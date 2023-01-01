眾事分阿毘曇論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事分阿毘曇論卷第三

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別諸使品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸使品第五

問：九十八使，幾界繫？答：三界繫，謂欲界、色界、無色界。問：此九十八使，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。問：此九十八使，幾見斷、幾修斷？答：八十八見斷，十修斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：九十八使，幾界繫？答：三界繫，謂欲界、色界、無色界。問：此九十八使，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。問：此九十八使，幾見斷、幾修斷？答：八十八見斷，十修斷。

問：此欲界繫三十六使，幾見斷、幾修斷？答：三十二見斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見斷、幾修斷？答：二十八見斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此欲界繫三十六使，幾見斷、幾修斷？答：三十二見斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見斷、幾修斷？答：二十八見斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。

問：此九十八使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：二十八見苦斷，十九見集斷，十九見滅斷，二十二見道斷，十修斷。問：此欲界繫三十六使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：十見苦斷，七見集斷，七見滅斷，八見道斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：九見苦斷，六見集斷，六見滅斷，七見道斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此九十八使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：二十八見苦斷，十九見集斷，十九見滅斷，二十二見道斷，十修斷。問：此欲界繫三十六使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：十見苦斷，七見集斷，七見滅斷，八見道斷，四修斷。問：此色界繫三十一使，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷？答：九見苦斷，六見集斷，六見滅斷，七見道斷，三修斷。如色界繫，無色界繫亦如是。

問：使是何義？答：微細是使義、使是使義、隨入是使義、隨逐是使義，謂彼使不斷不知。二事使：使緣使及相應使，彼自界非他界。十二使：貪使、恚使、色貪使、無色貪使、慢使、無明使、身見使、邊見使、邪見使、見取使、戒取使、疑使。云何欲貪使使？謂愛染念著，悅樂可意。云何恚使使？謂不愛不樂、不念不悅、不可意。云何色貪使使？謂愛樂淨、可樂可意。云何無色貪使使？謂愛樂可意。云何慢使使？謂貢高自舉。云何無明使使？謂無照闇愚。云何身見使使？謂計我我所有。云何邊見使使？謂所計或斷或常。云何邪見使使？謂無作無得，起見誹謗。云何見取使使？謂上勝第一。云何戒取使使？謂清淨解脫起出要見。云何疑使使？謂惑諦不了三處起欲愛使，此欲愛使不斷不知欲愛纏所纏法，樂著境界，惡意思惟行。如是乃至三處起疑使。此疑使，不斷不知疑纏所纏法，樂著境界，惡意思惟行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：使是何義？答：微細是使義、使是使義、隨入是使義、隨逐是使義，謂彼使不斷不知。二事使：使緣使及相應使，彼自界非他界。十二使：貪使、恚使、色貪使、無色貪使、慢使、無明使、身見使、邊見使、邪見使、見取使、戒取使、疑使。云何欲貪使使？謂愛染念著，悅樂可意。云何恚使使？謂不愛不樂、不念不悅、不可意。云何色貪使使？謂愛樂淨、可樂可意。云何無色貪使使？謂愛樂可意。云何慢使使？謂貢高自舉。云何無明使使？謂無照闇愚。云何身見使使？謂計我我所有。云何邊見使使？謂所計或斷或常。云何邪見使使？謂無作無得，起見誹謗。云何見取使使？謂上勝第一。云何戒取使使？謂清淨解脫起出要見。云何疑使使？謂惑諦不了三處起欲愛使，此欲愛使不斷不知欲愛纏所纏法，樂著境界，惡意思惟行。如是乃至三處起疑使。此疑使，不斷不知疑纏所纏法，樂著境界，惡意思惟行。

問：七使十二使，為七使攝十二使、為十二使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使，欲貪使攝。瞋恚使，瞋恚使攝。有貪使，二使攝。慢使，慢使攝。無明使，無明使攝。見使，五見使攝。疑使，疑使攝。是七使攝十二使，十二使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：七使十二使，為七使攝十二使、為十二使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使，欲貪使攝。瞋恚使，瞋恚使攝。有貪使，二使攝。慢使，慢使攝。無明使，無明使攝。見使，五見使攝。疑使，疑使攝。是七使攝十二使，十二使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。

問七使九十八使，為七使攝九十八使、為九十八使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，有貪使攝十，慢使攝十五，無明使攝十五，見使攝三十六，疑使攝十二。是七使攝九十八使，九十八使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問七使九十八使，為七使攝九十八使、為九十八使攝七使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，有貪使攝十，慢使攝十五，無明使攝十五，見使攝三十六，疑使攝十二。是七使攝九十八使，九十八使亦攝七使，是故說展轉相攝隨其事。

問十二使九十八使，為十二使攝九十八使、為九十八使攝十二使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，色貪使攝五，無色貪使攝五，慢使攝十五，無明使攝十五，身見使攝三，邊見使攝三，邪見使攝十二，見取使攝十二，戒取使攝六，疑使攝十二。是十二使攝九十八使，九十八使亦攝十二使，是故說展轉相攝隨其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問十二使九十八使，為十二使攝九十八使、為九十八使攝十二使？答：展轉相攝隨其事。云何隨其事？彼欲貪使攝五，瞋恚使攝五，色貪使攝五，無色貪使攝五，慢使攝十五，無明使攝十五，身見使攝三，邊見使攝三，邪見使攝十二，見取使攝十二，戒取使攝六，疑使攝十二。是十二使攝九十八使，九十八使亦攝十二使，是故說展轉相攝隨其事。

問：此九十八使，幾一切遍、幾不一切遍？答：二十七一切遍，六十五不一切遍，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍使相應無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此九十八使，幾一切遍、幾不一切遍？答：二十七一切遍，六十五不一切遍，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍使相應無明。

問：此欲界繫三十六使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十五不一切遍，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此欲界繫三十六使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十五不一切遍，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。

問：此色界繫三十一使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十不一切遍，二分別。色界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。如色界繫，無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此色界繫三十一使，幾一切遍、幾不一切遍？答：九一切遍，二十不一切遍，二分別。色界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明。如色界繫，無色界繫亦如是。

問：此九十八使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：三十七一切遍修斷，五十五不一切遍非修斷，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍不相應無明使。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍相應無明使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此九十八使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：三十七一切遍修斷，五十五不一切遍非修斷，六分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂見苦集斷不一切遍不相應無明使。云何不一切遍？謂見苦集斷不一切遍相應無明使。

問：此欲界繫三十六使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十三一切遍修斷，二十一不一切遍非修斷，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此欲界繫三十六使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十三一切遍修斷，二十一不一切遍非修斷，二分別。欲界繫見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂欲界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。

問：此色界繫三十一使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十二一切遍修斷，十七不一切遍非修斷，二分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此色界繫三十一使，幾一切遍修斷、幾不一切遍非修斷？答：十二一切遍修斷，十七不一切遍非修斷，二分別。見苦集斷無明使，或一切遍、或不一切遍。云何一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍？謂色界繫見苦集斷不一切遍使相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。

問：此九十八使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六分別。見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此九十八使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六分別。見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。

問：此欲界繫三十六使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二分別。欲界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此欲界繫三十六使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二分別。欲界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。

問：此色界繫三十一使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二分別。色界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此色界繫三十一使，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二分別。色界繫見滅、見道斷無明使，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣？謂色界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。

問：此九十八使，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三分別。見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂見滅斷有為緣使不相應無明使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此九十八使，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三分別。見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂見滅斷有為緣使不相應無明使。

問：此欲界繫三十六使，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一分別。欲界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此欲界繫三十六使，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一分別。欲界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂欲界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。

問：此色界繫三十一使，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一分別。色界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此色界繫三十一使，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一分別。色界繫見滅斷無明使，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使相應無明使。云何無為緣？謂色界繫見滅斷有為緣使不相應無明使。如色界繫，無色界繫亦如是。

問：此九十八使，幾緣使非相應使、幾相應使非緣使、幾緣使亦相應使、幾非緣使亦非相應使？答：緣使非相應者無，相應使非緣者無漏緣使，緣使亦相應使者有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此九十八使，幾緣使非相應使、幾相應使非緣使、幾緣使亦相應使、幾非緣使亦非相應使？答：緣使非相應者無，相應使非緣者無漏緣使，緣使亦相應使者有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。

問：此欲界繫三十六使，幾緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者欲界繫無漏緣使，緣使亦相應使者欲界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。此色界繫三十一使，幾緣使非相應使？作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者色界繫無漏緣使，緣使亦相應使者色界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。如色界繫，無色界繫亦如是。二十法，見苦斷法、見集斷法、見滅斷法、見道斷法、修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此欲界繫三十六使，幾緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者欲界繫無漏緣使，緣使亦相應使者欲界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。此色界繫三十一使，幾緣使非相應使？作四句。緣使非相應者無，相應使非緣者色界繫無漏緣使，緣使亦相應使者色界繫有漏緣使，非緣使亦非相應使者無。如色界繫，無色界繫亦如是。二十法，見苦斷法、見集斷法、見滅斷法、見道斷法、修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：彼見苦斷法，幾使使？答：見苦斷一切，見集斷一切遍。問：彼見集斷法，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。問：彼見滅斷法，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。問：彼見道斷法，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。問：彼修斷法，幾使使？答：修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼見苦斷法，幾使使？答：見苦斷一切，見集斷一切遍。問：彼見集斷法，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。問：彼見滅斷法，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。問：彼見道斷法，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。問：彼修斷法，幾使使？答：修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：彼見苦斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍使。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼見苦斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍使。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。

問：彼見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，及見滅見道斷、修斷一切。

問：彼見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見道斷及修斷一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見道斷及修斷一切。

問：彼見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見道斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見滅斷及修斷一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見道斷無漏緣使。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍、見滅斷及修斷一切。

問：彼修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

即此二十法，即此見苦斷法、即此見集斷法、即此見滅斷法、即此見道斷法、即此修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此二十法，即此見苦斷法、即此見集斷法、即此見滅斷法、即此見道斷法、即此修斷法，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：即此見苦斷法，幾使使？答：即此見苦斷不一切遍。問：即此見集斷法，幾使使？答：即此見集斷不一切遍。問：即此見滅斷法，幾使使？答：即此見滅斷一切。問：即此見道斷法，幾使使？答：即此見道斷一切。問：即此修斷法，幾使使？答：即此修斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：即此見苦斷法，幾使使？答：即此見苦斷不一切遍。問：即此見集斷法，幾使使？答：即此見集斷不一切遍。問：即此見滅斷法，幾使使？答：即此見滅斷一切。問：即此見道斷法，幾使使？答：即此見道斷一切。問：即此修斷法，幾使使？答：即此修斷一切。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：即此見苦斷法，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：即此見苦斷法，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。

問：即此見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：即此見集斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。

問：即此見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：即此見滅斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。

問：即此見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見道斷無漏緣。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：即此見道斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者，見道斷無漏緣。緣使亦相應使者，見道斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無。

問：即此修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，即修斷一切。非緣使亦非相應使者無。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。二十心者，見苦斷心、見集斷心、見滅斷心、見道斷心、修斷心，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：即此修斷法，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，即修斷一切。非緣使亦非相應使者無。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。二十心者，見苦斷心、見集斷心、見滅斷心、見道斷心、修斷心，如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見苦斷心，幾使使？答：見苦斷一切、見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切、見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見苦斷心，幾使使？答：見苦斷一切、見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切、見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。

問：見集斷心，幾使使？答：見集斷一切、見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切、見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見集斷心，幾使使？答：見集斷一切、見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切、見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。

問：見滅斷心，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷心，幾使使？答：見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見道斷心，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。彼相應法，見道斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見道斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見道斷心，幾使使？答：見道斷一切及一切遍。彼相應法，見道斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見道斷有漏緣及一切遍。

問：修斷心，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，修斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：修斷心，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，修斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見苦斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見苦斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見苦斷一切、見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見集斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見集斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見集斷一切、見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。

問：修斷心，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：修斷心，幾使緣使非相應使？答作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

四十八心者，見滅斷邪見相應心、見滅斷疑相應心、見滅斷邪見疑相應心、見滅斷邪見不相應心、見滅斷疑不相應心、見滅斷邪見疑不相應心。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八心者，見滅斷邪見相應心、見滅斷疑相應心、見滅斷邪見疑相應心、見滅斷邪見不相應心、見滅斷疑不相應心、見滅斷邪見疑不相應心。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見滅斷邪見相應心，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見相應心，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷疑相應心，幾使使？答：見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷疑相應心，幾使使？答：見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見疑相應心，幾使使？答：見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見疑相應心，幾使使？答：見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見彼相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見彼相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使使？答：除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見滅斷邪見相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷疑相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷疑相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見疑相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見疑相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷疑不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷疑不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見疑不相應心，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法四句，即如心說。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：此欲界繫三十六使，十見苦斷、七見集斷、七見滅斷、八見道斷、四修斷。云何見苦斷十使？答：謂身見、邊見，見苦斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見集斷七使？謂見集斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見滅斷七使？謂見滅斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見道斷八使？謂見道斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何修斷四使？謂修斷貪、恚、慢、無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此欲界繫三十六使，十見苦斷、七見集斷、七見滅斷、八見道斷、四修斷。云何見苦斷十使？答：謂身見、邊見，見苦斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見集斷七使？謂見集斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見滅斷七使？謂見滅斷邪見、見取、疑、貪、恚、慢、無明。云何見道斷八使？謂見道斷邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明。云何修斷四使？謂修斷貪、恚、慢、無明。

問：身見，幾使使？答見苦斷一切，見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切，見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：身見，幾使使？答見苦斷一切，見集斷一切遍。彼相應法，見苦斷一切，見集斷一切遍。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢、無明亦如是。

問：見集斷邪見，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切，見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切，見苦斷一切遍。如見集斷邪見，見取疑貪恚慢無明亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見集斷邪見，幾使使？答：見集斷一切，見苦斷一切遍。彼相應法，見集斷一切，見苦斷一切遍。彼所起心不相應行，見集斷一切，見苦斷一切遍。如見集斷邪見，見取疑貪恚慢無明亦如是。

問：見滅斷邪見，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷邪見，疑亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見，幾使使？答：見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷邪見，疑亦如是。

問：見滅斷見取，幾使使？答：見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷見取，貪、恚、慢亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷見取，幾使使？答：見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷見取相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷見取，貪、恚、慢亦如是。

問：見滅斷無明，幾使使？答：見滅斷無明，除無漏緣，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷無明，幾使使？答：見滅斷無明，除無漏緣，餘見滅斷一切及一切遍。彼相應法，見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。

問：修斷貪，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，即如貪說。彼所起心不相應行，亦如是說。如貪，恚、慢、無明亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：修斷貪，幾使使？答：修斷一切及一切遍。彼相應法，即如貪說。彼所起心不相應行，亦如是說。如貪，恚、慢、無明亦如是。

問：身見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：身見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除身見相應無明，餘見苦斷一切，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，身見相應無明。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如身見、邊見見苦斷，邪見、見取、戒取、疑、貪、恚、慢亦如是。

問：見苦斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷無明，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見苦斷無明，餘見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，及見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見苦斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見苦斷無明，及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見苦斷無明，餘見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見苦斷一切。非緣使亦非相應使者，見集斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見苦斷一切，及見集斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見集斷邪見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除邪見相應無明，餘見集斷一切，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除見集斷邪見相應無明，餘見集斷一切，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見集斷一切，及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見集斷邪見，見取、疑、貪、恚、慢亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見集斷邪見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除邪見相應無明，餘見集斷一切，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除見集斷邪見相應無明，餘見集斷一切，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見集斷一切，及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見集斷邪見，見取、疑、貪、恚、慢亦如是。

問：見集斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷無明，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見集斷無明，餘見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見集斷一切，及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見集斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見集斷無明，及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見集斷無明，餘見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見集斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦斷不一切遍，見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見集斷一切，及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問見滅斷邪見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷邪見，疑亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問見滅斷邪見，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷邪見，疑亦如是。

問：見滅斷見取，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除見滅斷見取相應無明，餘見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見滅斷見取相應無明。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除見滅斷見取相應無明，餘見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見滅斷見取相應無明。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷見取，貪、恚、慢亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷見取，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除見滅斷見取相應無明，餘見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見滅斷見取相應無明。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除見滅斷見取相應無明，餘見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，見滅斷見取相應無明。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷見取，貪、恚、慢亦如是。

問：見滅斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，除見滅斷無漏緣無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，除見滅斷無漏緣無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。

問：修斷貪，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如貪，恚、慢亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：修斷貪，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，除修斷貪相應無明，餘修斷一切及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。如貪，恚、慢亦如是。

問：修斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，修斷無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除修斷無明，餘修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。四十八無明，見滅斷邪見相應無明、見滅斷疑相應無明、見滅斷邪見疑相應無明、見滅斷邪見不相應無明、見滅斷疑不相應無明、見滅斷邪見疑不相應無明。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：修斷無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，修斷無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除修斷無明，餘修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，修斷一切。非緣使亦非相應使者，見苦集斷不一切遍，及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行，修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。四十八無明，見滅斷邪見相應無明、見滅斷疑相應無明、見滅斷邪見疑相應無明、見滅斷邪見不相應無明、見滅斷疑不相應無明、見滅斷邪見疑不相應無明。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見滅斷邪見相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷疑相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷疑相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見疑相應無明，幾使使？答見滅斷邪見疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見疑相應無明，幾使使？答見滅斷邪見疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，見滅斷邪見疑相應無明，見滅斷有漏緣及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問：見滅斷邪見不相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見不相應無明，幾使使？答：見滅斷疑，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問見滅斷疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問見滅斷疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷邪見，見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。

問見滅斷邪見疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問見滅斷邪見疑不相應無明，幾使使？答：見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷一切及一切遍。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：見滅斷邪見相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷疑相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷疑相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見疑相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見疑相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，見滅斷有漏緣及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷疑。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷疑，餘見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷疑。彼相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者，見滅斷邪見。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，除見滅斷邪見，餘見滅斷無漏緣，及見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷疑。彼相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘非緣使亦非相應使。

問：見滅斷邪見疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應使者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘者非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：見滅斷邪見疑不相應無明，幾使緣使非相應使？答：作四句。緣使非相應者，見滅斷有漏緣無明及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者，除見滅斷有漏緣無明，餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷無漏緣，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼相應法，緣使非相應使者，一切遍。相應使非緣者，除見滅斷邪見疑相應無明，餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者，見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者，見滅斷邪見疑相應無明，見苦集斷不一切遍，見道及修斷一切。彼所起心不相應行，見滅斷有漏緣及一切遍。此使緣使非相應使，餘者非緣使亦非相應使。如見滅斷，見道斷亦如是。如不定欲界繫，色無色界繫亦如是。

問：若有漏緣使，緣使相應使耶？若緣使相應使，有漏緣使耶？答：有。若使緣使相應使，彼有漏緣使、或使有漏緣，非彼緣使相應使。云何有？謂他界一切遍，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若有漏緣使，緣使相應使耶？若緣使相應使，有漏緣使耶？答：有。若使緣使相應使，彼有漏緣使、或使有漏緣，非彼緣使相應使。云何有？謂他界一切遍，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫。

問：若無漏緣使，相應使耶？若相應使，無漏緣使耶？答：有。若使相應使，彼無漏緣使、或使相應使，非彼無漏緣使。云何有？謂他界一切遍使，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫(分別諸使品第五竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若無漏緣使，相應使耶？若相應使，無漏緣使耶？答：有。若使相應使，彼無漏緣使、或使相應使，非彼無漏緣使。云何有？謂他界一切遍使，謂使欲界繫緣色界繫，欲界繫緣無色界繫，色界繫緣無色界繫，欲界繫緣色無色界繫(分別諸使品第五竟)。