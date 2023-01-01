鞞婆沙論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙論卷第三

阿羅漢尸陀槃尼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

五蓋處第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蓋處第七

五蓋者，欲愛、瞋恚、睡眠、調悔、疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蓋者，欲愛、瞋恚、睡眠、調悔、疑。

問曰：五蓋有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五蓋有何性？

答曰：欲愛，欲界五種六識身。瞋恚，五種六識身。睡、調二，俱三界五種不善無記，一切染污心可得，於中不善者立蓋中，無記不立蓋中。眠，欲界五種善不善無記，於中不善者立蓋中，謂善無記不立蓋中。悔，欲界思惟斷善不善，於中不善者立蓋中，善者不立蓋中。疑，三界四種不善無記，於中不善者立蓋中，無記者不立蓋中。此三十種是五蓋性，此是性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲愛，欲界五種六識身。瞋恚，五種六識身。睡、調二，俱三界五種不善無記，一切染污心可得，於中不善者立蓋中，無記不立蓋中。眠，欲界五種善不善無記，於中不善者立蓋中，謂善無記不立蓋中。悔，欲界思惟斷善不善，於中不善者立蓋中，善者不立蓋中。疑，三界四種不善無記，於中不善者立蓋中，無記者不立蓋中。此三十種是五蓋性，此是性。

問曰：彼有何相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼有何相？

答曰：謂彼性即是相、相即是性，一切法中不可離性說相。尊者婆須蜜說曰：於中欲得欲者便起欲愛，令眾生相違故起瞋恚，心沒故起睡，已沒不動便眠，不息相者是調，心中生恨，種種恨所作惡故生悔。心中行未成，意不定故便生疑。已說性相，當說行。何以故說蓋？蓋有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂彼性即是相、相即是性，一切法中不可離性說相。尊者婆須蜜說曰：於中欲得欲者便起欲愛，令眾生相違故起瞋恚，心沒故起睡，已沒不動便眠，不息相者是調，心中生恨，種種恨所作惡故生悔。心中行未成，意不定故便生疑。已說性相，當說行。何以故說蓋？蓋有何義？

答曰：障義是蓋義、壞義是蓋義、破義是蓋義、墮義是蓋義、臥義是蓋義。障義是蓋者，而作障礙聖道及聖道方便善根。如彼契經所說：有樹大，樹子小。而樹大謂覆餘小樹，覆餘樹已壞破墮臥。此云何？一千闍那、二伽賓闍羅、三伊說多、四閉鉢羅、五必樓叉、六優曇跋羅、七尼拘類、八那梨伽羅。此樹大樹子小，而樹大覆餘小樹，覆餘樹已壞破墮臥。如大樹覆小樹已，亦不生華不轉成果。如是眾生欲界心樹蓋所覆，不生覺意華亦不轉成沙門果。是故說障義、壞義、破義、墮義、臥義是蓋義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：障義是蓋義、壞義是蓋義、破義是蓋義、墮義是蓋義、臥義是蓋義。障義是蓋者，而作障礙聖道及聖道方便善根。如彼契經所說：有樹大，樹子小。而樹大謂覆餘小樹，覆餘樹已壞破墮臥。此云何？一千闍那、二伽賓闍羅、三伊說多、四閉鉢羅、五必樓叉、六優曇跋羅、七尼拘類、八那梨伽羅。此樹大樹子小，而樹大覆餘小樹，覆餘樹已壞破墮臥。如大樹覆小樹已，亦不生華不轉成果。如是眾生欲界心樹蓋所覆，不生覺意華亦不轉成沙門果。是故說障義、壞義、破義、墮義、臥義是蓋義。

問曰：若此蓋作障礙聖道及聖道方便善根者，一切諸結亦作障礙聖道及聖道方便善根，何以故立五蓋不立餘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若此蓋作障礙聖道及聖道方便善根者，一切諸結亦作障礙聖道及聖道方便善根，何以故立五蓋不立餘？

答曰：是世尊有餘言略言，欲令行言，世尊為教化故。或曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過者。彼盡知法相盡知行，謂有蓋相立蓋中。或曰：謂彼三界除欲時極作障礙非餘。或曰：謂彼正受障礙及果障礙。正受障礙者，九次第正受作障礙。果障礙者，九斷智果作障礙。或曰：欲愛者於離欲中而遠離，瞋恚者於離惡中而遠離，睡眠者於觀中而遠離，調悔者於止中而遠離。彼遠離已，離欲離惡止觀失已，便心中生疑：有惡法報耶？無惡法報耶？或曰：欲愛瞋恚者壞戒身，睡眠壞慧身，調悔壞定身。彼已壞三身，於心中便生疑：有惡法報耶？無惡法報耶？或曰：欲愛瞋恚壞戒，睡眠壞觀，調悔壞止。彼壞三法已，於心中便生疑：有惡法報耶？無惡法報耶？或曰：謂欲界眾生數數行行。此中幾慢行、幾見行？地獄中云何行慢？豈可言我極燒，汝不知？一切畜生豈有見耶？尊者瞿沙說亦爾，謂此欲界眾生數數行行而不見咎，欲令見咎故說五蓋。或曰：謂此因時作障礙，果時亦作障礙。因時作障礙者，若蓋現在前，爾時不可善有漏心現在前，何況無漏果時作障礙者。若生惡趣中受惡報時，當爾時障礙一切諸功德。以是故佛契經立五蓋非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是世尊有餘言略言，欲令行言，世尊為教化故。或曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過者。彼盡知法相盡知行，謂有蓋相立蓋中。或曰：謂彼三界除欲時極作障礙非餘。或曰：謂彼正受障礙及果障礙。正受障礙者，九次第正受作障礙。果障礙者，九斷智果作障礙。或曰：欲愛者於離欲中而遠離，瞋恚者於離惡中而遠離，睡眠者於觀中而遠離，調悔者於止中而遠離。彼遠離已，離欲離惡止觀失已，便心中生疑：有惡法報耶？無惡法報耶？或曰：欲愛瞋恚者壞戒身，睡眠壞慧身，調悔壞定身。彼已壞三身，於心中便生疑：有惡法報耶？無惡法報耶？或曰：欲愛瞋恚壞戒，睡眠壞觀，調悔壞止。彼壞三法已，於心中便生疑：有惡法報耶？無惡法報耶？或曰：謂欲界眾生數數行行。此中幾慢行、幾見行？地獄中云何行慢？豈可言我極燒，汝不知？一切畜生豈有見耶？尊者瞿沙說亦爾，謂此欲界眾生數數行行而不見咎，欲令見咎故說五蓋。或曰：謂此因時作障礙，果時亦作障礙。因時作障礙者，若蓋現在前，爾時不可善有漏心現在前，何況無漏果時作障礙者。若生惡趣中受惡報時，當爾時障礙一切諸功德。以是故佛契經立五蓋非餘。

問曰：名五蓋，種有幾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：名五蓋，種有幾？

答曰：名五蓋，種有七。欲愛、瞋、恚、疑者，名亦三，種亦三。睡眠者，名有一，種有二。調悔者，名有一，種有二。如是五蓋名有五，種有七。如名如種，如是名數種數、名異種異、名別種別、名覺種覺，如是盡當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：名五蓋，種有七。欲愛、瞋、恚、疑者，名亦三，種亦三。睡眠者，名有一，種有二。調悔者，名有一，種有二。如是五蓋名有五，種有七。如名如種，如是名數種數、名異種異、名別種別、名覺種覺，如是盡當知。

問曰：若蓋種有七，云何名立五蓋？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若蓋種有七，云何名立五蓋？

答曰：以三事故，一食、一治、等擔。一食一治者，欲愛以何為食？謂淨想也。以何為治？不淨想也。如彼一食一治，故立一蓋。瞋恚以何為食？謂相違想也。以何為治？慈也。如彼一食一治，故立一蓋。睡眠以何為食？愁憂不樂不欲，食心沒也。以何為治？觀也。如彼一食一治，故二俱立一蓋。調悔以何為食？親里想、國想、種種想、本戲笑想，已憶今憶當憶。以何為治？止也。如彼一食一治，故二俱立一蓋。疑以何為食？因前故猶豫、因後故猶豫、因中故猶豫。內亦有猶豫。何謂此？云何此眾生從何所來、當至何所？何因有？云何有？以何為治？觀緣起法也。如彼一食一治，故立一蓋。是故說一食一治。重擔者等，欲愛、瞋恚、疑，別蓋重擔等。睡眠、調悔二俱蓋重擔。如彼村人能獨擔材擔，彼獨擔不能者二共擔材擔。如彼屋施椽，強者施一、弱者施二。如是等欲愛、瞋恚、疑獨蓋重擔等，睡眠、調悔二俱蓋重擔。是三事故名立五蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以三事故，一食、一治、等擔。一食一治者，欲愛以何為食？謂淨想也。以何為治？不淨想也。如彼一食一治，故立一蓋。瞋恚以何為食？謂相違想也。以何為治？慈也。如彼一食一治，故立一蓋。睡眠以何為食？愁憂不樂不欲，食心沒也。以何為治？觀也。如彼一食一治，故二俱立一蓋。調悔以何為食？親里想、國想、種種想、本戲笑想，已憶今憶當憶。以何為治？止也。如彼一食一治，故二俱立一蓋。疑以何為食？因前故猶豫、因後故猶豫、因中故猶豫。內亦有猶豫。何謂此？云何此眾生從何所來、當至何所？何因有？云何有？以何為治？觀緣起法也。如彼一食一治，故立一蓋。是故說一食一治。重擔者等，欲愛、瞋恚、疑，別蓋重擔等。睡眠、調悔二俱蓋重擔。如彼村人能獨擔材擔，彼獨擔不能者二共擔材擔。如彼屋施椽，強者施一、弱者施二。如是等欲愛、瞋恚、疑獨蓋重擔等，睡眠、調悔二俱蓋重擔。是三事故名立五蓋。

問曰：何以故佛契經前說欲愛蓋，後說乃至疑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故佛契經前說欲愛蓋，後說乃至疑？

答曰：順他說故。如是順他說，如是應味次第順。或曰：世尊順說故，他亦順受，故佛說如是順，受亦如是順。或曰：本末順故。本末順者，前生欲愛是故佛前說，後至疑是故佛後說。尊者婆須蜜說曰：愛樂境界故而起欲愛，若失愛樂境界而生瞋恚，已失愛樂境界便生憂慼。是睡身，已著睡便眠，眠覺已便起調，起調已便起悔，悔隨順疑：有善法報耶？無有善法報耶？是本末順故，佛契經前說欲愛，後說乃至疑。此佛契經中五蓋說十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：順他說故。如是順他說，如是應味次第順。或曰：世尊順說故，他亦順受，故佛說如是順，受亦如是順。或曰：本末順故。本末順者，前生欲愛是故佛前說，後至疑是故佛後說。尊者婆須蜜說曰：愛樂境界故而起欲愛，若失愛樂境界而生瞋恚，已失愛樂境界便生憂慼。是睡身，已著睡便眠，眠覺已便起調，起調已便起悔，悔隨順疑：有善法報耶？無有善法報耶？是本末順故，佛契經前說欲愛，後說乃至疑。此佛契經中五蓋說十。

問曰：何以故佛契經五蓋說十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故佛契經五蓋說十？

答曰：三事故、內外故、種故、善不善故。內外者云何？佛說契經：有內欲愛、有外欲愛。如內欲愛即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如外欲愛即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。有內瞋恚想、有外瞋恚想。如內瞋恚想即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如外瞋恚想即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。種者，有睡有眠。如睡即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如眠即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。有調有悔，如調即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如悔即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。善不善者，有疑善法、有疑不善法。如疑善法即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如疑不善法即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。是三事，內外故、種故、善不善法故，佛世尊契經五蓋說十。說曰：七使中，無明不立蓋中、慢不立蓋中、見不立蓋中，色無色界結不立蓋中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三事故、內外故、種故、善不善故。內外者云何？佛說契經：有內欲愛、有外欲愛。如內欲愛即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如外欲愛即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。有內瞋恚想、有外瞋恚想。如內瞋恚想即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如外瞋恚想即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。種者，有睡有眠。如睡即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如眠即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。有調有悔，如調即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如悔即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。善不善者，有疑善法、有疑不善法。如疑善法即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。如疑不善法即是蓋，非智、非等覺，不轉成涅槃。是三事，內外故、種故、善不善法故，佛世尊契經五蓋說十。說曰：七使中，無明不立蓋中、慢不立蓋中、見不立蓋中，色無色界結不立蓋中。

問曰：何以故無明不立蓋中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故無明不立蓋中？

答曰：等重擔故立五蓋，無明極重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：等重擔故立五蓋，無明極重也。

問曰：慢何以故不立蓋中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慢何以故不立蓋中？

答曰：蓋者心覆，慢者心受起能高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：蓋者心覆，慢者心受起能高。

問曰：見何以故不立蓋中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：見何以故不立蓋中？

答曰：蓋者滅慧，見者性慧，不以慧滅慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：蓋者滅慧，見者性慧，不以慧滅慧。

問曰：此論中更有論生。何以故蓋滅慧不滅餘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此論中更有論生。何以故蓋滅慧不滅餘？

答曰：妙言妙義故。於一切品中何者最妙？慧也。蓋能滅慧，況不滅餘。如一勝彼當千，於凡小者有何想？如是蓋能滅慧，況餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：妙言妙義故。於一切品中何者最妙？慧也。蓋能滅慧，況不滅餘。如一勝彼當千，於凡小者有何想？如是蓋能滅慧，況餘。

問曰：色無色界結何以故不立蓋中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：色無色界結何以故不立蓋中？

答曰：蓋者三界除欲時能障礙，非色無色界結除三界結時障礙。或曰：蓋者正受障礙及果障礙，非色無色界結正受障礙及果障礙。或曰：蓋者九斷智果道障礙，非色無色界結九斷智果道障礙。或曰：蓋者九次第正受障礙，非色無色界結九次第正受障礙。或曰：蓋者四沙門果障礙，非色無色界結四沙門果障礙。或曰：蓋者三三昧障礙，非色無色界結三三昧障礙。或曰：蓋者三地障礙，非色無色界結三地障礙。或曰：蓋者三根障礙，非色無色界結三根障礙。或曰：蓋者三道障礙，非色無色界結三道障礙。或曰：蓋者三慧障礙，非色無色界結三慧障礙(一聞慧、二思慧、三思惟慧也)。如是說、如是思、如是出要，盡當知。或曰：三正受障礙，非色無色界結三正受障礙。如是三戒、三思惟、三法身，盡當知。或曰：蓋者一向不善，非色無色界結不善。尊者瞿沙亦爾說：一切結應不善，聖道相違故。但蓋咎故，一向說不善。如佛契經說：無明所蓋、愛所繫，如是愚，得此身。慧者亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：蓋者三界除欲時能障礙，非色無色界結除三界結時障礙。或曰：蓋者正受障礙及果障礙，非色無色界結正受障礙及果障礙。或曰：蓋者九斷智果道障礙，非色無色界結九斷智果道障礙。或曰：蓋者九次第正受障礙，非色無色界結九次第正受障礙。或曰：蓋者四沙門果障礙，非色無色界結四沙門果障礙。或曰：蓋者三三昧障礙，非色無色界結三三昧障礙。或曰：蓋者三地障礙，非色無色界結三地障礙。或曰：蓋者三根障礙，非色無色界結三根障礙。或曰：蓋者三道障礙，非色無色界結三道障礙。或曰：蓋者三慧障礙，非色無色界結三慧障礙(一聞慧、二思慧、三思惟慧也)。如是說、如是思、如是出要，盡當知。或曰：三正受障礙，非色無色界結三正受障礙。如是三戒、三思惟、三法身，盡當知。或曰：蓋者一向不善，非色無色界結不善。尊者瞿沙亦爾說：一切結應不善，聖道相違故。但蓋咎故，一向說不善。如佛契經說：無明所蓋、愛所繫，如是愚，得此身。慧者亦爾。

問曰：如無明亦可蓋亦可結，愛亦可結亦可蓋，何以故無明說蓋、愛說結？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如無明亦可蓋亦可結，愛亦可結亦可蓋，何以故無明說蓋、愛說結？

答曰：應說。若不說者，是世尊有餘言現義，義門、義略、義度、當知義。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二數。如無明說蓋，亦應說結如愛，說結亦應說蓋。是故說現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二數。或曰：前已障礙是蓋義，更無二結令此眾生慧眼障礙如無明。前已說縛義是結義，更無二結令此眾生縛生死中如愛。如此眾生無明所盲、愛所縛，如是不能至涅槃。如人有二怨家，一來近已以一把土坌其目，二來近已繫手足。彼盲被縛已，不能有所至。如此眾生無明所盲、愛所縛，如是不能至涅槃。以是故說頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。若不說者，是世尊有餘言現義，義門、義略、義度、當知義。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二數。如無明說蓋，亦應說結如愛，說結亦應說蓋。是故說現二門、二略、二度、二炬、二明、二光，現二數。或曰：前已障礙是蓋義，更無二結令此眾生慧眼障礙如無明。前已說縛義是結義，更無二結令此眾生縛生死中如愛。如此眾生無明所盲、愛所縛，如是不能至涅槃。如人有二怨家，一來近已以一把土坌其目，二來近已繫手足。彼盲被縛已，不能有所至。如此眾生無明所盲、愛所縛，如是不能至涅槃。以是故說頌：

「無明能使盲， 愛縛眾生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明能使盲， 愛縛眾生死，

彼於中可得， 諸惡不善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於中可得， 諸惡不善法。」

此中說隣那摩倏喻。說者，有二賊：一者隣那、二摩倏。欲作賊時，一來近已，以一把土坌其目，二來近已繫手足。彼盲被縛已，不能有所至。如是此眾生無明所盲、愛所縛，彼已盲已縛，如是不能至涅槃，以是故說頌(頌如上故不重寫)。此中隣那摩倏喻(亦如上也)。以是故佛契經無明說蓋、愛說結。廣說五蓋處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中說隣那摩倏喻。說者，有二賊：一者隣那、二摩倏。欲作賊時，一來近已，以一把土坌其目，二來近已繫手足。彼盲被縛已，不能有所至。如是此眾生無明所盲、愛所縛，彼已盲已縛，如是不能至涅槃，以是故說頌(頌如上故不重寫)。此中隣那摩倏喻(亦如上也)。以是故佛契經無明說蓋、愛說結。廣說五蓋處盡。

鞞婆沙五結處第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙五結處第八

五結者，愛結、恚結、慢結、慳結、嫉結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五結者，愛結、恚結、慢結、慳結、嫉結。

問曰：五結有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五結有何性？

答曰：愛結者，三界愛五種。此十五種，慢結亦爾。恚結者，五種。慳結、嫉結，思惟所斷，此三十七種。是五結性。此結性已種相身所有自然。說相已，當說行。何以故說結？結義云何？答曰：縛義是結義、苦繫義是結義、雜毒義是結義。縛義是結義者，縛是結、結是縛。云何知？答曰：有契經。尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅：云何繫者？拘絺羅！眼繫色耶？色繫眼耶？答曰：尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法、不法繫意，但此中若婬若欲是彼繫也。尊者舍利弗！譬如二牛一黑一白，一扼一鞅縛繫。尊者舍利弗！若有作是說：黑牛繫白牛、白牛繫黑牛。尊者舍利弗！彼為等說不？答曰：不也。賢者拘絺羅！何以故？答曰：賢者拘絺羅！非黑牛繫白牛、非白牛繫黑牛，俱以鞅扼繫是彼繫。如是，尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法，不法繫意，但此中若婬若欲是彼繫。是謂縛義是結義。苦繫義是結義者，欲界結欲界眾生欲界苦中繫，色界結色界眾生色界苦中繫，無色界結無色界眾生無色界苦中繫。諸欲界結彼是繫相，繫苦中非是樂。諸色無色界結彼是繫相，繫苦中非是樂。是謂苦繫義是結義。結雜毒義是結義者，極妙生處世俗正受，如解脫除入一切，入彼聖所除結雜毒故。如極妙食雜毒，慧者能除以雜毒故。如是極妙生處世俗正受，彼聖能除結雜毒故。是謂繫義是縛義，苦繫義是結義、結雜毒義是結義。廣說五結處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：愛結者，三界愛五種。此十五種，慢結亦爾。恚結者，五種。慳結、嫉結，思惟所斷，此三十七種。是五結性。此結性已種相身所有自然。說相已，當說行。何以故說結？結義云何？答曰：縛義是結義、苦繫義是結義、雜毒義是結義。縛義是結義者，縛是結、結是縛。云何知？答曰：有契經。尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅：云何繫者？拘絺羅！眼繫色耶？色繫眼耶？答曰：尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法、不法繫意，但此中若婬若欲是彼繫也。尊者舍利弗！譬如二牛一黑一白，一扼一鞅縛繫。尊者舍利弗！若有作是說：黑牛繫白牛、白牛繫黑牛。尊者舍利弗！彼為等說不？答曰：不也。賢者拘絺羅！何以故？答曰：賢者拘絺羅！非黑牛繫白牛、非白牛繫黑牛，俱以鞅扼繫是彼繫。如是，尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法，不法繫意，但此中若婬若欲是彼繫。是謂縛義是結義。苦繫義是結義者，欲界結欲界眾生欲界苦中繫，色界結色界眾生色界苦中繫，無色界結無色界眾生無色界苦中繫。諸欲界結彼是繫相，繫苦中非是樂。諸色無色界結彼是繫相，繫苦中非是樂。是謂苦繫義是結義。結雜毒義是結義者，極妙生處世俗正受，如解脫除入一切，入彼聖所除結雜毒故。如極妙食雜毒，慧者能除以雜毒故。如是極妙生處世俗正受，彼聖能除結雜毒故。是謂繫義是縛義，苦繫義是結義、結雜毒義是結義。廣說五結處盡。

鞞婆沙五下結處第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙五下結處第九

五下分結者，欲愛、瞋恚、身見、戒盜、疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五下分結者，欲愛、瞋恚、身見、戒盜、疑。

問曰：五下分結有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五下分結有何性？

答曰：欲愛者，欲愛五種六識身。瞋恚者，恚五種六識身。身見者，三界一種是三種。戒盜者，三界二種是六種。疑者，三界四種是十二種。此三十一種是五下分結性。是下分結性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說下分結？下分結有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲愛者，欲愛五種六識身。瞋恚者，恚五種六識身。身見者，三界一種是三種。戒盜者，三界二種是六種。疑者，三界四種是十二種。此三十一種是五下分結性。是下分結性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說下分結？下分結有何義？

答曰：下墮、下斷、下縛故說下分結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：下墮、下斷、下縛故說下分結。

問曰：若下墮下分結義者，一切結下墮，欲界三十六使、有想無想處二十八使下墮下斷下縛。因有欲界三十六使、有想無想處二十八，下分結時須立無量下分結。何以故立五下分結？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若下墮下分結義者，一切結下墮，欲界三十六使、有想無想處二十八使下墮下斷下縛。因有欲界三十六使、有想無想處二十八，下分結時須立無量下分結。何以故立五下分結？

答曰：是世尊有餘言略言、欲令行言，世尊為教化故。或曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法想盡知行，若有下分想彼立下分結中，若無下分相彼不立下分結中。或曰：下者說二種，一者界下、二者地下。界下者，欲界是。地下者，凡夫是。謂此眾生不度下界。何以故？因欲愛瞋恚故不度下地。何以故？因身見、戒盜、疑故。復說下二種，一者界下、二者眾生下。界下者，欲界是。眾生下者，凡夫是。如此眾生不度下界。何以故？因欲愛、瞋恚故。不度眾生下。何以故？因身見、戒盜、疑故。或曰：謂彼說如守獄門人。如人繫在獄中，立二人守獄門、三人防邏。勅防邏人：若此獄囚作方便傷害守獄門人突獄門走者，汝等三人隨其遠近攝來還繫獄中。彼獄囚作方便傷害守獄門人突獄門走，彼三防邏者隨其遠近攝來還繫獄中。如是此眾生不淨惡露傷害欲愛、慈傷害恚，出欲界獄中至第一有。彼身見、戒盜、疑還攝來繫欲界獄中。尊者瞿沙亦爾說：二下分結未盡未知不能出欲界獄中；三下分結未盡未知，至第一有還攝來繫欲界獄中。尊者婆跋羅茶亦爾說：二繫故不得出，三未盡故還來欲界中。或曰：此現門現略現度。若有爾所結，或一種二種四種五種。身見說已，當知已說一種。戒盜說已，當知已說二種。雖無餘二結，可得二種，當知即彼戒盜二種及戒盜相應法。疑說已，當知已說四種。欲愛瞋恚說已，當知已說五種。故曰現門現略現度，以是故佛立五下分結。若問：何以故佛欲愛瞋恚立五下分結中？謂彼三不善根處所中。答：彼一切報此間。若問：何以故佛身見戒盜疑立五下分結中？謂彼三結處所中。答：彼一切報此間。如是彼二論報此論。如佛契經說：諸比丘！持我所說五下分結不？彼諸比丘默然。世尊再三告諸比丘：持我所說五下分結不？彼諸比丘亦再三默然。當爾時尊者鬘童真亦在眾坐，於是尊者鬘童真從座起整衣服，偏袒右肩叉手向世尊，白世尊曰：唯世尊！我持世尊所說五下分結。如是說已，世尊告鬘童真曰：汝鬘童真！云何持我所說五下分結？鬘童真曰：世尊初說欲愛下分結，我持之。瞋恚、身見、戒盜、疑，世尊說五下分結我持之。世尊曰：汝鬘童真！云何持我所說五下分結？從何口受持我所說五下分結？我不一向說，汝愚癡人一向說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是世尊有餘言略言、欲令行言，世尊為教化故。或曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法想盡知行，若有下分想彼立下分結中，若無下分相彼不立下分結中。或曰：下者說二種，一者界下、二者地下。界下者，欲界是。地下者，凡夫是。謂此眾生不度下界。何以故？因欲愛瞋恚故不度下地。何以故？因身見、戒盜、疑故。復說下二種，一者界下、二者眾生下。界下者，欲界是。眾生下者，凡夫是。如此眾生不度下界。何以故？因欲愛、瞋恚故。不度眾生下。何以故？因身見、戒盜、疑故。或曰：謂彼說如守獄門人。如人繫在獄中，立二人守獄門、三人防邏。勅防邏人：若此獄囚作方便傷害守獄門人突獄門走者，汝等三人隨其遠近攝來還繫獄中。彼獄囚作方便傷害守獄門人突獄門走，彼三防邏者隨其遠近攝來還繫獄中。如是此眾生不淨惡露傷害欲愛、慈傷害恚，出欲界獄中至第一有。彼身見、戒盜、疑還攝來繫欲界獄中。尊者瞿沙亦爾說：二下分結未盡未知不能出欲界獄中；三下分結未盡未知，至第一有還攝來繫欲界獄中。尊者婆跋羅茶亦爾說：二繫故不得出，三未盡故還來欲界中。或曰：此現門現略現度。若有爾所結，或一種二種四種五種。身見說已，當知已說一種。戒盜說已，當知已說二種。雖無餘二結，可得二種，當知即彼戒盜二種及戒盜相應法。疑說已，當知已說四種。欲愛瞋恚說已，當知已說五種。故曰現門現略現度，以是故佛立五下分結。若問：何以故佛欲愛瞋恚立五下分結中？謂彼三不善根處所中。答：彼一切報此間。若問：何以故佛身見戒盜疑立五下分結中？謂彼三結處所中。答：彼一切報此間。如是彼二論報此論。如佛契經說：諸比丘！持我所說五下分結不？彼諸比丘默然。世尊再三告諸比丘：持我所說五下分結不？彼諸比丘亦再三默然。當爾時尊者鬘童真亦在眾坐，於是尊者鬘童真從座起整衣服，偏袒右肩叉手向世尊，白世尊曰：唯世尊！我持世尊所說五下分結。如是說已，世尊告鬘童真曰：汝鬘童真！云何持我所說五下分結？鬘童真曰：世尊初說欲愛下分結，我持之。瞋恚、身見、戒盜、疑，世尊說五下分結我持之。世尊曰：汝鬘童真！云何持我所說五下分結？從何口受持我所說五下分結？我不一向說，汝愚癡人一向說。

問曰：如此五下分結，佛一切契經中說。何以故世尊呵責鬘童真？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此五下分結，佛一切契經中說。何以故世尊呵責鬘童真？

答曰：尊者鬘童真行結故說。尊者鬘童真說：若行者是結，不行者非是結。世尊未盡結故呵責。世尊說結行者不行者，諸未盡者皆是結。或曰：尊者鬘童真結現在前故說。尊者鬘童真說：若結現在前即是結，不現在前非是結。世尊成就結故呵責。世尊說：結若現在前者、不現在前者，諸結成就皆是結。以此事故，孩童呵責喻而呵責之。鬘童真！彼眾多異學，不以此孩童呵責喻責汝耶？鬘童！如孩童年小未有欲意，欲令彼無有欲使耶？但所使故名為欲愛使。或曰：鬘童真現在結故說。尊者鬘童真說：若結現在是結，餘者非是結。世尊三世結故呵責。或曰：尊者鬘童真未盡結故說。尊者鬘童真說：若結未盡是結，餘者非結。世尊說盡未盡故呵責。以是故佛世尊呵責鬘童真。廣說五下分結處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：尊者鬘童真行結故說。尊者鬘童真說：若行者是結，不行者非是結。世尊未盡結故呵責。世尊說結行者不行者，諸未盡者皆是結。或曰：尊者鬘童真結現在前故說。尊者鬘童真說：若結現在前即是結，不現在前非是結。世尊成就結故呵責。世尊說：結若現在前者、不現在前者，諸結成就皆是結。以此事故，孩童呵責喻而呵責之。鬘童真！彼眾多異學，不以此孩童呵責喻責汝耶？鬘童！如孩童年小未有欲意，欲令彼無有欲使耶？但所使故名為欲愛使。或曰：鬘童真現在結故說。尊者鬘童真說：若結現在是結，餘者非是結。世尊三世結故呵責。或曰：尊者鬘童真未盡結故說。尊者鬘童真說：若結未盡是結，餘者非結。世尊說盡未盡故呵責。以是故佛世尊呵責鬘童真。廣說五下分結處盡。

鞞婆沙五上結處第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙五上結處第十

五上分結者，色愛、無色愛、調、慢、無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五上分結者，色愛、無色愛、調、慢、無明。

問曰：五上分結有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五上分結有何性？

答曰：色愛者，色界愛思惟斷。無色愛者，無色界愛思惟斷。調、慢、無明者，色無色界思惟斷。此八種是五上分結性，是謂上分結性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說上分？上有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：色愛者，色界愛思惟斷。無色愛者，無色界愛思惟斷。調、慢、無明者，色無色界思惟斷。此八種是五上分結性，是謂上分結性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說上分？上有何義？

答曰：將至上墮生上上界縛，是故說上分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：將至上墮生上上界縛，是故說上分。

問曰：若將至上墮生上上界縛是故說上分者，不應立流。此亦流下諸界諸趣諸生、流轉生死中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若將至上墮生上上界縛是故說上分者，不應立流。此亦流下諸界諸趣諸生、流轉生死中。

答曰：不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不然。

問曰：若不爾者，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不爾者，此云何？

答曰：諸界故立上分結，謂彼將至上墮生上上界縛。解脫故、正智故、聖道故、善法故立流。離生至第一有中故是下，解脫故、正智故、聖道故、善法故。尊者婆跋羅茶亦爾說：久時生上流下，是故說流。說曰：此上分結生上不是下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸界故立上分結，謂彼將至上墮生上上界縛。解脫故、正智故、聖道故、善法故立流。離生至第一有中故是下，解脫故、正智故、聖道故、善法故。尊者婆跋羅茶亦爾說：久時生上流下，是故說流。說曰：此上分結生上不是下。

問曰：此論中更有論生。何以故上分生上不是下？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此論中更有論生。何以故上分生上不是下？

答曰：見諦思惟斷結亦生上亦生下；此上分結一向思惟所斷，以是故生上不生下。或曰：謂此聖意中可得，非凡夫。彼聖人阿那含意中可得，非須陀洹、斯陀含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：見諦思惟斷結亦生上亦生下；此上分結一向思惟所斷，以是故生上不生下。或曰：謂此聖意中可得，非凡夫。彼聖人阿那含意中可得，非須陀洹、斯陀含。

問曰：於此論中更有論生。何以故上分結阿那含意中可得，非須陀洹、斯陀含？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於此論中更有論生。何以故上分結阿那含意中可得，非須陀洹、斯陀含？

答曰：即彼事如上說，謂彼生上不生下。是須陀洹，斯陀含亦生上亦生下；彼阿那含一向生上不生下。或曰：謂度界及得果。度界者，欲界也。得果者，阿那含果也。須陀洹、斯陀含雖得果，未度界。或曰：謂度界及下分永盡知。須陀洹、斯陀含亦不度界，亦不下分結永盡知。或曰：謂得果，行功德不行惡。須陀洹、斯陀含雖得果，彼亦行功德亦行惡。或曰：謂得果，不同凡夫行事轉。須陀洹、斯陀含雖得果，彼同凡夫行事轉：手搏加捲起身行口行，與妻子共居，捉持金銀，栴檀香華鬘著身，臥高廣大床，摩觸女身兩兩相近。阿那含永無此事。或曰：謂得果不復還世間，不入母胎銅釜無囚獄，不復處生熟藏中。須陀洹、斯陀含雖得果，故有此事。以是故五上分結，阿那含意中可得，非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：即彼事如上說，謂彼生上不生下。是須陀洹，斯陀含亦生上亦生下；彼阿那含一向生上不生下。或曰：謂度界及得果。度界者，欲界也。得果者，阿那含果也。須陀洹、斯陀含雖得果，未度界。或曰：謂度界及下分永盡知。須陀洹、斯陀含亦不度界，亦不下分結永盡知。或曰：謂得果，行功德不行惡。須陀洹、斯陀含雖得果，彼亦行功德亦行惡。或曰：謂得果，不同凡夫行事轉。須陀洹、斯陀含雖得果，彼同凡夫行事轉：手搏加捲起身行口行，與妻子共居，捉持金銀，栴檀香華鬘著身，臥高廣大床，摩觸女身兩兩相近。阿那含永無此事。或曰：謂得果不復還世間，不入母胎銅釜無囚獄，不復處生熟藏中。須陀洹、斯陀含雖得果，故有此事。以是故五上分結，阿那含意中可得，非餘。

問曰：何以故一愛立二上分結，調、慢、無明立一？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故一愛立二上分結，調、慢、無明立一？

答曰：應立若未立者，是世尊有餘言，現義門、現義略、現義度、當知義。或曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法性盡知行，諸法獨能擔彼獨立，謂不能不獨立。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光、現二數。如愛立二上分結，如是調、慢、無明亦應立二。如調、慢、無明立一上分結，愛亦應立一。此上分應有四、應有八，是故說現二門至現二數。或曰：謂愛斷於界、斷於地、斷於種。或曰：謂愛故盛一切結，以是故愛立二上分結，調慢無明立一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應立若未立者，是世尊有餘言，現義門、現義略、現義度、當知義。或曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法性盡知行，諸法獨能擔彼獨立，謂不能不獨立。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光、現二數。如愛立二上分結，如是調、慢、無明亦應立二。如調、慢、無明立一上分結，愛亦應立一。此上分應有四、應有八，是故說現二門至現二數。或曰：謂愛斷於界、斷於地、斷於種。或曰：謂愛故盛一切結，以是故愛立二上分結，調慢無明立一。

問曰：如睡、調二俱三界有五種，一切染污意可得。何以故調立上分結而不立睡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如睡、調二俱三界有五種，一切染污意可得。何以故調立上分結而不立睡？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法性盡知行，諦有上分相立上分結，無上分相不立上分結。或曰：此謂盛患重過多苦，以盛患故。婆須蜜經云：不善大地中以盛患故施設所說。凡夫起欲使時便生五法：一者欲愛使；二者欲愛使種；三者無明使；四者無明使種；五者調，以盛患故。阿毘曇雜揵度中問：云何不共無明使？云何不共調纏？此睡非多盛患、非多重過、非多苦，以是故不立上分結中。或曰：此調於四枝五枝定能起意，彼睡於定隨順。復次若意睡盛彼速發定，以是故調立上分結中不立睡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法性盡知行，諦有上分相立上分結，無上分相不立上分結。或曰：此謂盛患重過多苦，以盛患故。婆須蜜經云：不善大地中以盛患故施設所說。凡夫起欲使時便生五法：一者欲愛使；二者欲愛使種；三者無明使；四者無明使種；五者調，以盛患故。阿毘曇雜揵度中問：云何不共無明使？云何不共調纏？此睡非多盛患、非多重過、非多苦，以是故不立上分結中。或曰：此調於四枝五枝定能起意，彼睡於定隨順。復次若意睡盛彼速發定，以是故調立上分結中不立睡。

問曰：五上分結調是結性耶？非結性耶？若結性者，彼婆須蜜經云何通？彼經說結法。云何九結是非結法？云何除九結已餘法是？若非結性者，此經云何通？此中說五上分結：色愛、無色愛、調、慢、無明。是作此論已，說曰：是結性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五上分結調是結性耶？非結性耶？若結性者，彼婆須蜜經云何通？彼經說結法。云何九結是非結法？云何除九結已餘法是？若非結性者，此經云何通？此中說五上分結：色愛、無色愛、調、慢、無明。是作此論已，說曰：是結性也。

問曰：以是故此經中立五上分結。彼婆須蜜經云何通？彼說結法。云何九結是非結法？云何除九結已餘法是外者？作是說：此經應爾。結法云何？九結及五上分調是非結法。云何除九結及五上分調餘法是外者？此經如是說，罽賓此經何以故不作是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以是故此經中立五上分結。彼婆須蜜經云何通？彼說結法。云何九結是非結法？云何除九結已餘法是外者？作是說：此經應爾。結法云何？九結及五上分調是非結法。云何除九結及五上分調餘法是外者？此經如是說，罽賓此經何以故不作是說？

答曰：應說。若未說者何意？答曰：彼罽賓說，此五上分結調不定，或是結或非是結，或有結者或無結者，有時結有時非結。或是結或非是結者，謂色無色界是結，謂欲界非是結。或有結者或無結者，謂聖人意可得是結，謂凡夫人意可得是非結。有時結有時非結者，彼聖人中謂阿那含意可得是結，謂須陀洹、斯陀含意可得是非結。以不定故，或是結或非是結，或有結者或無結者，有時結有時非結，以是故不立結中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。若未說者何意？答曰：彼罽賓說，此五上分結調不定，或是結或非是結，或有結者或無結者，有時結有時非結。或是結或非是結者，謂色無色界是結，謂欲界非是結。或有結者或無結者，謂聖人意可得是結，謂凡夫人意可得是非結。有時結有時非結者，彼聖人中謂阿那含意可得是結，謂須陀洹、斯陀含意可得是非結。以不定故，或是結或非是結，或有結者或無結者，有時結有時非結，以是故不立結中。

問曰：於此論中更有論生。何以故色無色界調立結，欲界調不立結？答曰：此欲界非定界、非思惟地、非除欲地。此欲界中結如放逸馬，以是故調此欲界不現。色無色界是定界、思惟地、除欲地，彼結不如放逸馬，是故彼中調現。以是故色無色界調立結中，欲界調不立結中。或曰：此欲界多結，非是法法想，如瞋憤不語、依誑諂高害。此非是法法想壞故，此中調不現。彼色無色界，無此非是法法想結於彼中調現，以是故色無色界調立結中，欲界調不立結中。或曰：此欲界非定界、非思惟地、非除欲地，此中無有定謂調可亂意。色無色界是定界是思惟地、是除欲地，彼四枝五枝定中調起意。以是故色無色界調立結中，欲界調不立結中。廣說五上分結處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於此論中更有論生。何以故色無色界調立結，欲界調不立結？答曰：此欲界非定界、非思惟地、非除欲地。此欲界中結如放逸馬，以是故調此欲界不現。色無色界是定界、思惟地、除欲地，彼結不如放逸馬，是故彼中調現。以是故色無色界調立結中，欲界調不立結中。或曰：此欲界多結，非是法法想，如瞋憤不語、依誑諂高害。此非是法法想壞故，此中調不現。彼色無色界，無此非是法法想結於彼中調現，以是故色無色界調立結中，欲界調不立結中。或曰：此欲界非定界、非思惟地、非除欲地，此中無有定謂調可亂意。色無色界是定界是思惟地、是除欲地，彼四枝五枝定中調起意。以是故色無色界調立結中，欲界調不立結中。廣說五上分結處盡。

鞞婆沙五見處第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙五見處第十一

五見者，身見、邊見、邪見、見盜、戒盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五見者，身見、邊見、邪見、見盜、戒盜。

問曰：此五見有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此五見有何性？

答曰：身見，三界一種，此三種。邊見亦爾。邪見者，三界有四種，此十二種。見盜亦爾。戒盜者，三界有二種，此六種。是三十六種五見性，是見性已種性身所有自然。性說已，當說行。何以故名為見？見有何義？答曰：觀故、行故、堅受故、緣深入故。觀者，能視也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：身見，三界一種，此三種。邊見亦爾。邪見者，三界有四種，此十二種。見盜亦爾。戒盜者，三界有二種，此六種。是三十六種五見性，是見性已種性身所有自然。性說已，當說行。何以故名為見？見有何義？答曰：觀故、行故、堅受故、緣深入故。觀者，能視也。

問曰：如邪觀、顛倒觀，云何是視？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如邪觀、顛倒觀，云何是視？

答曰：雖邪觀顛倒觀，但慧故名視，此是慧性。如人見不了了，亦名為見。如是邪觀顛倒觀，但慧故名為視，此是慧性故。曰觀行者，能有所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖邪觀顛倒觀，但慧故名視，此是慧性。如人見不了了，亦名為見。如是邪觀顛倒觀，但慧故名為視，此是慧性故。曰觀行者，能有所行。

問曰：一時頃云何行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一時頃云何行？

答曰：捷利故名為行，故曰行。堅受者，邪事堅受故。此見邪事極堅受，非聖道刀不捨。如佛佛弟子興已，以聖道刀墮見牙，然後捨。以是故說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：捷利故名為行，故曰行。堅受者，邪事堅受故。此見邪事極堅受，非聖道刀不捨。如佛佛弟子興已，以聖道刀墮見牙，然後捨。以是故說頌曰：

「若受惡慧， 如鱣魚齧， 失搔摩銜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若受惡慧， 如鱣魚齧， 失搔摩銜，

非斧不離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非斧不離。」

說者大海中有虫名失搔摩羅，彼虫若有所銜時，若草若木，彼極銜，非刀不離。要以刀墮其牙，然後得離。如是此見邪事極堅受，非聖道刀不捨。若佛佛弟子興已，以聖道刀墮見牙，然後捨。故曰堅受。緣深入者，此見緣中極入，如鍼墮泥。是觀故、行故、堅受故、緣深入故，名為見。或曰：二事故名為見，明故、行故也。或曰：更有二事故名為見，彼相成就故、彼事辦故也。或曰：三事故名為見，彼相成就故、彼事辦故、緣深入故也。或曰：更有三事故名為見，意故、著故、行故也。或曰：更有三事故名為見，意故、方便故、無智故。意者，惡意也。方便者，惡方便也。無智者，此二事俱也。復說，意者正受人也，方便者察行人也，無智者依二聞也。如是共行說已，今當別說。何以故名為身見？答曰：此見己身轉行，是故說身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者大海中有虫名失搔摩羅，彼虫若有所銜時，若草若木，彼極銜，非刀不離。要以刀墮其牙，然後得離。如是此見邪事極堅受，非聖道刀不捨。若佛佛弟子興已，以聖道刀墮見牙，然後捨。故曰堅受。緣深入者，此見緣中極入，如鍼墮泥。是觀故、行故、堅受故、緣深入故，名為見。或曰：二事故名為見，明故、行故也。或曰：更有二事故名為見，彼相成就故、彼事辦故也。或曰：三事故名為見，彼相成就故、彼事辦故、緣深入故也。或曰：更有三事故名為見，意故、著故、行故也。或曰：更有三事故名為見，意故、方便故、無智故。意者，惡意也。方便者，惡方便也。無智者，此二事俱也。復說，意者正受人也，方便者察行人也，無智者依二聞也。如是共行說已，今當別說。何以故名為身見？答曰：此見己身轉行，是故說身見。

問曰：餘見亦己身轉行，何以故說一身見，不說餘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：餘見亦己身轉行，何以故說一身見，不說餘？

答曰：此身見一向己身轉行，非是他身亦非非身。餘見亦己身轉行，亦他身轉行，亦非身轉行。己身轉行者，己界緣也。他身轉行者，他界緣也。非身轉行者，盡道緣也。此身見一向己身轉行，非他身、非非身轉行，是故說一身見，非餘。或曰：謂己身轉行，我是我轉行，此是身行。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行我作，是我作轉行，是身見。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行，著行惜行，我所行轉行，此是身見。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行，諸事我受盡是己身所轉行。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：受己身故，名為身見。己身者，五盛陰。此見受彼，故曰身見。餘見者雖己身轉行，無此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此身見一向己身轉行，非是他身亦非非身。餘見亦己身轉行，亦他身轉行，亦非身轉行。己身轉行者，己界緣也。他身轉行者，他界緣也。非身轉行者，盡道緣也。此身見一向己身轉行，非他身、非非身轉行，是故說一身見，非餘。或曰：謂己身轉行，我是我轉行，此是身行。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行我作，是我作轉行，是身見。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行，著行惜行，我所行轉行，此是身見。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：謂己身轉行，諸事我受盡是己身所轉行。餘者雖己身轉行，無此事。或曰：受己身故，名為身見。己身者，五盛陰。此見受彼，故曰身見。餘見者雖己身轉行，無此事。

問曰：何以故名為邊見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故名為邊見？

答曰：受二邊故名為邊見。二邊者，一者斷、二者常。此見受彼二邊，故曰邊見。如彼契經說：迦旃延！世間習者，正觀如實世間有非有。如觀陰持入展轉相生，便作是念：此起已滅，非是常也。迦旃延！世間滅者，正觀如實世間無者非有。如觀身轉生上，彼作是念：此終亦生，非是斷。或曰：此因二行所轉斷行及常行，故曰邊見。或曰：彼異學邊受、癡受、不正受，謂有我，彼或常或斷。如佛契經說：諸比丘！我不共世間諍，世間共我諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：受二邊故名為邊見。二邊者，一者斷、二者常。此見受彼二邊，故曰邊見。如彼契經說：迦旃延！世間習者，正觀如實世間有非有。如觀陰持入展轉相生，便作是念：此起已滅，非是常也。迦旃延！世間滅者，正觀如實世間無者非有。如觀身轉生上，彼作是念：此終亦生，非是斷。或曰：此因二行所轉斷行及常行，故曰邊見。或曰：彼異學邊受、癡受、不正受，謂有我，彼或常或斷。如佛契經說：諸比丘！我不共世間諍，世間共我諍。

問曰：世尊以何故不共世間諍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世尊以何故不共世間諍？

答曰：世尊善等，能共事、不麁言。若斷見異學共俱，彼斷見異學有因無果，謂彼果斷。世尊說者：汝有因，我亦有因。如汝謗果，汝自當知。若常見異學共俱，彼常見異學無有因而有果，謂彼無因是有常。世尊說者：汝有果我亦有果，汝謗因汝自當知。彼世尊取一邊因、取二邊果，已離斷常處中說法。是故說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。尊者婆須蜜說曰：如世尊所說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。何以故佛不共世間諍，世間共佛諍？答曰：世尊說法，世間說非法，不可說法共非說法諍。重說曰：世尊於等中隨順，世間不與世尊第一義隨順，是故說：比丘！我不共世間諍。重說曰：善除二諍根故。二諍者，愛及見。此二，世尊已盡，世間未盡，是故說：比丘！我不共世間諍。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！如馬依惡道，當觀不得正道。如是彼異學不正說，當觀是非正說。世尊現義現法、現善現妙故，當觀是正說。是故說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世尊善等，能共事、不麁言。若斷見異學共俱，彼斷見異學有因無果，謂彼果斷。世尊說者：汝有因，我亦有因。如汝謗果，汝自當知。若常見異學共俱，彼常見異學無有因而有果，謂彼無因是有常。世尊說者：汝有果我亦有果，汝謗因汝自當知。彼世尊取一邊因、取二邊果，已離斷常處中說法。是故說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。尊者婆須蜜說曰：如世尊所說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。何以故佛不共世間諍，世間共佛諍？答曰：世尊說法，世間說非法，不可說法共非說法諍。重說曰：世尊於等中隨順，世間不與世尊第一義隨順，是故說：比丘！我不共世間諍。重說曰：善除二諍根故。二諍者，愛及見。此二，世尊已盡，世間未盡，是故說：比丘！我不共世間諍。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！如馬依惡道，當觀不得正道。如是彼異學不正說，當觀是非正說。世尊現義現法、現善現妙故，當觀是正說。是故說：比丘！我不共世間諍，世間共我諍。

問曰：何以故說邪見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說邪見？

答曰：邪行故說邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：邪行故說邪見。

問曰：如一切見邪行，何以故說一邪見不說餘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如一切見邪行，何以故說一邪見不說餘？

答曰：二事故名邪見，及無行轉說邪見。餘者雖邪行轉，無此二事。或曰：謂邪行轉謗眾生恩及法恩。謗眾生恩者，說無有父母。謗法恩者，說世間無阿羅漢、善逝、等正法、等正趣，謂此世後世自知作證成就遊也。餘者雖行轉，無此事。或曰：謂邪行轉及無行轉，說無有施、無有齊、無有說、無善行惡行果報、無有此世後世，如是廣說。餘者雖邪行轉，無此事。或曰：謂邪行轉盡謗因及果，亦謗過去當來現在如來無著等正覺道，亦謗三寶及四諦。餘者雖邪行轉，無此事。或曰：謂邪行轉謗現事。如人墮大火坑中，誑他故說我極樂。如是眾生受有如熱鐵丸，邪見故說無苦。餘者雖邪行轉，無此事。或曰：謂邪行轉說惡。如所說居士邪見人，諸身行口行意行思願及彼相應行，一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉。何以故居士見惡謂邪見居士？如苦瓠子、婆檀鞮伽子、摩樓多子、尸婆梨子種著地中，若受地味水味火味風味，彼一切味轉苦、無味、不甜。何以故？居士謂種子苦也。如是居士邪見人，諸身行口行意行思願及彼相應行，一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉。何以故？居士見惡謂邪見故。餘者雖邪行轉，無此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二事故名邪見，及無行轉說邪見。餘者雖邪行轉，無此二事。或曰：謂邪行轉謗眾生恩及法恩。謗眾生恩者，說無有父母。謗法恩者，說世間無阿羅漢、善逝、等正法、等正趣，謂此世後世自知作證成就遊也。餘者雖行轉，無此事。或曰：謂邪行轉及無行轉，說無有施、無有齊、無有說、無善行惡行果報、無有此世後世，如是廣說。餘者雖邪行轉，無此事。或曰：謂邪行轉盡謗因及果，亦謗過去當來現在如來無著等正覺道，亦謗三寶及四諦。餘者雖邪行轉，無此事。或曰：謂邪行轉謗現事。如人墮大火坑中，誑他故說我極樂。如是眾生受有如熱鐵丸，邪見故說無苦。餘者雖邪行轉，無此事。或曰：謂邪行轉說惡。如所說居士邪見人，諸身行口行意行思願及彼相應行，一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉。何以故居士見惡謂邪見居士？如苦瓠子、婆檀鞮伽子、摩樓多子、尸婆梨子種著地中，若受地味水味火味風味，彼一切味轉苦、無味、不甜。何以故？居士謂種子苦也。如是居士邪見人，諸身行口行意行思願及彼相應行，一切彼法不愛不念不喜不喜不欲而轉。何以故？居士見惡謂邪見故。餘者雖邪行轉，無此事。

問曰：何以故說見盜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說見盜？

答曰：見故名為見盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：見故名為見盜。

問曰：如此盜一切五陰，何以見盜故名為見盜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此盜一切五陰，何以見盜故名為見盜？

答曰：因見起盜一切五陰，故說見盜。或曰：設見盜及盜五陰，但第一行故名為見盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因見起盜一切五陰，故說見盜。或曰：設見盜及盜五陰，但第一行故名為見盜。

問曰：何以故說戒盜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說戒盜？

答曰：戒故名為戒盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：戒故名為戒盜。

問曰：如此盜一切五陰，何以故戒盜故名為戒盜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此盜一切五陰，何以故戒盜故名為戒盜？

答曰：因戒起盜一切五陰，故說戒盜。或曰：說戒盜及盜五陰，但淨行，故說戒盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因戒起盜一切五陰，故說戒盜。或曰：說戒盜及盜五陰，但淨行，故說戒盜。

問曰：何以故說盜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說盜？

答曰：他所見而盜故說盜。謂彼身見受我。邊見者，受斷及常。邪見謗言，無彼見盜而受第一，戒盜受清淨，是他所見而盜，故說盜。廣說五見處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：他所見而盜故說盜。謂彼身見受我。邊見者，受斷及常。邪見謗言，無彼見盜而受第一，戒盜受清淨，是他所見而盜，故說盜。廣說五見處盡。

鞞婆沙六身愛處第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙六身愛處第十二

六身愛者，眼更、愛耳鼻舌身意更愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六身愛者，眼更、愛耳鼻舌身意更愛。

問曰：應說一愛，如九結中三界愛立愛結。應說二，如七使中欲界愛立欲使，色無色界愛立有使。應說三，如所說欲愛、色愛、無色愛。應說四，如起四愛。彼說：比丘、比丘尼，因依愛，起而起、著而著、立而立。因食床臥，依此有比丘比丘尼愛，起而起、著而著、立而立。應說五，如見苦斷、見習盡道思惟斷。應說九，如九種增上：增上上、增上中、增上下，中上、中中、中下，下上、下中、下下。應說十八，如說十八意行。應說三十六，如三十六刀。應說百八愛，如百八痛。時故、意故無量愛，云何一愛廣施六中？云何無量愛略施六中？云何立六身愛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：應說一愛，如九結中三界愛立愛結。應說二，如七使中欲界愛立欲使，色無色界愛立有使。應說三，如所說欲愛、色愛、無色愛。應說四，如起四愛。彼說：比丘、比丘尼，因依愛，起而起、著而著、立而立。因食床臥，依此有比丘比丘尼愛，起而起、著而著、立而立。應說五，如見苦斷、見習盡道思惟斷。應說九，如九種增上：增上上、增上中、增上下，中上、中中、中下，下上、下中、下下。應說十八，如說十八意行。應說三十六，如三十六刀。應說百八愛，如百八痛。時故、意故無量愛，云何一愛廣施六中？云何無量愛略施六中？云何立六身愛？

答曰：依故立六身愛。若有一愛及無量，彼一切依六行、六門、六迹、六道、六度、六識身相應，是依故說六身愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依故立六身愛。若有一愛及無量，彼一切依六行、六門、六迹、六道、六度、六識身相應，是依故說六身愛。

問曰：恚及無明亦依六行、六門、六迹、六道、六度、六識身相應，何以故說六愛身，不說六恚及無明身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：恚及無明亦依六行、六門、六迹、六道、六度、六識身相應，何以故說六愛身，不說六恚及無明身？

答曰：是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義愛、當知義。如說六身愛，恚、無明亦爾。若不說何意？答曰：謂愛，界斷、地斷、種斷。或曰：謂愛盛一切諸結。或曰：謂愛不大增惡難除；恚大增惡易除，無明亦大增惡難除，以故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是世尊有餘言，此現義、義門、義略、義愛、當知義。如說六身愛，恚、無明亦爾。若不說何意？答曰：謂愛，界斷、地斷、種斷。或曰：謂愛盛一切諸結。或曰：謂愛不大增惡難除；恚大增惡易除，無明亦大增惡難除，以故爾。

問曰：何以故說身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說身？

答曰：多身故說身。非一愛時名眼更愛、非一愛時乃至意更愛，但多愛時說眼更愛、多愛時說乃至意更愛。如非一象名象軍、非一馬名馬軍、非一車名車軍、非一步名步軍，但多象名象軍、多馬名馬軍、多車名車軍、多步名步軍。如是非一愛時說眼更愛、非一愛時說乃至意更愛，但多愛時說眼更愛、多愛時說乃至意更愛，是多身故名為身。廣說六身愛處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：多身故說身。非一愛時名眼更愛、非一愛時乃至意更愛，但多愛時說眼更愛、多愛時說乃至意更愛。如非一象名象軍、非一馬名馬軍、非一車名車軍、非一步名步軍，但多象名象軍、多馬名馬軍、多車名車軍、多步名步軍。如是非一愛時說眼更愛、非一愛時說乃至意更愛，但多愛時說眼更愛、多愛時說乃至意更愛，是多身故名為身。廣說六身愛處盡。

鞞婆沙七使處第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙七使處第十三

七使者，欲使、恚使、有使、慢使、無明使、見使、疑使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七使者，欲使、恚使、有使、慢使、無明使、見使、疑使。

問曰：七使有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：七使有何性？

答曰：欲使者，欲界愛五種六識身。恚使者，恚五種六識身。有使者，色無色界愛五種。慢使者，三界五種，此十五種。無明使亦爾。見使者，三十六種。疑使者，三界四種，此十二種。此九十八種是七使性，是使性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說使？使有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲使者，欲界愛五種六識身。恚使者，恚五種六識身。有使者，色無色界愛五種。慢使者，三界五種，此十五種。無明使亦爾。見使者，三十六種。疑使者，三界四種，此十二種。此九十八種是七使性，是使性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說使？使有何義？

答曰：罽賓說三句：如豪使亦爾，所使是使，相逐是使。如豪使亦爾者，豪者說細如豪。所說七使成一豪，是說豪使亦爾。所使是使者，至一時中所使，一使中亦所使，是所使是使也。相逐是使者，彼意中所使，猶影相逐，如空行水行，此亦爾。空行者鳥，水行者虫。說者：如鳥飛空逕遊大海。彼諸水虫作是念：此大海水無量深廣，非是凡鳥能從此岸至彼岸，除一金翅鳥。虫知此鳥飛必墮水，見影便逐。鳥極墮水，虫得而食。如是未除欲眾生，一切時七使得現在相逐。若結現在前，當爾時愛非愛依果報果，是故相逐是使。或曰：如豪使亦爾者，熏堅著故。所使是使者，行也。相逐是使者，事也。或曰：如豪使亦爾者，細事也。所使是使者，性也。相逐是使者，熏堅著也。或曰：如豪使亦爾者，過去使也。所使是使者，現在也。相逐是使者，當來也。或曰：如豪使亦爾，所使是使者，心相應使也。相逐是使者，心不相應使也。問曰：如使無不心相應。答曰：彼使得以使為名。外者說四句：如豪使亦爾，相入是使，所使是使，相逐是使。如豪使亦爾者，豪者說細也，如所說此極細行也。相入是使者，於意中相入，如麻中有油、如杏人中膩。所使是使者，於意中所使，如乳母為嬰兒所使。相逐是使者，於意中相逐，如影逐身。或曰：如豪使亦爾者，性也。相入是使者，事也。所使是使者，行也。相逐是使者，熏堅著也。或曰：以三事得知使，一者性、二者果、三者人。性者，欲使者如甜藥草、恚使者如苦果子、有使者如乳母衣、慢使者如憍貴人、無明使者如盲人、見使者如迷失道、疑使者如惑二道，是說性也。果者，欲使修習多修習生雀鴛鴦鴿中、恚使修習多修習生蛇蚖中、有使修習多修習生色無色界中、慢使修習多修習生下賤中、無明使修習多修習生愚闇中、見使修習多修習生異道中、疑使修習多修習生邊地中，是說果也。人者，欲使者當觀如難陀、恚使者當觀如貰合及鴦掘摩、有使者當觀如阿私陀阿羅蘭欝頭藍子也、慢使者當觀如摩那多陀、無明使者當觀如欝鞞羅、見使者當觀如鬘童真、疑使者當觀如須那剎多羅，是說人。以是三事得知使，一者性、二者果、三者人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：罽賓說三句：如豪使亦爾，所使是使，相逐是使。如豪使亦爾者，豪者說細如豪。所說七使成一豪，是說豪使亦爾。所使是使者，至一時中所使，一使中亦所使，是所使是使也。相逐是使者，彼意中所使，猶影相逐，如空行水行，此亦爾。空行者鳥，水行者虫。說者：如鳥飛空逕遊大海。彼諸水虫作是念：此大海水無量深廣，非是凡鳥能從此岸至彼岸，除一金翅鳥。虫知此鳥飛必墮水，見影便逐。鳥極墮水，虫得而食。如是未除欲眾生，一切時七使得現在相逐。若結現在前，當爾時愛非愛依果報果，是故相逐是使。或曰：如豪使亦爾者，熏堅著故。所使是使者，行也。相逐是使者，事也。或曰：如豪使亦爾者，細事也。所使是使者，性也。相逐是使者，熏堅著也。或曰：如豪使亦爾者，過去使也。所使是使者，現在也。相逐是使者，當來也。或曰：如豪使亦爾，所使是使者，心相應使也。相逐是使者，心不相應使也。問曰：如使無不心相應。答曰：彼使得以使為名。外者說四句：如豪使亦爾，相入是使，所使是使，相逐是使。如豪使亦爾者，豪者說細也，如所說此極細行也。相入是使者，於意中相入，如麻中有油、如杏人中膩。所使是使者，於意中所使，如乳母為嬰兒所使。相逐是使者，於意中相逐，如影逐身。或曰：如豪使亦爾者，性也。相入是使者，事也。所使是使者，行也。相逐是使者，熏堅著也。或曰：以三事得知使，一者性、二者果、三者人。性者，欲使者如甜藥草、恚使者如苦果子、有使者如乳母衣、慢使者如憍貴人、無明使者如盲人、見使者如迷失道、疑使者如惑二道，是說性也。果者，欲使修習多修習生雀鴛鴦鴿中、恚使修習多修習生蛇蚖中、有使修習多修習生色無色界中、慢使修習多修習生下賤中、無明使修習多修習生愚闇中、見使修習多修習生異道中、疑使修習多修習生邊地中，是說果也。人者，欲使者當觀如難陀、恚使者當觀如貰合及鴦掘摩、有使者當觀如阿私陀阿羅蘭欝頭藍子也、慢使者當觀如摩那多陀、無明使者當觀如欝鞞羅、見使者當觀如鬘童真、疑使者當觀如須那剎多羅，是說人。以是三事得知使，一者性、二者果、三者人。

問曰：慳嫉何以故不立使中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慳嫉何以故不立使中？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂有使相立使中，謂無使相不立使中。或曰：說結二種，一者具結、二者不具結，具結者立使中，不具者不立使中。或曰：謂結見斷思惟斷彼立使中，此慳嫉一向思惟斷，以是故不立使中。或曰：此慳嫉者厚濁，使者清薄。或曰：慳嫉熏不堅著，使者熏堅著。如處所燒草樹皮，火滅地即冷。慳嫉行亦爾。如處所燒狗骨木，彼火滅久地故熱，使行亦爾。以是故慳嫉不立使中。廣說七使處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂有使相立使中，謂無使相不立使中。或曰：說結二種，一者具結、二者不具結，具結者立使中，不具者不立使中。或曰：謂結見斷思惟斷彼立使中，此慳嫉一向思惟斷，以是故不立使中。或曰：此慳嫉者厚濁，使者清薄。或曰：慳嫉熏不堅著，使者熏堅著。如處所燒草樹皮，火滅地即冷。慳嫉行亦爾。如處所燒狗骨木，彼火滅久地故熱，使行亦爾。以是故慳嫉不立使中。廣說七使處盡。

鞞婆沙九結處第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙九結處第十四

九結者，愛結、恚結、慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結者，愛結、恚結、慢結、無明結、見結、失願結、疑結、慳結、嫉結。

問曰：九結有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：九結有何性？

答曰：愛結三界五種，是十五種。慢結、無明結亦爾。恚結五種六識身。見結十八種。失願結亦爾。疑結三界四種，是十二種。慳嫉結欲界思惟斷，此五種。是九結性。是結性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說結？結有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：愛結三界五種，是十五種。慢結、無明結亦爾。恚結五種六識身。見結十八種。失願結亦爾。疑結三界四種，是十二種。慳嫉結欲界思惟斷，此五種。是九結性。是結性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說結？結有何義？

答曰：縛義是結義、苦繫義是結義、結雜毒義是結義。縛義是結義者，縛是結、結是縛。云何知？答曰：有契經。彼契經，尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅：云何？賢者拘絺羅！眼繫色耶？色繫眼耶？答曰：尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法、不法繫意。但此中若婬若欲是彼繫也。尊者舍利弗！譬如二牛一黑一白，一扼一鞅縛繫。尊者舍利弗！若有作是說：黑牛繫白牛、白牛繫黑牛。尊者舍利弗！彼為等說不？答曰：不也。賢者拘絺羅！何以故？答曰：賢者拘絺羅！非黑牛繫白牛、非白牛繫黑牛，但以扼鞅繫是彼繫。如是，尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法、不法繫意，但此中若婬若欲是彼繫。是謂縛義是結義。苦繫義是結義者，欲界結欲界眾生欲界中苦繫，色界結色界眾生色界中苦繫，無色界結無色界眾生無色界中苦繫。諸欲界結彼是繫相，繫苦中非是樂；諸色無色界結彼是繫相，繫苦中非是樂。是謂苦繫義是結義。結雜毒義是結義者，極妙生處世俗正受，如解脫除入一切入，彼聖所除結雜毒故。如極妙食雜毒，慧者能除。以雜毒故，如是極妙生處世俗正受，彼聖能除結雜毒故。是謂繫義是縛義、苦繫義是結義、雜毒義是結義。共行說已，當別說行。愛結云何？答曰：三界愛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：縛義是結義、苦繫義是結義、結雜毒義是結義。縛義是結義者，縛是結、結是縛。云何知？答曰：有契經。彼契經，尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅：云何？賢者拘絺羅！眼繫色耶？色繫眼耶？答曰：尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法、不法繫意。但此中若婬若欲是彼繫也。尊者舍利弗！譬如二牛一黑一白，一扼一鞅縛繫。尊者舍利弗！若有作是說：黑牛繫白牛、白牛繫黑牛。尊者舍利弗！彼為等說不？答曰：不也。賢者拘絺羅！何以故？答曰：賢者拘絺羅！非黑牛繫白牛、非白牛繫黑牛，但以扼鞅繫是彼繫。如是，尊者舍利弗！不眼繫色、不色繫眼，至意法，不意繫法、不法繫意，但此中若婬若欲是彼繫。是謂縛義是結義。苦繫義是結義者，欲界結欲界眾生欲界中苦繫，色界結色界眾生色界中苦繫，無色界結無色界眾生無色界中苦繫。諸欲界結彼是繫相，繫苦中非是樂；諸色無色界結彼是繫相，繫苦中非是樂。是謂苦繫義是結義。結雜毒義是結義者，極妙生處世俗正受，如解脫除入一切入，彼聖所除結雜毒故。如極妙食雜毒，慧者能除。以雜毒故，如是極妙生處世俗正受，彼聖能除結雜毒故。是謂繫義是縛義、苦繫義是結義、雜毒義是結義。共行說已，當別說行。愛結云何？答曰：三界愛也。

問曰：何以故使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使，如是餘契經中說三愛：欲愛、色愛、無色愛。何以故此契經一切三界愛立一愛結？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使，如是餘契經中說三愛：欲愛、色愛、無色愛。何以故此契經一切三界愛立一愛結？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法獨能擔彼獨立，若不能獨擔彼立品。或曰：世尊教化，或有利根、或中根、或軟根，利根者一切三界愛說一愛結；中根者說二愛，如使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使；軟根者說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛。或曰、復次世尊教化，或欲略、或欲廣、或欲略廣。謂欲略者彼三界愛說一愛結；謂欲廣者彼說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛；謂欲廣略者彼說二愛，如使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使。或曰：復次世尊教化，或始行、或少習行、或已成行，謂始行者彼說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛；謂少習行者彼說二愛；如使中欲界愛立欲使、色無色愛立有使；謂已成行者彼三界愛說一愛結。或曰：前已說苦繫義是結義，謂欲界愛此是繫相，繫苦中非是樂；謂色無色界愛彼一切繫相，繫苦中非是樂。是等共一相故，以是故世尊一切三界愛立愛結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法獨能擔彼獨立，若不能獨擔彼立品。或曰：世尊教化，或有利根、或中根、或軟根，利根者一切三界愛說一愛結；中根者說二愛，如使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使；軟根者說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛。或曰、復次世尊教化，或欲略、或欲廣、或欲略廣。謂欲略者彼三界愛說一愛結；謂欲廣者彼說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛；謂欲廣略者彼說二愛，如使中欲界愛立欲使、色無色界愛立有使。或曰：復次世尊教化，或始行、或少習行、或已成行，謂始行者彼說三愛，如所說三愛：欲愛、色愛、無色愛；謂少習行者彼說二愛；如使中欲界愛立欲使、色無色愛立有使；謂已成行者彼三界愛說一愛結。或曰：前已說苦繫義是結義，謂欲界愛此是繫相，繫苦中非是樂；謂色無色界愛彼一切繫相，繫苦中非是樂。是等共一相故，以是故世尊一切三界愛立愛結。

問曰：恚結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：恚結云何？

答曰：於眾生起惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於眾生起惡。

問曰：如非眾生亦起惡，何以故說於眾生起惡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如非眾生亦起惡，何以故說於眾生起惡？

答曰：因眾生起惡，於非眾生亦起惡。或曰：多故。多因眾生起惡，少非眾生。或曰：多增惡故。多增惡於眾生起惡，少增惡非眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因眾生起惡，於非眾生亦起惡。或曰：多故。多因眾生起惡，少非眾生。或曰：多增惡故。多增惡於眾生起惡，少增惡非眾生。

問曰：慢結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慢結云何？

答曰：七慢謂之慢結。七慢者，慢、增上慢慢、增慢、我慢、欺慢、不如慢、邪慢，此七慢謂之慢結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：七慢謂之慢結。七慢者，慢、增上慢慢、增慢、我慢、欺慢、不如慢、邪慢，此七慢謂之慢結。

問曰：無明結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無明結云何？

答曰：三界無知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三界無知也。

問曰：見結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：見結云何？

答曰：三見謂之見結。三見者，身見、邊見、邪見，是三見謂之見結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三見謂之見結。三見者，身見、邊見、邪見，是三見謂之見結。

問曰：失願結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：失願結云何？

答曰：二盜謂之失願結。二盜者，見盜及戒盜，是二盜謂之失願結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二盜謂之失願結。二盜者，見盜及戒盜，是二盜謂之失願結。

問曰：何以故使中五見立一見使，結中二見立見結、二見立失願結？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故使中五見立一見使，結中二見立見結、二見立失願結？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能獨擔彼獨立，謂不能獨擔彼立品。或曰：前已說苦繫是結義，謂身見彼名女，繫苦中非是樂；謂邊見及邪見彼亦名女，繫苦中非是樂，是等共一名一性故。三立一見結，謂戒盜彼名界，繫苦中非是樂；謂見盜亦名界，繫苦中非是樂，是共一名一性故，是二見立一失願結。或曰：謂彼種等攝亦等。種等者，謂見結十八種，失願結亦十八種。攝等者，見結攝十八使，失願結亦攝十八使。謂彼種等攝亦等，以是故結中三見立見結，二見立失願結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能獨擔彼獨立，謂不能獨擔彼立品。或曰：前已說苦繫是結義，謂身見彼名女，繫苦中非是樂；謂邊見及邪見彼亦名女，繫苦中非是樂，是等共一名一性故。三立一見結，謂戒盜彼名界，繫苦中非是樂；謂見盜亦名界，繫苦中非是樂，是共一名一性故，是二見立一失願結。或曰：謂彼種等攝亦等。種等者，謂見結十八種，失願結亦十八種。攝等者，見結攝十八使，失願結亦攝十八使。謂彼種等攝亦等，以是故結中三見立見結，二見立失願結。

問曰：疑結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：疑結云何？

答曰：於諦猶豫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於諦猶豫也。

問曰：何以作是說於諦猶豫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作是說於諦猶豫？

答曰：不定者欲令定故。欲令定者，若遠見生猶豫：是女耶？非女耶？是男耶？非男耶？見二道已生猶豫：是道耶？非道耶？見二衣生猶豫：是我衣耶？非我衣耶。莫作是念：是根本疑結。此是一切欲界不隱沒無記耶行也，謂彼不定說欲令定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不定者欲令定故。欲令定者，若遠見生猶豫：是女耶？非女耶？是男耶？非男耶？見二道已生猶豫：是道耶？非道耶？見二衣生猶豫：是我衣耶？非我衣耶。莫作是念：是根本疑結。此是一切欲界不隱沒無記耶行也，謂彼不定說欲令定。

問曰：疑結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：疑結云何？

答曰：於諦猶豫是謂根本疑結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於諦猶豫是謂根本疑結。

問曰：嫉結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：嫉結云何？

答曰：心恚也。心恚者，此結恚相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：心恚也。心恚者，此結恚相也。

問曰：慳結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慳結云何？

答曰：心不欲捨也。心不欲捨者，此結貪相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：心不欲捨也。心不欲捨者，此結貪相也。

問曰：何以作是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作是說？

答曰：不定者欲令定故。欲令定者，此世間嫉中慳想、慳中嫉想。嫉中慳想者，謂見他好物而起嫉：彼物於我好。彼物於我好，世間見已作是念：此人極慳。彼非慳，是嫉也。慳中嫉想者，如守己妻子財寶，是物於此中莫出。是物於此中莫出，世間見已作是念：此人極嫉。此非嫉，是慳也。謂彼不定，嫉中慳想、慳中嫉想，說欲令定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不定者欲令定故。欲令定者，此世間嫉中慳想、慳中嫉想。嫉中慳想者，謂見他好物而起嫉：彼物於我好。彼物於我好，世間見已作是念：此人極慳。彼非慳，是嫉也。慳中嫉想者，如守己妻子財寶，是物於此中莫出。是物於此中莫出，世間見已作是念：此人極嫉。此非嫉，是慳也。謂彼不定，嫉中慳想、慳中嫉想，說欲令定。

問曰：嫉結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：嫉結云何？

答曰：心恚也。心恚者，此結恚相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：心恚也。心恚者，此結恚相也。

問曰：慳結云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慳結云何？

答曰：心不欲捨也。心不欲捨者，此結貪相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：心不欲捨也。心不欲捨者，此結貪相也。

問曰：何以故十纏慳嫉立九結中，餘不立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故十纏慳嫉立九結中，餘不立？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂有結相立結中，謂無結相不立結中。或曰：現後、現邊。彼十纏何謂後、何謂邊？慳、嫉也。以是故十纏中慳嫉立九結中，餘不立也。或曰：謂卑結、賤妾結、穢結、弊結。若見他得恭敬供養，何故見已起嫉者？有百千無量錢財，於中不能持一錢從今世至後世，於中何故起慳？是謂卑結、賤妾結、穢結、弊結。故十纏慳嫉立九結中，不立餘。或曰：謂因此慳嫉，眾生生死中受無量輕易。世間二所輕易：一者貧窮、二者醜陋。嫉結修習多修習便醜陋，慳結修習多修習便貧窮。此二貧窮及醜陋，父母輕易、兄弟姊妹亦輕易，至己妻子亦輕易。以是故十纏慳嫉立九結中，不立餘。或曰：謂此慳嫉如守獄卒。如眾生繫在獄中，立二獄卒守門令不得出。如園觀極嚴治已，立二人守門不令入。如是此眾生不出惡趣如獄囚者，由慳嫉故；不入天人如園觀者，由慳嫉故。以是故十纏慳嫉立九結中，不立餘。或曰：謂因慳嫉，天、阿須羅數數共鬪。如彼契經：釋提桓因至世尊所而問：大仙人！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，如是及餘各異身，有幾結？世尊告曰：拘翼！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，各異身，有二結：慳及嫉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂有結相立結中，謂無結相不立結中。或曰：現後、現邊。彼十纏何謂後、何謂邊？慳、嫉也。以是故十纏中慳嫉立九結中，餘不立也。或曰：謂卑結、賤妾結、穢結、弊結。若見他得恭敬供養，何故見已起嫉者？有百千無量錢財，於中不能持一錢從今世至後世，於中何故起慳？是謂卑結、賤妾結、穢結、弊結。故十纏慳嫉立九結中，不立餘。或曰：謂因此慳嫉，眾生生死中受無量輕易。世間二所輕易：一者貧窮、二者醜陋。嫉結修習多修習便醜陋，慳結修習多修習便貧窮。此二貧窮及醜陋，父母輕易、兄弟姊妹亦輕易，至己妻子亦輕易。以是故十纏慳嫉立九結中，不立餘。或曰：謂此慳嫉如守獄卒。如眾生繫在獄中，立二獄卒守門令不得出。如園觀極嚴治已，立二人守門不令入。如是此眾生不出惡趣如獄囚者，由慳嫉故；不入天人如園觀者，由慳嫉故。以是故十纏慳嫉立九結中，不立餘。或曰：謂因慳嫉，天、阿須羅數數共鬪。如彼契經：釋提桓因至世尊所而問：大仙人！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，如是及餘各異身，有幾結？世尊告曰：拘翼！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，各異身，有二結：慳及嫉。

問曰：如此天及人，或九結或六結或三結或無結。有九結者一切凡夫人，有六結者如凡夫欲愛盡及聖人欲愛未盡，有三結者如聖人欲愛盡，無結者阿羅漢。天及人獨成就二結慳及嫉。何以故告拘翼：天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，如是及餘各異身，有二結慳及嫉耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此天及人，或九結或六結或三結或無結。有九結者一切凡夫人，有六結者如凡夫欲愛盡及聖人欲愛未盡，有三結者如聖人欲愛盡，無結者阿羅漢。天及人獨成就二結慳及嫉。何以故告拘翼：天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，如是及餘各異身，有二結慳及嫉耶？

答曰：謂慳嫉是豪貴結。彼釋提桓因於二天中增上豪貴主，彼為此重擔慳嫉所纏。世尊為彼譏刺義故說：拘翼！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，如是及餘各異身，有二結慳及嫉，汝因慳嫉重擔所纏。或曰：以此慳嫉故，令天、阿須羅數數共鬪。彼釋提桓因畏阿須羅，為阿須羅所嬈。離戰處不久，至世尊所而說義：世尊！何因何緣天及阿須羅數數共鬪？世尊為說義：拘翼！因慳嫉故，天及阿須羅數數共鬪。天上食妙，阿須羅有美女。彼諸天於食慳，不欲令阿須羅得；於女嫉，令我得。阿須羅於女慳，不欲令天得；於食嫉，令我得。彼天來下為女故，阿須羅至天上為食故，如是天及阿須羅數數共鬪。彼釋提桓因畏阿須羅所嬈，離戰處不久，至世尊所而問：大仙人！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，如是餘各異身，有幾結？世尊告曰：拘翼！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，及餘各異身，有二結慳及嫉。以是故十纏慳嫉立九結中，不立餘。廣說九結處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂慳嫉是豪貴結。彼釋提桓因於二天中增上豪貴主，彼為此重擔慳嫉所纏。世尊為彼譏刺義故說：拘翼！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，如是及餘各異身，有二結慳及嫉，汝因慳嫉重擔所纏。或曰：以此慳嫉故，令天、阿須羅數數共鬪。彼釋提桓因畏阿須羅，為阿須羅所嬈。離戰處不久，至世尊所而說義：世尊！何因何緣天及阿須羅數數共鬪？世尊為說義：拘翼！因慳嫉故，天及阿須羅數數共鬪。天上食妙，阿須羅有美女。彼諸天於食慳，不欲令阿須羅得；於女嫉，令我得。阿須羅於女慳，不欲令天得；於食嫉，令我得。彼天來下為女故，阿須羅至天上為食故，如是天及阿須羅數數共鬪。彼釋提桓因畏阿須羅所嬈，離戰處不久，至世尊所而問：大仙人！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，如是餘各異身，有幾結？世尊告曰：拘翼！天及人、阿須羅、揵沓和、迦留羅、羅剎，及餘各異身，有二結慳及嫉。以是故十纏慳嫉立九結中，不立餘。廣說九結處盡。

鞞婆沙九十八使處第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙九十八使處第十五

九十八使者，欲愛五、恚五，色無色愛十、慢十五、無明十五、見三十六、疑十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八使者，欲愛五、恚五，色無色愛十、慢十五、無明十五、見三十六、疑十二。

問曰：何以故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故作此論？

答曰：如守本文沙門，斷彼意故作此論。如名守本文沙門者，是一切佛契經如本所說而執持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如守本文沙門，斷彼意故作此論。如名守本文沙門者，是一切佛契經如本所說而執持。

問曰：彼何以故作是念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何以故作是念？

答曰：彼作是說：更誰有力勝於佛者？謂佛契經說七使，彼當能作九十八使耶？謂彼欲爾者，欲斷彼意故。此中九十八使說如實相，以是故作此論。佛契經說七使，彼分別界、行、種起九十八使。分別種者，謂七使。欲愛使中分別種，於九十八使中起五種恚使亦爾。分別界種者，謂七使中有愛使者，使分別界種，於九十八使中起十使。若七使中慢使，亦分別界種，於九十八使中起十五種。無明使亦爾。謂七使中疑使，彼亦分別界種，於九十八使中起十二種。分別界行種者，謂七使中見使，分別界起十五、欲界五見、色無色界五見。分別行者十八，欲界六、色無色界六。分別種者有四。如是五見分別界行種，於九十八使中起三十六使，是謂七使分別界、分別行、分別種，便起九十八使。廣說九十八使處盡。鞞婆沙說不善品小章竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作是說：更誰有力勝於佛者？謂佛契經說七使，彼當能作九十八使耶？謂彼欲爾者，欲斷彼意故。此中九十八使說如實相，以是故作此論。佛契經說七使，彼分別界、行、種起九十八使。分別種者，謂七使。欲愛使中分別種，於九十八使中起五種恚使亦爾。分別界種者，謂七使中有愛使者，使分別界種，於九十八使中起十使。若七使中慢使，亦分別界種，於九十八使中起十五種。無明使亦爾。謂七使中疑使，彼亦分別界種，於九十八使中起十二種。分別界行種者，謂七使中見使，分別界起十五、欲界五見、色無色界五見。分別行者十八，欲界六、色無色界六。分別種者有四。如是五見分別界行種，於九十八使中起三十六使，是謂七使分別界、分別行、分別種，便起九十八使。廣說九十八使處盡。鞞婆沙說不善品小章竟。