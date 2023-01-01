眾事分阿毘曇論卷第六尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事分阿毘曇論卷第六尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別攝品第六之三

爾焰法、識法、通爾焰法、緣法、增上法。十八界十二入五陰攝，十智知，六識識一切使使。色法，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使。非色法，八界二入四陰攝，十智知，一識識一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾焰法、識法、通爾焰法、緣法、增上法。十八界十二入五陰攝，十智知，六識識一切使使。色法，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識欲色二界一切遍使使及修斷使使。非色法，八界二入四陰攝，十智知，一識識一切使使。

可見法，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見法，十七界十一入五陰攝，十智知，五識識一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可見法，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見法，十七界十一入五陰攝，十智知，五識識一切使使。

有對法，十界十入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。無對法，八界二入五陰攝，十智知，一識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有對法，十界十入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。無對法，八界二入五陰攝，十智知，一識識，一切使使。

有漏法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。無漏法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。無漏法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

有為法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無為法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。有諍法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。無諍法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。如有諍法，無諍法、世間法、出世間法、入法、不入法、染污法、不染污法、依家法、依出要法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無為法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。有諍法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。無諍法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。如有諍法，無諍法、世間法、出世間法、入法、不入法、染污法、不染污法、依家法、依出要法亦如是。

心法，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心法，十一界十一入四陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心法，七界一入一陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心法，十一界十一入四陰攝，十智知，六識識，一切使使。

心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心法法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。如心法法，非心法法、心相應法、心不相應法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心法法，一界一入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心法法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。如心法法，非心法法、心相應法、心不相應法亦如是。

心共有法，十一界十一入四陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非心共有法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。心隨轉法，一界一入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心隨轉法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。心因法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非心因法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。心次第法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣心法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。非緣心法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。心增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，一切使使。非心增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。心果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非心果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。心報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非心報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心共有法，十一界十一入四陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非心共有法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。心隨轉法，一界一入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心隨轉法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。心因法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非心因法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。心次第法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非心次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣心法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。非緣心法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。心增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，一切使使。非心增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。心果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非心果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。心報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非心報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

業法，三界三入二陰攝，九智知除滅智，三識識，謂眼耳及意一切使使。非業法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。業相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業相應法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非業共有法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業隨轉法，八界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業隨轉法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業因法，十八界十二入五陰攝，九智知，除滅智，六識識，一切使使。非業因法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。業次第法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣業法，五界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。非緣業法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。業增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非業增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。業果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非業果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。業報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非業報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業法，三界三入二陰攝，九智知除滅智，三識識，謂眼耳及意一切使使。非業法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。業相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業相應法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非業共有法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業隨轉法，八界二入五陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業隨轉法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。業因法，十八界十二入五陰攝，九智知，除滅智，六識識，一切使使。非業因法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。業次第法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非業次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣業法，五界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有為緣使使。非緣業法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。業增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非業增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。業果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非業果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。業報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非業報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

有法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。有相應法，八界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非有相應法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，有漏緣使使。有共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有共有法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。有隨轉有因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有隨轉非有因法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。有次第法，八界二入四陰攝，九智知，除滅智，一識識，一切使使。非有次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣有法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使。非緣有法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。有果法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有果法，三界二入五陰攝，八智知，除苦集智，一識識，使所不使。有報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非有報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。有相應法，八界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非有相應法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，有漏緣使使。有共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有共有法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。有隨轉有因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有隨轉非有因法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。有次第法，八界二入四陰攝，九智知，除滅智，一識識，一切使使。非有次第法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。緣有法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使。非緣有法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有增上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有增上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。有果法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有果法，三界二入五陰攝，八智知，除苦集智，一識識，使所不使。有報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非有報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

智所知法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非智所知法，界入及陰所不攝，智所不知，識所不識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智所知法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非智所知法，界入及陰所不攝，智所不知，識所不識，使所不使。

斷知所斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非斷知所斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷知所斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非斷知所斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

修法，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非修法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修法，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非修法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。

智證法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非智證法，界入及陰所不攝，智所不知，識所不識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智證法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非智證法，界入及陰所不攝，智所不知，識所不識，使所不使。

得證法，十二界六入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非得證法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。習法，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非習法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得證法，十二界六入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非得證法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。習法，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非習法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。

有罪法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。無罪法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。如有罪法，無罪法、黑法、白法、退法、不退法、隱沒法、不隱沒法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有罪法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。無罪法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。如有罪法，無罪法、黑法、白法、退法、不退法、隱沒法、不隱沒法亦如是。

記法，十界四入五陰攝，十智知，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。無記法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二身見，集斷一切遍使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記法，十界四入五陰攝，十智知，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。無記法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二身見，集斷一切遍使使。

已起法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。不起法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如已起法，不起法、今起法、非今起法、已滅法、非已滅法、今滅法、非今滅法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已起法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。不起法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如已起法，不起法、今起法、非今起法、已滅法、非已滅法、今滅法、非今滅法亦如是。

緣起法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非緣起法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。如緣起法，非緣起法、緣生法、非緣生法、因法、非因法、有因法、非有因法、因起法、非因起法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非緣起法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。如緣起法，非緣起法、緣生法、非緣生法、因法、非因法、有因法、非有因法、因起法、非因起法亦如是。

因相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非因相應法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非因相應法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。

結法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣獨無明，餘一切使使。非結法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。生結法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非生結法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣獨無明，餘一切使使。非結法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。生結法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非生結法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

取法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非取法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非取法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

受法，九界九入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，五識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。非受法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受法，九界九入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，五識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。非受法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

取生法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非取生法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。煩惱法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非煩惱法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。穢污法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。不穢污法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有穢污法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有穢污法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取生法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非取生法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。煩惱法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非煩惱法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。穢污法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。不穢污法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有穢污法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非有穢污法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

纏法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非纏法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。纏住法，八界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非纏住法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，有漏緣使使。纏生法，廣說如有漏法。非纏生法，廣說如無漏法。有緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。無緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。有覺法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。非有覺法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如有覺法，非有覺法、有觀法、非有觀法亦如是。可樂法，三界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑相應無明，餘欲界一切使使。非可樂法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纏法，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非纏法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。纏住法，八界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，一切使使。非纏住法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，有漏緣使使。纏生法，廣說如有漏法。非纏生法，廣說如無漏法。有緣法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。無緣法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。有覺法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，欲色二界一切使使。非有覺法，十三界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如有覺法，非有覺法、有觀法、非有觀法亦如是。可樂法，三界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑相應無明，餘欲界一切使使。非可樂法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

受用法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非受用法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非受用法，十一界十一入二陰攝，十智知，六識識，一切使使。

有事有緣法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無事無緣法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有事有緣法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無事無緣法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。

有上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。遠法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。近法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如遠法，近法、有量法、無量法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有上法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。無上法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。遠法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。近法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如遠法，近法、有量法、無量法亦如是。

見法，二界二入二陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使及無漏緣見彼相應無明。非見法，十七界十一入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。見處法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非見處法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。見相應法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使及無漏緣見彼相應無明。非見相應法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，除無漏緣見餘一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法，二界二入二陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使及無漏緣見彼相應無明。非見法，十七界十一入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。見處法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。非見處法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。見相應法，三界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，有漏緣使使及無漏緣見彼相應無明。非見相應法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，除無漏緣見餘一切使使。

凡夫法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。非凡夫法，十一界十入五陰攝，十智知，四識識，三界一切遍使使及修斷使使。凡夫共法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。非凡夫共法，十一界十入五陰攝，十智知，四識識，三界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。非凡夫法，十一界十入五陰攝，十智知，四識識，三界一切遍使使及修斷使使。凡夫共法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切使使。非凡夫共法，十一界十入五陰攝，十智知，四識識，三界一切遍使使及修斷使使。

定法，五界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，欲界一切遍使使及修斷使使。非定法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定法，五界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，欲界一切遍使使及修斷使使。非定法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。

惱法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。非惱法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。非惱法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。

根法，十三界七入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非根法，六界六入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。聖諦攝法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非聖諦攝法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根法，十三界七入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非根法，六界六入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。聖諦攝法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非聖諦攝法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。

共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非共有法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非相應法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共有法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非共有法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。相應法，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。非相應法，十一界十一入二陰攝，九智知除知他心智，六識識，有漏緣使使。

果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。有果法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有果法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有報法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。非有報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。因緣法，廣說如智所知法。非因緣法，廣說如非智所知法。有因緣法，廣說如有果法。非有因緣法，廣說如非有果法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。非果法，一界一入陰所不攝，一智知謂等智，一識識，使所不使。有果法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有果法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。有報法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。非有報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。因緣法，廣說如智所知法。非因緣法，廣說如非智所知法。有因緣法，廣說如有果法。非有因緣法，廣說如非有果法。

出法，五界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非出法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。有出法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有出法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出法，五界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。非出法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。有出法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非有出法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。

相續法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非相續法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如相續法，非相續法、有相續法、非有相續法亦如是(二法竟)。善法，十界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善法，十界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。無記法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。學法，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無學法亦如是。非學非無學法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非相續法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。如相續法，非相續法、有相續法、非有相續法亦如是(二法竟)。善法，十界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。不善法，十界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切使使。無記法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。學法，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。無學法亦如是。非學非無學法，十八界十二入五陰攝，九智知除道智，六識識，一切使使。

見斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷一切使使。修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。見斷因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。修斷因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷因法，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見斷法，三界二入四陰攝，八智知除滅道智，一識識，見斷一切使使。修斷法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。見斷因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，一切使使。修斷因法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，修斷一切使使及一切遍使使。不斷因法，三界二入五陰攝，七智知除苦集滅智，一識識，使所不使。

可見有對法，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見有對法，九界九入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，五識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見無對法，八界二入五陰攝，十智知，一識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可見有對法，一界一入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，二識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見有對法，九界九入一陰攝，七智知除知他心智及滅道智，五識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。不可見無對法，八界二入五陰攝，十智知，一識識，一切使使。

報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非報法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。非報非非報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報法，十七界十一入五陰攝，八智知除滅道智，五識識，三界一切遍使使及修斷使使。非報法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切使使，色無色界一切遍使使，及修斷使使。非報非非報法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二身見集斷一切遍使使，及修斷使使。

下法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。中法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。上法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下法，十界四入五陰攝，八智知除滅道智，三識識，一切使使。中法，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切遍使使及修斷使使。上法，三界二入五陰攝，八智知除苦集智，一識識，使所不使。

小法及大法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小法及大法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。

無量法、意樂法、非意樂法、非意樂非不意樂法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量法、意樂法、非意樂法、非意樂非不意樂法，十八界十二入五陰攝，十智知，六識識，一切使使。

樂俱法，八界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑彼相應無明餘欲界一切使使。苦俱法，八界二入三陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。不苦不樂俱法，八界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。俱起法、俱住法、俱滅法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非俱起法、非俱住法、非俱滅法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。心俱起法，十一界十一入四陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。心俱住法，一界一入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心俱滅法，十界十入四陰攝，九智知除滅智，五識識，一切使使。非心俱起法、非心俱住法、非心俱滅法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂俱法，八界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，色界一切使使，除欲界無漏緣疑彼相應無明餘欲界一切使使。苦俱法，八界二入三陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。不苦不樂俱法，八界二入三陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。俱起法、俱住法、俱滅法，十八界十二入五陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。非俱起法、非俱住法、非俱滅法，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。心俱起法，十一界十一入四陰攝，九智知除滅智，六識識，一切使使。心俱住法，一界一入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。心俱滅法，十界十入四陰攝，九智知除滅智，五識識，一切使使。非心俱起法、非心俱住法、非心俱滅法，十八界十二入三陰攝，十智知，六識識，一切使使。

欲界，十界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界有漏緣使使。如欲界，瞋恚界亦如是。害界，五界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界，十界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界有漏緣使使。如欲界，瞋恚界亦如是。害界，五界四入五陰攝，七智知除比智及滅道智，三識識，欲界一切遍使使及修斷使使。

出要界，十界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。無瞋界、無害界，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出要界，十界四入五陰攝，十智知，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。無瞋界、無害界，十界四入五陰攝，九智知除滅智，三識識，三界一切遍使使及修斷使使。

欲界，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色界，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色界，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。

欲界色界是名色界者，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，欲色二界一切使使。四無色是名無色界者，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。數滅及非數滅是名滅界者，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。一切色法是名色界者，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。除數滅及非數滅餘一切非色法是名無色界者，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。數滅及非數滅是名滅界者，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。欲有，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色有，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色有，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界色界是名色界者，十八界十二入五陰攝，八智知除滅道智，六識識，欲色二界一切使使。四無色是名無色界者，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。數滅及非數滅是名滅界者，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。一切色法是名色界者，十一界十一入一陰攝，八智知除知他心智及滅智，六識識，欲色二界一切遍使使及修斷使使。除數滅及非數滅餘一切非色法是名無色界者，八界二入四陰攝，九智知除滅智，一識識，一切使使。數滅及非數滅是名滅界者，一界一入陰所不攝，六智知除知他心智及苦集道智，一識識，使所不使。欲有，十八界十二入五陰攝，七智知除比智及滅道智，六識識，欲界一切使使。色有，十四界十入五陰攝，七智知除法智及滅道智，四識識，色界一切使使。無色有，三界二入四陰攝，六智知除法智知他心智及滅道智，一識識，無色界一切使使。

欲漏，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。有漏，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切使使。無明漏，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲漏，一界一入一陰攝，七智知除比智及滅道智，一識識，欲界一切使使。有漏，一界一入一陰攝，七智知除法智及滅道智，一識識，色無色界一切使使。無明漏，一界一入一陰攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明餘一切使使。