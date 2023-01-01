舍利弗阿毘曇論序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論序

釋道摽撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道摽撰

阿毘曇，秦言無比法，出自八音亞聖所述，作之雖簡、成命曲備，重微曠濟、神要莫比，真祇洹之微風、反眾流之宏趣。然佛後闇昧，競執異津，或有我有法、或無我有法，乖忤純風、虧曚聖道。有舍利弗，玄哲高悟、神貫翼從，德備左面、智參照來，其人以為是非之起，大猷將隱，既曰像法，任之益滯。是以敢於佛前所聞經法，親承即集，先巡堤防，遮抑邪流，助宣法化。故其為經也，先立章以崇本，後廣演以明義之體四焉：問分也、非問分也、攝相應分也、序分也。問分者，寄言扣擊，明夫應會。非問分者，假韻默通，惟宣法相。攝相應分者，總括自他，釋非相無。序分者，遠述因緣，以彰性空。性空彰則反迷至矣，非相無則相興用矣，法相宣則邪觀息矣，應會明則極無遺矣。四體圓足、二諦義備，故稱無比法也。此經於先出阿毘曇，雖文言融通而旨各異制，又載自空以明宗極，故能取貴於當時而垂軌於千載，明典振於遠維，四眾率爾同仰。是使殉有者袪妄見之惑，向化者起即隆之勳。迢迢焉，故冥宗之遺緒也。亹亹焉，故歸輪之所契也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇，秦言無比法，出自八音亞聖所述，作之雖簡、成命曲備，重微曠濟、神要莫比，真祇洹之微風、反眾流之宏趣。然佛後闇昧，競執異津，或有我有法、或無我有法，乖忤純風、虧曚聖道。有舍利弗，玄哲高悟、神貫翼從，德備左面、智參照來，其人以為是非之起，大猷將隱，既曰像法，任之益滯。是以敢於佛前所聞經法，親承即集，先巡堤防，遮抑邪流，助宣法化。故其為經也，先立章以崇本，後廣演以明義之體四焉：問分也、非問分也、攝相應分也、序分也。問分者，寄言扣擊，明夫應會。非問分者，假韻默通，惟宣法相。攝相應分者，總括自他，釋非相無。序分者，遠述因緣，以彰性空。性空彰則反迷至矣，非相無則相興用矣，法相宣則邪觀息矣，應會明則極無遺矣。四體圓足、二諦義備，故稱無比法也。此經於先出阿毘曇，雖文言融通而旨各異制，又載自空以明宗極，故能取貴於當時而垂軌於千載，明典振於遠維，四眾率爾同仰。是使殉有者袪妄見之惑，向化者起即隆之勳。迢迢焉，故冥宗之遺緒也。亹亹焉，故歸輪之所契也。

此經標明曩代、靈液西畛，純教彌於閬風、玄門扇於東嶺。唯秦天王，冲資叡聖，冥根樹於既往，實相結於皇極，王德應符，闡揚三寶。聞茲典誥，夢想思攬，雖曰悠邈，感之愈勤。會天竺沙門曇摩耶舍、曇摩掘多等義學來遊秦土，既契宿心，相與辯明經理，起清言於名教之域、散眾微於自無之境，超超然誠韻外之致，愔愔然覆美稱之實，於是詔令傳譯。然承華天哲、道嗣聖躬，玄味遠流、妙度淵極，持體明旨，遂讚其事。經師本雖闇誦，誠宜謹備。以秦弘始九年命書梵文，至十年尋應令出。但以經趣微遠，非徒開言所契。苟彼此不相領悟，直委之譯人者，恐津梁之要未盡於善。停至十六年，經師漸閑秦語，令自宣譯。皇儲親管理味言意兼了，復所向盡，然後筆受，即復內呈。上討其煩重，領其指歸，故令文之者修飾、義之者綴潤，并挍至十七年訖。若乃文外之功、勝契之妙，誠非所階，未之能詳。並求之眾經、考之諸論，新異之美自宣之於文。惟法住之實如有表裏，然原其大體有無兼用，微文淵富、義旨顯灼，斯誠有部之永塗、大乘之靡趣，先達之所宗、後進之可仰。標以近質，綜不及遠，情未能已，猥參斯典，悕感之誠，脫復微序。庶望賢哲，以恕其鄙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經標明曩代、靈液西畛，純教彌於閬風、玄門扇於東嶺。唯秦天王，冲資叡聖，冥根樹於既往，實相結於皇極，王德應符，闡揚三寶。聞茲典誥，夢想思攬，雖曰悠邈，感之愈勤。會天竺沙門曇摩耶舍、曇摩掘多等義學來遊秦土，既契宿心，相與辯明經理，起清言於名教之域、散眾微於自無之境，超超然誠韻外之致，愔愔然覆美稱之實，於是詔令傳譯。然承華天哲、道嗣聖躬，玄味遠流、妙度淵極，持體明旨，遂讚其事。經師本雖闇誦，誠宜謹備。以秦弘始九年命書梵文，至十年尋應令出。但以經趣微遠，非徒開言所契。苟彼此不相領悟，直委之譯人者，恐津梁之要未盡於善。停至十六年，經師漸閑秦語，令自宣譯。皇儲親管理味言意兼了，復所向盡，然後筆受，即復內呈。上討其煩重，領其指歸，故令文之者修飾、義之者綴潤，并挍至十七年訖。若乃文外之功、勝契之妙，誠非所階，未之能詳。並求之眾經、考之諸論，新異之美自宣之於文。惟法住之實如有表裏，然原其大體有無兼用，微文淵富、義旨顯灼，斯誠有部之永塗、大乘之靡趣，先達之所宗、後進之可仰。標以近質，綜不及遠，情未能已，猥參斯典，悕感之誠，脫復微序。庶望賢哲，以恕其鄙。

舍利弗阿毘曇論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗阿毘曇論卷第一

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

問分入品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問分入品第一

問曰：幾入？答曰：十二。何等十二？內六入、外六入。何等內六入？眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，是名內六入。何等外六入？色入、聲入、香入、味入、觸入、法入，是名外六入。如是內六入、外六入，是名十二入。云何眼入？眼根是名眼入。云何眼入？眼界是名眼入。云何眼入？若眼我分攝去來現在四大所造淨色，是名眼入。云何眼入？若眼我分攝過去未來現在淨色，是名眼入。云何眼入？我分攝已見色今見色當見色不定、若眼我分攝色光已來今來當來不定，是名眼入。云何眼入？若眼我分攝色已對眼今對當對不定、若眼無礙，是眼入、是眼根、是眼界、是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫、是目、是入我分、是此岸、是內入。眼見色是名眼入，耳鼻舌身入亦如是。云何意入？意根是名意入。云何意入？識陰是名意入。云何意入？心意識六識身七識界是名意入。云何意入？若識過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近，是名意入。云何六識身？眼識身、耳鼻舌身、意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以此四緣生識，已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身？緣意、緣法、緣思惟，以此三緣識已生今生當生不定，是名意識身。是名六識身。云何七識界？眼識界、耳鼻舌身識界、意界意識界。云何眼識界？若識眼根生色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根主觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似，不離彼境界及餘相似心，已生今生當生不定，是名意識界。是名七識界。云何過去識？若識已滅是名過去識。云何未來識？若識未生未出是名未來識。云何現在識？若心生未滅是名現在識。云何內識？若識受，是名內識。云何外識？若識不受，是名外識。云何麁識？若識欲界繫，是名麁識。云何細識？若識色界繫、無色界繫不繫，是名細識。云何卑識？若識不善不善法報，若識非報非報法不適意，是名卑識。云何勝識？若識善善法報，若識非報非報法適意，是名勝識。云何遠識？若諸識相遠極相遠、不近不近邊，是名遠識。云何近識？若諸識相近極相近近邊，是名近識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾入？答曰：十二。何等十二？內六入、外六入。何等內六入？眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入，是名內六入。何等外六入？色入、聲入、香入、味入、觸入、法入，是名外六入。如是內六入、外六入，是名十二入。云何眼入？眼根是名眼入。云何眼入？眼界是名眼入。云何眼入？若眼我分攝去來現在四大所造淨色，是名眼入。云何眼入？若眼我分攝過去未來現在淨色，是名眼入。云何眼入？我分攝已見色今見色當見色不定、若眼我分攝色光已來今來當來不定，是名眼入。云何眼入？若眼我分攝色已對眼今對當對不定、若眼無礙，是眼入、是眼根、是眼界、是田是物、是門是藏、是世是淨、是泉是海、是沃燋是洄澓、是瘡是繫、是目、是入我分、是此岸、是內入。眼見色是名眼入，耳鼻舌身入亦如是。云何意入？意根是名意入。云何意入？識陰是名意入。云何意入？心意識六識身七識界是名意入。云何意入？若識過去未來現在、內外麁細、卑勝遠近，是名意入。云何六識身？眼識身、耳鼻舌身、意識身。云何眼識身？緣眼、緣色、緣明、緣思惟，以此四緣生識，已生今生當生不定，是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身？緣意、緣法、緣思惟，以此三緣識已生今生當生不定，是名意識身。是名六識身。云何七識界？眼識界、耳鼻舌身識界、意界意識界。云何眼識界？若識眼根生色境界，已生今生當生不定，是名眼識界。云何耳鼻舌身識界？若識身根主觸境界，已生今生當生不定，是名身識界。云何意界？意知法念法，若初心已生今生當生不定，是名意界。云何意識界？若識相似，不離彼境界及餘相似心，已生今生當生不定，是名意識界。是名七識界。云何過去識？若識已滅是名過去識。云何未來識？若識未生未出是名未來識。云何現在識？若心生未滅是名現在識。云何內識？若識受，是名內識。云何外識？若識不受，是名外識。云何麁識？若識欲界繫，是名麁識。云何細識？若識色界繫、無色界繫不繫，是名細識。云何卑識？若識不善不善法報，若識非報非報法不適意，是名卑識。云何勝識？若識善善法報，若識非報非報法適意，是名勝識。云何遠識？若諸識相遠極相遠、不近不近邊，是名遠識。云何近識？若諸識相近極相近近邊，是名近識。

云何色入？色界是名色入。云何色入？隨行色相是名色入。云何色入？若色可見有對、眼識所知，是名色入。云何色入？若色入業法煩惱所生報，我分攝身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知青黃赤白黑紫、麁細長短方圓、水陸光影煙雲塵霧氣明闇等，及餘外色眼識所知，是名色入。云何聲入？聲界是名聲入。云何聲入？若色不可見有對、耳識所知，是名聲入。云何聲入？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知貝聲大鼓聲小鼓聲、箏聲箜篌聲銅鈸聲、舞聲歌聲伎樂聲悲聲、男聲女聲、人聲非人聲、眾生聲非眾生聲、去聲來聲、相觸聲、風聲雨聲水聲諸大相觸聲，及餘外聲耳識所知，是名聲入。云何香入？香界是名香入。云何香入？若色不可見有對、鼻識所知，是名香入。云何香入？若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，若外香鼻識所知樹根香、樹心香樹膠香樹皮香、華香葉香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入。云何味入？味界是名味入。云何味入？若色不可見有對、舌識所知，是名味入。云何味入？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知若甜酢、若苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味入。云何觸入？觸界是名觸入。云何觸入？若色不可見有對、身識所知，是名觸入。云何觸入？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸入。云何法入？法界是名法入。云何法入？受想行陰、若色不可見無對、若無為，是名法入。云何法入？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪、無恚、無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、使、生、老、死、命、結、無想定、得果、滅盡定、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智、識處智、不用處智、非想非非想處智，是名法入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色入？色界是名色入。云何色入？隨行色相是名色入。云何色入？若色可見有對、眼識所知，是名色入。云何色入？若色入業法煩惱所生報，我分攝身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知青黃赤白黑紫、麁細長短方圓、水陸光影煙雲塵霧氣明闇等，及餘外色眼識所知，是名色入。云何聲入？聲界是名聲入。云何聲入？若色不可見有對、耳識所知，是名聲入。云何聲入？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知貝聲大鼓聲小鼓聲、箏聲箜篌聲銅鈸聲、舞聲歌聲伎樂聲悲聲、男聲女聲、人聲非人聲、眾生聲非眾生聲、去聲來聲、相觸聲、風聲雨聲水聲諸大相觸聲，及餘外聲耳識所知，是名聲入。云何香入？香界是名香入。云何香入？若色不可見有對、鼻識所知，是名香入。云何香入？若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，若外香鼻識所知樹根香、樹心香樹膠香樹皮香、華香葉香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入。云何味入？味界是名味入。云何味入？若色不可見有對、舌識所知，是名味入。云何味入？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知若甜酢、若苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味入。云何觸入？觸界是名觸入。云何觸入？若色不可見有對、身識所知，是名觸入。云何觸入？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸入。云何法入？法界是名法入。云何法入？受想行陰、若色不可見無對、若無為，是名法入。云何法入？受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪、無恚、無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、怖、使、生、老、死、命、結、無想定、得果、滅盡定、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智、識處智、不用處智、非想非非想處智，是名法入。

十二入，幾色、幾非色？十色，一非色，一二分或色或非色。云何十色？眼入耳鼻舌身入、色入聲香味觸入，是名十色。云何一非色？意入，是名一非色。云何一二分或色或非色？法入，是名一二分或色或非色。云何法入色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入色。云何法入非色？受想乃至滅盡定，智緣盡乃至非想非非想處智，是名法入非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾色、幾非色？十色，一非色，一二分或色或非色。云何十色？眼入耳鼻舌身入、色入聲香味觸入，是名十色。云何一非色？意入，是名一非色。云何一二分或色或非色？法入，是名一二分或色或非色。云何法入色？身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入色。云何法入非色？受想乃至滅盡定，智緣盡乃至非想非非想處智，是名法入非色。

十二入，幾可見、幾不可見？一可見，十一不可見。云何一可見？色入是，名一可見。云何十一不可見？九色入、意入、法入，是名十一不可見。十二入，幾有對、幾無對？十有對，二無對。云何十有對？十色入，是名十有對。云何二無對？意入、法入，是名二無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾可見、幾不可見？一可見，十一不可見。云何一可見？色入是，名一可見。云何十一不可見？九色入、意入、法入，是名十一不可見。十二入，幾有對、幾無對？十有對，二無對。云何十有對？十色入，是名十有對。云何二無對？意入、法入，是名二無對。

十二入，幾聖、幾非聖？十非聖，二二分或聖或非聖。云何十非聖？十色入，是名十非聖。云何二二分或聖或非聖？意入、法入，是名二二分或聖或非聖。云何意入非聖？若意入有漏，是名意入非聖。云何意入非聖？若意識受陰，是名意入非聖。云何意入非聖？若意入非學非無學眼識乃至意識，是名意入非聖。云何意入聖？若意入無漏，是名意入聖。云何意入聖？若意入信根相應意界意識界，是名意入聖。云何意入聖？若意入學無學，學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅。如實觀苦集盡道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果，斯陀含果，阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證阿羅漢果。若實人、若趣、若意界、若意識界、是名意入聖。云何法入非聖？若法入有漏，是名法入非聖。云何法入非聖？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏、若非聖無為，是名法入非聖。云何法入非聖？法入非學非無學受想乃至無想定。初四色非聖，七無為，是名法入非聖。云何法入聖？若法入無漏，是名法入聖。云何法入聖？若信根、信根相應心數法，若法無緣無漏，是名法入聖。云何法入聖？若法入學無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅道，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾聖、幾非聖？十非聖，二二分或聖或非聖。云何十非聖？十色入，是名十非聖。云何二二分或聖或非聖？意入、法入，是名二二分或聖或非聖。云何意入非聖？若意入有漏，是名意入非聖。云何意入非聖？若意識受陰，是名意入非聖。云何意入非聖？若意入非學非無學眼識乃至意識，是名意入非聖。云何意入聖？若意入無漏，是名意入聖。云何意入聖？若意入信根相應意界意識界，是名意入聖。云何意入聖？若意入學無學，學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅。如實觀苦集盡道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果，斯陀含果，阿那含果。無學人欲得阿羅漢果，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證阿羅漢果。若實人、若趣、若意界、若意識界、是名意入聖。云何法入非聖？若法入有漏，是名法入非聖。云何法入非聖？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有漏、若非聖無為，是名法入非聖。云何法入非聖？法入非學非無學受想乃至無想定。初四色非聖，七無為，是名法入非聖。云何法入聖？若法入無漏，是名法入聖。云何法入聖？若信根、信根相應心數法，若法無緣無漏，是名法入聖。云何法入聖？若法入學無學。學人離結使，聖心入聖道，若堅信堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅道，如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道。見學人若須陀洹、斯陀含、阿那含，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、斯陀含果、若阿那含果。無學人欲得阿羅漢，未得聖法欲得，觀智具足，若智地若觀解脫心，即證阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入聖。

十二入，幾有漏、幾無漏？十有漏，二二分或有漏或無漏。云何十有漏？十色入，是名十有漏。云何二二分或有漏或無漏？意入、法入，是名二二分或有漏或無漏。云何意入有漏？若意入有愛，是名意入有漏。云何意入有漏？識受陰，是名意入有漏。云何意入有漏？意入非學非無學眼識乃至意識，是名意入有漏。云何意入無漏？若意入無愛，是名意入無漏。云何意入無漏？若意入信根相應意界意識界，是名意入無漏。云何意入無漏？若意入學若無學，學人離結使乃至即證阿羅漢果。若實人、若趣、若意界意識界，是名意入無漏。云何法入有漏？若法入有愛，是名法入有漏。云何法入有漏？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有愛，是名法入有漏。云何法入有漏？若法入非學非無學受想，乃至無想定初四色，是名法入有漏。云何法入無漏？若法入無愛，是名法入無漏。云何法入無漏？若信根、信根相應心數法，若法無緣無愛，是名法入無漏。云何法入無漏？若法入學若無學若無為，學人離結使乃至即證阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智、識處智、不用處智、非想非非想處智，是名法入無漏。有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾有漏、幾無漏？十有漏，二二分或有漏或無漏。云何十有漏？十色入，是名十有漏。云何二二分或有漏或無漏？意入、法入，是名二二分或有漏或無漏。云何意入有漏？若意入有愛，是名意入有漏。云何意入有漏？識受陰，是名意入有漏。云何意入有漏？意入非學非無學眼識乃至意識，是名意入有漏。云何意入無漏？若意入無愛，是名意入無漏。云何意入無漏？若意入信根相應意界意識界，是名意入無漏。云何意入無漏？若意入學若無學，學人離結使乃至即證阿羅漢果。若實人、若趣、若意界意識界，是名意入無漏。云何法入有漏？若法入有愛，是名法入有漏。云何法入有漏？受受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對有愛，是名法入有漏。云何法入有漏？若法入非學非無學受想，乃至無想定初四色，是名法入有漏。云何法入無漏？若法入無愛，是名法入無漏。云何法入無漏？若信根、信根相應心數法，若法無緣無愛，是名法入無漏。云何法入無漏？若法入學若無學若無為，學人離結使乃至即證阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡非智緣盡、決定法住緣、空處智、識處智、不用處智、非想非非想處智，是名法入無漏。有愛無愛、有求無求、當取非當取、有取無取、有勝無勝，亦如是。

十二入，幾受、幾非受？五受，七二分或受或非受。云何五受？眼入耳鼻舌身入，是名五受。云何七二分或受或非受？色入聲香味觸入、意入、法入，是名七二分或受或非受。云何色入受？若色入若內，是名色入受。云何色入受？若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色入受。云何色入非受？若色入外，是名色入非受。云何色入非受？色入若善不善無記非我分攝，若善心不善心、非報非報法心所起去來屈申迴轉，若外色眼識所知，是名色入非受。云何聲入受？若聲入內聲入，是名聲入受。云何聲入受？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、受心所起集聲音句語言口教，是名聲入受。云何聲入非受？若聲入外？是名聲入非受。云何聲入非受？若聲入若善不善無記非我分攝，若善心不善心非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非受。云何香入受？若香入內香入，是名香入受。云何香入受？若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香入受。云何香入非受？若香入外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入非受。云何味入受？若味入內味入，是名味入受。云何味入受？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入受。云何味入非受？若味入外，若外味舌識所知，若甜酢若苦辛若醎淡，若水若汁及餘外味舌識所知，是名味入非受。云何觸入受？若觸入內，是名觸入受。云何觸入受？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸入受。云何觸入非受？若外觸入身識所知，若冷若熱、若輕若重、若麁若細、若澁若滑、若堅若軟，及餘外觸身識所知，是名觸入非受。云何意入受？若意入內，是名意入受。云何意入受？若意入業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，是名意入受。云何意入非受？若意入外，是名意入非受。云何意入非受？若意入善不善無記非我分攝眼識乃至意識，是名意入非受。云何法入受？若法入內，是名法入受。云何法入受？若法入業法煩惱所生報我分攝，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生命、有漏身進，是名法入受。云何法入非受？若法入外，是名法入非受。云何法入非受？若法入善不善無記非我分攝，除命，餘法入非受，是名法入非受。內外亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾受、幾非受？五受，七二分或受或非受。云何五受？眼入耳鼻舌身入，是名五受。云何七二分或受或非受？色入聲香味觸入、意入、法入，是名七二分或受或非受。云何色入受？若色入若內，是名色入受。云何色入受？若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若受心所起去來屈申迴轉身教，是名色入受。云何色入非受？若色入外，是名色入非受。云何色入非受？色入若善不善無記非我分攝，若善心不善心、非報非報法心所起去來屈申迴轉，若外色眼識所知，是名色入非受。云何聲入受？若聲入內聲入，是名聲入受。云何聲入受？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、受心所起集聲音句語言口教，是名聲入受。云何聲入非受？若聲入外？是名聲入非受。云何聲入非受？若聲入若善不善無記非我分攝，若善心不善心非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非受。云何香入受？若香入內香入，是名香入受。云何香入受？若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香入受。云何香入非受？若香入外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入非受。云何味入受？若味入內味入，是名味入受。云何味入受？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入受。云何味入非受？若味入外，若外味舌識所知，若甜酢若苦辛若醎淡，若水若汁及餘外味舌識所知，是名味入非受。云何觸入受？若觸入內，是名觸入受。云何觸入受？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸入受。云何觸入非受？若外觸入身識所知，若冷若熱、若輕若重、若麁若細、若澁若滑、若堅若軟，及餘外觸身識所知，是名觸入非受。云何意入受？若意入內，是名意入受。云何意入受？若意入業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識，是名意入受。云何意入非受？若意入外，是名意入非受。云何意入非受？若意入善不善無記非我分攝眼識乃至意識，是名意入非受。云何法入受？若法入內，是名法入受。云何法入受？若法入業法煩惱所生報我分攝，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生命、有漏身進，是名法入受。云何法入非受？若法入外，是名法入非受。云何法入非受？若法入善不善無記非我分攝，除命，餘法入非受，是名法入非受。內外亦如是。

十二入，幾有報、幾無報？八無報，四二分或有報或無報。云何八無報？眼入耳鼻舌身入、香入味入觸入，是名八無報。云何四二分或有報或無報？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或有報或無報。云何色入有報？若色入報法，是名色入有報。云何色入有報？若色入善不善心，善不善心所起去來屈申迴轉，是名色入有報。云何色入無報？若色入報、若色入非報，非報法身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨、無記心所起去來屈申迴轉，若外色眼識所知，是名色入無報。云何聲入有報？若聲入報法，是名聲入有報。云何聲入有報？聲入若善若不善，善心不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入有報。云何聲入無報？若聲入報？若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、若無記心所起集聲音句言語口教、若外聲耳識所知，是名聲入無報。云何意入有報？若意入報法，是名意入有報。云何意入有報？除意入善報，餘意入善不善意界意識界，是名意入有報。云何意入無報？若意入報、若意入非報，非報法眼識乃至意識，是名意入無報。云何法入有報？若法入報法，是名法入有報。云何法入有報？除法入善報，餘法入善有為，若不善受想乃至煩惱、使、結，二定法入一切色，是名法入有報。云何法入無報？若法入報法、入非報，非報法除無貪、無恚、無癡、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾有報、幾無報？八無報，四二分或有報或無報。云何八無報？眼入耳鼻舌身入、香入味入觸入，是名八無報。云何四二分或有報或無報？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或有報或無報。云何色入有報？若色入報法，是名色入有報。云何色入有報？若色入善不善心，善不善心所起去來屈申迴轉，是名色入有報。云何色入無報？若色入報、若色入非報，非報法身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨、無記心所起去來屈申迴轉，若外色眼識所知，是名色入無報。云何聲入有報？若聲入報法，是名聲入有報。云何聲入有報？聲入若善若不善，善心不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入有報。云何聲入無報？若聲入報？若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、若無記心所起集聲音句言語口教、若外聲耳識所知，是名聲入無報。云何意入有報？若意入報法，是名意入有報。云何意入有報？除意入善報，餘意入善不善意界意識界，是名意入有報。云何意入無報？若意入報、若意入非報，非報法眼識乃至意識，是名意入無報。云何法入有報？若法入報法，是名法入有報。云何法入有報？除法入善報，餘法入善有為，若不善受想乃至煩惱、使、結，二定法入一切色，是名法入有報。云何法入無報？若法入報法、入非報，非報法除無貪、無恚、無癡、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入無報。

十二入，幾心、幾非心？一心，十一非心。云何一心？意入，是名一心。云何十一非心？除意入，餘非心，是名十一非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾心、幾非心？一心，十一非心。云何一心？意入，是名一心。云何十一非心？除意入，餘非心，是名十一非心。

十二入，幾心相應、幾非心相應？十非心相應，一不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何十非心相應？十色入，是名十非心相應。云何一不說心相應非心相應？意入，是名一不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？法入，是名一二分或心相應或非心相應。云何法入心相應？若法入心數受想乃至煩惱使，是名法入心相應。云何法入非心相應？若法入非心所生，乃至非想非非想處智，是名法入非心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾心相應、幾非心相應？十非心相應，一不說心相應非心相應，一二分或心相應或非心相應。云何十非心相應？十色入，是名十非心相應。云何一不說心相應非心相應？意入，是名一不說心相應非心相應。云何一二分或心相應或非心相應？法入，是名一二分或心相應或非心相應。云何法入心相應？若法入心數受想乃至煩惱使，是名法入心相應。云何法入非心相應？若法入非心所生，乃至非想非非想處智，是名法入非心相應。

十二入，幾心數、幾非心數？十一非心數，一二分或心數或非心數。云何十一非心數？十色入、意入，是名十一非心數。云何一二分或心數或非心數？法入，是名一二分或心數或非心數。云何法入心數？若法入有緣受想乃至煩惱使，是名法入心數。云何法入非心數？若法入無緣生乃至非想非非想處智，是名法入非心數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾心數、幾非心數？十一非心數，一二分或心數或非心數。云何十一非心數？十色入、意入，是名十一非心數。云何一二分或心數或非心數？法入，是名一二分或心數或非心數。云何法入心數？若法入有緣受想乃至煩惱使，是名法入心數。云何法入非心數？若法入無緣生乃至非想非非想處智，是名法入非心數。

十二入，幾緣、幾非緣？一緣，十非緣，一二分或有緣或非緣。云何一緣？意入，是名一緣。云何十無緣？十色入，是名十無緣。云何一二分或緣或非緣？法入，是名一二分或緣或非緣。云何法入緣？若法入心數受想乃至煩惱使，是名法入緣。云何法入無緣？若法入非心數生乃至非想非非想處智，是名法入無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾緣、幾非緣？一緣，十非緣，一二分或有緣或非緣。云何一緣？意入，是名一緣。云何十無緣？十色入，是名十無緣。云何一二分或緣或非緣？法入，是名一二分或緣或非緣。云何法入緣？若法入心數受想乃至煩惱使，是名法入緣。云何法入無緣？若法入非心數生乃至非想非非想處智，是名法入無緣。

十二入，幾共心、幾非共心？十一非共心，一二分或共心或非共心。云何十一非共心？十色入、意入，是名十一非共心。云何一二分或共心或非共心？法入，是名一二分或共心或非共心。云何法入共心？若法入隨心轉，共心生共住共滅，受想乃至煩惱使、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入共心。云何法入非共心？若法入不隨心轉，不共心生不共住不共滅生，乃至非想非非想處智，是名法入非共心。隨心轉不隨心轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾共心、幾非共心？十一非共心，一二分或共心或非共心。云何十一非共心？十色入、意入，是名十一非共心。云何一二分或共心或非共心？法入，是名一二分或共心或非共心。云何法入共心？若法入隨心轉，共心生共住共滅，受想乃至煩惱使、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入共心。云何法入非共心？若法入不隨心轉，不共心生不共住不共滅生，乃至非想非非想處智，是名法入非共心。隨心轉不隨心轉亦如是。

十二入，幾業、幾非業？九非業，三二分或業或非業。云何九非業？眼入耳入鼻入舌入身入意入、香入味入觸入，是名九非業。云何三二分或業或非業？色入、聲入、法入，是名三二分或業或非業。云何色入業？若善心不善心無記心所起去來屈申迴轉身教，是名色入業。云何色入非業？身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若外色眼識所知，是名色入非業。云何聲入業？若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教？是名聲入業。云何聲入非業？若好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、若外聲耳識所知，是名聲入非業。云何法入業？思身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名法入業。云何法入非業？除思身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，餘法入非業，是名法入非業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾業、幾非業？九非業，三二分或業或非業。云何九非業？眼入耳入鼻入舌入身入意入、香入味入觸入，是名九非業。云何三二分或業或非業？色入、聲入、法入，是名三二分或業或非業。云何色入業？若善心不善心無記心所起去來屈申迴轉身教，是名色入業。云何色入非業？身好色非好色、姝妙非姝妙、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若外色眼識所知，是名色入非業。云何聲入業？若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教？是名聲入業。云何聲入非業？若好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲、若外聲耳識所知，是名聲入非業。云何法入業？思身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，是名法入業。云何法入非業？除思身口非戒無教、有漏身口戒無教、正語正業正命，餘法入非業，是名法入非業。

十二入，幾業相應，幾非業相應？一業相應，十非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何一業相應？意入，是名一業相應。云何十非業相應？十色入，是名十非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？法入，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何法入業相應？若法入思相應，除思，餘受想乃至煩惱使，是名法入業相應。云何法入非業相應？若法入非思相應生，乃至非想非非想處智，是名法入非業相應。云何法入不說業相應非業相應？思，是名法入不說業相應非業相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾業相應，幾非業相應？一業相應，十非業相應，一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何一業相應？意入，是名一業相應。云何十非業相應？十色入，是名十非業相應。云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應？法入，是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應。云何法入業相應？若法入思相應，除思，餘受想乃至煩惱使，是名法入業相應。云何法入非業相應？若法入非思相應生，乃至非想非非想處智，是名法入非業相應。云何法入不說業相應非業相應？思，是名法入不說業相應非業相應。

十二入，幾共業、幾不共業？一共業，十非共業，一二分或共業非共業。云何一共業？意入，是名一共業。云何十非共業？十色入，是名十非共業。云何一二分或共業或非共業？法入？是名一二分或共業或非共業。云何法入共業？若法入隨業轉，共業生共住共滅，受、想、定心、思、觸乃至煩惱、使、無想定、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入共業。云何法入非共業？法入若不隨業轉，不共業生不共住不共滅，不定心、思、生老死、命、結、得果，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、九無為，是名法入非共業。隨業轉不隨業轉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾共業、幾不共業？一共業，十非共業，一二分或共業非共業。云何一共業？意入，是名一共業。云何十非共業？十色入，是名十非共業。云何一二分或共業或非共業？法入？是名一二分或共業或非共業。云何法入共業？若法入隨業轉，共業生共住共滅，受、想、定心、思、觸乃至煩惱、使、無想定、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入共業。云何法入非共業？法入若不隨業轉，不共業生不共住不共滅，不定心、思、生老死、命、結、得果，身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進、九無為，是名法入非共業。隨業轉不隨業轉亦如是。

十二入，幾因、幾非因？一因，七非因，四二分或因或非因。云何一因？意入，是名一因。云何七非因？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入，是名七非因。云何四二分或因或非因？色入、聲入、觸入、法入，是名四二分或因或非因。云何色入因？色入若報法，是名色入因。云何色入因？色入若善心不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入因。云何色入非因？色入若報、色入若非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來迴轉屈申身教，若外色眼識所知，是名色入非因。云何聲入因？若聲入報法，是名聲入因。云何聲入因？若聲入善不善，若善心不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入因。云何聲入非因？若聲入報、若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非因。云何觸入因？四大，地大水大風大火大，是名觸入因。云何觸入非因？除四大，餘觸入法，是名觸入非因。云何法入因？法入緣、若法入非緣有報，除得果，餘法入非緣善報，受想乃至煩惱使二定結一切色，是名法入因。云何法入非因？若法入緣、無報、不共業，生老死、命、得果、有漏身進九、無為，是名法入非因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾因、幾非因？一因，七非因，四二分或因或非因。云何一因？意入，是名一因。云何七非因？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入，是名七非因。云何四二分或因或非因？色入、聲入、觸入、法入，是名四二分或因或非因。云何色入因？色入若報法，是名色入因。云何色入因？色入若善心不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入因。云何色入非因？色入若報、色入若非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來迴轉屈申身教，若外色眼識所知，是名色入非因。云何聲入因？若聲入報法，是名聲入因。云何聲入因？若聲入善不善，若善心不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入因。云何聲入非因？若聲入報、若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非因。云何觸入因？四大，地大水大風大火大，是名觸入因。云何觸入非因？除四大，餘觸入法，是名觸入非因。云何法入因？法入緣、若法入非緣有報，除得果，餘法入非緣善報，受想乃至煩惱使二定結一切色，是名法入因。云何法入非因？若法入緣、無報、不共業，生老死、命、得果、有漏身進九、無為，是名法入非因。

十二入，幾有因、幾無因？十一有因，一二分或有因或無因。云何十一有因？十色入、意入，是名十一有因。云何一二分或有因或無因？法入，是名一二分或有因或無因。云何法入有因？若法入有緒受想乃至正身除，是名法入有因。云何法入無因？若法入無緒智緣盡乃至非想非非想處智，是名法入無因。有緒無緒、有因無因、有緣無緣、有為無為，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾有因、幾無因？十一有因，一二分或有因或無因。云何十一有因？十色入、意入，是名十一有因。云何一二分或有因或無因？法入，是名一二分或有因或無因。云何法入有因？若法入有緒受想乃至正身除，是名法入有因。云何法入無因？若法入無緒智緣盡乃至非想非非想處智，是名法入無因。有緒無緒、有因無因、有緣無緣、有為無為，亦如是。

十二入，幾知、幾非知？一切知如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾知、幾非知？一切知如事知見。

十二入，幾識、幾非識？一切識意識如事識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾識、幾非識？一切識意識如事識。

十二入，幾解、幾非解？一切解如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾解、幾非解？一切解如事知見。

十二入，幾了、幾非了？一切了如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾了、幾非了？一切了如事知見。

十二入，幾斷智知、幾非斷智知？八非斷智知，四二分或斷智知或非斷智知。云何八非斷智知？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非斷智知。云何四二分或斷智知或非斷智知？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或斷智知或非斷智知。云何色入斷智知？若色入不善，不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入斷智知。云何色入非斷智知？色入若善若無記，身好色非好色、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非斷智知。云何聲入斷智知？若聲入不善，不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入斷智知。云何聲入非斷智知？若聲善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非斷智知。云何意入斷智知？若意入不善意界意識界，是名意入斷智知。云何意入非斷智知？意入若善若無記眼識乃至意識，是名意入非斷智知。云何法入斷智知？若法入不善受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入斷智知。云何法入非斷智知？除使結、身口非戒無教，餘法入非斷智知，是名法入非斷智知。斷非斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾斷智知、幾非斷智知？八非斷智知，四二分或斷智知或非斷智知。云何八非斷智知？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非斷智知。云何四二分或斷智知或非斷智知？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或斷智知或非斷智知。云何色入斷智知？若色入不善，不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入斷智知。云何色入非斷智知？色入若善若無記，身好色非好色、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非斷智知。云何聲入斷智知？若聲入不善，不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入斷智知。云何聲入非斷智知？若聲善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非斷智知。云何意入斷智知？若意入不善意界意識界，是名意入斷智知。云何意入非斷智知？意入若善若無記眼識乃至意識，是名意入非斷智知。云何法入斷智知？若法入不善受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入斷智知。云何法入非斷智知？除使結、身口非戒無教，餘法入非斷智知，是名法入非斷智知。斷非斷亦如是。

十二入，幾修、幾非修？八非修，四二分或修或非修。云何八非修？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非修。云何四二分或修或非修？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或修或非修。云何色入修？色入若善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入修。云何色入非修？若色入不善若無記，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非修。云何聲入修？聲入若善，善心所起集聲音句言語口教，是名聲入修。云何聲入非修？若聲入不善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非修。云何意入修？意入若善意界意識界，是名意入修。云何意入非修？意入若不善若無記眼識乃至意識，是名意入非修。云何法入修？法入若善受想乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入修。云何法入非修？若法入不善若無記受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結，身口非戒無教、有漏身進非聖、七無為，是名法入非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾修、幾非修？八非修，四二分或修或非修。云何八非修？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非修。云何四二分或修或非修？色入、聲入、意入、法入，是名四二分或修或非修。云何色入修？色入若善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入修。云何色入非修？若色入不善若無記，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若不善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非修。云何聲入修？聲入若善，善心所起集聲音句言語口教，是名聲入修。云何聲入非修？若聲入不善若無記，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若不善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非修。云何意入修？意入若善意界意識界，是名意入修。云何意入非修？意入若不善若無記眼識乃至意識，是名意入非修。云何法入修？法入若善受想乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入修。云何法入非修？若法入不善若無記受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結，身口非戒無教、有漏身進非聖、七無為，是名法入非修。

十二入，幾證、幾非證？一切證如事知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾證、幾非證？一切證如事知見。

十二入，幾善、幾非善、幾無記？八無記，四三分或善或不善或無記。云何八無記？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八無記。云何四三分或善或不善或無記？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或善或不善或無記。云何色入善？若色入修善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入善。云何色入非善？若色入隨不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入非善。云何色入無記？若色入受、色入非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入無記。云何聲入善？若聲入修善心所起集聲音句言語口教，是名聲入善。云何聲入不善？若聲入斷不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入不善。云何聲入無記？若聲入受、若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入無記。云何意入善？若意入修意界意識界，是名意入善。云何意入不善？若意入斷意界意識界，是名意入不善。云何意入無記？若意入受、若意入非報，非報法眼識乃至意識，是名意入無記。云何法入善？若法入修受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入善。云何法入不善？若法入斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、使、結，身口非戒無教、有漏身進，是名法入不善。云何法入無記？若法入受、若法入非報，非報法非聖無為，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命，有漏身進非聖、七無為，是名法入無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾善、幾非善、幾無記？八無記，四三分或善或不善或無記。云何八無記？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八無記。云何四三分或善或不善或無記？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或善或不善或無記。云何色入善？若色入修善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入善。云何色入非善？若色入隨不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入非善。云何色入無記？若色入受、色入非報，非報法身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入無記。云何聲入善？若聲入修善心所起集聲音句言語口教，是名聲入善。云何聲入不善？若聲入斷不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入不善。云何聲入無記？若聲入受、若聲入非報，非報法身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入無記。云何意入善？若意入修意界意識界，是名意入善。云何意入不善？若意入斷意界意識界，是名意入不善。云何意入無記？若意入受、若意入非報，非報法眼識乃至意識，是名意入無記。云何法入善？若法入修受想，乃至心捨、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入善。云何法入不善？若法入斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、使、結，身口非戒無教、有漏身進，是名法入不善。云何法入無記？若法入受、若法入非報，非報法非聖無為，受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、命，有漏身進非聖、七無為，是名法入無記。

十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？十非學非無學，二三分或學或無學或非學非無學。云何十非學非無學？十色入，是名十非學非無學。云何二三分或學或無學或非學非無學？意入、法入，是名二三分或學或無學或非學非無學。云何意入學？若意入聖非無學，是名意入學。云何意入學？若意入學信根相應意界意識界，是名意入學。云何意入學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。若實人若趣意界意識界，是名意入學。云何意入無學？若意入聖非學，是名意入無學。云何意入無學？若意入無學信根相應意界意識界，是名意入無學。云何意入無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法，欲得修道，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若意界意識界，是名意入無學。云何意入非學非無學？若意入非聖識受陰、眼識乃至意識，是名意入非學非無學。云何法入學？若法入聖非無學，是名法入學。云何法入學？學信根及信根相應心數法，若法非緣無漏非無學，是名法入學。云何法入學？學人離結使，聖心入聖道，乃至即得阿那含果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入學。云何法入無學？若法入聖非學，是名法入無學。云何法入無學？無學信根及信根相應心數法，若法入若非緣無漏非學，是名法入無學。云何法入無學？無學人乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡，是名法入無學。云何法入非學非無學？若法入非聖受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對，有漏非聖無為受想，乃至無想定初四色、非聖七無為，是名法入非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？十非學非無學，二三分或學或無學或非學非無學。云何十非學非無學？十色入，是名十非學非無學。云何二三分或學或無學或非學非無學？意入、法入，是名二三分或學或無學或非學非無學。云何意入學？若意入聖非無學，是名意入學。云何意入學？若意入學信根相應意界意識界，是名意入學。云何意入學？學人離結使，聖心入聖道，若堅信若堅法及餘趣人，見行過患，觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道，未得欲得、未解欲解、未證欲證，離煩惱修道見學人若須陀洹、若斯陀含、若阿那含，若觀智具足，若智地若觀解脫心，即證沙門果，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果。若實人若趣意界意識界，是名意入學。云何意入無學？若意入聖非學，是名意入無學。云何意入無學？若意入無學信根相應意界意識界，是名意入無學。云何意入無學？無學人欲得阿羅漢，未得聖法，欲得修道，觀智具足，若智地若觀解脫心，即得阿羅漢果。若實人若趣若意界意識界，是名意入無學。云何意入非學非無學？若意入非聖識受陰、眼識乃至意識，是名意入非學非無學。云何法入學？若法入聖非無學，是名法入學。云何法入學？學信根及信根相應心數法，若法非緣無漏非無學，是名法入學。云何法入學？學人離結使，聖心入聖道，乃至即得阿那含果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡決定，是名法入學。云何法入無學？若法入聖非學，是名法入無學。云何法入無學？無學信根及信根相應心數法，若法入若非緣無漏非學，是名法入無學。云何法入無學？無學人乃至即得阿羅漢果。若實人若趣，若受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命正身進正身除、智緣盡，是名法入無學。云何法入非學非無學？若法入非聖受陰、想受陰、行受陰，若色不可見無對，有漏非聖無為受想，乃至無想定初四色、非聖七無為，是名法入非學非無學。

十二入，幾報、幾報法、幾非報非報法？五報，三二分或報或非報非報法，四三分或報或報法或非報非報法。云何五報？眼入耳入鼻入舌入身入，是名五報。云何三二分或報或非報或非報法？香入、味入、觸入，是名三二分或報或非報非報法。云何四三分或報或報法或非報非報法？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或報或報法或非報非報法。云何香入報？香入若受，是名香入報。云何香入報？香入若業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香入報。云何香入非報非報法？若香入外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入非報非報法。云何味入報？若味入受，是名味入報。云何味入報？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入報。云何味入非報非報法？若味入外，若外味入舌識所知，若甜酢苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味入非報非報法。云何觸入報？若觸入受，是名觸入報。云何觸入報？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸入報。云何觸入非報非報法？若觸入外，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸入非報非報法。云何色入報？若色入受，是名色入報。云何色入報？若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，受心所起去來屈申迴轉身教，是名色入報。云何色入報法？若色入有報，是名色入報法。云何色入報法？色入若善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入報法。云何色入非報非報法？若色入無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非報非報法。云何聲入報？若聲入受，是名聲入報。云何聲入報？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，受心所起集聲音句言語口教，是名聲入報。云何聲入報法？若聲入有報，是名聲入報法。云何聲入報法？若聲入善不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入報法。云何聲入非報非報法？若聲入無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非報非報法。云何意入報？若意入受、若意入善報眼識乃至意識，是名意入報。云何意入報法？若意入有報，是名意入報法。云何意入報法？除意入善報，餘意入善若不善意界意識界，是名意入報法。云何意入非報非報法？若意入無記非我分攝眼識乃至意識，是名意入非報非報法。云何法入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾報、幾報法、幾非報非報法？五報，三二分或報或非報非報法，四三分或報或報法或非報非報法。云何五報？眼入耳入鼻入舌入身入，是名五報。云何三二分或報或非報或非報法？香入、味入、觸入，是名三二分或報或非報非報法。云何四三分或報或報法或非報非報法？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或報或報法或非報非報法。云何香入報？香入若受，是名香入報。云何香入報？香入若業法煩惱所生報我分攝身好香非好香、軟香非軟香、適意香非適意香，是名香入報。云何香入非報非報法？若香入外，若外香鼻識所知，樹根香樹心香樹膠香樹皮香、葉香花香果香、好香非好香，及餘外香鼻識所知，是名香入非報非報法。云何味入報？若味入受，是名味入報。云何味入報？若味入業法煩惱所生報我分攝身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入報。云何味入非報非報法？若味入外，若外味入舌識所知，若甜酢苦辛醎淡水汁，及餘外味舌識所知，是名味入非報非報法。云何觸入報？若觸入受，是名觸入報。云何觸入報？若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，是名觸入報。云何觸入非報非報法？若觸入外，若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澁滑堅軟，及餘外觸身識所知，是名觸入非報非報法。云何色入報？若色入受，是名色入報。云何色入報？若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，受心所起去來屈申迴轉身教，是名色入報。云何色入報法？若色入有報，是名色入報法。云何色入報法？色入若善不善，若善心若不善心所起去來屈申迴轉身教，是名色入報法。云何色入非報非報法？若色入無記非我分攝非報非報法心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非報非報法。云何聲入報？若聲入受，是名聲入報。云何聲入報？若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，受心所起集聲音句言語口教，是名聲入報。云何聲入報法？若聲入有報，是名聲入報法。云何聲入報法？若聲入善不善，若善心若不善心所起集聲音句言語口教，是名聲入報法。云何聲入非報非報法？若聲入無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非報非報法。云何意入報？若意入受、若意入善報眼識乃至意識，是名意入報。云何意入報法？若意入有報，是名意入報法。云何意入報法？除意入善報，餘意入善若不善意界意識界，是名意入報法。云何意入非報非報法？若意入無記非我分攝眼識乃至意識，是名意入非報非報法。云何法入

報？若法入受、若法入善報，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入報。云何法入報法？若法入有報，是名法入報法。云何法入報法？除法入善報，餘法入善有為，若不善受想乃至煩惱使結二定一切色，是名法入報法。云何法入非報非報法？若法入無記非我分攝，若聖無為、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、有漏身進、九無為，是名法入非報非報法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報？若法入受、若法入善報，除無貪無恚，餘受想乃至心捨、怖、生、命、無想定、得果、滅盡定，有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除、正語正業正命正身進正身除，是名法入報。云何法入報法？若法入有報，是名法入報法。云何法入報法？除法入善報，餘法入善有為，若不善受想乃至煩惱使結二定一切色，是名法入報法。云何法入非報非報法？若法入無記非我分攝，若聖無為、受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、生老死、有漏身進、九無為，是名法入非報非報法。

十二入，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？八非見斷非思惟斷，四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何八非見斷非思惟斷？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非見斷非思惟斷。云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何色入見斷？若色入不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色入見斷。云何色入思惟斷？若色入不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色入思惟斷。云何色入非見斷非思惟斷？若色入善若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非見斷非思惟斷。云何聲入見斷？若聲入不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲入見斷。云何聲入思惟斷？若聲入不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲入思惟斷。云何聲入非見斷非思惟斷？若聲入善若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非見斷非思惟斷。云何意入見斷？若意入不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界，是名意入見斷。云何意入思惟斷？若意入不善非見斷思惟斷煩惱相應心意界意識界，是名意入思惟斷。云何意入非見斷非思惟斷？若意入善若無記眼識乃至意識，是名意入非見斷非思惟斷。云何法入見斷？若法入不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入見斷。云何法入思惟斷？若法入不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入思惟斷。云何法入非見斷非思惟斷？若法入善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入，是名法入非見斷非思惟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾見斷、幾思惟斷、幾非見斷非思惟斷？八非見斷非思惟斷，四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何八非見斷非思惟斷？眼入耳入鼻入舌入身入、香入味入觸入，是名八非見斷非思惟斷。云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷？色入、聲入、意入、法入，是名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。云何色入見斷？若色入不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色入見斷。云何色入思惟斷？若色入不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教，是名色入思惟斷。云何色入非見斷非思惟斷？若色入善若無記身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，若善心若無記心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非見斷非思惟斷。云何聲入見斷？若聲入不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲入見斷。云何聲入思惟斷？若聲入不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教，是名聲入思惟斷。云何聲入非見斷非思惟斷？若聲入善若無記身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，若善心若無記心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非見斷非思惟斷。云何意入見斷？若意入不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界，是名意入見斷。云何意入思惟斷？若意入不善非見斷思惟斷煩惱相應心意界意識界，是名意入思惟斷。云何意入非見斷非思惟斷？若意入善若無記眼識乃至意識，是名意入非見斷非思惟斷。云何法入見斷？若法入不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入見斷。云何法入思惟斷？若法入不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入思惟斷。云何法入非見斷非思惟斷？若法入善若無記，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入，是名法入非見斷非思惟斷。

十二入，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼入見斷因？若眼入見斷法報，地獄、畜生、餓鬼眼入，是名眼入見斷因。云何眼入思惟斷因？若眼入思惟斷法報，地獄、畜生、餓鬼眼入，是名眼入思惟斷因。云何眼入非見斷非思惟斷因？若眼入善法報，天上人中眼入，是名眼入非見斷非思惟斷因。耳入、鼻入、舌入、身入亦如是。云何意入見斷因？若意入見斷、若意入見斷法報眼識乃至意識，是名意入見斷因。云何意入思惟斷因？若意入思惟斷法報眼識乃至意識，是名意入思惟斷因。云何意入非見斷非思惟斷因？若意入善、若意入善法報、若意入非報非報法眼識乃至意識，是名意入非見斷非思惟斷因。云何色入見斷因？若色入見斷，若色入見斷法報身非好色非端嚴、非妍膚非嚴淨，見斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色入見斷因。云何色入思惟斷因？若色入思惟斷，若思惟斷法報身非好色不端嚴、非妍膚非嚴淨，思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色入思惟斷因。云何色入非見斷非思惟斷因？若色入善、若色入善法報、若色入非報非報法身好色端嚴妍膚嚴淨，非見斷非思惟斷心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非見斷非思惟斷因。云何聲入見斷因？若聲入見斷，若聲入見斷法報身不好聲、非眾妙聲非軟聲，見斷法因心所起集聲音句言語口教，是名聲入見斷因。云何聲入思惟斷因？若聲入若思惟斷，若聲入思惟斷法報身不好聲、非眾妙聲、非軟聲，思惟斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲入思惟斷因。云何聲入非見斷非思惟斷因？若聲入善，若聲入善法報，若聲入非報非報法身好聲眾妙聲軟聲，非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非見斷非思惟斷因。云何香入見斷因？若香入若見斷法報身不好香、非軟香、不適意香，是名香入見斷因。云何香入思惟斷因？若香入思惟斷法報身不好香、非軟香、不適意香，是名香入思惟斷因。云何香入非見斷非思惟斷因？若香入善法報，若香入非報非報法身好香、軟香、適意香，若外香鼻識所知，是名香入非見斷非思惟斷因。云何味入見斷因？若味入見斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入見斷因。云何味入思惟斷因？若味入思惟斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入思惟斷因。云何味入非見斷非思惟斷因？若味入善法報，若味入非報非報法身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知，是名味入非見斷非思惟斷因。云何觸入見斷因？若觸入見斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾見斷因、幾思惟斷因、幾非見斷非思惟斷因？一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云何眼入見斷因？若眼入見斷法報，地獄、畜生、餓鬼眼入，是名眼入見斷因。云何眼入思惟斷因？若眼入思惟斷法報，地獄、畜生、餓鬼眼入，是名眼入思惟斷因。云何眼入非見斷非思惟斷因？若眼入善法報，天上人中眼入，是名眼入非見斷非思惟斷因。耳入、鼻入、舌入、身入亦如是。云何意入見斷因？若意入見斷、若意入見斷法報眼識乃至意識，是名意入見斷因。云何意入思惟斷因？若意入思惟斷法報眼識乃至意識，是名意入思惟斷因。云何意入非見斷非思惟斷因？若意入善、若意入善法報、若意入非報非報法眼識乃至意識，是名意入非見斷非思惟斷因。云何色入見斷因？若色入見斷，若色入見斷法報身非好色非端嚴、非妍膚非嚴淨，見斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色入見斷因。云何色入思惟斷因？若色入思惟斷，若思惟斷法報身非好色不端嚴、非妍膚非嚴淨，思惟斷因心所起去來屈申迴轉身教，是名色入思惟斷因。云何色入非見斷非思惟斷因？若色入善、若色入善法報、若色入非報非報法身好色端嚴妍膚嚴淨，非見斷非思惟斷心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知，是名色入非見斷非思惟斷因。云何聲入見斷因？若聲入見斷，若聲入見斷法報身不好聲、非眾妙聲非軟聲，見斷法因心所起集聲音句言語口教，是名聲入見斷因。云何聲入思惟斷因？若聲入若思惟斷，若聲入思惟斷法報身不好聲、非眾妙聲、非軟聲，思惟斷因心所起集聲音句言語口教，是名聲入思惟斷因。云何聲入非見斷非思惟斷因？若聲入善，若聲入善法報，若聲入非報非報法身好聲眾妙聲軟聲，非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知，是名聲入非見斷非思惟斷因。云何香入見斷因？若香入若見斷法報身不好香、非軟香、不適意香，是名香入見斷因。云何香入思惟斷因？若香入思惟斷法報身不好香、非軟香、不適意香，是名香入思惟斷因。云何香入非見斷非思惟斷因？若香入善法報，若香入非報非報法身好香、軟香、適意香，若外香鼻識所知，是名香入非見斷非思惟斷因。云何味入見斷因？若味入見斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入見斷因。云何味入思惟斷因？若味入思惟斷法報身甜酢苦辛醎淡涎癊，是名味入思惟斷因。云何味入非見斷非思惟斷因？若味入善法報，若味入非報非報法身甜酢苦辛醎淡涎癊，若外味舌識所知，是名味入非見斷非思惟斷因。云何觸入見斷因？若觸入見斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸入

見斷因。云何觸入思惟斷因？若觸入思惟斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸入思惟斷因。云何觸入非見斷非思惟斷因？若觸入善法報，若觸入非報法身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知，是名觸入非見斷非思惟斷因。云何法入見斷因？若法入見斷因，若法入若見斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入見斷因。云何法入思惟斷因？若法入思惟斷，若法入思惟斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入思惟斷因。云何法入非見斷非思惟斷因？若法入若善善法報，若法入非報非報法，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入非見斷非思惟斷因，是名法入非見斷非思惟斷因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見斷因。云何觸入思惟斷因？若觸入思惟斷法報身冷熱麁重堅澁，是名觸入思惟斷因。云何觸入非見斷非思惟斷因？若觸入善法報，若觸入非報法身冷熱輕細軟滑，若外觸身識所知，是名觸入非見斷非思惟斷因。云何法入見斷因？若法入見斷因，若法入若見斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、疑、怖、煩惱、使、生命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入見斷因。云何法入思惟斷因？若法入思惟斷，若法入思惟斷法報受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、念、怖、煩惱、使、生命、結、身口非戒無教、有漏身進，是名法入思惟斷因。云何法入非見斷非思惟斷因？若法入若善善法報，若法入非報非報法，除疑、煩惱、使、結、身口非戒無教，餘法入非見斷非思惟斷因，是名法入非見斷非思惟斷因。

十二入，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？四欲界繫，六二分或欲界繫或色界繫，二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何四欲界繫？舌入鼻入、香入味入，是名四欲界繫。云何六二分或欲界繫或色界繫？眼入耳入身入、色入聲入觸入，是名六二分或欲界繫或色界繫。云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？意入、法入，是名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼入欲界繫？若眼入欲漏、有漏眼入，是名眼入欲界繫。云何眼入色界繫？若眼入色漏、有漏眼入，是名眼入色界繫。耳入、身入亦如是。云何色入欲界繫？若色入欲漏、有漏，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，欲行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知欲漏有漏，是名色入欲界繫。云何色入色界繫？若色入色漏有漏，身好色端嚴妍膚嚴淨，色行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知色漏有漏，是名色入色界繫。云何聲入欲界繫？若聲入欲漏有漏，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，欲行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知欲漏有漏，是名聲入欲界繫。云何聲入色界繫？若聲入色漏有漏身好聲眾妙聲軟聲，色行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知色漏有漏，是名聲入色界繫。云何觸入欲界繫？若觸入欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知欲漏有漏，是名觸入欲界繫。云何觸入色界繫？若觸入色漏有漏身冷熱輕重麁細軟滑，若外觸身識所知色漏有漏，是名觸入色界繫。云何意入欲界繫？若意入欲漏有漏眼識乃至意識，是名意入欲界繫。云何意入色界繫？若意入色漏有漏眼識耳識身識意識，是名意入色界繫。云何意入無色界繫？若意入無色漏有漏意界意識界，是名意入無色界繫。云何意入不繫？若意入聖無漏意界意識界，是名意入不繫。云何法入欲界繫？若法入欲漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名法入欲界繫。云何法入色界繫？若法入色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法入色界繫。云何法入無色界繫？若法入無色漏有漏受、想、思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？四欲界繫，六二分或欲界繫或色界繫，二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何四欲界繫？舌入鼻入、香入味入，是名四欲界繫。云何六二分或欲界繫或色界繫？眼入耳入身入、色入聲入觸入，是名六二分或欲界繫或色界繫。云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫？意入、法入，是名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何眼入欲界繫？若眼入欲漏、有漏眼入，是名眼入欲界繫。云何眼入色界繫？若眼入色漏、有漏眼入，是名眼入色界繫。耳入、身入亦如是。云何色入欲界繫？若色入欲漏、有漏，身好色非好色、端嚴非端嚴、妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨，欲行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知欲漏有漏，是名色入欲界繫。云何色入色界繫？若色入色漏有漏，身好色端嚴妍膚嚴淨，色行心所起去來屈申迴轉身教，若外色眼識所知色漏有漏，是名色入色界繫。云何聲入欲界繫？若聲入欲漏有漏，身好聲非好聲、眾妙聲非眾妙聲、軟聲非軟聲，欲行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知欲漏有漏，是名聲入欲界繫。云何聲入色界繫？若聲入色漏有漏身好聲眾妙聲軟聲，色行心所起集聲音句言語口教，若外聲耳識所知色漏有漏，是名聲入色界繫。云何觸入欲界繫？若觸入欲漏有漏身冷熱輕重麁細澁滑堅軟，若外觸身識所知欲漏有漏，是名觸入欲界繫。云何觸入色界繫？若觸入色漏有漏身冷熱輕重麁細軟滑，若外觸身識所知色漏有漏，是名觸入色界繫。云何意入欲界繫？若意入欲漏有漏眼識乃至意識，是名意入欲界繫。云何意入色界繫？若意入色漏有漏眼識耳識身識意識，是名意入色界繫。云何意入無色界繫？若意入無色漏有漏意界意識界，是名意入無色界繫。云何意入不繫？若意入聖無漏意界意識界，是名意入不繫。云何法入欲界繫？若法入欲漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無貪無恚無癡、順信、悔、不悔、悅、喜、心進、信、欲、不放逸、念、疑、怖、煩惱、使、生老死、命、結、身口非戒無教、有漏身口戒無教、有漏身進，是名法入欲界繫。云何法入色界繫？若法入色漏有漏受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、無想定、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法入色界繫。云何法入無色界繫？若法入無色漏有漏受、想、思、觸、思惟、見、慧、解脫、無癡、順信、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、

心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法入無色界繫。云何法入不繫？若法入聖無漏無為受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、九無為，是名法入不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心捨、疑、煩惱、使、生老死、命、結、有漏身口戒無教、有漏身進有漏身除，是名法入無色界繫。云何法入不繫？若法入聖無漏無為受、想、思、觸、思惟、覺觀、見、慧、解脫、無癡、順信、悅、喜、心進、心除、信、欲、不放逸、念、定、心捨、得果、滅盡定、正語正業正命、正身進正身除、九無為，是名法入不繫。

十二入，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？十一三分或過去或未來或現在，一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何十一三分或過去或未來或現在？眼入乃至觸入，是名十一三分或過去或未來或現在。云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在？法入，是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何眼入過去？若眼入生已滅眼入，是名眼入過去。云何眼入未來？若眼入未生未出，是名眼入未來。云何眼入現在？若眼入生未滅眼入，是名眼入現在。乃至觸入亦如是。云何法入過去？若法入生已滅，受想乃至正身除，是名法入過去。云何法入未來？若法入未生未出，受想乃至正身除，是名法入未來。云何法入現在？若法入生未滅，受想乃至正身除，是名法入現在。云何法入非過去非未來非現在？若法入無為、智緣盡，乃至非有想非無想處智，是名法入非過去非未來非現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？十一三分或過去或未來或現在，一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何十一三分或過去或未來或現在？眼入乃至觸入，是名十一三分或過去或未來或現在。云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在？法入，是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在。云何眼入過去？若眼入生已滅眼入，是名眼入過去。云何眼入未來？若眼入未生未出，是名眼入未來。云何眼入現在？若眼入生未滅眼入，是名眼入現在。乃至觸入亦如是。云何法入過去？若法入生已滅，受想乃至正身除，是名法入過去。云何法入未來？若法入未生未出，受想乃至正身除，是名法入未來。云何法入現在？若法入生未滅，受想乃至正身除，是名法入現在。云何法入非過去非未來非現在？若法入無為、智緣盡，乃至非有想非無想處智，是名法入非過去非未來非現在。