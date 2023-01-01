舍利弗阿毘曇論
姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯30卷CBETA T1548大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
舍利弗阿毘曇論卷第二
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姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯
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問分界品第二
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問曰：幾界？答曰：十八界。云何十八界？眼界耳界鼻界舌界身界、色界聲界香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界法界。云何眼界？眼根是名眼界。云何眼界？眼入是名眼界。云何眼界？若眼我分攝四大所造淨色，是名眼界。若眼我分攝眼界四大所造，過去未來現在淨色，是名眼界。云何眼界？若眼我分攝，已見色今見當見不定；若眼我分攝，色光已來今來當來不定，是名眼界。云何眼界？若眼我分攝，眼已對色今對當對不定；若眼我分攝，色已對眼今對當對不定，是名眼界。若眼無礙，是眼是眼入是眼根是眼界、是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫、是目是入我分、是此岸、是內入眼見色，是名眼界。耳界、鼻界、舌界、身界亦如是。云何色界？色入是名色界。云何色界？若色隨行色相，是名色界。云何色界？若色可見有對、眼識所知，是名色界。云何色界？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知青黃赤白紫黑、麁細長短方圓、水陸光影烟雲塵霧氣明闇，及餘外色眼識所知，是名色界。云何聲界？聲入是名聲界。云何聲界？若色不可見有對、耳識所知，是名聲界。云何聲界？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知唄聲大鼓聲小鼓聲、箏聲箜篌聲銅鈸聲、舞聲歌聲伎樂聲哭聲、男聲女聲、人聲非人聲、眾生聲非眾生聲、去聲來聲相觸聲、風聲雨聲水聲諸大相觸聲，及餘外聲耳識所知，是名聲界。云何香界？若香入是名香界。云何香界？若色不可見有對、鼻識所知，是名香界。云何香界？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界。云何味界？若味入是名味界。云何味界？若色不可見有對、舌識所知，是名味界。云何味界？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知若甜酢苦辛醎淡若水若汁，及餘外味舌識所知，是名味界。云何觸界？若觸入是名觸界。云何觸界？若色不可見有對、身識所知，是名觸界。云何觸界？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知，是名觸界。云何眼識界？若識是眼根生色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根
問曰：幾界？答曰：十八界。云何十八界？眼界耳界鼻界舌界身界、色界聲界香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界法界。云何眼界？眼根是名眼界。云何眼界？眼入是名眼界。云何眼界？若眼我分攝四大所造淨色，是名眼界。若眼我分攝眼界四大所造，過去未來現在淨色，是名眼界。云何眼界？若眼我分攝，已見色今見當見不定；若眼我分攝，色光已來今來當來不定，是名眼界。云何眼界？若眼我分攝，眼已對色今對當對不定；若眼我分攝，色已對眼今對當對不定，是名眼界。若眼無礙，是眼是眼入是眼根是眼界、是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫、是目是入我分、是此岸、是內入眼見色，是名眼界。耳界、鼻界、舌界、身界亦如是。云何色界？色入是名色界。云何色界？若色隨行色相，是名色界。云何色界？若色可見有對、眼識所知，是名色界。云何色界？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知青黃赤白紫黑、麁細長短方圓、水陸光影烟雲塵霧氣明闇，及餘外色眼識所知，是名色界。云何聲界？聲入是名聲界。云何聲界？若色不可見有對、耳識所知，是名聲界。云何聲界？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知唄聲大鼓聲小鼓聲、箏聲箜篌聲銅鈸聲、舞聲歌聲伎樂聲哭聲、男聲女聲、人聲非人聲、眾生聲非眾生聲、去聲來聲相觸聲、風聲雨聲水聲諸大相觸聲，及餘外聲耳識所知，是名聲界。云何香界？若香入是名香界。云何香界？若色不可見有對、鼻識所知，是名香界。云何香界？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界。云何味界？若味入是名味界。云何味界？若色不可見有對、舌識所知，是名味界。云何味界？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知若甜酢苦辛醎淡若水若汁，及餘外味舌識所知，是名味界。云何觸界？若觸入是名觸界。云何觸界？若色不可見有對、身識所知，是名觸界。云何觸界？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知，是名觸界。云何眼識界？若識是眼根生色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根
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生觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法、思惟法、念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心已生今生當生不定，是名意識界。云何法界？若法入是名法界。云何法界？受陰、想陰、行陰，若色不可見無對，若無為，是名法界。云何法界？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、得果、滅盡定、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處識處不用處非想非非想處，是名法界。
生觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法、思惟法、念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似不離彼境界，及餘相似心已生今生當生不定，是名意識界。云何法界？若法入是名法界。云何法界？受陰、想陰、行陰，若色不可見無對，若無為，是名法界。云何法界？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、得果、滅盡定、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處識處不用處非想非非想處，是名法界。
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十八界，幾色、幾非色？十色，七非色，一二分或色或非色。云何十色？眼界耳界鼻界舌界身界、色界聲界香界味界觸界，是名十色。云何七非色？眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界，是名七非色。云何一二分或色或非色？法界，是名一二分或色或非色。云何法界色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界色。云何法界非色？受想乃至滅盡定，智緣盡乃至非想非非想處，是名法界非色。
十八界，幾色、幾非色？十色，七非色，一二分或色或非色。云何十色？眼界耳界鼻界舌界身界、色界聲界香界味界觸界，是名十色。云何七非色？眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界，是名七非色。云何一二分或色或非色？法界，是名一二分或色或非色。云何法界色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界色。云何法界非色？受想乃至滅盡定，智緣盡乃至非想非非想處，是名法界非色。
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十八界，幾可見、幾不可見？一可見，十七不可見。云何一可見？色界，是名一可見。云何十七不可見？除色界，餘不可見。
十八界，幾可見、幾不可見？一可見，十七不可見。云何一可見？色界，是名一可見。云何十七不可見？除色界，餘不可見。
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十八界，幾有對、幾無對？十有對，八無對。云何十有對？十色界，是名十有對。云何八無對？七識界、法界，是名八無對。
十八界，幾有對、幾無對？十有對，八無對。云何十有對？十色界，是名十有對。云何八無對？七識界、法界，是名八無對。
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十八界，幾聖、幾非聖？十五非聖，三二分或聖或非聖。云何十五非聖？十色界、五識界，是名十五非聖。云何三二分或聖或非聖？意界、意識界、法界，是名三二分或聖或非聖。云何意界非聖？若意界有漏，是名意界非聖。云何意界非聖？若意界非學非無學意界，是名意界非聖。云何意界聖？若意界無漏，是名意界聖。云何意界聖？若意界信根相應意界，是名意界聖。云何意界聖？若意界學若無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若意界，是名意界聖。意識界亦如是。云何法界非聖？若法界有漏，是名法界非聖。云何法界非聖？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏，若非聖無為，是名法界非聖。云何法界非聖？若法界若非學非無學，受想乃至無想定初四色，非聖七無為，是名法界非聖。云何法界聖？若法無漏，是名法界聖。云何法界聖？信根及信根相應心數法，若法非緣無漏，是名法界聖。云何法界聖？若法界聖，若法界學若無學。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界聖。
十八界，幾聖、幾非聖？十五非聖，三二分或聖或非聖。云何十五非聖？十色界、五識界，是名十五非聖。云何三二分或聖或非聖？意界、意識界、法界，是名三二分或聖或非聖。云何意界非聖？若意界有漏，是名意界非聖。云何意界非聖？若意界非學非無學意界，是名意界非聖。云何意界聖？若意界無漏，是名意界聖。云何意界聖？若意界信根相應意界，是名意界聖。云何意界聖？若意界學若無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若意界，是名意界聖。意識界亦如是。云何法界非聖？若法界有漏，是名法界非聖。云何法界非聖？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏，若非聖無為，是名法界非聖。云何法界非聖？若法界若非學非無學，受想乃至無想定初四色，非聖七無為，是名法界非聖。云何法界聖？若法無漏，是名法界聖。云何法界聖？信根及信根相應心數法，若法非緣無漏，是名法界聖。云何法界聖？若法界聖，若法界學若無學。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界聖。
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十八界，幾有漏、幾無漏？十五有漏，三二分或有漏或無漏。云何十五有漏？十色界、五識界，是名十五有漏。云何三二分或有漏或無漏？意界、意識界、法界，是名三二分或有漏或無漏。云何意界有漏？意界若有愛，是名意界有漏。云何意界有漏？意界若非學非無學意界，是名意界有漏。云何意界無漏？若意界無愛，是名意界無漏。云何意界無漏？若意界信根相應意界，是名意界無漏。云何意界無漏？若意界若學無學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣意界，是名意界無漏。意識界亦如是。云何法界有漏？若法界有愛，是名法界有漏。云何法界有漏？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有愛，是名法界有漏。云何法界有漏？若法界非學非無學，受想乃至無想定初四色，是名法界有漏。云何法界無漏？若法界無愛，是名法界無漏。云何法界無漏？信根及相應心數法，若法非緣無愛，是名法界無漏。云何法界無漏？若法界若學無學，若非聖無為。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智識處智不用處智非想非非想處智，是名法界無漏。有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。
十八界，幾有漏、幾無漏？十五有漏，三二分或有漏或無漏。云何十五有漏？十色界、五識界，是名十五有漏。云何三二分或有漏或無漏？意界、意識界、法界，是名三二分或有漏或無漏。云何意界有漏？意界若有愛，是名意界有漏。云何意界有漏？意界若非學非無學意界，是名意界有漏。云何意界無漏？若意界無愛，是名意界無漏。云何意界無漏？若意界信根相應意界，是名意界無漏。云何意界無漏？若意界若學無學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣意界，是名意界無漏。意識界亦如是。云何法界有漏？若法界有愛，是名法界有漏。云何法界有漏？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有愛，是名法界有漏。云何法界有漏？若法界非學非無學，受想乃至無想定初四色，是名法界有漏。云何法界無漏？若法界無愛，是名法界無漏。云何法界無漏？信根及相應心數法，若法非緣無愛，是名法界無漏。云何法界無漏？若法界若學無學，若非聖無為。學人離結使，乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智識處智不用處智非想非非想處智，是名法界無漏。有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。
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十八界，幾受、幾非受？五受，十三二分或受或非受。云何五受？眼界耳界鼻界舌界身界，是名五受。云何十三二分或受或非受？色界聲界香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界法界，是名十三二分或受或非受。云何色界受？色界若內，是名色界受。云何色界受？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色界受。云何色界非受？若色界外，是名色界非受。云何色界非受？若色界善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非受。云何聲界受？若聲界是內，是名聲界受。云何聲界受？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，受心所起集聲音句言語口教，是名聲界受。云何聲界非受？若聲界外，是名聲界非受。云何聲界非受？若聲界善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非受。云何香界受？若香界內，是名香界受。云何香界受？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香界受。云何香界非受？若香界外外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界非受。云何味界受？若味界內，是名味界受。云何味界受？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界受。云何味界非受？若味界外外味舌識所知，若甜酢苦辛醎淡外汁，及餘外味舌識所知，是名味界非受。云何觸界受？若觸界內，是名觸界受。云何觸界受？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸界受。云何觸界非受？若觸界外，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸界非受。云何眼識界受？若眼識界內，是名眼識界受。云何眼識界受？若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界，是名眼識界受。云何眼識界非受？若眼識界外眼識界，是名眼識界非受。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何意界受？若意界內，是名意界受。云何意界受？若意界業法煩惱所生報我分攝，是名意界受。云何意界非受？若意界外，是名意界非受。云何意界非受？若意界善不善若無記非我分攝意界，是名意界非受。意識界亦如是。云何法界受？若法界內，是名法界受。云何法界受？若法界業法煩惱所生報我分攝受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔
十八界，幾受、幾非受？五受，十三二分或受或非受。云何五受？眼界耳界鼻界舌界身界，是名五受。云何十三二分或受或非受？色界聲界香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界、意界意識界法界，是名十三二分或受或非受。云何色界受？色界若內，是名色界受。云何色界受？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色界受。云何色界非受？若色界外，是名色界非受。云何色界非受？若色界善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非受。云何聲界受？若聲界是內，是名聲界受。云何聲界受？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，受心所起集聲音句言語口教，是名聲界受。云何聲界非受？若聲界外，是名聲界非受。云何聲界非受？若聲界善若不善若無記非我分攝，若善心若不善心若非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非受。云何香界受？若香界內，是名香界受。云何香界受？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香界受。云何香界非受？若香界外外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界非受。云何味界受？若味界內，是名味界受。云何味界受？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界受。云何味界非受？若味界外外味舌識所知，若甜酢苦辛醎淡外汁，及餘外味舌識所知，是名味界非受。云何觸界受？若觸界內，是名觸界受。云何觸界受？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸界受。云何觸界非受？若觸界外，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸界非受。云何眼識界受？若眼識界內，是名眼識界受。云何眼識界受？若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界，是名眼識界受。云何眼識界非受？若眼識界外眼識界，是名眼識界非受。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何意界受？若意界內，是名意界受。云何意界受？若意界業法煩惱所生報我分攝，是名意界受。云何意界非受？若意界外，是名意界非受。云何意界非受？若意界善不善若無記非我分攝意界，是名意界非受。意識界亦如是。云何法界受？若法界內，是名法界受。云何法界受？若法界業法煩惱所生報我分攝受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔
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、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命、有漏身進，是名法界受。云何法界非受？若法界外，是名法界非受。云何法界非受？若法界善若不善若無記非我分攝，餘法界非受，是名法界非受。內外亦如是。
、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生、命、有漏身進，是名法界受。云何法界非受？若法界外，是名法界非受。云何法界非受？若法界善若不善若無記非我分攝，餘法界非受，是名法界非受。內外亦如是。
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十八界，幾有報、幾無報？十三無報，五二分或有報或無報。云何十三無報？八色界、五識界，是名十三無報。云何五二分或有報或無報？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或有報或無報。云何色界有報？若色界報法，是名色界有報。云何色界有報？若色界善若不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界有報。云何色界無報？若色界報、色界非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界無報。云何聲界有報？若聲界報法，是名聲界有報。云何聲界有報？若聲界善若不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界有報。云何聲界無報？若聲界報若聲界非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界無報。云何意界有報？若意界報法，是名意界有報。云何意界有報？除意界善報，餘意界善若不善意界，是名意界有報。云何意界無報？若意界報、若意界非報，非報法意界，是名意界無報。意識界亦如是。云何法界有報？若法界報法，是名法界有報。云何法界有報？除法界善報，餘法界善、若有為，若不善受想乃至煩惱使結二定一切色，是名法界有報。云何法界無報？若法界報、若法界非報，非報法，除無貪無恚無癡、煩惱使結、身口非戒無教，餘法界無報，是名法界無報。
十八界，幾有報、幾無報？十三無報，五二分或有報或無報。云何十三無報？八色界、五識界，是名十三無報。云何五二分或有報或無報？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或有報或無報。云何色界有報？若色界報法，是名色界有報。云何色界有報？若色界善若不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界有報。云何色界無報？若色界報、色界非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界無報。云何聲界有報？若聲界報法，是名聲界有報。云何聲界有報？若聲界善若不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界有報。云何聲界無報？若聲界報若聲界非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界無報。云何意界有報？若意界報法，是名意界有報。云何意界有報？除意界善報，餘意界善若不善意界，是名意界有報。云何意界無報？若意界報、若意界非報，非報法意界，是名意界無報。意識界亦如是。云何法界有報？若法界報法，是名法界有報。云何法界有報？除法界善報，餘法界善、若有為，若不善受想乃至煩惱使結二定一切色，是名法界有報。云何法界無報？若法界報、若法界非報，非報法，除無貪無恚無癡、煩惱使結、身口非戒無教，餘法界無報，是名法界無報。
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十八界，幾心、幾非心？七心，十一非心。云何七心？七識界，是名七心。云何十一非心？十色界、法界，是名十一非心。
十八界，幾心、幾非心？七心，十一非心。云何七心？七識界，是名七心。云何十一非心？十色界、法界，是名十一非心。
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十八界，幾心相應、幾非心相應？十非心相應，七不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何十非心相應？十色界，是名十非心相應。云何七不說心相應非心相應？七識界，是名七不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？法界，是名一二分或心相應或非心相應。云何法界心相應？若法界心數受想乃至煩惱使，是名法界心相應。云何法界非心相應？若法界若非心生，乃至非想非非想處智，是名法界非心相應。
十八界，幾心相應、幾非心相應？十非心相應，七不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何十非心相應？十色界，是名十非心相應。云何七不說心相應非心相應？七識界，是名七不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？法界，是名一二分或心相應或非心相應。云何法界心相應？若法界心數受想乃至煩惱使，是名法界心相應。云何法界非心相應？若法界若非心生，乃至非想非非想處智，是名法界非心相應。
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十八界，幾心數、幾非心數？十七非心數，一二分或心數或非心數。云何十七非心數？十色界、七識界，是名十七非心數。云何一二分或心數或非心數？法界，是名一二分或心數或非心數。云何法界心數？若法界有緣受想乃至煩惱使，是名法界心數。云何法界非心數？若法界非緣生乃至非想非非想處智，是名法界非心數。
十八界，幾心數、幾非心數？十七非心數，一二分或心數或非心數。云何十七非心數？十色界、七識界，是名十七非心數。云何一二分或心數或非心數？法界，是名一二分或心數或非心數。云何法界心數？若法界有緣受想乃至煩惱使，是名法界心數。云何法界非心數？若法界非緣生乃至非想非非想處智，是名法界非心數。
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十八界，幾有緣、幾無緣？七有緣，十無緣，一二分或有緣或無緣。云何七有緣？七識界，是名七有緣。云何十無緣？十色界，是名十無緣。云何一二分或有緣或無緣？法界，是名一二分或有緣或無緣。云何法界有緣？若法界心數受想乃至煩惱使，是名法界有緣。云何法界無緣？若法界非心數生，乃至非想非非想處智，是名法界無緣。
十八界，幾有緣、幾無緣？七有緣，十無緣，一二分或有緣或無緣。云何七有緣？七識界，是名七有緣。云何十無緣？十色界，是名十無緣。云何一二分或有緣或無緣？法界，是名一二分或有緣或無緣。云何法界有緣？若法界心數受想乃至煩惱使，是名法界有緣。云何法界無緣？若法界非心數生，乃至非想非非想處智，是名法界無緣。
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十八界，幾共心、幾不共心？十七不共心，一二分或共心或不共心。云何十七不共心？十色界、七識界，是名十七不共心。云何一二分或共心或不共心？法界，是名一二分或共心或不共心。云何法界共心？若法界隨心轉，共心生共住共滅，受想乃至煩惱使、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界共心。云何法界不共心？若法界不隨心轉，不共心生不共住不共滅，生乃至非想非非想處智，是名法界不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。
十八界，幾共心、幾不共心？十七不共心，一二分或共心或不共心。云何十七不共心？十色界、七識界，是名十七不共心。云何一二分或共心或不共心？法界，是名一二分或共心或不共心。云何法界共心？若法界隨心轉，共心生共住共滅，受想乃至煩惱使、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界共心。云何法界不共心？若法界不隨心轉，不共心生不共住不共滅，生乃至非想非非想處智，是名法界不共心。隨心轉不隨心轉亦如是。
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十八界，幾業、幾非業？十五非業，三二分或業或非業。云何十五非業？八色界、七識界，是名十五非業。云何三二分或業或非業？色界、聲界、法界，是名三二分或業或非業。云何色界業？若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，是名色界業。云何色界非業？身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若外色眼識所知，是名色界非業。云何聲界業？若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，是名聲界業。云何聲界非業？身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若外聲耳識所知，是名聲界非業。云何法界業？思、身口非戒非教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名法界業。云何法界非業？除思、身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，餘法界非業，是名法界非業。
十八界，幾業、幾非業？十五非業，三二分或業或非業。云何十五非業？八色界、七識界，是名十五非業。云何三二分或業或非業？色界、聲界、法界，是名三二分或業或非業。云何色界業？若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，是名色界業。云何色界非業？身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若外色眼識所知，是名色界非業。云何聲界業？若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，是名聲界業。云何聲界非業？身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若外聲耳識所知，是名聲界非業。云何法界業？思、身口非戒非教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名法界業。云何法界非業？除思、身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，餘法界非業，是名法界非業。
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十八界，幾業相應、幾非業相應？七業相應，十非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何七業相應？七識界，是名七業相應。云何十非業相應？十色界，是名十非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？法界，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何法界業相應？若法界思相應，除思，餘受想乃至煩惱使，是名法界業相應。云何法界非業相應？若法界非思相應生乃至非想非非想處智，是名法界非業相應。云何法界不說業相應非業相應？思，是名法界不說業相應非業相應。
十八界，幾業相應、幾非業相應？七業相應，十非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何七業相應？七識界，是名七業相應。云何十非業相應？十色界，是名十非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？法界，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何法界業相應？若法界思相應，除思，餘受想乃至煩惱使，是名法界業相應。云何法界非業相應？若法界非思相應生乃至非想非非想處智，是名法界非業相應。云何法界不說業相應非業相應？思，是名法界不說業相應非業相應。
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十八界，幾共業、幾非共業？七共業，十不共業，一二分或共業或不共業。云何七共業？七識界，是名七共業。云何十不共業？十色界，是名十不共業。云何一二分或共業或不共業？法界，是名一二分或共業或不共業。云何法界共業？若法界隨業轉，共業生共住共滅，受想定心思觸乃至煩惱使、二定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界共業。云何法界不共業？若法界不隨業轉，不共業生不共住不共滅，不定心思生老死命結得果、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、九無為，是名法界不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。
十八界，幾共業、幾非共業？七共業，十不共業，一二分或共業或不共業。云何七共業？七識界，是名七共業。云何十不共業？十色界，是名十不共業。云何一二分或共業或不共業？法界，是名一二分或共業或不共業。云何法界共業？若法界隨業轉，共業生共住共滅，受想定心思觸乃至煩惱使、二定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界共業。云何法界不共業？若法界不隨業轉，不共業生不共住不共滅，不定心思生老死命結得果、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、九無為，是名法界不共業。隨業轉不隨業轉亦如是。
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十八界，幾因、幾非因？七因，七非因，四二分或因或非因。云何七因？七識界，是名七因。云何七非因？眼界耳界鼻界舌界身界、香界味界，是名七非因。云何四二分或因或非因？色界、聲界、觸界、法界，是名四二分或因或非因。云何色界因？若色界報法，是名色界因。云何色界因？若色界若善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界因。云何色界非因？若色界報、若色界非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非因。云何聲界因？若聲界報法，是名聲界因。云何聲界因？若聲界善不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界因。云何聲界非因？若聲界報、若聲界非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非因。云何觸界因？四大，地大水大火大風大，是名觸界因。云何觸界非因？除四大，餘觸界所攝法，是名觸界非因。云何法界因？若法界緣、若法界非緣有報，除得果，餘法界非緣若報，受想乃至煩惱使結、二定、一切色，是名法界因。云何法界非因？若非緣無報不共業生老死、命、得果、有漏身進、九無為，是名法界非因。
十八界，幾因、幾非因？七因，七非因，四二分或因或非因。云何七因？七識界，是名七因。云何七非因？眼界耳界鼻界舌界身界、香界味界，是名七非因。云何四二分或因或非因？色界、聲界、觸界、法界，是名四二分或因或非因。云何色界因？若色界報法，是名色界因。云何色界因？若色界若善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界因。云何色界非因？若色界報、若色界非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非因。云何聲界因？若聲界報法，是名聲界因。云何聲界因？若聲界善不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界因。云何聲界非因？若聲界報、若聲界非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非因。云何觸界因？四大，地大水大火大風大，是名觸界因。云何觸界非因？除四大，餘觸界所攝法，是名觸界非因。云何法界因？若法界緣、若法界非緣有報，除得果，餘法界非緣若報，受想乃至煩惱使結、二定、一切色，是名法界因。云何法界非因？若非緣無報不共業生老死、命、得果、有漏身進、九無為，是名法界非因。
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十八界，幾有因、幾無因？十七有因，一二分或有因或無因。云何十七有因？十色界、七識界，是名十七有因。云何一二分或有因或無因？法界，是名一二分或有因或無因。云何法界有因？若法界有緒受想乃至正身除，是名法界有因。云何法界無因？若法界無緒智緣盡乃至非想非非想處智，是名法界無因。有緒無緒、有緣無緣、有為無為，亦如是。
十八界，幾有因、幾無因？十七有因，一二分或有因或無因。云何十七有因？十色界、七識界，是名十七有因。云何一二分或有因或無因？法界，是名一二分或有因或無因。云何法界有因？若法界有緒受想乃至正身除，是名法界有因。云何法界無因？若法界無緒智緣盡乃至非想非非想處智，是名法界無因。有緒無緒、有緣無緣、有為無為，亦如是。
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十八界，幾知、幾非知？一切知如事知見。
十八界，幾知、幾非知？一切知如事知見。
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十八界，幾可識、幾非可識？一切識意識如事識。
十八界，幾可識、幾非可識？一切識意識如事識。
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十八界，幾解、幾非解？一切解如事知見。
十八界，幾解、幾非解？一切解如事知見。
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十八界，幾了、幾非了？一切了如事知見。
十八界，幾了、幾非了？一切了如事知見。
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十八界，幾斷智知、幾非斷智知？十三非斷智知，五二分或斷智知或非斷智知。云何十三非斷智知？八色界、五識界，是名十三非斷智知。云何五二分或斷智知或非斷智知？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或斷智知或非斷智知。云何色界斷智知？若色界不善、若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界斷智知。云何色界非斷智知？若色界善、若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非斷智知。云何聲界斷智知？若聲界不善、不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界斷智知。云何聲界非斷智知？若聲界善，若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非斷智知。云何意界斷智知？若意界不善意界，是名意界斷智知。云何意界非斷智知？若意界善若無記意界，是名意界非斷智知。意識界亦如是。云何法界斷智知？若法界不善受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界斷智知。云何法界非斷智知？若法界善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界非斷智知。斷非斷亦如是。
十八界，幾斷智知、幾非斷智知？十三非斷智知，五二分或斷智知或非斷智知。云何十三非斷智知？八色界、五識界，是名十三非斷智知。云何五二分或斷智知或非斷智知？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或斷智知或非斷智知。云何色界斷智知？若色界不善、若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界斷智知。云何色界非斷智知？若色界善、若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非斷智知。云何聲界斷智知？若聲界不善、不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界斷智知。云何聲界非斷智知？若聲界善，若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非斷智知。云何意界斷智知？若意界不善意界，是名意界斷智知。云何意界非斷智知？若意界善若無記意界，是名意界非斷智知。意識界亦如是。云何法界斷智知？若法界不善受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界斷智知。云何法界非斷智知？若法界善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界非斷智知。斷非斷亦如是。
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十八界，幾修、幾非修？十三非修，五二分或修或非修。云何十三非修？八色界、五識界，是名十三非修。云何五二分或修或非修？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或修或非修。云何色界修？若色界善，若善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界修。云何色界非修？若色界不善，若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非修。云何聲界修？若聲界善，若善心所起集聲音句言語口教，是名聲界修。云何聲界非修？若聲界不善，若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非修。云何意界修？若意界善意界，是名意界修。云何意界非修？若意界不善若無記意界，是名意界非修。意識界亦如是。云何法界修？若法界善受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界修。云何法界非修？法界不善，若無記受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身進、非聖七無為，是名法界非修。
十八界，幾修、幾非修？十三非修，五二分或修或非修。云何十三非修？八色界、五識界，是名十三非修。云何五二分或修或非修？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五二分或修或非修。云何色界修？若色界善，若善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界修。云何色界非修？若色界不善，若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非修。云何聲界修？若聲界善，若善心所起集聲音句言語口教，是名聲界修。云何聲界非修？若聲界不善，若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非修。云何意界修？若意界善意界，是名意界修。云何意界非修？若意界不善若無記意界，是名意界非修。意識界亦如是。云何法界修？若法界善受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界修。云何法界非修？法界不善，若無記受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身進、非聖七無為，是名法界非修。
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十八界，幾證、幾非證？一切證如事知見。
十八界，幾證、幾非證？一切證如事知見。
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十八界，幾善、幾非善、幾無記？十三無記，五三分或善或不善或無記。云何十三無記？八色界、五識界，是名十三無記。云何五三分或善或不善或無記？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或善或不善或無記。云何色界善？若色界修善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界善。云何色界不善？若色界斷不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界不善。云何色界無記？若色界受、若色界非報非報法，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界無記。云何聲界善？若聲界修善心所起集聲音句言語口教，是名聲界善。云何聲界不善？若聲界斷不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界不善。云何聲界無記？若聲界受、若聲界非報非報法，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界無記。云何意界善？若意界修，是名意界善。云何意界不善？若意界斷意界，是名意界不善。云何意界無記？若意界受、若意界非報非報法意界，是名意界無記。意識界亦如是。云何法界善？若法界修受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界善。云何法界不善？若法界斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界不善。云何法界無記？若法界受非報非報法、非聖無為，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命、有漏身進、非聖七無為，是名法界無記。
十八界，幾善、幾非善、幾無記？十三無記，五三分或善或不善或無記。云何十三無記？八色界、五識界，是名十三無記。云何五三分或善或不善或無記？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或善或不善或無記。云何色界善？若色界修善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界善。云何色界不善？若色界斷不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界不善。云何色界無記？若色界受、若色界非報非報法，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界無記。云何聲界善？若聲界修善心所起集聲音句言語口教，是名聲界善。云何聲界不善？若聲界斷不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界不善。云何聲界無記？若聲界受、若聲界非報非報法，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界無記。云何意界善？若意界修，是名意界善。云何意界不善？若意界斷意界，是名意界不善。云何意界無記？若意界受、若意界非報非報法意界，是名意界無記。意識界亦如是。云何法界善？若法界修受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界善。云何法界不善？若法界斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界不善。云何法界無記？若法界受非報非報法、非聖無為，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命、有漏身進、非聖七無為，是名法界無記。
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十八界，幾學、幾無學、幾非學非無學？十五非學非無學，三三分或學或無學或非學非無學。云何十五非學非無學？十色界、五識界，是名十五非學非無學。云何三三分或學或無學或非學非無學？意界、意識界、法界，是名三三分或學或無學或非學非無學。云何意界學？若意界聖非無學，是名意界學。云何意界學？若意界學信根相應意界，是名意界學。云何意界學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣意界，是名意界學。云何意界無學？若意界聖非學，是名意界無學。云何意界無學？若意界無學信根相應意界，是名意界無學。云何意界無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣意界，是名意界無學。云何意界非學非無學？若意界非聖意界，是名意界非學非無學。意識界亦如是。云何法界學？若法界聖非無學，是名法界學。云何法界學？學信根及相應心數法，若法界緣無漏非無學，是名法界學。云何法界學？學人離結使，聖心入聖道，乃至即得阿那含果。若實人若趣，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界學。云何法界無學？若法界聖非學，是名法界無學。云何法界無學？無學信根及相應心數法，若法界非緣無漏非學，是名法界無學。云何法界無學？無學人乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡，是名法界無學。云何法界非學非無學？若法界非聖受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏，若非聖無為受想定初四色，非聖七無為，是名法界非學非無學。
十八界，幾學、幾無學、幾非學非無學？十五非學非無學，三三分或學或無學或非學非無學。云何十五非學非無學？十色界、五識界，是名十五非學非無學。云何三三分或學或無學或非學非無學？意界、意識界、法界，是名三三分或學或無學或非學非無學。云何意界學？若意界聖非無學，是名意界學。云何意界學？若意界學信根相應意界，是名意界學。云何意界學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、阿那含果。若實人若趣意界，是名意界學。云何意界無學？若意界聖非學，是名意界無學。云何意界無學？若意界無學信根相應意界，是名意界無學。云何意界無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，修道，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣意界，是名意界無學。云何意界非學非無學？若意界非聖意界，是名意界非學非無學。意識界亦如是。云何法界學？若法界聖非無學，是名法界學。云何法界學？學信根及相應心數法，若法界緣無漏非無學，是名法界學。云何法界學？學人離結使，聖心入聖道，乃至即得阿那含果。若實人若趣，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡決定，是名法界學。云何法界無學？若法界聖非學，是名法界無學。云何法界無學？無學信根及相應心數法，若法界非緣無漏非學，是名法界無學。云何法界無學？無學人乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、智緣盡，是名法界無學。云何法界非學非無學？若法界非聖受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏，若非聖無為受想定初四色，非聖七無為，是名法界非學非無學。
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十八界，幾報、幾報法、幾非報非報法？五報，八二分或報或非報非報法，五三分或報或報法或非報非報法。云何五報？眼界耳界鼻界舌界身界，是名五報。云何八二分或報或非報非報法？香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界，是名八二分或報或非報非報法。云何五三分或報或報法或非報非報法？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或報或報法或非報非報法。云何香界報？若香界受，是名香界報。云何香界報？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香界報。云何香界非報非報法？若香界外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界非報非報法。云何味界報？若味界受，是名味界報。云何味界報？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界報。云何味界非報非報法？若味界外，若外味舌識所知，若甜酢苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味界非報非報法。云何觸界報？若觸界受，是名觸界報。云何觸界報？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸界報。云何觸界非報非報法？若觸界外，若外觸身識所知，若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸界非報非報法。云何眼識界報？若眼識界受，是名眼識界報。云何眼識界報？若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界，是名眼識界報。云何眼識界非報非報法？若眼識界外眼識界，是名眼識界非報非報法。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何色界報？若色界受，是名色界報。云何色界報？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色界報。云何色界報法？若色界有報，是名色界報法。云何色界報法？若色界善若不善、若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界報法。云何色界非報非報法？若色界無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非報非報法。云何聲界報？若聲界受，是名聲界報。云何聲界報？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若受心所起集聲音句言語口教，是名聲界報。云何聲界報法？若聲界有報，是名聲界報法。云何聲界報法？若聲界善若不善、若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界報法。云何聲界非報非報法？若聲界無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非報非報法
十八界，幾報、幾報法、幾非報非報法？五報，八二分或報或非報非報法，五三分或報或報法或非報非報法。云何五報？眼界耳界鼻界舌界身界，是名五報。云何八二分或報或非報非報法？香界味界觸界、眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界，是名八二分或報或非報非報法。云何五三分或報或報法或非報非報法？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或報或報法或非報非報法。云何香界報？若香界受，是名香界報。云何香界報？若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香界報。云何香界非報非報法？若香界外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香界非報非報法。云何味界報？若味界受，是名味界報。云何味界報？若味界業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界報。云何味界非報非報法？若味界外，若外味舌識所知，若甜酢苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味界非報非報法。云何觸界報？若觸界受，是名觸界報。云何觸界報？若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸界報。云何觸界非報非報法？若觸界外，若外觸身識所知，若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸界非報非報法。云何眼識界報？若眼識界受，是名眼識界報。云何眼識界報？若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界，是名眼識界報。云何眼識界非報非報法？若眼識界外眼識界，是名眼識界非報非報法。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何色界報？若色界受，是名色界報。云何色界報？若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色界報。云何色界報法？若色界有報，是名色界報法。云何色界報法？若色界善若不善、若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色界報法。云何色界非報非報法？若色界無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非報非報法。云何聲界報？若聲界受，是名聲界報。云何聲界報？若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若受心所起集聲音句言語口教，是名聲界報。云何聲界報法？若聲界有報，是名聲界報法。云何聲界報法？若聲界善若不善、若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲界報法。云何聲界非報非報法？若聲界無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非報非報法
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。云何意界報？若意界若受、若意界善報意界，是名意界報。云何意界報法？若意界有報，是名意界報法。云何意界報法？除意界善報，餘意界善若不善意界，是名意界報法。云何意界非報非報法？意界若無記識非我分攝意界，是名意界非報非報法。意識界亦如是。云何法界報？若法界善報，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界報。云何法界報法？若法界有報，是名法界報法。云何法界報法？除法界善報，餘法界善有為，若不善受想乃至煩惱使結、二定、一切色，是名法界報法。云何法界非報非報法？若法界無記非我分攝，若聖無為、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、有漏身進、九無為，是名法界非報非報法。
。云何意界報？若意界若受、若意界善報意界，是名意界報。云何意界報法？若意界有報，是名意界報法。云何意界報法？除意界善報，餘意界善若不善意界，是名意界報法。云何意界非報非報法？意界若無記識非我分攝意界，是名意界非報非報法。意識界亦如是。云何法界報？若法界善報，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定、得果、滅盡定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命、正身進正身除，是名法界報。云何法界報法？若法界有報，是名法界報法。云何法界報法？除法界善報，餘法界善有為，若不善受想乃至煩惱使結、二定、一切色，是名法界報法。云何法界非報非報法？若法界無記非我分攝，若聖無為、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、有漏身進、九無為，是名法界非報非報法。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十八界，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？十三非見斷非思惟斷，五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十三非見斷非思惟斷？八色界、五識界，是名十三非見斷非思惟斷。云何五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何色界見斷？若色界不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色界見斷。云何色界思惟斷？若色界不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色界思惟斷。云何色界非見斷非思惟斷？若色界善若無記，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非見斷非思惟斷。云何聲界見斷？若聲界不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲界見斷。云何聲界思惟斷？若聲界不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲界思惟斷。云何聲界非見斷非思惟斷？若聲界善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非見斷非思惟斷。云何意界見斷？若意界不善非思惟斷見斷煩惱相應心意界，是名意界見斷。云何意界思惟斷？若意界不善非見斷思惟斷煩惱相應意界，是名意界思惟斷。云何意界非見斷非思惟斷？若意界善若無記意界，是名意界非見斷非思惟斷。意識界亦如是。云何法界見斷？若法界不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界見斷。云何法界思惟斷？若法界不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界思惟斷。云何法界非見斷非思惟斷？若法界善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界，是名法界非見斷非思惟斷。
十八界，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？十三非見斷非思惟斷，五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十三非見斷非思惟斷？八色界、五識界，是名十三非見斷非思惟斷。云何五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？色界、聲界、意界、意識界、法界，是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何色界見斷？若色界不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色界見斷。云何色界思惟斷？若色界不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色界思惟斷。云何色界非見斷非思惟斷？若色界善若無記，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非見斷非思惟斷。云何聲界見斷？若聲界不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲界見斷。云何聲界思惟斷？若聲界不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲界思惟斷。云何聲界非見斷非思惟斷？若聲界善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非見斷非思惟斷。云何意界見斷？若意界不善非思惟斷見斷煩惱相應心意界，是名意界見斷。云何意界思惟斷？若意界不善非見斷思惟斷煩惱相應意界，是名意界思惟斷。云何意界非見斷非思惟斷？若意界善若無記意界，是名意界非見斷非思惟斷。意識界亦如是。云何法界見斷？若法界不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界見斷。云何法界思惟斷？若法界不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界思惟斷。云何法界非見斷非思惟斷？若法界善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界，是名法界非見斷非思惟斷。
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十八界，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼界見斷因？若眼界見斷法報地獄、畜生、餓鬼眼界，是名眼界見斷因。云何眼界思惟斷因？若眼界思惟斷法報地獄、畜生、餓鬼眼界，是名眼界思惟斷因。云何眼界非見斷非思惟斷因？若眼界善法報天上人中眼界，是名眼界非見斷非思惟斷因。耳界鼻界舌界身界亦如是。云何色界見斷因？若色界見斷、若色界見斷法報身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，見斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色界見斷因。云何色界思惟斷因？若色界若思惟斷、若思惟斷法報身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，思惟所斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色界思惟斷因。云何色界非見斷非思惟斷因？若色界善、若色界善法報、若色界非報非報法身好色、端嚴、妍膚，非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非見斷非思惟斷因。云何聲界見斷因？若聲界見斷、若聲界見斷法報身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，見斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲界見斷因。云何聲界思惟斷因？若聲界思惟斷、若聲界思惟斷法報身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，思惟斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲界思惟斷因。云何聲界非見斷非思惟斷因？若聲界善法報，若聲界非報非報法身好聲、眾妙聲、軟聲，非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非見斷非思惟斷因。云何香界見斷因？若香界見斷法報身非好香、非軟香、非適意香，是名香界見斷因。云何香界思惟斷因？若香界思惟斷法報身非好香、非軟香、非適意香，是名香界思惟斷因。云何香界非見斷非思惟斷因？若香界善法報，若香界非報非報法身好香、軟香、適意香，若外香鼻識所知，是名香界非見斷非思惟斷因。云何味界見斷因？若味界見斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界見斷因。云何味界思惟斷因？若味界思惟斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界思惟斷因。云何味界非見斷非思惟斷因？若味界善法報，若味界非報非報法身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知，是名味界非見斷非思惟斷因。云何觸界見斷因？若觸界見斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸界見斷因。云何觸界思惟斷因？若觸界思惟斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸界思惟斷因。云何觸界非見斷非思惟斷因？若觸界善法報，若觸界非報非報法身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知，是名觸界非見斷非思惟斷因。云何眼識界見斷因？若眼識界見斷法報地獄、畜生、餓鬼眼識界，是名
十八界，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼界見斷因？若眼界見斷法報地獄、畜生、餓鬼眼界，是名眼界見斷因。云何眼界思惟斷因？若眼界思惟斷法報地獄、畜生、餓鬼眼界，是名眼界思惟斷因。云何眼界非見斷非思惟斷因？若眼界善法報天上人中眼界，是名眼界非見斷非思惟斷因。耳界鼻界舌界身界亦如是。云何色界見斷因？若色界見斷、若色界見斷法報身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，見斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色界見斷因。云何色界思惟斷因？若色界若思惟斷、若思惟斷法報身非好色、非端嚴、非妍膚、非嚴淨，思惟所斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色界思惟斷因。云何色界非見斷非思惟斷因？若色界善、若色界善法報、若色界非報非報法身好色、端嚴、妍膚，非見斷非思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色界非見斷非思惟斷因。云何聲界見斷因？若聲界見斷、若聲界見斷法報身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，見斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲界見斷因。云何聲界思惟斷因？若聲界思惟斷、若聲界思惟斷法報身非好聲、非眾妙聲、非軟聲，思惟斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲界思惟斷因。云何聲界非見斷非思惟斷因？若聲界善法報，若聲界非報非報法身好聲、眾妙聲、軟聲，非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲界非見斷非思惟斷因。云何香界見斷因？若香界見斷法報身非好香、非軟香、非適意香，是名香界見斷因。云何香界思惟斷因？若香界思惟斷法報身非好香、非軟香、非適意香，是名香界思惟斷因。云何香界非見斷非思惟斷因？若香界善法報，若香界非報非報法身好香、軟香、適意香，若外香鼻識所知，是名香界非見斷非思惟斷因。云何味界見斷因？若味界見斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界見斷因。云何味界思惟斷因？若味界思惟斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味界思惟斷因。云何味界非見斷非思惟斷因？若味界善法報，若味界非報非報法身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知，是名味界非見斷非思惟斷因。云何觸界見斷因？若觸界見斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸界見斷因。云何觸界思惟斷因？若觸界思惟斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸界思惟斷因。云何觸界非見斷非思惟斷因？若觸界善法報，若觸界非報非報法身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知，是名觸界非見斷非思惟斷因。云何眼識界見斷因？若眼識界見斷法報地獄、畜生、餓鬼眼識界，是名
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眼識界見斷因。云何眼識界思惟斷因？若眼識界思惟斷法報地獄、畜生、餓鬼眼識界，是名眼識界思惟斷因。云何眼識界非見斷非思惟斷因？若眼識界善法報，若眼識界非報非報法天上人中眼識界，是名眼識界非見斷非思惟斷因。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何意界見斷因？若意界、若見斷意界、若見斷法報意界，是名意界見斷因。云何意界思惟斷因？意界、若意界思惟斷、若意界思惟斷法報，是名意界思惟斷因。云何意界非見斷非思惟斷因？若意界善、若意界善法報、若意界非報非報法意界，是名意界非見斷非思惟斷因。意識界亦如是。云何法界見斷因？若法界見斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生、命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界見斷因。云何法界思惟斷因？若法界思惟斷，法界思惟斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生、命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界思惟斷因。云何法界非見斷非思惟斷因？若法界善、若法界善法報、若法界非報非報法，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界非見斷非思惟斷因，是名法界非見斷非思惟斷因。
眼識界見斷因。云何眼識界思惟斷因？若眼識界思惟斷法報地獄、畜生、餓鬼眼識界，是名眼識界思惟斷因。云何眼識界非見斷非思惟斷因？若眼識界善法報，若眼識界非報非報法天上人中眼識界，是名眼識界非見斷非思惟斷因。耳識界、鼻識界、舌識界、身識界亦如是。云何意界見斷因？若意界、若見斷意界、若見斷法報意界，是名意界見斷因。云何意界思惟斷因？意界、若意界思惟斷、若意界思惟斷法報，是名意界思惟斷因。云何意界非見斷非思惟斷因？若意界善、若意界善法報、若意界非報非報法意界，是名意界非見斷非思惟斷因。意識界亦如是。云何法界見斷因？若法界見斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生、命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界見斷因。云何法界思惟斷因？若法界思惟斷，法界思惟斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生、命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法界思惟斷因。云何法界非見斷非思惟斷因？若法界善、若法界善法報、若法界非報非報法，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法界非見斷非思惟斷因，是名法界非見斷非思惟斷因。
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十八界，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？六欲界繫，九二分或欲界繫或色界繫，三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何六欲界繫？鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界，是名六欲界繫。云何九二分或欲界繫或色界繫？眼界耳界身界、色界聲界觸界、眼識界耳識界身識界，是名九二分或欲界繫或色界繫。云何三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？意界、意識界、法界，是名三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼界欲界繫？若眼界欲漏有漏眼界，是名眼界欲界繫。云何眼界色界繫？若眼界色漏有漏眼界，是名眼界色界繫。耳界身界亦如是。云何色界欲界繫？若色界欲漏有漏身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，欲行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知欲漏有漏，是名色界欲界繫。云何色界色界繫？若色界色漏有漏身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，色行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知色漏有漏，是名色界色界繫。云何聲界欲界繫？若聲界欲漏有漏身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，欲行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知欲漏有漏，是名聲界欲界繫。云何聲界色界繫？若聲界色漏有漏身好聲、眾妙聲、軟聲，色行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知色漏有漏，是名聲界色界繫。云何觸界欲界繫？若觸界欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知欲漏有漏，是名觸界欲界繫。云何觸界色界繫？若觸界色漏有漏身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知色漏有漏，是名觸界色界繫。云何眼識界欲界繫？若眼識界欲漏有漏眼識界，是名眼識界欲界繫。云何眼識界色界繫？若眼識界色漏有漏眼識界，是名眼識界色界繫。耳識界、身識界亦如是。云何意界欲界繫？若意界欲漏有漏意界，是名意界欲界繫。云何意界色界繫？若意界色漏有漏意界，是名意界色界繫。云何意界無色界繫？若意界無色漏有漏意界，是名意界無色界繫。云何意界不繫？若意界聖無漏意界，是名意界不繫。意識界亦如是。云何法界欲界繫？若法界欲漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名法界欲界繫。云何法界色界繫？若法界色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、有漏身口戒無
十八界，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？六欲界繫，九二分或欲界繫或色界繫，三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何六欲界繫？鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界，是名六欲界繫。云何九二分或欲界繫或色界繫？眼界耳界身界、色界聲界觸界、眼識界耳識界身識界，是名九二分或欲界繫或色界繫。云何三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？意界、意識界、法界，是名三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼界欲界繫？若眼界欲漏有漏眼界，是名眼界欲界繫。云何眼界色界繫？若眼界色漏有漏眼界，是名眼界色界繫。耳界身界亦如是。云何色界欲界繫？若色界欲漏有漏身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，欲行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知欲漏有漏，是名色界欲界繫。云何色界色界繫？若色界色漏有漏身好色、端嚴、妍膚、嚴淨，色行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知色漏有漏，是名色界色界繫。云何聲界欲界繫？若聲界欲漏有漏身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，欲行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知欲漏有漏，是名聲界欲界繫。云何聲界色界繫？若聲界色漏有漏身好聲、眾妙聲、軟聲，色行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知色漏有漏，是名聲界色界繫。云何觸界欲界繫？若觸界欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知欲漏有漏，是名觸界欲界繫。云何觸界色界繫？若觸界色漏有漏身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知色漏有漏，是名觸界色界繫。云何眼識界欲界繫？若眼識界欲漏有漏眼識界，是名眼識界欲界繫。云何眼識界色界繫？若眼識界色漏有漏眼識界，是名眼識界色界繫。耳識界、身識界亦如是。云何意界欲界繫？若意界欲漏有漏意界，是名意界欲界繫。云何意界色界繫？若意界色漏有漏意界，是名意界色界繫。云何意界無色界繫？若意界無色漏有漏意界，是名意界無色界繫。云何意界不繫？若意界聖無漏意界，是名意界不繫。意識界亦如是。云何法界欲界繫？若法界欲漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名法界欲界繫。云何法界色界繫？若法界色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、有漏身口戒無
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教、有漏身進有漏身除、是名法界色界繫。云何法界無色界繫？若法界無色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法界無色界繫。云何法界不繫？若法界聖無漏無為受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、九無為，是名法界不繫。
教、有漏身進有漏身除、是名法界色界繫。云何法界無色界繫？若法界無色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法界無色界繫。云何法界不繫？若法界聖無漏無為受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、九無為，是名法界不繫。
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十八界，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？十七三分或過去或未來或現在，一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何十七三分或過去或未來或現在？眼界乃至意識界，是名十七三分或過去或未來或現在。云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在？法界，是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何眼界過去？若眼界生已滅眼界，是名眼界過去。云何眼界未來？若眼界未生未出眼界，是名眼界未來。云何眼界現在？若眼界生未滅眼界，是名眼界現在。乃至意識界亦如是。云何法界過去？若法界生已滅受想乃至正身除，是名法界過去。云何法界未來？若法界未生未出受想乃至正身除，是名法界未來。云何法界現在？若法界生未滅受想乃至正身除，是名法界現在。云何法界非過去非未來非現在？若法界無為智緣盡，乃至非有想非非想處智，是名法界非過去非未來非現在。
十八界，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？十七三分或過去或未來或現在，一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何十七三分或過去或未來或現在？眼界乃至意識界，是名十七三分或過去或未來或現在。云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在？法界，是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何眼界過去？若眼界生已滅眼界，是名眼界過去。云何眼界未來？若眼界未生未出眼界，是名眼界未來。云何眼界現在？若眼界生未滅眼界，是名眼界現在。乃至意識界亦如是。云何法界過去？若法界生已滅受想乃至正身除，是名法界過去。云何法界未來？若法界未生未出受想乃至正身除，是名法界未來。云何法界現在？若法界生未滅受想乃至正身除，是名法界現在。云何法界非過去非未來非現在？若法界無為智緣盡，乃至非有想非非想處智，是名法界非過去非未來非現在。
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舍利弗阿毘曇論卷第二
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