舍利弗阿毘曇論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第二

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分界品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問分界品第二

問曰：幾界？答曰：十八界。云何十八界？眼界耳界鼻界舌界身界、色界聲界香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界法界。云何眼界？眼根是名眼界。云何眼界？眼入是名眼界。云何眼界？若眼我分攝四大所造淨色，是名眼界。若眼我分攝眼界四大所造，過去未來現在淨色，是名眼界。云何眼界？若眼我分攝，已見色今見當見不定；若眼我分攝，色光已來今來當來不定，是名眼界。云何眼界？若眼我分攝，眼已對色今對當對不定；若眼我分攝，色已對眼今對當對不定，是名眼界。若眼無礙，是眼是眼入是眼根是眼界、是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫、是目是入我分、是此岸、是內入眼見色，是名眼界。耳界、鼻界、舌界、身界亦如是。云何色界？色入是名色界。云何色界？若色隨行色相，是名色界。云何色界？若色可見有對、眼識所知，是名色界。云何色界？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知青黃赤白紫黑、麁細長短方圓、水陸光影烟雲塵霧氣明闇，及餘外色眼識所知，是名色界。云何聲界？聲入是名聲界。云何聲界？若色不可見有對、耳識所知，是名聲界。云何聲界？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知唄聲大鼓聲小鼓聲、箏聲箜篌聲銅鈸聲、舞聲歌聲伎樂聲哭聲、男聲女聲、人聲非人聲、眾生聲非眾生聲、去聲來聲相觸聲、風聲雨聲水聲諸大相觸聲，及餘外聲耳識所知，是名聲界。云何香界？若香入是名香界。云何香界？若色不可見有對、鼻識所知，是名香界。云何香界？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界。云何味界？若味入是名味界。云何味界？若色不可見有對、舌識所知，是名味界。云何味界？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知若甜酢苦辛醎淡若水若汁，及餘外味舌識所知，是名味界。云何觸界？若觸入是名觸界。云何觸界？若色不可見有對、身識所知，是名觸界。云何觸界？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知，是名觸界。云何眼識界？若識是眼根生色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾界？答曰：十八界。云何十八界？眼界耳界鼻界舌界身界、色界聲界香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界法界。云何眼界？眼根是名眼界。云何眼界？眼入是名眼界。云何眼界？若眼我分攝四大所造淨色，是名眼界。若眼我分攝眼界四大所造，過去未來現在淨色，是名眼界。云何眼界？若眼我分攝，已見色今見當見不定；若眼我分攝，色光已來今來當來不定，是名眼界。云何眼界？若眼我分攝，眼已對色今對當對不定；若眼我分攝，色已對眼今對當對不定，是名眼界。若眼無礙，是眼是眼入是眼根是眼界、是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫、是目是入我分、是此岸、是內入眼見色，是名眼界。耳界、鼻界、舌界、身界亦如是。云何色界？色入是名色界。云何色界？若色隨行色相，是名色界。云何色界？若色可見有對、眼識所知，是名色界。云何色界？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知青黃赤白紫黑、麁細長短方圓、水陸光影烟雲塵霧氣明闇，及餘外色眼識所知，是名色界。云何聲界？聲入是名聲界。云何聲界？若色不可見有對、耳識所知，是名聲界。云何聲界？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知唄聲大鼓聲小鼓聲、箏聲箜篌聲銅鈸聲、舞聲歌聲伎樂聲哭聲、男聲女聲、人聲非人聲、眾生聲非眾生聲、去聲來聲相觸聲、風聲雨聲水聲諸大相觸聲，及餘外聲耳識所知，是名聲界。云何香界？若香入是名香界。云何香界？若色不可見有對、鼻識所知，是名香界。云何香界？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界。云何味界？若味入是名味界。云何味界？若色不可見有對、舌識所知，是名味界。云何味界？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知若甜酢苦辛醎淡若水若汁，及餘外味舌識所知，是名味界。云何觸界？若觸入是名觸界。云何觸界？若色不可見有對、身識所知，是名觸界。云何觸界？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知，是名觸界。云何眼識界？若識是眼根生色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根

生觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法、思惟法、念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心已生今生當生不定，是名意識界。云何法界？若法入是名法界。云何法界？受陰、想陰、行陰，若色不可見無對，若無為，是名法界。云何法界？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、得果、滅盡定、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處識處不用處非想非非想處，是名法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法、思惟法、念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心已生今生當生不定，是名意識界。云何法界？若法入是名法界。云何法界？受陰、想陰、行陰，若色不可見無對，若無為，是名法界。云何法界？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、得果、滅盡定、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處識處不用處非想非非想處，是名法界。

十八界，幾色、幾非色？十色，七非色，一二分或色或非色。云何十色？眼界耳界鼻界舌界身界、色界聲界香界味界觸界，是名十色。云何七非色？眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界，是名七非色。云何一二分或色或非色？法界，是名一二分或色或非色。云何法界色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界色。云何法界非色？受想乃至滅盡定，智緣盡乃至非想非非想處，是名法界非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾色、幾非色？十色，七非色，一二分或色或非色。云何十色？眼界耳界鼻界舌界身界、色界聲界香界味界觸界，是名十色。云何七非色？眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界，是名七非色。云何一二分或色或非色？法界，是名一二分或色或非色。云何法界色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界色。云何法界非色？受想乃至滅盡定，智緣盡乃至非想非非想處，是名法界非色。

十八界，幾可見、幾不可見？一可見，十七不可見。云何一可見？色界，是名一可見。云何十七不可見？除色界，餘不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾可見、幾不可見？一可見，十七不可見。云何一可見？色界，是名一可見。云何十七不可見？除色界，餘不可見。

十八界，幾有對、幾無對？十有對，八無對。云何十有對？十色界，是名十有對。云何八無對？七識界、法界，是名八無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾有對、幾無對？十有對，八無對。云何十有對？十色界，是名十有對。云何八無對？七識界、法界，是名八無對。

十八界，幾聖、幾非聖？十五非聖，三二分或聖或非聖。云何十五非聖？十色界、五識界，是名十五非聖。云何三二分或聖或非聖？意界、意識界、法界，是名三二分或聖或非聖。云何意界非聖？若意界有漏，是名意界非聖。云何意界非聖？若意界非學非無學意界，是名意界非聖。云何意界聖？若意界無漏，是名意界聖。云何意界聖？若意界信根相應意界，是名意界聖。云何意界聖？若意界學若無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若意界，是名意界聖。意識界亦如是。云何法界非聖？若法界有漏，是名法界非聖。云何法界非聖？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏，若非聖無為，是名法界非聖。云何法界非聖？若法界若非學非無學，受想乃至無想定初四色，非聖七無為，是名法界非聖。云何法界聖？若法無漏，是名法界聖。云何法界聖？信根及信根相應心數法，若法非緣無漏，是名法界聖。云何法界聖？若法界聖，若法界學若無學。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾聖、幾非聖？十五非聖，三二分或聖或非聖。云何十五非聖？十色界、五識界，是名十五非聖。云何三二分或聖或非聖？意界、意識界、法界，是名三二分或聖或非聖。云何意界非聖？若意界有漏，是名意界非聖。云何意界非聖？若意界非學非無學意界，是名意界非聖。云何意界聖？若意界無漏，是名意界聖。云何意界聖？若意界信根相應意界，是名意界聖。云何意界聖？若意界學若無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若意界，是名意界聖。意識界亦如是。云何法界非聖？若法界有漏，是名法界非聖。云何法界非聖？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏，若非聖無為，是名法界非聖。云何法界非聖？若法界若非學非無學，受想乃至無想定初四色，非聖七無為，是名法界非聖。云何法界聖？若法無漏，是名法界聖。云何法界聖？信根及信根相應心數法，若法非緣無漏，是名法界聖。云何法界聖？若法界聖，若法界學若無學。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界聖。

十八界，幾有漏、幾無漏？十五有漏，三二分或有漏或無漏。云何十五有漏？十色界、五識界，是名十五有漏。云何三二分或有漏或無漏？意界、意識界、法界，是名三二分或有漏或無漏。云何意界有漏？意界若有愛，是名意界有漏。云何意界有漏？意界若非學非無學意界，是名意界有漏。云何意界無漏？若意界無愛，是名意界無漏。云何意界無漏？若意界信根相應意界，是名意界無漏。云何意界無漏？若意界若學無學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣意界，是名意界無漏。意識界亦如是。云何法界有漏？若法界有愛，是名法界有漏。云何法界有漏？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有愛，是名法界有漏。云何法界有漏？若法界非學非無學，受想乃至無想定初四色，是名法界有漏。云何法界無漏？若法界無愛，是名法界無漏。云何法界無漏？信根及相應心數法，若法非緣無愛，是名法界無漏。云何法界無漏？若法界若學無學，若非聖無為。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智識處智不用處智非想非非想處智，是名法界無漏。有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾有漏、幾無漏？十五有漏，三二分或有漏或無漏。云何十五有漏？十色界、五識界，是名十五有漏。云何三二分或有漏或無漏？意界、意識界、法界，是名三二分或有漏或無漏。云何意界有漏？意界若有愛，是名意界有漏。云何意界有漏？意界若非學非無學意界，是名意界有漏。云何意界無漏？若意界無愛，是名意界無漏。云何意界無漏？若意界信根相應意界，是名意界無漏。云何意界無漏？若意界若學無學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣意界，是名意界無漏。意識界亦如是。云何法界有漏？若法界有愛，是名法界有漏。云何法界有漏？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有愛，是名法界有漏。云何法界有漏？若法界非學非無學，受想乃至無想定初四色，是名法界有漏。云何法界無漏？若法界無愛，是名法界無漏。云何法界無漏？信根及相應心數法，若法非緣無愛，是名法界無漏。云何法界無漏？若法界若學無學，若非聖無為。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智識處智不用處智非想非非想處智，是名法界無漏。有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。

十八界，幾受、幾非受？五受，十三二分或受或非受。云何五受？眼界耳界鼻界舌界身界，是名五受。云何十三二分或受或非受？色界聲界香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界法界，是名十三二分或受或非受。云何色界受？色界若內，是名色界受。云何色界受？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色界受。云何色界非受？若色界外，是名色界非受。云何色界非受？若色界善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非受。云何聲界受？若聲界是內，是名聲界受。云何聲界受？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，受心所起集聲音句言語口教，是名聲界受。云何聲界非受？若聲界外，是名聲界非受。云何聲界非受？若聲界善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非受。云何香界受？若香界內，是名香界受。云何香界受？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香界受。云何香界非受？若香界外外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界非受。云何味界受？若味界內，是名味界受。云何味界受？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界受。云何味界非受？若味界外外味舌識所知，若甜酢苦辛醎淡外汁，及餘外味舌識所知，是名味界非受。云何觸界受？若觸界內，是名觸界受。云何觸界受？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸界受。云何觸界非受？若觸界外，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸界非受。云何眼識界受？若眼識界內，是名眼識界受。云何眼識界受？若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界，是名眼識界受。云何眼識界非受？若眼識界外眼識界，是名眼識界非受。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何意界受？若意界內，是名意界受。云何意界受？若意界業法煩惱所生報我分攝，是名意界受。云何意界非受？若意界外，是名意界非受。云何意界非受？若意界善不善若無記非我分攝意界，是名意界非受。意識界亦如是。云何法界受？若法界內，是名法界受。云何法界受？若法界業法煩惱所生報我分攝受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾受、幾非受？五受，十三二分或受或非受。云何五受？眼界耳界鼻界舌界身界，是名五受。云何十三二分或受或非受？色界聲界香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界法界，是名十三二分或受或非受。云何色界受？色界若內，是名色界受。云何色界受？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色界受。云何色界非受？若色界外，是名色界非受。云何色界非受？若色界善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非受。云何聲界受？若聲界是內，是名聲界受。云何聲界受？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，受心所起集聲音句言語口教，是名聲界受。云何聲界非受？若聲界外，是名聲界非受。云何聲界非受？若聲界善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非受。云何香界受？若香界內，是名香界受。云何香界受？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香界受。云何香界非受？若香界外外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界非受。云何味界受？若味界內，是名味界受。云何味界受？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界受。云何味界非受？若味界外外味舌識所知，若甜酢苦辛醎淡外汁，及餘外味舌識所知，是名味界非受。云何觸界受？若觸界內，是名觸界受。云何觸界受？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸界受。云何觸界非受？若觸界外，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸界非受。云何眼識界受？若眼識界內，是名眼識界受。云何眼識界受？若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界，是名眼識界受。云何眼識界非受？若眼識界外眼識界，是名眼識界非受。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何意界受？若意界內，是名意界受。云何意界受？若意界業法煩惱所生報我分攝，是名意界受。云何意界非受？若意界外，是名意界非受。云何意界非受？若意界善不善若無記非我分攝意界，是名意界非受。意識界亦如是。云何法界受？若法界內，是名法界受。云何法界受？若法界業法煩惱所生報我分攝受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔

、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命、有漏身進，是名法界受。云何法界非受？若法界外，是名法界非受。云何法界非受？若法界善若不善若無記非我分攝，餘法界非受，是名法界非受。內外亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命、有漏身進，是名法界受。云何法界非受？若法界外，是名法界非受。云何法界非受？若法界善若不善若無記非我分攝，餘法界非受，是名法界非受。內外亦如是。

十八界，幾有報、幾無報？十三無報，五二分或有報或無報。云何十三無報？八色界、五識界，是名十三無報。云何五二分或有報或無報？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或有報或無報。云何色界有報？若色界報法，是名色界有報。云何色界有報？若色界善若不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界有報。云何色界無報？若色界報、色界非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界無報。云何聲界有報？若聲界報法，是名聲界有報。云何聲界有報？若聲界善若不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界有報。云何聲界無報？若聲界報若聲界非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界無報。云何意界有報？若意界報法，是名意界有報。云何意界有報？除意界善報，餘意界善若不善意界，是名意界有報。云何意界無報？若意界報、若意界非報，非報法意界，是名意界無報。意識界亦如是。云何法界有報？若法界報法，是名法界有報。云何法界有報？除法界善報，餘法界善、若有為，若不善受想乃至煩惱使結二定一切色，是名法界有報。云何法界無報？若法界報、若法界非報，非報法，除無貪無恚無癡、煩惱使結、身口非戒無教，餘法界無報，是名法界無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾有報、幾無報？十三無報，五二分或有報或無報。云何十三無報？八色界、五識界，是名十三無報。云何五二分或有報或無報？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或有報或無報。云何色界有報？若色界報法，是名色界有報。云何色界有報？若色界善若不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界有報。云何色界無報？若色界報、色界非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界無報。云何聲界有報？若聲界報法，是名聲界有報。云何聲界有報？若聲界善若不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界有報。云何聲界無報？若聲界報若聲界非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界無報。云何意界有報？若意界報法，是名意界有報。云何意界有報？除意界善報，餘意界善若不善意界，是名意界有報。云何意界無報？若意界報、若意界非報，非報法意界，是名意界無報。意識界亦如是。云何法界有報？若法界報法，是名法界有報。云何法界有報？除法界善報，餘法界善、若有為，若不善受想乃至煩惱使結二定一切色，是名法界有報。云何法界無報？若法界報、若法界非報，非報法，除無貪無恚無癡、煩惱使結、身口非戒無教，餘法界無報，是名法界無報。

十八界，幾心、幾非心？七心，十一非心。云何七心？七識界，是名七心。云何十一非心？十色界、法界，是名十一非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾心、幾非心？七心，十一非心。云何七心？七識界，是名七心。云何十一非心？十色界、法界，是名十一非心。

十八界，幾心相應、幾非心相應？十非心相應，七不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何十非心相應？十色界，是名十非心相應。云何七不說心相應非心相應？七識界，是名七不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？法界，是名一二分或心相應或非心相應。云何法界心相應？若法界心數受想乃至煩惱使，是名法界心相應。云何法界非心相應？若法界若非心生，乃至非想非非想處智，是名法界非心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾心相應、幾非心相應？十非心相應，七不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何十非心相應？十色界，是名十非心相應。云何七不說心相應非心相應？七識界，是名七不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？法界，是名一二分或心相應或非心相應。云何法界心相應？若法界心數受想乃至煩惱使，是名法界心相應。云何法界非心相應？若法界若非心生，乃至非想非非想處智，是名法界非心相應。

十八界，幾心數、幾非心數？十七非心數，一二分或心數或非心數。云何十七非心數？十色界、七識界，是名十七非心數。云何一二分或心數或非心數？法界，是名一二分或心數或非心數。云何法界心數？若法界有緣受想乃至煩惱使，是名法界心數。云何法界非心數？若法界非緣生乃至非想非非想處智，是名法界非心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾心數、幾非心數？十七非心數，一二分或心數或非心數。云何十七非心數？十色界、七識界，是名十七非心數。云何一二分或心數或非心數？法界，是名一二分或心數或非心數。云何法界心數？若法界有緣受想乃至煩惱使，是名法界心數。云何法界非心數？若法界非緣生乃至非想非非想處智，是名法界非心數。

十八界，幾有緣、幾無緣？七有緣，十無緣，一二分或有緣或無緣。云何七有緣？七識界，是名七有緣。云何十無緣？十色界，是名十無緣。云何一二分或有緣或無緣？法界，是名一二分或有緣或無緣。云何法界有緣？若法界心數受想乃至煩惱使，是名法界有緣。云何法界無緣？若法界非心數生，乃至非想非非想處智，是名法界無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾有緣、幾無緣？七有緣，十無緣，一二分或有緣或無緣。云何七有緣？七識界，是名七有緣。云何十無緣？十色界，是名十無緣。云何一二分或有緣或無緣？法界，是名一二分或有緣或無緣。云何法界有緣？若法界心數受想乃至煩惱使，是名法界有緣。云何法界無緣？若法界非心數生，乃至非想非非想處智，是名法界無緣。

十八界，幾共心、幾不共心？十七不共心，一二分或共心或不共心。云何十七不共心？十色界、七識界，是名十七不共心。云何一二分或共心或不共心？法界，是名一二分或共心或不共心。云何法界共心？若法界隨心轉，共心生共住共滅，受想乃至煩惱使、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界共心。云何法界不共心？若法界不隨心轉，不共心生不共住不共滅，生乃至非想非非想處智，是名法界不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾共心、幾不共心？十七不共心，一二分或共心或不共心。云何十七不共心？十色界、七識界，是名十七不共心。云何一二分或共心或不共心？法界，是名一二分或共心或不共心。云何法界共心？若法界隨心轉，共心生共住共滅，受想乃至煩惱使、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界共心。云何法界不共心？若法界不隨心轉，不共心生不共住不共滅，生乃至非想非非想處智，是名法界不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。

十八界，幾業、幾非業？十五非業，三二分或業或非業。云何十五非業？八色界、七識界，是名十五非業。云何三二分或業或非業？色界、聲界、法界，是名三二分或業或非業。云何色界業？若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，是名色界業。云何色界非業？身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若外色眼識所知，是名色界非業。云何聲界業？若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，是名聲界業。云何聲界非業？身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若外聲耳識所知，是名聲界非業。云何法界業？思、身口非戒非教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名法界業。云何法界非業？除思、身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，餘法界非業，是名法界非業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾業、幾非業？十五非業，三二分或業或非業。云何十五非業？八色界、七識界，是名十五非業。云何三二分或業或非業？色界、聲界、法界，是名三二分或業或非業。云何色界業？若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，是名色界業。云何色界非業？身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若外色眼識所知，是名色界非業。云何聲界業？若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，是名聲界業。云何聲界非業？身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若外聲耳識所知，是名聲界非業。云何法界業？思、身口非戒非教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名法界業。云何法界非業？除思、身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，餘法界非業，是名法界非業。

十八界，幾業相應、幾非業相應？七業相應，十非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何七業相應？七識界，是名七業相應。云何十非業相應？十色界，是名十非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？法界，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何法界業相應？若法界思相應，除思，餘受想乃至煩惱使，是名法界業相應。云何法界非業相應？若法界非思相應生乃至非想非非想處智，是名法界非業相應。云何法界不說業相應非業相應？思，是名法界不說業相應非業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾業相應、幾非業相應？七業相應，十非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何七業相應？七識界，是名七業相應。云何十非業相應？十色界，是名十非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？法界，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何法界業相應？若法界思相應，除思，餘受想乃至煩惱使，是名法界業相應。云何法界非業相應？若法界非思相應生乃至非想非非想處智，是名法界非業相應。云何法界不說業相應非業相應？思，是名法界不說業相應非業相應。

十八界，幾共業、幾非共業？七共業，十不共業，一二分或共業或不共業。云何七共業？七識界，是名七共業。云何十不共業？十色界，是名十不共業。云何一二分或共業或不共業？法界，是名一二分或共業或不共業。云何法界共業？若法界隨業轉，共業生共住共滅，受想定心思觸乃至煩惱使、二定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界共業。云何法界不共業？若法界不隨業轉，不共業生不共住不共滅，不定心思生老死命結得果、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、九無為，是名法界不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾共業、幾非共業？七共業，十不共業，一二分或共業或不共業。云何七共業？七識界，是名七共業。云何十不共業？十色界，是名十不共業。云何一二分或共業或不共業？法界，是名一二分或共業或不共業。云何法界共業？若法界隨業轉，共業生共住共滅，受想定心思觸乃至煩惱使、二定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界共業。云何法界不共業？若法界不隨業轉，不共業生不共住不共滅，不定心思生老死命結得果、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、九無為，是名法界不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。

十八界，幾因、幾非因？七因，七非因，四二分或因或非因。云何七因？七識界，是名七因。云何七非因？眼界耳界鼻界舌界身界、香界味界，是名七非因。云何四二分或因或非因？色界、聲界、觸界、法界，是名四二分或因或非因。云何色界因？若色界報法，是名色界因。云何色界因？若色界若善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界因。云何色界非因？若色界報、若色界非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非因。云何聲界因？若聲界報法，是名聲界因。云何聲界因？若聲界善不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界因。云何聲界非因？若聲界報、若聲界非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非因。云何觸界因？四大，地大水大火大風大，是名觸界因。云何觸界非因？除四大，餘觸界所攝法，是名觸界非因。云何法界因？若法界緣、若法界非緣有報，除得果，餘法界非緣若報，受想乃至煩惱使結、二定、一切色，是名法界因。云何法界非因？若非緣無報不共業生老死、命、得果、有漏身進、九無為，是名法界非因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾因、幾非因？七因，七非因，四二分或因或非因。云何七因？七識界，是名七因。云何七非因？眼界耳界鼻界舌界身界、香界味界，是名七非因。云何四二分或因或非因？色界、聲界、觸界、法界，是名四二分或因或非因。云何色界因？若色界報法，是名色界因。云何色界因？若色界若善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界因。云何色界非因？若色界報、若色界非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非因。云何聲界因？若聲界報法，是名聲界因。云何聲界因？若聲界善不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界因。云何聲界非因？若聲界報、若聲界非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非因。云何觸界因？四大，地大水大火大風大，是名觸界因。云何觸界非因？除四大，餘觸界所攝法，是名觸界非因。云何法界因？若法界緣、若法界非緣有報，除得果，餘法界非緣若報，受想乃至煩惱使結、二定、一切色，是名法界因。云何法界非因？若非緣無報不共業生老死、命、得果、有漏身進、九無為，是名法界非因。

十八界，幾有因、幾無因？十七有因，一二分或有因或無因。云何十七有因？十色界、七識界，是名十七有因。云何一二分或有因或無因？法界，是名一二分或有因或無因。云何法界有因？若法界有緒受想乃至正身除，是名法界有因。云何法界無因？若法界無緒智緣盡乃至非想非非想處智，是名法界無因。有緒無緒、有緣無緣、有為無為，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾有因、幾無因？十七有因，一二分或有因或無因。云何十七有因？十色界、七識界，是名十七有因。云何一二分或有因或無因？法界，是名一二分或有因或無因。云何法界有因？若法界有緒受想乃至正身除，是名法界有因。云何法界無因？若法界無緒智緣盡乃至非想非非想處智，是名法界無因。有緒無緒、有緣無緣、有為無為，亦如是。

十八界，幾知、幾非知？一切知如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾知、幾非知？一切知如事知見。

十八界，幾可識、幾非可識？一切識意識如事識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾可識、幾非可識？一切識意識如事識。

十八界，幾解、幾非解？一切解如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾解、幾非解？一切解如事知見。

十八界，幾了、幾非了？一切了如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾了、幾非了？一切了如事知見。

十八界，幾斷智知、幾非斷智知？十三非斷智知，五二分或斷智知或非斷智知。云何十三非斷智知？八色界、五識界，是名十三非斷智知。云何五二分或斷智知或非斷智知？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或斷智知或非斷智知。云何色界斷智知？若色界不善、若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界斷智知。云何色界非斷智知？若色界善、若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非斷智知。云何聲界斷智知？若聲界不善、不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界斷智知。云何聲界非斷智知？若聲界善，若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非斷智知。云何意界斷智知？若意界不善意界，是名意界斷智知。云何意界非斷智知？若意界善若無記意界，是名意界非斷智知。意識界亦如是。云何法界斷智知？若法界不善受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界斷智知。云何法界非斷智知？若法界善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界非斷智知。斷非斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾斷智知、幾非斷智知？十三非斷智知，五二分或斷智知或非斷智知。云何十三非斷智知？八色界、五識界，是名十三非斷智知。云何五二分或斷智知或非斷智知？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或斷智知或非斷智知。云何色界斷智知？若色界不善、若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界斷智知。云何色界非斷智知？若色界善、若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非斷智知。云何聲界斷智知？若聲界不善、不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界斷智知。云何聲界非斷智知？若聲界善，若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非斷智知。云何意界斷智知？若意界不善意界，是名意界斷智知。云何意界非斷智知？若意界善若無記意界，是名意界非斷智知。意識界亦如是。云何法界斷智知？若法界不善受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界斷智知。云何法界非斷智知？若法界善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界非斷智知。斷非斷亦如是。

十八界，幾修、幾非修？十三非修，五二分或修或非修。云何十三非修？八色界、五識界，是名十三非修。云何五二分或修或非修？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或修或非修。云何色界修？若色界善，若善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界修。云何色界非修？若色界不善，若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非修。云何聲界修？若聲界善，若善心所起集聲音句言語口教，是名聲界修。云何聲界非修？若聲界不善，若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非修。云何意界修？若意界善意界，是名意界修。云何意界非修？若意界不善若無記意界，是名意界非修。意識界亦如是。云何法界修？若法界善受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界修。云何法界非修？法界不善，若無記受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身進、非聖七無為，是名法界非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾修、幾非修？十三非修，五二分或修或非修。云何十三非修？八色界、五識界，是名十三非修。云何五二分或修或非修？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或修或非修。云何色界修？若色界善，若善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界修。云何色界非修？若色界不善，若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非修。云何聲界修？若聲界善，若善心所起集聲音句言語口教，是名聲界修。云何聲界非修？若聲界不善，若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非修。云何意界修？若意界善意界，是名意界修。云何意界非修？若意界不善若無記意界，是名意界非修。意識界亦如是。云何法界修？若法界善受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界修。云何法界非修？法界不善，若無記受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身進、非聖七無為，是名法界非修。

十八界，幾證、幾非證？一切證如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾證、幾非證？一切證如事知見。

十八界，幾善、幾非善、幾無記？十三無記，五三分或善或不善或無記。云何十三無記？八色界、五識界，是名十三無記。云何五三分或善或不善或無記？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或善或不善或無記。云何色界善？若色界修善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界善。云何色界不善？若色界斷不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界不善。云何色界無記？若色界受、若色界非報非報法，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界無記。云何聲界善？若聲界修善心所起集聲音句言語口教，是名聲界善。云何聲界不善？若聲界斷不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界不善。云何聲界無記？若聲界受、若聲界非報非報法，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界無記。云何意界善？若意界修，是名意界善。云何意界不善？若意界斷意界，是名意界不善。云何意界無記？若意界受、若意界非報非報法意界，是名意界無記。意識界亦如是。云何法界善？若法界修受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界善。云何法界不善？若法界斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界不善。云何法界無記？若法界受非報非報法、非聖無為，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命、有漏身進、非聖七無為，是名法界無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾善、幾非善、幾無記？十三無記，五三分或善或不善或無記。云何十三無記？八色界、五識界，是名十三無記。云何五三分或善或不善或無記？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或善或不善或無記。云何色界善？若色界修善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界善。云何色界不善？若色界斷不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界不善。云何色界無記？若色界受、若色界非報非報法，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界無記。云何聲界善？若聲界修善心所起集聲音句言語口教，是名聲界善。云何聲界不善？若聲界斷不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界不善。云何聲界無記？若聲界受、若聲界非報非報法，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界無記。云何意界善？若意界修，是名意界善。云何意界不善？若意界斷意界，是名意界不善。云何意界無記？若意界受、若意界非報非報法意界，是名意界無記。意識界亦如是。云何法界善？若法界修受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界善。云何法界不善？若法界斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界不善。云何法界無記？若法界受非報非報法、非聖無為，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命、有漏身進、非聖七無為，是名法界無記。

十八界，幾學、幾無學、幾非學非無學？十五非學非無學，三三分或學或無學或非學非無學。云何十五非學非無學？十色界、五識界，是名十五非學非無學。云何三三分或學或無學或非學非無學？意界、意識界、法界，是名三三分或學或無學或非學非無學。云何意界學？若意界聖非無學，是名意界學。云何意界學？若意界學信根相應意界，是名意界學。云何意界學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣意界，是名意界學。云何意界無學？若意界聖非學，是名意界無學。云何意界無學？若意界無學信根相應意界，是名意界無學。云何意界無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣意界，是名意界無學。云何意界非學非無學？若意界非聖意界，是名意界非學非無學。意識界亦如是。云何法界學？若法界聖非無學，是名法界學。云何法界學？學信根及相應心數法，若法界緣無漏非無學，是名法界學。云何法界學？學人離結使，聖心入聖道，乃至即得阿那含果。若實人若趣，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界學。云何法界無學？若法界聖非學，是名法界無學。云何法界無學？無學信根及相應心數法，若法界非緣無漏非學，是名法界無學。云何法界無學？無學人乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡，是名法界無學。云何法界非學非無學？若法界非聖受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏，若非聖無為受想定初四色，非聖七無為，是名法界非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾學、幾無學、幾非學非無學？十五非學非無學，三三分或學或無學或非學非無學。云何十五非學非無學？十色界、五識界，是名十五非學非無學。云何三三分或學或無學或非學非無學？意界、意識界、法界，是名三三分或學或無學或非學非無學。云何意界學？若意界聖非無學，是名意界學。云何意界學？若意界學信根相應意界，是名意界學。云何意界學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣意界，是名意界學。云何意界無學？若意界聖非學，是名意界無學。云何意界無學？若意界無學信根相應意界，是名意界無學。云何意界無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣意界，是名意界無學。云何意界非學非無學？若意界非聖意界，是名意界非學非無學。意識界亦如是。云何法界學？若法界聖非無學，是名法界學。云何法界學？學信根及相應心數法，若法界緣無漏非無學，是名法界學。云何法界學？學人離結使，聖心入聖道，乃至即得阿那含果。若實人若趣，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界學。云何法界無學？若法界聖非學，是名法界無學。云何法界無學？無學信根及相應心數法，若法界非緣無漏非學，是名法界無學。云何法界無學？無學人乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡，是名法界無學。云何法界非學非無學？若法界非聖受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏，若非聖無為受想定初四色，非聖七無為，是名法界非學非無學。

十八界，幾報、幾報法、幾非報非報法？五報，八二分或報或非報非報法，五三分或報或報法或非報非報法。云何五報？眼界耳界鼻界舌界身界，是名五報。云何八二分或報或非報非報法？香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界，是名八二分或報或非報非報法。云何五三分或報或報法或非報非報法？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或報或報法或非報非報法。云何香界報？若香界受，是名香界報。云何香界報？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香界報。云何香界非報非報法？若香界外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界非報非報法。云何味界報？若味界受，是名味界報。云何味界報？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界報。云何味界非報非報法？若味界外，若外味舌識所知，若甜酢苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味界非報非報法。云何觸界報？若觸界受，是名觸界報。云何觸界報？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸界報。云何觸界非報非報法？若觸界外，若外觸身識所知，若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸界非報非報法。云何眼識界報？若眼識界受，是名眼識界報。云何眼識界報？若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界，是名眼識界報。云何眼識界非報非報法？若眼識界外眼識界，是名眼識界非報非報法。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何色界報？若色界受，是名色界報。云何色界報？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色界報。云何色界報法？若色界有報，是名色界報法。云何色界報法？若色界善若不善、若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界報法。云何色界非報非報法？若色界無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非報非報法。云何聲界報？若聲界受，是名聲界報。云何聲界報？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若受心所起集聲音句言語口教，是名聲界報。云何聲界報法？若聲界有報，是名聲界報法。云何聲界報法？若聲界善若不善、若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界報法。云何聲界非報非報法？若聲界無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非報非報法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾報、幾報法、幾非報非報法？五報，八二分或報或非報非報法，五三分或報或報法或非報非報法。云何五報？眼界耳界鼻界舌界身界，是名五報。云何八二分或報或非報非報法？香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界，是名八二分或報或非報非報法。云何五三分或報或報法或非報非報法？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或報或報法或非報非報法。云何香界報？若香界受，是名香界報。云何香界報？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香界報。云何香界非報非報法？若香界外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界非報非報法。云何味界報？若味界受，是名味界報。云何味界報？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界報。云何味界非報非報法？若味界外，若外味舌識所知，若甜酢苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味界非報非報法。云何觸界報？若觸界受，是名觸界報。云何觸界報？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸界報。云何觸界非報非報法？若觸界外，若外觸身識所知，若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸界非報非報法。云何眼識界報？若眼識界受，是名眼識界報。云何眼識界報？若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界，是名眼識界報。云何眼識界非報非報法？若眼識界外眼識界，是名眼識界非報非報法。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何色界報？若色界受，是名色界報。云何色界報？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色界報。云何色界報法？若色界有報，是名色界報法。云何色界報法？若色界善若不善、若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界報法。云何色界非報非報法？若色界無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非報非報法。云何聲界報？若聲界受，是名聲界報。云何聲界報？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若受心所起集聲音句言語口教，是名聲界報。云何聲界報法？若聲界有報，是名聲界報法。云何聲界報法？若聲界善若不善、若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界報法。云何聲界非報非報法？若聲界無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非報非報法

。云何意界報？若意界若受、若意界善報意界，是名意界報。云何意界報法？若意界有報，是名意界報法。云何意界報法？除意界善報，餘意界善若不善意界，是名意界報法。云何意界非報非報法？意界若無記識非我分攝意界，是名意界非報非報法。意識界亦如是。云何法界報？若法界善報，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界報。云何法界報法？若法界有報，是名法界報法。云何法界報法？除法界善報，餘法界善有為，若不善受想乃至煩惱使結、二定、一切色，是名法界報法。云何法界非報非報法？若法界無記非我分攝，若聖無為、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、有漏身進、九無為，是名法界非報非報法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。云何意界報？若意界若受、若意界善報意界，是名意界報。云何意界報法？若意界有報，是名意界報法。云何意界報法？除意界善報，餘意界善若不善意界，是名意界報法。云何意界非報非報法？意界若無記識非我分攝意界，是名意界非報非報法。意識界亦如是。云何法界報？若法界善報，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界報。云何法界報法？若法界有報，是名法界報法。云何法界報法？除法界善報，餘法界善有為，若不善受想乃至煩惱使結、二定、一切色，是名法界報法。云何法界非報非報法？若法界無記非我分攝，若聖無為、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、有漏身進、九無為，是名法界非報非報法。

十八界，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？十三非見斷非思惟斷，五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十三非見斷非思惟斷？八色界、五識界，是名十三非見斷非思惟斷。云何五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何色界見斷？若色界不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色界見斷。云何色界思惟斷？若色界不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色界思惟斷。云何色界非見斷非思惟斷？若色界善若無記，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非見斷非思惟斷。云何聲界見斷？若聲界不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲界見斷。云何聲界思惟斷？若聲界不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲界思惟斷。云何聲界非見斷非思惟斷？若聲界善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非見斷非思惟斷。云何意界見斷？若意界不善非思惟斷見斷煩惱相應心意界，是名意界見斷。云何意界思惟斷？若意界不善非見斷思惟斷煩惱相應意界，是名意界思惟斷。云何意界非見斷非思惟斷？若意界善若無記意界，是名意界非見斷非思惟斷。意識界亦如是。云何法界見斷？若法界不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界見斷。云何法界思惟斷？若法界不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界思惟斷。云何法界非見斷非思惟斷？若法界善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界，是名法界非見斷非思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？十三非見斷非思惟斷，五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十三非見斷非思惟斷？八色界、五識界，是名十三非見斷非思惟斷。云何五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何色界見斷？若色界不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色界見斷。云何色界思惟斷？若色界不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色界思惟斷。云何色界非見斷非思惟斷？若色界善若無記，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非見斷非思惟斷。云何聲界見斷？若聲界不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲界見斷。云何聲界思惟斷？若聲界不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲界思惟斷。云何聲界非見斷非思惟斷？若聲界善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非見斷非思惟斷。云何意界見斷？若意界不善非思惟斷見斷煩惱相應心意界，是名意界見斷。云何意界思惟斷？若意界不善非見斷思惟斷煩惱相應意界，是名意界思惟斷。云何意界非見斷非思惟斷？若意界善若無記意界，是名意界非見斷非思惟斷。意識界亦如是。云何法界見斷？若法界不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界見斷。云何法界思惟斷？若法界不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界思惟斷。云何法界非見斷非思惟斷？若法界善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界，是名法界非見斷非思惟斷。

十八界，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼界見斷因？若眼界見斷法報地獄、畜生、餓鬼眼界，是名眼界見斷因。云何眼界思惟斷因？若眼界思惟斷法報地獄、畜生、餓鬼眼界，是名眼界思惟斷因。云何眼界非見斷非思惟斷因？若眼界善法報天上人中眼界，是名眼界非見斷非思惟斷因。耳界鼻界舌界身界亦如是。云何色界見斷因？若色界見斷、若色界見斷法報身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，見斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色界見斷因。云何色界思惟斷因？若色界若思惟斷、若思惟斷法報身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，思惟所斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色界思惟斷因。云何色界非見斷非思惟斷因？若色界善、若色界善法報、若色界非報非報法身好色、端嚴、妍膚，非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非見斷非思惟斷因。云何聲界見斷因？若聲界見斷、若聲界見斷法報身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，見斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲界見斷因。云何聲界思惟斷因？若聲界思惟斷、若聲界思惟斷法報身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，思惟斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲界思惟斷因。云何聲界非見斷非思惟斷因？若聲界善法報，若聲界非報非報法身好聲、眾妙聲、軟聲，非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非見斷非思惟斷因。云何香界見斷因？若香界見斷法報身非好香、非軟香、非適意香，是名香界見斷因。云何香界思惟斷因？若香界思惟斷法報身非好香、非軟香、非適意香，是名香界思惟斷因。云何香界非見斷非思惟斷因？若香界善法報，若香界非報非報法身好香、軟香、適意香，若外香鼻識所知，是名香界非見斷非思惟斷因。云何味界見斷因？若味界見斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界見斷因。云何味界思惟斷因？若味界思惟斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界思惟斷因。云何味界非見斷非思惟斷因？若味界善法報，若味界非報非報法身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知，是名味界非見斷非思惟斷因。云何觸界見斷因？若觸界見斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸界見斷因。云何觸界思惟斷因？若觸界思惟斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸界思惟斷因。云何觸界非見斷非思惟斷因？若觸界善法報，若觸界非報非報法身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知，是名觸界非見斷非思惟斷因。云何眼識界見斷因？若眼識界見斷法報地獄、畜生、餓鬼眼識界，是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼界見斷因？若眼界見斷法報地獄、畜生、餓鬼眼界，是名眼界見斷因。云何眼界思惟斷因？若眼界思惟斷法報地獄、畜生、餓鬼眼界，是名眼界思惟斷因。云何眼界非見斷非思惟斷因？若眼界善法報天上人中眼界，是名眼界非見斷非思惟斷因。耳界鼻界舌界身界亦如是。云何色界見斷因？若色界見斷、若色界見斷法報身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，見斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色界見斷因。云何色界思惟斷因？若色界若思惟斷、若思惟斷法報身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，思惟所斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色界思惟斷因。云何色界非見斷非思惟斷因？若色界善、若色界善法報、若色界非報非報法身好色、端嚴、妍膚，非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非見斷非思惟斷因。云何聲界見斷因？若聲界見斷、若聲界見斷法報身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，見斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲界見斷因。云何聲界思惟斷因？若聲界思惟斷、若聲界思惟斷法報身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，思惟斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲界思惟斷因。云何聲界非見斷非思惟斷因？若聲界善法報，若聲界非報非報法身好聲、眾妙聲、軟聲，非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非見斷非思惟斷因。云何香界見斷因？若香界見斷法報身非好香、非軟香、非適意香，是名香界見斷因。云何香界思惟斷因？若香界思惟斷法報身非好香、非軟香、非適意香，是名香界思惟斷因。云何香界非見斷非思惟斷因？若香界善法報，若香界非報非報法身好香、軟香、適意香，若外香鼻識所知，是名香界非見斷非思惟斷因。云何味界見斷因？若味界見斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界見斷因。云何味界思惟斷因？若味界思惟斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界思惟斷因。云何味界非見斷非思惟斷因？若味界善法報，若味界非報非報法身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知，是名味界非見斷非思惟斷因。云何觸界見斷因？若觸界見斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸界見斷因。云何觸界思惟斷因？若觸界思惟斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸界思惟斷因。云何觸界非見斷非思惟斷因？若觸界善法報，若觸界非報非報法身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知，是名觸界非見斷非思惟斷因。云何眼識界見斷因？若眼識界見斷法報地獄、畜生、餓鬼眼識界，是名

眼識界見斷因。云何眼識界思惟斷因？若眼識界思惟斷法報地獄、畜生、餓鬼眼識界，是名眼識界思惟斷因。云何眼識界非見斷非思惟斷因？若眼識界善法報，若眼識界非報非報法天上人中眼識界，是名眼識界非見斷非思惟斷因。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何意界見斷因？若意界、若見斷意界、若見斷法報意界，是名意界見斷因。云何意界思惟斷因？意界、若意界思惟斷、若意界思惟斷法報，是名意界思惟斷因。云何意界非見斷非思惟斷因？若意界善、若意界善法報、若意界非報非報法意界，是名意界非見斷非思惟斷因。意識界亦如是。云何法界見斷因？若法界見斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生、命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界見斷因。云何法界思惟斷因？若法界思惟斷，法界思惟斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生、命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界思惟斷因。云何法界非見斷非思惟斷因？若法界善、若法界善法報、若法界非報非報法，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界非見斷非思惟斷因，是名法界非見斷非思惟斷因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識界見斷因。云何眼識界思惟斷因？若眼識界思惟斷法報地獄、畜生、餓鬼眼識界，是名眼識界思惟斷因。云何眼識界非見斷非思惟斷因？若眼識界善法報，若眼識界非報非報法天上人中眼識界，是名眼識界非見斷非思惟斷因。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何意界見斷因？若意界、若見斷意界、若見斷法報意界，是名意界見斷因。云何意界思惟斷因？意界、若意界思惟斷、若意界思惟斷法報，是名意界思惟斷因。云何意界非見斷非思惟斷因？若意界善、若意界善法報、若意界非報非報法意界，是名意界非見斷非思惟斷因。意識界亦如是。云何法界見斷因？若法界見斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生、命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界見斷因。云何法界思惟斷因？若法界思惟斷，法界思惟斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生、命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界思惟斷因。云何法界非見斷非思惟斷因？若法界善、若法界善法報、若法界非報非報法，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界非見斷非思惟斷因，是名法界非見斷非思惟斷因。

十八界，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？六欲界繫，九二分或欲界繫或色界繫，三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何六欲界繫？鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界，是名六欲界繫。云何九二分或欲界繫或色界繫？眼界耳界身界、色界聲界觸界、眼識界耳識界身識界，是名九二分或欲界繫或色界繫。云何三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？意界、意識界、法界，是名三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼界欲界繫？若眼界欲漏有漏眼界，是名眼界欲界繫。云何眼界色界繫？若眼界色漏有漏眼界，是名眼界色界繫。耳界身界亦如是。云何色界欲界繫？若色界欲漏有漏身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，欲行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知欲漏有漏，是名色界欲界繫。云何色界色界繫？若色界色漏有漏身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，色行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知色漏有漏，是名色界色界繫。云何聲界欲界繫？若聲界欲漏有漏身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，欲行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知欲漏有漏，是名聲界欲界繫。云何聲界色界繫？若聲界色漏有漏身好聲、眾妙聲、軟聲，色行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知色漏有漏，是名聲界色界繫。云何觸界欲界繫？若觸界欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知欲漏有漏，是名觸界欲界繫。云何觸界色界繫？若觸界色漏有漏身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知色漏有漏，是名觸界色界繫。云何眼識界欲界繫？若眼識界欲漏有漏眼識界，是名眼識界欲界繫。云何眼識界色界繫？若眼識界色漏有漏眼識界，是名眼識界色界繫。耳識界、身識界亦如是。云何意界欲界繫？若意界欲漏有漏意界，是名意界欲界繫。云何意界色界繫？若意界色漏有漏意界，是名意界色界繫。云何意界無色界繫？若意界無色漏有漏意界，是名意界無色界繫。云何意界不繫？若意界聖無漏意界，是名意界不繫。意識界亦如是。云何法界欲界繫？若法界欲漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名法界欲界繫。云何法界色界繫？若法界色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、有漏身口戒無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？六欲界繫，九二分或欲界繫或色界繫，三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何六欲界繫？鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界，是名六欲界繫。云何九二分或欲界繫或色界繫？眼界耳界身界、色界聲界觸界、眼識界耳識界身識界，是名九二分或欲界繫或色界繫。云何三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？意界、意識界、法界，是名三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼界欲界繫？若眼界欲漏有漏眼界，是名眼界欲界繫。云何眼界色界繫？若眼界色漏有漏眼界，是名眼界色界繫。耳界身界亦如是。云何色界欲界繫？若色界欲漏有漏身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，欲行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知欲漏有漏，是名色界欲界繫。云何色界色界繫？若色界色漏有漏身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，色行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知色漏有漏，是名色界色界繫。云何聲界欲界繫？若聲界欲漏有漏身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，欲行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知欲漏有漏，是名聲界欲界繫。云何聲界色界繫？若聲界色漏有漏身好聲、眾妙聲、軟聲，色行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知色漏有漏，是名聲界色界繫。云何觸界欲界繫？若觸界欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知欲漏有漏，是名觸界欲界繫。云何觸界色界繫？若觸界色漏有漏身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知色漏有漏，是名觸界色界繫。云何眼識界欲界繫？若眼識界欲漏有漏眼識界，是名眼識界欲界繫。云何眼識界色界繫？若眼識界色漏有漏眼識界，是名眼識界色界繫。耳識界、身識界亦如是。云何意界欲界繫？若意界欲漏有漏意界，是名意界欲界繫。云何意界色界繫？若意界色漏有漏意界，是名意界色界繫。云何意界無色界繫？若意界無色漏有漏意界，是名意界無色界繫。云何意界不繫？若意界聖無漏意界，是名意界不繫。意識界亦如是。云何法界欲界繫？若法界欲漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名法界欲界繫。云何法界色界繫？若法界色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、有漏身口戒無

教、有漏身進有漏身除、是名法界色界繫。云何法界無色界繫？若法界無色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法界無色界繫。云何法界不繫？若法界聖無漏無為受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、九無為，是名法界不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教、有漏身進有漏身除、是名法界色界繫。云何法界無色界繫？若法界無色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法界無色界繫。云何法界不繫？若法界聖無漏無為受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、九無為，是名法界不繫。

十八界，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？十七三分或過去或未來或現在，一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何十七三分或過去或未來或現在？眼界乃至意識界，是名十七三分或過去或未來或現在。云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在？法界，是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何眼界過去？若眼界生已滅眼界，是名眼界過去。云何眼界未來？若眼界未生未出眼界，是名眼界未來。云何眼界現在？若眼界生未滅眼界，是名眼界現在。乃至意識界亦如是。云何法界過去？若法界生已滅受想乃至正身除，是名法界過去。云何法界未來？若法界未生未出受想乃至正身除，是名法界未來。云何法界現在？若法界生未滅受想乃至正身除，是名法界現在。云何法界非過去非未來非現在？若法界無為智緣盡，乃至非有想非非想處智，是名法界非過去非未來非現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？十七三分或過去或未來或現在，一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何十七三分或過去或未來或現在？眼界乃至意識界，是名十七三分或過去或未來或現在。云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在？法界，是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何眼界過去？若眼界生已滅眼界，是名眼界過去。云何眼界未來？若眼界未生未出眼界，是名眼界未來。云何眼界現在？若眼界生未滅眼界，是名眼界現在。乃至意識界亦如是。云何法界過去？若法界生已滅受想乃至正身除，是名法界過去。云何法界未來？若法界未生未出受想乃至正身除，是名法界未來。云何法界現在？若法界生未滅受想乃至正身除，是名法界現在。云何法界非過去非未來非現在？若法界無為智緣盡，乃至非有想非非想處智，是名法界非過去非未來非現在。