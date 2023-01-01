舍利弗阿毘曇論
姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯30卷CBETA T1548大于一万字 46 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
舍利弗阿毘曇論序
舍利弗阿毘曇論序
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釋道摽撰
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阿毘曇，秦言無比法，出自八音亞聖所述，作之雖簡、成命曲備，重微曠濟、神要莫比，真祇洹之微風、反眾流之宏趣。然佛後闇昧，競執異津，或有我有法、或無我有法，乖忤純風、虧曚聖道。有舍利弗，玄哲高悟、神貫翼從，德備左面、智參照來，其人以為是非之起，大猷將隱，既曰像法，任之益滯。是以敢於佛前所聞經法，親承即集，先巡堤防，遮抑邪流，助宣法化。故其為經也，先立章以崇本，後廣演以明義之體四焉：問分也、非問分也、攝相應分也、序分也。問分者，寄言扣擊，明夫應會。非問分者，假韻默通，惟宣法相。攝相應分者，總括自他，釋非相無。序分者，遠述因緣，以彰性空。性空彰則反迷至矣，非相無則相興用矣，法相宣則邪觀息矣，應會明則極無遺矣。四體圓足、二諦義備，故稱無比法也。此經於先出阿毘曇，雖文言融通而旨各異制，又載自空以明宗極，故能取貴於當時而垂軌於千載，明典振於遠維，四眾率爾同仰。是使殉有者袪妄見之惑，向化者起即隆之勳。迢迢焉，故冥宗之遺緒也。亹亹焉，故歸輪之所契也。
阿毘曇，秦言無比法，出自八音亞聖所述，作之雖簡、成命曲備，重微曠濟、神要莫比，真祇洹之微風、反眾流之宏趣。然佛後闇昧，競執異津，或有我有法、或無我有法，乖忤純風、虧曚聖道。有舍利弗，玄哲高悟、神貫翼從，德備左面、智參照來，其人以為是非之起，大猷將隱，既曰像法，任之益滯。是以敢於佛前所聞經法，親承即集，先巡堤防，遮抑邪流，助宣法化。故其為經也，先立章以崇本，後廣演以明義之體四焉：問分也、非問分也、攝相應分也、序分也。問分者，寄言扣擊，明夫應會。非問分者，假韻默通，惟宣法相。攝相應分者，總括自他，釋非相無。序分者，遠述因緣，以彰性空。性空彰則反迷至矣，非相無則相興用矣，法相宣則邪觀息矣，應會明則極無遺矣。四體圓足、二諦義備，故稱無比法也。此經於先出阿毘曇，雖文言融通而旨各異制，又載自空以明宗極，故能取貴於當時而垂軌於千載，明典振於遠維，四眾率爾同仰。是使殉有者袪妄見之惑，向化者起即隆之勳。迢迢焉，故冥宗之遺緒也。亹亹焉，故歸輪之所契也。
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此經標明曩代、靈液西畛，純教彌於閬風、玄門扇於東嶺。唯秦天王，冲資叡聖，冥根樹於既往，實相結於皇極，王德應符，闡揚三寶。聞茲典誥，夢想思攬，雖曰悠邈，感之愈勤。會天竺沙門曇摩耶舍、曇摩掘多等義學來遊秦土，既契宿心，相與辯明經理，起清言於名教之域、散眾微於自無之境，超超然誠韻外之致，愔愔然覆美稱之實，於是詔令傳譯。然承華天哲、道嗣聖躬，玄味遠流、妙度淵極，持體明旨，遂讚其事。經師本雖闇誦，誠宜謹備。以秦弘始九年命書梵文，至十年尋應令出。但以經趣微遠，非徒開言所契。苟彼此不相領悟，直委之譯人者，恐津梁之要未盡於善。停至十六年，經師漸閑秦語，令自宣譯。皇儲親管理味言意兼了，復所向盡，然後筆受，即復內呈。上討其煩重，領其指歸，故令文之者修飾、義之者綴潤，并挍至十七年訖。若乃文外之功、勝契之妙，誠非所階，未之能詳。並求之眾經、考之諸論，新異之美自宣之於文。惟法住之實如有表裏，然原其大體有無兼用，微文淵富、義旨顯灼，斯誠有部之永塗、大乘之靡趣，先達之所宗、後進之可仰。標以近質，綜不及遠，情未能已，猥參斯典，悕感之誠，脫復微序。庶望賢哲，以恕其鄙。
此經標明曩代、靈液西畛，純教彌於閬風、玄門扇於東嶺。唯秦天王，冲資叡聖，冥根樹於既往，實相結於皇極，王德應符，闡揚三寶。聞茲典誥，夢想思攬，雖曰悠邈，感之愈勤。會天竺沙門曇摩耶舍、曇摩掘多等義學來遊秦土，既契宿心，相與辯明經理，起清言於名教之域、散眾微於自無之境，超超然誠韻外之致，愔愔然覆美稱之實，於是詔令傳譯。然承華天哲、道嗣聖躬，玄味遠流、妙度淵極，持體明旨，遂讚其事。經師本雖闇誦，誠宜謹備。以秦弘始九年命書梵文，至十年尋應令出。但以經趣微遠，非徒開言所契。苟彼此不相領悟，直委之譯人者，恐津梁之要未盡於善。停至十六年，經師漸閑秦語，令自宣譯。皇儲親管理味言意兼了，復所向盡，然後筆受，即復內呈。上討其煩重，領其指歸，故令文之者修飾、義之者綴潤，并挍至十七年訖。若乃文外之功、勝契之妙，誠非所階，未之能詳。並求之眾經、考之諸論，新異之美自宣之於文。惟法住之實如有表裏，然原其大體有無兼用，微文淵富、義旨顯灼，斯誠有部之永塗、大乘之靡趣，先達之所宗、後進之可仰。標以近質，綜不及遠，情未能已，猥參斯典，悕感之誠，脫復微序。庶望賢哲，以恕其鄙。
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舍利弗阿毘曇論卷第一
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姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯
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問分入品第一
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問曰：幾入？答曰：十二。何等十二？內六入、外六入。何等內六入？眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，是名內六入。何等外六入？色入、聲入、香入、味入、觸入、法入，是名外六入。如是內六入、外六入，是名十二入。云何眼入？眼根是名眼入。云何眼入？眼界是名眼入。云何眼入？若眼我分攝去來現在四大所造淨色，是名眼入。云何眼入？若眼我分攝過去未來現在淨色，是名眼入。云何眼入？我分攝已見色今見色當見色不定、若眼我分攝色光已來今來當來不定，是名眼入。云何眼入？若眼我分攝色已對眼今對當對不定、若眼無礙，是眼入、是眼根、是眼界、是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫、是目、是入我分、是此岸、是內入。眼見色是名眼入，耳鼻舌身入亦如是。云何意入？意根是名意入。云何意入？識陰是名意入。云何意入？心意識六識身七識界是名意入。云何意入？若識過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近，是名意入。云何六識身？眼識身、耳鼻舌身、意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以此四緣生識，已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身？緣意、緣法、緣思惟，以此三緣識已生今生當生不定，是名意識身。是名六識身。云何七識界？眼識界、耳鼻舌身識界、意界意識界。云何眼識界？若識眼根生色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根主觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似，不離彼境界及餘相似心，已生今生當生不定，是名意識界。是名七識界。云何過去識？若識已滅是名過去識。云何未來識？若識未生未出是名未來識。云何現在識？若心生未滅是名現在識。云何內識？若識受，是名內識。云何外識？若識不受，是名外識。云何麁識？若識欲界繫，是名麁識。云何細識？若識色界繫、無色界繫不繫，是名細識。云何卑識？若識不善不善法報，若識非報非報法不適意，是名卑識。云何勝識？若識善善法報，若識非報非報法適意，是名勝識。云何遠識？若諸識相遠極相遠、不近不近邊，是名遠識。云何近識？若諸識相近極相近近邊，是名近識。
問曰：幾入？答曰：十二。何等十二？內六入、外六入。何等內六入？眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，是名內六入。何等外六入？色入、聲入、香入、味入、觸入、法入，是名外六入。如是內六入、外六入，是名十二入。云何眼入？眼根是名眼入。云何眼入？眼界是名眼入。云何眼入？若眼我分攝去來現在四大所造淨色，是名眼入。云何眼入？若眼我分攝過去未來現在淨色，是名眼入。云何眼入？我分攝已見色今見色當見色不定、若眼我分攝色光已來今來當來不定，是名眼入。云何眼入？若眼我分攝色已對眼今對當對不定、若眼無礙，是眼入、是眼根、是眼界、是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫、是目、是入我分、是此岸、是內入。眼見色是名眼入，耳鼻舌身入亦如是。云何意入？意根是名意入。云何意入？識陰是名意入。云何意入？心意識六識身七識界是名意入。云何意入？若識過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近，是名意入。云何六識身？眼識身、耳鼻舌身、意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以此四緣生識，已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身？緣意、緣法、緣思惟，以此三緣識已生今生當生不定，是名意識身。是名六識身。云何七識界？眼識界、耳鼻舌身識界、意界意識界。云何眼識界？若識眼根生色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根主觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似，不離彼境界及餘相似心，已生今生當生不定，是名意識界。是名七識界。云何過去識？若識已滅是名過去識。云何未來識？若識未生未出是名未來識。云何現在識？若心生未滅是名現在識。云何內識？若識受，是名內識。云何外識？若識不受，是名外識。云何麁識？若識欲界繫，是名麁識。云何細識？若識色界繫、無色界繫不繫，是名細識。云何卑識？若識不善不善法報，若識非報非報法不適意，是名卑識。云何勝識？若識善善法報，若識非報非報法適意，是名勝識。云何遠識？若諸識相遠極相遠、不近不近邊，是名遠識。云何近識？若諸識相近極相近近邊，是名近識。
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云何色入？色界是名色入。云何色入？隨行色相是名色入。云何色入？若色可見有對、眼識所知，是名色入。云何色入？若色入業法煩惱所生報，我分攝身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知青黃赤白黑紫、麁細長短方圓、水陸光影煙雲塵霧氣明闇等，及餘外色眼識所知，是名色入。云何聲入？聲界是名聲入。云何聲入？若色不可見有對、耳識所知，是名聲入。云何聲入？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知貝聲大鼓聲小鼓聲、箏聲箜篌聲銅鈸聲、舞聲歌聲伎樂聲悲聲、男聲女聲、人聲非人聲、眾生聲非眾生聲、去聲來聲、相觸聲、風聲雨聲水聲諸大相觸聲，及餘外聲耳識所知，是名聲入。云何香入？香界是名香入。云何香入？若色不可見有對、鼻識所知，是名香入。云何香入？若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，若外香鼻識所知樹根香、樹心香樹膠香樹皮香、華香葉香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入。云何味入？味界是名味入。云何味入？若色不可見有對、舌識所知，是名味入。云何味入？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知若甜酢、若苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味入。云何觸入？觸界是名觸入。云何觸入？若色不可見有對、身識所知，是名觸入。云何觸入？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸入。云何法入？法界是名法入。云何法入？受想行陰、若色不可見無對、若無為，是名法入。云何法入？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪、無恚、無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、使、生、老、死、命、結、無想定、得果、滅盡定、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智、識處智、不用處智、非想非非想處智，是名法入。
云何色入？色界是名色入。云何色入？隨行色相是名色入。云何色入？若色可見有對、眼識所知，是名色入。云何色入？若色入業法煩惱所生報，我分攝身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知青黃赤白黑紫、麁細長短方圓、水陸光影煙雲塵霧氣明闇等，及餘外色眼識所知，是名色入。云何聲入？聲界是名聲入。云何聲入？若色不可見有對、耳識所知，是名聲入。云何聲入？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知貝聲大鼓聲小鼓聲、箏聲箜篌聲銅鈸聲、舞聲歌聲伎樂聲悲聲、男聲女聲、人聲非人聲、眾生聲非眾生聲、去聲來聲、相觸聲、風聲雨聲水聲諸大相觸聲，及餘外聲耳識所知，是名聲入。云何香入？香界是名香入。云何香入？若色不可見有對、鼻識所知，是名香入。云何香入？若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，若外香鼻識所知樹根香、樹心香樹膠香樹皮香、華香葉香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入。云何味入？味界是名味入。云何味入？若色不可見有對、舌識所知，是名味入。云何味入？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知若甜酢、若苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味入。云何觸入？觸界是名觸入。云何觸入？若色不可見有對、身識所知，是名觸入。云何觸入？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸入。云何法入？法界是名法入。云何法入？受想行陰、若色不可見無對、若無為，是名法入。云何法入？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪、無恚、無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、使、生、老、死、命、結、無想定、得果、滅盡定、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智、識處智、不用處智、非想非非想處智，是名法入。
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十二入，幾色、幾非色？十色，一非色，一二分或色或非色。云何十色？眼入耳鼻舌身入、色入聲香味觸入，是名十色。云何一非色？意入，是名一非色。云何一二分或色或非色？法入，是名一二分或色或非色。云何法入色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入色。云何法入非色？受想乃至滅盡定，智緣盡乃至非想非非想處智，是名法入非色。
十二入，幾色、幾非色？十色，一非色，一二分或色或非色。云何十色？眼入耳鼻舌身入、色入聲香味觸入，是名十色。云何一非色？意入，是名一非色。云何一二分或色或非色？法入，是名一二分或色或非色。云何法入色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入色。云何法入非色？受想乃至滅盡定，智緣盡乃至非想非非想處智，是名法入非色。
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十二入，幾可見、幾不可見？一可見，十一不可見。云何一可見？色入是，名一可見。云何十一不可見？九色入、意入、法入，是名十一不可見。十二入，幾有對、幾無對？十有對，二無對。云何十有對？十色入，是名十有對。云何二無對？意入、法入，是名二無對。
十二入，幾可見、幾不可見？一可見，十一不可見。云何一可見？色入是，名一可見。云何十一不可見？九色入、意入、法入，是名十一不可見。十二入，幾有對、幾無對？十有對，二無對。云何十有對？十色入，是名十有對。云何二無對？意入、法入，是名二無對。
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十二入，幾聖、幾非聖？十非聖，二二分或聖或非聖。云何十非聖？十色入，是名十非聖。云何二二分或聖或非聖？意入、法入，是名二二分或聖或非聖。云何意入非聖？若意入有漏，是名意入非聖。云何意入非聖？若意識受陰，是名意入非聖。云何意入非聖？若意入非學非無學眼識乃至意識，是名意入非聖。云何意入聖？若意入無漏，是名意入聖。云何意入聖？若意入信根相應意界意識界，是名意入聖。云何意入聖？若意入學無學，學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅。如實觀苦集盡道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果，斯陀含果，阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證阿羅漢果。若實人、若趣、若意界、若意識界、是名意入聖。云何法入非聖？若法入有漏，是名法入非聖。云何法入非聖？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏、若非聖無為，是名法入非聖。云何法入非聖？法入非學非無學受想乃至無想定。初四色非聖，七無為，是名法入非聖。云何法入聖？若法入無漏，是名法入聖。云何法入聖？若信根、信根相應心數法，若法無緣無漏，是名法入聖。云何法入聖？若法入學無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅道，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入聖。
十二入，幾聖、幾非聖？十非聖，二二分或聖或非聖。云何十非聖？十色入，是名十非聖。云何二二分或聖或非聖？意入、法入，是名二二分或聖或非聖。云何意入非聖？若意入有漏，是名意入非聖。云何意入非聖？若意識受陰，是名意入非聖。云何意入非聖？若意入非學非無學眼識乃至意識，是名意入非聖。云何意入聖？若意入無漏，是名意入聖。云何意入聖？若意入信根相應意界意識界，是名意入聖。云何意入聖？若意入學無學，學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅。如實觀苦集盡道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果，斯陀含果，阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證阿羅漢果。若實人、若趣、若意界、若意識界、是名意入聖。云何法入非聖？若法入有漏，是名法入非聖。云何法入非聖？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏、若非聖無為，是名法入非聖。云何法入非聖？法入非學非無學受想乃至無想定。初四色非聖，七無為，是名法入非聖。云何法入聖？若法入無漏，是名法入聖。云何法入聖？若信根、信根相應心數法，若法無緣無漏，是名法入聖。云何法入聖？若法入學無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅道，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入聖。
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十二入，幾有漏、幾無漏？十有漏，二二分或有漏或無漏。云何十有漏？十色入，是名十有漏。云何二二分或有漏或無漏？意入、法入，是名二二分或有漏或無漏。云何意入有漏？若意入有愛，是名意入有漏。云何意入有漏？識受陰，是名意入有漏。云何意入有漏？意入非學非無學眼識乃至意識，是名意入有漏。云何意入無漏？若意入無愛，是名意入無漏。云何意入無漏？若意入信根相應意界意識界，是名意入無漏。云何意入無漏？若意入學若無學，學人離結使乃至即證阿羅漢果。若實人、若趣、若意界意識界，是名意入無漏。云何法入有漏？若法入有愛，是名法入有漏。云何法入有漏？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有愛，是名法入有漏。云何法入有漏？若法入非學非無學受想，乃至無想定初四色，是名法入有漏。云何法入無漏？若法入無愛，是名法入無漏。云何法入無漏？若信根、信根相應心數法，若法無緣無愛，是名法入無漏。云何法入無漏？若法入學若無學若無為，學人離結使乃至即證阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智、識處智、不用處智、非想非非想處智，是名法入無漏。有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。
十二入，幾有漏、幾無漏？十有漏，二二分或有漏或無漏。云何十有漏？十色入，是名十有漏。云何二二分或有漏或無漏？意入、法入，是名二二分或有漏或無漏。云何意入有漏？若意入有愛，是名意入有漏。云何意入有漏？識受陰，是名意入有漏。云何意入有漏？意入非學非無學眼識乃至意識，是名意入有漏。云何意入無漏？若意入無愛，是名意入無漏。云何意入無漏？若意入信根相應意界意識界，是名意入無漏。云何意入無漏？若意入學若無學，學人離結使乃至即證阿羅漢果。若實人、若趣、若意界意識界，是名意入無漏。云何法入有漏？若法入有愛，是名法入有漏。云何法入有漏？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有愛，是名法入有漏。云何法入有漏？若法入非學非無學受想，乃至無想定初四色，是名法入有漏。云何法入無漏？若法入無愛，是名法入無漏。云何法入無漏？若信根、信根相應心數法，若法無緣無愛，是名法入無漏。云何法入無漏？若法入學若無學若無為，學人離結使乃至即證阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智、識處智、不用處智、非想非非想處智，是名法入無漏。有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。
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十二入，幾受、幾非受？五受，七二分或受或非受。云何五受？眼入耳鼻舌身入，是名五受。云何七二分或受或非受？色入聲香味觸入、意入、法入，是名七二分或受或非受。云何色入受？若色入若內，是名色入受。云何色入受？若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色入受。云何色入非受？若色入外，是名色入非受。云何色入非受？色入若善不善無記非我分攝，若善心不善心、非報非報法心所起去來屈申迴轉，若外色眼識所知，是名色入非受。云何聲入受？若聲入內聲入，是名聲入受。云何聲入受？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、受心所起集聲音句語言口教，是名聲入受。云何聲入非受？若聲入外？是名聲入非受。云何聲入非受？若聲入若善不善無記非我分攝，若善心不善心非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非受。云何香入受？若香入內香入，是名香入受。云何香入受？若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香入受。云何香入非受？若香入外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入非受。云何味入受？若味入內味入，是名味入受。云何味入受？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入受。云何味入非受？若味入外，若外味舌識所知，若甜酢若苦辛若醎淡，若水若汁及餘外味舌識所知，是名味入非受。云何觸入受？若觸入內，是名觸入受。云何觸入受？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸入受。云何觸入非受？若外觸入身識所知，若冷若熱、若輕若重、若麁若細、若澁若滑、若堅若軟，及餘外觸身識所知，是名觸入非受。云何意入受？若意入內，是名意入受。云何意入受？若意入業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，是名意入受。云何意入非受？若意入外，是名意入非受。云何意入非受？若意入善不善無記非我分攝眼識乃至意識，是名意入非受。云何法入受？若法入內，是名法入受。云何法入受？若法入業法煩惱所生報我分攝，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生命、有漏身進，是名法入受。云何法入非受？若法入外，是名法入非受。云何法入非受？若法入善不善無記非我分攝，除命，餘法入非受，是名法入非受。內外亦如是。
十二入，幾受、幾非受？五受，七二分或受或非受。云何五受？眼入耳鼻舌身入，是名五受。云何七二分或受或非受？色入聲香味觸入、意入、法入，是名七二分或受或非受。云何色入受？若色入若內，是名色入受。云何色入受？若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色入受。云何色入非受？若色入外，是名色入非受。云何色入非受？色入若善不善無記非我分攝，若善心不善心、非報非報法心所起去來屈申迴轉，若外色眼識所知，是名色入非受。云何聲入受？若聲入內聲入，是名聲入受。云何聲入受？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、受心所起集聲音句語言口教，是名聲入受。云何聲入非受？若聲入外？是名聲入非受。云何聲入非受？若聲入若善不善無記非我分攝，若善心不善心非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非受。云何香入受？若香入內香入，是名香入受。云何香入受？若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香入受。云何香入非受？若香入外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入非受。云何味入受？若味入內味入，是名味入受。云何味入受？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入受。云何味入非受？若味入外，若外味舌識所知，若甜酢若苦辛若醎淡，若水若汁及餘外味舌識所知，是名味入非受。云何觸入受？若觸入內，是名觸入受。云何觸入受？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸入受。云何觸入非受？若外觸入身識所知，若冷若熱、若輕若重、若麁若細、若澁若滑、若堅若軟，及餘外觸身識所知，是名觸入非受。云何意入受？若意入內，是名意入受。云何意入受？若意入業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，是名意入受。云何意入非受？若意入外，是名意入非受。云何意入非受？若意入善不善無記非我分攝眼識乃至意識，是名意入非受。云何法入受？若法入內，是名法入受。云何法入受？若法入業法煩惱所生報我分攝，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生命、有漏身進，是名法入受。云何法入非受？若法入外，是名法入非受。云何法入非受？若法入善不善無記非我分攝，除命，餘法入非受，是名法入非受。內外亦如是。
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十二入，幾有報、幾無報？八無報，四二分或有報或無報。云何八無報？眼入耳鼻舌身入、香入味入觸入，是名八無報。云何四二分或有報或無報？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或有報或無報。云何色入有報？若色入報法，是名色入有報。云何色入有報？若色入善不善心，善不善心所起去來屈申迴轉，是名色入有報。云何色入無報？若色入報、若色入非報，非報法身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨、無記心所起去來屈申迴轉，若外色眼識所知，是名色入無報。云何聲入有報？若聲入報法，是名聲入有報。云何聲入有報？聲入若善若不善，善心不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入有報。云何聲入無報？若聲入報？若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、若無記心所起集聲音句言語口教、若外聲耳識所知，是名聲入無報。云何意入有報？若意入報法，是名意入有報。云何意入有報？除意入善報，餘意入善不善意界意識界，是名意入有報。云何意入無報？若意入報、若意入非報，非報法眼識乃至意識，是名意入無報。云何法入有報？若法入報法，是名法入有報。云何法入有報？除法入善報，餘法入善有為，若不善受想乃至煩惱、使、結，二定法入一切色，是名法入有報。云何法入無報？若法入報法、入非報，非報法除無貪、無恚、無癡、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入無報。
十二入，幾有報、幾無報？八無報，四二分或有報或無報。云何八無報？眼入耳鼻舌身入、香入味入觸入，是名八無報。云何四二分或有報或無報？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或有報或無報。云何色入有報？若色入報法，是名色入有報。云何色入有報？若色入善不善心，善不善心所起去來屈申迴轉，是名色入有報。云何色入無報？若色入報、若色入非報，非報法身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨、無記心所起去來屈申迴轉，若外色眼識所知，是名色入無報。云何聲入有報？若聲入報法，是名聲入有報。云何聲入有報？聲入若善若不善，善心不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入有報。云何聲入無報？若聲入報？若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、若無記心所起集聲音句言語口教、若外聲耳識所知，是名聲入無報。云何意入有報？若意入報法，是名意入有報。云何意入有報？除意入善報，餘意入善不善意界意識界，是名意入有報。云何意入無報？若意入報、若意入非報，非報法眼識乃至意識，是名意入無報。云何法入有報？若法入報法，是名法入有報。云何法入有報？除法入善報，餘法入善有為，若不善受想乃至煩惱、使、結，二定法入一切色，是名法入有報。云何法入無報？若法入報法、入非報，非報法除無貪、無恚、無癡、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入無報。
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十二入，幾心、幾非心？一心，十一非心。云何一心？意入，是名一心。云何十一非心？除意入，餘非心，是名十一非心。
十二入，幾心、幾非心？一心，十一非心。云何一心？意入，是名一心。云何十一非心？除意入，餘非心，是名十一非心。
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十二入，幾心相應、幾非心相應？十非心相應，一不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何十非心相應？十色入，是名十非心相應。云何一不說心相應非心相應？意入，是名一不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？法入，是名一二分或心相應或非心相應。云何法入心相應？若法入心數受想乃至煩惱使，是名法入心相應。云何法入非心相應？若法入非心所生，乃至非想非非想處智，是名法入非心相應。
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十二入，幾心數、幾非心數？十一非心數，一二分或心數或非心數。云何十一非心數？十色入、意入，是名十一非心數。云何一二分或心數或非心數？法入，是名一二分或心數或非心數。云何法入心數？若法入有緣受想乃至煩惱使，是名法入心數。云何法入非心數？若法入無緣生乃至非想非非想處智，是名法入非心數。
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十二入，幾緣、幾非緣？一緣，十非緣，一二分或有緣或非緣。云何一緣？意入，是名一緣。云何十無緣？十色入，是名十無緣。云何一二分或緣或非緣？法入，是名一二分或緣或非緣。云何法入緣？若法入心數受想乃至煩惱使，是名法入緣。云何法入無緣？若法入非心數生乃至非想非非想處智，是名法入無緣。
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十二入，幾共心、幾非共心？十一非共心，一二分或共心或非共心。云何十一非共心？十色入、意入，是名十一非共心。云何一二分或共心或非共心？法入，是名一二分或共心或非共心。云何法入共心？若法入隨心轉，共心生共住共滅，受想乃至煩惱使、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入共心。云何法入非共心？若法入不隨心轉，不共心生不共住不共滅生，乃至非想非非想處智，是名法入非共心。隨心轉不隨心轉亦如是。
十二入，幾共心、幾非共心？十一非共心，一二分或共心或非共心。云何十一非共心？十色入、意入，是名十一非共心。云何一二分或共心或非共心？法入，是名一二分或共心或非共心。云何法入共心？若法入隨心轉，共心生共住共滅，受想乃至煩惱使、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入共心。云何法入非共心？若法入不隨心轉，不共心生不共住不共滅生，乃至非想非非想處智，是名法入非共心。隨心轉不隨心轉亦如是。
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十二入，幾業、幾非業？九非業，三二分或業或非業。云何九非業？眼入耳入鼻入舌入身入意入、香入味入觸入，是名九非業。云何三二分或業或非業？色入、聲入、法入，是名三二分或業或非業。云何色入業？若善心不善心無記心所起去來屈申迴轉身教，是名色入業。云何色入非業？身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若外色眼識所知，是名色入非業。云何聲入業？若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教？是名聲入業。云何聲入非業？若好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、若外聲耳識所知，是名聲入非業。云何法入業？思身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名法入業。云何法入非業？除思身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，餘法入非業，是名法入非業。
十二入，幾業、幾非業？九非業，三二分或業或非業。云何九非業？眼入耳入鼻入舌入身入意入、香入味入觸入，是名九非業。云何三二分或業或非業？色入、聲入、法入，是名三二分或業或非業。云何色入業？若善心不善心無記心所起去來屈申迴轉身教，是名色入業。云何色入非業？身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若外色眼識所知，是名色入非業。云何聲入業？若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教？是名聲入業。云何聲入非業？若好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、若外聲耳識所知，是名聲入非業。云何法入業？思身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名法入業。云何法入非業？除思身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，餘法入非業，是名法入非業。
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十二入，幾業相應，幾非業相應？一業相應，十非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何一業相應？意入，是名一業相應。云何十非業相應？十色入，是名十非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？法入，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何法入業相應？若法入思相應，除思，餘受想乃至煩惱使，是名法入業相應。云何法入非業相應？若法入非思相應生，乃至非想非非想處智，是名法入非業相應。云何法入不說業相應非業相應？思，是名法入不說業相應非業相應。
十二入，幾業相應，幾非業相應？一業相應，十非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何一業相應？意入，是名一業相應。云何十非業相應？十色入，是名十非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？法入，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何法入業相應？若法入思相應，除思，餘受想乃至煩惱使，是名法入業相應。云何法入非業相應？若法入非思相應生，乃至非想非非想處智，是名法入非業相應。云何法入不說業相應非業相應？思，是名法入不說業相應非業相應。
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十二入，幾共業、幾不共業？一共業，十非共業，一二分或共業非共業。云何一共業？意入，是名一共業。云何十非共業？十色入，是名十非共業。云何一二分或共業或非共業？法入？是名一二分或共業或非共業。云何法入共業？若法入隨業轉，共業生共住共滅，受、想、定心、思、觸乃至煩惱、使、無想定、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入共業。云何法入非共業？法入若不隨業轉，不共業生不共住不共滅，不定心、思、生老死、命、結、得果，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、九無為，是名法入非共業。隨業轉不隨業轉亦如是。
十二入，幾共業、幾不共業？一共業，十非共業，一二分或共業非共業。云何一共業？意入，是名一共業。云何十非共業？十色入，是名十非共業。云何一二分或共業或非共業？法入？是名一二分或共業或非共業。云何法入共業？若法入隨業轉，共業生共住共滅，受、想、定心、思、觸乃至煩惱、使、無想定、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入共業。云何法入非共業？法入若不隨業轉，不共業生不共住不共滅，不定心、思、生老死、命、結、得果，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、九無為，是名法入非共業。隨業轉不隨業轉亦如是。
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十二入，幾因、幾非因？一因，七非因，四二分或因或非因。云何一因？意入，是名一因。云何七非因？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入，是名七非因。云何四二分或因或非因？色入、聲入、觸入、法入，是名四二分或因或非因。云何色入因？色入若報法，是名色入因。云何色入因？色入若善心不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入因。云何色入非因？色入若報、色入若非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來迴轉屈申身教，若外色眼識所知，是名色入非因。云何聲入因？若聲入報法，是名聲入因。云何聲入因？若聲入善不善，若善心不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入因。云何聲入非因？若聲入報、若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非因。云何觸入因？四大，地大水大風大火大，是名觸入因。云何觸入非因？除四大，餘觸入法，是名觸入非因。云何法入因？法入緣、若法入非緣有報，除得果，餘法入非緣善報，受想乃至煩惱使二定結一切色，是名法入因。云何法入非因？若法入緣、無報、不共業，生老死、命、得果、有漏身進九、無為，是名法入非因。
十二入，幾因、幾非因？一因，七非因，四二分或因或非因。云何一因？意入，是名一因。云何七非因？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入，是名七非因。云何四二分或因或非因？色入、聲入、觸入、法入，是名四二分或因或非因。云何色入因？色入若報法，是名色入因。云何色入因？色入若善心不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入因。云何色入非因？色入若報、色入若非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來迴轉屈申身教，若外色眼識所知，是名色入非因。云何聲入因？若聲入報法，是名聲入因。云何聲入因？若聲入善不善，若善心不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入因。云何聲入非因？若聲入報、若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非因。云何觸入因？四大，地大水大風大火大，是名觸入因。云何觸入非因？除四大，餘觸入法，是名觸入非因。云何法入因？法入緣、若法入非緣有報，除得果，餘法入非緣善報，受想乃至煩惱使二定結一切色，是名法入因。云何法入非因？若法入緣、無報、不共業，生老死、命、得果、有漏身進九、無為，是名法入非因。
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十二入，幾有因、幾無因？十一有因，一二分或有因或無因。云何十一有因？十色入、意入，是名十一有因。云何一二分或有因或無因？法入，是名一二分或有因或無因。云何法入有因？若法入有緒受想乃至正身除，是名法入有因。云何法入無因？若法入無緒智緣盡乃至非想非非想處智，是名法入無因。有緒無緒、有因無因、有緣無緣、有為無為，亦如是。
十二入，幾有因、幾無因？十一有因，一二分或有因或無因。云何十一有因？十色入、意入，是名十一有因。云何一二分或有因或無因？法入，是名一二分或有因或無因。云何法入有因？若法入有緒受想乃至正身除，是名法入有因。云何法入無因？若法入無緒智緣盡乃至非想非非想處智，是名法入無因。有緒無緒、有因無因、有緣無緣、有為無為，亦如是。
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十二入，幾知、幾非知？一切知如事知見。
十二入，幾知、幾非知？一切知如事知見。
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十二入，幾識、幾非識？一切識意識如事識。
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十二入，幾解、幾非解？一切解如事知見。
十二入，幾解、幾非解？一切解如事知見。
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十二入，幾了、幾非了？一切了如事知見。
十二入，幾了、幾非了？一切了如事知見。
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十二入，幾斷智知、幾非斷智知？八非斷智知，四二分或斷智知或非斷智知。云何八非斷智知？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非斷智知。云何四二分或斷智知或非斷智知？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或斷智知或非斷智知。云何色入斷智知？若色入不善，不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入斷智知。云何色入非斷智知？色入若善若無記，身好色非好色、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非斷智知。云何聲入斷智知？若聲入不善，不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入斷智知。云何聲入非斷智知？若聲善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非斷智知。云何意入斷智知？若意入不善意界意識界，是名意入斷智知。云何意入非斷智知？意入若善若無記眼識乃至意識，是名意入非斷智知。云何法入斷智知？若法入不善受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入斷智知。云何法入非斷智知？除使結、身口非戒無教，餘法入非斷智知，是名法入非斷智知。斷非斷亦如是。
十二入，幾斷智知、幾非斷智知？八非斷智知，四二分或斷智知或非斷智知。云何八非斷智知？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非斷智知。云何四二分或斷智知或非斷智知？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或斷智知或非斷智知。云何色入斷智知？若色入不善，不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入斷智知。云何色入非斷智知？色入若善若無記，身好色非好色、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非斷智知。云何聲入斷智知？若聲入不善，不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入斷智知。云何聲入非斷智知？若聲善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非斷智知。云何意入斷智知？若意入不善意界意識界，是名意入斷智知。云何意入非斷智知？意入若善若無記眼識乃至意識，是名意入非斷智知。云何法入斷智知？若法入不善受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入斷智知。云何法入非斷智知？除使結、身口非戒無教，餘法入非斷智知，是名法入非斷智知。斷非斷亦如是。
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十二入，幾修、幾非修？八非修，四二分或修或非修。云何八非修？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非修。云何四二分或修或非修？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或修或非修。云何色入修？色入若善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入修。云何色入非修？若色入不善若無記，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非修。云何聲入修？聲入若善，善心所起集聲音句言語口教，是名聲入修。云何聲入非修？若聲入不善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非修。云何意入修？意入若善意界意識界，是名意入修。云何意入非修？意入若不善若無記眼識乃至意識，是名意入非修。云何法入修？法入若善受想乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入修。云何法入非修？若法入不善若無記受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結，身口非戒無教、有漏身進非聖、七無為，是名法入非修。
十二入，幾修、幾非修？八非修，四二分或修或非修。云何八非修？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非修。云何四二分或修或非修？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或修或非修。云何色入修？色入若善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入修。云何色入非修？若色入不善若無記，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非修。云何聲入修？聲入若善，善心所起集聲音句言語口教，是名聲入修。云何聲入非修？若聲入不善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非修。云何意入修？意入若善意界意識界，是名意入修。云何意入非修？意入若不善若無記眼識乃至意識，是名意入非修。云何法入修？法入若善受想乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入修。云何法入非修？若法入不善若無記受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結，身口非戒無教、有漏身進非聖、七無為，是名法入非修。
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十二入，幾證、幾非證？一切證如事知見。
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十二入，幾善、幾非善、幾無記？八無記，四三分或善或不善或無記。云何八無記？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八無記。云何四三分或善或不善或無記？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或善或不善或無記。云何色入善？若色入修善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入善。云何色入非善？若色入隨不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入非善。云何色入無記？若色入受、色入非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入無記。云何聲入善？若聲入修善心所起集聲音句言語口教，是名聲入善。云何聲入不善？若聲入斷不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入不善。云何聲入無記？若聲入受、若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入無記。云何意入善？若意入修意界意識界，是名意入善。云何意入不善？若意入斷意界意識界，是名意入不善。云何意入無記？若意入受、若意入非報，非報法眼識乃至意識，是名意入無記。云何法入善？若法入修受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入善。云何法入不善？若法入斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、使、結，身口非戒無教、有漏身進，是名法入不善。云何法入無記？若法入受、若法入非報，非報法非聖無為，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命，有漏身進非聖、七無為，是名法入無記。
十二入，幾善、幾非善、幾無記？八無記，四三分或善或不善或無記。云何八無記？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八無記。云何四三分或善或不善或無記？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或善或不善或無記。云何色入善？若色入修善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入善。云何色入非善？若色入隨不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入非善。云何色入無記？若色入受、色入非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入無記。云何聲入善？若聲入修善心所起集聲音句言語口教，是名聲入善。云何聲入不善？若聲入斷不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入不善。云何聲入無記？若聲入受、若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入無記。云何意入善？若意入修意界意識界，是名意入善。云何意入不善？若意入斷意界意識界，是名意入不善。云何意入無記？若意入受、若意入非報，非報法眼識乃至意識，是名意入無記。云何法入善？若法入修受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入善。云何法入不善？若法入斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、使、結，身口非戒無教、有漏身進，是名法入不善。云何法入無記？若法入受、若法入非報，非報法非聖無為，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命，有漏身進非聖、七無為，是名法入無記。
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十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？十非學非無學，二三分或學或無學或非學非無學。云何十非學非無學？十色入，是名十非學非無學。云何二三分或學或無學或非學非無學？意入、法入，是名二三分或學或無學或非學非無學。云何意入學？若意入聖非無學，是名意入學。云何意入學？若意入學信根相應意界意識界，是名意入學。云何意入學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。若實人若趣意界意識界，是名意入學。云何意入無學？若意入聖非學，是名意入無學。云何意入無學？若意入無學信根相應意界意識界，是名意入無學。云何意入無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法，欲得修道，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若意界意識界，是名意入無學。云何意入非學非無學？若意入非聖識受陰、眼識乃至意識，是名意入非學非無學。云何法入學？若法入聖非無學，是名法入學。云何法入學？學信根及信根相應心數法，若法非緣無漏非無學，是名法入學。云何法入學？學人離結使，聖心入聖道，乃至即得阿那含果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入學。云何法入無學？若法入聖非學，是名法入無學。云何法入無學？無學信根及信根相應心數法，若法入若非緣無漏非學，是名法入無學。云何法入無學？無學人乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡，是名法入無學。云何法入非學非無學？若法入非聖受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對，有漏非聖無為受想，乃至無想定初四色、非聖七無為，是名法入非學非無學。
十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？十非學非無學，二三分或學或無學或非學非無學。云何十非學非無學？十色入，是名十非學非無學。云何二三分或學或無學或非學非無學？意入、法入，是名二三分或學或無學或非學非無學。云何意入學？若意入聖非無學，是名意入學。云何意入學？若意入學信根相應意界意識界，是名意入學。云何意入學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。若實人若趣意界意識界，是名意入學。云何意入無學？若意入聖非學，是名意入無學。云何意入無學？若意入無學信根相應意界意識界，是名意入無學。云何意入無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法，欲得修道，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若意界意識界，是名意入無學。云何意入非學非無學？若意入非聖識受陰、眼識乃至意識，是名意入非學非無學。云何法入學？若法入聖非無學，是名法入學。云何法入學？學信根及信根相應心數法，若法非緣無漏非無學，是名法入學。云何法入學？學人離結使，聖心入聖道，乃至即得阿那含果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入學。云何法入無學？若法入聖非學，是名法入無學。云何法入無學？無學信根及信根相應心數法，若法入若非緣無漏非學，是名法入無學。云何法入無學？無學人乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡，是名法入無學。云何法入非學非無學？若法入非聖受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對，有漏非聖無為受想，乃至無想定初四色、非聖七無為，是名法入非學非無學。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十二入，幾報、幾報法、幾非報非報法？五報，三二分或報或非報非報法，四三分或報或報法或非報非報法。云何五報？眼入耳入鼻入舌入身入，是名五報。云何三二分或報或非報或非報法？香入、味入、觸入，是名三二分或報或非報非報法。云何四三分或報或報法或非報非報法？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或報或報法或非報非報法。云何香入報？香入若受，是名香入報。云何香入報？香入若業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香入報。云何香入非報非報法？若香入外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入非報非報法。云何味入報？若味入受，是名味入報。云何味入報？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入報。云何味入非報非報法？若味入外，若外味入舌識所知，若甜酢苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味入非報非報法。云何觸入報？若觸入受，是名觸入報。云何觸入報？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸入報。云何觸入非報非報法？若觸入外，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸入非報非報法。云何色入報？若色入受，是名色入報。云何色入報？若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，受心所起去來屈申迴轉身教，是名色入報。云何色入報法？若色入有報，是名色入報法。云何色入報法？色入若善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入報法。云何色入非報非報法？若色入無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非報非報法。云何聲入報？若聲入受，是名聲入報。云何聲入報？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，受心所起集聲音句言語口教，是名聲入報。云何聲入報法？若聲入有報，是名聲入報法。云何聲入報法？若聲入善不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入報法。云何聲入非報非報法？若聲入無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非報非報法。云何意入報？若意入受、若意入善報眼識乃至意識，是名意入報。云何意入報法？若意入有報，是名意入報法。云何意入報法？除意入善報，餘意入善若不善意界意識界，是名意入報法。云何意入非報非報法？若意入無記非我分攝眼識乃至意識，是名意入非報非報法。云何法入
十二入，幾報、幾報法、幾非報非報法？五報，三二分或報或非報非報法，四三分或報或報法或非報非報法。云何五報？眼入耳入鼻入舌入身入，是名五報。云何三二分或報或非報或非報法？香入、味入、觸入，是名三二分或報或非報非報法。云何四三分或報或報法或非報非報法？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或報或報法或非報非報法。云何香入報？香入若受，是名香入報。云何香入報？香入若業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香入報。云何香入非報非報法？若香入外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入非報非報法。云何味入報？若味入受，是名味入報。云何味入報？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入報。云何味入非報非報法？若味入外，若外味入舌識所知，若甜酢苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味入非報非報法。云何觸入報？若觸入受，是名觸入報。云何觸入報？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸入報。云何觸入非報非報法？若觸入外，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸入非報非報法。云何色入報？若色入受，是名色入報。云何色入報？若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，受心所起去來屈申迴轉身教，是名色入報。云何色入報法？若色入有報，是名色入報法。云何色入報法？色入若善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入報法。云何色入非報非報法？若色入無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非報非報法。云何聲入報？若聲入受，是名聲入報。云何聲入報？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，受心所起集聲音句言語口教，是名聲入報。云何聲入報法？若聲入有報，是名聲入報法。云何聲入報法？若聲入善不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入報法。云何聲入非報非報法？若聲入無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非報非報法。云何意入報？若意入受、若意入善報眼識乃至意識，是名意入報。云何意入報法？若意入有報，是名意入報法。云何意入報法？除意入善報，餘意入善若不善意界意識界，是名意入報法。云何意入非報非報法？若意入無記非我分攝眼識乃至意識，是名意入非報非報法。云何法入
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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報？若法入受、若法入善報，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入報。云何法入報法？若法入有報，是名法入報法。云何法入報法？除法入善報，餘法入善有為，若不善受想乃至煩惱使結二定一切色，是名法入報法。云何法入非報非報法？若法入無記非我分攝，若聖無為、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、有漏身進、九無為，是名法入非報非報法。
報？若法入受、若法入善報，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入報。云何法入報法？若法入有報，是名法入報法。云何法入報法？除法入善報，餘法入善有為，若不善受想乃至煩惱使結二定一切色，是名法入報法。云何法入非報非報法？若法入無記非我分攝，若聖無為、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、有漏身進、九無為，是名法入非報非報法。
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十二入，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？八非見斷非思惟斷，四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何八非見斷非思惟斷？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非見斷非思惟斷。云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何色入見斷？若色入不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色入見斷。云何色入思惟斷？若色入不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色入思惟斷。云何色入非見斷非思惟斷？若色入善若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非見斷非思惟斷。云何聲入見斷？若聲入不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲入見斷。云何聲入思惟斷？若聲入不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲入思惟斷。云何聲入非見斷非思惟斷？若聲入善若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非見斷非思惟斷。云何意入見斷？若意入不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界，是名意入見斷。云何意入思惟斷？若意入不善非見斷思惟斷煩惱相應心意界意識界，是名意入思惟斷。云何意入非見斷非思惟斷？若意入善若無記眼識乃至意識，是名意入非見斷非思惟斷。云何法入見斷？若法入不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入見斷。云何法入思惟斷？若法入不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入思惟斷。云何法入非見斷非思惟斷？若法入善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入，是名法入非見斷非思惟斷。
十二入，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？八非見斷非思惟斷，四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何八非見斷非思惟斷？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非見斷非思惟斷。云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何色入見斷？若色入不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色入見斷。云何色入思惟斷？若色入不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色入思惟斷。云何色入非見斷非思惟斷？若色入善若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非見斷非思惟斷。云何聲入見斷？若聲入不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲入見斷。云何聲入思惟斷？若聲入不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲入思惟斷。云何聲入非見斷非思惟斷？若聲入善若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非見斷非思惟斷。云何意入見斷？若意入不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界，是名意入見斷。云何意入思惟斷？若意入不善非見斷思惟斷煩惱相應心意界意識界，是名意入思惟斷。云何意入非見斷非思惟斷？若意入善若無記眼識乃至意識，是名意入非見斷非思惟斷。云何法入見斷？若法入不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入見斷。云何法入思惟斷？若法入不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入思惟斷。云何法入非見斷非思惟斷？若法入善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入，是名法入非見斷非思惟斷。
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十二入，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼入見斷因？若眼入見斷法報，地獄、畜生、餓鬼眼入，是名眼入見斷因。云何眼入思惟斷因？若眼入思惟斷法報，地獄、畜生、餓鬼眼入，是名眼入思惟斷因。云何眼入非見斷非思惟斷因？若眼入善法報，天上人中眼入，是名眼入非見斷非思惟斷因。耳入、鼻入、舌入、身入亦如是。云何意入見斷因？若意入見斷、若意入見斷法報眼識乃至意識，是名意入見斷因。云何意入思惟斷因？若意入思惟斷法報眼識乃至意識，是名意入思惟斷因。云何意入非見斷非思惟斷因？若意入善、若意入善法報、若意入非報非報法眼識乃至意識，是名意入非見斷非思惟斷因。云何色入見斷因？若色入見斷，若色入見斷法報身非好色非端嚴、非妍膚非嚴淨，見斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色入見斷因。云何色入思惟斷因？若色入思惟斷，若思惟斷法報身非好色不端嚴、非妍膚非嚴淨，思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色入思惟斷因。云何色入非見斷非思惟斷因？若色入善、若色入善法報、若色入非報非報法身好色端嚴妍膚嚴淨，非見斷非思惟斷心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非見斷非思惟斷因。云何聲入見斷因？若聲入見斷，若聲入見斷法報身不好聲、非眾妙聲非軟聲，見斷法因心所起集聲音句言語口教，是名聲入見斷因。云何聲入思惟斷因？若聲入若思惟斷，若聲入思惟斷法報身不好聲、非眾妙聲、非軟聲，思惟斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲入思惟斷因。云何聲入非見斷非思惟斷因？若聲入善，若聲入善法報，若聲入非報非報法身好聲眾妙聲軟聲，非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非見斷非思惟斷因。云何香入見斷因？若香入若見斷法報身不好香、非軟香、不適意香，是名香入見斷因。云何香入思惟斷因？若香入思惟斷法報身不好香、非軟香、不適意香，是名香入思惟斷因。云何香入非見斷非思惟斷因？若香入善法報，若香入非報非報法身好香、軟香、適意香，若外香鼻識所知，是名香入非見斷非思惟斷因。云何味入見斷因？若味入見斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入見斷因。云何味入思惟斷因？若味入思惟斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入思惟斷因。云何味入非見斷非思惟斷因？若味入善法報，若味入非報非報法身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知，是名味入非見斷非思惟斷因。云何觸入見斷因？若觸入見斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸入
十二入，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼入見斷因？若眼入見斷法報，地獄、畜生、餓鬼眼入，是名眼入見斷因。云何眼入思惟斷因？若眼入思惟斷法報，地獄、畜生、餓鬼眼入，是名眼入思惟斷因。云何眼入非見斷非思惟斷因？若眼入善法報，天上人中眼入，是名眼入非見斷非思惟斷因。耳入、鼻入、舌入、身入亦如是。云何意入見斷因？若意入見斷、若意入見斷法報眼識乃至意識，是名意入見斷因。云何意入思惟斷因？若意入思惟斷法報眼識乃至意識，是名意入思惟斷因。云何意入非見斷非思惟斷因？若意入善、若意入善法報、若意入非報非報法眼識乃至意識，是名意入非見斷非思惟斷因。云何色入見斷因？若色入見斷，若色入見斷法報身非好色非端嚴、非妍膚非嚴淨，見斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色入見斷因。云何色入思惟斷因？若色入思惟斷，若思惟斷法報身非好色不端嚴、非妍膚非嚴淨，思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色入思惟斷因。云何色入非見斷非思惟斷因？若色入善、若色入善法報、若色入非報非報法身好色端嚴妍膚嚴淨，非見斷非思惟斷心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非見斷非思惟斷因。云何聲入見斷因？若聲入見斷，若聲入見斷法報身不好聲、非眾妙聲非軟聲，見斷法因心所起集聲音句言語口教，是名聲入見斷因。云何聲入思惟斷因？若聲入若思惟斷，若聲入思惟斷法報身不好聲、非眾妙聲、非軟聲，思惟斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲入思惟斷因。云何聲入非見斷非思惟斷因？若聲入善，若聲入善法報，若聲入非報非報法身好聲眾妙聲軟聲，非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非見斷非思惟斷因。云何香入見斷因？若香入若見斷法報身不好香、非軟香、不適意香，是名香入見斷因。云何香入思惟斷因？若香入思惟斷法報身不好香、非軟香、不適意香，是名香入思惟斷因。云何香入非見斷非思惟斷因？若香入善法報，若香入非報非報法身好香、軟香、適意香，若外香鼻識所知，是名香入非見斷非思惟斷因。云何味入見斷因？若味入見斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入見斷因。云何味入思惟斷因？若味入思惟斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入思惟斷因。云何味入非見斷非思惟斷因？若味入善法報，若味入非報非報法身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知，是名味入非見斷非思惟斷因。云何觸入見斷因？若觸入見斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸入
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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見斷因。云何觸入思惟斷因？若觸入思惟斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸入思惟斷因。云何觸入非見斷非思惟斷因？若觸入善法報，若觸入非報法身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知，是名觸入非見斷非思惟斷因。云何法入見斷因？若法入見斷因，若法入若見斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入見斷因。云何法入思惟斷因？若法入思惟斷，若法入思惟斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入思惟斷因。云何法入非見斷非思惟斷因？若法入若善善法報，若法入非報非報法，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入非見斷非思惟斷因，是名法入非見斷非思惟斷因。
見斷因。云何觸入思惟斷因？若觸入思惟斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸入思惟斷因。云何觸入非見斷非思惟斷因？若觸入善法報，若觸入非報法身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知，是名觸入非見斷非思惟斷因。云何法入見斷因？若法入見斷因，若法入若見斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入見斷因。云何法入思惟斷因？若法入思惟斷，若法入思惟斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入思惟斷因。云何法入非見斷非思惟斷因？若法入若善善法報，若法入非報非報法，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入非見斷非思惟斷因，是名法入非見斷非思惟斷因。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十二入，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？四欲界繫，六二分或欲界繫或色界繫，二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何四欲界繫？舌入鼻入、香入味入，是名四欲界繫。云何六二分或欲界繫或色界繫？眼入耳入身入、色入聲入觸入，是名六二分或欲界繫或色界繫。云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？意入、法入，是名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼入欲界繫？若眼入欲漏、有漏眼入，是名眼入欲界繫。云何眼入色界繫？若眼入色漏、有漏眼入，是名眼入色界繫。耳入、身入亦如是。云何色入欲界繫？若色入欲漏、有漏，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，欲行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知欲漏有漏，是名色入欲界繫。云何色入色界繫？若色入色漏有漏，身好色端嚴妍膚嚴淨，色行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知色漏有漏，是名色入色界繫。云何聲入欲界繫？若聲入欲漏有漏，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，欲行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知欲漏有漏，是名聲入欲界繫。云何聲入色界繫？若聲入色漏有漏身好聲眾妙聲軟聲，色行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知色漏有漏，是名聲入色界繫。云何觸入欲界繫？若觸入欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知欲漏有漏，是名觸入欲界繫。云何觸入色界繫？若觸入色漏有漏身冷熱輕重麁細軟滑，若外觸身識所知色漏有漏，是名觸入色界繫。云何意入欲界繫？若意入欲漏有漏眼識乃至意識，是名意入欲界繫。云何意入色界繫？若意入色漏有漏眼識耳識身識意識，是名意入色界繫。云何意入無色界繫？若意入無色漏有漏意界意識界，是名意入無色界繫。云何意入不繫？若意入聖無漏意界意識界，是名意入不繫。云何法入欲界繫？若法入欲漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名法入欲界繫。云何法入色界繫？若法入色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法入色界繫。云何法入無色界繫？若法入無色漏有漏受、想、思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、
十二入，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？四欲界繫，六二分或欲界繫或色界繫，二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何四欲界繫？舌入鼻入、香入味入，是名四欲界繫。云何六二分或欲界繫或色界繫？眼入耳入身入、色入聲入觸入，是名六二分或欲界繫或色界繫。云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？意入、法入，是名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼入欲界繫？若眼入欲漏、有漏眼入，是名眼入欲界繫。云何眼入色界繫？若眼入色漏、有漏眼入，是名眼入色界繫。耳入、身入亦如是。云何色入欲界繫？若色入欲漏、有漏，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，欲行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知欲漏有漏，是名色入欲界繫。云何色入色界繫？若色入色漏有漏，身好色端嚴妍膚嚴淨，色行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知色漏有漏，是名色入色界繫。云何聲入欲界繫？若聲入欲漏有漏，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，欲行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知欲漏有漏，是名聲入欲界繫。云何聲入色界繫？若聲入色漏有漏身好聲眾妙聲軟聲，色行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知色漏有漏，是名聲入色界繫。云何觸入欲界繫？若觸入欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知欲漏有漏，是名觸入欲界繫。云何觸入色界繫？若觸入色漏有漏身冷熱輕重麁細軟滑，若外觸身識所知色漏有漏，是名觸入色界繫。云何意入欲界繫？若意入欲漏有漏眼識乃至意識，是名意入欲界繫。云何意入色界繫？若意入色漏有漏眼識耳識身識意識，是名意入色界繫。云何意入無色界繫？若意入無色漏有漏意界意識界，是名意入無色界繫。云何意入不繫？若意入聖無漏意界意識界，是名意入不繫。云何法入欲界繫？若法入欲漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名法入欲界繫。云何法入色界繫？若法入色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法入色界繫。云何法入無色界繫？若法入無色漏有漏受、想、思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法入無色界繫。云何法入不繫？若法入聖無漏無為受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、九無為，是名法入不繫。
心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法入無色界繫。云何法入不繫？若法入聖無漏無為受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、九無為，是名法入不繫。
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十二入，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？十一三分或過去或未來或現在，一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何十一三分或過去或未來或現在？眼入乃至觸入，是名十一三分或過去或未來或現在。云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在？法入，是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何眼入過去？若眼入生已滅眼入，是名眼入過去。云何眼入未來？若眼入未生未出，是名眼入未來。云何眼入現在？若眼入生未滅眼入，是名眼入現在。乃至觸入亦如是。云何法入過去？若法入生已滅，受想乃至正身除，是名法入過去。云何法入未來？若法入未生未出，受想乃至正身除，是名法入未來。云何法入現在？若法入生未滅，受想乃至正身除，是名法入現在。云何法入非過去非未來非現在？若法入無為、智緣盡，乃至非有想非無想處智，是名法入非過去非未來非現在。
十二入，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？十一三分或過去或未來或現在，一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何十一三分或過去或未來或現在？眼入乃至觸入，是名十一三分或過去或未來或現在。云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在？法入，是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何眼入過去？若眼入生已滅眼入，是名眼入過去。云何眼入未來？若眼入未生未出，是名眼入未來。云何眼入現在？若眼入生未滅眼入，是名眼入現在。乃至觸入亦如是。云何法入過去？若法入生已滅，受想乃至正身除，是名法入過去。云何法入未來？若法入未生未出，受想乃至正身除，是名法入未來。云何法入現在？若法入生未滅，受想乃至正身除，是名法入現在。云何法入非過去非未來非現在？若法入無為、智緣盡，乃至非有想非無想處智，是名法入非過去非未來非現在。
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舍利弗阿毘曇論卷第一
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