阿毘達磨發智論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨發智論卷第四

尊者迦多衍尼子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者迦多衍尼子造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蘊第二中一行納息第二之二

若於此事有無明結繫，亦有見結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有無明結繫，亦有見結繫耶？

答：若於此事有見結繫，必有無明結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於此事有見結繫，必有無明結繫。

或有無明結繫，無見結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有無明結繫，無見結繫。謂：

集智已生，滅智未生：於見滅、道所斷見結不相應法，及於修所斷法，有無明結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生：於見滅、道所斷見結不相應法，及於修所斷法，有無明結未斷。

滅智已生，道智未生：於見道所斷見結不相應法，及於修所斷法，有無明結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生：於見道所斷見結不相應法，及於修所斷法，有無明結未斷。

具見世尊弟子：——於修所斷法，有無明結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子：——於修所斷法，有無明結未斷。

如對見結；對疑結，亦爾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如對見結；對疑結，亦爾！

若於此事有無明結繫，亦有取結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有無明結繫，亦有取結繫耶？

答：若於此事有取結繫，必有無明結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於此事有取結繫，必有無明結繫。

或有無明結繫，無取結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有無明結繫，無取結繫。謂：

集智已生，滅智未生——於修所斷法，有無明結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於修所斷法，有無明結未斷。

滅智已生，道智未生——於修所斷法，有無明結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於修所斷法，有無明結未斷。

具見世尊弟子——於修所斷法，有無明結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子——於修所斷法，有無明結未斷。

若於此事有無明結繫，亦有嫉結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有無明結繫，亦有嫉結繫耶？

答：若於此事有嫉結繫，必有無明結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於此事有嫉結繫，必有無明結繫。

或有無明結繫，無嫉結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有無明結繫，無嫉結繫。謂：

於欲界見所斷法，及於色、無色界法，有無明結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於欲界見所斷法，及於色、無色界法，有無明結未斷。

如對嫉結；對慳結，亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如對嫉結；對慳結，亦爾。

若於此事有見結繫，亦有取結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有見結繫，亦有取結繫耶？

答：若於此事有見結繫，必有取結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於此事有見結繫，必有取結繫。

或有取結繫，無見結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有取結繫，無見結繫。謂：

集智已生，滅智未生——於見滅、道所斷見結不相應法，有取結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於見滅、道所斷見結不相應法，有取結未斷。

滅智已生，道智未生——於見道所斷見結不相應法，有取結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於見道所斷見結不相應法，有取結未斷。

若於此事有見結繫，亦有疑結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有見結繫，亦有疑結繫耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

或有見結繫，無疑結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見結繫，無疑結繫。謂：

集智已生，滅智未生——於見滅、道所斷見結相應法，有見結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於見滅、道所斷見結相應法，有見結未斷。

滅智已生，道智未生——於見道所斷見結相應法，有見結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於見道所斷見結相應法，有見結未斷。

或有疑結繫，無見結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有疑結繫，無見結繫。謂：

集智已生，滅智未生——於見滅、道所斷疑結相應法，有疑結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於見滅、道所斷疑結相應法，有疑結未斷。

滅智已生，道智未生——於見道所斷疑結相應法，有疑結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於見道所斷疑結相應法，有疑結未斷。

或有二俱繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二俱繫。謂：

具結者——於見、修所斷法，有二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具結者——於見、修所斷法，有二結繫。

苦智已生，集智未生——於見苦、集、滅、道修所斷法，有二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦智已生，集智未生——於見苦、集、滅、道修所斷法，有二結繫。

或有二俱不繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二俱不繫。謂：

集智已生，滅智未生——於見苦、集所斷法，及於見滅、道所斷見、疑一結不相應法，并於修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於見苦、集所斷法，及於見滅、道所斷見、疑一結不相應法，并於修所斷法，無二結繫。

滅智已生，道智未生——於見苦、集、滅所斷法，及於見道所斷見、疑二結不相應法，并於修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於見苦、集、滅所斷法，及於見道所斷見、疑二結不相應法，并於修所斷法，無二結繫。

具見世尊弟子——於見、修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子——於見、修所斷法，無二結繫。

已離欲染——於欲界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離欲染——於欲界法，無二結繫。

已離色染——於欲、色界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離色染——於欲、色界法，無二結繫。

已離無色染——於三界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離無色染——於三界法，無二結繫。

若於此事有見結繫，亦有嫉結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有見結繫，亦有嫉結繫耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

或有見結繫，無嫉結繫。謂：於欲界見所斷法，及於色、無色界法，有見結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見結繫，無嫉結繫。謂：於欲界見所斷法，及於色、無色界法，有見結未斷。

或有嫉結繫，無見結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有嫉結繫，無見結繫。謂：

未離欲染—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染——

集智已生，滅智未生——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。

滅智已生，道智未生——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。

具見世尊弟子，未離欲染——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子，未離欲染——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。

或有二俱繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二俱繫。謂：

具縛者——於欲界修所斷法，有二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具縛者——於欲界修所斷法，有二結繫。

未離欲染，苦智已生，集智未生——於欲界修所斷法，有二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染，苦智已生，集智未生——於欲界修所斷法，有二結繫。

或有二俱不繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二俱不繫。謂：

未離欲染—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染——

集智已生，滅智未生——於見苦、集所斷法，及於見滅、道所斷見結不相應法，并於色、無色界修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於見苦、集所斷法，及於見滅、道所斷見結不相應法，并於色、無色界修所斷法，無二結繫。

滅智已生，道智未生——於見苦、集、滅所斷法，及於見道所斷見結不相應法，并於色、無色界修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於見苦、集、滅所斷法，及於見道所斷見結不相應法，并於色、無色界修所斷法，無二結繫。

具見世尊弟子—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子——

未離欲染——於見所斷法，及於色、無色界修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染——於見所斷法，及於色、無色界修所斷法，無二結繫。

已離欲染——於欲界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離欲染——於欲界法，無二結繫。

已離色染——於欲、色界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離色染——於欲、色界法，無二結繫。

已離無色染——於三界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離無色染——於三界法，無二結繫。

如對嫉結；對慳結，亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如對嫉結；對慳結，亦爾。

如見結對後作一行；疑結對後作一行，亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如見結對後作一行；疑結對後作一行，亦爾。

若於此事有取結繫，亦有疑結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有取結繫，亦有疑結繫耶？

答：若於此事有疑結繫，必有取結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若於此事有疑結繫，必有取結繫。

或有取結繫，無疑結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有取結繫，無疑結繫。謂：

集智已生，滅智未生——於見滅、道所斷疑結不相應法，有取結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於見滅、道所斷疑結不相應法，有取結未斷。

滅智已生，道智未生——於見道所斷疑結不相應法，有取結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於見道所斷疑結不相應法，有取結未斷。

若於此事有取結繫，亦有嫉結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有取結繫，亦有嫉結繫耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

或有取結繫，無嫉結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有取結繫，無嫉結繫。謂：

於欲界見所斷法，及於色、無色界法，有取結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於欲界見所斷法，及於色、無色界法，有取結未斷。

或有嫉結繫，無取結繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有嫉結繫，無取結繫。謂：

未離欲染—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染——

集智已生，滅智未生——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。

滅智已生，道智未生——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。

具見世尊弟子——未離欲染——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子——未離欲染——於欲界修所斷法，有嫉結未斷。

或有二俱繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二俱繫。謂：

具縛者——於欲界修所斷法，有二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具縛者——於欲界修所斷法，有二結繫。

未離欲染，苦智已生，集智未生——於欲界修所斷法，有二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染，苦智已生，集智未生——於欲界修所斷法，有二結繫。

或有二俱不繫。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有二俱不繫。謂：

未離欲染—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染——

集智已生，滅智未生——於見苦、集所斷法，及於色、無色界修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集智已生，滅智未生——於見苦、集所斷法，及於色、無色界修所斷法，無二結繫。

滅智已生，道智未生——於見苦、集、滅所斷法，及於色、無色界修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅智已生，道智未生——於見苦、集、滅所斷法，及於色、無色界修所斷法，無二結繫。

具見世尊弟子—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子——

未離欲染——於見所斷法，及於色、無色界修所斷法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染——於見所斷法，及於色、無色界修所斷法，無二結繫。

已離欲染——於欲界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離欲染——於欲界法，無二結繫。

已離色染——於欲、色界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離色染——於欲、色界法，無二結繫。

已離無色染——於三界法，無二結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離無色染——於三界法，無二結繫。

如對嫉結；對慳結，亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如對嫉結；對慳結，亦爾。

若於此事有嫉結繫，亦有慳結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有嫉結繫，亦有慳結繫耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設有慳結繫，復有嫉結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有慳結繫，復有嫉結繫耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若於此事有過去愛結繫，亦有未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有未來耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設有未來，復有過去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來，復有過去耶？

答：若前生未斷，則繫。若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫。若前未生，設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有現在耶？

答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

設有現在，復有過去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有現在，復有過去耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

若於此事有未來愛結繫，亦有現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有未來愛結繫，亦有現在耶？

答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

設有現在，復有未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有現在，復有未來耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若於此事有過去愛結繫，亦有未來、現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有未來、現在耶？

答：未來必繫，現在若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：未來必繫，現在若現在前。

設有未來、現在，復有過去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來、現在，復有過去耶？

答：若前生未斷，即繫；若前未生，設生已斷，即不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，即繫；若前未生，設生已斷，即不繫。

若於此事有未來愛結繫，亦有過去、現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有未來愛結繫，亦有過去、現在耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有未來，無過去、現在。謂：於此事愛結未斷，而前未生，設生已斷，不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有未來，無過去、現在。謂：於此事愛結未斷，而前未生，設生已斷，不現在前。

或有未來及過去，無現在。謂：於此事有愛結、前生未斷，不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有未來及過去，無現在。謂：於此事有愛結、前生未斷，不現在前。

或有未來及現在。無過去。謂：於此事有愛結現在前，而前未生，設生已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有未來及現在。無過去。謂：於此事有愛結現在前，而前未生，設生已斷。

或有未來及過去、現在。謂：於此事有愛結、前生未斷，亦現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有未來及過去、現在。謂：於此事有愛結、前生未斷，亦現在前。

設有過去、現在，復有未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、現在，復有未來耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若於此事有現在愛結繫，亦有過去、未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有現在愛結繫，亦有過去、未來耶？

答：未來必繫；過去若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：未來必繫；過去若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

設有過去、未來，復有現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來，復有現在耶？

答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

如愛結歷六，應知恚、慢、嫉、慳、非遍行無明結歷六，亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如愛結歷六，應知恚、慢、嫉、慳、非遍行無明結歷六，亦爾。

若於此事有過去見結繫，亦有未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去見結繫，亦有未來耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設有未來，復有過去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來，復有過去耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若於此事有過去見結繫，亦有現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去見結繫，亦有現在耶？

答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

設有現在，復有過去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有現在，復有過去耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若於此事有未來見結繫，亦有現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有未來見結繫，亦有現在耶？

答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

設有現在，復有未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有現在，復有未來耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若於此事有過去見結繫，亦有未來、現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去見結繫，亦有未來、現在耶？

答：未來必繫，現在若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：未來必繫，現在若現在前。

設有未來、現在，復有過去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來、現在，復有過去耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若於此事有未來見結繫，亦有過去、現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有未來見結繫，亦有過去、現在耶？

答：過去必繫，現在若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：過去必繫，現在若現在前。

設有過去、現在，復有未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、現在，復有未來耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

若於此事有現在見結繫，亦有過去、未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有現在見結繫，亦有過去、未來耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設有過去、未來，復有現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來，復有現在耶？

答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

如見結歷六，應知取、疑，遍行無明結歷六，亦爾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如見結歷六，應知取、疑，遍行無明結歷六，亦爾！

若於此事有過去愛結繫，亦有過去恚結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去恚結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

設有過去恚結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去恚結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有未來恚結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有未來恚結繫耶？

答：若未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若未斷。

設有未來恚結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來恚結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有現在恚結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有現在恚結繫耶？

答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

設有現在恚結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有現在恚結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去、現在恚結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去、現在恚結繫耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，無過去、現在恚結繫。謂：於此事有愛結前生未斷；無恚結前生，設生已斷，不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，無過去、現在恚結繫。謂：於此事有愛結前生未斷；無恚結前生，設生已斷，不現在前。

或有過去愛結繫，及有過去恚結繫，無現在。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷，無恚結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有過去恚結繫，無現在。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷，無恚結現在前。

或有過去愛結繫，及有現在恚結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷。有恚結現在前。而前未生。設生已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有現在恚結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷。有恚結現在前。而前未生。設生已斷。

或有過去愛結繫，及有過去、現在恚結繫。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷，及有恚結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有過去、現在恚結繫。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷，及有恚結現在前。

設有過去、現在恚結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、現在恚結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有未來、現在恚結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有未來、現在恚結繫耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，無未來、現在恚結繫。謂：於色、無色界法，有愛結前生未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，無未來、現在恚結繫。謂：於色、無色界法，有愛結前生未斷。

或有過去愛結繫，及有未來恚結繫，無現在。謂：於此事有愛結前生未斷，及有恚結未斷，不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有未來恚結繫，無現在。謂：於此事有愛結前生未斷，及有恚結未斷，不現在前。

或有過去愛結繫，亦有未來、現在恚結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。及有恚結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，亦有未來、現在恚結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。及有恚結現在前。

設有未來、現在恚結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來、現在恚結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來恚結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來恚結繫耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，無過去、未來恚結繫。謂：於色、無色界法，有愛結前生未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，無過去、未來恚結繫。謂：於色、無色界法，有愛結前生未斷。

或有過去愛結繫，及有未來恚結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷，及有恚結未斷，而無恚結前生，設生已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有未來恚結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷，及有恚結未斷，而無恚結前生，設生已斷。

或有過去愛結繫，亦有過去、未來恚結繫。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，亦有過去、未來恚結繫。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷。

設有過去、未來恚結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來恚結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在恚結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在恚結繫耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，無過去、未來、現在恚結繫。謂：於色、無色界法，有愛結前生未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，無過去、未來、現在恚結繫。謂：於色、無色界法，有愛結前生未斷。

或有過去愛結繫，及有未來恚結繫，無過去、現在。謂：於此事有愛結前生未斷，及有恚結未斷而前未生，設生已斷，不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有未來恚結繫，無過去、現在。謂：於此事有愛結前生未斷，及有恚結未斷而前未生，設生已斷，不現在前。

或有過去愛結繫，及有未來、現在恚結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷，及有恚結現在前而前未生，設生已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有未來、現在恚結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷，及有恚結現在前而前未生，設生已斷。

或有過去愛結繫，及有過去、未來恚結繫，無現在。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷，而無恚結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有過去、未來恚結繫，無現在。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷，而無恚結現在前。

或有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在恚結繫。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷，及有恚結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在恚結繫。謂：於此事有愛結、恚結前生未斷，及有恚結現在前。

設有過去、未來、現在恚結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來、現在恚結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

如對恚結；對嫉結、慳結，亦爾。差別者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如對恚結；對嫉結、慳結，亦爾。差別者：

於欲界見所斷法及於色、無色界法有愛結前生未斷，無過去、未來、現在嫉結、慳結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於欲界見所斷法及於色、無色界法有愛結前生未斷，無過去、未來、現在嫉結、慳結。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去慢結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去慢結繫耶？

答：若前生未斷、則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷、則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

設有過去慢結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去慢結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有未來慢結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有未來慢結繫耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設有未來慢結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來慢結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有現在慢結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有現在慢結繫耶？

答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

設有現在慢結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有現在慢結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去、現在慢結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去、現在慢結繫耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，無過去、現在慢結繫。謂：於此事有愛結前生未斷，無慢結前生，設生已斷，不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，無過去、現在慢結繫。謂：於此事有愛結前生未斷，無慢結前生，設生已斷，不現在前。

或有過去愛結繫，及有過去慢結繫，無現在。謂：於此事有愛結、慢結前生未斷。無慢結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有過去慢結繫，無現在。謂：於此事有愛結、慢結前生未斷。無慢結現在前。

或有過去愛結繫，及有現在慢結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷。及有慢結現在前。而前未生。設生已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有現在慢結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷。及有慢結現在前。而前未生。設生已斷。

或有過去愛結繫，亦有過去、現在慢結繫。謂：於此事有愛結、慢結前生未斷，及有慢結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，亦有過去、現在慢結繫。謂：於此事有愛結、慢結前生未斷，及有慢結現在前。

設有過去、現在慢結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、現在慢結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有未來、現在慢結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有未來、現在慢結繫耶？

答：未來必繫，現在若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：未來必繫，現在若現在前。

設有未來、現在慢結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來、現在慢結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來慢結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來慢結繫耶？

答：未來必繫；過去若前生未斷，則繫；苦前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：未來必繫；過去若前生未斷，則繫；苦前未生，設生已斷，則不繫。

設有過去、未來慢結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來慢結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在慢結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在慢結繫耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，及有未來慢結繫，無過去、現在。謂：於此事有愛結前生未斷。無慢結前生；設生已斷，不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有未來慢結繫，無過去、現在。謂：於此事有愛結前生未斷。無慢結前生；設生已斷，不現在前。

或有過去愛結繫，及有過去、未來慢結繫，無現在。謂：於此事有愛結、慢結前生未斷，無慢結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有過去、未來慢結繫，無現在。謂：於此事有愛結、慢結前生未斷，無慢結現在前。

或有過去愛結繫，及有未來、現在慢結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷，及有慢結現在前而無前生，設生已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有未來、現在慢結繫，無過去。謂：於此事有愛結前生未斷，及有慢結現在前而無前生，設生已斷。

或有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在慢結繫。謂：於此事有愛結、慢結前生未斷，及有慢結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在慢結繫。謂：於此事有愛結、慢結前生未斷，及有慢結現在前。

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答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去無明結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去無明結繫耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設有過去無明結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去無明結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有未來無明結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有未來無明結繫耶？

答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設有未來無明結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來無明結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

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答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

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答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

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答：過去必繫，現在若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：過去必繫，現在若現在前。

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答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

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答：未來必繫，現在若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：未來必繫，現在若現在前。

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答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

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答：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是。

設有過去、未來無明結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來無明結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

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答：過去、未來必繫，現在若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：過去、未來必繫，現在若現在前。

設有過去、未來、現在無明結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來、現在無明結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

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答：若未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若未斷。

設有過去見結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去見結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

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答：若未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若未斷。

設有未來見結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來見結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

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答：若現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若現在前。

設有現在見結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有現在見結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生，設生已斷，則不繫。

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答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，無過去、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷，而見結已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，無過去、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷，而見結已斷。

或有過去愛結繫，及有過去見結繫，無現在。謂：於此事有愛結前生未斷，及有見結未斷，而不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，及有過去見結繫，無現在。謂：於此事有愛結前生未斷，及有見結未斷，而不現在前。

或有過去愛結繫，亦有過去、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷，亦有見結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，亦有過去、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷，亦有見結現在前。

設有過去、現在見結繫，復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、現在見結繫，復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫；若前未生、設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有未來、現在見結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有未來、現在見結繫耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，無未來、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。而見結已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，無未來、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。而見結已斷。

或有過去愛結繫。及有未來見結繫，無現在。謂：於此事有愛結前生未斷。及有見結未斷。而不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫。及有未來見結繫，無現在。謂：於此事有愛結前生未斷。及有見結未斷。而不現在前。

或有過去愛結繫，亦有未來、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。及有見結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，亦有未來、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。及有見結現在前。

設有未來、現在見結繫。復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有未來、現在見結繫。復有過去愛結繫耶？

答：若前生。未斷，則繫。若前未生。設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生。未斷，則繫。若前未生。設生已斷，則不繫。

若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來見結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此事有過去愛結繫，亦有過去、未來見結繫耶？

答：若未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若未斷。

設有過去、未來見結繫。復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來見結繫。復有過去愛結繫耶？

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答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

或有過去愛結繫，無過去、未來、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。而見結已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，無過去、未來、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。而見結已斷。

或有過去愛結繫。及有過去、未來見結繫，無現在。謂：於此事有愛結前生未斷。及有見結未斷。而不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫。及有過去、未來見結繫，無現在。謂：於此事有愛結前生未斷。及有見結未斷。而不現在前。

或有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。亦有見結現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有過去愛結繫，亦有過去、未來、現在見結繫。謂：於此事有愛結前生未斷。亦有見結現在前。

設有過去、未來、現在見結繫。復有過去愛結繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有過去、未來、現在見結繫。復有過去愛結繫耶？

答：若前生未斷，則繫。若前未生、設生已斷，則不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若前生未斷，則繫。若前未生、設生已斷，則不繫。

如對見結。對取結、疑結亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如對見結。對取結、疑結亦爾。

如愛結對後作小七。乃至嫉結對慳結。隨其所應。作小七亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如愛結對後作小七。乃至嫉結對慳結。隨其所應。作小七亦爾。

如小七。大七亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如小七。大七亦爾。

差別者：以二對一。乃至以八對一。如過去愛等為首有七。乃至過去、未來、現在愛等為首。亦各有七。如是應知。有七七句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別者：以二對一。乃至以八對一。如過去愛等為首有七。乃至過去、未來、現在愛等為首。亦各有七。如是應知。有七七句。

三結乃至九十八隨眠。於九十八隨眠中。一一攝幾隨眠？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結乃至九十八隨眠。於九十八隨眠中。一一攝幾隨眠？

答：一切應分別。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：一切應分別。謂：

三結中——有身見結攝三。戒禁取結攝六。疑結攝十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結中——有身見結攝三。戒禁取結攝六。疑結攝十二。

三不善根中——貪瞋不善根。各攝五。癡不善根攝四。一少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根中——貪瞋不善根。各攝五。癡不善根攝四。一少分。

三漏中——欲漏攝三十一。有漏攝五十二。無明漏攝十五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三漏中——欲漏攝三十一。有漏攝五十二。無明漏攝十五。

四瀑流中——欲瀑流攝十九。有瀑流攝二十八。見瀑流攝三十六。無明瀑流攝十五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四瀑流中——欲瀑流攝十九。有瀑流攝二十八。見瀑流攝三十六。無明瀑流攝十五。

如四瀑流。四軛亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如四瀑流。四軛亦爾。

四取中——欲取攝二十四。見取攝三十。戒禁取攝六。我語取攝三十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四取中——欲取攝二十四。見取攝三十。戒禁取攝六。我語取攝三十八。

四身繫中——貪欲、瞋恚身繫。各攝五。戒禁取身繫攝六。此實執身繫攝十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四身繫中——貪欲、瞋恚身繫。各攝五。戒禁取身繫攝六。此實執身繫攝十二。

五蓋中——貪欲、瞋恚蓋。各攝五。疑蓋攝四。餘蓋無所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蓋中——貪欲、瞋恚蓋。各攝五。疑蓋攝四。餘蓋無所攝。

五結中——貪、慢結。各攝十五。瞋結攝五。嫉、慳結無所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五結中——貪、慢結。各攝十五。瞋結攝五。嫉、慳結無所攝。

五順下分結中——貪欲瞋恚結各攝五。有身見結攝三。戒禁取結攝六。疑結攝十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順下分結中——貪欲瞋恚結各攝五。有身見結攝三。戒禁取結攝六。疑結攝十二。

五順上分結中——色貪結攝一少分。無色貪結攝一少分。掉舉結無所攝。慢結攝二少分。無明結攝二少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順上分結中——色貪結攝一少分。無色貪結攝一少分。掉舉結無所攝。慢結攝二少分。無明結攝二少分。

五見中——有身見、邊執見各攝三。邪見、見取各攝十二。戒禁取攝六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五見中——有身見、邊執見各攝三。邪見、見取各攝十二。戒禁取攝六。

六愛身中——眼、耳、身觸所生愛身各攝二少分。鼻、舌觸所生愛身各攝一少分。意觸所生愛身攝十三。二少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六愛身中——眼、耳、身觸所生愛身各攝二少分。鼻、舌觸所生愛身各攝一少分。意觸所生愛身攝十三。二少分。

七隨眠中——欲貪、瞋恚隨眠各攝五。有貪隨眠攝十。慢、無明隨眠各攝十五。見隨眠攝三十六。疑隨眠攝十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七隨眠中——欲貪、瞋恚隨眠各攝五。有貪隨眠攝十。慢、無明隨眠各攝十五。見隨眠攝三十六。疑隨眠攝十二。

九結中——愛、慢、無明結各攝十五。恚結攝五。見、取結各攝十八。疑結攝十二。嫉、慳結無所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結中——愛、慢、無明結各攝十五。恚結攝五。見、取結各攝十八。疑結攝十二。嫉、慳結無所攝。

九十八隨眠中——欲界有身見攝欲界有身見。乃至無色界修所斷無明攝無色界修所斷無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八隨眠中——欲界有身見攝欲界有身見。乃至無色界修所斷無明攝無色界修所斷無明。

三結乃至九十八隨眠。為前攝後。後攝前耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結乃至九十八隨眠。為前攝後。後攝前耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

三結、三不善根——互不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、三不善根——互不相攝。

三結、三漏——三結、二漏少分互相攝，餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、三漏——三結、二漏少分互相攝，餘不相攝。

三結、四瀑流——三結、三瀑流少分互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、四瀑流——三結、三瀑流少分互相攝。餘不相攝。

如對四瀑流，對四軛亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如對四瀑流，對四軛亦爾。

三結、四取——三結、一取三少分互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、四取——三結、一取三少分互相攝。餘不相攝。

三結、四身繫——一結、一身繫互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、四身繫——一結、一身繫互相攝。餘不相攝。

三結、五蓋——一結、少分一蓋互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、五蓋——一結、少分一蓋互相攝。餘不相攝。

三結、五結——互不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、五結——互不相攝。

三結、五順下分結——三結、三順下分結互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、五順下分結——三結、三順下分結互相攝。餘不相攝。

三結、五順上分結——互不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、五順上分結——互不相攝。

三結、五見——二結、二見互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、五見——二結、二見互相攝。餘不相攝。

三結、六愛身——互不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、六愛身——互不相攝。

三結、七隨眠——三結、一隨眠，一少分互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、七隨眠——三結、一隨眠，一少分互相攝。餘不相攝。

三結、九結——三結、一結，二少分互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、九結——三結、一結，二少分互相攝。餘不相攝。

三結、九十八隨眠——三結、二十一隨眠互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結、九十八隨眠——三結、二十一隨眠互相攝。餘不相攝。

……如是乃至…… 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ……如是乃至……

九結、九十八隨眠——七結、九十八隨眠互相攝。餘不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結、九十八隨眠——七結、九十八隨眠互相攝。餘不相攝。

三結乃至九十八隨眠，幾令欲有相續？幾令色有相續？幾令無色有相續？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結乃至九十八隨眠，幾令欲有相續？幾令色有相續？幾令無色有相續？

答：一切應分別。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：一切應分別。謂：

三結——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結——令三有相續。

三不善根及欲漏——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根及欲漏——令欲有相續。

有漏——令色、無色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏——令色、無色有相續。

無明漏——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明漏——令三有相續。

四瀑流、軛中：欲瀑流、軛——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四瀑流、軛中：欲瀑流、軛——令欲有相續。

有瀑流、軛——令色、無色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有瀑流、軛——令色、無色有相續。

見、無明瀑流、軛——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見、無明瀑流、軛——令三有相續。

四取中：欲取——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四取中：欲取——令欲有相續。

見、戒禁取——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見、戒禁取——令三有相續。

我語取——令色、無色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我語取——令色、無色有相續。

四身繫中：初二——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四身繫中：初二——令欲有相續。

後二——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後二——令三有相續。

五蓋——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蓋——令欲有相續。

五結中：貪、慢結——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五結中：貪、慢結——令三有相續。

餘三結——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘三結——令欲有相續。

五順下分結中：初二——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順下分結中：初二——令欲有相續。

後三——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後三——令三有相續。

五順上分結中：色貪——令色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順上分結中：色貪——令色有相續。

無色貪——令無色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色貪——令無色有相續。

餘三——令色、無色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘三——令色、無色有相續。

五見——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五見——令三有相續。

六愛身中：眼、耳、身觸所生愛身——令欲、色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六愛身中：眼、耳、身觸所生愛身——令欲、色有相續。

鼻、舌觸所生愛身——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻、舌觸所生愛身——令欲有相續。

意觸所生愛身——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意觸所生愛身——令三有相續。

七隨眠中：欲貪、瞋恚——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七隨眠中：欲貪、瞋恚——令欲有相續。

有貪——令色無色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有貪——令色無色有相續。

餘四——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘四——令三有相續。

九結中：嫉、恚、慳結——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結中：嫉、恚、慳結——令欲有相續。

餘六結——令三有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘六結——令三有相續。

九十八隨眠中：欲界三十六——令欲有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八隨眠中：欲界三十六——令欲有相續。

色界三十一——令色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界三十一——令色有相續。

無色界三十一——令無色有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色界三十一——令無色有相續。

三結乃至九十八隨眠。依何定滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結乃至九十八隨眠。依何定滅？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

三結——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結——或依四。或依未至滅。

三不善根及欲漏——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根及欲漏——依未至滅。

有漏、無明漏——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏、無明漏——或依七。或依未至滅。

四瀑流、軛中：欲瀑流、軛——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四瀑流、軛中：欲瀑流、軛——依未至滅。

有、無明瀑流、軛——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有、無明瀑流、軛——或依七。或依未至滅。

見瀑流、軛——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見瀑流、軛——或依四。或依未至滅。

四取中：欲取——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四取中：欲取——依未至滅。

見、戒禁取——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見、戒禁取——或依四。或依未至滅。

我語取——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我語取——或依七。或依未至滅。

四身繫中：初三——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四身繫中：初三——依未至滅。

後二——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後二——或依四。或依未至滅。

五蓋——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蓋——依未至滅。

五結中：貪、慢結——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五結中：貪、慢結——或依七。或依未至滅。

餘三結——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘三結——依未至滅。

五順下分結中：初二——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順下分結中：初二——依未至滅。

後三——或依四或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後三——或依四或依未至滅。

五順上分結中：色貪——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順上分結中：色貪——或依四。或依未至滅。

餘四——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘四——或依七。或依未至滅。

五見——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五見——或依四。或依未至滅。

六愛身中：鼻、舌觸所生愛身——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六愛身中：鼻、舌觸所生愛身——依未至滅。

眼、耳、身觸所生愛身——或依初。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼、耳、身觸所生愛身——或依初。或依未至滅。

意觸所生愛身——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意觸所生愛身——或依七。或依未至滅。

七隨眠中：欲貪、瞋恚——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七隨眠中：欲貪、瞋恚——依未至滅。

有貪、慢、無明——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有貪、慢、無明——或依七。或依未至滅。

見、疑——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見、疑——或依四。或依未至滅。

九結中：愛、慢、無明——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結中：愛、慢、無明——或依七。或依未至滅。

恚、嫉、慳——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恚、嫉、慳——依未至滅。

見、取、疑——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見、取、疑——或依四。或依未至滅。

九十八隨眠中：欲界三十六——依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八隨眠中：欲界三十六——依未至滅。

色界三十一及無色界見所斷——或依四。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界三十一及無色界見所斷——或依四。或依未至滅。

無色界修所斷——或依七。或依未至滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色界修所斷——或依七。或依未至滅。

諸結過去，彼結已繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸結過去，彼結已繫耶？

答：諸結過去。彼結已繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸結過去。彼結已繫。

有結已繫。彼結非過去。謂：結未來、現在已繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有結已繫。彼結非過去。謂：結未來、現在已繫。

諸結未來，彼結當繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸結未來，彼結當繫耶？

答：應作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應作四句。

有結未來，彼結非當繫。謂：結未來已斷、已遍知、已滅、已吐。定不當退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有結未來，彼結非當繫。謂：結未來已斷、已遍知、已滅、已吐。定不當退。

有結當繫，彼結非未來。謂：結過去已斷、已遍知、已滅、已吐。定當退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有結當繫，彼結非未來。謂：結過去已斷、已遍知、已滅、已吐。定當退。

有結未來，彼結亦當繫。謂：結未來已斷、已遍知、已滅、已吐。定當退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有結未來，彼結亦當繫。謂：結未來已斷、已遍知、已滅、已吐。定當退。

有結非未來，彼結亦非當繫。謂：結過去已斷、已遍知、已滅、已吐。定不當退。及現在結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有結非未來，彼結亦非當繫。謂：結過去已斷、已遍知、已滅、已吐。定不當退。及現在結。

諸結現在。彼結今繫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸結現在。彼結今繫耶？

答：諸結現在。彼結今繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸結現在。彼結今繫。

有結今繫。彼結非現在。謂：結過去、未來今繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有結今繫。彼結非現在。謂：結過去、未來今繫。

諸用此道。斷欲界結。退此道時。還得彼結繫不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸用此道。斷欲界結。退此道時。還得彼結繫不？

答：還得彼結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：還得彼結繫。

諸用此道。斷色、無色界結。退此道時。還得彼結繫不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸用此道。斷色、無色界結。退此道時。還得彼結繫不。

答：還得彼結繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：還得彼結繫。

有九遍知。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有九遍知。謂：

欲界見苦集所斷結盡——第一遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界見苦集所斷結盡——第一遍知。

色、無色界見苦集所斷結盡——第二遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色、無色界見苦集所斷結盡——第二遍知。

欲界見滅所斷結盡——第三遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界見滅所斷結盡——第三遍知。

色、無色界見滅所斷結盡——第四遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色、無色界見滅所斷結盡——第四遍知。

欲界見道所斷結盡——第五遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界見道所斷結盡——第五遍知。

色、無色界見道所斷結盡——第六遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色、無色界見道所斷結盡——第六遍知。

五順下分結盡——第七遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順下分結盡——第七遍知。

色愛結盡——第八遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色愛結盡——第八遍知。

一切結盡——第九遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切結盡——第九遍知。

為九遍知攝一切遍知？為一切遍知攝九遍知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為九遍知攝一切遍知？為一切遍知攝九遍知？

答：一切攝九，非九攝一切。不攝何等？謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：一切攝九，非九攝一切。不攝何等？謂：

苦智已生，集智未生——三界見苦所斷結盡。非九所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦智已生，集智未生——三界見苦所斷結盡。非九所攝。

具見世尊弟子—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具見世尊弟子——

未離欲染——欲界修所斷結盡。非九所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲染——欲界修所斷結盡。非九所攝。

已離欲染，未離色染——色界修所斷結盡。非九所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離欲染，未離色染——色界修所斷結盡。非九所攝。

已離色染，未離無色染——無色界修所斷結盡。非九所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離色染，未離無色染——無色界修所斷結盡。非九所攝。

有八補特伽羅：一、預流向。二、預流果。三、一來向。四、一來果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八補特伽羅：一、預流向。二、預流果。三、一來向。四、一來果。

五、不還向。六、不還果。七、阿羅漢向。八、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、不還向。六、不還果。七、阿羅漢向。八、阿羅漢果。

此八補特伽羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此八補特伽羅

於九遍知。幾成就？幾不成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於九遍知。幾成就？幾不成就？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

預流向——或不成就。或成就一、二、三、四、五。謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 預流向——或不成就。或成就一、二、三、四、五。謂：

苦法智忍乃至集法智忍位——不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦法智忍乃至集法智忍位——不成就。

集法智、集類智忍位——成就一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集法智、集類智忍位——成就一。

集類智、滅法智忍位——成就二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集類智、滅法智忍位——成就二。

滅法智、滅類智忍位——成就三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅法智、滅類智忍位——成就三。

滅類智、道法智忍位——成就四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅類智、道法智忍位——成就四。

道法智、道類智忍位——成就五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道法智、道類智忍位——成就五。

預流果——成就六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 預流果——成就六。

一來向——若倍離欲染，入正性離生者——如預流向。若從預流果趣一來果者，及一來果——成就六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一來向——若倍離欲染，入正性離生者——如預流向。若從預流果趣一來果者，及一來果——成就六。

不還向——若已離欲染，入正性離生者——如預流向。若從一來果趣不還果者——成就六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不還向——若已離欲染，入正性離生者——如預流向。若從一來果趣不還果者——成就六。

不還果——成就一。謂：五順下分結盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不還果——成就一。謂：五順下分結盡。

阿羅漢向——或成就一。或成就二。謂：未離色染者——成就一。已離色染者——成就二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢向——或成就一。或成就二。謂：未離色染者——成就一。已離色染者——成就二。

阿羅漢果——成就一。謂：一切結盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢果——成就一。謂：一切結盡。