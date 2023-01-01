眾事分阿毘曇論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事分阿毘曇論卷第七

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別攝品第六之四

三世及三世說事，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。欲界苦苦苦，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界變苦苦，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界行苦苦，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。復次苦受苦苦苦，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。樂受變苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明餘欲界一切使使。不苦不樂受行苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世及三世說事，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。欲界苦苦苦，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界變苦苦，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界行苦苦，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。復次苦受苦苦苦，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。樂受變苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明餘欲界一切使使。不苦不樂受行苦苦，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。

有覺有觀法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺有觀法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺無觀法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切使使，欲界有漏緣使使。有覺有觀地，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，欲色二界一切使使。無覺有觀地，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。無覺無觀地，十一界十入五陰攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有覺有觀法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺有觀法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。無覺無觀法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切使使，欲界有漏緣使使。有覺有觀地，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，欲色二界一切使使。無覺有觀地，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。無覺無觀地，十一界十入五陰攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切使使。

身業，二界二入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如身業，口業亦如是。意業，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業，二界二入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如身業，口業亦如是。意業，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。

善業，三界二入二陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。無記業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業，三界二入二陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。無記業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。

學業，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如學業，無學業亦如是。非學非無學業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學業，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如學業，無學業亦如是。非學非無學業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。

見斷業，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷一切使使。修斷業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷業，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見斷業，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷一切使使。修斷業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷業，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。

現法受業、生受業、後受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現法受業、生受業、後受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。

樂受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。苦受業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。不苦不樂受業，一界一入二陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切遍使使，及修斷使使(三法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂受業，三界三入二陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。苦受業，三界三入二陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。不苦不樂受業，一界一入二陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切遍使使，及修斷使使(三法竟)。

身念處，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受念處，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心念處，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。法念處，一界一入二陰攝，十智知，一識識，一切使使。復次身增上彼道生善有漏及無漏、受心法增上彼道生善有漏及無漏、四正勤、四神足，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身念處，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受念處，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心念處，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。法念處，一界一入二陰攝，十智知，一識識，一切使使。復次身增上彼道生善有漏及無漏、受心法增上彼道生善有漏及無漏、四正勤、四神足，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。

禪，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。

苦諦，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。如苦諦，集諦亦如是。滅諦，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。道諦，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦諦，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。如苦諦，集諦亦如是。滅諦，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。道諦，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。

慈悲喜捨，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲喜捨，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。

空入處、識入處、無所有入處，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智、滅智，一識識，無色界一切使使。非想非非想入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅、道智，一識識，無色界一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空入處、識入處、無所有入處，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智、滅智，一識識，無色界一切使使。非想非非想入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅、道智，一識識，無色界一切使使。

四聖種，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖種，三界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。

有為沙門果，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無為沙門果，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為沙門果，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無為沙門果，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。

法智，一界一入一陰攝，六智知除比智及苦集滅智，一識識，使所不使。比智，一界一入一陰攝，六智知除法智及苦集滅智，一識識，使所不使。知他心智，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。等智，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除見無漏緣餘一切使使。餘智，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智，一界一入一陰攝，六智知除比智及苦集滅智，一識識，使所不使。比智，一界一入一陰攝，六智知除法智及苦集滅智，一識識，使所不使。知他心智，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。等智，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除見無漏緣餘一切使使。餘智，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。

義辯及應辯，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。法辯及辭辯，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義辯及應辯，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。法辯及辭辯，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。

因緣，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。次第緣，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。所緣緣及增上緣，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。次第緣，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。所緣緣及增上緣，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

摶食，三界三入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，四識識，欲界一切遍使使及修斷使使。觸食及意思食，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識食，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摶食，三界三入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，四識識，欲界一切遍使使及修斷使使。觸食及意思食，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識食，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。

欲流，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。有流，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切使使。見流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣。無明無明流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。如流，軛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲流，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。有流，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切使使。見流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣。無明無明流，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。如流，軛亦如是。

欲取，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。見取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣無明。戒取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使，見集斷一切遍使使，乃至見道斷有漏緣使使。我取，廣說如有流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲取，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。見取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使除見相應無漏緣無明。戒取，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使，見集斷一切遍使使，乃至見道斷有漏緣使使。我取，廣說如有流。

過去法、未來法、現在法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非過去未來現在法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去法、未來法、現在法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非過去未來現在法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。

欲界繫法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界繫法，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界繫法，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。不繫法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界繫法，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界繫法，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。不繫法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

善因法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善因法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。無記因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非善因非不善因非無記因法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善因法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善因法，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。無記因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非善因非不善因非無記因法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。

有緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。無緣緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。有緣緣無緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非有緣緣非無緣緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使(四法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。無緣緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。有緣緣無緣緣法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非有緣緣非無緣緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使(四法竟)。

色陰，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受陰、想陰、行陰，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。識陰，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色陰，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受陰、想陰、行陰，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。識陰，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。

色盛陰，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受盛陰、想盛陰、行盛陰，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識盛陰，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色盛陰，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。受盛陰、想盛陰、行盛陰，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。識盛陰，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。

地獄趣、畜生、餓鬼及人趣，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。天趣，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄趣、畜生、餓鬼及人趣，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。天趣，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。

見苦斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見滅斷有漏緣使使及一切遍使使。見道斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷有漏緣使使及一切遍使使。修斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，修斷一切使使及一切遍使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見滅斷有漏緣使使及一切遍使使。見道斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷有漏緣使使及一切遍使使。修斷煩惱身，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，修斷一切使使及一切遍使使。

色法如色陰。心法如識陰。心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心不相應行，一界一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，一識識，有漏緣使使。無為法，廣說如果非果法(五法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色法如色陰。心法如識陰。心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心不相應行，一界一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，一識識，有漏緣使使。無為法，廣說如果非果法(五法竟)。

地界，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如地界，水界、火界、風界、虛空界亦如是。識界，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地界，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如地界，水界、火界、風界、虛空界亦如是。識界，七界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。

見苦斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。見道斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使(六法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。見集斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。見滅斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。見道斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見道斷一切使使及一切遍使使。修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使(六法竟)。

貪欲使及瞋恚使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。有愛使，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界有漏緣使使。慢使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。無明使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。見使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及見相應無漏緣無明。疑使，一界一入，一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲使及瞋恚使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。有愛使，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界有漏緣使使。慢使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。無明使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。見使，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及見相應無漏緣無明。疑使，一界一入，一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。

初識住處，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。第二識住處，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。第三、第四識住處，十一界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切使使。第五、第六、第七識住處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初識住處，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。第二識住處，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。第三、第四識住處，十一界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切使使。第五、第六、第七識住處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。

七覺支品，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(七法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺支品，一界一入二陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(七法竟)。

初解脫處及第二、第三解脫處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。空入處解脫、識入處解脫、無所有入處解脫，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智及滅智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。非想非非想入處解脫，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。想受滅入處解脫，一界一入一陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初解脫處及第二、第三解脫處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。空入處解脫、識入處解脫、無所有入處解脫，三界二入四陰攝，七智知除法智、知他心智及滅智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。非想非非想入處解脫，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。想受滅入處解脫，一界一入一陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。

八勝處入及八一切入處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八勝處入及八一切入處，三界二入五陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色界一切遍使使及修斷使使。

道支中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。諸餘道支，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(八法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道支中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。諸餘道支，一界一入一陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使(八法竟)。

貪欲結及慢結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。瞋恚結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。無明結，如無明使。見結，如見使。他取結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使。疑結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。慳、嫉二結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲結及慢結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣使使。瞋恚結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界有漏緣使使。無明結，如無明使。見結，如見使。他取結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使。疑結，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷有漏緣使使及疑相應無漏緣無明。慳、嫉二結，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。

初眾生居處，如初識住處。第二眾生居處，如第二識住處。第三、第四、第五眾生居處，如第三、第四識住處。餘眾生居處，如餘識住處(九法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初眾生居處，如初識住處。第二眾生居處，如第二識住處。第三、第四、第五眾生居處，如第三、第四識住處。餘眾生居處，如餘識住處(九法竟)。

空一切入處及識一切入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空一切入處及識一切入處，三界二入四陰攝，六智知除法智、知他心智及滅道智，一識識，無色界一切遍使使及修斷使使。

無學法中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。餘無學法，如餘道支(十法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學法中正語、正業、正命，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。餘無學法，如餘道支(十法竟)。

有漏色，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。有漏受、想、行，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。有漏識，如識界。無漏色，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。無漏受、想、行，一界一入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無漏識，二界一入一陰攝，七智知除苦集智及滅智，一識識，使所不使。無為法，廣說如果非果法(十一法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏色，十一界十一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。有漏受、想、行，一界一入三陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。有漏識，如識界。無漏色，一界一入一陰攝，六智知除知他心智及苦集滅智，一識識，使所不使。無漏受、想、行，一界一入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無漏識，二界一入一陰攝，七智知除苦集智及滅智，一識識，使所不使。無為法，廣說如果非果法(十一法竟)。

眼入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入、眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、眼根、耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。色入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如色入，聲入、觸入、色界、聲界、觸界亦如是。香入，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，二識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如香入，味入、香界、味界亦如是。意入，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。如意入，意界、意根亦如是。法入，一界一入四陰攝，十智知，一識識，一切使使。如法入，法界亦如是(十二法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼入，耳入、鼻入、舌入、身入、眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、眼根、耳根、鼻根、舌根、身根亦如是。色入，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如色入，聲入、觸入、色界、聲界、觸界亦如是。香入，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，二識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如香入，味入、香界、味界亦如是。意入，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。如意入，意界、意根亦如是。法入，一界一入四陰攝，十智知，一識識，一切使使。如法入，法界亦如是(十二法竟)。

眼識界，二界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼識界，耳識界、身識界亦如是。鼻識界，二界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如鼻識界，舌識界亦如是。意識界，二界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使(十八法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識界，二界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。如眼識界，耳識界、身識界亦如是。鼻識界，二界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如鼻識界，舌識界亦如是。意識界，二界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使(十八法竟)。

女根，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如女根，男根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女根，一界一入一陰攝，六智知除比智、知他心智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。如女根，男根亦如是。

命根，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。樂根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，欲界一切遍使使及修斷使使。苦根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。喜根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，餘欲界一切使使。憂根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。捨根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。信根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。如信根，精進根、念根、定根、慧根亦如是。未知當知根，三界二入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如未知當知根，已知根、無知根亦如是(二十二法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命根，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。樂根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，欲界一切遍使使及修斷使使。苦根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切遍使使及修斷使使。喜根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，餘欲界一切使使。憂根，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。捨根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。信根，一界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，三界一切遍使使及修斷使使。如信根，精進根、念根、定根、慧根亦如是。未知當知根，三界二入三陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。如未知當知根，已知根、無知根亦如是(二十二法竟)。

欲界繫見苦斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。欲界繫見集斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。欲界繫見滅斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見滅斷一切使使及一切遍使使。欲界繫見道斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見道斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見道斷一切使使及一切遍使使。欲界繫修斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫修斷一切使使及一切遍使使。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦如是。色界差別者，除法智。無色界差別者，六智知除法智、知他心智、滅、道智。餘如上說(九十八使竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫見苦斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見苦斷一切使使及見集斷一切遍使使。欲界繫見集斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫見集斷一切使使及見苦斷一切遍使使。欲界繫見滅斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見滅斷一切使使及一切遍使使。欲界繫見道斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，除欲界繫見道斷無漏緣不共無明，餘欲界繫見道斷一切使使及一切遍使使。欲界繫修斷使，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界繫修斷一切使使及一切遍使使。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦如是。色界差別者，除法智。無色界差別者，六智知除法智、知他心智、滅、道智。餘如上說(九十八使竟)。