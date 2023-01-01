眾事分阿毘曇論
尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯12卷CBETA T1541大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
眾事分阿毘曇論卷第七
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尊者世友造
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宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
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分別攝品第六之四
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三世及三世說事，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。欲界苦苦苦，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界變苦苦，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界行苦苦，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。復次苦受苦苦苦，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。樂受變苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明餘欲界一切使使。不苦不樂受行苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。
三世及三世說事，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。欲界苦苦苦，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界變苦苦，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界行苦苦，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。復次苦受苦苦苦，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。樂受變苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明餘欲界一切使使。不苦不樂受行苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。
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有覺有觀法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺有觀法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺無觀法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切使使，欲界有漏緣使使。有覺有觀地，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，欲色二界一切使使。無覺有觀地，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。無覺無觀地，十一界十入五陰攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切使使。
有覺有觀法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺有觀法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺無觀法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切使使，欲界有漏緣使使。有覺有觀地，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，欲色二界一切使使。無覺有觀地，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。無覺無觀地，十一界十入五陰攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切使使。
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身業，二界二入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如身業，口業亦如是。意業，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。
身業，二界二入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如身業，口業亦如是。意業，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。
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善業，三界二入二陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。無記業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。
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學業，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如學業，無學業亦如是。非學非無學業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。
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見斷業，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷一切使使。修斷業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷業，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。
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現法受業、生受業、後受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。
現法受業、生受業、後受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。
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樂受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。苦受業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。不苦不樂受業，一界一入二陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切遍使使，及修斷使使(三法竟)。
樂受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。苦受業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。不苦不樂受業，一界一入二陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切遍使使，及修斷使使(三法竟)。
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身念處，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受念處，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心念處，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。法念處，一界一入二陰攝，十智知，一識識，一切使使。復次身增上彼道生善有漏及無漏、受心法增上彼道生善有漏及無漏、四正勤、四神足，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。
身念處，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受念處，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心念處，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。法念處，一界一入二陰攝，十智知，一識識，一切使使。復次身增上彼道生善有漏及無漏、受心法增上彼道生善有漏及無漏、四正勤、四神足，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。
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禪，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。
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苦諦，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。如苦諦，集諦亦如是。滅諦，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。道諦，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。
苦諦，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。如苦諦，集諦亦如是。滅諦，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。道諦，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。
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慈悲喜捨，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。
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空入處、識入處、無所有入處，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智、滅智，一識識，無色界一切使使。非想非非想入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅、道智，一識識，無色界一切使使。
空入處、識入處、無所有入處，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智、滅智，一識識，無色界一切使使。非想非非想入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅、道智，一識識，無色界一切使使。
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四聖種，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。
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有為沙門果，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無為沙門果，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
有為沙門果，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無為沙門果，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
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法智，一界一入一陰攝，六智知除比智及苦集滅智，一識識，使所不使。比智，一界一入一陰攝，六智知除法智及苦集滅智，一識識，使所不使。知他心智，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。等智，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除見無漏緣餘一切使使。餘智，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。
法智，一界一入一陰攝，六智知除比智及苦集滅智，一識識，使所不使。比智，一界一入一陰攝，六智知除法智及苦集滅智，一識識，使所不使。知他心智，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。等智，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除見無漏緣餘一切使使。餘智，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。
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義辯及應辯，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。法辯及辭辯，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。
義辯及應辯，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。法辯及辭辯，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。
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因緣，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。次第緣，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。所緣緣及增上緣，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。
因緣，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。次第緣，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。所緣緣及增上緣，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。
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摶食，三界三入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，四識識，欲界一切遍使使及修斷使使。觸食及意思食，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識食，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
摶食，三界三入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，四識識，欲界一切遍使使及修斷使使。觸食及意思食，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識食，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
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欲流，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。有流，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切使使。見流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣。無明無明流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。如流，軛亦如是。
欲流，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。有流，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切使使。見流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣。無明無明流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。如流，軛亦如是。
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欲取，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。見取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣無明。戒取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使，見集斷一切遍使使，乃至見道斷有漏緣使使。我取，廣說如有流。
欲取，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。見取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣無明。戒取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使，見集斷一切遍使使，乃至見道斷有漏緣使使。我取，廣說如有流。
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過去法、未來法、現在法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非過去未來現在法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
過去法、未來法、現在法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非過去未來現在法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
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欲界繫法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界繫法，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界繫法，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。不繫法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。
欲界繫法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界繫法，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界繫法，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。不繫法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。
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善因法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善因法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。無記因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非善因非不善因非無記因法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
善因法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善因法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。無記因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非善因非不善因非無記因法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。
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有緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。無緣緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。有緣緣無緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非有緣緣非無緣緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使(四法竟)。
有緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。無緣緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。有緣緣無緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非有緣緣非無緣緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使(四法竟)。
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色陰，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受陰、想陰、行陰，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。識陰，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。
色陰，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受陰、想陰、行陰，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。識陰，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。
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色盛陰，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受盛陰、想盛陰、行盛陰，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識盛陰，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
色盛陰，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受盛陰、想盛陰、行盛陰，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識盛陰，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
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地獄趣、畜生、餓鬼及人趣，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。天趣，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。
地獄趣、畜生、餓鬼及人趣，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。天趣，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。
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見苦斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見滅斷有漏緣使使及一切遍使使。見道斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷有漏緣使使及一切遍使使。修斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，修斷一切使使及一切遍使使。
見苦斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見滅斷有漏緣使使及一切遍使使。見道斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷有漏緣使使及一切遍使使。修斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，修斷一切使使及一切遍使使。
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色法如色陰。心法如識陰。心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心不相應行，一界一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，一識識，有漏緣使使。無為法，廣說如果非果法(五法竟)。
色法如色陰。心法如識陰。心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心不相應行，一界一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，一識識，有漏緣使使。無為法，廣說如果非果法(五法竟)。
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地界，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如地界，水界、火界、風界、虛空界亦如是。識界，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
地界，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如地界，水界、火界、風界、虛空界亦如是。識界，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。
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見苦斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。見道斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使(六法竟)。
見苦斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。見道斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使(六法竟)。
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貪欲使及瞋恚使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。有愛使，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界有漏緣使使。慢使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。無明使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。見使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及見相應無漏緣無明。疑使，一界一入，一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。
貪欲使及瞋恚使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。有愛使，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界有漏緣使使。慢使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。無明使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。見使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及見相應無漏緣無明。疑使，一界一入，一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。
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初識住處，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。第二識住處，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。第三、第四識住處，十一界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切使使。第五、第六、第七識住處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。
初識住處，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。第二識住處，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。第三、第四識住處，十一界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切使使。第五、第六、第七識住處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。
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七覺支品，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(七法竟)。
七覺支品，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(七法竟)。
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初解脫處及第二、第三解脫處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。空入處解脫、識入處解脫、無所有入處解脫，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智及滅智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。非想非非想入處解脫，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。想受滅入處解脫，一界一入一陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。
初解脫處及第二、第三解脫處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。空入處解脫、識入處解脫、無所有入處解脫，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智及滅智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。非想非非想入處解脫，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。想受滅入處解脫，一界一入一陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。
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八勝處入及八一切入處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。
八勝處入及八一切入處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。
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道支中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。諸餘道支，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(八法竟)。
道支中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。諸餘道支，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(八法竟)。
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貪欲結及慢結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。瞋恚結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。無明結，如無明使。見結，如見使。他取結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使。疑結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。慳、嫉二結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。
貪欲結及慢結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。瞋恚結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。無明結，如無明使。見結，如見使。他取結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使。疑結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。慳、嫉二結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。
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初眾生居處，如初識住處。第二眾生居處，如第二識住處。第三、第四、第五眾生居處，如第三、第四識住處。餘眾生居處，如餘識住處(九法竟)。
初眾生居處，如初識住處。第二眾生居處，如第二識住處。第三、第四、第五眾生居處，如第三、第四識住處。餘眾生居處，如餘識住處(九法竟)。
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空一切入處及識一切入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。
空一切入處及識一切入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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無學法中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。餘無學法，如餘道支(十法竟)。
無學法中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。餘無學法，如餘道支(十法竟)。
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有漏色，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。有漏受、想、行，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。有漏識，如識界。無漏色，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。無漏受、想、行，一界一入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無漏識，二界一入一陰攝，七智知除苦集智及滅智，一識識，使所不使。無為法，廣說如果非果法(十一法竟)。
有漏色，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。有漏受、想、行，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。有漏識，如識界。無漏色，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。無漏受、想、行，一界一入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無漏識，二界一入一陰攝，七智知除苦集智及滅智，一識識，使所不使。無為法，廣說如果非果法(十一法竟)。
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眼入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入、眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、眼根、耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。色入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如色入，聲入、觸入、色界、聲界、觸界亦如是。香入，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，二識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如香入，味入、香界、味界亦如是。意入，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。如意入，意界、意根亦如是。法入，一界一入四陰攝，十智知，一識識，一切使使。如法入，法界亦如是(十二法竟)。
眼入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入、眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、眼根、耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。色入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如色入，聲入、觸入、色界、聲界、觸界亦如是。香入，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，二識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如香入，味入、香界、味界亦如是。意入，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。如意入，意界、意根亦如是。法入，一界一入四陰攝，十智知，一識識，一切使使。如法入，法界亦如是(十二法竟)。
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眼識界，二界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼識界，耳識界、身識界亦如是。鼻識界，二界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如鼻識界，舌識界亦如是。意識界，二界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使(十八法竟)。
眼識界，二界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼識界，耳識界、身識界亦如是。鼻識界，二界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如鼻識界，舌識界亦如是。意識界，二界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使(十八法竟)。
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女根，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如女根，男根亦如是。
女根，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如女根，男根亦如是。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
命根，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。樂根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，欲界一切遍使使及修斷使使。苦根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。喜根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，餘欲界一切使使。憂根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。捨根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。信根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。如信根，精進根、念根、定根、慧根亦如是。未知當知根，三界二入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如未知當知根，已知根、無知根亦如是(二十二法竟)。
命根，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。樂根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，欲界一切遍使使及修斷使使。苦根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。喜根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，餘欲界一切使使。憂根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。捨根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。信根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。如信根，精進根、念根、定根、慧根亦如是。未知當知根，三界二入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如未知當知根，已知根、無知根亦如是(二十二法竟)。
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欲界繫見苦斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。欲界繫見集斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。欲界繫見滅斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見滅斷一切使使及一切遍使使。欲界繫見道斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見道斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見道斷一切使使及一切遍使使。欲界繫修斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫修斷一切使使及一切遍使使。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦如是。色界差別者，除法智。無色界差別者，六智知除法智、知他心智、滅、道智。餘如上說(九十八使竟)。
欲界繫見苦斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。欲界繫見集斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。欲界繫見滅斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見滅斷一切使使及一切遍使使。欲界繫見道斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見道斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見道斷一切使使及一切遍使使。欲界繫修斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫修斷一切使使及一切遍使使。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦如是。色界差別者，除法智。無色界差別者，六智知除法智、知他心智、滅、道智。餘如上說(九十八使竟)。
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眾事分阿毘曇論卷第七
眾事分阿毘曇論卷第七
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