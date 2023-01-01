眾事分阿毘曇論
尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯12卷CBETA T1541大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
眾事分阿毘曇論卷第十
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尊者世友造
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宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
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千問論品第七之三
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禪、無量、無色、三摩提、定、菩提品、根、入、陰、界。
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禪者，謂四禪。問：云何四？答：謂初禪、二禪、三禪、四禪。
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問：此四禪，幾色、幾非色？答：禪所攝身口業，此是色，餘非色。一切不可見，一切是無對。
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問：禪，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。禪，或有漏、或無漏。云何有漏？謂禪所攝有漏五陰。云何無漏？謂禪所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。禪所攝身口業，是色所攝，餘是名所攝。禪所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。若有漏，斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。禪所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有上。禪，若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。禪所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。
問：禪，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。禪，或有漏、或無漏。云何有漏？謂禪所攝有漏五陰。云何無漏？謂禪所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。禪所攝身口業，是色所攝，餘是名所攝。禪所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。若有漏，斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。禪所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有上。禪，若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。禪所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。
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善五處少分攝四禪，四禪亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。或有漏處攝非禪，作四句。有漏處攝非禪者，謂禪所不攝有漏五陰。禪攝非有漏處者，謂無漏四禪。有漏處攝亦禪者，謂有漏四禪。非有漏處攝亦非禪者，謂禪所不攝無漏五陰及無為。
善五處少分攝四禪，四禪亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。或有漏處攝非禪，作四句。有漏處攝非禪者，謂禪所不攝有漏五陰。禪攝非有漏處者，謂無漏四禪。有漏處攝亦禪者，謂有漏四禪。非有漏處攝亦非禪者，謂禪所不攝無漏五陰及無為。
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或無漏處攝非禪，作四句。無漏處攝非禪者，謂禪所不攝無漏五陰及無為。禪攝非無漏處者，謂有漏四禪。無漏處攝亦禪者，謂無漏四禪。非無漏處攝亦非禪者，謂禪所不攝有漏五陰。一切或過去或未來或現在，一切若有漏，是色界繫；若無漏，是不繫。
或無漏處攝非禪，作四句。無漏處攝非禪者，謂禪所不攝無漏五陰及無為。禪攝非無漏處者，謂有漏四禪。無漏處攝亦禪者，謂無漏四禪。非無漏處攝亦非禪者，謂禪所不攝有漏五陰。一切或過去或未來或現在，一切若有漏，是色界繫；若無漏，是不繫。
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問：禪，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。禪，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂禪所攝學五陰。云何無學？謂禪所攝無學五陰。云何非學非無學？謂禪所攝有漏五陰。禪，若有漏，彼修斷；若無漏；彼不斷。禪所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。禪所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。
問：禪，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。禪，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂禪所攝學五陰。云何無學？謂禪所攝無學五陰。云何非學非無學？謂禪所攝有漏五陰。禪，若有漏，彼修斷；若無漏；彼不斷。禪所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。禪所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。
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問：禪，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。三非覺非觀，一分別。初禪，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
問：禪，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。三非覺非觀，一分別。初禪，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
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問：禪，幾見非見處？答：作四句。見非見處者，謂禪所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏四禪。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏四禪。一切非身見因身見亦非彼因。禪所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。
問：禪，幾見非見處？答：作四句。見非見處者，謂禪所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏四禪。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏四禪。一切非身見因身見亦非彼因。禪所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。
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問：禪幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
問：禪幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
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禪所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。禪所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
禪所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。禪所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
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問：禪，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。初禪，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。如初禪，第二第三禪亦如是。第四禪，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法，及無想正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，除次第心不相應行，若餘心不相應行及身口業。
問：禪，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。初禪，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。如初禪，第二第三禪亦如是。第四禪，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法，及無想正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，除次第心不相應行，若餘心不相應行及身口業。
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禪所攝身口業心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。禪，若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。
禪所攝身口業心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。禪，若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。
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無量者，謂四無量。問：云何四？答：謂慈悲喜捨。
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問：此四無量，幾色、幾非色？答：無量所攝身口業，此是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對，一切是有漏，一切是有為，一切是有報，一切從因緣生世所攝。無量所攝身口業，此是色所攝，餘是名所攝。無量所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切是斷智知及斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是有上，一切是不受。無量所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有。無量所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。
問：此四無量，幾色、幾非色？答：無量所攝身口業，此是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對，一切是有漏，一切是有為，一切是有報，一切從因緣生世所攝。無量所攝身口業，此是色所攝，餘是名所攝。無量所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切是斷智知及斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是有上，一切是不受。無量所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有。無量所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。
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善五處少分攝四無量，四無量亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、無漏處所不攝。有漏五處少分攝四無量，四無量亦攝有漏五處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是色界繫，一切是非學非無學，一切是修斷。無量所攝身口業、心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰，彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。
善五處少分攝四無量，四無量亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、無漏處所不攝。有漏五處少分攝四無量，四無量亦攝有漏五處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是色界繫，一切是非學非無學，一切是修斷。無量所攝身口業、心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰，彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。
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問：無量，幾心隨轉非受相應？答：一切應分別。慈，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如慈，悲、喜、捨亦如是。如受，想行亦如是，除其自性。
問：無量，幾心隨轉非受相應？答：一切應分別。慈，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如慈，悲、喜、捨亦如是。如受，想行亦如是，除其自性。
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問：無量，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。慈心，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如慈，悲、捨亦如是。喜，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及非覺觀相應心心法。
問：無量，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。慈心，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如慈，悲、捨亦如是。喜，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及非覺觀相應心心法。
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無量，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂世俗正見，餘是見處非見。一切非身見因身見亦非彼因。無量所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。
無量，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂世俗正見，餘是見處非見。一切非身見因身見亦非彼因。無量所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。
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問：無量，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者：謂思業。業隨轉非業者：謂受陰想陰識陰：若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者：謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者：謂除業隨轉心不相應行：若餘心不相應行。
問：無量，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者：謂思業。業隨轉非業者：謂受陰想陰識陰：若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者：謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者：謂除業隨轉心不相應行：若餘心不相應行。
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無量所攝身口業：是造色色非可見色：餘非造色色亦非可見色。
無量所攝身口業：是造色色非可見色：餘非造色色亦非可見色。
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無量所攝身口業：是造色色非有對色：餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
無量所攝身口業：是造色色非有對色：餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
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一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
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問：無量，幾次第非次第緣緣？答：作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。
問：無量，幾次第非次第緣緣？答：作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。
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無量所攝身口業、心不相應行，緣緣緣非有緣，餘緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上，一切隨流非流。
無量所攝身口業、心不相應行，緣緣緣非有緣，餘緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上，一切隨流非流。
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無色者，謂四無色。問：云何四？答：謂空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處。
無色者，謂四無色。問：云何四？答：謂空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處。
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問：此四無色，幾色、幾非色？答：一切是非色，一切不可見，一切是無對。一有漏，三分別。空處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂空處所攝有漏四陰。云何無漏？謂空處所攝無漏四陰。如空處，識處、無所有處亦如是。一切是有為。
問：此四無色，幾色、幾非色？答：一切是非色，一切不可見，一切是無對。一有漏，三分別。空處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂空處所攝有漏四陰。云何無漏？謂空處所攝無漏四陰。如空處，識處、無所有處亦如是。一切是有為。
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問：無色，幾有報、幾無報？答：一切應分別。空處，或有報、或無報。云何有報？謂善有漏空處。云何無報？謂無記無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或有報、或無報。云何有報？謂善非想非非想處。云何無報？謂無記非想非非想處。
問：無色，幾有報、幾無報？答：一切應分別。空處，或有報、或無報。云何有報？謂善有漏空處。云何無報？謂無記無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或有報、或無報。云何有報？謂善非想非非想處。云何無報？謂無記非想非非想處。
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一切從因緣生世所攝，一切是名所攝。無色所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。一斷智知及斷，三分別。三若有漏，彼斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。
一切從因緣生世所攝，一切是名所攝。無色所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。一斷智知及斷，三分別。三若有漏，彼斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。
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問：無色，幾是應修、幾是不應修？答：一切應分別。空處，或應修、或不應修。云何應修？謂善空處。云何不應修？謂無記空處。如空處，識處、無所有處、非想非非想處亦如是。
問：無色，幾是應修、幾是不應修？答：一切應分別。空處，或應修、或不應修。云何應修？謂善空處。云何不應修？謂無記空處。如空處，識處、無所有處、非想非非想處亦如是。
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問：無色，幾穢污、幾不穢污？答：一切應分別。無色，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切有上。一是有，三分別。三若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。無色所攝心不相應行，因不相應，餘因相應。或善處攝非無色，作四句。善處攝非無色者，謂善色陰，無色所不攝善四陰及數滅。無色攝非善處者，謂無記四無色。善處攝亦無色者，謂善四無色。非善處攝亦非無色者，謂不善五陰，無記色陰，無色所不攝無記四陰，及虛空、非數滅。不善處所不攝。或無記處攝非無色，作四句。無記處攝非無色者，謂無記色陰，無色所不攝無記四陰，虛空及非數滅。無色攝非無記者，謂善四無色。無記處攝亦無色者，謂無記四無色。非無記處攝亦非無色者，謂善五陰及數滅。或漏處攝非無色，作四句。漏處攝非無色者，謂一漏處及二漏處少分。無色攝非漏處者，謂漏處所不攝四無色。漏處攝亦無色者，謂二漏處少分。非漏處攝亦非無色者，謂色陰，漏處所不攝四陰，及無為。
問：無色，幾穢污、幾不穢污？答：一切應分別。無色，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切有上。一是有，三分別。三若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。無色所攝心不相應行，因不相應，餘因相應。或善處攝非無色，作四句。善處攝非無色者，謂善色陰，無色所不攝善四陰及數滅。無色攝非善處者，謂無記四無色。善處攝亦無色者，謂善四無色。非善處攝亦非無色者，謂不善五陰，無記色陰，無色所不攝無記四陰，及虛空、非數滅。不善處所不攝。或無記處攝非無色，作四句。無記處攝非無色者，謂無記色陰，無色所不攝無記四陰，虛空及非數滅。無色攝非無記者，謂善四無色。無記處攝亦無色者，謂無記四無色。非無記處攝亦非無色者，謂善五陰及數滅。或漏處攝非無色，作四句。漏處攝非無色者，謂一漏處及二漏處少分。無色攝非漏處者，謂漏處所不攝四無色。漏處攝亦無色者，謂二漏處少分。非漏處攝亦非無色者，謂色陰，漏處所不攝四陰，及無為。
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或有漏處攝非無色，作四句。有漏處攝非無色者，謂有漏色陰，無色所不攝有漏四陰。無色攝非有漏處者，謂三無色少分。有漏處攝亦無色者，謂一無色及三無色少分。非有漏處攝亦非無色者，謂無漏色陰，無色所不攝無漏四陰，及無為。
或有漏處攝非無色，作四句。有漏處攝非無色者，謂有漏色陰，無色所不攝有漏四陰。無色攝非有漏處者，謂三無色少分。有漏處攝亦無色者，謂一無色及三無色少分。非有漏處攝亦非無色者，謂無漏色陰，無色所不攝無漏四陰，及無為。
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或無漏處攝非無色，作四句。無漏處攝非無色者，謂無漏色陰，無色所不攝無漏四陰，及無為。無色攝非無漏處者，謂一無色及三無色少分。無漏處攝亦無色者，謂三無色少分。非無漏處攝亦非無色者，謂有漏色陰，及無色所不攝有漏四陰。一切或過去或未來或現在。
或無漏處攝非無色，作四句。無漏處攝非無色者，謂無漏色陰，無色所不攝無漏四陰，及無為。無色攝非無漏處者，謂一無色及三無色少分。無漏處攝亦無色者，謂三無色少分。非無漏處攝亦非無色者，謂有漏色陰，及無色所不攝有漏四陰。一切或過去或未來或現在。
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問：無色，幾善幾無記？答：一切應分別。無色，或善、或無記。云何善？謂無色所攝善四陰。云何無記？謂無色所攝無記四陰。一無色界繫，三分別。三若有漏，彼無色界繫；若無漏，彼不繫。一非學非無學，三分別。空處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂空處所攝學四陰。云何無學？謂空處所攝無學四陰。云何非學非無學？謂空處所攝有漏四陰。如空處，識處、無所有處亦如是。
問：無色，幾善幾無記？答：一切應分別。無色，或善、或無記。云何善？謂無色所攝善四陰。云何無記？謂無色所攝無記四陰。一無色界繫，三分別。三若有漏，彼無色界繫；若無漏，彼不繫。一非學非無學，三分別。空處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂空處所攝學四陰。云何無學？謂空處所攝無學四陰。云何非學非無學？謂空處所攝有漏四陰。如空處，識處、無所有處亦如是。
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問：無色，幾見斷、幾修斷、幾不斷？答：一切應分別。空處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂空處隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使，彼相應空處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂空處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷三使，彼相應空處，彼所起心不相應行及不穢污有漏空處。云何不斷？謂無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或見斷、或修斷。云何見斷？謂非想非非想隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使，彼相應非想非非想處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂非想非非想處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷三使，彼相應非想非非想處，彼所起心不相應行，及不穢污有漏非想非非想處。
問：無色，幾見斷、幾修斷、幾不斷？答：一切應分別。空處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂空處隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使，彼相應空處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂空處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷三使，彼相應空處，彼所起心不相應行及不穢污有漏空處。云何不斷？謂無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或見斷、或修斷。云何見斷？謂非想非非想隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷二十八使，彼相應非想非非想處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂非想非非想處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷三使，彼相應非想非非想處，彼所起心不相應行，及不穢污有漏非想非非想處。
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無色所攝心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。
無色所攝心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。
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問：無色，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。一切非覺隨轉非觀相應。
問：無色，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。一切非覺隨轉非觀相應。
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問：無色，幾見非見處？答：一切應分別。空處，或見非見處，作四句。見非見處者，謂空處所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏空處。見亦見處者，謂五見、世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂五見、世俗正見，餘見處非見。四無色，幾身見因？廣說如苦集諦。
問：無色，幾見非見處？答：一切應分別。空處，或見非見處，作四句。見非見處者，謂空處所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏空處。見亦見處者，謂五見、世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂五見、世俗正見，餘見處非見。四無色，幾身見因？廣說如苦集諦。
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問：無色，幾業非業報？答：一切應分別。空處，或業非業報，作四句。業非業報者，謂報所不攝思業。業報非業者，謂思所不攝報生空處。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業業報空處，若餘空處。如空處，乃至非想非非想處亦如是。
問：無色，幾業非業報？答：一切應分別。空處，或業非業報，作四句。業非業報者，謂報所不攝思業。業報非業者，謂思所不攝報生空處。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業業報空處，若餘空處。如空處，乃至非想非非想處亦如是。
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問：無色，幾業非業隨轉？答：作三句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。
問：無色，幾業非業隨轉？答：作三句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。
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問：無色，幾善因非善？答：作三句。善因非善者，謂善報生四無色。善亦善因者，謂善四無色。非善亦非善因者，謂除善報生四無色，若餘無記四無色。一切非不善亦非不善因。
問：無色，幾善因非善？答：作三句。善因非善者，謂善報生四無色。善亦善因者，謂善四無色。非善亦非善因者，謂除善報生四無色，若餘無記四無色。一切非不善亦非不善因。
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問：無色，幾無記非無記因？答：一切應分別。無色，或無記亦無記因、或非無記亦非無記因。無記亦無記因者，謂無記四無色。非無記亦非無記因者，謂善四無色。一切因緣緣及有因。
問：無色，幾無記非無記因？答：一切應分別。無色，或無記亦無記因、或非無記亦非無記因。無記亦無記因者，謂無記四無色。非無記亦非無記因者，謂善四無色。一切因緣緣及有因。
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問：無色，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。空處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法空處，過去現在阿羅漢最後命終心心法空處。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法空處，若餘過去現在心心法空處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法空處，若餘未來心心法空處，及心不相應行。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法非想非非想處，過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處，及滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處，若餘過去現在非想非非想處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法非想非非想處，若餘未來心心法非想非非想處，除次第心不相應行，若餘心不相應行。
問：無色，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。空處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法空處，過去現在阿羅漢最後命終心心法空處。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法空處，若餘過去現在心心法空處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法空處，若餘未來心心法空處，及心不相應行。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法非想非非想處，過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處，及滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處，若餘過去現在非想非非想處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法非想非非想處，若餘未來心心法非想非非想處，除次第心不相應行，若餘心不相應行。
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無色所不攝心不相應行，緣緣緣非有緣，餘緣緣緣及有緣。一切是增上緣緣及有增上。
無色所不攝心不相應行，緣緣緣非有緣，餘緣緣緣及有緣。一切是增上緣緣及有增上。
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問：無色，幾流幾隨流？答：一切應分別。空處，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂除流，若餘有漏空處。流亦隨流者，謂三流少分。非流亦非隨流者，謂無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或流亦隨流、或隨流非流。流亦隨流者，謂三流少分，此是流亦隨流，餘隨流非流。
問：無色，幾流幾隨流？答：一切應分別。空處，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂除流，若餘有漏空處。流亦隨流者，謂三流少分。非流亦非隨流者，謂無漏空處。如空處，識處、無所有處亦如是。非想非非想處，或流亦隨流、或隨流非流。流亦隨流者，謂三流少分，此是流亦隨流，餘隨流非流。
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三摩提定者，謂四三昧修。問：云何四？答：謂有三昧修廣修習住現法樂轉，有三昧修廣修習知見轉，有三昧修廣修習慧分別轉，有三昧修廣修習漏盡轉。
三摩提定者，謂四三昧修。問：云何四？答：謂有三昧修廣修習住現法樂轉，有三昧修廣修習知見轉，有三昧修廣修習慧分別轉，有三昧修廣修習漏盡轉。
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問：此四三昧修，幾色、幾非色？答：三昧修所攝身口業是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對。一有漏，一無漏，二分別。住現法樂三昧修，或有漏、或無漏。云何有漏？謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。云何無漏？謂住現法樂三昧修所攝無漏五陰。慧分別三昧修，或有漏、或無漏。云何有漏？謂慧分別三昧修所攝有漏五陰。云何無漏？謂慧分別三昧修所攝無漏五陰。
問：此四三昧修，幾色、幾非色？答：三昧修所攝身口業是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對。一有漏，一無漏，二分別。住現法樂三昧修，或有漏、或無漏。云何有漏？謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。云何無漏？謂住現法樂三昧修所攝無漏五陰。慧分別三昧修，或有漏、或無漏。云何有漏？謂慧分別三昧修所攝有漏五陰。云何無漏？謂慧分別三昧修所攝無漏五陰。
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一切是有為。一有報，一無報，二分別。三若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。三昧修所攝身口業，是色所攝，餘是名所攝。三昧修所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。一是斷智知及斷，一非斷智知及不斷，二分別。二若有漏，斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。三昧修所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有上。一是有，一非有，二分別。二若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。三昧修所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。
一切是有為。一有報，一無報，二分別。三若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。三昧修所攝身口業，是色所攝，餘是名所攝。三昧修所攝心意識，是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。一是斷智知及斷，一非斷智知及不斷，二分別。二若有漏，斷智知及斷；若無漏，非斷智知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。三昧修所攝身口業，是四大造，餘非四大造。一切是有上。一是有，一非有，二分別。二若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。三昧修所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。
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善五處少分攝四三昧修，四三昧修亦攝善五處少分。不善所不攝、無記所不攝、漏所不攝。
善五處少分攝四三昧修，四三昧修亦攝善五處少分。不善所不攝、無記所不攝、漏所不攝。
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或有漏處攝非三昧修，作四句。有漏處攝非三昧修者，謂三昧修所不攝有漏五陰。三昧修攝非有漏處者，謂一三昧修及二三昧修少分。有漏處攝亦三昧修者，謂一三昧修及二三昧修少分。非有漏處攝亦非三昧修者，謂虛空及數滅、非數滅。
或有漏處攝非三昧修，作四句。有漏處攝非三昧修者，謂三昧修所不攝有漏五陰。三昧修攝非有漏處者，謂一三昧修及二三昧修少分。有漏處攝亦三昧修者，謂一三昧修及二三昧修少分。非有漏處攝亦非三昧修者，謂虛空及數滅、非數滅。
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或無漏處攝非三昧修，作四句。無漏處攝非三昧修者，謂虛空及數滅、非數滅。三昧修攝非無漏者，謂一三昧修及二三昧修少分。無漏處攝亦三昧修者，謂一三昧修及二三昧修少分。非無漏處攝亦非三昧修者，謂三昧修所不攝有漏五陰。
或無漏處攝非三昧修，作四句。無漏處攝非三昧修者，謂虛空及數滅、非數滅。三昧修攝非無漏者，謂一三昧修及二三昧修少分。無漏處攝亦三昧修者，謂一三昧修及二三昧修少分。非無漏處攝亦非三昧修者，謂三昧修所不攝有漏五陰。
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一切或過去或未來或現在，一切是善。一色界繫，一不繫，二分別。住現法樂三昧修，若有漏，色界繫；若無漏，不繫。慧分別三昧修，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂慧分別三昧修所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂慧分別三昧修所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂慧分別三昧修所攝無色界繫四陰。云何不繫？謂慧分別三昧修所攝無漏五陰。
一切或過去或未來或現在，一切是善。一色界繫，一不繫，二分別。住現法樂三昧修，若有漏，色界繫；若無漏，不繫。慧分別三昧修，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂慧分別三昧修所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂慧分別三昧修所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂慧分別三昧修所攝無色界繫四陰。云何不繫？謂慧分別三昧修所攝無漏五陰。
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一無學，一非學非無學，二分別。住現法樂三昧修，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂住現法樂三昧修所攝學五陰。云何無學？謂住現法樂三昧修所攝無學五陰。云何非學非無學？謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。慧分別三昧修，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂慧分別三昧修所攝學五陰。云何無學？謂慧分別三昧修所攝無學五陰。云何非學非無學？謂慧分別三昧修所攝有漏五陰。
一無學，一非學非無學，二分別。住現法樂三昧修，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂住現法樂三昧修所攝學五陰。云何無學？謂住現法樂三昧修所攝無學五陰。云何非學非無學？謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。慧分別三昧修，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂慧分別三昧修所攝學五陰。云何無學？謂慧分別三昧修所攝無學五陰。云何非學非無學？謂慧分別三昧修所攝有漏五陰。
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一修斷，一不斷，二分別。二若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。三昧修所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。三昧修所攝受陰想陰，彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。
一修斷，一不斷，二分別。二若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。三昧修所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。三昧修所攝受陰想陰，彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。
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問：三昧修，幾心隨轉非受相應？答：一切應分別。住現法樂三昧修，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如住現法樂三昧修，知見三昧修、漏盡三昧修亦如是。慧分別三昧修，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。
問：三昧修，幾心隨轉非受相應？答：一切應分別。住現法樂三昧修，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如住現法樂三昧修，知見三昧修、漏盡三昧修亦如是。慧分別三昧修，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。
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一無覺無觀，三分別。住現法樂三昧修，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，廣說如喜心。知見三昧修亦如是。慧分別三昧修，廣說如慈心。
一無覺無觀，三分別。住現法樂三昧修，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，廣說如喜心。知見三昧修亦如是。慧分別三昧修，廣說如慈心。
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問：三昧修，幾見非見處？答：一切應分別。住現法樂三昧修，或見非見處，作四句。見非見處者，謂住現法樂三昧修所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏住現法樂三昧修。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏住現法樂三昧修。知見三昧修，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂知見三昧修所攝世俗正見，餘見處非見。慧分別三昧修，或見非見處，作四句。見非見處者，謂慧分別三昧修所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏慧分別三昧修。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏慧分別三昧修。
問：三昧修，幾見非見處？答：一切應分別。住現法樂三昧修，或見非見處，作四句。見非見處者，謂住現法樂三昧修所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏住現法樂三昧修。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏住現法樂三昧修。知見三昧修，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂知見三昧修所攝世俗正見，餘見處非見。慧分別三昧修，或見非見處，作四句。見非見處者，謂慧分別三昧修所攝盡智無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏慧分別三昧修。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏慧分別三昧修。
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漏盡三昧修所攝慧，是見非見處，餘非見亦非見處。
漏盡三昧修所攝慧，是見非見處，餘非見亦非見處。
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一切非身見因身見亦非彼因。三昧修所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。
一切非身見因身見亦非彼因。三昧修所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。
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問：三昧修，幾業非業隨轉？答：一切應分別。住現法樂三昧修、知見三昧修、漏盡三昧修，廣說四句，如禪修多羅中分別。慧分別三昧修，廣說四句，如聖種修多羅中分別。
問：三昧修，幾業非業隨轉？答：一切應分別。住現法樂三昧修、知見三昧修、漏盡三昧修，廣說四句，如禪修多羅中分別。慧分別三昧修，廣說四句，如聖種修多羅中分別。
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三昧修所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。三昧修所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了，難了甚深。
三昧修所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。三昧修所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了，難了甚深。
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一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣及有因。
一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣及有因。
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問：三昧修，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。三昧修，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。
問：三昧修，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。三昧修，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。
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三昧修所攝身口業，是緣緣緣非有緣，餘是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。一隨流非流，一非流亦非隨流，二分別。二若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。
三昧修所攝身口業，是緣緣緣非有緣，餘是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。一隨流非流，一非流亦非隨流，二分別。二若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。
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菩提品者，謂七覺支。問：云何七？答：謂念覺支乃至捨覺支。
菩提品者，謂七覺支。問：云何七？答：謂念覺支乃至捨覺支。
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問：此七覺支，幾色幾非色？答：一切非色，一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝，一切是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切非斷智知及不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切是有上，一切非有，一切因相應。
問：此七覺支，幾色幾非色？答：一切非色，一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝，一切是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切非斷智知及不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切是有上，一切非有，一切因相應。
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善二處少分攝七覺支，七覺支亦攝善二處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏二處少分攝七覺支，七覺支亦攝無漏二處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。
善二處少分攝七覺支，七覺支亦攝善二處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏二處少分攝七覺支，七覺支亦攝無漏二處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。
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問：覺支，幾學幾無學？答：一切應分別。念覺支，或學、或無學。云何學？謂學意思惟相應念覺支。云何無學？謂無學意思惟相應念覺支。如念覺支，餘一切亦如是。
問：覺支，幾學幾無學？答：一切應分別。念覺支，或學、或無學。云何學？謂學意思惟相應念覺支。云何無學？謂無學意思惟相應念覺支。如念覺支，餘一切亦如是。
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一切是不斷，一切是心法心相應。一心隨轉非受相應，六心隨轉亦受相應。一切心隨轉想行相應，除其自性。
一切是不斷，一切是心法心相應。一心隨轉非受相應，六心隨轉亦受相應。一切心隨轉想行相應，除其自性。
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問：覺支，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。念覺支，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應念覺支。如念覺支，擇法、精進、猗、定、捨覺支亦如是。喜覺支，或有覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應喜覺支。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應喜覺支。
問：覺支，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。念覺支，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應念覺支。如念覺支，擇法、精進、猗、定、捨覺支亦如是。喜覺支，或有覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應喜覺支。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應喜覺支。
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亦非見亦非見處，一分別。擇法覺支所攝盡智無生智，所不攝無漏慧，是見非見處，餘非見亦非見處。
亦非見亦非見處，一分別。擇法覺支所攝盡智無生智，所不攝無漏慧，是見非見處，餘非見亦非見處。
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一切非身見因身見亦非彼因，一切非業亦非業報，一切是業隨轉非業，一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。
一切非身見因身見亦非彼因，一切非業亦非業報，一切是業隨轉非業，一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。
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一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
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問：覺支，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。念覺支，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起念覺支。次第亦次第緣緣者，謂過去現在念覺支。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起念覺支，若餘未來念覺支。如念覺支，餘一切亦如是。一切是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。
問：覺支，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。念覺支，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起念覺支。次第亦次第緣緣者，謂過去現在念覺支。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起念覺支，若餘未來念覺支。如念覺支，餘一切亦如是。一切是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。
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眾事分阿毘曇論卷第十
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