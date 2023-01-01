眾事分阿毘曇論
尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯12卷CBETA T1541大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
眾事分阿毘曇論卷第五
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尊者世友造
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宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
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分別攝品第六之二
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云何善法？謂善五陰及數滅。云何不善法？謂不善五陰。云何無記法？謂無記五陰及虛空？非數滅。
云何善法？謂善五陰及數滅。云何不善法？謂不善五陰。云何無記法？謂無記五陰及虛空？非數滅。
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云何學法？謂學五陰。云何無學法？謂無學五陰。云何非學非無學法？謂有漏五陰及無為。
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云何見斷法？謂若法隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法、彼所起心不相應行。云何修斷法？謂若法學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法、彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法。云何不斷法？謂無漏法。
云何見斷法？謂若法隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法、彼所起心不相應行。云何修斷法？謂若法學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法、彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法。云何不斷法？謂無漏法。
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云何見斷因法？謂穢污法，若見所斷法報。云何修斷因法？謂修所斷法，即如是法斷。云何不斷因法？謂無漏有為法。
云何見斷因法？謂穢污法，若見所斷法報。云何修斷因法？謂修所斷法，即如是法斷。云何不斷因法？謂無漏有為法。
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云何可見有對法？謂一入。云何不可見有對法？謂九入。云何不可見無對法？謂二入。
云何可見有對法？謂一入。云何不可見有對法？謂九入。云何不可見無對法？謂二入。
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云何報法？謂若報得十一入少分，除聲入。云何非報法？謂不善、善有漏法及聲入。云何非報非非報法？謂除報無記法，若餘無記及無漏法。
云何報法？謂若報得十一入少分，除聲入。云何非報法？謂不善、善有漏法及聲入。云何非報非非報法？謂除報無記法，若餘無記及無漏法。
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云何下法？謂不善法、隱沒無記法。云何中法？謂善有漏及不隱沒無記法。云何上法？謂無漏有為法及數滅。
云何下法？謂不善法、隱沒無記法。云何中法？謂善有漏及不隱沒無記法。云何上法？謂無漏有為法及數滅。
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云何小法？謂少信、少欲、少意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂少、微、不多、不廣，是名小法。云何大法？謂大信、大欲、大意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、非數滅，是名大法。云何無量法？謂無量信、無量欲、無量意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、數滅、非數滅，是名無量法。
云何小法？謂少信、少欲、少意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂少、微、不多、不廣，是名小法。云何大法？謂大信、大欲、大意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、非數滅，是名大法。云何無量法？謂無量信、無量欲、無量意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、數滅、非數滅，是名無量法。
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云何意樂法？謂若法意所樂。云何非意樂法？謂若法非意所樂。云何非意樂非非意樂法？謂若意於法捨。
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云何樂俱法？謂若法樂受相應。云何苦俱法？謂若法苦受相應。云何不苦不樂俱法？謂若法不苦不樂受相應。
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云何俱起法？謂一切有為法生相故。云何俱住法？謂一切有為法住相故。云何俱滅法？謂一切有為法滅相故。
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云何非俱起法？謂無為法非生相故。云何非俱住法？謂無為法非住相故。云何非俱滅法？謂無為法非滅相故。
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云何心俱起法？謂若心俱起十一入少分，除意入。云何心俱住法？謂若法心隨轉。云何心俱滅法？謂若心俱滅十入少分，除聲入及意入。
云何心俱起法？謂若心俱起十一入少分，除意入。云何心俱住法？謂若法心隨轉。云何心俱滅法？謂若心俱滅十入少分，除聲入及意入。
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云何非心俱起法？謂意入，若非心俱起十一入少分。云何非心俱住法？謂若法非心隨轉。云何非心俱滅法？謂聲入、意入，若非心俱滅十入少分。
云何非心俱起法？謂意入，若非心俱起十一入少分。云何非心俱住法？謂若法非心隨轉。云何非心俱滅法？謂聲入、意入，若非心俱滅十入少分。
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云何欲界？謂欲貪欲貪相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何瞋恚界？謂瞋恚瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何害界？謂害害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。
云何欲界？謂欲貪欲貪相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何瞋恚界？謂瞋恚瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何害界？謂害害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。
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云何出要界？謂出要出要相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行，及數滅。云何無瞋恚界？謂無瞋恚無瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何無害界？謂無害無害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。
云何出要界？謂出要出要相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行，及數滅。云何無瞋恚界？謂無瞋恚無瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何無害界？謂無害無害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。
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云何欲界？謂若法欲貪使所使。云何色界？謂若法色貪使所使。云何無色界？謂若法無色貪使所使。
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云何色界？謂欲界、色界，是名色界。云何無色界？謂四無色，是名無色界。云何滅界？謂數滅及非數滅，是名滅界。
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又復一切色法，是名色界。除數滅、非數滅，餘一切非色法，是名無色界。數滅及非數滅，是名滅界。
又復一切色法，是名色界。除數滅、非數滅，餘一切非色法，是名無色界。數滅及非數滅，是名滅界。
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云何欲有？謂若業欲界繫受緣轉起未來彼業報。云何色有？謂若業色界繫受緣轉起未來彼業報。云何無色有？謂若業無色界繫受緣轉起未來彼業報。
云何欲有？謂若業欲界繫受緣轉起未來彼業報。云何色有？謂若業色界繫受緣轉起未來彼業報。云何無色有？謂若業無色界繫受緣轉起未來彼業報。
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云何欲漏？謂除欲界繫無明，餘欲界繫相應結、縛、使、煩惱、纏，是名欲漏。云何有漏？謂除色、無色界繫無明，餘色無色界繫相應結縛使煩惱纏，是名有漏。云何無明漏？謂愚三界闇無知。
云何欲漏？謂除欲界繫無明，餘欲界繫相應結、縛、使、煩惱、纏，是名欲漏。云何有漏？謂除色、無色界繫無明，餘色無色界繫相應結縛使煩惱纏，是名有漏。云何無明漏？謂愚三界闇無知。
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云何過去世？謂若行已起等起、生等生、轉已轉、已有、已過去、已盡變，過去、過去究竟、過去世所攝，是名過去世。云何未來世？謂若行未起未等起、未生未等生、未轉未已轉、未有、未現在，未來、未來究竟、未來世所攝，是名未來世。云何現在世？謂若行今起等起、生等生、轉已轉、已有、已現在住、未盡變，現在、現在究竟、現在世所攝，是名現在世。
云何過去世？謂若行已起等起、生等生、轉已轉、已有、已過去、已盡變，過去、過去究竟、過去世所攝，是名過去世。云何未來世？謂若行未起未等起、未生未等生、未轉未已轉、未有、未現在，未來、未來究竟、未來世所攝，是名未來世。云何現在世？謂若行今起等起、生等生、轉已轉、已有、已現在住、未盡變，現在、現在究竟、現在世所攝，是名現在世。
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云何過去說事？謂過去行。云何未來說事？謂未來行。云何現在說事？謂現在行。
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云何苦苦苦、變苦苦、行苦苦？謂欲界苦苦苦，色界變苦苦，無色界行苦苦。復次苦受苦苦苦，樂受變苦苦，不苦不樂受行苦苦。復次非意樂行苦苦苦，意樂行變苦苦，非意樂非非意樂行行苦苦。
云何苦苦苦、變苦苦、行苦苦？謂欲界苦苦苦，色界變苦苦，無色界行苦苦。復次苦受苦苦苦，樂受變苦苦，不苦不樂受行苦苦。復次非意樂行苦苦苦，意樂行變苦苦，非意樂非非意樂行行苦苦。
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云何有覺有觀法？謂若覺觀相應。云何無覺有觀法？謂若法覺不相應、觀相應。云何無覺無觀法？謂若法覺觀不相應。
云何有覺有觀法？謂若覺觀相應。云何無覺有觀法？謂若法覺不相應、觀相應。云何無覺無觀法？謂若法覺觀不相應。
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云何有覺有觀地？謂欲界至梵世及無漏法。云何無覺有觀地？謂修禪中間已能得至大梵及無漏法。云何無覺無觀地？謂一切光音、一切遍淨、一切果實、一切無色，及無漏法。
云何有覺有觀地？謂欲界至梵世及無漏法。云何無覺有觀地？謂修禪中間已能得至大梵及無漏法。云何無覺無觀地？謂一切光音、一切遍淨、一切果實、一切無色，及無漏法。
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云何身業？謂身作及無作。云何口業？謂口作及無作。云何意業？謂思業。
云何身業？謂身作及無作。云何口業？謂口作及無作。云何意業？謂思業。
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云何善業？謂善身、口業及善思業。云何不善業？謂不善身口業及不善思業。云何無記業？謂無記身口業及無記思業。
云何善業？謂善身、口業及善思業。云何不善業？謂不善身口業及不善思業。云何無記業？謂無記身口業及無記思業。
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云何學業？謂學身口業及學思業。云何無學業？謂無學身口業及無學思業。云何非學非無學業？謂有漏身口業及有漏思業。
云何學業？謂學身口業及學思業。云何無學業？謂無學身口業及無學思業。云何非學非無學業？謂有漏身口業及有漏思業。
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云何見斷業？謂若業隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應思業。云何修斷業？謂若業學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應思業彼所起身口業及不穢污有漏業。云何不斷業？謂無漏身口業及無漏思業。
云何見斷業？謂若業隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應思業。云何修斷業？謂若業學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應思業彼所起身口業及不穢污有漏業。云何不斷業？謂無漏身口業及無漏思業。
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云何現法受業？謂若業此生作長養，彼業即此生受現法報，非餘生受，是名現法受業。云何生受業？謂若業此生作長養，彼業第二生受報，是名生受業。云何後受業？謂若業此生作長養，彼業至第三第四生方受其報，或復經眾多生然後受報，是名後受業。
云何現法受業？謂若業此生作長養，彼業即此生受現法報，非餘生受，是名現法受業。云何生受業？謂若業此生作長養，彼業第二生受報，是名生受業。云何後受業？謂若業此生作長養，彼業至第三第四生方受其報，或復經眾多生然後受報，是名後受業。
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云何樂受業？謂欲界相應善業，乃至第三禪善業。云何苦受業？謂不善業。云何不苦不樂受業？謂第四禪地善業，乃至無色界相應善業(三法竟)。
云何樂受業？謂欲界相應善業，乃至第三禪善業。云何苦受業？謂不善業。云何不苦不樂受業？謂第四禪地善業，乃至無色界相應善業(三法竟)。
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云何身念處？謂十色入及法入中所攝色，是名身念處。云何受念處？謂六受身，眼觸生受，如是耳鼻舌身意觸生受。云何心念處？謂六識身，眼識耳鼻舌身意識身，是名心念處。云何法念處？謂受所不攝非色法、法入攝，是名法念處。復次身增上，彼道生善有漏及無漏，是名身念處。受心法增上，彼道生善有漏及無漏，是名法念處。復次緣身慧，是身念處。緣受心法慧，是法念處。
云何身念處？謂十色入及法入中所攝色，是名身念處。云何受念處？謂六受身，眼觸生受，如是耳鼻舌身意觸生受。云何心念處？謂六識身，眼識耳鼻舌身意識身，是名心念處。云何法念處？謂受所不攝非色法、法入攝，是名法念處。復次身增上，彼道生善有漏及無漏，是名身念處。受心法增上，彼道生善有漏及無漏，是名法念處。復次緣身慧，是身念處。緣受心法慧，是法念處。
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云何已起惡不善法方便令斷正勤？謂已起惡不善法，修令斷增上道，生善有漏及無漏，是名已起惡不善法方便令斷正勤。云何未起惡不善法方便令不起正勤，謂未起惡不善法，修令不起增上道，生善有漏及無漏，是名未生惡不善法方便令不生正勤。云何未生善法方便令生正勤？謂未生善法，勤修令生增上道，生善有漏及無漏，是名未生善法勤修令生正勤。云何已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤？謂已起善法，勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證增上道，生善有漏及無漏，是名已生善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤。
云何已起惡不善法方便令斷正勤？謂已起惡不善法，修令斷增上道，生善有漏及無漏，是名已起惡不善法方便令斷正勤。云何未起惡不善法方便令不起正勤，謂未起惡不善法，修令不起增上道，生善有漏及無漏，是名未生惡不善法方便令不生正勤。云何未生善法方便令生正勤？謂未生善法，勤修令生增上道，生善有漏及無漏，是名未生善法勤修令生正勤。云何已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤？謂已起善法，勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證增上道，生善有漏及無漏，是名已生善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤。
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云何欲定淨行成就如意足？謂欲增上彼道生善有漏及無漏，是名欲定淨行成就如意足。云何精進、心、慧定淨行成就如意足？謂慧等增上彼道生善有漏及無漏，是名慧定淨行成就如意足。
云何欲定淨行成就如意足？謂欲增上彼道生善有漏及無漏，是名欲定淨行成就如意足。云何精進、心、慧定淨行成就如意足？謂慧等增上彼道生善有漏及無漏，是名慧定淨行成就如意足。
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云何初禪？謂初禪所攝善五陰。云何第二、第三、第四禪？謂乃至第四禪所攝善五陰。
云何初禪？謂初禪所攝善五陰。云何第二、第三、第四禪？謂乃至第四禪所攝善五陰。
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云何苦聖諦？謂五盛陰。云何集聖諦？謂有漏因。云何苦滅聖諦？謂數滅滅。云何苦滅道聖諦？謂學法、無學法。
云何苦聖諦？謂五盛陰。云何集聖諦？謂有漏因。云何苦滅聖諦？謂數滅滅。云何苦滅道聖諦？謂學法、無學法。
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云何慈？謂慈慈相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。悲、喜亦如是。云何捨？謂捨捨相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。
云何慈？謂慈慈相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。悲、喜亦如是。云何捨？謂捨捨相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。
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云何虛空入處？謂虛空入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識。如虛空入處，識入處、無所有入處亦如是。云何非想非非想入處？謂非想非非想入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識，是名非想非非想入處。
云何虛空入處？謂虛空入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識。如虛空入處，識入處、無所有入處亦如是。云何非想非非想入處？謂非想非非想入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識，是名非想非非想入處。
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云何隨乞得衣知足聖種？謂隨乞得衣知足業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得衣知足聖種。云何隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種？謂隨乞得食、眠臥具等、樂閑靜樂修業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種。
云何隨乞得衣知足聖種？謂隨乞得衣知足業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得衣知足聖種。云何隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種？謂隨乞得食、眠臥具等、樂閑靜樂修業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種。
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云何須陀洹沙門果？謂須陀洹果有二種，有為及無為。云何須陀洹有為果？謂證須陀洹果，若學法已得今得當得，是名須陀洹有為果。云何須陀洹無為果？謂證須陀洹果，若結使斷已得今得當得，是名須陀洹無為果。如須陀洹沙門果，斯陀含沙門果、阿那含沙門果亦如是。云何阿羅漢沙門果？謂阿羅漢果有二種：有為及無為。云何阿羅漢有為果？謂證阿羅漢果，若無學法已得今得當得，是名阿羅漢有為果。云何阿羅漢無為果？謂證阿羅漢果，若諸結斷已得今得當得，是名阿羅漢無為果。
云何須陀洹沙門果？謂須陀洹果有二種，有為及無為。云何須陀洹有為果？謂證須陀洹果，若學法已得今得當得，是名須陀洹有為果。云何須陀洹無為果？謂證須陀洹果，若結使斷已得今得當得，是名須陀洹無為果。如須陀洹沙門果，斯陀含沙門果、阿那含沙門果亦如是。云何阿羅漢沙門果？謂阿羅漢果有二種：有為及無為。云何阿羅漢有為果？謂證阿羅漢果，若無學法已得今得當得，是名阿羅漢有為果。云何阿羅漢無為果？謂證阿羅漢果，若諸結斷已得今得當得，是名阿羅漢無為果。
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云何法智？謂知欲界繫行無漏智，廣說如前五法品。乃至無生智亦如是。
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云何義辯？謂不動智於彼第一義善能分別。云何法辯？謂不動智於彼名、味、句身善能分別。云何辭辯？謂不動智於彼言說不生閡想。云何隨應辯？謂不動智不斷不散決定自在。
云何義辯？謂不動智於彼第一義善能分別。云何法辯？謂不動智於彼名、味、句身善能分別。云何辭辯？謂不動智於彼言說不生閡想。云何隨應辯？謂不動智不斷不散決定自在。
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云何因緣？謂有為法。云何次第緣？謂過去現在，除阿羅漢最後命終心、心法，若餘過去現在心心法。云何緣緣、增上緣？謂境界一切法。
云何因緣？謂有為法。云何次第緣？謂過去現在，除阿羅漢最後命終心、心法，若餘過去現在心心法。云何緣緣、增上緣？謂境界一切法。
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云何麁摶食？謂摶食性，因彼食故，諸根增長、四大增長，隨養隨護，充足清明，是名摶食。云何觸食？謂緣有漏觸，諸根增長、四大增長，養育諸根，隨護長養，亦如前說。云何意思食？謂緣有漏思，諸根增長、四大增長，如前廣說。云何識食？謂緣有漏識，諸根增長、四大增長，如前廣說。
云何麁摶食？謂摶食性，因彼食故，諸根增長、四大增長，隨養隨護，充足清明，是名摶食。云何觸食？謂緣有漏觸，諸根增長、四大增長，養育諸根，隨護長養，亦如前說。云何意思食？謂緣有漏思，諸根增長、四大增長，如前廣說。云何識食？謂緣有漏識，諸根增長、四大增長，如前廣說。
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云何欲流？謂除欲界繫五見及無明，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲流。云何有流？謂除色、無色界繫五見及無明，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名有流。云何見流？謂五見，是名見流。云何無明流？謂愚三界暗無知。如流，軛亦如是。
云何欲流？謂除欲界繫五見及無明，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲流。云何有流？謂除色、無色界繫五見及無明，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名有流。云何見流？謂五見，是名見流。云何無明流？謂愚三界暗無知。如流，軛亦如是。
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云何欲取？謂除欲界繫五見，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲取。云何見取？謂四見，除一見，謂身見、邊見、邪見、取見見，是名見取。云何戒取？謂一見，除四見，謂取戒見。彼復云何？謂若人邪取戒相，以為清淨、即是解脫，起見起忍，是名戒取。云何我取？謂除色無色界繫五見，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名我取。
云何欲取？謂除欲界繫五見，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲取。云何見取？謂四見，除一見，謂身見、邊見、邪見、取見見，是名見取。云何戒取？謂一見，除四見，謂取戒見。彼復云何？謂若人邪取戒相，以為清淨、即是解脫，起見起忍，是名戒取。云何我取？謂除色無色界繫五見，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名我取。
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云何過去法？謂過去五陰。云何未來法？謂未來五陰。云何現在法？謂現在五陰。云何非過去未來現在法？謂無為法。
云何過去法？謂過去五陰。云何未來法？謂未來五陰。云何現在法？謂現在五陰。云何非過去未來現在法？謂無為法。
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云何欲界繫法？謂欲界繫五陰。云何色界繫法？謂色界繫五陰。云何無色界繫法？謂無色界繫四陰。云何不繫法？謂無漏五陰及無為。
云何欲界繫法？謂欲界繫五陰。云何色界繫法？謂色界繫五陰。云何無色界繫法？謂無色界繫四陰。云何不繫法？謂無漏五陰及無為。
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云何善因法？謂善有為法及善法報。云何不善因法？謂欲界繫穢污法及不善法報。云何無記因法？謂無記有為法及不善法。云何非善因非不善因非無記因法？謂無為法。
云何善因法？謂善有為法及善法報。云何不善因法？謂欲界繫穢污法及不善法報。云何無記因法？謂無記有為法及不善法。云何非善因非不善因非無記因法？謂無為法。
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云何有緣緣法？謂意識相應心心法緣。云何無緣緣法？謂五識相應，若意識相應色無為心不相應行緣。云何有緣緣無緣緣法？謂若意識相應心心法緣，色、無為心不相應行緣。云何非有緣緣非無緣緣法？謂色、無為心不相應行(四法竟)。
云何有緣緣法？謂意識相應心心法緣。云何無緣緣法？謂五識相應，若意識相應色無為心不相應行緣。云何有緣緣無緣緣法？謂若意識相應心心法緣，色、無為心不相應行緣。云何非有緣緣非無緣緣法？謂色、無為心不相應行(四法竟)。
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云何五陰、五盛陰？謂廣說如前分別七事品。
云何五陰、五盛陰？謂廣說如前分別七事品。
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云何地獄趣？謂地獄眾生，若一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若地獄眾生，生彼處不隱沒無記色受想行識，是名地獄趣。畜生、餓鬼趣亦如是。云何天趣、人趣？謂若天、若人，一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若天若人，生彼此處不隱沒無記色受想行識，是名人天趣。
云何地獄趣？謂地獄眾生，若一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若地獄眾生，生彼處不隱沒無記色受想行識，是名地獄趣。畜生、餓鬼趣亦如是。云何天趣、人趣？謂若天、若人，一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若天若人，生彼此處不隱沒無記色受想行識，是名人天趣。
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云何見苦斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使彼相應煩惱身。云何見集斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使彼相應煩惱身。云何見滅斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使彼相應煩惱身。云何見道斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使彼相應煩惱身。云何修斷煩惱身？謂煩惱身若學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應煩惱身。
云何見苦斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使彼相應煩惱身。云何見集斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使彼相應煩惱身。云何見滅斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使彼相應煩惱身。云何見道斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使彼相應煩惱身。云何修斷煩惱身？謂煩惱身若學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應煩惱身。
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云何色法？謂一切四大及四大所造。云何心法？謂六識身，眼識身乃至意識身。云何心法法？謂若法心相應。彼復云何？謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀，乃至煩惱、結、纏，如前五法品廣說。云何心不相應行？謂若法心不相應。彼復云何？謂諸得乃至名、句、味身，如前五法品廣說。云何無為法？謂三無為，虛空、數滅、非數滅(五法竟)。
云何色法？謂一切四大及四大所造。云何心法？謂六識身，眼識身乃至意識身。云何心法法？謂若法心相應。彼復云何？謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀，乃至煩惱、結、纏，如前五法品廣說。云何心不相應行？謂若法心不相應。彼復云何？謂諸得乃至名、句、味身，如前五法品廣說。云何無為法？謂三無為，虛空、數滅、非數滅(五法竟)。
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云何地界？謂堅相。云何水界？謂濕相。云何火界？謂熱相。云何風界？謂輕動相。云何虛空界？謂空邊色。云何識界？謂五識身及有漏意識。
云何地界？謂堅相。云何水界？謂濕相。云何火界？謂熱相。云何風界？謂輕動相。云何虛空界？謂空邊色。云何識界？謂五識身及有漏意識。
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云何見苦斷法？謂隨信行、隨法行人苦無間忍等斷，廣說如前分別諸入品。集、滅、道、修亦如是。云何不斷法？謂無漏法(六法竟)。
云何見苦斷法？謂隨信行、隨法行人苦無間忍等斷，廣說如前分別諸入品。集、滅、道、修亦如是。云何不斷法？謂無漏法(六法竟)。
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云何欲貪使？謂如欲貪說。云何瞋恚使？謂惱害眾生。云何有愛使？謂色無色愛。云何慢使？謂慢心高下受。云何無明使？謂愚三界暗無知。云何見使？謂五邪見。云何疑使？謂惑諦不了。
云何欲貪使？謂如欲貪說。云何瞋恚使？謂惱害眾生。云何有愛使？謂色無色愛。云何慢使？謂慢心高下受。云何無明使？謂愚三界暗無知。云何見使？謂五邪見。云何疑使？謂惑諦不了。
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云何初識住？謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初識住處。云何初次第相續數？謂初識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名初識住。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二識住處。云何第二次第相續數？謂第二識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名第二識住。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三識住處，乃至是名第三識住，廣說如上。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四識住處，乃至是名第四識住，廣說如上。無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟、無種種想，思惟無邊空處，住無邊空入處，謂空入處天，是名第五識住。云何第五次第相續數？謂第五識住彼相應，若受想行識，是名第五識住。無色眾生，已離一切虛空入處，無量識住無量識入處，謂識入處天，是名第六識住，乃至是名第六識住，廣說如上。無色眾生，已離一切識入處，無所有住無所有入處，謂無所有入處天，是名第七識住，乃至是名第七識住，廣說如上。
云何初識住？謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初識住處。云何初次第相續數？謂初識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名初識住。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二識住處。云何第二次第相續數？謂第二識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名第二識住。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三識住處，乃至是名第三識住，廣說如上。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四識住處，乃至是名第四識住，廣說如上。無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟、無種種想，思惟無邊空處，住無邊空入處，謂空入處天，是名第五識住。云何第五次第相續數？謂第五識住彼相應，若受想行識，是名第五識住。無色眾生，已離一切虛空入處，無量識住無量識入處，謂識入處天，是名第六識住，乃至是名第六識住，廣說如上。無色眾生，已離一切識入處，無所有住無所有入處，謂無所有入處天，是名第七識住，乃至是名第七識住，廣說如上。
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云何念覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若念隨念、念不忘失不散忘常不廢忘，是名念覺支。云何擇法覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名擇法覺支。云何精進覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若欲精進方便出要，勇健心攝受，捷疾無間，是名精進覺支。云何喜覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心歡喜踊躍，增上歡喜、決定心樂、所堪能喜所喜，是名喜覺支。云何猗覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若身猗心猗、樂猗所猗，是名猗覺支。云何定覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心住等住、樂住所住，不散不亂、攝受一心，是名定覺支。云何捨覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若心平等、等攝受心、無受用住，是名捨覺支(七法竟)。
云何念覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若念隨念、念不忘失不散忘常不廢忘，是名念覺支。云何擇法覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名擇法覺支。云何精進覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若欲精進方便出要，勇健心攝受，捷疾無間，是名精進覺支。云何喜覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心歡喜踊躍，增上歡喜、決定心樂、所堪能喜所喜，是名喜覺支。云何猗覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若身猗心猗、樂猗所猗，是名猗覺支。云何定覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心住等住、樂住所住，不散不亂、攝受一心，是名定覺支。云何捨覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若心平等、等攝受心、無受用住，是名捨覺支(七法竟)。
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云何初解脫處？謂內有色想外觀色，是名初解脫處。云何初次第相續數次第正受？謂初解脫處，若入正受、善色受想行識，是名初解脫處。內無色想外觀色，是名第二解脫處。云何第二次第相續數次第正受？謂第二解脫處。若入正受、善色受想行識，是名第二解脫處。淨解脫處身證住，是名第三解脫處，乃至第三次第正受，廣說如上。離一切色想，離閡想、閡想究竟，思惟無邊空處，入無邊空處，是名第四解脫處。云何第四次第相續數次第正受？謂第四解脫處，若入正受、若善受想行識，是名第四解脫處。離一切空入處，入無邊識處，是名第五解脫處。乃至第五次第正受，廣說如上。無所有處非想非非想處，乃至第七正受，廣說如上，是名第七解脫處。離一切非想非非想處，想受滅身證住，是名第八解脫處。云何第八次第相續數次第正受？謂第八解脫處，若入正受、若解脫得脫，若法想、微因想、微次第想不相續、不成就，是名第八解脫處。
云何初解脫處？謂內有色想外觀色，是名初解脫處。云何初次第相續數次第正受？謂初解脫處，若入正受、善色受想行識，是名初解脫處。內無色想外觀色，是名第二解脫處。云何第二次第相續數次第正受？謂第二解脫處。若入正受、善色受想行識，是名第二解脫處。淨解脫處身證住，是名第三解脫處，乃至第三次第正受，廣說如上。離一切色想，離閡想、閡想究竟，思惟無邊空處，入無邊空處，是名第四解脫處。云何第四次第相續數次第正受？謂第四解脫處，若入正受、若善受想行識，是名第四解脫處。離一切空入處，入無邊識處，是名第五解脫處。乃至第五次第正受，廣說如上。無所有處非想非非想處，乃至第七正受，廣說如上，是名第七解脫處。離一切非想非非想處，想受滅身證住，是名第八解脫處。云何第八次第相續數次第正受？謂第八解脫處，若入正受、若解脫得脫，若法想、微因想、微次第想不相續、不成就，是名第八解脫處。
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云何初勝處？謂內有色想，外觀少色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名初勝處入。云何初勝處次第相續數次第正受？謂初勝處，若入正受、善色受想行識，是名初勝處入。內有色想，外觀多色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名第二勝處入。乃至第二正受，廣說如上。乃至第七勝處正受，廣說如上。是名第七勝處入。內無色想，外觀色白，白色白觀白光，譬如優私多羅華色，成就如婆羅㮈衣白，白色白觀白光。如是比丘，內無色想，外觀色白，白色白觀白光，謂彼勝處生觀想，是名第八勝處入。云何第八次第相續數次第正受？謂第八勝處，若入正受、善色受想行識，是名第八勝處入。
云何初勝處？謂內有色想，外觀少色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名初勝處入。云何初勝處次第相續數次第正受？謂初勝處，若入正受、善色受想行識，是名初勝處入。內有色想，外觀多色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名第二勝處入。乃至第二正受，廣說如上。乃至第七勝處正受，廣說如上。是名第七勝處入。內無色想，外觀色白，白色白觀白光，譬如優私多羅華色，成就如婆羅㮈衣白，白色白觀白光。如是比丘，內無色想，外觀色白，白色白觀白光，謂彼勝處生觀想，是名第八勝處入。云何第八次第相續數次第正受？謂第八勝處，若入正受、善色受想行識，是名第八勝處入。
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云何正見？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇、選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名正見。云何正思惟？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若心覺隨覺，色覺增上色覺，覺數覺、覺思惟、等思惟，是名正思惟。云何正語？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命口四過餘口惡行，無漏數滅不作不為，收攝律儀等護自防，不作惡行、不作過罪，堅固堤塘住、堅固不犯住，是名正語。云何正業？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命身三惡餘身惡行，無漏數滅，不作不為乃至堅固不犯住，如前正語說，是名正業。云何正命？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，如前所除邪命身口惡，無漏數滅不作不為，如上廣說，是名正命。云何正方便？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如精進覺支，是名正方便。正命，廣說如念覺支，是名正念。云何正定？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如正定覺支(八法竟)。
云何正見？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇、選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名正見。云何正思惟？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若心覺隨覺，色覺增上色覺，覺數覺、覺思惟、等思惟，是名正思惟。云何正語？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命口四過餘口惡行，無漏數滅不作不為，收攝律儀等護自防，不作惡行、不作過罪，堅固堤塘住、堅固不犯住，是名正語。云何正業？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命身三惡餘身惡行，無漏數滅，不作不為乃至堅固不犯住，如前正語說，是名正業。云何正命？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，如前所除邪命身口惡，無漏數滅不作不為，如上廣說，是名正命。云何正方便？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如精進覺支，是名正方便。正命，廣說如念覺支，是名正念。云何正定？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如正定覺支(八法竟)。
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云何貪欲結？謂三界貪。云何瞋恚結？謂惱害眾生。云何慢結？謂七慢。云何無明結？謂愚三界暗無知。云何見結？謂三見：身見、邊見、邪見。云何他取結？謂二見：見取、戒取。云何疑結？謂惑諦不了。云何嫉結？謂心妬增廣。云何慳結？謂心攝受堅著。
云何貪欲結？謂三界貪。云何瞋恚結？謂惱害眾生。云何慢結？謂七慢。云何無明結？謂愚三界暗無知。云何見結？謂三見：身見、邊見、邪見。云何他取結？謂二見：見取、戒取。云何疑結？謂惑諦不了。云何嫉結？謂心妬增廣。云何慳結？謂心攝受堅著。
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云何初眾生居處？謂有色眾生，種種身、種種想，謂天及人，是名初眾生居處，是名初次第相續數。云何名眾生居處？謂眾生於中止住、於中受生入，是名眾生住處。云何第二、第三、第四眾生居處？謂如識住處廣說。云何第五眾生居處？謂有色眾生無想，所謂無想天，是名第五眾生居處。第五次第相續數，如上廣說。云何第六眾生居處，謂無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟，乃至第八眾生居處，廣說如後三識住處。云何第九眾生居處？謂無色眾生，離一切無所有處，入非想非非想處住，所謂非想非非想天，是名第九眾生居處。次第相續數，如上廣說。是名九眾生居處(九法竟)。
云何初眾生居處？謂有色眾生，種種身、種種想，謂天及人，是名初眾生居處，是名初次第相續數。云何名眾生居處？謂眾生於中止住、於中受生入，是名眾生住處。云何第二、第三、第四眾生居處？謂如識住處廣說。云何第五眾生居處？謂有色眾生無想，所謂無想天，是名第五眾生居處。第五次第相續數，如上廣說。云何第六眾生居處，謂無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟，乃至第八眾生居處，廣說如後三識住處。云何第九眾生居處？謂無色眾生，離一切無所有處，入非想非非想處住，所謂非想非非想天，是名第九眾生居處。次第相續數，如上廣說。是名九眾生居處(九法竟)。
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云何初一切入處？謂地一切入，一相生，上下諸方無二無量，是名初一切入處。云何初次第相續數次第正受？謂初一切入處，若入正受、善色受想行識，是名地一切入處。如地一切入，水、火、風、青、黃、赤、白一切入處亦如是。空一切入處、識一切入處，一相生，上下諸方無二無量，是名十一切入處。云何十一切入次第相續數次第正受？謂十一切入處，若入正受、善色受想行識，是名十一切入處。
云何初一切入處？謂地一切入，一相生，上下諸方無二無量，是名初一切入處。云何初次第相續數次第正受？謂初一切入處，若入正受、善色受想行識，是名地一切入處。如地一切入，水、火、風、青、黃、赤、白一切入處亦如是。空一切入處、識一切入處，一相生，上下諸方無二無量，是名十一切入處。云何十一切入次第相續數次第正受？謂十一切入處，若入正受、善色受想行識，是名十一切入處。
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無學正見乃至無學正定，如道支說。云何無學正解脫？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無學意思惟相應，若心已解脫當解脫。云何無學解脫正知見？謂盡智、無生智(十法竟)。
無學正見乃至無學正定，如道支說。云何無學正解脫？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無學意思惟相應，若心已解脫當解脫。云何無學解脫正知見？謂盡智、無生智(十法竟)。
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云何有漏色？謂若色有漏從取生，謂此色過去未來現在起欲，今起當起，若恚若癡，一一心數起諸煩惱，今起當起，是名有漏色。乃至有漏識亦如是。
云何有漏色？謂若色有漏從取生，謂此色過去未來現在起欲，今起當起，若恚若癡，一一心數起諸煩惱，今起當起，是名有漏色。乃至有漏識亦如是。
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云何無漏色？謂若色無漏不從取生，謂此色過去未來現在，若欲應生不生，若恚若癡，及餘心數煩惱應生不生，是名無漏色。如是乃至無漏識亦如是。
云何無漏色？謂若色無漏不從取生，謂此色過去未來現在，若欲應生不生，若恚若癡，及餘心數煩惱應生不生，是名無漏色。如是乃至無漏識亦如是。
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云何無為法？謂三無為：虛空、數滅、非數滅(十一法竟)。
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云何十二入、十八界？謂如前分別七事品廣說(十二法十八法竟)。
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云何眼根？謂如眼入。如是乃至身根如身入。云何女根？謂身根少分。男根亦如是。云何命根？謂三界中命。云何意根？謂若心意識。彼復云何？謂六識身，所謂眼識乃至意識。樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，如前分別七事品廣說。
云何眼根？謂如眼入。如是乃至身根如身入。云何女根？謂身根少分。男根亦如是。云何命根？謂三界中命。云何意根？謂若心意識。彼復云何？謂六識身，所謂眼識乃至意識。樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，如前分別七事品廣說。
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云何信根？謂依出要寂靜生信善法，增上信正思惟，種種行、種種作、種種思惟心清淨，是名信根。
云何信根？謂依出要寂靜生信善法，增上信正思惟，種種行、種種作、種種思惟心清淨，是名信根。
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云何精進根？謂出要寂靜生於善法，若欲精進方便，勇猛攝心、常不懈息，是名精進根。
云何精進根？謂出要寂靜生於善法，若欲精進方便，勇猛攝心、常不懈息，是名精進根。
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云何念根？謂出要寂靜生於善法，若念隨念，是名念根。
云何念根？謂出要寂靜生於善法，若念隨念，是名念根。
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云何定根？謂出要寂靜生於善法，若心離亂、善住等住，是名定根。
云何定根？謂出要寂靜生於善法，若心離亂、善住等住，是名定根。
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云何慧根？謂出要寂靜生於善法，擇法照察、決斷審了，是名慧根。
云何慧根？謂出要寂靜生於善法，擇法照察、決斷審了，是名慧根。
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云何未知當知根？所謂超昇離生人，若學慧根，謂彼根隨信行、隨法行未無間等四聖諦而無間等生，是名未知當知根。
云何未知當知根？所謂超昇離生人，若學慧根，謂彼根隨信行、隨法行未無間等四聖諦而無間等生，是名未知當知根。
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云何已知根？所謂見諦人無間等，若學慧根，謂彼根信解脫，見到身證，已無間等，四聖諦增上無間生，是名已知根。
云何已知根？所謂見諦人無間等，若學慧根，謂彼根信解脫，見到身證，已無間等，四聖諦增上無間生，是名已知根。
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云何無知根？所謂阿羅漢，盡諸漏結，若無學慧根，謂彼根慧解脫、俱解脫，現法樂住，增上無間生，是名無知根(二十二法竟)。
云何無知根？所謂阿羅漢，盡諸漏結，若無學慧根，謂彼根慧解脫、俱解脫，現法樂住，增上無間生，是名無知根(二十二法竟)。
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云何九十八使？謂三十六使欲界繫，三十一使色界繫，三十一使無色界繫(九十八法竟)。
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眾事分阿毘曇論卷第五
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