舍利弗阿毘曇論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第五

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分根品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問分根品第五

問曰：幾根？答曰：二十二根。何等二十二根？眼根耳根鼻根舌根身根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知欲知根、知根、已知根。云何眼根？眼入，名眼根。云何眼根？眼界，名眼根。云何眼根？若眼我分攝四大所造淨色，名眼根。云何眼根？若眼我分攝四大所造過去未來現在淨色，名眼根。云何眼根？若眼我分攝已見色今見當見不定，若眼我分攝色光已來今來當來不定，名眼根。云何眼根？若眼我分攝已對色今對當對不定，若眼我分攝色已對今對當對不定，名眼根。若眼無礙，是眼、是眼入、是眼根、是眼界，是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫，是目是入我分、是此岸、是內入眼見色，是名眼根。耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。云何女根？若女女性、女形、女相，是名女根。云何男根？若男男性、男形、男相，是名男根。云何命根？壽，是名命根。云何命根？若眾生住，是名命根。云何命根？諸眾生諸眾生中不終不退、不喪不死、時未過、行在、護持，名命根。云何樂根？若身樂受眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受樂界，名樂根。云何苦根？若身苦受眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受苦界，名苦根。云何喜根？若心樂受意觸樂受喜界，名喜根。云何憂根？若心苦受意觸苦受憂界，是名憂根。云何捨根？若身心不苦不樂受，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨界，名捨根。云何意根？意入，名意根。云何意根？識陰，名意根。云何意根？若心意識、六識身、七識界，名意根。云何意根？若識過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近，是名意根。云何六識身？眼識、身耳鼻舌身意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以四緣識生已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身？緣意、緣法、緣思惟，以三緣識已生今生當生不定，名意識身。是名六識身。云何七識界？眼耳鼻舌身識界、意界、意識界。云何眼識界？若識眼根生色境界已生今生當生不定，名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根生觸境界已生今生當生不定，名身識界。云何意界？意知法念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心識已生今生當生不定，名意識界。是名七識界。云何過去識？若識生已滅，名過去識。云何未來識？若識未生未出，名未來識。云何現在識？若識生未滅，名現在識。云何內識？若識受，名內識。云何外識？若識非受，名外識。云何麁識？若識欲界繫，名麁識。云何細識？若識色界繫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾根？答曰：二十二根。何等二十二根？眼根耳根鼻根舌根身根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、進根、念根、定根、慧根、未知欲知根、知根、已知根。云何眼根？眼入，名眼根。云何眼根？眼界，名眼根。云何眼根？若眼我分攝四大所造淨色，名眼根。云何眼根？若眼我分攝四大所造過去未來現在淨色，名眼根。云何眼根？若眼我分攝已見色今見當見不定，若眼我分攝色光已來今來當來不定，名眼根。云何眼根？若眼我分攝已對色今對當對不定，若眼我分攝色已對今對當對不定，名眼根。若眼無礙，是眼、是眼入、是眼根、是眼界，是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫，是目是入我分、是此岸、是內入眼見色，是名眼根。耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。云何女根？若女女性、女形、女相，是名女根。云何男根？若男男性、男形、男相，是名男根。云何命根？壽，是名命根。云何命根？若眾生住，是名命根。云何命根？諸眾生諸眾生中不終不退、不喪不死、時未過、行在、護持，名命根。云何樂根？若身樂受眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受樂界，名樂根。云何苦根？若身苦受眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受苦界，名苦根。云何喜根？若心樂受意觸樂受喜界，名喜根。云何憂根？若心苦受意觸苦受憂界，是名憂根。云何捨根？若身心不苦不樂受，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨界，名捨根。云何意根？意入，名意根。云何意根？識陰，名意根。云何意根？若心意識、六識身、七識界，名意根。云何意根？若識過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近，是名意根。云何六識身？眼識、身耳鼻舌身意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以四緣識生已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身？緣意、緣法、緣思惟，以三緣識已生今生當生不定，名意識身。是名六識身。云何七識界？眼耳鼻舌身識界、意界、意識界。云何眼識界？若識眼根生色境界已生今生當生不定，名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根生觸境界已生今生當生不定，名身識界。云何意界？意知法念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心識已生今生當生不定，名意識界。是名七識界。云何過去識？若識生已滅，名過去識。云何未來識？若識未生未出，名未來識。云何現在識？若識生未滅，名現在識。云何內識？若識受，名內識。云何外識？若識非受，名外識。云何麁識？若識欲界繫，名麁識。云何細識？若識色界繫

、無色界繫、若不繫，名細識。云何卑識？若識不善、若識不善法報、若識非報非報法不適意，名卑識。云何勝識？若識善、若識善法報、若識非報非報法適意，名勝識。云何遠識？若識相遠、極相遠、不近、不近邊，名遠識。云何近識？若識相近、極相近、近邊，名近識。云何信根？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未解欲解、未得欲得、未證欲證，修道離煩惱見。學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道離煩惱，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信心淨，是名信根。云何進根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，身心發出度、堪忍、不退、勤力進、不離不懈不緩不窳惰進進力進覺正進，是名進根。云何念根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念念力念覺正念，是名念根。云何定根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若心住正住專住心一向心一樂心不亂依念、獨定定力定覺正定，是名定根。云何慧根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若法中擇重擇究竟擇、擇法思惟覺了達自相他相共相、思持辯進辯慧智見解脫方便、術焰光明照炬、慧眼慧力擇法正覺不薄，是名慧根。云何未知欲知根？堅信堅法人，若法聖無漏非根得名根，除未知欲知根中思、想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正語正業正命、正身除，是名未知欲知根。云何知根？見學人，若法聖無漏非根得名根，除知根中想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根。云何已知根？無學人阿羅漢果，若法聖無漏非根得名根，除已知根中想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、無色界繫、若不繫，名細識。云何卑識？若識不善、若識不善法報、若識非報非報法不適意，名卑識。云何勝識？若識善、若識善法報、若識非報非報法適意，名勝識。云何遠識？若識相遠、極相遠、不近、不近邊，名遠識。云何近識？若識相近、極相近、近邊，名近識。云何信根？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未解欲解、未得欲得、未證欲證，修道離煩惱見。學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道離煩惱，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信心淨，是名信根。云何進根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，身心發出度、堪忍、不退、勤力進、不離不懈不緩不窳惰進進力進覺正進，是名進根。云何念根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若念憶念微念順念住不忘相續念、不失不奪不鈍不鈍根念念力念覺正念，是名念根。云何定根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若心住正住專住心一向心一樂心不亂依念、獨定定力定覺正定，是名定根。云何慧根？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若法中擇重擇究竟擇、擇法思惟覺了達自相他相共相、思持辯進辯慧智見解脫方便、術焰光明照炬、慧眼慧力擇法正覺不薄，是名慧根。云何未知欲知根？堅信堅法人，若法聖無漏非根得名根，除未知欲知根中思、想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正語正業正命、正身除，是名未知欲知根。云何知根？見學人，若法聖無漏非根得名根，除知根中想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根。云何已知根？無學人阿羅漢果，若法聖無漏非根得名根，除已知根中想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名已知根。

二十二根，幾色、幾非色？七色，十一非色，四二分或色或非色。云何七色？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根，名七色。云何十一非色？命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、念根、定根、慧根，名十一非色。云何四二分或色或非色？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或色或非色。云何進根色？身發出度，名進根色。云何進根非色？進根非色心發出度，名進根非色。云何未知欲知根色？正語正業正命、正身除，名未知欲知根色。云何未知欲知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根非色。云何知根色？正語正業正命、正身除，名知根色。云何知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定，名知根非色。云何已知根色？正語正業正命、正身除，名已知根色。云何已知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定，名已知根非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾色、幾非色？七色，十一非色，四二分或色或非色。云何七色？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根，名七色。云何十一非色？命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根、信根、念根、定根、慧根，名十一非色。云何四二分或色或非色？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或色或非色。云何進根色？身發出度，名進根色。云何進根非色？進根非色心發出度，名進根非色。云何未知欲知根色？正語正業正命、正身除，名未知欲知根色。云何未知欲知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根非色。云何知根色？正語正業正命、正身除，名知根色。云何知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定，名知根非色。云何已知根色？正語正業正命、正身除，名已知根色。云何已知根非色？想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定，名已知根非色。

二十二根，幾可見、幾不可見？一切不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾可見、幾不可見？一切不可見。

二十二根，幾有對、幾無對？七有對，十五無對。云何七有對？眼根乃至男根，名七有對。云何十五無對？命根乃至已知根，名十五無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾有對、幾無對？七有對，十五無對。云何七有對？眼根乃至男根，名七有對。云何十五無對？命根乃至已知根，名十五無對。

二十二根，幾聖、幾非聖？八聖，十一非聖，三二分或聖或非聖。云何八聖？信根乃至已知根，名八聖。云何十一非聖？眼根乃至苦根及憂根，名十一非聖。云何三二分或聖或非聖？喜根、捨根、意根，名三二分或聖或非聖。云何喜根非聖？喜根有漏，名喜根非聖。云何喜根非聖？喜根非學非無學意觸樂受，名喜根非聖。云何喜根聖？喜根無漏，名喜根聖。云何喜根聖？喜根信根相應意觸樂受，名喜根聖。云何喜根聖？喜根學若無學，學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離結使。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸樂受，名喜根聖。云何捨根非聖？捨根有漏。名捨根非聖。云何捨根非聖？捨根非學非無學，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非聖。云何捨根聖？捨根無漏，名捨根聖。云何捨根聖？捨根信根相應意觸不苦不樂受，名捨根聖。云何捨根聖？捨根學無學，學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根聖。云何意根非聖？意根有漏，名意根非聖。云何意根非聖？識受陰，名意根非聖。云何意根非聖？意根非學非無學眼識乃至意識，名意根非聖。云何意根聖？意根無漏，名意根聖。云何意根聖？意根信根相應意界意識界，名意根聖。云何意根聖？意根學無學，學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意界意識界，名意根聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾聖、幾非聖？八聖，十一非聖，三二分或聖或非聖。云何八聖？信根乃至已知根，名八聖。云何十一非聖？眼根乃至苦根及憂根，名十一非聖。云何三二分或聖或非聖？喜根、捨根、意根，名三二分或聖或非聖。云何喜根非聖？喜根有漏，名喜根非聖。云何喜根非聖？喜根非學非無學意觸樂受，名喜根非聖。云何喜根聖？喜根無漏，名喜根聖。云何喜根聖？喜根信根相應意觸樂受，名喜根聖。云何喜根聖？喜根學若無學，學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離結使。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸樂受，名喜根聖。云何捨根非聖？捨根有漏。名捨根非聖。云何捨根非聖？捨根非學非無學，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非聖。云何捨根聖？捨根無漏，名捨根聖。云何捨根聖？捨根信根相應意觸不苦不樂受，名捨根聖。云何捨根聖？捨根學無學，學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根聖。云何意根非聖？意根有漏，名意根非聖。云何意根非聖？識受陰，名意根非聖。云何意根非聖？意根非學非無學眼識乃至意識，名意根非聖。云何意根聖？意根無漏，名意根聖。云何意根聖？意根信根相應意界意識界，名意根聖。云何意根聖？意根學無學，學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意界意識界，名意根聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。

二十二根，幾受、幾非受？八受，八非受，六二分或受或非受。云何八受？眼根乃至命根，名八受。云何八非受？信根乃至已知根，名八非受。云何六二分或受或非受？樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根，名六二分或受或非受。云何樂根受？樂根內，名樂根受。云何樂根受？樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根受。云何樂根非受？樂根外眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根非受。云何苦根受？苦根內，名苦根受。云何苦根受？苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根受。云何苦根非受？苦根外眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根非受。云何喜根受？喜根內，名喜根受。云何喜根受？喜根業法煩惱所生報我分攝意觸樂受，名喜根受。云何喜根非受？喜根外，名喜根非受。云何喜根非受？喜根善不善若無記非我分攝意觸樂受，名喜根非受。云何憂根受？憂根內，名憂根受。云何憂根受？憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受，名憂根受。云何憂根非受？憂根外，名憂根非受。云何憂根非受？憂根善不善若無記非我分攝意觸苦受，名憂根非受。云何捨根受？捨根內，名捨根受。云何捨根受？業法煩惱所生報我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根受。云何捨根非受？捨根外，名捨根非受。云何捨根非受？捨根若無記善不善非我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非受。云何意根受？意根內，名意根受。云何意根受？意根業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，名意根受。云何意根非受？意根若外，名意根非受。云何意根非受？意根善不善無記非我分攝眼識乃至意識，名意根非受。內外亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾受、幾非受？八受，八非受，六二分或受或非受。云何八受？眼根乃至命根，名八受。云何八非受？信根乃至已知根，名八非受。云何六二分或受或非受？樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、意根，名六二分或受或非受。云何樂根受？樂根內，名樂根受。云何樂根受？樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根受。云何樂根非受？樂根外眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根非受。云何苦根受？苦根內，名苦根受。云何苦根受？苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根受。云何苦根非受？苦根外眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根非受。云何喜根受？喜根內，名喜根受。云何喜根受？喜根業法煩惱所生報我分攝意觸樂受，名喜根受。云何喜根非受？喜根外，名喜根非受。云何喜根非受？喜根善不善若無記非我分攝意觸樂受，名喜根非受。云何憂根受？憂根內，名憂根受。云何憂根受？憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受，名憂根受。云何憂根非受？憂根外，名憂根非受。云何憂根非受？憂根善不善若無記非我分攝意觸苦受，名憂根非受。云何捨根受？捨根內，名捨根受。云何捨根受？業法煩惱所生報我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根受。云何捨根非受？捨根外，名捨根非受。云何捨根非受？捨根若無記善不善非我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非受。云何意根受？意根內，名意根受。云何意根受？意根業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，名意根受。云何意根非受？意根若外，名意根非受。云何意根非受？意根善不善無記非我分攝眼識乃至意識，名意根非受。內外亦如是。

二十二根，幾有報、幾無報？一有報，十無報，十一二分或有報或無報。云何一有報？未知欲知根，名一有報。云何十無報？眼根乃至苦根，名十無報。云何十一二分或有報或無報？除未知欲知根，餘喜根乃至已知根，名十一二分或有報或無報。云何喜根有報？喜根報法，名喜根有報。云何喜根有報？喜根除善報，餘喜根善不善意觸樂受，名喜根有報。云何喜根無報？喜根若報、喜根非報非報法意觸樂受，名喜根無報。云何憂根有報？憂根報法，名憂根有報。云何憂根有報？憂根善不善意觸苦受，名憂根有報。云何憂根無報？憂根若報、憂根非報非報法意觸苦受，名憂根無報。云何捨根有報？捨根報法，名捨根有報。云何捨根有報？捨根除善報，餘捨根善不善意觸不苦不樂受，名捨根有報。云何捨根無報？捨根若報、捨根非報非報法，眼觸非苦非樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根無報。云何意根有報？意根報法，名意根有報。云何意根有報？除意根善報，餘意根善不善意界意識界，是名意根有報。云何意根無報？意根報、意根非報非報法眼識乃至意識，名意根無報。云何信根有報？信根報法，名信根有報。云何信根有報？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，信入、信究竟入、信真、信心淨，名信根有報。云何信根無報？信根報，名信根無報。云何信根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，信入、信究竟入、信真、信心淨，名信根無報。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何知根有報？知根報法，名知根有報。云何知根有報？見學人見行過患，觀涅槃寂滅，觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根有報。云何知根無報？知根報，名知根無報。云何知根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根無報。云何已知根有報？已知根報法，名已知根有報。云何已知根有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾有報、幾無報？一有報，十無報，十一二分或有報或無報。云何一有報？未知欲知根，名一有報。云何十無報？眼根乃至苦根，名十無報。云何十一二分或有報或無報？除未知欲知根，餘喜根乃至已知根，名十一二分或有報或無報。云何喜根有報？喜根報法，名喜根有報。云何喜根有報？喜根除善報，餘喜根善不善意觸樂受，名喜根有報。云何喜根無報？喜根若報、喜根非報非報法意觸樂受，名喜根無報。云何憂根有報？憂根報法，名憂根有報。云何憂根有報？憂根善不善意觸苦受，名憂根有報。云何憂根無報？憂根若報、憂根非報非報法意觸苦受，名憂根無報。云何捨根有報？捨根報法，名捨根有報。云何捨根有報？捨根除善報，餘捨根善不善意觸不苦不樂受，名捨根有報。云何捨根無報？捨根若報、捨根非報非報法，眼觸非苦非樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根無報。云何意根有報？意根報法，名意根有報。云何意根有報？除意根善報，餘意根善不善意界意識界，是名意根有報。云何意根無報？意根報、意根非報非報法眼識乃至意識，名意根無報。云何信根有報？信根報法，名信根有報。云何信根有報？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，信入、信究竟入、信真、信心淨，名信根有報。云何信根無報？信根報，名信根無報。云何信根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，信入、信究竟入、信真、信心淨，名信根無報。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何知根有報？知根報法，名知根有報。云何知根有報？見學人見行過患，觀涅槃寂滅，觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根有報。云何知根無報？知根報，名知根無報。云何知根無報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根無報。云何已知根有報？已知根報法，名已知根有報。云何已知根有

報？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根有報。云何已知根無報？已知根報，名已知根無報。云何已知根無報？無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根有報。云何已知根無報？已知根報，名已知根無報。云何已知根無報？無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根無報。

二十二根，幾心、幾非心？一心，二十一非心。云何一心？意根名一心。云何二十一非心？除意根，餘一切非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾心、幾非心？一心，二十一非心。云何一心？意根名一心。云何二十一非心？除意根，餘一切非心。

二十二根，幾心相應、幾非心相應？九心相應，八非心相應，一不說心相應非心相應，四二分或心相應或非心相應。云何九心相應？除意根、進根，餘樂根乃至慧根，是名九心相應。云何八非心相應？眼根乃至命根，名八非心相應。云何一不說心相應非心相應？意根，是名一不說心相應非心相應。云何四二分或心相應或非心相應？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或心相應或非心相應。云何進根心相應？進根心數，心發出度，名進根心相應。云何進根非心相應？進根非心數，身發出度，名進根非心相應。云何未知欲知根心相應？未知欲知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根心相應。云何未知欲知根非心相應？未知欲知根非心數，正語正業正命、正身除，名未知欲知根非心相應。云何知根心相應？知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根心相應。云何知根非心相應？知根非心數，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非心相應。已知根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾心相應、幾非心相應？九心相應，八非心相應，一不說心相應非心相應，四二分或心相應或非心相應。云何九心相應？除意根、進根，餘樂根乃至慧根，是名九心相應。云何八非心相應？眼根乃至命根，名八非心相應。云何一不說心相應非心相應？意根，是名一不說心相應非心相應。云何四二分或心相應或非心相應？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或心相應或非心相應。云何進根心相應？進根心數，心發出度，名進根心相應。云何進根非心相應？進根非心數，身發出度，名進根非心相應。云何未知欲知根心相應？未知欲知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根心相應。云何未知欲知根非心相應？未知欲知根非心數，正語正業正命、正身除，名未知欲知根非心相應。云何知根心相應？知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根心相應。云何知根非心相應？知根非心數，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非心相應。已知根亦如是。

二十二根，幾心數、幾非心數？九心數，九非心數，四二分或心數或非心數。云何九心數？除意根、進根，餘樂根乃至慧根，名九心數。云何九非心數？眼根乃至命根、意根，名九非心數。云何四二分或心數或非心數？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或心數或非心數。云何進根心數？進根若緣心發出度，是名進根心數。云何進根非心數？進根非緣身發出度，名進根非心數。云何未知欲知根心數？未知欲知根緣想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根心數。云何未知欲知根非心數？未知欲知根非緣正語正業正命、正身除，名未知欲知根非心數。云何知根心數？知根緣想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根心數。云何知根非心數？知根非緣得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非心數。已知根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾心數、幾非心數？九心數，九非心數，四二分或心數或非心數。云何九心數？除意根、進根，餘樂根乃至慧根，名九心數。云何九非心數？眼根乃至命根、意根，名九非心數。云何四二分或心數或非心數？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或心數或非心數。云何進根心數？進根若緣心發出度，是名進根心數。云何進根非心數？進根非緣身發出度，名進根非心數。云何未知欲知根心數？未知欲知根緣想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根心數。云何未知欲知根非心數？未知欲知根非緣正語正業正命、正身除，名未知欲知根非心數。云何知根心數？知根緣想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根心數。云何知根非心數？知根非緣得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非心數。已知根亦如是。

二十二根，幾緣、幾非緣？十緣，八非緣，四二分或緣或非緣。云何十緣？除進根，餘樂根乃至慧根及意根，名十緣。云何八非緣？眼根乃至命根，名八非緣。云何四二分或緣或非緣？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或緣或非緣。云何進根緣？進根心數發出度，名進根緣。云何進根非緣？進根非心數身發出度，名進根非緣。云何未知欲知根緣？未知欲知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根緣。云何未知欲知根非緣？未知欲知根非心數，正語正業正命、正身除，名未知欲知根非緣。云何知根緣？知根心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根緣。云何知根非緣？知根非心數，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根非緣。已知根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾緣、幾非緣？十緣，八非緣，四二分或緣或非緣。云何十緣？除進根，餘樂根乃至慧根及意根，名十緣。云何八非緣？眼根乃至命根，名八非緣。云何四二分或緣或非緣？進根、未知欲知根、知根、已知根，名四二分或緣或非緣。云何進根緣？進根心數發出度，名進根緣。云何進根非緣？進根非心數身發出度，名進根非緣。云何未知欲知根緣？未知欲知根若心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根緣。云何未知欲知根非緣？未知欲知根非心數，正語正業正命、正身除，名未知欲知根非緣。云何知根緣？知根心數，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根緣。云何知根非緣？知根非心數，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根非緣。已知根亦如是。

二十二根，幾共心、幾不共心？十共心，九不共心，三二分或共心或不共心。云何十共心？除意根、進根，餘樂根乃至未知欲知根，名十共心。云何九不共心？眼根乃至命根及意根，名九不共心。云何三二分或共心或不共心？進根、知根、已知根，名三二分或共心或不共心。云何進根共心？進根若隨心轉、共心生共住共滅，心發出度，名進根共心。云何進根不共心？進根不隨心轉、不共心生不共住不共滅，身發出度，名進根不共心。云何知根共心？知根隨心轉、共心生共住共滅，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正語正業正命、正身除，是名知根共心。云何知根不共心？知根若不隨心轉、不共心生不共住不共滅，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根不共心已知根亦如是。隨心轉不隨心轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾共心、幾不共心？十共心，九不共心，三二分或共心或不共心。云何十共心？除意根、進根，餘樂根乃至未知欲知根，名十共心。云何九不共心？眼根乃至命根及意根，名九不共心。云何三二分或共心或不共心？進根、知根、已知根，名三二分或共心或不共心。云何進根共心？進根若隨心轉、共心生共住共滅，心發出度，名進根共心。云何進根不共心？進根不隨心轉、不共心生不共住不共滅，身發出度，名進根不共心。云何知根共心？知根隨心轉、共心生共住共滅，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正語正業正命、正身除，是名知根共心。云何知根不共心？知根若不隨心轉、不共心生不共住不共滅，得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根不共心已知根亦如是。隨心轉不隨心轉亦如是。

二十二根，幾業、幾非業？十九非業，三二分或業或非業。云何十九非業？眼根乃至慧根，名十九非業。云何三二分或業或非業？未知欲知根、知根、已知根，名三二分或業或非業。云何未知欲知根業？思、正語正業正命，名未知欲知根業。云何未知欲知根非業？想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正身除，名未知欲知根非業。云何知根業？思、正語正業正命，名知根業。云何知根非業？想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正身除，名知根非業。已知根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾業、幾非業？十九非業，三二分或業或非業。云何十九非業？眼根乃至慧根，名十九非業。云何三二分或業或非業？未知欲知根、知根、已知根，名三二分或業或非業。云何未知欲知根業？思、正語正業正命，名未知欲知根業。云何未知欲知根非業？想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、正身除，名未知欲知根非業。云何知根業？思、正語正業正命，名知根業。云何知根非業？想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正身除，名知根非業。已知根亦如是。

二十二根，幾業相應、幾非業相應？十業相應，八非業相應，一二分或業相應或非業相應，三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何十業相應？除進根，餘樂根乃至慧根及意根，名十業相應。云何八非業相應？眼根乃至命根，名八非業相應。云何一二分或業相應或非業相應？進根，名一二分或業相應或非業相應。云何三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？未知欲知根、知根、已知根，名三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何進根業相應？進根思相應心發出度，名進根業相應。云何進根非業相應？進根非思相應身發出度，名進根非業相應。云何未知欲知根業相應？未知欲知根思相應想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根業相應。云何未知欲知根非業相應？未知欲知根非思相應正語正業正命、正身除，名未知欲知根非業相應。云何未知欲知根不說業相應非業相應？思，名未知欲知根不說業相應非業相應。云何知根業相應？知根思相應想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根業相應。云何知根非業相應？知根非思相應得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非業相應。云何知根不說業相應非業相應？思，是名知根不說業相應非業相應。已知根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾業相應、幾非業相應？十業相應，八非業相應，一二分或業相應或非業相應，三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何十業相應？除進根，餘樂根乃至慧根及意根，名十業相應。云何八非業相應？眼根乃至命根，名八非業相應。云何一二分或業相應或非業相應？進根，名一二分或業相應或非業相應。云何三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？未知欲知根、知根、已知根，名三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何進根業相應？進根思相應心發出度，名進根業相應。云何進根非業相應？進根非思相應身發出度，名進根非業相應。云何未知欲知根業相應？未知欲知根思相應想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨，名未知欲知根業相應。云何未知欲知根非業相應？未知欲知根非思相應正語正業正命、正身除，名未知欲知根非業相應。云何未知欲知根不說業相應非業相應？思，名未知欲知根不說業相應非業相應。云何知根業相應？知根思相應想、觸、思惟、覺觀、解脫、悅喜、心除、欲、不放逸、心捨，名知根業相應。云何知根非業相應？知根非思相應得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根非業相應。云何知根不說業相應非業相應？思，是名知根不說業相應非業相應。已知根亦如是。

二十二根，幾共業、幾不共業？十二共業，八不共業，二二分或共業或不共業。云何十二共業？樂根乃至未知欲知根，名十二共業。云何八不共業？眼根乃至命根，名八不共業。云何二二分或共業或不共業？知根、已知根，名二二分或共業或不共業。云何知根共業？知根隨業轉、共業生共住共滅，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根共業。云何知根不共業？知根不隨業轉、不共業生不共住不共滅得果，名知根不共業。已知根亦如是。隨業轉不隨業轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾共業、幾不共業？十二共業，八不共業，二二分或共業或不共業。云何十二共業？樂根乃至未知欲知根，名十二共業。云何八不共業？眼根乃至命根，名八不共業。云何二二分或共業或不共業？知根、已知根，名二二分或共業或不共業。云何知根共業？知根隨業轉、共業生共住共滅，想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根共業。云何知根不共業？知根不隨業轉、不共業生不共住不共滅得果，名知根不共業。已知根亦如是。隨業轉不隨業轉亦如是。

二十二根，幾因、幾非因？十二因，八非因，二二分或因或非因。云何十二因？樂根乃至未知欲知根，名十二因。云何八非因？眼根乃至命根，名八非因。云何二二分或因或非因？知根、已知根，名二二分或因或非因。云何知根因？知根緣知根非緣有報，除得果，餘知根報想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根因。云何知根非因？知根非緣無報不共業得果，名知根非因。已知根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾因、幾非因？十二因，八非因，二二分或因或非因。云何十二因？樂根乃至未知欲知根，名十二因。云何八非因？眼根乃至命根，名八非因。云何二二分或因或非因？知根、已知根，名二二分或因或非因。云何知根因？知根緣知根非緣有報，除得果，餘知根報想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根因。云何知根非因？知根非緣無報不共業得果，名知根非因。已知根亦如是。

二十二根，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾有因、幾無因？一切有因、一切有緒、一切有緣、一切有為。

二十二根，幾知、幾非知？一切知，知見如事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾知、幾非知？一切知，知見如事。

二十二根，幾識、幾非識？一切識，意識如事識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾識、幾非識？一切識，意識如事識。

二十二根，幾解、幾非解？一切解，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾解、幾非解？一切解，如事知見。

二十二根，幾了、幾非了？一切了，知見如事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾了、幾非了？一切了，知見如事。

二十二根，幾斷智知、幾非斷智知？十八非斷智知，四二分或斷智知或非斷智知。云何十八非斷智知？眼根乃至苦根，信根乃至已知根，名十八非斷智知。云何四二分或斷智知或非斷智知？喜根、憂根、捨根、意根，是名四二分或斷智知或非斷智知。云何喜根斷智知？喜根不善意觸樂受，名喜根斷智知。云何喜根非斷智知？喜根善無記意觸樂受，名喜根非斷智知。云何憂根斷智知？憂根不善意觸苦受，名憂根斷智知。云何憂根非斷智知？憂根善無記意觸苦受，是名憂根非斷智知。云何捨根斷智知？捨根不善意觸不苦不樂受，名捨根斷智知。云何捨根非斷智知？捨根善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非斷智知。云何意根斷智知？意根不善意界意識界，名意根斷智知。云何意根非斷智知？意根善無記眼識乃至意識，名意根非斷智知。斷非斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾斷智知、幾非斷智知？十八非斷智知，四二分或斷智知或非斷智知。云何十八非斷智知？眼根乃至苦根，信根乃至已知根，名十八非斷智知。云何四二分或斷智知或非斷智知？喜根、憂根、捨根、意根，是名四二分或斷智知或非斷智知。云何喜根斷智知？喜根不善意觸樂受，名喜根斷智知。云何喜根非斷智知？喜根善無記意觸樂受，名喜根非斷智知。云何憂根斷智知？憂根不善意觸苦受，名憂根斷智知。云何憂根非斷智知？憂根善無記意觸苦受，是名憂根非斷智知。云何捨根斷智知？捨根不善意觸不苦不樂受，名捨根斷智知。云何捨根非斷智知？捨根善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非斷智知。云何意根斷智知？意根不善意界意識界，名意根斷智知。云何意根非斷智知？意根善無記眼識乃至意識，名意根非斷智知。斷非斷亦如是。

二十二根，幾修、幾非修？八修，十非修，四二分或修或非修。云何八修？信根乃至已知根，名八修。云何十非修？眼根乃至苦根，名十非修。云何四二分或修或非修？喜根、憂根、捨根、意根，名四二分或修或非修。云何喜根修？喜根若善意觸樂受，名喜根修。云何喜根非修？喜根非善無記意觸樂受，名喜根非修。云何憂根修？憂根善意觸苦受，名憂根修。云何憂根非修？憂根不善無記意觸苦受，名憂根非修。云何捨根修？捨根善意觸不苦不樂受，名捨根修。云何捨根非修？捨根不善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非修。云何意根修？意根善意界意識界，名意根修。云何意根非修？意根不善無記眼識乃至意識，名意根非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾修、幾非修？八修，十非修，四二分或修或非修。云何八修？信根乃至已知根，名八修。云何十非修？眼根乃至苦根，名十非修。云何四二分或修或非修？喜根、憂根、捨根、意根，名四二分或修或非修。云何喜根修？喜根若善意觸樂受，名喜根修。云何喜根非修？喜根非善無記意觸樂受，名喜根非修。云何憂根修？憂根善意觸苦受，名憂根修。云何憂根非修？憂根不善無記意觸苦受，名憂根非修。云何捨根修？捨根善意觸不苦不樂受，名捨根修。云何捨根非修？捨根不善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非修。云何意根修？意根善意界意識界，名意根修。云何意根非修？意根不善無記眼識乃至意識，名意根非修。

二十二根，幾證、幾非證？一切證，知見如事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾證、幾非證？一切證，知見如事。

二十二根，幾善、幾不善、幾無記？八善，十無記，四三分或善或不善或無記。云何八善？信根乃至已知根，名八善。云何十無記？眼根乃至苦根，名十無記。云何四三分或善或不善或無記？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或善或不善或無記。云何喜根善？喜根若修意觸樂受，是名喜根善。云何喜根不善？喜根斷意觸樂受，名喜根不善。云何喜根無記？喜根受喜根非報非報法意觸樂受，名喜根無記。云何憂根善？憂根若修意觸苦受，名憂根善。云何憂根不善？憂根斷意觸苦受，名憂根不善。云何憂根無記？憂根受憂根非報非報法意觸苦受，名憂根無記。云何捨根善？捨根修意觸不苦不樂受，名捨根善。云何捨根不善？捨根斷意觸不苦不樂受，名捨根不善。云何捨根無記？捨根受捨根非報非報法，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根無記。云何意根善？意根修意界意識界，是名意根善。云何意根不善？意根斷意界意識界，是名意根不善。云何意根無記？意根若受意根非報非報法，眼識乃至意識，名意根無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾善、幾不善、幾無記？八善，十無記，四三分或善或不善或無記。云何八善？信根乃至已知根，名八善。云何十無記？眼根乃至苦根，名十無記。云何四三分或善或不善或無記？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或善或不善或無記。云何喜根善？喜根若修意觸樂受，是名喜根善。云何喜根不善？喜根斷意觸樂受，名喜根不善。云何喜根無記？喜根受喜根非報非報法意觸樂受，名喜根無記。云何憂根善？憂根若修意觸苦受，名憂根善。云何憂根不善？憂根斷意觸苦受，名憂根不善。云何憂根無記？憂根受憂根非報非報法意觸苦受，名憂根無記。云何捨根善？捨根修意觸不苦不樂受，名捨根善。云何捨根不善？捨根斷意觸不苦不樂受，名捨根不善。云何捨根無記？捨根受捨根非報非報法，眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根無記。云何意根善？意根修意界意識界，是名意根善。云何意根不善？意根斷意界意識界，是名意根不善。云何意根無記？意根若受意根非報非報法，眼識乃至意識，名意根無記。

二十二根，幾學、幾無學、幾非學非無學？二學，一無學，十一非學非無學，五二分或學或無學，三三分或學或無學或非學非無學。云何二學？未知欲知根、知根，名二學。云何一無學？已知根，名一無學。云何十一非學非無學？眼根乃至苦根、憂根，名十一非學非無學。云何五二分或學或無學？信根、進根、念根、定根、慧根，名五二分或學或無學。云何三三分或學或無學或非學非無學？喜根、捨根、意根，名三三分或學或無學或非學非無學。云何信根學？學人分離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根學。云何信根無學？學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根無學。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何喜根學？喜根若聖法非無學，名喜根學。云何喜根學？喜根學信根相應意觸樂受，名喜根學。云何喜根學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，意觸樂受，名喜根學。云何喜根無學？喜根若聖非學，名喜根無學。云何喜根無學？喜根無學信根相應意觸樂受，名喜根無學。云何喜根無學？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸樂受，名喜根無學。云何喜根非學非無學？喜根非聖意觸樂受，名喜根非學非無學。云何捨根學？捨根若聖非無學，名捨根學。云何捨根學？捨根學信根相應意觸不苦不樂受，名捨根學。云何捨根學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根學。云何捨根無學？捨根聖非學，名捨根無學。云何捨根無學？捨根無學信根相應意觸不苦不樂受，名捨根無學。云何捨根無學？無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根無學。云何捨根非學非無學？捨根非聖眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，是名捨根非學非無學。云何意根學？意根聖非無學，是名意根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾學、幾無學、幾非學非無學？二學，一無學，十一非學非無學，五二分或學或無學，三三分或學或無學或非學非無學。云何二學？未知欲知根、知根，名二學。云何一無學？已知根，名一無學。云何十一非學非無學？眼根乃至苦根、憂根，名十一非學非無學。云何五二分或學或無學？信根、進根、念根、定根、慧根，名五二分或學或無學。云何三三分或學或無學或非學非無學？喜根、捨根、意根，名三三分或學或無學或非學非無學。云何信根學？學人分離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根學。云何信根無學？學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根無學。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何喜根學？喜根若聖法非無學，名喜根學。云何喜根學？喜根學信根相應意觸樂受，名喜根學。云何喜根學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，意觸樂受，名喜根學。云何喜根無學？喜根若聖非學，名喜根無學。云何喜根無學？喜根無學信根相應意觸樂受，名喜根無學。云何喜根無學？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸樂受，名喜根無學。云何喜根非學非無學？喜根非聖意觸樂受，名喜根非學非無學。云何捨根學？捨根若聖非無學，名捨根學。云何捨根學？捨根學信根相應意觸不苦不樂受，名捨根學。云何捨根學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根學。云何捨根無學？捨根聖非學，名捨根無學。云何捨根無學？捨根無學信根相應意觸不苦不樂受，名捨根無學。云何捨根無學？無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若意觸不苦不樂受，名捨根無學。云何捨根非學非無學？捨根非聖眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，是名捨根非學非無學。云何意根學？意根聖非無學，是名意根

學。云何意根學？意根學信根相應意界意識界，名意根學。云何意根學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣，若意界意識界，是名意根學。云何意根無學？意根聖非學，名意根無學。云何意根無學？意根無學信根相應意界意識界，名意根無學。云何意根無學？無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，意界意識界，名意根無學。云何意根非學非無學？意根非聖識受陰眼識乃至意識，名意根非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學。云何意根學？意根學信根相應意界意識界，名意根學。云何意根學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣，若意界意識界，是名意根學。云何意根無學？意根聖非學，名意根無學。云何意根無學？意根無學信根相應意界意識界，名意根無學。云何意根無學？無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，意界意識界，名意根無學。云何意根非學非無學？意根非聖識受陰眼識乃至意識，名意根非學非無學。

二十二根，幾報、幾報法、幾非報非報法？八報，一報法，七二分或報或報法，二二分或報或非報非報法，四三分或報或報法或非報非報法。云何八報？眼根乃至命根，名八報。云何一報法？未知欲知根，名一報法。云何七二分或報或報法？除未知欲知根，餘信根乃至已知根，名七二分或報或報法。云何二二分或報或非報非報法？樂根、苦根，名二二分或報或非報非報法。云何四三分或報或報法或非報非報法？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或報或報法或非報非報法。云何信根報？信根無報，名信根報。云何信根報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根報。云何信根報法？信根有報，名信根報法。云何信根報法？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，是名信根報法。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何知根報？知根無報，名知根報。云何知根報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、喜、悅、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根報。云何知根報法？知根有報，名知根報法。云何知根報法？學人見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀集苦滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根報法。云何已知根報？已知根無報，名已知根報。云何已知根報？無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即時得阿羅漢果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根報。云何已知根報法？已知根有報，名已知根報法。云何已知根報法？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根報法。云何樂根報？樂根受，名樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾報、幾報法、幾非報非報法？八報，一報法，七二分或報或報法，二二分或報或非報非報法，四三分或報或報法或非報非報法。云何八報？眼根乃至命根，名八報。云何一報法？未知欲知根，名一報法。云何七二分或報或報法？除未知欲知根，餘信根乃至已知根，名七二分或報或報法。云何二二分或報或非報非報法？樂根、苦根，名二二分或報或非報非報法。云何四三分或報或報法或非報非報法？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或報或報法或非報非報法。云何信根報？信根無報，名信根報。云何信根報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，名信根報。云何信根報法？信根有報，名信根報法。云何信根報法？學人離結使，聖心入聖道，堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若信入、信究竟入、信真、信入真、信心淨，是名信根報法。進根、念根、定根、慧根亦如是。云何知根報？知根無報，名知根報。云何知根報？見學人須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、喜、悅、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，是名知根報。云何知根報法？知根有報，名知根報法。云何知根報法？學人見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀集苦滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名知根報法。云何已知根報？已知根無報，名已知根報。云何已知根報？無學人欲得阿羅漢果，觀智具足，若智地若觀解脫心，即時得阿羅漢果。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根報。云何已知根報法？已知根有報，名已知根報法。云何已知根報法？無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道。若實人若趣，若想、思、觸、思惟、覺觀、解脫、悅、喜、心除、欲、不放逸、心捨、滅盡定、正語正業正命、正身除，名已知根報法。云何樂根報？樂根受，名樂

根報。云何樂根報？樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根報。云何樂根非報非報法？樂根無記非我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根非報非報法。云何苦根報？苦根受，名苦根報。云何苦根報？苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦根報。云何苦根非報非報法？苦根無記非我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦根非報非報法。云何喜根報？喜根受喜根善報意觸樂受，名喜根報。云何喜根報法？喜根有報，名喜根報法。云何喜根報法？除喜根善報，餘喜根善不善意觸樂受，名喜根報法。云何喜根非報非報法？喜根無記非我分攝意觸樂受，名喜根非報非報法。云何憂根報？憂根受，名憂根報。云何憂根報？憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受，名憂根報。云何憂根報法？憂根有報，名憂根報法。云何憂根報法？憂根善不善意觸苦受，是名憂根報法。云何憂根非報非報法？憂根無記非我分攝意觸苦受，名憂根非報非報法。云何捨根報？捨根受捨根善報眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根報。云何捨根報法？捨根有報，名捨根報法。云何捨根報法？除捨根善報，餘捨根善不善意觸不苦不樂受，名捨根報法。云何捨根非報非報法？捨根無記非我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非報非報法。云何意根報？意根受意根善報眼識乃至意識，名意根報。云何意根報法？意根有報，名意根報法。云何意根報法？除意根善報，餘意根善不善意界意識界，名意根報法。云何意根非報非報法？意根若無記非我分攝眼識乃至意識，名意根非報非報法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根報。云何樂根報？樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根報。云何樂根非報非報法？樂根無記非我分攝眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根非報非報法。云何苦根報？苦根受，名苦根報。云何苦根報？苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦根報。云何苦根非報非報法？苦根無記非我分攝眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，是名苦根非報非報法。云何喜根報？喜根受喜根善報意觸樂受，名喜根報。云何喜根報法？喜根有報，名喜根報法。云何喜根報法？除喜根善報，餘喜根善不善意觸樂受，名喜根報法。云何喜根非報非報法？喜根無記非我分攝意觸樂受，名喜根非報非報法。云何憂根報？憂根受，名憂根報。云何憂根報？憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受，名憂根報。云何憂根報法？憂根有報，名憂根報法。云何憂根報法？憂根善不善意觸苦受，是名憂根報法。云何憂根非報非報法？憂根無記非我分攝意觸苦受，名憂根非報非報法。云何捨根報？捨根受捨根善報眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根報。云何捨根報法？捨根有報，名捨根報法。云何捨根報法？除捨根善報，餘捨根善不善意觸不苦不樂受，名捨根報法。云何捨根非報非報法？捨根無記非我分攝眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非報非報法。云何意根報？意根受意根善報眼識乃至意識，名意根報。云何意根報法？意根有報，名意根報法。云何意根報法？除意根善報，餘意根善不善意界意識界，名意根報法。云何意根非報非報法？意根若無記非我分攝眼識乃至意識，名意根非報非報法。

二十二根，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？十八非見斷非思惟斷，四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十八非見斷非思惟斷？眼根乃至苦根，信根乃至已知根，名十八非見斷非思惟斷。云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何喜根見斷？喜根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸樂受，名喜根見斷。云何喜根思惟斷？喜根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸樂受，名喜根思惟斷。云何喜根非見斷非思惟斷？喜根善無記意觸樂受，名喜根非見斷非思惟斷。云何憂根見斷？憂根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸苦受，名憂根見斷。云何憂根思惟斷？憂根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸苦受，名憂根思惟斷。云何憂根非見斷非思惟斷？憂根善無記意觸苦受，名憂根非見斷非思惟斷。云何捨根見斷？捨根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸不苦不樂受，名捨根見斷。云何捨根思惟斷？捨根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸不苦不樂受，名捨根思惟斷。云何捨根非見斷非思惟斷？捨根善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非見斷非思惟斷。云何意根見斷？意根不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界，是名意根見斷。云何意根思惟斷？意根相應不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界，名意根思惟斷。云何意根非見斷非思惟斷？意根善無記眼識乃至意識，名意根非見斷非思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？十八非見斷非思惟斷，四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十八非見斷非思惟斷？眼根乃至苦根，信根乃至已知根，名十八非見斷非思惟斷。云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？喜根、憂根、捨根、意根，名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何喜根見斷？喜根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸樂受，名喜根見斷。云何喜根思惟斷？喜根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸樂受，名喜根思惟斷。云何喜根非見斷非思惟斷？喜根善無記意觸樂受，名喜根非見斷非思惟斷。云何憂根見斷？憂根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸苦受，名憂根見斷。云何憂根思惟斷？憂根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸苦受，名憂根思惟斷。云何憂根非見斷非思惟斷？憂根善無記意觸苦受，名憂根非見斷非思惟斷。云何捨根見斷？捨根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸不苦不樂受，名捨根見斷。云何捨根思惟斷？捨根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸不苦不樂受，名捨根思惟斷。云何捨根非見斷非思惟斷？捨根善無記眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非見斷非思惟斷。云何意根見斷？意根不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界，是名意根見斷。云何意根思惟斷？意根相應不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界，名意根思惟斷。云何意根非見斷非思惟斷？意根善無記眼識乃至意識，名意根非見斷非思惟斷。

二十二根，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷因非思惟斷因？九非見斷因非思惟斷因，十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷因非思惟斷因。云何九非見斷因非思惟斷因？樂根、信根乃至已知根，名九非見斷因非思惟斷因。云何十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因？除樂根，餘眼根乃至意根，名十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼根見斷因？眼根見斷法報地獄畜生餓鬼眼根，名眼根見斷因。云何眼根思惟斷因？眼根思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼根，名眼根思惟斷因。云何眼根非見斷非思惟斷因？眼根善法報天上人中眼根，名眼根非見斷非思惟斷因。耳、鼻、舌、身根，女根、男根，亦如是。云何苦根見斷因？苦根見斷法報眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根見斷因。云何苦根思惟斷因？苦根若思惟斷法報眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根思惟斷因。云何苦根非見斷非思惟斷因？苦根善法報苦根非報非報法眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根非見斷非思惟斷因。云何喜根見斷因？喜根若見斷意觸樂受，名喜根見斷因。云何喜根思惟斷因？喜根思惟斷意觸樂受，名喜根思惟斷因。云何喜根非見斷非思惟斷因？喜根善法報喜根若非報非報法意觸樂受，名喜根非見斷非思惟斷因。云何憂根見斷因？憂根見斷憂根見斷法報意觸苦受，名憂根見斷因。云何憂根思惟斷因？憂根思惟斷憂根思惟斷法報意觸苦受，名憂根思惟斷因。云何憂根非見斷非思惟斷因？憂根善憂根善法報憂根非報非報法意觸苦受，名憂根非見斷非思惟斷因。云何捨根見斷因？捨根見斷捨根見斷法報眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根見斷因。云何捨根思惟斷因？捨根思惟斷捨根思惟斷法報眼觸不苦不樂受，名捨根思惟斷因。云何捨根非見斷非思惟斷因？捨根善捨根善法報捨根非報非報法眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非見斷非思惟斷因。云何意根見斷因？意根見斷意根見斷法報眼識乃至意識，名意根見斷因。云何意根思惟斷因？意根思惟斷意根思惟斷法報眼識乃至意識，名意根思惟斷因。云何意根非見斷非思惟斷因？意根善意根善法報意根非報非報法眼識乃至意識，名意根非見斷非思惟斷因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷因非思惟斷因？九非見斷因非思惟斷因，十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷因非思惟斷因。云何九非見斷因非思惟斷因？樂根、信根乃至已知根，名九非見斷因非思惟斷因。云何十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因？除樂根，餘眼根乃至意根，名十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼根見斷因？眼根見斷法報地獄畜生餓鬼眼根，名眼根見斷因。云何眼根思惟斷因？眼根思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼根，名眼根思惟斷因。云何眼根非見斷非思惟斷因？眼根善法報天上人中眼根，名眼根非見斷非思惟斷因。耳、鼻、舌、身根，女根、男根，亦如是。云何苦根見斷因？苦根見斷法報眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根見斷因。云何苦根思惟斷因？苦根若思惟斷法報眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根思惟斷因。云何苦根非見斷非思惟斷因？苦根善法報苦根非報非報法眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受，名苦根非見斷非思惟斷因。云何喜根見斷因？喜根若見斷意觸樂受，名喜根見斷因。云何喜根思惟斷因？喜根思惟斷意觸樂受，名喜根思惟斷因。云何喜根非見斷非思惟斷因？喜根善法報喜根若非報非報法意觸樂受，名喜根非見斷非思惟斷因。云何憂根見斷因？憂根見斷憂根見斷法報意觸苦受，名憂根見斷因。云何憂根思惟斷因？憂根思惟斷憂根思惟斷法報意觸苦受，名憂根思惟斷因。云何憂根非見斷非思惟斷因？憂根善憂根善法報憂根非報非報法意觸苦受，名憂根非見斷非思惟斷因。云何捨根見斷因？捨根見斷捨根見斷法報眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根見斷因。云何捨根思惟斷因？捨根思惟斷捨根思惟斷法報眼觸不苦不樂受，名捨根思惟斷因。云何捨根非見斷非思惟斷因？捨根善捨根善法報捨根非報非報法眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受，名捨根非見斷非思惟斷因。云何意根見斷因？意根見斷意根見斷法報眼識乃至意識，名意根見斷因。云何意根思惟斷因？意根思惟斷意根思惟斷法報眼識乃至意識，名意根思惟斷因。云何意根非見斷非思惟斷因？意根善意根善法報意根非報非報法眼識乃至意識，名意根非見斷非思惟斷因。

二十二根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？六欲界繫，八不繫，四二分或欲界繫或色界繫，一三分或欲界繫或色界繫或無色繫，復一三分或欲界繫或色界繫或不繫，二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何六欲界繫？鼻根、舌根、女根、男根、苦根、憂根，名六欲界繫。云何八不繫？信根乃至已知根，名八不繫。云何四二分或欲界繫或色界繫？眼根、耳根、身根、樂根，名四二分或欲界繫或色界繫。云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？命根，名一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何復一三分或欲界繫或色界繫或不繫？喜根，名復一三分或欲界繫或色界繫或不繫。云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？捨根、意根，名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼根欲界繫？眼根欲漏有漏眼根，名眼根欲界繫。云何眼根色界繫？眼根色漏有漏眼根，名眼根色界繫。耳根、身根亦如是。云何樂根欲界繫？樂根欲漏有漏眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根欲界繫。云何樂根色界繫？樂根色漏有漏眼觸樂受、耳身觸樂受，名樂根色界繫。云何命根欲界繫？命根欲漏有漏欲行壽，名命根欲界繫。云何命根色界繫？命根色漏有漏色行壽，名命根色界繫。云何命根無色界繫？命根無色漏有漏無色行壽，名命根無色界繫。云何喜根欲界繫？喜根欲漏有漏意觸樂受，名喜根欲界繫。云何喜根色界繫？喜根色漏有漏意觸樂受，名喜根色界繫。云何喜根不繫？喜根聖無漏意觸樂受，名喜根不繫。云何捨根欲界繫？捨根欲漏有漏眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身觸不苦不樂受，名捨根欲界繫。云何捨根色界繫？捨根若色漏有漏眼觸不苦不樂受、耳身觸意觸不苦不樂受，名捨根色界繫。云何捨根無色界繫？捨根無色漏有漏意觸不苦不樂受，名捨根無色界繫。云何捨根不繫？捨根聖無漏意界意識界意觸不苦不樂受，名捨根不繫。云何意根欲界繫？意根欲漏有漏眼識乃至意識，名意根欲界繫。云何意根色界繫？意根色漏有漏眼識耳識身識意識，是名意根色界繫。云何意根無色界繫？意根無色漏有漏意界意識界，是名意根無色界繫。云何意根不繫？意根聖無漏意界意識界，是名意根不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？六欲界繫，八不繫，四二分或欲界繫或色界繫，一三分或欲界繫或色界繫或無色繫，復一三分或欲界繫或色界繫或不繫，二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何六欲界繫？鼻根、舌根、女根、男根、苦根、憂根，名六欲界繫。云何八不繫？信根乃至已知根，名八不繫。云何四二分或欲界繫或色界繫？眼根、耳根、身根、樂根，名四二分或欲界繫或色界繫。云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？命根，名一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何復一三分或欲界繫或色界繫或不繫？喜根，名復一三分或欲界繫或色界繫或不繫。云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？捨根、意根，名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼根欲界繫？眼根欲漏有漏眼根，名眼根欲界繫。云何眼根色界繫？眼根色漏有漏眼根，名眼根色界繫。耳根、身根亦如是。云何樂根欲界繫？樂根欲漏有漏眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受，名樂根欲界繫。云何樂根色界繫？樂根色漏有漏眼觸樂受、耳身觸樂受，名樂根色界繫。云何命根欲界繫？命根欲漏有漏欲行壽，名命根欲界繫。云何命根色界繫？命根色漏有漏色行壽，名命根色界繫。云何命根無色界繫？命根無色漏有漏無色行壽，名命根無色界繫。云何喜根欲界繫？喜根欲漏有漏意觸樂受，名喜根欲界繫。云何喜根色界繫？喜根色漏有漏意觸樂受，名喜根色界繫。云何喜根不繫？喜根聖無漏意觸樂受，名喜根不繫。云何捨根欲界繫？捨根欲漏有漏眼觸不苦不樂受、耳鼻舌身觸不苦不樂受，名捨根欲界繫。云何捨根色界繫？捨根若色漏有漏眼觸不苦不樂受、耳身觸意觸不苦不樂受，名捨根色界繫。云何捨根無色界繫？捨根無色漏有漏意觸不苦不樂受，名捨根無色界繫。云何捨根不繫？捨根聖無漏意界意識界意觸不苦不樂受，名捨根不繫。云何意根欲界繫？意根欲漏有漏眼識乃至意識，名意根欲界繫。云何意根色界繫？意根色漏有漏眼識耳識身識意識，是名意根色界繫。云何意根無色界繫？意根無色漏有漏意界意識界，是名意根無色界繫。云何意根不繫？意根聖無漏意界意識界，是名意根不繫。

二十二根，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何眼根過去？眼根生已滅，名過去。云何眼根未來？眼根未生未出，名未來。云何眼根現在？眼根生未滅，名現在。乃至已知根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何眼根過去？眼根生已滅，名過去。云何眼根未來？眼根未生未出，名未來。云何眼根現在？眼根生未滅，名現在。乃至已知根亦如是。