲定斷行成就神足，親近正親近、依正依，勤行修學，是謂修。

云何神？如意通、如意化、如意自在作種種變，是名神。復次如比丘有大神力，能無量變化震動大地，以一為多以多為一，若近物遠物、若牆壁高山，徹過無礙如行虛空。結跏趺坐陵虛如鳥，入出地中如出沒水、履水如地，身出烟焰如大火聚，日月威德以手捫摸，乃至梵天身得自在，是名神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何神？如意通、如意化、如意自在作種種變，是名神。復次如比丘有大神力，能無量變化震動大地，以一為多以多為一，若近物遠物、若牆壁高山，徹過無礙如行虛空。結跏趺坐陵虛如鳥，入出地中如出沒水、履水如地，身出烟焰如大火聚，日月威德以手捫摸，乃至梵天身得自在，是名神。

何謂足？如欲定斷行，是足、是齊、是因、是門、是用、是道、是至、是緣、是緒、是勢。神生正生、起正起、出正出、如意正如意，是謂足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂足？如欲定斷行，是足、是齊、是因、是門、是用、是道、是至、是緣、是緒、是勢。神生正生、起正起、出正出、如意正如意，是謂足。

若比丘欲定斷行成就修神足，令我欲不高不下不沒不散，前後常想行，前如後、後如前，晝如夜、夜如晝，其心開悟無有覆蓋。修行明了，以身定心、以心定身，樂想輕想舉身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘欲定斷行成就修神足，令我欲不高不下不沒不散，前後常想行，前如後、後如前，晝如夜、夜如晝，其心開悟無有覆蓋。修行明了，以身定心、以心定身，樂想輕想舉身行。

云何下欲？若欲共懈怠相應，不勤進、不自勉、廢善退法，是名下欲。云何懈怠？窳墮𧄼懵於善法廢退，是名懈怠。若欲共懈怠相應，不勤進、不自勉、廢退善法，是名下欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何下欲？若欲共懈怠相應，不勤進、不自勉、廢善退法，是名下欲。云何懈怠？窳墮𧄼懵於善法廢退，是名懈怠。若欲共懈怠相應，不勤進、不自勉、廢退善法，是名下欲。

云何高欲？若欲共掉相應、不共寂靜相應，成就亂行，是名高欲。云何掉？若心亂不寂靜，是名掉。若欲共掉相應、不共寂靜相應，成就亂行，是名高欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何高欲？若欲共掉相應、不共寂靜相應，成就亂行，是名高欲。云何掉？若心亂不寂靜，是名掉。若欲共掉相應、不共寂靜相應，成就亂行，是名高欲。

云何沒欲？若欲共睡眠相應、不共滅念，慧不成就、不別善法，是名沒欲。云何睡眠？煩惱未斷，身不樂、不調、不輕、不軟、不除，是名睡。云何眠？煩惱未斷，心𧄼懵覆蔽，是名眠。若欲共睡眠相應、滅念不相應，慧不成就、不別善法，是名沒欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何沒欲？若欲共睡眠相應、不共滅念，慧不成就、不別善法，是名沒欲。云何睡眠？煩惱未斷，身不樂、不調、不輕、不軟、不除，是名睡。云何眠？煩惱未斷，心𧄼懵覆蔽，是名眠。若欲共睡眠相應、滅念不相應，慧不成就、不別善法，是名沒欲。

云何散欲？起欲染、共欲染相應，多欲見淨不觀過患，於外五欲心散，著色聲香味觸，是名散欲。云何欲染？若欲欲、欲膩、欲愛、欲喜、欲支、欲網、欲忍、欲得、欲集、欲悕望，是名欲染。若欲向欲染、共欲染欲染相應，多欲見淨不觀過患，於外五欲心散，著色聲香味觸，是名散欲。云何前後常想行？若比丘旦行，如事思惟入善法、出世間入涅槃，離欲定相應；旦行已日中行，日中行已晡行，晡行已上經行，上經行已下經行，下經行已入室，入室已初夜行，初夜行已後夜行，後夜行已如事思惟入善法、出世間入涅槃，離欲定相應，是名前後常想行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何散欲？起欲染、共欲染相應，多欲見淨不觀過患，於外五欲心散，著色聲香味觸，是名散欲。云何欲染？若欲欲、欲膩、欲愛、欲喜、欲支、欲網、欲忍、欲得、欲集、欲悕望，是名欲染。若欲向欲染、共欲染欲染相應，多欲見淨不觀過患，於外五欲心散，著色聲香味觸，是名散欲。云何前後常想行？若比丘旦行，如事思惟入善法、出世間入涅槃，離欲定相應；旦行已日中行，日中行已晡行，晡行已上經行，上經行已下經行，下經行已入室，入室已初夜行，初夜行已後夜行，後夜行已如事思惟入善法、出世間入涅槃，離欲定相應，是名前後常想行。

云何前如後、後如前？如比丘如事根、力、覺、禪、解脫定入定前行，如事根、力、覺、禪、解脫定入定後行；如事根、力、覺、禪、解脫定入定後行已，如事根、力、覺、禪、解脫定入定前後行，是謂前如後後如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何前如後、後如前？如比丘如事根、力、覺、禪、解脫定入定前行，如事根、力、覺、禪、解脫定入定後行；如事根、力、覺、禪、解脫定入定後行已，如事根、力、覺、禪、解脫定入定前後行，是謂前如後後如前。

云何晝如夜、夜如晝？如比丘若取明想善受晝想，後如晝思惟明想，夜亦如是；如夜，晝亦如是，是名晝如夜、夜如晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何晝如夜、夜如晝？如比丘若取明想善受晝想，後如晝思惟明想，夜亦如是；如夜，晝亦如是，是名晝如夜、夜如晝。

云何其心開悟無有覆蓋？若貪欲瞋恚愚癡垢、煩惱垢、障礙覆蓋繫縛不善行垢，是障礙心、不開心、覆蓋心、是蔽心、是起向縛不淨心、是不白不明了心，是名覆蓋心。若心無貪欲瞋恚愚癡垢，乃至明了心，是謂其心開悟無有覆蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何其心開悟無有覆蓋？若貪欲瞋恚愚癡垢、煩惱垢、障礙覆蓋繫縛不善行垢，是障礙心、不開心、覆蓋心、是蔽心、是起向縛不淨心、是不白不明了心，是名覆蓋心。若心無貪欲瞋恚愚癡垢，乃至明了心，是謂其心開悟無有覆蓋。

云何修有明心？若比丘修共慧光明心修有明心、修共明想心修有明心。云何共慧光明心？若三慧照明，謂聞思修慧，是名共慧光明心。若親近正親近勤行修學，是謂修共慧光明心修有明心。云何共明想心？若比丘取諸明相，若火光日月光、珠光星宿光。取諸光明相已，若樹下露處思惟光明、知光明、解光明、受光明，如實人若想憶想知想，是名光明想心。若共想生共住共滅，是名共明想心。若親近正親近勤行修學，是名修共明想心修有明心。復次比丘若於樹下露處，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想知想，是名明想心。若共想生共住共滅，是名共明想心。若親近正親近勤行修學，是名修共明想心修有明心。復次比丘若一樹下若二若三乃至十樹，以清淨心遍解行有明心勝，乃至是名修共明想心修有明心。復次比丘若於一園以清淨心遍解行，乃至是名修共明想心修有明心。復次比丘於一園若二若三乃至十園，以清淨心遍解行，乃至是名修共明想心修有明心。復次比丘一聚落若二若三乃至十聚落，以清淨心遍解行，乃至是名修共明想心修有明心。復次比丘乃至水陸周匝，以清淨心遍解行，乃至是名修共明想心修有明心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修有明心？若比丘修共慧光明心修有明心、修共明想心修有明心。云何共慧光明心？若三慧照明，謂聞思修慧，是名共慧光明心。若親近正親近勤行修學，是謂修共慧光明心修有明心。云何共明想心？若比丘取諸明相，若火光日月光、珠光星宿光。取諸光明相已，若樹下露處思惟光明、知光明、解光明、受光明，如實人若想憶想知想，是名光明想心。若共想生共住共滅，是名共明想心。若親近正親近勤行修學，是名修共明想心修有明心。復次比丘若於樹下露處，以清淨心遍解行有明心勝，如實人若想憶想知想，是名明想心。若共想生共住共滅，是名共明想心。若親近正親近勤行修學，是名修共明想心修有明心。復次比丘若一樹下若二若三乃至十樹，以清淨心遍解行有明心勝，乃至是名修共明想心修有明心。復次比丘若於一園以清淨心遍解行，乃至是名修共明想心修有明心。復次比丘於一園若二若三乃至十園，以清淨心遍解行，乃至是名修共明想心修有明心。復次比丘一聚落若二若三乃至十聚落，以清淨心遍解行，乃至是名修共明想心修有明心。復次比丘乃至水陸周匝，以清淨心遍解行，乃至是名修共明想心修有明心。

云何以身定心、以心定身？若比丘以心身上正上舉正舉。如人持鉢乞食，以絡盛鉢，盛正盛舉正舉。如是比丘以心身上正上舉正舉。云何比丘以身定心？若比丘思惟身無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心。復次比丘身苦惱癰箭味患、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行乃至名色緣六入，如是不放逸觀得定心住正住，身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心。復次比丘思惟身滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅，如是不放逸觀得定，心住正住，身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心。復次比丘行知行樂、住知住樂、坐知坐樂、取知取樂，如是身住樂如實知住樂，如是不放逸觀得定，心住正住，身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心。乃至復次比丘若見死屍在火聚上燒，髮毛皮膚血肉筋脈骨髓漸漸消盡，觀此法不至東西南北四維上下、不至餘處住，此法本無而生、已有還滅。觀身如是法，不放逸觀得定，心住正住，得身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心(此章乃有三十四科復次釋以身定心不異，一支道說，故略之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何以身定心、以心定身？若比丘以心身上正上舉正舉。如人持鉢乞食，以絡盛鉢，盛正盛舉正舉。如是比丘以心身上正上舉正舉。云何比丘以身定心？若比丘思惟身無常、知無常、解無常、受無常，如是不放逸觀，得定心住正住身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心。復次比丘身苦惱癰箭味患、依緣、壞法、不定、不滿、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行乃至名色緣六入，如是不放逸觀得定心住正住，身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心。復次比丘思惟身滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅，如是不放逸觀得定，心住正住，身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心。復次比丘行知行樂、住知住樂、坐知坐樂、取知取樂，如是身住樂如實知住樂，如是不放逸觀得定，心住正住，身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心。乃至復次比丘若見死屍在火聚上燒，髮毛皮膚血肉筋脈骨髓漸漸消盡，觀此法不至東西南北四維上下、不至餘處住，此法本無而生、已有還滅。觀身如是法，不放逸觀得定，心住正住，得身樂身調身輕身軟身除，是名以身定心(此章乃有三十四科復次釋以身定心不異，一支道說，故略之)。

云何比丘以心定身？如比丘思惟心無常、知心無常、解心無常、受心無常，如是不放逸觀得定，心住正住，得心樂心調心輕心軟心除，是名以心定身。復次比丘觀心苦惱癰箭味患、依緣、壞法、不定、不足、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行行緣識。如是不放逸觀得定，心住正住，得心樂心調心輕心軟心除，是名以心定身。復次比丘思惟心滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅、行滅則識滅。如是不放逸觀得定，心住正住，得心樂心調心輕心軟心除，是名以心定身。復次比丘有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至有勝心、無勝心如實知。如是不放逸觀得定，心住正住，得心樂心調心輕心軟心除，是名以心定身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘以心定身？如比丘思惟心無常、知心無常、解心無常、受心無常，如是不放逸觀得定，心住正住，得心樂心調心輕心軟心除，是名以心定身。復次比丘觀心苦惱癰箭味患、依緣、壞法、不定、不足、可壞、苦空無我，思惟緣、知緣、解緣、受緣，即無明緣行行緣識。如是不放逸觀得定，心住正住，得心樂心調心輕心軟心除，是名以心定身。復次比丘思惟心滅、知滅、解滅、受滅，即無明滅則行滅、行滅則識滅。如是不放逸觀得定，心住正住，得心樂心調心輕心軟心除，是名以心定身。復次比丘有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至有勝心、無勝心如實知。如是不放逸觀得定，心住正住，得心樂心調心輕心軟心除，是名以心定身。

云何樂想憶想上身行？云何樂想？若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。若身離生喜樂，津液遍滿。此身盡離生喜樂，津液遍滿無有減少。如善澡浴師善澡浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑已調適作摶，此摶津液遍滿，不乾不濕內外和潤。如是比丘身離生喜樂津液遍滿，此身盡離生喜樂，津液遍滿無有減少。如實人若想憶想知想，是名樂想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是名樂想上身行。復次比丘滅覺觀內淨信心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。若此身定生喜樂津液遍滿，身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如大陂湖以山圍繞，水從底涌出，水不從東西南北方來，陂水自從底涌而出，此陂津液遍滿無有減少。如是比丘此身定生喜樂津液遍滿，此身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如實人若想憶想，是名樂想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂樂想上身行。復次比丘離喜樂，捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。若此身無喜樂津液遍滿，此身無喜樂盡，津液遍滿無有減少。如優鉢羅池、波頭摩池、拘牟頭池、分陀利池，若優鉢羅花乃至分陀利花，從泥涌出未能出水，此花若根若頭水津液遍滿，從根至頭從頭至根津液遍滿無有減少。如是比丘若此身無喜樂津液遍滿，此身盡津液遍滿無有減少。如實人若想憶想知想，是名樂想。若想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是名樂想上身行。復次比丘斷苦樂先滅憂喜，不苦不樂捨念淨，成就四禪行。若此身以清淨心遍解行，此身清淨無不遍處。如男子女人著白淨衣上下具足，從頭至足、從足至頭無不覆處。如比丘若此身以清淨心遍解行，此身清淨無不遍處。如實人若想憶想知想，是名樂想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是名樂想上身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂想憶想上身行？云何樂想？若比丘離欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。若身離生喜樂，津液遍滿。此身盡離生喜樂，津液遍滿無有減少。如善澡浴師善澡浴師弟子，以細澡豆盛著器中，以水灑已調適作摶，此摶津液遍滿，不乾不濕內外和潤。如是比丘身離生喜樂津液遍滿，此身盡離生喜樂，津液遍滿無有減少。如實人若想憶想知想，是名樂想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是名樂想上身行。復次比丘滅覺觀內淨信心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。若此身定生喜樂津液遍滿，身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如大陂湖以山圍繞，水從底涌出，水不從東西南北方來，陂水自從底涌而出，此陂津液遍滿無有減少。如是比丘此身定生喜樂津液遍滿，此身盡定生喜樂，津液遍滿無有減少。如實人若想憶想，是名樂想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂樂想上身行。復次比丘離喜樂，捨行念正智身受樂，如諸聖人解捨念樂行，成就三禪行。若此身無喜樂津液遍滿，此身無喜樂盡，津液遍滿無有減少。如優鉢羅池、波頭摩池、拘牟頭池、分陀利池，若優鉢羅花乃至分陀利花，從泥涌出未能出水，此花若根若頭水津液遍滿，從根至頭從頭至根津液遍滿無有減少。如是比丘若此身無喜樂津液遍滿，此身盡津液遍滿無有減少。如實人若想憶想知想，是名樂想。若想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是名樂想上身行。復次比丘斷苦樂先滅憂喜，不苦不樂捨念淨，成就四禪行。若此身以清淨心遍解行，此身清淨無不遍處。如男子女人著白淨衣上下具足，從頭至足、從足至頭無不覆處。如比丘若此身以清淨心遍解行，此身清淨無不遍處。如實人若想憶想知想，是名樂想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是名樂想上身行。

云何輕想？若比丘思惟身輕、知輕、解輕、受輕，如兜羅綿輕、如劫鉢輕，布著平地，微風來吹便得離地。如是比丘思惟身輕、知輕、解輕、受輕，如是不放逸觀得定，心住正住，即得定已離地四寸上行。如實人若想憶想知想，是名輕想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？以意身受。是名輕想上身行。若比丘此定親近多修學，若離地一尺上行、若二尺上行，如實人若想憶想知想，是名輕想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂輕想上身行。若比丘若此定親近多修學，離地半人身上行、若一人身二人身，乃至七人身上行。如實人若想憶想知想，是名輕想。若此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂輕想上身行。若比丘此定親近多修學，若離地半多羅樹上行、若一多羅樹，乃至七多羅上行。如實人若想憶想知想，是名輕想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂輕想上身行。若比丘此定親近多修學，如意所欲離地上行無有限量，近遠盡能住至。如實人若想憶想知想，是名輕想。若此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂輕想上身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何輕想？若比丘思惟身輕、知輕、解輕、受輕，如兜羅綿輕、如劫鉢輕，布著平地，微風來吹便得離地。如是比丘思惟身輕、知輕、解輕、受輕，如是不放逸觀得定，心住正住，即得定已離地四寸上行。如實人若想憶想知想，是名輕想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？以意身受。是名輕想上身行。若比丘此定親近多修學，若離地一尺上行、若二尺上行，如實人若想憶想知想，是名輕想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂輕想上身行。若比丘若此定親近多修學，離地半人身上行、若一人身二人身，乃至七人身上行。如實人若想憶想知想，是名輕想。若此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂輕想上身行。若比丘此定親近多修學，若離地半多羅樹上行、若一多羅樹，乃至七多羅上行。如實人若想憶想知想，是名輕想。此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂輕想上身行。若比丘此定親近多修學，如意所欲離地上行無有限量，近遠盡能住至。如實人若想憶想知想，是名輕想。若此想身微受、正微受、緣微受。以何身受？意身受。是謂輕想上身行。

若比丘彼樂想輕想親近正親近多修學，欲令我心調伏寂靜由力自在，如意所欲成就種種神足。若彼樂想輕想親近正親近多修學已，心調寂靜，由力自在，如意所欲得成就種種神足。彼受種種無量神足，能動大地，以一為多、以多為一，若近若遠，高出牆壁徹過無礙如行虛空。結加趺坐遊空如鳥，於地出沒猶出入水、履水如地，身出烟焰如大火聚，日月有大威德手能捫摸，乃至梵天身得自在，如定品廣說。是名欲定斷行成就修神足。精進定、心定、慧定斷行成就修神足，亦如是廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘彼樂想輕想親近正親近多修學，欲令我心調伏寂靜由力自在，如意所欲成就種種神足。若彼樂想輕想親近正親近多修學已，心調寂靜，由力自在，如意所欲得成就種種神足。彼受種種無量神足，能動大地，以一為多、以多為一，若近若遠，高出牆壁徹過無礙如行虛空。結加趺坐遊空如鳥，於地出沒猶出入水、履水如地，身出烟焰如大火聚，日月有大威德手能捫摸，乃至梵天身得自在，如定品廣說。是名欲定斷行成就修神足。精進定、心定、慧定斷行成就修神足，亦如是廣說。