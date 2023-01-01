舍利弗阿毘曇論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第八

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

非問分人品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非問分人品第三

凡夫人、非凡夫人。性人、聲聞人、菩薩人、緣覺人、正覺人。趣須陀洹果證人、須陀洹人。趣斯陀含果證人、斯陀含人。趣阿那含果證人、阿那含人。趣阿羅漢果證人、阿羅漢人。自足人、他足人。學人、無學人、非學人非無學人。正定人、邪定人、不定人。盲人、一眼人、二眼人。慈行人、悲行人、喜行人、捨行人。空行人、無相行人、無願行人。不惱行人。勝入行人、一切入行人。修八解脫人。六通人。五此竟人、五彼竟人。一分解脫人、二分解脫人。慧解脫人、身證人、見得人、信解脫人、堅信人、堅法人。斷五支人。六支成就人。一護人。四依人。滅異緣實人。求最勝人。不濁想人。除身行人。心善解脫人、慧善解脫人。共解脫人、非共解脫人。有退人、無退人。思有人。微護人。思不退不思退人。護不退不護退人。有緣射人。法不發起人。住劫人。首等人。度塹人、壞塹人。乘進人。無沾污人。惰慢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人、非凡夫人。性人、聲聞人、菩薩人、緣覺人、正覺人。趣須陀洹果證人、須陀洹人。趣斯陀含果證人、斯陀含人。趣阿那含果證人、阿那含人。趣阿羅漢果證人、阿羅漢人。自足人、他足人。學人、無學人、非學人非無學人。正定人、邪定人、不定人。盲人、一眼人、二眼人。慈行人、悲行人、喜行人、捨行人。空行人、無相行人、無願行人。不惱行人。勝入行人、一切入行人。修八解脫人。六通人。五此竟人、五彼竟人。一分解脫人、二分解脫人。慧解脫人、身證人、見得人、信解脫人、堅信人、堅法人。斷五支人。六支成就人。一護人。四依人。滅異緣實人。求最勝人。不濁想人。除身行人。心善解脫人、慧善解脫人。共解脫人、非共解脫人。有退人、無退人。思有人。微護人。思不退不思退人。護不退不護退人。有緣射人。法不發起人。住劫人。首等人。度塹人、壞塹人。乘進人。無沾污人。惰慢人。

云何凡夫人？若人未上正決定，是名凡夫人。云何非凡夫人？若人上正決定，是名非凡夫人。復次凡夫人，若人未得正決定，是名凡夫人。復次非凡夫人，若人得正決定，是名非凡夫人。復次凡夫人，若人未得，聖五根未曾得，是名凡夫人。復次非凡夫人？若人得，聖五根曾得，是名非凡夫人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何凡夫人？若人未上正決定，是名凡夫人。云何非凡夫人？若人上正決定，是名非凡夫人。復次凡夫人，若人未得正決定，是名凡夫人。復次非凡夫人，若人得正決定，是名非凡夫人。復次凡夫人，若人未得，聖五根未曾得，是名凡夫人。復次非凡夫人？若人得，聖五根曾得，是名非凡夫人。

云何性人？若人次第住凡夫勝法，若法即滅上正決定，是名性人。云何性人？若人成就性法。何等性法？若無常苦空無我。思惟涅槃寂滅，不定心未上正決定如實人，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、意識界意界，若如實身戒口戒，是名性法。若人此法成就，是名性人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何性人？若人次第住凡夫勝法，若法即滅上正決定，是名性人。云何性人？若人成就性法。何等性法？若無常苦空無我。思惟涅槃寂滅，不定心未上正決定如實人，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、意識界意界，若如實身戒口戒，是名性法。若人此法成就，是名性人。

云何聲聞人？若人從他聞、受他教、請他說、聽他法，非自思、非自覺、非自觀上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名聲聞人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聲聞人？若人從他聞、受他教、請他說、聽他法，非自思、非自覺、非自觀上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名聲聞人。

云何菩薩人？若人三十二相成就，不從他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思、自覺、自觀，於一切法知見無礙，當得自力自在豪尊勝貴自在，當得知見無上正覺，當成就如來十力四無所畏、成就大慈轉於法輪，是名菩薩人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩人？若人三十二相成就，不從他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思、自覺、自觀，於一切法知見無礙，當得自力自在豪尊勝貴自在，當得知見無上正覺，當成就如來十力四無所畏、成就大慈轉於法輪，是名菩薩人。

云何緣覺人？若人三十二相不成就，彼不從他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思、自覺、自觀上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，於一切法非無礙知見、非得自在、非得由力自在、非豪尊勝貴自在、非知見無上最勝正覺、非成就如來十力四無所畏大慈轉於法輪，是名緣覺人。云何緣覺人？若人三十二相不成就，亦不從他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思自覺自觀上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，於一切法心無礙知見，心得自在、心得由力自在、心豪尊勝貴自在，非知見無上最勝正覺、非成就如來十力四無所畏大慈轉於法輪，是名緣覺人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何緣覺人？若人三十二相不成就，彼不從他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思、自覺、自觀上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，於一切法非無礙知見、非得自在、非得由力自在、非豪尊勝貴自在、非知見無上最勝正覺、非成就如來十力四無所畏大慈轉於法輪，是名緣覺人。云何緣覺人？若人三十二相不成就，亦不從他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思自覺自觀上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，於一切法心無礙知見，心得自在、心得由力自在、心豪尊勝貴自在，非知見無上最勝正覺、非成就如來十力四無所畏大慈轉於法輪，是名緣覺人。

云何正覺人？若人三十二相成就，不從他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思自覺自觀，於一切法知見無礙，得由力自在，豪尊勝貴自在，知見無上最勝正覺成就，如來十力四無所畏成就，大慈成就，自在轉於法輪，是名正覺人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何正覺人？若人三十二相成就，不從他聞、不受他教、不請他說、不聽他法，自思自覺自觀，於一切法知見無礙，得由力自在，豪尊勝貴自在，知見無上最勝正覺成就，如來十力四無所畏成就，大慈成就，自在轉於法輪，是名正覺人。

云何趣須陀洹果證人？若人得證須陀洹果道，未得須陀洹果未觸未證，是名趣須陀洹果證人。云何須陀洹人？若人須陀洹果觸證，已於果住，未得上道，趣斯陀含果，是名須陀洹人。云何趣斯陀含果證人？若人得證斯陀含果道，未得斯陀含果觸證，是名趣斯陀含果證人。云何斯陀含人？若人得斯陀含果觸證已，於彼果住，未得上道，趣阿那含果，是名斯陀含人。云何趣阿那含果證人？若人得證阿那含果道，未得阿那含果未觸證，是名趣阿那含果證人。云何阿那含人？若人得阿那含果觸證，已於果住，未得上道，趣阿羅漢果，是名阿那含人。云何趣阿羅漢果證人？若人得證阿羅漢果道，未得阿羅漢未觸證，是名趣阿羅漢果證人。云何阿羅漢人？若人得阿羅漢果道觸證已，是名阿羅漢人。復次趣須陀洹果證人，堅信、堅法，是名趣須陀洹果證人。云何須陀洹人？若人見斷三煩惱，身見、疑、戒取，以聖道一時俱斷彼煩惱，於彼斷住，未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷，是名須陀洹人。復次趣斯陀含果證人，若人見斷三煩惱，身見、疑、戒取，以聖道一時俱斷彼煩惱已，得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷，是名趣斯陀含果證人。復次斯陀含人，若人見斷三煩惱，身見、疑、戒取，以聖道一時俱斷已，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷，於彼斷住，未得上道，餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷，是名斯陀含人。復次趣阿那含果證人，若人見斷三煩惱，身見、疑、戒取，以聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱聖道一時俱斷，得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷，是名趣阿那含果人。復次阿那含人，若五下分煩惱斷，身見、疑、戒取、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，於彼斷住，未得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷，是名阿那含人。復次趣阿羅漢果證人，若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒取、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷，是名趣阿羅漢果證人。復次阿羅漢人，若人思惟斷色行煩惱、無色行煩惱無餘斷，是名阿羅漢人。復次阿羅漢人，若人一切煩惱斷，是名阿羅漢人。一切煩惱盡阿羅漢果，若人得觸證，是名阿羅漢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何趣須陀洹果證人？若人得證須陀洹果道，未得須陀洹果未觸未證，是名趣須陀洹果證人。云何須陀洹人？若人須陀洹果觸證，已於果住，未得上道，趣斯陀含果，是名須陀洹人。云何趣斯陀含果證人？若人得證斯陀含果道，未得斯陀含果觸證，是名趣斯陀含果證人。云何斯陀含人？若人得斯陀含果觸證已，於彼果住，未得上道，趣阿那含果，是名斯陀含人。云何趣阿那含果證人？若人得證阿那含果道，未得阿那含果未觸證，是名趣阿那含果證人。云何阿那含人？若人得阿那含果觸證，已於果住，未得上道，趣阿羅漢果，是名阿那含人。云何趣阿羅漢果證人？若人得證阿羅漢果道，未得阿羅漢未觸證，是名趣阿羅漢果證人。云何阿羅漢人？若人得阿羅漢果道觸證已，是名阿羅漢人。復次趣須陀洹果證人，堅信、堅法，是名趣須陀洹果證人。云何須陀洹人？若人見斷三煩惱，身見、疑、戒取，以聖道一時俱斷彼煩惱，於彼斷住，未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷，是名須陀洹人。復次趣斯陀含果證人，若人見斷三煩惱，身見、疑、戒取，以聖道一時俱斷彼煩惱已，得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷，是名趣斯陀含果證人。復次斯陀含人，若人見斷三煩惱，身見、疑、戒取，以聖道一時俱斷已，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷，於彼斷住，未得上道，餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷，是名斯陀含人。復次趣阿那含果證人，若人見斷三煩惱，身見、疑、戒取，以聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱聖道一時俱斷，得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷，是名趣阿那含果人。復次阿那含人，若五下分煩惱斷，身見、疑、戒取、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，於彼斷住，未得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷，是名阿那含人。復次趣阿羅漢果證人，若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒取、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷，是名趣阿羅漢果證人。復次阿羅漢人，若人思惟斷色行煩惱、無色行煩惱無餘斷，是名阿羅漢人。復次阿羅漢人，若人一切煩惱斷，是名阿羅漢人。一切煩惱盡阿羅漢果，若人得觸證，是名阿羅漢人。

云何自足人？如世尊說：世二人難得。何等二？自足、他足。云何他足？若人施沙門婆羅門、貪無厭人、貧窮乞匃人，飲食車乘衣服、香花塗香、床褥臥具舍宅、依止燈明，是名他足人。云何自足人？若比丘有漏盡，乃至所作已辦更不還有，是名自足人。如是二人誰？所說如來性。因曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何自足人？如世尊說：世二人難得。何等二？自足、他足。云何他足？若人施沙門婆羅門、貪無厭人、貧窮乞匃人，飲食車乘衣服、香花塗香、床褥臥具舍宅、依止燈明，是名他足人。云何自足人？若比丘有漏盡，乃至所作已辦更不還有，是名自足人。如是二人誰？所說如來性。因曰：

「稱自足他足， 世間甚希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稱自足他足， 世間甚希有，

施者如清池， 常住淨戒身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施者如清池， 常住淨戒身，

又能施飲食， 是人甚難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能施飲食， 是人甚難得。

離欲斷瞋恚， 滅癡得無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲斷瞋恚， 滅癡得無漏，

聖法以自足， 是人甚難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖法以自足， 是人甚難得。」

云何學人？趣須陀洹果證人、須陀洹人、趣斯陀含果證人、斯陀含人、趣阿那含果證人、阿那含人、趣阿羅漢果證人，是名學人。云何無學人？阿羅漢，是名無學人。云何非學非無學人？凡夫人，是名非學非無學人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學人？趣須陀洹果證人、須陀洹人、趣斯陀含果證人、斯陀含人、趣阿那含果證人、阿那含人、趣阿羅漢果證人，是名學人。云何無學人？阿羅漢，是名無學人。云何非學非無學人？凡夫人，是名非學非無學人。

云何正定人？若人上正決定，是名正定人。云何邪定人？若人入邪定，是名邪定人。云何不定人？若人不上正決定、不入邪定，是名不定人。云何正定人？若人得正決定，是名正定人。云何邪定人？若人得邪定，是名邪定人。云何不定人？若人不得正決定、不得邪定，是名不定人。云何正定人？若人得，聖五根已曾得，是名正定人。云何邪定人？若人作五無間業，成就已未受報；於五無間業成就，若一若二未受報，是名邪定人。云何不定人？若人未得，聖五根未曾得，不作五無間業，不成就不受報，於五無間業不成就，若一若二不受報，是名不定人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何正定人？若人上正決定，是名正定人。云何邪定人？若人入邪定，是名邪定人。云何不定人？若人不上正決定、不入邪定，是名不定人。云何正定人？若人得正決定，是名正定人。云何邪定人？若人得邪定，是名邪定人。云何不定人？若人不得正決定、不得邪定，是名不定人。云何正定人？若人得，聖五根已曾得，是名正定人。云何邪定人？若人作五無間業，成就已未受報；於五無間業成就，若一若二未受報，是名邪定人。云何不定人？若人未得，聖五根未曾得，不作五無間業，不成就不受報，於五無間業不成就，若一若二不受報，是名不定人。

云何盲人？若人成就眼，未得財寶能得、得已弘廣，無如是眼；若人成就眼，未生善法能生、生已弘廣，無如是眼，是名盲人。云何一眼人？如人成就眼，未得財寶能得、得已弘廣，有如是眼；如人成就眼，未生善法能生、生已弘廣，無如是眼，是名一眼人。云何二眼人？若人成就眼，未得財寶能得、得已弘廣，有如是眼；如人成就眼，未生善法能生、生已弘廣，有如是眼，是名二眼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何盲人？若人成就眼，未得財寶能得、得已弘廣，無如是眼；若人成就眼，未生善法能生、生已弘廣，無如是眼，是名盲人。云何一眼人？如人成就眼，未得財寶能得、得已弘廣，有如是眼；如人成就眼，未生善法能生、生已弘廣，無如是眼，是名一眼人。云何二眼人？若人成就眼，未得財寶能得、得已弘廣，有如是眼；如人成就眼，未生善法能生、生已弘廣，有如是眼，是名二眼人。

云何慈行人？若人得慈解心，多行是行，是名慈行人。云何悲行人？若人得悲解心，多行是行，是名悲行人。云何喜行人？若人得喜解心，多行是行，是名喜行人。云何捨行人？若人得捨解心，多行是行，是名捨行人。復次慈行人，若人得慈解調心已、修行柔軟已，次第上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名慈行人。復次悲行人，若人得悲解調心已、修行柔軟已，次第上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、得阿羅漢果，是名悲行人。復次喜行人，若人得喜解調心已、修行柔軟已，次第上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名喜行人。云何捨行人？若人得捨解調心已、修行柔軟已，次第上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名捨行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何慈行人？若人得慈解心，多行是行，是名慈行人。云何悲行人？若人得悲解心，多行是行，是名悲行人。云何喜行人？若人得喜解心，多行是行，是名喜行人。云何捨行人？若人得捨解心，多行是行，是名捨行人。復次慈行人，若人得慈解調心已、修行柔軟已，次第上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名慈行人。復次悲行人，若人得悲解調心已、修行柔軟已，次第上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、得阿羅漢果，是名悲行人。復次喜行人，若人得喜解調心已、修行柔軟已，次第上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名喜行人。云何捨行人？若人得捨解調心已、修行柔軟已，次第上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名捨行人。

云何空行人？若人得空定，多行是行，是名空行人。云何無相行人？若人得無相定，多行是行，是名無相行人。云何無願行人？若人得無願定，多行是行，是名無願行人。復次空行人，若人得空行，上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名空行人。復次無相行人，若人得無相定，上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名無相行人。云何無願行人？若人得無願定，上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名無願行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何空行人？若人得空定，多行是行，是名空行人。云何無相行人？若人得無相定，多行是行，是名無相行人。云何無願行人？若人得無願定，多行是行，是名無願行人。復次空行人，若人得空行，上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名空行人。復次無相行人，若人得無相定，上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名無相行人。云何無願行人？若人得無願定，上正決定，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名無願行人。

云何無惱行人？若人得無惱法。何等無惱法？謂若人知勸讚、知不勸讚。知勸讚不勸讚已，非勸讚非不勸讚，說法明了、知法明了。知法已內樂精進，背不說惡、面不讚善，稱滿說法非不稱滿，不必顧方語、不是非人禮，隨方說法。復次修根、力、覺、禪、解脫定，修已得聖無漏捨，若捨則應法律。不行欲樂凡夫卑行、不行非聖無義苦行，常捨二邊入應中道行，知勸讚、知不勸讚。知勸讚非不勸讚已，不勸讚非不勸讚，說法明了、知法明了。知法已內樂精進，背處不說惡、面前不讚善，稱滿說法非不稱滿，不必顧方語、不是非人禮，隨方而說法，無惱害離惱，於惱解脫入無惱法。復次此是彼人數共制，名無惱。是名無惱行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無惱行人？若人得無惱法。何等無惱法？謂若人知勸讚、知不勸讚。知勸讚不勸讚已，非勸讚非不勸讚，說法明了、知法明了。知法已內樂精進，背不說惡、面不讚善，稱滿說法非不稱滿，不必顧方語、不是非人禮，隨方說法。復次修根、力、覺、禪、解脫定，修已得聖無漏捨，若捨則應法律。不行欲樂凡夫卑行、不行非聖無義苦行，常捨二邊入應中道行，知勸讚、知不勸讚。知勸讚非不勸讚已，不勸讚非不勸讚，說法明了、知法明了。知法已內樂精進，背處不說惡、面前不讚善，稱滿說法非不稱滿，不必顧方語、不是非人禮，隨方而說法，無惱害離惱，於惱解脫入無惱法。復次此是彼人數共制，名無惱。是名無惱行人。

云何勝入行人？若人得八勝入，多行是行，是名勝入行人。云何一切入行人？若人得十一切入，多行是行，是名一切入行人。云何修八解脫人？若人得八解脫，多行是行，是名修八解脫人。云何六通人？若人六通成就，多行是行，是名六通人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何勝入行人？若人得八勝入，多行是行，是名勝入行人。云何一切入行人？若人得十一切入，多行是行，是名一切入行人。云何修八解脫人？若人得八解脫，多行是行，是名修八解脫人。云何六通人？若人六通成就，多行是行，是名六通人。

云何五此竟人？七生人、家家人、斯陀含人、一種人、若現身得阿羅漢人。云何七生人？須陀洹，是名七生人。復次七生人，若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷。於彼斷住，未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷作業，必當生受七天七人身，受行七天七人身已盡苦邊，是名七生人。云何家家人？若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷作業，必當生或受二三人身，彼或受行二三人身已盡苦邊，是名家家人。復次家家人，若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未如斯陀含作業，必當生或受二三人身，受行二三人身已盡苦邊，是名家家人。云何斯陀含人？若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，以聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷，於彼斷住，未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷作業，必當生受一天一人身，受行一天一人身已盡苦邊，是名斯陀含人。復次斯陀含人，若人見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，以聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷，過家家人，非如一種人作業，必當生受一天一人身，受行一天一人身已盡苦邊，是名斯陀含人。云何一種人？若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，以聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷，以聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷作業，必當生受一人身，受行一人身已盡苦邊，是名一種人。復次一種人，若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚多斷過斯陀含，非如阿那含作業，必當生受一人身，受行一人身已盡苦邊，是名一種人。云何現身得阿羅漢人？若人以我分身，若長若幼上正決定，此人此生我分身此長此幼，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、得阿羅漢果，是名現身得阿羅漢果人。是名五此竟人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五此竟人？七生人、家家人、斯陀含人、一種人、若現身得阿羅漢人。云何七生人？須陀洹，是名七生人。復次七生人，若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷。於彼斷住，未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷作業，必當生受七天七人身，受行七天七人身已盡苦邊，是名七生人。云何家家人？若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷作業，必當生或受二三人身，彼或受行二三人身已盡苦邊，是名家家人。復次家家人，若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未如斯陀含作業，必當生或受二三人身，受行二三人身已盡苦邊，是名家家人。云何斯陀含人？若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，以聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷，於彼斷住，未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷作業，必當生受一天一人身，受行一天一人身已盡苦邊，是名斯陀含人。復次斯陀含人，若人見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，以聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷，過家家人，非如一種人作業，必當生受一天一人身，受行一天一人身已盡苦邊，是名斯陀含人。云何一種人？若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，以聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷，以聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷作業，必當生受一人身，受行一人身已盡苦邊，是名一種人。復次一種人，若人見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，思惟斷欲愛瞋恚多斷過斯陀含，非如阿那含作業，必當生受一人身，受行一人身已盡苦邊，是名一種人。云何現身得阿羅漢人？若人以我分身，若長若幼上正決定，此人此生我分身此長此幼，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、得阿羅漢果，是名現身得阿羅漢果人。是名五此竟人。

云何五彼竟人？中般涅槃人、速般涅槃人、無行般涅槃人、有行般涅槃人、上流般涅槃人。云何中般涅槃人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，彼聖五根利用最勝，信根、進根、念根、定根、慧根，若此道樂速解、若修彼道已，得阿羅漢果。彼有留難，現身不得阿羅漢果，或多諸緣行慈愍親屬，宿業必當生受一天身，於彼有不適意、生不適意、住不適意、行不適意，於彼天身中般涅槃。何謂中般涅槃？於欲界命終，若生色界天上，於彼天壽中於彼斷法中般涅槃，是名中般涅槃。復次此是彼人數共制，名中般涅槃，是名中般涅槃人。云何速般涅槃人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，此聖五根利，不如中般涅槃。何等五？信根、進根、念根、定根、慧根。若此道苦速解、若修彼道得阿羅漢果。彼有留難，現身不得阿羅漢果，以多諸緣行慈愍親屬，由宿業必受一天身，於彼有不適意、生不適意、住不適意、行不適意，於彼天身速般涅槃。何謂速般涅槃？欲界命終生色界天上，彼天壽少樂多離速般涅槃，是名速般涅槃。復次此是彼人數共制，名速般涅槃人，是名速般涅槃人。云何無行般涅槃人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，此聖五根軟。何等五？信根、進根、定根、慧根、念根。若此道樂難解、若修彼道得阿羅漢果。彼有留難，現身不得阿羅漢果，以多諸緣行慈愍親屬，由宿業必當生受一天身。彼有適意、生適意、住不適意、行不適意，於彼天身無行般涅槃。何謂無行般涅槃？欲界命終若生色界天上，於彼無行得無間道，得已即於彼間般涅槃，是名無行般涅槃。復次此是彼人數共制，名無行般涅槃，是名無行般涅槃人。云何有行般涅槃人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，若此聖五根軟。何等五？信根、進根、念根、定根、慧根。若此道苦難解、若修彼道已得阿羅漢果。彼有留難，現身不得阿羅漢果，以多諸緣業行慈愍親屬，由宿業必當生受一天身，彼有適意、生適意、住適意、行不適意，於彼天身有行般涅槃。何謂有行般涅槃？欲界命終若生色界天上，彼有行難得無間道，得已便於彼般涅槃，是名有行般涅槃。復次此是彼人數共制，名有行般涅槃，是名有行般涅槃人。云何上流至阿迦膩吒人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，此聖五根最軟。何等五？信根、進根、念根、定根、慧根。若此道或樂難解、或苦難解，修彼道已得阿羅漢果。彼有留難，現身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五彼竟人？中般涅槃人、速般涅槃人、無行般涅槃人、有行般涅槃人、上流般涅槃人。云何中般涅槃人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，彼聖五根利用最勝，信根、進根、念根、定根、慧根，若此道樂速解、若修彼道已，得阿羅漢果。彼有留難，現身不得阿羅漢果，或多諸緣行慈愍親屬，宿業必當生受一天身，於彼有不適意、生不適意、住不適意、行不適意，於彼天身中般涅槃。何謂中般涅槃？於欲界命終，若生色界天上，於彼天壽中於彼斷法中般涅槃，是名中般涅槃。復次此是彼人數共制，名中般涅槃，是名中般涅槃人。云何速般涅槃人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，此聖五根利，不如中般涅槃。何等五？信根、進根、念根、定根、慧根。若此道苦速解、若修彼道得阿羅漢果。彼有留難，現身不得阿羅漢果，以多諸緣行慈愍親屬，由宿業必受一天身，於彼有不適意、生不適意、住不適意、行不適意，於彼天身速般涅槃。何謂速般涅槃？欲界命終生色界天上，彼天壽少樂多離速般涅槃，是名速般涅槃。復次此是彼人數共制，名速般涅槃人，是名速般涅槃人。云何無行般涅槃人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，此聖五根軟。何等五？信根、進根、定根、慧根、念根。若此道樂難解、若修彼道得阿羅漢果。彼有留難，現身不得阿羅漢果，以多諸緣行慈愍親屬，由宿業必當生受一天身。彼有適意、生適意、住不適意、行不適意，於彼天身無行般涅槃。何謂無行般涅槃？欲界命終若生色界天上，於彼無行得無間道，得已即於彼間般涅槃，是名無行般涅槃。復次此是彼人數共制，名無行般涅槃，是名無行般涅槃人。云何有行般涅槃人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，若此聖五根軟。何等五？信根、進根、念根、定根、慧根。若此道苦難解、若修彼道已得阿羅漢果。彼有留難，現身不得阿羅漢果，以多諸緣業行慈愍親屬，由宿業必當生受一天身，彼有適意、生適意、住適意、行不適意，於彼天身有行般涅槃。何謂有行般涅槃？欲界命終若生色界天上，彼有行難得無間道，得已便於彼般涅槃，是名有行般涅槃。復次此是彼人數共制，名有行般涅槃，是名有行般涅槃人。云何上流至阿迦膩吒人？若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，以聖道一時俱斷，此聖五根最軟。何等五？信根、進根、念根、定根、慧根。若此道或樂難解、或苦難解，修彼道已得阿羅漢果。彼有留難，現身

不得阿羅漢果，以多諸緣行慈愍親屬，由宿業必當生受五天身，於彼天上有適意、生適意、住適意、行適意。此若命終，上流至阿迦膩吒。何謂上流至阿迦膩吒？於欲界命終，生色界無勝天中，如彼天壽住。彼天壽住已，彼命終轉生無熱天中。生無熱天中已，彼命終轉生善見天中。生善見天中已，彼命終轉生如妙善見天中。生如妙善見天中已，彼命終轉生阿迦膩吒天中，如彼天壽住。如彼天壽住已，逮無間道得阿羅漢果。得阿羅漢果已，即於彼般涅槃，是名上流至阿迦膩吒。復次此是彼人數共制，名上流至阿迦膩吒，是名上流至阿迦膩吒人。是名五彼竟人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得阿羅漢果，以多諸緣行慈愍親屬，由宿業必當生受五天身，於彼天上有適意、生適意、住適意、行適意。此若命終，上流至阿迦膩吒。何謂上流至阿迦膩吒？於欲界命終，生色界無勝天中，如彼天壽住。彼天壽住已，彼命終轉生無熱天中。生無熱天中已，彼命終轉生善見天中。生善見天中已，彼命終轉生如妙善見天中。生如妙善見天中已，彼命終轉生阿迦膩吒天中，如彼天壽住。如彼天壽住已，逮無間道得阿羅漢果。得阿羅漢果已，即於彼般涅槃，是名上流至阿迦膩吒。復次此是彼人數共制，名上流至阿迦膩吒，是名上流至阿迦膩吒人。是名五彼竟人。

云何一分解脫人？若人先學時得八解脫、滅盡定，非後無學時得八解脫、滅盡定；後無學時得八解脫；滅盡定，非學時得八解脫、滅盡定，是名一分解脫人。云何二分解脫人？若人學時得八解脫、滅盡定，後無學時亦得八解脫，滅盡定，是名二分解脫人。復次一分解脫人，若人盡智生非無生智，是名一分解脫人。復次二分解脫人，若盡智生、無生智生，是名二分解脫人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一分解脫人？若人先學時得八解脫、滅盡定，非後無學時得八解脫、滅盡定；後無學時得八解脫；滅盡定，非學時得八解脫、滅盡定，是名一分解脫人。云何二分解脫人？若人學時得八解脫、滅盡定，後無學時亦得八解脫，滅盡定，是名二分解脫人。復次一分解脫人，若人盡智生非無生智，是名一分解脫人。復次二分解脫人，若盡智生、無生智生，是名二分解脫人。

云何慧解脫人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸，行見慧斷有漏，是名慧解脫人。云何身證人？若人寂靜解脫過色無色，修身觸行，非慧見斷有漏，是名身證人。云何見得人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸行、非慧見斷有漏，如世尊所流布法，多用慧擇行，是名見得人。云何信解脫人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸行、非慧見斷有漏，如世尊所流布法，以慧擇行不及、見得，是名信解脫人。云何見得人？若人得堅法，上正決定，得須陀洹果、得斯陀含果、得阿那含果，未得八解脫、滅盡定，是名見得人。云何信解脫人？若人得堅信，上正決定，得須陀洹果、得斯陀含果、得阿那含果，未得八解脫、滅盡定，是名信解脫人。云何堅信人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸行、非慧見斷有漏，彼信受於世尊，是名堅信解脫人。云何堅法人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸行、非慧見斷有漏，如世尊所流布法，慧觀而堪忍，是名堅法人。云何堅信人？若人性好信多信，上正決定，未得四沙門果一一觸證，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果。彼於五根，信根多、餘四根少，未得八解脫、滅盡定，是名堅信人。云何堅法人？若人性好擇法多擇法，上正決定，未得四沙門果一一觸證，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果。彼於此五根，慧根多、餘四根少，未得八解脫、滅盡定，是名堅法人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何慧解脫人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸，行見慧斷有漏，是名慧解脫人。云何身證人？若人寂靜解脫過色無色，修身觸行，非慧見斷有漏，是名身證人。云何見得人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸行、非慧見斷有漏，如世尊所流布法，多用慧擇行，是名見得人。云何信解脫人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸行、非慧見斷有漏，如世尊所流布法，以慧擇行不及、見得，是名信解脫人。云何見得人？若人得堅法，上正決定，得須陀洹果、得斯陀含果、得阿那含果，未得八解脫、滅盡定，是名見得人。云何信解脫人？若人得堅信，上正決定，得須陀洹果、得斯陀含果、得阿那含果，未得八解脫、滅盡定，是名信解脫人。云何堅信人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸行、非慧見斷有漏，彼信受於世尊，是名堅信解脫人。云何堅法人？若人寂靜解脫過色無色，彼非身觸行、非慧見斷有漏，如世尊所流布法，慧觀而堪忍，是名堅法人。云何堅信人？若人性好信多信，上正決定，未得四沙門果一一觸證，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果。彼於五根，信根多、餘四根少，未得八解脫、滅盡定，是名堅信人。云何堅法人？若人性好擇法多擇法，上正決定，未得四沙門果一一觸證，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果。彼於此五根，慧根多、餘四根少，未得八解脫、滅盡定，是名堅法人。

云何斷五支人？若人五蓋斷，欲愛蓋、瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋，是名斷五支人。復次斷五支人，若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，是名斷五支人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何斷五支人？若人五蓋斷，欲愛蓋、瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋，是名斷五支人。復次斷五支人，若人五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，是名斷五支人。

云何六支成就人？若人六捨成就，彼眼見色無憂無喜捨行念知，耳聞聲、鼻嗅香、舌甞味、身覺觸、意知法，無憂無喜捨行念知，是名六支成就人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六支成就人？若人六捨成就，彼眼見色無憂無喜捨行念知，耳聞聲、鼻嗅香、舌甞味、身覺觸、意知法，無憂無喜捨行念知，是名六支成就人。

云何一護人？若人以念護心成就，是名一護人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一護人？若人以念護心成就，是名一護人。

云何四依人？若人知堪忍、知親近、知離、知捨，是名四依人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四依人？若人知堪忍、知親近、知離、知捨，是名四依人。

云何滅異緣實人？若人於此外，或有沙門婆羅門異緣見我世常，此見實餘虛妄；我世非常，此實餘虛妄；我世常非常，此實餘虛妄；我世非常非非常，此實餘虛妄。我世有邊，此實餘虛妄；我世無邊，此實餘虛妄；我世有邊無邊，此實餘虛妄；我世非有邊非無邊，此實餘虛妄。身是命，此實餘虛妄；命是身，此實餘虛妄；身異命異，此實餘虛妄；無命無身，此實餘虛妄。有如去涅槃，此實餘虛妄；無如去涅槃，此實餘虛妄；有如去不如去涅槃，此實餘虛妄；有如去非不如去涅槃，此實餘虛妄。於彼一切滅害捨解吐出離盡已，是名滅異緣實人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何滅異緣實人？若人於此外，或有沙門婆羅門異緣見我世常，此見實餘虛妄；我世非常，此實餘虛妄；我世常非常，此實餘虛妄；我世非常非非常，此實餘虛妄。我世有邊，此實餘虛妄；我世無邊，此實餘虛妄；我世有邊無邊，此實餘虛妄；我世非有邊非無邊，此實餘虛妄。身是命，此實餘虛妄；命是身，此實餘虛妄；身異命異，此實餘虛妄；無命無身，此實餘虛妄。有如去涅槃，此實餘虛妄；無如去涅槃，此實餘虛妄；有如去不如去涅槃，此實餘虛妄；有如去非不如去涅槃，此實餘虛妄。於彼一切滅害捨解吐出離盡已，是名滅異緣實人。

云何求最勝人？若人欲求斷、有求斷，求梵淨行，所作已竟。何謂欲求？欲界未覺未知、欲界未斷法，若欲界陰界入、若色聲香味觸，若眾生若法，若求彼悕望聚集盡求愛求已，悕望已聚集盡求已，是名欲求。云何有求？色界無色界未覺未知、色界無色界未斷，若色界無色界陰界入、若禪若解脫、若定若三摩跋提，若求此悕望聚集盡求愛求已，悕望已聚集盡求已，是名有求。云何求梵淨行？謂八聖。若求彼悕望聚集盡求愛求已，悕望已聚集盡求已，是名求梵淨行人。若人欲求斷、有求斷，求梵淨行，所作已竟，是名求最勝人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何求最勝人？若人欲求斷、有求斷，求梵淨行，所作已竟。何謂欲求？欲界未覺未知、欲界未斷法，若欲界陰界入、若色聲香味觸，若眾生若法，若求彼悕望聚集盡求愛求已，悕望已聚集盡求已，是名欲求。云何有求？色界無色界未覺未知、色界無色界未斷，若色界無色界陰界入、若禪若解脫、若定若三摩跋提，若求此悕望聚集盡求愛求已，悕望已聚集盡求已，是名有求。云何求梵淨行？謂八聖。若求彼悕望聚集盡求愛求已，悕望已聚集盡求已，是名求梵淨行人。若人欲求斷、有求斷，求梵淨行，所作已竟，是名求最勝人。

云何不濁想人？濁想謂欲想、瞋想、害想。不濁想謂出想、不瞋恚想、非害想。若人捨欲想憶念出想、捨瞋恚想憶念非瞋恚想、捨害想憶念非害想，是名不濁想人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不濁想人？濁想謂欲想、瞋想、害想。不濁想謂出想、不瞋恚想、非害想。若人捨欲想憶念出想、捨瞋恚想憶念非瞋恚想、捨害想憶念非害想，是名不濁想人。

云何除身行人？身謂出息入息。彼若入於寂靜滅除，是名除身行人。復次除身行人，若此比丘斷苦斷樂先滅憂喜想，不苦不樂捨念清淨，成就於四禪行，是名除身行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何除身行人？身謂出息入息。彼若入於寂靜滅除，是名除身行人。復次除身行人，若此比丘斷苦斷樂先滅憂喜想，不苦不樂捨念清淨，成就於四禪行，是名除身行人。

云何心善解脫人？若人於欲心解脫、瞋恚愚癡心解脫，是名心善解脫人。云何慧善解脫人？若人自知法，我欲斷必不生、瞋恚愚癡斷必不生，是名慧善解脫人。云何心善解脫人？若人心解脫欲，無欲得觸證已，是名心善解脫人。云何慧善解脫人？若人離無明，慧解脫得觸證已，是名慧善解脫人。云何心善解脫人？若人盡智生非無生智，是名心善解脫人。云何慧善解脫人？若人盡智生及無生智，是名慧善解脫人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心善解脫人？若人於欲心解脫、瞋恚愚癡心解脫，是名心善解脫人。云何慧善解脫人？若人自知法，我欲斷必不生、瞋恚愚癡斷必不生，是名慧善解脫人。云何心善解脫人？若人心解脫欲，無欲得觸證已，是名心善解脫人。云何慧善解脫人？若人離無明，慧解脫得觸證已，是名慧善解脫人。云何心善解脫人？若人盡智生非無生智，是名心善解脫人。云何慧善解脫人？若人盡智生及無生智，是名慧善解脫人。

云何共解脫人？若人於共解脫心住發起，是名共解脫人。云何不共解脫人？若人不共解脫心住不發起，是名不共解脫人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共解脫人？若人於共解脫心住發起，是名共解脫人。云何不共解脫人？若人不共解脫心住不發起，是名不共解脫人。

云何有退人？若人於共解脫心住發起，彼有共解脫心退變，是名有退人。云何無退人？若人於不共解脫心住不變起，彼非有共解脫心不退變，是名無退人。云何思有人？若人於共解脫心住發起，彼有思有於共解脫心，令我不終不退不變，是名思有人。云何有微護人？若人於共解脫心住發起，彼若護，令我於共解脫心不退不變。彼於共解脫心不退不變，是名微護人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有退人？若人於共解脫心住發起，彼有共解脫心退變，是名有退人。云何無退人？若人於不共解脫心住不變起，彼非有共解脫心不退變，是名無退人。云何思有人？若人於共解脫心住發起，彼有思有於共解脫心，令我不終不退不變，是名思有人。云何有微護人？若人於共解脫心住發起，彼若護，令我於共解脫心不退不變。彼於共解脫心不退不變，是名微護人。

云何或有人若思不退、不思便退？若人於共解脫心住發起，彼若思害我，令我於共解脫心不退不變。彼於共解脫心不退不變、不思害我，令我於共解脫心不退不變。彼於共解脫退變，是名或有人思不退、不思便退人。云何或有人若微護不退、不微護便退？若人於共解脫心住發起，彼若護，令我於共解脫心不退不變，便於共解脫心不退不變。若不護，令我於共解脫心不退不變，彼於共解脫心不退不變，彼於共解脫心退變，是名或有人微護不退、不微護便退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何或有人若思不退、不思便退？若人於共解脫心住發起，彼若思害我，令我於共解脫心不退不變。彼於共解脫心不退不變、不思害我，令我於共解脫心不退不變。彼於共解脫退變，是名或有人思不退、不思便退人。云何或有人若微護不退、不微護便退？若人於共解脫心住發起，彼若護，令我於共解脫心不退不變，便於共解脫心不退不變。若不護，令我於共解脫心不退不變，彼於共解脫心不退不變，彼於共解脫心退變，是名或有人微護不退、不微護便退。

云何有緣射人？若人盡智生非無生智，必當生無生智、當緣射，於解脫心終不發起，是名有緣射人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有緣射人？若人盡智生非無生智，必當生無生智、當緣射，於解脫心終不發起，是名有緣射人。

云何法不發起人？若人心解脫於欲瞋恚愚癡，是名法不發起人。何謂法不發起人？欲不發起、瞋恚愚癡不發起，是名法不發起人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法不發起人？若人心解脫於欲瞋恚愚癡，是名法不發起人。何謂法不發起人？欲不發起、瞋恚愚癡不發起，是名法不發起人。

云何住劫人？若堅信堅法，若復有善行，若人現世得阿羅漢，是名住劫人。何謂住劫？乃至一切世界煩惱不壞，必令彼人得四沙門果、得三觸證，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果，是名住劫人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何住劫人？若堅信堅法，若復有善行，若人現世得阿羅漢，是名住劫人。何謂住劫？乃至一切世界煩惱不壞，必令彼人得四沙門果、得三觸證，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果，是名住劫人。

云何首等人？若人未行道，若有漏、若壽命一時俱斷。復次斷漏無間命得斷，是名首等人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何首等人？若人未行道，若有漏、若壽命一時俱斷。復次斷漏無間命得斷，是名首等人。

云何度塹人？若人無明斷，是名度塹人。云何壞塹人？若人生死斷，是名壞塹人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何度塹人？若人無明斷，是名度塹人。云何壞塹人？若人生死斷，是名壞塹人。

云何乘進人？若人有愛斷，是名乘進人。云何無沾污人？若人五下分煩惱斷，是名無沾污人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何乘進人？若人有愛斷，是名乘進人。云何無沾污人？若人五下分煩惱斷，是名無沾污人。

云何惰慢人？若人我慢斷，是名惰慢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何惰慢人？若人我慢斷，是名惰慢人。