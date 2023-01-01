眾事分阿毘曇論
尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯12卷CBETA T1541大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
眾事分阿毘曇論卷第八
眾事分阿毘曇論卷第八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
尊者世友造
尊者世友造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
千問論品第七之一
千問論品第七之一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
戒、淨、果、通、種、斷、如意足、念、諦。
戒、淨、果、通、種、斷、如意足、念、諦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
戒者，謂優婆塞五戒。問：云何五？答：謂優婆塞受盡形壽不殺生，是優婆塞學迹。盡形壽不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，是優婆塞學迹。問：此優婆塞五戒，幾色幾非色、幾可見幾不可見、幾有對幾無對、幾有漏幾無漏、幾有為幾無為、幾有報幾無報、幾因緣生世所攝幾非因緣生非世所攝、幾色攝幾名攝、幾內入攝幾外入攝、幾智知幾非智知、幾斷知知幾非斷知知、幾斷幾不斷、幾應修幾不應修、幾穢污幾不穢污、幾果幾非果、幾有果幾非有果、幾果亦有果幾非果亦非有果、幾受幾不受、幾四大造幾非四大造、幾有上幾無上、幾是有幾非是有、幾因相應幾因不相應？
戒者，謂優婆塞五戒。問：云何五？答：謂優婆塞受盡形壽不殺生，是優婆塞學迹。盡形壽不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，是優婆塞學迹。問：此優婆塞五戒，幾色幾非色、幾可見幾不可見、幾有對幾無對、幾有漏幾無漏、幾有為幾無為、幾有報幾無報、幾因緣生世所攝幾非因緣生非世所攝、幾色攝幾名攝、幾內入攝幾外入攝、幾智知幾非智知、幾斷知知幾非斷知知、幾斷幾不斷、幾應修幾不應修、幾穢污幾不穢污、幾果幾非果、幾有果幾非有果、幾果亦有果幾非果亦非有果、幾受幾不受、幾四大造幾非四大造、幾有上幾無上、幾是有幾非是有、幾因相應幾因不相應？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有六處善攝，謂善色、善受想行識及數滅。問：為善處攝五戒、為五戒攝善處？有五處不善攝，謂不善色、不善受想行識。問：為不善處攝五戒、為五戒攝不善處？
有六處善攝，謂善色、善受想行識及數滅。問：為善處攝五戒、為五戒攝善處？有五處不善攝，謂不善色、不善受想行識。問：為不善處攝五戒、為五戒攝不善處？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有七處無記攝，謂無記色、無記受想行識及虛空、非數滅。問：為無記處攝五戒、為五戒攝無記處？
有七處無記攝，謂無記色、無記受想行識及虛空、非數滅。問：為無記處攝五戒、為五戒攝無記處？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有三處漏攝，謂欲漏、有漏、無明漏。問：為漏處攝五戒、為五戒攝漏處？
有三處漏攝，謂欲漏、有漏、無明漏。問：為漏處攝五戒、為五戒攝漏處？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有五處有漏攝，謂有漏色、有漏受想行識。問：為有漏處攝五戒、為五戒攝有漏處？
有五處有漏攝，謂有漏色、有漏受想行識。問：為有漏處攝五戒、為五戒攝有漏處？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有六處無漏攝，謂無漏色、無漏受想行識及數滅。問：為無漏處攝五戒、為五戒攝無漏處？
有六處無漏攝，謂無漏色、無漏受想行識及數滅。問：為無漏處攝五戒、為五戒攝無漏處？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：此五戒，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？幾見諦斷、幾修斷、幾不斷？幾心、幾心法、幾非心、幾非心法、幾心相應、幾惟心？幾心隨轉非受相應、幾受相應非心隨轉、幾心隨轉亦受相應、幾非心隨轉亦非受相應。幾心隨轉非想行相應、幾想行相應非心隨轉、幾心隨轉亦想行相應、幾非心隨轉亦非想行相應？幾覺隨轉非觀相應、幾觀相應非覺隨轉、幾覺隨轉亦觀相應、幾非覺隨轉亦非觀相應。幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見亦非見處？幾身見因非身見、幾身見非身見因、幾身見因亦身見、幾非身見因亦非身見？幾業非業報、幾業報非業、幾業亦業報、幾非業亦非業報？幾業非業隨轉、幾業隨轉非業、幾業亦業隨轉、幾非業亦非業隨轉？幾造色色非可見色、幾可見色非造色色、幾造色色亦可見色、幾非造色色亦非可見色？幾造色色非有對色、幾有對色非造色色、幾造色色亦有對色、幾非造色亦非有對色？幾甚深難了、幾難了甚深？
問：此五戒，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？幾見諦斷、幾修斷、幾不斷？幾心、幾心法、幾非心、幾非心法、幾心相應、幾惟心？幾心隨轉非受相應、幾受相應非心隨轉、幾心隨轉亦受相應、幾非心隨轉亦非受相應。幾心隨轉非想行相應、幾想行相應非心隨轉、幾心隨轉亦想行相應、幾非心隨轉亦非想行相應？幾覺隨轉非觀相應、幾觀相應非覺隨轉、幾覺隨轉亦觀相應、幾非覺隨轉亦非觀相應。幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見亦非見處？幾身見因非身見、幾身見非身見因、幾身見因亦身見、幾非身見因亦非身見？幾業非業報、幾業報非業、幾業亦業報、幾非業亦非業報？幾業非業隨轉、幾業隨轉非業、幾業亦業隨轉、幾非業亦非業隨轉？幾造色色非可見色、幾可見色非造色色、幾造色色亦可見色、幾非造色色亦非可見色？幾造色色非有對色、幾有對色非造色色、幾造色色亦有對色、幾非造色亦非有對色？幾甚深難了、幾難了甚深？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
幾善非善因、幾善因非善、幾善亦善因、幾非善亦非善因？幾不善非不善因、幾不善因非不善、幾不善亦不善因、幾非不善亦非不善因？幾無記非無記因、幾無記因非無記、幾無記亦無記因、幾非無記亦非無記因？幾因緣緣非有因、幾有因非因緣緣、幾因緣緣亦有因、幾非因緣緣亦非有因？幾次第緣緣非次第、幾次第非次第緣緣、幾次第緣緣亦次第、幾非次第緣緣亦非次第？幾緣緣緣非有緣、幾有緣非緣緣緣、幾緣緣緣亦有緣、幾非緣緣緣亦非有緣？幾增上緣緣非增上、幾增上非增上緣緣、幾增上亦增上緣緣、幾非增上緣緣亦非增上？幾流非隨流、幾隨流非流、幾流亦隨流、幾非流亦非隨流。如是一切修多羅廣問。
幾善非善因、幾善因非善、幾善亦善因、幾非善亦非善因？幾不善非不善因、幾不善因非不善、幾不善亦不善因、幾非不善亦非不善因？幾無記非無記因、幾無記因非無記、幾無記亦無記因、幾非無記亦非無記因？幾因緣緣非有因、幾有因非因緣緣、幾因緣緣亦有因、幾非因緣緣亦非有因？幾次第緣緣非次第、幾次第非次第緣緣、幾次第緣緣亦次第、幾非次第緣緣亦非次第？幾緣緣緣非有緣、幾有緣非緣緣緣、幾緣緣緣亦有緣、幾非緣緣緣亦非有緣？幾增上緣緣非增上、幾增上非增上緣緣、幾增上亦增上緣緣、幾非增上緣緣亦非增上？幾流非隨流、幾隨流非流、幾流亦隨流、幾非流亦非隨流。如是一切修多羅廣問。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問此優婆塞五戒，幾色幾非色者，今當答。謂一切是色，一不可見、四分別，謂四作可見、無作不可見，彼一切作有對、無作無對，一切是有漏，一切是有為，一切是有報，一切從因緣生世所攝，一切是色所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切是斷知知，一切是斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果亦有果，一切是不受，一切是四大造，一切是有上，一切是有，一切因不相應。
問此優婆塞五戒，幾色幾非色者，今當答。謂一切是色，一不可見、四分別，謂四作可見、無作不可見，彼一切作有對、無作無對，一切是有漏，一切是有為，一切是有報，一切從因緣生世所攝，一切是色所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切是斷知知，一切是斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果亦有果，一切是不受，一切是四大造，一切是有上，一切是有，一切因不相應。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善一處少分攝五戒，五戒亦攝善一處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。有漏一處少分攝五戒，五戒亦攝有漏一處少分，無漏處所不攝。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是欲界繫，一切是非學非無學，一切是修斷，一切是非心非心法非心相應，一切是非心隨轉非受相應，一切是非心隨轉非想行相應，一切是非學隨轉非觀相應，一切是見處非見，一切非身見因身見亦非彼因，一切是業非業報，一切是業非業隨轉。一是造色色非可見色、四分別，謂四若作是造色色可見色，若無作是造色色非可見色，一切若作是造色色有對色，若無作是造色色非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因，一切非次第亦非次第緣緣，一切是緣緣緣非有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切是隨流非流。
善一處少分攝五戒，五戒亦攝善一處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。有漏一處少分攝五戒，五戒亦攝有漏一處少分，無漏處所不攝。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是欲界繫，一切是非學非無學，一切是修斷，一切是非心非心法非心相應，一切是非心隨轉非受相應，一切是非心隨轉非想行相應，一切是非學隨轉非觀相應，一切是見處非見，一切非身見因身見亦非彼因，一切是業非業報，一切是業非業隨轉。一是造色色非可見色、四分別，謂四若作是造色色可見色，若無作是造色色非可見色，一切若作是造色色有對色，若無作是造色色非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因，一切非次第亦非次第緣緣，一切是緣緣緣非有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切是隨流非流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
淨者，謂四不壞淨。問：云何四？答：謂佛不壞淨、法不壞淨、僧不壞淨、聖戒不壞淨。
淨者，謂四不壞淨。問：云何四？答：謂佛不壞淨、法不壞淨、僧不壞淨、聖戒不壞淨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：此四不壞淨，幾色幾非色？答：一是色、三非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝，一是色所攝、三是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切非斷知知，一切是不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一是四大造、三非四大造，一切是有上，一切是非有，一因不相應、三因相應。善二處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝善二處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏一處及一處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝無漏一處及一處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。
問：此四不壞淨，幾色幾非色？答：一是色、三非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝，一是色所攝、三是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知，一切非斷知知，一切是不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一是四大造、三非四大造，一切是有上，一切是非有，一因不相應、三因相應。善二處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝善二處少分，不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏一處及一處少分攝四不壞淨，四不壞淨亦攝無漏一處及一處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：不壞淨，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。佛不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學意思惟相應佛不壞淨。云何無學？謂無學意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學身口業。云何無學？謂無學身口業。一切是不斷，一非心非心法非心相應、三心法心相應，一心隨轉非受相應、三心隨轉亦受相應，一心隨轉非想行相應、三心隨轉亦想行相應，除其自性。
問：不壞淨，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。佛不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學意思惟相應佛不壞淨。云何無學？謂無學意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或學、或無學。云何學？謂學身口業。云何無學？謂無學身口業。一切是不斷，一非心非心法非心相應、三心法心相應，一心隨轉非受相應、三心隨轉亦受相應，一心隨轉非想行相應、三心隨轉亦想行相應，除其自性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：不壞淨，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。佛不壞淨，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。云何覺隨轉非觀相應？謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。一切非見亦非見處，一切非身見因身見亦非彼因，一是業非業報、三非業亦非業報，一是業亦業隨轉、三業隨轉非業，一是造色色非可見色、三非造色色亦非可見色，一是造色色非有對色、三非造色色亦非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
問：不壞淨，幾覺隨轉非觀相應？答：一切應分別。佛不壞淨，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。聖戒不壞淨，或覺隨轉非觀相應、或非覺隨轉亦非觀相應。云何覺隨轉非觀相應？謂覺隨轉身口業，餘非覺隨轉亦非觀相應。一切非見亦非見處，一切非身見因身見亦非彼因，一是業非業報、三非業亦非業報，一是業亦業隨轉、三業隨轉非業，一是造色色非可見色、三非造色色亦非可見色，一是造色色非有對色、三非造色色亦非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：不壞淨，幾次第非次第緣緣？答：一非次第亦非次第緣緣、三分別。佛不壞淨，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起佛不壞淨。次第亦次第緣緣者，謂過去現在佛不壞淨。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起佛不壞淨，若餘未來佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。
問：不壞淨，幾次第非次第緣緣？答：一非次第亦非次第緣緣、三分別。佛不壞淨，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起佛不壞淨。次第亦次第緣緣者，謂過去現在佛不壞淨。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起佛不壞淨，若餘未來佛不壞淨。如佛不壞淨，法、僧不壞淨亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一是緣緣緣非有緣、二是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。
一是緣緣緣非有緣、二是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
果者，謂四沙門果。問：云何四？答：謂須陀洹果乃至阿羅漢果。
果者，謂四沙門果。問：云何四？答：謂須陀洹果乃至阿羅漢果。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：此四沙門果，幾色、幾非色？答：謂沙門果所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏。
問：此四沙門果，幾色、幾非色？答：謂沙門果所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：沙門果，幾有為、幾無為？答：一切應分別。謂須陀洹果，或有為、或無為。云何有為？謂須陀洹果有為五陰。云何無為？謂須陀洹果所攝數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。
問：沙門果，幾有為、幾無為？答：一切應分別。謂須陀洹果，或有為、或無為。云何有為？謂須陀洹果有為五陰。云何無為？謂須陀洹果所攝數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一切是無報沙門果，若有為從因緣生世所攝、若無為非因緣生非世所攝。沙門果所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。沙門果所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，若有為是應修、若無為是不應修，一切不穢污，若有為是果及有果、若無為是果非有果，一切是不受，沙門果所攝身口業是四大造、餘非四大造，若有為是有上、若無為是無上，一切是非有，沙門果所攝身口業及心不相應行及數滅因不相應、餘因相應。
一切是無報沙門果，若有為從因緣生世所攝、若無為非因緣生非世所攝。沙門果所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。沙門果所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，若有為是應修、若無為是不應修，一切不穢污，若有為是果及有果、若無為是果非有果，一切是不受，沙門果所攝身口業是四大造、餘非四大造，若有為是有上、若無為是無上，一切是非有，沙門果所攝身口業及心不相應行及數滅因不相應、餘因相應。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝善六處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝無漏六處少分。若有為或過去或未來或現在、若無為非過去非未來非現在，一切是善，一切是不繫。
善六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝善六處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏六處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝無漏六處少分。若有為或過去或未來或現在、若無為非過去非未來非現在，一切是善，一切是不繫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：沙門果，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。謂須陀洹果，或學、或非學非無學。云何學？謂須陀洹有為果。云何非學非無學？謂須陀洹無為果。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂阿羅漢有為果。云何非學非無學？謂阿羅漢無為果。一切是不斷，沙門果所攝身口業心不相應行及數滅非心非心法非心相應，沙門果所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應，心意識即心也。
問：沙門果，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。謂須陀洹果，或學、或非學非無學。云何學？謂須陀洹有為果。云何非學非無學？謂須陀洹無為果。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂阿羅漢有為果。云何非學非無學？謂阿羅漢無為果。一切是不斷，沙門果所攝身口業心不相應行及數滅非心非心法非心相應，沙門果所攝受陰想陰彼相應行陰是心法心相應，心意識即心也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：須陀洹果，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。如受，想、行亦如是，除其自性。
問：須陀洹果，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。如受，想、行亦如是，除其自性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：須陀洹果，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，斯陀含果亦如是。阿那含果，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法及數滅。如阿那含果，阿羅漢果亦如是。
問：須陀洹果，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，斯陀含果亦如是。阿那含果，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業、覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法及數滅。如阿那含果，阿羅漢果亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須陀洹果所攝慧，是見非見處、餘非見亦非見處。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。
須陀洹果所攝慧，是見非見處、餘非見亦非見處。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿羅漢果，所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。沙門果所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。
阿羅漢果，所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。沙門果所攝身口業及思，是業非業報，餘非業亦非業報。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：須陀洹果，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。沙門果所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。沙門果所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
問：須陀洹果，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行及數滅。如須陀洹果，乃至阿羅漢果亦如是。沙門果所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。沙門果所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
沙門果，若有為是善亦善因、若無為是善非善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因。沙門果，若有為是因緣緣及有因、若無為非因緣緣及非因。
沙門果，若有為是善亦善因、若無為是善非善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因。沙門果，若有為是因緣緣及有因、若無為非因緣緣及非因。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問沙門果，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。沙門果，若有為或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行，及數滅。沙門果，若有為所攝身口業心不相應行及數滅，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。沙門果，若有為是增上緣緣及有增上、若無為是增上緣緣非有增上，一切非流亦非隨流。
問沙門果，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。沙門果，若有為或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行，及數滅。沙門果，若有為所攝身口業心不相應行及數滅，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。沙門果，若有為是增上緣緣及有增上、若無為是增上緣緣非有增上，一切非流亦非隨流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
通者，謂四通。問云何四？答：謂有苦遲通、有苦速通、有樂遲通、有樂速通。云何苦遲通？謂未來禪、中間禪及三無色，若鈍根道。云何苦速通？謂未來禪、中間禪及三無色，若利根道。云何樂遲通？謂根本四禪，若鈍根道。云何樂速通？謂根本四禪，若利根道。
通者，謂四通。問云何四？答：謂有苦遲通、有苦速通、有樂遲通、有樂速通。云何苦遲通？謂未來禪、中間禪及三無色，若鈍根道。云何苦速通？謂未來禪、中間禪及三無色，若利根道。云何樂遲通？謂根本四禪，若鈍根道。云何樂速通？謂根本四禪，若利根道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：此四通，幾是色、幾非色？答：通所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝。通所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。通所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。通所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上，一切是非有。通所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四通，四通亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏五處少分攝四通，四通亦攝無漏五處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。
問：此四通，幾是色、幾非色？答：通所攝身口業是色，餘非色。一切不可見，一切是無對，一切是無漏，一切是有為，一切是無報，一切從因緣生世所攝。通所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。通所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知，一切非斷知知及不斷，一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。通所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上，一切是非有。通所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四通，四通亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝、有漏處所不攝。無漏五處少分攝四通，四通亦攝無漏五處少分。一切或過去或未來或現在，一切是善，一切是不繫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：四通，幾學、幾無學？答：一切應分別。通或學、或無學。云何學？謂通所攝學五陰。云何無學？謂通所攝無學五陰。一切是不斷。通所攝身口業、心不相應行，非心非心法非心相應。通所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。
問：四通，幾學、幾無學？答：一切應分別。通或學、或無學。云何學？謂通所攝學五陰。云何無學？謂通所攝無學五陰。一切是不斷。通所攝身口業、心不相應行，非心非心法非心相應。通所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：四通，幾心隨轉非受相應？答作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。
問：四通，幾心隨轉非受相應？答作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想行亦如是，除其自性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：苦遲通，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如苦遲通，苦速通亦如是。樂遲通，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如樂遲通，樂速通亦如是。
問：苦遲通，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如苦遲通，苦速通亦如是。樂遲通，或覺隨轉非觀相應，作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。如樂遲通，樂速通亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
通所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。通所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。
通所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。是見非見處，餘非見亦非見處。一切非身見因、身見亦非彼因。通所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問四通，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
問四通，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂思業。業隨轉非業者，謂受陰、想陰、識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
通所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。通所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
通所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。通所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問四通，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。通或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。通所攝身口業心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。
問四通，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。通或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法，及身口業心不相應行。通所攝身口業心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上，一切非流亦非隨流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
種者，謂四聖種。問：云何四？答：一謂隨乞得衣知足聖種，二謂隨乞得食知足聖種，三謂隨得眠臥具等知足聖種，四謂樂閑靜樂修聖種。
種者，謂四聖種。問：云何四？答：一謂隨乞得衣知足聖種，二謂隨乞得食知足聖種，三謂隨得眠臥具等知足聖種，四謂樂閑靜樂修聖種。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：此四聖種，幾色、幾非色？答：聖種所攝身口業是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對。
問：此四聖種，幾色、幾非色？答：聖種所攝身口業是色，餘非色。一切是不可見，一切是無對。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問聖種，幾有漏、幾無漏？答一切應分別。聖種，或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五陰。云何無漏？謂聖種所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。聖種所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。聖種所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。聖種所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上。聖種，若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。聖種所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四聖種，四聖種亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。或有漏處攝非聖種，作四句。有漏處攝非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。聖種攝非有漏處者，謂聖種所攝無漏五陰。有漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝有漏五陰。非有漏處攝亦非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。或無漏處攝非聖種，作四句。無漏處攝非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。聖種攝非無漏處者，謂聖種所攝有漏五陰。無漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝無漏五陰。非無漏處攝亦非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。
問聖種，幾有漏、幾無漏？答一切應分別。聖種，或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五陰。云何無漏？謂聖種所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝。聖種所攝身口業是色所攝，餘是名所攝。聖種所攝心意識是內入所攝，餘是外入所攝。一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受。聖種所攝身口業是四大造，餘非四大造。一切是有上。聖種，若有漏，彼是有；若無漏，彼非有。聖種所攝身口業及心不相應行，因不相應，餘因相應。善五處少分攝四聖種，四聖種亦攝善五處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。或有漏處攝非聖種，作四句。有漏處攝非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。聖種攝非有漏處者，謂聖種所攝無漏五陰。有漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝有漏五陰。非有漏處攝亦非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。或無漏處攝非聖種，作四句。無漏處攝非聖種者，謂虛空及數滅、非數滅。聖種攝非無漏處者，謂聖種所攝有漏五陰。無漏處攝亦聖種者，謂聖種所攝無漏五陰。非無漏處攝亦非聖種者，謂聖種所不攝有漏五陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂聖種所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界繫四陰。云何不繫？謂無漏四聖種。
聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界繫五陰。云何色界繫？謂聖種所攝色界繫五陰。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界繫四陰。云何不繫？謂無漏四聖種。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：聖種，幾學、幾無學、幾非學非無學。答：一切應分別。聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂聖種所攝學五陰。云何無學？謂聖種所攝無學五陰。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五陰。聖種，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。聖種所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。聖種所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。
問：聖種，幾學、幾無學、幾非學非無學。答：一切應分別。聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂聖種所攝學五陰。云何無學？謂聖種所攝無學五陰。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五陰。聖種，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。聖種所攝身口業及心不相應行，非心非心法非心相應。聖種所攝受陰想陰，彼相應行陰，是心法心相應，心意識即心也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：聖種，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想、行亦如是，除其自性。
問：聖種，幾心隨轉非受相應？答：作四句。心隨轉非受相應者，謂心隨轉身口業，心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者，謂心意識。心隨轉亦受相應者，謂想陰，彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者，謂除心隨轉身口業，若餘身口業，除心隨轉心不相應行，若餘心不相應行。如受，想、行亦如是，除其自性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：聖種，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。
問：聖種，幾覺隨轉非觀相應？答：作四句。覺隨轉非觀相應者，謂覺隨轉身口業，覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者，謂覺，若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者，謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者，謂除覺隨轉身口業，若餘身口業，除覺隨轉心不相應行，若餘心不相應行，及覺不相應觀，及非覺觀相應心心法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：聖種，幾見非見處？答：作四句。見非見處者，謂聖種所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏四聖種。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏四聖種。一切非身見因、身見亦非彼因。聖種所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。
問：聖種，幾見非見處？答：作四句。見非見處者，謂聖種所攝盡智、無生智，所不攝無漏慧。見處非見者，謂見所不攝有漏四聖種。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏四聖種。一切非身見因、身見亦非彼因。聖種所攝身口業及思，此是業非業報，餘非業亦非業報。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：聖種，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業，及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。聖種所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。聖種所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
問：聖種，幾業非業隨轉？答：作四句。業非業隨轉者，謂除業隨轉身口業，若餘身口業，及思業。業隨轉非業者，謂受陰想陰識陰，若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者，謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者，謂除業及業隨轉心不相應行，若餘心不相應行。聖種所攝身口業，是造色色非可見色，餘非造色色亦非可見色。聖種所攝身口業，是造色色非有對色，餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：聖種，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。聖種，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法及身口業心不相應行。
問：聖種，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。聖種，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者，謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起心心法，若餘未來心心法及身口業心不相應行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聖種所攝身口業、心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。聖種，若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。
聖種所攝身口業、心不相應行，是緣緣緣非有緣，餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。聖種，若有漏，彼隨流非流；若無漏，非流亦非隨流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如四聖種，四正勤、四如意足，善聚修多羅亦如是。
如四聖種，四正勤、四如意足，善聚修多羅亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
念者，謂四念處。問：云何四？答：謂身念處乃至法念處。云何身念處？謂緣身慧。云何受念處？謂緣受慧。云何心念處？謂緣心慧。云何法念處？謂緣法慧。問：此四念處，幾色、幾非色？答：一切非色，一切不可見，一切是無對。
念者，謂四念處。問：云何四？答：謂身念處乃至法念處。云何身念處？謂緣身慧。云何受念處？謂緣受慧。云何心念處？謂緣心慧。云何法念處？謂緣法慧。問：此四念處，幾色、幾非色？答：一切非色，一切不可見，一切是無對。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：念處，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應緣身慧。云何無漏？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
問：念處，幾有漏、幾無漏？答：一切應分別。緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意思惟相應緣身慧。云何無漏？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一切是有為念處，若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝，一切是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切是有上。念處，若有漏，是有；若無漏，非是有。一切因相應。
一切是有為念處，若有漏，彼有報；若無漏，彼無報。一切從因緣生世所攝，一切是名所攝，一切是外入所攝，一切是智知。若有漏，斷知知及斷；若無漏，非斷知知及不斷。一切是應修，一切不穢污，一切是果及有果，一切是不受，一切非四大造，一切是有上。念處，若有漏，是有；若無漏，非是有。一切因相應。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善一處少分攝四念處，四念處亦攝善一處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。
善一處少分攝四念處，四念處亦攝善一處少分。不善處所不攝、無記處所不攝、漏處所不攝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
或有漏處攝非念處，作四句。有漏處攝非念處者，謂有漏色陰、有漏受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。念處攝非有漏處者，謂無漏四念處。有漏處攝亦念處者，謂有漏四念處。非有漏處攝亦非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。或無漏處攝非念處，作四句。無漏處攝非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。念處攝非無漏者，謂有漏四念處。無漏處攝亦念處者，謂無漏四念處。非無漏處攝亦非念處者，謂有漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。
或有漏處攝非念處，作四句。有漏處攝非念處者，謂有漏色陰、有漏受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。念處攝非有漏處者，謂無漏四念處。有漏處攝亦念處者，謂有漏四念處。非有漏處攝亦非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。或無漏處攝非念處，作四句。無漏處攝非念處者，謂無漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝無漏行陰及無為。念處攝非無漏者，謂有漏四念處。無漏處攝亦念處者，謂無漏四念處。非無漏處攝亦非念處者，謂有漏色陰受陰想陰識陰，念處所不攝有漏行陰。一切或過去或未來或現在，一切是善。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：念處，幾界繫？答：一切應分別。緣身慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應緣身慧。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應緣身慧。云何無繫？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
問：念處，幾界繫？答：一切應分別。緣身慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應緣身慧。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應緣身慧。云何無繫？謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：念處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。緣身慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應緣身慧。云何無學？謂無學意思惟相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
問：念處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：一切應分別。緣身慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應緣身慧。云何無學？謂無學意思惟相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
念處，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。一切是心法心相應，一切心隨轉受相應，一切心隨轉想行相應，除其自性。
念處，若有漏，彼修斷；若無漏，彼不斷。一切是心法心相應，一切心隨轉受相應，一切心隨轉想行相應，除其自性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：念處，幾有覺有觀？答：一切應分別。緣身慧，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
問：念處，幾有覺有觀？答：一切應分別。緣身慧，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？謂有覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺有觀？謂無覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺無觀？謂無覺無觀意思惟相應緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：念處，幾見非見處？答：一切應分別。緣身慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智、無生智所不攝無漏緣身慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣身慧，及五識身相應緣身慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣身慧。
問：念處，幾見非見處？答：一切應分別。緣身慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智、無生智所不攝無漏緣身慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣身慧，及五識身相應緣身慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣身慧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
緣受慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏緣受慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣受慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。如無漏緣受慧，緣心慧、緣法慧亦如是。
緣受慧，或見非見處，作四句。見非見處者，謂盡智無生智所不攝無漏緣受慧。見處非見者，謂見所不攝有漏緣受慧。見亦見處者，謂世俗正見。非見亦非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。如無漏緣受慧，緣心慧、緣法慧亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一切非身見因身見亦非彼因，一切非業亦非業報，一切是業隨轉非業，一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
一切非身見因身見亦非彼因，一切非業亦非業報，一切是業隨轉非業，一切非造色色非可見色，一切非造色色非有對色，一切是甚深難了、難了甚深。一切是善亦善因，一切非不善亦非不善因，一切非無記亦非無記因，一切是因緣緣亦有因。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：念處，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。緣身慧，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起緣身慧。次第亦次第緣緣者，謂過去現在緣身慧。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起緣身慧，若餘未來緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
問：念處，幾次第非次第緣緣？答：一切應分別。緣身慧，或次第非次第緣緣，作三句。次第非次第緣緣者，謂未來現前必起緣身慧。次第亦次第緣緣者，謂過去現在緣身慧。非次第亦非次第緣緣者，謂除未來現前必起緣身慧，若餘未來緣身慧。如緣身慧，乃至緣法慧亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一切是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上。若有漏，彼隨流非流，餘非流亦非隨流。
一切是緣緣緣亦有緣，一切是增上緣緣及有增上。若有漏，彼隨流非流，餘非流亦非隨流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
眾事分阿毘曇論卷第八
眾事分阿毘曇論卷第八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话