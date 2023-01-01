眾事分阿毘曇論
尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯12卷CBETA T1541大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
眾事分阿毘曇論卷第九
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尊者世友造
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宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
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千問論品第七之二
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四念處。問：云何四？答：謂身念處、受念處、心念處、法念處。問：此四念處，幾色、幾非色？答：一是色、三非色，三不可見，一分別。身念處，或可見、或不可見。云何可見？謂一入。云何不可見？謂九入及一入少分。三無對，一分別。身念處，或有對、或無對。云何有對？謂十入。云何無對？謂一入少分。
四念處。問：云何四？答：謂身念處、受念處、心念處、法念處。問：此四念處，幾色、幾非色？答：一是色、三非色，三不可見，一分別。身念處，或可見、或不可見。云何可見？謂一入。云何不可見？謂九入及一入少分。三無對，一分別。身念處，或有對、或無對。云何有對？謂十入。云何無對？謂一入少分。
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問：四念處，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。身念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂十入及一入少分。云何無漏？謂一入少分。受念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應受念處。云何無漏？謂無漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏想陰行陰。云何無漏？謂無漏想陰行陰及無為。三有為，一分別。法念處，或有為、或無為。云何有為？謂想陰、行陰。云何無為？謂虛空、數滅、非數滅。
問：四念處，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。身念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂十入及一入少分。云何無漏？謂一入少分。受念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應受念處。云何無漏？謂無漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏想陰行陰。云何無漏？謂無漏想陰行陰及無為。三有為，一分別。法念處，或有為、或無為。云何有為？謂想陰、行陰。云何無為？謂虛空、數滅、非數滅。
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問：四念處，幾有報、幾無報？答：一切應分別。身念處，或有報、或無報。云何有報？謂不善及善有漏身念處。云何無報？謂無記無漏身念處。如身念處，受、心、法念處亦如是。
問：四念處，幾有報、幾無報？答：一切應分別。身念處，或有報、或無報。云何有報？謂不善及善有漏身念處。云何無報？謂無記無漏身念處。如身念處，受、心、法念處亦如是。
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三從因緣生世所攝，一分別。法念處，若有為，從因緣生世所攝；若無為，非因緣生非世所攝。
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一是色所攝，三是名所攝。一是內入所攝，二是外入所攝，一分別。身念處，或內入所攝、或外入所攝。云何內入所攝？謂五內入。云何外入所攝？謂五外入及一外入少分。一切是智知。若有漏，彼斷知知及斷；若無漏，彼非斷知知及不斷。
一是色所攝，三是名所攝。一是內入所攝，二是外入所攝，一分別。身念處，或內入所攝、或外入所攝。云何內入所攝？謂五內入。云何外入所攝？謂五外入及一外入少分。一切是智知。若有漏，彼斷知知及斷；若無漏，彼非斷知知及不斷。
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問：四念處幾應修、幾不應修？答：一切應分別。身念處，或應修、或不應修。云何應修？謂善身念處。云何不應修？謂不善、無記身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法念處。云何不應修？謂不善、無記法念處，及虛空、數滅、非數滅。
問：四念處幾應修、幾不應修？答：一切應分別。身念處，或應修、或不應修。云何應修？謂善身念處。云何不應修？謂不善、無記身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法念處。云何不應修？謂不善、無記法念處，及虛空、數滅、非數滅。
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問：四念處，幾穢污、幾不穢污？答：一切應分別。身念處，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如身念處，受、心、法念處亦如是。
問：四念處，幾穢污、幾不穢污？答：一切應分別。身念處，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如身念處，受、心、法念處亦如是。
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三是果及有果，一分別。法念處，或果非有果，作三句。果非有果者，謂數滅。果亦有果者，謂有為法念處。非果亦非有果者，謂虛空及非數滅。
三是果及有果，一分別。法念處，或果非有果，作三句。果非有果者，謂數滅。果亦有果者，謂有為法念處。非果亦非有果者，謂虛空及非數滅。
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三不受，一分別。身念處，或受、或不受。云何受？謂內入自性受。云何不受？謂非自性受。
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三非四大造，一分別。身念處，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入少分。
三非四大造，一分別。身念處，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入少分。
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三有上，一分別。法念處，或有上、或無上。云何有上？謂想陰、行陰、虛空、非數滅。云何無上？謂數滅。若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。一因不相應，二因相應，一分別。法念處，若心法因相應、若非心法因不相應。
三有上，一分別。法念處，或有上、或無上。云何有上？謂想陰、行陰、虛空、非數滅。云何無上？謂數滅。若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。一因不相應，二因相應，一分別。法念處，若心法因相應、若非心法因不相應。
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善處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝善處少分。不善處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝不善處少分。無記處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝無記處少分。漏處少分攝一念處少分，一念處少分亦攝漏處少分。有漏處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝有漏處少分。無漏處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝無漏處少分。三或過去或未來或現在，一分別。法念處，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。
善處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝善處少分。不善處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝不善處少分。無記處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝無記處少分。漏處少分攝一念處少分，一念處少分亦攝漏處少分。有漏處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝有漏處少分。無漏處少分攝四念處少分，四念處少分亦攝無漏處少分。三或過去或未來或現在，一分別。法念處，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。
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問：四念處，幾善、幾不善、幾無記？答：一切應分別。身念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂三入少分。云何不善？謂三入少分。云何無記謂八入？及三入少分。受念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善意思惟相應受念處。云何不善？謂不善意思惟相應受念處。云何無記？謂無記意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善想陰行陰及數滅。云何不善？謂不善想陰行陰。云何無記？謂無記想陰行陰、虛空、非數滅。
問：四念處，幾善、幾不善、幾無記？答：一切應分別。身念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂三入少分。云何不善？謂三入少分。云何無記謂八入？及三入少分。受念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善意思惟相應受念處。云何不善？謂不善意思惟相應受念處。云何無記？謂無記意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善想陰行陰及數滅。云何不善？謂不善想陰行陰。云何無記？謂無記想陰行陰、虛空、非數滅。
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問：四念處，幾界繫？答：一切應分別。身念處，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂二入及九入少分。云何色界繫？謂九入少分。云何不繫？謂一入少分。受念處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應受念處。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應受念處。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應受念處。云何不繫？謂無漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫想陰行陰。云何色界繫？謂色界繫想陰行陰。云何無色界繫？謂無色界繫想陰行陰。云何不繫？謂無漏想陰行陰及無為。
問：四念處，幾界繫？答：一切應分別。身念處，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂二入及九入少分。云何色界繫？謂九入少分。云何不繫？謂一入少分。受念處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應受念處。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應受念處。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應受念處。云何不繫？謂無漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫想陰行陰。云何色界繫？謂色界繫想陰行陰。云何無色界繫？謂無色界繫想陰行陰。云何不繫？謂無漏想陰行陰及無為。
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問：四念處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。身念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂一入處少分。云何無學？謂一入處少分。云何非學非無學？謂十入及一入少分。受念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應受念處。云何無學？謂無學意思惟相應受念處。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學想陰行陰。云何無學？謂無學想陰行陰。云何非學非無學？謂有漏想陰行陰及無為。
問：四念處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。身念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂一入處少分。云何無學？謂一入處少分。云何非學非無學？謂十入及一入少分。受念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應受念處。云何無學？謂無學意思惟相應受念處。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學想陰行陰。云何無學？謂無學想陰行陰。云何非學非無學？謂有漏想陰行陰及無為。
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問：四念處，幾見斷、幾修斷、幾不斷？答：一切應分別。身念處，或修斷、或不斷。云何修斷？謂十入及一入少分。云何不斷？謂一入少分。受念處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂受念處隨信行、隨法行人無間等忍斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應受念處。云何修斷？謂受念處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應受念處及不穢污有漏受念處。云何不斷？謂無漏受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂法念處隨信行、隨法行人無間等忍斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法念處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂法念處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法念處，彼所起身口業，彼所起心不相應行，及不穢污有漏法念處。云何不斷？謂無漏法念處。一非心非心法非心相應，一心法心相應，一惟心，一分別。法念處，若有緣，彼心法及心相應；若無緣，彼非心非心法非心相應。
問：四念處，幾見斷、幾修斷、幾不斷？答：一切應分別。身念處，或修斷、或不斷。云何修斷？謂十入及一入少分。云何不斷？謂一入少分。受念處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂受念處隨信行、隨法行人無間等忍斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應受念處。云何修斷？謂受念處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應受念處及不穢污有漏受念處。云何不斷？謂無漏受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？謂法念處隨信行、隨法行人無間等忍斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法念處，彼所起心不相應行。云何修斷？謂法念處學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法念處，彼所起身口業，彼所起心不相應行，及不穢污有漏法念處。云何不斷？謂無漏法念處。一非心非心法非心相應，一心法心相應，一惟心，一分別。法念處，若有緣，彼心法及心相應；若無緣，彼非心非心法非心相應。
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一心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，二分別。身念處，或心隨轉非受相應、或非心隨轉亦非受相應。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，餘非心隨轉亦非受相應。法念處，或心隨轉非受相應，作三句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉心不相應行。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及無為。如受，想行亦如是，除其自性。
一心隨轉非受相應，一受相應非心隨轉，二分別。身念處，或心隨轉非受相應、或非心隨轉亦非受相應。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，餘非心隨轉亦非受相應。法念處，或心隨轉非受相應，作三句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉心不相應行。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及無為。如受，想行亦如是，除其自性。
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問：四念處，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。身念處，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。受念處，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應受念處。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應受念處。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心法法念處。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心法法念處。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心法法念處及無為。
問：四念處，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。身念處，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。受念處，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應受念處。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應受念處。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心法法念處。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心法法念處。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心法法念處及無為。
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問：四念處，幾見非見處？答：一切應分別。身念處，或見處非見，作三句。見處非見者，謂九入及一入少分。見亦見處者，謂一入。非見亦非見處者，謂一入少分。受念處，若有漏，彼見處非見；若無漏，非見亦非見處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏法念處。見亦見處者，謂五見世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏法念處。
問：四念處，幾見非見處？答：一切應分別。身念處，或見處非見，作三句。見處非見者，謂九入及一入少分。見亦見處者，謂一入。非見亦非見處者，謂一入少分。受念處，若有漏，彼見處非見；若無漏，非見亦非見處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏法念處。見亦見處者，謂五見世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏法念處。
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問：四念處，幾身見是彼因彼非身見因？答：一切應分別。身念處，若穢污，身見是彼因彼非身見因；若不穢污，身見非彼因彼亦非身見因。受念處，或身見是彼因彼非身見因、或身見是彼因彼亦身見因、或身見非彼因彼亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應受念處，除過去現在見集斷一切遍使彼相應受念處，除未來身見相應受念處，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污受念處。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或身見是彼因彼非身見因，作三句。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應法念處，除過去現在見集斷一切遍使彼相應法念處，除未來身見相應法念處，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污法念處。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污法念處。
問：四念處，幾身見是彼因彼非身見因？答：一切應分別。身念處，若穢污，身見是彼因彼非身見因；若不穢污，身見非彼因彼亦非身見因。受念處，或身見是彼因彼非身見因、或身見是彼因彼亦身見因、或身見非彼因彼亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應受念處，除過去現在見集斷一切遍使彼相應受念處，除未來身見相應受念處，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污受念處。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或身見是彼因彼非身見因，作三句。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應法念處，除過去現在見集斷一切遍使彼相應法念處，除未來身見相應法念處，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污法念處。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污法念處。
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問：四念處，幾業非業報？答：一切應分別。身念處，或業非業報，作三句。業非業報者，謂身口業。業報非業者，謂報生身念處。非業亦非業報者，謂除業及業報身念處，餘身念處。受念處。或業報非業。或非業亦非業報。業報非業者，謂報生受念處，餘非業亦非業報。如受念處，心念處亦如是。法念處，或業非業報，作四句。業非業報者，謂報所不攝思業。業報非業者，謂若思所不攝報生法念處。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報法念處，若餘法念處。
問：四念處，幾業非業報？答：一切應分別。身念處，或業非業報，作三句。業非業報者，謂身口業。業報非業者，謂報生身念處。非業亦非業報者，謂除業及業報身念處，餘身念處。受念處。或業報非業。或非業亦非業報。業報非業者，謂報生受念處，餘非業亦非業報。如受念處，心念處亦如是。法念處，或業非業報，作四句。業非業報者，謂報所不攝思業。業報非業者，謂若思所不攝報生法念處。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報法念處，若餘法念處。
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二業隨轉非業，二分別。身念處，或業非業隨轉，作三句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除非業隨轉身口業及業隨轉身念處，若餘身念處。法念處，或業非業隨轉，作三句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂想陰，若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉法念處，若餘法念處。
二業隨轉非業，二分別。身念處，或業非業隨轉，作三句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除非業隨轉身口業及業隨轉身念處，若餘身念處。法念處，或業非業隨轉，作三句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂想陰，若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉法念處，若餘法念處。
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三非造色色非可見色，一分別。身念處，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入少分。三非造色色非有對色，一分別。身念處，或造色色非有對色，作三句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。一切是甚深難了、難了甚深。
三非造色色非可見色，一分別。身念處，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入少分。三非造色色非有對色，一分別。身念處，或造色色非有對色，作三句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。一切是甚深難了、難了甚深。
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問：四念處，幾善因非善？答：一切應分別。身念處，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生身念處。善亦善因者，謂善身念處。非善亦非善因者，謂除善報生身念處，若餘無記及不善身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或善非善因，作四句。善非善因者，謂數滅。善因非善者，謂善報生法念處。善亦善因者，謂善有為法念處。非善亦非善因者，謂除善報生法念處，若餘無記及不善法念處。
問：四念處，幾善因非善？答：一切應分別。身念處，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生身念處。善亦善因者，謂善身念處。非善亦非善因者，謂除善報生身念處，若餘無記及不善身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或善非善因，作四句。善非善因者，謂數滅。善因非善者，謂善報生法念處。善亦善因者，謂善有為法念處。非善亦非善因者，謂除善報生法念處，若餘無記及不善法念處。
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問：四念處，幾不善不善因？答：一切應分別。身念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生身念處。不善亦不善因者，謂不善身念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生身念處，若餘無記及善身念處。受念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生受念處，及欲界身見邊見相應受念處。不善亦不善因者，謂不善受念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生受念處及除欲界身見邊見相應受念處，若餘無記及善受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生法念處，及欲界身見邊見相應法念處。不善亦不善因者，謂不善法念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生法念處，及除欲界身見邊見相應法念處，若餘無記及善法念處。
問：四念處，幾不善不善因？答：一切應分別。身念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生身念處。不善亦不善因者，謂不善身念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生身念處，若餘無記及善身念處。受念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生受念處，及欲界身見邊見相應受念處。不善亦不善因者，謂不善受念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生受念處及除欲界身見邊見相應受念處，若餘無記及善受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生法念處，及欲界身見邊見相應法念處。不善亦不善因者，謂不善法念處。非不善亦非不善因者，謂除不善報生法念處，及除欲界身見邊見相應法念處，若餘無記及善法念處。
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問：四念處，幾無記非無記因？答：一切應分別。身念處，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善身念處。無記亦無記因者，謂無記身念處。非無記亦非無記因者，謂善身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或無記非無記因，作四句。無記非無記因者，謂虛空、非數滅。無記因非無記者，謂不善法念處。無記亦無記因者，謂無記有為法念處。非無記亦非無記因者，謂善法念處。三是因緣緣及有因，一分別。法念處，若有為，彼因緣緣及有因；若無為，非因緣緣及非有因。一非次第亦非次第緣緣，三分別。受念處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起受念處，過去及現在阿羅漢最後命終受念處。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終受念處，若餘過去及現在受念處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起受念處，若餘未來受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心法法念處，過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處，及無想正受、滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法念處，若餘過去及現在心法法念處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心法法念處，若餘未來心法法念處，除次第心不相應行，若餘心不相應行，及無為。一是緣緣緣非有緣，二是緣緣緣及有緣，法念處，若心法緣緣緣及有緣，若非心法緣緣緣非有緣。
問：四念處，幾無記非無記因？答：一切應分別。身念處，或無記因非無記，作三句。無記因非無記者，謂不善身念處。無記亦無記因者，謂無記身念處。非無記亦非無記因者，謂善身念處。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或無記非無記因，作四句。無記非無記因者，謂虛空、非數滅。無記因非無記者，謂不善法念處。無記亦無記因者，謂無記有為法念處。非無記亦非無記因者，謂善法念處。三是因緣緣及有因，一分別。法念處，若有為，彼因緣緣及有因；若無為，非因緣緣及非有因。一非次第亦非次第緣緣，三分別。受念處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起受念處，過去及現在阿羅漢最後命終受念處。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終受念處，若餘過去及現在受念處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起受念處，若餘未來受念處。如受念處，心念處亦如是。法念處，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心法法念處，過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處，及無想正受、滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法念處，若餘過去及現在心法法念處。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心法法念處，若餘未來心法法念處，除次第心不相應行，若餘心不相應行，及無為。一是緣緣緣非有緣，二是緣緣緣及有緣，法念處，若心法緣緣緣及有緣，若非心法緣緣緣非有緣。
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三是增上緣緣及有增上，一分別。法念處，若有為，彼是增上緣緣及有增上；若無為，是增上緣緣非有增上。
三是增上緣緣及有增上，一分別。法念處，若有為，彼是增上緣緣及有增上；若無為，是增上緣緣非有增上。
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問：四念處，幾流、幾隨流？答：一切應分別。身念處，若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂流所不攝有漏法念處。流亦隨流者，謂四流。非流亦非隨流者，謂無漏法念處。
問：四念處，幾流、幾隨流？答：一切應分別。身念處，若有漏，彼隨流非流；若無漏，彼非流亦非隨流。如身念處，受、心念處亦如是。法念處，或隨流非流，作三句。隨流非流者，謂流所不攝有漏法念處。流亦隨流者，謂四流。非流亦非隨流者，謂無漏法念處。
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諦者，謂四聖諦。問云何四？答：謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。
諦者，謂四聖諦。問云何四？答：謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。
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問：此四聖諦，幾色、幾非色？答：一非色，三分別苦諦，或色、或非色。云何色？謂十入及一入少分。云何非色？謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業是色，餘非色。二不可見，二分別。苦諦，或可見、或不可見。云何可見？謂一入。云何不可見？謂十一入。如苦諦，集諦亦如是。
問：此四聖諦，幾色、幾非色？答：一非色，三分別苦諦，或色、或非色。云何色？謂十入及一入少分。云何非色？謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業是色，餘非色。二不可見，二分別。苦諦，或可見、或不可見。云何可見？謂一入。云何不可見？謂十一入。如苦諦，集諦亦如是。
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二無對，二分別。苦諦，或有對、或無對。云何有？對謂十入。云何無對？謂二入。如苦諦，集諦亦如是。
二無對，二分別。苦諦，或有對、或無對。云何有？對謂十入。云何無對？謂二入。如苦諦，集諦亦如是。
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二有漏，二無漏。三有為，一無為。二無報，二分別。苦諦，或有報、或無報。云何有報？謂善不善苦諦。云何無報？謂無記苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
二有漏，二無漏。三有為，一無為。二無報，二分別。苦諦，或有報、或無報。云何有報？謂善不善苦諦。云何無報？謂無記苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
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三從因緣生世所攝，一非因緣生非世所攝。一名所攝，三分別。苦諦，或色所攝、或名所攝。云何色所攝？謂十入及一入少分。云何名所攝？謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。一是外入所攝，三分別。苦諦，或內入所攝、或外入所攝。云何內入所攝？謂六內入。云何外入所攝？謂六外入。如苦諦，集諦亦如是。
三從因緣生世所攝，一非因緣生非世所攝。一名所攝，三分別。苦諦，或色所攝、或名所攝。云何色所攝？謂十入及一入少分。云何名所攝？謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。一是外入所攝，三分別。苦諦，或內入所攝、或外入所攝。云何內入所攝？謂六內入。云何外入所攝？謂六外入。如苦諦，集諦亦如是。
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道諦所攝心意識，此內入所攝，餘外入所攝。一切是智知。二斷知知及斷，二非斷知知及不斷。
道諦所攝心意識，此內入所攝，餘外入所攝。一切是智知。二斷知知及斷，二非斷知知及不斷。
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一應修，一不應修，二分別。苦諦，或應修、或不應修。云何應修？謂善苦諦。云何不應修？謂不善、無記苦諦。如苦諦、集諦亦如是。
一應修，一不應修，二分別。苦諦，或應修、或不應修。云何應修？謂善苦諦。云何不應修？謂不善、無記苦諦。如苦諦、集諦亦如是。
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二不穢污，二分別。苦諦，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如苦諦，集諦亦如是。一果非有果，三果及有果。二不受，二分別。苦諦，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如苦諦，集諦亦如是。
二不穢污，二分別。苦諦，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如苦諦，集諦亦如是。一果非有果，三果及有果。二不受，二分別。苦諦，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如苦諦，集諦亦如是。
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一非四大造，三分別。苦諦，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入及二入少分。如苦諦，集諦亦如是。
一非四大造，三分別。苦諦，或四大造、或非四大造。云何四大造？謂九入及二入少分。云何非四大造？謂一入及二入少分。如苦諦，集諦亦如是。
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道諦所攝身口業四大造，餘非四大造。三有上，一無上。二是有，二非有。一因不相應，三分別。苦諦所攝色心不相應行，因不相應，餘因相應。如苦諦，集諦亦如是。
道諦所攝身口業四大造，餘非四大造。三有上，一無上。二是有，二非有。一因不相應，三分別。苦諦所攝色心不相應行，因不相應，餘因相應。如苦諦，集諦亦如是。
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道諦所攝身口業心不相應行，因不相應，餘因相應。
道諦所攝身口業心不相應行，因不相應，餘因相應。
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善處攝二諦及二諦少分，二諦及二諦少分亦攝善處。不善處攝二諦少分，二諦少分亦攝不善處。
善處攝二諦及二諦少分，二諦及二諦少分亦攝善處。不善處攝二諦少分，二諦少分亦攝不善處。
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或無記處攝非諦，作四句。無記處攝非諦者，謂虛空、非數滅。諦攝非無記處者，謂二諦及二諦少分。無記處攝亦諦者，謂二諦少分。非無記處攝亦非諦者，是事不可得也。
或無記處攝非諦，作四句。無記處攝非諦者，謂虛空、非數滅。諦攝非無記處者，謂二諦及二諦少分。無記處攝亦諦者，謂二諦少分。非無記處攝亦非諦者，是事不可得也。
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漏處攝二諦少分，二諦少分亦攝漏處。有漏處攝二諦，二諦亦攝有漏處。或無漏處攝非諦，作四句。無漏處攝非諦者，謂虛空及非數滅。諦攝非無漏處者，謂二諦。無漏處攝亦諦者，謂二諦。非無漏處攝亦非諦者，是事不可得也。
漏處攝二諦少分，二諦少分亦攝漏處。有漏處攝二諦，二諦亦攝有漏處。或無漏處攝非諦，作四句。無漏處攝非諦者，謂虛空及非數滅。諦攝非無漏處者，謂二諦。無漏處攝亦諦者，謂二諦。非無漏處攝亦非諦者，是事不可得也。
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三或過去或未來或現在，一非過去非未來非現在。
三或過去或未來或現在，一非過去非未來非現在。
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二善，二分別。苦諦，或善、或不善、或無記。云何善？謂苦諦所攝善五陰。云何不善？謂苦諦所攝不善五陰。云何無記？謂苦諦所攝無記五陰。如苦諦，集諦亦如是。
二善，二分別。苦諦，或善、或不善、或無記。云何善？謂苦諦所攝善五陰。云何不善？謂苦諦所攝不善五陰。云何無記？謂苦諦所攝無記五陰。如苦諦，集諦亦如是。
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二不繫，二分別。苦諦，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂苦諦所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂苦諦所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂苦諦所攝無色界繫四陰。如苦諦，集諦亦如是。
二不繫，二分別。苦諦，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂苦諦所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂苦諦所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂苦諦所攝無色界繫四陰。如苦諦，集諦亦如是。
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三非學非無學，一分別。道諦，或學、或無學。云何學？謂學五陰。云何無學？謂無學五陰。
三非學非無學，一分別。道諦，或學、或無學。云何學？謂學五陰。云何無學？謂無學五陰。
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二不斷，二分別。苦諦，或見斷、或修斷。云何見斷？若苦諦隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應苦諦，彼所起心不相應行。云何修斷？若苦諦學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應苦諦，彼所起身口業，彼所起心不相應行，及不穢污苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
二不斷，二分別。苦諦，或見斷、或修斷。云何見斷？若苦諦隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應苦諦，彼所起心不相應行。云何修斷？若苦諦學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應苦諦，彼所起身口業，彼所起心不相應行，及不穢污苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
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一非心非心法非心相應，三分別。苦諦所攝色心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰、心法心相應，心意識即心也。如苦諦、集諦亦如是。
一非心非心法非心相應，三分別。苦諦所攝色心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰、心法心相應，心意識即心也。如苦諦、集諦亦如是。
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道諦所攝身口業心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。
道諦所攝身口業心不相應行，非心非心法非心相應；受陰想陰彼相應行陰，心法心相應，心意識即心也。
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一非心隨轉非受相應，三分別。苦諦，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘色；除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如苦諦，集諦亦如是。
一非心隨轉非受相應，三分別。苦諦，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘色；除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如苦諦，集諦亦如是。
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道諦，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。
道諦，或心隨轉非受相應，作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。
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一非覺隨轉非觀相應，三分別。苦諦，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺若覺不相應觀相應心心法苦諦。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法苦諦。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘色，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
一非覺隨轉非觀相應，三分別。苦諦，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺若覺不相應觀相應心心法苦諦。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法苦諦。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘色，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
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道諦，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。
道諦，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行，及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。
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一非見亦非見處，三分別。苦諦，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂眼根，及五見、世俗正見，餘見處非見。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧，此是見非見處，餘非見亦非見處。
一非見亦非見處，三分別。苦諦，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂眼根，及五見、世俗正見，餘見處非見。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧，此是見非見處，餘非見亦非見處。
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二身見非彼因彼亦非身見因，二分別。苦諦，或身見是彼因彼非身見因、或身見是彼因彼亦身見因、或身見非彼因彼亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應苦諦，除過去現在見集斷一切遍使彼相應苦諦，除未來身見相應苦諦，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污苦諦。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
二身見非彼因彼亦非身見因，二分別。苦諦，或身見是彼因彼非身見因、或身見是彼因彼亦身見因、或身見非彼因彼亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者，謂除過去現在見苦斷使彼相應苦諦，除過去現在見集斷一切遍使彼相應苦諦，除未來身見相應苦諦，除身見生住異滅及彼相應法生住異滅，若諸餘穢污苦諦。身見是彼因彼亦身見因者，謂前所除爾所法者是。身見非彼因彼亦非身見因者，謂不穢污苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
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一非業非業報，三分別。苦諦，或業非業報，作四句。業非業報者，謂身口業及報所不攝思業。業報非業者，謂若思所不攝報生苦諦。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報苦諦，若餘苦諦。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。
一非業非業報，三分別。苦諦，或業非業報，作四句。業非業報者，謂身口業及報所不攝思業。業報非業者，謂若思所不攝報生苦諦。業亦業報者，謂報生思業。非業亦非業報者，謂除業及業報苦諦，若餘苦諦。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。
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一非業亦非業隨轉，三分別。苦諦，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉苦諦，若餘苦諦。如苦諦，集諦亦如是。道諦，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
一非業亦非業隨轉，三分別。苦諦，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉苦諦，若餘苦諦。如苦諦，集諦亦如是。道諦，或業非業隨轉，作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
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一非造色色非可見色，三分別。苦諦，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入及二入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。
一非造色色非可見色，三分別。苦諦，或造色色非可見色，作三句。造色色非可見色者，謂八入及二入少分。造色色亦可見色者，謂一入。非造色色亦非可見色者，謂一入及二入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。
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一非造色色亦非有對色，三分別。苦諦，或造色色非有對色，作四句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。非造色色亦非有對色者，謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
一非造色色亦非有對色，三分別。苦諦，或造色色非有對色，作四句。造色色非有對色者，謂一入少分。有對色非造色色者，謂一入少分。造色色亦有對色者，謂九入及一入少分。非造色色亦非有對色者，謂一入及一入少分。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
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一是善非善因，一善亦善因，二分別。苦諦，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生苦諦。善亦善因者，謂善苦諦。非善亦非善因者，謂除善報生苦諦，若餘無記及不善苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
一是善非善因，一善亦善因，二分別。苦諦，或善因非善，作三句。善因非善者，謂善報生苦諦。善亦善因者，謂善苦諦。非善亦非善因者，謂除善報生苦諦，若餘無記及不善苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
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二非不善因亦非不善，二分別。苦諦，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生苦諦，及欲界身見邊見彼相應苦諦。不善亦不善因者，謂不善苦諦。非不善亦非不善因者，謂除不善報生苦諦，除欲界身見邊見彼相應苦諦，若餘無記及善苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
二非不善因亦非不善，二分別。苦諦，或不善因非不善，作三句。不善因非不善者，謂不善報生苦諦，及欲界身見邊見彼相應苦諦。不善亦不善因者，謂不善苦諦。非不善亦非不善因者，謂除不善報生苦諦，除欲界身見邊見彼相應苦諦，若餘無記及善苦諦。如苦諦，集諦亦如是。
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二非無記亦非無記因，二分別。苦諦。或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善苦諦。無記亦無記因者。謂無記苦諦。非無記亦非無記因者。謂善苦諦。如苦諦。集諦亦如是。
二非無記亦非無記因，二分別。苦諦。或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善苦諦。無記亦無記因者。謂無記苦諦。非無記亦非無記因者。謂善苦諦。如苦諦。集諦亦如是。
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一非因緣緣非有因。三因緣緣及有因。一非次第亦非次第緣緣。三分別。苦諦，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法苦諦，過去及現在阿羅漢最後命終心心法苦諦，及無想正受、滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦，若餘過去及現在心心法苦諦。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法苦諦，若餘未來心心法苦諦，除次第心不相應行，若餘心不相應行及色。如苦諦，集諦亦如是。道諦，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法道諦。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法道諦。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法道諦，若餘未來心心法道諦，及身口業心隨轉心不相應行。
一非因緣緣非有因。三因緣緣及有因。一非次第亦非次第緣緣。三分別。苦諦，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法苦諦，過去及現在阿羅漢最後命終心心法苦諦，及無想正受、滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者，謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦，若餘過去及現在心心法苦諦。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法苦諦，若餘未來心心法苦諦，除次第心不相應行，若餘心不相應行及色。如苦諦，集諦亦如是。道諦，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法道諦。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法道諦。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法道諦，若餘未來心心法道諦，及身口業心隨轉心不相應行。
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一緣緣緣非有緣，三分別。苦諦所攝色心不相應行緣緣緣非有緣，餘緣緣緣及有緣。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業緣緣緣非有緣，餘緣緣緣亦有緣。
一緣緣緣非有緣，三分別。苦諦所攝色心不相應行緣緣緣非有緣，餘緣緣緣及有緣。如苦諦，集諦亦如是。道諦所攝身口業緣緣緣非有緣，餘緣緣緣亦有緣。
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三是增上緣緣及有增上，一是增上緣緣非有增上。二非流非隨流，二分別。苦諦，或流亦隨流、或隨流非流。流亦隨流者，謂四流，餘隨流非流。如苦諦，集諦亦如是。
三是增上緣緣及有增上，一是增上緣緣非有增上。二非流非隨流，二分別。苦諦，或流亦隨流、或隨流非流。流亦隨流者，謂四流，餘隨流非流。如苦諦，集諦亦如是。
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眾事分阿毘曇論卷第九
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