舍利弗阿毘曇論卷第十姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第十姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分智品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分智品第四之二

云何退分智？若智不善，是名退分智。云何住分智？若智無記，是名住分智。云何增長分智？若智非聖、善，是名增長分智。云何解分智？若智聖、有報、能斷煩惱，是名解分智。云何退分智？若智生，退於非聖善法、非住、非增長，是名退分智。云何住分智？若智生，於非聖善法住、不退、不增長，是名住分智。云何增長分智？若智生，增長非聖善法、不退、不住，是名增長分智。云何解分智？若共解解相應，是名解分智。云何退分智非住分智？若有退非住，是名退分智非住分。云何住分智非退分智？若有住非退，是名住分智非退。云何退分住分智？無一智退分住分智。彼若住分智非退分、若退分者非住分，是名退分住分智。云何非退非住分智？除退分住分智，若餘智見，名非退非住分智。云何退分智非增長分智？若有退非增長，是名退分智非增長。云何增長分智非退？智若增長非退，是名增長分智非退。云何退分增長分智？無一智退分增長分。彼若退分非增長分智、增長分智非退分，是名退分增長分智。云何非退分非增長分智？除退分增長分智，若餘智，是名非退分非增長分智。云何住分智非解分智？若有住分非解，是名住分智非解。云何解分智非住分？智若有解非住，是名解分智非住。云何住分解分智？無一智若住分解分。若住分智非解分、解分智非住分，是名住分解分智。云何非住分非解分智？除住分解分智，若餘智，是名非住分非解分智。云何增長分智非解分智？若有增長非解，是名增長分智非解分。云何解分智非增長分？智若有解非增長，是名解分智非增長分。云何增長分解分智？無一智若增長分解分。若增長分智非解分、解分智非增長分，是名增長分解分智。云何非增長分非解分智？除增長分解分智，若餘智，是名非增長分非解分智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何退分智？若智不善，是名退分智。云何住分智？若智無記，是名住分智。云何增長分智？若智非聖、善，是名增長分智。云何解分智？若智聖、有報、能斷煩惱，是名解分智。云何退分智？若智生，退於非聖善法、非住、非增長，是名退分智。云何住分智？若智生，於非聖善法住、不退、不增長，是名住分智。云何增長分智？若智生，增長非聖善法、不退、不住，是名增長分智。云何解分智？若共解解相應，是名解分智。云何退分智非住分智？若有退非住，是名退分智非住分。云何住分智非退分智？若有住非退，是名住分智非退。云何退分住分智？無一智退分住分智。彼若住分智非退分、若退分者非住分，是名退分住分智。云何非退非住分智？除退分住分智，若餘智見，名非退非住分智。云何退分智非增長分智？若有退非增長，是名退分智非增長。云何增長分智非退？智若增長非退，是名增長分智非退。云何退分增長分智？無一智退分增長分。彼若退分非增長分智、增長分智非退分，是名退分增長分智。云何非退分非增長分智？除退分增長分智，若餘智，是名非退分非增長分智。云何住分智非解分智？若有住分非解，是名住分智非解。云何解分智非住分？智若有解非住，是名解分智非住。云何住分解分智？無一智若住分解分。若住分智非解分、解分智非住分，是名住分解分智。云何非住分非解分智？除住分解分智，若餘智，是名非住分非解分智。云何增長分智非解分智？若有增長非解，是名增長分智非解分。云何解分智非增長分？智若有解非增長，是名解分智非增長分。云何增長分解分智？無一智若增長分解分。若增長分智非解分、解分智非增長分，是名增長分解分智。云何非增長分非解分智？除增長分解分智，若餘智，是名非增長分非解分智。

云何五智？如世尊說：修無量義定心等明照，比丘修此定已，無量義定心等明照已，內五智生。何等五？此定現世樂後受樂報內生智，此定聖無染內生智，此定聖人親近內生智，此定寂靜勝妙聖心得解脫得除惡法內生智，憶念入此定憶念出此定內生智。修定無量無量心等明照，比丘修定已，無量心等明照生此五智，是名五智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五智？如世尊說：修無量義定心等明照，比丘修此定已，無量義定心等明照已，內五智生。何等五？此定現世樂後受樂報內生智，此定聖無染內生智，此定聖人親近內生智，此定寂靜勝妙聖心得解脫得除惡法內生智，憶念入此定憶念出此定內生智。修定無量無量心等明照，比丘修定已，無量心等明照生此五智，是名五智。

云何六通？神足智證通、天耳智證通、觀心心數法智證通、憶念宿命智證通、眾生生死智證通、漏盡智證通。云何神足智證通？若智生受無量神足，動大地、以一為多以多為一、近處遠處牆壁山崖通達無礙如虛空，結加趺坐往來空中如飛鳥、入地如水履水如地、身出烟焰如大火聚、日月神力威德難量手能捫摸，乃至梵天身得自在，是名神足智證通。云何天耳智證通？若智生天耳過於人耳，聞二種聲：人非人聲，是名天耳智證通。云何觀心心數法智證通？若智生知他眾生他人心心數，若有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，有恚心如實知有恚心、無恚心如實知無恚心，有癡心如實知有癡心、無癡心如實知無癡心，疾心如實知疾心、亂心如實知亂心、少心如實知少心、貴心如實知貴心，不定心如實知不定心、定心如實知定心，非解脫心如實知非解脫心、解脫心如實知解脫心，有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心，是名觀心心數智證通。云何憶念宿命智證通？若智生憶念無量若干宿命，憶念一生二三四五、十二十三十四十五十、百千生、萬生十萬生、無量十生無量百生無量千生無量百千萬生，乃至若劫成劫壞若劫成壞、無量劫成無量劫壞無量劫成壞，我本在彼，如是名、如是姓、如是生、如是食、如是命，如是久壽、如是短壽，如是受苦樂，從彼死生彼，從彼死生彼已後，從死生彼、從死生此，如是有行成就，憶念若干宿命，是名宿命智證通。云何眾生生死智證通？若智生天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，知眾生如所造業，眾生身惡行成就、口惡行成就、意惡行成就，謗聖人、邪見行，緣邪見故，身壞命終生惡道地獄、畜生、餓鬼。眾生身善行、口善行、意善行成就，不謗聖人、正見行，緣正見故，身壞命終生善道天上人中。如是天眼清淨過人，是名眾生生死智證通。云何漏盡智證通？若智生有漏盡得無漏心解脫慧解脫，現世自證知成就行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不復還有，是名漏盡智證通。是名六通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六通？神足智證通、天耳智證通、觀心心數法智證通、憶念宿命智證通、眾生生死智證通、漏盡智證通。云何神足智證通？若智生受無量神足，動大地、以一為多以多為一、近處遠處牆壁山崖通達無礙如虛空，結加趺坐往來空中如飛鳥、入地如水履水如地、身出烟焰如大火聚、日月神力威德難量手能捫摸，乃至梵天身得自在，是名神足智證通。云何天耳智證通？若智生天耳過於人耳，聞二種聲：人非人聲，是名天耳智證通。云何觀心心數法智證通？若智生知他眾生他人心心數，若有欲心如實知有欲心、無欲心如實知無欲心，有恚心如實知有恚心、無恚心如實知無恚心，有癡心如實知有癡心、無癡心如實知無癡心，疾心如實知疾心、亂心如實知亂心、少心如實知少心、貴心如實知貴心，不定心如實知不定心、定心如實知定心，非解脫心如實知非解脫心、解脫心如實知解脫心，有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心，是名觀心心數智證通。云何憶念宿命智證通？若智生憶念無量若干宿命，憶念一生二三四五、十二十三十四十五十、百千生、萬生十萬生、無量十生無量百生無量千生無量百千萬生，乃至若劫成劫壞若劫成壞、無量劫成無量劫壞無量劫成壞，我本在彼，如是名、如是姓、如是生、如是食、如是命，如是久壽、如是短壽，如是受苦樂，從彼死生彼，從彼死生彼已後，從死生彼、從死生此，如是有行成就，憶念若干宿命，是名宿命智證通。云何眾生生死智證通？若智生天眼清淨過人，見眾生生死好色惡色、善道惡道、卑勝，知眾生如所造業，眾生身惡行成就、口惡行成就、意惡行成就，謗聖人、邪見行，緣邪見故，身壞命終生惡道地獄、畜生、餓鬼。眾生身善行、口善行、意善行成就，不謗聖人、正見行，緣正見故，身壞命終生善道天上人中。如是天眼清淨過人，是名眾生生死智證通。云何漏盡智證通？若智生有漏盡得無漏心解脫慧解脫，現世自證知成就行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不復還有，是名漏盡智證通。是名六通。

云何七方便？如世尊說：比丘七處方便三種觀，此法中純善遠聞，謂尊丈夫。云何比丘有七處方便？如比丘知色、知色集、知色滅、知色滅道、知色味、知色過患、知色出。知受、知受集、知受滅、知受滅道、知受味、知受過患、知受出。知想、知想集、知想滅、知想滅道、知想味、知想過患、知想出。知行、知行集、知行滅、知行滅道、知行味、知行過患、知行出。知識、知識集、知識滅、知識滅道、知識味、知識過患、知識出。云何比丘知色？如比丘四大、四大所造色如實知，比丘如是知色。云何比丘知色集？如比丘以愛集知色，如是比丘知色知色集。云何比丘知色滅？如比丘愛滅，以愛滅知色滅，比丘如是知色滅。云何比丘如實知色滅道？如比丘如實知八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如是比丘如實知色滅道。云何比丘知色味？若緣色生喜樂是色味，如是比丘知色味。云何比丘知色過患？若色無常、苦、變異法是色過患，如是比丘知色過患。云何比丘知色出？若色欲染調伏、欲染斷滅是出，如是比丘知色出。若有沙門婆羅門，如是知色、知色集、知色滅、知色滅道、知色味、知色過患、知色出，若厭色、離欲、滅、趣道。若善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知色、知色集、知色滅、知色滅道、知色味、知色過患、知色出，若厭色、離欲、證滅、解脫、不復生，善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何七方便？如世尊說：比丘七處方便三種觀，此法中純善遠聞，謂尊丈夫。云何比丘有七處方便？如比丘知色、知色集、知色滅、知色滅道、知色味、知色過患、知色出。知受、知受集、知受滅、知受滅道、知受味、知受過患、知受出。知想、知想集、知想滅、知想滅道、知想味、知想過患、知想出。知行、知行集、知行滅、知行滅道、知行味、知行過患、知行出。知識、知識集、知識滅、知識滅道、知識味、知識過患、知識出。云何比丘知色？如比丘四大、四大所造色如實知，比丘如是知色。云何比丘知色集？如比丘以愛集知色，如是比丘知色知色集。云何比丘知色滅？如比丘愛滅，以愛滅知色滅，比丘如是知色滅。云何比丘如實知色滅道？如比丘如實知八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如是比丘如實知色滅道。云何比丘知色味？若緣色生喜樂是色味，如是比丘知色味。云何比丘知色過患？若色無常、苦、變異法是色過患，如是比丘知色過患。云何比丘知色出？若色欲染調伏、欲染斷滅是出，如是比丘知色出。若有沙門婆羅門，如是知色、知色集、知色滅、知色滅道、知色味、知色過患、知色出，若厭色、離欲、滅、趣道。若善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知色、知色集、知色滅、知色滅道、知色味、知色過患、知色出，若厭色、離欲、證滅、解脫、不復生，善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。

云何比丘知受？六受身：眼觸受、耳鼻舌身意觸受，是名六受身。比丘如是知受。云何比丘知受集？如比丘以觸集知受集，如是知受集。云何比丘知受滅？如比丘以觸滅知受滅，如是比丘知受滅。云何比丘知受滅道？如比丘如實知八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，如是比丘知受滅道。云何比丘知受味？若緣受生喜樂是受味，如是比丘知受味。云何比丘知受過患？受無常、苦、變異法是受過患，如是比丘知受過患。云何比丘知受出？受欲染調伏、欲染斷滅是受出，如是比丘知受出。若有沙門婆羅門，如是知受、知受集、知受滅、知受滅道、知受味、知受過患、知受出，厭受、離欲、證滅、趣道。善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知受、知受集、知受滅、知受滅道、知受味、知受過患、知受出，厭受、離欲、證滅、解脫、不復生。善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘知受？六受身：眼觸受、耳鼻舌身意觸受，是名六受身。比丘如是知受。云何比丘知受集？如比丘以觸集知受集，如是知受集。云何比丘知受滅？如比丘以觸滅知受滅，如是比丘知受滅。云何比丘知受滅道？如比丘如實知八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，如是比丘知受滅道。云何比丘知受味？若緣受生喜樂是受味，如是比丘知受味。云何比丘知受過患？受無常、苦、變異法是受過患，如是比丘知受過患。云何比丘知受出？受欲染調伏、欲染斷滅是受出，如是比丘知受出。若有沙門婆羅門，如是知受、知受集、知受滅、知受滅道、知受味、知受過患、知受出，厭受、離欲、證滅、趣道。善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知受、知受集、知受滅、知受滅道、知受味、知受過患、知受出，厭受、離欲、證滅、解脫、不復生。善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。

云何比丘知想？六想身：色想、聲香味觸法想，是名六想身，如是比丘知想。云何比丘知想集？如比丘以觸集知想集，如是比丘知想集。云何比丘知想滅？比丘以觸滅知想滅，如是比丘知想滅。云何比丘知想滅道？如比丘如實知八聖道：正見乃至正定，如是比丘知想滅道。云何比丘知想味？若緣想生喜樂是想味，如是比丘知想味。云何比丘知想過患？想無常、苦、變異法是想過患，如是比丘知想過患。云何比丘知想出？若想欲染調伏、欲染斷滅是想出，如是比丘知想出。若有沙門婆羅門，如是知想、知想集、知想滅、知想滅道、知想味、知想過患、知想出，厭想、離欲、證滅、趣道。善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知想、知想集、知想滅、知想滅道、知想味、知想過患、知想出，厭想、離欲、證滅、解脫、不復生。善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘知想？六想身：色想、聲香味觸法想，是名六想身，如是比丘知想。云何比丘知想集？如比丘以觸集知想集，如是比丘知想集。云何比丘知想滅？比丘以觸滅知想滅，如是比丘知想滅。云何比丘知想滅道？如比丘如實知八聖道：正見乃至正定，如是比丘知想滅道。云何比丘知想味？若緣想生喜樂是想味，如是比丘知想味。云何比丘知想過患？想無常、苦、變異法是想過患，如是比丘知想過患。云何比丘知想出？若想欲染調伏、欲染斷滅是想出，如是比丘知想出。若有沙門婆羅門，如是知想、知想集、知想滅、知想滅道、知想味、知想過患、知想出，厭想、離欲、證滅、趣道。善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知想、知想集、知想滅、知想滅道、知想味、知想過患、知想出，厭想、離欲、證滅、解脫、不復生。善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。

云何比丘知行？六思身：色思、聲香味觸法思，是名六思身，如是比丘知行。云何比丘知行集？如比丘以無明集知行集，如是比丘知行集。云何比丘知行滅？如比丘以無明滅知行滅，如是比丘知行滅。云何比丘知行滅道？如比丘如實知八聖道：正見乃至正定，如是比丘如實知行滅道。云何比丘知行味？若緣行生喜樂是行味，如是比丘知行味。云何比丘知行過患？行無常、苦、變異法是行過患，如是比丘知行過患。云何比丘知行出？若行欲染調伏、欲染斷滅，如是比丘知行出。若有沙門婆羅門，如是知行、知行集、知行滅、知行滅道、知行味、知行過患、知行出，厭行、離欲、證滅、趣道。善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知行、知行集、知行滅、知行滅道、知行味、知行過患、知行出，厭行、離欲、證滅、解脫、不復生。善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘知行？六思身：色思、聲香味觸法思，是名六思身，如是比丘知行。云何比丘知行集？如比丘以無明集知行集，如是比丘知行集。云何比丘知行滅？如比丘以無明滅知行滅，如是比丘知行滅。云何比丘知行滅道？如比丘如實知八聖道：正見乃至正定，如是比丘如實知行滅道。云何比丘知行味？若緣行生喜樂是行味，如是比丘知行味。云何比丘知行過患？行無常、苦、變異法是行過患，如是比丘知行過患。云何比丘知行出？若行欲染調伏、欲染斷滅，如是比丘知行出。若有沙門婆羅門，如是知行、知行集、知行滅、知行滅道、知行味、知行過患、知行出，厭行、離欲、證滅、趣道。善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知行、知行集、知行滅、知行滅道、知行味、知行過患、知行出，厭行、離欲、證滅、解脫、不復生。善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。

云何比丘知識？六識身：眼識、身耳鼻舌身意識身，是六識身，如是比丘知識。云何比丘知識集？如比丘以名色集知識集，如是比丘知識集。云何比丘知識滅？如比丘以名色滅知識滅，如是比丘知識滅。云何比丘知識滅道？如比丘如實知八聖道：正見乃至正定，如是比丘知識滅道。云何比丘知識味？緣識生喜樂是識味，如是比丘知識味。云何比丘知識過患？識無常、苦、變異法是識過患，如是比丘知識過患。云何比丘知識出？若識欲染調伏、欲染斷滅是識出，如是比丘知識出。若有沙門婆羅門，如是知識、知識集、知識滅、知識滅道、知識味、知識過患、知識出，厭識、離欲、證滅、趣道。善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知識、知識集、知識滅、知識滅道、知識味、知識過患、知識出，厭識、離欲、證滅、解脫、不復生。善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。如是比丘七處方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘知識？六識身：眼識、身耳鼻舌身意識身，是六識身，如是比丘知識。云何比丘知識集？如比丘以名色集知識集，如是比丘知識集。云何比丘知識滅？如比丘以名色滅知識滅，如是比丘知識滅。云何比丘知識滅道？如比丘如實知八聖道：正見乃至正定，如是比丘知識滅道。云何比丘知識味？緣識生喜樂是識味，如是比丘知識味。云何比丘知識過患？識無常、苦、變異法是識過患，如是比丘知識過患。云何比丘知識出？若識欲染調伏、欲染斷滅是識出，如是比丘知識出。若有沙門婆羅門，如是知識、知識集、知識滅、知識滅道、知識味、知識過患、知識出，厭識、離欲、證滅、趣道。善趣若善趣人，於是法中明了，及餘沙門婆羅門，如是知識、知識集、知識滅、知識滅道、知識味、知識過患、知識出，厭識、離欲、證滅、解脫、不復生。善解脫若善解脫人，純善若純善人，無復生處。如是比丘七處方便。

云何比丘三種觀？如比丘觀界、觀入、觀緣，如是比丘三種觀。七處方便三種觀，比丘於是法中純善遠聞，謂尊丈夫。是名七處方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何比丘三種觀？如比丘觀界、觀入、觀緣，如是比丘三種觀。七處方便三種觀，比丘於是法中純善遠聞，謂尊丈夫。是名七處方便。

云何苦法智？若有漏有為苦諦所攝法，若見苦、若見無我、思惟苦，於聖無漏智非比類智相無餘，是名苦法智。云何苦比智？若人已行生苦法智，及餘苦諦所攝法中如彼生、如彼相、如彼比類、此如彼彼如此，若於彼聖無漏智比類智相無餘，是名苦比智。云何集法智？若苦因、苦緒、苦集，若見集、見無我、思惟集，於聖無漏智非比類智相無餘，是名集法智。云何集比智？若人以行生集法智，及餘集諦所攝法中如彼生、如彼相、如彼比類、此如彼彼如此，於聖無漏智比類智相無餘，是名集比智。云何滅法智？若盡苦、盡煩惱、盡漏法中，若見滅、見無我、思惟滅，於聖無漏智非比類智相無餘，是名滅法智。云何滅比智？若人已行生滅法智，及餘滅諦所攝法中如彼生、如彼相、如彼比類、此如彼彼如此，若於聖無漏智比類智相無餘，是名滅比智。云何道法智？若聖道出要正滅苦法中，見道、見無我、思惟道，於聖無漏智非比類智相無餘，是名道法智。云何道比智？若人以法行生道法智，及餘道諦所攝法中如彼生、如彼相、如彼比類、此如彼彼如此，於聖無漏智比類智相無餘，是名道比智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦法智？若有漏有為苦諦所攝法，若見苦、若見無我、思惟苦，於聖無漏智非比類智相無餘，是名苦法智。云何苦比智？若人已行生苦法智，及餘苦諦所攝法中如彼生、如彼相、如彼比類、此如彼彼如此，若於彼聖無漏智比類智相無餘，是名苦比智。云何集法智？若苦因、苦緒、苦集，若見集、見無我、思惟集，於聖無漏智非比類智相無餘，是名集法智。云何集比智？若人以行生集法智，及餘集諦所攝法中如彼生、如彼相、如彼比類、此如彼彼如此，於聖無漏智比類智相無餘，是名集比智。云何滅法智？若盡苦、盡煩惱、盡漏法中，若見滅、見無我、思惟滅，於聖無漏智非比類智相無餘，是名滅法智。云何滅比智？若人已行生滅法智，及餘滅諦所攝法中如彼生、如彼相、如彼比類、此如彼彼如此，若於聖無漏智比類智相無餘，是名滅比智。云何道法智？若聖道出要正滅苦法中，見道、見無我、思惟道，於聖無漏智非比類智相無餘，是名道法智。云何道比智？若人以法行生道法智，及餘道諦所攝法中如彼生、如彼相、如彼比類、此如彼彼如此，於聖無漏智比類智相無餘，是名道比智。

云何九方便？定定方便、定入定方便、定住方便、出定方便、定境界方便、定行處方便、定樂方便、轉定方便，順不順法，善法相善思惟善解。云何定定方便？定定眾、定定名字、定定觸、定定思惟，是有覺有觀定、是無覺有觀定、是無覺無觀定、是空定、是無相定、是無願定，是定若知見解射方便。云何定入定方便？入定眾、入定名字、入定觸、入定思惟，是有覺有觀、是無覺有觀、是無覺無觀定、是空無相無願定入定，入是定。入是定已，是法勝入定，若知見解射方便，是名定入定方便。云何定住方便？定住眾、定住名字、定住觸、定住思惟，是定住有覺有觀、是無覺有觀、是無覺無觀、是空無相無願定。是定住。定住已，是法勝定住，若知見解射方便，是名定住方便。云何出定方便？出定眾、出定名字、出定觸、出定思惟，是出定有覺有觀、是無覺有觀、是無覺無觀、是空是無相是無願，是出定。是出定已，是法勝出定，若知見解射方便，是名出定方便。云何定境界方便？若思惟法定生，若法是定境界，若知見解射方便，名定境界方便。云何定行處方便？定行謂四念處，若知見解射方便，是名定行處方便。云何定樂方便？定樂謂除樂眾，定樂名字、定樂觸、定樂思惟，是有覺有觀定樂、是無覺有觀、是無覺無觀、是空是無相是無願定，是定樂。是法勝定樂，若知見解射方便，是名定樂方便。云何轉定方便？於初禪心起入二禪心住、於初禪心起入三禪心住、於初禪心起入四禪心住，於二禪心起入三禪心住、於二禪心起入四禪心住，於三禪心起入四禪心住，若知見解射方便，是名轉定方便。何謂善取？順不順法相善思惟善解。云何非定順法？若法不善，是名非定順法。云何定順法？若法善，是名定順法。復次非定順法，若法有勝，是名非定順法。復次定順法，若法無勝，是名定順法。復次非定順法，若思惟法定不生，是名非定順法。復次定順法，若思惟法定生，是名定順法。善取法相善思惟善解，是謂善取順不順法相善思惟善解。是名九方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何九方便？定定方便、定入定方便、定住方便、出定方便、定境界方便、定行處方便、定樂方便、轉定方便，順不順法，善法相善思惟善解。云何定定方便？定定眾、定定名字、定定觸、定定思惟，是有覺有觀定、是無覺有觀定、是無覺無觀定、是空定、是無相定、是無願定，是定若知見解射方便。云何定入定方便？入定眾、入定名字、入定觸、入定思惟，是有覺有觀、是無覺有觀、是無覺無觀定、是空無相無願定入定，入是定。入是定已，是法勝入定，若知見解射方便，是名定入定方便。云何定住方便？定住眾、定住名字、定住觸、定住思惟，是定住有覺有觀、是無覺有觀、是無覺無觀、是空無相無願定。是定住。定住已，是法勝定住，若知見解射方便，是名定住方便。云何出定方便？出定眾、出定名字、出定觸、出定思惟，是出定有覺有觀、是無覺有觀、是無覺無觀、是空是無相是無願，是出定。是出定已，是法勝出定，若知見解射方便，是名出定方便。云何定境界方便？若思惟法定生，若法是定境界，若知見解射方便，名定境界方便。云何定行處方便？定行謂四念處，若知見解射方便，是名定行處方便。云何定樂方便？定樂謂除樂眾，定樂名字、定樂觸、定樂思惟，是有覺有觀定樂、是無覺有觀、是無覺無觀、是空是無相是無願定，是定樂。是法勝定樂，若知見解射方便，是名定樂方便。云何轉定方便？於初禪心起入二禪心住、於初禪心起入三禪心住、於初禪心起入四禪心住，於二禪心起入三禪心住、於二禪心起入四禪心住，於三禪心起入四禪心住，若知見解射方便，是名轉定方便。何謂善取？順不順法相善思惟善解。云何非定順法？若法不善，是名非定順法。云何定順法？若法善，是名定順法。復次非定順法，若法有勝，是名非定順法。復次定順法，若法無勝，是名定順法。復次非定順法，若思惟法定不生，是名非定順法。復次定順法，若思惟法定生，是名定順法。善取法相善思惟善解，是謂善取順不順法相善思惟善解。是名九方便。

云何如來十力？處非處智如來力，過去未來現在業受業處因報智如來力，他眾生他人根勝非勝智如來力，他眾生他人若干解智如來力，若干界無量世界智如來力，一切道至處智如來力，禪解脫定入定垢淨起智如來力，憶念宿命證智如來力，眾生生死證智如來力，有漏盡智如來力。何謂處非處如來力？云何處非處？非處謂身行惡、口行惡、意行惡，謂受愛喜適意報，非處。若身行惡、口行惡、意行惡，受不喜不愛不適意報，有是處。非處謂身行善、口行善、意行善，謂受不愛不喜不適意報，非處。若身行善、口行善、意行善，受愛喜適意報，有是處。非處謂身行不善、口行不善、意行不善，成就謗聖人邪見業故，彼因緣身壞命終，生善道人天中，非處。若身行不善、口行不善、意行不善，成就謗聖人邪見行，緣邪見業故，彼因緣故身壞命終，生惡道地獄中，有是處非處。若身善行、口善行、意善行，成就不謗聖人正見行，緣正見業因緣故，身壞命終生惡道地獄中，非處。若身善行、口善行、意善行，成就不謗聖人正見行，緣行正見業因緣故，身壞命終生善道人天中，有是處非處。若見具足人故斷母命，無有是處是處。若凡夫人故斷母命，有是處非處。若見具足人故斷父命，無有是處是處。若凡夫人故斷父命，有是處非處。若見具足人故斷羅漢聲聞命，無是處是處。若凡夫人故斷羅漢命，有是處非處。若見具足人破眾僧，無有是處是處。若凡夫人破眾僧，有是處非處。若見具足人於如來身惡心出血，無有是處是處。若凡夫人於如來身惡心出血，有是處非處。若見具足人於是法外求餘尊勝，無有是處是處。若凡夫人於是法外求餘尊勝，有是處非處。若見具足人於是法外求餘受供養者，無有是處是處。若凡夫人於是法外求餘受供養者，有是處非處。若見具足人於是法外求餘沙門婆羅門說正見，無有是處是處。若凡夫人於是法外求餘沙門婆羅門說正見，有是處非處。若見具足人於是法外，若餘沙門婆羅門說法，讚言此一切智一切見，無有是處是處。若凡夫人於是法外，若餘沙門婆羅門說法，讚言此一切智一切見，有是處非處。若見具足人若於是法外，若有沙門婆羅門，異緣實我世常，此實餘虛妄；我世非常，此實餘虛妄；我世常非常，此實餘虛妄；我世非常非無常，此實餘虛妄；我世有邊，此實餘虛妄；我世無邊，此實餘虛妄；我世有邊無邊，此實餘虛妄；我世非有邊非無邊，此實餘虛妄；命是身，此實餘虛妄；身是命，此實餘虛妄；身命異，此實餘虛妄；無命無身，此實餘虛妄；有如去涅槃，此實餘虛妄；無如去涅槃，此實餘虛妄；有如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如來十力？處非處智如來力，過去未來現在業受業處因報智如來力，他眾生他人根勝非勝智如來力，他眾生他人若干解智如來力，若干界無量世界智如來力，一切道至處智如來力，禪解脫定入定垢淨起智如來力，憶念宿命證智如來力，眾生生死證智如來力，有漏盡智如來力。何謂處非處如來力？云何處非處？非處謂身行惡、口行惡、意行惡，謂受愛喜適意報，非處。若身行惡、口行惡、意行惡，受不喜不愛不適意報，有是處。非處謂身行善、口行善、意行善，謂受不愛不喜不適意報，非處。若身行善、口行善、意行善，受愛喜適意報，有是處。非處謂身行不善、口行不善、意行不善，成就謗聖人邪見業故，彼因緣身壞命終，生善道人天中，非處。若身行不善、口行不善、意行不善，成就謗聖人邪見行，緣邪見業故，彼因緣故身壞命終，生惡道地獄中，有是處非處。若身善行、口善行、意善行，成就不謗聖人正見行，緣正見業因緣故，身壞命終生惡道地獄中，非處。若身善行、口善行、意善行，成就不謗聖人正見行，緣行正見業因緣故，身壞命終生善道人天中，有是處非處。若見具足人故斷母命，無有是處是處。若凡夫人故斷母命，有是處非處。若見具足人故斷父命，無有是處是處。若凡夫人故斷父命，有是處非處。若見具足人故斷羅漢聲聞命，無是處是處。若凡夫人故斷羅漢命，有是處非處。若見具足人破眾僧，無有是處是處。若凡夫人破眾僧，有是處非處。若見具足人於如來身惡心出血，無有是處是處。若凡夫人於如來身惡心出血，有是處非處。若見具足人於是法外求餘尊勝，無有是處是處。若凡夫人於是法外求餘尊勝，有是處非處。若見具足人於是法外求餘受供養者，無有是處是處。若凡夫人於是法外求餘受供養者，有是處非處。若見具足人於是法外求餘沙門婆羅門說正見，無有是處是處。若凡夫人於是法外求餘沙門婆羅門說正見，有是處非處。若見具足人於是法外，若餘沙門婆羅門說法，讚言此一切智一切見，無有是處是處。若凡夫人於是法外，若餘沙門婆羅門說法，讚言此一切智一切見，有是處非處。若見具足人若於是法外，若有沙門婆羅門，異緣實我世常，此實餘虛妄；我世非常，此實餘虛妄；我世常非常，此實餘虛妄；我世非常非無常，此實餘虛妄；我世有邊，此實餘虛妄；我世無邊，此實餘虛妄；我世有邊無邊，此實餘虛妄；我世非有邊非無邊，此實餘虛妄；命是身，此實餘虛妄；身是命，此實餘虛妄；身命異，此實餘虛妄；無命無身，此實餘虛妄；有如去涅槃，此實餘虛妄；無如去涅槃，此實餘虛妄；有如

去無如去涅槃，此實餘虛妄；非有如去非無如去涅槃，此實餘虛妄，異緣實為真實，無有是處是處。若凡夫人，若於是法外，若沙門婆羅門，有異緣實我世常，此實餘虛妄，乃至非有如去非無如去涅槃，異緣實為真實，有是處非處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去無如去涅槃，此實餘虛妄；非有如去非無如去涅槃，此實餘虛妄，異緣實為真實，無有是處是處。若凡夫人，若於是法外，若沙門婆羅門，有異緣實我世常，此實餘虛妄，乃至非有如去非無如去涅槃，異緣實為真實，有是處非處。