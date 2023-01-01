舍利弗阿毘曇論
姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯30卷CBETA T1548大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
舍利弗阿毘曇論卷第四
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姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯
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問分四聖諦品第四
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問曰：幾聖諦？答曰：四。何等四？苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。云何苦聖諦？生苦、老苦、病苦、死苦、不愛會苦、愛別離苦、所求不得苦、除愛總五受陰苦，是名苦聖諦。此苦聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦故，是名聖諦。云何生？若諸眾生，諸眾中生、重生、增長生、陰、得諸入、眾和合，是名生。云何老？若諸眾生。諸眾中，衰寢戰掉、諸根熟、命減行故，是名老。云何病？若諸眾生，諸眾中病作病客病苦病、因熱生病因冷因風、自地時變、諸大增減不等、業報雜病，是名病。云何死？若諸眾生，諸眾中終沒死時過、陰壞捨身、變滅離眾，是名死。云何不愛會？若不愛不喜不適意，若惡獸毒虫等、若棘刺穢陋坑岸山嶮等、若不適意色聲香味觸法，眾生若彼居、親近不獨、共雜不離、不離不異、相應不別，是名不愛會。云何愛別離？若愛喜適意，若父母兄弟姊妹妻子、若親厚諸臣眷屬、適意色聲香味觸法，眾生若不共彼居、不親近、獨、不雜異、不相應、別離，是名愛別離。云何所求不得苦？若欲希望定得未得，若色聲香味觸法，眾生若不得、彼重不得、不貴、不自在、不自由、所欲不成就，是名所求不得苦。云何除愛總五受陰苦？色受陰、受想行識受陰。云何色受陰？若一切色有漏取，是名色受陰。云何受想行識受陰？若一切識有漏取，是名識受陰。是名除愛總五受陰苦。
問曰：幾聖諦？答曰：四。何等四？苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。云何苦聖諦？生苦、老苦、病苦、死苦、不愛會苦、愛別離苦、所求不得苦、除愛總五受陰苦，是名苦聖諦。此苦聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦故，是名聖諦。云何生？若諸眾生，諸眾中生、重生、增長生、陰、得諸入、眾和合，是名生。云何老？若諸眾生。諸眾中，衰寢戰掉、諸根熟、命減行故，是名老。云何病？若諸眾生，諸眾中病作病客病苦病、因熱生病因冷因風、自地時變、諸大增減不等、業報雜病，是名病。云何死？若諸眾生，諸眾中終沒死時過、陰壞捨身、變滅離眾，是名死。云何不愛會？若不愛不喜不適意，若惡獸毒虫等、若棘刺穢陋坑岸山嶮等、若不適意色聲香味觸法，眾生若彼居、親近不獨、共雜不離、不離不異、相應不別，是名不愛會。云何愛別離？若愛喜適意，若父母兄弟姊妹妻子、若親厚諸臣眷屬、適意色聲香味觸法，眾生若不共彼居、不親近、獨、不雜異、不相應、別離，是名愛別離。云何所求不得苦？若欲希望定得未得，若色聲香味觸法，眾生若不得、彼重不得、不貴、不自在、不自由、所欲不成就，是名所求不得苦。云何除愛總五受陰苦？色受陰、受想行識受陰。云何色受陰？若一切色有漏取，是名色受陰。云何受想行識受陰？若一切識有漏取，是名識受陰。是名除愛總五受陰苦。
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云何苦集聖諦？此愛復有喜欲彼彼染，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？二愛，內愛、外愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？三愛，欲愛、有愛、非有愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？四染，欲染、色染、無色染、見染，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？六愛，色、愛、聲、香、味、觸、法愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？三十六愛行，十八愛行內所造、十八愛行外所造，是名苦集聖諦。此苦集聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦故，是謂聖諦。云何內愛？內法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根生希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名內愛。云何外愛？外法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名外愛。云何欲愛？欲界法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名欲愛。云何有愛？色界無色界法中欲染乃至廣創愛，是名有愛。云何非有愛？若有人強言有我，若杖怖苦病等逼，便希望我斷壞非有。彼法中欲染乃至廣創愛，是名非有愛。云何欲染？若欲、欲膩、欲喜、欲愛、欲支、欲耽、欲態、欲渴、欲燋、欲網，是名欲染。云何色染？若色欲、色膩、色喜、色愛、色支、色耽、色態、色渴、色燋、色網，是名色染。云何無色染？若無色欲、無色膩、無色喜、無色愛、無色支、無色耽、無色態、無色渴、無色燋、無色網，是名無色染。云何見染？若見欲、見膩、見喜、見愛、見支、見耽、見態、見渴、見燋、見網，是名見染。云何色愛？眼知色，彼法中若欲染乃至廣創愛，是名色愛。云何聲香味觸法愛？意知法，彼法中若欲染乃至廣創愛，是名法愛。云何十八愛行內所造？如世尊說：因此有此，因彼而有，如是因有異、因有常、因有不常、因有我，當有彼我、當有如是我、當有異我、當有因得彼得如是得異、得希望、當有希望、彼當有希望。如是當有希望異當有，是名十八愛行內所造。云何十八愛行外所造？如世尊說：是因此有此是，因彼而有是。如是因有，是異因有、是當因有、是不當因有、是我當有、是彼我當有是，如是我當有是異我當有是、因得是、彼得是，如是得是異、得是希望、當有是希望、彼當有是希望。如是當有是希望異當有，是名十八愛行外所造。
云何苦集聖諦？此愛復有喜欲彼彼染，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？二愛，內愛、外愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？三愛，欲愛、有愛、非有愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？四染，欲染、色染、無色染、見染，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？六愛，色、愛、聲、香、味、觸、法愛，是名苦集聖諦。云何苦集聖諦？三十六愛行，十八愛行內所造、十八愛行外所造，是名苦集聖諦。此苦集聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦故，是謂聖諦。云何內愛？內法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根生希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名內愛。云何外愛？外法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名外愛。云何欲愛？欲界法中欲染重欲染、憐不逆樂、樂欲可重可究竟可、不足不滿、著重著津漏、親近愛支網、能生苦根希望渴宅耽忍、能廣創愛，是名欲愛。云何有愛？色界無色界法中欲染乃至廣創愛，是名有愛。云何非有愛？若有人強言有我，若杖怖苦病等逼，便希望我斷壞非有。彼法中欲染乃至廣創愛，是名非有愛。云何欲染？若欲、欲膩、欲喜、欲愛、欲支、欲耽、欲態、欲渴、欲燋、欲網，是名欲染。云何色染？若色欲、色膩、色喜、色愛、色支、色耽、色態、色渴、色燋、色網，是名色染。云何無色染？若無色欲、無色膩、無色喜、無色愛、無色支、無色耽、無色態、無色渴、無色燋、無色網，是名無色染。云何見染？若見欲、見膩、見喜、見愛、見支、見耽、見態、見渴、見燋、見網，是名見染。云何色愛？眼知色，彼法中若欲染乃至廣創愛，是名色愛。云何聲香味觸法愛？意知法，彼法中若欲染乃至廣創愛，是名法愛。云何十八愛行內所造？如世尊說：因此有此，因彼而有，如是因有異、因有常、因有不常、因有我，當有彼我、當有如是我、當有異我、當有因得彼得如是得異、得希望、當有希望、彼當有希望。如是當有希望異當有，是名十八愛行內所造。云何十八愛行外所造？如世尊說：是因此有此是，因彼而有是。如是因有，是異因有、是當因有、是不當因有、是我當有、是彼我當有是，如是我當有是異我當有是、因得是、彼得是，如是得是異、得是希望、當有是希望、彼當有是希望。如是當有是希望異當有，是名十八愛行外所造。
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云何苦滅聖諦？彼愛無餘、離欲、滅、捨、出、解脫、無宅、已斷、不復生，是名苦滅聖諦。云何苦滅聖諦？智緣盡，是名苦滅聖諦。是苦滅聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦，是謂聖諦。云何智緣盡？若法智盡彼法盡，是名智緣盡。云何智緣盡？若法得聖道滅彼法滅，是名智緣盡。云何智緣盡？數謂知彼智若知法滅彼結滅，是名智緣盡。云何智緣盡？四沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名智緣盡。云何須陀洹果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，是名須陀洹果。云何須陀洹果？見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，若得甘露，是名須陀洹果。云何須陀洹果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷煩惱，是名須陀洹果。云何須陀洹果？見斷三煩惱，身見、疑戒、盜，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名須陀洹果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，是名斯陀含果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱，身見、疑、戒盜思惟斷，欲愛瞋恚分斷，若得甘露，是名斯陀含果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，聖道一時俱斷煩惱，是名斯陀含果。云何斯陀含果？見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名斯陀含果。云何阿那含果？若五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，若得甘露，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，聖道一時俱斷煩惱，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名阿那含果。云何阿羅漢果？若思惟斷色界無色界煩惱斷無餘，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？思惟斷色界無色界煩惱斷無餘，若得甘露，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？若一切煩惱盡，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？若一切煩惱盡，若得甘露，是名阿羅漢果。
云何苦滅聖諦？彼愛無餘、離欲、滅、捨、出、解脫、無宅、已斷、不復生，是名苦滅聖諦。云何苦滅聖諦？智緣盡，是名苦滅聖諦。是苦滅聖諦，真實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦，是謂聖諦。云何智緣盡？若法智盡彼法盡，是名智緣盡。云何智緣盡？若法得聖道滅彼法滅，是名智緣盡。云何智緣盡？數謂知彼智若知法滅彼結滅，是名智緣盡。云何智緣盡？四沙門果，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名智緣盡。云何須陀洹果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，是名須陀洹果。云何須陀洹果？見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，若得甘露，是名須陀洹果。云何須陀洹果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷煩惱，是名須陀洹果。云何須陀洹果？見斷三煩惱，身見、疑戒、盜，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名須陀洹果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱斷，身見、疑、戒盜，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，是名斯陀含果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱，身見、疑、戒盜思惟斷，欲愛瞋恚分斷，若得甘露，是名斯陀含果。云何斯陀含果？若見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，聖道一時俱斷煩惱，是名斯陀含果。云何斯陀含果？見斷三煩惱，身見、疑、戒盜，聖道一時俱斷，煩惱思惟斷，欲愛瞋恚煩惱分斷，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名斯陀含果。云何阿那含果？若五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，若得甘露，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，聖道一時俱斷煩惱，是名阿那含果。云何阿那含果？五下分煩惱斷，身見、疑、戒盜、欲愛、瞋恚，聖道一時俱斷煩惱，若得甘露，是名阿那含果。云何阿羅漢果？若思惟斷色界無色界煩惱斷無餘，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？思惟斷色界無色界煩惱斷無餘，若得甘露，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？若一切煩惱盡，是名阿羅漢果。云何阿羅漢果？若一切煩惱盡，若得甘露，是名阿羅漢果。
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云何苦滅道聖諦？此八支聖道，正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，是名苦滅道聖諦。是苦滅道聖諦，苦實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦，是謂聖諦。云何正見？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若法中澤、重澤、究竟澤、法澤思惟覺，了達自相他相共相，思持辯觀進辯、慧智見解、射方便術、焰光明炤炬、慧眼慧根慧力、擇法正覺不癡，是名正見。云何正覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若覺重覺正憶想、攀緣心了，是名正覺。云何正語？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若口四不善不樂盡離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正語。云何正業？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身三不善不樂遠離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正業。云何正命？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣除身口不善，餘邪命不樂遠離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正命。云何正進？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進、不離不懈不緩不懶墮、進根進力進覺，是名正進。云何正念？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若念憶念微念慎念住不忘、如語相續念不失不奪不鈍、不鈍根念根念力念覺，是名正念？云何正定。學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若心住正住專住心一向心一樂心不亂依意心，獨定定根定力定覺，是名正定。
云何苦滅道聖諦？此八支聖道，正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，是名苦滅道聖諦。是苦滅道聖諦，苦實如爾非不如爾、不異不異物，如如來正說聖人諦，是謂聖諦。云何正見？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若法中澤、重澤、究竟澤、法澤思惟覺，了達自相他相共相，思持辯觀進辯、慧智見解、射方便術、焰光明炤炬、慧眼慧根慧力、擇法正覺不癡，是名正見。云何正覺？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若覺重覺正憶想、攀緣心了，是名正覺。云何正語？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若口四不善不樂盡離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正語。云何正業？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身三不善不樂遠離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正業。云何正命？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣除身口不善，餘邪命不樂遠離，見過戒慎不作不容，斷根盡無餘，彼不善法中堪行善，是名正命。云何正進？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進、不離不懈不緩不懶墮、進根進力進覺，是名正進。云何正念？學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若念憶念微念慎念住不忘、如語相續念不失不奪不鈍、不鈍根念根念力念覺，是名正念？云何正定。學人離結使乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若心住正住專住心一向心一樂心不亂依意心，獨定定根定力定覺，是名正定。
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四聖諦，幾色、幾非色？二非色，二二分或色或非色。云何二非色？集聖諦、滅聖諦，是名二非色。云何二二分或色或非色？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或色或非色。云何苦聖諦色？眼入耳鼻舌身入、色入聲香味觸入，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名苦聖諦色。云何苦聖諦非色？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、眼識乃至意識，是名苦聖諦非色。云何道聖諦色？正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦色。云何道聖諦非色？正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦非色。
四聖諦，幾色、幾非色？二非色，二二分或色或非色。云何二非色？集聖諦、滅聖諦，是名二非色。云何二二分或色或非色？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或色或非色。云何苦聖諦色？眼入耳鼻舌身入、色入聲香味觸入，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名苦聖諦色。云何苦聖諦非色？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、眼識乃至意識，是名苦聖諦非色。云何道聖諦色？正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦色。云何道聖諦非色？正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦非色。
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四聖諦，幾可見、幾不可見？三不可見，一二分或可見或不可見。云何三不可見？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三不可見。云何一二分或可見或不可見？苦聖諦，是名一二分或可見或不可見。云何苦聖諦可見？色入，是名苦聖諦可見。云何苦聖諦不可見？除色入，餘苦聖諦不可見，是名苦聖諦不可見。
四聖諦，幾可見、幾不可見？三不可見，一二分或可見或不可見。云何三不可見？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三不可見。云何一二分或可見或不可見？苦聖諦，是名一二分或可見或不可見。云何苦聖諦可見？色入，是名苦聖諦可見。云何苦聖諦不可見？除色入，餘苦聖諦不可見，是名苦聖諦不可見。
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四聖諦，幾有對、幾無對？三無對，一二分或有對或無對。云何三無對？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三無對。云何一二分或有對或無對？苦聖諦，是名一二分或有對或無對。云何苦聖諦有對？十色入，是名苦聖諦有對。云何苦聖諦無對？初四色，受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦無對。
四聖諦，幾有對、幾無對？三無對，一二分或有對或無對。云何三無對？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三無對。云何一二分或有對或無對？苦聖諦，是名一二分或有對或無對。云何苦聖諦有對？十色入，是名苦聖諦有對。云何苦聖諦無對？初四色，受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦無對。
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四聖諦，幾聖、幾非聖？二聖，二非聖。云何二聖？滅聖諦、道聖諦，是名二聖。云何二非聖？苦聖諦、集聖諦，是名二非聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。
四聖諦，幾聖、幾非聖？二聖，二非聖。云何二聖？滅聖諦、道聖諦，是名二聖。云何二非聖？苦聖諦、集聖諦，是名二非聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。
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四聖諦，幾受、幾非受？三非受，一二分或受或非受。云何三非受？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三非受。云何一二分或受或非受？苦聖諦，是名一二分或受或非受。云何苦聖諦受？苦聖諦若內，是名苦聖諦受。云何苦聖諦受？苦聖諦業法煩惱所生報我分攝眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教有漏身、集受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命，眼識乃至意識，是名苦聖諦受。云何苦聖諦非受？苦聖諦外，是名苦聖諦非受。云何苦聖諦非受？苦聖諦善若不善無記非我分攝，若善心不善心、非報非報法，心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、聲香味若外觸身識所知，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除命，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非受。內外亦如是。
四聖諦，幾受、幾非受？三非受，一二分或受或非受。云何三非受？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三非受。云何一二分或受或非受？苦聖諦，是名一二分或受或非受。云何苦聖諦受？苦聖諦若內，是名苦聖諦受。云何苦聖諦受？苦聖諦業法煩惱所生報我分攝眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教有漏身、集受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命，眼識乃至意識，是名苦聖諦受。云何苦聖諦非受？苦聖諦外，是名苦聖諦非受。云何苦聖諦非受？苦聖諦善若不善無記非我分攝，若善心不善心、非報非報法，心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、聲香味若外觸身識所知，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除命，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非受。內外亦如是。
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四聖諦，幾有報、幾無報？一有報，一無報，二二分或有報或無報。云何一有報？集聖諦，是名一有報。云何一無報？滅聖諦，是名一無報。云何二二分或有報或無報？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或有報或無報。云何苦聖諦有報？苦聖諦報法，是名苦聖諦有報。云何苦聖諦有報？除苦聖諦善報，餘苦聖諦善不善，不善善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，受想乃至煩惱使結、無想定、意界意識界，是名苦聖諦有報。云何苦聖諦無報？苦聖諦若報、苦聖諦非報非報法眼入耳鼻舌身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除無貪無恚癡、煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦無報。云何道聖諦有報？道聖諦報法，是名道聖諦有報。云何道聖諦有報？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣若正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，是名道聖諦有報。云何道聖諦無報？道聖諦無報，是名道聖諦無報。云何道聖諦無報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人阿羅漢觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦無報。
四聖諦，幾有報、幾無報？一有報，一無報，二二分或有報或無報。云何一有報？集聖諦，是名一有報。云何一無報？滅聖諦，是名一無報。云何二二分或有報或無報？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或有報或無報。云何苦聖諦有報？苦聖諦報法，是名苦聖諦有報。云何苦聖諦有報？除苦聖諦善報，餘苦聖諦善不善，不善善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，受想乃至煩惱使結、無想定、意界意識界，是名苦聖諦有報。云何苦聖諦無報？苦聖諦若報、苦聖諦非報非報法眼入耳鼻舌身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除無貪無恚癡、煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦無報。云何道聖諦有報？道聖諦報法，是名道聖諦有報。云何道聖諦有報？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣若正見、正覺、正語、正業、正命、正進、正念、正定，是名道聖諦有報。云何道聖諦無報？道聖諦無報，是名道聖諦無報。云何道聖諦無報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人阿羅漢觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦無報。
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四聖諦，幾心、幾非心？三非心，一二分或心或非心。云何三非心？集聖諦、滅聖諦、道聖諦，是名三非心。云何一二分或心或非心？苦聖諦，是名一二分或心或非心。云何苦聖諦心？眼識乃至意識，是名苦聖諦心。云何苦聖諦非心？十色入初四色，受想乃至無想定，是名苦聖諦非心。
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四聖諦，幾心相應、幾非心相應？一心相應，一非心相應，一二分或心相應或非心相應，一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應。云何一心相應？集聖諦，是名一心相應。云何一非心相應？滅聖諦，是名一非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？道聖諦，是名一二分或心相應或非心相應。云何一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應？苦聖諦，是名一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應。云何道聖諦心相應？道聖諦若心數，正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦心相應。云何道聖諦非心相應？道聖諦非心數，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非心相應。云何苦聖諦心相應？苦聖諦若心數，受想乃至煩惱、使，是名苦聖諦心相應。云何苦聖諦非心相應？苦聖諦若非心數，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非心相應。云何苦聖諦不說心相應非心相應？眼識乃至意識，是名苦聖諦不說心相應非心相應。
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四聖諦，幾心數、幾非心數？一心數，一非心數，二二分或心數或非心數。云何一心數？集聖諦，是名一心數。云何一非心數？滅聖諦，是名一非心數。云何二二分或心數或非心數？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或心數或非心數。云何苦聖諦心數？除心，餘苦聖諦緣受、想乃至煩惱、使，是名苦聖諦心數。云何苦聖諦非心數？苦聖諦若非緣及心十色入初四色，生乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非心數。云何道聖諦心數？若道聖諦緣正見、正覺、正心進、正念、正定，是名道聖諦心數。云何道聖諦非心數？若道聖諦非緣正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非心數。
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四聖諦，幾緣、幾非緣？一有緣，一非緣，二二分或有緣或無緣。云何一有緣？集聖諦，是名一有緣。云何一無緣？滅聖諦，是名一無緣。云何二二分或有緣或無緣？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或有緣或無緣。云何苦聖諦有緣？苦聖諦若心數及心，受想乃至煩惱使，眼識乃至意識，是名苦聖諦緣。云何苦聖諦非緣？除心，餘苦聖諦非心數，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非緣。云何道聖諦緣？道聖諦心數，正見、正覺、正進、正念、正定，是名道聖諦緣。云何道聖諦非緣？道聖諦若非心數，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非緣。
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四聖諦，幾共心、幾不共心？一共心，一不共心，二二分或共心或不共心。云何一共心？集聖諦，是名一共心。云何一不共心？滅聖諦，是名一不共心。云何二二分或共心或不共心？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或共心或不共心。云何苦聖諦共心？苦聖諦若隨心轉、共心生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至煩惱使，是名苦聖諦共心。云何苦聖諦不共心？苦聖諦不隨心轉、不共心生不共住不共滅，十色入初四色，生乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦不共心。云何道聖諦共心？道聖諦隨心轉、共心生共住共滅，正見乃至正定，是名道聖諦共心。云何道聖諦不共心？道聖諦不隨心轉、不共心生不共住不共滅，正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。
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四聖諦，幾業、幾非業？二非業，二二分或業或非業。云何二非業？集聖諦、滅聖諦，是名二非業。云何二二分或業或非業？苦聖諦、道聖諦，是名二二分或業或非業。云何苦聖諦業？善心不善心無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教思，是名苦聖諦業。云何苦聖諦非業？眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，外色眼識所知、外聲耳識所知有漏身進有漏身除，除思，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非業。云何道聖諦業？正語、正業、正命，是名道聖諦業。云何道聖諦非業？正見、正覺、正進、正念、正定，是名道聖諦非業。
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四聖諦，幾業相應、幾非業相應？一業相應，一非業相應，一二分或業相應或非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何一業相應？集聖諦，是名一業相應。云何一非業相應？滅聖諦，是名一非業相應。云何一二分或業相應或非業相應？道聖諦，是名一二分或業相應或非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？苦聖諦，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何道聖諦業相應？道聖諦若思相應正見、正覺、正進、正念、正定，是名道聖諦業相應。云何道聖諦非業相應？道聖諦若非思相應正語、正業、正命、正身進，是名道聖諦非業相應。云何苦聖諦業相應？苦聖諦若思相應，除思，受想乃至煩惱使，眼識乃至意識，是名苦聖諦業相應。云何苦聖諦非業相應？苦聖諦若非思相應，十色入初四色，生乃至無想定，是名苦聖諦非業相應。云何苦聖諦不說業相應非業相應？思，是名苦聖諦不說業相應非業相應。
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四聖諦，幾共業、幾非共業？二共業，一不共業，一二分或共業或非共業。云何二共業？集聖諦、道聖諦，是名二共業。云何一不共業？滅聖諦，是名一不共業。云何一二分或共業或不共業？苦聖諦，是名一二分或共業或不共業。云何苦聖諦共業？苦聖諦若隨業轉、共業生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想、定心思觸，乃至煩惱使、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦共業。云何苦聖諦不共業？苦聖諦不隨業轉、不共業生不共住不共滅，十色入、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、不定心思、生老死、命、結，是名苦聖諦不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。
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四聖諦，幾因、幾非因？二因，一非因，一二分或因或非因。云何二因？集聖諦、道聖諦，是名二因。云何一非因？滅聖諦，是名一非因。云何一二分或因或非因？苦聖諦，是名一二分或因或非因。云何苦聖諦因？苦聖諦緣、苦聖諦非緣有報、苦聖諦非緣善報，四大善心不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、地大水火風大、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，受想乃至煩惱使、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦因。云何苦聖諦非因？苦聖諦非緣無報不共業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，除四大，餘觸入所攝，及有漏身進、生老死、命，是名苦聖諦非因。
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四聖諦，幾有因、幾無因？三有因，一無因。云何三有因？苦聖諦、集聖諦、道聖諦，是名三有因。云何一無因？滅聖諦，是名一無因。有緒無緒、有緣無緣、有為無為，亦如是。
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四聖諦，幾知、幾非知？一切知如事知見。
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四聖諦，幾識、幾非識？一切識意識如事識。
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四聖諦，幾解、幾非解？一切解如事解。
四聖諦，幾解、幾非解？一切解如事解。
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四聖諦，幾了、幾非了？一切了如事了。
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四聖諦，幾斷智知、幾非斷智知？一斷智知，二非斷智知，一二分或斷智知或非斷智知。云何一斷智知？集聖諦，是名一斷智知。云何二非斷智知？滅聖諦、道聖諦，是名二非斷智知。云何一二分或斷智知或非斷智知？苦聖諦，是名一二分或斷智知或非斷智知。云何苦聖諦斷智知？苦聖諦不善不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦斷智知。云何苦聖諦非斷智知？苦聖諦善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、軟聲非軟聲，善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、疑煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非斷智知。斷非斷亦如是。
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四聖諦，幾修、幾非修？二修，一非修，一二分或修或非修。云何二修？滅聖諦、道聖諦，是名二修。云何一非修？集聖諦，是名一非修。云何一二分或修或非修？苦聖諦，是名一二分或修或非修。云何苦聖諦修？苦聖諦善善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至疑，除無想定、意界意識界，是名苦聖諦修。云何苦聖諦非修？苦聖諦不善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，不善心無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、眼識乃至意識，是名苦聖諦非修。
四聖諦，幾修、幾非修？二修，一非修，一二分或修或非修。云何二修？滅聖諦、道聖諦，是名二修。云何一非修？集聖諦，是名一非修。云何一二分或修或非修？苦聖諦，是名一二分或修或非修。云何苦聖諦修？苦聖諦善善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至疑，除無想定、意界意識界，是名苦聖諦修。云何苦聖諦非修？苦聖諦不善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，不善心無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、眼識乃至意識，是名苦聖諦非修。
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四聖諦，幾證、幾非證？一切證知如事見。
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四聖諦，幾善、幾不善、幾無記？二善，一不善，一三分或善或不善或無記。云何二善？滅聖諦、道聖諦，是名二善。云何一不善？集聖諦，是名一不善。云何一三分或善或不善或無記？苦聖諦，是名一三分或善或不善或無記。云何苦聖諦善？苦聖諦修善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，乃至心捨、無想定、意界意識界，是名苦聖諦善。云何苦聖諦不善？苦聖諦斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進，若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦不善。云何苦聖諦無記？苦聖諦受苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命、眼識乃至意識，是名苦聖諦無記。
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四聖諦，幾學、幾無學、幾非學非無學？二非學非無學，二二分或學或無學。云何二非學非無學？苦聖諦、集聖諦，是名二非學非無學。云何二二分或學或無學？滅聖諦、道聖諦，是名二二分或學或無學。云何滅聖諦學？須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名滅聖諦學。云何滅聖諦無學？阿羅漢果，是名滅聖諦無學。云何道聖諦學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、阿那含果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦學。云何道聖諦無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦無學。
四聖諦，幾學、幾無學、幾非學非無學？二非學非無學，二二分或學或無學。云何二非學非無學？苦聖諦、集聖諦，是名二非學非無學。云何二二分或學或無學？滅聖諦、道聖諦，是名二二分或學或無學。云何滅聖諦學？須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，是名滅聖諦學。云何滅聖諦無學？阿羅漢果，是名滅聖諦無學。云何道聖諦學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、阿那含果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦學。云何道聖諦無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦無學。
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四聖諦，幾報、幾報法、幾非報非報法？一報法，一非報非報法，一二分或報或報法，一三分或報或報法或非報非報法。云何一報法？集聖諦，是名一報法。云何一非報非報法？滅聖諦，是名一非報非報法。云何一二分或報或報法？道聖諦，是名一二分或報或報法。云何一三分或報或報法或非報非報法？苦聖諦，是名一三分或報或報法或非報非報法。云何道聖諦報？道聖諦無報，是名道聖諦報。云何道聖諦報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦報。云何道聖諦報法？道聖諦善報，是名道聖諦報法。云何道聖諦報法？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦報法。云何苦聖諦報？苦聖諦善報眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦報。云何苦聖諦報法？苦聖諦有報，是名苦聖諦報法。云何苦聖諦報法？除苦聖諦善報，餘苦聖諦善不善。善心若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至煩惱使結、無想定、意界意識界，是名苦聖諦報法。云何苦聖諦非報非報法？苦聖諦無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲香味外觸身識所知，有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、眼識乃至意識，是名苦聖諦非報非報法。
四聖諦，幾報、幾報法、幾非報非報法？一報法，一非報非報法，一二分或報或報法，一三分或報或報法或非報非報法。云何一報法？集聖諦，是名一報法。云何一非報非報法？滅聖諦，是名一非報非報法。云何一二分或報或報法？道聖諦，是名一二分或報或報法。云何一三分或報或報法或非報非報法？苦聖諦，是名一三分或報或報法或非報非報法。云何道聖諦報？道聖諦無報，是名道聖諦報。云何道聖諦報？見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦報。云何道聖諦報法？道聖諦善報，是名道聖諦報法。云何道聖諦報法？學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道。若實人若趣正見乃至正定，是名道聖諦報法。云何苦聖諦報？苦聖諦善報眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦報。云何苦聖諦報法？苦聖諦有報，是名苦聖諦報法。云何苦聖諦報法？除苦聖諦善報，餘苦聖諦善不善。善心若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受想乃至煩惱使結、無想定、意界意識界，是名苦聖諦報法。云何苦聖諦非報非報法？苦聖諦無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲香味外觸身識所知，有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、眼識乃至意識，是名苦聖諦非報非報法。
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四聖諦，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？二非見斷非思惟斷，一二分或見斷或思惟斷，一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何二非見斷非思惟斷？滅聖諦、道聖諦，是名二非見斷非思惟斷。云何一二分或見斷或思惟斷？集聖諦，是名一二分或見斷或思惟斷。云何一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？苦聖諦，是名一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何集聖諦見斷？集聖諦若見斷名集聖諦，是名集聖諦見斷。云何集聖諦思惟斷？集聖諦思惟斷名集聖諦，是名集聖諦思惟斷。云何苦聖諦見斷？苦聖諦不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦見斷。云何苦聖諦思惟斷？苦聖諦不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦思惟斷。云何苦聖諦非見斷非思惟斷？苦聖諦善無記眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除疑煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非見斷非思惟斷。
四聖諦，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？二非見斷非思惟斷，一二分或見斷或思惟斷，一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何二非見斷非思惟斷？滅聖諦、道聖諦，是名二非見斷非思惟斷。云何一二分或見斷或思惟斷？集聖諦，是名一二分或見斷或思惟斷。云何一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？苦聖諦，是名一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何集聖諦見斷？集聖諦若見斷名集聖諦，是名集聖諦見斷。云何集聖諦思惟斷？集聖諦思惟斷名集聖諦，是名集聖諦思惟斷。云何苦聖諦見斷？苦聖諦不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦見斷。云何苦聖諦思惟斷？苦聖諦不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、結、意界意識界，是名苦聖諦思惟斷。云何苦聖諦非見斷非思惟斷？苦聖諦善無記眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除疑煩惱使結，餘受想乃至無想定，眼識乃至意識，是名苦聖諦非見斷非思惟斷。
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四聖諦，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？二非見斷非思惟斷因，一二分或見斷因或思惟斷因，一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何二非見斷非思惟斷因？滅聖諦、道聖諦，是名二非見斷非思惟斷因。云何一二分或見斷因或思惟斷因？集聖諦，是名一二分或見斷因或思惟斷因。云何一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因？苦聖諦，是名一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何集聖諦見斷因？集聖諦見斷集聖諦，是名集聖諦見斷因。云何集聖諦思惟斷因？集聖諦思惟斷集聖諦，是名集聖諦思惟斷因。云何苦聖諦見斷因？苦聖諦見斷、苦聖諦見斷法報眼入耳入鼻舌身入，身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，身非好香、非軟香、非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱麁重堅澁，見斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生、命、結、眼識乃至意識，是名苦聖諦見斷因。云何苦聖諦思惟斷因？苦聖諦思惟斷、苦聖諦思惟斷法報眼入耳入鼻入舌入身入，身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，身非好香、非軟香、非適意香，身甜酢醎淡苦辛涎癊，冷熱麁重堅澁，思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生、命、結、眼識乃至意識，是名苦聖諦思惟斷因。云何苦聖諦非見斷非思惟斷因？苦聖諦善苦聖諦善法報、苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入，身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，身好聲、眾妙聲、軟聲，身好香、軟香、適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕細軟滑，非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲香味外觸身識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除疑煩惱使結，餘受想乃至無想定眼識乃至意識，是名苦聖諦非見斷非思惟斷因。
四聖諦，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？二非見斷非思惟斷因，一二分或見斷因或思惟斷因，一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何二非見斷非思惟斷因？滅聖諦、道聖諦，是名二非見斷非思惟斷因。云何一二分或見斷因或思惟斷因？集聖諦，是名一二分或見斷因或思惟斷因。云何一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因？苦聖諦，是名一三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何集聖諦見斷因？集聖諦見斷集聖諦，是名集聖諦見斷因。云何集聖諦思惟斷因？集聖諦思惟斷集聖諦，是名集聖諦思惟斷因。云何苦聖諦見斷因？苦聖諦見斷、苦聖諦見斷法報眼入耳入鼻舌身入，身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，身非好香、非軟香、非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱麁重堅澁，見斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生、命、結、眼識乃至意識，是名苦聖諦見斷因。云何苦聖諦思惟斷因？苦聖諦思惟斷、苦聖諦思惟斷法報眼入耳入鼻入舌入身入，身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，身非好香、非軟香、非適意香，身甜酢醎淡苦辛涎癊，冷熱麁重堅澁，思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生、命、結、眼識乃至意識，是名苦聖諦思惟斷因。云何苦聖諦非見斷非思惟斷因？苦聖諦善苦聖諦善法報、苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入，身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，身好聲、眾妙聲、軟聲，身好香、軟香、適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕細軟滑，非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲香味外觸身識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，除疑煩惱使結，餘受想乃至無想定眼識乃至意識，是名苦聖諦非見斷非思惟斷因。
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四聖諦，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？二不繫，二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何二不繫？滅聖諦、道聖諦，是名二不繫。云何二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫？苦聖諦、集聖諦，是名二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何苦聖諦欲界繫？苦聖諦欲漏有漏眼入耳入鼻入舌入身入香入味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身冷熱輕重麁細堅軟澁滑，欲行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、欲漏有漏為外觸身識所知，欲漏有漏身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、受、想、思惟、觸、見、慧、解脫、無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、眼識及色三二識，是名苦聖諦欲界繫。云何苦聖諦色界繫？苦聖諦色漏有漏眼入耳入身入，身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，身好聲、眾妙聲、軟聲，身冷熱輕細軟滑，色行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、色漏有漏若聲若外觸身識所知，色漏有漏身口戒無教有漏、有漏身進有漏身除、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、眼識、耳識、身識、意識，是名苦聖諦色界繫。云何苦聖諦無色界繫？苦聖諦若無色漏有漏、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、受、想、思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、意界意識界，是名苦聖諦無色界繫。云何集聖諦欲界繫？集聖諦欲漏有漏欲行愛，是名集聖諦欲界繫。云何集聖諦色界繫？集聖諦色漏有漏色行愛，是名集聖諦色界繫。云何集聖諦無色界繫？集聖諦無色漏有漏無色行愛，是名集聖諦無色界繫。
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四聖諦，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一非過去非未來非現在，三三分或過去或未來或現在。云何一非過去非未來非現在？滅聖諦，是名一非過去非未來非現在。云何三三分或過去或未來或現在？苦聖諦、集聖諦、道聖諦，是名三三分或過去或未來或現在。云何苦聖諦過去？苦聖諦生已滅苦聖諦，是名苦聖諦過去。云何苦聖諦未來？苦聖諦未生未出苦聖諦，是名苦聖諦未來。云何苦聖諦現在？苦聖諦生未滅苦聖諦，是名苦聖諦現在。集聖諦、道聖諦亦如是。
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舍利弗阿毘曇論卷第四
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