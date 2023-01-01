鞞婆沙論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙論卷第四

阿羅漢尸陀槃尼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

解十門大章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解十門大章

二十二根，十八界，十二入，五陰，五盛陰，六界，色法、無色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，過去法、未來法、現在法，善法、不善法、無記法，欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，學法、無學法、非學非無學法，見斷法、思惟斷法、無斷法，四諦、四禪、四等、四無色定，八解脫，八除入，十一切入，八智，三三昧，三結，三不善根，三有漏，四流，四扼，四受，四縛，五蓋，五結，五下分結，五見，六身愛，七使，九結，九十八使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，十八界，十二入，五陰，五盛陰，六界，色法、無色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，過去法、未來法、現在法，善法、不善法、無記法，欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，學法、無學法、非學非無學法，見斷法、思惟斷法、無斷法，四諦、四禪、四等、四無色定，八解脫，八除入，十一切入，八智，三三昧，三結，三不善根，三有漏，四流，四扼，四受，四縛，五蓋，五結，五下分結，五見，六身愛，七使，九結，九十八使。

鞞婆沙二十二根處第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙二十二根處第十六

二十二根者，眼根、耳鼻舌身意根、男根、女根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、護根、信根、精進、念、定、慧根、未知根、已知根、無知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根者，眼根、耳鼻舌身意根、男根、女根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、護根、信根、精進、念、定、慧根、未知根、已知根、無知根。

問曰：何以故彼作經者依二十二根而作論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故彼作經者依二十二根而作論？

答曰：彼作經者意欲，亦如所欲如是作經與法不相違，以是故依二十二根而作論。或曰：彼作經者無事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作經者意欲，亦如所欲如是作經與法不相違，以是故依二十二根而作論。或曰：彼作經者無事。

問曰：何以故彼作經者無事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故彼作經者無事？

答曰：此是佛契經。佛契經說二十二根，彼作經者於佛契經中依本末處所已，此阿毘曇中作論。彼作經者不能二十二根中減一根已立二十一、增一已立二十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛契經。佛契經說二十二根，彼作經者於佛契經中依本末處所已，此阿毘曇中作論。彼作經者不能二十二根中減一根已立二十一、增一已立二十二。

問曰：何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故？

答曰：所謂是一切佛契經，亦不增亦不減。不增者，無增可減；不減者，無減可增。如不增不減，如是無量深無邊。無量深者，無量義故；無邊者，無邊味故。如大海無量深無邊，如是佛契經無量深無邊。無量深者，無量義故；無邊者，無邊味故。如尊者舍利弗，如是比百千那術，以佛契經二句作百千經，令智盡而住不能盡佛契經。或曰：得其邊崖。如佛契經，此論是，故作經者無事。問曰：置彼作經者。何以故佛契經說二十二根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所謂是一切佛契經，亦不增亦不減。不增者，無增可減；不減者，無減可增。如不增不減，如是無量深無邊。無量深者，無量義故；無邊者，無邊味故。如大海無量深無邊，如是佛契經無量深無邊。無量深者，無量義故；無邊者，無邊味故。如尊者舍利弗，如是比百千那術，以佛契經二句作百千經，令智盡而住不能盡佛契經。或曰：得其邊崖。如佛契經，此論是，故作經者無事。問曰：置彼作經者。何以故佛契經說二十二根？

答曰：佛世尊為教化故說二十二根，彼受化者應須二十二根。或曰：契經有本末、有因有緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊為教化故說二十二根，彼受化者應須二十二根。或曰：契經有本末、有因有緣。

問曰：契經有何本末？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：契經有何本末？

答曰：說者：有生聞梵志，彼中食後彷佯遊行至世尊所，到已共世尊面相慰勞已，在一面坐。一面坐已，生聞梵志白世尊曰：瞿曇！我欲少有所問。聽我所問，當為我說。世尊告曰：梵志！隨所欲問。梵志曰：瞿曇！根謂根。瞿曇！根有幾所？云何瞿曇！根、根所攝施設而施設？世尊告曰：汝梵志！有二十二根，從眼根至無知根。此梵志！有爾所根，如是如來根根所施設而施設。梵志！若如是說此非根。如沙門瞿曇所施設，我捨此根更施設餘根者；彼但有言數，問已不知，增益生癡。何以故？如非境界。如梵志問佛答，是故契經不必索本末；此應索。彼梵志何以故問根，不問界、入、陰、諦、沙門果、道品、緣起？有一說者，謂彼梵志疑而問，不疑不問。或曰：彼梵志善能求喜行，彼盡遊九十六種道，為施設根故。彼或有一為施設根，如尼揵，是故彼不截菜亦不飲冷水，謂彼於外物計有命想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：說者：有生聞梵志，彼中食後彷佯遊行至世尊所，到已共世尊面相慰勞已，在一面坐。一面坐已，生聞梵志白世尊曰：瞿曇！我欲少有所問。聽我所問，當為我說。世尊告曰：梵志！隨所欲問。梵志曰：瞿曇！根謂根。瞿曇！根有幾所？云何瞿曇！根、根所攝施設而施設？世尊告曰：汝梵志！有二十二根，從眼根至無知根。此梵志！有爾所根，如是如來根根所施設而施設。梵志！若如是說此非根。如沙門瞿曇所施設，我捨此根更施設餘根者；彼但有言數，問已不知，增益生癡。何以故？如非境界。如梵志問佛答，是故契經不必索本末；此應索。彼梵志何以故問根，不問界、入、陰、諦、沙門果、道品、緣起？有一說者，謂彼梵志疑而問，不疑不問。或曰：彼梵志善能求喜行，彼盡遊九十六種道，為施設根故。彼或有一為施設根，如尼揵，是故彼不截菜亦不飲冷水，謂彼於外物計有命想。

問曰：彼尼揵於外物有何根想？一說者，意根也。復有說者，命根也。如是說者，意根及命根，更復有施設二根行及意。復有施設二根，若眼不見色、耳不聞聲，彼是聖修諸根，如彼波羅施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼尼揵於外物有何根想？一說者，意根也。復有說者，命根也。如是說者，意根及命根，更復有施設二根行及意。復有施設二根，若眼不見色、耳不聞聲，彼是聖修諸根，如彼波羅施。

問曰：何以故名波羅施？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故名波羅施？

答曰：是彼名名波羅施。或曰：彼姓波羅施，是故名波羅施。如姓婆蹉拘蹉、婆羅婆羯提羅。如是彼姓波羅施，是故名波羅施。若母剎利種、父梵志種，此亦名波羅施。母梵志種、父剎利種，亦名波羅施。如從驢馬生名為騾。此梵志姓名波羅施，彼弟子名欝多羅。中食後彷佯行至世尊所，到已共世尊面相慰勞已，却坐一面。坐一面已，世尊告曰：欝多羅！汝師波羅施為弟子說修根不？欝多羅白世尊曰：如是。瞿曇！波羅施為弟子說修根。世尊告曰：欝多羅！云何波羅施為弟子說修根？欝多羅曰：唯瞿曇。眼不見色、耳不聞聲，彼是聖修諸根。世尊告曰：如是，欝多羅！盲者為修根。欝多羅！盲者眼不見色。彼時尊者阿難在世尊後，手執拂拂世尊。於是尊者阿難告欝多羅曰：如是，欝多羅！聾者為修根。欝多羅！聾者耳不聞聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是彼名名波羅施。或曰：彼姓波羅施，是故名波羅施。如姓婆蹉拘蹉、婆羅婆羯提羅。如是彼姓波羅施，是故名波羅施。若母剎利種、父梵志種，此亦名波羅施。母梵志種、父剎利種，亦名波羅施。如從驢馬生名為騾。此梵志姓名波羅施，彼弟子名欝多羅。中食後彷佯行至世尊所，到已共世尊面相慰勞已，却坐一面。坐一面已，世尊告曰：欝多羅！汝師波羅施為弟子說修根不？欝多羅白世尊曰：如是。瞿曇！波羅施為弟子說修根。世尊告曰：欝多羅！云何波羅施為弟子說修根？欝多羅曰：唯瞿曇。眼不見色、耳不聞聲，彼是聖修諸根。世尊告曰：如是，欝多羅！盲者為修根。欝多羅！盲者眼不見色。彼時尊者阿難在世尊後，手執拂拂世尊。於是尊者阿難告欝多羅曰：如是，欝多羅！聾者為修根。欝多羅！聾者耳不聞聲。

問曰：如尊者舍利弗，如是比百千那術，世尊能答彼、能斷意。何以故世尊答一，阿難答二？何以故世尊不止阿難？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如尊者舍利弗，如是比百千那術，世尊能答彼、能斷意。何以故世尊答一，阿難答二？何以故世尊不止阿難？

答曰：世尊知阿難言在咽喉欲語。世尊三阿僧祇劫百千苦行已，終不斷他辯。以是故本師讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世尊知阿難言在咽喉欲語。世尊三阿僧祇劫百千苦行已，終不斷他辯。以是故本師讚曰：

「己弟子說法時， 專心聽不斷論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「己弟子說法時， 專心聽不斷論；

以是故在眾說， 於中間無能難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故在眾說， 於中間無能難。」

以是故不止。或曰：世尊作是念：若我說，阿難比丘說亦爾，彼不增不減。如不增不減，以是故不止。或曰：斷彼異學意故。若世尊說一，阿難不說二，彼異學還至己眾已，當自稱譽：彼師伏我，非弟子；我師往者，彼不能伏。若世尊說一，阿難說二，令彼異學勢力斷。彼作是念：我不與弟子，何況師。是斷彼異學意故，世尊說一，阿難說二。或曰：欲滿彼異學意願故。彼異學作是念：此沙門瞿曇不可伏、不可勝，一切師最妙。謂本大師者，彼亦不能伏，此況復如我比，我正可共弟子論。世尊常欲滿彼意所欲願，隨所應解而為說，是故欲滿彼異學意願故不止。或曰：義證故。阿難彼異學所宗敬：能說因提書及容色妙故。世尊說：以此住、問是法，應汝所說不？以是義證故，世尊說一，阿難說二。或曰：異學不欲令弟子有所說，恐還難問，使我墮不如故。世尊無此事。如尊者舍利弗所有智，百千那術數，不能及佛，況復餘者。以是故世尊不止阿難。或曰：現己無慳嫉妬故。異學不欲令弟子有所說，恐我所得供養弟子得故。世尊無此事，如世尊所得恭敬供養，盡令一切眾生得。佛不得者，於此處亦不憂慼。是謂現己無慳嫉妬故不止阿難。或曰：現善說法故、成就說法故、一見一慧一欲一忍故。彼異學法不善說，如破塔不可依。如是彼意盡壞志亦壞，師志異弟子志異。此法無彼咎，如師志弟子亦爾，義同義、句同句、味同味乃至同第一義，是謂善說法故、成就說法故、一見一慧一欲一忍故。以是故，世尊說，一阿難說二，故世尊不止阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故不止。或曰：世尊作是念：若我說，阿難比丘說亦爾，彼不增不減。如不增不減，以是故不止。或曰：斷彼異學意故。若世尊說一，阿難不說二，彼異學還至己眾已，當自稱譽：彼師伏我，非弟子；我師往者，彼不能伏。若世尊說一，阿難說二，令彼異學勢力斷。彼作是念：我不與弟子，何況師。是斷彼異學意故，世尊說一，阿難說二。或曰：欲滿彼異學意願故。彼異學作是念：此沙門瞿曇不可伏、不可勝，一切師最妙。謂本大師者，彼亦不能伏，此況復如我比，我正可共弟子論。世尊常欲滿彼意所欲願，隨所應解而為說，是故欲滿彼異學意願故不止。或曰：義證故。阿難彼異學所宗敬：能說因提書及容色妙故。世尊說：以此住、問是法，應汝所說不？以是義證故，世尊說一，阿難說二。或曰：異學不欲令弟子有所說，恐還難問，使我墮不如故。世尊無此事。如尊者舍利弗所有智，百千那術數，不能及佛，況復餘者。以是故世尊不止阿難。或曰：現己無慳嫉妬故。異學不欲令弟子有所說，恐我所得供養弟子得故。世尊無此事，如世尊所得恭敬供養，盡令一切眾生得。佛不得者，於此處亦不憂慼。是謂現己無慳嫉妬故不止阿難。或曰：現善說法故、成就說法故、一見一慧一欲一忍故。彼異學法不善說，如破塔不可依。如是彼意盡壞志亦壞，師志異弟子志異。此法無彼咎，如師志弟子亦爾，義同義、句同句、味同味乃至同第一義，是謂善說法故、成就說法故、一見一慧一欲一忍故。以是故，世尊說，一阿難說二，故世尊不止阿難。

問曰：世尊說彼異學有何咎？彼說亦爾，盲及聾聖修根。答曰：佛報彼梵志極大咎、斷一切意。世尊說曰：若汝言聾盲聖修根者，為唐出家、虛剃鬚髮、空修梵行。應壞此二根眼根及耳根，如是即聖修根。以是故，佛報梵志極大咎、斷一切意。復有施設五根：香、味、眼、皮、耳根。香者鼻根，味者舌根，眼者眼根，皮者身根，耳即耳根。施設如毘施師也。復有施設十一根：五覺根、五行根。五覺根者，眼、耳、鼻、舌、身根。五行根者，手根、足根、口根、大便根、小便根、意根。為十一，如僧呿也。復有施設百二十根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世尊說彼異學有何咎？彼說亦爾，盲及聾聖修根。答曰：佛報彼梵志極大咎、斷一切意。世尊說曰：若汝言聾盲聖修根者，為唐出家、虛剃鬚髮、空修梵行。應壞此二根眼根及耳根，如是即聖修根。以是故，佛報梵志極大咎、斷一切意。復有施設五根：香、味、眼、皮、耳根。香者鼻根，味者舌根，眼者眼根，皮者身根，耳即耳根。施設如毘施師也。復有施設十一根：五覺根、五行根。五覺根者，眼、耳、鼻、舌、身根。五行根者，手根、足根、口根、大便根、小便根、意根。為十一，如僧呿也。復有施設百二十根。

問曰：云何異學施設百二十根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何異學施設百二十根？

答曰：九十八使及二十二根也。如是說，此不論。彼異學不能分別如此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：九十八使及二十二根也。如是說，此不論。彼異學不能分別如此法。

問曰：若不能分別者，云何彼異學施設百二十根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不能分別者，云何彼異學施設百二十根？

答曰：二眼、二耳、二鼻、舌根、身根、意根、命根、五痛根、五信此地獄、二十畜生、二十餓鬼、二十天上、二十人間、二十阿須羅。欲令六趣彼亦二十，是彼異學施設百二十根。復有說者，彼異學非施設此百二十根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二眼、二耳、二鼻、舌根、身根、意根、命根、五痛根、五信此地獄、二十畜生、二十餓鬼、二十天上、二十人間、二十阿須羅。欲令六趣彼亦二十，是彼異學施設百二十根。復有說者，彼異學非施設此百二十根。

問曰：若不爾者，復云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不爾者，復云何？

答曰：彼異學施設百二十因陀羅。如所說，龍主、迦留羅主、阿須羅主、天主、人主、梵天主。如此極上極妙身，一一應受百二十主。彼梵志聞已重更生疑，不知何者第一義施設，一根耶？至百二十根耶？彼聞釋種家生童男，三十二相莊嚴身，八十種好，金色圓光，梵音聲如伽毘凌伽鳥，視之無厭。彼生時行七步，二龍洗浴。梵志相記於二處非餘：若在家者，為轉輪王如法法王；若除鬚髮被著袈裟信樂捨家學道，當成如來、無所著、等正覺。世間悉聞，彼已出家學道降魔眷屬，已成無上最正覺，得一切智，及一切現斷一切疑，授一切定決一切論。我當往問：何者第一義，施設一根至百二十根耶？彼便至世尊所，到已共世尊面相慰勞，慰勞已却坐一面，白世尊曰：唯瞿曇！我欲有所問。聽我所問，當為我說。世尊告曰：梵志：隨所欲問。梵志曰：瞿曇！根謂根。瞿曇！根有幾所？云何瞿曇！根根所攝施設而施設。此不說誰施設幾根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼異學施設百二十因陀羅。如所說，龍主、迦留羅主、阿須羅主、天主、人主、梵天主。如此極上極妙身，一一應受百二十主。彼梵志聞已重更生疑，不知何者第一義施設，一根耶？至百二十根耶？彼聞釋種家生童男，三十二相莊嚴身，八十種好，金色圓光，梵音聲如伽毘凌伽鳥，視之無厭。彼生時行七步，二龍洗浴。梵志相記於二處非餘：若在家者，為轉輪王如法法王；若除鬚髮被著袈裟信樂捨家學道，當成如來、無所著、等正覺。世間悉聞，彼已出家學道降魔眷屬，已成無上最正覺，得一切智，及一切現斷一切疑，授一切定決一切論。我當往問：何者第一義，施設一根至百二十根耶？彼便至世尊所，到已共世尊面相慰勞，慰勞已却坐一面，白世尊曰：唯瞿曇！我欲有所問。聽我所問，當為我說。世尊告曰：梵志：隨所欲問。梵志曰：瞿曇！根謂根。瞿曇！根有幾所？云何瞿曇！根根所攝施設而施設。此不說誰施設幾根。

問曰：何以故不說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故不說？

答曰：彼作是念：若我說者，彼聞已取彼勝者答我。世尊告曰：汝梵志！有二十二根，從眼根至無知根。此梵志！有爾所根，如是如來根根所攝施設而施設。梵志！若如是說：非此根，如沙門瞿曇所施設，我捨此根更施設餘根者；彼但有言數，問已不知，增益生癡。何以故？如非境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作是念：若我說者，彼聞已取彼勝者答我。世尊告曰：汝梵志！有二十二根，從眼根至無知根。此梵志！有爾所根，如是如來根根所攝施設而施設。梵志！若如是說：非此根，如沙門瞿曇所施設，我捨此根更施設餘根者；彼但有言數，問已不知，增益生癡。何以故？如非境界。

問曰：何以故說此梵志有爾所根，如是如來根根所攝施設而施設？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說此梵志有爾所根，如是如來根根所攝施設而施設？

答曰：止彼本所聞，謂彼施設一根至百二十根。此非如彼所說，我是一切智一切見，猶不能增減二十二根，況復異學以見壞意成就凡智。以是故彼梵志問根，不問界、入、陰、諦、沙門果、道品及緣起。二十二根者，眼根至無知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：止彼本所聞，謂彼施設一根至百二十根。此非如彼所說，我是一切智一切見，猶不能增減二十二根，況復異學以見壞意成就凡智。以是故彼梵志問根，不問界、入、陰、諦、沙門果、道品及緣起。二十二根者，眼根至無知根。

問曰：名有二十二根，種有幾？阿毘曇者說曰：師說也，名有二十二根，種有十七。阿毘曇者五根不欲令是種，男根、女根、未知根、已知根、無知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：名有二十二根，種有幾？阿毘曇者說曰：師說也，名有二十二根，種有十七。阿毘曇者五根不欲令是種，男根、女根、未知根、已知根、無知根。

問曰：男根、女根何以不欲令是種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：男根、女根何以不欲令是種？

答曰：彼說如阿毘曇中所說：云何女根身根少分？云何男根身根少分？彼離身根不欲令男女根別有種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼說如阿毘曇中所說：云何女根身根少分？云何男根身根少分？彼離身根不欲令男女根別有種。

問曰：未知根、已知根、無知根，何以故不欲令是種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：未知根、已知根、無知根，何以故不欲令是種？

答曰：彼說此九根合聚未知根、九根合聚已知根、九根合聚無知根。合聚九根者，意根、三痛根、信五。此九根或時未知根、或時已知根、或時無知根，見道中未知根、思惟道中已知根、無學道中無知根。堅信堅法意中未知根、信解脫見到身證意中已知根、慧解脫俱解脫意中無知根。如此九根或未知根、或已知根、或無知根，以是故彼名有二十二根，種有十七。尊者曇摩多羅說：名有二十二根，種有十四。彼尊者曇摩多羅此五根不欲令是種，更有三：命根、護根、定根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼說此九根合聚未知根、九根合聚已知根、九根合聚無知根。合聚九根者，意根、三痛根、信五。此九根或時未知根、或時已知根、或時無知根，見道中未知根、思惟道中已知根、無學道中無知根。堅信堅法意中未知根、信解脫見到身證意中已知根、慧解脫俱解脫意中無知根。如此九根或未知根、或已知根、或無知根，以是故彼名有二十二根，種有十七。尊者曇摩多羅說：名有二十二根，種有十四。彼尊者曇摩多羅此五根不欲令是種，更有三：命根、護根、定根。

問曰：彼何以故命根不欲令是種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何以故命根不欲令是種？

答曰：此命根不相應行陰所攝，彼尊者曇摩多羅不相應行陰非是種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此命根不相應行陰所攝，彼尊者曇摩多羅不相應行陰非是種。

問曰：彼何以故護根不欲令是種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何以故護根不欲令是種？

答曰：彼尊者曇摩多羅說：有爾所痛，謂若樂、若苦，彼不苦不樂痛亦不能苦亦不能樂，此云何痛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼尊者曇摩多羅說：有爾所痛，謂若樂、若苦，彼不苦不樂痛亦不能苦亦不能樂，此云何痛？

問曰：彼佛契經云何通？佛說三痛：樂痛、苦痛、不苦不樂痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼佛契經云何通？佛說三痛：樂痛、苦痛、不苦不樂痛。

答曰：彼說有樂痛、苦痛，或軟或增上、或鈍或利，謂彼樂痛苦痛軟、樂痛苦痛鈍、樂痛苦痛止，是彼不苦不樂痛。但彼離苦樂不欲更有痛，以故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼說有樂痛、苦痛，或軟或增上、或鈍或利，謂彼樂痛苦痛軟、樂痛苦痛鈍、樂痛苦痛止，是彼不苦不樂痛。但彼離苦樂不欲更有痛，以故爾。

問曰：彼何以故定根不欲令是種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何以故定根不欲令是種？

答曰：彼從契經起。佛契經說：定根云何？答曰：善意一心。彼曇摩多羅離心更無別定種，以是故彼名二十二根，種有十四。尊者佛陀提婆說：名有二十二根，種或二或五，謂彼盡是有為法二分四大及心。彼說色根者是四大差降，無色根者是心差降。以是故彼名有二十二根，種或二或五。如是說者，名有二十二根，種有十七。如名如種，如是名數種數、名相種相、名異種異、名別種別、名覺種覺，如是盡當知。尊者瞿沙說曰：應說一根，是第一義意根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼從契經起。佛契經說：定根云何？答曰：善意一心。彼曇摩多羅離心更無別定種，以是故彼名二十二根，種有十四。尊者佛陀提婆說：名有二十二根，種或二或五，謂彼盡是有為法二分四大及心。彼說色根者是四大差降，無色根者是心差降。以是故彼名有二十二根，種或二或五。如是說者，名有二十二根，種有十七。如名如種，如是名數種數、名相種相、名異種異、名別種別、名覺種覺，如是盡當知。尊者瞿沙說曰：應說一根，是第一義意根也。

問曰：何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故？

答曰：謂此是內、是普、是共緣。內者，內入所攝。普者，從阿鼻地獄至第一有可得。共緣者，一切法緣。謂餘根離此聚中。眼根耳鼻舌身根男女根，雖是內，非是普、非是共緣。五根中除護根，餘四痛雖共緣，非是內、非是普。護根及信五，雖普及共緣，非是內。未知根、已知根、無知根無別種，彼前已說，謂根合聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂此是內、是普、是共緣。內者，內入所攝。普者，從阿鼻地獄至第一有可得。共緣者，一切法緣。謂餘根離此聚中。眼根耳鼻舌身根男女根，雖是內，非是普、非是共緣。五根中除護根，餘四痛雖共緣，非是內、非是普。護根及信五，雖普及共緣，非是內。未知根、已知根、無知根無別種，彼前已說，謂根合聚。

問曰：餘根何因得根名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：餘根何因得根名？

答曰：依故、猗故、染著故、淨故、已淨故。依者，眼根、耳鼻舌身根也。猗者，命根也。染著者，五痛也。淨者，信五也。已淨者，未知根、已知根、無知根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依故、猗故、染著故、淨故、已淨故。依者，眼根、耳鼻舌身根也。猗者，命根也。染著者，五痛也。淨者，信五也。已淨者，未知根、已知根、無知根也。

問曰：若爾者，男根、女根何因得根名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，男根、女根何因得根名？

答曰：此欲界中婬稷婬種，此婬稷婬種因男根女根也。或曰：因五事故，一者生生、二者生欲樂、三者能止結、四者依起染污身識、五者定行婬人。生生者，胎生也。生欲樂者，彼婬人於此處起欲樂已遍身中生樂。如聖人從眉間起聖樂已遍身中生樂，如是彼婬者此處起欲樂已遍身中生樂。能止結者，須臾止也。依染污身識者，依餘三種生識善不善無記。依男根女根已必生不善身識，非是善、非是無記。定行婬人者，習婬心非不習婬心。是五事故，一生生、二生欲樂、三能止結、四依起染污身識、五定行婬人，以是故男根女根得名。更有說者，此中命根六，當說第一義根。命根六者，眼根、耳鼻舌身命根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此欲界中婬稷婬種，此婬稷婬種因男根女根也。或曰：因五事故，一者生生、二者生欲樂、三者能止結、四者依起染污身識、五者定行婬人。生生者，胎生也。生欲樂者，彼婬人於此處起欲樂已遍身中生樂。如聖人從眉間起聖樂已遍身中生樂，如是彼婬者此處起欲樂已遍身中生樂。能止結者，須臾止也。依染污身識者，依餘三種生識善不善無記。依男根女根已必生不善身識，非是善、非是無記。定行婬人者，習婬心非不習婬心。是五事故，一生生、二生欲樂、三能止結、四依起染污身識、五定行婬人，以是故男根女根得名。更有說者，此中命根六，當說第一義根。命根六者，眼根、耳鼻舌身命根。

問曰：何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故？

答曰：謂此根本眾生種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂此根本眾生種。

問曰：若此根本眾生種，彼餘根何因得名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若此根本眾生種，彼餘根何因得名？

答曰：因種、因染著、因淨、因已淨。因種者，意根也。因染著者，五痛也。因淨者，信五也。因已淨者，三無漏根也。以是故餘根得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因種、因染著、因淨、因已淨。因種者，意根也。因染著者，五痛也。因淨者，信五也。因已淨者，三無漏根也。以是故餘根得名。

問曰：男根女根何因得根名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：男根女根何因得根名？

答曰：謂此中轉生人，亦生出要人。轉生人者，如六師也。生出要人者，佛辟支佛聲聞也。以是故男根女根得名。或曰：命根八當說第一義根。命根八者，眼根、耳鼻舌身男女命根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂此中轉生人，亦生出要人。轉生人者，如六師也。生出要人者，佛辟支佛聲聞也。以是故男根女根得名。或曰：命根八當說第一義根。命根八者，眼根、耳鼻舌身男女命根也。

問曰：何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故？

答曰：謂此根本眾生種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂此根本眾生種。

問曰：若此根本種者，彼餘根何因得名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若此根本種者，彼餘根何因得名？

答曰：因種、因染著、因淨、因已淨得根名。因種者，意根也。因染著者，五痛也。因淨者，信五也。因已淨者，三無漏根也。以是故餘根得名。此是根根性己種相身所有自然。說性已，當說行。何以故名根？根有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因種、因染著、因淨、因已淨得根名。因種者，意根也。因染著者，五痛也。因淨者，信五也。因已淨者，三無漏根也。以是故餘根得名。此是根根性己種相身所有自然。說性已，當說行。何以故名根？根有何義？

答曰：增上義是根義、明義是根義、收義是根義、宗義是根義、最義是根義、勝義是根義、妙義是根義、生義是根義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：增上義是根義、明義是根義、收義是根義、宗義是根義、最義是根義、勝義是根義、妙義是根義、生義是根義。

問曰：若增上是根義者，一切有為法各各相增，無為法亦有為法增。何以故立二十二根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若增上是根義者，一切有為法各各相增，無為法亦有為法增。何以故立二十二根？

答曰：此增上緣，或增上或軟、或妙或下。謂彼增上緣增上及妙，當知二十二根；謂增上緣軟及下，當知餘法。或曰：雖一切有為法各各相增，及無為法有為法增，但餘無有增上緣如是增、如是明、如是收、如是宗、如是最、如是勝、如是妙，如二十二根。如人各各相增，但餘無有增上緣。如村中主、國中王四天下轉輪王、大千國梵王、三千大千世界佛世尊。如是雖一切有為法各各相增，及無為法有為法增，但餘無有增上如是增、如是明、如是收、如是宗、如是最、如是勝、如是妙，如二十二根。是故說增上義、明義、收義、宗義、最義、勝義、妙義、生義是根義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此增上緣，或增上或軟、或妙或下。謂彼增上緣增上及妙，當知二十二根；謂增上緣軟及下，當知餘法。或曰：雖一切有為法各各相增，及無為法有為法增，但餘無有增上緣如是增、如是明、如是收、如是宗、如是最、如是勝、如是妙，如二十二根。如人各各相增，但餘無有增上緣。如村中主、國中王四天下轉輪王、大千國梵王、三千大千世界佛世尊。如是雖一切有為法各各相增，及無為法有為法增，但餘無有增上如是增、如是明、如是收、如是宗、如是最、如是勝、如是妙，如二十二根。是故說增上義、明義、收義、宗義、最義、勝義、妙義、生義是根義。

問曰：若增上義是根義，此根義何所為增上緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若增上義是根義，此根義何所為增上緣？

答曰：眼根四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若眼根不具，彼非端正，多所增惡。若眼具已，顏貌端正，眾不增惡，是謂己身端嚴也。持己身者，眼見好惡，除惡從好令身久住，是謂持己身也。依生識者，依此眼生眼識，是謂依生識也。不共事者，眼根見色，此事餘根無也。耳根亦四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若耳根不具，彼非端正，多所增惡。若耳根具足，顏貌端正，眾不增惡。是謂己身端嚴也。持己身者，耳聞好惡，除惡從好令身久住，是謂持己身也。依生識者，依此耳生耳識，是謂依生識也。不共事者，耳根聞聲此事餘根無也。更有說者，眼根持生死身為增上緣。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：眼根四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若眼根不具，彼非端正，多所增惡。若眼具已，顏貌端正，眾不增惡，是謂己身端嚴也。持己身者，眼見好惡，除惡從好令身久住，是謂持己身也。依生識者，依此眼生眼識，是謂依生識也。不共事者，眼根見色，此事餘根無也。耳根亦四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若耳根不具，彼非端正，多所增惡。若耳根具足，顏貌端正，眾不增惡。是謂己身端嚴也。持己身者，耳聞好惡，除惡從好令身久住，是謂持己身也。依生識者，依此耳生耳識，是謂依生識也。不共事者，耳根聞聲此事餘根無也。更有說者，眼根持生死身為增上緣。如所說偈：

「眼見諸惡； 如實當求， 慧以存世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼見諸惡； 如實當求， 慧以存世，

除去諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去諸惡。」

耳根持法身為增上緣。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳根持法身為增上緣。如所說偈：

「聞法能知、 聞惡不作， 聞除非義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞法能知、 聞惡不作， 聞除非義，

聞得至滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞得至滅。」

更有說者，眼根耳根俱持生死身及法身為增上緣。持生死身如前所說。持法身者，眼根近善知識誦習、耳根聞法。近善知識及聞法已，思惟念向法次法。以是故彼契經說：彼時梵摩梵志二根不壞，眼根及耳根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更有說者，眼根耳根俱持生死身及法身為增上緣。持生死身如前所說。持法身者，眼根近善知識誦習、耳根聞法。近善知識及聞法已，思惟念向法次法。以是故彼契經說：彼時梵摩梵志二根不壞，眼根及耳根。

問曰：何以故一切根中說二根不壞，眼根及耳根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故一切根中說二根不壞，眼根及耳根。

答曰：謂二根入佛法中是門、是度、是道。以是故一切根中說二根不壞，眼及耳根。鼻根舌根身根亦四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若三根不具者，非端正，多所增惡。三根具者，顏貌端正，眾不增惡。是謂己身端嚴也。持己身者，依此三根通揣食，謂揣食即三入香味細滑是，是謂持己身也。依生識者，依此三根生三識，是謂依生識也。不共事者，謂鼻嗅香、舌知味、身知細滑，此事餘根無也。意根二事為增上緣，一者次生當來有、二者自在。次生當來有者，如所說：阿難！若識不入母胎，寧名色膜漸厚不？阿難曰：不也。世尊！是謂次生當來有也。自在者，如所說：比丘！心牽世間，心煩惱、心生自在。更有說者，意根復有二事增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：心染著，眾生染著。清淨者，如所說：心清淨，眾生清淨。是謂意根二事為增上緣。女根男根亦二事為增上緣，一者施設根、二者斷根。施設根者，本有一士夫，亦不知男亦不知女。若少生造色，因少造色故，女形異、處所異、持衣異、所說異、飲食異、去來異；男形亦異。更有說者，此男根女根復有二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，非婬故說增上主，此中無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂二根入佛法中是門、是度、是道。以是故一切根中說二根不壞，眼及耳根。鼻根舌根身根亦四事為增上緣，一者己身端嚴、二者持己身、三者依生識、四者不共事。己身端嚴者，極令身妙具足一切支節。若三根不具者，非端正，多所增惡。三根具者，顏貌端正，眾不增惡。是謂己身端嚴也。持己身者，依此三根通揣食，謂揣食即三入香味細滑是，是謂持己身也。依生識者，依此三根生三識，是謂依生識也。不共事者，謂鼻嗅香、舌知味、身知細滑，此事餘根無也。意根二事為增上緣，一者次生當來有、二者自在。次生當來有者，如所說：阿難！若識不入母胎，寧名色膜漸厚不？阿難曰：不也。世尊！是謂次生當來有也。自在者，如所說：比丘！心牽世間，心煩惱、心生自在。更有說者，意根復有二事增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：心染著，眾生染著。清淨者，如所說：心清淨，眾生清淨。是謂意根二事為增上緣。女根男根亦二事為增上緣，一者施設根、二者斷根。施設根者，本有一士夫，亦不知男亦不知女。若少生造色，因少造色故，女形異、處所異、持衣異、所說異、飲食異、去來異；男形亦異。更有說者，此男根女根復有二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，非婬故說增上主，此中無疑。

問曰：若非婬者，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若非婬者，此云何？

答曰：若有具此二根，彼受非威儀，能起五逆斷善根，滅一切善種子，破壞一切善根。此不成男性不成男、無形、二形不能作爾所惡。清淨者，若具此二根，彼受具足戒威儀，能起定威儀、無漏威儀，除欲界結、色界結，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果、佛果。此不成男性不成男、無形、二形不能發爾所功德。是謂男根女根二事為增上緣。命根二事為增上緣，一者施設根、二者斷根。施設根者，至命存說有根，死已有何根？更有說者，命根四事為增上緣，種類、續種類、持種類、行種類不斷，是謂命根四事為增上緣。五痛根一向染著為增上緣。因五痛令眾生趣東西南北，過棧道、過刺道、過蒺䔧道、過山嶮道、過羅剎渚、入大海洄澓濤波、失搔摩羅山同水色、黑風暴起、度惡龍處，所求財物盡為五痛故。更有說者，樂根喜根亦有二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：樂痛愛使所使。清淨者，如所說：樂己心定。苦根憂根亦二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：苦痛恚使所使。清淨者，如所說：因苦習。信護根亦二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：不苦不樂痛癡使所使。清淨者，如所說：謂依六出要護彼、習彼、依彼立已。謂此依六欲，護便棄捨，如是彼得斷，如是五痛根二事為增上緣。信五根一向清淨為增上緣。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若有具此二根，彼受非威儀，能起五逆斷善根，滅一切善種子，破壞一切善根。此不成男性不成男、無形、二形不能作爾所惡。清淨者，若具此二根，彼受具足戒威儀，能起定威儀、無漏威儀，除欲界結、色界結，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果、佛果。此不成男性不成男、無形、二形不能發爾所功德。是謂男根女根二事為增上緣。命根二事為增上緣，一者施設根、二者斷根。施設根者，至命存說有根，死已有何根？更有說者，命根四事為增上緣，種類、續種類、持種類、行種類不斷，是謂命根四事為增上緣。五痛根一向染著為增上緣。因五痛令眾生趣東西南北，過棧道、過刺道、過蒺䔧道、過山嶮道、過羅剎渚、入大海洄澓濤波、失搔摩羅山同水色、黑風暴起、度惡龍處，所求財物盡為五痛故。更有說者，樂根喜根亦有二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：樂痛愛使所使。清淨者，如所說：樂己心定。苦根憂根亦二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：苦痛恚使所使。清淨者，如所說：因苦習。信護根亦二事為增上緣，一者染著、二者清淨。染著者，如所說：不苦不樂痛癡使所使。清淨者，如所說：謂依六出要護彼、習彼、依彼立已。謂此依六欲，護便棄捨，如是彼得斷，如是五痛根二事為增上緣。信五根一向清淨為增上緣。如所說偈：

「信能度流， 不放逸海， 諦捨除苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信能度流， 不放逸海， 諦捨除苦，

以慧清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慧清淨。」

如所說：舍利弗信邪成就，若比丘比丘尼除去不善修行於善。復如所說：阿難精進能轉成道。如所說：舍利弗聖弟子成就精進力，除去不善、修行於善。如所說：我說一切中念。如所說：舍利弗聖弟子成就於念，如守門人，除去不善、修行於善。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說：舍利弗信邪成就，若比丘比丘尼除去不善修行於善。復如所說：阿難精進能轉成道。如所說：舍利弗聖弟子成就精進力，除去不善、修行於善。如所說：我說一切中念。如所說：舍利弗聖弟子成就於念，如守門人，除去不善、修行於善。如所說偈：

「定者是道， 非定非道， 定已自知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「定者是道， 非定非道， 定已自知，

五陰興衰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰興衰。」

如所說：舍利弗聖弟子成就三三昧，須除去不善、修行於善。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說：舍利弗聖弟子成就三三昧，須除去不善、修行於善。如所說偈：

「慧為世間妙， 能起有所至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧為世間妙， 能起有所至，

能用等正智， 生老病死盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能用等正智， 生老病死盡。」

如所說：慧過一切法上。如所說：諸妹！聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱纏，重斷，打重打，割剝。未知根，未見處當見處為增上緣。已知根，已見處當除諸惡為增上緣。無知根，已除諸惡，現法受樂為增上緣。是謂事。於中此二十二根為增上緣。共行說已，當說別行。云何眼根？答曰：謂眼色已見當見今見，及此餘所有。已見者，過去。當見者，未來。今見者，現在。及此餘所有者，謂彼眼識或空或非空。如眼根，如是耳鼻舌身根亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說：慧過一切法上。如所說：諸妹！聖弟子以慧刀斷一切結縛使惱纏，重斷，打重打，割剝。未知根，未見處當見處為增上緣。已知根，已見處當除諸惡為增上緣。無知根，已除諸惡，現法受樂為增上緣。是謂事。於中此二十二根為增上緣。共行說已，當說別行。云何眼根？答曰：謂眼色已見當見今見，及此餘所有。已見者，過去。當見者，未來。今見者，現在。及此餘所有者，謂彼眼識或空或非空。如眼根，如是耳鼻舌身根亦爾。

問曰：意根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：意根云何？

答曰：謂意法已識當識今識，及此餘所有。已識者，過去。當識者，未來。今識者，現在。及此餘所有者，謂彼意識相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂意法已識當識今識，及此餘所有。已識者，過去。當識者，未來。今識者，現在。及此餘所有者，謂彼意識相應。

問曰：女根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：女根云何？

答曰：身根少分。男根云何？身根少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：身根少分。男根云何？身根少分。

問曰：如身極微從足至頂滿，何以故於身根少處說女根男根？尊者婆須蜜說曰：此二根令眾生得名是男是女。問曰：二形二形得名，欲令彼二形得名耶？尊者曇摩多羅說曰：諸尊！此二根中生佛、辟支佛、聲聞、仙人文尼善樂善御。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如身極微從足至頂滿，何以故於身根少處說女根男根？尊者婆須蜜說曰：此二根令眾生得名是男是女。問曰：二形二形得名，欲令彼二形得名耶？尊者曇摩多羅說曰：諸尊！此二根中生佛、辟支佛、聲聞、仙人文尼善樂善御。

問曰：云何命根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何命根？

答曰：三界壽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三界壽也。

問曰：何以故不相應行陰中命根立根，種類不立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故不相應行陰中命根立根，種類不立？

答曰：命根報果，一切報因行故。此種類不定，或報果或依果。以是故，命根立根中，種類不立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：命根報果，一切報因行故。此種類不定，或報果或依果。以是故，命根立根中，種類不立。

問曰：云何樂根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何樂根？

答曰：樂痛觸更樂，謂身心中生善樂，能覺是痛，是謂樂根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：樂痛觸更樂，謂身心中生善樂，能覺是痛，是謂樂根。

問曰：苦根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：苦根云何？

答曰：苦更樂觸。若生身不善苦，覺是痛，是謂苦根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：苦更樂觸。若生身不善苦，覺是痛，是謂苦根。

問曰：喜根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：喜根云何？

答曰：喜更樂觸。若心中生善樂，覺是痛，是謂喜根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：喜更樂觸。若心中生善樂，覺是痛，是謂喜根。

問曰：憂根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：憂根云何？

答曰：憂更樂觸。若心中生不善苦，覺是痛，是謂憂根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：憂更樂觸。若心中生不善苦，覺是痛，是謂憂根。

問曰：護根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：護根云何？

答曰：不苦不樂更樂觸。若心中生非善非不善，覺是痛，是謂護根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不苦不樂更樂觸。若心中生非善非不善，覺是痛，是謂護根。

問曰：信根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：信根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若信能信重信兢重，已解當解今解，屈伏意心淨，是謂信根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行無欲時為善法故，若信能信重信兢重，已解當解今解，屈伏意心淨，是謂信根。

問曰：精進根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：精進根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若精進方便力精勤，已能當能今能心正持，是謂精進根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行無欲時為善法故，若精進方便力精勤，已能當能今能心正持，是謂精進根。

問曰：念根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：念根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若念次念數念，已憶當憶今憶，不忘心正憶，是謂念根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行無欲時為善法故，若念次念數念，已憶當憶今憶，不忘心正憶，是謂念根。

問曰：定根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：定根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若心住等住上住，無亂不散攝正定，是謂定根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行無欲時為善法故，若心住等住上住，無亂不散攝正定，是謂定根。

問曰：慧根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慧根云何？

答曰：行無欲時為善法故，若擇選擇法、擇視等視上視、了等了上了、山地眼覺𭶑慧行觀，是謂慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行無欲時為善法故，若擇選擇法、擇視等視上視、了等了上了、山地眼覺𭶑慧行觀，是謂慧根。

問曰：云何未知根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何未知根？

答曰：若人未見未觀，謂學慧慧根及諸根，堅信堅法未觀四諦能觀。若人未見者，謂彼不見。諦未觀者，謂彼未觀諦。學慧慧根者，即是慧根也。及諸根堅信堅法未觀四諦能觀者，謂八根也。此九根合聚，謂未知根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若人未見未觀，謂學慧慧根及諸根，堅信堅法未觀四諦能觀。若人未見者，謂彼不見。諦未觀者，謂彼未觀諦。學慧慧根者，即是慧根也。及諸根堅信堅法未觀四諦能觀者，謂八根也。此九根合聚，謂未知根也。

問曰：何以故慧說二名，餘道品一？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故慧說二名，餘道品一？

答曰：妙說妙義故。一切彼品中何者最妙？慧是。如所說：王及眷屬行。或曰：謂慧能三觀，一者事觀、二者見觀、三者緣觀。謂彼相應法雖有二觀，事觀、緣觀，但非見觀，性慧非慧故。謂彼共有法雖有一觀是事觀，但非見觀，性非慧故；亦非緣觀，非緣法故。此慧能三觀，以故爾。或曰：謂慧見結，不得久住。如地隱虫見物還入，如是慧見結不得久住。或曰：謂慧照意，結賊不嬈。如室有燈賊不敢嬈，如是慧照意結賊不嬈。或曰：謂無智則縛，智則解脫。或曰：於佛法中謂智快樂，能覺則妙。如盲入珍寶渚，如是無智入佛法中。如有目入珍寶渚，如是有智入佛法中。是說於佛法中有智快樂，能覺則妙。或曰：謂慧能觀，餘道品盲。如彼盲聚，一有目者而為將導。如是餘道品盲，慧者能觀而為將導入寶真諦。或曰：謂彼如人說眼，首覺覺種、道道種。或曰：謂慧能照一切法。此外事，如日月星宿摩尼藥瓔珞宮殿。能照一界一入一陰一世少所入。一界者色界，一入者色入，一陰者色陰，一世者現在。此慧能照十八界、十二入、五陰、三世。或曰：謂慧能斷諸法自相及共相。立法自相及共相，壞種癡及壞緣癡，於法中不顛倒行。或曰：謂彼說如講堂。如所說：諸賢！我依戒立戒，昇戒已登無上慧講堂，少方便而觀千世界。或曰：謂斷結時說如利刀。如所說：諸妹！聖妹聖弟子以慧刀斷結縛使煩惱纏，重斷、打、重打、割剝。或曰：謂彼說如珍寶。如所說：舍利弗！聖弟子成就慧珍寶，除不善、修行於善。或曰：佛世尊愛樂慧。佛世尊非愛色、非族姓、非力、非錢財、非豪貴、非眷屬，但愛樂慧。以是慧二名，餘道品一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：妙說妙義故。一切彼品中何者最妙？慧是。如所說：王及眷屬行。或曰：謂慧能三觀，一者事觀、二者見觀、三者緣觀。謂彼相應法雖有二觀，事觀、緣觀，但非見觀，性慧非慧故。謂彼共有法雖有一觀是事觀，但非見觀，性非慧故；亦非緣觀，非緣法故。此慧能三觀，以故爾。或曰：謂慧見結，不得久住。如地隱虫見物還入，如是慧見結不得久住。或曰：謂慧照意，結賊不嬈。如室有燈賊不敢嬈，如是慧照意結賊不嬈。或曰：謂無智則縛，智則解脫。或曰：於佛法中謂智快樂，能覺則妙。如盲入珍寶渚，如是無智入佛法中。如有目入珍寶渚，如是有智入佛法中。是說於佛法中有智快樂，能覺則妙。或曰：謂慧能觀，餘道品盲。如彼盲聚，一有目者而為將導。如是餘道品盲，慧者能觀而為將導入寶真諦。或曰：謂彼如人說眼，首覺覺種、道道種。或曰：謂慧能照一切法。此外事，如日月星宿摩尼藥瓔珞宮殿。能照一界一入一陰一世少所入。一界者色界，一入者色入，一陰者色陰，一世者現在。此慧能照十八界、十二入、五陰、三世。或曰：謂慧能斷諸法自相及共相。立法自相及共相，壞種癡及壞緣癡，於法中不顛倒行。或曰：謂彼說如講堂。如所說：諸賢！我依戒立戒，昇戒已登無上慧講堂，少方便而觀千世界。或曰：謂斷結時說如利刀。如所說：諸妹！聖妹聖弟子以慧刀斷結縛使煩惱纏，重斷、打、重打、割剝。或曰：謂彼說如珍寶。如所說：舍利弗！聖弟子成就慧珍寶，除不善、修行於善。或曰：佛世尊愛樂慧。佛世尊非愛色、非族姓、非力、非錢財、非豪貴、非眷屬，但愛樂慧。以是慧二名，餘道品一。

問曰：已知根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：已知根云何？

答曰：謂人已見已觀學慧慧根，及諸根信解脫見到身證已觀諦能上觀。謂人已見者，謂彼已見諦。已觀者，謂彼已觀諦。學慧慧根者，即是慧根。及諸根信解脫見到身證已觀諦能上觀者，謂八根。此九根合聚，謂已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂人已見已觀學慧慧根，及諸根信解脫見到身證已觀諦能上觀。謂人已見者，謂彼已見諦。已觀者，謂彼已觀諦。學慧慧根者，即是慧根。及諸根信解脫見到身證已觀諦能上觀者，謂八根。此九根合聚，謂已知根。

問曰：如無學亦能上觀。如彼退法至無退法、無退法至念法、念法至護法、護法至上法、上法至無疑。何以故說學上觀不說無學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如無學亦能上觀。如彼退法至無退法、無退法至念法、念法至護法、護法至上法、上法至無疑。何以故說學上觀不說無學？

答曰：應說。若不說者，是世尊有餘言，此現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：謂更斷結更受果，彼說上觀。彼無學，更不斷結亦更不受果，以是故不說上觀。或曰：謂更斷繫得(得者法得之得)、更受解脫得，彼說上觀。彼無學不更斷繫得亦不更受解脫得，以是故不說上觀。或曰：謂更斷無智更得智，彼說上觀。彼無學雖更得智，不更斷無智染污無智故，以是說學上觀不說無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。若不說者，是世尊有餘言，此現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：謂更斷結更受果，彼說上觀。彼無學，更不斷結亦更不受果，以是故不說上觀。或曰：謂更斷繫得(得者法得之得)、更受解脫得，彼說上觀。彼無學不更斷繫得亦不更受解脫得，以是故不說上觀。或曰：謂更斷無智更得智，彼說上觀。彼無學雖更得智，不更斷無智染污無智故，以是說學上觀不說無學。

問曰：無知根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無知根云何？

答曰：謂人已見已觀無學慧慧根，及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂。謂人已見者，謂彼已見諦。已觀者，謂已觀諦。無學慧慧根者，即是慧根。及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂者，謂八根。此九根合聚，謂無知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂人已見已觀無學慧慧根，及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂。謂人已見者，謂彼已見諦。已觀者，謂已觀諦。無學慧慧根者，即是慧根。及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂者，謂八根。此九根合聚，謂無知根。

問曰：如學現法亦受樂，何以故說無學現法受樂，不說學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如學現法亦受樂，何以故說無學現法受樂，不說學？

答曰：應說。若不說者，是世尊有餘言，此現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：妙說妙義故。若說妙法者，學法勝非無學；若說人妙，無學人勝非學人。或曰：謂此猗樂快受。彼學意結所熱，是故猗樂不快受。此無學意結熱滅，是故猗樂快受。或曰：謂此猗樂極廣大受。彼學或結怨家盡或不盡，是故猗樂不極廣大受。如王或降怨家或未降，是故王境界不極廣大受。如是彼學或結怨家盡或不盡，是故猗樂不極廣大受。此無學一切結怨家盡，彼猗樂極廣大受。如王降一切怨家，彼王境界極廣大受。如是此無學一切結怨家盡，是故猗樂極廣大受。或曰：謂現法樂非後樂。彼學現法樂後亦樂，此無學是現法樂非後樂。以是故無學說現法受樂，不說學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。若不說者，是世尊有餘言，此現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：妙說妙義故。若說妙法者，學法勝非無學；若說人妙，無學人勝非學人。或曰：謂此猗樂快受。彼學意結所熱，是故猗樂不快受。此無學意結熱滅，是故猗樂快受。或曰：謂此猗樂極廣大受。彼學或結怨家盡或不盡，是故猗樂不極廣大受。如王或降怨家或未降，是故王境界不極廣大受。如是彼學或結怨家盡或不盡，是故猗樂不極廣大受。此無學一切結怨家盡，彼猗樂極廣大受。如王降一切怨家，彼王境界極廣大受。如是此無學一切結怨家盡，是故猗樂極廣大受。或曰：謂現法樂非後樂。彼學現法樂後亦樂，此無學是現法樂非後樂。以是故無學說現法受樂，不說學。

問曰：此說及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂。彼三明阿羅漢有耶無耶？若有者，此中何以不說？若無者，彼契經云何通？彼契經：尊者舍利弗至世尊所問：唯世尊！五百比丘中幾比丘三明？幾比丘俱解脫？幾比丘慧解脫？世尊告曰：舍利弗！此五百比丘，九十比丘三明、九十比丘俱解脫、餘比丘慧解脫。舍利弗！此眾無枝葉亦無節，清淨堅住。問曰：尊者舍利弗知耶不知耶？若知者，何以問？若不知者，云何稱聲聞波羅蜜？作此論已，說曰：知也。問曰：若知者，何以故問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此說及諸根慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂。彼三明阿羅漢有耶無耶？若有者，此中何以不說？若無者，彼契經云何通？彼契經：尊者舍利弗至世尊所問：唯世尊！五百比丘中幾比丘三明？幾比丘俱解脫？幾比丘慧解脫？世尊告曰：舍利弗！此五百比丘，九十比丘三明、九十比丘俱解脫、餘比丘慧解脫。舍利弗！此眾無枝葉亦無節，清淨堅住。問曰：尊者舍利弗知耶不知耶？若知者，何以問？若不知者，云何稱聲聞波羅蜜？作此論已，說曰：知也。問曰：若知者，何以故問？

答曰：或有知而問。如所說：佛世尊知而問。或曰：為他故而問。雖尊者舍利弗知，彼眾中有不知者。彼不知者，彼不成就無畏法，不能問世尊。尊者舍利弗知，亦成就無畏法，彼為他故問世尊。或曰：入等性現差降故問。佛為彼五百比丘說法，盡得阿羅漢果，不受當來有。彼世尊心歡悅故說等同。誰能第一義？世尊心歡悅，謂斷當來有。尊者舍利弗作是念：雖一切得阿羅漢果斷當來有，第一義世尊心歡悅，但未知誰勤精進、誰不勤精進？以是故，入等性現差降故問。或曰：佛因彼道果說等同，尊者舍利弗道差降故問。或曰：佛因彼無為解脫等同，尊者舍利弗於有為解脫差降故問。或曰：施主思願關故問。若施主夏四月受供養，彼思願開意如是此極妙福田，莫作是念施種惡田。或曰：少欲灰覆功德藏，顯示世間故。如人灰覆藏，發顯示故。如是少欲灰覆功德藏，顯示世間故問。或曰：現弟子功德故問。此應爾，如弟子問師答，是現弟子功德故問。或曰：不實貢高智燋增智慢，斷貢高慢故問。謂彼成就增智慢，不喜問。世尊說：舍利弗比丘問，閻浮利十六分慧不能及，何況汝等凡智見成就。是謂不實貢高智燋增智慢，斷貢高慢故問。或曰：斷謗故問。異學誹謗世尊說者：沙門瞿曇從舍利弗、目揵連受法而說，夜受晝說，如尊者舍利弗叉手而問、世尊答。是謂斷誹謗故。或曰：斷於法嫉妬故問。若嫉妬者，他說功德而不喜聞，何況自說。尊者舍利弗無此咎，是故斷於法嫉妬故問。或曰：現無貢高及求善法故問。或曰：現世尊善說印可故問。如王縢書法令，若無王印可，一切關守便有留難。如是若善說無如來印可，於過去佛法中四部眾便有留難。如王縢書法令，若王印可一切關守無有留難。如是若善說如來印可，於過去佛法中四部眾無有留難。是謂現世尊善說印可故，尊者舍利弗問。作此論已，說曰：有三明阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有知而問。如所說：佛世尊知而問。或曰：為他故而問。雖尊者舍利弗知，彼眾中有不知者。彼不知者，彼不成就無畏法，不能問世尊。尊者舍利弗知，亦成就無畏法，彼為他故問世尊。或曰：入等性現差降故問。佛為彼五百比丘說法，盡得阿羅漢果，不受當來有。彼世尊心歡悅故說等同。誰能第一義？世尊心歡悅，謂斷當來有。尊者舍利弗作是念：雖一切得阿羅漢果斷當來有，第一義世尊心歡悅，但未知誰勤精進、誰不勤精進？以是故，入等性現差降故問。或曰：佛因彼道果說等同，尊者舍利弗道差降故問。或曰：佛因彼無為解脫等同，尊者舍利弗於有為解脫差降故問。或曰：施主思願關故問。若施主夏四月受供養，彼思願開意如是此極妙福田，莫作是念施種惡田。或曰：少欲灰覆功德藏，顯示世間故。如人灰覆藏，發顯示故。如是少欲灰覆功德藏，顯示世間故問。或曰：現弟子功德故問。此應爾，如弟子問師答，是現弟子功德故問。或曰：不實貢高智燋增智慢，斷貢高慢故問。謂彼成就增智慢，不喜問。世尊說：舍利弗比丘問，閻浮利十六分慧不能及，何況汝等凡智見成就。是謂不實貢高智燋增智慢，斷貢高慢故問。或曰：斷謗故問。異學誹謗世尊說者：沙門瞿曇從舍利弗、目揵連受法而說，夜受晝說，如尊者舍利弗叉手而問、世尊答。是謂斷誹謗故。或曰：斷於法嫉妬故問。若嫉妬者，他說功德而不喜聞，何況自說。尊者舍利弗無此咎，是故斷於法嫉妬故問。或曰：現無貢高及求善法故問。或曰：現世尊善說印可故問。如王縢書法令，若無王印可，一切關守便有留難。如是若善說無如來印可，於過去佛法中四部眾便有留難。如王縢書法令，若王印可一切關守無有留難。如是若善說如來印可，於過去佛法中四部眾無有留難。是謂現世尊善說印可故，尊者舍利弗問。作此論已，說曰：有三明阿羅漢。

問曰：若爾者，於彼經通。此經中何以不說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，於彼經通。此經中何以不說？

答曰：應說。若不說者，世尊有餘言。或曰：彼已說在此中。若有此三明阿羅漢，或性慧解脫、或俱解脫。已說慧解脫，當知已說性慧解脫三明阿羅漢也。已說俱解脫，當知已說性俱解脫三明阿羅漢。說者，更有二師，尊者視違羅、尊者瞿沙披摩。尊者視違羅者、稱說慧妙。尊者瞿沙披摩者、稱說滅盡定妙。尊者視違羅說：慧勝、非滅盡定。慧者等緣、滅盡定者無等緣。尊者瞿沙披摩說：滅盡定勝，非慧。慧者凡人亦有，滅盡定者非凡人。若稱說慧者非滅盡定，彼說若有三明無八解脫者；是說三明阿羅漢，謂三明有八解脫，彼亦說三明。何以故？謂彼慧勝非滅盡定，一明二明者慧解脫。若稱說滅盡定者非慧，彼說若有八解脫無三明，是說俱解脫。若有八解脫及三明，此亦說俱解脫。何以故？謂彼滅盡定勝非慧，一明二明者慧解脫。說者，彼此但虛論，不益經不益義。如是好，如前所說。此三明阿羅漢，或得滅盡定或不得。若得滅盡定彼說俱解脫，不得者說慧解脫。復次未知根已知根無知根，更別說行。未知根云何？答曰：未知當知、未觀當觀、未斷當斷，是故說未知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。若不說者，世尊有餘言。或曰：彼已說在此中。若有此三明阿羅漢，或性慧解脫、或俱解脫。已說慧解脫，當知已說性慧解脫三明阿羅漢也。已說俱解脫，當知已說性俱解脫三明阿羅漢。說者，更有二師，尊者視違羅、尊者瞿沙披摩。尊者視違羅者、稱說慧妙。尊者瞿沙披摩者、稱說滅盡定妙。尊者視違羅說：慧勝、非滅盡定。慧者等緣、滅盡定者無等緣。尊者瞿沙披摩說：滅盡定勝，非慧。慧者凡人亦有，滅盡定者非凡人。若稱說慧者非滅盡定，彼說若有三明無八解脫者；是說三明阿羅漢，謂三明有八解脫，彼亦說三明。何以故？謂彼慧勝非滅盡定，一明二明者慧解脫。若稱說滅盡定者非慧，彼說若有八解脫無三明，是說俱解脫。若有八解脫及三明，此亦說俱解脫。何以故？謂彼滅盡定勝非慧，一明二明者慧解脫。說者，彼此但虛論，不益經不益義。如是好，如前所說。此三明阿羅漢，或得滅盡定或不得。若得滅盡定彼說俱解脫，不得者說慧解脫。復次未知根已知根無知根，更別說行。未知根云何？答曰：未知當知、未觀當觀、未斷當斷，是故說未知根。

問曰：若未知當知、未觀當觀、未斷當斷是說未知根者，彼苦法忍生已，觀欲界五陰，於上生苦法智，欲界五陰已觀重觀。如此已觀當觀，何以故說未知根不說已知根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若未知當知、未觀當觀、未斷當斷是說未知根者，彼苦法忍生已，觀欲界五陰，於上生苦法智，欲界五陰已觀重觀。如此已觀當觀，何以故說未知根不說已知根？

答曰：苦法忍生欲界始觀五陰，未已觀，於彼上苦法智生已觀欲界五陰。或曰：苦法忍生欲界五陰，雖觀欲界五陰，但未知彼上苦法智生。知欲界五陰因智，故名為觀非是忍。或曰：於彼上當生道未曾所觀意陰覆墮下，以是故說未知根，非已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：苦法忍生欲界始觀五陰，未已觀，於彼上苦法智生已觀欲界五陰。或曰：苦法忍生欲界五陰，雖觀欲界五陰，但未知彼上苦法智生。知欲界五陰因智，故名為觀非是忍。或曰：於彼上當生道未曾所觀意陰覆墮下，以是故說未知根，非已知根。

問曰：已知根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：已知根云何？

答曰：已知當知、已觀當觀、未斷當斷，是故說已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：已知當知、已觀當觀、未斷當斷，是故說已知根。

問曰：若已知當知、已觀當觀、未斷當斷是說已知根者，道未知忍生，除共有相應法，餘一切法智及觀，於彼上生道未知智彼共有相應法智及觀，如此中未知當知、未觀當觀。何以說已知根，不說未知根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若已知當知、已觀當觀、未斷當斷是說已知根者，道未知忍生，除共有相應法，餘一切法智及觀，於彼上生道未知智彼共有相應法智及觀，如此中未知當知、未觀當觀。何以說已知根，不說未知根？

答曰：外者十六心見道。彼初道未知智時，於見諦道中彼共有相應品智及觀，是故彼已知而知非未知，已觀而觀非未觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：外者十六心見道。彼初道未知智時，於見諦道中彼共有相應品智及觀，是故彼已知而知非未知，已觀而觀非未觀。

問曰：此中依外，不問不答。若十五意見道，此說云何？尊者僧伽婆修說曰：當道未知忍現在前時，修當來無量道未知忍。若彼當來修無量道未知忍者，是彼觀共有相應法。說曰：此不論。問曰：何以故此不論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中依外，不問不答。若十五意見道，此說云何？尊者僧伽婆修說曰：當道未知忍現在前時，修當來無量道未知忍。若彼當來修無量道未知忍者，是彼觀共有相應法。說曰：此不論。問曰：何以故此不論？

答曰：非是當來道能觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非是當來道能觀。

問曰：若不爾者，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不爾者，此云何？

答曰：多故。多已觀當觀，少未觀當觀。如地無量無邊，知是已觀當觀；如地一丸，如是未觀當觀。如空無量無邊，如是已觀當觀；如空一蚊蜹處，如是未觀當觀。如海無量無邊，如是已觀當觀；如海一渧，如是未觀當觀。如須彌山王無量無邊，如是已觀當觀；如須彌山芥子數，如是未觀當觀。是謂多故。或曰：於彼上當生道已曾所觀。已曾所觀意陰覆墮下，以是故說已知根非未知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：多故。多已觀當觀，少未觀當觀。如地無量無邊，知是已觀當觀；如地一丸，如是未觀當觀。如空無量無邊，如是已觀當觀；如空一蚊蜹處，如是未觀當觀。如海無量無邊，如是已觀當觀；如海一渧，如是未觀當觀。如須彌山王無量無邊，如是已觀當觀；如須彌山芥子數，如是未觀當觀。是謂多故。或曰：於彼上當生道已曾所觀。已曾所觀意陰覆墮下，以是故說已知根非未知根。

問曰：無知根云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無知根云何？

答曰：已知當知、已觀當觀、無有未斷可斷，是謂無知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：已知當知、已觀當觀、無有未斷可斷，是謂無知根。

問曰：若已知當知、已觀當觀、無有未斷可斷者，佛辟支佛聲聞亦已知當知、已觀當觀、無有未斷可斷。何以故三等一說佛，不說餘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若已知當知、已觀當觀、無有未斷可斷者，佛辟支佛聲聞亦已知當知、已觀當觀、無有未斷可斷。何以故三等一說佛，不說餘？

答曰：謂始覺，覺一切法不破正智。或曰：謂始得盡智，除二種障，結障及解脫障。或曰：謂意中除二種無知闇癡，染著及不染著等，及第一義。或曰：謂意中除二種疑惑，猶豫處處及結處。或曰：謂多聞無厭。或曰：謂得盡甚深緣起底，非如一切聲聞辟支佛。作譬喻：三獸渡河，兔、馬、香象。兔者浮而渡河，馬者少多觸沙而渡，香象者盡底蹈沙而渡。如是三乘渡緣起河，佛、辟支佛、聲聞。如兔浮渡河，如是當觀聲聞緣起智；如馬少多觸沙而渡，如是當觀辟支佛緣起智；如香象盡底蹈沙而渡，如是當觀佛世尊緣起智。是故說謂得盡甚深緣起底，非如一切聲聞辟支佛。或曰：謂四聖諦的智箭極深入，如非一切聲聞辟支佛。作譬喻：如一的三人共射，一者摩訶能伽、二者鉢騫提、三者那羅延。摩訶能伽者，雖著的，不能入，何況能過；鉢騫提者，雖著的，能入，不能令過；那羅延者，射破的，徹過入地。彼的亦不現堅軟，隨彼力軟中上，射破的亦有軟中上。如是三乘射四聖諦的，佛、辟支佛、聲聞。如摩訶能伽雖著的不能入，況當能過，如是當觀聲聞四聖諦智；如鉢騫提雖著的能入不能令過，如是當觀辟支佛四聖諦智；如那羅延射破的徹過入地，如是當觀佛四聖諦智。此四聖諦的亦不現堅軟，隨彼智力有軟中上，四聖諦的便有軟中上。是故說謂四聖諦的智箭極深入，如非一切聲聞辟支佛。或曰：謂知自覺、盡及具。辟支佛者，雖自覺及具，非是盡；聲聞者不能自覺，何況具、盡。是說謂知自覺具及盡。或曰：謂緣自覺及盡行。辟支佛者雖有自覺，不能盡行；聲聞不能自覺，何況盡行。或曰：謂說無二種辯才，不盡所說無異。或曰：成就身及身所依明行成。轉輪聖王雖身成就，無身所依；聲聞辟支佛雖成就身，所依非是身；佛亦成就身及身所依明行成。或曰：謂三成就色挨妙語，復三成就誓果教授。或曰：三不護及三不共意止。或曰：謂四不護及四不諫。或曰：謂成就四智，因智、時智、想智、他說智。復有四智：無滯智、無住智、無錯智、無礙智。或曰：謂覺種種因、覺種種果、覺種種治、覺種種意。或曰：一無二，獨福力降魔，如非一切聲聞辟支佛。說者：謂菩薩食難陀難陀波羅乳糜已，作如是意：坐道樹下，要不破結加坐，至盡有漏。彼時魔波旬宮殿六反震動，彼作是念：不知是誰力？彼見菩薩坐道樹下，作如是意：要不破結加趺坐，至盡有漏。彼時魔波旬雨華而至菩薩所，到已善言語菩薩：悉達阿㝹！是濁世時，眾生意剛強，如此時難可得成無上正真道。且起，我當給汝七寶及以千子，領四天下為轉輪聖王。菩薩說曰：波 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂始覺，覺一切法不破正智。或曰：謂始得盡智，除二種障，結障及解脫障。或曰：謂意中除二種無知闇癡，染著及不染著等，及第一義。或曰：謂意中除二種疑惑，猶豫處處及結處。或曰：謂多聞無厭。或曰：謂得盡甚深緣起底，非如一切聲聞辟支佛。作譬喻：三獸渡河，兔、馬、香象。兔者浮而渡河，馬者少多觸沙而渡，香象者盡底蹈沙而渡。如是三乘渡緣起河，佛、辟支佛、聲聞。如兔浮渡河，如是當觀聲聞緣起智；如馬少多觸沙而渡，如是當觀辟支佛緣起智；如香象盡底蹈沙而渡，如是當觀佛世尊緣起智。是故說謂得盡甚深緣起底，非如一切聲聞辟支佛。或曰：謂四聖諦的智箭極深入，如非一切聲聞辟支佛。作譬喻：如一的三人共射，一者摩訶能伽、二者鉢騫提、三者那羅延。摩訶能伽者，雖著的，不能入，何況能過；鉢騫提者，雖著的，能入，不能令過；那羅延者，射破的，徹過入地。彼的亦不現堅軟，隨彼力軟中上，射破的亦有軟中上。如是三乘射四聖諦的，佛、辟支佛、聲聞。如摩訶能伽雖著的不能入，況當能過，如是當觀聲聞四聖諦智；如鉢騫提雖著的能入不能令過，如是當觀辟支佛四聖諦智；如那羅延射破的徹過入地，如是當觀佛四聖諦智。此四聖諦的亦不現堅軟，隨彼智力有軟中上，四聖諦的便有軟中上。是故說謂四聖諦的智箭極深入，如非一切聲聞辟支佛。或曰：謂知自覺、盡及具。辟支佛者，雖自覺及具，非是盡；聲聞者不能自覺，何況具、盡。是說謂知自覺具及盡。或曰：謂緣自覺及盡行。辟支佛者雖有自覺，不能盡行；聲聞不能自覺，何況盡行。或曰：謂說無二種辯才，不盡所說無異。或曰：成就身及身所依明行成。轉輪聖王雖身成就，無身所依；聲聞辟支佛雖成就身，所依非是身；佛亦成就身及身所依明行成。或曰：謂三成就色挨妙語，復三成就誓果教授。或曰：三不護及三不共意止。或曰：謂四不護及四不諫。或曰：謂成就四智，因智、時智、想智、他說智。復有四智：無滯智、無住智、無錯智、無礙智。或曰：謂覺種種因、覺種種果、覺種種治、覺種種意。或曰：一無二，獨福力降魔，如非一切聲聞辟支佛。說者：謂菩薩食難陀難陀波羅乳糜已，作如是意：坐道樹下，要不破結加坐，至盡有漏。彼時魔波旬宮殿六反震動，彼作是念：不知是誰力？彼見菩薩坐道樹下，作如是意：要不破結加趺坐，至盡有漏。彼時魔波旬雨華而至菩薩所，到已善言語菩薩：悉達阿㝹！是濁世時，眾生意剛強，如此時難可得成無上正真道。且起，我當給汝七寶及以千子，領四天下為轉輪聖王。菩薩說曰：波

旬！汝唐疲勞。速令此地及泉源池水、莊嚴村城舍宅、人民飛在空中，空及日月星辰速令墮地，要不與汝起，至盡有漏。魔波旬說曰：我以愛善之言用告汝，汝不起者當見極惡。作是語已，還至天上告六欲天：諸賢！當持鉾戟刀鉤、金椎鉞斧、羂索長鉤。我有怨家，今在道樹下坐。彼時菩薩，魔波旬還去不久，便作是念：常凡人共諍，由當防護，不應默住，何況欲界豪貴。菩薩去欲結迹，先已備習，彼速除欲已，發於神足種種變化，謂作鼠形者化作猫，謂作猫形化作狗，謂狗形化作豹形，謂豹形化作虎，謂虎形化作師子，謂戴火化作雨，謂雨化作蓋。菩薩自化作琉璃臺，在中結加趺坐，謂障形不障眼。變化已，菩薩作是念：我種種變化，若我他行法時有所嬈亂者，魔波旬必能嬈亂我。若我他行法時不作嬈亂者，魔波旬終不能嬈亂我。菩薩因此事念宿命神通作證發已，觀百眾生千眾生行法時極供給所當。菩薩作是念：如我種種變化，如本行善因，令如此魔百千億來者，彼終不能嬈亂我，何況一魔。菩薩作是念住。於是魔波旬及十八億魔作醜陋面牙齒，恐怖聲極惡音聲，執持種種鉾戟，滿三十六由延往詣道樹所。到已語菩薩曰：悉達阿㝹！汝見此惡眾不？速起，莫於此中受無量苦。菩薩說曰：波旬！汝語如小兒。汝昔一齋之施，謂因果力，今得如是自在。魔說曰：我一齋之施，汝施幾齋？菩薩說曰：我施無量百千齋。魔說曰：我齋之施，得汝為證；誰為汝證？彼時菩薩滿百千福相好莊嚴紫磨金色，以合曼掌按地，地即大動，此以為證。彼時此地如七寶器聲。彼魔眾聞已，恐怖散壞顧面奔走，放惡音聲復道而還。菩薩所生眼，魔眾過一由延不復見。菩薩因此天眼神通作證發已，但見而耳不聞。菩薩因此天耳神通作證發已，能聞，不知以何意來？菩薩因此知他心神通作證發已，觀釋釋眾妙意來、魔魔眾惡意來。菩薩作是念：魔波旬何因來此？觀守境界故來。以何故守境界？便作是念：以結故。菩薩因此斷一切結已，三十四心頃成無上正真等正覺道。三十四心頃者，見道十五心，道未知智第十六，謂道已知智。此菩薩有想無想處除欲時是方便道，有想無想處斷九品結，九無礙道、九解脫道，是謂三十四心頃。謂一切三耶三佛依此以降魔及官屬，成最正覺，是說謂一無二，獨以福力降魔及官屬已，成無上正真道已，如非一切聲聞辟支佛。或曰：謂已知智滿及覺道行及行緣及緣根及根義。或曰：謂有十力、四無所畏、十八不共法。或曰：謂離世八法，不可得功德邊，救諸危厄而為作歸。或曰：謂大悲久遠來，微入普入一切眾生等轉行。久遠來者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旬！汝唐疲勞。速令此地及泉源池水、莊嚴村城舍宅、人民飛在空中，空及日月星辰速令墮地，要不與汝起，至盡有漏。魔波旬說曰：我以愛善之言用告汝，汝不起者當見極惡。作是語已，還至天上告六欲天：諸賢！當持鉾戟刀鉤、金椎鉞斧、羂索長鉤。我有怨家，今在道樹下坐。彼時菩薩，魔波旬還去不久，便作是念：常凡人共諍，由當防護，不應默住，何況欲界豪貴。菩薩去欲結迹，先已備習，彼速除欲已，發於神足種種變化，謂作鼠形者化作猫，謂作猫形化作狗，謂狗形化作豹形，謂豹形化作虎，謂虎形化作師子，謂戴火化作雨，謂雨化作蓋。菩薩自化作琉璃臺，在中結加趺坐，謂障形不障眼。變化已，菩薩作是念：我種種變化，若我他行法時有所嬈亂者，魔波旬必能嬈亂我。若我他行法時不作嬈亂者，魔波旬終不能嬈亂我。菩薩因此事念宿命神通作證發已，觀百眾生千眾生行法時極供給所當。菩薩作是念：如我種種變化，如本行善因，令如此魔百千億來者，彼終不能嬈亂我，何況一魔。菩薩作是念住。於是魔波旬及十八億魔作醜陋面牙齒，恐怖聲極惡音聲，執持種種鉾戟，滿三十六由延往詣道樹所。到已語菩薩曰：悉達阿㝹！汝見此惡眾不？速起，莫於此中受無量苦。菩薩說曰：波旬！汝語如小兒。汝昔一齋之施，謂因果力，今得如是自在。魔說曰：我一齋之施，汝施幾齋？菩薩說曰：我施無量百千齋。魔說曰：我齋之施，得汝為證；誰為汝證？彼時菩薩滿百千福相好莊嚴紫磨金色，以合曼掌按地，地即大動，此以為證。彼時此地如七寶器聲。彼魔眾聞已，恐怖散壞顧面奔走，放惡音聲復道而還。菩薩所生眼，魔眾過一由延不復見。菩薩因此天眼神通作證發已，但見而耳不聞。菩薩因此天耳神通作證發已，能聞，不知以何意來？菩薩因此知他心神通作證發已，觀釋釋眾妙意來、魔魔眾惡意來。菩薩作是念：魔波旬何因來此？觀守境界故來。以何故守境界？便作是念：以結故。菩薩因此斷一切結已，三十四心頃成無上正真等正覺道。三十四心頃者，見道十五心，道未知智第十六，謂道已知智。此菩薩有想無想處除欲時是方便道，有想無想處斷九品結，九無礙道、九解脫道，是謂三十四心頃。謂一切三耶三佛依此以降魔及官屬，成最正覺，是說謂一無二，獨以福力降魔及官屬已，成無上正真道已，如非一切聲聞辟支佛。或曰：謂已知智滿及覺道行及行緣及緣根及根義。或曰：謂有十力、四無所畏、十八不共法。或曰：謂離世八法，不可得功德邊，救諸危厄而為作歸。或曰：謂大悲久遠來，微入普入一切眾生等轉行。久遠來者

，三阿僧祇具修行遠來也。微入者，覺三苦微入也(一者苦苦、二者行苦、三者變易苦也)。普來者，三界緣普入也。一切眾生等轉行者，怨親中間等意故，一切眾生等轉行也。是故說謂大悲久遠來微入普入一切眾生等轉行。以是故等三說一佛，非聲聞辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，三阿僧祇具修行遠來也。微入者，覺三苦微入也(一者苦苦、二者行苦、三者變易苦也)。普來者，三界緣普入也。一切眾生等轉行者，怨親中間等意故，一切眾生等轉行也。是故說謂大悲久遠來微入普入一切眾生等轉行。以是故等三說一佛，非聲聞辟支佛。

問曰：何以故色陰中眼根耳鼻舌身根立根，色聲香味細滑不立根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故色陰中眼根耳鼻舌身根立根，色聲香味細滑不立根？

答曰：謂內彼立根，外者不立根。謂現在時眾生數彼立根，不定者不立根。謂受彼立根，不受者不立根。謂斷時痛痒重擔彼立根，不定者不立根。謂根彼立根，謂根義不立根。以故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂內彼立根，外者不立根。謂現在時眾生數彼立根，不定者不立根。謂受彼立根，不受者不立根。謂斷時痛痒重擔彼立根，不定者不立根。謂根彼立根，謂根義不立根。以故爾。

問曰：何以故痛陰中樂痛立二根，樂根及喜根；苦痛亦立二根，苦根及憂根。何以故不苦不樂立一根護根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故痛陰中樂痛立二根，樂根及喜根；苦痛亦立二根，苦根及憂根。何以故不苦不樂立一根護根？

答曰：應說。若不說者，世尊有餘言，現義、現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二處。如樂痛苦痛立二根，不苦不樂亦應立二根，此有差降，謂於彼可得起二根。如不苦不樂立一根，如是樂痛苦痛亦應一根，有此等行，謂彼起一根。是說現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二數。或曰：離相違故。樂痛苦痛相違，苦痛亦樂痛相違。彼不苦不樂痛更無餘痛相違，是離相違故，以故爾。或曰：轉行餘故。此樂痛異樂根，轉行異喜根。痛苦亦異苦根，轉行異憂根。彼不苦不樂痛一切轉行餘，以故爾。或曰：樂痛或利或不利、或狂或不狂、或住或不住、或定或不定。謂彼不利狂、狂不住定，彼立一根。是樂根利狂、不住不定，彼立喜根。苦痛亦爾。彼不苦不樂痛，一切不利、不狂住定，以是故樂痛立二根，樂根及喜根。苦痛亦立二根，苦根及憂根。不苦不樂立一根，護根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。若不說者，世尊有餘言，現義、現義門、現義略、現義度，當知義。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二處。如樂痛苦痛立二根，不苦不樂亦應立二根，此有差降，謂於彼可得起二根。如不苦不樂立一根，如是樂痛苦痛亦應一根，有此等行，謂彼起一根。是說現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二數。或曰：離相違故。樂痛苦痛相違，苦痛亦樂痛相違。彼不苦不樂痛更無餘痛相違，是離相違故，以故爾。或曰：轉行餘故。此樂痛異樂根，轉行異喜根。痛苦亦異苦根，轉行異憂根。彼不苦不樂痛一切轉行餘，以故爾。或曰：樂痛或利或不利、或狂或不狂、或住或不住、或定或不定。謂彼不利狂、狂不住定，彼立一根。是樂根利狂、不住不定，彼立喜根。苦痛亦爾。彼不苦不樂痛，一切不利、不狂住定，以是故樂痛立二根，樂根及喜根。苦痛亦立二根，苦根及憂根。不苦不樂立一根，護根。

問曰：想何以故不立根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：想何以故不立根？

答曰：多有法不立根中，何以獨問想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：多有法不立根中，何以獨問想？

問曰：色陰或立根或不立根，如是行陰或立根或不立根。痛陰及識陰盡立根，此想何以故盡不立根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：色陰或立根或不立根，如是行陰或立根或不立根。痛陰及識陰盡立根，此想何以故盡不立根耶？

答曰：謂無根相，無根相故不立根。或曰：根自力轉行，此想因他力轉行。如弟子及庸作人隨彼教勅，教取即取、教捨即捨。如是想，若痛所覺彼想即想、若思所思彼想即想、若識所識彼想即想。尊者婆須蜜說曰：何以故想不立根者，增上義是根義，想非增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂無根相，無根相故不立根。或曰：根自力轉行，此想因他力轉行。如弟子及庸作人隨彼教勅，教取即取、教捨即捨。如是想，若痛所覺彼想即想、若思所思彼想即想、若識所識彼想即想。尊者婆須蜜說曰：何以故想不立根者，增上義是根義，想非增上。

問曰：如一切有為法各各相增，無為法有為法增。何以故想非增上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如一切有為法各各相增，無為法有為法增。何以故想非增上？

答曰：謂諸法能增結彼立根，非想能壞結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂諸法能增結彼立根，非想能壞結。

問曰：想亦能壞結。世尊所說：無常想修習多修習，壞一切欲愛及色愛無色愛，壞一切無明及慢。何以故說想不能壞結？尊者曇摩多羅說曰：諸尊！想者因他受想，彼從他起如受所依，如彼餘心數法作緣已然後受想。是故說，諸尊！想者因他受想，彼從他起如所受依，以是故想不立根。問曰：結何以故不立根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：想亦能壞結。世尊所說：無常想修習多修習，壞一切欲愛及色愛無色愛，壞一切無明及慢。何以故說想不能壞結？尊者曇摩多羅說曰：諸尊！想者因他受想，彼從他起如受所依，如彼餘心數法作緣已然後受想。是故說，諸尊！想者因他受想，彼從他起如所受依，以是故想不立根。問曰：結何以故不立根？

答曰：增上義是根義，結非增上，痛於結增上故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：增上義是根義，結非增上，痛於結增上故。

問曰：結增上於解脫中退沒，在生死遠離於善，何以故說結非增上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：結增上於解脫中退沒，在生死遠離於善，何以故說結非增上？

答曰：不如是增上。如於解脫中退沒，在生死遠離於善，此是說下賤弊惡，非增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不如是增上。如於解脫中退沒，在生死遠離於善，此是說下賤弊惡，非增上。

問曰：此痛因結增上，何以故痛立根，結不立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此痛因結增上，何以故痛立根，結不立？

答曰：雖痛因結起，因結得增上，但結是下賤。如城中豪貴主立守門人，彼守門者雖極增惡，但非此增上緣。如是增上主，如是痛雖因結起，因結得增上。但結下賤，以是故痛立根，結不立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖痛因結起，因結得增上，但結是下賤。如城中豪貴主立守門人，彼守門者雖極增惡，但非此增上緣。如是增上主，如是痛雖因結起，因結得增上。但結下賤，以是故痛立根，結不立。

問曰：何以故痛善、染污、不隱沒無記一切立根。慧者謂善彼立根，染污、不隱沒無記不立根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故痛善、染污、不隱沒無記一切立根。慧者謂善彼立根，染污、不隱沒無記不立根？

答曰：痛者結所宗，是故善、染污、不隱沒無記盡立根。慧者善法所宗，謂善，彼屬善法；謂染污，彼斷善法；謂不隱沒無記，不可用。以是故痛善染污隱沒無記盡立根，慧者謂善彼立根，染污、不隱沒無記不立根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：痛者結所宗，是故善、染污、不隱沒無記盡立根。慧者善法所宗，謂善，彼屬善法；謂染污，彼斷善法；謂不隱沒無記，不可用。以是故痛善染污隱沒無記盡立根，慧者謂善彼立根，染污、不隱沒無記不立根。

問曰：若妙義是根義者、涅槃於一切法最妙、何以故不立根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若妙義是根義者、涅槃於一切法最妙、何以故不立根？

答曰：彼涅槃壞根非根。非根，如車壞非車、瓶壞非瓶、財物壞非財物，如是涅槃根壞非根。或曰：根者墮生老無常，涅槃者不墮生老無常。或曰：根者有因得有為相，涅槃者無因得無為相。或曰：根者轉世作行受果能知緣，涅槃者非轉世不作行不受果不知緣。或曰：根者前後可得，涅槃者無前後。或曰：根者軟中上可得，涅槃者離軟中上。或曰：根者墮世，涅槃者離世。或曰：根者是陰，涅槃者離陰。或曰：根者縛苦，涅槃者離苦。或曰：有為法者因行故說妙義根義，但涅槃一切有為法中妙。廣說二十二根處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼涅槃壞根非根。非根，如車壞非車、瓶壞非瓶、財物壞非財物，如是涅槃根壞非根。或曰：根者墮生老無常，涅槃者不墮生老無常。或曰：根者有因得有為相，涅槃者無因得無為相。或曰：根者轉世作行受果能知緣，涅槃者非轉世不作行不受果不知緣。或曰：根者前後可得，涅槃者無前後。或曰：根者軟中上可得，涅槃者離軟中上。或曰：根者墮世，涅槃者離世。或曰：根者是陰，涅槃者離陰。或曰：根者縛苦，涅槃者離苦。或曰：有為法者因行故說妙義根義，但涅槃一切有為法中妙。廣說二十二根處盡。