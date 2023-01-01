舍利弗阿毘曇論卷第十一姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第十一姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分智品第四之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分智品第四之餘

若見具足人，若以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄、畜生、餓鬼受第八人身，無有是處是處。若凡夫人，以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼受第八人身，有是處非處。未曾有二轉輪聖王出世，有者無是處是處。曾有一轉輪聖王出世，有是處非處。若轉輪聖王生邊國，無有是處是處。若轉輪聖王生於中國，有是處非處。若轉輪聖王生於卑賤家，若旃陀羅家及諸工師家，若聾盲瘖瘂攣躄跛蹇，偏枯身不具足及餘病，無有是處是處。若轉輪聖王生尊貴家，若剎利大姓家，若婆羅門大姓家，若長者大姓家，若端正姝妙身相成就，有是處非處。若轉輪聖王生貧賤家，多所乏少，無有財產飲食衣服，無有是處是處。若轉輪聖王生多財家，有金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠琉璃、象馬車乘僮使、穀帛倉庫盈滿，有是處非處。未曾有二如來、無所著、等正覺出世，無有是處是處。若一如來、無所著、等正覺出世，有是處非處。若如來、無所著、等正覺生於邊國，無有是處是處。若如來、無所著、等正覺，生於中國，有是處非處。若如來、無所著、等正覺，生於卑賤家，若旃陀羅家及諸工師家，聾盲瘖瘂攣躄跛蹇偏枯不具足及餘病，無有是處是處。若如來、無所著、等正覺，生尊貴家，若剎利大姓家、婆羅門大姓家，端正姝妙顏色第一身相成就，有是處非處。若如來、無所著、等正覺生貧賤家，多有所乏飲食衣服，無有是處是處。若如來、無所著、等正覺生多財寶家。金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠琉璃、象馬車乘僮使、穀帛倉庫盈溢，有是處非處。若女人為轉輪聖王，無有是處是處。若男子為轉輪聖王，有是處非處。若女人為如來、無所著、等正覺，無有是處是處。若男子為如來、無所著、等正覺，有是處非處。若女人為天帝釋、為魔王、為梵王，無有是處是處。若男子為天帝釋、為魔王、為梵王，有是處非處。如無因、如無門、如無物、如無悕望、如無有，如是非處；知因、門、物、悕望、如有有，如是處非處，如來如實知。如是如來處非處如實分別、如實解，如是緣慧知見解射方便，是名處非處智如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝，善人大人如來如此力成就，所欲處如所欲盡所欲入定出定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見具足人，若以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄、畜生、餓鬼受第八人身，無有是處是處。若凡夫人，以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼受第八人身，有是處非處。未曾有二轉輪聖王出世，有者無是處是處。曾有一轉輪聖王出世，有是處非處。若轉輪聖王生邊國，無有是處是處。若轉輪聖王生於中國，有是處非處。若轉輪聖王生於卑賤家，若旃陀羅家及諸工師家，若聾盲瘖瘂攣躄跛蹇，偏枯身不具足及餘病，無有是處是處。若轉輪聖王生尊貴家，若剎利大姓家，若婆羅門大姓家，若長者大姓家，若端正姝妙身相成就，有是處非處。若轉輪聖王生貧賤家，多所乏少，無有財產飲食衣服，無有是處是處。若轉輪聖王生多財家，有金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠琉璃、象馬車乘僮使、穀帛倉庫盈滿，有是處非處。未曾有二如來、無所著、等正覺出世，無有是處是處。若一如來、無所著、等正覺出世，有是處非處。若如來、無所著、等正覺生於邊國，無有是處是處。若如來、無所著、等正覺，生於中國，有是處非處。若如來、無所著、等正覺，生於卑賤家，若旃陀羅家及諸工師家，聾盲瘖瘂攣躄跛蹇偏枯不具足及餘病，無有是處是處。若如來、無所著、等正覺，生尊貴家，若剎利大姓家、婆羅門大姓家，端正姝妙顏色第一身相成就，有是處非處。若如來、無所著、等正覺生貧賤家，多有所乏飲食衣服，無有是處是處。若如來、無所著、等正覺生多財寶家。金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠琉璃、象馬車乘僮使、穀帛倉庫盈溢，有是處非處。若女人為轉輪聖王，無有是處是處。若男子為轉輪聖王，有是處非處。若女人為如來、無所著、等正覺，無有是處是處。若男子為如來、無所著、等正覺，有是處非處。若女人為天帝釋、為魔王、為梵王，無有是處是處。若男子為天帝釋、為魔王、為梵王，有是處非處。如無因、如無門、如無物、如無悕望、如無有，如是非處；知因、門、物、悕望、如有有，如是處非處，如來如實知。如是如來處非處如實分別、如實解，如是緣慧知見解射方便，是名處非處智如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝，善人大人如來如此力成就，所欲處如所欲盡所欲入定出定，是謂如來力。

何謂過去未來現在業受業處因報智如來力？云何過去業？若業生已滅，是名過去業。何等未來業？若業未生未出，是名未來業。何等現在業？若業生未滅，是名現在業。何等業？思業、思已業，故作業、非故作業，受業、非受業，少受業、多受業，熟業、非熟業，色業、非色業，可見業、不可見業，有對業、無對業，聖業、非聖業，是名業。云何受業？如世尊說：四受業，有受業現苦後有苦報、有受業現在樂後有苦報、有受業現苦後有樂報、有受業現樂後有樂報。何等受業現苦後有苦報？若有人忍憂忍苦殺生，緣殺生故，以種種心受憂苦；忍憂忍苦竊盜、邪婬、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪著、瞋恚、邪見，緣邪見故，以種種心受憂苦，身壞命終生惡道地獄，此受業現苦後有苦報。何等受業現樂後有苦報？若人忍喜忍樂殺生，緣殺生故，以種種心忍喜忍樂乃至邪見，緣邪見故，以種種心忍喜忍樂，身壞命終墮惡道地獄，此受業現樂後有苦報。何等受業現苦後有樂報？若人忍憂忍苦不殺生，緣不殺生故，以種種心受憂苦，忍憂忍苦不竊盜、不邪婬、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪著、不瞋恚、正見，緣正見行故，以種種心受憂苦，身壞命終生善道天上，此受業現苦後有樂報。何等受業現樂後有樂報？若人忍喜忍樂不殺生，緣不殺生故，以種種心受喜樂，忍喜忍樂乃至正見，緣正見故，以種種心忍喜樂，身壞命終生善道天上，此受業現樂後有樂報。是名受業。復次以業受業教取，教取已受報，是謂過去未來現在業受業。何謂處？若身惡行、口惡行、意惡行，受不愛不喜不適意報，是謂處。若身善行、口善行、意善行，受愛喜適意報，是謂處。若身惡行、口惡行、意惡行，成就謗聖人邪見行，緣邪見業因緣故，身壞命終墮惡道地獄，是謂處。若身善行、口善行、意善行，成就不謗聖人正見行，緣正見業因緣故，身壞命終生善道天上，是謂處。若凡夫人故斷母命、故斷父命、羅漢聲聞命、故破眾僧、故於如來身惡心出血，是謂處。若凡夫人於是法外求餘尊勝、求餘受供養、求餘沙門婆羅門說正見、讚餘沙門婆羅門言是一切智一切見，是謂處。若凡夫人於是法外，若有沙門婆羅門異緣實我世常，此實餘妄語，乃至非有如去非無如去涅槃，以異緣實為真實，是謂處。若凡夫人以戒盜為淨、以邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼，受第八人身，是謂處。若一轉輪聖王，若轉輪聖王生於中國，若轉輪聖王生尊貴家、若剎利大姓家、若婆羅門大姓家、若長者大姓家，若端正姝妙身相成就，若轉輪聖王生多財寶金銀珂貝珊瑚摩尼真珠琉璃、象馬車乘僮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂過去未來現在業受業處因報智如來力？云何過去業？若業生已滅，是名過去業。何等未來業？若業未生未出，是名未來業。何等現在業？若業生未滅，是名現在業。何等業？思業、思已業，故作業、非故作業，受業、非受業，少受業、多受業，熟業、非熟業，色業、非色業，可見業、不可見業，有對業、無對業，聖業、非聖業，是名業。云何受業？如世尊說：四受業，有受業現苦後有苦報、有受業現在樂後有苦報、有受業現苦後有樂報、有受業現樂後有樂報。何等受業現苦後有苦報？若有人忍憂忍苦殺生，緣殺生故，以種種心受憂苦；忍憂忍苦竊盜、邪婬、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪著、瞋恚、邪見，緣邪見故，以種種心受憂苦，身壞命終生惡道地獄，此受業現苦後有苦報。何等受業現樂後有苦報？若人忍喜忍樂殺生，緣殺生故，以種種心忍喜忍樂乃至邪見，緣邪見故，以種種心忍喜忍樂，身壞命終墮惡道地獄，此受業現樂後有苦報。何等受業現苦後有樂報？若人忍憂忍苦不殺生，緣不殺生故，以種種心受憂苦，忍憂忍苦不竊盜、不邪婬、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪著、不瞋恚、正見，緣正見行故，以種種心受憂苦，身壞命終生善道天上，此受業現苦後有樂報。何等受業現樂後有樂報？若人忍喜忍樂不殺生，緣不殺生故，以種種心受喜樂，忍喜忍樂乃至正見，緣正見故，以種種心忍喜樂，身壞命終生善道天上，此受業現樂後有樂報。是名受業。復次以業受業教取，教取已受報，是謂過去未來現在業受業。何謂處？若身惡行、口惡行、意惡行，受不愛不喜不適意報，是謂處。若身善行、口善行、意善行，受愛喜適意報，是謂處。若身惡行、口惡行、意惡行，成就謗聖人邪見行，緣邪見業因緣故，身壞命終墮惡道地獄，是謂處。若身善行、口善行、意善行，成就不謗聖人正見行，緣正見業因緣故，身壞命終生善道天上，是謂處。若凡夫人故斷母命、故斷父命、羅漢聲聞命、故破眾僧、故於如來身惡心出血，是謂處。若凡夫人於是法外求餘尊勝、求餘受供養、求餘沙門婆羅門說正見、讚餘沙門婆羅門言是一切智一切見，是謂處。若凡夫人於是法外，若有沙門婆羅門異緣實我世常，此實餘妄語，乃至非有如去非無如去涅槃，以異緣實為真實，是謂處。若凡夫人以戒盜為淨、以邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼，受第八人身，是謂處。若一轉輪聖王，若轉輪聖王生於中國，若轉輪聖王生尊貴家、若剎利大姓家、若婆羅門大姓家、若長者大姓家，若端正姝妙身相成就，若轉輪聖王生多財寶金銀珂貝珊瑚摩尼真珠琉璃、象馬車乘僮

使、穀帛倉庫盈滿，是謂處。若一如來、無所著、等正覺出世，若如來、無所著、等正覺生於中國，若如來、無所著、等正覺生尊貴家，剎利大姓家、婆羅門大姓家，端正姝妙身相成就，若如來、無所著、等正覺生多財寶家，有金銀錢財玉貝、象馬車乘僮使、穀帛倉庫盈滿，是謂處。若男子為轉輪聖王，若男子為如來、無所著、等正覺，若男子為天帝釋、為魔王、為梵王，是謂處。復次如來說：如此時地獄中住、如此時畜生中住、如此時餓鬼中住、如此時人中住、如此時天上住，是謂處。何謂因？若業因貪、若業因恚、若業因癡，若業因不貪、若業因不恚、若業因不癡，是謂因。復次色有此因此方便、受想行識有此因此方便入初禪定，有此因此方便入第二第三第四禪定，斷惡法、成就善法，是謂因。何謂報？若業受業五道中受報，地獄、畜生、餓鬼、人、天色受想行識，是謂報。彼過去未來現在業受業處因報，如來如實知。如是如來過去未來現在受業處因報如實知、如實分別、如實解，如是緣慧知見解射方便，是名過去未來現在業受業處因報智如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝，善人大人如來如此力成就，所欲處如所欲盡所欲入定出定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使、穀帛倉庫盈滿，是謂處。若一如來、無所著、等正覺出世，若如來、無所著、等正覺生於中國，若如來、無所著、等正覺生尊貴家，剎利大姓家、婆羅門大姓家，端正姝妙身相成就，若如來、無所著、等正覺生多財寶家，有金銀錢財玉貝、象馬車乘僮使、穀帛倉庫盈滿，是謂處。若男子為轉輪聖王，若男子為如來、無所著、等正覺，若男子為天帝釋、為魔王、為梵王，是謂處。復次如來說：如此時地獄中住、如此時畜生中住、如此時餓鬼中住、如此時人中住、如此時天上住，是謂處。何謂因？若業因貪、若業因恚、若業因癡，若業因不貪、若業因不恚、若業因不癡，是謂因。復次色有此因此方便、受想行識有此因此方便入初禪定，有此因此方便入第二第三第四禪定，斷惡法、成就善法，是謂因。何謂報？若業受業五道中受報，地獄、畜生、餓鬼、人、天色受想行識，是謂報。彼過去未來現在業受業處因報，如來如實知。如是如來過去未來現在受業處因報如實知、如實分別、如實解，如是緣慧知見解射方便，是名過去未來現在業受業處因報智如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝，善人大人如來如此力成就，所欲處如所欲盡所欲入定出定，是謂如來力。

何謂他眾生他人根勝非勝智如來力？云何他眾生他人？除諸佛世尊，若餘眾生，是名他眾生他人。云何根？二十二根：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知欲知根、知根、已知根，是名根。云何非勝根？若根不善，是名非勝根。云何勝根？若根善，是名勝根。復次非勝根，若根非是聖，是名非勝根。復次勝根，若根聖，是名勝根。復次非勝根，若根聖軟，是名非勝根。復次勝根，若根聖利，是名勝根。如來於他眾生他人根勝非勝如實知，此眾生利根軟根善敬善解，恐後沈沒如金剛，以不聞法便退。當有知法者，譬如優鉢羅花池、波頭摩華池、拘頭摩華池、分陀利華池，若優鉢羅華、波頭摩華、拘頭摩華、分陀利華。有優鉢羅華、鉢頭摩華、拘頭摩華、分陀利華，從泥出未出水。有優鉢羅華、鉢頭摩華、拘頭摩華、分陀利華，從泥出與水等。有優鉢羅華、鉢頭摩華、拘頭摩華、分陀利華，已出水空中住不著水。如是如來他眾生他人根勝非勝如實知，此眾生利根軟根善敬善解，恐後沈沒如金剛，以不聞法便退，當有知法者。此眾生若根成就有斷母命、有斷父命、有斷阿羅漢聲聞命、有破眾僧、有於如來身惡心出血。此眾生若根成就，有於是法外若求餘尊勝，有求餘受供養者，謂餘沙門婆羅門能說正見，有讚歎餘沙門婆羅門此是一切智一切見。此眾生若根成就，有於是法外，若有餘沙門婆羅門異緣實我世常餘虛妄，乃至非有如去非無如去涅槃，此實餘虛妄，謂異緣實為真實。此眾生若根成就，有以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼，受第八人身。此眾生若根成就，有生剎利大姓家、婆羅門大姓家、居士大姓家。此眾生若根成就，有生四天王、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天。此眾生若根成就，有生梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天。此眾生若根成就，生光天、少光天、無量光天、光音天。此眾生若根成就，生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天。此眾生若根成就，生實天、少實天、無量實天、果實天。此眾生若根成就，有生無想天。此眾生若根成就，有生無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天。此眾生若根成就，有生空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天。此眾生若根成就，有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。此眾生若根成就，有滅覺觀內正信一心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。此眾生若根成就，有離喜捨行念智身受樂，如諸聖人說捨念樂行，成就第三禪行。此眾生若根成就，有斷苦樂先 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂他眾生他人根勝非勝智如來力？云何他眾生他人？除諸佛世尊，若餘眾生，是名他眾生他人。云何根？二十二根：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知欲知根、知根、已知根，是名根。云何非勝根？若根不善，是名非勝根。云何勝根？若根善，是名勝根。復次非勝根，若根非是聖，是名非勝根。復次勝根，若根聖，是名勝根。復次非勝根，若根聖軟，是名非勝根。復次勝根，若根聖利，是名勝根。如來於他眾生他人根勝非勝如實知，此眾生利根軟根善敬善解，恐後沈沒如金剛，以不聞法便退。當有知法者，譬如優鉢羅花池、波頭摩華池、拘頭摩華池、分陀利華池，若優鉢羅華、波頭摩華、拘頭摩華、分陀利華。有優鉢羅華、鉢頭摩華、拘頭摩華、分陀利華，從泥出未出水。有優鉢羅華、鉢頭摩華、拘頭摩華、分陀利華，從泥出與水等。有優鉢羅華、鉢頭摩華、拘頭摩華、分陀利華，已出水空中住不著水。如是如來他眾生他人根勝非勝如實知，此眾生利根軟根善敬善解，恐後沈沒如金剛，以不聞法便退，當有知法者。此眾生若根成就有斷母命、有斷父命、有斷阿羅漢聲聞命、有破眾僧、有於如來身惡心出血。此眾生若根成就，有於是法外若求餘尊勝，有求餘受供養者，謂餘沙門婆羅門能說正見，有讚歎餘沙門婆羅門此是一切智一切見。此眾生若根成就，有於是法外，若有餘沙門婆羅門異緣實我世常餘虛妄，乃至非有如去非無如去涅槃，此實餘虛妄，謂異緣實為真實。此眾生若根成就，有以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼，受第八人身。此眾生若根成就，有生剎利大姓家、婆羅門大姓家、居士大姓家。此眾生若根成就，有生四天王、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天。此眾生若根成就，有生梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天。此眾生若根成就，生光天、少光天、無量光天、光音天。此眾生若根成就，生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天。此眾生若根成就，生實天、少實天、無量實天、果實天。此眾生若根成就，有生無想天。此眾生若根成就，有生無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天。此眾生若根成就，有生空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天。此眾生若根成就，有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂，成就初禪行。此眾生若根成就，有滅覺觀內正信一心，無覺無觀定生喜樂，成就二禪行。此眾生若根成就，有離喜捨行念智身受樂，如諸聖人說捨念樂行，成就第三禪行。此眾生若根成就，有斷苦樂先

滅憂喜，不苦不樂捨念清淨，成就四禪行。此眾生若根成就，有離一切色想、滅瞋恚想，不思惟若干想，成就無邊空處行。此眾生若根成就，有離一切空處，成就無邊識處行。此眾生若根成就，有離一切識處，成就不用處行。此眾生若根成就，有離一切不用處，成就非想非非想處行。此眾生若根成就，有受無量若干神足，能動大地，如以一為多以多為一，乃至梵天身得自在。此眾生若根成就，有天耳清淨過人，聞二種聲，人聲、非人聲。此眾生若根成就，有知他眾生他人心，有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至知有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心。此眾生若根成就，有憶念若干宿命，念一生二生三生，乃至成就此行。此眾生若根成就，天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色善道惡道卑勝，乃至如實知眾生所造業。此眾生若根成就有上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、得阿羅漢果。此眾生若根成就有力，由有力自在成就行。此眾生若根成就無有斷母命，乃至由力自在成就行。如來如此他眾生他人根勝非勝，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名他眾生他人根勝非勝智如來力。何謂如來力？彼如來此處由智力尊、自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅憂喜，不苦不樂捨念清淨，成就四禪行。此眾生若根成就，有離一切色想、滅瞋恚想，不思惟若干想，成就無邊空處行。此眾生若根成就，有離一切空處，成就無邊識處行。此眾生若根成就，有離一切識處，成就不用處行。此眾生若根成就，有離一切不用處，成就非想非非想處行。此眾生若根成就，有受無量若干神足，能動大地，如以一為多以多為一，乃至梵天身得自在。此眾生若根成就，有天耳清淨過人，聞二種聲，人聲、非人聲。此眾生若根成就，有知他眾生他人心，有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至知有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心。此眾生若根成就，有憶念若干宿命，念一生二生三生，乃至成就此行。此眾生若根成就，天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色善道惡道卑勝，乃至如實知眾生所造業。此眾生若根成就有上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、得阿羅漢果。此眾生若根成就有力，由有力自在成就行。此眾生若根成就無有斷母命，乃至由力自在成就行。如來如此他眾生他人根勝非勝，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名他眾生他人根勝非勝智如來力。何謂如來力？彼如來此處由智力尊、自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。

何謂他眾生他人若干解智如來力？云何他眾生他人？除諸佛世尊，若餘眾生，是名他眾生他人。云何解？若心向彼，心至彼、尊上彼、解彼，是名解。如來他眾生他人，如實知若干解，此眾生有解卑、有解勝，眾生有解惡、有解善、有解生死、有解涅槃，眾生有解色、有解聲香味觸法，眾生有解剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，眾生有解四大天王天、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天，眾生有解梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天，眾生有解光天、少光天、無量光天、光音天，眾生有解淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，眾生有解實天、少實天、無量實天、果實天，眾生有解無想天，眾生有解無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天，眾生有解空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天，眾生有解入初禪第二第三第四禪，眾生有解入空處定、識處定、不用處定、入非想非非想處定，眾生有解神足證智、有解天耳證智、有解心擇證智、有解憶念宿命證智、有解眾生生死證智，眾生有解上正決定得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，眾生有解由力尊自在，眾生若能解見斷母命、有斷父命、有斷阿羅漢聲聞命、有破壞於僧、有於如來身惡心出血，眾生若解有於是法外求餘尊勝求堪受供養者、有讚餘沙門婆羅門能說正見、讚餘沙門婆羅門此是一切智一切見；眾生若能有於是法外有沙門婆羅門，異緣實我世常，此實餘虛妄，乃至非有如去非無如去涅槃，此實餘虛妄；眾生若解有以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼，受第八人身；眾生若解有生剎利大姓家、婆羅門大姓家、居士大家；眾生若解生四天王天、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天；眾生若解有生梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天；眾生若解有生光天、少光天、無量光天、光音天；眾生若解有生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天；眾生若解有生實天、少實天、無量實天、果實天；眾生若解有生無想天；眾生若解有生無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天；眾生若解有生空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天；眾生若解有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，眾生若解有滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行，眾生若解有離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行，眾生若解有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行；眾生若解有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行，有離一切空處成就無邊識處行，有離一切識處成就不用處行，有離一切不用處成就非想非非想處行；眾生若解有獲若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂他眾生他人若干解智如來力？云何他眾生他人？除諸佛世尊，若餘眾生，是名他眾生他人。云何解？若心向彼，心至彼、尊上彼、解彼，是名解。如來他眾生他人，如實知若干解，此眾生有解卑、有解勝，眾生有解惡、有解善、有解生死、有解涅槃，眾生有解色、有解聲香味觸法，眾生有解剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，眾生有解四大天王天、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天，眾生有解梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天，眾生有解光天、少光天、無量光天、光音天，眾生有解淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，眾生有解實天、少實天、無量實天、果實天，眾生有解無想天，眾生有解無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天，眾生有解空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天，眾生有解入初禪第二第三第四禪，眾生有解入空處定、識處定、不用處定、入非想非非想處定，眾生有解神足證智、有解天耳證智、有解心擇證智、有解憶念宿命證智、有解眾生生死證智，眾生有解上正決定得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，眾生有解由力尊自在，眾生若能解見斷母命、有斷父命、有斷阿羅漢聲聞命、有破壞於僧、有於如來身惡心出血，眾生若解有於是法外求餘尊勝求堪受供養者、有讚餘沙門婆羅門能說正見、讚餘沙門婆羅門此是一切智一切見；眾生若能有於是法外有沙門婆羅門，異緣實我世常，此實餘虛妄，乃至非有如去非無如去涅槃，此實餘虛妄；眾生若解有以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼，受第八人身；眾生若解有生剎利大姓家、婆羅門大姓家、居士大家；眾生若解生四天王天、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天；眾生若解有生梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天；眾生若解有生光天、少光天、無量光天、光音天；眾生若解有生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天；眾生若解有生實天、少實天、無量實天、果實天；眾生若解有生無想天；眾生若解有生無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天；眾生若解有生空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天；眾生若解有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，眾生若解有滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行，眾生若解有離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行，眾生若解有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行；眾生若解有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行，有離一切空處成就無邊識處行，有離一切識處成就不用處行，有離一切不用處成就非想非非想處行；眾生若解有獲若

干神足能動大地，以一為多以多為一，乃至梵天身自在；眾生若解有天耳清淨過人，聞二種聲：人、非人聲；眾生若解有他眾生他人知他眾生心，有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心；眾生若解有憶念若干宿命，憶念一身二身三身，乃至此成就行；眾生若解有天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，乃至知眾生如所造業；眾生若解有上正決定得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；眾生若解由力尊自在；眾生若解無有斷母命；眾生若解無有乃至由力尊自在。如是如來他眾生他人若干解，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名他眾生他人若干解智如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 干神足能動大地，以一為多以多為一，乃至梵天身自在；眾生若解有天耳清淨過人，聞二種聲：人、非人聲；眾生若解有他眾生他人知他眾生心，有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心；眾生若解有憶念若干宿命，憶念一身二身三身，乃至此成就行；眾生若解有天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，乃至知眾生如所造業；眾生若解有上正決定得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；眾生若解由力尊自在；眾生若解無有斷母命；眾生若解無有乃至由力尊自在。如是如來他眾生他人若干解，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名他眾生他人若干解智如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。

何謂若干界無量界及世智如來力？云何若干界？色界、非色界，乃至十八界，如界品說，是名無量界。云何世？有二種世：眾生世、行世。云何眾生世？眾生謂五道中生：地獄、畜生、餓鬼、人、天中，是名眾生世。云何行世？行謂五受陰：色受陰、受想行識受陰，是名行世。如來於此若干無量界世如實知。如是如來若干界無量界及世，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名若干界無量界世智如來力。何謂如來力？如來此處智由力尊自在力勝力最勝最上無有過者，善人大人如來成就此力，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂若干界無量界及世智如來力？云何若干界？色界、非色界，乃至十八界，如界品說，是名無量界。云何世？有二種世：眾生世、行世。云何眾生世？眾生謂五道中生：地獄、畜生、餓鬼、人、天中，是名眾生世。云何行世？行謂五受陰：色受陰、受想行識受陰，是名行世。如來於此若干無量界世如實知。如是如來若干界無量界及世，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名若干界無量界世智如來力。何謂如來力？如來此處智由力尊自在力勝力最勝最上無有過者，善人大人如來成就此力，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。

何謂至一切道智如來力？云何至一切道？無有一眾生一法一智一道能至一切道，唯有如來報法得名至一切道。如來如實知至一切道，若成此道行，能牽至短命、久命；若成此道行，能牽至多病、少病；若成此道行，能牽至卑賤、尊貴；若成此道行，能牽至醜陋、姝妙；若成此道行，能牽至少賤、多賤；若成此道行，牽至少威德、多威德；若成此道行，牽至無智慧、有智慧；若成此道行，能牽至剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家；若成此道行，牽至四天王天、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天；多修行此道，牽至於梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天；多修行此道行，牽至於光天、少光天、無量光天、光音天；多修行此道，牽至於淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天；多修行此道，牽至實天、少實天、無量實天、果實天；多修行此道，牽至無想天；多修行此道，牽至無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天；多修行此道，牽至空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天；多修行此道，能入初禪定二禪三禪四禪定；多修行此道，能入空處定、識處、不用處、非想非非想處定；多修行此道，得神足證智、得天耳證智、得心擇證智、得憶念宿命證智、得眾生生死證智，此道苦難解、此道苦速解、此道樂難解、此道樂速解；多修行此道，能上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；多修行道，得由力尊自在。眾生若行有斷母命、有斷父命、有斷阿羅漢聲聞命、有破眾僧、有於如來身惡心出血；眾生有於是法外求餘尊勝、有求餘供養者、有求餘沙門婆羅門能說正見者、有讚餘沙門婆羅門言是一切智一切見眾生，若行有於是法外求餘沙門婆羅門異緣實我世常，此實餘虛妄；我世非常，此實餘虛妄，乃至非有如去非無如去涅槃，此實餘虛妄，謂異緣實為真實。眾生若行有以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼，受第八人身。眾生若行有生剎利大姓家、婆羅門大姓家、居士大家；眾生若行有生四天王天、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天；眾生若行有生梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天，有生光天、少光天、無量光天、光音天；眾生若行有生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天；眾生若行有生實天、少實天、無量實天、果實天，有生無想天；此眾生若行有生無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天；眾生若行有生空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天；眾生若行有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，有滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行，有離喜捨行念知身受樂如諸聖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂至一切道智如來力？云何至一切道？無有一眾生一法一智一道能至一切道，唯有如來報法得名至一切道。如來如實知至一切道，若成此道行，能牽至短命、久命；若成此道行，能牽至多病、少病；若成此道行，能牽至卑賤、尊貴；若成此道行，能牽至醜陋、姝妙；若成此道行，能牽至少賤、多賤；若成此道行，牽至少威德、多威德；若成此道行，牽至無智慧、有智慧；若成此道行，能牽至剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家；若成此道行，牽至四天王天、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天；多修行此道，牽至於梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天；多修行此道行，牽至於光天、少光天、無量光天、光音天；多修行此道，牽至於淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天；多修行此道，牽至實天、少實天、無量實天、果實天；多修行此道，牽至無想天；多修行此道，牽至無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天；多修行此道，牽至空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天；多修行此道，能入初禪定二禪三禪四禪定；多修行此道，能入空處定、識處、不用處、非想非非想處定；多修行此道，得神足證智、得天耳證智、得心擇證智、得憶念宿命證智、得眾生生死證智，此道苦難解、此道苦速解、此道樂難解、此道樂速解；多修行此道，能上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；多修行道，得由力尊自在。眾生若行有斷母命、有斷父命、有斷阿羅漢聲聞命、有破眾僧、有於如來身惡心出血；眾生有於是法外求餘尊勝、有求餘供養者、有求餘沙門婆羅門能說正見者、有讚餘沙門婆羅門言是一切智一切見眾生，若行有於是法外求餘沙門婆羅門異緣實我世常，此實餘虛妄；我世非常，此實餘虛妄，乃至非有如去非無如去涅槃，此實餘虛妄，謂異緣實為真實。眾生若行有以戒盜為淨、邪緣求吉，墮地獄畜生餓鬼，受第八人身。眾生若行有生剎利大姓家、婆羅門大姓家、居士大家；眾生若行有生四天王天、三十三天、焰天、兜率天、化樂天、他化自在天；眾生若行有生梵天、梵輔天、梵眾天、大梵天，有生光天、少光天、無量光天、光音天；眾生若行有生淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天；眾生若行有生實天、少實天、無量實天、果實天，有生無想天；此眾生若行有生無勝天、無熱天、善見天、妙善見天、阿迦膩吒天；眾生若行有生空處天、識處天、不用處天、非想非非想處天；眾生若行有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，有滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行，有離喜捨行念知身受樂如諸聖

人解捨念樂行成就三禪行，有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行。眾生若行有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行，有離一切空處成就無邊識處行，有離一切識處成就不用處行，眾生若行有離一切不用處成就非想非非想處行。眾生若行有受無量若干神足能動大地，以一為多以多為一，乃至梵天身得自在；有天耳清淨過人，聞二種聲：人、非人聲；有知他眾生他人心，有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心；若憶念無量若干宿命，一生二生三生，乃至成就法行；若天眼清淨過人，觀眾生生死好色惡色善欲惡欲卑勝，乃至知眾生如所造業。眾生若行有得上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。眾生若行為得由力尊自在。眾生若行無有斷母命，乃至無有得由力尊自在。如是如來至一切處道，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名至一切處道智如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人解捨念樂行成就三禪行，有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行。眾生若行有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行，有離一切空處成就無邊識處行，有離一切識處成就不用處行，眾生若行有離一切不用處成就非想非非想處行。眾生若行有受無量若干神足能動大地，以一為多以多為一，乃至梵天身得自在；有天耳清淨過人，聞二種聲：人、非人聲；有知他眾生他人心，有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，乃至有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心；若憶念無量若干宿命，一生二生三生，乃至成就法行；若天眼清淨過人，觀眾生生死好色惡色善欲惡欲卑勝，乃至知眾生如所造業。眾生若行有得上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。眾生若行為得由力尊自在。眾生若行無有斷母命，乃至無有得由力尊自在。如是如來至一切處道，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名至一切處道智如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。

何謂禪解脫定入定垢淨起智如來力？云何禪？如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行，離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行，斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行，是名禪。云何解脫？色觀色，初解脫；內無色想，外觀色，二解脫；淨解脫，三解脫；離一切色想、滅瞋恚想、不思惟若干想，成就無邊空處行，四解脫；離一切空處，成就無邊識處行，五解脫；離一切識處，成就無所有處行，六解脫；離一切不用處，成就非想非非想處行，七解脫；離一切非想非非想處，成就滅受想行，八解脫。是名解脫。云何定？有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定、空定無相定無願定，是名定。云何入定？入想定無想定、隨想定不隨想定、不共色定共色定、無勝定、一切入定，是名入定。云何垢？欲垢、瞋恚垢、愚癡垢、煩惱垢、障蓋繫縛惡行垢，及餘垢法，若禪解脫定入定垢，不淨不起不清不妙污染業無光明，是名垢。云何淨？若欲盡、瞋恚盡、愚癡盡、煩惱盡、障蓋繫縛惡行盡，及餘垢法盡，若禪解脫定入定無垢淨，起清妙不污染業有光明，是名淨。云何起？如初禪起心入二禪、如初禪起心入三禪、如初禪起心入四禪，如二禪起心入三禪、如二禪起心入四禪，如三禪起心入四禪，是名起。復次若淨即是起，若起即是淨，是謂淨起。彼如來於禪解脫定入定垢淨起如實知。如是如來於禪解脫定入定垢淨起，選擇分別，緣慧知見解射方便，是名禪解脫定入定垢淨起智如來力。何謂如來力？如來此處智力由尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂禪解脫定入定垢淨起智如來力？云何禪？如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行，滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行，離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行，斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行，是名禪。云何解脫？色觀色，初解脫；內無色想，外觀色，二解脫；淨解脫，三解脫；離一切色想、滅瞋恚想、不思惟若干想，成就無邊空處行，四解脫；離一切空處，成就無邊識處行，五解脫；離一切識處，成就無所有處行，六解脫；離一切不用處，成就非想非非想處行，七解脫；離一切非想非非想處，成就滅受想行，八解脫。是名解脫。云何定？有覺有觀定、無覺有觀定、無覺無觀定、空定無相定無願定，是名定。云何入定？入想定無想定、隨想定不隨想定、不共色定共色定、無勝定、一切入定，是名入定。云何垢？欲垢、瞋恚垢、愚癡垢、煩惱垢、障蓋繫縛惡行垢，及餘垢法，若禪解脫定入定垢，不淨不起不清不妙污染業無光明，是名垢。云何淨？若欲盡、瞋恚盡、愚癡盡、煩惱盡、障蓋繫縛惡行盡，及餘垢法盡，若禪解脫定入定無垢淨，起清妙不污染業有光明，是名淨。云何起？如初禪起心入二禪、如初禪起心入三禪、如初禪起心入四禪，如二禪起心入三禪、如二禪起心入四禪，如三禪起心入四禪，是名起。復次若淨即是起，若起即是淨，是謂淨起。彼如來於禪解脫定入定垢淨起如實知。如是如來於禪解脫定入定垢淨起，選擇分別，緣慧知見解射方便，是名禪解脫定入定垢淨起智如來力。何謂如來力？如來此處智力由尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。

何謂憶念宿命智證如來力？如來憶念自及他若干宿命，憶念若一生二生三生四生五生，若十二十三十四十五十百生，若千生百千生無量百生無量千生，若劫成、若劫壞、若劫成壞，若無量劫成、無量劫壞、無量劫成壞，我本在彼，如是名、如是姓、如是生、如是飲食、如是命，如是命長短、如是受苦樂，從彼終生彼、從彼終生此。成就行憶念若干宿命，如人從自聚落至他聚落，在彼聚落若行若住若坐若語若默，從彼聚落至餘聚落，在彼聚落若行若住若坐若語若默，從彼聚落至餘聚落，若行若住若坐若語若默。此人後時來至自聚落，憶念前一切聚落不以為難，我從自聚落至他聚落，我在彼聚落如是行如是住如是坐如是語如是默，我從彼聚落至餘聚落，我在彼聚落如是行如是住如是坐如是語如是默，我從彼聚落復至餘聚落，如是行如是住如是坐如是語如是默，我還至自聚落。如是如來憶念自及他無量若干宿命，憶念若一生二生三生，乃至此成就行。如是如來憶念宿命智證，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名憶念宿命智證如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人此如來力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂憶念宿命智證如來力？如來憶念自及他若干宿命，憶念若一生二生三生四生五生，若十二十三十四十五十百生，若千生百千生無量百生無量千生，若劫成、若劫壞、若劫成壞，若無量劫成、無量劫壞、無量劫成壞，我本在彼，如是名、如是姓、如是生、如是飲食、如是命，如是命長短、如是受苦樂，從彼終生彼、從彼終生此。成就行憶念若干宿命，如人從自聚落至他聚落，在彼聚落若行若住若坐若語若默，從彼聚落至餘聚落，在彼聚落若行若住若坐若語若默，從彼聚落至餘聚落，若行若住若坐若語若默。此人後時來至自聚落，憶念前一切聚落不以為難，我從自聚落至他聚落，我在彼聚落如是行如是住如是坐如是語如是默，我從彼聚落至餘聚落，我在彼聚落如是行如是住如是坐如是語如是默，我從彼聚落復至餘聚落，如是行如是住如是坐如是語如是默，我還至自聚落。如是如來憶念自及他無量若干宿命，憶念若一生二生三生，乃至此成就行。如是如來憶念宿命智證，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名憶念宿命智證如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人此如來力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。

何謂眾生生死智證如來力？如是如來以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，知眾生如所造業，眾生身惡行、口惡行、意惡行，成就謗聖人邪見行，緣邪見業故，身壞命終墮惡道地獄、畜生、餓鬼。此眾生身善行、口善行、意善行，成就不謗聖人正見行，緣正見業故，身壞命終生善道天上、人中。如是天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，知眾生如所造業。如聚落城邑中有高臺，清淨眼人在臺上住，見東方眾生西方往來周旋、見西方眾生東方往來周旋、見南方眾生北方往來周旋、見北方眾生南方往來周旋、自見臺邊人出入往反周旋。如是如來天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，乃至知眾生如所造業。如是如來眾生生死智證，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名眾生生死智證如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人。如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂眾生生死智證如來力？如是如來以天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，知眾生如所造業，眾生身惡行、口惡行、意惡行，成就謗聖人邪見行，緣邪見業故，身壞命終墮惡道地獄、畜生、餓鬼。此眾生身善行、口善行、意善行，成就不謗聖人正見行，緣正見業故，身壞命終生善道天上、人中。如是天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，知眾生如所造業。如聚落城邑中有高臺，清淨眼人在臺上住，見東方眾生西方往來周旋、見西方眾生東方往來周旋、見南方眾生北方往來周旋、見北方眾生南方往來周旋、自見臺邊人出入往反周旋。如是如來天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，乃至知眾生如所造業。如是如來眾生生死智證，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名眾生生死智證如來力。何謂如來力？如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人。如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。

何謂有漏盡智如來力？何謂有漏？七漏：見斷漏、忍斷漏、親近斷漏、遠離斷漏、調伏斷漏、戒斷漏、思惟斷漏，是名漏。云何盡漏？若漏盡、緣盡、調伏緣、調伏離、正離、捨、吐、斷、出，是名漏盡。如是如來身及他漏盡如實知，如泉水清淨不濁，若彼若有沙石螺蜯黿龜魚鼈於中遊行，於泉水邊清淨眼人見彼明了。若沙石螺蜯黿龜魚鼈於中遊行，彼人見此沙石螺蜯黿龜魚鼈於中遊行。如是如來自及他漏盡如實知。如是如來漏盡智，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名有漏盡智如來力。何謂如來力？此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。此是如來十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂有漏盡智如來力？何謂有漏？七漏：見斷漏、忍斷漏、親近斷漏、遠離斷漏、調伏斷漏、戒斷漏、思惟斷漏，是名漏。云何盡漏？若漏盡、緣盡、調伏緣、調伏離、正離、捨、吐、斷、出，是名漏盡。如是如來身及他漏盡如實知，如泉水清淨不濁，若彼若有沙石螺蜯黿龜魚鼈於中遊行，於泉水邊清淨眼人見彼明了。若沙石螺蜯黿龜魚鼈於中遊行，彼人見此沙石螺蜯黿龜魚鼈於中遊行。如是如來自及他漏盡如實知。如是如來漏盡智，如實選擇分別，緣慧知見解射方便，是名有漏盡智如來力。何謂如來力？此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者，善人大人如來此力成就，所欲處如所欲盡所欲出定入定，是謂如來力。此是如來十力。

云何十二智性？如世尊說：諸比丘！當說十二智性。諦聽諦聽，善受善思惟，我當說。比丘言：如是。諸比丘至心聽。世尊如是說：何等十二智？比丘！此苦聖諦，先未聞法，我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸比丘當知，此苦聖諦，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！我知此苦聖諦已，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！此集聖諦，先未聞法，我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸比丘當知，此集聖諦當斷，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！我斷此集聖諦已，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！此滅聖諦，先未聞法，我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸比丘！當證此滅聖諦，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！我證此滅聖諦已，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！此道聖諦，先未聞法，我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸比丘！當修此道聖諦，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！我修此道聖諦已，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！此四聖諦三分十二行，我若不如實知者，不得無上正覺，亦不說言得。比丘！此四聖諦三分十二行，我如實知故，今得無上正覺，亦說言得。是名十二智性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十二智性？如世尊說：諸比丘！當說十二智性。諦聽諦聽，善受善思惟，我當說。比丘言：如是。諸比丘至心聽。世尊如是說：何等十二智？比丘！此苦聖諦，先未聞法，我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸比丘當知，此苦聖諦，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！我知此苦聖諦已，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！此集聖諦，先未聞法，我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸比丘當知，此集聖諦當斷，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！我斷此集聖諦已，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！此滅聖諦，先未聞法，我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸比丘！當證此滅聖諦，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！我證此滅聖諦已，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！此道聖諦，先未聞法，我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸比丘！當修此道聖諦，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！我修此道聖諦已，先未聞法，生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘！此四聖諦三分十二行，我若不如實知者，不得無上正覺，亦不說言得。比丘！此四聖諦三分十二行，我如實知故，今得無上正覺，亦說言得。是名十二智性。

云何四十四智性？如世尊說：比丘！我當說四十四智性。諦聽諦聽，善受善思惟，我當說。比丘言：如是。世尊！諸比丘至心聽。世尊如是說：何等四十四智？如是比丘！知老死、知老死集、知老死滅、知老死滅道，生、有、取、愛、受、觸、六入、名色、識，知行、知行集、知行滅、知行滅道。云何比丘知老死？云何老？謂諸眾生，諸眾中衰耗戰掉面皺諸根熟命促行故，是名老。云何死？謂諸眾生，諸眾生終沒死盡除壞捨陰，此物變異離世，是名死。比丘！如是知老死。云何比丘知老死集？如比丘以生集知老死集，如是比丘知老死集。云何比丘知老死滅？如比丘以生滅知老死滅，如是比丘知老死滅。云何比丘知老死滅道？如比丘如實知八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，如是比丘知老死滅道。比丘若知老死、知老死集、知老死滅、知老死滅道，此是法智。比丘於現在智明了常解，以過去未來而取比類。如過去沙門婆羅門，已知老死、已知老死集、已知老死滅、已知老死滅道，彼一切已知，如我自知；如未來沙門婆羅門，當知老死苦、當知老死集、當知老死滅、當知老死滅道，彼一切當知，如我自知。此是比智。比丘！若二智明了，謂法智、比智，是謂比丘見解具足，得堪忍、得勝法、得無畏，向此法調伏、知此法調伏、見此法調伏，學知學術流向法，於梵淨行必能常住，於甘露門解射自在。云何比丘生、有、取、愛、受、觸、六入、名色、識知行。云何行？三行：身行、口行、意行，是名行，如是比丘知行。云何比丘知行集？如比丘以無明集知行集，如是比丘知行集。云何比丘知行滅？如比丘以無明滅知行滅，如是比丘知行滅。云何比丘知行滅道？如比丘如實知八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，如是比丘知行滅道。比丘！如是知行、知行集、知行滅、知行滅道，是謂法智。比丘！於現在智明了常解，以過去未來而取比類。如過去沙門婆羅門，已知行、已知行集、已知行滅、已知行滅道，彼一切已知，如我自知；如未來沙門婆羅門，當知行、當知行集、當知行滅、當知行滅道，若一切當知，如我自知。是名比智。比丘！若二智明了，謂法智、比智，是謂比丘見解具足，得堪忍、得勝法、得無畏，向此法調伏、知此調伏、見此法調伏，學知學術成就流向法，於梵淨行法必能常住，於甘露門解射自在。是名四十四智性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四十四智性？如世尊說：比丘！我當說四十四智性。諦聽諦聽，善受善思惟，我當說。比丘言：如是。世尊！諸比丘至心聽。世尊如是說：何等四十四智？如是比丘！知老死、知老死集、知老死滅、知老死滅道，生、有、取、愛、受、觸、六入、名色、識，知行、知行集、知行滅、知行滅道。云何比丘知老死？云何老？謂諸眾生，諸眾中衰耗戰掉面皺諸根熟命促行故，是名老。云何死？謂諸眾生，諸眾生終沒死盡除壞捨陰，此物變異離世，是名死。比丘！如是知老死。云何比丘知老死集？如比丘以生集知老死集，如是比丘知老死集。云何比丘知老死滅？如比丘以生滅知老死滅，如是比丘知老死滅。云何比丘知老死滅道？如比丘如實知八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，如是比丘知老死滅道。比丘若知老死、知老死集、知老死滅、知老死滅道，此是法智。比丘於現在智明了常解，以過去未來而取比類。如過去沙門婆羅門，已知老死、已知老死集、已知老死滅、已知老死滅道，彼一切已知，如我自知；如未來沙門婆羅門，當知老死苦、當知老死集、當知老死滅、當知老死滅道，彼一切當知，如我自知。此是比智。比丘！若二智明了，謂法智、比智，是謂比丘見解具足，得堪忍、得勝法、得無畏，向此法調伏、知此法調伏、見此法調伏，學知學術流向法，於梵淨行必能常住，於甘露門解射自在。云何比丘生、有、取、愛、受、觸、六入、名色、識知行。云何行？三行：身行、口行、意行，是名行，如是比丘知行。云何比丘知行集？如比丘以無明集知行集，如是比丘知行集。云何比丘知行滅？如比丘以無明滅知行滅，如是比丘知行滅。云何比丘知行滅道？如比丘如實知八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，如是比丘知行滅道。比丘！如是知行、知行集、知行滅、知行滅道，是謂法智。比丘！於現在智明了常解，以過去未來而取比類。如過去沙門婆羅門，已知行、已知行集、已知行滅、已知行滅道，彼一切已知，如我自知；如未來沙門婆羅門，當知行、當知行集、當知行滅、當知行滅道，若一切當知，如我自知。是名比智。比丘！若二智明了，謂法智、比智，是謂比丘見解具足，得堪忍、得勝法、得無畏，向此法調伏、知此調伏、見此法調伏，學知學術成就流向法，於梵淨行法必能常住，於甘露門解射自在。是名四十四智性。

云何七十七智性？如世尊說：諸比丘！我當說七十七智性。諦聽諦聽，善受善思惟，我當說。比丘言：如是。世尊！諸比丘至心聽。世尊如是說：云何七十七智？無明緣行智、無無明無行智，如過去無明緣行智、無無明無行智，如未來無明緣行智、無無明無行智，若法住智，彼亦盡法、變法、離欲法、滅法，乃至生緣老死智、無生無老死智，如過去生緣老死智、無生無老死智，未來生緣老死智、無生無老死智，若彼法住智，亦盡法、變法、離欲法、滅法。是名七十七智性(智品竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何七十七智性？如世尊說：諸比丘！我當說七十七智性。諦聽諦聽，善受善思惟，我當說。比丘言：如是。世尊！諸比丘至心聽。世尊如是說：云何七十七智？無明緣行智、無無明無行智，如過去無明緣行智、無無明無行智，如未來無明緣行智、無無明無行智，若法住智，彼亦盡法、變法、離欲法、滅法，乃至生緣老死智、無生無老死智，如過去生緣老死智、無生無老死智，未來生緣老死智、無生無老死智，若彼法住智，亦盡法、變法、離欲法、滅法。是名七十七智性(智品竟)。