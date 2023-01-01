阿毘達磨發智論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨發智論卷第十二

尊者迦多衍尼子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

業蘊第四中表、無表納息第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業蘊第四中表、無表納息第四

表無表總別 四性三世成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 表無表總別 四性三世成

業果界是非 有漏等學等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業果界是非 有漏等學等

身戒與心慧 總別修不修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身戒與心慧 總別修不修

戒類三世成 此章願具說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒類三世成 此章願具說

若成就身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就身表非此無表。謂：生欲界，住非律儀非不律儀，現有身表，不得此無表。或先有此表不失，不得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就身表非此無表。謂：生欲界，住非律儀非不律儀，現有身表，不得此無表。或先有此表不失，不得此無表。

有成就身無表非此表。謂：聖者住胎，若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，無身表，設有而失；若生色界，無身表，設有而失；若聖者生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就身無表非此表。謂：聖者住胎，若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，無身表，設有而失；若生色界，無身表，設有而失；若聖者生無色界。

有成就身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，亦得此無表；或先有此表不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀，若住非律儀非不律儀，現有身表，亦得此無表；或先有此表不失，亦得此無表。若生色界，現有身表，或先有此表不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，亦得此無表；或先有此表不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀，若住非律儀非不律儀，現有身表，亦得此無表；或先有此表不失，亦得此無表。若生色界，現有身表，或先有此表不失。

有非成就身表亦非此無表。謂：住卵㲉。若異生住胎。若生欲界，住非律儀非不律儀，無身表，設有而失。若異生生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就身表亦非此無表。謂：住卵㲉。若異生住胎。若生欲界，住非律儀非不律儀，無身表，設有而失。若異生生無色界。

若成就善身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就善身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就善身表非此無表。謂：生欲界，住不律儀及非律儀非不律儀，現有善身表，不得此無表；或先有此表不失，不得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就善身表非此無表。謂：生欲界，住不律儀及非律儀非不律儀，現有善身表，不得此無表；或先有此表不失，不得此無表。

有成就善身無表非此表。謂：聖者住胎。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，無善身表，設有而失。若生色界，無善身表，設有而失。若聖者生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就善身無表非此表。謂：聖者住胎。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，無善身表，設有而失。若生色界，無善身表，設有而失。若聖者生無色界。

有成就善身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，亦得此無表；或先有此表不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀及非律儀非不律儀，現有善身表，亦得此無表；或先有此表不失，亦得此無表。若生色界，現有善身表，或先有此表不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就善身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，亦得此無表；或先有此表不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀及非律儀非不律儀，現有善身表，亦得此無表；或先有此表不失，亦得此無表。若生色界，現有善身表，或先有此表不失。

有非成就善身表亦非此無表。謂：處卵㲉。若異生住胎。若生欲界，住不律儀及非律儀非不律儀，無善身表，設有而失。若異生生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就善身表亦非此無表。謂：處卵㲉。若異生住胎。若生欲界，住不律儀及非律儀非不律儀，無善身表，設有而失。若異生生無色界。

若成就不善身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就不善身表，彼成就此無表耶？

答：諸成就不善身無表，彼成就此表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸成就不善身無表，彼成就此表。

有成就不善身表非此無表。謂：生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，現有不善身表，不得此無表。或先有此表不失，不得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就不善身表非此無表。謂：生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，現有不善身表，不得此無表。或先有此表不失，不得此無表。

若成就有覆無記身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就有覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就有覆無記身無表，有成就此表。謂：生色界，現有有覆無記身表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就有覆無記身無表，有成就此表。謂：生色界，現有有覆無記身表。

若成就無覆無記身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就無覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就無覆無記身無表，有成就此表。謂：生欲、色界，現有無覆無記身表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就無覆無記身無表，有成就此表。謂：生欲、色界，現有無覆無記身表。

若成就過去身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就過去身表，非此無表。謂：生欲界，住非律儀非不律儀，先有身表不失，不得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就過去身表，非此無表。謂：生欲界，住非律儀非不律儀，先有身表不失，不得此無表。

有成就過去身無表，非此表。謂：聖者住胎。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，先無身表，設有而失。若生色界，先無身表，設有而失。若學者生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就過去身無表，非此表。謂：聖者住胎。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，先無身表，設有而失。若生色界，先無身表，設有而失。若學者生無色界。

有成就過去身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，先有身表不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀，若住非律儀非不律儀，先有身表不失，亦得此無表。若生色界，先有身表不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就過去身表，亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，先有身表不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀，若住非律儀非不律儀，先有身表不失，亦得此無表。若生色界，先有身表不失。

有非成就過去身表，亦非此無表。謂：處卵㲉。若異生住胎。若生欲界，住非律儀非不律儀，先無身表，設有而失。若阿羅漢及異生，生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就過去身表，亦非此無表。謂：處卵㲉。若異生住胎。若生欲界，住非律儀非不律儀，先無身表，設有而失。若阿羅漢及異生，生無色界。

若成就過去善身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去善身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就過去善身表，非此無表。謂：生欲界，住不律儀及非律儀非不律儀，先有善身表不失，不得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就過去善身表，非此無表。謂：生欲界，住不律儀及非律儀非不律儀，先有善身表不失，不得此無表。

有成就過去善身無表，非此表。謂：聖者住胎。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，先無善身表，設有而失。若生色界，先無善身表，設有而失。若學者生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就過去善身無表，非此表。謂：聖者住胎。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，先無善身表，設有而失。若生色界，先無善身表，設有而失。若學者生無色界。

有成就過去善身表，及此無表。謂：生欲界，住律，儀不得別解脫律儀，先有善身表不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀及非律儀非不律儀，先有善身表不失，亦得此無表。若生色界，先有善身表不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就過去善身表，及此無表。謂：生欲界，住律，儀不得別解脫律儀，先有善身表不失，亦得此無表。若住別解脫律儀，若住不律儀及非律儀非不律儀，先有善身表不失，亦得此無表。若生色界，先有善身表不失。

有非成就過去善身表，亦非此無表。謂：處卵㲉。若異生住胎。若生欲界，住不律儀及非律儀非不律儀，先無善身表，設有而失。若阿羅漢及異生，生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就過去善身表，亦非此無表。謂：處卵㲉。若異生住胎。若生欲界，住不律儀及非律儀非不律儀，先無善身表，設有而失。若阿羅漢及異生，生無色界。

若成就過去不善身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去不善身表，彼成就此無表耶？

答：諸成就過去不善身無表，彼成就此表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸成就過去不善身無表，彼成就此表。

有成就過去不善身表，非此無表。謂：生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，先有不善身表不失，不得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就過去不善身表，非此無表。謂：生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，先有不善身表不失，不得此無表。

若成就過去有覆無記身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去有覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就過去有覆無記身表及此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就過去有覆無記身表及此無表。

若成就過去無覆無記身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去無覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就過去無覆無記身表及此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就過去無覆無記身表及此無表。

若成就未來身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就未來身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來身表，有成就此無表。謂：聖者住胎。若生欲界已，得色界善心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就未來身表，有成就此無表。謂：聖者住胎。若生欲界已，得色界善心。

若生色界。若聖者生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生色界。若聖者生無色界。

若成就未來善身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就未來善身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來善身表，有成就此無表。謂：聖者住胎。若生欲界已，得色界善心。若生色界。若聖者生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就未來善身表，有成就此無表。謂：聖者住胎。若生欲界已，得色界善心。若生色界。若聖者生無色界。

若成就未來不善身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就未來不善身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來不善身表及此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就未來不善身表及此無表。

若成就未來有覆無記身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就未來有覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來有覆無記身表及此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就未來有覆無記身表及此無表。

若成就未來無覆無記身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就未來無覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就未來無覆無記身表及此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就未來無覆無記身表及此無表。

若成就現在身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就現在身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就現在身表非此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，不得此無表，設先有身表不失，而不得此無表。若住非律儀非不律儀，現有身表，不得此無表，設先有身表不失，而不得此無表。若生色界，現有身表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在身表非此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，不得此無表，設先有身表不失，而不得此無表。若住非律儀非不律儀，現有身表，不得此無表，設先有身表不失，而不得此無表。若生色界，現有身表。

有成就現在身無表非此表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，正在定；設不在定，現無身表，先有身表不失，得此無表。若住別解脫律儀及不律儀，現無身表。若住非律儀非不律儀，現無身表，先有身表不失，得此無表。若生色界，正在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在身無表非此表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，正在定；設不在定，現無身表，先有身表不失，得此無表。若住別解脫律儀及不律儀，現無身表。若住非律儀非不律儀，現無身表，先有身表不失，得此無表。若生色界，正在定。

有成就現在身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，得此無表，或先有身表不失，得此無表。若住別解脫律儀及不律儀，現有身表。若住非律儀非不律儀，現有身表，得此無表，或先有身表不失，得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有身表，得此無表，或先有身表不失，得此無表。若住別解脫律儀及不律儀，現有身表。若住非律儀非不律儀，現有身表，得此無表，或先有身表不失，得此無表。

有非成就現在身表亦非此無表。謂：處卵㲉及住胎中。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，不在定，現無身表；設先有身表不失，而不得此無表。若住非律儀非不律儀，現無身表，設先有身表不失，而不得此無表。若生色界，不在定，現無身表。若生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就現在身表亦非此無表。謂：處卵㲉及住胎中。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，不在定，現無身表；設先有身表不失，而不得此無表。若住非律儀非不律儀，現無身表，設先有身表不失，而不得此無表。若生色界，不在定，現無身表。若生無色界。

若成就現在善身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就現在善身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就現在善身表非此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，不得此無表；設先有善身表不失，而不得此無表。若住不律儀及非律儀非不律儀，現有善身表，不得此無表；設先有善身表不失，而不得此無表。若生色界，現有善身表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在善身表非此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，不得此無表；設先有善身表不失，而不得此無表。若住不律儀及非律儀非不律儀，現有善身表，不得此無表；設先有善身表不失，而不得此無表。若生色界，現有善身表。

有成就現在善身無表非此表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，正在定；設不在定，現無善身表，先有善身表不失，而得此無表。若住別解脫律儀，現無善身表。若住不律儀及非律儀非不律儀，現無善身表，先有善身表不失，而得此無表。若生色界，正在定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在善身無表非此表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，正在定；設不在定，現無善身表，先有善身表不失，而得此無表。若住別解脫律儀，現無善身表。若住不律儀及非律儀非不律儀，現無善身表，先有善身表不失，而得此無表。若生色界，正在定。

有成就現在善身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，亦得此無表，先有善身表不失，得此無表。若住別解脫律儀，現有善身表。若住不律儀及住非律儀非不律儀，現有善身表，亦得此無表，先有善身表不失，得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在善身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，現有善身表，亦得此無表，先有善身表不失，得此無表。若住別解脫律儀，現有善身表。若住不律儀及住非律儀非不律儀，現有善身表，亦得此無表，先有善身表不失，得此無表。

有非成就現在善身表亦非此無表。謂：處卵㲉及住胎中。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，不在定，現無善身表；設先有善身表不失，而不得此無表。若住不律儀及非律儀非不律儀，現無善身表；設先有善身表不失，而不得此無表。若生色界，不在定，現無善身表。若生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就現在善身表亦非此無表。謂：處卵㲉及住胎中。若生欲界，住律儀，不得別解脫律儀，不在定，現無善身表；設先有善身表不失，而不得此無表。若住不律儀及非律儀非不律儀，現無善身表；設先有善身表不失，而不得此無表。若生色界，不在定，現無善身表。若生無色界。

若成就現在不善身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就現在不善身表，彼成就此無表耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就現在不善身表非此無表。謂：生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，現有不善身表，不得此無表；設先有不善身表不失，而不得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在不善身表非此無表。謂：生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，現有不善身表，不得此無表；設先有不善身表不失，而不得此無表。

有成就現在不善身無表非此表。謂：生欲界，住不律儀，現無不善身表。若住律儀及非律儀非不律儀，現無不善身表，先有不善身表不失，得此無表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在不善身無表非此表。謂：生欲界，住不律儀，現無不善身表。若住律儀及非律儀非不律儀，現無不善身表，先有不善身表不失，得此無表。

有成就現在不善身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，現有不善身表，亦得此無表；先有不善身表不失，得此無表。若住不律儀，現有不善身表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在不善身表亦此無表。謂：生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，現有不善身表，亦得此無表；先有不善身表不失，得此無表。若住不律儀，現有不善身表。

有非成就現在不善身表亦非此無表。謂：處卵㲉。若住胎中。若生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，現無不善身表；設先有不善身表不失，而不得此無表。若生色、無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就現在不善身表亦非此無表。謂：處卵㲉。若住胎中。若生欲界，住律儀及非律儀非不律儀，現無不善身表；設先有不善身表不失，而不得此無表。若生色、無色界。

若成就現在有覆無記身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就現在有覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就現在有覆無記身無表。有成就此表。謂：生色界，現有有覆無記身表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就現在有覆無記身無表。有成就此表。謂：生色界，現有有覆無記身表。

若成就現在無覆無記身表，彼成就此無表耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就現在無覆無記身表，彼成就此無表耶？

答：無成就現在無覆無記身無表，有成就此表。謂：生欲、色界，現有無覆無記身表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無成就現在無覆無記身無表，有成就此表。謂：生欲、色界，現有無覆無記身表。

如廣說身表無表。如是語表無表。廣說亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如廣說身表無表。如是語表無表。廣說亦爾。

若業欲界繫，彼業果欲界繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業欲界繫，彼業果欲界繫耶？

答：諸業欲界繫，彼業果亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸業欲界繫，彼業果亦爾。

有業果欲界繫非彼業。謂：由色界道。作欲界化。發欲界語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業果欲界繫非彼業。謂：由色界道。作欲界化。發欲界語。

若業色界繫，彼業果色界繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業色界繫，彼業果色界繫耶？

答：諸業果色界繫，彼業亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸業果色界繫，彼業亦爾。

有業色界繫非彼業果。謂：由色界道。作欲界化。發欲界語。及由色界道，證諸結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業色界繫非彼業果。謂：由色界道。作欲界化。發欲界語。及由色界道，證諸結斷。

若業無色界繫，彼業果無色界繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業無色界繫，彼業果無色界繫耶？

答：諸業果無色界繫，彼業亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸業果無色界繫，彼業亦爾。

有業無色界繫非彼業果。謂：由無色界道，證諸結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業無色界繫非彼業果。謂：由無色界道，證諸結斷。

若業不繫，彼業果不繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業不繫，彼業果不繫耶？

答：諸業不繫，彼業果亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸業不繫，彼業果亦爾。

有業果不繫非彼業。謂：由色、無色界道，證諸結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業果不繫非彼業。謂：由色、無色界道，證諸結斷。

若業非欲界繫，彼業果非欲界繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業非欲界繫，彼業果非欲界繫耶？

答：諸業果非欲界繫，彼業亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸業果非欲界繫，彼業亦爾。

有業非欲界繫，非彼業果。謂：由色界道，作欲界化，發欲界語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業非欲界繫，非彼業果。謂：由色界道，作欲界化，發欲界語。

若業非色界繫，彼業果非色界繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業非色界繫，彼業果非色界繫耶？

答：諸業非色界繫，彼業果亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸業非色界繫，彼業果亦爾。

有業果非色界繫非彼業。謂：由色界道，作欲界化，發欲界語；及由色界道，證諸結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業果非色界繫非彼業。謂：由色界道，作欲界化，發欲界語；及由色界道，證諸結斷。

若業非無色界繫，彼業果非無色界繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業非無色界繫，彼業果非無色界繫耶？

答：諸業非無色界繫，彼業果亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸業非無色界繫，彼業果亦爾。

有業果非無色界繫非彼業。謂：由無色界道，證諸結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業果非無色界繫非彼業。謂：由無色界道，證諸結斷。

若業非不繫，彼業果非不繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業非不繫，彼業果非不繫耶？

答：諸業果非不繫，彼業亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸業果非不繫，彼業亦爾。

有業非不繫，非彼業果。謂：由色、無色界道，證諸結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業非不繫，非彼業果。謂：由色、無色界道，證諸結斷。

頗業有漏，有漏果耶？——答：有。謂：等流、異熟果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業有漏，有漏果耶？——答：有。謂：等流、異熟果。

頗業有漏，無漏果耶？——答：有。謂：離繫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業有漏，無漏果耶？——答：有。謂：離繫果。

頗業有漏，有漏、無漏果耶？——答：有。謂：等流、異熟、離繫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業有漏，有漏、無漏果耶？——答：有。謂：等流、異熟、離繫果。

頗業無漏，無漏果耶？——答：有。謂：等流、離繫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業無漏，無漏果耶？——答：有。謂：等流、離繫果。

頗業無漏，有漏果耶？——答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業無漏，有漏果耶？——答：無。

頗業無漏，有漏、無漏果耶？——答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業無漏，有漏、無漏果耶？——答：無。

頗業有漏、無漏，有漏、無漏果耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業有漏、無漏，有漏、無漏果耶？

答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無。

頗業有漏、無漏，有漏果耶？——答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業有漏、無漏，有漏果耶？——答：無。

頗業有漏、無漏，無漏果耶？——答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業有漏、無漏，無漏果耶？——答：無。

頗業學，學果耶？——答：有。謂：等流果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業學，學果耶？——答：有。謂：等流果。

頗業學，無學果耶？——答：有。謂：等流果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業學，無學果耶？——答：有。謂：等流果。

頗業學，非學非無學果耶？——答：有。謂：離繫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業學，非學非無學果耶？——答：有。謂：離繫果。

頗業無學，無學果耶？——答：有。謂：等流果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業無學，無學果耶？——答：有。謂：等流果。

頗業無學，學果耶？——答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業無學，學果耶？——答：無。

頗業無學，非學非無學果耶？——答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業無學，非學非無學果耶？——答：無。

頗業非學非無學，非學非無學果耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業非學非無學，非學非無學果耶？

答：有。謂：等流、異熟、離繫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有。謂：等流、異熟、離繫果。

頗業非學無學，學果耶？——答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業非學無學，學果耶？——答：無。

頗業非學非無學，無學果耶？——答：無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗業非學非無學，無學果耶？——答：無。

如世尊說：「不修身，不修戒，不修心，不修慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說：「不修身，不修戒，不修心，不修慧。」

云何不修身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不修身？

答：若於身未離貪、欲、潤、憙、渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於身未離貪、欲、潤、憙、渴。

又！無間道能盡色貪，彼於此道未修、未安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又！無間道能盡色貪，彼於此道未修、未安。

云何不修戒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不修戒？

答：若於戒未離貪，廣說如身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於戒未離貪，廣說如身。

云何不修心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不修心？

答：若於心未離貪、欲、潤、憙、渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於心未離貪、欲、潤、憙、渴。

又！無間道能盡無色貪，彼於此道未修、未安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又！無間道能盡無色貪，彼於此道未修、未安。

云何不修慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不修慧？

答：若於慧未離貪，廣說如心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於慧未離貪，廣說如心。

若不修身，彼不修戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不修身，彼不修戒耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設不修戒，彼不修身耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設不修戒，彼不修身耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若不修身，彼不修心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不修身，彼不修心耶？

答：諸不修身，彼不修心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸不修身，彼不修心。

有不修心，非不修身。謂：已離色染，未離無色染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不修心，非不修身。謂：已離色染，未離無色染。

若不修身，彼不修慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不修身，彼不修慧耶？

答：諸不修身，彼不修慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸不修身，彼不修慧。

有不修慧，非不修身，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不修慧，非不修身，如前說。

若不修戒，彼不修心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不修戒，彼不修心耶？

答：諸不修戒，彼不修心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸不修戒，彼不修心。

有不修心，非不修戒，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不修心，非不修戒，如前說。

若不修戒，彼不修慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不修戒，彼不修慧耶？

答：諸不修戒，彼不修慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸不修戒，彼不修慧。

有不修慧，非不修戒，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不修慧，非不修戒，如前說。

若不修心，彼不修慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不修心，彼不修慧耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設不修慧，彼不修心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設不修慧，彼不修心耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

如世尊說：「修身、修戒、修心、修慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說：「修身、修戒、修心、修慧。」

云何修身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修身？

答：若於身已離貪、欲、潤、憙、渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於身已離貪、欲、潤、憙、渴。

又！無間道能盡色貪，彼於此道已修、已安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又！無間道能盡色貪，彼於此道已修、已安。

云何修戒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修戒？

答：若於戒已離貪，廣說如身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於戒已離貪，廣說如身。

云何修心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修心？

答：若於心已離貪、欲、潤、憙、渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於心已離貪、欲、潤、憙、渴。

又！無間道能盡無色貪，彼於此道已修、已安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又！無間道能盡無色貪，彼於此道已修、已安。

云何修慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修慧？

答：若於慧已離貪，廣說如心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於慧已離貪，廣說如心。

若修身，彼修戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修身，彼修戒耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設修戒，彼修身耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設修戒，彼修身耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若修身，彼修心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修身，彼修心耶？

答：諸修心，彼修身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸修心，彼修身。

有修身，非修心。謂：已離色染，未離無色染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有修身，非修心。謂：已離色染，未離無色染。

若修身，彼修慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修身，彼修慧耶？

答：諸修慧，彼修身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸修慧，彼修身。

有修身，非修慧，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有修身，非修慧，如前說。

若修戒，彼修心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修戒，彼修心耶？

答：諸修心，彼修戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸修心，彼修戒。

有修戒，非修心，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有修戒，非修心，如前說。

若修戒，彼修慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修戒，彼修慧耶？

答：諸修慧，彼修戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸修慧，彼修戒。

有修戒，非修慧，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有修戒，非修慧，如前說。

若修心，彼修慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修心，彼修慧耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設修慧，彼修心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設修慧，彼修心耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若成就過去戒，彼成就未來、現在此類戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去戒，彼成就未來、現在此類戒耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有成就過去戒非未來、現在此類戒。謂：表戒已滅不失，此類戒不現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就過去戒非未來、現在此類戒。謂：表戒已滅不失，此類戒不現前。

有及未來非現在。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒不現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及未來非現在。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒不現前。

有及現在非未來。謂：表戒已滅不失，此類戒現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及現在非未來。謂：表戒已滅不失，此類戒現前。

有及未來、現在。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及未來、現在。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒現前。

若成就未來戒，彼成就過去、現在此類戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就未來戒，彼成就過去、現在此類戒耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有成就未來戒，非過去、現在此類戒。謂：阿羅漢生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就未來戒，非過去、現在此類戒。謂：阿羅漢生無色界。

有及過去，非現在。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒不現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及過去，非現在。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒不現前。

有及現在，非過去。謂：無漏戒初現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及現在，非過去。謂：無漏戒初現前。

有及過去、現在。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及過去、現在。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒現前。

若成就現在戒，彼成就過去、未來此類戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就現在戒，彼成就過去、未來此類戒耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

有成就現在戒，非過去、未來此類戒。謂：表戒初現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就現在戒，非過去、未來此類戒。謂：表戒初現前。

有及過去，非未來。謂：表戒已滅不失，此類戒現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及過去，非未來。謂：表戒已滅不失，此類戒現前。

有及未來，非過去。謂：無漏戒初現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及未來，非過去。謂：無漏戒初現前。

有及過去、未來。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有及過去、未來。謂：靜慮無漏戒已滅不失，此類戒現前。

業蘊第四中自業納息第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業蘊第四中自業納息第五

自業義世成 對異熟成墮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自業義世成 對異熟成墮

智謀害留捨 心亂纏佛教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智謀害留捨 心亂纏佛教

書數算印詩 世間工業處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書數算印詩 世間工業處

成就學等戒 此章願具說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就學等戒 此章願具說

云何自業？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何自業？

答：若業已得今有異熟，及業異熟已生正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若業已得今有異熟，及業異熟已生正受。

自業是何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自業是何義？

答：是得自果、自等流、自異熟義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：是得自果、自等流、自異熟義。

復次！此業所招異熟於自相續現熟，非餘；於自相續養、隨養，育、隨育，護、隨護，轉、隨轉，益、隨益；故名自業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次！此業所招異熟於自相續現熟，非餘；於自相續養、隨養，育、隨育，護、隨護，轉、隨轉，益、隨益；故名自業。

若業是自業，此業當言過去耶？未來耶？現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業是自業，此業當言過去耶？未來耶？現在耶？

答：此業當言過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：此業當言過去。

若業是自業，此業成就耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業是自業，此業成就耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有業是自業，此業不成就。謂：業已得今有異熟，及業異熟已生正受，此業已失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業是自業，此業不成就。謂：業已得今有異熟，及業異熟已生正受，此業已失。

有業成就，此業非自業。謂：業非已得今有異熟，及業異熟非已生正受，此業不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業成就，此業非自業。謂：業非已得今有異熟，及業異熟非已生正受，此業不失。

有業是自業，此業亦成就。謂：業已得今有異熟，及業異熟已生正受，此業不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業是自業，此業亦成就。謂：業已得今有異熟，及業異熟已生正受，此業不失。

有業非自業，此業不成就。謂：業非已得今有異熟，及業異熟非已生正受。此業已失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業非自業，此業不成就。謂：業非已得今有異熟，及業異熟非已生正受。此業已失。

非亦有四句，與前相違，應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非亦有四句，與前相違，應廣說。

若業是自業，此業定當受異熟耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業是自業，此業定當受異熟耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有業是自業，此業定當不受異熟。謂：業已得今有異熟，及業異熟已生正受，已至最後位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業是自業，此業定當不受異熟。謂：業已得今有異熟，及業異熟已生正受，已至最後位。

有業定當受異熟，此業非自業。謂：業非已得今有異熟，及業異熟非已生正受，此業異熟未熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業定當受異熟，此業非自業。謂：業非已得今有異熟，及業異熟非已生正受，此業異熟未熟。

有業是自業，此業定當受異熟。謂：業已得今有異熟，及業異熟已生正受，未至最後位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業是自業，此業定當受異熟。謂：業已得今有異熟，及業異熟已生正受，未至最後位。

有業非自業，此業定當不受異熟。謂：業非已得今有異熟，及業異熟非已生正受，此業異熟已熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業非自業，此業定當不受異熟。謂：業非已得今有異熟，及業異熟非已生正受，此業異熟已熟。

非亦有四句，與前相違，應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非亦有四句，與前相違，應廣說。

若業成就，此業定當受異熟耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若業成就，此業定當受異熟耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有業成就，此業定當不受異熟。謂：業過去不善、善有漏異熟已熟，此業不失。若業未來不善、善有漏已得，而定不生。若業無記無漏成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業成就，此業定當不受異熟。謂：業過去不善、善有漏異熟已熟，此業不失。若業未來不善、善有漏已得，而定不生。若業無記無漏成就。

有業定當受異熟，此業不成就。謂：業過去不善、善有漏異熟未熟，此業已失。若業未來不善、善有漏不得，而定當生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業定當受異熟，此業不成就。謂：業過去不善、善有漏異熟未熟，此業已失。若業未來不善、善有漏不得，而定當生。

有業成就，此業定當受異熟。謂：業過去不善、善有漏異熟未熟，此業不失。若業未來不善、善有漏已得，亦定當生。若業現在不善、善有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業成就，此業定當受異熟。謂：業過去不善、善有漏異熟未熟，此業不失。若業未來不善、善有漏已得，亦定當生。若業現在不善、善有漏。

有業不成就，此業定當不受異熟。謂：業過去不善、善有漏異熟已熟。此業已失。若業未來不善、善有漏不得，亦定不生。若業無記無漏不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業不成就，此業定當不受異熟。謂：業過去不善、善有漏異熟已熟。此業已失。若業未來不善、善有漏不得，亦定不生。若業無記無漏不成就。

非亦有四句，與前相違，應廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非亦有四句，與前相違，應廣說。

若預流者，有不善業，能順苦受，異熟未熟，彼既成熟，應墮惡趣，何道障故而不墮耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若預流者，有不善業，能順苦受，異熟未熟，彼既成熟，應墮惡趣，何道障故而不墮耶？

答：由二部結，縛諸有情令墮惡趣。謂：見所斷、修所斷結。諸預流者，雖未永斷修所斷結，而已永斷見所斷結，闕一資糧，不墮惡趣；如車具二輪，有所運載，鳥有二翼，能飛虛空，闕一不然。此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：由二部結，縛諸有情令墮惡趣。謂：見所斷、修所斷結。諸預流者，雖未永斷修所斷結，而已永斷見所斷結，闕一資糧，不墮惡趣；如車具二輪，有所運載，鳥有二翼，能飛虛空，闕一不然。此亦如是。

如世尊說：「我聖弟子！應自審記：已盡地獄、傍生、餓鬼嶮惡趣坑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說：「我聖弟子！應自審記：已盡地獄、傍生、餓鬼嶮惡趣坑。」

諸預流者，為有現智，能自審知盡地獄等而自記耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸預流者，為有現智，能自審知盡地獄等而自記耶？

答：不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不能。

若爾彼云何知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾彼云何知？

答：信佛語故。謂：世尊說：「若有多聞諸聖弟子，能隨觀察，見自身中有四證淨現在前者，應自審記已盡地獄、傍生、餓鬼險惡趣坑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：信佛語故。謂：世尊說：「若有多聞諸聖弟子，能隨觀察，見自身中有四證淨現在前者，應自審記已盡地獄、傍生、餓鬼險惡趣坑。」

又！預流者已得四智，謂：苦、集、滅、道智；未得盡智、無生智。故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又！預流者已得四智，謂：苦、集、滅、道智；未得盡智、無生智。故

如世尊說：「由學謀害，那伽諦觀，却後七日，憍薩羅家，必當殄滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說：「由學謀害，那伽諦觀，却後七日，憍薩羅家，必當殄滅。」

云何學謀害？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學謀害？

答：如有學者未離欲染，他加害時，便作念言：「當令衰壞，母失愛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如有學者未離欲染，他加害時，便作念言：「當令衰壞，母失愛子。」

又！如學者已離欲染，他加害時，從離欲退，作是念言：「當令衰壞，母失愛子」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又！如學者已離欲染，他加害時，從離欲退，作是念言：「當令衰壞，母失愛子」

諸學謀害，必果遂耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸學謀害，必果遂耶？

答：此不決定。若諸有情，造作增長大威勢業，異熟現前，便不果遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：此不決定。若諸有情，造作增長大威勢業，異熟現前，便不果遂。

云何苾芻留多壽行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苾芻留多壽行？

答：謂阿羅漢成就神通，得心自在。若於僧眾，若別人所，以衣以鉢，或以隨一沙門命緣眾具布施，施已發願，即入邊際第四靜慮。從定起已，心念口言：「諸我能感富異熟業，願此轉招壽異熟果。」時彼能招富異熟業，則轉能招壽異熟果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：謂阿羅漢成就神通，得心自在。若於僧眾，若別人所，以衣以鉢，或以隨一沙門命緣眾具布施，施已發願，即入邊際第四靜慮。從定起已，心念口言：「諸我能感富異熟業，願此轉招壽異熟果。」時彼能招富異熟業，則轉能招壽異熟果。

云何苾芻捨多壽行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苾芻捨多壽行？

答：謂阿羅漢成就神通，得心自在，如前布施，施已發願，即入邊際第四靜慮。從定起已，心念口言：「諸我能感壽異熟業，願此轉招富異熟果。」時彼能招壽異熟業，則轉能招富異熟果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：謂阿羅漢成就神通，得心自在，如前布施，施已發願，即入邊際第四靜慮。從定起已，心念口言：「諸我能感壽異熟業，願此轉招富異熟果。」時彼能招壽異熟業，則轉能招富異熟果。

云何心狂亂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心狂亂？

答：謂由四緣勢力所逼，令心狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：謂由四緣勢力所逼，令心狂亂。

一、由非人現惡色像，遇已驚恐，令心狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、由非人現惡色像，遇已驚恐，令心狂亂。

二、由非人忿打支節，苦受所逼，令心狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、由非人忿打支節，苦受所逼，令心狂亂。

三、由大種乖違，令心狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、由大種乖違，令心狂亂。

四、由先業異熟，令心狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、由先業異熟，令心狂亂。

何纏相應法，皆不善耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何纏相應法，皆不善耶？

答：無慚、無愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無慚、無愧。

佛教云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛教云何？

答：謂佛語言、評論、唱詞、語路、語音、語業、語表，是謂佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：謂佛語言、評論、唱詞、語路、語音、語業、語表，是謂佛教。

佛教當言善耶？無記耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛教當言善耶？無記耶？

答：或善，或無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：或善，或無記。

云何善？謂：佛善心所發語言，乃至語表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善？謂：佛善心所發語言，乃至語表。

云何無記？謂：佛無記心所發語言，乃至語表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無記？謂：佛無記心所發語言，乃至語表。

佛教名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛教名何法？

答：名身、句身、文身。次第行列，次第安布，次第連合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：名身、句身、文身。次第行列，次第安布，次第連合。

契經、應頌、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契經、應頌、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法。

論議名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論議名何法？

答：名身、句身、文身，次第行列，次第安布，次第連合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：名身、句身、文身，次第行列，次第安布，次第連合。

書名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書名何法？

答：如理轉變身業，及此所依諸巧便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如理轉變身業，及此所依諸巧便智。

數名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數名何法？

答：如理轉變意業，及此所依諸巧便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如理轉變意業，及此所依諸巧便智。

算名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 算名何法？

答：如理轉變語業，及此所依諸巧便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如理轉變語業，及此所依諸巧便智。

印名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印名何法？

答：如理轉變身業，及此所依諸巧便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如理轉變身業，及此所依諸巧便智。

詩名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詩名何法？

答：如理轉變語業，及此所依諸巧便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如理轉變語業，及此所依諸巧便智。

世間種種工巧業處名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間種種工巧業處名何法？

答：謂慧為先，造作彼彼工巧業處，及此所依諸巧便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：謂慧為先，造作彼彼工巧業處，及此所依諸巧便智。

若成就學戒，彼成就非學非無學戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就學戒，彼成就非學非無學戒耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就學戒，非非學非無學戒。謂：學者生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就學戒，非非學非無學戒。謂：學者生無色界。

有成就非學非無學戒，非學戒。謂：阿羅漢及諸異生，生欲、色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就非學非無學戒，非學戒。謂：阿羅漢及諸異生，生欲、色界。

有成就學戒，亦非學非無學戒。謂：學者生欲、色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就學戒，亦非學非無學戒。謂：學者生欲、色界。

有非成就學戒，亦非非學非無學戒。謂：阿羅漢及諸異生，生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就學戒，亦非非學非無學戒。謂：阿羅漢及諸異生，生無色界。

若成就無學戒，彼成就非學非無學戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就無學戒，彼成就非學非無學戒耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有成就無學戒，非非學非無學戒。謂：阿羅漢生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就無學戒，非非學非無學戒。謂：阿羅漢生無色界。

有成就非學非無學戒，非無學戒。謂：諸學者及諸異生，生欲、色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就非學非無學戒，非無學戒。謂：諸學者及諸異生，生欲、色界。

有成就無學戒亦非學，非無學戒。謂：阿羅漢生欲、色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有成就無學戒亦非學，非無學戒。謂：阿羅漢生欲、色界。

有非成就無學戒，亦非非學非無學戒。謂：諸學者及諸異生，生無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非成就無學戒，亦非非學非無學戒。謂：諸學者及諸異生，生無色界。