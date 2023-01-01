鞞婆沙論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙論卷第二

阿羅漢尸陀槃尼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢尸陀槃尼撰

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

三不善根處第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根處第二

三不善根者，貪不善根、恚不善根、癡不善根。三不善根有何性？答曰：貪不善根者，欲界愛五種六識身。恚不善根者，恚有五種六識身。癡不善根者。欲界無明盡有四種：見習、見盡、見道、思惟所斷、見苦斷癡種少所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根者，貪不善根、恚不善根、癡不善根。三不善根有何性？答曰：貪不善根者，欲界愛五種六識身。恚不善根者，恚有五種六識身。癡不善根者。欲界無明盡有四種：見習、見盡、見道、思惟所斷、見苦斷癡種少所入。

問曰：何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故？

答曰：謂此有十種：五見、相應、疑、愛、恚、慢。相應不共有十，於中八種立不善根，二種不立：欲界身見、邊見相應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂此有十種：五見、相應、疑、愛、恚、慢。相應不共有十，於中八種立不善根，二種不立：欲界身見、邊見相應也。

問曰：因者說是根。彼欲界身見、邊見相應無明，一切不善法因，彼何以故不立不善根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：因者說是根。彼欲界身見、邊見相應無明，一切不善法因，彼何以故不立不善根？

答曰：謂性不善，亦一切不善法因，彼立不善根；此欲界身見邊見相應無明，雖一切不善法因，非性不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂性不善，亦一切不善法因，彼立不善根；此欲界身見邊見相應無明，雖一切不善法因，非性不善。

問：若爾者，為云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾者，為云何？

答曰：無記是。是故說欲界無明盡四種：見盡、見道、思惟所斷、一種少所入見苦斷也。六識身相應，此十五種，三不善根性。此是三不善根性，已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說不善根？不善根義云何？尊者婆須蜜說曰：生義、養義、增義不善根義。重說曰：長義、受義、滿義不善根義。重說曰：因不善義是不善根義。重說曰：轉不善義是不善根義。重說曰：順不善義是不善根義。重說曰：受不善義是不善根義。尊者曇摩多羅說曰：諸尊處所中種不善法轉順受，是故說不善根義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無記是。是故說欲界無明盡四種：見盡、見道、思惟所斷、一種少所入見苦斷也。六識身相應，此十五種，三不善根性。此是三不善根性，已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說不善根？不善根義云何？尊者婆須蜜說曰：生義、養義、增義不善根義。重說曰：長義、受義、滿義不善根義。重說曰：因不善義是不善根義。重說曰：轉不善義是不善根義。重說曰：順不善義是不善根義。重說曰：受不善義是不善根義。尊者曇摩多羅說曰：諸尊處所中種不善法轉順受，是故說不善根義。

問曰：若因不善義是不善根義者，前生不善五陰、後生不善五陰亦是因，前生十惡行、後生十惡行亦是因，前生四十四不善使、後生四十四不善使亦是因意，故時無量不善。何以故說三不善根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若因不善義是不善根義者，前生不善五陰、後生不善五陰亦是因，前生十惡行、後生十惡行亦是因，前生四十四不善使、後生四十四不善使亦是因意，故時無量不善。何以故說三不善根？

答曰：佛世尊法真諦，餘真不能過上者，彼盡知法相、定知定行，有不善根相者立不善根，無不善根相不立不善根。尊者瞿沙說曰：世尊覺此，隨彼力、隨重重、彼隨彼近，此三不善根一切不善法因，非餘不善法。或曰：謂一切不善法首、在前，主將法故。此力故，一切不善法轉。或曰：謂一切不善法因、根、導、本，所作緣等有習等起，於中因種子法故、根堅法故。或曰：謂一切不善法來持、等持、生、養、增，是故說不善根。或曰：謂功德怨家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊法真諦，餘真不能過上者，彼盡知法相、定知定行，有不善根相者立不善根，無不善根相不立不善根。尊者瞿沙說曰：世尊覺此，隨彼力、隨重重、彼隨彼近，此三不善根一切不善法因，非餘不善法。或曰：謂一切不善法首、在前，主將法故。此力故，一切不善法轉。或曰：謂一切不善法因、根、導、本，所作緣等有習等起，於中因種子法故、根堅法故。或曰：謂一切不善法來持、等持、生、養、增，是故說不善根。或曰：謂功德怨家。

問曰：此中何功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何功德？

答曰：三善根是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三善根是。

問曰：此何近不親怨家？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此何近不親怨家？

答曰：三不善根是。或曰：如守門人，不令入門住，守門法故。或曰：謂三善根相違，於中貪不貪相違、恚不恚相違、癡不癡相違。或曰：謂說行本。如所說(出《中阿含》)：迦藍此三行本習，迦藍貪行本習，迦藍恚癡行本習。或曰：謂各各相生各各相轉。如所說：從愛生愛、從愛生恚，從恚生恚、從恚生愛，於中無明。或曰：說相違相違、不相違相違故。眾生多起鬪諍縛，謂天、阿須倫往共鬪。婆羅他(兄也)、摩訶婆羅他(弟也)，羅摩(兄也)、羅叉那(弟也)，為私陀故(妻也)。罽那(兄也)、阿詶那(弟也)，為彼一女故，殺十八姟人。何以故？答曰：不相違相違故，不相違者愛、相違者恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三不善根是。或曰：如守門人，不令入門住，守門法故。或曰：謂三善根相違，於中貪不貪相違、恚不恚相違、癡不癡相違。或曰：謂說行本。如所說(出《中阿含》)：迦藍此三行本習，迦藍貪行本習，迦藍恚癡行本習。或曰：謂各各相生各各相轉。如所說：從愛生愛、從愛生恚，從恚生恚、從恚生愛，於中無明。或曰：說相違相違、不相違相違故。眾生多起鬪諍縛，謂天、阿須倫往共鬪。婆羅他(兄也)、摩訶婆羅他(弟也)，羅摩(兄也)、羅叉那(弟也)，為私陀故(妻也)。罽那(兄也)、阿詶那(弟也)，為彼一女故，殺十八姟人。何以故？答曰：不相違相違故，不相違者愛、相違者恚。

問曰：何以故不說癡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故不說癡？

答曰：於中已說。若彼智者天境界故不作此惡，何況人間惡欲故。人為國故、為宮故爾所惡，何況園田作爾所惡，何況長者為糞掃故作，於春時多起鬪諍縛。是故說謂不相違相違，以此故爾。或曰：謂三痛所使。如所說：樂痛中貪使所使、苦痛中恚使所使、不苦不樂痛中癡使所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於中已說。若彼智者天境界故不作此惡，何況人間惡欲故。人為國故、為宮故爾所惡，何況園田作爾所惡，何況長者為糞掃故作，於春時多起鬪諍縛。是故說謂不相違相違，以此故爾。或曰：謂三痛所使。如所說：樂痛中貪使所使、苦痛中恚使所使、不苦不樂痛中癡使所使。

問曰：如此中，一切所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此中，一切所使。

答曰：多故。樂痛中多貪所使、苦痛中多恚所使、不苦不樂痛中多癡所使。貪因樂痛中起已，即彼樂痛中受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，生死中多受苦。恚因苦痛起，彼於苦痛中受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，於生死中多受苦。癡因不苦不樂痛起，彼於不苦不樂受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，於生死中多受苦。是故說謂此三痛所使，以此故爾。或曰：謂五種六識身使性，能起身行口行，斷善根時多方便。五種者，見苦斷至思惟斷。六識身者，眼識相應乃至意識相應。使性者，貪者欲使、恚者不可使、癡者無明使。能起身行口行者，為貪故作身行口行、為恚癡故作身行口行。斷善根時多方便者，如《施設》中所說。若斷善根，彼云何斷？以何行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：多故。樂痛中多貪所使、苦痛中多恚所使、不苦不樂痛中多癡所使。貪因樂痛中起已，即彼樂痛中受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，生死中多受苦。恚因苦痛起，彼於苦痛中受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，於生死中多受苦。癡因不苦不樂痛起，彼於不苦不樂受根已，增不善五陰；增不善五陰已，多起惡行；多起惡行已，於生死中多受苦。是故說謂此三痛所使，以此故爾。或曰：謂五種六識身使性，能起身行口行，斷善根時多方便。五種者，見苦斷至思惟斷。六識身者，眼識相應乃至意識相應。使性者，貪者欲使、恚者不可使、癡者無明使。能起身行口行者，為貪故作身行口行、為恚癡故作身行口行。斷善根時多方便者，如《施設》中所說。若斷善根，彼云何斷？以何行？

答曰：有一人性，欲重、恚重、癡重。彼欲重恚重癡重故，難語、難教、難解、難脫。是故說謂五種六識身使性，能起身行口行，斷善根時多方便，彼立作不善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有一人性，欲重、恚重、癡重。彼欲重恚重癡重故，難語、難教、難解、難脫。是故說謂五種六識身使性，能起身行口行，斷善根時多方便，彼立作不善根。

問曰：如邪見能斷善根，彼何以故不立不善根中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如邪見能斷善根，彼何以故不立不善根中？

答曰：方便堪任增上力。一切善惡多用方便力，非堪任作。有說者，如菩薩見世間生老病死苦，盲無將導，始發無上正真道意。於中初意最勝，不退轉、不移動，於此上三阿僧祇作行，不後得盡智、無生智，當來修三界善根。或曰：彼邪見若斷善根，彼一切是不善根力。若彼不善根，令善根薄、穿、減、少力，然後彼邪見斷善根。或曰：謂彼斷善根時轉不轉，貪者轉、恚者不轉、癡者轉不轉。彼邪見能不轉非轉，以是故爾。或曰：此前已說謂五種，彼邪見非五種是四種，非六識身是意識，雖有使性不能起身行口行。何以故？答曰：無有見斷結能起身行口行，斷善根時不多方便。彼邪見最後時用，謂彼邪見離此聚，以是故不立不善根中。謂此五陰離不善根中，彼亦離此聚色陰，非五種、非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。痛陰、想陰、識陰、彼相應行陰，謂彼離結，是五種、六識身，非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。不相應行陰，五種，非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。結中五見及疑，非五種、非六識身，雖有使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。慢，五種，非六識身，雖使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。餘說十纏：瞋纏、不語纏、睡纏、眠纏、調纏、悔纏、無慚纏、無愧纏、慳纏、嫉纏。於中瞋、不語，非五種、非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。眠，五種，非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。睡、調此二，五種、六識身，非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。無慚、無愧此二，五種、六識身，非使性，能起身行口行，斷善根時多方便。慳、嫉此二，非五種、非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。憤依誑諂高害，此一切說是結。垢依結，非根本結，謂五種、六識身、使性，能起身行口行，斷善根時多方便，彼立不善根。若離此聚中，彼不立不善根。或曰：謂此三不善根能起十惡行，起十惡行已生十惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：方便堪任增上力。一切善惡多用方便力，非堪任作。有說者，如菩薩見世間生老病死苦，盲無將導，始發無上正真道意。於中初意最勝，不退轉、不移動，於此上三阿僧祇作行，不後得盡智、無生智，當來修三界善根。或曰：彼邪見若斷善根，彼一切是不善根力。若彼不善根，令善根薄、穿、減、少力，然後彼邪見斷善根。或曰：謂彼斷善根時轉不轉，貪者轉、恚者不轉、癡者轉不轉。彼邪見能不轉非轉，以是故爾。或曰：此前已說謂五種，彼邪見非五種是四種，非六識身是意識，雖有使性不能起身行口行。何以故？答曰：無有見斷結能起身行口行，斷善根時不多方便。彼邪見最後時用，謂彼邪見離此聚，以是故不立不善根中。謂此五陰離不善根中，彼亦離此聚色陰，非五種、非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。痛陰、想陰、識陰、彼相應行陰，謂彼離結，是五種、六識身，非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。不相應行陰，五種，非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。結中五見及疑，非五種、非六識身，雖有使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。慢，五種，非六識身，雖使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。餘說十纏：瞋纏、不語纏、睡纏、眠纏、調纏、悔纏、無慚纏、無愧纏、慳纏、嫉纏。於中瞋、不語，非五種、非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。眠，五種，非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。睡、調此二，五種、六識身，非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。無慚、無愧此二，五種、六識身，非使性，能起身行口行，斷善根時多方便。慳、嫉此二，非五種、非六識身、非使性，不能起身行口行，斷善根時不多方便。憤依誑諂高害，此一切說是結。垢依結，非根本結，謂五種、六識身、使性，能起身行口行，斷善根時多方便，彼立不善根。若離此聚中，彼不立不善根。或曰：謂此三不善根能起十惡行，起十惡行已生十惡道。

問曰：云何此三不善根能起十惡行，起十惡行已生十惡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何此三不善根能起十惡行，起十惡行已生十惡道？

答曰：佛說契經：殺有三種，貪故、恚故、癡故。至邪見三種，貪故、恚故、癡故。阿毘曇亦說，謂此三不善根，一切不善法因、根、導、本，作緣有習起，如是三不善根能起十惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛說契經：殺有三種，貪故、恚故、癡故。至邪見三種，貪故、恚故、癡故。阿毘曇亦說，謂此三不善根，一切不善法因、根、導、本，作緣有習起，如是三不善根能起十惡行。

問曰：云何起十惡行已生十惡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何起十惡行已生十惡道？

答曰：佛說契經：習殺生，修多修，生地獄、畜生、餓鬼中，若來生人中短壽。阿毘曇亦說：習增上殺，修多修，生大阿鼻泥犁中、於中減於中、軟，生熱地獄、大熱地獄、叫喚、大叫喚、想、黑繩、等活地獄，生畜生、餓鬼中。如是起十惡行已生十惡道中，是故說三不善根。或曰：謂彼亦說增、亦說薄。如所說：云何增欲、增恚、增癡？答曰：因軟欲故便有中，因中便有增。因軟恚故便有中，因中便有增。因軟癡故便有中，因中便有增。如是增欲、增恚、增癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛說契經：習殺生，修多修，生地獄、畜生、餓鬼中，若來生人中短壽。阿毘曇亦說：習增上殺，修多修，生大阿鼻泥犁中、於中減於中、軟，生熱地獄、大熱地獄、叫喚、大叫喚、想、黑繩、等活地獄，生畜生、餓鬼中。如是起十惡行已生十惡道中，是故說三不善根。或曰：謂彼亦說增、亦說薄。如所說：云何增欲、增恚、增癡？答曰：因軟欲故便有中，因中便有增。因軟恚故便有中，因中便有增。因軟癡故便有中，因中便有增。如是增欲、增恚、增癡。

問曰：云何欲軟、恚軟、癡軟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何欲軟、恚軟、癡軟？

答曰：增上欲薄便有中，中薄便有軟。增上恚薄便有中，中薄便有軟。增上癡薄便有中，中薄便有軟。如是欲薄、恚薄、癡薄。是故說，謂彼亦說增、亦說薄，以故爾。或曰：謂彼退時多因多緣。如所說：若比丘比丘尼，自觀增欲恚癡。比丘比丘尼當知，我於善法中退。世尊說此是退，是故說：謂彼退時多因多緣，以故爾。或曰：謂說結障礙。如所說：云何結障礙？答曰：若眾生性欲重恚重癡重。彼性欲恚癡重故，難教難語難解難脫。是故說結障礙，以故爾。或曰：此現門、略、度。若有爾所不善根，或欲分、恚分、癡分。如彼契經說：婆羅門！若有二十一結染著意，彼必生惡道趣泥犁中。說者，尊者曇摩多羅說。此契經中一切結立三分。爾所欲、恚、癡分，若說欲當知已說欲分，若說恚癡當知已說恚癡分。如欲恚癡分，如是親分不親分親不親分、益分不益分益不益分、樂分不樂分樂不樂分，盡當知。是故說現門、略、度。或曰：謂說內垢。如所說：欲是內垢、恚癡是內垢。如內垢者，如是內不親怨敵，盡當知。或曰：謂說塵。如所說：欲是塵、恚癡是塵。如塵，如是垢、穢、障、大刺、毒、刀，盡當知。以是故立三不善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：增上欲薄便有中，中薄便有軟。增上恚薄便有中，中薄便有軟。增上癡薄便有中，中薄便有軟。如是欲薄、恚薄、癡薄。是故說，謂彼亦說增、亦說薄，以故爾。或曰：謂彼退時多因多緣。如所說：若比丘比丘尼，自觀增欲恚癡。比丘比丘尼當知，我於善法中退。世尊說此是退，是故說：謂彼退時多因多緣，以故爾。或曰：謂說結障礙。如所說：云何結障礙？答曰：若眾生性欲重恚重癡重。彼性欲恚癡重故，難教難語難解難脫。是故說結障礙，以故爾。或曰：此現門、略、度。若有爾所不善根，或欲分、恚分、癡分。如彼契經說：婆羅門！若有二十一結染著意，彼必生惡道趣泥犁中。說者，尊者曇摩多羅說。此契經中一切結立三分。爾所欲、恚、癡分，若說欲當知已說欲分，若說恚癡當知已說恚癡分。如欲恚癡分，如是親分不親分親不親分、益分不益分益不益分、樂分不樂分樂不樂分，盡當知。是故說現門、略、度。或曰：謂說內垢。如所說：欲是內垢、恚癡是內垢。如內垢者，如是內不親怨敵，盡當知。或曰：謂說塵。如所說：欲是塵、恚癡是塵。如塵，如是垢、穢、障、大刺、毒、刀，盡當知。以是故立三不善根。

問曰：此結云何行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此結云何行？

答曰：若意中行欲此中無恚、若恚無欲，此二要有癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若意中行欲此中無恚、若恚無欲，此二要有癡。

問曰：何以故若意中行欲此中無恚、若恚無欲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故若意中行欲此中無恚、若恚無欲？

答曰：性相違故。貪性喜、恚性憂，貪身長養受、恚身不長養受。貪身軟安隱、緣中不礙。軟安隱者，若貪現在前，一切身軟。緣中不礙者，若意中染著受，長夜親不厭。恚身不軟不安隱、緣中礙。不軟不安隱者，若恚現在前，一切身不軟。緣中礙者，若意中恚現在前，眼不喜有所視。是謂性相違故。若意中行欲此中無恚、若恚無欲，此二要有癡。此三不善根，說五種、六識身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：性相違故。貪性喜、恚性憂，貪身長養受、恚身不長養受。貪身軟安隱、緣中不礙。軟安隱者，若貪現在前，一切身軟。緣中不礙者，若意中染著受，長夜親不厭。恚身不軟不安隱、緣中礙。不軟不安隱者，若恚現在前，一切身不軟。緣中礙者，若意中恚現在前，眼不喜有所視。是謂性相違故。若意中行欲此中無恚、若恚無欲，此二要有癡。此三不善根，說五種、六識身。

問曰：何以故三不善根說五種六識身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故三不善根說五種六識身？

答曰：若此有見斷非思惟者，彼思惟斷不善心應非根；若思惟非見斷者，彼見斷不善心應非根。若有五識身非意識者，謂彼意識不善心應非根；若有意識非五識者，謂彼五識不善心應非根。一切不善心中，此三不善根是根，或二或一。貪相應不善意有二根，貪及彼相應無明。恚相應不善意有二根，恚及彼相應無明。離此已諸不善意，彼盡是一根無明是。此說多有根：身見法根、世尊法根、欲法根、不放逸法根，性根說一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若此有見斷非思惟者，彼思惟斷不善心應非根；若思惟非見斷者，彼見斷不善心應非根。若有五識身非意識者，謂彼意識不善心應非根；若有意識非五識者，謂彼五識不善心應非根。一切不善心中，此三不善根是根，或二或一。貪相應不善意有二根，貪及彼相應無明。恚相應不善意有二根，恚及彼相應無明。離此已諸不善意，彼盡是一根無明是。此說多有根：身見法根、世尊法根、欲法根、不放逸法根，性根說一切法。

問曰：何以故說身見法根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說身見法根？

答曰：計我故。計我已生六十二見，以故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：計我故。計我已生六十二見，以故爾。

問曰：何以故說世尊法根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說世尊法根？

答曰：說故。誰說染著清淨、縛解輪轉出要？佛也，以故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：說故。誰說染著清淨、縛解輪轉出要？佛也，以故爾。

問曰：何以故說欲法根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說欲法根？

答曰：欲得善法。欲得者彼得善法，不欲得者彼不得善法，以故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲得善法。欲得者彼得善法，不欲得者彼不得善法，以故爾。

問曰：何以故說不放逸法根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說不放逸法根？

答曰：堅持善法故。不放逸者彼能堅持善法，放逸者彼堅持善法已便失，況能更堅持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：堅持善法故。不放逸者彼能堅持善法，放逸者彼堅持善法已便失，況能更堅持。

問曰：何以故說性根一切法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說性根一切法？

答曰：不捨自己種故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不捨自己種故。

問曰：如汝說，無為中亦應有根，彼亦不捨己種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如汝說，無為中亦應有根，彼亦不捨己種。

答曰：若無為中有根者，無在。彼亦不捨己種，以故無在更有欲。治此咎故，說性根者，與因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若無為中有根者，無在。彼亦不捨己種，以故無在更有欲。治此咎故，說性根者，與因故。

問曰：云何與因？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何與因？

答曰：前生後生因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前生後生因。

問曰：如汝說，苦法忍應無根。何以故？彼他不與自然因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如汝說，苦法忍應無根。何以故？彼他不與自然因。

答曰：彼苦法忍，雖他不與自然因，而彼與他；彼涅槃，他不與因，亦不與他因。彼云何？性根與因，故此不論。如是說性根者，不捨己種故。以是故說性根一切諸法。廣說三不善處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼苦法忍，雖他不與自然因，而彼與他；彼涅槃，他不與因，亦不與他因。彼云何？性根與因，故此不論。如是說性根者，不捨己種故。以是故說性根一切諸法。廣說三不善處盡。

鞞婆沙三有漏處第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙三有漏處第三

三有漏者，欲有漏、恚有漏、癡有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有漏者，欲有漏、恚有漏、癡有漏。

問曰：漏有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：漏有何性？

答曰：欲有漏性四十一種：愛五、恚五、慢五、疑四、見十二、十纏。此四十一種，欲有漏性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲有漏性四十一種：愛五、恚五、慢五、疑四、見十二、十纏。此四十一種，欲有漏性。

問曰：身惡行、口惡行，煩惱性耶？非煩惱性耶？若煩惱性者，此欲有漏中何故不說？若非煩惱性者，《施設》所說云何通？彼中說：身惡行、口惡行，非結、非縛、非使，是煩惱，非纏，當棄捨滅，因生苦故。作此論已。說曰：如煩惱性。問曰：若爾者，此欲有漏中何故不說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：身惡行、口惡行，煩惱性耶？非煩惱性耶？若煩惱性者，此欲有漏中何故不說？若非煩惱性者，《施設》所說云何通？彼中說：身惡行、口惡行，非結、非縛、非使，是煩惱，非纏，當棄捨滅，因生苦故。作此論已。說曰：如煩惱性。問曰：若爾者，此欲有漏中何故不說？

答曰：應說此身惡行、口惡行立欲有漏中，應作四十三種欲有漏性。若不說者是略言，更有說者如非煩惱性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說此身惡行、口惡行立欲有漏中，應作四十三種欲有漏性。若不說者是略言，更有說者如非煩惱性。

問曰：以是故欲有漏中不說，彼《施設》云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以是故欲有漏中不說，彼《施設》云何通？

答曰：此《施設》所說應爾：身惡行、口惡行，非結、非縛、非使、非煩惱、非纏，當棄捨滅，因生苦故。應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此《施設》所說應爾：身惡行、口惡行，非結、非縛、非使、非煩惱、非纏，當棄捨滅，因生苦故。應爾。

問曰：若不爾者，何意？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不爾者，何意？

答曰：彼雖非煩惱性，為煩惱所煩惱，是故說煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼雖非煩惱性，為煩惱所煩惱，是故說煩惱。

問曰：彼非結性，為結所繫，何故不說結？非縛性，為縛所縛，何故不說縛？非使性，為使所使，何故不說使？非纏性，為纏所纏，何故不說纏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼非結性，為結所繫，何故不說結？非縛性，為縛所縛，何故不說縛？非使性，為使所使，何故不說使？非纏性，為纏所纏，何故不說纏？

答曰：應說。若未說者是略言。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光、二數。如彼非煩惱性，為煩惱所煩惱，是故說煩惱。如是彼非結性，為結所繫，亦應說結。非縛性，為縛所縛，亦應說縛。非使性，為使所使，亦應說使。非纏性，為纏所纏，亦應說纏。若彼非結性，為結所繫，而不說結；非纏性，為縛所縛，而不說縛；非使性，為使所使，而不說使；非纏性，為纏所纏，而不說纏；如是彼非煩惱性，為煩惱所煩惱，亦不應說煩惱，是故說現二門至二數。有有漏性五十二種(應加睡、調，五十四也)：愛十，色界五、無色界五；慢十，色界五、無色界五；疑八，色界四、無色界四；見二十四，色界十二、無色界十二。此五十二種有有漏性。無明有漏性十五種：欲界五、色界五、無色界五。此十五種無明有漏性。此百八種三有漏性，彼亦名百八種煩惱，是謂三有漏性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說有漏？有漏有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。若未說者是略言。或曰：現二門、二略、二度、二炬、二明、二光、二數。如彼非煩惱性，為煩惱所煩惱，是故說煩惱。如是彼非結性，為結所繫，亦應說結。非縛性，為縛所縛，亦應說縛。非使性，為使所使，亦應說使。非纏性，為纏所纏，亦應說纏。若彼非結性，為結所繫，而不說結；非纏性，為縛所縛，而不說縛；非使性，為使所使，而不說使；非纏性，為纏所纏，而不說纏；如是彼非煩惱性，為煩惱所煩惱，亦不應說煩惱，是故說現二門至二數。有有漏性五十二種(應加睡、調，五十四也)：愛十，色界五、無色界五；慢十，色界五、無色界五；疑八，色界四、無色界四；見二十四，色界十二、無色界十二。此五十二種有有漏性。無明有漏性十五種：欲界五、色界五、無色界五。此十五種無明有漏性。此百八種三有漏性，彼亦名百八種煩惱，是謂三有漏性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說有漏？有漏有何義？

答曰：留住義是有漏義、漬義是有漏義、漏義是有漏義、增上主義是有漏義、持義是有漏義、醉義是有漏義。留住義是有漏義者，眾生以何留住欲界？眾生以何留住色無色界？有漏也。漬義是有漏義者，如漬種子而生萌芽，如是眾生為結所漬生有萌芽。漏義是有漏義者，如漏刻水漏、如乳房出乳，如是眾生六入門中常結漏。增上主義是有漏義者，如人為人增上主，不得令眾生東西南北自在；如是眾生結為增上主，不得越界趣輪轉生死。持義是有漏義者，如人為非人所持，不應說而說、不應語而語、不應取而取、不應盜而盜；如是眾生為結所持，不應說而說，至不應盜而盜。醉義是有漏義者，如人飲根酒莖酒葉酒華酒果酒醉，失慚愧，不知事非事；如是此眾生結酒所醉，失慚愧，不知事不事。是故說留住義、漬義、漏義、增上主義、持義、醉義是有漏義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：留住義是有漏義、漬義是有漏義、漏義是有漏義、增上主義是有漏義、持義是有漏義、醉義是有漏義。留住義是有漏義者，眾生以何留住欲界？眾生以何留住色無色界？有漏也。漬義是有漏義者，如漬種子而生萌芽，如是眾生為結所漬生有萌芽。漏義是有漏義者，如漏刻水漏、如乳房出乳，如是眾生六入門中常結漏。增上主義是有漏義者，如人為人增上主，不得令眾生東西南北自在；如是眾生結為增上主，不得越界趣輪轉生死。持義是有漏義者，如人為非人所持，不應說而說、不應語而語、不應取而取、不應盜而盜；如是眾生為結所持，不應說而說，至不應盜而盜。醉義是有漏義者，如人飲根酒莖酒葉酒華酒果酒醉，失慚愧，不知事非事；如是此眾生結酒所醉，失慚愧，不知事不事。是故說留住義、漬義、漏義、增上主義、持義、醉義是有漏義。

問曰：若留住義是有漏義者，行亦留住眾生在生死中，如所說：二因二緣生死行及結行結，是生死種子不斷不破不除不沒。復次若七歲八歲得阿羅漢果，於彼上至百歲，住生死中受無量苦，頭痛身熱乃至四百四病。彼一切結盡，但因行故住生死中。如因行故，眾生住生死中者，何以故立結有漏中而不立行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若留住義是有漏義者，行亦留住眾生在生死中，如所說：二因二緣生死行及結行結，是生死種子不斷不破不除不沒。復次若七歲八歲得阿羅漢果，於彼上至百歲，住生死中受無量苦，頭痛身熱乃至四百四病。彼一切結盡，但因行故住生死中。如因行故，眾生住生死中者，何以故立結有漏中而不立行？

答曰：此結是行本，不可以不斷結而斷行。或曰：彼因結故而起行，無結受報。如人以泥團摶壁，乾亦不墮，因本故。如是彼因結故而起行，無結受報。或曰：結盡般涅槃，非行盡阿羅漢。行住如須彌，而阿羅漢盡滅陰，入無餘涅槃界。或曰：彼行不定，或住生死、或斷生死，此結一向定住生死中，以是故立結有漏中非行。彼婆須蜜《施設》所說：云何欲有漏？答曰：除欲界無明，諸餘欲界結縛使煩惱纏也。云何有漏？答曰：除色無色界無明，諸餘色無色界結縛使煩惱纏也。云何無明漏？答曰：三界無智也。此說好，三界無智。若說三界不智而不取三界無智，若說三界無智，此說好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此結是行本，不可以不斷結而斷行。或曰：彼因結故而起行，無結受報。如人以泥團摶壁，乾亦不墮，因本故。如是彼因結故而起行，無結受報。或曰：結盡般涅槃，非行盡阿羅漢。行住如須彌，而阿羅漢盡滅陰，入無餘涅槃界。或曰：彼行不定，或住生死、或斷生死，此結一向定住生死中，以是故立結有漏中非行。彼婆須蜜《施設》所說：云何欲有漏？答曰：除欲界無明，諸餘欲界結縛使煩惱纏也。云何有漏？答曰：除色無色界無明，諸餘色無色界結縛使煩惱纏也。云何無明漏？答曰：三界無智也。此說好，三界無智。若說三界不智而不取三界無智，若說三界無智，此說好。

問曰：何以故欲界結，除無明立欲有漏？色無色界結，除無明立有有漏？何以故一切三界無明別立無明有漏？答曰：若留住欲界，彼一切依欲故、欲得欲故、求欲故、樂欲故、欲愛欲故，以是故欲界結，除無明立欲有漏。若留住色無色界，彼一切依有故、欲得有故、求有故、樂有故、欲受有故，以是故色無色界結，除無明立有有漏。謂彼住欲界、住色無色界者，彼一切由無明故，以是故一切三界無明別立無明有漏。或曰：欲界結及欲愛我，及二及毒，以是故欲界結，除無明立欲有漏。色無色界結無欲愛我，非二非毒，以是故色無色界結，除無明立有有漏。謂彼欲界愛我、色無色界愛我，彼一切由無明故，以是故一切三界無明別立無明有漏。作譬喻者說：二根本結，無明及有愛。何以故？答曰：謂彼二根本結，無明者本緣起根，有愛者當來有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故欲界結，除無明立欲有漏？色無色界結，除無明立有有漏？何以故一切三界無明別立無明有漏？答曰：若留住欲界，彼一切依欲故、欲得欲故、求欲故、樂欲故、欲愛欲故，以是故欲界結，除無明立欲有漏。若留住色無色界，彼一切依有故、欲得有故、求有故、樂有故、欲受有故，以是故色無色界結，除無明立有有漏。謂彼住欲界、住色無色界者，彼一切由無明故，以是故一切三界無明別立無明有漏。或曰：欲界結及欲愛我，及二及毒，以是故欲界結，除無明立欲有漏。色無色界結無欲愛我，非二非毒，以是故色無色界結，除無明立有有漏。謂彼欲界愛我、色無色界愛我，彼一切由無明故，以是故一切三界無明別立無明有漏。作譬喻者說：二根本結，無明及有愛。何以故？答曰：謂彼二根本結，無明者本緣起根，有愛者當來有。

問曰：若爾者，彼三有漏云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，彼三有漏云何？

答曰：彼說者，愛，或不善或無記、或有報或無報、或受二果或受一果、或無慚無愧相應、或無慚無愧不相應。彼若有不善、有報、受二果、無慚無愧相應者，彼是欲界愛。因彼故諸餘欲界結，除無明，得欲有漏名。謂無記、無報、一果、無慚無愧不相應，此謂說色無色界愛，因彼故色無色界結，除無明，有有漏得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼說者，愛，或不善或無記、或有報或無報、或受二果或受一果、或無慚無愧相應、或無慚無愧不相應。彼若有不善、有報、受二果、無慚無愧相應者，彼是欲界愛。因彼故諸餘欲界結，除無明，得欲有漏名。謂無記、無報、一果、無慚無愧不相應，此謂說色無色界愛，因彼故色無色界結，除無明，有有漏得名。

問曰：於此論中更有論生。何以故欲界愛故，欲界結除無明，欲有漏得名。何以故色無色界愛故，色無色界結除無明，有有漏得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於此論中更有論生。何以故欲界愛故，欲界結除無明，欲有漏得名。何以故色無色界愛故，色無色界結除無明，有有漏得名。

答曰：謂愛故，界斷、地斷、種斷。謂愛故，愛一切盛結。以是故，欲界愛故，欲界結除無明，欲有漏得名。以是故，色無色界愛故，色無色界結除無明，有有漏得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂愛故，界斷、地斷、種斷。謂愛故，愛一切盛結。以是故，欲界愛故，欲界結除無明，欲有漏得名。以是故，色無色界愛故，色無色界結除無明，有有漏得名。

問曰：何以故一切三界無明別立無明漏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故一切三界無明別立無明漏？

答曰：謂無明，前無智、後無智、中無智，內無智、外無智、內外無智，行無智、報無智、行報無智，覺無智、法無智、僧無智，苦無智、習盡道無智，於六更樂入如真無智，無見癡冥故，以故爾。或曰：謂種重、行重。種重者，一切結重與一無明等。行重者，一切結共作行。復別立不共無明使，以故爾。或曰：謂彼說懶怠。如所說：此比丘懶怠者，謂無明是。有說：水中有虫名懶怠，自盲教他亦盲。如是此無明已自盲，諸有行者亦盲，以故爾。或曰：謂九種一種緣中癡。九種者，增上至軟軟。一種緣中癡者，彼有想無想軟軟一種也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：謂無明，前無智、後無智、中無智，內無智、外無智、內外無智，行無智、報無智、行報無智，覺無智、法無智、僧無智，苦無智、習盡道無智，於六更樂入如真無智，無見癡冥故，以故爾。或曰：謂種重、行重。種重者，一切結重與一無明等。行重者，一切結共作行。復別立不共無明使，以故爾。或曰：謂彼說懶怠。如所說：此比丘懶怠者，謂無明是。有說：水中有虫名懶怠，自盲教他亦盲。如是此無明已自盲，諸有行者亦盲，以故爾。或曰：謂九種一種緣中癡。九種者，增上至軟軟。一種緣中癡者，彼有想無想軟軟一種也。

問曰：此事能一切非己界遍使。邪見有九種，一種緣中謗言無見。盜九種，一種緣中受第一。戒盜九種，一種緣中受淨。疑九種，一種緣中猶豫。如此事能一切非己界遍使，彼何不共事，獨說無明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此事能一切非己界遍使。邪見有九種，一種緣中謗言無見。盜九種，一種緣中受第一。戒盜九種，一種緣中受淨。疑九種，一種緣中猶豫。如此事能一切非己界遍使，彼何不共事，獨說無明？

答曰：不也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。

問曰：若爾者，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，此云何？

答曰：此欲界癡起九種，一種亦起九種。如一種起九種，如是至第九種亦起九種。如欲界起九九種，如是至有想無想處起九九種一切非己界遍使，無此事。謂彼爾所種、爾所度今眾生生死癡，以故爾。或曰：謂彼住一時中，五種因、五種緣、五種使所使，以故爾。或曰：謂前普遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此欲界癡起九種，一種亦起九種。如一種起九種，如是至第九種亦起九種。如欲界起九九種，如是至有想無想處起九九種一切非己界遍使，無此事。謂彼爾所種、爾所度今眾生生死癡，以故爾。或曰：謂彼住一時中，五種因、五種緣、五種使所使，以故爾。或曰：謂前普遍。

問曰：前者云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：前者云何？

答曰：於四聖諦不欲故、無明纏故，苦是苦，不欲不忍；習是習、盡是盡、道是道，不欲不忍。如飢餓人，初得惡食飽滿，後得極妙食而不欲。如是彼癡如惡食，無明纏故，後甘露四諦而不欲。不欲故，苦是苦，不欲不忍；習是習、盡是盡、道是道，不欲不忍。不欲故生猶豫：有苦耶、無苦耶？有習盡道耶、無習盡道耶？是疑如是無明中轉生疑。一切猶豫令定故，若得正說，便從正定，有苦習盡道，此是正見。若得邪說，便從邪定，無苦習盡道，此是邪見。如是彼疑中轉生邪見。若無苦習盡道而有我，此是身見，如是彼邪見中轉生身見。若有我者便作是念：是常耶、是斷耶？若見次第相似，便作是念：有常也。此是計常見。若見壞事，便作是念：斷也。此是斷見。如是彼身見中轉生俱邊見。於中取一邊淨，以此為淨、為解脫出要，此是戒盜。如是彼邊見中轉生戒盜。若此為淨解脫出要，是第一、上、最上、妙、最妙，此是見盜。如是彼戒盜中轉生見盜。若彼已見便愛，此是愛使。他見便恚，此是不可使。彼見故貢高，此是慢使。如是彼見中轉生使。使中轉生纏，纏者十纏：瞋纏、不語纏、睡纏、眠纏、調纏、悔纏、無慚纏、無愧纏、慳纏、嫉纏。於中瞋纏、嫉纏依不可使。不語纏亦依愛亦依無明。依愛者，愛故覆藏。依無明者，無智故覆藏。睡、調、慳者依愛。眠、無慚、無愧、悔依無明。更有說結垢依結，非根本結。憤依諂誑高害。於中憤害依不可使、依誑高、依見盜，誑依五見。如是無明中轉生一切結、是故說前。普者、從阿鼻至第一有可得、是故說普。遍者，非如前說，住一時中，五種因、五種緣、五種所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於四聖諦不欲故、無明纏故，苦是苦，不欲不忍；習是習、盡是盡、道是道，不欲不忍。如飢餓人，初得惡食飽滿，後得極妙食而不欲。如是彼癡如惡食，無明纏故，後甘露四諦而不欲。不欲故，苦是苦，不欲不忍；習是習、盡是盡、道是道，不欲不忍。不欲故生猶豫：有苦耶、無苦耶？有習盡道耶、無習盡道耶？是疑如是無明中轉生疑。一切猶豫令定故，若得正說，便從正定，有苦習盡道，此是正見。若得邪說，便從邪定，無苦習盡道，此是邪見。如是彼疑中轉生邪見。若無苦習盡道而有我，此是身見，如是彼邪見中轉生身見。若有我者便作是念：是常耶、是斷耶？若見次第相似，便作是念：有常也。此是計常見。若見壞事，便作是念：斷也。此是斷見。如是彼身見中轉生俱邊見。於中取一邊淨，以此為淨、為解脫出要，此是戒盜。如是彼邊見中轉生戒盜。若此為淨解脫出要，是第一、上、最上、妙、最妙，此是見盜。如是彼戒盜中轉生見盜。若彼已見便愛，此是愛使。他見便恚，此是不可使。彼見故貢高，此是慢使。如是彼見中轉生使。使中轉生纏，纏者十纏：瞋纏、不語纏、睡纏、眠纏、調纏、悔纏、無慚纏、無愧纏、慳纏、嫉纏。於中瞋纏、嫉纏依不可使。不語纏亦依愛亦依無明。依愛者，愛故覆藏。依無明者，無智故覆藏。睡、調、慳者依愛。眠、無慚、無愧、悔依無明。更有說結垢依結，非根本結。憤依諂誑高害。於中憤害依不可使、依誑高、依見盜，誑依五見。如是無明中轉生一切結、是故說前。普者、從阿鼻至第一有可得、是故說普。遍者，非如前說，住一時中，五種因、五種緣、五種所使。

問曰：若不爾者，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不爾者，此云何？

答曰：自界一切遍使中亦共一切遍使，非己界一切遍使中亦共一切遍使，己地一切遍使中亦共一切遍使，非己地一切遍使中亦共一切遍使，己界緣使中共緣使，非己界緣使中共緣使，己地緣使中共緣使，非己地緣使中共緣使，有漏緣使中共有漏緣使，無漏緣使中共無漏緣使，有為緣使中共有為緣使，無為緣使中共無為緣使，共一切結去灑散入內雜。謂彼爾所門、爾所度，令眾生生死中癡。以是故，一切三界無明別立無明有漏。如佛契經說：彼不正思惟，未生欲有漏便生，生已增廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：自界一切遍使中亦共一切遍使，非己界一切遍使中亦共一切遍使，己地一切遍使中亦共一切遍使，非己地一切遍使中亦共一切遍使，己界緣使中共緣使，非己界緣使中共緣使，己地緣使中共緣使，非己地緣使中共緣使，有漏緣使中共有漏緣使，無漏緣使中共無漏緣使，有為緣使中共有為緣使，無為緣使中共無為緣使，共一切結去灑散入內雜。謂彼爾所門、爾所度，令眾生生死中癡。以是故，一切三界無明別立無明有漏。如佛契經說：彼不正思惟，未生欲有漏便生，生已增廣。

問曰：如此結，如所起、隨所滅，住不過一時，何以故說未生欲有漏便生、生已增廣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此結，如所起、隨所滅，住不過一時，何以故說未生欲有漏便生、生已增廣？

答曰：此說軟中上故。彼結軟生，若不正思惟、不依正事，便生中，中增上，以故爾。尊者婆須蜜說曰：如佛說：若不正思惟，未生欲有漏便生，生已增廣。云何增廣？答曰：不應增廣，但生復生，故增廣也。彼結一過生，若不正思惟、不依正事，便生至百千，是故說增廣。重說曰：軟中上故說增廣。彼結軟生，若不正思惟、不依正事，便有中，中增上，是故說增廣。重說曰：不增廣，但生復生，重生故說增廣。彼結軟生，若不正思惟、不依正事，便有中，中有增上，增上極增上，是故說增廣。重說曰：不增廣，但度境界，故說增廣。因一界生，彼結生住已緣餘界，捨彼已復緣餘界。依眼生彼結，若不正思惟、不依正事，彼復依耳鼻舌身意生。緣色生，若不正思惟、不依正事，彼復緣聲香味細滑法生。是故說增廣。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！不應增廣，但人於一有中多行纏，故說增廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此說軟中上故。彼結軟生，若不正思惟、不依正事，便生中，中增上，以故爾。尊者婆須蜜說曰：如佛說：若不正思惟，未生欲有漏便生，生已增廣。云何增廣？答曰：不應增廣，但生復生，故增廣也。彼結一過生，若不正思惟、不依正事，便生至百千，是故說增廣。重說曰：軟中上故說增廣。彼結軟生，若不正思惟、不依正事，便有中，中增上，是故說增廣。重說曰：不增廣，但生復生，重生故說增廣。彼結軟生，若不正思惟、不依正事，便有中，中有增上，增上極增上，是故說增廣。重說曰：不增廣，但度境界，故說增廣。因一界生，彼結生住已緣餘界，捨彼已復緣餘界。依眼生彼結，若不正思惟、不依正事，彼復依耳鼻舌身意生。緣色生，若不正思惟、不依正事，彼復緣聲香味細滑法生。是故說增廣。尊者曇摩多羅說曰：諸尊！不應增廣，但人於一有中多行纏，故說增廣。

問曰：彼何所說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何所說？

答曰：彼尊者謂，一切眾生結等、生惡趣等，至生第一有亦等，於中或多行結或不爾。是故說：諸尊！人於一有中多行纏，故說增廣。或曰：受依果報果，故說增廣。謂結未起時亦不受依果報果，起已便受依果報果，是故受依果報果故說增廣。或曰：與果受果故說增廣。若結未起時，亦不與果亦不受果，生已便與果受果，是故與果受果故說增廣。或曰：與緣故說增廣。彼結未起時不與次第緣，若起已便與次第緣，是與緣故說增廣。如佛契經說：七有漏能多起憂悲惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼尊者謂，一切眾生結等、生惡趣等，至生第一有亦等，於中或多行結或不爾。是故說：諸尊！人於一有中多行纏，故說增廣。或曰：受依果報果，故說增廣。謂結未起時亦不受依果報果，起已便受依果報果，是故受依果報果故說增廣。或曰：與果受果故說增廣。若結未起時，亦不與果亦不受果，生已便與果受果，是故與果受果故說增廣。或曰：與緣故說增廣。彼結未起時不與次第緣，若起已便與次第緣，是與緣故說增廣。如佛契經說：七有漏能多起憂悲惱。

問曰：如三有漏，何以故說七有漏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如三有漏，何以故說七有漏？

答曰：此中說有漏具名有漏，如餘具餘為名，阿毘曇具以阿毘曇為名，樂具樂為名。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中說有漏具名有漏，如餘具餘為名，阿毘曇具以阿毘曇為名，樂具樂為名。如所說偈：

「樂為揣食， 樂為持衣， 樂為行步， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂為揣食， 樂為持衣， 樂為行步，

依山窟間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依山窟間。」

垢具垢為名。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垢具垢為名。如所說偈：

「女垢梵行， 女縛世間， 苦行梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女垢梵行， 女縛世間， 苦行梵行，

此洗無水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此洗無水。」

使具使為名。如所說：比丘！色所使、色所愛。比丘！所使者即彼愛，彼愛已為魔所縛。欲具欲為名。如所說：五欲功德世間愛樂念。退具退為名。如所說：五因五緣等，意解脫阿羅漢若退若忘。云何為五？一者多誦；二者業；三者和合諍；四者遠行；五者長病。行具行為名。如所說：此六更樂入，本所作、本所思、本行所報。報具報為名。如所說：諸賢！我已一施報故，七生天上為天王，七生人為人王。如是，有漏具有漏為名。尊者婆奢說曰：彼所說法竟，更有受化者來，彼能知此義異句異味。以是故，世尊此義說異句異味也。尊者瞿沙說曰：佛說此契經中二漏，一者見斷、二者思惟斷。見斷者，如己像。思惟斷者，治故。彼思惟斷者二種，一者須臾治、二者根本斷。於五品中現須臾治，最後品現根本斷。如佛契經說：彼如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏無明漏心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使具使為名。如所說：比丘！色所使、色所愛。比丘！所使者即彼愛，彼愛已為魔所縛。欲具欲為名。如所說：五欲功德世間愛樂念。退具退為名。如所說：五因五緣等，意解脫阿羅漢若退若忘。云何為五？一者多誦；二者業；三者和合諍；四者遠行；五者長病。行具行為名。如所說：此六更樂入，本所作、本所思、本行所報。報具報為名。如所說：諸賢！我已一施報故，七生天上為天王，七生人為人王。如是，有漏具有漏為名。尊者婆奢說曰：彼所說法竟，更有受化者來，彼能知此義異句異味。以是故，世尊此義說異句異味也。尊者瞿沙說曰：佛說此契經中二漏，一者見斷、二者思惟斷。見斷者，如己像。思惟斷者，治故。彼思惟斷者二種，一者須臾治、二者根本斷。於五品中現須臾治，最後品現根本斷。如佛契經說：彼如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏無明漏心解脫。

問曰：如彼欲界除欲時，欲有漏心解脫。有想無想處除欲時，有有漏心解脫。何以故有想無想處中說：欲有漏心解脫，有有漏無明漏心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如彼欲界除欲時，欲有漏心解脫。有想無想處除欲時，有有漏心解脫。何以故有想無想處中說：欲有漏心解脫，有有漏無明漏心解脫。

答曰：本已解脫解脫為名，如已來來為名。如所說：大王從何所來？當爾時非是來，彼已來也。已取證證為名。如所說：菩薩於正中取證時得等智。如來得盡智、無生智時，於欲得無欲無恚無愚癡。善根本已盡盡為名。如所說：彼苦已盡樂已盡、憂喜本已沒，不苦不樂護念清淨，於四禪成就遊也。已正受正受為名。如所說：云何念入慈正受？答曰：欲令眾生樂。已痛痛為名。如所說：彼覺樂痛時知樂痛。如是本已解脫解脫為名。或曰：二俱永滅故說。二俱者，欲有漏無明有漏，有有漏無明有漏。彼欲界除欲時雖有參差未永盡；彼有想無想處除欲時永盡，是二俱永滅故說。或曰：縛斷故說，本際不可知。如彼有有漏無明有漏，於彼欲有漏斷已，斷還復縛。若有想無想處除欲已，彼縛至竟斷，是縛斷故說。或曰：緣斷故說，本際不可知。如彼有有漏無明有漏，彼欲有漏斷已，斷與三緣：次第緣、緣緣、增上緣。若有想無想處除欲已，彼緣盡斷，是緣斷故說。或曰：責治故說。謂彼修行人有想無想處除欲已，彼欲有漏、有有漏無明有漏責數呵諫：我脫欲有漏、有有漏無明有漏，謂將我生死中去欺調。是責治故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：本已解脫解脫為名，如已來來為名。如所說：大王從何所來？當爾時非是來，彼已來也。已取證證為名。如所說：菩薩於正中取證時得等智。如來得盡智、無生智時，於欲得無欲無恚無愚癡。善根本已盡盡為名。如所說：彼苦已盡樂已盡、憂喜本已沒，不苦不樂護念清淨，於四禪成就遊也。已正受正受為名。如所說：云何念入慈正受？答曰：欲令眾生樂。已痛痛為名。如所說：彼覺樂痛時知樂痛。如是本已解脫解脫為名。或曰：二俱永滅故說。二俱者，欲有漏無明有漏，有有漏無明有漏。彼欲界除欲時雖有參差未永盡；彼有想無想處除欲時永盡，是二俱永滅故說。或曰：縛斷故說，本際不可知。如彼有有漏無明有漏，於彼欲有漏斷已，斷還復縛。若有想無想處除欲已，彼縛至竟斷，是縛斷故說。或曰：緣斷故說，本際不可知。如彼有有漏無明有漏，彼欲有漏斷已，斷與三緣：次第緣、緣緣、增上緣。若有想無想處除欲已，彼緣盡斷，是緣斷故說。或曰：責治故說。謂彼修行人有想無想處除欲已，彼欲有漏、有有漏無明有漏責數呵諫：我脫欲有漏、有有漏無明有漏，謂將我生死中去欺調。是責治故說。

問曰：如所說：彼如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏無明有漏心解脫。如一切心數法解脫，何故獨說心解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如所說：彼如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏無明有漏心解脫。如一切心數法解脫，何故獨說心解脫？

答曰：妙說妙義故。彼一切心心數品中何者最妙？心也。如所說：王共眷屬行。或曰：謂說心主，因彼故立心數法。心者說大地，因彼故立十大地。或曰：謂彼神通作證時無礙道緣心。或曰：謂說遠行。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：妙說妙義故。彼一切心心數品中何者最妙？心也。如所說：王共眷屬行。或曰：謂說心主，因彼故立心數法。心者說大地，因彼故立十大地。或曰：謂彼神通作證時無礙道緣心。或曰：謂說遠行。如所說偈：

「遠行獨去， 無身依身， 難御能御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠行獨去， 無身依身， 難御能御，

是世梵志。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是世梵志。」

或曰：謂說前去。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰：謂說前去。如所說偈：

「意法在前， 意妙意疾， 意為念惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意法在前， 意妙意疾， 意為念惡，

若說若作， 罪苦自隨， 輪道轢殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說若作， 罪苦自隨， 輪道轢殺。

意法在前， 意妙意疾， 意為念善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意法在前， 意妙意疾， 意為念善，

若說若作， 福樂自隨， 影逐其形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說若作， 福樂自隨， 影逐其形。」

或曰：謂彼說如王。如所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰：謂彼說如王。如所說偈：

「第六增上王， 以染而染之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六增上王， 以染而染之，

不染則無染， 染者謂之愚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染則無染， 染者謂之愚。」

或曰：謂說城主。如所說：比丘！城主者，識盛陰是。或曰：謂能起善不善戒。如所說：他婆提不善戒從何所起者，我說有所起，從心中起是。他婆提善戒從何所起者，我說有所起，從心中起是。或曰：謂不等者生惡道，等者生天上。不等生惡道者，如所說：今是時鸚鵡童子，是兜他子，若命終，如申臂頃入泥犁中。何以故？如彼於我起不善心。眾生惡心故，身壞命終生惡趣中。等生天上者，如所說：今是時鸚鵡童子，是兜他子，若命終，如申臂頃生天上。何以故？如彼於我起善心。眾生善心故，身壞命終生天上。是故說謂不等生惡道、等生天上，以故爾。或曰：謂彼心若依、若行、若緣隨轉，心數法亦爾。若心依眼隨轉，心數法亦爾。若心依耳鼻舌身意隨轉，心數法亦爾。若心青行隨轉，心數法亦爾。若心赤黃白行隨轉，心數法亦爾。若心色緣隨轉，心數法亦爾。若心聲香味細滑法緣隨轉，心數法亦爾。如魚隨所轉，諸子亦爾。如是心若依若行若緣隨所轉，心數法亦爾。或曰：謂未調御不調御身行口行，所謂調御調御身行口行，謂不調御心數法亦爾，謂調御心數法亦爾。謂不定不定身行口行，謂定定身行口行，謂不正不正身行口行，謂正正身行口行，謂不軟不軟身行口行，謂軟軟身行口行，謂不持不持身行口行，謂持持身行口行。如彼法，澡罐不覆口則漏、覆則不漏。如是心不持已，心數法則漏色聲香味細滑法中；心持已，心數法則不漏色聲香味細滑法中。是故說：謂不持，心數法亦不持；謂持，心數法亦持。喻如法澡罐。廣說三有漏處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰：謂說城主。如所說：比丘！城主者，識盛陰是。或曰：謂能起善不善戒。如所說：他婆提不善戒從何所起者，我說有所起，從心中起是。他婆提善戒從何所起者，我說有所起，從心中起是。或曰：謂不等者生惡道，等者生天上。不等生惡道者，如所說：今是時鸚鵡童子，是兜他子，若命終，如申臂頃入泥犁中。何以故？如彼於我起不善心。眾生惡心故，身壞命終生惡趣中。等生天上者，如所說：今是時鸚鵡童子，是兜他子，若命終，如申臂頃生天上。何以故？如彼於我起善心。眾生善心故，身壞命終生天上。是故說謂不等生惡道、等生天上，以故爾。或曰：謂彼心若依、若行、若緣隨轉，心數法亦爾。若心依眼隨轉，心數法亦爾。若心依耳鼻舌身意隨轉，心數法亦爾。若心青行隨轉，心數法亦爾。若心赤黃白行隨轉，心數法亦爾。若心色緣隨轉，心數法亦爾。若心聲香味細滑法緣隨轉，心數法亦爾。如魚隨所轉，諸子亦爾。如是心若依若行若緣隨所轉，心數法亦爾。或曰：謂未調御不調御身行口行，所謂調御調御身行口行，謂不調御心數法亦爾，謂調御心數法亦爾。謂不定不定身行口行，謂定定身行口行，謂不正不正身行口行，謂正正身行口行，謂不軟不軟身行口行，謂軟軟身行口行，謂不持不持身行口行，謂持持身行口行。如彼法，澡罐不覆口則漏、覆則不漏。如是心不持已，心數法則漏色聲香味細滑法中；心持已，心數法則不漏色聲香味細滑法中。是故說：謂不持，心數法亦不持；謂持，心數法亦持。喻如法澡罐。廣說三有漏處盡。

鞞婆沙四流處第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙四流處第四

四流者，欲流、有流、無明流、見流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四流者，欲流、有流、無明流、見流。

問曰：四流有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四流有何性？

答曰：欲流性二十九種：愛五、恚五、慢五、疑四、十纏，是二十九種欲流性。有流性二十八種：愛十，色界五、無色界五；慢十，色界五、無色界五；疑八，色界四、無色界四，是二十八種有流性。無明流性十五種：欲界無明五、色界五、無色界五，是十五種無明流性。見流性三十六種：欲界見十二、色界十二、無色界十二，是三十六種見流性。此百八種四流性，此是流性，已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說流？流有何義？答曰：流下義是流義、漂義是流義、墮義是流義。流下義是流義者，流下諸界、諸趣、諸生，流轉生死中，是故說流下義。漂義是流義者，漂諸界、諸趣、諸生，漂轉生死中，是故說漂義是流義。墮義是流義者，墮諸界、諸趣、諸生，墮轉生死中，是故說墮義是流義。是故說流下義、漂義、墮義是流義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲流性二十九種：愛五、恚五、慢五、疑四、十纏，是二十九種欲流性。有流性二十八種：愛十，色界五、無色界五；慢十，色界五、無色界五；疑八，色界四、無色界四，是二十八種有流性。無明流性十五種：欲界無明五、色界五、無色界五，是十五種無明流性。見流性三十六種：欲界見十二、色界十二、無色界十二，是三十六種見流性。此百八種四流性，此是流性，已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說流？流有何義？答曰：流下義是流義、漂義是流義、墮義是流義。流下義是流義者，流下諸界、諸趣、諸生，流轉生死中，是故說流下義。漂義是流義者，漂諸界、諸趣、諸生，漂轉生死中，是故說漂義是流義。墮義是流義者，墮諸界、諸趣、諸生，墮轉生死中，是故說墮義是流義。是故說流下義、漂義、墮義是流義。

問曰：若流下諸界諸趣諸生流轉生死中者，不應立上分結，此亦將至上墮生上上界縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若流下諸界諸趣諸生流轉生死中者，不應立上分結，此亦將至上墮生上上界縛。

答曰：不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不然。

問曰：若不爾者，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不爾者，此云何？

答曰：諸界故立上分結。謂彼將至上墮生上上界縛，解脫故、正智故、聖道故、善法故立流。雖生至第一有中，故是下，解脫故、正智故、聖道故、善法故。尊者婆跋羅茶亦爾說：久時生上流下故，是故說流。施扼故，是故說扼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸界故立上分結。謂彼將至上墮生上上界縛，解脫故、正智故、聖道故、善法故立流。雖生至第一有中，故是下，解脫故、正智故、聖道故、善法故。尊者婆跋羅茶亦爾說：久時生上流下故，是故說流。施扼故，是故說扼。

問曰：何以故流中別立見流，而不立有漏中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故流中別立見流，而不立有漏中？

答曰：譬喻者四有漏，欲有漏、有有漏、無明有漏、見有漏。謂我此欲流、彼欲有漏，謂我此有流、彼有有漏，謂我此無明流、彼無明有漏，謂我此見流、彼見有漏。說曰：彼譬喻者於此中不問不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：譬喻者四有漏，欲有漏、有有漏、無明有漏、見有漏。謂我此欲流、彼欲有漏，謂我此有流、彼有有漏，謂我此無明流、彼無明有漏，謂我此見流、彼見有漏。說曰：彼譬喻者於此中不問不答。

問曰：若三有漏者，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若三有漏者，此云何？

答曰：佛世尊法真諦，餘真無能過。彼知法相盡知行，若有有漏相立有漏中。或曰：此見動搖，除欲時隨順也，住欲時不隨順住義是有漏義，是故餘不動搖。結住結爛結雜已立有漏中，流下隨順，是故流中別立見流。或曰：此見狂捷利行，住時不隨順住義是有漏義，是故餘不動搖。結住結爛結雜已立有漏中，流下隨順，是故流中別立見流。如二狂牛繫在一扼，彼挽扼破已而走。如繫一狂一不狂，彼不狂者能制狂者。如是見狂捷利行，住時不隨順住義是有漏義，是故餘不動搖。結住結爛結雜，已立有漏中，流下隨順，是故流中別立見流。如四流，四扼亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊法真諦，餘真無能過。彼知法相盡知行，若有有漏相立有漏中。或曰：此見動搖，除欲時隨順也，住欲時不隨順住義是有漏義，是故餘不動搖。結住結爛結雜已立有漏中，流下隨順，是故流中別立見流。或曰：此見狂捷利行，住時不隨順住義是有漏義，是故餘不動搖。結住結爛結雜已立有漏中，流下隨順，是故流中別立見流。如二狂牛繫在一扼，彼挽扼破已而走。如繫一狂一不狂，彼不狂者能制狂者。如是見狂捷利行，住時不隨順住義是有漏義，是故餘不動搖。結住結爛結雜，已立有漏中，流下隨順，是故流中別立見流。如四流，四扼亦爾。

問曰：何以故一切經說流已，後說四扼亦爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故一切經說流已，後說四扼亦爾？

答曰：所謂流則是扼、扼則是流。流下故說流、施扼故說扼。如此眾生流所流下、扼者施扼，彼當云何不受生死苦？如彼牛在犁中，施扼已以杖捶，當云何不挽犁？如是眾生流所流下、扼者施扼，彼當云何不受生死苦？以是故一切經說流已，後說扼亦爾。廣說四流四扼處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所謂流則是扼、扼則是流。流下故說流、施扼故說扼。如此眾生流所流下、扼者施扼，彼當云何不受生死苦？如彼牛在犁中，施扼已以杖捶，當云何不挽犁？如是眾生流所流下、扼者施扼，彼當云何不受生死苦？以是故一切經說流已，後說扼亦爾。廣說四流四扼處盡。

鞞婆沙四受處第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙四受處第五

四受者，欲受、戒受、見受、我受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四受者，欲受、戒受、見受、我受。

問曰：四受有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四受有何性？

答曰：欲受性三十四種：愛五、恚五、慢五、無明五、疑四、十纏，是三十四欲受性。戒受性六種：欲界二、色界二、無色界二，是六種戒受性。見受性三十種：欲界十、色界十、無色界十，是三十種見受性。我受性三十八種：愛十，色界五、無色界五；慢十，色界五、無色界五；無明十，色界五、無色界五；疑八，色界四、無色界四。此百八種四受性。此四受性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說受？受有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲受性三十四種：愛五、恚五、慢五、無明五、疑四、十纏，是三十四欲受性。戒受性六種：欲界二、色界二、無色界二，是六種戒受性。見受性三十種：欲界十、色界十、無色界十，是三十種見受性。我受性三十八種：愛十，色界五、無色界五；慢十，色界五、無色界五；無明十，色界五、無色界五；疑八，色界四、無色界四。此百八種四受性。此四受性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說受？受有何義？

答曰：二事故說受：能燃行、捷疾行。能燃行者，燃五趣中行。捷疾行者，利故。或曰：三事故說受：燒、受、斷，是故說受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二事故說受：能燃行、捷疾行。能燃行者，燃五趣中行。捷疾行者，利故。或曰：三事故說受：燒、受、斷，是故說受。

問曰：云何燒義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何燒義？

答曰：薪義是受義、壞義是受義、纏義是受義。薪義是受義者，如因薪火燃。如是眾生因結薪行火燃，是故薪義是受義。壞義是受義者，如利刺極入身中能壞身。如此受利刺極入法中能壞法身，是故壞義是受義。纏義是受義者，如蠶虫要以綿自纏而於中死。如是此眾生要以結自纏而生惡趣中，是故纏義是受義。薪義、壞義、纏義是受義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：薪義是受義、壞義是受義、纏義是受義。薪義是受義者，如因薪火燃。如是眾生因結薪行火燃，是故薪義是受義。壞義是受義者，如利刺極入身中能壞身。如此受利刺極入法中能壞法身，是故壞義是受義。纏義是受義者，如蠶虫要以綿自纏而於中死。如是此眾生要以結自纏而生惡趣中，是故纏義是受義。薪義、壞義、纏義是受義。

問曰：何以故無明有漏中別立無明漏、流中無明流、扼中無明扼，然受中不別立無明受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故無明有漏中別立無明漏、流中無明流、扼中無明扼，然受中不別立無明受？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能擔彼別立。或曰：前已說二事故說受行：燃、捷疾行。彼無明雖燃五趣行，但非捷疾行，鈍故、爛故、不利行故、不定故、不斷故。或曰、此前已說三事故名為受：能燒、受、斷。彼無明雖有燒、受，但不斷。捷利者能斷，彼鈍、爛、不利行、不定、不斷，以是故受中不別立無明受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能擔彼別立。或曰：前已說二事故說受行：燃、捷疾行。彼無明雖燃五趣行，但非捷疾行，鈍故、爛故、不利行故、不定故、不斷故。或曰、此前已說三事故名為受：能燒、受、斷。彼無明雖有燒、受，但不斷。捷利者能斷，彼鈍、爛、不利行、不定、不斷，以是故受中不別立無明受。

問曰：何以五見流中合立見流、扼中合立見扼？何以受中四見立見、受一見立戒受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以五見流中合立見流、扼中合立見扼？何以受中四見立見、受一見立戒受？

答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能擔別立。或曰：前已說二事故說受行：然、捷疾行。彼戒盜等然五趣行等餘見。或曰：前已說三事故名為受：能燒、受、斷。彼戒盜等燒受斷等餘見。或曰：違道故、遠解脫故。違道者，欲種種苦行為清淨。遠解脫者，如彼依此見而遠涅槃。或曰：二事欺誑故。二事者，此內法外法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，謂法能擔別立。或曰：前已說二事故說受行：然、捷疾行。彼戒盜等然五趣行等餘見。或曰：前已說三事故名為受：能燒、受、斷。彼戒盜等燒受斷等餘見。或曰：違道故、遠解脫故。違道者，欲種種苦行為清淨。遠解脫者，如彼依此見而遠涅槃。或曰：二事欺誑故。二事者，此內法外法。

問曰：云何此內法欺誑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何此內法欺誑？

答曰：等受持乞食、糞掃衣、露坐，受持沙門十二淨行，如人似淨行。如彼尊者婆耶，日日澡浴，如似淨行。如是此內法欺誑。此外法云何欺誑？謂欲種種苦行為淨。此尊者瞿沙亦爾說：此世間現事，如見火二事，欺誑如小兒。以是故，受中四見立見，受一見立戒受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：等受持乞食、糞掃衣、露坐，受持沙門十二淨行，如人似淨行。如彼尊者婆耶，日日澡浴，如似淨行。如是此內法欺誑。此外法云何欺誑？謂欲種種苦行為淨。此尊者瞿沙亦爾說：此世間現事，如見火二事，欺誑如小兒。以是故，受中四見立見，受一見立戒受。

問曰：何以故說我受？為行耶、為緣耶？若行是我受者，應身見是我受、此是我行。若緣是我受者，而無我。作此論已，說曰：亦非行亦非緣。問曰：若不爾，此云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故說我受？為行耶、為緣耶？若行是我受者，應身見是我受、此是我行。若緣是我受者，而無我。作此論已，說曰：亦非行亦非緣。問曰：若不爾，此云何？

答曰：處所故。此欲界結，欲處故、轉行眾生處故、具處故。色無色界結非欲處故、轉行非眾生處故、非具處故，但我處故，以故爾。如佛契經說：此四受者，何本？何習？何生？何緣？答曰：此四受，無明本、無明習、無明生、無明緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：處所故。此欲界結，欲處故、轉行眾生處故、具處故。色無色界結非欲處故、轉行非眾生處故、非具處故，但我處故，以故爾。如佛契經說：此四受者，何本？何習？何生？何緣？答曰：此四受，無明本、無明習、無明生、無明緣。

問曰：如一切契經說：愛緣受。何以故此契經中說無明緣受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如一切契經說：愛緣受。何以故此契經中說無明緣受？

答曰：為異學故。彼異學亦出家捨家妻子，無家無守不畜財寶，彼亦無多惡，但由無明故，依諸見令彼生惡趣中。如彼老象入污泥中而陷沒。如是彼異學由無明故，依諸見令彼生惡趣中。以是故佛契經說：四受，無明本、無明習、無明生、無明緣。廣說四受處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為異學故。彼異學亦出家捨家妻子，無家無守不畜財寶，彼亦無多惡，但由無明故，依諸見令彼生惡趣中。如彼老象入污泥中而陷沒。如是彼異學由無明故，依諸見令彼生惡趣中。以是故佛契經說：四受，無明本、無明習、無明生、無明緣。廣說四受處盡。

鞞婆沙四縛受處第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞞婆沙四縛受處第六

四縛者，欲愛身縛、瞋恚身縛、戒盜身縛、我見身縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四縛者，欲愛身縛、瞋恚身縛、戒盜身縛、我見身縛。

問曰：四縛有何性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四縛有何性？

答曰：欲愛身縛欲界愛五種，瞋恚身縛恚五種，戒盜身縛三界六種，我見身縛三界十二種。此二十八是四縛性，此縛性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說縛？縛有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲愛身縛欲界愛五種，瞋恚身縛恚五種，戒盜身縛三界六種，我見身縛三界十二種。此二十八是四縛性，此縛性已種相身所有自然。說性已，當說行。何以故說縛？縛有何義？

答曰：束義是縛義、連續義是縛義。束義是縛義者，如彼《施設》所說。此無明未盡未知已，彼彼身彼彼依彼彼得已，身亦是因亦是緣，束而束遍束、連續相連續。如巧鬘師鬘師弟子，繩長綖已結作種種鬘。彼綖於彼華，亦是因亦是緣，結而結遍結、連續相連續。如是此無明未盡未知已，彼彼身彼彼依彼彼得已，身亦是因亦是緣，束而束遍束、連續相連續。是故說束義是縛義、連續義是縛義。相連續是縛義者，如彼契經說：當爾時香食(中陰也)，二心中必有一：或愛相應、或恚相應。是故說連續義是縛義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：束義是縛義、連續義是縛義。束義是縛義者，如彼《施設》所說。此無明未盡未知已，彼彼身彼彼依彼彼得已，身亦是因亦是緣，束而束遍束、連續相連續。如巧鬘師鬘師弟子，繩長綖已結作種種鬘。彼綖於彼華，亦是因亦是緣，結而結遍結、連續相連續。如是此無明未盡未知已，彼彼身彼彼依彼彼得已，身亦是因亦是緣，束而束遍束、連續相連續。是故說束義是縛義、連續義是縛義。相連續是縛義者，如彼契經說：當爾時香食(中陰也)，二心中必有一：或愛相應、或恚相應。是故說連續義是縛義。

問曰：若此眾生生死中束而束遍束是縛義者，一切結亦爾，眾生生死中束而束遍束。何以故立四縛不立餘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若此眾生生死中束而束遍束是縛義者，一切結亦爾，眾生生死中束而束遍束。何以故立四縛不立餘？

答曰：是世尊餘言略言、欲令行言，世尊為教化故。或曰：為人故、為眷屬故、為器故、為教化故。尊者瞿沙說曰：世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，若有縛相立縛中，無縛相不立縛中。或曰：謂極縛三界眾生。欲愛身縛、瞋恚身縛極縛欲界眾生，戒盜身縛、我見身縛極縛三界眾生。或曰：謂二事極縛白衣及學道者。欲愛身縛、瞋恚身縛極縛白衣，戒盜身縛、我見身縛極縛學道者。如白衣及學道，如出家及不出家、捨家妻子及不捨家妻子、有家無家、有畜財寶不畜財寶，盡當知。或曰：謂能起二諍，一者婬欲故諍、二者見欲故諍。如彼契經：持澡罐杖梵志至尊者迦栴延所，而問迦栴延：何因何緣王王共諍、梵志梵志共諍、居士居士共諍、縣縣共諍、國國共諍？答曰：此，梵志！因婬欲著故，令此王王共諍、梵志梵志共諍、居士居士共諍、縣縣共諍、國國共諍。重問曰：迦旃延！此沙門亦無家無所守、不畜財寶。迦栴延！何因何緣沙門沙門共諍？答曰：見欲著故，此，梵志！沙門沙門共諍。謂彼能起二諍，一者婬欲、二者見欲，以故爾。如諍，如是二邊、二箭、二轉、二戲，盡當知。以是故立四縛不立餘。廣說四縛處盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是世尊餘言略言、欲令行言，世尊為教化故。或曰：為人故、為眷屬故、為器故、為教化故。尊者瞿沙說曰：世尊於法真諦，餘真無能過。彼盡知法相盡知行，若有縛相立縛中，無縛相不立縛中。或曰：謂極縛三界眾生。欲愛身縛、瞋恚身縛極縛欲界眾生，戒盜身縛、我見身縛極縛三界眾生。或曰：謂二事極縛白衣及學道者。欲愛身縛、瞋恚身縛極縛白衣，戒盜身縛、我見身縛極縛學道者。如白衣及學道，如出家及不出家、捨家妻子及不捨家妻子、有家無家、有畜財寶不畜財寶，盡當知。或曰：謂能起二諍，一者婬欲故諍、二者見欲故諍。如彼契經：持澡罐杖梵志至尊者迦栴延所，而問迦栴延：何因何緣王王共諍、梵志梵志共諍、居士居士共諍、縣縣共諍、國國共諍？答曰：此，梵志！因婬欲著故，令此王王共諍、梵志梵志共諍、居士居士共諍、縣縣共諍、國國共諍。重問曰：迦旃延！此沙門亦無家無所守、不畜財寶。迦栴延！何因何緣沙門沙門共諍？答曰：見欲著故，此，梵志！沙門沙門共諍。謂彼能起二諍，一者婬欲、二者見欲，以故爾。如諍，如是二邊、二箭、二轉、二戲，盡當知。以是故立四縛不立餘。廣說四縛處盡。