鞞婆沙論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙論卷第八

阿羅漢尸陀槃尼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

四聖諦處第三十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦處第三十二之一

四諦者，苦諦、習諦、盡諦、道諦。問曰：四諦有何性？阿毘曇者說曰：五盛陰是苦諦，有漏因是習諦，數緣滅是盡諦，學無學法是道諦。譬喻者說曰：名及色是苦諦，行及結是習諦，行及結滅是盡諦，止及觀是道諦。鞞婆闍婆提說曰：八苦相是苦是苦諦，餘苦雖苦非苦諦；當來有愛是習是習諦，餘愛及餘有漏法雖習非習諦；當來有愛滅是盡是盡諦，餘愛及餘有漏法滅雖盡非盡諦；學八種道是道是道諦，餘學法及一切無學法雖道非道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦者，苦諦、習諦、盡諦、道諦。問曰：四諦有何性？阿毘曇者說曰：五盛陰是苦諦，有漏因是習諦，數緣滅是盡諦，學無學法是道諦。譬喻者說曰：名及色是苦諦，行及結是習諦，行及結滅是盡諦，止及觀是道諦。鞞婆闍婆提說曰：八苦相是苦是苦諦，餘苦雖苦非苦諦；當來有愛是習是習諦，餘愛及餘有漏法雖習非習諦；當來有愛滅是盡是盡諦，餘愛及餘有漏法滅雖盡非盡諦；學八種道是道是道諦，餘學法及一切無學法雖道非道諦。

問曰：如汝說阿羅漢應不成就二諦：習諦及道諦。不成就習諦者，謂彼當來有愛是習諦，彼阿羅漢除欲時當來有愛盡也。不成就道諦者，謂彼學八種道是道諦，彼阿羅漢得果時捨學八種道。尊者瞿沙說曰：己陰及他陰眾生數非眾生數，彼一切苦是苦是苦諦。但觀時觀己陰，不觀他陰眾生數非眾生數。問曰：何以故爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如汝說阿羅漢應不成就二諦：習諦及道諦。不成就習諦者，謂彼當來有愛是習諦，彼阿羅漢除欲時當來有愛盡也。不成就道諦者，謂彼學八種道是道諦，彼阿羅漢得果時捨學八種道。尊者瞿沙說曰：己陰及他陰眾生數非眾生數，彼一切苦是苦是苦諦。但觀時觀己陰，不觀他陰眾生數非眾生數。問曰：何以故爾？

答曰：謂彼觀是苦，此他陰眾生數非眾生數，不能生苦無命。此他陰眾生數非眾生數，於此己陰生苦。若無此己陰者，彼他陰眾生數非眾生數當生何苦？以是故，彼作此。智生經中說數：己陰極生苦，他陰不如此。因己陰他陰生苦，不因他陰己陰生苦。以是故觀己陰不觀餘。謂己陰因及他陰眾生數非眾生數，彼一切習是習諦。但觀時觀已陰因，不觀他陰眾生數非眾生數。謂己陰盡及他陰眾生數非眾生數盡，彼一切是盡是盡諦。但觀時觀己陰盡，不觀他陰眾生數非眾生數盡。謂己陰道及他陰眾生數非眾生數道，彼一切是道是道諦。但觀時觀己陰道，不觀他陰眾生數非眾生數道。如是說者，謂己陰及他陰眾生數非眾生數，彼一切是苦是苦諦，觀時亦盡觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂彼觀是苦，此他陰眾生數非眾生數，不能生苦無命。此他陰眾生數非眾生數，於此己陰生苦。若無此己陰者，彼他陰眾生數非眾生數當生何苦？以是故，彼作此。智生經中說數：己陰極生苦，他陰不如此。因己陰他陰生苦，不因他陰己陰生苦。以是故觀己陰不觀餘。謂己陰因及他陰眾生數非眾生數，彼一切習是習諦。但觀時觀已陰因，不觀他陰眾生數非眾生數。謂己陰盡及他陰眾生數非眾生數盡，彼一切是盡是盡諦。但觀時觀己陰盡，不觀他陰眾生數非眾生數盡。謂己陰道及他陰眾生數非眾生數道，彼一切是道是道諦。但觀時觀己陰道，不觀他陰眾生數非眾生數道。如是說者，謂己陰及他陰眾生數非眾生數，彼一切是苦是苦諦，觀時亦盡觀。

問曰：如彼觀時觀苦，彼他陰眾生數非眾生數不生苦，當何觀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如彼觀時觀苦，彼他陰眾生數非眾生數不生苦，當何觀？

答曰：設不生苦，但彼一切有無智欲令生智、有疑欲令生定、有謗欲令生信。復次何得他陰眾生數非眾生數不生我苦？若他以手以足打我者，我寧不生苦耶？如是若於上，若木若石墮我上者，我寧不生苦耶？以是故謂己陰及他陰眾生數非眾生數彼一切是苦是苦諦，觀時盡觀苦相故。謂己陰因及他陰眾生數非眾生數因，彼一切是習是習諦，觀時盡觀本末故。謂己陰盡及他陰眾生數非眾生數盡，彼一切是盡是盡諦，觀時盡觀止相故。謂己陰道及他陰眾生數非眾生數道，彼一切是道是道諦，觀時盡觀出要相故。此是諸諦性已種相所有自然。說性已，當說行。何以故說諦？諦有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：設不生苦，但彼一切有無智欲令生智、有疑欲令生定、有謗欲令生信。復次何得他陰眾生數非眾生數不生我苦？若他以手以足打我者，我寧不生苦耶？如是若於上，若木若石墮我上者，我寧不生苦耶？以是故謂己陰及他陰眾生數非眾生數彼一切是苦是苦諦，觀時盡觀苦相故。謂己陰因及他陰眾生數非眾生數因，彼一切是習是習諦，觀時盡觀本末故。謂己陰盡及他陰眾生數非眾生數盡，彼一切是盡是盡諦，觀時盡觀止相故。謂己陰道及他陰眾生數非眾生數道，彼一切是道是道諦，觀時盡觀出要相故。此是諸諦性已種相所有自然。說性已，當說行。何以故說諦？諦有何義？

答曰：實義是諦義，審義、如義、不顛倒義、不虛義是諦義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：實義是諦義，審義、如義、不顛倒義、不虛義是諦義。

問曰：若實義是諦義者，虛空、非數緣盡亦實亦審亦如，彼何以故不立諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若實義是諦義者，虛空、非數緣盡亦實亦審亦如，彼何以故不立諦？

答曰：謂法，癰、癰因、離癰、能離癰，癰者是苦諦，癰因者是習諦，離癰者是盡諦，能離癰者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非癰、非癰因、非離癰、非能離癰，是故彼不立諦。或曰：謂法，刺、刺因、離刺、能離刺，刺者是苦諦，刺因者是習諦，離刺者是盡諦，能離刺者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非刺、非刺因、非離刺、非能離刺，是故彼不立諦。或曰：謂法，病、病因、離病、能離病，病是苦諦，病因是習諦，離病是盡諦，能離病是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非病、非病因、非離病、非能離病，是故彼不立諦。或曰：謂法，災患、災患因、離災患、能離災患，災患者是苦諦，災患因者是習諦，離災患者是盡諦，能離災患者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非災患、非災患因、非離災患、非能離災患，是故彼不立諦。或曰：謂法，苦、苦因、離苦、能離苦，苦者是苦諦，苦因者是習諦，離苦者是盡諦，能離苦者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非苦、非苦因、非離苦、非能離苦，是故彼不立諦。或曰：謂法，陰、陰因、離陰、能離陰，陰者是苦諦，陰因者是習諦，離陰者是盡諦，能離陰者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非陰、非陰因、非離陰、非能離陰，是故彼不立諦。或曰：謂此岸、彼岸、河、筏，此岸者是苦諦，彼岸者是盡諦，河者是習諦，筏者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非此岸、非彼岸、非河、非筏，是故彼不立諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，無漏故不攝苦諦、習諦，無記故不攝盡諦，無為故不攝道諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，常故非三諦，無記故非盡諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，非陰故非三諦，無記故非盡諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，非世故非三諦，無記故非盡諦。或曰：謂法喜處緣及厭處緣，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非喜處緣亦非厭處緣，以是不立諦。或曰：謂法，邪見及無漏見緣，是立諦。彼虛空、非數緣盡，非邪見亦非無漏見緣，是故彼不立諦。或曰：謂法，是因是果，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非是因非是果，是故彼不立諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂法，癰、癰因、離癰、能離癰，癰者是苦諦，癰因者是習諦，離癰者是盡諦，能離癰者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非癰、非癰因、非離癰、非能離癰，是故彼不立諦。或曰：謂法，刺、刺因、離刺、能離刺，刺者是苦諦，刺因者是習諦，離刺者是盡諦，能離刺者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非刺、非刺因、非離刺、非能離刺，是故彼不立諦。或曰：謂法，病、病因、離病、能離病，病是苦諦，病因是習諦，離病是盡諦，能離病是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非病、非病因、非離病、非能離病，是故彼不立諦。或曰：謂法，災患、災患因、離災患、能離災患，災患者是苦諦，災患因者是習諦，離災患者是盡諦，能離災患者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非災患、非災患因、非離災患、非能離災患，是故彼不立諦。或曰：謂法，苦、苦因、離苦、能離苦，苦者是苦諦，苦因者是習諦，離苦者是盡諦，能離苦者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非苦、非苦因、非離苦、非能離苦，是故彼不立諦。或曰：謂法，陰、陰因、離陰、能離陰，陰者是苦諦，陰因者是習諦，離陰者是盡諦，能離陰者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非陰、非陰因、非離陰、非能離陰，是故彼不立諦。或曰：謂此岸、彼岸、河、筏，此岸者是苦諦，彼岸者是盡諦，河者是習諦，筏者是道諦，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非此岸、非彼岸、非河、非筏，是故彼不立諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，無漏故不攝苦諦、習諦，無記故不攝盡諦，無為故不攝道諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，常故非三諦，無記故非盡諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，非陰故非三諦，無記故非盡諦。或曰：彼虛空、非數緣盡，非世故非三諦，無記故非盡諦。或曰：謂法喜處緣及厭處緣，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非喜處緣亦非厭處緣，以是不立諦。或曰：謂法，邪見及無漏見緣，是立諦。彼虛空、非數緣盡，非邪見亦非無漏見緣，是故彼不立諦。或曰：謂法，是因是果，彼立諦。彼虛空、非數緣盡，非是因非是果，是故彼不立諦。

問曰：若不顛倒義是諦義者，不應顛倒諦所攝，以顛倒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不顛倒義是諦義者，不應顛倒諦所攝，以顛倒故。

答曰：行故、相貌故、一向顛倒住故，說顛倒。如彼有審實種相，如是諦所攝。或曰：如彼有因有果，是諦所攝。如無常計常、苦計樂、不淨計淨、無我計我，如是說顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行故、相貌故、一向顛倒住故，說顛倒。如彼有審實種相，如是諦所攝。或曰：如彼有因有果，是諦所攝。如無常計常、苦計樂、不淨計淨、無我計我，如是說顛倒。

問曰：若不虛義是諦義者，不應虛諦所攝，以虛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不虛義是諦義者，不應虛諦所攝，以虛故。

答曰：姦偽欺誑一向侫諂住，故說妄語。如彼有審實種相，是諦所攝。或曰：如彼有因有果是諦所攝。如不見言見、見言不見，不聞言聞、聞言不聞，不分別言分別、分別言不分別(鼻舌身三情總名也)，不知言知、知言不知，是說妄語。是謂實義是諦義，審義、如義、不顛倒義、不虛義是諦義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：姦偽欺誑一向侫諂住，故說妄語。如彼有審實種相，是諦所攝。或曰：如彼有因有果是諦所攝。如不見言見、見言不見，不聞言聞、聞言不聞，不分別言分別、分別言不分別(鼻舌身三情總名也)，不知言知、知言不知，是說妄語。是謂實義是諦義，審義、如義、不顛倒義、不虛義是諦義。

問曰：苦有何相？習盡道有何相？尊者婆須蜜說曰：逼迫相是苦相，本末相是習相，止相是盡相，出要相是道相。重說曰：已轉成是苦相，當轉相是習相，離行相是盡相，能離行相是道相。重說曰：已成輪轉生死是苦相，當輪轉生死是習相，已離輪轉生死是盡相，能離輪轉生死是道相。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！處所中作諦相。彼五盛陰堆阜，如鐵團入，三苦依在內雜，如鐵團著火中火入，鐵同火色。觀苦當如是，此苦行所轉、結所變易，有所趣。連續有此合會有，當觀習諦。中起離結行，不復連續有此合會有，當觀是盡諦。修習止觀、知興衰法、有因得盡此合會有，當觀道諦。是故說，諸尊！處所中作諦相。如世尊所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：苦有何相？習盡道有何相？尊者婆須蜜說曰：逼迫相是苦相，本末相是習相，止相是盡相，出要相是道相。重說曰：已轉成是苦相，當轉相是習相，離行相是盡相，能離行相是道相。重說曰：已成輪轉生死是苦相，當輪轉生死是習相，已離輪轉生死是盡相，能離輪轉生死是道相。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！處所中作諦相。彼五盛陰堆阜，如鐵團入，三苦依在內雜，如鐵團著火中火入，鐵同火色。觀苦當如是，此苦行所轉、結所變易，有所趣。連續有此合會有，當觀習諦。中起離結行，不復連續有此合會有，當觀是盡諦。修習止觀、知興衰法、有因得盡此合會有，當觀道諦。是故說，諸尊！處所中作諦相。如世尊所說偈：

「一諦無有二， 謂眾生生疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一諦無有二， 謂眾生生疑；

難陀觀諸諦， 我說非沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難陀觀諸諦， 我說非沙門。」

問曰：如四諦，何以故佛說一諦無有二？尊者波奢說曰：一一諦故，世尊說一諦無有二。一諦者是苦諦，更無二苦諦。一諦者是習諦，更無二習諦。一諦者是盡諦，更無有二盡諦。一諦者是道諦，更無有二道諦。是故世尊說一諦無有二。或曰：一諦者是盡諦，斷多計解脫意故。異學欲令多有解脫：無身、無量意、淨聚、無想聚。世尊說彼非解非脫、非出要、非離。唯有一第一義解脫，謂盡諦是。是謂斷多計解脫意故，世尊說一諦無二。或曰：一諦者道諦是，斷多計道意故。異學欲令多有道：不食、臥灰上、叉手、隨日月、服氣食果、裸形、臥棘上、著弊草衣。世尊說此非道，是惡道，此不可依，非是人所行，惡人所行。唯一第一義道，謂道諦是。是謂斷多計道意故，世尊說一諦無二。如世尊所說契經：二諦，等諦、第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如四諦，何以故佛說一諦無有二？尊者波奢說曰：一一諦故，世尊說一諦無有二。一諦者是苦諦，更無二苦諦。一諦者是習諦，更無二習諦。一諦者是盡諦，更無有二盡諦。一諦者是道諦，更無有二道諦。是故世尊說一諦無有二。或曰：一諦者是盡諦，斷多計解脫意故。異學欲令多有解脫：無身、無量意、淨聚、無想聚。世尊說彼非解非脫、非出要、非離。唯有一第一義解脫，謂盡諦是。是謂斷多計解脫意故，世尊說一諦無二。或曰：一諦者道諦是，斷多計道意故。異學欲令多有道：不食、臥灰上、叉手、隨日月、服氣食果、裸形、臥棘上、著弊草衣。世尊說此非道，是惡道，此不可依，非是人所行，惡人所行。唯一第一義道，謂道諦是。是謂斷多計道意故，世尊說一諦無二。如世尊所說契經：二諦，等諦、第一義諦。

問曰：云何等諦？云何第一義諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何等諦？云何第一義諦？

答曰：等諦者，苦諦習諦等入此中，謂婦人男子小兒小女，若來若去若坐若住現種種行；第一義諦者，盡諦道諦。更有說者，等諦者三諦，彼盡亦說如城現如彼岸；第一義諦者是道諦。更有說者，一切四諦是等諦亦第一義諦。彼道諦亦說如栰觀如山。是故一切四諦是等諦亦第一義諦。苦諦習諦中等，如前所說婦人男子小兒小女，若來若去若坐若住現種種行；第一義者，無常苦空非我，因習有緣。盡諦中等，如所說：如園觀彼岸城，三耶三佛所說。第一義者，盡止妙離。道諦等者，如所說栰大石山，生七花成八種水；第一義者，道正趣出要。是故一切四諦中趣等亦趣第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：等諦者，苦諦習諦等入此中，謂婦人男子小兒小女，若來若去若坐若住現種種行；第一義諦者，盡諦道諦。更有說者，等諦者三諦，彼盡亦說如城現如彼岸；第一義諦者是道諦。更有說者，一切四諦是等諦亦第一義諦。彼道諦亦說如栰觀如山。是故一切四諦是等諦亦第一義諦。苦諦習諦中等，如前所說婦人男子小兒小女，若來若去若坐若住現種種行；第一義者，無常苦空非我，因習有緣。盡諦中等，如所說：如園觀彼岸城，三耶三佛所說。第一義者，盡止妙離。道諦等者，如所說栰大石山，生七花成八種水；第一義者，道正趣出要。是故一切四諦中趣等亦趣第一義。

問曰：若一切四諦中起等亦起第一義者，彼等應有十八界十二入五陰，第一義亦應有十八界十二入五陰。彼等諦、第一義諦何差別？尊者婆須蜜說曰：等諦者是諸法名，第一義諦是諸法性。重說曰：等諦者是俗數，第一義諦者賢聖數。等諦、第一義諦是謂差別。問曰：彼等於第一義中，是第一義耶、為非耶？若等於第一義中是第一義者，應有一諦是第一義諦，無有二諦。若等諦於第一義中非第一義者，亦應有一諦是第一義諦，無有二諦。作此論已。答曰：有此等於第一義中是第一。若等諦於第一義中非第一義者，如來說二不是真實。若如來說二真實者，是故可知等諦於第一義中是第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若一切四諦中起等亦起第一義者，彼等應有十八界十二入五陰，第一義亦應有十八界十二入五陰。彼等諦、第一義諦何差別？尊者婆須蜜說曰：等諦者是諸法名，第一義諦是諸法性。重說曰：等諦者是俗數，第一義諦者賢聖數。等諦、第一義諦是謂差別。問曰：彼等於第一義中，是第一義耶、為非耶？若等於第一義中是第一義者，應有一諦是第一義諦，無有二諦。若等諦於第一義中非第一義者，亦應有一諦是第一義諦，無有二諦。作此論已。答曰：有此等於第一義中是第一。若等諦於第一義中非第一義者，如來說二不是真實。若如來說二真實者，是故可知等諦於第一義中是第一義。

問曰：若等諦於第一義中是第一義，應有一諦是第一義諦，無有二諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若等諦於第一義中是第一義，應有一諦是第一義諦，無有二諦。

答曰：是一諦第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是一諦第一義諦。

問曰：若是一諦第一義諦者，云何如來說二諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若是一諦第一義諦者，云何如來說二諦？

答曰：因事故如來說二諦。若事是等諦，此事非第一義諦；若事第一義諦，此事非等諦。如一痛說四緣，因緣、次第緣、增上緣、所緣緣。彼雖一痛說四緣，但若事因緣非此事乃至增上緣，若事增上緣非此事乃至因緣。如是一痛說六因，相應因、共有因、自然因、一切遍因、報因、所作因。彼雖一痛說六因，但若事相應因非此事乃至所作因，若事所作因非此事乃至相應因。如是一諦第一義諦，若事等諦非此事第一義諦，若事第一義諦非此事等諦。尊者陀羅難提說曰：性名等諦，苦諦習諦所攝。如世尊契經所說：異學梵志梵志有三諦。云何為三。此異學梵志梵志作是說：不害一切眾生？若異學梵志梵志作是說：不害一切眾生。是謂異學梵志梵志一諦。復次異學梵志梵志作是說：我於他無所為、他於我無所為。若異學梵志梵志作是說：我於他無所為、他於我無所為。是謂異學梵志梵志二諦。復次異學梵志梵志作是說：諸所習法皆是盡法。若異學梵志梵志作是說：諸所習法皆是盡法。是謂異學梵志梵志三諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因事故如來說二諦。若事是等諦，此事非第一義諦；若事第一義諦，此事非等諦。如一痛說四緣，因緣、次第緣、增上緣、所緣緣。彼雖一痛說四緣，但若事因緣非此事乃至增上緣，若事增上緣非此事乃至因緣。如是一痛說六因，相應因、共有因、自然因、一切遍因、報因、所作因。彼雖一痛說六因，但若事相應因非此事乃至所作因，若事所作因非此事乃至相應因。如是一諦第一義諦，若事等諦非此事第一義諦，若事第一義諦非此事等諦。尊者陀羅難提說曰：性名等諦，苦諦習諦所攝。如世尊契經所說：異學梵志梵志有三諦。云何為三。此異學梵志梵志作是說：不害一切眾生？若異學梵志梵志作是說：不害一切眾生。是謂異學梵志梵志一諦。復次異學梵志梵志作是說：我於他無所為、他於我無所為。若異學梵志梵志作是說：我於他無所為、他於我無所為。是謂異學梵志梵志二諦。復次異學梵志梵志作是說：諸所習法皆是盡法。若異學梵志梵志作是說：諸所習法皆是盡法。是謂異學梵志梵志三諦。

問曰：此中云何說梵志？云何諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中云何說梵志？云何諦？

答曰：梵志者外，諦者即此三，餘者盡虛妄。更有說者：梵志者此內法，諦者即此三。世尊說契經，斷異學意故。異學自言是梵志，常逼促他為齋故殺牛亦殺羊雞猪，亦殺種種眾生為齋故。世尊說逼促他非梵志，謂不害一切眾生是第一義梵志。異學自言是梵志，有所為故行梵行，為天女為天食。世尊說：若有所為故行梵行，非梵志；謂無所著、無所愛、無所為行梵行，是第一義梵志。異學自言是梵志，著斷滅計常。世尊說：若著斷滅計常非梵志；謂諸所習法皆是盡法，是謂第一義梵志。是謂梵志此內法，諦者即此三，佛說契經斷異學意故。或曰：此中說三分法身，戒身、定身、慧身。彼不害一切眾生者是戒身，我不為他、他不為我者是定身，諸所習法皆是盡法者是慧身。如三身，三戒、三思惟亦爾。或曰：此中說三三昧方便，空、無願、無相。彼不害一切眾生者是空三昧方便，我不為他、他不為我者是無願三昧方便，諸所有習法皆盡者是無相三昧方便。或曰：此中說根本三三昧，空、無願、無相三昧。彼不害一切眾生者是空三昧，我不為他、他不為我者是無願三昧，諸所習法皆是盡法者是無相三昧。以是故此中說根本三三昧。如佛契經說：此是己行正法，所謂廣說四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：梵志者外，諦者即此三，餘者盡虛妄。更有說者：梵志者此內法，諦者即此三。世尊說契經，斷異學意故。異學自言是梵志，常逼促他為齋故殺牛亦殺羊雞猪，亦殺種種眾生為齋故。世尊說逼促他非梵志，謂不害一切眾生是第一義梵志。異學自言是梵志，有所為故行梵行，為天女為天食。世尊說：若有所為故行梵行，非梵志；謂無所著、無所愛、無所為行梵行，是第一義梵志。異學自言是梵志，著斷滅計常。世尊說：若著斷滅計常非梵志；謂諸所習法皆是盡法，是謂第一義梵志。是謂梵志此內法，諦者即此三，佛說契經斷異學意故。或曰：此中說三分法身，戒身、定身、慧身。彼不害一切眾生者是戒身，我不為他、他不為我者是定身，諸所習法皆是盡法者是慧身。如三身，三戒、三思惟亦爾。或曰：此中說三三昧方便，空、無願、無相。彼不害一切眾生者是空三昧方便，我不為他、他不為我者是無願三昧方便，諸所有習法皆盡者是無相三昧方便。或曰：此中說根本三三昧，空、無願、無相三昧。彼不害一切眾生者是空三昧，我不為他、他不為我者是無願三昧，諸所習法皆是盡法者是無相三昧。以是故此中說根本三三昧。如佛契經說：此是己行正法，所謂廣說四諦。

問曰：何以故說己正行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說己正行？

答曰：謂己行者，己修道行，非因他修道，是謂說己正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂己行者，己修道行，非因他修道，是謂說己正行。

問曰：云何知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何知？

答曰：有佛契經。契經中有頭陀梵志，到世尊所而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有佛契經。契經中有頭陀梵志，到世尊所而說偈言：

「我觀世天人， 梵志行無積； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀世天人， 梵志行無積；

我今禮大仙， 拔我疑網刺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今禮大仙， 拔我疑網刺。」

問曰：此梵志何所說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此梵志何所說？

答曰：彼梵志懈怠，至世尊所已：沙門瞿曇為我故修道，令我意中結盡。世尊為彼說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼梵志懈怠，至世尊所已：沙門瞿曇為我故修道，令我意中結盡。世尊為彼說偈：

「我不能脫汝， 梵志及餘世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不能脫汝， 梵志及餘世；

若知極妙道， 汝可度此流。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知極妙道， 汝可度此流。」

問曰：如來何所說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如來何所說？

答曰：世尊說：梵志！不因他修道令汝結盡。若梵志因他修道汝結盡者，我在道樹下時一切眾生皆應結盡，我於一切眾生極有大悲。但梵志！非因他修道令汝結盡。梵志！如己病服藥，非他病得愈。如是梵志！己有結病服聖道藥，非他結病得愈。如梵志己服藥己病愈。如是梵志己有結病，服聖道藥己結病愈。以此契經可知，自行四諦非因他行，是故說己正行。或曰：不正令入正，是故說己正行。不正者凡夫是，正者聖道是。令不正凡夫使入於正道果，是故說己正行。或曰：正令入正，是故說己正行。正者世間第一法，正者苦法忍，令正世間第一法，使入正苦法忍，是故說己正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世尊說：梵志！不因他修道令汝結盡。若梵志因他修道汝結盡者，我在道樹下時一切眾生皆應結盡，我於一切眾生極有大悲。但梵志！非因他修道令汝結盡。梵志！如己病服藥，非他病得愈。如是梵志！己有結病服聖道藥，非他結病得愈。如梵志己服藥己病愈。如是梵志己有結病，服聖道藥己結病愈。以此契經可知，自行四諦非因他行，是故說己正行。或曰：不正令入正，是故說己正行。不正者凡夫是，正者聖道是。令不正凡夫使入於正道果，是故說己正行。或曰：正令入正，是故說己正行。正者世間第一法，正者苦法忍，令正世間第一法，使入正苦法忍，是故說己正行。

問曰：何以故聖諦說己正行，非說界入陰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故聖諦說己正行，非說界入陰？

答曰：謂此聖諦極上，受化者亦極上。說界者為始行，說入者為少習行，說陰者為己成行。此聖諦一向近法身，謂彼近見聖諦者。或曰：謂說聖諦取證得果、除結漏盡，非界入陰。以是故聖諦說己正行，非界入陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂此聖諦極上，受化者亦極上。說界者為始行，說入者為少習行，說陰者為己成行。此聖諦一向近法身，謂彼近見聖諦者。或曰：謂說聖諦取證得果、除結漏盡，非界入陰。以是故聖諦說己正行，非界入陰。

問曰：四聖諦者，云何立四聖諦？為種耶？為因果耶？為觀耶？若種者，應有三：離苦無習、離習無苦是一諦，盡二、道三。若因果者，應有五：如苦有因有果是二諦，道亦有因有果是四諦，盡諦五。若觀者，應有八：前觀欲界苦、後觀色無色界，前觀欲界行因、後觀色無色界，前觀欲界行盡、後觀色無色界，前觀欲界行道、後觀色無色界。作此論已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四聖諦者，云何立四聖諦？為種耶？為因果耶？為觀耶？若種者，應有三：離苦無習、離習無苦是一諦，盡二、道三。若因果者，應有五：如苦有因有果是二諦，道亦有因有果是四諦，盡諦五。若觀者，應有八：前觀欲界苦、後觀色無色界，前觀欲界行因、後觀色無色界，前觀欲界行盡、後觀色無色界，前觀欲界行道、後觀色無色界。作此論已。

答曰：因果故便立四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因果故便立四諦。

問曰：若爾者，應有五。如苦有因有果，彼一切苦習趣道、有習趣道、貪習趣道、輪轉生死習趣道。如是道有因有果，彼一切苦盡趣道、有盡趣道、貪盡趣道、輪轉生死盡趣道。云何因果故立四諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，應有五。如苦有因有果，彼一切苦習趣道、有習趣道、貪習趣道、輪轉生死習趣道。如是道有因有果，彼一切苦盡趣道、有盡趣道、貪盡趣道、輪轉生死盡趣道。云何因果故立四諦？

答曰：因三事，有漏無漏故、因果故、誹謗信故。此四聖諦二種：有漏、無漏。有漏者有因有果，謂有漏因，彼立一諦，習諦是。謂有漏有果，立二諦，苦諦是。無漏種者亦有因有果。謂無漏有因有果者，立一諦，道諦是。謂無漏有果無因者，立二諦，盡諦是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因三事，有漏無漏故、因果故、誹謗信故。此四聖諦二種：有漏、無漏。有漏者有因有果，謂有漏因，彼立一諦，習諦是。謂有漏有果，立二諦，苦諦是。無漏種者亦有因有果。謂無漏有因有果者，立一諦，道諦是。謂無漏有果無因者，立二諦，盡諦是。

問曰：謂無漏種有因有果，何以故立一諦非二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：謂無漏種有因有果，何以故立一諦非二？

答曰：誹謗信故。此苦有二種謗，無苦、無習。如此中二種謗，應當發二種信。彼道謂有因有果，彼一切同一謗，無有道。如同一謗，如是應當發一信。是謂因三事，有漏無漏故、因果故、誹謗信故，立四聖諦。更有說者，亦因觀故立四聖諦。謂欲界苦及色無色界苦，彼一切同一觀，逼迫一相故。謂欲界行因及色無色界行因，彼一切同一觀，本末一相故。謂欲界行盡及色無色界行盡，彼一切同一觀，一止相故。謂欲界行道及色無色界行道，彼一切同一觀，一出要相故。是謂同一觀故立四聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：誹謗信故。此苦有二種謗，無苦、無習。如此中二種謗，應當發二種信。彼道謂有因有果，彼一切同一謗，無有道。如同一謗，如是應當發一信。是謂因三事，有漏無漏故、因果故、誹謗信故，立四聖諦。更有說者，亦因觀故立四聖諦。謂欲界苦及色無色界苦，彼一切同一觀，逼迫一相故。謂欲界行因及色無色界行因，彼一切同一觀，本末一相故。謂欲界行盡及色無色界行盡，彼一切同一觀，一止相故。謂欲界行道及色無色界行道，彼一切同一觀，一出要相故。是謂同一觀故立四聖諦。

問曰：云何四聖諦？為善根聖耶？為無漏聖耶？為聖所成就耶？若善根聖是聖諦者，便有二諦善，盡諦、道諦；二諦三種，善、不善、無記，苦諦習諦是。若無漏聖是聖諦者，便有二無漏，盡諦、道諦；二有漏，苦諦、習諦。若聖所成就是聖諦者，非聖亦成就。如所說：誰成就苦諦習諦？答曰：一切眾生。作此論已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何四聖諦？為善根聖耶？為無漏聖耶？為聖所成就耶？若善根聖是聖諦者，便有二諦善，盡諦、道諦；二諦三種，善、不善、無記，苦諦習諦是。若無漏聖是聖諦者，便有二無漏，盡諦、道諦；二有漏，苦諦、習諦。若聖所成就是聖諦者，非聖亦成就。如所說：誰成就苦諦習諦？答曰：一切眾生。作此論已。

答曰：聖所成就是故聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：聖所成就是故聖諦。

問曰：如非聖亦成就。如所說：誰成就苦諦習諦？答曰：一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如非聖亦成就。如所說：誰成就苦諦習諦？答曰：一切眾生。

答曰：謂成就一切四聖諦彼是聖；非聖者雖有成就，但不成就一切四聖諦，是故不說聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂成就一切四聖諦彼是聖；非聖者雖有成就，但不成就一切四聖諦，是故不說聖。

問曰：彼聖亦不成就四聖諦，謂具縛入苦法忍中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼聖亦不成就四聖諦，謂具縛入苦法忍中。

答曰：少一時頃於彼上生苦法智已，成就一切四聖諦。或曰：此是聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺，是故說聖諦。或曰：謂得聖戒是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂得聖財是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂聖得止觀是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂得聖印是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。尊者僧伽婆修說曰：彼時凡人共聖人諍。凡人說：此是我。聖人說：此非我。凡人說：此是樂。聖人說：此是苦。凡人欲令無因、不正因，聖人欲令有因、正因，彼共諍。便至世尊所，到已如此義白世尊。世尊說：如聖所說，此是聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：少一時頃於彼上生苦法智已，成就一切四聖諦。或曰：此是聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺，是故說聖諦。或曰：謂得聖戒是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂得聖財是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂聖得止觀是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。或曰：謂得聖印是聖，彼聖有此諦，是故說聖諦。尊者僧伽婆修說曰：彼時凡人共聖人諍。凡人說：此是我。聖人說：此非我。凡人說：此是樂。聖人說：此是苦。凡人欲令無因、不正因，聖人欲令有因、正因，彼共諍。便至世尊所，到已如此義白世尊。世尊說：如聖所說，此是聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺。

問曰：如汝說：一切恒沙三耶三佛說聖諦。一切皆有諍耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如汝說：一切恒沙三耶三佛說聖諦。一切皆有諍耶？

此者不論。如是好，如前所說：聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺，是故說四聖諦。云何四？苦聖諦、苦習聖諦、苦盡聖諦、苦盡道聖諦。苦聖諦云何？生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、所求不得苦，略言之五盛陰苦。彼生苦者，因一切苦故。老苦者，少壯變故。病苦者，境界斷故。死苦者，大憂悲故。怨憎會苦者，一切厭惡故。愛別離苦者，所念相違故。所求不得苦者，不從願故。略言之五盛陰苦者，眾苦依故。復次生苦者起苦故，老苦者容色敗故，病苦者一切不堪故，死苦者多煩惱熱故，怨憎會苦者見不善故，愛別離苦者善見相違故，所求不得苦者善望意斷故，略言之五盛陰苦者彼一切苦依。此轉非不依，是故說略言之五盛陰苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此者不論。如是好，如前所說：聖所諦、聖所知、聖所見、聖所了、聖所觀、聖所覺，是故說四聖諦。云何四？苦聖諦、苦習聖諦、苦盡聖諦、苦盡道聖諦。苦聖諦云何？生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、所求不得苦，略言之五盛陰苦。彼生苦者，因一切苦故。老苦者，少壯變故。病苦者，境界斷故。死苦者，大憂悲故。怨憎會苦者，一切厭惡故。愛別離苦者，所念相違故。所求不得苦者，不從願故。略言之五盛陰苦者，眾苦依故。復次生苦者起苦故，老苦者容色敗故，病苦者一切不堪故，死苦者多煩惱熱故，怨憎會苦者見不善故，愛別離苦者善見相違故，所求不得苦者善望意斷故，略言之五盛陰苦者彼一切苦依。此轉非不依，是故說略言之五盛陰苦。

問曰：如五盛陰亦廣苦，何以故世尊說略言之五盛陰苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如五盛陰亦廣苦，何以故世尊說略言之五盛陰苦？

答曰：如是略亦苦、廣亦苦，但多苦故。世尊說略言之五盛陰苦，多苦患故。如彼賊帥屏處呵責、眾中亦呵責，用多過故。如是五盛陰略亦苦、廣亦苦，但世尊說略言之五盛陰苦，多苦患故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如是略亦苦、廣亦苦，但多苦故。世尊說略言之五盛陰苦，多苦患故。如彼賊帥屏處呵責、眾中亦呵責，用多過故。如是五盛陰略亦苦、廣亦苦，但世尊說略言之五盛陰苦，多苦患故。

問曰：陰中有樂耶、無樂耶？若陰中有樂者，何以故世尊說苦諦無說樂諦？若陰中無樂者，摩訶男契經云何通？彼所說：摩訶男！若色一向是苦者，非樂樂喜長養、離樂。摩訶男！非是因眾生著色，此眾生不應著色。摩訶男！若痛想行識一向是苦者，非樂樂喜長養、離樂。摩訶男！非是因眾生著識，此眾生不應著識。摩訶男！如色非一向苦，樂樂喜長養、不離樂。摩訶男！是因眾生著色，以是故眾生著色。摩訶男！如痛想行識非一向苦，樂是樂、樂喜長養、不離樂。摩訶男！是因眾生著識，以是故眾生著識。復次說三痛，樂痛、苦痛、不苦不樂痛。苦陰中無樂者，此二經云何通？作此論已。有一說者，陰中有樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：陰中有樂耶、無樂耶？若陰中有樂者，何以故世尊說苦諦無說樂諦？若陰中無樂者，摩訶男契經云何通？彼所說：摩訶男！若色一向是苦者，非樂樂喜長養、離樂。摩訶男！非是因眾生著色，此眾生不應著色。摩訶男！若痛想行識一向是苦者，非樂樂喜長養、離樂。摩訶男！非是因眾生著識，此眾生不應著識。摩訶男！如色非一向苦，樂樂喜長養、不離樂。摩訶男！是因眾生著色，以是故眾生著色。摩訶男！如痛想行識非一向苦，樂是樂、樂喜長養、不離樂。摩訶男！是因眾生著識，以是故眾生著識。復次說三痛，樂痛、苦痛、不苦不樂痛。苦陰中無樂者，此二經云何通？作此論已。有一說者，陰中有樂。

問曰：若陰中有樂者，摩訶男契經善得通。此經云何通？何以故說苦諦不說樂諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若陰中有樂者，摩訶男契經善得通。此經云何通？何以故說苦諦不說樂諦？

答曰：雖陰中有樂，但少。以少故，立苦分中。猶如毒瓶，一渧蜜墮中，不因一渧蜜故毒瓶得名蜜瓶，但毒多故名為毒瓶非蜜瓶。如是雖陰中有樂但少，以少故立苦分中。更有說者，陰中無樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖陰中有樂，但少。以少故，立苦分中。猶如毒瓶，一渧蜜墮中，不因一渧蜜故毒瓶得名蜜瓶，但毒多故名為毒瓶非蜜瓶。如是雖陰中有樂但少，以少故立苦分中。更有說者，陰中無樂。

問曰：若陰中無樂者，此經若為通？以是故說苦諦不說樂諦。摩訶男契經云何通？答曰：此說是俗數亦說聖數。如俗數者，陰中可有樂。如彼行疲小息便言樂，寒小得熱便言樂，熱得少涼便言樂，飢少得食便言樂，渴少得飲便言樂。如聖數者，如是陰中無樂。如聖觀地獄中界入陰熾然，至第一有亦爾。如是俗數陰中有樂，聖數陰中無樂。云何苦習愛習聖諦？謂此愛當來有喜欲俱愛樂彼有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若陰中無樂者，此經若為通？以是故說苦諦不說樂諦。摩訶男契經云何通？答曰：此說是俗數亦說聖數。如俗數者，陰中可有樂。如彼行疲小息便言樂，寒小得熱便言樂，熱得少涼便言樂，飢少得食便言樂，渴少得飲便言樂。如聖數者，如是陰中無樂。如聖觀地獄中界入陰熾然，至第一有亦爾。如是俗數陰中有樂，聖數陰中無樂。云何苦習愛習聖諦？謂此愛當來有喜欲俱愛樂彼有。

問曰：如阿毘曇所說：習諦云何？有漏緣。何以故佛世尊一切有漏種獨當來有愛立習諦耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如阿毘曇所說：習諦云何？有漏緣。何以故佛世尊一切有漏種獨當來有愛立習諦耶？

答曰：此愛施設習時攝受種，是故佛一切有漏種一當來有愛立習諦。如思施設行時攝受種，是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰。如是此愛施設習時攝受種，是故佛一切有漏種一當來有愛立習諦。或曰：謂愛過去當來現在苦，說根本。如所說：此愛過去當來現在苦因根，將本作緣有習等起。或曰：謂愛數數轉苦時增上主。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此愛施設習時攝受種，是故佛一切有漏種一當來有愛立習諦。如思施設行時攝受種，是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰。如是此愛施設習時攝受種，是故佛一切有漏種一當來有愛立習諦。或曰：謂愛過去當來現在苦，說根本。如所說：此愛過去當來現在苦因根，將本作緣有習等起。或曰：謂愛數數轉苦時增上主。如所說偈：

「如樹根不拔， 斷截還復生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如樹根不拔， 斷截還復生；

不拔愛根本， 數數還受苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不拔愛根本， 數數還受苦。」

謂愛數數轉苦增上主，以故爾。或曰：謂說愛如母。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂愛數數轉苦增上主，以故爾。或曰：謂說愛如母。如所說偈：

「愛中生士夫， 彼心馳趣向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛中生士夫， 彼心馳趣向，

眾生入生死， 受苦甚恐怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生入生死， 受苦甚恐怖。」

謂愛說如母，以故爾。或曰：謂愛男種女種生長養。謂此眾生趣向東西南北，以供養父母及妻子奴婢，一切皆由愛故。如此鳥從一山谷殺虫還以養子，一切皆由愛故。謂愛男種女種生長養，以故爾。或曰：謂愛眾生數非眾生數生長養。謂此眾生畜象馬駝牛驢騾猪羊奴婢、金銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀。謂愛眾生數非眾生數生長養，以故爾。或曰：謂愛數數微細行。如削(音笑)刀削，物不覺。如是此愛數數微細行，行時不可覺。以故爾。或曰：謂愛無厭足。如人飲醎水，飲已增渴。如是眾生未除欲，若得境界已增益其愛，謂愛無厭足。以故爾。或曰：謂難捨不可除。如人為二羅剎所持，一為母形、二為己形。謂己形者，彼易防護。謂母形者，不可防護。如是眾生未除欲者，多為二結所持，愛及瞋恚。恚者如己形，此易防護。愛者如母形，不可防護。謂愛難捨不可除，以故爾。或曰：謂愛說如羅剎。如羅剎見商人船壞，而往問訊：善來諸賢！善來大仙人！此間園觀快樂無極，宮舍可樂，此多諸珍寶，種種具足盡持相與，可共我等娛樂此間。如彼各隨所欲，然後斷其命根而食之。食彼人時，若有餘殘髮毛爪齒，盡取食之無有遺餘。食彼人時血渧墮地，以指爪摑而食之。如是此愛因時和顏悅色，果時便異斷慧命根，墮地獄中極受惡苦。謂愛說如羅剎，以故爾。或曰：謂愛潤漬相著。此愛潤漬著眾生不至涅槃，如蠅膠著蜜瓶及濕牛皮力不能飛。如是此眾生愛所潤漬著，無力至涅槃，以故爾。或曰：謂此愛起生死蠱道。如有水處彼能起蠱道，如是愛起生死蠱道，以故爾。或曰：謂愛性壞散、有為、能合會。如以水合會性散壞沙，如是此愛性壞散、有為、能合會，以故爾。或曰：謂愛潤漬一切生死不萎乾。如水潤漬一切藥草樹木不萎乾，如是愛潤漬一切生死不萎乾，以故爾。或曰：謂愛潤漬識種子生有萌芽。如水漬種子萌芽得生，如是愛潤漬識種子生有萌芽，以故爾。或曰：謂愛若意中著，彼餘結皆著。如衣有膩，塵垢染著。如是此愛謂意中著，彼餘結皆著，以故爾。或曰：謂愛若意中樂，彼餘結皆樂。如有水處，蝦蟇魚樂中。如是謂愛若意中樂，彼餘結皆樂，以故爾。或曰：謂愛受三有種名。彼初者名為愛種，廣者名為受種，已滅者名為無明種。謂愛受三有種名，以故爾。或曰：謂愛說如羅網、說水、說灑。如所說：比丘！我當為說愛羅網、水、灑。謂此眾生所纏裹陰蓋覆弊，以故爾。或曰：謂說不可計。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂愛說如母，以故爾。或曰：謂愛男種女種生長養。謂此眾生趣向東西南北，以供養父母及妻子奴婢，一切皆由愛故。如此鳥從一山谷殺虫還以養子，一切皆由愛故。謂愛男種女種生長養，以故爾。或曰：謂愛眾生數非眾生數生長養。謂此眾生畜象馬駝牛驢騾猪羊奴婢、金銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀。謂愛眾生數非眾生數生長養，以故爾。或曰：謂愛數數微細行。如削(音笑)刀削，物不覺。如是此愛數數微細行，行時不可覺。以故爾。或曰：謂愛無厭足。如人飲醎水，飲已增渴。如是眾生未除欲，若得境界已增益其愛，謂愛無厭足。以故爾。或曰：謂難捨不可除。如人為二羅剎所持，一為母形、二為己形。謂己形者，彼易防護。謂母形者，不可防護。如是眾生未除欲者，多為二結所持，愛及瞋恚。恚者如己形，此易防護。愛者如母形，不可防護。謂愛難捨不可除，以故爾。或曰：謂愛說如羅剎。如羅剎見商人船壞，而往問訊：善來諸賢！善來大仙人！此間園觀快樂無極，宮舍可樂，此多諸珍寶，種種具足盡持相與，可共我等娛樂此間。如彼各隨所欲，然後斷其命根而食之。食彼人時，若有餘殘髮毛爪齒，盡取食之無有遺餘。食彼人時血渧墮地，以指爪摑而食之。如是此愛因時和顏悅色，果時便異斷慧命根，墮地獄中極受惡苦。謂愛說如羅剎，以故爾。或曰：謂愛潤漬相著。此愛潤漬著眾生不至涅槃，如蠅膠著蜜瓶及濕牛皮力不能飛。如是此眾生愛所潤漬著，無力至涅槃，以故爾。或曰：謂此愛起生死蠱道。如有水處彼能起蠱道，如是愛起生死蠱道，以故爾。或曰：謂愛性壞散、有為、能合會。如以水合會性散壞沙，如是此愛性壞散、有為、能合會，以故爾。或曰：謂愛潤漬一切生死不萎乾。如水潤漬一切藥草樹木不萎乾，如是愛潤漬一切生死不萎乾，以故爾。或曰：謂愛潤漬識種子生有萌芽。如水漬種子萌芽得生，如是愛潤漬識種子生有萌芽，以故爾。或曰：謂愛若意中著，彼餘結皆著。如衣有膩，塵垢染著。如是此愛謂意中著，彼餘結皆著，以故爾。或曰：謂愛若意中樂，彼餘結皆樂。如有水處，蝦蟇魚樂中。如是謂愛若意中樂，彼餘結皆樂，以故爾。或曰：謂愛受三有種名。彼初者名為愛種，廣者名為受種，已滅者名為無明種。謂愛受三有種名，以故爾。或曰：謂愛說如羅網、說水、說灑。如所說：比丘！我當為說愛羅網、水、灑。謂此眾生所纏裹陰蓋覆弊，以故爾。或曰：謂說不可計。如所說偈：

「本有斯一愛， 此愛便有二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本有斯一愛， 此愛便有二，

愛為連鉤鎖， 彼愛不可計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛為連鉤鎖， 彼愛不可計。」

謂說愛不可計，以故爾。或曰：謂愛說廣。如所說偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂說愛不可計，以故爾。或曰：謂愛說廣。如所說偈問曰：

「廣無過於地， 深無能踰海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣無過於地， 深無能踰海，

高無出須彌， 力無勝那延。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高無出須彌， 力無勝那延。」

佛答偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答偈曰：

「廣無過於愛， 腹為難可滿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣無過於愛， 腹為難可滿；

憍慢最增上， 大士無勝佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢最增上， 大士無勝佛。」

或曰：謂愛染污一切正受增上主。如阿毘曇所說：味相應初禪。當言入味耶、當言起味耶？答曰：若味是入，已味是起。味相應乃至有想無想處，當言入味耶、當言起味耶？答曰：若味是入，已味是起。謂愛染污一切正受增上主，以故爾。或曰：謂依愛於母胎有所依。因父母不淨便有精，以故爾。或曰：謂愛持去狂愚如羅剎女。如所說：伽彌尼持去者是愛。以故爾。或曰：謂愛當來有依，欲令得當來身樂欲，樂欲已願求，願求已便轉成，以故爾。或曰：謂愛，界斷、地斷、種斷、根斷，以故爾。或曰：謂愛盛一切結，以故爾。或曰：謂愛為首說十法。如所說：阿難！因愛求，因求利，因利計挍，因計挍欲，因欲著，因著慳不捨，因慳不捨家，因家守，因守故，阿難！便知，便知有刀杖，因有刀杖便鬪諍。諛諂欺誑妄言，意中便生無量不善法。以是故佛契經，一切有漏種，獨一當來有愛立習諦。愛盡苦盡聖諦云何？謂此愛當來有喜欲，俱無餘斷、捨、吐、盡、無欲、滅、止、沒。問曰：如此亦習盡，何以故世尊說苦盡不說習盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰：謂愛染污一切正受增上主。如阿毘曇所說：味相應初禪。當言入味耶、當言起味耶？答曰：若味是入，已味是起。味相應乃至有想無想處，當言入味耶、當言起味耶？答曰：若味是入，已味是起。謂愛染污一切正受增上主，以故爾。或曰：謂依愛於母胎有所依。因父母不淨便有精，以故爾。或曰：謂愛持去狂愚如羅剎女。如所說：伽彌尼持去者是愛。以故爾。或曰：謂愛當來有依，欲令得當來身樂欲，樂欲已願求，願求已便轉成，以故爾。或曰：謂愛，界斷、地斷、種斷、根斷，以故爾。或曰：謂愛盛一切結，以故爾。或曰：謂愛為首說十法。如所說：阿難！因愛求，因求利，因利計挍，因計挍欲，因欲著，因著慳不捨，因慳不捨家，因家守，因守故，阿難！便知，便知有刀杖，因有刀杖便鬪諍。諛諂欺誑妄言，意中便生無量不善法。以是故佛契經，一切有漏種，獨一當來有愛立習諦。愛盡苦盡聖諦云何？謂此愛當來有喜欲，俱無餘斷、捨、吐、盡、無欲、滅、止、沒。問曰：如此亦習盡，何以故世尊說苦盡不說習盡？

答曰：應說。如說苦盡，習盡亦爾。若未說者，是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義度，當知義。或曰：為教化者令彼欲故。如佛說苦盡，如是受化者聞已欲得盡。彼作是念：彼盡極妙，謂離此弊惡苦。以是故佛契經說苦盡不說習盡。苦盡道聖諦云何？謂八聖道是，正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。如說苦盡，習盡亦爾。若未說者，是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義度，當知義。或曰：為教化者令彼欲故。如佛說苦盡，如是受化者聞已欲得盡。彼作是念：彼盡極妙，謂離此弊惡苦。以是故佛契經說苦盡不說習盡。苦盡道聖諦云何？謂八聖道是，正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

問曰：如此習盡道，何以故說苦盡道，不說習盡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此習盡道，何以故說苦盡道，不說習盡道？

答曰：應說。如說苦盡道，說習盡道亦爾。若未說者，是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義度，當知義。或曰：彼習此中已說，謂離習無有苦、離苦無有習。已說苦盡道，當知已說習盡道。或曰：為教化者令彼欲故。如佛說苦盡道，如是受化者聞已欲得道。彼作是念：彼道極妙，謂能斷此弊惡苦。以故爾。或曰：不受苦時現道功故。彼道問其義，能令因不作因耶？能令果非果耶道義？答曰：我不能令因不作因，不能令果非果。但所因及緣生苦者，彼緣彼因要當壞，彼更不復受苦，更不復與苦相續、更不復與苦作因。是謂不受苦現道功故，以故爾。或曰：斷誹謗故說苦盡道。謂七歲八歲得阿羅漢果，於彼上或百歲在生死中多受苦。世間者誹謗彼道：何所能而令彼受爾所苦。世尊說：謂道所應為已為斷當來苦，壽盡已更不復受苦、更不復連續苦、更不復與苦作因。是謂斷誹謗故，佛契經說苦盡道非說習盡道。如世尊契經說：謂無量種諸善法和合，彼一切盡攝入四聖諦，四聖諦者於彼說第一，謂攝故。諸野眾生足，一切盡攝入象足中，象足者於彼說第一，謂廣大故。是故諸無量種善法和合，彼一切盡攝入四聖諦，四聖諦者於彼中說第一。謂攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。如說苦盡道，說習盡道亦爾。若未說者，是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義度，當知義。或曰：彼習此中已說，謂離習無有苦、離苦無有習。已說苦盡道，當知已說習盡道。或曰：為教化者令彼欲故。如佛說苦盡道，如是受化者聞已欲得道。彼作是念：彼道極妙，謂能斷此弊惡苦。以故爾。或曰：不受苦時現道功故。彼道問其義，能令因不作因耶？能令果非果耶道義？答曰：我不能令因不作因，不能令果非果。但所因及緣生苦者，彼緣彼因要當壞，彼更不復受苦，更不復與苦相續、更不復與苦作因。是謂不受苦現道功故，以故爾。或曰：斷誹謗故說苦盡道。謂七歲八歲得阿羅漢果，於彼上或百歲在生死中多受苦。世間者誹謗彼道：何所能而令彼受爾所苦。世尊說：謂道所應為已為斷當來苦，壽盡已更不復受苦、更不復連續苦、更不復與苦作因。是謂斷誹謗故，佛契經說苦盡道非說習盡道。如世尊契經說：謂無量種諸善法和合，彼一切盡攝入四聖諦，四聖諦者於彼說第一，謂攝故。諸野眾生足，一切盡攝入象足中，象足者於彼說第一，謂廣大故。是故諸無量種善法和合，彼一切盡攝入四聖諦，四聖諦者於彼中說第一。謂攝故。

問曰：設使有三聖諦有為和合，彼盡諦無為云何和合？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：設使有三聖諦有為和合，彼盡諦無為云何和合？

答曰：假使不和合，但攝故名為和合。或曰：此說得故。雖彼盡諦不和合，但彼得是和合，是謂得和合故說。或曰：和合說二，有和合、起和合。此三諦二和合，有和合、起和合；彼盡諦起和合。但有和合，是謂有和合。故如世尊契經說：慧根當何所觀？四聖諦是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：假使不和合，但攝故名為和合。或曰：此說得故。雖彼盡諦不和合，但彼得是和合，是謂得和合故說。或曰：和合說二，有和合、起和合。此三諦二和合，有和合、起和合；彼盡諦起和合。但有和合，是謂有和合。故如世尊契經說：慧根當何所觀？四聖諦是。

問曰：為攝故說、為緣故說？若攝故說者，不應慧根攝四聖諦，亦非四聖諦攝慧根。若緣故說者，是一切法緣。作此論已。答曰：非攝故說，亦非緣故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為攝故說、為緣故說？若攝故說者，不應慧根攝四聖諦，亦非四聖諦攝慧根。若緣故說者，是一切法緣。作此論已。答曰：非攝故說，亦非緣故說。

問曰：若不爾者，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不爾者，此云何？

答曰：因事故。此慧根事得四聖諦增上主，是故世尊說：慧根何所觀？四聖諦是。如信根事得四不壞信增上主，是故世尊說：信根何所觀？四不壞信是。精進根事於四意斷增上主，是故世尊說：精進根何所觀？四意斷是。念根事於四意止增上主，是故世尊說：念根何所觀？四意止是。定根事於四禪增上主，是故世尊說：定根何所觀？四禪是。如是此慧根於四聖諦增上主事，是世尊說：慧根何所觀？四聖諦是。云何四？謂苦聖諦、習盡道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因事故。此慧根事得四聖諦增上主，是故世尊說：慧根何所觀？四聖諦是。如信根事得四不壞信增上主，是故世尊說：信根何所觀？四不壞信是。精進根事於四意斷增上主，是故世尊說：精進根何所觀？四意斷是。念根事於四意止增上主，是故世尊說：念根何所觀？四意止是。定根事於四禪增上主，是故世尊說：定根何所觀？四禪是。如是此慧根於四聖諦增上主事，是世尊說：慧根何所觀？四聖諦是。云何四？謂苦聖諦、習盡道聖諦。

問曰：如前因後果，何以故世尊前說苦、後說習？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如前因後果，何以故世尊前說苦、後說習？

答曰：此苦麁是故以前說，習細是故後說。如人前學射箕泥團草朿，然後能射著毛不僻錯。如是此苦麁，彼學已然後觀習細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此苦麁是故以前說，習細是故後說。如人前學射箕泥團草朿，然後能射著毛不僻錯。如是此苦麁，彼學已然後觀習細。

問曰：如前修道然後盡作證。何以故世尊前說盡作證、後說修道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如前修道然後盡作證。何以故世尊前說盡作證、後說修道？

答曰：謂觀盡觀道隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂觀盡觀道隨順。

問曰：云何觀盡觀道隨順？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何觀盡觀道隨順？

答曰：彼行者前盡作證已，然後求道：當以何道得至涅槃？如人欲進路時，問他人士：當示我道。彼還問：欲至何所？曰：我欲至某城。彼曰：此是道。已知彼城說道易，如是若前說道、後說盡，便不知趣何道。如前說盡、後說道，已知盡便修道易。或曰：彼行者因道前除三諦癡，然後道道緣現在前，謂除道諦癡。如人先見他面不自見面，以明淨鏡自照其面。如是彼行者彼因道先前除三諦癡，後道道緣現在前，謂除道諦癡。以是故世尊前說盡、後說道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼行者前盡作證已，然後求道：當以何道得至涅槃？如人欲進路時，問他人士：當示我道。彼還問：欲至何所？曰：我欲至某城。彼曰：此是道。已知彼城說道易，如是若前說道、後說盡，便不知趣何道。如前說盡、後說道，已知盡便修道易。或曰：彼行者因道前除三諦癡，然後道道緣現在前，謂除道諦癡。如人先見他面不自見面，以明淨鏡自照其面。如是彼行者彼因道先前除三諦癡，後道道緣現在前，謂除道諦癡。以是故世尊前說盡、後說道。

問曰：如前斷習、後知苦。何以故世尊前說知苦、後說斷習？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如前斷習、後知苦。何以故世尊前說知苦、後說斷習？

答曰：欲拔苦根本故。如樹前執持枝葉、後斷其根易。如是生死樹，前知苦已、後斷習易。以故爾。或曰：謂此觀苦能來觀習，觀習已能來觀盡，觀盡已能來觀道，不可以不觀苦而觀習盡道。或曰：謂苦慧能來習盡道慧，不可以不起苦慧能起習盡道慧。或曰：謂觀苦觀習盡道方便門依，不可以不起苦觀能起習盡道觀。或曰：謂觀苦觀習盡道，因根將本作緣有習等起，不可以不起苦觀能起習盡道觀。或曰：謂觀苦習盡道生持等持增長養，不可以不起苦觀能起習盡道觀。或曰：謂苦癡能執持習盡道癡，不可以不除苦癡能除習盡道癡。或曰：謂苦不癡能令習盡道不癡，不可以苦不癡能令習盡道不癡。尊者波奢說曰：彼行者觀五陰如癰已然後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂聖八道種。如人身中生癰極苦痛膿血流出，彼求所因：此從何生？觀知或風寒熱。云何令無安隱處云何至安隱？或服藥吐下或破。如是彼行者觀五陰如癰已後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂八聖道種。復次行者觀五陰如患已後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂八聖道種。如人有兒作賊凶暴隨惡知識，後求因誰壞我兒？觀從惡知識生。誰能制之？觀善知識是。如是彼行者觀五陰如患已後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂八聖道種。以是故彼行者前知苦已後斷習，斷習已次盡作證，盡作證已後修道。以是故前說苦、後說習盡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲拔苦根本故。如樹前執持枝葉、後斷其根易。如是生死樹，前知苦已、後斷習易。以故爾。或曰：謂此觀苦能來觀習，觀習已能來觀盡，觀盡已能來觀道，不可以不觀苦而觀習盡道。或曰：謂苦慧能來習盡道慧，不可以不起苦慧能起習盡道慧。或曰：謂觀苦觀習盡道方便門依，不可以不起苦觀能起習盡道觀。或曰：謂觀苦觀習盡道，因根將本作緣有習等起，不可以不起苦觀能起習盡道觀。或曰：謂觀苦習盡道生持等持增長養，不可以不起苦觀能起習盡道觀。或曰：謂苦癡能執持習盡道癡，不可以不除苦癡能除習盡道癡。或曰：謂苦不癡能令習盡道不癡，不可以苦不癡能令習盡道不癡。尊者波奢說曰：彼行者觀五陰如癰已然後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂聖八道種。如人身中生癰極苦痛膿血流出，彼求所因：此從何生？觀知或風寒熱。云何令無安隱處云何至安隱？或服藥吐下或破。如是彼行者觀五陰如癰已後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂八聖道種。復次行者觀五陰如患已後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂八聖道種。如人有兒作賊凶暴隨惡知識，後求因誰壞我兒？觀從惡知識生。誰能制之？觀善知識是。如是彼行者觀五陰如患已後求因：此從何生？觀從習生。云何令無？謂滅盡涅槃。云何至？謂八聖道種。以是故彼行者前知苦已後斷習，斷習已次盡作證，盡作證已後修道。以是故前說苦、後說習盡道。