眾事分阿毘曇論
尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯12卷CBETA T1541大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 11 卷
眾事分阿毘曇論卷第十一
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尊者世友造
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宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
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千問論品第七之四
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根者，謂二十二根。問：此二十二根，幾色、幾非色？答七是色，十五非色。一切不可見。七有對，十五無對。十有漏，三無漏，九分別。意根，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應意根。云何無漏？謂無漏意思惟相應意根。如意根，樂根、喜根、捨根、信、精進、念、定、慧根亦如是。一切是有為。
根者，謂二十二根。問：此二十二根，幾色、幾非色？答七是色，十五非色。一切不可見。七有對，十五無對。十有漏，三無漏，九分別。意根，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應意根。云何無漏？謂無漏意思惟相應意根。如意根，樂根、喜根、捨根、信、精進、念、定、慧根亦如是。一切是有為。
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一有報，十一無報，十分別。意根，或有報、或無報。云何有報？謂不善善有漏意根。云何無報？謂無記無漏意根。如意根，樂根、喜根、捨根亦如是。
一有報，十一無報，十分別。意根，或有報、或無報。云何有報？謂不善善有漏意根。云何無報？謂無記無漏意根。如意根，樂根、喜根、捨根亦如是。
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苦根，或有報、或無報。云何有報？謂善不善苦根。云何無報？謂無記苦根。信、精進、念、定、慧根，若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。
苦根，或有報、或無報。云何有報？謂善不善苦根。云何無報？謂無記苦根。信、精進、念、定、慧根，若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。
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一切從因緣生世所攝。七是色所攝，十五是名所攝。八是內入所攝，十一是外入所攝，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。
一切從因緣生世所攝。七是色所攝，十五是名所攝。八是內入所攝，十一是外入所攝，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。
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一切是智知。十是斷智知及斷，三非斷智知及不斷，九分別。九若有漏，彼斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。八應修，八不應修，六分別。意根，或應修、或不應修。云何應修？謂善意根。云何不應修？謂不善、無記意根。如意根，樂根、苦根、喜根、捨根亦如是。憂根，或應修、或不應修。云何應修？謂善憂根。云何不應修？謂不善憂根。
一切是智知。十是斷智知及斷，三非斷智知及不斷，九分別。九若有漏，彼斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。八應修，八不應修，六分別。意根，或應修、或不應修。云何應修？謂善意根。云何不應修？謂不善、無記意根。如意根，樂根、苦根、喜根、捨根亦如是。憂根，或應修、或不應修。云何應修？謂善憂根。云何不應修？謂不善憂根。
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十六不穢污，六分別。意根，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如意根，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根亦如是。
十六不穢污，六分別。意根，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如意根，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根亦如是。
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一切是果及有果。十五不受，七分別。眼根，或受、或不受。云何受？若自性受。云何不受？若非自性受。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根亦如是。
一切是果及有果。十五不受，七分別。眼根，或受、或不受。云何受？若自性受。云何不受？若非自性受。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根亦如是。
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七四大造，十五非四大造。一切是有上。十是有，三非有，九分別。九若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。八因不相應，十四因相應。
七四大造，十五非四大造。一切是有上。十是有，三非有，九分別。九若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。八因不相應，十四因相應。
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或善處攝非根，作四句。善處攝非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰，及數滅。根攝非善處者，謂八根六根少分。善處攝亦根者，謂八根六根少分。非善處攝亦非根者，謂不善色陰想陰，根所不攝不善行陰，根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，及虛空非數滅。
或善處攝非根，作四句。善處攝非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰，及數滅。根攝非善處者，謂八根六根少分。善處攝亦根者，謂八根六根少分。非善處攝亦非根者，謂不善色陰想陰，根所不攝不善行陰，根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，及虛空非數滅。
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或不善處攝非根，作四句，不善處攝非根者，謂不善色陰想陰，根所不攝不善行陰。根攝非不善處者，謂十六根六根少分。不善處攝亦根攝者，謂六根少分。非不善處攝亦非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰及數滅，根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，及虛空、非數滅。
或不善處攝非根，作四句，不善處攝非根者，謂不善色陰想陰，根所不攝不善行陰。根攝非不善處者，謂十六根六根少分。不善處攝亦根攝者，謂六根少分。非不善處攝亦非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰及數滅，根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，及虛空、非數滅。
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或無記處攝非根，作四句。無記處攝非根者，謂根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，虛空及非數滅。根攝非無記處者，謂九根及五根少分。無記處攝亦根者，謂八根及五根少分。非無記處攝亦非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰及數滅，及不善色陰想陰，根所不攝不善行陰。漏處所不攝。或有漏處攝非根，作四句。有漏處攝非根者，謂根所不攝有漏色陰想陰，根所不攝有漏行陰。根攝非有漏處者，謂三根及九根少分。有漏處攝亦根者，謂十根及九根少分。非有漏處攝亦非根者，謂無漏色陰想陰，根所不攝無漏行陰及無為。或無漏處攝非根，作四句。無漏處攝非根者，謂無漏色陰想陰，根所不攝無漏行陰及無為。根攝非無漏處者，謂十根及九根少分。無漏處攝亦根攝者，謂三根及九根少分。非無漏處攝亦非根者，謂根所不攝有漏色陰想陰，根所不攝有漏行陰。
或無記處攝非根，作四句。無記處攝非根者，謂根所不攝無記色陰想陰，根所不攝無記行陰，虛空及非數滅。根攝非無記處者，謂九根及五根少分。無記處攝亦根者，謂八根及五根少分。非無記處攝亦非根者，謂善色陰想陰，根所不攝善行陰及數滅，及不善色陰想陰，根所不攝不善行陰。漏處所不攝。或有漏處攝非根，作四句。有漏處攝非根者，謂根所不攝有漏色陰想陰，根所不攝有漏行陰。根攝非有漏處者，謂三根及九根少分。有漏處攝亦根者，謂十根及九根少分。非有漏處攝亦非根者，謂無漏色陰想陰，根所不攝無漏行陰及無為。或無漏處攝非根，作四句。無漏處攝非根者，謂無漏色陰想陰，根所不攝無漏行陰及無為。根攝非無漏處者，謂十根及九根少分。無漏處攝亦根攝者，謂三根及九根少分。非無漏處攝亦非根者，謂根所不攝有漏色陰想陰，根所不攝有漏行陰。
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一切或過去或未來或現在。八善，八無記，六分別。意根，或善、或不善、或無記。云何善？謂善意思惟相應意根。云何不善？謂不善意思惟相應意根。云何無記？謂無記意思惟相應意根。如意根，樂、苦、喜、捨根亦如是。憂根，或善、或不善。云何善？謂善意思惟相應憂根。云何不善？謂不善意思惟相應憂根。
一切或過去或未來或現在。八善，八無記，六分別。意根，或善、或不善、或無記。云何善？謂善意思惟相應意根。云何不善？謂不善意思惟相應意根。云何無記？謂無記意思惟相應意根。如意根，樂、苦、喜、捨根亦如是。憂根，或善、或不善。云何善？謂善意思惟相應憂根。云何不善？謂不善意思惟相應憂根。
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四欲界繫，三不繫，十五分別。眼根，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂眼根欲界繫四大所造。云何色界繫？謂眼根色界繫四大所造。如眼根，耳鼻舌身根亦如是。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂欲界繫命。云何色界繫？謂色界繫命。云何無色界繫？謂無色界繫命。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應意根。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應意根。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應意根。云何不繫？謂無漏意思惟相應意根。如意根，捨根、信、精進、念、定、慧根亦如是。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應樂根。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應樂根。云何不繫？謂無漏意思惟相應樂根。如樂根，喜根亦如是。
四欲界繫，三不繫，十五分別。眼根，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂眼根欲界繫四大所造。云何色界繫？謂眼根色界繫四大所造。如眼根，耳鼻舌身根亦如是。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂欲界繫命。云何色界繫？謂色界繫命。云何無色界繫？謂無色界繫命。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應意根。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應意根。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應意根。云何不繫？謂無漏意思惟相應意根。如意根，捨根、信、精進、念、定、慧根亦如是。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應樂根。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應樂根。云何不繫？謂無漏意思惟相應樂根。如樂根，喜根亦如是。
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二學，一無學，十非學非無學，九分別。意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應意根。無學，即無學意思惟相應亦如是。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應意根。如意根，樂、喜、捨根，信、精進、念、定、慧根亦如是。
二學，一無學，十非學非無學，九分別。意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應意根。無學，即無學意思惟相應亦如是。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應意根。如意根，樂、喜、捨根，信、精進、念、定、慧根亦如是。
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九修斷，三不斷，十分別。意根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若意根隨信行、隨法行人無間忍等斷，廣說如分別諸入品。云何修斷？謂如前廣說。云何不斷？謂無漏意根。如意根，捨根亦如是。
九修斷，三不斷，十分別。意根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若意根隨信行、隨法行人無間忍等斷，廣說如分別諸入品。云何修斷？謂如前廣說。云何不斷？謂無漏意根。如意根，捨根亦如是。
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樂根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若樂根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使相應樂根。云何修斷？若樂根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷五使相應樂根，及不穢污有漏樂根。云何不斷？謂無漏樂根(二十八者，三禪四諦二十八；五者，三禪思惟三、欲界思惟貪及無明二也)。
樂根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若樂根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使相應樂根。云何修斷？若樂根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷五使相應樂根，及不穢污有漏樂根。云何不斷？謂無漏樂根(二十八者，三禪四諦二十八；五者，三禪思惟三、欲界思惟貪及無明二也)。
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喜根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若喜根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷五十二使相應喜根。云何修斷？若喜根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷六使相應喜根，及不穢污有漏喜根。云何不斷？謂無漏喜根(五十二者，二禪四諦二十八、欲界四諦身見一、邊見一、邪見四、戒盜二、見盜四、貪四、慢四、無明四；六者，二禪思惟、三欲界思惟、貪、慢、無明三也)。
喜根，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若喜根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷五十二使相應喜根。云何修斷？若喜根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷六使相應喜根，及不穢污有漏喜根。云何不斷？謂無漏喜根(五十二者，二禪四諦二十八、欲界四諦身見一、邊見一、邪見四、戒盜二、見盜四、貪四、慢四、無明四；六者，二禪思惟、三欲界思惟、貪、慢、無明三也)。
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憂根，或見斷、或修斷。云何見斷？若憂根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷十六使相應憂根。云何修斷？若憂根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷二使相應憂根，及不穢污憂根(十六者，欲界四諦邪見四、疑四、瞋恚四、無明四；二者，欲界思惟瞋恚、無明二也)。
憂根，或見斷、或修斷。云何見斷？若憂根隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷十六使相應憂根。云何修斷？若憂根學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷二使相應憂根，及不穢污憂根(十六者，欲界四諦邪見四、疑四、瞋恚四、無明四；二者，欲界思惟瞋恚、無明二也)。
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信、精進、念、定、慧，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。
信、精進、念、定、慧，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。
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八非心非心法非心相應，十心法心相應一即心，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝九根八根，心法及心相應，一根即心也。八非心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，五心隨轉非受相應，五心隨轉亦受相應，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝三根，心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，五心隨轉亦受相應。
八非心非心法非心相應，十心法心相應一即心，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝九根八根，心法及心相應，一根即心也。八非心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，五心隨轉非受相應，五心隨轉亦受相應，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝三根，心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，五心隨轉亦受相應。
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八非心隨轉非想行相應，一想行相應非心隨轉，十心隨轉及想行相應，除其自性，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝九根八根，心隨轉亦想行相應，除其自性，一根想行相應非心隨轉。
八非心隨轉非想行相應，一想行相應非心隨轉，十心隨轉及想行相應，除其自性，三分別。未知當知根、已知根、無知根所攝九根八根，心隨轉亦想行相應，除其自性，一根想行相應非心隨轉。
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二有覺有觀，八無覺無觀，十二分別。意根，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應意根。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應意根。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應意根。如意根，捨根，信、精進、念、定、慧根，未知當知根，已知根，無知根亦如是。樂根，或有覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應樂根。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應樂根。如樂根，喜根亦如是。
二有覺有觀，八無覺無觀，十二分別。意根，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應意根。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應意根。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應意根。如意根，捨根，信、精進、念、定、慧根，未知當知根，已知根，無知根亦如是。樂根，或有覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應樂根。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應樂根。如樂根，喜根亦如是。
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一見亦見處，九見處非見，十二分別。意根，若有漏，彼見處非見；若無漏，彼非見亦非見處。如意根，樂根、喜根、捨根，信、精進、念、定根亦如是。
一見亦見處，九見處非見，十二分別。意根，若有漏，彼見處非見；若無漏，彼非見亦非見處。如意根，樂根、喜根、捨根，信、精進、念、定根亦如是。
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慧根，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏慧根。見處非見者，謂見所不攝有漏慧根。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏慧根。未知當知根、已知根所攝，見非見處，餘非見亦非見處。無知根所攝盡智無生智所不攝無漏慧根，是見非見處，餘非見亦非見處。
慧根，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏慧根。見處非見者，謂見所不攝有漏慧根。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏慧根。未知當知根、已知根所攝，見非見處，餘非見亦非見處。無知根所攝盡智無生智所不攝無漏慧根，是見非見處，餘非見亦非見處。
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十六非身見因身見亦非彼因，六分別。意根、樂根、喜根、捨根，廣說如受念處。苦根，若穢污，彼身見因身見非彼因；若不穢污，彼非身見因身見亦非彼因。憂根，或身見因身見非彼因，作三句。身見因身見非彼因者，謂除過去現在見苦斷使相應憂根，除過去現在見集斷一切遍使相應憂根，若餘穢污憂根。身見因身見亦彼因者，謂前爾所所除者是。非身見因身見亦非彼因者，謂不穢污憂根。
十六非身見因身見亦非彼因，六分別。意根、樂根、喜根、捨根，廣說如受念處。苦根，若穢污，彼身見因身見非彼因；若不穢污，彼非身見因身見亦非彼因。憂根，或身見因身見非彼因，作三句。身見因身見非彼因者，謂除過去現在見苦斷使相應憂根，除過去現在見集斷一切遍使相應憂根，若餘穢污憂根。身見因身見亦彼因者，謂前爾所所除者是。非身見因身見亦非彼因者，謂不穢污憂根。
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九非業非業報，一業報非業，十二分別。眼根，或業報非業、或非業亦非業報。業報非業者，謂報生眼根，餘非業亦非業報。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、意根、樂根、喜根、捨根、苦根亦如是。
九非業非業報，一業報非業，十二分別。眼根，或業報非業、或非業亦非業報。業報非業者，謂報生眼根，餘非業亦非業報。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、意根、樂根、喜根、捨根、苦根亦如是。
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八非業非業隨轉，十四業隨轉非業。七是造色色非可見色，十五非造色色非可見色。七是造色色有對色，十五非造色色非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
八非業非業隨轉，十四業隨轉非業。七是造色色非可見色，十五非造色色非可見色。七是造色色有對色，十五非造色色非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
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八是善亦善因，十四分別。眼根，或善因非善、或非善因亦非善。善因非善者，謂善報生眼根，餘非善因亦非善。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根亦如是。
八是善亦善因，十四分別。眼根，或善因非善、或非善因亦非善。善因非善者，謂善報生眼根，餘非善因亦非善。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根亦如是。
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意根，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生意根。善亦善因者，謂善意根。非善亦非善因者，謂除善報生意根及善意根，若餘不善無記意根。如意根，樂根、喜根、捨根亦如是。苦根，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善苦根。非善亦非善因者，謂不善及無記苦根。憂根，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善憂根。非善亦非善因者，謂不善憂根。
意根，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生意根。善亦善因者，謂善意根。非善亦非善因者，謂除善報生意根及善意根，若餘不善無記意根。如意根，樂根、喜根、捨根亦如是。苦根，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善苦根。非善亦非善因者，謂不善及無記苦根。憂根，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善憂根。非善亦非善因者，謂不善憂根。
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八非不善非不善因，十四分別。眼根，或不善因非不善、或非不善因亦非不善。不善因非不善者，謂不善報生眼根，餘非不善因亦非不善。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根亦如是。意根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生意根，及欲界身見邊見相應意根。不善亦不善因者，謂不善意根。非不善亦非不善因者，謂除不善報生意根，除欲界身見邊見相應意根及除不善意根，若餘無記及善意根。樂根，或不善非不善因、或非不善亦非不善因。不善非不善因者，謂不善樂根。非不善亦非不善因者，謂善及無記樂根。苦根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生苦根。不善亦不善因者，謂不善苦根。非不善亦非不善因者，謂除不善報生苦根及不善苦根，若餘無記及善苦根。喜根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂欲界身見邊見彼相應喜根。不善亦不善因者，謂不善喜根。非不善亦非不善因者，謂除欲界身見邊見彼相應喜根，及除不善喜根，若餘無記及善喜根。如喜根，捨根亦如是。憂根，或不善亦不善因、或非不善亦非不善因。不善亦不善因者，謂不善憂根。非不善亦非不善因者，謂善憂根。
八非不善非不善因，十四分別。眼根，或不善因非不善、或非不善因亦非不善。不善因非不善者，謂不善報生眼根，餘非不善因亦非不善。如眼根，耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根亦如是。意根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生意根，及欲界身見邊見相應意根。不善亦不善因者，謂不善意根。非不善亦非不善因者，謂除不善報生意根，除欲界身見邊見相應意根及除不善意根，若餘無記及善意根。樂根，或不善非不善因、或非不善亦非不善因。不善非不善因者，謂不善樂根。非不善亦非不善因者，謂善及無記樂根。苦根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生苦根。不善亦不善因者，謂不善苦根。非不善亦非不善因者，謂除不善報生苦根及不善苦根，若餘無記及善苦根。喜根，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂欲界身見邊見彼相應喜根。不善亦不善因者，謂不善喜根。非不善亦非不善因者，謂除欲界身見邊見彼相應喜根，及除不善喜根，若餘無記及善喜根。如喜根，捨根亦如是。憂根，或不善亦不善因、或非不善亦非不善因。不善亦不善因者，謂不善憂根。非不善亦非不善因者，謂善憂根。
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八非無記亦非無記因，八無記亦無記因，六分別。意根，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善意根。無記亦無記因者，謂無記意根。非無記亦非無記因者，謂善意根。如意根，樂根、苦根、喜根、捨根亦如是。憂根，或無記因非無記、或非無記亦非無記因。無記因非無記者，謂不善憂根。非無記亦非無記因者，謂善憂根。一切因緣緣及有因。
八非無記亦非無記因，八無記亦無記因，六分別。意根，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善意根。無記亦無記因者，謂無記意根。非無記亦非無記因者，謂善意根。如意根，樂根、苦根、喜根、捨根亦如是。憂根，或無記因非無記、或非無記亦非無記因。無記因非無記者，謂不善憂根。非無記亦非無記因者，謂善憂根。一切因緣緣及有因。
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八非次第亦非次第緣緣，十四分別。意根，或次第非次第緣緣，廣說如受念處。捨根亦如是。樂根，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起樂根。次第亦次第緣緣者，謂過去現在樂根。非次第亦非次第緣緣者，除未來現前必起樂根，若餘未來樂根。如樂根，苦根、喜根、憂根，信、精進、念、定、慧根，未知當知根、已知根、無知根亦如是。
八非次第亦非次第緣緣，十四分別。意根，或次第非次第緣緣，廣說如受念處。捨根亦如是。樂根，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起樂根。次第亦次第緣緣者，謂過去現在樂根。非次第亦非次第緣緣者，除未來現前必起樂根，若餘未來樂根。如樂根，苦根、喜根、憂根，信、精進、念、定、慧根，未知當知根、已知根、無知根亦如是。
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八緣緣緣非有緣，十四緣緣緣及有緣。一切是增上緣緣亦有增上。十隨流非流，三非流亦非隨流，九分別。九若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。
八緣緣緣非有緣，十四緣緣緣及有緣。一切是增上緣緣亦有增上。十隨流非流，三非流亦非隨流，九分別。九若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。
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入者，謂十二入。問：云何十二？答：廣說如前。
入者，謂十二入。問：云何十二？答：廣說如前。
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問：此十二入，幾色、幾非色？答：謂十色，一非色，一分別。法入中，或色，或非色。云何色？謂法入中身口業是色，餘非色。一可見，十一不可見。十有對，二無對。十有漏，二分別。意入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應意入。云何無漏？謂無漏意思惟相應意入。法入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏身口業，有漏受陰想陰行陰。云何無漏？謂無漏身口業，無漏受陰想陰行陰及無為。
問：此十二入，幾色、幾非色？答：謂十色，一非色，一分別。法入中，或色，或非色。云何色？謂法入中身口業是色，餘非色。一可見，十一不可見。十有對，二無對。十有漏，二分別。意入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應意入。云何無漏？謂無漏意思惟相應意入。法入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏身口業，有漏受陰想陰行陰。云何無漏？謂無漏身口業，無漏受陰想陰行陰及無為。
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十一有為，一分別。法入，或有為、或無為。云何有為？謂法入中身口業，受陰想陰行陰。云何無為？謂虛空、數滅及非數滅。
十一有為，一分別。法入，或有為、或無為。云何有為？謂法入中身口業，受陰想陰行陰。云何無為？謂虛空、數滅及非數滅。
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八無報，四分別。色入，或有報、或無報。云何有報？謂善不善色入。云何無報？謂除善不善色入，若餘色入。如色入，聲入亦如是。
八無報，四分別。色入，或有報、或無報。云何有報？謂善不善色入。云何無報？謂除善不善色入，若餘色入。如色入，聲入亦如是。
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意入，或有報、或無報？云何有報？謂不善善有漏意入。云何無報？謂無記及無漏意入。如意入，法入亦如是。十一從因緣生世所攝，一分別。法入，若有為因緣生世所攝，若無為非因緣生非世所攝。十是色所攝，一是名所攝，一分別。法入中身口業，是色所攝，餘是名所攝。六是內入所攝，六是外入所攝。一切是智知。十斷知知及斷，二分別。二若有漏，彼斷知知及斷；若無漏，彼非斷知知及不斷。八不應修，四分別。色入，或應修、或不應修。云何應修？謂善色入。云何不應修？謂不善及無記色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，廣說如分別諸入品。八不穢污，四分別，廣說如上。十一是果及有果，一分別。法入中，或果非有果，作三句。果非有果者，謂數滅。果亦有果者，謂有為法入。非果亦非有果者，謂虛空及非數滅。三不受，九分別。眼入，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入、色入、香入、味入、觸入亦如是。
意入，或有報、或無報？云何有報？謂不善善有漏意入。云何無報？謂無記及無漏意入。如意入，法入亦如是。十一從因緣生世所攝，一分別。法入，若有為因緣生世所攝，若無為非因緣生非世所攝。十是色所攝，一是名所攝，一分別。法入中身口業，是色所攝，餘是名所攝。六是內入所攝，六是外入所攝。一切是智知。十斷知知及斷，二分別。二若有漏，彼斷知知及斷；若無漏，彼非斷知知及不斷。八不應修，四分別。色入，或應修、或不應修。云何應修？謂善色入。云何不應修？謂不善及無記色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，廣說如分別諸入品。八不穢污，四分別，廣說如上。十一是果及有果，一分別。法入中，或果非有果，作三句。果非有果者，謂數滅。果亦有果者，謂有為法入。非果亦非有果者，謂虛空及非數滅。三不受，九分別。眼入，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入、色入、香入、味入、觸入亦如是。
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十二入，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入及二入少分。十一有上，一分別。法入，或有上、或無上。云何有上？謂法入中身口業，及受陰想陰行陰，虛空及非數滅。云何無上？謂數滅。十是有，二分別。二若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。十因不相應，一因相應，一分別。法入，若心法因相應，若非心法因不相應。
十二入，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入及二入少分。十一有上，一分別。法入，或有上、或無上。云何有上？謂法入中身口業，及受陰想陰行陰，虛空及非數滅。云何無上？謂數滅。十是有，二分別。二若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。十因不相應，一因相應，一分別。法入，若心法因相應，若非心法因不相應。
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善處攝四入少分，四入少分亦攝善處。不善處攝四入少分，四入少分亦攝不善處。無記處攝八入及四入少分，八入及四入少分亦攝無記處。漏處攝一入少分，一入少分亦攝漏處。有漏處攝十入及二入少分，十入及二入少分亦攝有漏處。無漏處攝二入少分，二入少分亦攝無漏處。
善處攝四入少分，四入少分亦攝善處。不善處攝四入少分，四入少分亦攝不善處。無記處攝八入及四入少分，八入及四入少分亦攝無記處。漏處攝一入少分，一入少分亦攝漏處。有漏處攝十入及二入少分，十入及二入少分亦攝有漏處。無漏處攝二入少分，二入少分亦攝無漏處。
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十一，或過去或未來或現在一分別。法入，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。八無記，四分別，廣說如分別諸入品。二欲界繫，十分別，廣說如分別諸入品。
十一，或過去或未來或現在一分別。法入，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。八無記，四分別，廣說如分別諸入品。二欲界繫，十分別，廣說如分別諸入品。
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問：十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：廣說如分別諸入品。十修斷，二分別，廣說如分別諸入品。十非心非心法非心相應，一即心，一分別。法入，若有緣心法心相應，若無緣非心法非心相應。
問：十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：廣說如分別諸入品。十修斷，二分別，廣說如分別諸入品。十非心非心法非心相應，一即心，一分別。法入，若有緣心法心相應，若無緣非心法非心相應。
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十非心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉一分別。法入，或心隨轉非受相應，作三句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。心隨轉亦受相應者，謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及無為。如受，想行亦如是，除其自性。十非覺隨轉亦非觀相應，二分別。意入，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應意入。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應意入。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應意入。法入，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法法入，及無為。
十非心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉一分別。法入，或心隨轉非受相應，作三句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。心隨轉亦受相應者，謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及無為。如受，想行亦如是，除其自性。十非覺隨轉亦非觀相應，二分別。意入，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應意入。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應意入。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應意入。法入，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法法入，及無為。
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一見亦見處，九見處非見，二分別。意入，若有漏，見處非見；若無漏，非見亦非見處。法入，或見非見處，作四句。見非見處者，謂法入所攝盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏法入。見亦見處者，謂五見、世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏法入。
一見亦見處，九見處非見，二分別。意入，若有漏，見處非見；若無漏，非見亦非見處。法入，或見非見處，作四句。見非見處者，謂法入所攝盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏法入。見亦見處者，謂五見、世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏法入。
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八非身見因身見亦非彼因，四分別。色入，若穢污，身見因身見非彼因；若不穢污，非身見因身見亦非彼因。如色入，聲入亦如是。意入，廣說如受念處。法入，廣說如法念處。
八非身見因身見亦非彼因，四分別。色入，若穢污，身見因身見非彼因；若不穢污，非身見因身見亦非彼因。如色入，聲入亦如是。意入，廣說如受念處。法入，廣說如法念處。
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問十二入，幾業非業報？答：一切應分別。眼入，或業報非業、或非業報亦非業。業報非業者，謂報生眼入，餘非業報亦非業。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入、意入亦如是。色入，或業非業報，作三句。業非業報者，謂身作色。業報非業者，謂報生色入。非業亦非業報者，謂除業色及業報生色入，若餘色入。聲入，或業非業報、或非業亦非業報。業非業報者，謂口作，餘非業亦非業報。法入，或業非業報，作四句。業非業報者，謂身口業及報所不攝思業。業報非業者，謂思所不攝報生法入。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報生法入，若餘法入。八非業非業隨轉，一業隨轉非業，三分別。色入，或業非業隨轉、或非業亦非業隨轉。業非業隨轉者，謂身作色，餘非業亦非業隨轉。聲入亦如是。法入，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉法入，若餘法入。
問十二入，幾業非業報？答：一切應分別。眼入，或業報非業、或非業報亦非業。業報非業者，謂報生眼入，餘非業報亦非業。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入、意入亦如是。色入，或業非業報，作三句。業非業報者，謂身作色。業報非業者，謂報生色入。非業亦非業報者，謂除業色及業報生色入，若餘色入。聲入，或業非業報、或非業亦非業報。業非業報者，謂口作，餘非業亦非業報。法入，或業非業報，作四句。業非業報者，謂身口業及報所不攝思業。業報非業者，謂思所不攝報生法入。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報生法入，若餘法入。八非業非業隨轉，一業隨轉非業，三分別。色入，或業非業隨轉、或非業亦非業隨轉。業非業隨轉者，謂身作色，餘非業亦非業隨轉。聲入亦如是。法入，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉法入，若餘法入。
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十二入，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入及二入少分。
十二入，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入及二入少分。
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十二入，或造色色非有對色，作四句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。非造色色亦非有對色者，謂一入及一入少分。一切是甚深難了、難了甚深。問：十二入，幾善亦善因？答：一切應分別。眼入，或善因非善、或非善亦非善因。善因非善者，謂善報生眼入，餘非善因亦非善。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。色入，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生色入。善亦善因者，謂善色入。非善亦非善因者，謂無記及不善色入。如色入，意入亦如是。
十二入，或造色色非有對色，作四句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。非造色色亦非有對色者，謂一入及一入少分。一切是甚深難了、難了甚深。問：十二入，幾善亦善因？答：一切應分別。眼入，或善因非善、或非善亦非善因。善因非善者，謂善報生眼入，餘非善因亦非善。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。色入，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生色入。善亦善因者，謂善色入。非善亦非善因者，謂無記及不善色入。如色入，意入亦如是。
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聲入，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善聲入，餘非善亦非善因。法入，或善非善因，廣說如法念處。
聲入，或善亦善因、或非善亦非善因。善亦善因者，謂善聲入，餘非善亦非善因。法入，或善非善因，廣說如法念處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問：十二入，幾不善亦不善因？答：一切應分別。眼入，或不善因非不善、或非不善亦非不善因。不善因非不善者，謂不善報生眼入，餘非不善因亦非不善。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。色入，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生色入。不善亦不善因者，謂不善色入。非不善亦非不善因者，謂無記及善色入。聲入，或不善亦不善因、或非不善亦非不善因。不善亦不善因者，謂不善聲入，餘非不善亦非不善因。意入，如意根。法入，如法念處。八無記亦無記因，四分別。色入，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善色入。無記因亦無記者，謂無記色入。非無記因亦非無記者，謂善色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，或無記非無記因，作四句。無記非無記因者，謂虛空及非數滅。無記因非無記者，謂不善法入。無記亦無記因者，謂無記有為法入。非無記亦非無記因者，謂善法入。
問：十二入，幾不善亦不善因？答：一切應分別。眼入，或不善因非不善、或非不善亦非不善因。不善因非不善者，謂不善報生眼入，餘非不善因亦非不善。如眼入，耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。色入，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生色入。不善亦不善因者，謂不善色入。非不善亦非不善因者，謂無記及善色入。聲入，或不善亦不善因、或非不善亦非不善因。不善亦不善因者，謂不善聲入，餘非不善亦非不善因。意入，如意根。法入，如法念處。八無記亦無記因，四分別。色入，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善色入。無記因亦無記者，謂無記色入。非無記因亦非無記者，謂善色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，或無記非無記因，作四句。無記非無記因者，謂虛空及非數滅。無記因非無記者，謂不善法入。無記亦無記因者，謂無記有為法入。非無記亦非無記因者，謂善法入。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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十一因緣緣及有因，一分別。法入，若有為，因緣緣及有因；若無為，非因緣緣非有因。
十一因緣緣及有因，一分別。法入，若有為，因緣緣及有因；若無為，非因緣緣非有因。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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十非次第亦非次第緣緣，二分別。意入，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起意入，過去現在阿羅漢最後命終意入。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終意入，若餘過去及現在意入。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起意入，若餘未來意入。法入，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心法法入，過去及現在阿羅漢最後命終心法法入，及無想正受、滅盡正受已起當起法入。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法入，若餘過去及現在心法法入。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心法法入，若餘未來心法法入，除次第心不相應行，若餘心不相應行身口業及無為。
十非次第亦非次第緣緣，二分別。意入，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起意入，過去現在阿羅漢最後命終意入。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終意入，若餘過去及現在意入。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起意入，若餘未來意入。法入，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心法法入，過去及現在阿羅漢最後命終心法法入，及無想正受、滅盡正受已起當起法入。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法入，若餘過去及現在心法法入。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心法法入，若餘未來心法法入，除次第心不相應行，若餘心不相應行身口業及無為。
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十緣緣緣非有緣，一緣緣緣亦有緣，一分別。緣法入，若心法，彼緣緣緣亦有緣，餘非緣緣緣亦非有緣。
十緣緣緣非有緣，一緣緣緣亦有緣，一分別。緣法入，若心法，彼緣緣緣亦有緣，餘非緣緣緣亦非有緣。
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十一是增上緣緣及有增上，一分別。法入，若有為，彼增上緣緣及有增上；若無為，增上緣緣非有增上。
十一是增上緣緣及有增上，一分別。法入，若有為，彼增上緣緣及有增上；若無為，增上緣緣非有增上。
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十隨流非流，二分別。意入，若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。法入，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂流所不攝有漏法。入流亦隨流者，謂四流。非流亦非隨流者，謂流所不攝無漏法入。
十隨流非流，二分別。意入，若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。法入，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂流所不攝有漏法。入流亦隨流者，謂四流。非流亦非隨流者，謂流所不攝無漏法入。
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眾事分阿毘曇論卷第十一
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