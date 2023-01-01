眾事分阿毘曇論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事分阿毘曇論卷第四

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別攝品第六初

爾炎法，識法，通爾炎法，緣法，增上法，色法、非色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法。無漏法，有為法、無為法，有諍法、無諍法，世間法、出世間法，入法、不入法，染污法、不染污法，依家法、依出要法，心法、非心法，心法法、非心法法，心相應法、心不相應法，心共有法、非心共有法，心隨轉法、非心隨轉法，心因法、非心因法，心次第法、非心次第法，緣心法、非緣心法，心增上法、非心增上法，心果法、非心果法，心報法、非心報法，業法、非業法，業相應法、非業相應法，業共有法、非業共有法，業隨轉法、非業隨轉法，業因法、非業因法，業次第法、非業次第法，緣業法、非緣業法，業增上法、非業增上法，業果法、非業果法，業報法、非業報法，有法、非有法，有相應法、非有相應法，有共有法、非有共有法，有隨轉有因法、非有隨轉非有因法，有次第法、非有次第法，緣有法、非緣有法，有增上法、非有增上法，有果法、非有果法，有報法、非有報法，斷知法，智所知法、非智所知法，斷知所斷法、非斷知所斷法，修法、非修法，證法、非證法，習法、非習法，有罪法、無罪法，黑法、白法，退法、不退法，隱沒法、不隱沒法，記法、無記法，已起法、不起法，今起法、非今起法，已滅法、非已滅法，今滅法、非今滅法，緣起法、非緣起法，緣生法、非緣生法，因法、非因法，有因法、非有因法，因起法、非因起法，因相應法、非因相應法，結法、非結法，生結法、非生結法，取法、非取法，受法、非受法，取生法、非取生法，煩惱法、非煩惱法，穢污法、不穢污法，有穢污法、非有穢污法，纏法、非纏法，纏住法、非纏住法，纏生法、非纏生法，有緣法、無緣法，有覺法、非有覺法，有觀法、非有觀法，可樂法、非可樂法，受用法、非受用法，有事有緣法、無事無緣法，有上法、無上法，遠法、近法，有量法、無量法，見法、非見法，見處法、非見處法，見相應法、非見相應法，凡夫法、非凡夫法，凡夫共法、非凡夫共法，定法、非定法，惱法、非惱法，根法、非根法，聖諦攝法、非聖諦攝法，共有法、非共有法，相應法、非相應法，果法、非果法，有果法、非有果法，報法、非報法，有報法、非有報法，因緣法、非因緣法，有因緣法、非有因緣法，出法、非出法，有出法、非有出法，相續法、非相續法，有相續法、非有相續法(二法有二百一十六種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾炎法，識法，通爾炎法，緣法，增上法，色法、非色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法。無漏法，有為法、無為法，有諍法、無諍法，世間法、出世間法，入法、不入法，染污法、不染污法，依家法、依出要法，心法、非心法，心法法、非心法法，心相應法、心不相應法，心共有法、非心共有法，心隨轉法、非心隨轉法，心因法、非心因法，心次第法、非心次第法，緣心法、非緣心法，心增上法、非心增上法，心果法、非心果法，心報法、非心報法，業法、非業法，業相應法、非業相應法，業共有法、非業共有法，業隨轉法、非業隨轉法，業因法、非業因法，業次第法、非業次第法，緣業法、非緣業法，業增上法、非業增上法，業果法、非業果法，業報法、非業報法，有法、非有法，有相應法、非有相應法，有共有法、非有共有法，有隨轉有因法、非有隨轉非有因法，有次第法、非有次第法，緣有法、非緣有法，有增上法、非有增上法，有果法、非有果法，有報法、非有報法，斷知法，智所知法、非智所知法，斷知所斷法、非斷知所斷法，修法、非修法，證法、非證法，習法、非習法，有罪法、無罪法，黑法、白法，退法、不退法，隱沒法、不隱沒法，記法、無記法，已起法、不起法，今起法、非今起法，已滅法、非已滅法，今滅法、非今滅法，緣起法、非緣起法，緣生法、非緣生法，因法、非因法，有因法、非有因法，因起法、非因起法，因相應法、非因相應法，結法、非結法，生結法、非生結法，取法、非取法，受法、非受法，取生法、非取生法，煩惱法、非煩惱法，穢污法、不穢污法，有穢污法、非有穢污法，纏法、非纏法，纏住法、非纏住法，纏生法、非纏生法，有緣法、無緣法，有覺法、非有覺法，有觀法、非有觀法，可樂法、非可樂法，受用法、非受用法，有事有緣法、無事無緣法，有上法、無上法，遠法、近法，有量法、無量法，見法、非見法，見處法、非見處法，見相應法、非見相應法，凡夫法、非凡夫法，凡夫共法、非凡夫共法，定法、非定法，惱法、非惱法，根法、非根法，聖諦攝法、非聖諦攝法，共有法、非共有法，相應法、非相應法，果法、非果法，有果法、非有果法，報法、非報法，有報法、非有報法，因緣法、非因緣法，有因緣法、非有因緣法，出法、非出法，有出法、非有出法，相續法、非相續法，有相續法、非有相續法(二法有二百一十六種竟)。

善法、不善法、無記法。學法、無學法、非學非無學法。見斷法、修斷法、不斷法。見斷因法、修斷因法、不斷因法。可見有對法、不可見有對法、不可見無對法。報法、非報法、非報非非報法。下法、中法、上法。小法、大法、無量法。意樂法、非意樂法、非意樂非不意樂法。樂俱法、苦俱法、不苦不樂俱法。俱起法、俱住法、俱滅法。非俱起法、非俱住法、非俱滅法。心俱起法、心俱住法、心俱滅法。非心俱起法、非心俱住法、非心俱滅法。三界：欲界、瞋界、害界。又三界：出要界、無瞋界、無害界。又三界：欲界、色界、無色界。又三界：色界、無色界、滅界。三有：欲有、色有、無色有。三漏：欲漏：有漏：無明漏。三世：過去世、未來世、現在世。三說事：過去說事、未來說事、現在說事。三苦、苦苦苦、變苦苦、行苦苦。三法：有覺有觀法、無覺有觀法、無覺無觀法。三地：有覺有觀地、無覺有觀地、無覺無觀地。三業：身業、口業、意業。又三業：善業、不善業、無記業。又三業：學業、無學業、非學非無學業。又三業：見斷業、修斷業、不斷業。又三業：現法受業、生法受業、後法受業。又三業：樂受業、苦受業、不苦不樂受業(三法有九十三種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法、不善法、無記法。學法、無學法、非學非無學法。見斷法、修斷法、不斷法。見斷因法、修斷因法、不斷因法。可見有對法、不可見有對法、不可見無對法。報法、非報法、非報非非報法。下法、中法、上法。小法、大法、無量法。意樂法、非意樂法、非意樂非不意樂法。樂俱法、苦俱法、不苦不樂俱法。俱起法、俱住法、俱滅法。非俱起法、非俱住法、非俱滅法。心俱起法、心俱住法、心俱滅法。非心俱起法、非心俱住法、非心俱滅法。三界：欲界、瞋界、害界。又三界：出要界、無瞋界、無害界。又三界：欲界、色界、無色界。又三界：色界、無色界、滅界。三有：欲有、色有、無色有。三漏：欲漏：有漏：無明漏。三世：過去世、未來世、現在世。三說事：過去說事、未來說事、現在說事。三苦、苦苦苦、變苦苦、行苦苦。三法：有覺有觀法、無覺有觀法、無覺無觀法。三地：有覺有觀地、無覺有觀地、無覺無觀地。三業：身業、口業、意業。又三業：善業、不善業、無記業。又三業：學業、無學業、非學非無學業。又三業：見斷業、修斷業、不斷業。又三業：現法受業、生法受業、後法受業。又三業：樂受業、苦受業、不苦不樂受業(三法有九十三種竟)。

四念處，謂身念處、受念處、心念處、法念處。四正懃，謂已起惡不善法方便令斷正懃、未起惡不善法方便令不起正懃、未生善法方便令生正懃、已生善法方便懃修令住使不忘失滿足修習增廣智證正懃。四如意足，謂欲定淨行成就如意足、精進定淨行成就如意足、心定淨行成就如意足、慧定淨行成就如意足。四禪，謂初禪、二禪、三禪、四禪。四聖諦，謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。四無量，謂慈、悲、喜、捨。四無色，謂空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處。四聖種，謂隨乞得衣知足聖種、謂隨乞得食知足聖種、謂隨得眠臥具等知足聖種、謂樂閑靜樂修聖種。四沙門果，謂須陀洹沙門果、斯陀含沙門果、阿那含沙門果、阿羅漢無上沙門果。四智，謂法智、比智、知他心智、等智。又四智，謂苦智、集智、滅智、道智。四辯，謂義辯、法辯、辭辯、隨應辯。四緣，謂因緣、次第緣、緣緣、增上緣。四食，謂麁摶食、細觸食、意思食、識食。四流，謂欲流、有流、見流、無明流。四扼，謂欲扼、有扼、見扼、無明扼。四取，謂欲取、見取、戒取、我取。四法，謂過去法、未來法、現在法、非過去未來現在法。又四法，謂欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。又四法，謂善因法、不善因法、無記因法、非善因非不善因非無記因法。又四法，謂有緣緣法、無緣緣法、有緣緣無緣緣法、非有緣緣非無緣緣法(四法有八十四種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念處，謂身念處、受念處、心念處、法念處。四正懃，謂已起惡不善法方便令斷正懃、未起惡不善法方便令不起正懃、未生善法方便令生正懃、已生善法方便懃修令住使不忘失滿足修習增廣智證正懃。四如意足，謂欲定淨行成就如意足、精進定淨行成就如意足、心定淨行成就如意足、慧定淨行成就如意足。四禪，謂初禪、二禪、三禪、四禪。四聖諦，謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。四無量，謂慈、悲、喜、捨。四無色，謂空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處。四聖種，謂隨乞得衣知足聖種、謂隨乞得食知足聖種、謂隨得眠臥具等知足聖種、謂樂閑靜樂修聖種。四沙門果，謂須陀洹沙門果、斯陀含沙門果、阿那含沙門果、阿羅漢無上沙門果。四智，謂法智、比智、知他心智、等智。又四智，謂苦智、集智、滅智、道智。四辯，謂義辯、法辯、辭辯、隨應辯。四緣，謂因緣、次第緣、緣緣、增上緣。四食，謂麁摶食、細觸食、意思食、識食。四流，謂欲流、有流、見流、無明流。四扼，謂欲扼、有扼、見扼、無明扼。四取，謂欲取、見取、戒取、我取。四法，謂過去法、未來法、現在法、非過去未來現在法。又四法，謂欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。又四法，謂善因法、不善因法、無記因法、非善因非不善因非無記因法。又四法，謂有緣緣法、無緣緣法、有緣緣無緣緣法、非有緣緣非無緣緣法(四法有八十四種竟)。

五陰，謂色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。五盛陰，謂色盛陰、受想行識盛陰。五趣，謂地獄趣、畜生趣、餓鬼趣、天趣、人趣。五煩惱身，謂見苦斷煩惱身、見集斷煩惱身、見滅斷煩惱身、見道斷煩惱身、修斷煩惱身。五法，謂色法、心法、心法法、心不相應行法、無為法(五法有二十五種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰，謂色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。五盛陰，謂色盛陰、受想行識盛陰。五趣，謂地獄趣、畜生趣、餓鬼趣、天趣、人趣。五煩惱身，謂見苦斷煩惱身、見集斷煩惱身、見滅斷煩惱身、見道斷煩惱身、修斷煩惱身。五法，謂色法、心法、心法法、心不相應行法、無為法(五法有二十五種竟)。

六界，謂地界、水界、火界、風界、虛空界、識界。六法，謂見苦斷法、見集斷法、見滅斷法、見道斷法、修斷法、不斷法(六法有十二種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六界，謂地界、水界、火界、風界、虛空界、識界。六法，謂見苦斷法、見集斷法、見滅斷法、見道斷法、修斷法、不斷法(六法有十二種竟)。

七使，謂貪欲使、瞋恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七使，謂貪欲使、瞋恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。

七識住，謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初識住處。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二識住處。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三識住處。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四識住處。無色眾生，已離一切色想、障閡想、究竟不種種想，思惟無量空處，入無量空入處，謂空入處天，是名第五識住處。無色眾生，已離一切空入處，無量識，入無量識入處，謂識入處天，是名第六識住處。無色眾生，已離一切識入處，無所有，入無所有入處，謂無所有入處天，是名第七識住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七識住，謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初識住處。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二識住處。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三識住處。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四識住處。無色眾生，已離一切色想、障閡想、究竟不種種想，思惟無量空處，入無量空入處，謂空入處天，是名第五識住處。無色眾生，已離一切空入處，無量識，入無量識入處，謂識入處天，是名第六識住處。無色眾生，已離一切識入處，無所有，入無所有入處，謂無所有入處天，是名第七識住處。

七覺支，謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、猗覺支、定覺支、捨覺支(七法有二十一種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺支，謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、猗覺支、定覺支、捨覺支(七法有二十一種竟)。

八解脫處，謂內有色想外觀色，是名初解脫處。內無色想外觀色，是名第二解脫處。淨身證解脫處，是名第三解脫處。已離一切色想、障閡想，究竟無種種想，思惟無邊空處，入無邊空入處，是名第四解脫處。離一切空入處，無量識，入無量識入處，是名第五解脫處。離一切識入處，無所有，入無所有入處，是名第六解脫處。離一切無所有入處，非想非非想，入非想非非想入處，是名第七解脫處。已離一切非想非非想入處，想受滅身證住，是名第八解脫處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八解脫處，謂內有色想外觀色，是名初解脫處。內無色想外觀色，是名第二解脫處。淨身證解脫處，是名第三解脫處。已離一切色想、障閡想，究竟無種種想，思惟無邊空處，入無邊空入處，是名第四解脫處。離一切空入處，無量識，入無量識入處，是名第五解脫處。離一切識入處，無所有，入無所有入處，是名第六解脫處。離一切無所有入處，非想非非想，入非想非非想入處，是名第七解脫處。已離一切非想非非想入處，想受滅身證住，是名第八解脫處。

八勝處，謂內有色想、外觀少色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名初勝處入。內有色想、外觀多色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第二勝處入。內無色想、外觀少色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第三勝處入。內無色想、外觀多色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第四勝處入。內無色想、外觀色青，青色青觀青光，譬如鳩牟迦華色，成就婆羅㮈衣青，青色青觀青光；如是比丘，內無色想、外觀色青，青色青觀青光，謂彼色勝處生觀想，是名第五勝處入。內無色想、外觀色黃，黃色黃觀黃光，譬如迦梨那華色，成就婆羅㮈衣黃，黃色黃觀黃光；如是比丘，內無色想、外觀色黃，黃色黃觀黃光，謂彼色勝處生觀想，是名第六勝處入。內無色想、外觀色赤，赤色赤觀赤光，譬如槃頭嗜婆迦華色，成就婆羅㮈衣赤，赤色赤觀赤光；如是比丘，內無色想、外觀色赤，赤色赤觀赤色，謂彼色勝處生觀想，是名第七勝處入。內無色想、外觀色白，白色白觀白光，譬如優私多羅華色，成就婆羅㮈衣白，白色白觀白光；如是比丘，內無色想、外觀色白，白色白觀白光，謂彼色勝處生觀想，是名第八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八勝處，謂內有色想、外觀少色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名初勝處入。內有色想、外觀多色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第二勝處入。內無色想、外觀少色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第三勝處入。內無色想、外觀多色好色惡色，謂彼色勝處生觀想，是名第四勝處入。內無色想、外觀色青，青色青觀青光，譬如鳩牟迦華色，成就婆羅㮈衣青，青色青觀青光；如是比丘，內無色想、外觀色青，青色青觀青光，謂彼色勝處生觀想，是名第五勝處入。內無色想、外觀色黃，黃色黃觀黃光，譬如迦梨那華色，成就婆羅㮈衣黃，黃色黃觀黃光；如是比丘，內無色想、外觀色黃，黃色黃觀黃光，謂彼色勝處生觀想，是名第六勝處入。內無色想、外觀色赤，赤色赤觀赤光，譬如槃頭嗜婆迦華色，成就婆羅㮈衣赤，赤色赤觀赤光；如是比丘，內無色想、外觀色赤，赤色赤觀赤色，謂彼色勝處生觀想，是名第七勝處入。內無色想、外觀色白，白色白觀白光，譬如優私多羅華色，成就婆羅㮈衣白，白色白觀白光；如是比丘，內無色想、外觀色白，白色白觀白光，謂彼色勝處生觀想，是名第八勝處。

八道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正方便、正念、正定(八法有二十四種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正方便、正念、正定(八法有二十四種竟)。

九結，謂貪欲結、瞋恚結、慢結、無明結、見結、他取結、疑結、嫉結、慳結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結，謂貪欲結、瞋恚結、慢結、無明結、見結、他取結、疑結、嫉結、慳結。

九眾生居處，謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初眾生居處。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二眾生居處。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三眾生居處。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四眾生居處。有色眾生，無有想，謂無想天眾生，是名第五眾生居處。無色眾生，已離一切色想、障礙想，究竟不種種想，思惟無量空處，入無量空處住，所謂空處天，是名第六眾生居處。無色眾生，離一切空處，入無量識處住，所謂識處天，是名第七眾生居處。無色眾生，離一切識處，入無所有處住，所謂無所有處天，是名第八眾生居處。無色眾生，離一切無所有處，入非想非非想處住，所謂非想非非想處天，是名第九眾生居處(九法有十八種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九眾生居處，謂有色眾生，種種身、種種想，謂人及天，是名初眾生居處。有色眾生，種種身、一種想，謂梵天身彼初所轉，是名第二眾生居處。有色眾生，一種身、種種想，謂光音天，是名第三眾生居處。有色眾生，一種身、一種想，謂遍淨天，是名第四眾生居處。有色眾生，無有想，謂無想天眾生，是名第五眾生居處。無色眾生，已離一切色想、障礙想，究竟不種種想，思惟無量空處，入無量空處住，所謂空處天，是名第六眾生居處。無色眾生，離一切空處，入無量識處住，所謂識處天，是名第七眾生居處。無色眾生，離一切識處，入無所有處住，所謂無所有處天，是名第八眾生居處。無色眾生，離一切無所有處，入非想非非想處住，所謂非想非非想處天，是名第九眾生居處(九法有十八種竟)。

十一切入，謂地一切入，一相生，上下諸方無二無量，是名初一切入處。水火風入、青黃赤白空一切入處、識一切入處，一相生，上下諸方無二無量，是名十一切入處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一切入，謂地一切入，一相生，上下諸方無二無量，是名初一切入處。水火風入、青黃赤白空一切入處、識一切入處，一相生，上下諸方無二無量，是名十一切入處。

十無學法，謂無學正見，乃至無學解脫、無學解脫知見(十法有二十種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無學法，謂無學正見，乃至無學解脫、無學解脫知見(十法有二十種竟)。

十一法，謂色有漏無漏，受想行識有漏無漏，及無為法(十一法有十一種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一法，謂色有漏無漏，受想行識有漏無漏，及無為法(十一法有十一種竟)。

十二入，謂眼入色入，乃至意入法入(十二法有十二種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二入，謂眼入色入，乃至意入法入(十二法有十二種竟)。

十八界，廣說如前分別七事品(十八法有十八種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界，廣說如前分別七事品(十八法有十八種竟)。

二十二根，謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根、意根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、精進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、無知根(二十二法有二十二種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根，謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、男根、女根、命根、意根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、精進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、無知根(二十二法有二十二種竟)。

九十八使(九十八法有九十八種竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八使(九十八法有九十八種竟)。

云何爾炎法？謂一切法爾炎智所知，隨其所應。云何隨其所應？謂彼苦智知、苦集智知、集滅智知、滅道智知、道及善等智亦知。苦、集、滅、道、虛空、數滅、非數滅，此一切法爾炎智所知，隨其所應，是名爾炎法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何爾炎法？謂一切法爾炎智所知，隨其所應。云何隨其所應？謂彼苦智知、苦集智知、集滅智知、滅道智知、道及善等智亦知。苦、集、滅、道、虛空、數滅、非數滅，此一切法爾炎智所知，隨其所應，是名爾炎法。

云何識法？謂一切法，識所識、識分別，隨其所應。云何隨其所應？謂彼眼識識色、耳識識聲、鼻識識香、舌識識味、身識識觸、意識識法。眼色亦識眼識識、耳聲亦識耳識識、鼻香亦識鼻識識、舌味亦識舌識識、身觸亦識身識識、意法亦識意識識。此一切法識分別，隨其所應，是名識法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何識法？謂一切法，識所識、識分別，隨其所應。云何隨其所應？謂彼眼識識色、耳識識聲、鼻識識香、舌識識味、身識識觸、意識識法。眼色亦識眼識識、耳聲亦識耳識識、鼻香亦識鼻識識、舌味亦識舌識識、身觸亦識身識識、意法亦識意識識。此一切法識分別，隨其所應，是名識法。

云何通爾炎？謂通爾炎者，謂慧，彼一切法通爾炎，隨其所應。云何隨其所應？謂彼苦忍苦智通苦爾炎、集忍集智通集爾炎、滅忍滅智通滅爾炎、道忍道智通道爾炎，及善有漏慧亦通苦爾炎，集、滅、道、虛空、數滅、非數滅，通爾炎。此一切法通爾炎，隨其所應，是名通爾炎法。云何緣法？謂一切法緣，謂心、心法，隨其所應。云何隨其所應？謂彼眼識眼識相應法緣色、耳識耳識相應法緣聲、鼻識鼻識相應法緣香、舌識舌識相應法緣味、身識身識相應法緣觸、意識意識相應法緣。眼色及眼識緣、耳聲及耳識緣、鼻香及鼻識緣、身觸及身識緣、意法及意識一切法緣，謂心、心法，是名緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何通爾炎？謂通爾炎者，謂慧，彼一切法通爾炎，隨其所應。云何隨其所應？謂彼苦忍苦智通苦爾炎、集忍集智通集爾炎、滅忍滅智通滅爾炎、道忍道智通道爾炎，及善有漏慧亦通苦爾炎，集、滅、道、虛空、數滅、非數滅，通爾炎。此一切法通爾炎，隨其所應，是名通爾炎法。云何緣法？謂一切法緣，謂心、心法，隨其所應。云何隨其所應？謂彼眼識眼識相應法緣色、耳識耳識相應法緣聲、鼻識鼻識相應法緣香、舌識舌識相應法緣味、身識身識相應法緣觸、意識意識相應法緣。眼色及眼識緣、耳聲及耳識緣、鼻香及鼻識緣、身觸及身識緣、意法及意識一切法緣，謂心、心法，是名緣法。

云何增上法？謂一切有為法展轉增上，及無為法為有為法增上，是名增上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何增上法？謂一切有為法展轉增上，及無為法為有為法增上，是名增上法。

云何色法？謂十種色入及一入少分。云何非色法？謂一入及一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色法？謂十種色入及一入少分。云何非色法？謂一入及一入少分。

云何可見法？謂一入。云何不可見法？謂十一入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何可見法？謂一入。云何不可見法？謂十一入。

云何有對法？謂十入。云何無對法？謂二入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有對法？謂十入。云何無對法？謂二入。

云何有漏法？謂十入及二入少分。云何無漏法？謂二入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有漏法？謂十入及二入少分。云何無漏法？謂二入少分。

云何有為法？謂十一入及一入少分。云何無為法？謂一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有為法？謂十一入及一入少分。云何無為法？謂一入少分。

云何有諍法？謂十入及二入少分。云何無諍法？謂二入少分。如有諍法，無諍法、世間法、出世間法、入法、不入法、染污法、不染污法、依家法、依出要法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有諍法？謂十入及二入少分。云何無諍法？謂二入少分。如有諍法，無諍法、世間法、出世間法、入法、不入法、染污法、不染污法、依家法、依出要法亦如是。

云何心法？謂一入。云何非心法？謂十一入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心法？謂一入。云何非心法？謂十一入。

云何心法法？謂若法心相應。彼復云何？謂受陰、想陰彼相應行陰。云何非心法法？謂若法心不相應。彼復云何？謂色、心、心不相應行及無為。如心法法，非心法法、心相應法、心不相應法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心法法？謂若法心相應。彼復云何？謂受陰、想陰彼相應行陰。云何非心法法？謂若法心不相應。彼復云何？謂色、心、心不相應行及無為。如心法法，非心法法、心相應法、心不相應法亦如是。

云何心共有法？謂若心共有十一入少分，除意入。云何非心共有法？謂意入，若非心共有十一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心共有法？謂若心共有十一入少分，除意入。云何非心共有法？謂意入，若非心共有十一入少分。

云何心隨轉法？謂若法心共一起一住一滅。彼復云何？謂一切心法法，及道共、定共戒，彼心及彼法生住異滅，是名心隨轉法。云何非心隨轉法？謂若法心不共一起不一住不一滅。彼復云何？謂除心法法及道共、定共戒，若餘色，除心隨轉、心不相應行，若餘心不相應行心及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心隨轉法？謂若法心共一起一住一滅。彼復云何？謂一切心法法，及道共、定共戒，彼心及彼法生住異滅，是名心隨轉法。云何非心隨轉法？謂若法心不共一起不一住不一滅。彼復云何？謂除心法法及道共、定共戒，若餘色，除心隨轉、心不相應行，若餘心不相應行心及無為。

云何心因法？謂若入超昇離生人，除彼初無漏心。若餘心及餘凡夫決定趣向超昇離生，除彼未來初無漏心，若餘心、若心因十一入少分。云何非心因法？謂若入超昇離生人，彼初無漏心；及餘凡夫決定趣向超昇離生，彼初未來無漏心；及非心、若非心因十一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心因法？謂若入超昇離生人，除彼初無漏心。若餘心及餘凡夫決定趣向超昇離生，除彼未來初無漏心，若餘心、若心因十一入少分。云何非心因法？謂若入超昇離生人，彼初無漏心；及餘凡夫決定趣向超昇離生，彼初未來無漏心；及非心、若非心因十一入少分。

云何心次第法？謂若心次第，餘心心法已生當生，若無想定、滅盡定已起當起，是名心次第法。云何非心次第法？謂除心次第心心法，若餘心心法，除心次第、心不相應行，若餘心不相應行、色及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心次第法？謂若心次第，餘心心法已生當生，若無想定、滅盡定已起當起，是名心次第法。云何非心次第法？謂除心次第心心法，若餘心心法，除心次第、心不相應行，若餘心不相應行、色及無為。

云何緣心法？謂若意識相應緣心。云何非緣心法？謂除緣心意識相應，餘非緣心意識相應，及五識相應色，及無為、心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何緣心法？謂若意識相應緣心。云何非緣心法？謂除緣心意識相應，餘非緣心意識相應，及五識相應色，及無為、心不相應行。

云何心增上法？謂有為法。云何非心增上法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心增上法？謂有為法。云何非心增上法？謂無為法。

云何心果法？謂一切有為法及數滅。云何非心果法？謂虛空、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心果法？謂一切有為法及數滅。云何非心果法？謂虛空、非數滅。

云何心報法？謂若心報得十一入少分，除聲入。云何非心報法？謂聲入？若非心報得十一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心報法？謂若心報得十一入少分，除聲入。云何非心報法？謂聲入？若非心報得十一入少分。

云何業法？謂身業、口業、思業。云何非業法？謂除身、口業，若餘色；除思業，若餘行；除餘受等三陰及無為。云何業相應法？謂若法思相應。彼復云何？謂一切心、心法，除思。云何非業相應法？謂若法思不相應。彼復云何？謂色思心不相應行及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業法？謂身業、口業、思業。云何非業法？謂除身、口業，若餘色；除思業，若餘行；除餘受等三陰及無為。云何業相應法？謂若法思相應。彼復云何？謂一切心、心法，除思。云何非業相應法？謂若法思不相應。彼復云何？謂色思心不相應行及無為。

云何業共有法？謂意入，若業共有十一入少分，除思。云何非業共有法？謂思業，除意入及非業共有十一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業共有法？謂意入，若業共有十一入少分，除思。云何非業共有法？謂思業，除意入及非業共有十一入少分。

云何業隨轉法？謂若法與思俱一起一住一滅。彼復云何？謂一切心、心法，除思；若道共、定共戒若彼思業，及彼法生住異滅，是名業隨轉法。云何非業隨轉法？謂若法不與思俱一起一住一滅。彼復云何？謂除心、心法及業隨轉身口業，若餘色；除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行思及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業隨轉法？謂若法與思俱一起一住一滅。彼復云何？謂一切心、心法，除思；若道共、定共戒若彼思業，及彼法生住異滅，是名業隨轉法。云何非業隨轉法？謂若法不與思俱一起一住一滅。彼復云何？謂除心、心法及業隨轉身口業，若餘色；除業隨轉心不相應行，若餘心不相應行思及無為。

云何業因法？謂若入超昇離生人，除彼初無漏思業，若餘思；及餘凡夫決定趣向超昇離生，除彼初未來無漏思業，若餘思；及意入，若業因十一入少分。云何非業因法？謂若入超昇離生人，彼初無漏思；及餘凡夫決定趣向超昇離生，彼未來初無漏思，若非業因十一入少分，除意入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業因法？謂若入超昇離生人，除彼初無漏思業，若餘思；及餘凡夫決定趣向超昇離生，除彼初未來無漏思業，若餘思；及意入，若業因十一入少分。云何非業因法？謂若入超昇離生人，彼初無漏思；及餘凡夫決定趣向超昇離生，彼未來初無漏思，若非業因十一入少分，除意入。

云何業次第法？謂若法心次第。云何非業次第法？謂若法非心次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業次第法？謂若法心次第。云何非業次第法？謂若法非心次第。

云何緣業法？謂若眼耳意等，彼三識身相應緣業。云何非緣業法？謂若除眼等緣業三識身相應，若眼等；餘緣非業三識身相應，及鼻舌身等三識身相應色，及無為心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何緣業法？謂若眼耳意等，彼三識身相應緣業。云何非緣業法？謂若除眼等緣業三識身相應，若眼等；餘緣非業三識身相應，及鼻舌身等三識身相應色，及無為心不相應行。

云何業增上法？謂有為法。云何非業增上法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業增上法？謂有為法。云何非業增上法？謂無為法。

云何業果法？謂一切有為法及數滅。云何非業果法？謂虛空、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業果法？謂一切有為法及數滅。云何非業果法？謂虛空、非數滅。

云何業報法？謂若業報得十一入少分，除聲入。云何非業報法？謂聲入，若非業報得十一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何業報法？謂若業報得十一入少分，除聲入。云何非業報法？謂聲入，若非業報得十一入少分。

云何有法？謂有漏法。云何非有法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有法？謂有漏法。云何非有法？謂無漏法。

云何有相應法？謂有漏心、心法。云何非有相應法？謂無漏心、心法，色及無為、心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有相應法？謂有漏心、心法。云何非有相應法？謂無漏心、心法，色及無為、心不相應行。

云何有共有法？謂有漏法，若無漏法有漏法俱起。云何非有共有法？謂除有漏法及共有無漏法，若餘無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有共有法？謂有漏法，若無漏法有漏法俱起。云何非有共有法？謂除有漏法及共有無漏法，若餘無漏法。

云何有隨轉有因法？謂有漏法。云何非有隨轉非有因法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有隨轉有因法？謂有漏法。云何非有隨轉非有因法？謂無漏法。

云何有次第法？謂彼有漏心心法次第生，餘心心法已起當起，及無想正受、滅盡正受已起當起，是名有次第法。云何非有次第法？謂除有次第心心法，若餘心心法；除有次第心不相應行，若餘心不相應行、色及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有次第法？謂彼有漏心心法次第生，餘心心法已起當起，及無想正受、滅盡正受已起當起，是名有次第法。云何非有次第法？謂除有次第心心法，若餘心心法；除有次第心不相應行，若餘心不相應行、色及無為。

云何緣有法？謂五識相應及緣有意識相應。云何非緣有法？謂除五識相應及緣有意識相應，若餘意識相應色，及無為、心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何緣有法？謂五識相應及緣有意識相應。云何非緣有法？謂除五識相應及緣有意識相應，若餘意識相應色，及無為、心不相應行。

云何有增上法？謂有為法。云何非有增上法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有增上法？謂有為法。云何非有增上法？謂無為法。

云何有果法？謂有漏法，若世俗道斷諸結證。云何非有果法？謂除有漏法及有果無漏法，若餘無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有果法？謂有漏法，若世俗道斷諸結證。云何非有果法？謂除有漏法及有果無漏法，若餘無漏法。

云何有報法？謂若有報得十一入少分，除聲入。云何非有報法？謂聲入，若非有報得十一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有報法？謂若有報得十一入少分，除聲入。云何非有報法？謂聲入，若非有報得十一入少分。

云何斷知法？謂二智：法智、比智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何斷知法？謂二智：法智、比智。

云何智所知法？謂一切法智所知。云何非智所知法？謂若求如是法者不可得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何智所知法？謂一切法智所知。云何非智所知法？謂若求如是法者不可得也。

云何斷知所斷法？謂有漏法。云何非斷知所斷法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何斷知所斷法？謂有漏法。云何非斷知所斷法？謂無漏法。

云何修法？謂善有為法。云何非修法？謂不善無記法及數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修法？謂善有為法。云何非修法？謂不善無記法及數滅。

云何證法？謂有二證法：智證及得證。云何智證法？謂一切法智所證。云何非智證法？謂若求如是法不可得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何證法？謂有二證法：智證及得證。云何智證法？謂一切法智所證。云何非智證法？謂若求如是法不可得也。

云何得證法？謂善法依正受證不隱沒無記天眼、天耳，是名得證。云何非得證法？謂除不隱沒無記天眼、天耳，若餘無記及不善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得證法？謂善法依正受證不隱沒無記天眼、天耳，是名得證。云何非得證法？謂除不隱沒無記天眼、天耳，若餘無記及不善法。

云何習法？謂善有為法。云何非習法？謂不善、無記法及數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何習法？謂善有為法。云何非習法？謂不善、無記法及數滅。

云何有罪法？謂不善法及隱沒無記。云何無罪法？謂善法及不隱沒無記。如有罪法，無罪法、黑法、白法、退法、不退法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有罪法？謂不善法及隱沒無記。云何無罪法？謂善法及不隱沒無記。如有罪法，無罪法、黑法、白法、退法、不退法亦如是。

云何隱沒法？謂穢污法。云何不隱沒法？謂不穢污法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何隱沒法？謂穢污法。云何不隱沒法？謂不穢污法。

云何記法？謂善法及不善法。云何無記法？謂除善、不善，若餘法是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何記法？謂善法及不善法。云何無記法？謂除善、不善，若餘法是。

云何已起法？謂過去、現在法。云何不起法？謂未來不生法及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何已起法？謂過去、現在法。云何不起法？謂未來不生法及無為法。

云何今起法？謂若未來法現前必起。云何非今起法？謂除未來法現前必起，若餘未來法、過去現在法及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何今起法？謂若未來法現前必起。云何非今起法？謂除未來法現前必起，若餘未來法、過去現在法及無為法。

云何已滅法？謂過去法。云何非已滅法？謂未來、現在法及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何已滅法？謂過去法。云何非已滅法？謂未來、現在法及無為法。

云何今滅法？謂若法現在滅。云何非今滅法？謂除現在現前滅法，若餘現在法及過去、未來法及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何今滅法？謂若法現在滅。云何非今滅法？謂除現在現前滅法，若餘現在法及過去、未來法及無為法。

云何緣起法？謂有為法。云何非緣起法？謂無為法。如緣起法，非緣起法、緣生法、非緣生法、因法、非因法、有因法、非有因法、因起法、非因起法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何緣起法？謂有為法。云何非緣起法？謂無為法。如緣起法，非緣起法、緣生法、非緣生法、因法、非因法、有因法、非有因法、因起法、非因起法亦如是。

云何因相應法？謂一切心心法。云何非因相應法？謂色及無為、心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何因相應法？謂一切心心法。云何非因相應法？謂色及無為、心不相應行。

云何結法？謂九結。云何非結法？謂除九結，若諸餘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何結法？謂九結。云何非結法？謂除九結，若諸餘法。

云何生結法？謂有漏法。云何非生結法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何生結法？謂有漏法。云何非生結法？謂無漏法。

云何取法？謂四取法。云何非取法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何取法？謂四取法。云何非取法？謂無漏法。

云何受法？謂若法自性所攝。云何非受法？謂若法非自性所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受法？謂若法自性所攝。云何非受法？謂若法非自性所攝。

云何取生法？謂有漏法。云何非取生法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何取生法？謂有漏法。云何非取生法？謂無漏法。

云何煩惱法？謂若法纏所起。云何非煩惱法？謂若法非纏所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何煩惱法？謂若法纏所起。云何非煩惱法？謂若法非纏所起。

云何穢污法？謂不善法及隱沒無記。云何不穢污法？謂善法及不隱沒無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何穢污法？謂不善法及隱沒無記。云何不穢污法？謂善法及不隱沒無記。

云何有穢污法？謂有漏法。云何非有穢污法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有穢污法？謂有漏法。云何非有穢污法？謂無漏法。

云何纏法？謂諸煩惱法。云何非纏法？謂非諸煩惱法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何纏法？謂諸煩惱法。云何非纏法？謂非諸煩惱法。

云何纏住法？謂穢污心、心法。云何非纏住法？謂不穢污心、心法、色及無為、心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何纏住法？謂穢污心、心法。云何非纏住法？謂不穢污心、心法、色及無為、心不相應行。

云何纏生法？謂有漏法。云何非纏生法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何纏生法？謂有漏法。云何非纏生法？謂無漏法。

云何有緣法？謂一切心、心法。云何無緣法？謂色、無為及心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有緣法？謂一切心、心法。云何無緣法？謂色、無為及心不相應行。

云何有覺法？謂若法覺相應。云何非有覺法？謂若法覺不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有覺法？謂若法覺相應。云何非有覺法？謂若法覺不相應。

云何有觀法？謂若法觀相應。云何非有觀法？謂若法觀不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有觀法？謂若法觀相應。云何非有觀法？謂若法觀不相應。

云何可樂法？謂若法喜根相應。云何非可樂法？謂若法喜根不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何可樂法？謂若法喜根相應。云何非可樂法？謂若法喜根不相應。

云何受用法？謂若法意思惟相應。云何非受用法？謂若法意思惟不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受用法？謂若法意思惟相應。云何非受用法？謂若法意思惟不相應。

云何有事有緣法？謂有為法。云何無事無緣法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有事有緣法？謂有為法。云何無事無緣法？謂無為法。

云何有上法？謂一切有為法及虛空、非數滅。云何無上法？謂數滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有上法？謂一切有為法及虛空、非數滅。云何無上法？謂數滅法。

云何遠法？謂過去、未來法。云何近法？謂現在法及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何遠法？謂過去、未來法。云何近法？謂現在法及無為法。

云何有量法？謂若法有量果及報量所得稱。云何無量法？謂若法無量果及報量所不稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有量法？謂若法有量果及報量所得稱。云何無量法？謂若法無量果及報量所不稱。

云何見法？謂眼根，及五邪見、世俗正見、學見、無學見。云何非見法？謂除眼根，若餘色；除八見，若餘行陰所攝法，受等三陰及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見法？謂眼根，及五邪見、世俗正見、學見、無學見。云何非見法？謂除眼根，若餘色；除八見，若餘行陰所攝法，受等三陰及無為法。

云何見處法？謂有漏法。云何非見處法？謂無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見處法？謂有漏法。云何非見處法？謂無漏法。

云何見相應法？謂八見相應法。云何非見相應法？謂非八見相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見相應法？謂八見相應法。云何非見相應法？謂非八見相應法。

云何凡夫法？謂地獄眾生入、畜生入、餓鬼入、欝單越人入、無想天入，若由業生彼，是名凡夫法。云何非凡夫法？謂四跡、四辯、四沙門果、無諍、願智、大悲、滅盡正受、空空、無願無願、無相無相、熏修禪無間等智、淨居天入，由業生彼，是名非凡夫法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何凡夫法？謂地獄眾生入、畜生入、餓鬼入、欝單越人入、無想天入，若由業生彼，是名凡夫法。云何非凡夫法？謂四跡、四辯、四沙門果、無諍、願智、大悲、滅盡正受、空空、無願無願、無相無相、熏修禪無間等智、淨居天入，由業生彼，是名非凡夫法。

云何凡夫共法？謂若道共、定共，生彼有處容凡夫及聖人，若正受若生，是名凡夫共法。云何非凡夫共法？謂如非凡夫法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何凡夫共法？謂若道共、定共，生彼有處容凡夫及聖人，若正受若生，是名凡夫共法。云何非凡夫共法？謂如非凡夫法。

云何定法？謂五無間業、學法、無學法。云何非定法？謂除五無間業及二學法，諸餘有漏法及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何定法？謂五無間業、學法、無學法。云何非定法？謂除五無間業及二學法，諸餘有漏法及無為。

云何惱法？謂不善法及隱沒無記。云何非惱法？謂善法及不隱沒無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何惱法？謂不善法及隱沒無記。云何非惱法？謂善法及不隱沒無記。

云何根法？謂六內入及法入中根所攝法。云何非根法？謂五外入及法入中根所不攝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何根法？謂六內入及法入中根所攝法。云何非根法？謂五外入及法入中根所不攝法。

云何聖諦攝法？謂一切有為法及數滅。云何非聖諦攝法？謂虛空、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聖諦攝法？謂一切有為法及數滅。云何非聖諦攝法？謂虛空、非數滅。

云何共相法？謂有為法。云何非共有法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何共相法？謂有為法。云何非共有法？謂無為法。

云何相應法？謂一切心、心法。云何非相應法？謂色、無為及心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何相應法？謂一切心、心法。云何非相應法？謂色、無為及心不相應行。

云何果法？謂一切有為法及數滅。云何非果法？謂虛空、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何果法？謂一切有為法及數滅。云何非果法？謂虛空、非數滅。

云何有果法？謂有為法。云何非有果法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有果法？謂有為法。云何非有果法？謂無為法。

云何報法？謂若報得十一入少分，除聲入。云何非報法？謂聲入，若非報得十一入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何報法？謂若報得十一入少分，除聲入。云何非報法？謂聲入，若非報得十一入少分。

云何有報法？謂不善、善有漏法。云何非有報法？謂無記無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有報法？謂不善、善有漏法。云何非有報法？謂無記無漏法。

云何因緣法？謂一切法。云何非因緣法？謂如是法不可得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何因緣法？謂一切法。云何非因緣法？謂如是法不可得也。

云何有因緣法？謂有為法。云何非有因緣法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有因緣法？謂有為法。云何非有因緣法？謂無為法。

云何出法？謂欲界繫善戒、色無色界繫出要寂靜善正受、學法、無學法及數滅。云何非出法？謂除欲界繫善戒，餘欲界繫法；除色無色界繫出要寂靜善正受，餘色無色界繫法及虛空、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出法？謂欲界繫善戒、色無色界繫出要寂靜善正受、學法、無學法及數滅。云何非出法？謂除欲界繫善戒，餘欲界繫法；除色無色界繫出要寂靜善正受，餘色無色界繫法及虛空、非數滅。

云何有出法？謂有為法。云何非有出法？謂無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有出法？謂有為法。云何非有出法？謂無為法。

云何相續法？謂若彼法分段已起當起。彼復云何？謂過去、現在法，若未來法現前必起，後法與前法相續，是名相續法。云何非相續法？謂除過去、現在法及未來現前必起法，若餘未來法及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何相續法？謂若彼法分段已起當起。彼復云何？謂過去、現在法，若未來法現前必起，後法與前法相續，是名相續法。云何非相續法？謂除過去、現在法及未來現前必起法，若餘未來法及無為法。

云何有相續法？謂若彼法分段已起。彼復云何？謂過去、現在，除阿羅漢最後命終五陰，若餘過去、現在法，前法招後相續，是名有相續法。云何非有相續法？謂過去現在阿羅漢最後命終五陰，若未來法及無為法(二法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有相續法？謂若彼法分段已起。彼復云何？謂過去、現在，除阿羅漢最後命終五陰，若餘過去、現在法，前法招後相續，是名有相續法。云何非有相續法？謂過去現在阿羅漢最後命終五陰，若未來法及無為法(二法竟)。