舍利弗阿毘曇論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第十二

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分緣品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分緣品第五

善緣方便善緣解。有緣方便聖忍非智，有緣方便聖智非忍，有緣方便受問答，因俱生法，若因此有此、若無因無此、若此生有此生、若此滅有此滅。若無明緣行乃至生緣老死，憂悲苦惱苦聚成就，如是純苦具足。無明滅則行滅，乃至生滅則老死憂悲苦惱聚滅。如是苦聚滅，是緣方便成就。若彼於過去緣疑惑：我過去有、我非過去有？何姓過去有、何因過去有？若於未來緣疑惑：我未來有，乃至何因未來有？若彼因緣疑惑：我云何有、我云何非有？何因有、何生處？此眾生從何來、去至何處？若於佛疑惑：是佛世尊、非佛世尊？世尊善說法、世尊不善說法？世尊聲聞眾善趣、世尊聲聞眾不善趣？行常行、無常行？苦行、非苦行？我法、非我法？寂靜涅槃、非寂靜涅槃？有與、無與？有施、無施？有祀、無祀？有善惡業果報、無善惡業果報？有今世、無今世？有後世、無後世？有父母、無父母？有天、無天？眾生有化生、眾生無化生？世有沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說、世無沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說？若於法疑惑心不決定，猶豫二心疑心不了，無量疑不盡，非解脫。彼時無有。若有沙門婆羅門異緣，實我世常，此實餘虛妄，乃至如去不如去。彼時亦無有。何況聖緣方便成就，終無此煩惱垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善緣方便善緣解。有緣方便聖忍非智，有緣方便聖智非忍，有緣方便受問答，因俱生法，若因此有此、若無因無此、若此生有此生、若此滅有此滅。若無明緣行乃至生緣老死，憂悲苦惱苦聚成就，如是純苦具足。無明滅則行滅，乃至生滅則老死憂悲苦惱聚滅。如是苦聚滅，是緣方便成就。若彼於過去緣疑惑：我過去有、我非過去有？何姓過去有、何因過去有？若於未來緣疑惑：我未來有，乃至何因未來有？若彼因緣疑惑：我云何有、我云何非有？何因有、何生處？此眾生從何來、去至何處？若於佛疑惑：是佛世尊、非佛世尊？世尊善說法、世尊不善說法？世尊聲聞眾善趣、世尊聲聞眾不善趣？行常行、無常行？苦行、非苦行？我法、非我法？寂靜涅槃、非寂靜涅槃？有與、無與？有施、無施？有祀、無祀？有善惡業果報、無善惡業果報？有今世、無今世？有後世、無後世？有父母、無父母？有天、無天？眾生有化生、眾生無化生？世有沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說、世無沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說？若於法疑惑心不決定，猶豫二心疑心不了，無量疑不盡，非解脫。彼時無有。若有沙門婆羅門異緣，實我世常，此實餘虛妄，乃至如去不如去。彼時亦無有。何況聖緣方便成就，終無此煩惱垢。

云何緣？如佛告諸比丘：我當說緣、緣生法。云何緣？無明緣行。若諸佛出世若不出世，法住法界。住彼法界，如來正覺正解已，演說開示分別顯現，說無明緣行乃至生緣老死。若如此法，如爾非不如爾、不異不異物、常法實法法住法定，如是緣是名緣。云何緣生法？老死無常，有為緣生，盡法、變異法、離欲法、滅法。乃至無明無常，有為緣生法，盡法、變異法、離欲法、滅法，是名緣生法。云何緣方便？若彼緣、若此緣生法，若見解射方便，是名緣方便。比丘！齊幾名善緣方便？彼緣此緣生法，如實知、如實見，齊是名善緣方便。云何無明？癡不善根，是名無明。云何無明緣行？無明緣福行、非福行、不動行。云何非福行？不善身行、不善口行、不善意行。云何不善身行？若人無慧無明不斷，行殺盜婬及餘不善身行，是名不善身行。云何不善口行？若人無慧無明未斷，行妄語、兩舌、惡口、綺語及餘不善口行，是名不善口行。云何不善意行？若人無慧無明未斷，起貪欲、瞋恚、邪見，是名不善意行。此身口意不善行，名非福行，無明緣現世行。云何福行？身善行、口善行、意善行。云何身善行？若人無慧無明未斷，不殺盜婬，及餘身善行，是名身善行。云何口善行？若人無慧無明未斷，不妄語、兩舌、惡口、綺語，及餘口善行，是名口善行。云何意善行？若人無慧無明未斷，無貪無恚正見，是名意善行。此身口意善行，是名福行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟。如是身口意善行，是名福行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，滅覺觀內信心無覺無觀定生喜樂成就二禪行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意業善行，是名福行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名福行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名福行無明緣現世行。是名福行。云何不動行？若人無慧無明未斷，離一切色想、滅瞋恚想、不思惟若干想，成就無邊空處行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何緣？如佛告諸比丘：我當說緣、緣生法。云何緣？無明緣行。若諸佛出世若不出世，法住法界。住彼法界，如來正覺正解已，演說開示分別顯現，說無明緣行乃至生緣老死。若如此法，如爾非不如爾、不異不異物、常法實法法住法定，如是緣是名緣。云何緣生法？老死無常，有為緣生，盡法、變異法、離欲法、滅法。乃至無明無常，有為緣生法，盡法、變異法、離欲法、滅法，是名緣生法。云何緣方便？若彼緣、若此緣生法，若見解射方便，是名緣方便。比丘！齊幾名善緣方便？彼緣此緣生法，如實知、如實見，齊是名善緣方便。云何無明？癡不善根，是名無明。云何無明緣行？無明緣福行、非福行、不動行。云何非福行？不善身行、不善口行、不善意行。云何不善身行？若人無慧無明不斷，行殺盜婬及餘不善身行，是名不善身行。云何不善口行？若人無慧無明未斷，行妄語、兩舌、惡口、綺語及餘不善口行，是名不善口行。云何不善意行？若人無慧無明未斷，起貪欲、瞋恚、邪見，是名不善意行。此身口意不善行，名非福行，無明緣現世行。云何福行？身善行、口善行、意善行。云何身善行？若人無慧無明未斷，不殺盜婬，及餘身善行，是名身善行。云何口善行？若人無慧無明未斷，不妄語、兩舌、惡口、綺語，及餘口善行，是名口善行。云何意善行？若人無慧無明未斷，無貪無恚正見，是名意善行。此身口意善行，是名福行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟。如是身口意善行，是名福行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，滅覺觀內信心無覺無觀定生喜樂成就二禪行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意業善行，是名福行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名福行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名福行無明緣現世行。是名福行。云何不動行？若人無慧無明未斷，離一切色想、滅瞋恚想、不思惟若干想，成就無邊空處行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想

思觸思惟，如是身口意善行，是名不動行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離一切空處成就無邊識處行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名不動行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離一切識處成就無所有處行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名不動行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離一切無所有處成就非有想非無想處行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名不動行無明緣現世行。是名不動行。復次若人無慧無明未斷，作不善身口意行，作不善行故身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣故墮地獄畜生餓鬼受五陰身。如是緣現世行受未來行，是名無明緣未來行。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生，作有漏口善行意善行當受欲界生，作善行已身壞命終若生人中欲界天上，以因緒緣故人中欲界天上受五陰身。如是緣現世行受未來行，是名無明緣未來行。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受色界生、作有漏口善行意善行當受色界生，作善行已身壞命終生色界天上；以因緒緣故，色界天上受五陰身。如是緣現世行受未來行，是名無明緣未來行。復次若人無慧無明未斷，作有漏身口意善行當受無色界生，作善行已身壞命終生無色界天上，以因緒緣故無色界天上受四陰身。如是緣現世行受未來行，是名無明緣未來行。如佛說：阿難！行有緣。如是阿難問已有答。行何緣？無明緣行。此是答。阿難！若無無明者有行不？世尊！無也。阿難！以因緒緣故行，若無明緣行，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思觸思惟，如是身口意善行，是名不動行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離一切空處成就無邊識處行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名不動行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離一切識處成就無所有處行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名不動行無明緣現世行。復次若人無慧無明未斷，離一切無所有處成就非有想非無想處行，彼身業無教戒法入攝意識所知、口業無教戒法入攝意識所知、意業由意生受想思觸思惟，如是身口意善行，是名不動行無明緣現世行。是名不動行。復次若人無慧無明未斷，作不善身口意行，作不善行故身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣故墮地獄畜生餓鬼受五陰身。如是緣現世行受未來行，是名無明緣未來行。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生，作有漏口善行意善行當受欲界生，作善行已身壞命終若生人中欲界天上，以因緒緣故人中欲界天上受五陰身。如是緣現世行受未來行，是名無明緣未來行。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受色界生、作有漏口善行意善行當受色界生，作善行已身壞命終生色界天上；以因緒緣故，色界天上受五陰身。如是緣現世行受未來行，是名無明緣未來行。復次若人無慧無明未斷，作有漏身口意善行當受無色界生，作善行已身壞命終生無色界天上，以因緒緣故無色界天上受四陰身。如是緣現世行受未來行，是名無明緣未來行。如佛說：阿難！行有緣。如是阿難問已有答。行何緣？無明緣行。此是答。阿難！若無無明者有行不？世尊！無也。阿難！以因緒緣故行，若無明緣行，如向所說。以是故說。

云何行緣識？有緣共欲思生共欲識，如是緣現在行生現在識，名行緣現在識。有共瞋恚、有共愚癡，無共欲、無共瞋恚、無共愚癡，善不善有緣無記思，有生無記識，如是緣現在行生現在識，是名行緣現在識。緣眼緣色生識，彼眼行色行若緣識，如是緣現在行生現在識，是為現在行緣現在識。耳鼻舌身緣意緣法生識，彼意行法行若緣識。如是緣現在行生現在識，是名現在行緣現在識。復次若人無慧無明未斷，起不善身行不善口行不善意行，作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識，以業因緒集緣生眼識，乃至意識及後了識。如是緣現在行生未來識，是為行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生、作有漏口意善行當受欲界生，作善行已身壞命終，若生人中若生欲界天上，以因緒緣故若生人中若生欲界六天初識，以業因緒集緣生眼識，乃至意識及後了識。如是緣現在行生未來識，是為行緣識。復次若人無慧無明未斷，行有漏身善行當受色界生、作有漏口意善行當受色界生，作善行已身壞命終生色界天上，以因緒緣故色界天上受初識，業因緒集緣生眼識，乃至意識及後了識。如是緣現在行生未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受無色界生、作有漏口意善行當受無色界生，作善行已身壞命終生無色界天上，以因緒緣故無色界天上受初識，業因緒集緣生意界意識界及後了識。如是緣現在行生未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作身口意惡行，作惡行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣故地獄畜生餓鬼有不善思共彼思識。如是緣未來行受未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生、作有漏口意善行當受欲界生，作善行已身壞命終若生人中生欲界天上，由因緒緣故，若人中欲界天上有善思、共彼思識。如是緣未來行受未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受色界生、作有漏口意善行當受色界生，作善行已身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界天上有思共思識。如是緣未來行生未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受無色界生、作有漏口意善行當受無色界生，作善行已身壞命終生無色界天上，以因緒緣故無色界天上有不動思共彼思識。如是緣未來行生未來識，是名行緣未來識。復次若最後行未知而滅、若無間行滅已識續餘道生，彼行彼緣無間緣。若因識續餘道生，彼行緣彼識因緣。若思行彼識續餘道生，彼行緣彼識境界緣。若彼行識續餘道生，彼行緣彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行緣識？有緣共欲思生共欲識，如是緣現在行生現在識，名行緣現在識。有共瞋恚、有共愚癡，無共欲、無共瞋恚、無共愚癡，善不善有緣無記思，有生無記識，如是緣現在行生現在識，是名行緣現在識。緣眼緣色生識，彼眼行色行若緣識，如是緣現在行生現在識，是為現在行緣現在識。耳鼻舌身緣意緣法生識，彼意行法行若緣識。如是緣現在行生現在識，是名現在行緣現在識。復次若人無慧無明未斷，起不善身行不善口行不善意行，作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識，以業因緒集緣生眼識，乃至意識及後了識。如是緣現在行生未來識，是為行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生、作有漏口意善行當受欲界生，作善行已身壞命終，若生人中若生欲界天上，以因緒緣故若生人中若生欲界六天初識，以業因緒集緣生眼識，乃至意識及後了識。如是緣現在行生未來識，是為行緣識。復次若人無慧無明未斷，行有漏身善行當受色界生、作有漏口意善行當受色界生，作善行已身壞命終生色界天上，以因緒緣故色界天上受初識，業因緒集緣生眼識，乃至意識及後了識。如是緣現在行生未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受無色界生、作有漏口意善行當受無色界生，作善行已身壞命終生無色界天上，以因緒緣故無色界天上受初識，業因緒集緣生意界意識界及後了識。如是緣現在行生未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作身口意惡行，作惡行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣故地獄畜生餓鬼有不善思共彼思識。如是緣未來行受未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生、作有漏口意善行當受欲界生，作善行已身壞命終若生人中生欲界天上，由因緒緣故，若人中欲界天上有善思、共彼思識。如是緣未來行受未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受色界生、作有漏口意善行當受色界生，作善行已身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界天上有思共思識。如是緣未來行生未來識，是名行緣未來識。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受無色界生、作有漏口意善行當受無色界生，作善行已身壞命終生無色界天上，以因緒緣故無色界天上有不動思共彼思識。如是緣未來行生未來識，是名行緣未來識。復次若最後行未知而滅、若無間行滅已識續餘道生，彼行彼緣無間緣。若因識續餘道生，彼行緣彼識因緣。若思行彼識續餘道生，彼行緣彼識境界緣。若彼行識續餘道生，彼行緣彼

識依緣。若報行識續餘道生，彼行緣彼識報緣。若起行識續餘道生，彼行緣彼識起緣。若行相應識續餘道生，彼行緣彼識異緣。若行增上識續餘道生，彼行緣彼識增上緣。此最後識滅，初識續餘道生，最後識滅已，初識即生，無有中間。喻如影移日續、日移影續，影之與日無有中間。如是最後識滅，初識續餘道生，後識滅已，即受初識，無有中間。若最初識、若最後識相應法，不至後識。喻如眼識滅已生耳識，耳識滅已生眼識。眼識相應法不至耳識，耳識相應法不至眼識。如是最後識、最後識相應法不至初識，初識相應法不至後識。後識滅已即生初識，謂此時過，謂此滅彼生、謂此終彼始，非彼命彼身、非異命異身、非常非斷、非去非來非變、非無因非無作、非此作此受非異作異受，知有去來、知有生死、知有業相續、知有說法、知有緣，無有從此至彼者、無有從彼至此者。何以故？業緣相續生。如佛說：阿難！識有緣。如是阿難問已有答：識有何緣？行緣。此是答。阿難：若無行者，當有識不？世尊！無也。以是阿難！此因緒緣識，若行緣識，如向所說。以此故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識依緣。若報行識續餘道生，彼行緣彼識報緣。若起行識續餘道生，彼行緣彼識起緣。若行相應識續餘道生，彼行緣彼識異緣。若行增上識續餘道生，彼行緣彼識增上緣。此最後識滅，初識續餘道生，最後識滅已，初識即生，無有中間。喻如影移日續、日移影續，影之與日無有中間。如是最後識滅，初識續餘道生，後識滅已，即受初識，無有中間。若最初識、若最後識相應法，不至後識。喻如眼識滅已生耳識，耳識滅已生眼識。眼識相應法不至耳識，耳識相應法不至眼識。如是最後識、最後識相應法不至初識，初識相應法不至後識。後識滅已即生初識，謂此時過，謂此滅彼生、謂此終彼始，非彼命彼身、非異命異身、非常非斷、非去非來非變、非無因非無作、非此作此受非異作異受，知有去來、知有生死、知有業相續、知有說法、知有緣，無有從此至彼者、無有從彼至此者。何以故？業緣相續生。如佛說：阿難！識有緣。如是阿難問已有答：識有何緣？行緣。此是答。阿難：若無行者，當有識不？世尊！無也。以是阿難！此因緒緣識，若行緣識，如向所說。以此故說。

云何識緣名色？有緣共欲識生，有欲身業生、有欲口業生、有欲意業生。共有欲身業口業，是謂色。共有欲意業，由意生受、想、思、觸、思惟，謂名。如是現在識生現在名色，是名識緣現在名色。共有瞋恚、共有愚癡，無共欲、無共瞋恚、無共愚癡，善不善有緣無記識，無記身業口業意業。無記身業口業謂色。無記意業由意生受、想、思、觸、思惟，謂名。如是緣現在識生現在名色，是名現在識緣現在名色。復次若人無慧無明未斷，作不善識，彼作不善識已身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣故生地獄畜生餓鬼名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。是名緣現在識生未來名色，是為識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷，作有漏善識當受欲界生，作善識已身壞命終若生人中若生欲界天上，以因緒緣故受人中若欲界天上名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟，是名。如是緣現在識生未來名色。復次若人無慧無明未斷，離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，彼喜樂初禪尊上堪忍住喜樂。初禪尊上堪忍住已，識依樂取，彼身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界天上名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟是名。如是緣現在識生未來名色，是名識緣未來名色。乃至復次若人無慧無明未斷，離一切無所有處成就非有想非無想處行，喜樂彼非有想非無想處尊上堪忍住喜樂。非有想非無想處尊上堪忍多住已，識依取樂多修行，身壞命終生非有想非無想處天上，以因緒緣故生非想非非想處天上名，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在識生未來名，是名識緣未來名。復次若人無慧無明未斷，作不善身行、不善口行、不善意行，作不善行已身壞命終生地獄畜生餓鬼，以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識、共彼識名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟是名。如是緣未來識生未來名色，是名識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷，作有漏身口意善行當受欲界生，作善行已身壞命終若生人中欲界天上，以因緒緣故生人中若欲界天上初識、共彼識名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣未來識生未來名色，是名識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當生色界、作有漏口善行意善行當生色界，作善行已身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界初識、共彼識名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟是名。如是緣未來識生未來名色，是名識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何識緣名色？有緣共欲識生，有欲身業生、有欲口業生、有欲意業生。共有欲身業口業，是謂色。共有欲意業，由意生受、想、思、觸、思惟，謂名。如是現在識生現在名色，是名識緣現在名色。共有瞋恚、共有愚癡，無共欲、無共瞋恚、無共愚癡，善不善有緣無記識，無記身業口業意業。無記身業口業謂色。無記意業由意生受、想、思、觸、思惟，謂名。如是緣現在識生現在名色，是名現在識緣現在名色。復次若人無慧無明未斷，作不善識，彼作不善識已身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣故生地獄畜生餓鬼名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。是名緣現在識生未來名色，是為識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷，作有漏善識當受欲界生，作善識已身壞命終若生人中若生欲界天上，以因緒緣故受人中若欲界天上名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟，是名。如是緣現在識生未來名色。復次若人無慧無明未斷，離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，彼喜樂初禪尊上堪忍住喜樂。初禪尊上堪忍住已，識依樂取，彼身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界天上名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟是名。如是緣現在識生未來名色，是名識緣未來名色。乃至復次若人無慧無明未斷，離一切無所有處成就非有想非無想處行，喜樂彼非有想非無想處尊上堪忍住喜樂。非有想非無想處尊上堪忍多住已，識依取樂多修行，身壞命終生非有想非無想處天上，以因緒緣故生非想非非想處天上名，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在識生未來名，是名識緣未來名。復次若人無慧無明未斷，作不善身行、不善口行、不善意行，作不善行已身壞命終生地獄畜生餓鬼，以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識、共彼識名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟是名。如是緣未來識生未來名色，是名識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷，作有漏身口意善行當受欲界生，作善行已身壞命終若生人中欲界天上，以因緒緣故生人中若欲界天上初識、共彼識名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣未來識生未來名色，是名識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當生色界、作有漏口善行意善行當生色界，作善行已身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界初識、共彼識名色，四大、四大所造色是色，由意生受、想、思、觸、思惟是名。如是緣未來識生未來名色，是名識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善

行當生無色界、作有漏口善行意善行當生無色界，作善行已身壞命終生無色界天上，以因緒緣故生無色界天上初識、共彼識名，由意生受、想、思、觸、思惟是名。如是緣未來識生未來名，是名識緣未來名。如佛說：阿難！名色有緣。如是阿難問已有答：名色何緣？識緣名色。此是答。阿難！識不入胎，有名色生不？世尊！無也。阿難！識入胎不出，有名色集不？世尊！無也。阿難！若嬰兒識斷壞非有，彼有名色增長廣大不？世尊！無也。阿難！無一切識者，有名色不？世尊！無也。以是阿難！以因緒緣名色。阿難！若識緣名色，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行當生無色界、作有漏口善行意善行當生無色界，作善行已身壞命終生無色界天上，以因緒緣故生無色界天上初識、共彼識名，由意生受、想、思、觸、思惟是名。如是緣未來識生未來名，是名識緣未來名。如佛說：阿難！名色有緣。如是阿難問已有答：名色何緣？識緣名色。此是答。阿難！識不入胎，有名色生不？世尊！無也。阿難！識入胎不出，有名色集不？世尊！無也。阿難！若嬰兒識斷壞非有，彼有名色增長廣大不？世尊！無也。阿難！無一切識者，有名色不？世尊！無也。以是阿難！以因緒緣名色。阿難！若識緣名色，如向所說。以是故說。

云何名色緣六入？緣摶食，現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。摶食謂色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。緣衣服洗浴調身，現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。衣服洗浴調身摶食謂色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。緣喜處色，現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。喜處色謂色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是名色緣現在六入。復次若有比丘阿羅漢，諸漏已盡所作已辦、捨於重擔己利具足、有煩惱盡正解脫已、受勝業成就，彼現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。若實人身業口業謂色，意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。復次若有比丘大神足大威力，於自身起心化作餘色身，一切支節諸根成就，現在潤益增長眼根、耳鼻舌身意根潤益增長。若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。復次若有比丘得神足心得自在命，行住若一劫若減一劫，彼現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。復次若人無慧無明未斷，作不善身口意行，不善身行口行謂色，不善意行由意生受、想、思、觸、思惟謂名。作不善名色已，身壞命終生地獄畜生餓鬼，以因緒緣故生地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根。如是緣現在名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生、作有漏口善行意善行當受欲界生，身善行口善行謂色，意善行由意生受、想、思、觸、思惟謂名。作善名色已，身壞命終若生人中欲界天上，以因緒緣故生人中欲界天上眼耳鼻舌身意根。如是緣現在名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷，離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷。滅覺觀內淨信心。無覺無觀定生喜樂成就二禪行，若行人身口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來六入，是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名色緣六入？緣摶食，現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。摶食謂色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。緣衣服洗浴調身，現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。衣服洗浴調身摶食謂色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。緣喜處色，現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。喜處色謂色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是名色緣現在六入。復次若有比丘阿羅漢，諸漏已盡所作已辦、捨於重擔己利具足、有煩惱盡正解脫已、受勝業成就，彼現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。若實人身業口業謂色，意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。復次若有比丘大神足大威力，於自身起心化作餘色身，一切支節諸根成就，現在潤益增長眼根、耳鼻舌身意根潤益增長。若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。復次若有比丘得神足心得自在命，行住若一劫若減一劫，彼現在眼根潤益增長、耳鼻舌身意根潤益增長。若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。如是緣現在名色生現在六入，是名名色緣現在六入。復次若人無慧無明未斷，作不善身口意行，不善身行口行謂色，不善意行由意生受、想、思、觸、思惟謂名。作不善名色已，身壞命終生地獄畜生餓鬼，以因緒緣故生地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根。如是緣現在名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生、作有漏口善行意善行當受欲界生，身善行口善行謂色，意善行由意生受、想、思、觸、思惟謂名。作善名色已，身壞命終若生人中欲界天上，以因緒緣故生人中欲界天上眼耳鼻舌身意根。如是緣現在名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷，離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷。滅覺觀內淨信心。無覺無觀定生喜樂成就二禪行，若行人身口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生色界天上，以因緒緣故生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來六入，是名

名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離喜捨行念智身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，以因緒緣生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。作善名色已，身壞命終生色界天上，由因緒緣故生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，如是思惟：想是我患是癰箭，無想是寂靜妙，能成就無想定行，若行人身業口業謂色，無想定謂名。彼作善名色已，身壞命終生無想天上，以因緒緣故生無想天上身根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人依聖共覺，離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生淨居天上，以因緒緣故生淨居天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人依聖共覺，滅覺觀內淨信心無覺無觀依定生喜樂成就二禪行，若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生淨居天上，以因緒緣故得淨居天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人依聖共覺，離喜捨行念知身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行，若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生淨居天上，以因緒緣得淨居天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人依聖共覺，斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行，若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生淨居天上，以因緒緣得淨居天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離一切色想、滅瞋恚想、不思惟若干想成就無邊空處行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生空處天上，以因緒緣得空處天上意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離一切空處成就無邊識處行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生識處天上，以因緒緣得識處天上意根。如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離喜捨行念智身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，以因緒緣生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。作善名色已，身壞命終生色界天上，由因緒緣故生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，如是思惟：想是我患是癰箭，無想是寂靜妙，能成就無想定行，若行人身業口業謂色，無想定謂名。彼作善名色已，身壞命終生無想天上，以因緒緣故生無想天上身根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人依聖共覺，離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生淨居天上，以因緒緣故生淨居天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人依聖共覺，滅覺觀內淨信心無覺無觀依定生喜樂成就二禪行，若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生淨居天上，以因緒緣故得淨居天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人依聖共覺，離喜捨行念知身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行，若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生淨居天上，以因緒緣得淨居天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人依聖共覺，斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行，若實人身業口業謂色，若實人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生淨居天上，以因緒緣得淨居天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離一切色想、滅瞋恚想、不思惟若干想成就無邊空處行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生空處天上，以因緒緣得空處天上意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離一切空處成就無邊識處行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生識處天上，以因緒緣得識處天上意根。如是

緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離一切識處成就無所有處行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生無所有處天上，以因緒緣得無所有處天上意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離一切無所有處成就非有想非無想處行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生非有想非無想處天上，以因緒緣得非有想非無想處天上意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，作不善身口意行，作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣得地獄畜生餓鬼名色，四大、四大所造色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。名色增長，得地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根。如是緣未來名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生、作有漏口善行意善行當受欲界生。作善行已，身壞命終若生人中若欲界天上，以因緒緣得人中欲界天上名色，四大四大所造色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。名色增長，得人中若欲界天上眼耳鼻舌身意根。如是緣未來名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受色界生、作有漏口善行意善行當受色界生。作善行已，身壞命終生色界天上，以因緒緣得色界天上名色，四大、四大所造謂色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。名色增長，得色界天上眼耳身意根。如是緣未來名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受無色界生、作有漏口善行意善行當受無色界生。作善行已，身壞命終生無色界天上，以因緒緣得無色界天上名，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。名增長，得無色界天上意根。如是緣未來名色生未來入，是名名色緣未來入。如佛說：阿難！六入有緣。如是阿難問已有答：六入何緣？名色緣六入。此是答。阿難！無一切名色者，有六入不？世尊！無也。如是阿難！以因緒緣六入。阿難！名色緣六入，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離一切識處成就無所有處行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生無所有處天上，以因緒緣得無所有處天上意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，離一切無所有處成就非有想非無想處行，若行人身業口業謂色，若行人意業由意生受、想、思、觸、思惟謂名。彼作善名色已，身壞命終生非有想非無想處天上，以因緒緣得非有想非無想處天上意根。如是緣現在名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，作不善身口意行，作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼，以因緒緣得地獄畜生餓鬼名色，四大、四大所造色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。名色增長，得地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根。如是緣未來名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受欲界生、作有漏口善行意善行當受欲界生。作善行已，身壞命終若生人中若欲界天上，以因緒緣得人中欲界天上名色，四大四大所造色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。名色增長，得人中若欲界天上眼耳鼻舌身意根。如是緣未來名色生未來六入，是名名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受色界生、作有漏口善行意善行當受色界生。作善行已，身壞命終生色界天上，以因緒緣得色界天上名色，四大、四大所造謂色，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。名色增長，得色界天上眼耳身意根。如是緣未來名色生未來入，是名名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷，作有漏身善行當受無色界生、作有漏口善行意善行當受無色界生。作善行已，身壞命終生無色界天上，以因緒緣得無色界天上名，由意生受、想、思、觸、思惟謂名。名增長，得無色界天上意根。如是緣未來名色生未來入，是名名色緣未來入。如佛說：阿難！六入有緣。如是阿難問已有答：六入何緣？名色緣六入。此是答。阿難！無一切名色者，有六入不？世尊！無也。如是阿難！以因緒緣六入。阿難！名色緣六入，如向所說。以是故說。

云何六入緣觸？六入緣二觸，身觸、心觸，是名六入緣觸。復次六入緣三觸，樂觸、苦觸、不苦不樂觸，是名六入緣觸。復次六入緣三觸，欲界繫觸、色界繫觸、無色界繫觸，是名六入緣觸。復次六入緣五觸，五受根相應觸，是名六入緣觸。復次六入緣六觸，眼觸、耳鼻舌身意觸，是名六入緣觸。復次六入緣七觸，眼識界相應觸、耳鼻舌身意界意識界相應觸，是名六入緣觸。復次六入緣十八觸，眼樂觸、苦觸、不苦不樂觸，耳鼻舌身意樂觸、苦觸、不苦不樂觸，是名六入緣觸。如佛說：阿難！觸有緣。如是阿難問已有答：觸有何緣？六入緣觸。此是答。阿難！若無六入者，有觸不？世尊！無也。阿難！以因緒緣觸。阿難！六入緣觸，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六入緣觸？六入緣二觸，身觸、心觸，是名六入緣觸。復次六入緣三觸，樂觸、苦觸、不苦不樂觸，是名六入緣觸。復次六入緣三觸，欲界繫觸、色界繫觸、無色界繫觸，是名六入緣觸。復次六入緣五觸，五受根相應觸，是名六入緣觸。復次六入緣六觸，眼觸、耳鼻舌身意觸，是名六入緣觸。復次六入緣七觸，眼識界相應觸、耳鼻舌身意界意識界相應觸，是名六入緣觸。復次六入緣十八觸，眼樂觸、苦觸、不苦不樂觸，耳鼻舌身意樂觸、苦觸、不苦不樂觸，是名六入緣觸。如佛說：阿難！觸有緣。如是阿難問已有答：觸有何緣？六入緣觸。此是答。阿難！若無六入者，有觸不？世尊！無也。阿難！以因緒緣觸。阿難！六入緣觸，如向所說。以是故說。

云何觸緣受？觸緣二受，身受、心受，是名觸緣受。復次觸緣三受，樂受、苦受、不苦不樂受，是名觸緣受。乃至觸緣十八受，如上說。是名觸緣受。如佛說：阿難！受有緣。阿難問已有答：受有何緣？觸緣受。此是答。阿難！若無一切觸者，有受不？世尊！無也。阿難！以因緒緣受。阿難！觸緣受，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何觸緣受？觸緣二受，身受、心受，是名觸緣受。復次觸緣三受，樂受、苦受、不苦不樂受，是名觸緣受。乃至觸緣十八受，如上說。是名觸緣受。如佛說：阿難！受有緣。阿難問已有答：受有何緣？觸緣受。此是答。阿難！若無一切觸者，有受不？世尊！無也。阿難！以因緒緣受。阿難！觸緣受，如向所說。以是故說。

云何受緣愛？緣眼觸樂受，生眼觸樂受。彼觸眼觸樂受已，彼眼觸樂受喜樂愛著堪忍住，是名受緣愛。復次緣眼觸樂受，生眼觸樂受。彼觸眼觸樂受已，於異眼觸樂受悕望，若相似若勝妙，是名受緣愛。樂受彼觸眼觸樂受已，於眼觸不苦不樂受悕望，是名受緣愛。復次緣眼觸苦受，生眼觸苦受。彼觸眼觸苦受已，於眼觸樂受悕望，是名受緣愛。復次緣眼觸苦受，生眼觸苦受。若觸眼觸苦受已，悕望令我斷壞無有，是名受緣愛。復次緣眼觸苦受，生眼觸苦受。若觸眼觸苦受已，於眼觸不苦不樂受悕望，是名受緣愛。復次緣眼觸不苦不樂受，生眼觸不苦不樂受。彼觸眼觸不苦不樂受已，於眼觸樂受喜樂愛著住，是名受緣愛。復次緣眼觸不苦不樂受，生眼觸不苦不樂受。若觸眼觸不苦不樂受已，於異眼觸不苦不樂受悕望，若相似若勝妙，如是受緣愛。復次緣眼觸不苦不樂受，生眼觸不苦不樂受。若觸眼觸不苦不樂受已，於眼觸樂受悕望，是名受緣愛。復次耳鼻舌身意緣意觸樂受，生意觸樂受已，意觸樂受喜樂愛著堪忍住，是名受緣愛。復次緣意觸樂受喜樂愛著堪忍住，是名受緣愛。復次緣意觸樂受，生意觸樂受。若觸意觸樂受已，於異意觸樂受悕望，若相似若勝妙，是名受緣愛。復次緣意觸樂受，生意觸樂受。彼觸意觸樂受已，於不苦不樂受悕望，是名受緣愛。復次緣意觸苦受，生意觸苦受。彼觸意觸苦受已，於意觸樂受悕望，是名受緣愛。復次緣意觸苦受，生意觸苦受。彼觸意觸苦受已悕望，令我斷壞無有，是名受緣愛。復次緣意觸苦受，生意觸苦受。彼觸意觸苦受已，於意觸不苦不樂受悕望，是名受緣愛。復次緣意觸不苦不樂受，生意觸不苦不樂受。若意觸不苦不樂受已，於意觸不苦不樂受悕望堪忍住，是名受緣愛。復次緣意觸不苦不樂受，生意觸不苦不樂受。若受意觸不苦不樂受已，於意觸不苦不樂受悕望，若相似若勝妙，是名受緣愛。復次緣意觸不苦不樂受，生意觸不苦不樂受。若緣意觸不苦不樂受已，於意觸樂受悕望，是名受緣愛。如佛說：阿難！愛有緣。阿難問已有答：愛何緣？受緣愛。此是答。阿難！若無一切受者，有愛不？世尊！無也。阿難！以因緒緣愛。阿難！受緣愛，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受緣愛？緣眼觸樂受，生眼觸樂受。彼觸眼觸樂受已，彼眼觸樂受喜樂愛著堪忍住，是名受緣愛。復次緣眼觸樂受，生眼觸樂受。彼觸眼觸樂受已，於異眼觸樂受悕望，若相似若勝妙，是名受緣愛。樂受彼觸眼觸樂受已，於眼觸不苦不樂受悕望，是名受緣愛。復次緣眼觸苦受，生眼觸苦受。彼觸眼觸苦受已，於眼觸樂受悕望，是名受緣愛。復次緣眼觸苦受，生眼觸苦受。若觸眼觸苦受已，悕望令我斷壞無有，是名受緣愛。復次緣眼觸苦受，生眼觸苦受。若觸眼觸苦受已，於眼觸不苦不樂受悕望，是名受緣愛。復次緣眼觸不苦不樂受，生眼觸不苦不樂受。彼觸眼觸不苦不樂受已，於眼觸樂受喜樂愛著住，是名受緣愛。復次緣眼觸不苦不樂受，生眼觸不苦不樂受。若觸眼觸不苦不樂受已，於異眼觸不苦不樂受悕望，若相似若勝妙，如是受緣愛。復次緣眼觸不苦不樂受，生眼觸不苦不樂受。若觸眼觸不苦不樂受已，於眼觸樂受悕望，是名受緣愛。復次耳鼻舌身意緣意觸樂受，生意觸樂受已，意觸樂受喜樂愛著堪忍住，是名受緣愛。復次緣意觸樂受喜樂愛著堪忍住，是名受緣愛。復次緣意觸樂受，生意觸樂受。若觸意觸樂受已，於異意觸樂受悕望，若相似若勝妙，是名受緣愛。復次緣意觸樂受，生意觸樂受。彼觸意觸樂受已，於不苦不樂受悕望，是名受緣愛。復次緣意觸苦受，生意觸苦受。彼觸意觸苦受已，於意觸樂受悕望，是名受緣愛。復次緣意觸苦受，生意觸苦受。彼觸意觸苦受已悕望，令我斷壞無有，是名受緣愛。復次緣意觸苦受，生意觸苦受。彼觸意觸苦受已，於意觸不苦不樂受悕望，是名受緣愛。復次緣意觸不苦不樂受，生意觸不苦不樂受。若意觸不苦不樂受已，於意觸不苦不樂受悕望堪忍住，是名受緣愛。復次緣意觸不苦不樂受，生意觸不苦不樂受。若受意觸不苦不樂受已，於意觸不苦不樂受悕望，若相似若勝妙，是名受緣愛。復次緣意觸不苦不樂受，生意觸不苦不樂受。若緣意觸不苦不樂受已，於意觸樂受悕望，是名受緣愛。如佛說：阿難！愛有緣。阿難問已有答：愛何緣？受緣愛。此是答。阿難！若無一切受者，有愛不？世尊！無也。阿難！以因緒緣愛。阿難！受緣愛，如向所說。以是故說。

云何愛緣取？愛未斷，愛欲取、見取、戒取、我取，是名愛緣取。云何欲取？除欲界愛初觸，若餘欲界愛廣，是名欲取。云何見取？除戒取，若餘見取。云何戒取？戒道是名戒取。云何我取？除色無色界愛初觸，若餘色無色界愛廣，是名我取。云何欲界取？除欲界愛初觸見取、戒取，若餘欲界煩惱，是名欲取。云何見取？六十二見及邪見，是名見取。云何戒取？戒淨、道淨、二俱淨、解脫、無依、盡苦邊，若於彼堪忍欲愛。戒謂身口戒。道謂邪緣求吉，養髮、入水、事火、事日月、牛行鹿行狗行默行、求力行、求大人行，種種苦行及餘求邪吉，是名道。若彼戒此道，求覓、重求覓、究竟求覓，齊是謂淨、謂解脫、謂戒淨、謂我解脫、謂聖、謂阿羅漢、謂般涅槃。若於彼欲重欲究竟欲堪忍，是名戒取。云何我取？除色無色界初觸愛戒取、見取，若餘色無色界煩惱，是名我取。如佛說：阿難！取有何緣？如是阿難問已有答：取由何緣？愛緣取。此是答。阿難！若無一切愛者，有取不？世尊！無也。阿難！以是因緒緣取。阿難！愛緣取，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何愛緣取？愛未斷，愛欲取、見取、戒取、我取，是名愛緣取。云何欲取？除欲界愛初觸，若餘欲界愛廣，是名欲取。云何見取？除戒取，若餘見取。云何戒取？戒道是名戒取。云何我取？除色無色界愛初觸，若餘色無色界愛廣，是名我取。云何欲界取？除欲界愛初觸見取、戒取，若餘欲界煩惱，是名欲取。云何見取？六十二見及邪見，是名見取。云何戒取？戒淨、道淨、二俱淨、解脫、無依、盡苦邊，若於彼堪忍欲愛。戒謂身口戒。道謂邪緣求吉，養髮、入水、事火、事日月、牛行鹿行狗行默行、求力行、求大人行，種種苦行及餘求邪吉，是名道。若彼戒此道，求覓、重求覓、究竟求覓，齊是謂淨、謂解脫、謂戒淨、謂我解脫、謂聖、謂阿羅漢、謂般涅槃。若於彼欲重欲究竟欲堪忍，是名戒取。云何我取？除色無色界初觸愛戒取、見取，若餘色無色界煩惱，是名我取。如佛說：阿難！取有何緣？如是阿難問已有答：取由何緣？愛緣取。此是答。阿難！若無一切愛者，有取不？世尊！無也。阿難！以是因緒緣取。阿難！愛緣取，如向所說。以是故說。

云何取緣有？欲取、見取、戒取、我取緣未斷，若作欲行、色行、無色行，有報身口意業，是名取緣有。復次取緣三有，欲有、色有、無色有。云何欲有？二種欲有，或欲有即業有、或欲有即生有。云何欲有即業有？欲行未竟未知未斷，若作欲行有報身口意業，是名欲有即業有。云何欲有即生有？若作業成就已，欲界天上受五種我分身色受想行識，是名欲有即生有。此謂受有、此謂報有、此謂復有。如是欲行業有、如是欲行生有，是名欲有。云何色有？二種色有，或色有即業有、或色有即生有。云何色有即業有？色行未竟未知未斷，若作色行有報身口意業，是名色有即業有。云何色有即生有？若作業成就已，色界天上若受五種我分色受想行識，是名色有即生有。此謂受有、此謂報有、此謂復有。如是色行業有、如是色行生有，是名色有。云何無色有？二種無色有，或無色有即業有、或無色有即生有。云何無色有即業有？無色行未竟未知未斷，若作無色行有報身口意業，名無色有即業有。云何無色有即生有？若作業成就已，無色界天上受四種我分身受想行識，是名無色有即生有。此謂受有、此謂報有、此謂復有。如是無色行業有、如是無色行生有，是名無色有。如佛說：阿難！有有緣。如是阿難問已有答：有何緣？取緣有。此是答。阿難！若無一切取者，有有不？世尊！無也。阿難！以因緒緣。阿難！取緣有，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何取緣有？欲取、見取、戒取、我取緣未斷，若作欲行、色行、無色行，有報身口意業，是名取緣有。復次取緣三有，欲有、色有、無色有。云何欲有？二種欲有，或欲有即業有、或欲有即生有。云何欲有即業有？欲行未竟未知未斷，若作欲行有報身口意業，是名欲有即業有。云何欲有即生有？若作業成就已，欲界天上受五種我分身色受想行識，是名欲有即生有。此謂受有、此謂報有、此謂復有。如是欲行業有、如是欲行生有，是名欲有。云何色有？二種色有，或色有即業有、或色有即生有。云何色有即業有？色行未竟未知未斷，若作色行有報身口意業，是名色有即業有。云何色有即生有？若作業成就已，色界天上若受五種我分色受想行識，是名色有即生有。此謂受有、此謂報有、此謂復有。如是色行業有、如是色行生有，是名色有。云何無色有？二種無色有，或無色有即業有、或無色有即生有。云何無色有即業有？無色行未竟未知未斷，若作無色行有報身口意業，名無色有即業有。云何無色有即生有？若作業成就已，無色界天上受四種我分身受想行識，是名無色有即生有。此謂受有、此謂報有、此謂復有。如是無色行業有、如是無色行生有，是名無色有。如佛說：阿難！有有緣。如是阿難問已有答：有何緣？取緣有。此是答。阿難！若無一切取者，有有不？世尊！無也。阿難！以因緒緣。阿難！取緣有，如向所說。以是故說。

云何有緣生？若諸眾生，眾中生重生、住胎出胎、得生陰、具諸入眾和合，是名生。如佛說：阿難！生有緣。阿難問已有答：生何緣？有緣生。此是答。阿難！若無一切有者，有生不？世尊！無也。阿難！以因緒緣有緣生，如向所說。以是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有緣生？若諸眾生，眾中生重生、住胎出胎、得生陰、具諸入眾和合，是名生。如佛說：阿難！生有緣。阿難問已有答：生何緣？有緣生。此是答。阿難！若無一切有者，有生不？世尊！無也。阿難！以因緒緣有緣生，如向所說。以是故說。

云何生緣老死憂悲苦惱大苦聚？云何老？謂眾生衰老戰掉諸根熟念減行故，是名老。云何死？若諸眾生終沒死盡，時過陰壞捨身，此陰變異眾別離，是名死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何生緣老死憂悲苦惱大苦聚？云何老？謂眾生衰老戰掉諸根熟念減行故，是名老。云何死？若諸眾生終沒死盡，時過陰壞捨身，此陰變異眾別離，是名死。

云何憂？眾生觸若干苦法，若憂、重憂、究竟憂，內熱內心憂，是名憂。云何悲？憂纏逼迫、憂煎具足、憂惱心亂，窮歎啼哭追憶並語，或自撲亂語，是名悲。云何苦？若身覺苦，眼觸苦受乃至身觸苦受，是名苦。云何惱？若心覺苦，意觸苦受，是名惱。云何大苦聚？若眾苦、若罵辱苦、若心不定，是名大苦聚。如佛說：阿難！老死憂悲苦惱大苦聚有緣。阿難問已有答：老死憂悲苦惱大苦聚有何緣？生緣老死憂悲苦惱大苦聚。此是答。阿難！若無生，有老死憂悲苦惱大苦聚不？世尊！無也。阿難！以因緒緣故，老死憂悲苦惱大苦聚。若生緣老死憂悲苦惱大苦聚，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何憂？眾生觸若干苦法，若憂、重憂、究竟憂，內熱內心憂，是名憂。云何悲？憂纏逼迫、憂煎具足、憂惱心亂，窮歎啼哭追憶並語，或自撲亂語，是名悲。云何苦？若身覺苦，眼觸苦受乃至身觸苦受，是名苦。云何惱？若心覺苦，意觸苦受，是名惱。云何大苦聚？若眾苦、若罵辱苦、若心不定，是名大苦聚。如佛說：阿難！老死憂悲苦惱大苦聚有緣。阿難問已有答：老死憂悲苦惱大苦聚有何緣？生緣老死憂悲苦惱大苦聚。此是答。阿難！若無生，有老死憂悲苦惱大苦聚不？世尊！無也。阿難！以因緒緣故，老死憂悲苦惱大苦聚。若生緣老死憂悲苦惱大苦聚，如上說。

云何如是純苦聚集？謂七苦法，老、死、憂、悲、苦、惱、大苦聚，是名純苦陰。復次十一苦法，無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生，是名純苦陰。復次亦十八苦法，無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老、死、憂、悲、苦、惱、大苦聚，是名純苦陰。如是純苦陰，有集和合生俱生。生已俱生已，出俱出。出已俱出已得成就，是謂純苦陰集。云何無明滅則行滅？若無明生則行生、若無明滅則行滅，是謂無明滅則行滅。乃至若有生則有老死、若生滅則老死滅，是謂生滅則老死滅。云何純苦陰滅？純苦陰者，謂七苦法，老、死、憂、悲、苦、惱、大苦聚，是名純苦陰。復次十一苦，是名純苦陰。復次十八苦法，無明乃至大苦聚，是名純苦陰。如是純苦陰，盡、變異、寂靜、滅、沒，名純苦陰滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如是純苦聚集？謂七苦法，老、死、憂、悲、苦、惱、大苦聚，是名純苦陰。復次十一苦法，無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生，是名純苦陰。復次亦十八苦法，無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老、死、憂、悲、苦、惱、大苦聚，是名純苦陰。如是純苦陰，有集和合生俱生。生已俱生已，出俱出。出已俱出已得成就，是謂純苦陰集。云何無明滅則行滅？若無明生則行生、若無明滅則行滅，是謂無明滅則行滅。乃至若有生則有老死、若生滅則老死滅，是謂生滅則老死滅。云何純苦陰滅？純苦陰者，謂七苦法，老、死、憂、悲、苦、惱、大苦聚，是名純苦陰。復次十一苦，是名純苦陰。復次十八苦法，無明乃至大苦聚，是名純苦陰。如是純苦陰，盡、變異、寂靜、滅、沒，名純苦陰滅。