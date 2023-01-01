舍利弗阿毘曇論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第三

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分陰品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問分陰品第三

問曰：幾陰？答曰：五陰。何等五？色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。云何色陰？若色法是名色陰。云何色陰？十色入、若法入色，是名色陰。云何色陰？四大若四大所造色，是名色陰。云何色陰？三行色：可見有對色、不可見有對色、不可見無對色，是名色陰。云何色陰？若色，過去未來現在、內外麁細卑勝遠近，是名色陰。云何色法？眼耳鼻舌身入、色聲香味觸入、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色法。云何十色入？眼耳鼻舌身入、色聲香味觸入，是名十色入。云何法入色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法入色。云何四大？地大、水大、火大、風大，是名四大。云何四大所造色？眼耳鼻舌身、色聲香味、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名四大所造色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾陰？答曰：五陰。何等五？色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。云何色陰？若色法是名色陰。云何色陰？十色入、若法入色，是名色陰。云何色陰？四大若四大所造色，是名色陰。云何色陰？三行色：可見有對色、不可見有對色、不可見無對色，是名色陰。云何色陰？若色，過去未來現在、內外麁細卑勝遠近，是名色陰。云何色法？眼耳鼻舌身入、色聲香味觸入、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色法。云何十色入？眼耳鼻舌身入、色聲香味觸入，是名十色入。云何法入色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法入色。云何四大？地大、水大、火大、風大，是名四大。云何四大所造色？眼耳鼻舌身、色聲香味、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名四大所造色。

云何可見有對色？色入，是名可見有對色。云何不可見有對色？眼耳鼻舌身、聲香味觸入，是名不可見有對色。云何不可見無對色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名不可見無對色。云何過去色？若色生已滅，是名過去色。云何未來色？若色未生未出，是名未來色。云何現在色？若色生未滅，是名現在色。云何內色？若色受，是名內色。云何外色？若色非受，是名外色。云何麁色？若色欲界繫，是名麁色。云何細色？若色色界繫、若無色界繫、若不繫，是名細色。云何卑色？若色不善、若色不善法報、若色非報非報法不適意，是名卑色。云何勝色？若色善、若色善法報、若色非報非報法適意，是名勝色。云何遠色？若諸色相遠、極相遠、不近、不近邊，是名遠色。云何近色？若色相近、極相近、近邊，是名近色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何可見有對色？色入，是名可見有對色。云何不可見有對色？眼耳鼻舌身、聲香味觸入，是名不可見有對色。云何不可見無對色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名不可見無對色。云何過去色？若色生已滅，是名過去色。云何未來色？若色未生未出，是名未來色。云何現在色？若色生未滅，是名現在色。云何內色？若色受，是名內色。云何外色？若色非受，是名外色。云何麁色？若色欲界繫，是名麁色。云何細色？若色色界繫、若無色界繫、若不繫，是名細色。云何卑色？若色不善、若色不善法報、若色非報非報法不適意，是名卑色。云何勝色？若色善、若色善法報、若色非報非報法適意，是名勝色。云何遠色？若諸色相遠、極相遠、不近、不近邊，是名遠色。云何近色？若色相近、極相近、近邊，是名近色。

云何受陰？一受受陰，若心受，是名受陰。云何受陰？二受受陰，身受、心受，是名受陰。云何受陰？三受受陰，樂受、苦受、非苦非樂受，是名受陰。云何受陰？四受受陰，欲界繫受、色界繫受、無色界繫受、不繫受，是名受陰。云何受陰？五受受陰，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，是名受陰。云何受陰？六受受陰，眼觸受、耳鼻舌身意觸受，是名受陰。云何受陰？七受受陰，眼識界相應受、耳鼻舌身意界意識界相應受，是名受陰。云何受陰？十八意行及餘意受，是名受陰。云何受陰？三十六尊句及餘意受，是名受陰。云何受陰？百八受及餘意受，是名受陰。云何受陰？若過去未來現在、內外麁細卑勝遠近受，是名受陰。云何身受？若受身識相應，是名身受。云何心受？若受意識相應，是名心受。云何身受？若受五識身相應，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，是名身受。云何心受？若受意識相應，是名心受。云何樂受？若身心樂受，是名樂受。云何苦受？若身心苦受，是名苦受。云何非苦非樂受？若身心非苦非樂受，是名非苦非樂受。云何欲界繫受？若受欲漏有漏，是名欲界繫受。云何色界繫受？若受色漏有漏，是名色界繫受。云何無色界繫受？若受無色漏有漏，是名無色界繫受。云何不繫受？若受聖無漏，是名不繫受。云何樂根？若身樂受，眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受樂界，是名樂根。云何苦根？若身苦受，眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受苦界，是名苦根。云何喜根？若身心樂受，意觸樂受喜界，是名喜根。云何憂根？若身心苦受，意觸苦受憂界，是名憂根。云何捨根？若身心非苦非樂受，眼觸非苦非樂受、耳鼻舌身意觸非苦非樂受捨界，是名捨根。云何眼觸受？若受眼識相應，是名眼觸受。云何耳鼻舌身意觸受？若受意識相應，是名意觸受。云何眼觸受？緣眼緣色生眼識，三法和合觸緣觸受，名眼觸受。云何耳鼻舌身意觸受？緣意緣法生意識，三法和合觸緣觸受，是名意觸受。云何眼識界相應受？若受眼識界共生共住共滅，是名眼識界相應受。云何耳鼻舌身意界意識界相應受？若受意識界共生共住共滅，是名意識界相應受。云何十八意行？六喜行、六憂行、六捨行。如是六喜行、六憂行、六捨行，是名十八意行。云何除十八意行餘意受？除十八意行，餘意受，是名除十八意行餘意受。云何三十六尊句？依六貪喜、依六出喜，依六貪憂、依六出憂，依六貪捨、依六出捨。云何依六貪喜？眼知色，愛喜適意，愛色欲染相應，今得當得已得，過去變滅憶念生喜，如是喜是名依貪喜。耳鼻舌身意知法，愛喜適意，愛法欲染相應，今得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受陰？一受受陰，若心受，是名受陰。云何受陰？二受受陰，身受、心受，是名受陰。云何受陰？三受受陰，樂受、苦受、非苦非樂受，是名受陰。云何受陰？四受受陰，欲界繫受、色界繫受、無色界繫受、不繫受，是名受陰。云何受陰？五受受陰，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，是名受陰。云何受陰？六受受陰，眼觸受、耳鼻舌身意觸受，是名受陰。云何受陰？七受受陰，眼識界相應受、耳鼻舌身意界意識界相應受，是名受陰。云何受陰？十八意行及餘意受，是名受陰。云何受陰？三十六尊句及餘意受，是名受陰。云何受陰？百八受及餘意受，是名受陰。云何受陰？若過去未來現在、內外麁細卑勝遠近受，是名受陰。云何身受？若受身識相應，是名身受。云何心受？若受意識相應，是名心受。云何身受？若受五識身相應，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，是名身受。云何心受？若受意識相應，是名心受。云何樂受？若身心樂受，是名樂受。云何苦受？若身心苦受，是名苦受。云何非苦非樂受？若身心非苦非樂受，是名非苦非樂受。云何欲界繫受？若受欲漏有漏，是名欲界繫受。云何色界繫受？若受色漏有漏，是名色界繫受。云何無色界繫受？若受無色漏有漏，是名無色界繫受。云何不繫受？若受聖無漏，是名不繫受。云何樂根？若身樂受，眼觸樂受、耳鼻舌身觸樂受樂界，是名樂根。云何苦根？若身苦受，眼觸苦受、耳鼻舌身觸苦受苦界，是名苦根。云何喜根？若身心樂受，意觸樂受喜界，是名喜根。云何憂根？若身心苦受，意觸苦受憂界，是名憂根。云何捨根？若身心非苦非樂受，眼觸非苦非樂受、耳鼻舌身意觸非苦非樂受捨界，是名捨根。云何眼觸受？若受眼識相應，是名眼觸受。云何耳鼻舌身意觸受？若受意識相應，是名意觸受。云何眼觸受？緣眼緣色生眼識，三法和合觸緣觸受，名眼觸受。云何耳鼻舌身意觸受？緣意緣法生意識，三法和合觸緣觸受，是名意觸受。云何眼識界相應受？若受眼識界共生共住共滅，是名眼識界相應受。云何耳鼻舌身意界意識界相應受？若受意識界共生共住共滅，是名意識界相應受。云何十八意行？六喜行、六憂行、六捨行。如是六喜行、六憂行、六捨行，是名十八意行。云何除十八意行餘意受？除十八意行，餘意受，是名除十八意行餘意受。云何三十六尊句？依六貪喜、依六出喜，依六貪憂、依六出憂，依六貪捨、依六出捨。云何依六貪喜？眼知色，愛喜適意，愛色欲染相應，今得當得已得，過去變滅憶念生喜，如是喜是名依貪喜。耳鼻舌身意知法，愛喜適意，愛法欲染相應，今得

當得已得，過去變滅憶念生喜。如是生喜，是名依貪喜。是名依六貪喜。云何依六出喜？色無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此色無常苦變，如實觀生喜。如是喜，名依出喜。聲香味觸法無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此法無常苦變，如實觀生喜。如是喜，是名依出喜。是名依六出喜。云何依六貪憂？眼知色，愛喜適意，愛色欲染相應，今未得當未得，已得變滅憶念生憂。如是憂，是名依貪憂。耳鼻舌身意知法，愛喜適意，愛法欲染相應，今未得當未得，已得變滅憶念生憂。如是憂，是名依貪憂。是名依六貪憂。云何依六出憂？色無我？知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此色無常苦變，如實觀已於寂滅解脫勝法悕求：何時當入，如諸聖人所成就行？緣此生憂。如是憂，是名依六出憂。聲香味觸法無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此法無常苦變，如實觀已於寂滅解脫勝法希求：何時當入，如諸聖人所成就行？緣此生憂。如是憂，是名依出憂。是名依六出憂。云何依六貪捨？眼見色，凡夫人生捨，癡如小兒不見過患不知報。如是不知得捨，於色無方便，是名依貪捨。耳鼻舌身意知法，凡夫人生捨，癡如小兒不見過患不知報。如是不知得捨，於法無方便，是名依貪捨。是名依六貪捨。云何依六出捨？色無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去色如此色無常苦變異，如實觀已生捨。如是知得捨，於色有方便，是名依出捨。聲香味觸法無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此法無常苦變異，如實觀已生捨。如是知得捨，於法有方便，是名依六出捨。如是依六貪生喜、依六出生喜，如是依六貪憂、依六出憂，如是依六貪捨、依六出捨，如是和合，是名三十六尊句。云何除三十六尊句餘意受？除三十六尊句，餘意受，是名除三十六尊句餘意受。云何百八受？過去三十六尊句、未來三十六尊句、現在三十六尊句，如是和合，是名百八受。云何除百八受餘意受？除百八受，餘意受，是名除百八受餘意受。云何過去受？若受生已滅，是名過去受。云何未來受？若受未生未出，是名未來受。云何現在受？若受生未滅，是名現在受。云何內受？若受受，是名內受。云何外受？若受非受，是名外受。云何麁受？若受欲界繫，是名麁受。云何細受？若受色界繫、無色界繫、不繫，是名細受。云何卑受？若受不善、若受不善法報、若受非報非報法不適意，是名卑受。云何勝受？若受善法報、若受非報非報法適意，是名勝受。云何遠受？若受諸受相遠、極相遠、不近、不近邊，是名遠受。云何近受？若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得已得，過去變滅憶念生喜。如是生喜，是名依貪喜。是名依六貪喜。云何依六出喜？色無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此色無常苦變，如實觀生喜。如是喜，名依出喜。聲香味觸法無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此法無常苦變，如實觀生喜。如是喜，是名依出喜。是名依六出喜。云何依六貪憂？眼知色，愛喜適意，愛色欲染相應，今未得當未得，已得變滅憶念生憂。如是憂，是名依貪憂。耳鼻舌身意知法，愛喜適意，愛法欲染相應，今未得當未得，已得變滅憶念生憂。如是憂，是名依貪憂。是名依六貪憂。云何依六出憂？色無我？知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此色無常苦變，如實觀已於寂滅解脫勝法悕求：何時當入，如諸聖人所成就行？緣此生憂。如是憂，是名依六出憂。聲香味觸法無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此法無常苦變，如實觀已於寂滅解脫勝法希求：何時當入，如諸聖人所成就行？緣此生憂。如是憂，是名依出憂。是名依六出憂。云何依六貪捨？眼見色，凡夫人生捨，癡如小兒不見過患不知報。如是不知得捨，於色無方便，是名依貪捨。耳鼻舌身意知法，凡夫人生捨，癡如小兒不見過患不知報。如是不知得捨，於法無方便，是名依貪捨。是名依六貪捨。云何依六出捨？色無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去色如此色無常苦變異，如實觀已生捨。如是知得捨，於色有方便，是名依出捨。聲香味觸法無我，知無常、變異、離、欲滅，如實觀過去如此法無常苦變異，如實觀已生捨。如是知得捨，於法有方便，是名依六出捨。如是依六貪生喜、依六出生喜，如是依六貪憂、依六出憂，如是依六貪捨、依六出捨，如是和合，是名三十六尊句。云何除三十六尊句餘意受？除三十六尊句，餘意受，是名除三十六尊句餘意受。云何百八受？過去三十六尊句、未來三十六尊句、現在三十六尊句，如是和合，是名百八受。云何除百八受餘意受？除百八受，餘意受，是名除百八受餘意受。云何過去受？若受生已滅，是名過去受。云何未來受？若受未生未出，是名未來受。云何現在受？若受生未滅，是名現在受。云何內受？若受受，是名內受。云何外受？若受非受，是名外受。云何麁受？若受欲界繫，是名麁受。云何細受？若受色界繫、無色界繫、不繫，是名細受。云何卑受？若受不善、若受不善法報、若受非報非報法不適意，是名卑受。云何勝受？若受善法報、若受非報非報法適意，是名勝受。云何遠受？若受諸受相遠、極相遠、不近、不近邊，是名遠受。云何近受？若

受相近、極相近、近邊，是名近受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受相近、極相近、近邊，是名近受。

云何想陰？一想想陰，若想、識想、究竟識想，是名想陰。云何想陰？二想想陰，身受相應想、心受相應想，是名想陰。云何想陰？三想想陰，樂受相應想，苦受、非苦非樂受相應想，是名想陰。云何想陰？四想想陰，欲界繫想、色界繫想、無色界繫想、不繫想，是名想陰。云何想陰？五想想陰，樂根相應想，苦根、喜根、憂根、捨根相應想，是名想陰。云何想陰？六想想陰，色想，聲、香、味、觸、法想，是名想陰。云何想陰？七想想陰，眼識界相應想，耳、鼻、舌、身、意界意識界相應想，是名想陰。云何想陰？十八意行相應想，及餘想、識想、究竟識想，是名想陰。云何想陰？三十六尊句相應想，及餘想、識想、究竟識想，是名想陰。云何想陰？百八受相應想，及餘想、識想、究竟識想，是名想陰。云何想陰？若想過去未來現在、內外麁細卑勝遠近，是名想陰。云何身受相應想？若想身受共生共住共滅，是名身受相應想。云何心受相應想？若想心受共生共住共滅，是名心受相應想。云何樂受相應想？若想樂受共生共住共滅，是名樂受相應想。云何苦受、非樂非苦受相應想？若想苦受、非樂非苦受共生共住共滅，是名非樂非苦受相應想。云何欲界繫想？若想欲漏有漏，是名欲界繫想。云何色界繫想？若想色漏有漏，是名色界繫想。云何無色界繫想？若想無色漏有漏，是名無色界繫想。云何不繫想？若想聖無漏，是名不繫想。云何樂根相應想？若想樂根共生共住共滅，是名樂根相應想。云何苦根、喜根、憂根、捨根相應想？若想捨根共生共住共滅，是名非苦非樂根相應想。云何色想？若想眼識相應想，是名色想。云何聲、香、味、觸、法想？若想意識相應想，是名法想。云何色想？色境界思惟色，若想、識想、究竟識想，是名色想。云何聲、香、味、觸、法想？法境界思惟法，若想、識想、究竟識想，是名法想。云何眼識界相應想？若想眼識界共生共住共滅，是名眼識界相應想。云何耳、鼻、舌、身、意界意識界相應想？若想意識界共生共住共滅，是名意識界相應想。云何十八意行相應想？若想十八意行共生共住共滅，是名十八意行相應想。云何除十八意行相應想，餘想、識想、究竟識想？除十八意行相應想，餘想，是名除十八意行相應想，餘想、識想、究竟識想。云何三十六尊句相應想？若想三十六尊句共生共住共滅，是名三十六尊句相應想。云何除三十六尊句相應想，餘想、識想、究竟識想？除三十六尊句相應想，餘想，是名除三十六尊句相應想，餘想、識想、究竟識想。云何百八受相應想？若想百八受共生共住共滅，是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何想陰？一想想陰，若想、識想、究竟識想，是名想陰。云何想陰？二想想陰，身受相應想、心受相應想，是名想陰。云何想陰？三想想陰，樂受相應想，苦受、非苦非樂受相應想，是名想陰。云何想陰？四想想陰，欲界繫想、色界繫想、無色界繫想、不繫想，是名想陰。云何想陰？五想想陰，樂根相應想，苦根、喜根、憂根、捨根相應想，是名想陰。云何想陰？六想想陰，色想，聲、香、味、觸、法想，是名想陰。云何想陰？七想想陰，眼識界相應想，耳、鼻、舌、身、意界意識界相應想，是名想陰。云何想陰？十八意行相應想，及餘想、識想、究竟識想，是名想陰。云何想陰？三十六尊句相應想，及餘想、識想、究竟識想，是名想陰。云何想陰？百八受相應想，及餘想、識想、究竟識想，是名想陰。云何想陰？若想過去未來現在、內外麁細卑勝遠近，是名想陰。云何身受相應想？若想身受共生共住共滅，是名身受相應想。云何心受相應想？若想心受共生共住共滅，是名心受相應想。云何樂受相應想？若想樂受共生共住共滅，是名樂受相應想。云何苦受、非樂非苦受相應想？若想苦受、非樂非苦受共生共住共滅，是名非樂非苦受相應想。云何欲界繫想？若想欲漏有漏，是名欲界繫想。云何色界繫想？若想色漏有漏，是名色界繫想。云何無色界繫想？若想無色漏有漏，是名無色界繫想。云何不繫想？若想聖無漏，是名不繫想。云何樂根相應想？若想樂根共生共住共滅，是名樂根相應想。云何苦根、喜根、憂根、捨根相應想？若想捨根共生共住共滅，是名非苦非樂根相應想。云何色想？若想眼識相應想，是名色想。云何聲、香、味、觸、法想？若想意識相應想，是名法想。云何色想？色境界思惟色，若想、識想、究竟識想，是名色想。云何聲、香、味、觸、法想？法境界思惟法，若想、識想、究竟識想，是名法想。云何眼識界相應想？若想眼識界共生共住共滅，是名眼識界相應想。云何耳、鼻、舌、身、意界意識界相應想？若想意識界共生共住共滅，是名意識界相應想。云何十八意行相應想？若想十八意行共生共住共滅，是名十八意行相應想。云何除十八意行相應想，餘想、識想、究竟識想？除十八意行相應想，餘想，是名除十八意行相應想，餘想、識想、究竟識想。云何三十六尊句相應想？若想三十六尊句共生共住共滅，是名三十六尊句相應想。云何除三十六尊句相應想，餘想、識想、究竟識想？除三十六尊句相應想，餘想，是名除三十六尊句相應想，餘想、識想、究竟識想。云何百八受相應想？若想百八受共生共住共滅，是

名百八受相應想。云何除百八受相應想，餘想、識想、究竟識想？除百八受相應想，餘想，是名除百八受相應想，餘想、識想、究竟識想。云何過去想？若想生已滅，是名過去想。云何未來想？若想未生未出，是名未來想。云何現在想？若想生未滅，是名現在想。云何內想？若想受，是名內想。云何外想？若想非受，是名外想。云何麁想？若想欲界繫，是名麁想。云何細想？若想色界繫、若無色界繫、若不繫，是名細想。云何卑想？若想不善、若想不善法報、若想非報非報法不適意，是名卑想。云何勝想？若想善？若想善法報、若想非報非報法適意，是名勝想。云何遠想？若想諸想相遠、極相遠、不近、不近邊，是名遠想。云何近想？若想相近、極相近、近邊，是名近想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名百八受相應想。云何除百八受相應想，餘想、識想、究竟識想？除百八受相應想，餘想，是名除百八受相應想，餘想、識想、究竟識想。云何過去想？若想生已滅，是名過去想。云何未來想？若想未生未出，是名未來想。云何現在想？若想生未滅，是名現在想。云何內想？若想受，是名內想。云何外想？若想非受，是名外想。云何麁想？若想欲界繫，是名麁想。云何細想？若想色界繫、若無色界繫、若不繫，是名細想。云何卑想？若想不善、若想不善法報、若想非報非報法不適意，是名卑想。云何勝想？若想善？若想善法報、若想非報非報法適意，是名勝想。云何遠想？若想諸想相遠、極相遠、不近、不近邊，是名遠想。云何近想？若想相近、極相近、近邊，是名近想。

云何行陰？除受陰、想陰、識陰，餘法非色有為，是名行陰。云何行陰？思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、得果、滅盡定，是名行陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行陰？除受陰、想陰、識陰，餘法非色有為，是名行陰。云何行陰？思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、得果、滅盡定，是名行陰。

云何識陰？意入是名識陰。云何識陰？意根是名識陰。云何識陰？若心意識六識身、七識界，是名識陰。云何識陰？若識過去未來現在、內外麁細卑勝遠近，是名識陰。云何六識身？眼識，身、耳、鼻、舌身、意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以此四緣識已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳、鼻、舌、身、意識身？緣意、緣法、緣思惟，以此三緣識已生今生當生不定，是名意識身。是名六識身。云何七識界？眼識界，耳、鼻、舌、身識界、意界意識界。云何眼識界？若識眼根生、色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳、鼻、舌、身識界？若識身根生、觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法、思惟法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心已生今生當生不定，是名意識界。是名七識界。云何過去識？若識生已滅，是名過去識。云何未來識？若識未生未出，是名未來識。云何現在識？若識生未滅，是名現在識。云何內識？若識受，是名內識。云何外識？若識非受，是名外識。云何麁識？若識欲界繫，是名麁識。云何細識？若識色界繫、無色界繫、若不繫，是名細識。云何卑識？若識不善、若識不善法報、若識非報非報法不適意，是名卑識。云何勝識？若識善、若識善法報、若識非報非報法適意，是名勝識。云何遠識？若識諸識相遠、極相遠、不近、不近邊，是名遠識。云何近識？若識相近、極相近、近邊，是名近識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何識陰？意入是名識陰。云何識陰？意根是名識陰。云何識陰？若心意識六識身、七識界，是名識陰。云何識陰？若識過去未來現在、內外麁細卑勝遠近，是名識陰。云何六識身？眼識，身、耳、鼻、舌身、意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以此四緣識已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳、鼻、舌、身、意識身？緣意、緣法、緣思惟，以此三緣識已生今生當生不定，是名意識身。是名六識身。云何七識界？眼識界，耳、鼻、舌、身識界、意界意識界。云何眼識界？若識眼根生、色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳、鼻、舌、身識界？若識身根生、觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法、思惟法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心已生今生當生不定，是名意識界。是名七識界。云何過去識？若識生已滅，是名過去識。云何未來識？若識未生未出，是名未來識。云何現在識？若識生未滅，是名現在識。云何內識？若識受，是名內識。云何外識？若識非受，是名外識。云何麁識？若識欲界繫，是名麁識。云何細識？若識色界繫、無色界繫、若不繫，是名細識。云何卑識？若識不善、若識不善法報、若識非報非報法不適意，是名卑識。云何勝識？若識善、若識善法報、若識非報非報法適意，是名勝識。云何遠識？若識諸識相遠、極相遠、不近、不近邊，是名遠識。云何近識？若識相近、極相近、近邊，是名近識。

五陰，幾色、幾非色？一色，四非色。云何一色？色陰，是名一色。云何四非色？受陰、想陰、行陰、識陰，是名四非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾色、幾非色？一色，四非色。云何一色？色陰，是名一色。云何四非色？受陰、想陰、行陰、識陰，是名四非色。

五陰，幾可見、幾不可見？四不可見，一二分或可見或不可見。云何四不可見？受陰、想陰、行陰、識陰，是名四不可見。云何一二分或可見或不可見？色陰，是名一二分或可見或不可見。云何色陰可見？色入，是名色陰可見。云何色陰不可見？除色入，餘色陰不可見，是名色陰不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾可見、幾不可見？四不可見，一二分或可見或不可見。云何四不可見？受陰、想陰、行陰、識陰，是名四不可見。云何一二分或可見或不可見？色陰，是名一二分或可見或不可見。云何色陰可見？色入，是名色陰可見。云何色陰不可見？除色入，餘色陰不可見，是名色陰不可見。

五陰，幾有對、幾無對？四無對，一二分或有對或無對。云何四無對？受陰、想陰、行陰、識陰，是名四無對。云何一二分或有對或無對？色陰，是名一二分或有對或無對。云何色陰有對？十色入，是名色陰有對。云何色陰無對？法入色，是名色陰無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾有對、幾無對？四無對，一二分或有對或無對。云何四無對？受陰、想陰、行陰、識陰，是名四無對。云何一二分或有對或無對？色陰，是名一二分或有對或無對。云何色陰有對？十色入，是名色陰有對。云何色陰無對？法入色，是名色陰無對。

五陰，幾聖、幾非聖？一切二分或聖或非聖。云何色陰非聖？若色陰有漏，是名色陰非聖。云何色陰非聖？色受陰，是名色陰非聖。云何色陰非聖？若色陰非學非無學，十色入初四色，是名色陰非聖。云何色陰聖？若色陰無漏，是名色陰聖。云何色陰聖？若色陰學若無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹，斯陀含，阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，正語正業正命、正身進正身除，是名色陰聖。云何受陰非聖？若受陰有漏，是名受陰非聖。云何受陰非聖？若受受陰，是名受陰非聖。云何受陰非聖？若受陰非學非無學，眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非聖。云何受陰聖？若受陰無漏，是名受陰聖。云何受陰聖？信根相應意觸受，是名受陰聖。云何受陰聖？若受陰學若無學。學人離結使，乃至欲得證阿羅漢果。若實人若趣若意觸，是名受陰聖。云何想陰非聖？若想陰有漏，是名想陰非聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾聖、幾非聖？一切二分或聖或非聖。云何色陰非聖？若色陰有漏，是名色陰非聖。云何色陰非聖？色受陰，是名色陰非聖。云何色陰非聖？若色陰非學非無學，十色入初四色，是名色陰非聖。云何色陰聖？若色陰無漏，是名色陰聖。云何色陰聖？若色陰學若無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹，斯陀含，阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣，正語正業正命、正身進正身除，是名色陰聖。云何受陰非聖？若受陰有漏，是名受陰非聖。云何受陰非聖？若受受陰，是名受陰非聖。云何受陰非聖？若受陰非學非無學，眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非聖。云何受陰聖？若受陰無漏，是名受陰聖。云何受陰聖？信根相應意觸受，是名受陰聖。云何受陰聖？若受陰學若無學。學人離結使，乃至欲得證阿羅漢果。若實人若趣若意觸，是名受陰聖。云何想陰非聖？若想陰有漏，是名想陰非聖。

云何想陰非聖？想受陰，是名想陰非聖。云何想陰非聖？若想陰非學非無學，色想聲香味觸法想，是名想陰非聖。云何想陰聖？若想陰聖無漏，是名想陰聖。云何想陰聖？若想陰信根相應法想，是名想陰聖。云何想陰聖？若想陰學若無學。學人離結使，乃至即證阿羅漢果。若實人若趣若法想，是名想陰聖。云何行陰非聖？若行陰有漏，是名行陰非聖。云何行陰非聖？若行受陰，是名行陰非聖。云何行陰非聖？若行陰非學非無學，思乃至無想定，是名行陰非聖。云何行陰聖？若行陰無漏，是名行陰聖。云何行陰聖？若信根信根相應心數法，若緣無漏行陰所攝，是名行陰聖。云何行陰聖？若行陰學若無學。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定，是名行陰聖。云何識陰非聖？若識陰有漏，是名識陰非聖。云何識陰非聖？識受陰，是名識陰非聖。云何識陰非聖？若識陰非學非無學，眼識乃至意識，是名識陰非聖。云何識陰聖？若識陰無漏，是名識陰聖。云何識陰聖？若識陰信根相應意識界，是名識陰聖。云何識陰聖？若識陰學若無學。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若意界意識界，是名識陰聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何想陰非聖？想受陰，是名想陰非聖。云何想陰非聖？若想陰非學非無學，色想聲香味觸法想，是名想陰非聖。云何想陰聖？若想陰聖無漏，是名想陰聖。云何想陰聖？若想陰信根相應法想，是名想陰聖。云何想陰聖？若想陰學若無學。學人離結使，乃至即證阿羅漢果。若實人若趣若法想，是名想陰聖。云何行陰非聖？若行陰有漏，是名行陰非聖。云何行陰非聖？若行受陰，是名行陰非聖。云何行陰非聖？若行陰非學非無學，思乃至無想定，是名行陰非聖。云何行陰聖？若行陰無漏，是名行陰聖。云何行陰聖？若信根信根相應心數法，若緣無漏行陰所攝，是名行陰聖。云何行陰聖？若行陰學若無學。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定，是名行陰聖。云何識陰非聖？若識陰有漏，是名識陰非聖。云何識陰非聖？識受陰，是名識陰非聖。云何識陰非聖？若識陰非學非無學，眼識乃至意識，是名識陰非聖。云何識陰聖？若識陰無漏，是名識陰聖。云何識陰聖？若識陰信根相應意識界，是名識陰聖。云何識陰聖？若識陰學若無學。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若意界意識界，是名識陰聖。有漏無漏、有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。

五陰，幾受、幾非受？一切二分或受或非受。云何色陰受？若色陰內，是名色陰受。云何色陰受？若色陰業法煩惱所生報我分攝眼入耳鼻舌身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教，集聲音句言語口教有漏身進，是名色陰受。云何色陰非受？若色陰外，是名色陰非受。云何色陰非受？若色陰善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，集聲音句言語口教，若外色眼識所知，若聲香味觸若外觸身識所知、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰非受。云何受陰受？若受陰內，是名受陰受。云何受陰受？若受陰業法煩惱所生報我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰受。云何受陰非受？受陰若外，是名受陰非受。云何受陰非受？受陰若善若不善若無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非受。云何想陰受？若想陰內，是名想陰受。云何想陰受？若想陰業法煩惱所生報我分攝色想聲香味觸法想，是名想陰受。云何想陰非受？若想陰外，是名想陰非受。云何想陰非受？若想陰善若不善若無記非我分攝色想聲香味觸法想，是名想陰非受。云何行陰受？若行陰內，是名行陰受。云何行陰受？若行陰業法煩惱所生報我分攝思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命，是名行陰受。云何陰非受？若行陰外，是名行陰非受。云何行陰非受？若行陰善若不善若無記非我分攝，除命，餘行陰非受，是名行陰非受。云何識陰受？若識陰內，是名識陰受。云何識陰受？若識陰業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，是名識陰受。云何識陰非受？若識陰外，是名識陰非受。云何識陰非受？若識陰善若不善若無記非我分攝眼識乃至意識，是名識陰非受。內外亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾受、幾非受？一切二分或受或非受。云何色陰受？若色陰內，是名色陰受。云何色陰受？若色陰業法煩惱所生報我分攝眼入耳鼻舌身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教，集聲音句言語口教有漏身進，是名色陰受。云何色陰非受？若色陰外，是名色陰非受。云何色陰非受？若色陰善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，集聲音句言語口教，若外色眼識所知，若聲香味觸若外觸身識所知、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰非受。云何受陰受？若受陰內，是名受陰受。云何受陰受？若受陰業法煩惱所生報我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰受。云何受陰非受？受陰若外，是名受陰非受。云何受陰非受？受陰若善若不善若無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非受。云何想陰受？若想陰內，是名想陰受。云何想陰受？若想陰業法煩惱所生報我分攝色想聲香味觸法想，是名想陰受。云何想陰非受？若想陰外，是名想陰非受。云何想陰非受？若想陰善若不善若無記非我分攝色想聲香味觸法想，是名想陰非受。云何行陰受？若行陰內，是名行陰受。云何行陰受？若行陰業法煩惱所生報我分攝思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命，是名行陰受。云何陰非受？若行陰外，是名行陰非受。云何行陰非受？若行陰善若不善若無記非我分攝，除命，餘行陰非受，是名行陰非受。云何識陰受？若識陰內，是名識陰受。云何識陰受？若識陰業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，是名識陰受。云何識陰非受？若識陰外，是名識陰非受。云何識陰非受？若識陰善若不善若無記非我分攝眼識乃至意識，是名識陰非受。內外亦如是。

五陰，幾有報、幾無報？一切二分或有報或無報。云何色陰有報？若色陰報法，是名色陰有報。云何色陰有報？除色陰善報，餘色陰善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰有報。云何色陰無報？若色陰非報非報法，眼入耳鼻舌入身入、香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰無報。云何受陰有報？若受陰報法，是名受陰有報。云何受陰有報？除受陰善報，餘受陰善若不善意觸受，是名受陰有報。云何受陰無報？若受陰報、若受陰非報非報法，眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰無報。云何想陰有報？想陰若報法，是名想陰有報。云何想陰有報？除想陰善報，餘想陰善若不善法想，是名想陰有報。云何想陰無報？想陰若報、想陰若非報非報法，色想聲香味觸法想，是名想陰無報。云何行陰有報？行陰若報法，是名行陰有報。云何行陰有報？除行陰善報，餘行陰善、若不善思乃至煩惱使結、二定，是名行陰有報。云何行陰無報？行陰若報、行陰若非報非報法，除無貪無恚癡、煩惱使結，餘行陰無報，是名行陰無報。云何識陰有報？識陰若報法，是名識陰有報。云何識陰有報？除識陰善報，餘識陰善若不善意界意識界，是名識陰有報。云何識陰無報？識陰若報、識陰若非報非報法，眼識乃至意識，是名識陰無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾有報、幾無報？一切二分或有報或無報。云何色陰有報？若色陰報法，是名色陰有報。云何色陰有報？除色陰善報，餘色陰善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰有報。云何色陰無報？若色陰非報非報法，眼入耳鼻舌入身入、香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰無報。云何受陰有報？若受陰報法，是名受陰有報。云何受陰有報？除受陰善報，餘受陰善若不善意觸受，是名受陰有報。云何受陰無報？若受陰報、若受陰非報非報法，眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰無報。云何想陰有報？想陰若報法，是名想陰有報。云何想陰有報？除想陰善報，餘想陰善若不善法想，是名想陰有報。云何想陰無報？想陰若報、想陰若非報非報法，色想聲香味觸法想，是名想陰無報。云何行陰有報？行陰若報法，是名行陰有報。云何行陰有報？除行陰善報，餘行陰善、若不善思乃至煩惱使結、二定，是名行陰有報。云何行陰無報？行陰若報、行陰若非報非報法，除無貪無恚癡、煩惱使結，餘行陰無報，是名行陰無報。云何識陰有報？識陰若報法，是名識陰有報。云何識陰有報？除識陰善報，餘識陰善若不善意界意識界，是名識陰有報。云何識陰無報？識陰若報、識陰若非報非報法，眼識乃至意識，是名識陰無報。

五陰，幾心、幾非心？一心，四非心。云何一心？識陰是名一心。云何四非心？色陰、受陰、想陰、行陰，是名四非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾心、幾非心？一心，四非心。云何一心？識陰是名一心。云何四非心？色陰、受陰、想陰、行陰，是名四非心。

五陰，幾心相應、幾非心相應？二心相應，一非心相應，一不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何二心相應？受陰、想陰，是名二心相應。云何一非心相應？色陰，是名一非心相應。云何一不說心相應非心相應？識陰，是名一不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？行陰，是名一二分或心相應或非心相應。云何行陰心相應？行陰若心數思乃至煩惱使，是名行陰心相應。云何行陰非心相應？行陰若非心數生乃至滅盡定，是名行陰非心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾心相應、幾非心相應？二心相應，一非心相應，一不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何二心相應？受陰、想陰，是名二心相應。云何一非心相應？色陰，是名一非心相應。云何一不說心相應非心相應？識陰，是名一不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？行陰，是名一二分或心相應或非心相應。云何行陰心相應？行陰若心數思乃至煩惱使，是名行陰心相應。云何行陰非心相應？行陰若非心數生乃至滅盡定，是名行陰非心相應。

五陰，幾心數、幾非心數？二心數，二非心數，一二分或心數或非心數。云何二心數？受陰、想陰，是名二心數。云何二非心數？色陰、識陰，是名二非心數。云何一二分或心數或非心數？行陰，是名一二分或心數或非心數。云何行陰心數？行陰若緣思乃至煩惱使，是名行陰心數。云何行陰非心數？行陰若非緣生乃至滅盡定，是名行陰非心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾心數、幾非心數？二心數，二非心數，一二分或心數或非心數。云何二心數？受陰、想陰，是名二心數。云何二非心數？色陰、識陰，是名二非心數。云何一二分或心數或非心數？行陰，是名一二分或心數或非心數。云何行陰心數？行陰若緣思乃至煩惱使，是名行陰心數。云何行陰非心數？行陰若非緣生乃至滅盡定，是名行陰非心數。

五陰，幾有緣、幾非緣？三緣，一非緣，一二分或緣或非緣。云何三緣？受陰、想陰、識陰，是名三緣。云何一非緣？色陰，是名一非緣。云何一二分或緣或非緣？行陰，是名一二分或緣或非緣。云何行陰緣？行陰若心數思乃至煩惱使，是名行陰緣。云何行陰非緣？行陰若非心數生乃至滅盡定，是名行陰非緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾有緣、幾非緣？三緣，一非緣，一二分或緣或非緣。云何三緣？受陰、想陰、識陰，是名三緣。云何一非緣？色陰，是名一非緣。云何一二分或緣或非緣？行陰，是名一二分或緣或非緣。云何行陰緣？行陰若心數思乃至煩惱使，是名行陰緣。云何行陰非緣？行陰若非心數生乃至滅盡定，是名行陰非緣。

五陰，幾共心、幾非共心？二共心，一非共心，二二分或共心或非共心。云何二共心？受陰、想陰，是名二共心。云何一非共心？識陰，是名一非共心。云何二二分或共心或非共心？色陰、行陰，是名二二分或共心或非共心。云何色陰共心？若隨心轉、共心生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰共心。云何色陰不共心？若不隨心轉、不共心生不共住不共滅，十色入一切法入色，是名色陰非共心。云何行陰共心？行陰若隨心轉、共心生共住共滅，思乃至煩惱使，是名行陰共心。云何行陰不共心？行陰若不隨心轉、不共心生不共住不共滅，生乃至滅盡定，是名行陰不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾共心、幾非共心？二共心，一非共心，二二分或共心或非共心。云何二共心？受陰、想陰，是名二共心。云何一非共心？識陰，是名一非共心。云何二二分或共心或非共心？色陰、行陰，是名二二分或共心或非共心。云何色陰共心？若隨心轉、共心生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰共心。云何色陰不共心？若不隨心轉、不共心生不共住不共滅，十色入一切法入色，是名色陰非共心。云何行陰共心？行陰若隨心轉、共心生共住共滅，思乃至煩惱使，是名行陰共心。云何行陰不共心？行陰若不隨心轉、不共心生不共住不共滅，生乃至滅盡定，是名行陰不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。

五陰，幾業、幾非業？三非業，二二分或業或非業。云何三非業？受陰、想陰、識陰，是名三非業。云何二二分或業或非業？色陰、行陰，是名二二分或業或非業。云何色陰業？若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名色陰業。云何色陰非業？眼入耳入鼻舌身入、香味觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若外色眼識所知、若外聲耳識所知，有漏身進有漏身除、正身進正身除，是名色陰非業。云何行陰業？思是名行陰業。云何行陰非業？除思，餘行陰是名行陰非業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾業、幾非業？三非業，二二分或業或非業。云何三非業？受陰、想陰、識陰，是名三非業。云何二二分或業或非業？色陰、行陰，是名二二分或業或非業。云何色陰業？若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名色陰業。云何色陰非業？眼入耳入鼻舌身入、香味觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若外色眼識所知、若外聲耳識所知，有漏身進有漏身除、正身進正身除，是名色陰非業。云何行陰業？思是名行陰業。云何行陰非業？除思，餘行陰是名行陰非業。

五陰，幾業相應、幾非業相應？三業相應，一非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何三業相應？受陰、想陰、識陰，是名三業相應。云何一非業相應？色陰，是名一非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？行陰，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何行陰業相應？行陰若思相應觸乃至煩惱使，是名行陰業相應。云何行陰非業相應？行陰若非思相應，生乃至滅盡定，是名行陰非業相應。云何行陰不說業相應非業相應？思，是名行陰不說業相應非業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾業相應、幾非業相應？三業相應，一非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何三業相應？受陰、想陰、識陰，是名三業相應。云何一非業相應？色陰，是名一非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？行陰，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何行陰業相應？行陰若思相應觸乃至煩惱使，是名行陰業相應。云何行陰非業相應？行陰若非思相應，生乃至滅盡定，是名行陰非業相應。云何行陰不說業相應非業相應？思，是名行陰不說業相應非業相應。

五陰，幾共業、幾不共業？三共業，二二分或共業或不共業。云何三共業？受陰、想陰、識陰，是名三共業。云何二二分或共業或不共業？色陰、行陰，是名二二分或共業或不共業。云何色陰共業？色陰若隨業轉、共業生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰共業。云何色陰不共業？色陰若不隨業轉、不共業生不共住不共滅，十色入初三色，是名色陰不共業。云何行陰共業？行陰若隨業轉、共業生共住共滅，又定心思觸乃至煩惱使、無想定滅盡定，是名行陰共業。云何行陰不共業？若行陰不隨業轉、不共業生不共住不共滅，不定心思生老死、命、結、得果，是名行陰不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾共業、幾不共業？三共業，二二分或共業或不共業。云何三共業？受陰、想陰、識陰，是名三共業。云何二二分或共業或不共業？色陰、行陰，是名二二分或共業或不共業。云何色陰共業？色陰若隨業轉、共業生共住共滅，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰共業。云何色陰不共業？色陰若不隨業轉、不共業生不共住不共滅，十色入初三色，是名色陰不共業。云何行陰共業？行陰若隨業轉、共業生共住共滅，又定心思觸乃至煩惱使、無想定滅盡定，是名行陰共業。云何行陰不共業？若行陰不隨業轉、不共業生不共住不共滅，不定心思生老死、命、結、得果，是名行陰不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。

五陰，幾因、幾非因？三因，二二分或因或非因。云何三因？受陰、想陰、識陰，是名三因。云何二二分或因或非因？色陰、行陰，是名二二分或因或非因。云何色陰因？色陰若報法，是名色陰因。云何色陰因？色陰善若不善及四大善心，若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、地水火風大、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰因。云何色陰非因？若色陰報、色陰非報非報法，眼入耳鼻舌入身入香味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲耳識所知，除四大餘觸入所攝有漏身進，是名色陰非因。云何行陰因？行陰緣行陰非緣有報，除得果，餘行陰非緣善報，思乃至煩惱使結、二定，是名行陰因。云何行陰非因？行陰緣無報不共業生老死、命、得果，是名行陰非因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾因、幾非因？三因，二二分或因或非因。云何三因？受陰、想陰、識陰，是名三因。云何二二分或因或非因？色陰、行陰，是名二二分或因或非因。云何色陰因？色陰若報法，是名色陰因。云何色陰因？色陰善若不善及四大善心，若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、地水火風大、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰因。云何色陰非因？若色陰報、色陰非報非報法，眼入耳鼻舌入身入香味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲耳識所知，除四大餘觸入所攝有漏身進，是名色陰非因。云何行陰因？行陰緣行陰非緣有報，除得果，餘行陰非緣善報，思乃至煩惱使結、二定，是名行陰因。云何行陰非因？行陰緣無報不共業生老死、命、得果，是名行陰非因。

五陰，幾有因、幾無因？一切有因、一切有結、一切有緣、一切有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾有因、幾無因？一切有因、一切有結、一切有緣、一切有為。

五陰，幾知、幾非知？一切知如事知見、一切識意識如事識、一切解如事知見、一切了如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾知、幾非知？一切知如事知見、一切識意識如事識、一切解如事知見、一切了如事知見。

五陰，幾斷智知、幾非斷智知？一切二分或斷智知或非斷智知。云何色陰斷智知？色陰不善不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進，是名色陰斷智知。云何色陰非斷智知？色陰善無記眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰非斷智知。云何受陰斷智知？受陰不善思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結，是名受陰斷智知。云何受陰非斷智知？受陰善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非斷智知。云何想陰斷智知？想陰不善法想，是名想陰斷智知。云何想陰非斷智知？想陰善無記色想聲香味觸法想，是名想陰非斷智知。云何行陰斷智知？行陰不善思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結，是名行陰斷智知。云何行陰非斷智知？行陰善無記，除疑煩惱使結，餘行陰非斷智知，是名行陰非斷智知。云何識陰斷智知？識陰不善意界，是名識陰斷智知。云何識陰非斷智知？識陰善無記眼識乃至意識，是名識陰非斷智知。斷非斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾斷智知、幾非斷智知？一切二分或斷智知或非斷智知。云何色陰斷智知？色陰不善不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進，是名色陰斷智知。云何色陰非斷智知？色陰善無記眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，善心若無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲耳識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰非斷智知。云何受陰斷智知？受陰不善思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結，是名受陰斷智知。云何受陰非斷智知？受陰善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非斷智知。云何想陰斷智知？想陰不善法想，是名想陰斷智知。云何想陰非斷智知？想陰善無記色想聲香味觸法想，是名想陰非斷智知。云何行陰斷智知？行陰不善思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結，是名行陰斷智知。云何行陰非斷智知？行陰善無記，除疑煩惱使結，餘行陰非斷智知，是名行陰非斷智知。云何識陰斷智知？識陰不善意界，是名識陰斷智知。云何識陰非斷智知？識陰善無記眼識乃至意識，是名識陰非斷智知。斷非斷亦如是。

五陰，幾修、幾非修？一切二分或修或非修。云何色陰修？色陰若善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身除，是名色陰修。云何色陰非修？色陰不善無記眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，不善心無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲耳識所知身口非戒無教有漏身進，是名色陰非修。云何受陰修？受陰善意觸受，是名受陰修。云何受陰非修？受陰不善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非修。云何想陰修？想陰善法想，是名想陰修。云何想陰非修？想陰不善無記色想聲香味觸法想，是名想陰非修。云何行陰修？行陰善思乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，是名行陰修。云何行陰非修？行陰不善無記思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命，是名行陰非修。云何識陰修？識陰善意界意識界，是名識陰修。云何識陰非修？識陰不善無記眼識乃至意識，是名識陰非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾修、幾非修？一切二分或修或非修。云何色陰修？色陰若善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身除，是名色陰修。云何色陰非修？色陰不善無記眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，不善心無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲耳識所知身口非戒無教有漏身進，是名色陰非修。云何受陰修？受陰善意觸受，是名受陰修。云何受陰非修？受陰不善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非修。云何想陰修？想陰善法想，是名想陰修。云何想陰非修？想陰不善無記色想聲香味觸法想，是名想陰非修。云何行陰修？行陰善思乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，是名行陰修。云何行陰非修？行陰不善無記思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命，是名行陰非修。云何識陰修？識陰善意界意識界，是名識陰修。云何識陰非修？識陰不善無記眼識乃至意識，是名識陰非修。

五陰，幾證、幾非證？一切證，如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾證、幾非證？一切證，如事知見。

五陰，幾善、幾不善、幾無記？一切三分或善或不善或無記。云何色陰善？若色陰修善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身除，是名色陰善。云何色陰不善？若色陰斷不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進，是名色陰不善。云何色陰無記？色陰受、色陰非報非報法，眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、外聲耳識所知有漏身進，是名色陰無記。云何受陰善？若受陰修意觸受，是名受陰善。云何受陰不善？受陰斷意觸受，是名受陰不善。云何受陰無記？受陰受、受陰若非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰無記。云何想陰善？若想陰修法想，是名想陰善。云何想陰不善？想陰斷法想，是名想陰不善。云何想陰無記？想陰受、想陰非報非報法色想聲香味觸法想，是名想陰無記。云何行陰善？行陰修思乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，是名行陰善。云何行陰不善？行陰斷思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結，是名行陰不善。云何行陰無記？行陰受、行陰非報非報法，思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命，是名行陰無記。云何識陰善？識陰修意界意識界，是名識陰善。云何識陰不善？識陰斷意界意識界，是名識陰不善。云何識陰無記？識陰受、識陰非報非報法眼識乃至意識，是名識陰無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾善、幾不善、幾無記？一切三分或善或不善或無記。云何色陰善？若色陰修善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身除，是名色陰善。云何色陰不善？若色陰斷不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進，是名色陰不善。云何色陰無記？色陰受、色陰非報非報法，眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、外聲耳識所知有漏身進，是名色陰無記。云何受陰善？若受陰修意觸受，是名受陰善。云何受陰不善？受陰斷意觸受，是名受陰不善。云何受陰無記？受陰受、受陰若非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰無記。云何想陰善？若想陰修法想，是名想陰善。云何想陰不善？想陰斷法想，是名想陰不善。云何想陰無記？想陰受、想陰非報非報法色想聲香味觸法想，是名想陰無記。云何行陰善？行陰修思乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，是名行陰善。云何行陰不善？行陰斷思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結，是名行陰不善。云何行陰無記？行陰受、行陰非報非報法，思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命，是名行陰無記。云何識陰善？識陰修意界意識界，是名識陰善。云何識陰不善？識陰斷意界意識界，是名識陰不善。云何識陰無記？識陰受、識陰非報非報法眼識乃至意識，是名識陰無記。

五陰，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切三分或學或無學或非學非無學。云何色陰學？色陰若聖非無學，是名色陰學。云何色陰學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。若實人若趣正語正業正命、正身進正身除，是名色陰學。云何色陰無學？色陰若聖非學，是名色陰無學。云何色陰無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正語正業正命、正身進正身除，是名色陰無學。云何色陰非學非無學？色陰非聖色受陰十色入初四色，是名色陰非學非無學。云何受陰學？受陰聖非無學，是名受陰學。云何受陰學？受陰學信根相應意觸受，是名受陰學。云何受陰學？學人離結使乃至即證阿那含果，若實人若趣意觸受，是名受陰學。云何受陰無學？受陰聖非學，是名受陰無學。云何受陰無學？受陰無學信根相應意觸受，是名受陰無學。云何受陰無學？無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果。若實人若趣意觸受，是名受陰無學。云何受陰非學非無學？受陰非聖、受受陰眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非學非無學。云何想陰學？想陰聖非無學，是名想陰學。云何想陰學？想陰學信根相應法想，是名想陰學。云何想陰學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣法想，是名想陰學。云何想陰無學？想陰聖非學，是名想陰無學。云何想陰無學？想陰無學信根相應法想，是名想陰無學。云何想陰無學？無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果。若實人若趣法想，是名想陰無學。云何想陰非學非無學？想陰非聖、想受陰色想聲香味觸法想，是名想陰非學非無學。云何行陰學？行陰聖非無學，是名行陰學。云何行陰學？行陰學信根相應心數法，若法非緣無漏行陰所攝非無學，是名行陰學。云何行陰學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣若思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定，是名行陰學。云何行陰無學？行陰聖非學，是名行陰無學。云何行陰無學？無學信根相應心數法，若法非緣無漏行陰所攝非學，是名行陰無學。云何行陰無學？無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果。若實人若趣思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、信順、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾學、幾無學、幾非學非無學？一切三分或學或無學或非學非無學。云何色陰學？色陰若聖非無學，是名色陰學。云何色陰學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。若實人若趣正語正業正命、正身進正身除，是名色陰學。云何色陰無學？色陰若聖非學，是名色陰無學。云何色陰無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣正語正業正命、正身進正身除，是名色陰無學。云何色陰非學非無學？色陰非聖色受陰十色入初四色，是名色陰非學非無學。云何受陰學？受陰聖非無學，是名受陰學。云何受陰學？受陰學信根相應意觸受，是名受陰學。云何受陰學？學人離結使乃至即證阿那含果，若實人若趣意觸受，是名受陰學。云何受陰無學？受陰聖非學，是名受陰無學。云何受陰無學？受陰無學信根相應意觸受，是名受陰無學。云何受陰無學？無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果。若實人若趣意觸受，是名受陰無學。云何受陰非學非無學？受陰非聖、受受陰眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非學非無學。云何想陰學？想陰聖非無學，是名想陰學。云何想陰學？想陰學信根相應法想，是名想陰學。云何想陰學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣法想，是名想陰學。云何想陰無學？想陰聖非學，是名想陰無學。云何想陰無學？想陰無學信根相應法想，是名想陰無學。云何想陰無學？無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果。若實人若趣法想，是名想陰無學。云何想陰非學非無學？想陰非聖、想受陰色想聲香味觸法想，是名想陰非學非無學。云何行陰學？行陰聖非無學，是名行陰學。云何行陰學？行陰學信根相應心數法，若法非緣無漏行陰所攝非無學，是名行陰學。云何行陰學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣若思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定，是名行陰學。云何行陰無學？行陰聖非學，是名行陰無學。云何行陰無學？無學信根相應心數法，若法非緣無漏行陰所攝非學，是名行陰無學。云何行陰無學？無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果。若實人若趣思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、信順、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、

心捨、得果、滅盡定，是名行陰無學。云何行陰非學非無學？行陰若非聖、受陰思乃至無想定，是名行陰非學非無學。云何識陰學？識陰若聖非無學，是名識陰學。云何識陰學？識陰學信根相應意界意識界，是名識陰學。云何識陰學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣若意界意識界，是名識陰學。云何識陰無學？識陰若聖非學，是名識陰無學。云何識陰無學？識陰無學信根相應意界意識界，是名識陰無學。云何識陰無學？無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若意界意識界，是名識陰無學。云何識陰非學非無學？識陰非聖、識受陰眼識乃至意識，是名識陰非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心捨、得果、滅盡定，是名行陰無學。云何行陰非學非無學？行陰若非聖、受陰思乃至無想定，是名行陰非學非無學。云何識陰學？識陰若聖非無學，是名識陰學。云何識陰學？識陰學信根相應意界意識界，是名識陰學。云何識陰學？學人離結使乃至即得阿那含果。若實人若趣若意界意識界，是名識陰學。云何識陰無學？識陰若聖非學，是名識陰無學。云何識陰無學？識陰無學信根相應意界意識界，是名識陰無學。云何識陰無學？無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若意界意識界，是名識陰無學。云何識陰非學非無學？識陰非聖、識受陰眼識乃至意識，是名識陰非學非無學。

五陰，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切三分或報或報法或非報非報法。云何色陰報？色陰若受色陰善報眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰報。云何色陰報法？色陰若有報，是名色陰報法。云何色陰報法？除色陰善報，餘色陰善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰報法。云何色陰非報非報法？色陰若無記非我分攝，非報非報法心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲香味觸、若外觸身識所知有漏身進，是名色陰非報非報法。云何受陰報？受陰若受受陰善報眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰報。云何受陰報法？受陰有報，是名受陰報法。云何受陰報法？除受陰善報，餘受陰善不善意觸受，是名受陰報法。云何受陰非報非報法？受陰無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非報非報法。云何想陰報？想陰若受想陰善報色想聲香味觸法想，是名想陰報。云何想陰報法？想陰若有報，是名想陰報法。云何想陰報法？除想陰善報，餘想陰善不善法想，是名想陰報法。云何想陰非報非報法？想陰無記非我分攝色聲香味觸法想，是名想陰非報非報法。云何行陰報？行陰受行陰善報，除無貪無恚，餘思乃至心捨、怖、生老死、命、無想定、得果、滅盡定，是名行陰報。云何行陰報法？行陰有報，是名行陰報法。云何行陰報法？除行陰善報，餘行陰善不善思乃至煩惱使結、二定，是名行陰報法。云何行陰非報非報法？行陰無記非我分攝思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、生老死，是名行陰非報非報法。云何識陰報？識陰若受識陰善報眼識乃至意識，是名識陰報。云何識陰報法？識陰有報，是名識陰報法。云何識陰報法？除識陰善報，餘識陰善不善意界意識界，是名識陰報法。云何識陰非報非報法？識陰無記非我分攝眼識乃至意識，是名識陰非報非報法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾報、幾報法、幾非報非報法？一切三分或報或報法或非報非報法。云何色陰報？色陰若受色陰善報眼入耳入鼻入舌入身入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，受心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰報。云何色陰報法？色陰若有報，是名色陰報法。云何色陰報法？除色陰善報，餘色陰善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰報法。云何色陰非報非報法？色陰若無記非我分攝，非報非報法心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，若外色眼識所知、若外聲香味觸、若外觸身識所知有漏身進，是名色陰非報非報法。云何受陰報？受陰若受受陰善報眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰報。云何受陰報法？受陰有報，是名受陰報法。云何受陰報法？除受陰善報，餘受陰善不善意觸受，是名受陰報法。云何受陰非報非報法？受陰無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非報非報法。云何想陰報？想陰若受想陰善報色想聲香味觸法想，是名想陰報。云何想陰報法？想陰若有報，是名想陰報法。云何想陰報法？除想陰善報，餘想陰善不善法想，是名想陰報法。云何想陰非報非報法？想陰無記非我分攝色聲香味觸法想，是名想陰非報非報法。云何行陰報？行陰受行陰善報，除無貪無恚，餘思乃至心捨、怖、生老死、命、無想定、得果、滅盡定，是名行陰報。云何行陰報法？行陰有報，是名行陰報法。云何行陰報法？除行陰善報，餘行陰善不善思乃至煩惱使結、二定，是名行陰報法。云何行陰非報非報法？行陰無記非我分攝思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、生老死，是名行陰非報非報法。云何識陰報？識陰若受識陰善報眼識乃至意識，是名識陰報。云何識陰報法？識陰有報，是名識陰報法。云何識陰報法？除識陰善報，餘識陰善不善意界意識界，是名識陰報法。云何識陰非報非報法？識陰無記非我分攝眼識乃至意識，是名識陰非報非報法。

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五陰，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何色陰見斷因？色陰見斷法報眼入耳鼻舌身入，身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，身非眾妙香、非好香、非軟香、非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱麁重堅澁，見斷因心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進，是名色陰見斷因。云何色陰思惟斷因？色陰思惟斷法報眼入耳入鼻入舌入身入，身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，身非好香、非軟香、非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱麁重堅澁，思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進，是名色陰思惟斷因。云何色陰非見斷非思惟斷因？色陰善色陰善法報、色陰非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入，身好色端嚴妍膚嚴淨、身好聲眾妙聲軟聲、身好香軟香適意香、身甜酢苦辛醎淡涎癊、身冷熱輕細軟滑，非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲香味外觸身識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰非見斷非思惟斷因。云何受陰見斷因？受陰若見斷受陰見斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰見斷因。云何受陰思惟斷因？受陰思惟斷受陰思惟斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰思惟斷因。云何受陰非見斷非思惟斷因？受陰善受陰善法報、受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非見斷非思惟斷因。云何想陰見斷因？想陰不善非思惟斷相應見斷煩惱相應法想，是名想陰見斷因。云何想陰思惟斷因？想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想，是名想陰思惟斷因。云何想陰非見斷非思惟斷因？若想陰善想陰善法報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想，是名想陰非見斷非思惟斷因。云何行陰見斷因？行陰見斷行陰見斷法報思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結，是名行陰見斷因。云何行陰思惟斷因？行陰若思惟斷行陰思惟斷法報思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生、命、結，是名行陰思惟斷因。云何行陰非見斷非思惟斷因？行陰若行陰善善法報、行陰非報非報法，除疑、煩惱、使、結，餘行陰非見斷非思惟斷因，是名行陰非見斷非思惟斷因。云何識陰見斷因？識陰若見斷識陰見斷法報眼識乃至意識，是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何色陰見斷因？色陰見斷法報眼入耳鼻舌身入，身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，身非眾妙香、非好香、非軟香、非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱麁重堅澁，見斷因心所起去來屈申迴轉身教集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進，是名色陰見斷因。云何色陰思惟斷因？色陰思惟斷法報眼入耳入鼻入舌入身入，身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，身非好香、非軟香、非適意香，身甜酢苦辛醎淡涎癊，身冷熱麁重堅澁，思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教、身口非戒無教、有漏身進，是名色陰思惟斷因。云何色陰非見斷非思惟斷因？色陰善色陰善法報、色陰非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入，身好色端嚴妍膚嚴淨、身好聲眾妙聲軟聲、身好香軟香適意香、身甜酢苦辛醎淡涎癊、身冷熱輕細軟滑，非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知、外聲香味外觸身識所知，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名色陰非見斷非思惟斷因。云何受陰見斷因？受陰若見斷受陰見斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰見斷因。云何受陰思惟斷因？受陰思惟斷受陰思惟斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰思惟斷因。云何受陰非見斷非思惟斷因？受陰善受陰善法報、受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰非見斷非思惟斷因。云何想陰見斷因？想陰不善非思惟斷相應見斷煩惱相應法想，是名想陰見斷因。云何想陰思惟斷因？想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想，是名想陰思惟斷因。云何想陰非見斷非思惟斷因？若想陰善想陰善法報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想，是名想陰非見斷非思惟斷因。云何行陰見斷因？行陰見斷行陰見斷法報思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結，是名行陰見斷因。云何行陰思惟斷因？行陰若思惟斷行陰思惟斷法報思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生、命、結，是名行陰思惟斷因。云何行陰非見斷非思惟斷因？行陰若行陰善善法報、行陰非報非報法，除疑、煩惱、使、結，餘行陰非見斷非思惟斷因，是名行陰非見斷非思惟斷因。云何識陰見斷因？識陰若見斷識陰見斷法報眼識乃至意識，是名

識陰見斷因。云何識陰思惟斷因？識陰思惟斷識陰思惟斷法報眼識乃至意識，是名識陰思惟斷因。云何識陰非見斷非思惟斷因？識陰善識陰善法報、識陰非報非報法眼識乃至意識，是名識陰非見斷非思惟斷因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識陰見斷因。云何識陰思惟斷因？識陰思惟斷識陰思惟斷法報眼識乃至意識，是名識陰思惟斷因。云何識陰非見斷非思惟斷因？識陰善識陰善法報、識陰非報非報法眼識乃至意識，是名識陰非見斷非思惟斷因。

五陰，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？一切四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何色陰欲界繫？色陰欲漏有漏眼入耳鼻舌身入香入味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，欲行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知欲漏有漏、外聲外觸身識所知欲漏有漏、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名色陰欲界繫。云何色陰色界繫？色陰色漏眼入耳入，身好色端嚴妍膚嚴淨、身好聲眾妙聲軟聲、身冷輕細軟滑，色行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知色漏有漏、外聲外觸身識所知色漏有漏，有漏身口戒無教、有漏身除，是名色陰色界繫。云何色陰無色界繫？色陰無色漏有漏、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名色陰無色界繫。云何色陰不繫？色陰若聖無漏正語正業正命、正身進正身除，是名色陰不繫。云何受陰欲界繫？受陰欲漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰欲界繫。云何受陰色界繫？受陰色漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰色界繫。云何受陰無色界繫？受陰無色漏有漏意觸受，是名受陰無色界繫。云何受陰不繫？受陰聖無漏意觸受，是名受陰不繫。云何想陰欲界繫？想陰欲漏有漏色想聲香味觸法想，是名想陰欲界繫。云何想陰色界繫？想陰色漏有漏色想聲香味觸法想，是名想陰色界繫。云何想陰無色界繫？想陰無色漏有漏法想，是名想陰無色界繫。云何想陰不繫？想陰聖無漏法想，是名想陰不繫。云何行陰欲界繫？若行陰欲漏有漏思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結，是名行陰欲界繫。云何行陰色界繫？若行陰色漏有漏思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定，是名行陰色界繫。云何行陰無色界繫？若行陰無色漏有漏思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結，是名行陰無色界繫。云何行陰不繫？行陰聖無漏思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定，是名行陰不繫。云何識陰欲界繫？識陰若欲漏有漏眼識乃至意識，是名識陰欲界繫。云何識陰色界繫？識陰色漏有漏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？一切四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何色陰欲界繫？色陰欲漏有漏眼入耳鼻舌身入香入味入，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，欲行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知欲漏有漏、外聲外觸身識所知欲漏有漏、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名色陰欲界繫。云何色陰色界繫？色陰色漏眼入耳入，身好色端嚴妍膚嚴淨、身好聲眾妙聲軟聲、身冷輕細軟滑，色行心所起去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教，外色眼識所知色漏有漏、外聲外觸身識所知色漏有漏，有漏身口戒無教、有漏身除，是名色陰色界繫。云何色陰無色界繫？色陰無色漏有漏、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名色陰無色界繫。云何色陰不繫？色陰若聖無漏正語正業正命、正身進正身除，是名色陰不繫。云何受陰欲界繫？受陰欲漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰欲界繫。云何受陰色界繫？受陰色漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受，是名受陰色界繫。云何受陰無色界繫？受陰無色漏有漏意觸受，是名受陰無色界繫。云何受陰不繫？受陰聖無漏意觸受，是名受陰不繫。云何想陰欲界繫？想陰欲漏有漏色想聲香味觸法想，是名想陰欲界繫。云何想陰色界繫？想陰色漏有漏色想聲香味觸法想，是名想陰色界繫。云何想陰無色界繫？想陰無色漏有漏法想，是名想陰無色界繫。云何想陰不繫？想陰聖無漏法想，是名想陰不繫。云何行陰欲界繫？若行陰欲漏有漏思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結，是名行陰欲界繫。云何行陰色界繫？若行陰色漏有漏思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定，是名行陰色界繫。云何行陰無色界繫？若行陰無色漏有漏思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結，是名行陰無色界繫。云何行陰不繫？行陰聖無漏思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定，是名行陰不繫。云何識陰欲界繫？識陰若欲漏有漏眼識乃至意識，是名識陰欲界繫。云何識陰色界繫？識陰色漏有漏

眼識耳識身識意識，是名識陰色界繫。云何識陰無色界繫？識陰無色漏有漏意界意識界，是名識陰無色界繫云何識陰不繫？識陰聖無漏意界意識界，是名識陰不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識耳識身識意識，是名識陰色界繫。云何識陰無色界繫？識陰無色漏有漏意界意識界，是名識陰無色界繫云何識陰不繫？識陰聖無漏意界意識界，是名識陰不繫。

五陰，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何色陰過去？色陰生已滅，是名色陰過去。云何色陰未來？色陰未生未出，是名色陰未來。云何色陰現在？生未滅色陰，是名色陰現在。受陰、想陰、行陰、識陰亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？一切三分或過去或未來或現在。云何色陰過去？色陰生已滅，是名色陰過去。云何色陰未來？色陰未生未出，是名色陰未來。云何色陰現在？生未滅色陰，是名色陰現在。受陰、想陰、行陰、識陰亦如是。