舍利弗阿毘曇論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第九

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分智品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分智品第四之一

正見。正智。慧根。慧力。擇法正覺。解脫智。正覺智、邪智。聖智、非聖智。有漏智、無漏智。有愛智、無愛智。有求智、無求智。當取智、非當取智。有取智、無取智。有勝智、無勝智。受智、非受智。內智、外智。有報智、無報智。凡夫共智、凡夫不共智、非凡夫共智、非凡夫不共智。聲聞共智、聲聞不共智、非聲聞共智、非聲聞不共智。如電智、如金剛智。不定得智、定得智。有行勝持智、無行勝持智。一分修智、二分修智。盡智、無生智、法住智、涅槃智。界方便、思惟方便。非法方便、除非法方便。入定方便、出定方便。有覺智、無覺智。有觀智、無觀智。有喜智、無喜智。有味智、有共捨智。有光智、無光智。善智、不善智、無記智。學智、無學智、非學非無學智。報智、報法智、非報非報法智。見斷智、思惟斷智、非見斷非思惟斷智。見斷因智、思惟斷因智、非見斷因智非思惟斷因智。卑智、中智、勝智。麁智、細智、微智。三明。三慧。三眼。內身觀身智、外身觀身智、內外身觀身智。內受觀受智、外受觀受智、內外受觀內外受智。內心觀心智、外心觀心智、內外心觀內外心智。內法中觀內法智、外法中觀外法智、內外法中觀內外法智。內境界智、外境界智、內外境界智、眾生境界智。色境界智、非色境界智、眾生境界智。有為境界智、無為境界智、眾生境界智。法境界智、無境界智、眾生境界智。少智、中智、無量智。少境界智、中境界智、無量境界智。少智少境界、少智中境界、少智無量境界。中智少境界、中智中境界、中智無量境界。無量智少境界、無量智中境界、無量智無量境界。少住智、中住智、無量住智。少智少住、少智中住、少智無量住。中智少住、中智中住、中智無量住。無量智少住、無量智中住、無量智無量住。善道方便、惡道方便。善方便、惡方便。勤方便、寂靜方便。取方便、捨方便。過去智、未來智、現在智。過去境界智、未來境界智、現在境界智、非過去非未來非現在境界智。欲界繫智、色界繫智、無色界繫智、不繫智。苦智、集智、滅智、道智。法智、比智、世智、他心智。法辯、義辯、辭辯、應辯。作智非離智、離智非作智、作離智、非作非離智。非取非出智。有染智非雜、非雜染智非有染、有染有離染智、非有染非離染智。扼智非離扼、離扼智非離、扼離扼智、非扼非離扼智。智果智非斷果智、斷果智非智果智、智果斷果智、非智果非斷果智。智果智非得果、得果智非智果、智果得果智、非智果非得果智。盡智非覺、覺智非盡、盡覺智、非盡非覺智。解智非脫、脫智非解、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正見。正智。慧根。慧力。擇法正覺。解脫智。正覺智、邪智。聖智、非聖智。有漏智、無漏智。有愛智、無愛智。有求智、無求智。當取智、非當取智。有取智、無取智。有勝智、無勝智。受智、非受智。內智、外智。有報智、無報智。凡夫共智、凡夫不共智、非凡夫共智、非凡夫不共智。聲聞共智、聲聞不共智、非聲聞共智、非聲聞不共智。如電智、如金剛智。不定得智、定得智。有行勝持智、無行勝持智。一分修智、二分修智。盡智、無生智、法住智、涅槃智。界方便、思惟方便。非法方便、除非法方便。入定方便、出定方便。有覺智、無覺智。有觀智、無觀智。有喜智、無喜智。有味智、有共捨智。有光智、無光智。善智、不善智、無記智。學智、無學智、非學非無學智。報智、報法智、非報非報法智。見斷智、思惟斷智、非見斷非思惟斷智。見斷因智、思惟斷因智、非見斷因智非思惟斷因智。卑智、中智、勝智。麁智、細智、微智。三明。三慧。三眼。內身觀身智、外身觀身智、內外身觀身智。內受觀受智、外受觀受智、內外受觀內外受智。內心觀心智、外心觀心智、內外心觀內外心智。內法中觀內法智、外法中觀外法智、內外法中觀內外法智。內境界智、外境界智、內外境界智、眾生境界智。色境界智、非色境界智、眾生境界智。有為境界智、無為境界智、眾生境界智。法境界智、無境界智、眾生境界智。少智、中智、無量智。少境界智、中境界智、無量境界智。少智少境界、少智中境界、少智無量境界。中智少境界、中智中境界、中智無量境界。無量智少境界、無量智中境界、無量智無量境界。少住智、中住智、無量住智。少智少住、少智中住、少智無量住。中智少住、中智中住、中智無量住。無量智少住、無量智中住、無量智無量住。善道方便、惡道方便。善方便、惡方便。勤方便、寂靜方便。取方便、捨方便。過去智、未來智、現在智。過去境界智、未來境界智、現在境界智、非過去非未來非現在境界智。欲界繫智、色界繫智、無色界繫智、不繫智。苦智、集智、滅智、道智。法智、比智、世智、他心智。法辯、義辯、辭辯、應辯。作智非離智、離智非作智、作離智、非作非離智。非取非出智。有染智非雜、非雜染智非有染、有染有離染智、非有染非離染智。扼智非離扼、離扼智非離、扼離扼智、非扼非離扼智。智果智非斷果智、斷果智非智果智、智果斷果智、非智果非斷果智。智果智非得果、得果智非智果、智果得果智、非智果非得果智。盡智非覺、覺智非盡、盡覺智、非盡非覺智。解智非脫、脫智非解、

解脫智、非解非脫智。退分智、住分智、增長分智、解分智。退分智非住分、住分智非退分、住分退分智、非退分非住分智。退分智非增長分、增長分智非退分、退分增長分智、非退分非增長分智。退分智非解分、解分智非退分、退分解分智、非退分非解分智。住分智非增長分、增長分智非住分、住分增長分智、非住分非增長分智。住分智非解分、解分智非住分、住分解分智、非住分非解分智。增分智非解分、解分智非增分、增分解分智、非增分非解分智。五智。六通。七方便。苦法智、苦比智。集法智、集比智。滅法智、滅比智。道法智、道比智。九方便。如來十力。十智性。四十四智性。七十七智性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫智、非解非脫智。退分智、住分智、增長分智、解分智。退分智非住分、住分智非退分、住分退分智、非退分非住分智。退分智非增長分、增長分智非退分、退分增長分智、非退分非增長分智。退分智非解分、解分智非退分、退分解分智、非退分非解分智。住分智非增長分、增長分智非住分、住分增長分智、非住分非增長分智。住分智非解分、解分智非住分、住分解分智、非住分非解分智。增分智非解分、解分智非增分、增分解分智、非增分非解分智。五智。六通。七方便。苦法智、苦比智。集法智、集比智。滅法智、滅比智。道法智、道比智。九方便。如來十力。十智性。四十四智性。七十七智性。

云何正見？見若善順不逆，是名正見。云何正智？智若善順不逆，是名正智。云何正見？若忍善順不逆，是名正見。云何正智？智若善順不逆，是名正智。云何正見？除盡智、無生智，若餘見善順不逆，是名正見。云何正智？盡智、無生智，是名正智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何正見？見若善順不逆，是名正見。云何正智？智若善順不逆，是名正智。云何正見？若忍善順不逆，是名正見。云何正智？智若善順不逆，是名正智。云何正見？除盡智、無生智，若餘見善順不逆，是名正見。云何正智？盡智、無生智，是名正智。

云何慧根？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證一一沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若法擇、重擇、究竟擇，擇法思惟覺了達自相、他相、共相，思念辨觀生自在智慧、智見、解射方便、術焰、光明、照曜。慧眼、慧根、慧力、擇法正覺、無癡正見，是名慧根。云何慧力？慧根，是名慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何慧根？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證一一沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若法擇、重擇、究竟擇，擇法思惟覺了達自相、他相、共相，思念辨觀生自在智慧、智見、解射方便、術焰、光明、照曜。慧眼、慧根、慧力、擇法正覺、無癡正見，是名慧根。云何慧力？慧根，是名慧力。

云何擇法正覺？慧力，是名擇法正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何擇法正覺？慧力，是名擇法正覺。

云何解脫智？若於解脫中智見解脫方便，心於貪欲瞋恚解脫，我心解脫，於貪欲瞋恚即智見彼解脫方便，是名解脫智(此論智見解脫之「脫」，丹藏皆作「射」)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何解脫智？若於解脫中智見解脫方便，心於貪欲瞋恚解脫，我心解脫，於貪欲瞋恚即智見彼解脫方便，是名解脫智(此論智見解脫之「脫」，丹藏皆作「射」)。

云何覺？如來若智生，於一切法中無礙智見得自在、自由、力、尊、自在勝貴、自在知見，無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈成就自在轉法輪法，是名覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何覺？如來若智生，於一切法中無礙智見得自在、自由、力、尊、自在勝貴、自在知見，無上正覺，如來十力成就四無所畏，大慈成就自在轉法輪法，是名覺。

云何正智？智若善順不逆，是名正智。云何邪智？智若不善不順逆，是名邪智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何正智？智若善順不逆，是名正智。云何邪智？智若不善不順逆，是名邪智。

云何聖智？智若無漏，是名聖智。云何非聖智？智若有漏，是名非聖智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聖智？智若無漏，是名聖智。云何非聖智？智若有漏，是名非聖智。

云何有漏智？智若有愛，是名有漏智。云何無漏智？智若無愛，是名無漏智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有漏智？智若有愛，是名有漏智。云何無漏智？智若無愛，是名無漏智。

云何有愛智？智若有求，是名有愛智。云何無愛智？智若無求，是名無愛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有愛智？智若有求，是名有愛智。云何無愛智？智若無求，是名無愛智。

云何有求智？智若當取，是名有求智。云何無求智？智若非當取，是名無求智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有求智？智若當取，是名有求智。云何無求智？智若非當取，是名無求智。

云何當取智？智若有取，是名當取智。云何非當取智？智若無取，是名非當取智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何當取智？智若有取，是名當取智。云何非當取智？智若無取，是名非當取智。

云何有取智？智若有勝，是名有取智。云何無取智？智若無勝，是名無取智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有取智？智若有勝，是名有取智。云何無取智？智若無勝，是名無取智。

云何有勝智？智若有取，是名有勝智。云何無勝智？智若無取，是名無勝智。云何有勝智？若於此智，有餘智勝妙過上，是名有勝智。云何無勝智？於此智，於餘智勝妙過上，是名無勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有勝智？智若有取，是名有勝智。云何無勝智？智若無取，是名無勝智。云何有勝智？若於此智，有餘智勝妙過上，是名有勝智。云何無勝智？於此智，於餘智勝妙過上，是名無勝智。

云何有勝智？如來若生智，於一切法中無礙智見，得自在、自由、力、豪尊、自在勝貴、自在智見，無上最勝正覺，如來十力成就四無所畏，大慈自在成就轉法輪。除彼智，若餘智，是名有勝智。云何無勝智？若前所餘智，是名無勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有勝智？如來若生智，於一切法中無礙智見，得自在、自由、力、豪尊、自在勝貴、自在智見，無上最勝正覺，如來十力成就四無所畏，大慈自在成就轉法輪。除彼智，若餘智，是名有勝智。云何無勝智？若前所餘智，是名無勝智。

云何受智？智若智內，是名受智。云何非受智？智若智外，是名非受智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受智？智若智內，是名受智。云何非受智？智若智外，是名非受智。

云何內智？若智受，是名內智。云何外智？若智非受，是名外智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內智？若智受，是名內智。云何外智？若智非受，是名外智。

云何有報智？若智報法，是名有報智。云何無報智？若智非報非報法，是名無報智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有報智？若智報法，是名有報智。云何無報智？若智非報非報法，是名無報智。

云何凡夫共智？智非凡夫生得，凡夫亦生得，是名凡夫共智。云何凡夫不共智？若智非凡夫生得，凡夫不生不得，是名凡夫不共智。云何非凡夫共智？若智凡夫得，非凡夫亦生得，是名非凡夫共智。云何非凡夫不共智？若智凡夫生得，非凡夫不生不得，是名非凡夫不共智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何凡夫共智？智非凡夫生得，凡夫亦生得，是名凡夫共智。云何凡夫不共智？若智非凡夫生得，凡夫不生不得，是名凡夫不共智。云何非凡夫共智？若智凡夫得，非凡夫亦生得，是名非凡夫共智。云何非凡夫不共智？若智凡夫生得，非凡夫不生不得，是名非凡夫不共智。

云何聲聞共智？若智非聲聞生得，聲聞亦生得，是名聲聞共智。云何聲聞不共智？若智非聲聞生得，聲聞不生不得，是名聲聞不共智。云何非聲聞共智？若智聲聞生得，非聲聞亦生得，是名非聲聞共智。云何非聲聞不共智？若智聲聞生得，非聲聞不生不得，是名非聲聞不共智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聲聞共智？若智非聲聞生得，聲聞亦生得，是名聲聞共智。云何聲聞不共智？若智非聲聞生得，聲聞不生不得，是名聲聞不共智。云何非聲聞共智？若智聲聞生得，非聲聞亦生得，是名非聲聞共智。云何非聲聞不共智？若智聲聞生得，非聲聞不生不得，是名非聲聞不共智。

云何如電智？若智少少住、少間住。如電少少住少間住，智亦如是少少住少間住，是名如電智。云何如金剛智？若智無量無量住、無量間住。猶如金剛無量無量住無量間住，智亦如是無量無量住無量間住，是名如金剛智。復次如電智，若智生斷少煩惱分。猶如電雲間出照少分速滅，智亦如是斷少煩惱分，是名如電智。復次如金剛智，若智生斷一切煩惱，無餘微細無不盡速斷。如金剛投於珠石無不破壞摧折，智亦如是，若生已斷一切煩惱，無有麁細不斷不盡者，是名如金剛智。復次如電智，謂智生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名如電智。復次如金剛智，若智生得阿羅漢果，是名如金剛智。復次如電智，謂智生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、得阿羅漢果、辟支佛，是名如電智。復次如金剛智，如來謂智生，於一切法無礙知見，得自在自由力尊貴勝自在智見無上覺，如來十力成就四無所畏，大慈成就自在轉法輪，如是智是名如金剛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何如電智？若智少少住、少間住。如電少少住少間住，智亦如是少少住少間住，是名如電智。云何如金剛智？若智無量無量住、無量間住。猶如金剛無量無量住無量間住，智亦如是無量無量住無量間住，是名如金剛智。復次如電智，若智生斷少煩惱分。猶如電雲間出照少分速滅，智亦如是斷少煩惱分，是名如電智。復次如金剛智，若智生斷一切煩惱，無餘微細無不盡速斷。如金剛投於珠石無不破壞摧折，智亦如是，若生已斷一切煩惱，無有麁細不斷不盡者，是名如金剛智。復次如電智，謂智生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名如電智。復次如金剛智，若智生得阿羅漢果，是名如金剛智。復次如電智，謂智生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、得阿羅漢果、辟支佛，是名如電智。復次如金剛智，如來謂智生，於一切法無礙知見，得自在自由力尊貴勝自在智見無上覺，如來十力成就四無所畏，大慈成就自在轉法輪，如是智是名如金剛智。

云何不定得智？若智得，不定得、難得，是名不定得智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不定得智？若智得，不定得、難得，是名不定得智。

云何定得智？若智得，定得、不難得，是名定得智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何定得智？若智得，定得、不難得，是名定得智。

云何行進護持智？若智得非定得難得，非自由力非尊非自在，非所欲處、不如所欲、不盡所欲，行進生難得，猶如船逆流難。若得如此智，非定得難得，非由力非尊自在，非所欲處、不如所欲、不盡所欲，行進生難得，是名行進護持智。云何非行進護持智？若智得定得非難得，自由力尊自在，所欲處、如所欲、盡所欲，易行不難生得，猶如船順流不難。若得如此智，定智不難智，自由力尊自在，所欲處、如所欲、盡所欲，行非難生得，是名非行進護持智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行進護持智？若智得非定得難得，非自由力非尊非自在，非所欲處、不如所欲、不盡所欲，行進生難得，猶如船逆流難。若得如此智，非定得難得，非由力非尊自在，非所欲處、不如所欲、不盡所欲，行進生難得，是名行進護持智。云何非行進護持智？若智得定得非難得，自由力尊自在，所欲處、如所欲、盡所欲，易行不難生得，猶如船順流不難。若得如此智，定智不難智，自由力尊自在，所欲處、如所欲、盡所欲，行非難生得，是名非行進護持智。

云何一分修智？若智生想有光明不見色，若見色不想有光明，是名一分修智。云何二分修智？若智生想有光明亦見色，是名二分修智。復次一分修智，若智不斷煩惱，若斷煩惱非生智，是名一分修智。復次二分修智，若智生亦斷煩惱，是名二分修智。復次一分修智，若智是盡智生非無生智，是名一分修智。復次二分修智，若智生盡智、無生智，是名二分修智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一分修智？若智生想有光明不見色，若見色不想有光明，是名一分修智。云何二分修智？若智生想有光明亦見色，是名二分修智。復次一分修智，若智不斷煩惱，若斷煩惱非生智，是名一分修智。復次二分修智，若智生亦斷煩惱，是名二分修智。復次一分修智，若智是盡智生非無生智，是名一分修智。復次二分修智，若智生盡智、無生智，是名二分修智。

云何盡智？貪欲、瞋恚、愚癡盡已，我貪欲瞋恚愚癡盡，即於彼智見解脫方便，是名盡智。云何無生智？貪欲、瞋恚、愚癡滅已不復生，我貪欲瞋恚愚癡盡不復生，即於彼智見解脫方便，是名無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何盡智？貪欲、瞋恚、愚癡盡已，我貪欲瞋恚愚癡盡，即於彼智見解脫方便，是名盡智。云何無生智？貪欲、瞋恚、愚癡滅已不復生，我貪欲瞋恚愚癡盡不復生，即於彼智見解脫方便，是名無生智。

云何法住智？若智聖有為境界，是名法住智。云何涅槃智？若智聖涅槃境界，是名涅槃智。復次法住智，除緣如爾，若餘法如爾非不如爾、非異非異物，常法、實法、法住、法定、非緣，是名法住智。復次涅槃智，彼涅槃寂靜，是舍是護、是證是依、是不沒是度、是不熱是不燋、是無憂是無惱、是無苦痛，及餘行觀涅槃若智生，是名涅槃智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法住智？若智聖有為境界，是名法住智。云何涅槃智？若智聖涅槃境界，是名涅槃智。復次法住智，除緣如爾，若餘法如爾非不如爾、非異非異物，常法、實法、法住、法定、非緣，是名法住智。復次涅槃智，彼涅槃寂靜，是舍是護、是證是依、是不沒是度、是不熱是不燋、是無憂是無惱、是無苦痛，及餘行觀涅槃若智生，是名涅槃智。

云何方便界？眾界、比界、觸界、思惟界，此色界此無色界，此可見界此不可見界，此有對界此無對界，此聖界此非聖界，此界即於彼界解脫方便，是名方便界。云何思惟方便界？若思惟、眾思惟、比思惟、觸憶念思惟，此善思惟此不善思惟，正憶念此邪憶念，此憶念即於彼知見方便解脫，是名思惟方便。云何非法方便？非法眾、非法比、非法觸思惟，非法此輕罪此重罪、此有餘罪此無餘罪、此作惡此非作惡、此眾罪，即於彼知見解脫方便，是名非法方便。云何除非法方便？除非法方便眾、除非法方便比、除非法方便觸思惟，除非法方便如是得除非法輕罪如是除重罪、如此除有餘無餘罪、如是除作惡如是除非作惡罪，如是除諸罪。如是除諸罪已，如是勝法除罪，則於彼知見解脫方便，是名除非法方便。云何入定方便？入定眾、入定比、入定觸、入定思惟，此入想定無想定、此入隨想定不隨想定、此入離色定、此入勝入定、此入一切入定，如是入諸定。如是入諸定已，如是勝法入定，即於知見解脫方便，是名入定方便。云何出定方便？出定眾、出定比、出定觸、出定思惟，如是出想定無想定、如是隨想定出不隨想定、如是出離色定出不離色定、如是出勝入定入一切入定，如是出諸定。如是出諸定已，如是勝法出定，即於彼知見解脫方便，是名出定方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何方便界？眾界、比界、觸界、思惟界，此色界此無色界，此可見界此不可見界，此有對界此無對界，此聖界此非聖界，此界即於彼界解脫方便，是名方便界。云何思惟方便界？若思惟、眾思惟、比思惟、觸憶念思惟，此善思惟此不善思惟，正憶念此邪憶念，此憶念即於彼知見方便解脫，是名思惟方便。云何非法方便？非法眾、非法比、非法觸思惟，非法此輕罪此重罪、此有餘罪此無餘罪、此作惡此非作惡、此眾罪，即於彼知見解脫方便，是名非法方便。云何除非法方便？除非法方便眾、除非法方便比、除非法方便觸思惟，除非法方便如是得除非法輕罪如是除重罪、如此除有餘無餘罪、如是除作惡如是除非作惡罪，如是除諸罪。如是除諸罪已，如是勝法除罪，則於彼知見解脫方便，是名除非法方便。云何入定方便？入定眾、入定比、入定觸、入定思惟，此入想定無想定、此入隨想定不隨想定、此入離色定、此入勝入定、此入一切入定，如是入諸定。如是入諸定已，如是勝法入定，即於知見解脫方便，是名入定方便。云何出定方便？出定眾、出定比、出定觸、出定思惟，如是出想定無想定、如是隨想定出不隨想定、如是出離色定出不離色定、如是出勝入定入一切入定，如是出諸定。如是出諸定已，如是勝法出定，即於彼知見解脫方便，是名出定方便。

云何有覺智？若智覺相應，共生共住共滅，是名有覺智。云何無覺智？若智非覺相應，不共覺生不共住不共滅，是名無覺智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有覺智？若智覺相應，共生共住共滅，是名有覺智。云何無覺智？若智非覺相應，不共覺生不共住不共滅，是名無覺智。

云何有觀智？若智觀相應，共生共住共滅，是名有觀智。云何無觀智？若智非觀相應，不共生不共住不共滅，是名無觀智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有觀智？若智觀相應，共生共住共滅，是名有觀智。云何無觀智？若智非觀相應，不共生不共住不共滅，是名無觀智。

云何有喜智？若智喜相應，共生共住共滅，是名有喜智。云何無喜智？若智非喜相應，不共生不共住不共滅，是名無喜智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有喜智？若智喜相應，共生共住共滅，是名有喜智。云何無喜智？若智非喜相應，不共生不共住不共滅，是名無喜智。

云何有味智？若智樂受相應，是名有味智。云何捨智？若智不苦不樂受相應，是名捨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有味智？若智樂受相應，是名有味智。云何捨智？若智不苦不樂受相應，是名捨智。

云何有用智？若智有境界，是名有用智。云何無用智？若智生無境界，是名無用智。復次若智生斷無明，是名無用智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有用智？若智有境界，是名有用智。云何無用智？若智生無境界，是名無用智。復次若智生斷無明，是名無用智。

云何善智？若智修，是名善智。云何不善智？若智斷，是名不善智。云何無記智？若智受若智非報非報法，是名無記智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善智？若智修，是名善智。云何不善智？若智斷，是名不善智。云何無記智？若智受若智非報非報法，是名無記智。

云何學智？若智聖非無學，是名學智。云何無學智？若智聖非學，是名無學智。云何非學非無學智？若智非聖，是名非學非無學智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學智？若智聖非無學，是名學智。云何無學智？若智聖非學，是名無學智。云何非學非無學智？若智非聖，是名非學非無學智。

云何報智？若智受若智善報，是名報智。云何報法智？若智有報，是名報法智。云何非報非報法智？若智無記非我分攝，是名非報非報法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何報智？若智受若智善報，是名報智。云何報法智？若智有報，是名報法智。云何非報非報法智？若智無記非我分攝，是名非報非報法智。

云何見斷智？若智不善非思惟斷，是名見斷智。云何思惟斷智？若智不善非見斷，是名思惟斷智。云何非見斷非思惟斷智？若智無記，是名非見斷非思惟斷智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見斷智？若智不善非思惟斷，是名見斷智。云何思惟斷智？若智不善非見斷，是名思惟斷智。云何非見斷非思惟斷智？若智無記，是名非見斷非思惟斷智。

云何見斷因智？若智見斷、若智見斷法報，是名見斷因智。云何思惟斷因智？若智思惟斷、若智思惟斷法報，是名思惟斷因智。云何非見斷非思惟斷因智？若智善若智善法報、若智非報非報法，是名非見斷非思惟斷因智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見斷因智？若智見斷、若智見斷法報，是名見斷因智。云何思惟斷因智？若智思惟斷、若智思惟斷法報，是名思惟斷因智。云何非見斷非思惟斷因智？若智善若智善法報、若智非報非報法，是名非見斷非思惟斷因智。

云何卑智？若智不善，是名卑智。云何中智？若智無記，是名中智。云何勝智？若智善，是名勝智。復次卑智，若智不善若無記，是名卑智。復次中智，若智非聖善，是名中智。復次勝智，若智聖無漏，是名勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何卑智？若智不善，是名卑智。云何中智？若智無記，是名中智。云何勝智？若智善，是名勝智。復次卑智，若智不善若無記，是名卑智。復次中智，若智非聖善，是名中智。復次勝智，若智聖無漏，是名勝智。

云何麁智？若智欲界繫，是名麁智。云何細智？若智色界繫、若不繫，是名細智。云何微智？若智無色界繫，是名微智。復次麁智，若智欲界繫、若色界繫，是名麁智。復次細智，若智空處、識處、不用處繫，若不繫，是名細智。復次微智，若智非想非非想處繫，是名微智。復次麁智，若智欲界繫、若色界繫，若空處、識處、不用處繫，是名麁智。復次細智，若智非想非非想處繫，是名細智。復次微智，若智不繫，是名微智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何麁智？若智欲界繫，是名麁智。云何細智？若智色界繫、若不繫，是名細智。云何微智？若智無色界繫，是名微智。復次麁智，若智欲界繫、若色界繫，是名麁智。復次細智，若智空處、識處、不用處繫，若不繫，是名細智。復次微智，若智非想非非想處繫，是名微智。復次麁智，若智欲界繫、若色界繫，若空處、識處、不用處繫，是名麁智。復次細智，若智非想非非想處繫，是名細智。復次微智，若智不繫，是名微智。

云何三明？憶念宿命證智明、眾生生死證智明、漏盡證智明。云何憶念宿命證智明？若智生憶念無量宿命，憶念一生二三四五、十二十三十四十五十、百生千生萬生十萬生、無量百生無量千生無量萬生，或無量劫壞、或無量劫成，我本在彼，如此名、如此姓、如此生、如此食、如此命，如此命短、如此命久住，如此處苦樂，從彼終、生從彼，於彼終、復生彼，如此具足憶念若干宿命，是名憶念宿命智證明。云何眾生生死智證明？若智生天眼清淨過於人眼，見眾生生死，好色惡色、惡道善道、卑勝，知眾生如所造業，此眾生身惡行成就、口惡行成就、意惡行成就，謗聖人、邪見、行邪見業，身壞命終生惡道地獄、畜生、餓鬼。此眾生身善行成就、口善行成就、意善行成就，不謗聖人、正見、行正見因業，身壞命終生善道天上人中。如此天眼清淨過人眼，見是名眾生生死好色惡色、善道惡道、卑微，知眾生如所造業，是名眾生生死智證明。云何漏盡智證明？若智生漏盡，生無漏解脫，心解脫慧解脫，現身自證知成就行，生已盡、梵行已立、名稱遠聞、所作已辦、更不還有，是名漏盡證智明。是名三明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三明？憶念宿命證智明、眾生生死證智明、漏盡證智明。云何憶念宿命證智明？若智生憶念無量宿命，憶念一生二三四五、十二十三十四十五十、百生千生萬生十萬生、無量百生無量千生無量萬生，或無量劫壞、或無量劫成，我本在彼，如此名、如此姓、如此生、如此食、如此命，如此命短、如此命久住，如此處苦樂，從彼終、生從彼，於彼終、復生彼，如此具足憶念若干宿命，是名憶念宿命智證明。云何眾生生死智證明？若智生天眼清淨過於人眼，見眾生生死，好色惡色、惡道善道、卑勝，知眾生如所造業，此眾生身惡行成就、口惡行成就、意惡行成就，謗聖人、邪見、行邪見業，身壞命終生惡道地獄、畜生、餓鬼。此眾生身善行成就、口善行成就、意善行成就，不謗聖人、正見、行正見因業，身壞命終生善道天上人中。如此天眼清淨過人眼，見是名眾生生死好色惡色、善道惡道、卑微，知眾生如所造業，是名眾生生死智證明。云何漏盡智證明？若智生漏盡，生無漏解脫，心解脫慧解脫，現身自證知成就行，生已盡、梵行已立、名稱遠聞、所作已辦、更不還有，是名漏盡證智明。是名三明。

云何三慧？思慧、聞慧、修慧。云何思慧？不由他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思自覺自觀，若智生非修行，是名思慧。云何聞慧？從他聞、受他教、請他說、聽他法，非自思非自覺非自觀，若智生，是名聞慧。云何修慧？若修根、力、覺、禪、解脫定入定，若修已修若智生，是名修慧。是名三慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三慧？思慧、聞慧、修慧。云何思慧？不由他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思自覺自觀，若智生非修行，是名思慧。云何聞慧？從他聞、受他教、請他說、聽他法，非自思非自覺非自觀，若智生，是名聞慧。云何修慧？若修根、力、覺、禪、解脫定入定，若修已修若智生，是名修慧。是名三慧。

云何三眼？肉眼、天眼、慧眼。云何肉眼？若眼我分攝四大所造淨，是名肉眼。云何天眼？若天眼我分攝，是名天眼。云何慧眼？三慧，思慧聞慧修慧，是名慧眼。復次肉眼，除天眼我分攝，若餘眼四大所造淨，是名肉眼。復次天眼，若天眼我分攝及修天眼，是名天眼。復次慧眼，除修天眼，若餘三慧思慧聞慧修慧，是名慧眼。是名三眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三眼？肉眼、天眼、慧眼。云何肉眼？若眼我分攝四大所造淨，是名肉眼。云何天眼？若天眼我分攝，是名天眼。云何慧眼？三慧，思慧聞慧修慧，是名慧眼。復次肉眼，除天眼我分攝，若餘眼四大所造淨，是名肉眼。復次天眼，若天眼我分攝及修天眼，是名天眼。復次慧眼，除修天眼，若餘三慧思慧聞慧修慧，是名慧眼。是名三眼。

云何內身觀內身智？一切內四大色身攝法、一處內四大色身攝法，觀無常苦空無我若智生，是名內身觀內身智。云何外身觀外身智？一切外四大色身攝法、一處外四大色身攝法，觀無常苦空無我若智生，是名外身觀外身智。云何內外身觀內外身智？一切內外四大色身攝法、一處內外四大色身攝法，觀無常苦空無我若智生，是名內外身觀內外身智。云何內受觀內受智？一切內受、一處內受，觀無常苦空無我若智生，是名內受觀內受智。云何外受觀外受智？一切外受、一處外受，觀無常苦空無我若智生，是名外受觀外受智。云何內外受觀內外受智？一切內外受、一處內外受，觀無常苦空無我若智生，是名內外受觀內外受智。云何內心觀內心智？一切內心、一處內心，觀無常苦空無我若智生，是名內心觀內心智。云何外心觀外心智？一切外心、一處外心，觀無常苦空無我若智生，是名外心觀外心智。云何內外心觀內外心智？一切內外心、一處內外心，觀無常苦空無我若智生，是名內外心觀內外心智。云何內法觀內法智？除四大色身攝法受心，餘一切內法、一處內法，觀無常苦空無我若智生，是名內法觀內法智。云何外法觀外法智？除四大色身攝法受心，餘一切外法、一處外法，彼如事觀無常苦空無我若智生，是名外法觀外法智。云何內外法觀內外法智？除四大色身攝法受心，餘一切內外法、一處內外法，如事觀無常苦空無我若智生，是名內外法觀內外法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內身觀內身智？一切內四大色身攝法、一處內四大色身攝法，觀無常苦空無我若智生，是名內身觀內身智。云何外身觀外身智？一切外四大色身攝法、一處外四大色身攝法，觀無常苦空無我若智生，是名外身觀外身智。云何內外身觀內外身智？一切內外四大色身攝法、一處內外四大色身攝法，觀無常苦空無我若智生，是名內外身觀內外身智。云何內受觀內受智？一切內受、一處內受，觀無常苦空無我若智生，是名內受觀內受智。云何外受觀外受智？一切外受、一處外受，觀無常苦空無我若智生，是名外受觀外受智。云何內外受觀內外受智？一切內外受、一處內外受，觀無常苦空無我若智生，是名內外受觀內外受智。云何內心觀內心智？一切內心、一處內心，觀無常苦空無我若智生，是名內心觀內心智。云何外心觀外心智？一切外心、一處外心，觀無常苦空無我若智生，是名外心觀外心智。云何內外心觀內外心智？一切內外心、一處內外心，觀無常苦空無我若智生，是名內外心觀內外心智。云何內法觀內法智？除四大色身攝法受心，餘一切內法、一處內法，觀無常苦空無我若智生，是名內法觀內法智。云何外法觀外法智？除四大色身攝法受心，餘一切外法、一處外法，彼如事觀無常苦空無我若智生，是名外法觀外法智。云何內外法觀內外法智？除四大色身攝法受心，餘一切內外法、一處內外法，如事觀無常苦空無我若智生，是名內外法觀內外法智。

云何內境界智？思惟內法若智生，是名內境界智。云何外境界智？思惟外法智生，是名外境界智。云何內外境界智？思惟內外法智生，是名內外境界智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內境界智？思惟內法若智生，是名內境界智。云何外境界智？思惟外法智生，是名外境界智。云何內外境界智？思惟內外法智生，是名內外境界智。

云何眾生境界智？無眾生境界智。復次眾生慈行悲喜捨行思惟智生，是名眾生境界智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眾生境界智？無眾生境界智。復次眾生慈行悲喜捨行思惟智生，是名眾生境界智。

云何色境界智？思惟色法智生，是名色境界智。云何無色境界智？思惟無色法智生，是名無色境界智。云何眾生境界智？無眾生境界智。復次眾生慈行悲喜捨行智生，是名眾生境界智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色境界智？思惟色法智生，是名色境界智。云何無色境界智？思惟無色法智生，是名無色境界智。云何眾生境界智？無眾生境界智。復次眾生慈行悲喜捨行智生，是名眾生境界智。

云何有為境界智？思惟有為法智生，是名有為境界智。云何無為境界智？思惟無為法智生，是名無為境界智。云何眾生境界智？無眾生境界智。復次眾生慈行悲喜捨行思惟智生，是名眾生境界智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有為境界智？思惟有為法智生，是名有為境界智。云何無為境界智？思惟無為法智生，是名無為境界智。云何眾生境界智？無眾生境界智。復次眾生慈行悲喜捨行思惟智生，是名眾生境界智。

云何法境界智？思惟法智生，是名法境界智。云何無境界智？無境無境界智。復次思惟過去未來法智生，是名無境界智。云何眾生境界智？無眾生境界智。復次眾生慈行悲喜捨行，是名眾生境界智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法境界智？思惟法智生，是名法境界智。云何無境界智？無境無境界智。復次思惟過去未來法智生，是名無境界智。云何眾生境界智？無眾生境界智。復次眾生慈行悲喜捨行，是名眾生境界智。

云何少智？若少少住、少間住，是名少智。云何中智？若智中中住、中間住，是名中智。云何無量智？若智無量無量住、無量間住，是名無量智。復次少智，若智少住、少軟、少境界，是名少智。復次中智，若智中住、中軟、中境界，是名中智。復次無量智，若智無量住、無量利、無量境界，是名無量智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何少智？若少少住、少間住，是名少智。云何中智？若智中中住、中間住，是名中智。云何無量智？若智無量無量住、無量間住，是名無量智。復次少智，若智少住、少軟、少境界，是名少智。復次中智，若智中住、中軟、中境界，是名中智。復次無量智，若智無量住、無量利、無量境界，是名無量智。

云何少境界智？若智，一眾生、若一法、若一行始生，除如來涅槃，是名少境界智。云何中境界智？若智，數眾生、若法始生，除如來涅槃，是名中境界智。云何無量境界智？若智，無量眾生、若法始生，若如來涅槃，是名無量境界智。云何少智少境界？若智少住、少軟、若一眾生、若一法、若一行始生，除如來涅槃，是名少智少境界。云何少智中境界？若智少住、少軟、若數眾生、若法始生，除如來涅槃，是名少智中境界。云何少智無量境界？智若少住、少軟、若無量眾生、法始生，若如來涅槃，是名少智無量境界。云何中智少境界？智若智中住、中軟、若一眾生、若一法、一行始生，非如來涅槃，是名中智少境界。云何中智中境界？若智中住、中軟、數眾生、若法始生，非如來涅槃，是名中智中境界。云何中智無量境界？若中住、中軟、若無量眾生、法始生，如來涅槃，是名中智無量境界。云何無量智少境界？智若無量住、無量利、若一眾生、一法、一行始生，除如來涅槃，是名無量智少境界。云何無量智中境界？若智無量住、無量利、若數眾生、若法始生，除如來涅槃，是名無量智中境界。云何無量智無量境界？智若無量住、無量利、若無量眾生、法始生，如來涅槃，是名無量智無量境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何少境界智？若智，一眾生、若一法、若一行始生，除如來涅槃，是名少境界智。云何中境界智？若智，數眾生、若法始生，除如來涅槃，是名中境界智。云何無量境界智？若智，無量眾生、若法始生，若如來涅槃，是名無量境界智。云何少智少境界？若智少住、少軟、若一眾生、若一法、若一行始生，除如來涅槃，是名少智少境界。云何少智中境界？若智少住、少軟、若數眾生、若法始生，除如來涅槃，是名少智中境界。云何少智無量境界？智若少住、少軟、若無量眾生、法始生，若如來涅槃，是名少智無量境界。云何中智少境界？智若智中住、中軟、若一眾生、若一法、一行始生，非如來涅槃，是名中智少境界。云何中智中境界？若智中住、中軟、數眾生、若法始生，非如來涅槃，是名中智中境界。云何中智無量境界？若中住、中軟、若無量眾生、法始生，如來涅槃，是名中智無量境界。云何無量智少境界？智若無量住、無量利、若一眾生、一法、一行始生，除如來涅槃，是名無量智少境界。云何無量智中境界？若智無量住、無量利、若數眾生、若法始生，除如來涅槃，是名無量智中境界。云何無量智無量境界？智若無量住、無量利、若無量眾生、法始生，如來涅槃，是名無量智無量境界。

云何少住智？若智少間住、一彈指頃或多、非𤚲牛頃或多，是名少住智。云何中住智？若智中間住、𤚲牛頃或多、非七日或多，是名中住智。云何無量住智？若智無量間住、七日或多，是名無量住智。云何少智少住？若境界少軟、若少間住、彈指頃或多、非𤚲牛頃或多，是名少智少住。云何少智中住？智若少境界、少軟、若中住、𤚲牛頃或多，是名少智中住。云何少智無量住？若智少境界、少軟、若無量間住、七日或多，是名少智無量住。云何中智少住？智若中境界、中軟、若少間住、彈指頃、或非𤚲牛頃或多，是名中智少住。云何中智中住？若智中境界、中軟、中間住、𤚲牛頃或多、非七日或多，是名中智中住。云何中智無量住？智若中境界、中軟、若無量間住、七日或多，是名中智無量住。云何無量智少住？智若無量境界、無量利、若少間住、彈指頃或多、非𤚲牛頃或多，是名無量智少住。云何無量智中住？若智無量境界、無量利、若中間住、𤚲牛頃或多、非七日或多，是名無量智中住。云何無量智無量住？若智無量境界、無量利、若無量間住、七日或多，是名無量智無量住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何少住智？若智少間住、一彈指頃或多、非𤚲牛頃或多，是名少住智。云何中住智？若智中間住、𤚲牛頃或多、非七日或多，是名中住智。云何無量住智？若智無量間住、七日或多，是名無量住智。云何少智少住？若境界少軟、若少間住、彈指頃或多、非𤚲牛頃或多，是名少智少住。云何少智中住？智若少境界、少軟、若中住、𤚲牛頃或多，是名少智中住。云何少智無量住？若智少境界、少軟、若無量間住、七日或多，是名少智無量住。云何中智少住？智若中境界、中軟、若少間住、彈指頃、或非𤚲牛頃或多，是名中智少住。云何中智中住？若智中境界、中軟、中間住、𤚲牛頃或多、非七日或多，是名中智中住。云何中智無量住？智若中境界、中軟、若無量間住、七日或多，是名中智無量住。云何無量智少住？智若無量境界、無量利、若少間住、彈指頃或多、非𤚲牛頃或多，是名無量智少住。云何無量智中住？若智無量境界、無量利、若中間住、𤚲牛頃或多、非七日或多，是名無量智中住。云何無量智無量住？若智無量境界、無量利、若無量間住、七日或多，是名無量智無量住。

云何善道方便？善道謂善法及人天，若智見解脫方便，是名善道方便。云何惡道方便？惡道謂不善法及地獄、畜生、餓鬼，若智見解脫方便，是名惡道方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善道方便？善道謂善法及人天，若智見解脫方便，是名善道方便。云何惡道方便？惡道謂不善法及地獄、畜生、餓鬼，若智見解脫方便，是名惡道方便。

云何善方便？此因此緣色、此因此緣受想行識，此因此緣入初禪定、入第二第三第四禪定，斷惡不善法成就善法，若智見解脫方便，是名善方便。云何寂靜方便？寂靜謂定，若智見解脫方便，是名寂靜方便。云何取方便？取謂進，若智見解脫方便，是名取方便。云何捨方便？二捨，捨根心，若智見解脫方便，是名捨方便。復次寂靜方便，心過掉，如是寂靜如相滅，若智見解脫方便，是名寂靜方便。復次取方便，若軟進當如是勤取、隨緣取、正取，勸勉、正勸勉、正歡喜，若智見解脫方便，是名取方便。復次捨方便，定心如是捨貪欲瞋恚愚癡盡，若智見解脫方便，是名捨方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善方便？此因此緣色、此因此緣受想行識，此因此緣入初禪定、入第二第三第四禪定，斷惡不善法成就善法，若智見解脫方便，是名善方便。云何寂靜方便？寂靜謂定，若智見解脫方便，是名寂靜方便。云何取方便？取謂進，若智見解脫方便，是名取方便。云何捨方便？二捨，捨根心，若智見解脫方便，是名捨方便。復次寂靜方便，心過掉，如是寂靜如相滅，若智見解脫方便，是名寂靜方便。復次取方便，若軟進當如是勤取、隨緣取、正取，勸勉、正勸勉、正歡喜，若智見解脫方便，是名取方便。復次捨方便，定心如是捨貪欲瞋恚愚癡盡，若智見解脫方便，是名捨方便。

云何過去智？若智生已滅，是名過去智。云何未來智？若智未生未出，是名未來智。云何現在智？若智生未滅，是名現在智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何過去智？若智生已滅，是名過去智。云何未來智？若智未生未出，是名未來智。云何現在智？若智生未滅，是名現在智。

云何過去境界智？思惟過去法智生，是名過去境界智。云何未來境界智？思惟未來法智生，是名未來境界智。云何現在境界智？思惟現在法智生，是名現在境界智。云何非過去非未來非現在境界智？思惟非過去非未來非現在法智生，是名非過去非未來非現在境界智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何過去境界智？思惟過去法智生，是名過去境界智。云何未來境界智？思惟未來法智生，是名未來境界智。云何現在境界智？思惟現在法智生，是名現在境界智。云何非過去非未來非現在境界智？思惟非過去非未來非現在法智生，是名非過去非未來非現在境界智。

云何欲界繫智？若智欲漏有漏，是名欲界繫智。云何色界繫智？若智色漏有漏，是名色界繫智。云何無色界繫智？若智無色漏有漏，是名無色界繫智。云何不繫智？若智聖無漏，是名不繫智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲界繫智？若智欲漏有漏，是名欲界繫智。云何色界繫智？若智色漏有漏，是名色界繫智。云何無色界繫智？若智無色漏有漏，是名無色界繫智。云何不繫智？若智聖無漏，是名不繫智。

云何苦智？此苦聖諦，若智見解脫方便，是名苦智。云何集智？此集聖諦，若智見解脫方便，是名集智。云何滅智？此滅聖諦，若智見解脫方便，是名滅智。云何道智？此道聖諦，若智見解脫方便，是名道智。復次苦智，生苦、老苦、病苦、死苦、不愛會苦、愛別離苦、所求不得苦、除愛總五受陰苦，若智見解脫方便，是名苦智。復次集智，此愛復有欲染相續處處悕望，若智見解脫方便，是名集智。云何滅智？若愛欲離、滅、盡、捨、出、解脫，無有依止永斷無餘，若智見解脫方便，是名滅智。復次道智，八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，若智見解脫方便，是名道智。復次苦智，一切有為有漏苦諦所攝法，若一處有為有漏苦諦所攝法，見苦、見無我、思惟苦，若智見解脫方便，是名苦智。復次集智，一切苦因苦集，若一處苦因、苦緒、苦集，見集、見無我、思惟集，此因此緣成就一切苦，若智見解脫方便，是名集智。復次滅智，盡一切苦、盡煩惱、盡漏法，若一切處盡苦盡煩惱盡漏法，見滅、見無我、思惟滅，若智見解脫方便，是名滅智。復次道智，一切聖道出要正滅苦，若一處聖道出要正滅苦，見道、見無我、思惟道，此因此緣盡一切苦，若智見解脫方便，是名道智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦智？此苦聖諦，若智見解脫方便，是名苦智。云何集智？此集聖諦，若智見解脫方便，是名集智。云何滅智？此滅聖諦，若智見解脫方便，是名滅智。云何道智？此道聖諦，若智見解脫方便，是名道智。復次苦智，生苦、老苦、病苦、死苦、不愛會苦、愛別離苦、所求不得苦、除愛總五受陰苦，若智見解脫方便，是名苦智。復次集智，此愛復有欲染相續處處悕望，若智見解脫方便，是名集智。云何滅智？若愛欲離、滅、盡、捨、出、解脫，無有依止永斷無餘，若智見解脫方便，是名滅智。復次道智，八聖道：正見、正覺、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，若智見解脫方便，是名道智。復次苦智，一切有為有漏苦諦所攝法，若一處有為有漏苦諦所攝法，見苦、見無我、思惟苦，若智見解脫方便，是名苦智。復次集智，一切苦因苦集，若一處苦因、苦緒、苦集，見集、見無我、思惟集，此因此緣成就一切苦，若智見解脫方便，是名集智。復次滅智，盡一切苦、盡煩惱、盡漏法，若一切處盡苦盡煩惱盡漏法，見滅、見無我、思惟滅，若智見解脫方便，是名滅智。復次道智，一切聖道出要正滅苦，若一處聖道出要正滅苦，見道、見無我、思惟道，此因此緣盡一切苦，若智見解脫方便，是名道智。

云何法智？若智聖無漏非比類智一切相，是名法智。云何比智？若智聖無漏比類智一切相無餘，是名比智。云何世智？若知諸眾生，若知法名字語言，若知過去語、未來語、現在語、男女非男女語、一語二語三語眾語、無量語、一切語，若智見解脫方便，是名世智。云何他心智？若以智知他心，若智見解射方便，是名他心智。復次法智，若有為有漏苦諦所攝法，見苦、見無我、思惟苦；若苦因、苦緒、苦集，見集、見無我、思惟集；盡苦、盡煩惱、盡有漏，見滅、見無我、思惟滅；若聖道，見無我、思惟道及思惟餘法。若於彼聖無漏智，非比類智一切相，是名法智。復次比智，若人已行法中生法智，彼於餘法中，如彼彼生如彼相，如彼比類，此如彼、彼如此，若聖無漏智比類智一切相，是名比智。復次世智，若知諸眾生、若知法數、若知共施設語言名字、若色受想行識、若苦集滅道、若地獄畜生餓鬼人天，若智見解脫方便，是名世智。復次他心智，若以智知他眾生他人心數及心，有愛心如實知有愛心、無愛心如實知無愛心，有瞋恚心如實知有瞋恚心、無瞋恚心如實知無瞋恚心，有愚癡心如實知有愚癡心、無愚癡心如實知無愚癡心，嫉心如實知嫉心、亂心如實知亂心、少心如實知少心、實心如實知實心，不定心如實知不定心、定心如實知定心，非解脫心如實知非解脫心、解脫心如實知解脫心，有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心，若智見解脫方便，是名他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法智？若智聖無漏非比類智一切相，是名法智。云何比智？若智聖無漏比類智一切相無餘，是名比智。云何世智？若知諸眾生，若知法名字語言，若知過去語、未來語、現在語、男女非男女語、一語二語三語眾語、無量語、一切語，若智見解脫方便，是名世智。云何他心智？若以智知他心，若智見解射方便，是名他心智。復次法智，若有為有漏苦諦所攝法，見苦、見無我、思惟苦；若苦因、苦緒、苦集，見集、見無我、思惟集；盡苦、盡煩惱、盡有漏，見滅、見無我、思惟滅；若聖道，見無我、思惟道及思惟餘法。若於彼聖無漏智，非比類智一切相，是名法智。復次比智，若人已行法中生法智，彼於餘法中，如彼彼生如彼相，如彼比類，此如彼、彼如此，若聖無漏智比類智一切相，是名比智。復次世智，若知諸眾生、若知法數、若知共施設語言名字、若色受想行識、若苦集滅道、若地獄畜生餓鬼人天，若智見解脫方便，是名世智。復次他心智，若以智知他眾生他人心數及心，有愛心如實知有愛心、無愛心如實知無愛心，有瞋恚心如實知有瞋恚心、無瞋恚心如實知無瞋恚心，有愚癡心如實知有愚癡心、無愚癡心如實知無愚癡心，嫉心如實知嫉心、亂心如實知亂心、少心如實知少心、實心如實知實心，不定心如實知不定心、定心如實知定心，非解脫心如實知非解脫心、解脫心如實知解脫心，有勝心如實知有勝心、無勝心如實知無勝心，若智見解脫方便，是名他心智。

云何法辯？法眾、法比、法觸，若聖智無餘，是名法辯。云何義辯？義眾、義比、義觸，若聖智無餘，是名義辯。云何辭辯？辭眾、辭比、辭觸，若聖智無餘，是名辭辯。云何應辯？應眾、應比、應觸，若聖智無餘，是名應辯。復次法辯，除辭辯、應辯，若餘聖無漏智非比類智知相無餘，是名法辯。復次義辯，除辭辯、應辯，若餘聖無漏智比類智知相無餘，是名義辯。復次辭辯，若色受想行識、若苦集滅道、若地獄畜生餓鬼人天，若當如是說、如是辭、如是分別，若智見解脫方便，是名辭辯。復次應辯，應謂智，以如是智知，若智見解脫方便，是名應辯。復次法辯，若色受想行識、若苦集滅道，非義觸、非因觸、非緒觸、非緣觸，若於聖無漏智非比類智知相無餘，是名法辯。復次義辯，義觸、因觸、緒觸、緣觸，以此義若色受想行識、若苦集滅道，若於無漏智比類智知相無餘，是名義辯。復次辭辯，以得三辯：法辯、義辯、辭辯，若言語開解無礙無纏無滯、若契明了，若知見解脫方便，是名辭辯。復次應辯，以得三辯：法辯、義辯、辭辯，若隨開無礙無纏無邊無量無盡不可思議不可計數，若知見解脫方便，是名應辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法辯？法眾、法比、法觸，若聖智無餘，是名法辯。云何義辯？義眾、義比、義觸，若聖智無餘，是名義辯。云何辭辯？辭眾、辭比、辭觸，若聖智無餘，是名辭辯。云何應辯？應眾、應比、應觸，若聖智無餘，是名應辯。復次法辯，除辭辯、應辯，若餘聖無漏智非比類智知相無餘，是名法辯。復次義辯，除辭辯、應辯，若餘聖無漏智比類智知相無餘，是名義辯。復次辭辯，若色受想行識、若苦集滅道、若地獄畜生餓鬼人天，若當如是說、如是辭、如是分別，若智見解脫方便，是名辭辯。復次應辯，應謂智，以如是智知，若智見解脫方便，是名應辯。復次法辯，若色受想行識、若苦集滅道，非義觸、非因觸、非緒觸、非緣觸，若於聖無漏智非比類智知相無餘，是名法辯。復次義辯，義觸、因觸、緒觸、緣觸，以此義若色受想行識、若苦集滅道，若於無漏智比類智知相無餘，是名義辯。復次辭辯，以得三辯：法辯、義辯、辭辯，若言語開解無礙無纏無滯、若契明了，若知見解脫方便，是名辭辯。復次應辯，以得三辯：法辯、義辯、辭辯，若隨開無礙無纏無邊無量無盡不可思議不可計數，若知見解脫方便，是名應辯。

復次法辯，法智是名法辯。復次義辯，比智是名義辯。復次若分別法不可思議，是名法辯。復次義辯，若思分別思義，是名義辯。何謂辯？辯謂緣智，謂智力。智謂勝智，謂金剛智、謂無餘智。如此四辯成就法方便、義方便、經方便、辭方便、應方便、過去方便、未來方便、過去未來方便。若彼成就此四辯，若有人欲盡此經義，無有是處。是名四辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次法辯，法智是名法辯。復次義辯，比智是名義辯。復次若分別法不可思議，是名法辯。復次義辯，若思分別思義，是名義辯。何謂辯？辯謂緣智，謂智力。智謂勝智，謂金剛智、謂無餘智。如此四辯成就法方便、義方便、經方便、辭方便、應方便、過去方便、未來方便、過去未來方便。若彼成就此四辯，若有人欲盡此經義，無有是處。是名四辯。

云何作智非離智？若非聖有報，是名作智非離智。云何離智非作智？若聖有報能斷煩惱，是名離智非作智。云何作離智？無一智若作若離。彼若作智非離智、離智非作，是名作離智。云何非作非離智？除作離智，若餘智，是名非作非離智。復次作智非離，若欲界有報，是名作智非離。云何離智非作？若聖有報，能斷煩惱，是名離智非作。復次作離智，若智生斷欲界煩惱，受色界無色界有，是名作離智。復次非作非離智，若智無報、若智聖有報非斷煩惱，是名非作非離智。有染無染、有扼無扼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何作智非離智？若非聖有報，是名作智非離智。云何離智非作智？若聖有報能斷煩惱，是名離智非作智。云何作離智？無一智若作若離。彼若作智非離智、離智非作，是名作離智。云何非作非離智？除作離智，若餘智，是名非作非離智。復次作智非離，若欲界有報，是名作智非離。云何離智非作？若聖有報，能斷煩惱，是名離智非作。復次作離智，若智生斷欲界煩惱，受色界無色界有，是名作離智。復次非作非離智，若智無報、若智聖有報非斷煩惱，是名非作非離智。有染無染、有扼無扼亦如是。

云何智果智非斷果智？若智生已，生智非斷煩惱，是名智果智非斷果智。云何斷果智非智果？若智生，斷煩惱非智生，是名斷果智非智果。云何智果斷果智？若智生已，智生斷煩惱，是名智果斷果智。云何非智果非斷果智？除智果斷果智，若餘智，是名非智果非斷果智。復次智果智非斷果，若智生，得非聖五通，若非聖五通或得若一若二，是名智果智非斷果。復次斷果智非智果，若智生，得斯陀含果，是名斷果智非智果。復次智果斷果智，若智生，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名智果斷果智。復次非智果非斷果智，若智無報、若智有報，非智生非能斷煩惱，是名非智果非斷果智。智果得果亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何智果智非斷果智？若智生已，生智非斷煩惱，是名智果智非斷果智。云何斷果智非智果？若智生，斷煩惱非智生，是名斷果智非智果。云何智果斷果智？若智生已，智生斷煩惱，是名智果斷果智。云何非智果非斷果智？除智果斷果智，若餘智，是名非智果非斷果智。復次智果智非斷果，若智生，得非聖五通，若非聖五通或得若一若二，是名智果智非斷果。復次斷果智非智果，若智生，得斯陀含果，是名斷果智非智果。復次智果斷果智，若智生，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名智果斷果智。復次非智果非斷果智，若智無報、若智有報，非智生非能斷煩惱，是名非智果非斷果智。智果得果亦如是。

云何盡智非覺？若智生，盡煩惱非覺智，除盡智，若餘智，是名盡智非覺。云何覺智非盡？若智生，得非聖五通或若一若二，是名覺智非盡。云何盡覺智？若智生，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名盡覺智。云何非盡非覺智？若無報、若智有報，非能斷煩惱非生智，是名非盡非覺智。解脫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何盡智非覺？若智生，盡煩惱非覺智，除盡智，若餘智，是名盡智非覺。云何覺智非盡？若智生，得非聖五通或若一若二，是名覺智非盡。云何盡覺智？若智生，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名盡覺智。云何非盡非覺智？若無報、若智有報，非能斷煩惱非生智，是名非盡非覺智。解脫亦如是。