舍利弗阿毘曇論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第四

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分四聖諦品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問分四聖諦品第四

問曰：幾聖諦？答曰：四。何等四？苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。云何苦聖諦？生苦、老苦、病苦、死苦、不愛會苦、愛別離苦、所求不得苦、除愛總五受陰苦，是名苦聖諦。此苦聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦故，是名聖諦。云何生？若諸眾生，諸眾中生、重生、增長生、陰、得諸入、眾和合，是名生。云何老？若諸眾生。諸眾中，衰寢戰掉、諸根熟、命減行故，是名老。云何病？若諸眾生，諸眾中病作病客病苦病、因熱生病因冷因風、自地時變、諸大增減不等、業報雜病，是名病。云何死？若諸眾生，諸眾中終沒死時過、陰壞捨身、變滅離眾，是名死。云何不愛會？若不愛不喜不適意，若惡獸毒虫等、若棘刺穢陋坑岸山嶮等、若不適意色聲香味觸法，眾生若彼居、親近不獨、共雜不離、不離不異、相應不別，是名不愛會。云何愛別離？若愛喜適意，若父母兄弟姊妹妻子、若親厚諸臣眷屬、適意色聲香味觸法，眾生若不共彼居、不親近、獨、不雜異、不相應、別離，是名愛別離。云何所求不得苦？若欲希望定得未得，若色聲香味觸法，眾生若不得、彼重不得、不貴、不自在、不自由、所欲不成就，是名所求不得苦。云何除愛總五受陰苦？色受陰、受想行識受陰。云何色受陰？若一切色有漏取，是名色受陰。云何受想行識受陰？若一切識有漏取，是名識受陰。是名除愛總五受陰苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾聖諦？答曰：四。何等四？苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。云何苦聖諦？生苦、老苦、病苦、死苦、不愛會苦、愛別離苦、所求不得苦、除愛總五受陰苦，是名苦聖諦。此苦聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦故，是名聖諦。云何生？若諸眾生，諸眾中生、重生、增長生、陰、得諸入、眾和合，是名生。云何老？若諸眾生。諸眾中，衰寢戰掉、諸根熟、命減行故，是名老。云何病？若諸眾生，諸眾中病作病客病苦病、因熱生病因冷因風、自地時變、諸大增減不等、業報雜病，是名病。云何死？若諸眾生，諸眾中終沒死時過、陰壞捨身、變滅離眾，是名死。云何不愛會？若不愛不喜不適意，若惡獸毒虫等、若棘刺穢陋坑岸山嶮等、若不適意色聲香味觸法，眾生若彼居、親近不獨、共雜不離、不離不異、相應不別，是名不愛會。云何愛別離？若愛喜適意，若父母兄弟姊妹妻子、若親厚諸臣眷屬、適意色聲香味觸法，眾生若不共彼居、不親近、獨、不雜異、不相應、別離，是名愛別離。云何所求不得苦？若欲希望定得未得，若色聲香味觸法，眾生若不得、彼重不得、不貴、不自在、不自由、所欲不成就，是名所求不得苦。云何除愛總五受陰苦？色受陰、受想行識受陰。云何色受陰？若一切色有漏取，是名色受陰。云何受想行識受陰？若一切識有漏取，是名識受陰。是名除愛總五受陰苦。

云何苦集聖諦？此愛復有喜欲彼彼染，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？二愛，內愛、外愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？三愛，欲愛、有愛、非有愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？四染，欲染、色染、無色染、見染，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？六愛，色、愛、聲、香、味、觸、法愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？三十六愛行，十八愛行內所造、十八愛行外所造，是名苦集聖諦。此苦集聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦故，是謂聖諦。云何內愛？內法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根生希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名內愛。云何外愛？外法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名外愛。云何欲愛？欲界法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名欲愛。云何有愛？色界無色界法中欲染乃至廣創愛，是名有愛。云何非有愛？若有人強言有我，若杖怖苦病等逼，便希望我斷壞非有。彼法中欲染乃至廣創愛，是名非有愛。云何欲染？若欲、欲膩、欲喜、欲愛、欲支、欲耽、欲態、欲渴、欲燋、欲網，是名欲染。云何色染？若色欲、色膩、色喜、色愛、色支、色耽、色態、色渴、色燋、色網，是名色染。云何無色染？若無色欲、無色膩、無色喜、無色愛、無色支、無色耽、無色態、無色渴、無色燋、無色網，是名無色染。云何見染？若見欲、見膩、見喜、見愛、見支、見耽、見態、見渴、見燋、見網，是名見染。云何色愛？眼知色，彼法中若欲染乃至廣創愛，是名色愛。云何聲香味觸法愛？意知法，彼法中若欲染乃至廣創愛，是名法愛。云何十八愛行內所造？如世尊說：因此有此，因彼而有，如是因有異、因有常、因有不常、因有我，當有彼我、當有如是我、當有異我、當有因得彼得如是得異、得希望、當有希望、彼當有希望。如是當有希望異當有，是名十八愛行內所造。云何十八愛行外所造？如世尊說：是因此有此是，因彼而有是。如是因有，是異因有、是當因有、是不當因有、是我當有、是彼我當有是，如是我當有是異我當有是、因得是、彼得是，如是得是異、得是希望、當有是希望、彼當有是希望。如是當有是希望異當有，是名十八愛行外所造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦集聖諦？此愛復有喜欲彼彼染，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？二愛，內愛、外愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？三愛，欲愛、有愛、非有愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？四染，欲染、色染、無色染、見染，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？六愛，色、愛、聲、香、味、觸、法愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？三十六愛行，十八愛行內所造、十八愛行外所造，是名苦集聖諦。此苦集聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦故，是謂聖諦。云何內愛？內法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根生希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名內愛。云何外愛？外法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名外愛。云何欲愛？欲界法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名欲愛。云何有愛？色界無色界法中欲染乃至廣創愛，是名有愛。云何非有愛？若有人強言有我，若杖怖苦病等逼，便希望我斷壞非有。彼法中欲染乃至廣創愛，是名非有愛。云何欲染？若欲、欲膩、欲喜、欲愛、欲支、欲耽、欲態、欲渴、欲燋、欲網，是名欲染。云何色染？若色欲、色膩、色喜、色愛、色支、色耽、色態、色渴、色燋、色網，是名色染。云何無色染？若無色欲、無色膩、無色喜、無色愛、無色支、無色耽、無色態、無色渴、無色燋、無色網，是名無色染。云何見染？若見欲、見膩、見喜、見愛、見支、見耽、見態、見渴、見燋、見網，是名見染。云何色愛？眼知色，彼法中若欲染乃至廣創愛，是名色愛。云何聲香味觸法愛？意知法，彼法中若欲染乃至廣創愛，是名法愛。云何十八愛行內所造？如世尊說：因此有此，因彼而有，如是因有異、因有常、因有不常、因有我，當有彼我、當有如是我、當有異我、當有因得彼得如是得異、得希望、當有希望、彼當有希望。如是當有希望異當有，是名十八愛行內所造。云何十八愛行外所造？如世尊說：是因此有此是，因彼而有是。如是因有，是異因有、是當因有、是不當因有、是我當有、是彼我當有是，如是我當有是異我當有是、因得是、彼得是，如是得是異、得是希望、當有是希望、彼當有是希望。如是當有是希望異當有，是名十八愛行外所造。

云何苦滅聖諦？彼愛無餘、離欲、滅、捨、出、解脫、無宅、已斷、不復生，是名苦滅聖諦。云何苦滅聖諦？智緣盡，是名苦滅聖諦。是苦滅聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦，是謂聖諦。云何智緣盡？若法智盡彼法盡，是名智緣盡。云何智緣盡？若法得聖道滅彼法滅，是名智緣盡。云何智緣盡？數謂知彼智若知法滅彼結滅，是名智緣盡。云何智緣盡？四沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名智緣盡。云何須陀洹果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，是名須陀洹果。云何須陀洹果？見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，若得甘露，是名須陀洹果。云何須陀洹果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷煩惱，是名須陀洹果。云何須陀洹果？見斷三煩惱，身見、疑戒、盜，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名須陀洹果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，是名斯陀含果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱，身見、疑、戒盜思惟斷，欲愛瞋恚分斷，若得甘露，是名斯陀含果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，聖道一時俱斷煩惱，是名斯陀含果。云何斯陀含果？見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名斯陀含果。云何阿那含果？若五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，若得甘露，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，聖道一時俱斷煩惱，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名阿那含果。云何阿羅漢果？若思惟斷色界無色界煩惱斷無餘，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？思惟斷色界無色界煩惱斷無餘，若得甘露，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？若一切煩惱盡，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？若一切煩惱盡，若得甘露，是名阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦滅聖諦？彼愛無餘、離欲、滅、捨、出、解脫、無宅、已斷、不復生，是名苦滅聖諦。云何苦滅聖諦？智緣盡，是名苦滅聖諦。是苦滅聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦，是謂聖諦。云何智緣盡？若法智盡彼法盡，是名智緣盡。云何智緣盡？若法得聖道滅彼法滅，是名智緣盡。云何智緣盡？數謂知彼智若知法滅彼結滅，是名智緣盡。云何智緣盡？四沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名智緣盡。云何須陀洹果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，是名須陀洹果。云何須陀洹果？見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，若得甘露，是名須陀洹果。云何須陀洹果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷煩惱，是名須陀洹果。云何須陀洹果？見斷三煩惱，身見、疑戒、盜，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名須陀洹果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，是名斯陀含果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱，身見、疑、戒盜思惟斷，欲愛瞋恚分斷，若得甘露，是名斯陀含果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，聖道一時俱斷煩惱，是名斯陀含果。云何斯陀含果？見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名斯陀含果。云何阿那含果？若五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，若得甘露，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，聖道一時俱斷煩惱，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名阿那含果。云何阿羅漢果？若思惟斷色界無色界煩惱斷無餘，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？思惟斷色界無色界煩惱斷無餘，若得甘露，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？若一切煩惱盡，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？若一切煩惱盡，若得甘露，是名阿羅漢果。

云何苦滅道聖諦？此八支聖道，正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，是名苦滅道聖諦。是苦滅道聖諦，苦實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦，是謂聖諦。云何正見？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若法中澤、重澤、究竟澤、法澤思惟覺，了達自相他相共相，思持辯觀進辯、慧智見解、射方便術、焰光明炤炬、慧眼慧根慧力、擇法正覺不癡，是名正見。云何正覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若覺重覺正憶想、攀緣心了，是名正覺。云何正語？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若口四不善不樂盡離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正語。云何正業？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身三不善不樂遠離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正業。云何正命？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣除身口不善，餘邪命不樂遠離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正命。云何正進？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進、不離不懈不緩不懶墮、進根進力進覺，是名正進。云何正念？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若念憶念微念慎念住不忘、如語相續念不失不奪不鈍、不鈍根念根念力念覺，是名正念？云何正定。學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若心住正住專住心一向心一樂心不亂依意心，獨定定根定力定覺，是名正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦滅道聖諦？此八支聖道，正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，是名苦滅道聖諦。是苦滅道聖諦，苦實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦，是謂聖諦。云何正見？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若法中澤、重澤、究竟澤、法澤思惟覺，了達自相他相共相，思持辯觀進辯、慧智見解、射方便術、焰光明炤炬、慧眼慧根慧力、擇法正覺不癡，是名正見。云何正覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若覺重覺正憶想、攀緣心了，是名正覺。云何正語？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若口四不善不樂盡離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正語。云何正業？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身三不善不樂遠離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正業。云何正命？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣除身口不善，餘邪命不樂遠離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正命。云何正進？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進、不離不懈不緩不懶墮、進根進力進覺，是名正進。云何正念？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若念憶念微念慎念住不忘、如語相續念不失不奪不鈍、不鈍根念根念力念覺，是名正念？云何正定。學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若心住正住專住心一向心一樂心不亂依意心，獨定定根定力定覺，是名正定。

四聖諦，幾色、幾非色？二非色，二二分或色或非色。云何二非色？集聖諦、滅聖諦，是名二非色。云何二二分或色或非色？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或色或非色。云何苦聖諦色？眼入耳鼻舌身入、色入聲香味觸入，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名苦聖諦色。云何苦聖諦非色？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、眼識乃至意識，是名苦聖諦非色。云何道聖諦色？正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦色。云何道聖諦非色？正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾色、幾非色？二非色，二二分或色或非色。云何二非色？集聖諦、滅聖諦，是名二非色。云何二二分或色或非色？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或色或非色。云何苦聖諦色？眼入耳鼻舌身入、色入聲香味觸入，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名苦聖諦色。云何苦聖諦非色？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、眼識乃至意識，是名苦聖諦非色。云何道聖諦色？正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦色。云何道聖諦非色？正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦非色。

四聖諦，幾可見、幾不可見？三不可見，一二分或可見或不可見。云何三不可見？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三不可見。云何一二分或可見或不可見？苦聖諦，是名一二分或可見或不可見。云何苦聖諦可見？色入，是名苦聖諦可見。云何苦聖諦不可見？除色入，餘苦聖諦不可見，是名苦聖諦不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾可見、幾不可見？三不可見，一二分或可見或不可見。云何三不可見？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三不可見。云何一二分或可見或不可見？苦聖諦，是名一二分或可見或不可見。云何苦聖諦可見？色入，是名苦聖諦可見。云何苦聖諦不可見？除色入，餘苦聖諦不可見，是名苦聖諦不可見。

四聖諦，幾有對、幾無對？三無對，一二分或有對或無對。云何三無對？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三無對。云何一二分或有對或無對？苦聖諦，是名一二分或有對或無對。云何苦聖諦有對？十色入，是名苦聖諦有對。云何苦聖諦無對？初四色，受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾有對、幾無對？三無對，一二分或有對或無對。云何三無對？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三無對。云何一二分或有對或無對？苦聖諦，是名一二分或有對或無對。云何苦聖諦有對？十色入，是名苦聖諦有對。云何苦聖諦無對？初四色，受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦無對。

四聖諦，幾聖、幾非聖？二聖，二非聖。云何二聖？滅聖諦、道聖諦，是名二聖。云何二非聖？苦聖諦、集聖諦，是名二非聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾聖、幾非聖？二聖，二非聖。云何二聖？滅聖諦、道聖諦，是名二聖。云何二非聖？苦聖諦、集聖諦，是名二非聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。

四聖諦，幾受、幾非受？三非受，一二分或受或非受。云何三非受？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三非受。云何一二分或受或非受？苦聖諦，是名一二分或受或非受。云何苦聖諦受？苦聖諦若內，是名苦聖諦受。云何苦聖諦受？苦聖諦業法煩惱所生報我分攝眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教有漏身、集受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命，眼識乃至意識，是名苦聖諦受。云何苦聖諦非受？苦聖諦外，是名苦聖諦非受。云何苦聖諦非受？苦聖諦善若不善無記非我分攝，若善心不善心、非報非報法，心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、聲香味若外觸身識所知，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除命，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非受。內外亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾受、幾非受？三非受，一二分或受或非受。云何三非受？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三非受。云何一二分或受或非受？苦聖諦，是名一二分或受或非受。云何苦聖諦受？苦聖諦若內，是名苦聖諦受。云何苦聖諦受？苦聖諦業法煩惱所生報我分攝眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教有漏身、集受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命，眼識乃至意識，是名苦聖諦受。云何苦聖諦非受？苦聖諦外，是名苦聖諦非受。云何苦聖諦非受？苦聖諦善若不善無記非我分攝，若善心不善心、非報非報法，心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、聲香味若外觸身識所知，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除命，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非受。內外亦如是。

四聖諦，幾有報、幾無報？一有報，一無報，二二分或有報或無報。云何一有報？集聖諦，是名一有報。云何一無報？滅聖諦，是名一無報。云何二二分或有報或無報？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或有報或無報。云何苦聖諦有報？苦聖諦報法，是名苦聖諦有報。云何苦聖諦有報？除苦聖諦善報，餘苦聖諦善不善，不善善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，受想乃至煩惱使結、無想定、意界意識界，是名苦聖諦有報。云何苦聖諦無報？苦聖諦若報、苦聖諦非報非報法眼入耳鼻舌身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除無貪無恚癡、煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦無報。云何道聖諦有報？道聖諦報法，是名道聖諦有報。云何道聖諦有報？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣若正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，是名道聖諦有報。云何道聖諦無報？道聖諦無報，是名道聖諦無報。云何道聖諦無報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人阿羅漢觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾有報、幾無報？一有報，一無報，二二分或有報或無報。云何一有報？集聖諦，是名一有報。云何一無報？滅聖諦，是名一無報。云何二二分或有報或無報？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或有報或無報。云何苦聖諦有報？苦聖諦報法，是名苦聖諦有報。云何苦聖諦有報？除苦聖諦善報，餘苦聖諦善不善，不善善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，受想乃至煩惱使結、無想定、意界意識界，是名苦聖諦有報。云何苦聖諦無報？苦聖諦若報、苦聖諦非報非報法眼入耳鼻舌身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除無貪無恚癡、煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦無報。云何道聖諦有報？道聖諦報法，是名道聖諦有報。云何道聖諦有報？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣若正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，是名道聖諦有報。云何道聖諦無報？道聖諦無報，是名道聖諦無報。云何道聖諦無報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人阿羅漢觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦無報。

四聖諦，幾心、幾非心？三非心，一二分或心或非心。云何三非心？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三非心。云何一二分或心或非心？苦聖諦，是名一二分或心或非心。云何苦聖諦心？眼識乃至意識，是名苦聖諦心。云何苦聖諦非心？十色入初四色，受想乃至無想定，是名苦聖諦非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾心、幾非心？三非心，一二分或心或非心。云何三非心？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三非心。云何一二分或心或非心？苦聖諦，是名一二分或心或非心。云何苦聖諦心？眼識乃至意識，是名苦聖諦心。云何苦聖諦非心？十色入初四色，受想乃至無想定，是名苦聖諦非心。

四聖諦，幾心相應、幾非心相應？一心相應，一非心相應，一二分或心相應或非心相應，一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應。云何一心相應？集聖諦，是名一心相應。云何一非心相應？滅聖諦，是名一非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？道聖諦，是名一二分或心相應或非心相應。云何一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應？苦聖諦，是名一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應。云何道聖諦心相應？道聖諦若心數，正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦心相應。云何道聖諦非心相應？道聖諦非心數，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非心相應。云何苦聖諦心相應？苦聖諦若心數，受想乃至煩惱、使，是名苦聖諦心相應。云何苦聖諦非心相應？苦聖諦若非心數，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非心相應。云何苦聖諦不說心相應非心相應？眼識乃至意識，是名苦聖諦不說心相應非心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾心相應、幾非心相應？一心相應，一非心相應，一二分或心相應或非心相應，一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應。云何一心相應？集聖諦，是名一心相應。云何一非心相應？滅聖諦，是名一非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？道聖諦，是名一二分或心相應或非心相應。云何一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應？苦聖諦，是名一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應。云何道聖諦心相應？道聖諦若心數，正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦心相應。云何道聖諦非心相應？道聖諦非心數，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非心相應。云何苦聖諦心相應？苦聖諦若心數，受想乃至煩惱、使，是名苦聖諦心相應。云何苦聖諦非心相應？苦聖諦若非心數，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非心相應。云何苦聖諦不說心相應非心相應？眼識乃至意識，是名苦聖諦不說心相應非心相應。

四聖諦，幾心數、幾非心數？一心數，一非心數，二二分或心數或非心數。云何一心數？集聖諦，是名一心數。云何一非心數？滅聖諦，是名一非心數。云何二二分或心數或非心數？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或心數或非心數。云何苦聖諦心數？除心，餘苦聖諦緣受、想乃至煩惱、使，是名苦聖諦心數。云何苦聖諦非心數？苦聖諦若非緣及心十色入初四色，生乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非心數。云何道聖諦心數？若道聖諦緣正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦心數。云何道聖諦非心數？若道聖諦非緣正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾心數、幾非心數？一心數，一非心數，二二分或心數或非心數。云何一心數？集聖諦，是名一心數。云何一非心數？滅聖諦，是名一非心數。云何二二分或心數或非心數？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或心數或非心數。云何苦聖諦心數？除心，餘苦聖諦緣受、想乃至煩惱、使，是名苦聖諦心數。云何苦聖諦非心數？苦聖諦若非緣及心十色入初四色，生乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非心數。云何道聖諦心數？若道聖諦緣正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦心數。云何道聖諦非心數？若道聖諦非緣正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非心數。

四聖諦，幾緣、幾非緣？一有緣，一非緣，二二分或有緣或無緣。云何一有緣？集聖諦，是名一有緣。云何一無緣？滅聖諦，是名一無緣。云何二二分或有緣或無緣？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或有緣或無緣。云何苦聖諦有緣？苦聖諦若心數及心，受想乃至煩惱使，眼識乃至意識，是名苦聖諦緣。云何苦聖諦非緣？除心，餘苦聖諦非心數，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非緣。云何道聖諦緣？道聖諦心數，正見、正覺、正進、正念、正定，是名道聖諦緣。云何道聖諦非緣？道聖諦若非心數，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾緣、幾非緣？一有緣，一非緣，二二分或有緣或無緣。云何一有緣？集聖諦，是名一有緣。云何一無緣？滅聖諦，是名一無緣。云何二二分或有緣或無緣？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或有緣或無緣。云何苦聖諦有緣？苦聖諦若心數及心，受想乃至煩惱使，眼識乃至意識，是名苦聖諦緣。云何苦聖諦非緣？除心，餘苦聖諦非心數，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非緣。云何道聖諦緣？道聖諦心數，正見、正覺、正進、正念、正定，是名道聖諦緣。云何道聖諦非緣？道聖諦若非心數，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非緣。

四聖諦，幾共心、幾不共心？一共心，一不共心，二二分或共心或不共心。云何一共心？集聖諦，是名一共心。云何一不共心？滅聖諦，是名一不共心。云何二二分或共心或不共心？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或共心或不共心。云何苦聖諦共心？苦聖諦若隨心轉、共心生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至煩惱使，是名苦聖諦共心。云何苦聖諦不共心？苦聖諦不隨心轉、不共心生不共住不共滅，十色入初四色，生乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦不共心。云何道聖諦共心？道聖諦隨心轉、共心生共住共滅，正見乃至正定，是名道聖諦共心。云何道聖諦不共心？道聖諦不隨心轉、不共心生不共住不共滅，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾共心、幾不共心？一共心，一不共心，二二分或共心或不共心。云何一共心？集聖諦，是名一共心。云何一不共心？滅聖諦，是名一不共心。云何二二分或共心或不共心？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或共心或不共心。云何苦聖諦共心？苦聖諦若隨心轉、共心生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至煩惱使，是名苦聖諦共心。云何苦聖諦不共心？苦聖諦不隨心轉、不共心生不共住不共滅，十色入初四色，生乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦不共心。云何道聖諦共心？道聖諦隨心轉、共心生共住共滅，正見乃至正定，是名道聖諦共心。云何道聖諦不共心？道聖諦不隨心轉、不共心生不共住不共滅，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。

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四聖諦，幾業相應、幾非業相應？一業相應，一非業相應，一二分或業相應或非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何一業相應？集聖諦，是名一業相應。云何一非業相應？滅聖諦，是名一非業相應。云何一二分或業相應或非業相應？道聖諦，是名一二分或業相應或非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？苦聖諦，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何道聖諦業相應？道聖諦若思相應正見、正覺、正進、正念、正定，是名道聖諦業相應。云何道聖諦非業相應？道聖諦若非思相應正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非業相應。云何苦聖諦業相應？苦聖諦若思相應，除思，受想乃至煩惱使，眼識乃至意識，是名苦聖諦業相應。云何苦聖諦非業相應？苦聖諦若非思相應，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非業相應。云何苦聖諦不說業相應非業相應？思，是名苦聖諦不說業相應非業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾業相應、幾非業相應？一業相應，一非業相應，一二分或業相應或非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何一業相應？集聖諦，是名一業相應。云何一非業相應？滅聖諦，是名一非業相應。云何一二分或業相應或非業相應？道聖諦，是名一二分或業相應或非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？苦聖諦，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何道聖諦業相應？道聖諦若思相應正見、正覺、正進、正念、正定，是名道聖諦業相應。云何道聖諦非業相應？道聖諦若非思相應正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非業相應。云何苦聖諦業相應？苦聖諦若思相應，除思，受想乃至煩惱使，眼識乃至意識，是名苦聖諦業相應。云何苦聖諦非業相應？苦聖諦若非思相應，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非業相應。云何苦聖諦不說業相應非業相應？思，是名苦聖諦不說業相應非業相應。

四聖諦，幾共業、幾非共業？二共業，一不共業，一二分或共業或非共業。云何二共業？集聖諦、道聖諦，是名二共業。云何一不共業？滅聖諦，是名一不共業。云何一二分或共業或不共業？苦聖諦，是名一二分或共業或不共業。云何苦聖諦共業？苦聖諦若隨業轉、共業生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想、定心思觸，乃至煩惱使、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦共業。云何苦聖諦不共業？苦聖諦不隨業轉、不共業生不共住不共滅，十色入、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、不定心思、生老死、命、結，是名苦聖諦不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾共業、幾非共業？二共業，一不共業，一二分或共業或非共業。云何二共業？集聖諦、道聖諦，是名二共業。云何一不共業？滅聖諦，是名一不共業。云何一二分或共業或不共業？苦聖諦，是名一二分或共業或不共業。云何苦聖諦共業？苦聖諦若隨業轉、共業生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想、定心思觸，乃至煩惱使、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦共業。云何苦聖諦不共業？苦聖諦不隨業轉、不共業生不共住不共滅，十色入、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、不定心思、生老死、命、結，是名苦聖諦不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。

四聖諦，幾因、幾非因？二因，一非因，一二分或因或非因。云何二因？集聖諦、道聖諦，是名二因。云何一非因？滅聖諦，是名一非因。云何一二分或因或非因？苦聖諦，是名一二分或因或非因。云何苦聖諦因？苦聖諦緣、苦聖諦非緣有報、苦聖諦非緣善報，四大善心不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、地大水火風大、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，受想乃至煩惱使、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦因。云何苦聖諦非因？苦聖諦非緣無報不共業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，除四大，餘觸入所攝，及有漏身進、生老死、命，是名苦聖諦非因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾因、幾非因？二因，一非因，一二分或因或非因。云何二因？集聖諦、道聖諦，是名二因。云何一非因？滅聖諦，是名一非因。云何一二分或因或非因？苦聖諦，是名一二分或因或非因。云何苦聖諦因？苦聖諦緣、苦聖諦非緣有報、苦聖諦非緣善報，四大善心不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、地大水火風大、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，受想乃至煩惱使、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦因。云何苦聖諦非因？苦聖諦非緣無報不共業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，除四大，餘觸入所攝，及有漏身進、生老死、命，是名苦聖諦非因。

四聖諦，幾有因、幾無因？三有因，一無因。云何三有因？苦聖諦、集聖諦、道聖諦，是名三有因。云何一無因？滅聖諦，是名一無因。有緒無緒、有緣無緣、有為無為，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾有因、幾無因？三有因，一無因。云何三有因？苦聖諦、集聖諦、道聖諦，是名三有因。云何一無因？滅聖諦，是名一無因。有緒無緒、有緣無緣、有為無為，亦如是。

四聖諦，幾知、幾非知？一切知如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾知、幾非知？一切知如事知見。

四聖諦，幾識、幾非識？一切識意識如事識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾識、幾非識？一切識意識如事識。

四聖諦，幾解、幾非解？一切解如事解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾解、幾非解？一切解如事解。

四聖諦，幾了、幾非了？一切了如事了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾了、幾非了？一切了如事了。

四聖諦，幾斷智知、幾非斷智知？一斷智知，二非斷智知，一二分或斷智知或非斷智知。云何一斷智知？集聖諦，是名一斷智知。云何二非斷智知？滅聖諦、道聖諦，是名二非斷智知。云何一二分或斷智知或非斷智知？苦聖諦，是名一二分或斷智知或非斷智知。云何苦聖諦斷智知？苦聖諦不善不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦斷智知。云何苦聖諦非斷智知？苦聖諦善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、軟聲非軟聲，善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、疑煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非斷智知。斷非斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾斷智知、幾非斷智知？一斷智知，二非斷智知，一二分或斷智知或非斷智知。云何一斷智知？集聖諦，是名一斷智知。云何二非斷智知？滅聖諦、道聖諦，是名二非斷智知。云何一二分或斷智知或非斷智知？苦聖諦，是名一二分或斷智知或非斷智知。云何苦聖諦斷智知？苦聖諦不善不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦斷智知。云何苦聖諦非斷智知？苦聖諦善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、軟聲非軟聲，善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、疑煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非斷智知。斷非斷亦如是。

四聖諦，幾修、幾非修？二修，一非修，一二分或修或非修。云何二修？滅聖諦、道聖諦，是名二修。云何一非修？集聖諦，是名一非修。云何一二分或修或非修？苦聖諦，是名一二分或修或非修。云何苦聖諦修？苦聖諦善善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至疑，除無想定、意界意識界，是名苦聖諦修。云何苦聖諦非修？苦聖諦不善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，不善心無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、眼識乃至意識，是名苦聖諦非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾修、幾非修？二修，一非修，一二分或修或非修。云何二修？滅聖諦、道聖諦，是名二修。云何一非修？集聖諦，是名一非修。云何一二分或修或非修？苦聖諦，是名一二分或修或非修。云何苦聖諦修？苦聖諦善善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至疑，除無想定、意界意識界，是名苦聖諦修。云何苦聖諦非修？苦聖諦不善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，不善心無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、眼識乃至意識，是名苦聖諦非修。

四聖諦，幾證、幾非證？一切證知如事見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾證、幾非證？一切證知如事見。

四聖諦，幾善、幾不善、幾無記？二善，一不善，一三分或善或不善或無記。云何二善？滅聖諦、道聖諦，是名二善。云何一不善？集聖諦，是名一不善。云何一三分或善或不善或無記？苦聖諦，是名一三分或善或不善或無記。云何苦聖諦善？苦聖諦修善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，乃至心捨、無想定、意界意識界，是名苦聖諦善。云何苦聖諦不善？苦聖諦斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進，若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦不善。云何苦聖諦無記？苦聖諦受苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命、眼識乃至意識，是名苦聖諦無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾善、幾不善、幾無記？二善，一不善，一三分或善或不善或無記。云何二善？滅聖諦、道聖諦，是名二善。云何一不善？集聖諦，是名一不善。云何一三分或善或不善或無記？苦聖諦，是名一三分或善或不善或無記。云何苦聖諦善？苦聖諦修善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，乃至心捨、無想定、意界意識界，是名苦聖諦善。云何苦聖諦不善？苦聖諦斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進，若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦不善。云何苦聖諦無記？苦聖諦受苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命、眼識乃至意識，是名苦聖諦無記。

四聖諦，幾學、幾無學、幾非學非無學？二非學非無學，二二分或學或無學。云何二非學非無學？苦聖諦、集聖諦，是名二非學非無學。云何二二分或學或無學？滅聖諦、道聖諦，是名二二分或學或無學。云何滅聖諦學？須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名滅聖諦學。云何滅聖諦無學？阿羅漢果，是名滅聖諦無學。云何道聖諦學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、阿那含果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦學。云何道聖諦無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾學、幾無學、幾非學非無學？二非學非無學，二二分或學或無學。云何二非學非無學？苦聖諦、集聖諦，是名二非學非無學。云何二二分或學或無學？滅聖諦、道聖諦，是名二二分或學或無學。云何滅聖諦學？須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名滅聖諦學。云何滅聖諦無學？阿羅漢果，是名滅聖諦無學。云何道聖諦學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、阿那含果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦學。云何道聖諦無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦無學。

四聖諦，幾報、幾報法、幾非報非報法？一報法，一非報非報法，一二分或報或報法，一三分或報或報法或非報非報法。云何一報法？集聖諦，是名一報法。云何一非報非報法？滅聖諦，是名一非報非報法。云何一二分或報或報法？道聖諦，是名一二分或報或報法。云何一三分或報或報法或非報非報法？苦聖諦，是名一三分或報或報法或非報非報法。云何道聖諦報？道聖諦無報，是名道聖諦報。云何道聖諦報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦報。云何道聖諦報法？道聖諦善報，是名道聖諦報法。云何道聖諦報法？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦報法。云何苦聖諦報？苦聖諦善報眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦報。云何苦聖諦報法？苦聖諦有報，是名苦聖諦報法。云何苦聖諦報法？除苦聖諦善報，餘苦聖諦善不善。善心若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至煩惱使結、無想定、意界意識界，是名苦聖諦報法。云何苦聖諦非報非報法？苦聖諦無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲香味外觸身識所知，有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、眼識乃至意識，是名苦聖諦非報非報法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾報、幾報法、幾非報非報法？一報法，一非報非報法，一二分或報或報法，一三分或報或報法或非報非報法。云何一報法？集聖諦，是名一報法。云何一非報非報法？滅聖諦，是名一非報非報法。云何一二分或報或報法？道聖諦，是名一二分或報或報法。云何一三分或報或報法或非報非報法？苦聖諦，是名一三分或報或報法或非報非報法。云何道聖諦報？道聖諦無報，是名道聖諦報。云何道聖諦報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦報。云何道聖諦報法？道聖諦善報，是名道聖諦報法。云何道聖諦報法？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦報法。云何苦聖諦報？苦聖諦善報眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦報。云何苦聖諦報法？苦聖諦有報，是名苦聖諦報法。云何苦聖諦報法？除苦聖諦善報，餘苦聖諦善不善。善心若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至煩惱使結、無想定、意界意識界，是名苦聖諦報法。云何苦聖諦非報非報法？苦聖諦無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲香味外觸身識所知，有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、眼識乃至意識，是名苦聖諦非報非報法。

四聖諦，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？二非見斷非思惟斷，一二分或見斷或思惟斷，一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何二非見斷非思惟斷？滅聖諦、道聖諦，是名二非見斷非思惟斷。云何一二分或見斷或思惟斷？集聖諦，是名一二分或見斷或思惟斷。云何一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？苦聖諦，是名一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何集聖諦見斷？集聖諦若見斷名集聖諦，是名集聖諦見斷。云何集聖諦思惟斷？集聖諦思惟斷名集聖諦，是名集聖諦思惟斷。云何苦聖諦見斷？苦聖諦不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦見斷。云何苦聖諦思惟斷？苦聖諦不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦思惟斷。云何苦聖諦非見斷非思惟斷？苦聖諦善無記眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除疑煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非見斷非思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？二非見斷非思惟斷，一二分或見斷或思惟斷，一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何二非見斷非思惟斷？滅聖諦、道聖諦，是名二非見斷非思惟斷。云何一二分或見斷或思惟斷？集聖諦，是名一二分或見斷或思惟斷。云何一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？苦聖諦，是名一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何集聖諦見斷？集聖諦若見斷名集聖諦，是名集聖諦見斷。云何集聖諦思惟斷？集聖諦思惟斷名集聖諦，是名集聖諦思惟斷。云何苦聖諦見斷？苦聖諦不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦見斷。云何苦聖諦思惟斷？苦聖諦不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦思惟斷。云何苦聖諦非見斷非思惟斷？苦聖諦善無記眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除疑煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非見斷非思惟斷。

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四聖諦，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？二不繫，二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何二不繫？滅聖諦、道聖諦，是名二不繫。云何二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？苦聖諦、集聖諦，是名二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何苦聖諦欲界繫？苦聖諦欲漏有漏眼入耳入鼻入舌入身入香入味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身冷熱輕重麁細堅軟澁滑，欲行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、欲漏有漏為外觸身識所知，欲漏有漏身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、受、想、思惟、觸、見、慧、解脫、無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、眼識及色三二識，是名苦聖諦欲界繫。云何苦聖諦色界繫？苦聖諦色漏有漏眼入耳入身入，身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，身好聲、眾妙聲、軟聲，身冷熱輕細軟滑，色行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、色漏有漏若聲若外觸身識所知，色漏有漏身口戒無教有漏、有漏身進有漏身除、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、眼識、耳識、身識、意識，是名苦聖諦色界繫。云何苦聖諦無色界繫？苦聖諦若無色漏有漏、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受、想、思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、意界意識界，是名苦聖諦無色界繫。云何集聖諦欲界繫？集聖諦欲漏有漏欲行愛，是名集聖諦欲界繫。云何集聖諦色界繫？集聖諦色漏有漏色行愛，是名集聖諦色界繫。云何集聖諦無色界繫？集聖諦無色漏有漏無色行愛，是名集聖諦無色界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？二不繫，二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何二不繫？滅聖諦、道聖諦，是名二不繫。云何二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？苦聖諦、集聖諦，是名二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何苦聖諦欲界繫？苦聖諦欲漏有漏眼入耳入鼻入舌入身入香入味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身冷熱輕重麁細堅軟澁滑，欲行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、欲漏有漏為外觸身識所知，欲漏有漏身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、受、想、思惟、觸、見、慧、解脫、無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、眼識及色三二識，是名苦聖諦欲界繫。云何苦聖諦色界繫？苦聖諦色漏有漏眼入耳入身入，身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，身好聲、眾妙聲、軟聲，身冷熱輕細軟滑，色行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、色漏有漏若聲若外觸身識所知，色漏有漏身口戒無教有漏、有漏身進有漏身除、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、眼識、耳識、身識、意識，是名苦聖諦色界繫。云何苦聖諦無色界繫？苦聖諦若無色漏有漏、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受、想、思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、意界意識界，是名苦聖諦無色界繫。云何集聖諦欲界繫？集聖諦欲漏有漏欲行愛，是名集聖諦欲界繫。云何集聖諦色界繫？集聖諦色漏有漏色行愛，是名集聖諦色界繫。云何集聖諦無色界繫？集聖諦無色漏有漏無色行愛，是名集聖諦無色界繫。

四聖諦，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一非過去非未來非現在，三三分或過去或未來或現在。云何一非過去非未來非現在？滅聖諦，是名一非過去非未來非現在。云何三三分或過去或未來或現在？苦聖諦、集聖諦、道聖諦，是名三三分或過去或未來或現在。云何苦聖諦過去？苦聖諦生已滅苦聖諦，是名苦聖諦過去。云何苦聖諦未來？苦聖諦未生未出苦聖諦，是名苦聖諦未來。云何苦聖諦現在？苦聖諦生未滅苦聖諦，是名苦聖諦現在。集聖諦、道聖諦亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一非過去非未來非現在，三三分或過去或未來或現在。云何一非過去非未來非現在？滅聖諦，是名一非過去非未來非現在。云何三三分或過去或未來或現在？苦聖諦、集聖諦、道聖諦，是名三三分或過去或未來或現在。云何苦聖諦過去？苦聖諦生已滅苦聖諦，是名苦聖諦過去。云何苦聖諦未來？苦聖諦未生未出苦聖諦，是名苦聖諦未來。云何苦聖諦現在？苦聖諦生未滅苦聖諦，是名苦聖諦現在。集聖諦、道聖諦亦如是。