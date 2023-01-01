舍利弗阿毘曇論
姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯30卷CBETA T1548大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
舍利弗阿毘曇論卷第五
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姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯
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問分根品第五
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問曰：幾根？答曰：二十二根。何等二十二根？眼根耳根鼻根舌根身根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知欲知根、知根、已知根。云何眼根？眼入，名眼根。云何眼根？眼界，名眼根。云何眼根？若眼我分攝四大所造淨色，名眼根。云何眼根？若眼我分攝四大所造過去未來現在淨色，名眼根。云何眼根？若眼我分攝已見色今見當見不定，若眼我分攝色光已來今來當來不定，名眼根。云何眼根？若眼我分攝已對色今對當對不定，若眼我分攝色已對今對當對不定，名眼根。若眼無礙，是眼、是眼入、是眼根、是眼界，是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫，是目是入我分、是此岸、是內入眼見色，是名眼根。耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。云何女根？若女女性、女形、女相，是名女根。云何男根？若男男性、男形、男相，是名男根。云何命根？壽，是名命根。云何命根？若眾生住，是名命根。云何命根？諸眾生諸眾生中不終不退、不喪不死、時未過、行在、護持，名命根。云何樂根？若身樂受眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受樂界，名樂根。云何苦根？若身苦受眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受苦界，名苦根。云何喜根？若心樂受意觸樂受喜界，名喜根。云何憂根？若心苦受意觸苦受憂界，是名憂根。云何捨根？若身心不苦不樂受，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨界，名捨根。云何意根？意入，名意根。云何意根？識陰，名意根。云何意根？若心意識、六識身、七識界，名意根。云何意根？若識過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近，是名意根。云何六識身？眼識、身耳鼻舌身意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以四緣識生已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身？緣意、緣法、緣思惟，以三緣識已生今生當生不定，名意識身。是名六識身。云何七識界？眼耳鼻舌身識界、意界、意識界。云何眼識界？若識眼根生色境界已生今生當生不定，名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根生觸境界已生今生當生不定，名身識界。云何意界？意知法念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心識已生今生當生不定，名意識界。是名七識界。云何過去識？若識生已滅，名過去識。云何未來識？若識未生未出，名未來識。云何現在識？若識生未滅，名現在識。云何內識？若識受，名內識。云何外識？若識非受，名外識。云何麁識？若識欲界繫，名麁識。云何細識？若識色界繫
問曰：幾根？答曰：二十二根。何等二十二根？眼根耳根鼻根舌根身根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知欲知根、知根、已知根。云何眼根？眼入，名眼根。云何眼根？眼界，名眼根。云何眼根？若眼我分攝四大所造淨色，名眼根。云何眼根？若眼我分攝四大所造過去未來現在淨色，名眼根。云何眼根？若眼我分攝已見色今見當見不定，若眼我分攝色光已來今來當來不定，名眼根。云何眼根？若眼我分攝已對色今對當對不定，若眼我分攝色已對今對當對不定，名眼根。若眼無礙，是眼、是眼入、是眼根、是眼界，是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫，是目是入我分、是此岸、是內入眼見色，是名眼根。耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。云何女根？若女女性、女形、女相，是名女根。云何男根？若男男性、男形、男相，是名男根。云何命根？壽，是名命根。云何命根？若眾生住，是名命根。云何命根？諸眾生諸眾生中不終不退、不喪不死、時未過、行在、護持，名命根。云何樂根？若身樂受眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受樂界，名樂根。云何苦根？若身苦受眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受苦界，名苦根。云何喜根？若心樂受意觸樂受喜界，名喜根。云何憂根？若心苦受意觸苦受憂界，是名憂根。云何捨根？若身心不苦不樂受，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨界，名捨根。云何意根？意入，名意根。云何意根？識陰，名意根。云何意根？若心意識、六識身、七識界，名意根。云何意根？若識過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近，是名意根。云何六識身？眼識、身耳鼻舌身意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以四緣識生已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身？緣意、緣法、緣思惟，以三緣識已生今生當生不定，名意識身。是名六識身。云何七識界？眼耳鼻舌身識界、意界、意識界。云何眼識界？若識眼根生色境界已生今生當生不定，名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根生觸境界已生今生當生不定，名身識界。云何意界？意知法念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心識已生今生當生不定，名意識界。是名七識界。云何過去識？若識生已滅，名過去識。云何未來識？若識未生未出，名未來識。云何現在識？若識生未滅，名現在識。云何內識？若識受，名內識。云何外識？若識非受，名外識。云何麁識？若識欲界繫，名麁識。云何細識？若識色界繫
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、無色界繫、若不繫，名細識。云何卑識？若識不善、若識不善法報、若識非報非報法不適意，名卑識。云何勝識？若識善、若識善法報、若識非報非報法適意，名勝識。云何遠識？若識相遠、極相遠、不近、不近邊，名遠識。云何近識？若識相近、極相近、近邊，名近識。云何信根？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未解欲解、未得欲得、未證欲證，修道離煩惱見。學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道離煩惱，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信心淨，是名信根。云何進根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，身心發出度、堪忍、不退、勤力進、不離不懈不緩不窳惰進進力進覺正進，是名進根。云何念根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念念力念覺正念，是名念根。云何定根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若心住正住專住心一向心一樂心不亂依念、獨定定力定覺正定，是名定根。云何慧根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若法中擇重擇究竟擇、擇法思惟覺了達自相他相共相、思持辯進辯慧智見解脫方便、術焰光明照炬、慧眼慧力擇法正覺不薄，是名慧根。云何未知欲知根？堅信堅法人，若法聖無漏非根得名根，除未知欲知根中思、想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正語正業正命、正身除，是名未知欲知根。云何知根？見學人，若法聖無漏非根得名根，除知根中想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根。云何已知根？無學人阿羅漢果，若法聖無漏非根得名根，除已知根中想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名已知根。
、無色界繫、若不繫，名細識。云何卑識？若識不善、若識不善法報、若識非報非報法不適意，名卑識。云何勝識？若識善、若識善法報、若識非報非報法適意，名勝識。云何遠識？若識相遠、極相遠、不近、不近邊，名遠識。云何近識？若識相近、極相近、近邊，名近識。云何信根？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未解欲解、未得欲得、未證欲證，修道離煩惱見。學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道離煩惱，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信心淨，是名信根。云何進根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，身心發出度、堪忍、不退、勤力進、不離不懈不緩不窳惰進進力進覺正進，是名進根。云何念根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念念力念覺正念，是名念根。云何定根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若心住正住專住心一向心一樂心不亂依念、獨定定力定覺正定，是名定根。云何慧根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若法中擇重擇究竟擇、擇法思惟覺了達自相他相共相、思持辯進辯慧智見解脫方便、術焰光明照炬、慧眼慧力擇法正覺不薄，是名慧根。云何未知欲知根？堅信堅法人，若法聖無漏非根得名根，除未知欲知根中思、想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正語正業正命、正身除，是名未知欲知根。云何知根？見學人，若法聖無漏非根得名根，除知根中想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根。云何已知根？無學人阿羅漢果，若法聖無漏非根得名根，除已知根中想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名已知根。
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二十二根，幾色、幾非色？七色，十一非色，四二分或色或非色。云何七色？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根，名七色。云何十一非色？命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、念根、定根、慧根，名十一非色。云何四二分或色或非色？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或色或非色。云何進根色？身發出度，名進根色。云何進根非色？進根非色心發出度，名進根非色。云何未知欲知根色？正語正業正命、正身除，名未知欲知根色。云何未知欲知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根非色。云何知根色？正語正業正命、正身除，名知根色。云何知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定，名知根非色。云何已知根色？正語正業正命、正身除，名已知根色。云何已知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定，名已知根非色。
二十二根，幾色、幾非色？七色，十一非色，四二分或色或非色。云何七色？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根，名七色。云何十一非色？命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、念根、定根、慧根，名十一非色。云何四二分或色或非色？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或色或非色。云何進根色？身發出度，名進根色。云何進根非色？進根非色心發出度，名進根非色。云何未知欲知根色？正語正業正命、正身除，名未知欲知根色。云何未知欲知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根非色。云何知根色？正語正業正命、正身除，名知根色。云何知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定，名知根非色。云何已知根色？正語正業正命、正身除，名已知根色。云何已知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定，名已知根非色。
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二十二根，幾可見、幾不可見？一切不可見。
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二十二根，幾有對、幾無對？七有對，十五無對。云何七有對？眼根乃至男根，名七有對。云何十五無對？命根乃至已知根，名十五無對。
二十二根，幾有對、幾無對？七有對，十五無對。云何七有對？眼根乃至男根，名七有對。云何十五無對？命根乃至已知根，名十五無對。
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二十二根，幾聖、幾非聖？八聖，十一非聖，三二分或聖或非聖。云何八聖？信根乃至已知根，名八聖。云何十一非聖？眼根乃至苦根及憂根，名十一非聖。云何三二分或聖或非聖？喜根、捨根、意根，名三二分或聖或非聖。云何喜根非聖？喜根有漏，名喜根非聖。云何喜根非聖？喜根非學非無學意觸樂受，名喜根非聖。云何喜根聖？喜根無漏，名喜根聖。云何喜根聖？喜根信根相應意觸樂受，名喜根聖。云何喜根聖？喜根學若無學，學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離結使。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸樂受，名喜根聖。云何捨根非聖？捨根有漏。名捨根非聖。云何捨根非聖？捨根非學非無學，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非聖。云何捨根聖？捨根無漏，名捨根聖。云何捨根聖？捨根信根相應意觸不苦不樂受，名捨根聖。云何捨根聖？捨根學無學，學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根聖。云何意根非聖？意根有漏，名意根非聖。云何意根非聖？識受陰，名意根非聖。云何意根非聖？意根非學非無學眼識乃至意識，名意根非聖。云何意根聖？意根無漏，名意根聖。云何意根聖？意根信根相應意界意識界，名意根聖。云何意根聖？意根學無學，學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意界意識界，名意根聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。
二十二根，幾聖、幾非聖？八聖，十一非聖，三二分或聖或非聖。云何八聖？信根乃至已知根，名八聖。云何十一非聖？眼根乃至苦根及憂根，名十一非聖。云何三二分或聖或非聖？喜根、捨根、意根，名三二分或聖或非聖。云何喜根非聖？喜根有漏，名喜根非聖。云何喜根非聖？喜根非學非無學意觸樂受，名喜根非聖。云何喜根聖？喜根無漏，名喜根聖。云何喜根聖？喜根信根相應意觸樂受，名喜根聖。云何喜根聖？喜根學若無學，學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離結使。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸樂受，名喜根聖。云何捨根非聖？捨根有漏。名捨根非聖。云何捨根非聖？捨根非學非無學，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非聖。云何捨根聖？捨根無漏，名捨根聖。云何捨根聖？捨根信根相應意觸不苦不樂受，名捨根聖。云何捨根聖？捨根學無學，學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根聖。云何意根非聖？意根有漏，名意根非聖。云何意根非聖？識受陰，名意根非聖。云何意根非聖？意根非學非無學眼識乃至意識，名意根非聖。云何意根聖？意根無漏，名意根聖。云何意根聖？意根信根相應意界意識界，名意根聖。云何意根聖？意根學無學，學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意界意識界，名意根聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。
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二十二根，幾受、幾非受？八受，八非受，六二分或受或非受。云何八受？眼根乃至命根，名八受。云何八非受？信根乃至已知根，名八非受。云何六二分或受或非受？樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根，名六二分或受或非受。云何樂根受？樂根內，名樂根受。云何樂根受？樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根受。云何樂根非受？樂根外眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根非受。云何苦根受？苦根內，名苦根受。云何苦根受？苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根受。云何苦根非受？苦根外眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根非受。云何喜根受？喜根內，名喜根受。云何喜根受？喜根業法煩惱所生報我分攝意觸樂受，名喜根受。云何喜根非受？喜根外，名喜根非受。云何喜根非受？喜根善不善若無記非我分攝意觸樂受，名喜根非受。云何憂根受？憂根內，名憂根受。云何憂根受？憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受，名憂根受。云何憂根非受？憂根外，名憂根非受。云何憂根非受？憂根善不善若無記非我分攝意觸苦受，名憂根非受。云何捨根受？捨根內，名捨根受。云何捨根受？業法煩惱所生報我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根受。云何捨根非受？捨根外，名捨根非受。云何捨根非受？捨根若無記善不善非我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非受。云何意根受？意根內，名意根受。云何意根受？意根業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，名意根受。云何意根非受？意根若外，名意根非受。云何意根非受？意根善不善無記非我分攝眼識乃至意識，名意根非受。內外亦如是。
二十二根，幾受、幾非受？八受，八非受，六二分或受或非受。云何八受？眼根乃至命根，名八受。云何八非受？信根乃至已知根，名八非受。云何六二分或受或非受？樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根，名六二分或受或非受。云何樂根受？樂根內，名樂根受。云何樂根受？樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根受。云何樂根非受？樂根外眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根非受。云何苦根受？苦根內，名苦根受。云何苦根受？苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根受。云何苦根非受？苦根外眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根非受。云何喜根受？喜根內，名喜根受。云何喜根受？喜根業法煩惱所生報我分攝意觸樂受，名喜根受。云何喜根非受？喜根外，名喜根非受。云何喜根非受？喜根善不善若無記非我分攝意觸樂受，名喜根非受。云何憂根受？憂根內，名憂根受。云何憂根受？憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受，名憂根受。云何憂根非受？憂根外，名憂根非受。云何憂根非受？憂根善不善若無記非我分攝意觸苦受，名憂根非受。云何捨根受？捨根內，名捨根受。云何捨根受？業法煩惱所生報我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根受。云何捨根非受？捨根外，名捨根非受。云何捨根非受？捨根若無記善不善非我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非受。云何意根受？意根內，名意根受。云何意根受？意根業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，名意根受。云何意根非受？意根若外，名意根非受。云何意根非受？意根善不善無記非我分攝眼識乃至意識，名意根非受。內外亦如是。
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二十二根，幾有報、幾無報？一有報，十無報，十一二分或有報或無報。云何一有報？未知欲知根，名一有報。云何十無報？眼根乃至苦根，名十無報。云何十一二分或有報或無報？除未知欲知根，餘喜根乃至已知根，名十一二分或有報或無報。云何喜根有報？喜根報法，名喜根有報。云何喜根有報？喜根除善報，餘喜根善不善意觸樂受，名喜根有報。云何喜根無報？喜根若報、喜根非報非報法意觸樂受，名喜根無報。云何憂根有報？憂根報法，名憂根有報。云何憂根有報？憂根善不善意觸苦受，名憂根有報。云何憂根無報？憂根若報、憂根非報非報法意觸苦受，名憂根無報。云何捨根有報？捨根報法，名捨根有報。云何捨根有報？捨根除善報，餘捨根善不善意觸不苦不樂受，名捨根有報。云何捨根無報？捨根若報、捨根非報非報法，眼觸非苦非樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根無報。云何意根有報？意根報法，名意根有報。云何意根有報？除意根善報，餘意根善不善意界意識界，是名意根有報。云何意根無報？意根報、意根非報非報法眼識乃至意識，名意根無報。云何信根有報？信根報法，名信根有報。云何信根有報？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，信入、信究竟入、信真、信心淨，名信根有報。云何信根無報？信根報，名信根無報。云何信根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，信入、信究竟入、信真、信心淨，名信根無報。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何知根有報？知根報法，名知根有報。云何知根有報？見學人見行過患，觀涅槃寂滅，觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根有報。云何知根無報？知根報，名知根無報。云何知根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根無報。云何已知根有報？已知根報法，名已知根有報。云何已知根有
二十二根，幾有報、幾無報？一有報，十無報，十一二分或有報或無報。云何一有報？未知欲知根，名一有報。云何十無報？眼根乃至苦根，名十無報。云何十一二分或有報或無報？除未知欲知根，餘喜根乃至已知根，名十一二分或有報或無報。云何喜根有報？喜根報法，名喜根有報。云何喜根有報？喜根除善報，餘喜根善不善意觸樂受，名喜根有報。云何喜根無報？喜根若報、喜根非報非報法意觸樂受，名喜根無報。云何憂根有報？憂根報法，名憂根有報。云何憂根有報？憂根善不善意觸苦受，名憂根有報。云何憂根無報？憂根若報、憂根非報非報法意觸苦受，名憂根無報。云何捨根有報？捨根報法，名捨根有報。云何捨根有報？捨根除善報，餘捨根善不善意觸不苦不樂受，名捨根有報。云何捨根無報？捨根若報、捨根非報非報法，眼觸非苦非樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根無報。云何意根有報？意根報法，名意根有報。云何意根有報？除意根善報，餘意根善不善意界意識界，是名意根有報。云何意根無報？意根報、意根非報非報法眼識乃至意識，名意根無報。云何信根有報？信根報法，名信根有報。云何信根有報？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，信入、信究竟入、信真、信心淨，名信根有報。云何信根無報？信根報，名信根無報。云何信根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，信入、信究竟入、信真、信心淨，名信根無報。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何知根有報？知根報法，名知根有報。云何知根有報？見學人見行過患，觀涅槃寂滅，觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根有報。云何知根無報？知根報，名知根無報。云何知根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根無報。云何已知根有報？已知根報法，名已知根有報。云何已知根有
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報？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根有報。云何已知根無報？已知根報，名已知根無報。云何已知根無報？無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根無報。
報？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根有報。云何已知根無報？已知根報，名已知根無報。云何已知根無報？無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根無報。
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二十二根，幾心、幾非心？一心，二十一非心。云何一心？意根名一心。云何二十一非心？除意根，餘一切非心。
二十二根，幾心、幾非心？一心，二十一非心。云何一心？意根名一心。云何二十一非心？除意根，餘一切非心。
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二十二根，幾心相應、幾非心相應？九心相應，八非心相應，一不說心相應非心相應，四二分或心相應或非心相應。云何九心相應？除意根、進根，餘樂根乃至慧根，是名九心相應。云何八非心相應？眼根乃至命根，名八非心相應。云何一不說心相應非心相應？意根，是名一不說心相應非心相應。云何四二分或心相應或非心相應？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或心相應或非心相應。云何進根心相應？進根心數，心發出度，名進根心相應。云何進根非心相應？進根非心數，身發出度，名進根非心相應。云何未知欲知根心相應？未知欲知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根心相應。云何未知欲知根非心相應？未知欲知根非心數，正語正業正命、正身除，名未知欲知根非心相應。云何知根心相應？知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根心相應。云何知根非心相應？知根非心數，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非心相應。已知根亦如是。
二十二根，幾心相應、幾非心相應？九心相應，八非心相應，一不說心相應非心相應，四二分或心相應或非心相應。云何九心相應？除意根、進根，餘樂根乃至慧根，是名九心相應。云何八非心相應？眼根乃至命根，名八非心相應。云何一不說心相應非心相應？意根，是名一不說心相應非心相應。云何四二分或心相應或非心相應？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或心相應或非心相應。云何進根心相應？進根心數，心發出度，名進根心相應。云何進根非心相應？進根非心數，身發出度，名進根非心相應。云何未知欲知根心相應？未知欲知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根心相應。云何未知欲知根非心相應？未知欲知根非心數，正語正業正命、正身除，名未知欲知根非心相應。云何知根心相應？知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根心相應。云何知根非心相應？知根非心數，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非心相應。已知根亦如是。
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二十二根，幾心數、幾非心數？九心數，九非心數，四二分或心數或非心數。云何九心數？除意根、進根，餘樂根乃至慧根，名九心數。云何九非心數？眼根乃至命根、意根，名九非心數。云何四二分或心數或非心數？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或心數或非心數。云何進根心數？進根若緣心發出度，是名進根心數。云何進根非心數？進根非緣身發出度，名進根非心數。云何未知欲知根心數？未知欲知根緣想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根心數。云何未知欲知根非心數？未知欲知根非緣正語正業正命、正身除，名未知欲知根非心數。云何知根心數？知根緣想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根心數。云何知根非心數？知根非緣得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非心數。已知根亦如是。
二十二根，幾心數、幾非心數？九心數，九非心數，四二分或心數或非心數。云何九心數？除意根、進根，餘樂根乃至慧根，名九心數。云何九非心數？眼根乃至命根、意根，名九非心數。云何四二分或心數或非心數？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或心數或非心數。云何進根心數？進根若緣心發出度，是名進根心數。云何進根非心數？進根非緣身發出度，名進根非心數。云何未知欲知根心數？未知欲知根緣想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根心數。云何未知欲知根非心數？未知欲知根非緣正語正業正命、正身除，名未知欲知根非心數。云何知根心數？知根緣想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根心數。云何知根非心數？知根非緣得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非心數。已知根亦如是。
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二十二根，幾緣、幾非緣？十緣，八非緣，四二分或緣或非緣。云何十緣？除進根，餘樂根乃至慧根及意根，名十緣。云何八非緣？眼根乃至命根，名八非緣。云何四二分或緣或非緣？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或緣或非緣。云何進根緣？進根心數發出度，名進根緣。云何進根非緣？進根非心數身發出度，名進根非緣。云何未知欲知根緣？未知欲知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根緣。云何未知欲知根非緣？未知欲知根非心數，正語正業正命、正身除，名未知欲知根非緣。云何知根緣？知根心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根緣。云何知根非緣？知根非心數，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根非緣。已知根亦如是。
二十二根，幾緣、幾非緣？十緣，八非緣，四二分或緣或非緣。云何十緣？除進根，餘樂根乃至慧根及意根，名十緣。云何八非緣？眼根乃至命根，名八非緣。云何四二分或緣或非緣？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或緣或非緣。云何進根緣？進根心數發出度，名進根緣。云何進根非緣？進根非心數身發出度，名進根非緣。云何未知欲知根緣？未知欲知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根緣。云何未知欲知根非緣？未知欲知根非心數，正語正業正命、正身除，名未知欲知根非緣。云何知根緣？知根心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根緣。云何知根非緣？知根非心數，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根非緣。已知根亦如是。
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二十二根，幾共心、幾不共心？十共心，九不共心，三二分或共心或不共心。云何十共心？除意根、進根，餘樂根乃至未知欲知根，名十共心。云何九不共心？眼根乃至命根及意根，名九不共心。云何三二分或共心或不共心？進根、知根、已知根，名三二分或共心或不共心。云何進根共心？進根若隨心轉、共心生共住共滅，心發出度，名進根共心。云何進根不共心？進根不隨心轉、不共心生不共住不共滅，身發出度，名進根不共心。云何知根共心？知根隨心轉、共心生共住共滅，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正語正業正命、正身除，是名知根共心。云何知根不共心？知根若不隨心轉、不共心生不共住不共滅，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根不共心已知根亦如是。隨心轉不隨心轉亦如是。
二十二根，幾共心、幾不共心？十共心，九不共心，三二分或共心或不共心。云何十共心？除意根、進根，餘樂根乃至未知欲知根，名十共心。云何九不共心？眼根乃至命根及意根，名九不共心。云何三二分或共心或不共心？進根、知根、已知根，名三二分或共心或不共心。云何進根共心？進根若隨心轉、共心生共住共滅，心發出度，名進根共心。云何進根不共心？進根不隨心轉、不共心生不共住不共滅，身發出度，名進根不共心。云何知根共心？知根隨心轉、共心生共住共滅，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正語正業正命、正身除，是名知根共心。云何知根不共心？知根若不隨心轉、不共心生不共住不共滅，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根不共心已知根亦如是。隨心轉不隨心轉亦如是。
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二十二根，幾業、幾非業？十九非業，三二分或業或非業。云何十九非業？眼根乃至慧根，名十九非業。云何三二分或業或非業？未知欲知根、知根、已知根，名三二分或業或非業。云何未知欲知根業？思、正語正業正命，名未知欲知根業。云何未知欲知根非業？想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正身除，名未知欲知根非業。云何知根業？思、正語正業正命，名知根業。云何知根非業？想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正身除，名知根非業。已知根亦如是。
二十二根，幾業、幾非業？十九非業，三二分或業或非業。云何十九非業？眼根乃至慧根，名十九非業。云何三二分或業或非業？未知欲知根、知根、已知根，名三二分或業或非業。云何未知欲知根業？思、正語正業正命，名未知欲知根業。云何未知欲知根非業？想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正身除，名未知欲知根非業。云何知根業？思、正語正業正命，名知根業。云何知根非業？想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正身除，名知根非業。已知根亦如是。
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二十二根，幾業相應、幾非業相應？十業相應，八非業相應，一二分或業相應或非業相應，三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何十業相應？除進根，餘樂根乃至慧根及意根，名十業相應。云何八非業相應？眼根乃至命根，名八非業相應。云何一二分或業相應或非業相應？進根，名一二分或業相應或非業相應。云何三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？未知欲知根、知根、已知根，名三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何進根業相應？進根思相應心發出度，名進根業相應。云何進根非業相應？進根非思相應身發出度，名進根非業相應。云何未知欲知根業相應？未知欲知根思相應想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根業相應。云何未知欲知根非業相應？未知欲知根非思相應正語正業正命、正身除，名未知欲知根非業相應。云何未知欲知根不說業相應非業相應？思，名未知欲知根不說業相應非業相應。云何知根業相應？知根思相應想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根業相應。云何知根非業相應？知根非思相應得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非業相應。云何知根不說業相應非業相應？思，是名知根不說業相應非業相應。已知根亦如是。
二十二根，幾業相應、幾非業相應？十業相應，八非業相應，一二分或業相應或非業相應，三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何十業相應？除進根，餘樂根乃至慧根及意根，名十業相應。云何八非業相應？眼根乃至命根，名八非業相應。云何一二分或業相應或非業相應？進根，名一二分或業相應或非業相應。云何三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？未知欲知根、知根、已知根，名三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何進根業相應？進根思相應心發出度，名進根業相應。云何進根非業相應？進根非思相應身發出度，名進根非業相應。云何未知欲知根業相應？未知欲知根思相應想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根業相應。云何未知欲知根非業相應？未知欲知根非思相應正語正業正命、正身除，名未知欲知根非業相應。云何未知欲知根不說業相應非業相應？思，名未知欲知根不說業相應非業相應。云何知根業相應？知根思相應想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根業相應。云何知根非業相應？知根非思相應得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非業相應。云何知根不說業相應非業相應？思，是名知根不說業相應非業相應。已知根亦如是。
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二十二根，幾共業、幾不共業？十二共業，八不共業，二二分或共業或不共業。云何十二共業？樂根乃至未知欲知根，名十二共業。云何八不共業？眼根乃至命根，名八不共業。云何二二分或共業或不共業？知根、已知根，名二二分或共業或不共業。云何知根共業？知根隨業轉、共業生共住共滅，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根共業。云何知根不共業？知根不隨業轉、不共業生不共住不共滅得果，名知根不共業。已知根亦如是。隨業轉不隨業轉亦如是。
二十二根，幾共業、幾不共業？十二共業，八不共業，二二分或共業或不共業。云何十二共業？樂根乃至未知欲知根，名十二共業。云何八不共業？眼根乃至命根，名八不共業。云何二二分或共業或不共業？知根、已知根，名二二分或共業或不共業。云何知根共業？知根隨業轉、共業生共住共滅，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根共業。云何知根不共業？知根不隨業轉、不共業生不共住不共滅得果，名知根不共業。已知根亦如是。隨業轉不隨業轉亦如是。
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二十二根，幾因、幾非因？十二因，八非因，二二分或因或非因。云何十二因？樂根乃至未知欲知根，名十二因。云何八非因？眼根乃至命根，名八非因。云何二二分或因或非因？知根、已知根，名二二分或因或非因。云何知根因？知根緣知根非緣有報，除得果，餘知根報想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根因。云何知根非因？知根非緣無報不共業得果，名知根非因。已知根亦如是。
二十二根，幾因、幾非因？十二因，八非因，二二分或因或非因。云何十二因？樂根乃至未知欲知根，名十二因。云何八非因？眼根乃至命根，名八非因。云何二二分或因或非因？知根、已知根，名二二分或因或非因。云何知根因？知根緣知根非緣有報，除得果，餘知根報想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根因。云何知根非因？知根非緣無報不共業得果，名知根非因。已知根亦如是。
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二十二根，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二十二根，幾知、幾非知？一切知，知見如事。
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二十二根，幾識、幾非識？一切識，意識如事識。
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二十二根，幾解、幾非解？一切解，如事知見。
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二十二根，幾了、幾非了？一切了，知見如事。
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二十二根，幾斷智知、幾非斷智知？十八非斷智知，四二分或斷智知或非斷智知。云何十八非斷智知？眼根乃至苦根，信根乃至已知根，名十八非斷智知。云何四二分或斷智知或非斷智知？喜根、憂根、捨根、意根，是名四二分或斷智知或非斷智知。云何喜根斷智知？喜根不善意觸樂受，名喜根斷智知。云何喜根非斷智知？喜根善無記意觸樂受，名喜根非斷智知。云何憂根斷智知？憂根不善意觸苦受，名憂根斷智知。云何憂根非斷智知？憂根善無記意觸苦受，是名憂根非斷智知。云何捨根斷智知？捨根不善意觸不苦不樂受，名捨根斷智知。云何捨根非斷智知？捨根善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非斷智知。云何意根斷智知？意根不善意界意識界，名意根斷智知。云何意根非斷智知？意根善無記眼識乃至意識，名意根非斷智知。斷非斷亦如是。
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二十二根，幾修、幾非修？八修，十非修，四二分或修或非修。云何八修？信根乃至已知根，名八修。云何十非修？眼根乃至苦根，名十非修。云何四二分或修或非修？喜根、憂根、捨根、意根，名四二分或修或非修。云何喜根修？喜根若善意觸樂受，名喜根修。云何喜根非修？喜根非善無記意觸樂受，名喜根非修。云何憂根修？憂根善意觸苦受，名憂根修。云何憂根非修？憂根不善無記意觸苦受，名憂根非修。云何捨根修？捨根善意觸不苦不樂受，名捨根修。云何捨根非修？捨根不善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非修。云何意根修？意根善意界意識界，名意根修。云何意根非修？意根不善無記眼識乃至意識，名意根非修。
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二十二根，幾證、幾非證？一切證，知見如事。
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二十二根，幾善、幾不善、幾無記？八善，十無記，四三分或善或不善或無記。云何八善？信根乃至已知根，名八善。云何十無記？眼根乃至苦根，名十無記。云何四三分或善或不善或無記？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或善或不善或無記。云何喜根善？喜根若修意觸樂受，是名喜根善。云何喜根不善？喜根斷意觸樂受，名喜根不善。云何喜根無記？喜根受喜根非報非報法意觸樂受，名喜根無記。云何憂根善？憂根若修意觸苦受，名憂根善。云何憂根不善？憂根斷意觸苦受，名憂根不善。云何憂根無記？憂根受憂根非報非報法意觸苦受，名憂根無記。云何捨根善？捨根修意觸不苦不樂受，名捨根善。云何捨根不善？捨根斷意觸不苦不樂受，名捨根不善。云何捨根無記？捨根受捨根非報非報法，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根無記。云何意根善？意根修意界意識界，是名意根善。云何意根不善？意根斷意界意識界，是名意根不善。云何意根無記？意根若受意根非報非報法，眼識乃至意識，名意根無記。
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二十二根，幾學、幾無學、幾非學非無學？二學，一無學，十一非學非無學，五二分或學或無學，三三分或學或無學或非學非無學。云何二學？未知欲知根、知根，名二學。云何一無學？已知根，名一無學。云何十一非學非無學？眼根乃至苦根、憂根，名十一非學非無學。云何五二分或學或無學？信根、進根、念根、定根、慧根，名五二分或學或無學。云何三三分或學或無學或非學非無學？喜根、捨根、意根，名三三分或學或無學或非學非無學。云何信根學？學人分離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根學。云何信根無學？學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根無學。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何喜根學？喜根若聖法非無學，名喜根學。云何喜根學？喜根學信根相應意觸樂受，名喜根學。云何喜根學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，意觸樂受，名喜根學。云何喜根無學？喜根若聖非學，名喜根無學。云何喜根無學？喜根無學信根相應意觸樂受，名喜根無學。云何喜根無學？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸樂受，名喜根無學。云何喜根非學非無學？喜根非聖意觸樂受，名喜根非學非無學。云何捨根學？捨根若聖非無學，名捨根學。云何捨根學？捨根學信根相應意觸不苦不樂受，名捨根學。云何捨根學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根學。云何捨根無學？捨根聖非學，名捨根無學。云何捨根無學？捨根無學信根相應意觸不苦不樂受，名捨根無學。云何捨根無學？無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根無學。云何捨根非學非無學？捨根非聖眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，是名捨根非學非無學。云何意根學？意根聖非無學，是名意根
二十二根，幾學、幾無學、幾非學非無學？二學，一無學，十一非學非無學，五二分或學或無學，三三分或學或無學或非學非無學。云何二學？未知欲知根、知根，名二學。云何一無學？已知根，名一無學。云何十一非學非無學？眼根乃至苦根、憂根，名十一非學非無學。云何五二分或學或無學？信根、進根、念根、定根、慧根，名五二分或學或無學。云何三三分或學或無學或非學非無學？喜根、捨根、意根，名三三分或學或無學或非學非無學。云何信根學？學人分離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根學。云何信根無學？學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根無學。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何喜根學？喜根若聖法非無學，名喜根學。云何喜根學？喜根學信根相應意觸樂受，名喜根學。云何喜根學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，意觸樂受，名喜根學。云何喜根無學？喜根若聖非學，名喜根無學。云何喜根無學？喜根無學信根相應意觸樂受，名喜根無學。云何喜根無學？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸樂受，名喜根無學。云何喜根非學非無學？喜根非聖意觸樂受，名喜根非學非無學。云何捨根學？捨根若聖非無學，名捨根學。云何捨根學？捨根學信根相應意觸不苦不樂受，名捨根學。云何捨根學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根學。云何捨根無學？捨根聖非學，名捨根無學。云何捨根無學？捨根無學信根相應意觸不苦不樂受，名捨根無學。云何捨根無學？無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根無學。云何捨根非學非無學？捨根非聖眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，是名捨根非學非無學。云何意根學？意根聖非無學，是名意根
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學。云何意根學？意根學信根相應意界意識界，名意根學。云何意根學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣，若意界意識界，是名意根學。云何意根無學？意根聖非學，名意根無學。云何意根無學？意根無學信根相應意界意識界，名意根無學。云何意根無學？無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，意界意識界，名意根無學。云何意根非學非無學？意根非聖識受陰眼識乃至意識，名意根非學非無學。
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二十二根，幾報、幾報法、幾非報非報法？八報，一報法，七二分或報或報法，二二分或報或非報非報法，四三分或報或報法或非報非報法。云何八報？眼根乃至命根，名八報。云何一報法？未知欲知根，名一報法。云何七二分或報或報法？除未知欲知根，餘信根乃至已知根，名七二分或報或報法。云何二二分或報或非報非報法？樂根、苦根，名二二分或報或非報非報法。云何四三分或報或報法或非報非報法？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或報或報法或非報非報法。云何信根報？信根無報，名信根報。云何信根報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根報。云何信根報法？信根有報，名信根報法。云何信根報法？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，是名信根報法。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何知根報？知根無報，名知根報。云何知根報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、喜、悅、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根報。云何知根報法？知根有報，名知根報法。云何知根報法？學人見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀集苦滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根報法。云何已知根報？已知根無報，名已知根報。云何已知根報？無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即時得阿羅漢果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根報。云何已知根報法？已知根有報，名已知根報法。云何已知根報法？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根報法。云何樂根報？樂根受，名樂
二十二根，幾報、幾報法、幾非報非報法？八報，一報法，七二分或報或報法，二二分或報或非報非報法，四三分或報或報法或非報非報法。云何八報？眼根乃至命根，名八報。云何一報法？未知欲知根，名一報法。云何七二分或報或報法？除未知欲知根，餘信根乃至已知根，名七二分或報或報法。云何二二分或報或非報非報法？樂根、苦根，名二二分或報或非報非報法。云何四三分或報或報法或非報非報法？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或報或報法或非報非報法。云何信根報？信根無報，名信根報。云何信根報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根報。云何信根報法？信根有報，名信根報法。云何信根報法？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，是名信根報法。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何知根報？知根無報，名知根報。云何知根報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、喜、悅、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根報。云何知根報法？知根有報，名知根報法。云何知根報法？學人見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀集苦滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根報法。云何已知根報？已知根無報，名已知根報。云何已知根報？無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即時得阿羅漢果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根報。云何已知根報法？已知根有報，名已知根報法。云何已知根報法？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根報法。云何樂根報？樂根受，名樂
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根報。云何樂根報？樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根報。云何樂根非報非報法？樂根無記非我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根非報非報法。云何苦根報？苦根受，名苦根報。云何苦根報？苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦根報。云何苦根非報非報法？苦根無記非我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦根非報非報法。云何喜根報？喜根受喜根善報意觸樂受，名喜根報。云何喜根報法？喜根有報，名喜根報法。云何喜根報法？除喜根善報，餘喜根善不善意觸樂受，名喜根報法。云何喜根非報非報法？喜根無記非我分攝意觸樂受，名喜根非報非報法。云何憂根報？憂根受，名憂根報。云何憂根報？憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受，名憂根報。云何憂根報法？憂根有報，名憂根報法。云何憂根報法？憂根善不善意觸苦受，是名憂根報法。云何憂根非報非報法？憂根無記非我分攝意觸苦受，名憂根非報非報法。云何捨根報？捨根受捨根善報眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根報。云何捨根報法？捨根有報，名捨根報法。云何捨根報法？除捨根善報，餘捨根善不善意觸不苦不樂受，名捨根報法。云何捨根非報非報法？捨根無記非我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非報非報法。云何意根報？意根受意根善報眼識乃至意識，名意根報。云何意根報法？意根有報，名意根報法。云何意根報法？除意根善報，餘意根善不善意界意識界，名意根報法。云何意根非報非報法？意根若無記非我分攝眼識乃至意識，名意根非報非報法。
根報。云何樂根報？樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根報。云何樂根非報非報法？樂根無記非我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根非報非報法。云何苦根報？苦根受，名苦根報。云何苦根報？苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦根報。云何苦根非報非報法？苦根無記非我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦根非報非報法。云何喜根報？喜根受喜根善報意觸樂受，名喜根報。云何喜根報法？喜根有報，名喜根報法。云何喜根報法？除喜根善報，餘喜根善不善意觸樂受，名喜根報法。云何喜根非報非報法？喜根無記非我分攝意觸樂受，名喜根非報非報法。云何憂根報？憂根受，名憂根報。云何憂根報？憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受，名憂根報。云何憂根報法？憂根有報，名憂根報法。云何憂根報法？憂根善不善意觸苦受，是名憂根報法。云何憂根非報非報法？憂根無記非我分攝意觸苦受，名憂根非報非報法。云何捨根報？捨根受捨根善報眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根報。云何捨根報法？捨根有報，名捨根報法。云何捨根報法？除捨根善報，餘捨根善不善意觸不苦不樂受，名捨根報法。云何捨根非報非報法？捨根無記非我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非報非報法。云何意根報？意根受意根善報眼識乃至意識，名意根報。云何意根報法？意根有報，名意根報法。云何意根報法？除意根善報，餘意根善不善意界意識界，名意根報法。云何意根非報非報法？意根若無記非我分攝眼識乃至意識，名意根非報非報法。
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二十二根，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？十八非見斷非思惟斷，四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十八非見斷非思惟斷？眼根乃至苦根，信根乃至已知根，名十八非見斷非思惟斷。云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何喜根見斷？喜根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸樂受，名喜根見斷。云何喜根思惟斷？喜根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸樂受，名喜根思惟斷。云何喜根非見斷非思惟斷？喜根善無記意觸樂受，名喜根非見斷非思惟斷。云何憂根見斷？憂根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸苦受，名憂根見斷。云何憂根思惟斷？憂根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸苦受，名憂根思惟斷。云何憂根非見斷非思惟斷？憂根善無記意觸苦受，名憂根非見斷非思惟斷。云何捨根見斷？捨根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸不苦不樂受，名捨根見斷。云何捨根思惟斷？捨根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸不苦不樂受，名捨根思惟斷。云何捨根非見斷非思惟斷？捨根善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非見斷非思惟斷。云何意根見斷？意根不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界，是名意根見斷。云何意根思惟斷？意根相應不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界，名意根思惟斷。云何意根非見斷非思惟斷？意根善無記眼識乃至意識，名意根非見斷非思惟斷。
二十二根，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？十八非見斷非思惟斷，四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十八非見斷非思惟斷？眼根乃至苦根，信根乃至已知根，名十八非見斷非思惟斷。云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何喜根見斷？喜根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸樂受，名喜根見斷。云何喜根思惟斷？喜根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸樂受，名喜根思惟斷。云何喜根非見斷非思惟斷？喜根善無記意觸樂受，名喜根非見斷非思惟斷。云何憂根見斷？憂根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸苦受，名憂根見斷。云何憂根思惟斷？憂根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸苦受，名憂根思惟斷。云何憂根非見斷非思惟斷？憂根善無記意觸苦受，名憂根非見斷非思惟斷。云何捨根見斷？捨根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸不苦不樂受，名捨根見斷。云何捨根思惟斷？捨根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸不苦不樂受，名捨根思惟斷。云何捨根非見斷非思惟斷？捨根善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非見斷非思惟斷。云何意根見斷？意根不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界，是名意根見斷。云何意根思惟斷？意根相應不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界，名意根思惟斷。云何意根非見斷非思惟斷？意根善無記眼識乃至意識，名意根非見斷非思惟斷。
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二十二根，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷因非思惟斷因？九非見斷因非思惟斷因，十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷因非思惟斷因。云何九非見斷因非思惟斷因？樂根、信根乃至已知根，名九非見斷因非思惟斷因。云何十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因？除樂根，餘眼根乃至意根，名十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼根見斷因？眼根見斷法報地獄畜生餓鬼眼根，名眼根見斷因。云何眼根思惟斷因？眼根思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼根，名眼根思惟斷因。云何眼根非見斷非思惟斷因？眼根善法報天上人中眼根，名眼根非見斷非思惟斷因。耳、鼻、舌、身根，女根、男根，亦如是。云何苦根見斷因？苦根見斷法報眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根見斷因。云何苦根思惟斷因？苦根若思惟斷法報眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根思惟斷因。云何苦根非見斷非思惟斷因？苦根善法報苦根非報非報法眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根非見斷非思惟斷因。云何喜根見斷因？喜根若見斷意觸樂受，名喜根見斷因。云何喜根思惟斷因？喜根思惟斷意觸樂受，名喜根思惟斷因。云何喜根非見斷非思惟斷因？喜根善法報喜根若非報非報法意觸樂受，名喜根非見斷非思惟斷因。云何憂根見斷因？憂根見斷憂根見斷法報意觸苦受，名憂根見斷因。云何憂根思惟斷因？憂根思惟斷憂根思惟斷法報意觸苦受，名憂根思惟斷因。云何憂根非見斷非思惟斷因？憂根善憂根善法報憂根非報非報法意觸苦受，名憂根非見斷非思惟斷因。云何捨根見斷因？捨根見斷捨根見斷法報眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根見斷因。云何捨根思惟斷因？捨根思惟斷捨根思惟斷法報眼觸不苦不樂受，名捨根思惟斷因。云何捨根非見斷非思惟斷因？捨根善捨根善法報捨根非報非報法眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非見斷非思惟斷因。云何意根見斷因？意根見斷意根見斷法報眼識乃至意識，名意根見斷因。云何意根思惟斷因？意根思惟斷意根思惟斷法報眼識乃至意識，名意根思惟斷因。云何意根非見斷非思惟斷因？意根善意根善法報意根非報非報法眼識乃至意識，名意根非見斷非思惟斷因。
二十二根，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷因非思惟斷因？九非見斷因非思惟斷因，十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷因非思惟斷因。云何九非見斷因非思惟斷因？樂根、信根乃至已知根，名九非見斷因非思惟斷因。云何十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因？除樂根，餘眼根乃至意根，名十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼根見斷因？眼根見斷法報地獄畜生餓鬼眼根，名眼根見斷因。云何眼根思惟斷因？眼根思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼根，名眼根思惟斷因。云何眼根非見斷非思惟斷因？眼根善法報天上人中眼根，名眼根非見斷非思惟斷因。耳、鼻、舌、身根，女根、男根，亦如是。云何苦根見斷因？苦根見斷法報眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根見斷因。云何苦根思惟斷因？苦根若思惟斷法報眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根思惟斷因。云何苦根非見斷非思惟斷因？苦根善法報苦根非報非報法眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根非見斷非思惟斷因。云何喜根見斷因？喜根若見斷意觸樂受，名喜根見斷因。云何喜根思惟斷因？喜根思惟斷意觸樂受，名喜根思惟斷因。云何喜根非見斷非思惟斷因？喜根善法報喜根若非報非報法意觸樂受，名喜根非見斷非思惟斷因。云何憂根見斷因？憂根見斷憂根見斷法報意觸苦受，名憂根見斷因。云何憂根思惟斷因？憂根思惟斷憂根思惟斷法報意觸苦受，名憂根思惟斷因。云何憂根非見斷非思惟斷因？憂根善憂根善法報憂根非報非報法意觸苦受，名憂根非見斷非思惟斷因。云何捨根見斷因？捨根見斷捨根見斷法報眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根見斷因。云何捨根思惟斷因？捨根思惟斷捨根思惟斷法報眼觸不苦不樂受，名捨根思惟斷因。云何捨根非見斷非思惟斷因？捨根善捨根善法報捨根非報非報法眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非見斷非思惟斷因。云何意根見斷因？意根見斷意根見斷法報眼識乃至意識，名意根見斷因。云何意根思惟斷因？意根思惟斷意根思惟斷法報眼識乃至意識，名意根思惟斷因。云何意根非見斷非思惟斷因？意根善意根善法報意根非報非報法眼識乃至意識，名意根非見斷非思惟斷因。
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二十二根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？六欲界繫，八不繫，四二分或欲界繫或色界繫，一三分或欲界繫或色界繫或無色繫，復一三分或欲界繫或色界繫或不繫，二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何六欲界繫？鼻根、舌根、女根、男根、苦根、憂根，名六欲界繫。云何八不繫？信根乃至已知根，名八不繫。云何四二分或欲界繫或色界繫？眼根、耳根、身根、樂根，名四二分或欲界繫或色界繫。云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？命根，名一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何復一三分或欲界繫或色界繫或不繫？喜根，名復一三分或欲界繫或色界繫或不繫。云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？捨根、意根，名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼根欲界繫？眼根欲漏有漏眼根，名眼根欲界繫。云何眼根色界繫？眼根色漏有漏眼根，名眼根色界繫。耳根、身根亦如是。云何樂根欲界繫？樂根欲漏有漏眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根欲界繫。云何樂根色界繫？樂根色漏有漏眼觸樂受、耳身觸樂受，名樂根色界繫。云何命根欲界繫？命根欲漏有漏欲行壽，名命根欲界繫。云何命根色界繫？命根色漏有漏色行壽，名命根色界繫。云何命根無色界繫？命根無色漏有漏無色行壽，名命根無色界繫。云何喜根欲界繫？喜根欲漏有漏意觸樂受，名喜根欲界繫。云何喜根色界繫？喜根色漏有漏意觸樂受，名喜根色界繫。云何喜根不繫？喜根聖無漏意觸樂受，名喜根不繫。云何捨根欲界繫？捨根欲漏有漏眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身觸不苦不樂受，名捨根欲界繫。云何捨根色界繫？捨根若色漏有漏眼觸不苦不樂受、耳身觸意觸不苦不樂受，名捨根色界繫。云何捨根無色界繫？捨根無色漏有漏意觸不苦不樂受，名捨根無色界繫。云何捨根不繫？捨根聖無漏意界意識界意觸不苦不樂受，名捨根不繫。云何意根欲界繫？意根欲漏有漏眼識乃至意識，名意根欲界繫。云何意根色界繫？意根色漏有漏眼識耳識身識意識，是名意根色界繫。云何意根無色界繫？意根無色漏有漏意界意識界，是名意根無色界繫。云何意根不繫？意根聖無漏意界意識界，是名意根不繫。
二十二根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？六欲界繫，八不繫，四二分或欲界繫或色界繫，一三分或欲界繫或色界繫或無色繫，復一三分或欲界繫或色界繫或不繫，二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何六欲界繫？鼻根、舌根、女根、男根、苦根、憂根，名六欲界繫。云何八不繫？信根乃至已知根，名八不繫。云何四二分或欲界繫或色界繫？眼根、耳根、身根、樂根，名四二分或欲界繫或色界繫。云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？命根，名一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何復一三分或欲界繫或色界繫或不繫？喜根，名復一三分或欲界繫或色界繫或不繫。云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？捨根、意根，名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼根欲界繫？眼根欲漏有漏眼根，名眼根欲界繫。云何眼根色界繫？眼根色漏有漏眼根，名眼根色界繫。耳根、身根亦如是。云何樂根欲界繫？樂根欲漏有漏眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根欲界繫。云何樂根色界繫？樂根色漏有漏眼觸樂受、耳身觸樂受，名樂根色界繫。云何命根欲界繫？命根欲漏有漏欲行壽，名命根欲界繫。云何命根色界繫？命根色漏有漏色行壽，名命根色界繫。云何命根無色界繫？命根無色漏有漏無色行壽，名命根無色界繫。云何喜根欲界繫？喜根欲漏有漏意觸樂受，名喜根欲界繫。云何喜根色界繫？喜根色漏有漏意觸樂受，名喜根色界繫。云何喜根不繫？喜根聖無漏意觸樂受，名喜根不繫。云何捨根欲界繫？捨根欲漏有漏眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身觸不苦不樂受，名捨根欲界繫。云何捨根色界繫？捨根若色漏有漏眼觸不苦不樂受、耳身觸意觸不苦不樂受，名捨根色界繫。云何捨根無色界繫？捨根無色漏有漏意觸不苦不樂受，名捨根無色界繫。云何捨根不繫？捨根聖無漏意界意識界意觸不苦不樂受，名捨根不繫。云何意根欲界繫？意根欲漏有漏眼識乃至意識，名意根欲界繫。云何意根色界繫？意根色漏有漏眼識耳識身識意識，是名意根色界繫。云何意根無色界繫？意根無色漏有漏意界意識界，是名意根無色界繫。云何意根不繫？意根聖無漏意界意識界，是名意根不繫。
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二十二根，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何眼根過去？眼根生已滅，名過去。云何眼根未來？眼根未生未出，名未來。云何眼根現在？眼根生未滅，名現在。乃至已知根亦如是。
二十二根，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何眼根過去？眼根生已滅，名過去。云何眼根未來？眼根未生未出，名未來。云何眼根現在？眼根生未滅，名現在。乃至已知根亦如是。
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舍利弗阿毘曇論卷第五
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