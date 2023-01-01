眾事分阿毘曇論
尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯12卷CBETA T1541大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
眾事分阿毘曇論卷第三
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尊者世友造
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宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
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分別諸使品第五
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問：九十八使，幾界繫？答：三界繫，謂欲界、色界、無色界。問：此九十八使，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。問：此九十八使，幾見斷、幾修斷？答：八十八見斷，十修斷。
問：九十八使，幾界繫？答：三界繫，謂欲界、色界、無色界。問：此九十八使，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。問：此九十八使，幾見斷、幾修斷？答：八十八見斷，十修斷。
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問：此欲界繫三十六使，幾見斷、幾修斷？答：三十二見斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見斷、幾修斷？答：二十八見斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此欲界繫三十六使，幾見斷、幾修斷？答：三十二見斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見斷、幾修斷？答：二十八見斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。
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問：此九十八使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：二十八見苦斷，十九見集斷，十九見滅斷，二十二見道斷，十修斷。問：此欲界繫三十六使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：十見苦斷，七見集斷，七見滅斷，八見道斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：九見苦斷，六見集斷，六見滅斷，七見道斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此九十八使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：二十八見苦斷，十九見集斷，十九見滅斷，二十二見道斷，十修斷。問：此欲界繫三十六使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：十見苦斷，七見集斷，七見滅斷，八見道斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：九見苦斷，六見集斷，六見滅斷，七見道斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。
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問：使是何義？答：微細是使義、使是使義、隨入是使義、隨逐是使義，謂彼使不斷不知。二事使：使緣使及相應使，彼自界非他界。十二使：貪使、恚使、色貪使、無色貪使、慢使、無明使、身見使、邊見使、邪見使、見取使、戒取使、疑使。云何欲貪使使？謂愛染念著，悅樂可意。云何恚使使？謂不愛不樂、不念不悅、不可意。云何色貪使使？謂愛樂淨、可樂可意。云何無色貪使使？謂愛樂可意。云何慢使使？謂貢高自舉。云何無明使使？謂無照闇愚。云何身見使使？謂計我我所有。云何邊見使使？謂所計或斷或常。云何邪見使使？謂無作無得，起見誹謗。云何見取使使？謂上勝第一。云何戒取使使？謂清淨解脫起出要見。云何疑使使？謂惑諦不了三處起欲愛使，此欲愛使不斷不知欲愛纏所纏法，樂著境界，惡意思惟行。如是乃至三處起疑使。此疑使，不斷不知疑纏所纏法，樂著境界，惡意思惟行。
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問：七使十二使，為七使攝十二使、為十二使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使，欲貪使攝。瞋恚使，瞋恚使攝。有貪使，二使攝。慢使，慢使攝。無明使，無明使攝。見使，五見使攝。疑使，疑使攝。是七使攝十二使，十二使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。
問：七使十二使，為七使攝十二使、為十二使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使，欲貪使攝。瞋恚使，瞋恚使攝。有貪使，二使攝。慢使，慢使攝。無明使，無明使攝。見使，五見使攝。疑使，疑使攝。是七使攝十二使，十二使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。
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問七使九十八使，為七使攝九十八使、為九十八使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，有貪使攝十，慢使攝十五，無明使攝十五，見使攝三十六，疑使攝十二。是七使攝九十八使，九十八使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。
問七使九十八使，為七使攝九十八使、為九十八使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，有貪使攝十，慢使攝十五，無明使攝十五，見使攝三十六，疑使攝十二。是七使攝九十八使，九十八使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。
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問十二使九十八使，為十二使攝九十八使、為九十八使攝十二使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，色貪使攝五，無色貪使攝五，慢使攝十五，無明使攝十五，身見使攝三，邊見使攝三，邪見使攝十二，見取使攝十二，戒取使攝六，疑使攝十二。是十二使攝九十八使，九十八使亦攝十二使，是故說展轉相攝隨其事。
問十二使九十八使，為十二使攝九十八使、為九十八使攝十二使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，色貪使攝五，無色貪使攝五，慢使攝十五，無明使攝十五，身見使攝三，邊見使攝三，邪見使攝十二，見取使攝十二，戒取使攝六，疑使攝十二。是十二使攝九十八使，九十八使亦攝十二使，是故說展轉相攝隨其事。
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問：此九十八使，幾一切遍、幾不一切遍？答：二十七一切遍，六十五不一切遍，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍使相應無明。
問：此九十八使，幾一切遍、幾不一切遍？答：二十七一切遍，六十五不一切遍，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍使相應無明。
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問：此欲界繫三十六使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十五不一切遍，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。
問：此欲界繫三十六使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十五不一切遍，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。
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問：此色界繫三十一使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十不一切遍，二分別。色界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此色界繫三十一使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十不一切遍，二分別。色界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。如色界繫，無色界繫亦如是。
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問：此九十八使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：三十七一切遍修斷，五十五不一切遍非修斷，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍不相應無明使。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍相應無明使。
問：此九十八使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：三十七一切遍修斷，五十五不一切遍非修斷，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍不相應無明使。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍相應無明使。
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問：此欲界繫三十六使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十三一切遍修斷，二十一不一切遍非修斷，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。
問：此欲界繫三十六使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十三一切遍修斷，二十一不一切遍非修斷，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。
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問：此色界繫三十一使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十二一切遍修斷，十七不一切遍非修斷，二分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此色界繫三十一使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十二一切遍修斷，十七不一切遍非修斷，二分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
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問：此九十八使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六分別。見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。
問：此九十八使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六分別。見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。
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問：此欲界繫三十六使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二分別。欲界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。
問：此欲界繫三十六使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二分別。欲界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。
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問：此色界繫三十一使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二分別。色界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此色界繫三十一使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二分別。色界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
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問：此九十八使，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三分別。見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂見滅斷有為緣使不相應無明使。
問：此九十八使，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三分別。見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂見滅斷有為緣使不相應無明使。
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問：此欲界繫三十六使，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一分別。欲界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。
問：此欲界繫三十六使，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一分別。欲界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。
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問：此色界繫三十一使，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一分別。色界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
問：此色界繫三十一使，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一分別。色界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。
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問：此九十八使，幾緣使非相應使、幾相應使非緣使、幾緣使亦相應使、幾非緣使亦非相應使？答：緣使非相應者無，相應使非緣者無漏緣使，緣使亦相應使者有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。
問：此九十八使，幾緣使非相應使、幾相應使非緣使、幾緣使亦相應使、幾非緣使亦非相應使？答：緣使非相應者無，相應使非緣者無漏緣使，緣使亦相應使者有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。
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問：此欲界繫三十六使，幾緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者欲界繫無漏緣使，緣使亦相應使者欲界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。此色界繫三十一使，幾緣使非相應使？作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者色界繫無漏緣使，緣使亦相應使者色界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。如色界繫，無色界繫亦如是。二十法，見苦斷法、見集斷法、見滅斷法、見道斷法、修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：此欲界繫三十六使，幾緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者欲界繫無漏緣使，緣使亦相應使者欲界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。此色界繫三十一使，幾緣使非相應使？作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者色界繫無漏緣使，緣使亦相應使者色界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。如色界繫，無色界繫亦如是。二十法，見苦斷法、見集斷法、見滅斷法、見道斷法、修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：彼見苦斷法，幾使使？答：見苦斷一切，見集斷一切遍。問：彼見集斷法，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。問：彼見滅斷法，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。問：彼見道斷法，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。問：彼修斷法，幾使使？答：修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：彼見苦斷法，幾使使？答：見苦斷一切，見集斷一切遍。問：彼見集斷法，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。問：彼見滅斷法，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。問：彼見道斷法，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。問：彼修斷法，幾使使？答：修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：彼見苦斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍使。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。
問：彼見苦斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍使。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。
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問：彼見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。
問：彼見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。
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問：彼見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見道斷及修斷一切。
問：彼見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見道斷及修斷一切。
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問：彼見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見道斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見滅斷及修斷一切。
問：彼見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見道斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見滅斷及修斷一切。
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問：彼修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：彼修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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即此二十法，即此見苦斷法、即此見集斷法、即此見滅斷法、即此見道斷法、即此修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
即此二十法，即此見苦斷法、即此見集斷法、即此見滅斷法、即此見道斷法、即此修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：即此見苦斷法，幾使使？答：即此見苦斷不一切遍。問：即此見集斷法，幾使使？答：即此見集斷不一切遍。問：即此見滅斷法，幾使使？答：即此見滅斷一切。問：即此見道斷法，幾使使？答：即此見道斷一切。問：即此修斷法，幾使使？答：即此修斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：即此見苦斷法，幾使使？答：即此見苦斷不一切遍。問：即此見集斷法，幾使使？答：即此見集斷不一切遍。問：即此見滅斷法，幾使使？答：即此見滅斷一切。問：即此見道斷法，幾使使？答：即此見道斷一切。問：即此修斷法，幾使使？答：即此修斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：即此見苦斷法，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。
問：即此見苦斷法，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。
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問：即此見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。
問：即此見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。
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問：即此見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。
問：即此見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。
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問：即此見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見道斷無漏緣。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。
問：即此見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見道斷無漏緣。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。
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問：即此修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，即修斷一切。非緣使亦非相應使者無。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。二十心者，見苦斷心、見集斷心、見滅斷心、見道斷心、修斷心，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：即此修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，即修斷一切。非緣使亦非相應使者無。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。二十心者，見苦斷心、見集斷心、見滅斷心、見道斷心、修斷心，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：見苦斷心，幾使使？答：見苦斷一切、見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切、見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。
問：見苦斷心，幾使使？答：見苦斷一切、見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切、見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。
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問：見集斷心，幾使使？答：見集斷一切、見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切、見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。
問：見集斷心，幾使使？答：見集斷一切、見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切、見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。
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問：見滅斷心，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷心，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見道斷心，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。彼相應法，見道斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見道斷有漏緣及一切遍。
問：見道斷心，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。彼相應法，見道斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見道斷有漏緣及一切遍。
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問：修斷心，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，修斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：修斷心，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，修斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：見苦斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見苦斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
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問：見集斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見集斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
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問：見滅斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。
問：見滅斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。
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問：修斷心，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：修斷心，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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四十八心者，見滅斷邪見相應心、見滅斷疑相應心、見滅斷邪見疑相應心、見滅斷邪見不相應心、見滅斷疑不相應心、見滅斷邪見疑不相應心。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
四十八心者，見滅斷邪見相應心、見滅斷疑相應心、見滅斷邪見疑相應心、見滅斷邪見不相應心、見滅斷疑不相應心、見滅斷邪見疑不相應心。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：見滅斷邪見相應心，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷邪見相應心，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見滅斷疑相應心，幾使使？答：見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷疑相應心，幾使使？答：見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見滅斷邪見疑相應心，幾使使？答：見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷邪見疑相應心，幾使使？答：見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見滅斷邪見不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見彼相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷邪見不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見彼相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見滅斷疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：見滅斷邪見相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
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問：見滅斷疑相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
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問：見滅斷邪見不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
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問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：此欲界繫三十六使，十見苦斷、七見集斷、七見滅斷、八見道斷、四修斷。云何見苦斷十使？答：謂身見、邊見，見苦斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見集斷七使？謂見集斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見滅斷七使？謂見滅斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見道斷八使？謂見道斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何修斷四使？謂修斷貪、恚、慢、無明。
問：此欲界繫三十六使，十見苦斷、七見集斷、七見滅斷、八見道斷、四修斷。云何見苦斷十使？答：謂身見、邊見，見苦斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見集斷七使？謂見集斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見滅斷七使？謂見滅斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見道斷八使？謂見道斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何修斷四使？謂修斷貪、恚、慢、無明。
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問：身見，幾使使？答見苦斷一切，見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切，見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明亦如是。
問：身見，幾使使？答見苦斷一切，見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切，見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明亦如是。
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問：見集斷邪見，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切，見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切，見苦斷一切遍。如見集斷邪見，見取疑貪恚慢無明亦如是。
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問：見滅斷邪見，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷邪見，疑亦如是。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問：見滅斷見取，幾使使？答：見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷見取，貪、恚、慢亦如是。
問：見滅斷見取，幾使使？答：見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷見取，貪、恚、慢亦如是。
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問：見滅斷無明，幾使使？答：見滅斷無明，除無漏緣，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。
問：見滅斷無明，幾使使？答：見滅斷無明，除無漏緣，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。
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問：修斷貪，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，即如貪說。彼所起心不相應行，亦如是說。如貪，恚、慢、無明亦如是。
問：修斷貪，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，即如貪說。彼所起心不相應行，亦如是說。如貪，恚、慢、無明亦如是。
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問：身見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢亦如是。
問：身見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢亦如是。
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問：見苦斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷無明，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見苦斷無明，餘見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，及見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
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問：見集斷邪見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除邪見相應無明，餘見集斷一切，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除見集斷邪見相應無明，餘見集斷一切，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見集斷一切，及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見集斷邪見，見取、疑、貪、恚、慢亦如是。
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問見滅斷邪見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷邪見，疑亦如是。
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問：修斷貪，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如貪，恚、慢亦如是。
問：修斷貪，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如貪，恚、慢亦如是。
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問：修斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，修斷無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除修斷無明，餘修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。四十八無明，見滅斷邪見相應無明、見滅斷疑相應無明、見滅斷邪見疑相應無明、見滅斷邪見不相應無明、見滅斷疑不相應無明、見滅斷邪見疑不相應無明。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：修斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，修斷無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除修斷無明，餘修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。四十八無明，見滅斷邪見相應無明、見滅斷疑相應無明、見滅斷邪見疑相應無明、見滅斷邪見不相應無明、見滅斷疑不相應無明、見滅斷邪見疑不相應無明。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：見滅斷邪見相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷邪見相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見滅斷疑相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷疑相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見滅斷邪見疑相應無明，幾使使？答見滅斷邪見疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷邪見疑相應無明，幾使使？答見滅斷邪見疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問：見滅斷邪見不相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
問：見滅斷邪見不相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問見滅斷疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。
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問見滅斷邪見疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問見滅斷邪見疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：見滅斷邪見相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見滅斷邪見相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問：見滅斷邪見不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見滅斷邪見不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問：見滅斷疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷疑。彼相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
問：見滅斷疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷疑。彼相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。
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問：見滅斷邪見疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應使者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘者非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
問：見滅斷邪見疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應使者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘者非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。
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問：若有漏緣使，緣使相應使耶？若緣使相應使，有漏緣使耶？答：有。若使緣使相應使，彼有漏緣使、或使有漏緣，非彼緣使相應使。云何有？謂他界一切遍，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫。
問：若有漏緣使，緣使相應使耶？若緣使相應使，有漏緣使耶？答：有。若使緣使相應使，彼有漏緣使、或使有漏緣，非彼緣使相應使。云何有？謂他界一切遍，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問：若無漏緣使，相應使耶？若相應使，無漏緣使耶？答：有。若使相應使，彼無漏緣使、或使相應使，非彼無漏緣使。云何有？謂他界一切遍使，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫(分別諸使品第五竟)。
問：若無漏緣使，相應使耶？若相應使，無漏緣使耶？答：有。若使相應使，彼無漏緣使、或使相應使，非彼無漏緣使。云何有？謂他界一切遍使，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫(分別諸使品第五竟)。
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眾事分阿毘曇論卷第三
眾事分阿毘曇論卷第三
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