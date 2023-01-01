眾事分阿毘曇論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事分阿毘曇論卷第五

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別攝品第六之二

云何善法？謂善五陰及數滅。云何不善法？謂不善五陰。云何無記法？謂無記五陰及虛空？非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善法？謂善五陰及數滅。云何不善法？謂不善五陰。云何無記法？謂無記五陰及虛空？非數滅。

云何學法？謂學五陰。云何無學法？謂無學五陰。云何非學非無學法？謂有漏五陰及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學法？謂學五陰。云何無學法？謂無學五陰。云何非學非無學法？謂有漏五陰及無為。

云何見斷法？謂若法隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法、彼所起心不相應行。云何修斷法？謂若法學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法、彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法。云何不斷法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見斷法？謂若法隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法、彼所起心不相應行。云何修斷法？謂若法學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法、彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法。云何不斷法？謂無漏法。

云何見斷因法？謂穢污法，若見所斷法報。云何修斷因法？謂修所斷法，即如是法斷。云何不斷因法？謂無漏有為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見斷因法？謂穢污法，若見所斷法報。云何修斷因法？謂修所斷法，即如是法斷。云何不斷因法？謂無漏有為法。

云何可見有對法？謂一入。云何不可見有對法？謂九入。云何不可見無對法？謂二入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何可見有對法？謂一入。云何不可見有對法？謂九入。云何不可見無對法？謂二入。

云何報法？謂若報得十一入少分，除聲入。云何非報法？謂不善、善有漏法及聲入。云何非報非非報法？謂除報無記法，若餘無記及無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何報法？謂若報得十一入少分，除聲入。云何非報法？謂不善、善有漏法及聲入。云何非報非非報法？謂除報無記法，若餘無記及無漏法。

云何下法？謂不善法、隱沒無記法。云何中法？謂善有漏及不隱沒無記法。云何上法？謂無漏有為法及數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何下法？謂不善法、隱沒無記法。云何中法？謂善有漏及不隱沒無記法。云何上法？謂無漏有為法及數滅。

云何小法？謂少信、少欲、少意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂少、微、不多、不廣，是名小法。云何大法？謂大信、大欲、大意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、非數滅，是名大法。云何無量法？謂無量信、無量欲、無量意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、數滅、非數滅，是名無量法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何小法？謂少信、少欲、少意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂少、微、不多、不廣，是名小法。云何大法？謂大信、大欲、大意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、非數滅，是名大法。云何無量法？謂無量信、無量欲、無量意解，彼相應法、彼共有法、彼色法，謂多、廣、無邊、無際、無量，及虛空、數滅、非數滅，是名無量法。

云何意樂法？謂若法意所樂。云何非意樂法？謂若法非意所樂。云何非意樂非非意樂法？謂若意於法捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何意樂法？謂若法意所樂。云何非意樂法？謂若法非意所樂。云何非意樂非非意樂法？謂若意於法捨。

云何樂俱法？謂若法樂受相應。云何苦俱法？謂若法苦受相應。云何不苦不樂俱法？謂若法不苦不樂受相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂俱法？謂若法樂受相應。云何苦俱法？謂若法苦受相應。云何不苦不樂俱法？謂若法不苦不樂受相應。

云何俱起法？謂一切有為法生相故。云何俱住法？謂一切有為法住相故。云何俱滅法？謂一切有為法滅相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何俱起法？謂一切有為法生相故。云何俱住法？謂一切有為法住相故。云何俱滅法？謂一切有為法滅相故。

云何非俱起法？謂無為法非生相故。云何非俱住法？謂無為法非住相故。云何非俱滅法？謂無為法非滅相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非俱起法？謂無為法非生相故。云何非俱住法？謂無為法非住相故。云何非俱滅法？謂無為法非滅相故。

云何心俱起法？謂若心俱起十一入少分，除意入。云何心俱住法？謂若法心隨轉。云何心俱滅法？謂若心俱滅十入少分，除聲入及意入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心俱起法？謂若心俱起十一入少分，除意入。云何心俱住法？謂若法心隨轉。云何心俱滅法？謂若心俱滅十入少分，除聲入及意入。

云何非心俱起法？謂意入，若非心俱起十一入少分。云何非心俱住法？謂若法非心隨轉。云何非心俱滅法？謂聲入、意入，若非心俱滅十入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非心俱起法？謂意入，若非心俱起十一入少分。云何非心俱住法？謂若法非心隨轉。云何非心俱滅法？謂聲入、意入，若非心俱滅十入少分。

云何欲界？謂欲貪欲貪相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何瞋恚界？謂瞋恚瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何害界？謂害害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲界？謂欲貪欲貪相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何瞋恚界？謂瞋恚瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何害界？謂害害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。

云何出要界？謂出要出要相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行，及數滅。云何無瞋恚界？謂無瞋恚無瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何無害界？謂無害無害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出要界？謂出要出要相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行，及數滅。云何無瞋恚界？謂無瞋恚無瞋恚相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。云何無害界？謂無害無害相應，若受想行識，彼所起身口業、彼所起心不相應行。

云何欲界？謂若法欲貪使所使。云何色界？謂若法色貪使所使。云何無色界？謂若法無色貪使所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲界？謂若法欲貪使所使。云何色界？謂若法色貪使所使。云何無色界？謂若法無色貪使所使。

云何色界？謂欲界、色界，是名色界。云何無色界？謂四無色，是名無色界。云何滅界？謂數滅及非數滅，是名滅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色界？謂欲界、色界，是名色界。云何無色界？謂四無色，是名無色界。云何滅界？謂數滅及非數滅，是名滅界。

又復一切色法，是名色界。除數滅、非數滅，餘一切非色法，是名無色界。數滅及非數滅，是名滅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復一切色法，是名色界。除數滅、非數滅，餘一切非色法，是名無色界。數滅及非數滅，是名滅界。

云何欲有？謂若業欲界繫受緣轉起未來彼業報。云何色有？謂若業色界繫受緣轉起未來彼業報。云何無色有？謂若業無色界繫受緣轉起未來彼業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲有？謂若業欲界繫受緣轉起未來彼業報。云何色有？謂若業色界繫受緣轉起未來彼業報。云何無色有？謂若業無色界繫受緣轉起未來彼業報。

云何欲漏？謂除欲界繫無明，餘欲界繫相應結、縛、使、煩惱、纏，是名欲漏。云何有漏？謂除色、無色界繫無明，餘色無色界繫相應結縛使煩惱纏，是名有漏。云何無明漏？謂愚三界闇無知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲漏？謂除欲界繫無明，餘欲界繫相應結、縛、使、煩惱、纏，是名欲漏。云何有漏？謂除色、無色界繫無明，餘色無色界繫相應結縛使煩惱纏，是名有漏。云何無明漏？謂愚三界闇無知。

云何過去世？謂若行已起等起、生等生、轉已轉、已有、已過去、已盡變，過去、過去究竟、過去世所攝，是名過去世。云何未來世？謂若行未起未等起、未生未等生、未轉未已轉、未有、未現在，未來、未來究竟、未來世所攝，是名未來世。云何現在世？謂若行今起等起、生等生、轉已轉、已有、已現在住、未盡變，現在、現在究竟、現在世所攝，是名現在世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何過去世？謂若行已起等起、生等生、轉已轉、已有、已過去、已盡變，過去、過去究竟、過去世所攝，是名過去世。云何未來世？謂若行未起未等起、未生未等生、未轉未已轉、未有、未現在，未來、未來究竟、未來世所攝，是名未來世。云何現在世？謂若行今起等起、生等生、轉已轉、已有、已現在住、未盡變，現在、現在究竟、現在世所攝，是名現在世。

云何過去說事？謂過去行。云何未來說事？謂未來行。云何現在說事？謂現在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何過去說事？謂過去行。云何未來說事？謂未來行。云何現在說事？謂現在行。

云何苦苦苦、變苦苦、行苦苦？謂欲界苦苦苦，色界變苦苦，無色界行苦苦。復次苦受苦苦苦，樂受變苦苦，不苦不樂受行苦苦。復次非意樂行苦苦苦，意樂行變苦苦，非意樂非非意樂行行苦苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦苦苦、變苦苦、行苦苦？謂欲界苦苦苦，色界變苦苦，無色界行苦苦。復次苦受苦苦苦，樂受變苦苦，不苦不樂受行苦苦。復次非意樂行苦苦苦，意樂行變苦苦，非意樂非非意樂行行苦苦。

云何有覺有觀法？謂若覺觀相應。云何無覺有觀法？謂若法覺不相應、觀相應。云何無覺無觀法？謂若法覺觀不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有覺有觀法？謂若覺觀相應。云何無覺有觀法？謂若法覺不相應、觀相應。云何無覺無觀法？謂若法覺觀不相應。

云何有覺有觀地？謂欲界至梵世及無漏法。云何無覺有觀地？謂修禪中間已能得至大梵及無漏法。云何無覺無觀地？謂一切光音、一切遍淨、一切果實、一切無色，及無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有覺有觀地？謂欲界至梵世及無漏法。云何無覺有觀地？謂修禪中間已能得至大梵及無漏法。云何無覺無觀地？謂一切光音、一切遍淨、一切果實、一切無色，及無漏法。

云何身業？謂身作及無作。云何口業？謂口作及無作。云何意業？謂思業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何身業？謂身作及無作。云何口業？謂口作及無作。云何意業？謂思業。

云何善業？謂善身、口業及善思業。云何不善業？謂不善身口業及不善思業。云何無記業？謂無記身口業及無記思業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善業？謂善身、口業及善思業。云何不善業？謂不善身口業及不善思業。云何無記業？謂無記身口業及無記思業。

云何學業？謂學身口業及學思業。云何無學業？謂無學身口業及無學思業。云何非學非無學業？謂有漏身口業及有漏思業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何學業？謂學身口業及學思業。云何無學業？謂無學身口業及無學思業。云何非學非無學業？謂有漏身口業及有漏思業。

云何見斷業？謂若業隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應思業。云何修斷業？謂若業學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應思業彼所起身口業及不穢污有漏業。云何不斷業？謂無漏身口業及無漏思業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見斷業？謂若業隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應思業。云何修斷業？謂若業學見跡修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應思業彼所起身口業及不穢污有漏業。云何不斷業？謂無漏身口業及無漏思業。

云何現法受業？謂若業此生作長養，彼業即此生受現法報，非餘生受，是名現法受業。云何生受業？謂若業此生作長養，彼業第二生受報，是名生受業。云何後受業？謂若業此生作長養，彼業至第三第四生方受其報，或復經眾多生然後受報，是名後受業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何現法受業？謂若業此生作長養，彼業即此生受現法報，非餘生受，是名現法受業。云何生受業？謂若業此生作長養，彼業第二生受報，是名生受業。云何後受業？謂若業此生作長養，彼業至第三第四生方受其報，或復經眾多生然後受報，是名後受業。

云何樂受業？謂欲界相應善業，乃至第三禪善業。云何苦受業？謂不善業。云何不苦不樂受業？謂第四禪地善業，乃至無色界相應善業(三法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂受業？謂欲界相應善業，乃至第三禪善業。云何苦受業？謂不善業。云何不苦不樂受業？謂第四禪地善業，乃至無色界相應善業(三法竟)。

云何身念處？謂十色入及法入中所攝色，是名身念處。云何受念處？謂六受身，眼觸生受，如是耳鼻舌身意觸生受。云何心念處？謂六識身，眼識耳鼻舌身意識身，是名心念處。云何法念處？謂受所不攝非色法、法入攝，是名法念處。復次身增上，彼道生善有漏及無漏，是名身念處。受心法增上，彼道生善有漏及無漏，是名法念處。復次緣身慧，是身念處。緣受心法慧，是法念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何身念處？謂十色入及法入中所攝色，是名身念處。云何受念處？謂六受身，眼觸生受，如是耳鼻舌身意觸生受。云何心念處？謂六識身，眼識耳鼻舌身意識身，是名心念處。云何法念處？謂受所不攝非色法、法入攝，是名法念處。復次身增上，彼道生善有漏及無漏，是名身念處。受心法增上，彼道生善有漏及無漏，是名法念處。復次緣身慧，是身念處。緣受心法慧，是法念處。

云何已起惡不善法方便令斷正勤？謂已起惡不善法，修令斷增上道，生善有漏及無漏，是名已起惡不善法方便令斷正勤。云何未起惡不善法方便令不起正勤，謂未起惡不善法，修令不起增上道，生善有漏及無漏，是名未生惡不善法方便令不生正勤。云何未生善法方便令生正勤？謂未生善法，勤修令生增上道，生善有漏及無漏，是名未生善法勤修令生正勤。云何已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤？謂已起善法，勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證增上道，生善有漏及無漏，是名已生善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何已起惡不善法方便令斷正勤？謂已起惡不善法，修令斷增上道，生善有漏及無漏，是名已起惡不善法方便令斷正勤。云何未起惡不善法方便令不起正勤，謂未起惡不善法，修令不起增上道，生善有漏及無漏，是名未生惡不善法方便令不生正勤。云何未生善法方便令生正勤？謂未生善法，勤修令生增上道，生善有漏及無漏，是名未生善法勤修令生正勤。云何已生善法方便勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤？謂已起善法，勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證增上道，生善有漏及無漏，是名已生善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤。

云何欲定淨行成就如意足？謂欲增上彼道生善有漏及無漏，是名欲定淨行成就如意足。云何精進、心、慧定淨行成就如意足？謂慧等增上彼道生善有漏及無漏，是名慧定淨行成就如意足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲定淨行成就如意足？謂欲增上彼道生善有漏及無漏，是名欲定淨行成就如意足。云何精進、心、慧定淨行成就如意足？謂慧等增上彼道生善有漏及無漏，是名慧定淨行成就如意足。

云何初禪？謂初禪所攝善五陰。云何第二、第三、第四禪？謂乃至第四禪所攝善五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何初禪？謂初禪所攝善五陰。云何第二、第三、第四禪？謂乃至第四禪所攝善五陰。

云何苦聖諦？謂五盛陰。云何集聖諦？謂有漏因。云何苦滅聖諦？謂數滅滅。云何苦滅道聖諦？謂學法、無學法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦聖諦？謂五盛陰。云何集聖諦？謂有漏因。云何苦滅聖諦？謂數滅滅。云何苦滅道聖諦？謂學法、無學法。

云何慈？謂慈慈相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。悲、喜亦如是。云何捨？謂捨捨相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何慈？謂慈慈相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。悲、喜亦如是。云何捨？謂捨捨相應，若受想行識，彼所起身口業，及彼所起心不相應行。

云何虛空入處？謂虛空入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識。如虛空入處，識入處、無所有入處亦如是。云何非想非非想入處？謂非想非非想入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識，是名非想非非想入處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何虛空入處？謂虛空入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識。如虛空入處，識入處、無所有入處亦如是。云何非想非非想入處？謂非想非非想入處有二種，謂正受及受生彼相應法，若受想行識，是名非想非非想入處。

云何隨乞得衣知足聖種？謂隨乞得衣知足業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得衣知足聖種。云何隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種？謂隨乞得食、眠臥具等、樂閑靜樂修業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何隨乞得衣知足聖種？謂隨乞得衣知足業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得衣知足聖種。云何隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種？謂隨乞得食、眠臥具等、樂閑靜樂修業增上彼道生善有漏及無漏，是名隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種。

云何須陀洹沙門果？謂須陀洹果有二種，有為及無為。云何須陀洹有為果？謂證須陀洹果，若學法已得今得當得，是名須陀洹有為果。云何須陀洹無為果？謂證須陀洹果，若結使斷已得今得當得，是名須陀洹無為果。如須陀洹沙門果，斯陀含沙門果、阿那含沙門果亦如是。云何阿羅漢沙門果？謂阿羅漢果有二種：有為及無為。云何阿羅漢有為果？謂證阿羅漢果，若無學法已得今得當得，是名阿羅漢有為果。云何阿羅漢無為果？謂證阿羅漢果，若諸結斷已得今得當得，是名阿羅漢無為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何須陀洹沙門果？謂須陀洹果有二種，有為及無為。云何須陀洹有為果？謂證須陀洹果，若學法已得今得當得，是名須陀洹有為果。云何須陀洹無為果？謂證須陀洹果，若結使斷已得今得當得，是名須陀洹無為果。如須陀洹沙門果，斯陀含沙門果、阿那含沙門果亦如是。云何阿羅漢沙門果？謂阿羅漢果有二種：有為及無為。云何阿羅漢有為果？謂證阿羅漢果，若無學法已得今得當得，是名阿羅漢有為果。云何阿羅漢無為果？謂證阿羅漢果，若諸結斷已得今得當得，是名阿羅漢無為果。

云何法智？謂知欲界繫行無漏智，廣說如前五法品。乃至無生智亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法智？謂知欲界繫行無漏智，廣說如前五法品。乃至無生智亦如是。

云何義辯？謂不動智於彼第一義善能分別。云何法辯？謂不動智於彼名、味、句身善能分別。云何辭辯？謂不動智於彼言說不生閡想。云何隨應辯？謂不動智不斷不散決定自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何義辯？謂不動智於彼第一義善能分別。云何法辯？謂不動智於彼名、味、句身善能分別。云何辭辯？謂不動智於彼言說不生閡想。云何隨應辯？謂不動智不斷不散決定自在。

云何因緣？謂有為法。云何次第緣？謂過去現在，除阿羅漢最後命終心、心法，若餘過去現在心心法。云何緣緣、增上緣？謂境界一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何因緣？謂有為法。云何次第緣？謂過去現在，除阿羅漢最後命終心、心法，若餘過去現在心心法。云何緣緣、增上緣？謂境界一切法。

云何麁摶食？謂摶食性，因彼食故，諸根增長、四大增長，隨養隨護，充足清明，是名摶食。云何觸食？謂緣有漏觸，諸根增長、四大增長，養育諸根，隨護長養，亦如前說。云何意思食？謂緣有漏思，諸根增長、四大增長，如前廣說。云何識食？謂緣有漏識，諸根增長、四大增長，如前廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何麁摶食？謂摶食性，因彼食故，諸根增長、四大增長，隨養隨護，充足清明，是名摶食。云何觸食？謂緣有漏觸，諸根增長、四大增長，養育諸根，隨護長養，亦如前說。云何意思食？謂緣有漏思，諸根增長、四大增長，如前廣說。云何識食？謂緣有漏識，諸根增長、四大增長，如前廣說。

云何欲流？謂除欲界繫五見及無明，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲流。云何有流？謂除色、無色界繫五見及無明，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名有流。云何見流？謂五見，是名見流。云何無明流？謂愚三界暗無知。如流，軛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲流？謂除欲界繫五見及無明，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲流。云何有流？謂除色、無色界繫五見及無明，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名有流。云何見流？謂五見，是名見流。云何無明流？謂愚三界暗無知。如流，軛亦如是。

云何欲取？謂除欲界繫五見，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲取。云何見取？謂四見，除一見，謂身見、邊見、邪見、取見見，是名見取。云何戒取？謂一見，除四見，謂取戒見。彼復云何？謂若人邪取戒相，以為清淨、即是解脫，起見起忍，是名戒取。云何我取？謂除色無色界繫五見，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名我取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲取？謂除欲界繫五見，餘欲界繫、結、縛、使、煩惱、纏，是名欲取。云何見取？謂四見，除一見，謂身見、邊見、邪見、取見見，是名見取。云何戒取？謂一見，除四見，謂取戒見。彼復云何？謂若人邪取戒相，以為清淨、即是解脫，起見起忍，是名戒取。云何我取？謂除色無色界繫五見，餘色無色界繫結縛使煩惱纏，是名我取。

云何過去法？謂過去五陰。云何未來法？謂未來五陰。云何現在法？謂現在五陰。云何非過去未來現在法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何過去法？謂過去五陰。云何未來法？謂未來五陰。云何現在法？謂現在五陰。云何非過去未來現在法？謂無為法。

云何欲界繫法？謂欲界繫五陰。云何色界繫法？謂色界繫五陰。云何無色界繫法？謂無色界繫四陰。云何不繫法？謂無漏五陰及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲界繫法？謂欲界繫五陰。云何色界繫法？謂色界繫五陰。云何無色界繫法？謂無色界繫四陰。云何不繫法？謂無漏五陰及無為。

云何善因法？謂善有為法及善法報。云何不善因法？謂欲界繫穢污法及不善法報。云何無記因法？謂無記有為法及不善法。云何非善因非不善因非無記因法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善因法？謂善有為法及善法報。云何不善因法？謂欲界繫穢污法及不善法報。云何無記因法？謂無記有為法及不善法。云何非善因非不善因非無記因法？謂無為法。

云何有緣緣法？謂意識相應心心法緣。云何無緣緣法？謂五識相應，若意識相應色無為心不相應行緣。云何有緣緣無緣緣法？謂若意識相應心心法緣，色、無為心不相應行緣。云何非有緣緣非無緣緣法？謂色、無為心不相應行(四法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有緣緣法？謂意識相應心心法緣。云何無緣緣法？謂五識相應，若意識相應色無為心不相應行緣。云何有緣緣無緣緣法？謂若意識相應心心法緣，色、無為心不相應行緣。云何非有緣緣非無緣緣法？謂色、無為心不相應行(四法竟)。

云何五陰、五盛陰？謂廣說如前分別七事品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五陰、五盛陰？謂廣說如前分別七事品。

云何地獄趣？謂地獄眾生，若一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若地獄眾生，生彼處不隱沒無記色受想行識，是名地獄趣。畜生、餓鬼趣亦如是。云何天趣、人趣？謂若天、若人，一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若天若人，生彼此處不隱沒無記色受想行識，是名人天趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何地獄趣？謂地獄眾生，若一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若地獄眾生，生彼處不隱沒無記色受想行識，是名地獄趣。畜生、餓鬼趣亦如是。云何天趣、人趣？謂若天、若人，一性、一種類、一身自分，得處、得事、得入；若天若人，生彼此處不隱沒無記色受想行識，是名人天趣。

云何見苦斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使彼相應煩惱身。云何見集斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使彼相應煩惱身。云何見滅斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使彼相應煩惱身。云何見道斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使彼相應煩惱身。云何修斷煩惱身？謂煩惱身若學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應煩惱身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見苦斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使彼相應煩惱身。云何見集斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使彼相應煩惱身。云何見滅斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使彼相應煩惱身。云何見道斷煩惱身？謂煩惱身若隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使彼相應煩惱身。云何修斷煩惱身？謂煩惱身若學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應煩惱身。

云何色法？謂一切四大及四大所造。云何心法？謂六識身，眼識身乃至意識身。云何心法法？謂若法心相應。彼復云何？謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀，乃至煩惱、結、纏，如前五法品廣說。云何心不相應行？謂若法心不相應。彼復云何？謂諸得乃至名、句、味身，如前五法品廣說。云何無為法？謂三無為，虛空、數滅、非數滅(五法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色法？謂一切四大及四大所造。云何心法？謂六識身，眼識身乃至意識身。云何心法法？謂若法心相應。彼復云何？謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀，乃至煩惱、結、纏，如前五法品廣說。云何心不相應行？謂若法心不相應。彼復云何？謂諸得乃至名、句、味身，如前五法品廣說。云何無為法？謂三無為，虛空、數滅、非數滅(五法竟)。

云何地界？謂堅相。云何水界？謂濕相。云何火界？謂熱相。云何風界？謂輕動相。云何虛空界？謂空邊色。云何識界？謂五識身及有漏意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何地界？謂堅相。云何水界？謂濕相。云何火界？謂熱相。云何風界？謂輕動相。云何虛空界？謂空邊色。云何識界？謂五識身及有漏意識。

云何見苦斷法？謂隨信行、隨法行人苦無間忍等斷，廣說如前分別諸入品。集、滅、道、修亦如是。云何不斷法？謂無漏法(六法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見苦斷法？謂隨信行、隨法行人苦無間忍等斷，廣說如前分別諸入品。集、滅、道、修亦如是。云何不斷法？謂無漏法(六法竟)。

云何欲貪使？謂如欲貪說。云何瞋恚使？謂惱害眾生。云何有愛使？謂色無色愛。云何慢使？謂慢心高下受。云何無明使？謂愚三界暗無知。云何見使？謂五邪見。云何疑使？謂惑諦不了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲貪使？謂如欲貪說。云何瞋恚使？謂惱害眾生。云何有愛使？謂色無色愛。云何慢使？謂慢心高下受。云何無明使？謂愚三界暗無知。云何見使？謂五邪見。云何疑使？謂惑諦不了。

云何初識住？謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初識住處。云何初次第相續數？謂初識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名初識住。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二識住處。云何第二次第相續數？謂第二識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名第二識住。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三識住處，乃至是名第三識住，廣說如上。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四識住處，乃至是名第四識住，廣說如上。無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟、無種種想，思惟無邊空處，住無邊空入處，謂空入處天，是名第五識住。云何第五次第相續數？謂第五識住彼相應，若受想行識，是名第五識住。無色眾生，已離一切虛空入處，無量識住無量識入處，謂識入處天，是名第六識住，乃至是名第六識住，廣說如上。無色眾生，已離一切識入處，無所有住無所有入處，謂無所有入處天，是名第七識住，乃至是名第七識住，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何初識住？謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初識住處。云何初次第相續數？謂初識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名初識住。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二識住處。云何第二次第相續數？謂第二識住，彼相應不相應，若色受想行識，是名第二識住。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三識住處，乃至是名第三識住，廣說如上。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四識住處，乃至是名第四識住，廣說如上。無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟、無種種想，思惟無邊空處，住無邊空入處，謂空入處天，是名第五識住。云何第五次第相續數？謂第五識住彼相應，若受想行識，是名第五識住。無色眾生，已離一切虛空入處，無量識住無量識入處，謂識入處天，是名第六識住，乃至是名第六識住，廣說如上。無色眾生，已離一切識入處，無所有住無所有入處，謂無所有入處天，是名第七識住，乃至是名第七識住，廣說如上。

云何念覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若念隨念、念不忘失不散忘常不廢忘，是名念覺支。云何擇法覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名擇法覺支。云何精進覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若欲精進方便出要，勇健心攝受，捷疾無間，是名精進覺支。云何喜覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心歡喜踊躍，增上歡喜、決定心樂、所堪能喜所喜，是名喜覺支。云何猗覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若身猗心猗、樂猗所猗，是名猗覺支。云何定覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心住等住、樂住所住，不散不亂、攝受一心，是名定覺支。云何捨覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若心平等、等攝受心、無受用住，是名捨覺支(七法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何念覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若念隨念、念不忘失不散忘常不廢忘，是名念覺支。云何擇法覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名擇法覺支。云何精進覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若欲精進方便出要，勇健心攝受，捷疾無間，是名精進覺支。云何喜覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心歡喜踊躍，增上歡喜、決定心樂、所堪能喜所喜，是名喜覺支。云何猗覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若身猗心猗、樂猗所猗，是名猗覺支。云何定覺支？謂賢聖弟子，乃至無漏意思惟相應，若心住等住、樂住所住，不散不亂、攝受一心，是名定覺支。云何捨覺支？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，若心平等、等攝受心、無受用住，是名捨覺支(七法竟)。

云何初解脫處？謂內有色想外觀色，是名初解脫處。云何初次第相續數次第正受？謂初解脫處，若入正受、善色受想行識，是名初解脫處。內無色想外觀色，是名第二解脫處。云何第二次第相續數次第正受？謂第二解脫處。若入正受、善色受想行識，是名第二解脫處。淨解脫處身證住，是名第三解脫處，乃至第三次第正受，廣說如上。離一切色想，離閡想、閡想究竟，思惟無邊空處，入無邊空處，是名第四解脫處。云何第四次第相續數次第正受？謂第四解脫處，若入正受、若善受想行識，是名第四解脫處。離一切空入處，入無邊識處，是名第五解脫處。乃至第五次第正受，廣說如上。無所有處非想非非想處，乃至第七正受，廣說如上，是名第七解脫處。離一切非想非非想處，想受滅身證住，是名第八解脫處。云何第八次第相續數次第正受？謂第八解脫處，若入正受、若解脫得脫，若法想、微因想、微次第想不相續、不成就，是名第八解脫處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何初解脫處？謂內有色想外觀色，是名初解脫處。云何初次第相續數次第正受？謂初解脫處，若入正受、善色受想行識，是名初解脫處。內無色想外觀色，是名第二解脫處。云何第二次第相續數次第正受？謂第二解脫處。若入正受、善色受想行識，是名第二解脫處。淨解脫處身證住，是名第三解脫處，乃至第三次第正受，廣說如上。離一切色想，離閡想、閡想究竟，思惟無邊空處，入無邊空處，是名第四解脫處。云何第四次第相續數次第正受？謂第四解脫處，若入正受、若善受想行識，是名第四解脫處。離一切空入處，入無邊識處，是名第五解脫處。乃至第五次第正受，廣說如上。無所有處非想非非想處，乃至第七正受，廣說如上，是名第七解脫處。離一切非想非非想處，想受滅身證住，是名第八解脫處。云何第八次第相續數次第正受？謂第八解脫處，若入正受、若解脫得脫，若法想、微因想、微次第想不相續、不成就，是名第八解脫處。

云何初勝處？謂內有色想，外觀少色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名初勝處入。云何初勝處次第相續數次第正受？謂初勝處，若入正受、善色受想行識，是名初勝處入。內有色想，外觀多色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名第二勝處入。乃至第二正受，廣說如上。乃至第七勝處正受，廣說如上。是名第七勝處入。內無色想，外觀色白，白色白觀白光，譬如優私多羅華色，成就如婆羅㮈衣白，白色白觀白光。如是比丘，內無色想，外觀色白，白色白觀白光，謂彼勝處生觀想，是名第八勝處入。云何第八次第相續數次第正受？謂第八勝處，若入正受、善色受想行識，是名第八勝處入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何初勝處？謂內有色想，外觀少色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名初勝處入。云何初勝處次第相續數次第正受？謂初勝處，若入正受、善色受想行識，是名初勝處入。內有色想，外觀多色若好色若惡色，謂彼勝處生觀想，是名第二勝處入。乃至第二正受，廣說如上。乃至第七勝處正受，廣說如上。是名第七勝處入。內無色想，外觀色白，白色白觀白光，譬如優私多羅華色，成就如婆羅㮈衣白，白色白觀白光。如是比丘，內無色想，外觀色白，白色白觀白光，謂彼勝處生觀想，是名第八勝處入。云何第八次第相續數次第正受？謂第八勝處，若入正受、善色受想行識，是名第八勝處入。

云何正見？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇、選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名正見。云何正思惟？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若心覺隨覺，色覺增上色覺，覺數覺、覺思惟、等思惟，是名正思惟。云何正語？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命口四過餘口惡行，無漏數滅不作不為，收攝律儀等護自防，不作惡行、不作過罪，堅固堤塘住、堅固不犯住，是名正語。云何正業？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命身三惡餘身惡行，無漏數滅，不作不為乃至堅固不犯住，如前正語說，是名正業。云何正命？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，如前所除邪命身口惡，無漏數滅不作不為，如上廣說，是名正命。云何正方便？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如精進覺支，是名正方便。正命，廣說如念覺支，是名正念。云何正定？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如正定覺支(八法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何正見？謂賢聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏意思惟相應，於法簡擇、選擇、擇相等擇相、決定相，慧覺聰明、慧行觀察，是名正見。云何正思惟？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，若心覺隨覺，色覺增上色覺，覺數覺、覺思惟、等思惟，是名正思惟。云何正語？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命口四過餘口惡行，無漏數滅不作不為，收攝律儀等護自防，不作惡行、不作過罪，堅固堤塘住、堅固不犯住，是名正語。云何正業？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，除邪命身三惡餘身惡行，無漏數滅，不作不為乃至堅固不犯住，如前正語說，是名正業。云何正命？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，如前所除邪命身口惡，無漏數滅不作不為，如上廣說，是名正命。云何正方便？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如精進覺支，是名正方便。正命，廣說如念覺支，是名正念。云何正定？謂賢聖弟子，於苦思惟苦乃至於道思惟道，無漏意思惟相應，廣說如正定覺支(八法竟)。

云何貪欲結？謂三界貪。云何瞋恚結？謂惱害眾生。云何慢結？謂七慢。云何無明結？謂愚三界暗無知。云何見結？謂三見：身見、邊見、邪見。云何他取結？謂二見：見取、戒取。云何疑結？謂惑諦不了。云何嫉結？謂心妬增廣。云何慳結？謂心攝受堅著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何貪欲結？謂三界貪。云何瞋恚結？謂惱害眾生。云何慢結？謂七慢。云何無明結？謂愚三界暗無知。云何見結？謂三見：身見、邊見、邪見。云何他取結？謂二見：見取、戒取。云何疑結？謂惑諦不了。云何嫉結？謂心妬增廣。云何慳結？謂心攝受堅著。

云何初眾生居處？謂有色眾生，種種身、種種想，謂天及人，是名初眾生居處，是名初次第相續數。云何名眾生居處？謂眾生於中止住、於中受生入，是名眾生住處。云何第二、第三、第四眾生居處？謂如識住處廣說。云何第五眾生居處？謂有色眾生無想，所謂無想天，是名第五眾生居處。第五次第相續數，如上廣說。云何第六眾生居處，謂無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟，乃至第八眾生居處，廣說如後三識住處。云何第九眾生居處？謂無色眾生，離一切無所有處，入非想非非想處住，所謂非想非非想天，是名第九眾生居處。次第相續數，如上廣說。是名九眾生居處(九法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何初眾生居處？謂有色眾生，種種身、種種想，謂天及人，是名初眾生居處，是名初次第相續數。云何名眾生居處？謂眾生於中止住、於中受生入，是名眾生住處。云何第二、第三、第四眾生居處？謂如識住處廣說。云何第五眾生居處？謂有色眾生無想，所謂無想天，是名第五眾生居處。第五次第相續數，如上廣說。云何第六眾生居處，謂無色眾生，離一切色想、離閡想、閡想究竟，乃至第八眾生居處，廣說如後三識住處。云何第九眾生居處？謂無色眾生，離一切無所有處，入非想非非想處住，所謂非想非非想天，是名第九眾生居處。次第相續數，如上廣說。是名九眾生居處(九法竟)。

云何初一切入處？謂地一切入，一相生，上下諸方無二無量，是名初一切入處。云何初次第相續數次第正受？謂初一切入處，若入正受、善色受想行識，是名地一切入處。如地一切入，水、火、風、青、黃、赤、白一切入處亦如是。空一切入處、識一切入處，一相生，上下諸方無二無量，是名十一切入處。云何十一切入次第相續數次第正受？謂十一切入處，若入正受、善色受想行識，是名十一切入處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何初一切入處？謂地一切入，一相生，上下諸方無二無量，是名初一切入處。云何初次第相續數次第正受？謂初一切入處，若入正受、善色受想行識，是名地一切入處。如地一切入，水、火、風、青、黃、赤、白一切入處亦如是。空一切入處、識一切入處，一相生，上下諸方無二無量，是名十一切入處。云何十一切入次第相續數次第正受？謂十一切入處，若入正受、善色受想行識，是名十一切入處。

無學正見乃至無學正定，如道支說。云何無學正解脫？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無學意思惟相應，若心已解脫當解脫。云何無學解脫正知見？謂盡智、無生智(十法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學正見乃至無學正定，如道支說。云何無學正解脫？謂賢聖弟子，乃至於道思惟道，無學意思惟相應，若心已解脫當解脫。云何無學解脫正知見？謂盡智、無生智(十法竟)。

云何有漏色？謂若色有漏從取生，謂此色過去未來現在起欲，今起當起，若恚若癡，一一心數起諸煩惱，今起當起，是名有漏色。乃至有漏識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有漏色？謂若色有漏從取生，謂此色過去未來現在起欲，今起當起，若恚若癡，一一心數起諸煩惱，今起當起，是名有漏色。乃至有漏識亦如是。

云何無漏色？謂若色無漏不從取生，謂此色過去未來現在，若欲應生不生，若恚若癡，及餘心數煩惱應生不生，是名無漏色。如是乃至無漏識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無漏色？謂若色無漏不從取生，謂此色過去未來現在，若欲應生不生，若恚若癡，及餘心數煩惱應生不生，是名無漏色。如是乃至無漏識亦如是。

云何無為法？謂三無為：虛空、數滅、非數滅(十一法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無為法？謂三無為：虛空、數滅、非數滅(十一法竟)。

云何十二入、十八界？謂如前分別七事品廣說(十二法十八法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十二入、十八界？謂如前分別七事品廣說(十二法十八法竟)。

云何眼根？謂如眼入。如是乃至身根如身入。云何女根？謂身根少分。男根亦如是。云何命根？謂三界中命。云何意根？謂若心意識。彼復云何？謂六識身，所謂眼識乃至意識。樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，如前分別七事品廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼根？謂如眼入。如是乃至身根如身入。云何女根？謂身根少分。男根亦如是。云何命根？謂三界中命。云何意根？謂若心意識。彼復云何？謂六識身，所謂眼識乃至意識。樂根、苦根、喜根、憂根、捨根，如前分別七事品廣說。

云何信根？謂依出要寂靜生信善法，增上信正思惟，種種行、種種作、種種思惟心清淨，是名信根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何信根？謂依出要寂靜生信善法，增上信正思惟，種種行、種種作、種種思惟心清淨，是名信根。

云何精進根？謂出要寂靜生於善法，若欲精進方便，勇猛攝心、常不懈息，是名精進根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何精進根？謂出要寂靜生於善法，若欲精進方便，勇猛攝心、常不懈息，是名精進根。

云何念根？謂出要寂靜生於善法，若念隨念，是名念根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何念根？謂出要寂靜生於善法，若念隨念，是名念根。

云何定根？謂出要寂靜生於善法，若心離亂、善住等住，是名定根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何定根？謂出要寂靜生於善法，若心離亂、善住等住，是名定根。

云何慧根？謂出要寂靜生於善法，擇法照察、決斷審了，是名慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何慧根？謂出要寂靜生於善法，擇法照察、決斷審了，是名慧根。

云何未知當知根？所謂超昇離生人，若學慧根，謂彼根隨信行、隨法行未無間等四聖諦而無間等生，是名未知當知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何未知當知根？所謂超昇離生人，若學慧根，謂彼根隨信行、隨法行未無間等四聖諦而無間等生，是名未知當知根。

云何已知根？所謂見諦人無間等，若學慧根，謂彼根信解脫，見到身證，已無間等，四聖諦增上無間生，是名已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何已知根？所謂見諦人無間等，若學慧根，謂彼根信解脫，見到身證，已無間等，四聖諦增上無間生，是名已知根。

云何無知根？所謂阿羅漢，盡諸漏結，若無學慧根，謂彼根慧解脫、俱解脫，現法樂住，增上無間生，是名無知根(二十二法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無知根？所謂阿羅漢，盡諸漏結，若無學慧根，謂彼根慧解脫、俱解脫，現法樂住，增上無間生，是名無知根(二十二法竟)。

云何九十八使？謂三十六使欲界繫，三十一使色界繫，三十一使無色界繫(九十八法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何九十八使？謂三十六使欲界繫，三十一使色界繫，三十一使無色界繫(九十八法竟)。