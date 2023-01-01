舍利弗阿毘曇論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第六

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分七覺品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問分七覺品第六

問曰：幾覺？答曰：七。何等七？念覺、擇法覺、喜覺、進覺、除覺、定覺、捨覺。云何念覺？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若念、憶念、微念、順念、住、不忘、相續念、不失不奪不鈍、不鈍根念、念根念力正念，是名念覺。云何擇法覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若法中擇重擇究竟擇、擇法思惟覺了達自相他相共相、思持辯觀進辯慧智見解脫方便術焰光明照耀、慧眼慧根慧力無癡正見，是名擇法覺。云何進覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若身心發出度、堪忍不退勤力進、不離不懈不緩不惰進、進根進力正進，是名進覺。云何喜覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，歡喜踊躍重踊躍究竟踊躍、治淨滿足心歡喜，是名喜覺。云何除覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若身樂心樂、身柔心柔、身輕心輕、身軟心軟、身除心除，是名除覺。云何定覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，心住正住專住、心一向心一樂心不亂、依意心獨定、定根定力正定。是名定覺。云何捨覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若捨不著、心等心直不諂心不貴非受，是名捨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾覺？答曰：七。何等七？念覺、擇法覺、喜覺、進覺、除覺、定覺、捨覺。云何念覺？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若念、憶念、微念、順念、住、不忘、相續念、不失不奪不鈍、不鈍根念、念根念力正念，是名念覺。云何擇法覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若法中擇重擇究竟擇、擇法思惟覺了達自相他相共相、思持辯觀進辯慧智見解脫方便術焰光明照耀、慧眼慧根慧力無癡正見，是名擇法覺。云何進覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若身心發出度、堪忍不退勤力進、不離不懈不緩不惰進、進根進力正進，是名進覺。云何喜覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，歡喜踊躍重踊躍究竟踊躍、治淨滿足心歡喜，是名喜覺。云何除覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若身樂心樂、身柔心柔、身輕心輕、身軟心軟、身除心除，是名除覺。云何定覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，心住正住專住、心一向心一樂心不亂、依意心獨定、定根定力正定。是名定覺。云何捨覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若捨不著、心等心直不諂心不貴非受，是名捨覺。

七覺，幾色、幾非色？五非色，二二分或色或非色。云何五非色？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，是名五非色。云何二二分或色或非色？進覺、除覺，名二二分或色或非色。云何進覺色？身發出度，名進覺色。云何進覺非色？心發出度，名進覺非色。云何除覺色？身樂身柔身輕身軟身除，是名除覺色。云何除覺非色？心樂心柔心輕心軟心除，是名除覺非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾色、幾非色？五非色，二二分或色或非色。云何五非色？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，是名五非色。云何二二分或色或非色？進覺、除覺，名二二分或色或非色。云何進覺色？身發出度，名進覺色。云何進覺非色？心發出度，名進覺非色。云何除覺色？身樂身柔身輕身軟身除，是名除覺色。云何除覺非色？心樂心柔心輕心軟心除，是名除覺非色。

七覺，幾可見、幾不可見？一切不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾可見、幾不可見？一切不可見。

七覺，幾有對、幾無對？一切無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾有對、幾無對？一切無對。

七覺，幾聖、幾非聖？一切聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾聖、幾非聖？一切聖。

七覺，幾有漏、幾無漏？一切無漏、一切無受、一切無求、一切非當趣、一切無取、一切無勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾有漏、幾無漏？一切無漏、一切無受、一切無求、一切非當趣、一切無取、一切無勝。

七覺，幾受、幾非受？一切非受、一切外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾受、幾非受？一切非受、一切外。

七覺，幾有報、幾無報？一切二分或有報或無報。云何念覺有報？念覺報法，名念覺有報。云何念覺有報？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若念憶念微念順念住念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺有報。云何念覺無報？念覺報，名念覺無報。云何念覺無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，是名念覺無報。擇法、進、喜、除、定、捨覺亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾有報、幾無報？一切二分或有報或無報。云何念覺有報？念覺報法，名念覺有報。云何念覺有報？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若念憶念微念順念住念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺有報。云何念覺無報？念覺報，名念覺無報。云何念覺無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，是名念覺無報。擇法、進、喜、除、定、捨覺亦如是。

七覺，幾心、幾非心？一切非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾心、幾非心？一切非心。

七覺，幾心相應、幾非心相應？五心相應，二二分或心相應或非心相應。云何五心相應？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，名五心相應。云何二二分或心相應或非心相應？進覺、除覺，名二二分或心相應或非心相應。云何進覺心相應？進覺若心數發出度，名進覺心相應。云何進覺非心相應？進覺若非心數身發出度，是名進覺非心相應。云何除覺心相應？除覺若心數，心樂心柔心輕心軟心除，是名除覺心相應。云何除覺非心相應？除覺若非心數，身樂身柔身輕身軟身除，是名除覺非心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾心相應、幾非心相應？五心相應，二二分或心相應或非心相應。云何五心相應？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，名五心相應。云何二二分或心相應或非心相應？進覺、除覺，名二二分或心相應或非心相應。云何進覺心相應？進覺若心數發出度，名進覺心相應。云何進覺非心相應？進覺若非心數身發出度，是名進覺非心相應。云何除覺心相應？除覺若心數，心樂心柔心輕心軟心除，是名除覺心相應。云何除覺非心相應？除覺若非心數，身樂身柔身輕身軟身除，是名除覺非心相應。

七覺，幾心數、幾非心數？五心數，二二分或心數或非心數。云何五心數？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，是名五心數。云何二二分或心數或非心數？進覺、除覺，是名二二分或心數或非心數。云何進覺心數？進覺若緣心發出度，名進覺心數。云何進覺非心數？進覺若非緣身發出度，名進覺非心數。云何除覺心數？除覺若緣心樂心柔心輕心軟心除，是名除覺心數。云何除覺非心數？除覺若非緣身樂身柔身輕身軟身除，名除覺非心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾心數、幾非心數？五心數，二二分或心數或非心數。云何五心數？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，是名五心數。云何二二分或心數或非心數？進覺、除覺，是名二二分或心數或非心數。云何進覺心數？進覺若緣心發出度，名進覺心數。云何進覺非心數？進覺若非緣身發出度，名進覺非心數。云何除覺心數？除覺若緣心樂心柔心輕心軟心除，是名除覺心數。云何除覺非心數？除覺若非緣身樂身柔身輕身軟身除，名除覺非心數。

七覺，幾緣、幾非緣？五緣，二二分或緣或非緣。云何五緣？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，是名五緣。云何二二分或緣或非緣？進覺、除覺，名二二分或緣或非緣。云何進覺緣。進覺若心數發出度。名進覺緣。云何進覺非緣？進覺若非心數，身發出度，名進覺非緣。云何除覺緣？除覺若心數，心樂心柔心輕心軟心除，名除覺緣。云何除覺非緣？除覺若非心數，身樂身柔身輕身軟身除，名除覺非緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾緣、幾非緣？五緣，二二分或緣或非緣。云何五緣？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，是名五緣。云何二二分或緣或非緣？進覺、除覺，名二二分或緣或非緣。云何進覺緣。進覺若心數發出度。名進覺緣。云何進覺非緣？進覺若非心數，身發出度，名進覺非緣。云何除覺緣？除覺若心數，心樂心柔心輕心軟心除，名除覺緣。云何除覺非緣？除覺若非心數，身樂身柔身輕身軟身除，名除覺非緣。

七覺，幾共心、幾不共心？五共心，二二分或共心或不共心。云何五共心？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，名五共心。云何二二分或共心或不共心？進覺、除覺，名二二分或共心或不共心。云何進覺共心？進覺隨心轉，共心生共住共滅，心發出度，名進覺共心。云何進覺不共心？進覺若不隨心轉，不共心生不共住不共滅，身發出度，名進覺不共心。云何除覺共心？除覺若隨心轉，共心生共住共滅，身樂心樂身柔心柔身輕心輕身軟心軟身除心除，名除覺共心。云何除覺不共心？除覺若不隨心轉，不共心生不共住不共滅，身樂身柔身輕身軟身除，名除覺不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾共心、幾不共心？五共心，二二分或共心或不共心。云何五共心？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，名五共心。云何二二分或共心或不共心？進覺、除覺，名二二分或共心或不共心。云何進覺共心？進覺隨心轉，共心生共住共滅，心發出度，名進覺共心。云何進覺不共心？進覺若不隨心轉，不共心生不共住不共滅，身發出度，名進覺不共心。云何除覺共心？除覺若隨心轉，共心生共住共滅，身樂心樂身柔心柔身輕心輕身軟心軟身除心除，名除覺共心。云何除覺不共心？除覺若不隨心轉，不共心生不共住不共滅，身樂身柔身輕身軟身除，名除覺不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。

七覺，幾業、幾非業？一切非業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾業、幾非業？一切非業。

七覺，幾業相應、幾非業相應？五業相應，二二分或業相應或非業相應。云何五業相應？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，名五業相應。云何二二分或業相應或非業相應？進覺、除覺，名二二分或業相應或非業相應。云何進覺業相應？進覺思相應，心發出度，名進覺業相應。云何進覺非業相應？進覺若非思相應，身發出度，名進覺非業相應。云何除覺業相應？除覺若思相應，心樂心柔心輕心軟心除，是名除覺業相應。云何除覺非業相應？除覺若非思相應，身樂身柔身輕身軟身除，名除覺非業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾業相應、幾非業相應？五業相應，二二分或業相應或非業相應。云何五業相應？念覺、擇法覺、喜覺、定覺、捨覺，名五業相應。云何二二分或業相應或非業相應？進覺、除覺，名二二分或業相應或非業相應。云何進覺業相應？進覺思相應，心發出度，名進覺業相應。云何進覺非業相應？進覺若非思相應，身發出度，名進覺非業相應。云何除覺業相應？除覺若思相應，心樂心柔心輕心軟心除，是名除覺業相應。云何除覺非業相應？除覺若非思相應，身樂身柔身輕身軟身除，名除覺非業相應。

七覺，幾共業、幾非共業？一切共業、一切隨業轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾共業、幾非共業？一切共業、一切隨業轉。

七覺，幾因、幾非因？一切因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾因、幾非因？一切因。

七覺，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。

七覺，幾知、幾非知？一切知，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾知、幾非知？一切知，如事知見。

七覺，幾識、幾非識？一切意識，如事識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾識、幾非識？一切意識，如事識。

七覺。幾解。幾非解。一切解，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺。幾解。幾非解。一切解，如事知見。

七覺，幾了、幾非了？一切了，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾了、幾非了？一切了，如事知見。

七覺，幾斷智知、幾非斷智知？一切非斷智知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾斷智知、幾非斷智知？一切非斷智知。

七覺，幾修、幾非修？一切修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾修、幾非修？一切修。

七覺，幾證、幾非證？一切證，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾證、幾非證？一切證，如事知見。

七覺，幾善、幾非善、幾無記？一切善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾善、幾非善、幾無記？一切善。

七覺，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切二分或學或無學。云何念覺學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺學。云何念覺無學？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺無學。擇法、進、喜、除、定、捨覺亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切二分或學或無學。云何念覺學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺學。云何念覺無學？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺無學。擇法、進、喜、除、定、捨覺亦如是。

七覺，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切二分或報或報法。云何念覺報？念覺無報，名念覺報。云何念覺報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含。果無學人欲得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺報。云何念覺報法？念覺有報，名念覺報法。云何念覺報法？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣若，念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺報法。擇法、進、喜、除、定、捨覺亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切二分或報或報法。云何念覺報？念覺無報，名念覺報。云何念覺報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含。果無學人欲得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺報。云何念覺報法？念覺有報，名念覺報法。云何念覺報法？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣若，念憶念微念順念、住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念、念根念力正念，名念覺報法。擇法、進、喜、除、定、捨覺亦如是。

七覺，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切非見斷非思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切非見斷非思惟斷。

七覺，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切非見斷非思惟斷因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切非見斷非思惟斷因。

七覺，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？一切不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？一切不繫。

七覺，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何念覺過去？念覺若生已滅，名過去。云何念覺未來？念覺未生未出，名念覺未來。云何念覺現在？念覺生未滅，名念覺現在。擇法覺乃至捨覺亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何念覺過去？念覺若生已滅，名過去。云何念覺未來？念覺未生未出，名念覺未來。云何念覺現在？念覺生未滅，名念覺現在。擇法覺乃至捨覺亦如是。

舍利弗阿毘曇論問分不善根品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論問分不善根品第七

問曰：幾不善根？答曰：三。何等三？貪不善根、恚不善根、癡不善根。云何貪不善根？悕望，名貪不善根。云何貪不善根？五欲中喜愛適意愛色欲染相續。眼識色喜愛適意愛色欲染相續、耳鼻舌身識觸喜愛適意愛色欲染相續，他欲他色他財他婦他童女他所須悕望得，若貪貪著心相應貪悕望愛心欲染重欲染究竟欲染及餘可貪法，若貪重貪究竟貪悕望愛心欲染重欲染究竟欲染，是名貪不善根。云何恚不善根？忿怒，名恚不善根。云何恚不善根？若少眾生，若多眾生傷害繫縛作種種困苦，若瞋恚、重瞋恚、究竟瞋恚、相應瞋恚、忿怒橫瞋，憎惡惱心相憎無慈、無憐愍、無利益眾生及餘所瞋恚法。若恚、重恚、究竟恚、相應瞋、忿怒橫瞋，憎惡惱心瞋恚相憎無慈、無憐愍、無利益法，名瞋恚不善根。云何癡不善根？無明是名癡不善根。云何癡不善根？不知苦集滅道，不知過去、不知未來、不知過去未來，不知內、不知外、不知內外、六觸入集滅味過患，不知如實出、不知如爾、不知業報，不知緣、善不善無記、黑白、有緣無緣、有光無光、作不作、親不親。彼法中若癡奪心應奪心、礙覆蓋暗冥，荒穢纏心，癡濁無明、無明流、無明淵、無明使，無知無見、無解無脫、無方便，及餘法中癡若癡奪心應奪心礙覆蓋闇冥乃至無知無見、無解無脫、無方便，名癡不善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾不善根？答曰：三。何等三？貪不善根、恚不善根、癡不善根。云何貪不善根？悕望，名貪不善根。云何貪不善根？五欲中喜愛適意愛色欲染相續。眼識色喜愛適意愛色欲染相續、耳鼻舌身識觸喜愛適意愛色欲染相續，他欲他色他財他婦他童女他所須悕望得，若貪貪著心相應貪悕望愛心欲染重欲染究竟欲染及餘可貪法，若貪重貪究竟貪悕望愛心欲染重欲染究竟欲染，是名貪不善根。云何恚不善根？忿怒，名恚不善根。云何恚不善根？若少眾生，若多眾生傷害繫縛作種種困苦，若瞋恚、重瞋恚、究竟瞋恚、相應瞋恚、忿怒橫瞋，憎惡惱心相憎無慈、無憐愍、無利益眾生及餘所瞋恚法。若恚、重恚、究竟恚、相應瞋、忿怒橫瞋，憎惡惱心瞋恚相憎無慈、無憐愍、無利益法，名瞋恚不善根。云何癡不善根？無明是名癡不善根。云何癡不善根？不知苦集滅道，不知過去、不知未來、不知過去未來，不知內、不知外、不知內外、六觸入集滅味過患，不知如實出、不知如爾、不知業報，不知緣、善不善無記、黑白、有緣無緣、有光無光、作不作、親不親。彼法中若癡奪心應奪心、礙覆蓋暗冥，荒穢纏心，癡濁無明、無明流、無明淵、無明使，無知無見、無解無脫、無方便，及餘法中癡若癡奪心應奪心礙覆蓋闇冥乃至無知無見、無解無脫、無方便，名癡不善根。

三不善根，幾色、幾非色？一切非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾色、幾非色？一切非色。

三不善根，幾可見、幾不可見？一切不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾可見、幾不可見？一切不可見。

三不善根，幾有對、幾無對？一切無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾有對、幾無對？一切無對。

三不善根，幾聖、幾非聖？一切非聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾聖、幾非聖？一切非聖。

三不善根，幾有漏、幾無漏？一切有漏、一切有愛、一切有求、一切當求、一切有取、一切有勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾有漏、幾無漏？一切有漏、一切有愛、一切有求、一切當求、一切有取、一切有勝。

三不善根，幾受、幾不受？一切不受、一切外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾受、幾不受？一切不受、一切外。

三不善根，幾有報、幾無報？一切有報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾有報、幾無報？一切有報。

三不善根，幾心、幾非心？一切非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾心、幾非心？一切非心。

三不善根，幾心相應、幾非心相應？一切心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾心相應、幾非心相應？一切心相應。

三不善根，幾心數、幾非心數？一切心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾心數、幾非心數？一切心數。

三不善根，幾緣、幾非緣？一切緣。三不善根，幾共心、幾不共心？一切共心、一切隨心轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾緣、幾非緣？一切緣。三不善根，幾共心、幾不共心？一切共心、一切隨心轉。

三不善根，幾業、幾非業？一切非業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾業、幾非業？一切非業。

三不善根，幾業相應、幾非業相應？一切業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾業相應、幾非業相應？一切業相應。

三不善根，幾共業、幾不共業？一切共業、一切隨業轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾共業、幾不共業？一切共業、一切隨業轉。

三不善根，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。

三不善根，幾知、幾非知？一切知知見如事，一切識意識如事，一切解，一切了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾知、幾非知？一切知知見如事，一切識意識如事，一切解，一切了。

三不善根，幾斷智知、幾非斷智知？一切斷智知、一切斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾斷智知、幾非斷智知？一切斷智知、一切斷。

三不善根，幾修、幾非修？一切非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾修、幾非修？一切非修。

三不善根，幾證、幾非證？一切證，知見如事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾證、幾非證？一切證，知見如事。

三不善根，幾善、幾不善、幾無記？一切不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾善、幾不善、幾無記？一切不善。

三不善根，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切非學非無學。

三不善根，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切報法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切報法。

三不善根，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切二分或見斷或思惟斷。云何貪不善根見斷？貪不善根見斷因貪不善根，是名貪不善根見斷。云何貪不善根思惟斷？貪不善根思惟斷因貪不善根，名貪不善根思惟斷。恚、癡亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切二分或見斷或思惟斷。云何貪不善根見斷？貪不善根見斷因貪不善根，是名貪不善根見斷。云何貪不善根思惟斷？貪不善根思惟斷因貪不善根，名貪不善根思惟斷。恚、癡亦如是。

三不善根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？二欲界繫，一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何二欲界繫？貪不善根、恚不善根，名二欲界繫。云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？癡不善根，名一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何癡不善根欲界繫？欲漏有漏癡不善根，名欲界繫。云何癡不善根色界繫？色漏有漏癡不善根，名色界繫。云何癡不善根無色界繫？無色漏有漏癡不善根，名無色界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？二欲界繫，一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何二欲界繫？貪不善根、恚不善根，名二欲界繫。云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？癡不善根，名一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何癡不善根欲界繫？欲漏有漏癡不善根，名欲界繫。云何癡不善根色界繫？色漏有漏癡不善根，名色界繫。云何癡不善根無色界繫？無色漏有漏癡不善根，名無色界繫。

三不善根，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何貪不善根過去？貪不善根生已滅，名過去。云何貪不善根未來？貪不善根未生未出，名未來。云何貪不善根現在？貪不善根生未滅，名現在。恚、癡亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何貪不善根過去？貪不善根生已滅，名過去。云何貪不善根未來？貪不善根未生未出，名未來。云何貪不善根現在？貪不善根生未滅，名現在。恚、癡亦如是。

舍利弗阿毘曇論問分善根品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論問分善根品第八

問曰：幾善根？答曰：三。何等三？無貪善根、無恚善根、無癡善根。云何無貪善根？不悕望，名無貪善根。云何無貪善根？心堪忍離貪，是名無貪善根。云何無貪善根？五欲中喜愛適意愛色欲染相續，眼識色愛喜適意愛色欲染相續、耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續，他欲他色他財他妻女他童女他所須，不悕望得、不貪、不著心，不貪悕望、不愛不欲染、不重欲染心、究竟不欲染，及餘法不貪不重貪、究竟不貪、不悕望、不愛、不欲染、不重欲染、究竟不貪，不悕望、不愛、不欲染、不重欲染、究竟不欲染，名無貪善根。云何無恚善根？不忿怒，是名無恚善根。云何無恚善根？心堪忍離恚，名無恚善根。云何無恚善根？若少眾生，多眾生此眾生不傷害、不繫縛、不縛閉、不作種種苦，不瞋、不重瞋、究竟不瞋，心不應瞋、不忿怒、不橫瞋、不憎惡、不惱亂心、不相憎惡，憐愍利益眾生，及餘法不瞋、不恚、不重恚、究竟不恚，心不應恚、不忿怒、不橫瞋、不憎惡、不惱亂，心不瞋恚、不相憎惡憐愍利益法，是名不恚善根。云何無癡善根？離無明，名無癡善根。云何無癡善根？心堪忍離癡，名無癡善根。云何無癡善根？知苦集滅道，知過去、知未來、知過去未來，知內、知外、知內外、知六觸入集滅味過患、知如實出、知如爾、知業報、知緣、知善、不善無記、知黑白有緣無緣有光無光作不作親不親。過去法中無癡、不奪、不奪心不相應無礙無覆蓋無暗冥無荒亂無纏心，不癡不濁、明焰光照照、知見解脫方便、慧眼慧根慧力擇法正覺正見，及餘法中無癡不奪不奪心相應無礙無覆蓋無闇冥，乃至正覺正見，名無癡善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾善根？答曰：三。何等三？無貪善根、無恚善根、無癡善根。云何無貪善根？不悕望，名無貪善根。云何無貪善根？心堪忍離貪，是名無貪善根。云何無貪善根？五欲中喜愛適意愛色欲染相續，眼識色愛喜適意愛色欲染相續、耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續，他欲他色他財他妻女他童女他所須，不悕望得、不貪、不著心，不貪悕望、不愛不欲染、不重欲染心、究竟不欲染，及餘法不貪不重貪、究竟不貪、不悕望、不愛、不欲染、不重欲染、究竟不貪，不悕望、不愛、不欲染、不重欲染、究竟不欲染，名無貪善根。云何無恚善根？不忿怒，是名無恚善根。云何無恚善根？心堪忍離恚，名無恚善根。云何無恚善根？若少眾生，多眾生此眾生不傷害、不繫縛、不縛閉、不作種種苦，不瞋、不重瞋、究竟不瞋，心不應瞋、不忿怒、不橫瞋、不憎惡、不惱亂心、不相憎惡，憐愍利益眾生，及餘法不瞋、不恚、不重恚、究竟不恚，心不應恚、不忿怒、不橫瞋、不憎惡、不惱亂，心不瞋恚、不相憎惡憐愍利益法，是名不恚善根。云何無癡善根？離無明，名無癡善根。云何無癡善根？心堪忍離癡，名無癡善根。云何無癡善根？知苦集滅道，知過去、知未來、知過去未來，知內、知外、知內外、知六觸入集滅味過患、知如實出、知如爾、知業報、知緣、知善、不善無記、知黑白有緣無緣有光無光作不作親不親。過去法中無癡、不奪、不奪心不相應無礙無覆蓋無暗冥無荒亂無纏心，不癡不濁、明焰光照照、知見解脫方便、慧眼慧根慧力擇法正覺正見，及餘法中無癡不奪不奪心相應無礙無覆蓋無闇冥，乃至正覺正見，名無癡善根。

三善根，幾色、幾非色？一切非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾色、幾非色？一切非色。

三善根，幾可見、幾不可見？一切不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾可見、幾不可見？一切不可見。

三善根，幾有對、幾無對？一切無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾有對、幾無對？一切無對。

三善根，幾聖、幾非聖？二非聖，一二分或聖或非聖。云何二非聖？無貪、無恚，名二非聖。云何一二分或聖或非聖？無癡善根，是名一二分或聖或非聖。云何無癡善根非聖？無癡善根有漏，名無癡善根非聖。云何無癡善根非聖？非學非無學無癡善根，是名無癡善根非聖。云何無癡善根聖？無癡善根無漏，是名無癡善根聖。云何無癡善根聖？信根相應無癡善根，名無癡善根聖。云何無癡善根聖？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得聖法，欲得修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若趣若無癡，名無癡善根聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾聖、幾非聖？二非聖，一二分或聖或非聖。云何二非聖？無貪、無恚，名二非聖。云何一二分或聖或非聖？無癡善根，是名一二分或聖或非聖。云何無癡善根非聖？無癡善根有漏，名無癡善根非聖。云何無癡善根非聖？非學非無學無癡善根，是名無癡善根非聖。云何無癡善根聖？無癡善根無漏，是名無癡善根聖。云何無癡善根聖？信根相應無癡善根，名無癡善根聖。云何無癡善根聖？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得聖法，欲得修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若趣若無癡，名無癡善根聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。

三善根，幾受、幾非受？一切非受、一切外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾受、幾非受？一切非受、一切外。

三善根，幾有報、幾無報？二有報，一二分或有報或無報。云何二有報？無貪、無恚，名二有報。云何一二分或有報或無報？無癡善根，名一二分或有報或無報。云何無癡善根有報？無癡善根報法，名無癡善根有報。云何無癡善根有報？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若無癡，名無癡善根有報。云何無癡善根無報？無癡善根報，名無癡善根無報。云何無癡善根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，無癡，名無癡善根無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾有報、幾無報？二有報，一二分或有報或無報。云何二有報？無貪、無恚，名二有報。云何一二分或有報或無報？無癡善根，名一二分或有報或無報。云何無癡善根有報？無癡善根報法，名無癡善根有報。云何無癡善根有報？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若無癡，名無癡善根有報。云何無癡善根無報？無癡善根報，名無癡善根無報。云何無癡善根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，無癡，名無癡善根無報。

三善根，幾心、幾非心？一切非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾心、幾非心？一切非心。

三善根，幾心相應、幾非心相應？一切心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾心相應、幾非心相應？一切心相應。

三善根，幾心數、幾非心數？一切心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾心數、幾非心數？一切心數。

三善根，幾緣、幾非緣？一切緣。三善根，幾共心、幾不共心？一切共心、一切隨心轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾緣、幾非緣？一切緣。三善根，幾共心、幾不共心？一切共心、一切隨心轉。

三善根，幾業、幾非業？一切非業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾業、幾非業？一切非業。

三善根，幾業相應、幾非業相應？一切業相應。三善根，幾共業、幾非共業？一切共業、一切隨業轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾業相應、幾非業相應？一切業相應。三善根，幾共業、幾非共業？一切共業、一切隨業轉。

三善根，幾因、幾非因？一切因。三善根，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾因、幾非因？一切因。三善根，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。

三善根，幾知、幾非知？一切知，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾知、幾非知？一切知，如事知見。

三善根，幾識、幾非識？一切識，意識如事識；一切解，一切了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾識、幾非識？一切識，意識如事識；一切解，一切了。

三善根，幾斷智知、幾非斷智知？一切非斷智知、一切非斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾斷智知、幾非斷智知？一切非斷智知、一切非斷。

三善根，幾修、幾非修？一切修。三善根，幾證、幾非證？一切證，知見如事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾修、幾非修？一切修。三善根，幾證、幾非證？一切證，知見如事。

三善根，幾善、幾非善、幾無記？一切善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾善、幾非善、幾無記？一切善。

三善根，幾學、幾無學、幾非學非無學？二非學非無學，一三分或學或無學或非學非無學。云何二非學非無學？無貪、無恚，名二非學非無學。云何一三分或學或無學或非學非無學？無癡善根，名一三分或學或無學或非學非無學。云何無癡善根學？無癡善根聖非無學，名無癡善根學。云何無癡善根學？學信根相應無癡善根，名無癡善根學。云何無癡善根學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，無癡善根，名無癡善根學。云何無癡善根無學？無癡善根若聖非學，名無癡善根無學。云何無癡善根無學？無學信根相應無癡善根，名無癡善根無學。云何無癡善根無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得聖法，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，無癡，名無癡善根無學。云何無癡善根非學非無學？無癡善根非聖無癡，名無癡善根非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾學、幾無學、幾非學非無學？二非學非無學，一三分或學或無學或非學非無學。云何二非學非無學？無貪、無恚，名二非學非無學。云何一三分或學或無學或非學非無學？無癡善根，名一三分或學或無學或非學非無學。云何無癡善根學？無癡善根聖非無學，名無癡善根學。云何無癡善根學？學信根相應無癡善根，名無癡善根學。云何無癡善根學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，無癡善根，名無癡善根學。云何無癡善根無學？無癡善根若聖非學，名無癡善根無學。云何無癡善根無學？無學信根相應無癡善根，名無癡善根無學。云何無癡善根無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得聖法，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，無癡，名無癡善根無學。云何無癡善根非學非無學？無癡善根非聖無癡，名無癡善根非學非無學。

三善根，幾報、幾報法、幾非報非報法？二報法，一二分或報或報法。云何二報法？無貪、無恚，名二報法。云何一二分或報或報法？無癡善根，名一二分或報或報法。云何無癡善根報？無癡善根無報，名無癡善根報。云何無癡善根報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，無癡，名無癡善根報。云何無癡善根報法？無癡善根有報，名無癡善根報法。云何無癡善根報法？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，無癡，是名無癡善根報法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾報、幾報法、幾非報非報法？二報法，一二分或報或報法。云何二報法？無貪、無恚，名二報法。云何一二分或報或報法？無癡善根，名一二分或報或報法。云何無癡善根報？無癡善根無報，名無癡善根報。云何無癡善根報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，無癡，名無癡善根報。云何無癡善根報法？無癡善根有報，名無癡善根報法。云何無癡善根報法？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，無癡，是名無癡善根報法。

三善根，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切非見斷非思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切非見斷非思惟斷。

三善根，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切非見斷非思惟斷因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切非見斷非思惟斷因。

三善根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？二欲界繫，一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何二欲界繫？無貪、無恚，名二欲界繫。云何一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？無癡善根，名一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何無癡善根欲界繫？欲漏有漏無癡善根，名欲界繫。云何無癡善根色界繫？色漏有漏無癡善根，名色界繫。云何無癡善根無色界繫？無色漏有漏無癡善根，名無色界繫。云何無癡善根不繫？聖無漏無癡善根，名不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？二欲界繫，一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何二欲界繫？無貪、無恚，名二欲界繫。云何一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？無癡善根，名一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何無癡善根欲界繫？欲漏有漏無癡善根，名欲界繫。云何無癡善根色界繫？色漏有漏無癡善根，名色界繫。云何無癡善根無色界繫？無色漏有漏無癡善根，名無色界繫。云何無癡善根不繫？聖無漏無癡善根，名不繫。

三善根，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何無貪善根過去？無貪善根生已滅，名過去。云何無貪善根未來？無貪善根未生未出，名未來。云何無貪善根現在？無貪善根生未滅，名現在。無恚、無癡亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何無貪善根過去？無貪善根生已滅，名過去。云何無貪善根未來？無貪善根未生未出，名未來。云何無貪善根現在？無貪善根生未滅，名現在。無恚、無癡亦如是。

舍利弗阿毘曇論問分大品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論問分大品第九

問曰：幾大？答曰：四。何等四？地、水、火、風大。云何地大？二地大，內地大、外地大。云何內地大？若身內別堅受堅，骨齒爪髮毛、妍膚肌皮筋、脾腎肝肺心、腸胃大腸小腸、大腹小腹糞穢，此身及餘內受堅，名內地大。云何外地大？外非受堅，銅鐵鉛錫白鑞、金銀真珠琉璃珂貝璧玉珊瑚、錢性寶貝珠、沙石土鹹鹵石、糞掃灰土地、草木枝葉莖節，及餘外非受堅，名外地大。如是內地大、外地大，名地大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾大？答曰：四。何等四？地、水、火、風大。云何地大？二地大，內地大、外地大。云何內地大？若身內別堅受堅，骨齒爪髮毛、妍膚肌皮筋、脾腎肝肺心、腸胃大腸小腸、大腹小腹糞穢，此身及餘內受堅，名內地大。云何外地大？外非受堅，銅鐵鉛錫白鑞、金銀真珠琉璃珂貝璧玉珊瑚、錢性寶貝珠、沙石土鹹鹵石、糞掃灰土地、草木枝葉莖節，及餘外非受堅，名外地大。如是內地大、外地大，名地大。

云何水大？二水大，內水大、外水大。云何內水大？身內受水，膩涎癊、膽肝肪髓腦、脂𦙽涕唾膿血小便，及餘身內受水潤等，名內水大。云何外水大？若外水膩非受，蘇油生酥、蜜黑石蜜、乳酪酪漿、醪酒甘蔗酒蜜酒，及餘外水膩非受，名外水大。如是內水大、外水大，名水大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何水大？二水大，內水大、外水大。云何內水大？身內受水，膩涎癊、膽肝肪髓腦、脂𦙽涕唾膿血小便，及餘身內受水潤等，名內水大。云何外水大？若外水膩非受，蘇油生酥、蜜黑石蜜、乳酪酪漿、醪酒甘蔗酒蜜酒，及餘外水膩非受，名外水大。如是內水大、外水大，名水大。

云何火大？二火大，內火大、外火大。云何內火大？身內火受熱，若熱、能令熱、身熱內燋，若服食飲等消，及餘身內別受火，名內火大。云何外火大？外火非受熱，火熱日熱珠熱、舍熱牆熱山熱、穀氣熱草熱木熱、牛𡱁糞熱，及餘外火熱非受，名外火大。如是內火大、外火大，名火大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何火大？二火大，內火大、外火大。云何內火大？身內火受熱，若熱、能令熱、身熱內燋，若服食飲等消，及餘身內別受火，名內火大。云何外火大？外火非受熱，火熱日熱珠熱、舍熱牆熱山熱、穀氣熱草熱木熱、牛𡱁糞熱，及餘外火熱非受，名外火大。如是內火大、外火大，名火大。

云何風大？二風大，內風大、外風大。云何內風大？身受風，上風下風、依節風攣躄風骨節遊風、出息入息風，餘內別受風，名內風大。云何外風大？外風非受，東風南風西風北風、雜塵風不雜塵風、冷風熱風、黑風旋嵐風動地風，及餘外風非受，名外風大。如是內風大、外風大，名風大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何風大？二風大，內風大、外風大。云何內風大？身受風，上風下風、依節風攣躄風骨節遊風、出息入息風，餘內別受風，名內風大。云何外風大？外風非受，東風南風西風北風、雜塵風不雜塵風、冷風熱風、黑風旋嵐風動地風，及餘外風非受，名外風大。如是內風大、外風大，名風大。

四大，幾色、幾非色？一切色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾色、幾非色？一切色。

四大，幾可見、幾不可見？一切不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾可見、幾不可見？一切不可見。

四大，幾有對、幾無對？一切有對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾有對、幾無對？一切有對。

四大，幾聖、幾非聖？一切非聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾聖、幾非聖？一切非聖。

四大，幾有漏、幾無漏？一切有漏、一切有愛、一切有求、一切當取、一切有取、一切有勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾有漏、幾無漏？一切有漏、一切有愛、一切有求、一切當取、一切有取、一切有勝。

四大，幾受、幾非受？一切二分或受或非受。云何地大受？地大若內，名地大受。云何地大受？地大業法煩惱所生報我分攝，名地大受。云何地大非受？外地大，名地大非受。水、火、風大亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾受、幾非受？一切二分或受或非受。云何地大受？地大若內，名地大受。云何地大受？地大業法煩惱所生報我分攝，名地大受。云何地大非受？外地大，名地大非受。水、火、風大亦如是。

四大，幾有報、幾無報？一切無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾有報、幾無報？一切無報。

四大，幾心、幾非心？一切非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾心、幾非心？一切非心。

四大，幾心相應、幾非心相應？一切非心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾心相應、幾非心相應？一切非心相應。

四大，幾心數、幾非心數？一切非心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾心數、幾非心數？一切非心數。

四大，幾緣、幾非緣？一切非緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾緣、幾非緣？一切非緣。

四大，幾共心、幾不共心？一切不共心、一切不隨心轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾共心、幾不共心？一切不共心、一切不隨心轉。

四大，幾業、幾非業？一切非業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾業、幾非業？一切非業。

四大，幾業相應、幾非業相應？一切非業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾業相應、幾非業相應？一切非業相應。

四大，幾共業、幾非共業？一切不共業、一切不隨業轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾共業、幾非共業？一切不共業、一切不隨業轉。

四大，幾因、幾非因？一切因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾因、幾非因？一切因。

四大，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。

四大，幾知、幾非知？一切知，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾知、幾非知？一切知，如事知見。

四大，幾識、幾非識？一切識，如事識；一切了，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾識、幾非識？一切識，如事識；一切了，如事知見。

四大，幾斷智知、幾非斷智知？一切非斷智知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾斷智知、幾非斷智知？一切非斷智知。

四大，幾修、幾非修？一切非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾修、幾非修？一切非修。

四大，幾證、幾非證？一切證，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾證、幾非證？一切證，如事知見。

四大，幾善、幾不善、幾無記？一切無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾善、幾不善、幾無記？一切無記。

四大，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切非學非無學。

四大，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切二分或報或非報非報法。云何地大報？地大受，名地大報。云何地大報？地大業法煩惱所生報我分攝，名地大報。云何地大非報非報法？外地大，名地大非報非報法。水、火、風大亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切二分或報或非報非報法。云何地大報？地大受，名地大報。云何地大報？地大業法煩惱所生報我分攝，名地大報。云何地大非報非報法？外地大，名地大非報非報法。水、火、風大亦如是。

四大，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切非見斷非思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切非見斷非思惟斷。

四大，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何地大見斷因？若見斷法報地大，名地大見斷因。云何地大思惟斷因？思惟斷因法報地大，是名地大思惟斷因。云何地大非見斷非思惟斷因？善法報地大非報非報法，名地大非見斷非思惟斷因。水、火、風大亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何地大見斷因？若見斷法報地大，名地大見斷因。云何地大思惟斷因？思惟斷因法報地大，是名地大思惟斷因。云何地大非見斷非思惟斷因？善法報地大非報非報法，名地大非見斷非思惟斷因。水、火、風大亦如是。

四大，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？一切二分或欲界繫或色界繫。云何地大欲界繫？欲漏有漏地大，名欲界繫。云何地大色界繫？色漏有漏地大，名色界繫。水、火、風大亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？一切二分或欲界繫或色界繫。云何地大欲界繫？欲漏有漏地大，名欲界繫。云何地大色界繫？色漏有漏地大，名色界繫。水、火、風大亦如是。

四大，幾過去、幾未來、幾現在？一切三分或過去或未來或現在。云何地大過去？地大生已滅，名過去。云何地大未來？地大未生未出，名未來。云何地大現在？地大生未滅，名現在。水、火、風大亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大，幾過去、幾未來、幾現在？一切三分或過去或未來或現在。云何地大過去？地大生已滅，名過去。云何地大未來？地大未生未出，名未來。云何地大現在？地大生未滅，名現在。水、火、風大亦如是。

舍利弗阿毘曇論問分優婆塞品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論問分優婆塞品第十

問曰：是優婆塞耶？答曰：是。誰優婆塞？是佛優婆塞。何等佛？釋迦牟尼佛。何所勳是優婆塞？謂法。何等法？離欲。何等離欲？滅盡。何等滅盡？涅槃。齊幾名為優婆塞？若人諸根男相具足，心無錯亂，不為苦所逼，欲作優婆塞，向尊上，心向彼為主，依於捨，彼喜樂，彼法輪未轉未有眾僧，口受二教：歸依佛、歸依法。受此二語已，即名優婆塞。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是優婆塞耶？答曰：是。誰優婆塞？是佛優婆塞。何等佛？釋迦牟尼佛。何所勳是優婆塞？謂法。何等法？離欲。何等離欲？滅盡。何等滅盡？涅槃。齊幾名為優婆塞？若人諸根男相具足，心無錯亂，不為苦所逼，欲作優婆塞，向尊上，心向彼為主，依於捨，彼喜樂，彼法輪未轉未有眾僧，口受二教：歸依佛、歸依法。受此二語已，即名優婆塞。如偈說：

「離垢煩惱使， 證第一常寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離垢煩惱使， 證第一常寂，

降伏稱無量， 為彼提謂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏稱無量， 為彼提謂說。

歸佛及歸法， 離垢無上寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸佛及歸法， 離垢無上寶，

未有第三寶， 教令依二寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未有第三寶， 教令依二寶。

非為欲損彼， 大仙無所悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非為欲損彼， 大仙無所悋，

此法義應爾， 大仙不毀僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法義應爾， 大仙不毀僧。」

法輪既轉，便有聖眾，即說三語，口受三教：歸依佛、歸依法、歸依僧。受此三語已，即名優婆塞。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法輪既轉，便有聖眾，即說三語，口受三教：歸依佛、歸依法、歸依僧。受此三語已，即名優婆塞。如佛說：

「歸依處眾多， 山巖及樹木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸依處眾多， 山巖及樹木，

園林及神寺， 斯由苦所逼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園林及神寺， 斯由苦所逼；

此歸非安隱， 此歸非為上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此歸非安隱， 此歸非為上，

非歸依此處， 能離一切苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非歸依此處， 能離一切苦。

若歸佛法僧， 正觀四真諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若歸佛法僧， 正觀四真諦，

苦由於集生， 能滅於苦集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦由於集生， 能滅於苦集。

八正安隱道， 必至甘露處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八正安隱道， 必至甘露處，

此歸最為安， 此歸最為上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此歸最為安， 此歸最為上，

歸依於此處， 能離一切苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依於此處， 能離一切苦。」

問曰：優婆塞幾戒？答曰：五。何等五？盡壽不殺生，是優婆塞戒。盡壽不盜，是優婆塞戒。盡壽不邪婬，是優婆塞戒。盡壽不妄語，是優婆塞戒。盡壽不飲酒，是優婆塞戒。如是優婆塞五戒，盡壽受持不得違犯。齊幾為持戒優婆塞？若優婆塞於此五戒中常持戒，護行、近行、不缺行、不亂行、不濁行、不雜行、隨順戒行，齊是名持戒優婆塞。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：優婆塞幾戒？答曰：五。何等五？盡壽不殺生，是優婆塞戒。盡壽不盜，是優婆塞戒。盡壽不邪婬，是優婆塞戒。盡壽不妄語，是優婆塞戒。盡壽不飲酒，是優婆塞戒。如是優婆塞五戒，盡壽受持不得違犯。齊幾為持戒優婆塞？若優婆塞於此五戒中常持戒，護行、近行、不缺行、不亂行、不濁行、不雜行、隨順戒行，齊是名持戒優婆塞。如偈說：

「智人能持戒， 悕望於三樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智人能持戒， 悕望於三樂，

尊重得利益， 終受天上樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重得利益， 終受天上樂。

見如是等處， 智者能離惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見如是等處， 智者能離惡，

利根持淨戒， 常得第一樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利根持淨戒， 常得第一樂。」

云何殺生？若生眾生想，故斷眾生命。死時未到、到時未死，教令殺害斷命勿令活，彼語聞已、過彼時已、滅彼生已仆地。如此身業、口業，是眾生，故斷眾生命、當斷、不定斷，彼是殺生業。若行彼業者，是名殺生人。云何不殺生優婆塞戒？若於彼業不樂、遠離、不作、護不犯、斷根、捨不善、堪忍行善，名不殺生是優婆塞戒。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何殺生？若生眾生想，故斷眾生命。死時未到、到時未死，教令殺害斷命勿令活，彼語聞已、過彼時已、滅彼生已仆地。如此身業、口業，是眾生，故斷眾生命、當斷、不定斷，彼是殺生業。若行彼業者，是名殺生人。云何不殺生優婆塞戒？若於彼業不樂、遠離、不作、護不犯、斷根、捨不善、堪忍行善，名不殺生是優婆塞戒。如佛說：

「不殺亦不教， 亦不勸他殺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不殺亦不教， 亦不勸他殺，

諸定及驚怖， 及與大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸定及驚怖， 及與大名稱，

於一切眾生， 盡捨諸刀杖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切眾生， 盡捨諸刀杖。」

云何不與取？若有人不與取，若村中若山澤，不與，盜心取他物。若共他行、若共相交劫取他物想，起盜心、悕望、愛護、作己有。如是身業、口業，取去取來，離本家、移處、壞封幟、出界，彼業是不與取。若行彼業者，名不與取人。云何不盜是優婆塞戒？於彼業不樂、遠離、不作、護戒不犯、斷根、捨不善根、堪忍行善，是名不盜優婆塞戒。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不與取？若有人不與取，若村中若山澤，不與，盜心取他物。若共他行、若共相交劫取他物想，起盜心、悕望、愛護、作己有。如是身業、口業，取去取來，離本家、移處、壞封幟、出界，彼業是不與取。若行彼業者，名不與取人。云何不盜是優婆塞戒？於彼業不樂、遠離、不作、護戒不犯、斷根、捨不善根、堪忍行善，是名不盜優婆塞戒。如佛說：

「不盜亦不教， 不取不持去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不盜亦不教， 不取不持去，

亦不勸他取， 離諸不與取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不勸他取， 離諸不與取。」

云何邪婬？若有邪行人，若有母護、父護、兄護、弟護、姊護、妹護、自護、法護、姓護、親里護、信要護，乃至花鬘護，若共如此宿、共行欲法；若自妻非道行，彼業是邪行。若行彼業者，是名邪行人。云何不邪婬是優婆塞戒？若於彼業不樂、遠離、不作、護戒不犯、斷根、捨不善、堪忍行善，是名不邪婬是優婆塞戒。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何邪婬？若有邪行人，若有母護、父護、兄護、弟護、姊護、妹護、自護、法護、姓護、親里護、信要護，乃至花鬘護，若共如此宿、共行欲法；若自妻非道行，彼業是邪行。若行彼業者，是名邪行人。云何不邪婬是優婆塞戒？若於彼業不樂、遠離、不作、護戒不犯、斷根、捨不善、堪忍行善，是名不邪婬是優婆塞戒。如佛說：

「離婬不淨行， 觀欲如火坑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離婬不淨行， 觀欲如火坑，

雖未能離欲， 足不犯他妻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖未能離欲， 足不犯他妻。」

云何妄語？若有人妄語，若伴中、眾中、親里中、貴人中、國主前，若人倩人為證，如所知說。彼人不知言知、知言不知、見言不見、不見言見，若自為為他，若為財於眾中故作妄語，隱所忍、隱所欲、隱所覺、隱所想、隱心知，不見言見、見言不見、不聞言聞、聞言不聞、不覺言覺、覺言不覺、不識言識、識言不識，先欲妄語、語時知妄語、語竟知妄語。如是虛誑意，以為財故，若集聲音句言語口教，是妄語業。若行彼業者，是名妄語人。云何不妄語是優婆塞戒？於彼業不樂、遠離、不作、護戒不犯、斷根、捨不善、堪忍行善，是名不妄語是優婆塞戒。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何妄語？若有人妄語，若伴中、眾中、親里中、貴人中、國主前，若人倩人為證，如所知說。彼人不知言知、知言不知、見言不見、不見言見，若自為為他，若為財於眾中故作妄語，隱所忍、隱所欲、隱所覺、隱所想、隱心知，不見言見、見言不見、不聞言聞、聞言不聞、不覺言覺、覺言不覺、不識言識、識言不識，先欲妄語、語時知妄語、語竟知妄語。如是虛誑意，以為財故，若集聲音句言語口教，是妄語業。若行彼業者，是名妄語人。云何不妄語是優婆塞戒？於彼業不樂、遠離、不作、護戒不犯、斷根、捨不善、堪忍行善，是名不妄語是優婆塞戒。如佛說：

「若伴若眾中， 一一不妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若伴若眾中， 一一不妄語，

不說不勸教， 離一切虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不說不勸教， 離一切虛妄。」

云何飲酒放逸處？若有飲酒放逸處，若酒、醪酒、甘蔗酒、蒲桃酒、蜜酒，及餘物酒，若飲酒若愛樂酒灑身乃至草葉一渧，彼業是飲酒放逸處。若行彼業者，是名飲酒放逸人。云何不飲酒不放逸是優婆塞戒？若於彼業不樂、遠離、不作、護戒不犯、斷根、捨不善根、堪忍行善，名不飲酒不放逸處是優婆塞戒。如佛說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何飲酒放逸處？若有飲酒放逸處，若酒、醪酒、甘蔗酒、蒲桃酒、蜜酒，及餘物酒，若飲酒若愛樂酒灑身乃至草葉一渧，彼業是飲酒放逸處。若行彼業者，是名飲酒放逸人。云何不飲酒不放逸是優婆塞戒？若於彼業不樂、遠離、不作、護戒不犯、斷根、捨不善根、堪忍行善，名不飲酒不放逸處是優婆塞戒。如佛說：

「聖言當離酒， 亦勿與他酒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖言當離酒， 亦勿與他酒，

不飲不勸樂， 知此放逸處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不飲不勸樂， 知此放逸處。

知此不善門， 憍慠愚者然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知此不善門， 憍慠愚者然，

知此處不善， 戒德自防護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知此處不善， 戒德自防護。

不殺亦不盜， 實語不飲酒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不殺亦不盜， 實語不飲酒，

不婬斷欲法， 不夜非時食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不婬斷欲法， 不夜非時食。

謙卑不高床， 息聽止觀樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謙卑不高床， 息聽止觀樂，

不花鬘塗香， 如是名八齋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不花鬘塗香， 如是名八齋。

隨彼時持齋， 智人隨食施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼時持齋， 智人隨食施，

飲食供養僧， 不放逸貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食供養僧， 不放逸貪著。

供養於父母， 如法求財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於父母， 如法求財物，

以自修家業， 得生日光天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以自修家業， 得生日光天。」

五戒，幾色、幾非色？一切色。五戒，幾可見、幾不可見？一切不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾色、幾非色？一切色。五戒，幾可見、幾不可見？一切不可見。

五戒，幾有對、幾無對？一切無對。五戒，幾聖、幾非聖？一切非聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾有對、幾無對？一切無對。五戒，幾聖、幾非聖？一切非聖。

五戒，幾有漏、幾無漏？一切有漏、一切有愛、一切有求、一切當取、一切有取、一切有勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾有漏、幾無漏？一切有漏、一切有愛、一切有求、一切當取、一切有取、一切有勝。

五戒，幾受、幾非受？一切非受、一切外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾受、幾非受？一切非受、一切外。

五戒，幾有報、幾無報？一切有報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾有報、幾無報？一切有報。

五戒，幾心、幾非心？一切非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾心、幾非心？一切非心。

五戒，幾心相應、幾非心相應？一切非心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾心相應、幾非心相應？一切非心相應。

五戒，幾心數、幾非心數？一切非心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾心數、幾非心數？一切非心數。

五戒，幾緣、幾非緣？一切非緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾緣、幾非緣？一切非緣。

五戒，幾共心、幾不共心？一切不共心、一切不隨心轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾共心、幾不共心？一切不共心、一切不隨心轉。

五戒，幾業、幾非業？一切業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾業、幾非業？一切業。

五戒，幾業相應、幾非業相應？一切非業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾業相應、幾非業相應？一切非業相應。

五戒，幾共業、幾非共業？一切不共業、一切不隨業轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾共業、幾非共業？一切不共業、一切不隨業轉。

五戒，幾因、幾非因？一切因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾因、幾非因？一切因。

五戒，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。

五戒，幾知、幾非知？一切知，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾知、幾非知？一切知，如事知見。

五戒，幾識、幾非識？一切識，意識如事識；一切解、一切了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾識、幾非識？一切識，意識如事識；一切解、一切了。

五戒，幾斷智知、幾非斷智知？一切非斷智知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾斷智知、幾非斷智知？一切非斷智知。

五戒，幾修、幾非修？一切修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾修、幾非修？一切修。

五戒，幾證、幾非證？一切證，知見如事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾證、幾非證？一切證，知見如事。

五戒，幾善、幾不善、幾無記？一切善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾善、幾不善、幾無記？一切善。

五戒，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切非學非無學。

五戒，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切報法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切報法。

五戒，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切非見斷非思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？一切非見斷非思惟斷。

五戒，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切非見斷非思惟斷因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切非見斷非思惟斷因。

五戒，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？一切欲界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？一切欲界繫。

五戒，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何不殺戒過去？不殺戒生已滅，名過去。云何不殺戒未來？不殺戒未生未出，名未來。云何不殺戒現在？不殺戒生未滅，名現在。乃至不飲酒不放逸戒亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五戒，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何不殺戒過去？不殺戒生已滅，名過去。云何不殺戒未來？不殺戒未生未出，名未來。云何不殺戒現在？不殺戒生未滅，名現在。乃至不飲酒不放逸戒亦如是。