眾事分阿毘曇論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事分阿毘曇論卷第八

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

千問論品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千問論品第七之一

戒、淨、果、通、種、斷、如意足、念、諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒、淨、果、通、種、斷、如意足、念、諦。

戒者，謂優婆塞五戒。問：云何五？答：謂優婆塞受盡形壽不殺生，是優婆塞學迹。盡形壽不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，是優婆塞學迹。問：此優婆塞五戒，幾色幾非色、幾可見幾不可見、幾有對幾無對、幾有漏幾無漏、幾有為幾無為、幾有報幾無報、幾因緣生世所攝幾非因緣生非世所攝、幾色攝幾名攝、幾內入攝幾外入攝、幾智知幾非智知、幾斷知知幾非斷知知、幾斷幾不斷、幾應修幾不應修、幾穢污幾不穢污、幾果幾非果、幾有果幾非有果、幾果亦有果幾非果亦非有果、幾受幾不受、幾四大造幾非四大造、幾有上幾無上、幾是有幾非是有、幾因相應幾因不相應？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒者，謂優婆塞五戒。問：云何五？答：謂優婆塞受盡形壽不殺生，是優婆塞學迹。盡形壽不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，是優婆塞學迹。問：此優婆塞五戒，幾色幾非色、幾可見幾不可見、幾有對幾無對、幾有漏幾無漏、幾有為幾無為、幾有報幾無報、幾因緣生世所攝幾非因緣生非世所攝、幾色攝幾名攝、幾內入攝幾外入攝、幾智知幾非智知、幾斷知知幾非斷知知、幾斷幾不斷、幾應修幾不應修、幾穢污幾不穢污、幾果幾非果、幾有果幾非有果、幾果亦有果幾非果亦非有果、幾受幾不受、幾四大造幾非四大造、幾有上幾無上、幾是有幾非是有、幾因相應幾因不相應？

有六處善攝，謂善色、善受想行識及數滅。問：為善處攝五戒、為五戒攝善處？有五處不善攝，謂不善色、不善受想行識。問：為不善處攝五戒、為五戒攝不善處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六處善攝，謂善色、善受想行識及數滅。問：為善處攝五戒、為五戒攝善處？有五處不善攝，謂不善色、不善受想行識。問：為不善處攝五戒、為五戒攝不善處？

有七處無記攝，謂無記色、無記受想行識及虛空、非數滅。問：為無記處攝五戒、為五戒攝無記處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有七處無記攝，謂無記色、無記受想行識及虛空、非數滅。問：為無記處攝五戒、為五戒攝無記處？

有三處漏攝，謂欲漏、有漏、無明漏。問：為漏處攝五戒、為五戒攝漏處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三處漏攝，謂欲漏、有漏、無明漏。問：為漏處攝五戒、為五戒攝漏處？

有五處有漏攝，謂有漏色、有漏受想行識。問：為有漏處攝五戒、為五戒攝有漏處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五處有漏攝，謂有漏色、有漏受想行識。問：為有漏處攝五戒、為五戒攝有漏處？

有六處無漏攝，謂無漏色、無漏受想行識及數滅。問：為無漏處攝五戒、為五戒攝無漏處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六處無漏攝，謂無漏色、無漏受想行識及數滅。問：為無漏處攝五戒、為五戒攝無漏處？

問：此五戒，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？幾見諦斷、幾修斷、幾不斷？幾心、幾心法、幾非心、幾非心法、幾心相應、幾惟心？幾心隨轉非受相應、幾受相應非心隨轉、幾心隨轉亦受相應、幾非心隨轉亦非受相應。幾心隨轉非想行相應、幾想行相應非心隨轉、幾心隨轉亦想行相應、幾非心隨轉亦非想行相應？幾覺隨轉非觀相應、幾觀相應非覺隨轉、幾覺隨轉亦觀相應、幾非覺隨轉亦非觀相應。幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見亦非見處？幾身見因非身見、幾身見非身見因、幾身見因亦身見、幾非身見因亦非身見？幾業非業報、幾業報非業、幾業亦業報、幾非業亦非業報？幾業非業隨轉、幾業隨轉非業、幾業亦業隨轉、幾非業亦非業隨轉？幾造色色非可見色、幾可見色非造色色、幾造色色亦可見色、幾非造色色亦非可見色？幾造色色非有對色、幾有對色非造色色、幾造色色亦有對色、幾非造色亦非有對色？幾甚深難了、幾難了甚深？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此五戒，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？幾見諦斷、幾修斷、幾不斷？幾心、幾心法、幾非心、幾非心法、幾心相應、幾惟心？幾心隨轉非受相應、幾受相應非心隨轉、幾心隨轉亦受相應、幾非心隨轉亦非受相應。幾心隨轉非想行相應、幾想行相應非心隨轉、幾心隨轉亦想行相應、幾非心隨轉亦非想行相應？幾覺隨轉非觀相應、幾觀相應非覺隨轉、幾覺隨轉亦觀相應、幾非覺隨轉亦非觀相應。幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見亦非見處？幾身見因非身見、幾身見非身見因、幾身見因亦身見、幾非身見因亦非身見？幾業非業報、幾業報非業、幾業亦業報、幾非業亦非業報？幾業非業隨轉、幾業隨轉非業、幾業亦業隨轉、幾非業亦非業隨轉？幾造色色非可見色、幾可見色非造色色、幾造色色亦可見色、幾非造色色亦非可見色？幾造色色非有對色、幾有對色非造色色、幾造色色亦有對色、幾非造色亦非有對色？幾甚深難了、幾難了甚深？

幾善非善因、幾善因非善、幾善亦善因、幾非善亦非善因？幾不善非不善因、幾不善因非不善、幾不善亦不善因、幾非不善亦非不善因？幾無記非無記因、幾無記因非無記、幾無記亦無記因、幾非無記亦非無記因？幾因緣緣非有因、幾有因非因緣緣、幾因緣緣亦有因、幾非因緣緣亦非有因？幾次第緣緣非次第、幾次第非次第緣緣、幾次第緣緣亦次第、幾非次第緣緣亦非次第？幾緣緣緣非有緣、幾有緣非緣緣緣、幾緣緣緣亦有緣、幾非緣緣緣亦非有緣？幾增上緣緣非增上、幾增上非增上緣緣、幾增上亦增上緣緣、幾非增上緣緣亦非增上？幾流非隨流、幾隨流非流、幾流亦隨流、幾非流亦非隨流。如是一切修多羅廣問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾善非善因、幾善因非善、幾善亦善因、幾非善亦非善因？幾不善非不善因、幾不善因非不善、幾不善亦不善因、幾非不善亦非不善因？幾無記非無記因、幾無記因非無記、幾無記亦無記因、幾非無記亦非無記因？幾因緣緣非有因、幾有因非因緣緣、幾因緣緣亦有因、幾非因緣緣亦非有因？幾次第緣緣非次第、幾次第非次第緣緣、幾次第緣緣亦次第、幾非次第緣緣亦非次第？幾緣緣緣非有緣、幾有緣非緣緣緣、幾緣緣緣亦有緣、幾非緣緣緣亦非有緣？幾增上緣緣非增上、幾增上非增上緣緣、幾增上亦增上緣緣、幾非增上緣緣亦非增上？幾流非隨流、幾隨流非流、幾流亦隨流、幾非流亦非隨流。如是一切修多羅廣問。

問此優婆塞五戒，幾色幾非色者，今當答。謂一切是色，一不可見、四分別，謂四作可見、無作不可見，彼一切作有對、無作無對，一切是有漏，一切是有為，一切是有報，一切從因緣生世所攝，一切是色所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切是斷知知，一切是斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果亦有果，一切是不受，一切是四大造，一切是有上，一切是有，一切因不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問此優婆塞五戒，幾色幾非色者，今當答。謂一切是色，一不可見、四分別，謂四作可見、無作不可見，彼一切作有對、無作無對，一切是有漏，一切是有為，一切是有報，一切從因緣生世所攝，一切是色所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切是斷知知，一切是斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果亦有果，一切是不受，一切是四大造，一切是有上，一切是有，一切因不相應。

善一處少分攝五戒，五戒亦攝善一處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。有漏一處少分攝五戒，五戒亦攝有漏一處少分，無漏處所不攝。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是欲界繫，一切是非學非無學，一切是修斷，一切是非心非心法非心相應，一切是非心隨轉非受相應，一切是非心隨轉非想行相應，一切是非學隨轉非觀相應，一切是見處非見，一切非身見因身見亦非彼因，一切是業非業報，一切是業非業隨轉。一是造色色非可見色、四分別，謂四若作是造色色可見色，若無作是造色色非可見色，一切若作是造色色有對色，若無作是造色色非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因，一切非次第亦非次第緣緣，一切是緣緣緣非有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切是隨流非流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善一處少分攝五戒，五戒亦攝善一處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。有漏一處少分攝五戒，五戒亦攝有漏一處少分，無漏處所不攝。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是欲界繫，一切是非學非無學，一切是修斷，一切是非心非心法非心相應，一切是非心隨轉非受相應，一切是非心隨轉非想行相應，一切是非學隨轉非觀相應，一切是見處非見，一切非身見因身見亦非彼因，一切是業非業報，一切是業非業隨轉。一是造色色非可見色、四分別，謂四若作是造色色可見色，若無作是造色色非可見色，一切若作是造色色有對色，若無作是造色色非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因，一切非次第亦非次第緣緣，一切是緣緣緣非有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切是隨流非流。

淨者，謂四不壞淨。問：云何四？答：謂佛不壞淨、法不壞淨、僧不壞淨、聖戒不壞淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨者，謂四不壞淨。問：云何四？答：謂佛不壞淨、法不壞淨、僧不壞淨、聖戒不壞淨。

問：此四不壞淨，幾色幾非色？答：一是色、三非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝，一是色所攝、三是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切非斷知知，一切是不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一是四大造、三非四大造，一切是有上，一切是非有，一因不相應、三因相應。善二處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝善二處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏一處及一處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝無漏一處及一處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此四不壞淨，幾色幾非色？答：一是色、三非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝，一是色所攝、三是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切非斷知知，一切是不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一是四大造、三非四大造，一切是有上，一切是非有，一因不相應、三因相應。善二處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝善二處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏一處及一處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝無漏一處及一處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。

問：不壞淨，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。佛不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學意思惟相應佛不壞淨。云何無學？謂無學意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學身口業。云何無學？謂無學身口業。一切是不斷，一非心非心法非心相應、三心法心相應，一心隨轉非受相應、三心隨轉亦受相應，一心隨轉非想行相應、三心隨轉亦想行相應，除其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：不壞淨，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。佛不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學意思惟相應佛不壞淨。云何無學？謂無學意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學身口業。云何無學？謂無學身口業。一切是不斷，一非心非心法非心相應、三心法心相應，一心隨轉非受相應、三心隨轉亦受相應，一心隨轉非想行相應、三心隨轉亦想行相應，除其自性。

問：不壞淨，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。佛不壞淨，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。云何覺隨轉非觀相應？謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。一切非見亦非見處，一切非身見因身見亦非彼因，一是業非業報、三非業亦非業報，一是業亦業隨轉、三業隨轉非業，一是造色色非可見色、三非造色色亦非可見色，一是造色色非有對色、三非造色色亦非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：不壞淨，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。佛不壞淨，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。云何覺隨轉非觀相應？謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。一切非見亦非見處，一切非身見因身見亦非彼因，一是業非業報、三非業亦非業報，一是業亦業隨轉、三業隨轉非業，一是造色色非可見色、三非造色色亦非可見色，一是造色色非有對色、三非造色色亦非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問：不壞淨，幾次第非次第緣緣？答：一非次第亦非次第緣緣、三分別。佛不壞淨，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起佛不壞淨。次第亦次第緣緣者，謂過去現在佛不壞淨。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起佛不壞淨，若餘未來佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：不壞淨，幾次第非次第緣緣？答：一非次第亦非次第緣緣、三分別。佛不壞淨，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起佛不壞淨。次第亦次第緣緣者，謂過去現在佛不壞淨。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起佛不壞淨，若餘未來佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。

一是緣緣緣非有緣、二是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一是緣緣緣非有緣、二是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。

果者，謂四沙門果。問：云何四？答：謂須陀洹果乃至阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果者，謂四沙門果。問：云何四？答：謂須陀洹果乃至阿羅漢果。

問：此四沙門果，幾色、幾非色？答：謂沙門果所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此四沙門果，幾色、幾非色？答：謂沙門果所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏。

問：沙門果，幾有為、幾無為？答：一切應分別。謂須陀洹果，或有為、或無為。云何有為？謂須陀洹果有為五陰。云何無為？謂須陀洹果所攝數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：沙門果，幾有為、幾無為？答：一切應分別。謂須陀洹果，或有為、或無為。云何有為？謂須陀洹果有為五陰。云何無為？謂須陀洹果所攝數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。

一切是無報沙門果，若有為從因緣生世所攝、若無為非因緣生非世所攝。沙門果所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。沙門果所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，若有為是應修、若無為是不應修，一切不穢污，若有為是果及有果、若無為是果非有果，一切是不受，沙門果所攝身口業是四大造、餘非四大造，若有為是有上、若無為是無上，一切是非有，沙門果所攝身口業及心不相應行及數滅因不相應、餘因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切是無報沙門果，若有為從因緣生世所攝、若無為非因緣生非世所攝。沙門果所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。沙門果所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，若有為是應修、若無為是不應修，一切不穢污，若有為是果及有果、若無為是果非有果，一切是不受，沙門果所攝身口業是四大造、餘非四大造，若有為是有上、若無為是無上，一切是非有，沙門果所攝身口業及心不相應行及數滅因不相應、餘因相應。

善六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝善六處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝無漏六處少分。若有為或過去或未來或現在、若無為非過去非未來非現在，一切是善，一切是不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝善六處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝無漏六處少分。若有為或過去或未來或現在、若無為非過去非未來非現在，一切是善，一切是不繫。

問：沙門果，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。謂須陀洹果，或學、或非學非無學。云何學？謂須陀洹有為果。云何非學非無學？謂須陀洹無為果。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂阿羅漢有為果。云何非學非無學？謂阿羅漢無為果。一切是不斷，沙門果所攝身口業心不相應行及數滅非心非心法非心相應，沙門果所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應，心意識即心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：沙門果，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。謂須陀洹果，或學、或非學非無學。云何學？謂須陀洹有為果。云何非學非無學？謂須陀洹無為果。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂阿羅漢有為果。云何非學非無學？謂阿羅漢無為果。一切是不斷，沙門果所攝身口業心不相應行及數滅非心非心法非心相應，沙門果所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應，心意識即心也。

問：須陀洹果，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。如受，想、行亦如是，除其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：須陀洹果，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。如受，想、行亦如是，除其自性。

問：須陀洹果，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，斯陀含果亦如是。阿那含果，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法及數滅。如阿那含果，阿羅漢果亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：須陀洹果，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，斯陀含果亦如是。阿那含果，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法及數滅。如阿那含果，阿羅漢果亦如是。

須陀洹果所攝慧，是見非見處、餘非見亦非見處。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹果所攝慧，是見非見處、餘非見亦非見處。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。

阿羅漢果，所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。沙門果所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢果，所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。沙門果所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。

問：須陀洹果，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。沙門果所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。沙門果所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：須陀洹果，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。沙門果所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。沙門果所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。

沙門果，若有為是善亦善因、若無為是善非善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因。沙門果，若有為是因緣緣及有因、若無為非因緣緣及非因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門果，若有為是善亦善因、若無為是善非善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因。沙門果，若有為是因緣緣及有因、若無為非因緣緣及非因。

問沙門果，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。沙門果，若有為或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行，及數滅。沙門果，若有為所攝身口業心不相應行及數滅，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。沙門果，若有為是增上緣緣及有增上、若無為是增上緣緣非有增上，一切非流亦非隨流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問沙門果，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。沙門果，若有為或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行，及數滅。沙門果，若有為所攝身口業心不相應行及數滅，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。沙門果，若有為是增上緣緣及有增上、若無為是增上緣緣非有增上，一切非流亦非隨流。

通者，謂四通。問云何四？答：謂有苦遲通、有苦速通、有樂遲通、有樂速通。云何苦遲通？謂未來禪、中間禪及三無色，若鈍根道。云何苦速通？謂未來禪、中間禪及三無色，若利根道。云何樂遲通？謂根本四禪，若鈍根道。云何樂速通？謂根本四禪，若利根道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通者，謂四通。問云何四？答：謂有苦遲通、有苦速通、有樂遲通、有樂速通。云何苦遲通？謂未來禪、中間禪及三無色，若鈍根道。云何苦速通？謂未來禪、中間禪及三無色，若利根道。云何樂遲通？謂根本四禪，若鈍根道。云何樂速通？謂根本四禪，若利根道。

問：此四通，幾是色、幾非色？答：通所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝。通所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。通所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。通所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上，一切是非有。通所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四通，四通亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏五處少分攝四通，四通亦攝無漏五處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此四通，幾是色、幾非色？答：通所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝。通所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。通所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。通所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上，一切是非有。通所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四通，四通亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏五處少分攝四通，四通亦攝無漏五處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。

問：四通，幾學、幾無學？答：一切應分別。通或學、或無學。云何學？謂通所攝學五陰。云何無學？謂通所攝無學五陰。一切是不斷。通所攝身口業、心不相應行，非心非心法非心相應。通所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四通，幾學、幾無學？答：一切應分別。通或學、或無學。云何學？謂通所攝學五陰。云何無學？謂通所攝無學五陰。一切是不斷。通所攝身口業、心不相應行，非心非心法非心相應。通所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。

問：四通，幾心隨轉非受相應？答作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四通，幾心隨轉非受相應？答作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。

問：苦遲通，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如苦遲通，苦速通亦如是。樂遲通，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如樂遲通，樂速通亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：苦遲通，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如苦遲通，苦速通亦如是。樂遲通，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如樂遲通，樂速通亦如是。

通所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。通所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。通所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。

問四通，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問四通，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。

通所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。通所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。通所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問四通，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。通或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。通所攝身口業心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問四通，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。通或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。通所攝身口業心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。

種者，謂四聖種。問：云何四？答：一謂隨乞得衣知足聖種，二謂隨乞得食知足聖種，三謂隨得眠臥具等知足聖種，四謂樂閑靜樂修聖種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種者，謂四聖種。問：云何四？答：一謂隨乞得衣知足聖種，二謂隨乞得食知足聖種，三謂隨得眠臥具等知足聖種，四謂樂閑靜樂修聖種。

問：此四聖種，幾色、幾非色？答：聖種所攝身口業是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此四聖種，幾色、幾非色？答：聖種所攝身口業是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對。

問聖種，幾有漏、幾無漏？答一切應分別。聖種，或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五陰。云何無漏？謂聖種所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。聖種所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。聖種所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。聖種所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上。聖種，若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。聖種所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四聖種，四聖種亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。或有漏處攝非聖種，作四句。有漏處攝非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。聖種攝非有漏處者，謂聖種所攝無漏五陰。有漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝有漏五陰。非有漏處攝亦非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。或無漏處攝非聖種，作四句。無漏處攝非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。聖種攝非無漏處者，謂聖種所攝有漏五陰。無漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝無漏五陰。非無漏處攝亦非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問聖種，幾有漏、幾無漏？答一切應分別。聖種，或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五陰。云何無漏？謂聖種所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。聖種所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。聖種所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。聖種所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上。聖種，若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。聖種所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四聖種，四聖種亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。或有漏處攝非聖種，作四句。有漏處攝非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。聖種攝非有漏處者，謂聖種所攝無漏五陰。有漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝有漏五陰。非有漏處攝亦非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。或無漏處攝非聖種，作四句。無漏處攝非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。聖種攝非無漏處者，謂聖種所攝有漏五陰。無漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝無漏五陰。非無漏處攝亦非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。

聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂聖種所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界繫四陰。云何不繫？謂無漏四聖種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂聖種所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界繫四陰。云何不繫？謂無漏四聖種。

問：聖種，幾學、幾無學、幾非學非無學。答：一切應分別。聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂聖種所攝學五陰。云何無學？謂聖種所攝無學五陰。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五陰。聖種，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。聖種所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。聖種所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聖種，幾學、幾無學、幾非學非無學。答：一切應分別。聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂聖種所攝學五陰。云何無學？謂聖種所攝無學五陰。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五陰。聖種，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。聖種所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。聖種所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。

問：聖種，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想、行亦如是，除其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聖種，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想、行亦如是，除其自性。

問：聖種，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聖種，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。

問：聖種，幾見非見處？答：作四句。見非見處者，謂聖種所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏四聖種。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏四聖種。一切非身見因、身見亦非彼因。聖種所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聖種，幾見非見處？答：作四句。見非見處者，謂聖種所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏四聖種。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏四聖種。一切非身見因、身見亦非彼因。聖種所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。

問：聖種，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業，及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。聖種所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。聖種所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聖種，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業，及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。聖種所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。聖種所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問：聖種，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。聖種，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法及身口業心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聖種，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。聖種，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法及身口業心不相應行。

聖種所攝身口業、心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。聖種，若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖種所攝身口業、心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。聖種，若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。

如四聖種，四正勤、四如意足，善聚修多羅亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如四聖種，四正勤、四如意足，善聚修多羅亦如是。

念者，謂四念處。問：云何四？答：謂身念處乃至法念處。云何身念處？謂緣身慧。云何受念處？謂緣受慧。云何心念處？謂緣心慧。云何法念處？謂緣法慧。問：此四念處，幾色、幾非色？答：一切非色，一切不可見，一切是無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念者，謂四念處。問：云何四？答：謂身念處乃至法念處。云何身念處？謂緣身慧。云何受念處？謂緣受慧。云何心念處？謂緣心慧。云何法念處？謂緣法慧。問：此四念處，幾色、幾非色？答：一切非色，一切不可見，一切是無對。

問：念處，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應緣身慧。云何無漏？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：念處，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應緣身慧。云何無漏？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

一切是有為念處，若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝，一切是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切是有上。念處，若有漏，是有；若無漏，非是有。一切因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切是有為念處，若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝，一切是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切是有上。念處，若有漏，是有；若無漏，非是有。一切因相應。

善一處少分攝四念處，四念處亦攝善一處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善一處少分攝四念處，四念處亦攝善一處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。

或有漏處攝非念處，作四句。有漏處攝非念處者，謂有漏色陰、有漏受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。念處攝非有漏處者，謂無漏四念處。有漏處攝亦念處者，謂有漏四念處。非有漏處攝亦非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。或無漏處攝非念處，作四句。無漏處攝非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。念處攝非無漏者，謂有漏四念處。無漏處攝亦念處者，謂無漏四念處。非無漏處攝亦非念處者，謂有漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有漏處攝非念處，作四句。有漏處攝非念處者，謂有漏色陰、有漏受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。念處攝非有漏處者，謂無漏四念處。有漏處攝亦念處者，謂有漏四念處。非有漏處攝亦非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。或無漏處攝非念處，作四句。無漏處攝非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。念處攝非無漏者，謂有漏四念處。無漏處攝亦念處者，謂無漏四念處。非無漏處攝亦非念處者，謂有漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。

問：念處，幾界繫？答：一切應分別。緣身慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應緣身慧。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應緣身慧。云何無繫？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：念處，幾界繫？答：一切應分別。緣身慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應緣身慧。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應緣身慧。云何無繫？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

問：念處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。緣身慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應緣身慧。云何無學？謂無學意思惟相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：念處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。緣身慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應緣身慧。云何無學？謂無學意思惟相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

念處，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。一切是心法心相應，一切心隨轉受相應，一切心隨轉想行相應，除其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念處，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。一切是心法心相應，一切心隨轉受相應，一切心隨轉想行相應，除其自性。

問：念處，幾有覺有觀？答：一切應分別。緣身慧，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：念處，幾有覺有觀？答：一切應分別。緣身慧，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

問：念處，幾見非見處？答：一切應分別。緣身慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智、無生智所不攝無漏緣身慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣身慧，及五識身相應緣身慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣身慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：念處，幾見非見處？答：一切應分別。緣身慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智、無生智所不攝無漏緣身慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣身慧，及五識身相應緣身慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣身慧。

緣受慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏緣受慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣受慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。如無漏緣受慧，緣心慧、緣法慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣受慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏緣受慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣受慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。如無漏緣受慧，緣心慧、緣法慧亦如是。

一切非身見因身見亦非彼因，一切非業亦非業報，一切是業隨轉非業，一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切非身見因身見亦非彼因，一切非業亦非業報，一切是業隨轉非業，一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。

問：念處，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。緣身慧，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起緣身慧。次第亦次第緣緣者，謂過去現在緣身慧。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起緣身慧，若餘未來緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：念處，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。緣身慧，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起緣身慧。次第亦次第緣緣者，謂過去現在緣身慧。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起緣身慧，若餘未來緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。

一切是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上。若有漏，彼隨流非流，餘非流亦非隨流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上。若有漏，彼隨流非流，餘非流亦非隨流。