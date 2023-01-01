眾事分阿毘曇論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事分阿毘曇論卷第二

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別諸入品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸入品第三

如世尊為闍諦輸盧那婆羅門說一切，婆羅門當知，一切者謂十二入。云何十二？謂眼入、色入、耳入、聲入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入、意入、法入。問：此十二入，幾色、幾非色。答：十是色，一非色，一分別。法入，或色、或非色。云何色？謂法入所攝身口業是色，餘非色。此十二入，幾可見、幾不可見？謂一可見，十一不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊為闍諦輸盧那婆羅門說一切，婆羅門當知，一切者謂十二入。云何十二？謂眼入、色入、耳入、聲入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入、意入、法入。問：此十二入，幾色、幾非色。答：十是色，一非色，一分別。法入，或色、或非色。云何色？謂法入所攝身口業是色，餘非色。此十二入，幾可見、幾不可見？謂一可見，十一不可見。

此十二入，幾有對、幾無對？謂十有對，二無對。此十二入，幾有漏、幾無漏？謂十有漏，二分別。意入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意行相應意入。云何無漏？謂無漏意行相應意入。法入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法入所攝有漏身口業、有漏受陰想陰行陰。云何無漏？謂無漏身口業、無漏受陰想陰行陰及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾有對、幾無對？謂十有對，二無對。此十二入，幾有漏、幾無漏？謂十有漏，二分別。意入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏意行相應意入。云何無漏？謂無漏意行相應意入。法入，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法入所攝有漏身口業、有漏受陰想陰行陰。云何無漏？謂無漏身口業、無漏受陰想陰行陰及無為法。

此十二入，幾有為、幾無為？謂十一有為，一分別。法入，或有為、或無為。云何有為？謂法入所攝身口業、受陰想陰行陰。云何無為？謂虛空、數滅、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾有為、幾無為？謂十一有為，一分別。法入，或有為、或無為。云何有為？謂法入所攝身口業、受陰想陰行陰。云何無為？謂虛空、數滅、非數滅。

此十二入，幾有諍、幾無諍？謂十有諍，二分別，二若有漏有諍、二若無漏無諍。如有諍，無諍如是。世間出世間、有過無過、依家依出要、使非使、受非受、纏非纏，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾有諍、幾無諍？謂十有諍，二分別，二若有漏有諍、二若無漏無諍。如有諍，無諍如是。世間出世間、有過無過、依家依出要、使非使、受非受、纏非纏，亦如是。

此十二入，幾有記、幾無記？謂八無記，四分別。色入，或有記、或無記。云何有記？謂善、不善色入。云何無記？謂除善、不善色入，諸餘色入。如色入，聲入、意入、法入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾有記、幾無記？謂八無記，四分別。色入，或有記、或無記。云何有記？謂善、不善色入。云何無記？謂除善、不善色入，諸餘色入。如色入，聲入、意入、法入亦如是。

此十二入，幾隱沒、幾不隱沒？謂八不隱沒，四分別。色入，或隱沒、或不隱沒。云何隱沒？謂穢污。云何不隱沒？謂不穢污。如色入，聲入、意入、法入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾隱沒、幾不隱沒？謂八不隱沒，四分別。色入，或隱沒、或不隱沒。云何隱沒？謂穢污。云何不隱沒？謂不穢污。如色入，聲入、意入、法入亦如是。

此十二入，幾應修、幾不應修？謂八不應修，四分別。色入，或應修、或不應修。云何應修？謂善色入。云何不應修？謂不善、無記色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法入。云何不應修？謂不善、無記法入及數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾應修、幾不應修？謂八不應修，四分別。色入，或應修、或不應修。云何應修？謂善色入。云何不應修？謂不善、無記色入。如色入，聲入、意入亦如是。法入，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法入。云何不應修？謂不善、無記法入及數滅。

此十二入，幾穢污、幾不穢污？謂八不穢污，四分別。色入，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如色入，聲入、意入、法入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾穢污、幾不穢污？謂八不穢污，四分別。色入，或穢污、或不穢污。云何穢污？謂隱沒。云何不穢污？謂不隱沒。如色入，聲入、意入、法入亦如是。

此十二入，幾有罪、幾無罪？謂八無罪，四分別。色入，或有罪、或無罪。云何有罪？謂不善色入及隱沒無記。云何無罪？謂善色入及不隱沒無記。如色入，聲入、意入、法入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾有罪、幾無罪？謂八無罪，四分別。色入，或有罪、或無罪。云何有罪？謂不善色入及隱沒無記。云何無罪？謂善色入及不隱沒無記。如色入，聲入、意入、法入亦如是。

此十二入，幾有報、幾無報？謂八無報，四分別。色入，或有報、或無報。云何有報？謂善、不善色入。云何無報？謂無記色入。如色入，聲入亦如是。意入，或有報、或無報。云何有報？謂不善、善有漏意入。云何無報？謂無記無漏意入。如意入，法入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾有報、幾無報？謂八無報，四分別。色入，或有報、或無報。云何有報？謂善、不善色入。云何無報？謂無記色入。如色入，聲入亦如是。意入，或有報、或無報。云何有報？謂不善、善有漏意入。云何無報？謂無記無漏意入。如意入，法入亦如是。

此十二入，幾見、幾非見？謂一是見，十非見，一分別。法入，或見、或非見。云何見？謂八見名見，謂五邪見、世俗正見、學見、無學見，餘非見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾見、幾非見？謂一是見，十非見，一分別。法入，或見、或非見。云何見？謂八見名見，謂五邪見、世俗正見、學見、無學見，餘非見。

此十二入，幾內、幾外？謂六內，六外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾內、幾外？謂六內，六外。

此十二入，幾受、幾不受？謂三不受，九分別。眼入，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如眼入，色入、耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾受、幾不受？謂三不受，九分別。眼入，或受、或不受。云何受？謂自性受。云何不受？謂非自性受。如眼入，色入、耳入、鼻入、香入、舌入、味入、身入、觸入亦如是。

此十二入，幾心、幾非心？謂一是心，十一非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾心、幾非心？謂一是心，十一非心。

此十二入，幾有緣、幾無緣？謂一有緣，十無緣，一分別。法入，或有緣、或無緣。云何有緣？謂心法。云何無緣？謂非心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾有緣、幾無緣？謂一有緣，十無緣，一分別。法入，或有緣、或無緣。云何有緣？謂心法。云何無緣？謂非心法。

此十二入，幾心法、幾非心法？謂十一非心法，一分別。法入，或心法、或非心法。云何心法？謂有緣。云何非心法？謂無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾心法、幾非心法？謂十一非心法，一分別。法入，或心法、或非心法。云何心法？謂有緣。云何非心法？謂無緣。

此十二入，幾業、幾非業？謂九非業，三分別。色入，或業、或非業。云何業？謂身作是業，餘非業。聲入，或業、或非業。云何業？謂口作是業，餘非業。法入，或業、或非業。云何業？謂法入所攝身口業及思是業，餘非業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾業、幾非業？謂九非業，三分別。色入，或業、或非業。云何業？謂身作是業，餘非業。聲入，或業、或非業。云何業？謂口作是業，餘非業。法入，或業、或非業。云何業？謂法入所攝身口業及思是業，餘非業。

此十二入，幾善、不善、無記？謂八無記，四分別。色入，或善、不善、無記。云何善？謂善身作。云何不善？謂不善身作。云何無記？謂除善、不善身作色，餘身作色。聲入，或善、不善、無記。云何善？謂善口聲。云何不善？謂不善口聲。云何無記？謂除善、不善口聲，諸餘口聲。意入，或善、不善、無記。云何善？謂善意思惟相應意入。云何不善？謂不善意思惟相應意入。云何無記？謂無記意思惟相應意入。法入，或善、不善、無記。云何善？謂法入所攝善身口業、善受陰想陰行陰及數滅。云何不善？謂法入所攝不善身口業、不善受陰想陰行陰。云何無記？謂法入所攝無記受陰想陰行陰及虛空、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾善、不善、無記？謂八無記，四分別。色入，或善、不善、無記。云何善？謂善身作。云何不善？謂不善身作。云何無記？謂除善、不善身作色，餘身作色。聲入，或善、不善、無記。云何善？謂善口聲。云何不善？謂不善口聲。云何無記？謂除善、不善口聲，諸餘口聲。意入，或善、不善、無記。云何善？謂善意思惟相應意入。云何不善？謂不善意思惟相應意入。云何無記？謂無記意思惟相應意入。法入，或善、不善、無記。云何善？謂法入所攝善身口業、善受陰想陰行陰及數滅。云何不善？謂法入所攝不善身口業、不善受陰想陰行陰。云何無記？謂法入所攝無記受陰想陰行陰及虛空、非數滅。

此十二入，幾見斷、幾修斷、幾不斷？謂十修斷，二分別。意入，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若意入隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應意入。云何修斷？若意入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應意入及不穢污有漏意入。云何不斷？謂無漏意入。法入，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若法入隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何修斷？若法入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法入，彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法入。云何不斷？謂無漏法入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾見斷、幾修斷、幾不斷？謂十修斷，二分別。意入，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若意入隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使相應意入。云何修斷？若意入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應意入及不穢污有漏意入。云何不斷？謂無漏意入。法入，或見斷、或修斷、或不斷。云何見斷？若法入隨信行、隨法行人無間忍等斷。彼云何斷？謂見斷八十八使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何修斷？若法入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法入，彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法入。云何不斷？謂無漏法入。

此十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？謂十非學非無學，二分別。意入，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應意入。云何無學？謂無學意思惟相應意入。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應意入。法入，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身口業、學受陰想陰行陰。云何無學？謂無學身口業、無學受陰想陰行陰。云何非學非無學？謂法入所攝有漏身口業、有漏受陰想陰行陰及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾學、幾無學、幾非學非無學？謂十非學非無學，二分別。意入，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學意思惟相應意入。云何無學？謂無學意思惟相應意入。云何非學非無學？謂有漏意思惟相應意入。法入，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身口業、學受陰想陰行陰。云何無學？謂無學身口業、無學受陰想陰行陰。云何非學非無學？謂法入所攝有漏身口業、有漏受陰想陰行陰及無為法。

此十二入，幾欲界繫、幾色無色界繫、幾不繫？謂二欲界繫，十分別。眼入，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂眼入欲界繫四大所造。云何色界繫？謂眼入色界繫四大所造。如眼入，色入、耳入、聲入、鼻入、舌入、身入亦如是。觸入，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂觸入欲界繫四大所造。云何色界繫？謂觸入色界繫四大所造。意入，或欲界繫，或色界繫，或無色界繫，或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應意入。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應意入。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應意入。云何不繫？謂無漏意思惟相應意入。法入，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法入欲界繫彼所攝身口業、彼所攝受陰想陰行陰。云何色界繫？謂法入色界繫彼所攝身口業、彼所攝受陰想陰行陰。云何無色界繫？謂法入無色界繫彼所攝受陰想陰行陰。云何不繫？謂無漏所攝身口業、無漏所攝受陰想陰行陰及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾欲界繫、幾色無色界繫、幾不繫？謂二欲界繫，十分別。眼入，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂眼入欲界繫四大所造。云何色界繫？謂眼入色界繫四大所造。如眼入，色入、耳入、聲入、鼻入、舌入、身入亦如是。觸入，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂觸入欲界繫四大所造。云何色界繫？謂觸入色界繫四大所造。意入，或欲界繫，或色界繫，或無色界繫，或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫意思惟相應意入。云何色界繫？謂色界繫意思惟相應意入。云何無色界繫？謂無色界繫意思惟相應意入。云何不繫？謂無漏意思惟相應意入。法入，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法入欲界繫彼所攝身口業、彼所攝受陰想陰行陰。云何色界繫？謂法入色界繫彼所攝身口業、彼所攝受陰想陰行陰。云何無色界繫？謂法入無色界繫彼所攝受陰想陰行陰。云何不繫？謂無漏所攝身口業、無漏所攝受陰想陰行陰及無為法。

此十二入，幾過去、幾未來、幾現在？謂十一，或過去、或未來、或現在，一分別。法入，若有為，或過去、或未來、或現在；若無為，非過去、非未來、非現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾過去、幾未來、幾現在？謂十一，或過去、或未來、或現在，一分別。法入，若有為，或過去、或未來、或現在；若無為，非過去、非未來、非現在。

此十二入，幾苦諦攝、幾集諦攝、幾滅諦攝、幾道諦攝、幾非諦攝？謂十苦集諦所攝，二分別。意入，若有漏，苦集諦所攝；若無漏，道諦所攝。法入，若有漏，苦集諦所攝；若無漏，有為道諦所攝。若數滅，滅諦所攝。虛空、非數滅，非諦所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾苦諦攝、幾集諦攝、幾滅諦攝、幾道諦攝、幾非諦攝？謂十苦集諦所攝，二分別。意入，若有漏，苦集諦所攝；若無漏，道諦所攝。法入，若有漏，苦集諦所攝；若無漏，有為道諦所攝。若數滅，滅諦所攝。虛空、非數滅，非諦所攝。

此十二入，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷、幾不斷？謂十修斷，二分別。意入，或見苦斷、或見集斷、或見滅斷、或見道斷、或修斷、或不斷。云何見苦斷？若意入隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使相應意入。云何見集斷？若意入隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使相應意入。云何見滅斷？若意入隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使相應意入。云何見道斷？若意入隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使相應意入。云何修斷？若意入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應意入及不穢污有漏意入。云何不斷？謂無漏意入。法入，或見苦斷、或見集斷、或見滅斷、或見道斷、或修斷、或不斷。云何見苦斷？若法入隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見集斷？若法入隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見滅斷？若法入隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見道斷？若法入隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何修斷？若法入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法入，彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法入。云何不斷？謂無漏法入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二入，幾見苦斷、幾見集斷、幾見滅斷、幾見道斷、幾修斷、幾不斷？謂十修斷，二分別。意入，或見苦斷、或見集斷、或見滅斷、或見道斷、或修斷、或不斷。云何見苦斷？若意入隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使相應意入。云何見集斷？若意入隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使相應意入。云何見滅斷？若意入隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使相應意入。云何見道斷？若意入隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使相應意入。云何修斷？若意入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使相應意入及不穢污有漏意入。云何不斷？謂無漏意入。法入，或見苦斷、或見集斷、或見滅斷、或見道斷、或修斷、或不斷。云何見苦斷？若法入隨信行、隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷？謂見苦斷二十八使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見集斷？若法入隨信行、隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷？謂見集斷十九使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見滅斷？若法入隨信行、隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷？謂見滅斷十九使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何見道斷？若法入隨信行、隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷？謂見道斷二十二使彼相應法入，彼所起心不相應行。云何修斷？若法入學見迹修斷。彼云何斷？謂修斷十使彼相應法入，彼所起身口業、彼所起心不相應行及不穢污有漏法入。云何不斷？謂無漏法入。

問：五陰十二入，為五陰攝十二入、為十二入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：五陰十二入，為五陰攝十二入、為十二入

攝五陰？答：十二入攝五陰，非五陰攝十二入。何所不攝？謂無為法入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝五陰？答：十二入攝五陰，非五陰攝十二入。何所不攝？謂無為法入。

問：五陰十八界，為五陰攝十八界、為十八界攝五陰？答：十八界攝五陰，非五陰攝十八界。何所不攝？謂無為法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：五陰十八界，為五陰攝十八界、為十八界攝五陰？答：十八界攝五陰，非五陰攝十八界。何所不攝？謂無為法界。

問：五陰二十二根，為五陰攝二十二根、為二十二根攝五陰？答：二陰及二陰少分攝二十二根，二十二根亦攝二陰及二陰少分。何所不攝？謂一陰及二陰少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：五陰二十二根，為五陰攝二十二根、為二十二根攝五陰？答：二陰及二陰少分攝二十二根，二十二根亦攝二陰及二陰少分。何所不攝？謂一陰及二陰少分。

問：五陰九十八使，為五陰攝九十八使、為九十八使攝五陰？答：一陰少分攝九十八使，九十八使亦攝一陰少分。何所不攝？謂四陰及一陰少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：五陰九十八使，為五陰攝九十八使、為九十八使攝五陰？答：一陰少分攝九十八使，九十八使亦攝一陰少分。何所不攝？謂四陰及一陰少分。

問：十二入十八界，為十二入攝十八界、為十八界攝十二入。答：展轉相攝，隨其所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十二入十八界，為十二入攝十八界、為十八界攝十二入。答：展轉相攝，隨其所應。

問：十二入二十二根，為十二入攝二十二根、為二十二根攝十二入？答：六內入及一外入少分攝二十二根，二十二根亦攝六內入及一外入少分。何所不攝？謂五外入及一外入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十二入二十二根，為十二入攝二十二根、為二十二根攝十二入？答：六內入及一外入少分攝二十二根，二十二根亦攝六內入及一外入少分。何所不攝？謂五外入及一外入少分。

問十二入九十八使，為十二入攝九十八使、為九十八使攝十二入？答：一外入少分攝九十八使，九十八使亦攝一外入少分。何所不攝？謂十一入及一外入少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問十二入九十八使，為十二入攝九十八使、為九十八使攝十二入？答：一外入少分攝九十八使，九十八使亦攝一外入少分。何所不攝？謂十一入及一外入少分。

問：十八界二十二根，為十八界攝二十二根、為二十二根攝十八界？答：十二內界及一外界少分攝二十二根，二十二根亦攝十二內界及一外界少分。何所不攝？謂五外界及一外界少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八界二十二根，為十八界攝二十二根、為二十二根攝十八界？答：十二內界及一外界少分攝二十二根，二十二根亦攝十二內界及一外界少分。何所不攝？謂五外界及一外界少分。

問：十八界九十八使，為十八界攝九十八使、為九十八使攝十八界？答：一外界少分攝九十八使，九十八使亦攝一外界少分。何所不攝？謂十七界及一外界少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十八界九十八使，為十八界攝九十八使、為九十八使攝十八界？答：一外界少分攝九十八使，九十八使亦攝一外界少分。何所不攝？謂十七界及一外界少分。

問：二十二根九十八使，為二十二根攝九十八使、為九十八使攝二十二根？答：展轉不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：二十二根九十八使，為二十二根攝九十八使、為九十八使攝二十二根？答：展轉不相攝。

眾事分阿毘曇論分別七事品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾事分阿毘曇論分別七事品第四

十八界、十二入、五陰、五盛陰、六界、十大地法、十煩惱大地法、十小煩惱大地法、五煩惱、五觸、五見、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界、十二入、五陰、五盛陰、六界、十大地法、十煩惱大地法、十小煩惱大地法、五煩惱、五觸、五見、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。

云何十八界？謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十八界？謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。

云何十二入？謂眼入色入、耳入聲入、鼻入香入、舌入味入、身入觸入、意入法入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十二入？謂眼入色入、耳入聲入、鼻入香入、舌入味入、身入觸入、意入法入。

云何五陰？謂色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五陰？謂色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。

云何五盛陰？謂色盛陰、受盛陰、想盛陰、行盛陰、識盛陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五盛陰？謂色盛陰、受盛陰、想盛陰、行盛陰、識盛陰。

云何六界？謂地界、水界、火界、風界、虛空界、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六界？謂地界、水界、火界、風界、虛空界、識界。

云何十大地法？謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十大地法？謂受、想、思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧。

云何十煩惱大地法？謂不信、懈怠、忘念、亂、無明、邪慧、邪憶、邪解脫、掉、放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十煩惱大地法？謂不信、懈怠、忘念、亂、無明、邪慧、邪憶、邪解脫、掉、放逸。

云何十小煩惱大地法？謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十小煩惱大地法？謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害。

云何五煩惱？謂欲貪、色貪、無色貪、瞋恚、癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五煩惱？謂欲貪、色貪、無色貪、瞋恚、癡。

云何五觸？謂對觸、增上語觸、明觸、無明觸、非明非無明觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五觸？謂對觸、增上語觸、明觸、無明觸、非明非無明觸。

云何五見？謂身見、邊見、邪見、取見見、取戒見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五見？謂身見、邊見、邪見、取見見、取戒見。

云何五根？謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五根？謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。

云何五法？謂覺、觀、識、無慚、無愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何五法？謂覺、觀、識、無慚、無愧。

云何六識身？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六識身？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。

云何六觸身？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六觸身？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。

云何六受身？謂眼觸生受、耳鼻舌身意觸生受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六受身？謂眼觸生受、耳鼻舌身意觸生受。

云何六想身？謂眼觸生想、耳鼻舌身意觸生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六想身？謂眼觸生想、耳鼻舌身意觸生想。

云何六思身？謂眼觸生思、耳鼻舌身意觸生思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六思身？謂眼觸生思、耳鼻舌身意觸生思。

云何六愛身？謂眼觸生愛、耳鼻舌身意觸生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何六愛身？謂眼觸生愛、耳鼻舌身意觸生愛。

云何眼界？若眼於色已見今見當見，隨彼一一有分。云何色界？若色於眼已見今見當見，隨彼有分。云何眼識界？若眼見色起眼識、眼增上見色，若眼識於色、若識分別知色，是名眼識界。云何耳界？若耳於聲已聞今聞當聞，隨彼一一有分。云何聲界？若聲於耳已聞今聞當聞，隨彼有分。云何耳識界？若耳聞聲起耳識、耳增上聞聲，若耳識於聲、若識分別知聲，是名耳識界。云何鼻界？若鼻於香已覺今覺當覺，隨彼一一有分。云何香界？若香於鼻已覺今覺當覺，隨彼有分。云何鼻識界？若鼻覺香起鼻識、鼻增上覺香，若鼻識於香、若識分別知香，是名鼻識界。云何舌界？若舌於味已嘗今嘗當嘗，隨彼一一有分。云何味界？若味於舌已嘗今嘗當嘗，隨彼有分。云何舌識界？若舌甞味起舌識、舌增上甞味，若舌識於味、若識分別知味，是名舌識界。云何身界？若身於觸已覺今覺當覺，隨彼一一有分。云何觸界？若觸於身已覺今覺當覺，隨彼有分。云何身識界？若身覺觸起身識、身增上覺觸，若身識於觸、若識分別知觸，是名身識界。云何意界？若意於法已識今識當識，隨彼一一有分。云何法界？若法於意已識今識當識，隨彼有分。云何意識界？若意緣法起意識、意增上緣法，若意識於法、若識分別知法，是名意識界。眼入乃至法入，廣說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼界？若眼於色已見今見當見，隨彼一一有分。云何色界？若色於眼已見今見當見，隨彼有分。云何眼識界？若眼見色起眼識、眼增上見色，若眼識於色、若識分別知色，是名眼識界。云何耳界？若耳於聲已聞今聞當聞，隨彼一一有分。云何聲界？若聲於耳已聞今聞當聞，隨彼有分。云何耳識界？若耳聞聲起耳識、耳增上聞聲，若耳識於聲、若識分別知聲，是名耳識界。云何鼻界？若鼻於香已覺今覺當覺，隨彼一一有分。云何香界？若香於鼻已覺今覺當覺，隨彼有分。云何鼻識界？若鼻覺香起鼻識、鼻增上覺香，若鼻識於香、若識分別知香，是名鼻識界。云何舌界？若舌於味已嘗今嘗當嘗，隨彼一一有分。云何味界？若味於舌已嘗今嘗當嘗，隨彼有分。云何舌識界？若舌甞味起舌識、舌增上甞味，若舌識於味、若識分別知味，是名舌識界。云何身界？若身於觸已覺今覺當覺，隨彼一一有分。云何觸界？若觸於身已覺今覺當覺，隨彼有分。云何身識界？若身覺觸起身識、身增上覺觸，若身識於觸、若識分別知觸，是名身識界。云何意界？若意於法已識今識當識，隨彼一一有分。云何法界？若法於意已識今識當識，隨彼有分。云何意識界？若意緣法起意識、意增上緣法，若意識於法、若識分別知法，是名意識界。眼入乃至法入，廣說亦如是。

云何色陰？謂十種色入及法入所攝色。云何受陰？謂六受身。云何六？謂眼觸生受，乃至意觸生受。云何想陰？謂六想身。云何六？謂眼觸生想，乃至意觸生想。云何行陰？行陰有二種，謂心相應、心不相應。云何心相應行陰？謂思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結縛、使、煩惱上煩惱、纏，一切智、一切見一切無間等，如是比心相應法，是名心相應行陰。云何心不相應行陰？謂諸得無想正受、滅盡正受、無想天、命根、身種類、處得、事得、入得、生、住、異、滅、名身、句身、味身，如是比心不相應法，是名心不相應行陰。彼二法，總為行陰數。云何識陰？謂六識身。云何六？謂眼識身，乃至意識身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色陰？謂十種色入及法入所攝色。云何受陰？謂六受身。云何六？謂眼觸生受，乃至意觸生受。云何想陰？謂六想身。云何六？謂眼觸生想，乃至意觸生想。云何行陰？行陰有二種，謂心相應、心不相應。云何心相應行陰？謂思、觸、憶、欲、解脫、念、定、慧、信、精進、覺、觀、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結縛、使、煩惱上煩惱、纏，一切智、一切見一切無間等，如是比心相應法，是名心相應行陰。云何心不相應行陰？謂諸得無想正受、滅盡正受、無想天、命根、身種類、處得、事得、入得、生、住、異、滅、名身、句身、味身，如是比心不相應法，是名心不相應行陰。彼二法，總為行陰數。云何識陰？謂六識身。云何六？謂眼識身，乃至意識身。

云何色盛陰？若色有漏盛受，謂此色若於過去未來現在起欲已起當起，或貪或恚或癡，彼一一心數煩惱已起當起，是名色盛陰。受、想、行盛陰亦如是。云何識盛陰？若識有漏盛受，謂此識若於過去未來現在起欲已起當起，或貪或恚或癡，彼一一心數煩惱已起當起，是名識盛陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色盛陰？若色有漏盛受，謂此色若於過去未來現在起欲已起當起，或貪或恚或癡，彼一一心數煩惱已起當起，是名色盛陰。受、想、行盛陰亦如是。云何識盛陰？若識有漏盛受，謂此識若於過去未來現在起欲已起當起，或貪或恚或癡，彼一一心數煩惱已起當起，是名識盛陰。

云何地界？謂堅相，乃至風界，如五法品說。云何虛空界？謂空邊色。云何識界？謂五識身及有漏意識身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何地界？謂堅相，乃至風界，如五法品說。云何虛空界？謂空邊色。云何識界？謂五識身及有漏意識身。

云何受？謂受、覺、知、痛等苦、樂、俱非三境界轉。云何想？謂想、等想、增上想於像貌轉。云何思？謂思、等思、增上思，思起心行於業。云何觸？謂觸、等觸、增上觸，依緣心和合轉。云何憶？謂心發悟，憶念思惟心行境界。云何欲？謂欲於緣堅持深著，為作欲樂。云何解脫？謂心解脫，意於緣解。云何念？謂念隨念不捨於緣，不廢亂忘。云何定？謂心等住不動移境，不散不亂、攝受止一。云何慧？謂心於法起選擇相，決斷覺知照了觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受？謂受、覺、知、痛等苦、樂、俱非三境界轉。云何想？謂想、等想、增上想於像貌轉。云何思？謂思、等思、增上思，思起心行於業。云何觸？謂觸、等觸、增上觸，依緣心和合轉。云何憶？謂心發悟，憶念思惟心行境界。云何欲？謂欲於緣堅持深著，為作欲樂。云何解脫？謂心解脫，意於緣解。云何念？謂念隨念不捨於緣，不廢亂忘。云何定？謂心等住不動移境，不散不亂、攝受止一。云何慧？謂心於法起選擇相，決斷覺知照了觀察。

云何不信？謂心不信受、不正思惟、不修德本、不種善行、不造勝業、意不清淨。云何懈怠？謂心下劣、不勤勇猛、意不捷疾。云何忘念？謂念虛妄、外向邪記。云何亂？謂心亂散飄馳轉動，緣不止一。云何無明？謂愚三界闇無知。云何邪慧？謂不順正念邪解決斷。云何邪憶？謂穢污意行曲受境界，不正思惟。云何邪解脫？謂穢污意行解脫於緣。云何掉？謂心躁動不依寂靜。云何放逸？謂捨正方便、作不應作，於諸善法不懃修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不信？謂心不信受、不正思惟、不修德本、不種善行、不造勝業、意不清淨。云何懈怠？謂心下劣、不勤勇猛、意不捷疾。云何忘念？謂念虛妄、外向邪記。云何亂？謂心亂散飄馳轉動，緣不止一。云何無明？謂愚三界闇無知。云何邪慧？謂不順正念邪解決斷。云何邪憶？謂穢污意行曲受境界，不正思惟。云何邪解脫？謂穢污意行解脫於緣。云何掉？謂心躁動不依寂靜。云何放逸？謂捨正方便、作不應作，於諸善法不懃修習。

云何忿？謂於不饒益事、於瞋相續起心忿。云何恨？謂若事不順所欲，起心恨。云何覆？謂覆藏自罪。云何惱？謂若心熱燒。云何嫉？謂於所嫌不欲彼利，起心妬忌。云何慳？謂心所受堅著不捨。云何誑？謂欺偽他。云何諂？謂起心曲行。云何憍？謂心醉舉迷。云何害？謂惱切眾生，起心逼迫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何忿？謂於不饒益事、於瞋相續起心忿。云何恨？謂若事不順所欲，起心恨。云何覆？謂覆藏自罪。云何惱？謂若心熱燒。云何嫉？謂於所嫌不欲彼利，起心妬忌。云何慳？謂心所受堅著不捨。云何誑？謂欺偽他。云何諂？謂起心曲行。云何憍？謂心醉舉迷。云何害？謂惱切眾生，起心逼迫。

云何欲貪？若欲貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何色貪？若色貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何無色貪？若無色貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何瞋恚？謂於彼眾生？起損害心？誹謗苦切。云何疑？謂惑諦不了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲貪？若欲貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何色貪？若色貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何無色貪？若無色貪等貪，結聚貪室，堅著愛樂。云何瞋恚？謂於彼眾生？起損害心？誹謗苦切。云何疑？謂惑諦不了。

云何對觸？謂五識身相應觸。云何增上語觸？謂意識身相應觸。云何明觸？謂無漏觸。云何無明觸？謂穢污觸。云何非明非無明觸？謂不穢污有漏觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何對觸？謂五識身相應觸。云何增上語觸？謂意識身相應觸。云何明觸？謂無漏觸。云何無明觸？謂穢污觸。云何非明非無明觸？謂不穢污有漏觸。

云何身見？謂於五盛陰起我我所有見，於彼堪忍樂著。云何邊見？謂於五盛陰或斷常見，於彼堪忍樂著。云何邪見？謂誹謗因果、毀所應作，於彼堪忍樂著。云何取見見？謂於五盛陰起第一見最上最勝，於彼堪忍樂著。云何取戒見？謂於五盛陰起見清淨解脫出要，於彼堪忍樂著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何身見？謂於五盛陰起我我所有見，於彼堪忍樂著。云何邊見？謂於五盛陰或斷常見，於彼堪忍樂著。云何邪見？謂誹謗因果、毀所應作，於彼堪忍樂著。云何取見見？謂於五盛陰起第一見最上最勝，於彼堪忍樂著。云何取戒見？謂於五盛陰起見清淨解脫出要，於彼堪忍樂著。

云何樂根？若樂受觸所觸，若起身意樂、起覺知想。云何苦根？若苦受觸所觸，若起身等苦、起覺知想。云何喜根？若喜受觸所觸，若起心喜想覺受生。云何憂根？若憂受觸所觸，若起心苦想覺受生。云何捨根？若不苦不樂受觸所觸，若起身心非覺受非不覺受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何樂根？若樂受觸所觸，若起身意樂、起覺知想。云何苦根？若苦受觸所觸，若起身等苦、起覺知想。云何喜根？若喜受觸所觸，若起心喜想覺受生。云何憂根？若憂受觸所觸，若起心苦想覺受生。云何捨根？若不苦不樂受觸所觸，若起身心非覺受非不覺受生。

云何覺？若心覺遍覺、色覺增上色覺，覺數覺覺等思惟麁心轉。云何觀？若心行少行隨微行，隨順細心轉。云何識？謂六識身，眼識乃至意識。云何無慚？若心無慚，不厭患過、不極厭離、不恭敬、不柔軟、不自畏、不自羞，恣心自在。云何無愧？若無愧於他、於罪無畏、於罪無怖、於罪不見、於諸過惡不羞恥他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何覺？若心覺遍覺、色覺增上色覺，覺數覺覺等思惟麁心轉。云何觀？若心行少行隨微行，隨順細心轉。云何識？謂六識身，眼識乃至意識。云何無慚？若心無慚，不厭患過、不極厭離、不恭敬、不柔軟、不自畏、不自羞，恣心自在。云何無愧？若無愧於他、於罪無畏、於罪無怖、於罪不見、於諸過惡不羞恥他。

云何眼識？謂眼緣色起眼識、眼增上緣色，眼識於色若識、若分別色，是名眼識。乃至意識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼識？謂眼緣色起眼識、眼增上緣色，眼識於色若識、若分別色，是名眼識。乃至意識亦如是。

云何眼觸？謂眼緣色起眼識，三和合生觸。眼增上緣色、眼識於色，若觸等觸，是名眼觸。耳鼻舌身亦如是。云何意觸？謂意緣法起意識，三和合生觸。意增上緣法、意識於法，若觸等觸，是名意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼觸？謂眼緣色起眼識，三和合生觸。眼增上緣色、眼識於色，若觸等觸，是名眼觸。耳鼻舌身亦如是。云何意觸？謂意緣法起意識，三和合生觸。意增上緣法、意識於法，若觸等觸，是名意觸。

云何眼觸生受？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣受。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若覺受等受，是名眼觸生受。耳鼻舌身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼觸生受？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣受。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若覺受等受，是名眼觸生受。耳鼻舌身亦如是。

云何意觸生受？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣受。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若覺受等受，是名意觸生受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何意觸生受？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣受。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若覺受等受，是名意觸生受。

云何眼觸生想？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣想。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若想等想、增上想、分別想，是名眼觸生想。耳鼻舌身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼觸生想？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣想。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若想等想、增上想、分別想，是名眼觸生想。耳鼻舌身亦如是。

云何意觸生想？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣想。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若想等想、增上想、分別想，是名意觸生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何意觸生想？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣想。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若想等想、增上想、分別想，是名意觸生想。

云何眼觸生思？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣思。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若思等思、增上思，思轉心行於業，是名眼觸生思。耳鼻舌身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼觸生思？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣思。眼增上緣色，眼觸因、眼觸集、眼觸生、眼觸有，眼觸意思惟相應，眼識於色，若思等思、增上思，思轉心行於業，是名眼觸生思。耳鼻舌身亦如是。

云何意觸生思？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣思。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若思等思、增上思，思轉心行於業，是名意觸生思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何意觸生思？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣思。意增上緣法，意觸因、意觸集、意觸生、意觸有，意觸思惟相應，意識於法，若思等思、增上思，思轉心行於業，是名意觸生思。

云何眼觸生愛？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣受，受緣愛。眼增上緣色，眼識於色若貪貪聚貪室，堅著愛樂，是名眼觸生愛。耳鼻舌身亦如是。云何意觸生愛？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣受，受緣愛。意增上緣法，意識於法若貪貪聚貪室，堅著愛樂，是名意觸生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何眼觸生愛？謂眼緣色起眼識，三和合生觸，觸緣受，受緣愛。眼增上緣色，眼識於色若貪貪聚貪室，堅著愛樂，是名眼觸生愛。耳鼻舌身亦如是。云何意觸生愛？謂意緣法起意識，三和合生觸，觸緣受，受緣愛。意增上緣法，意識於法若貪貪聚貪室，堅著愛樂，是名意觸生愛。

問：眼界，幾界、幾入、幾陰攝？眼界攝法，幾界、幾入、幾陰攝？眼界不攝法，幾界、幾入、幾陰攝？眼界攝不攝法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界不攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界攝不攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？如眼界，乃至意觸生愛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：眼界，幾界、幾入、幾陰攝？眼界攝法，幾界、幾入、幾陰攝？眼界不攝法，幾界、幾入、幾陰攝？眼界攝不攝法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界不攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？除眼界攝不攝法，餘法，幾界、幾入、幾陰攝？如眼界，乃至意觸生愛亦如是。

答：眼界，一界、一入、一陰攝，不攝十七界、十一入、五陰。如眼界，眼界攝法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：眼界，一界、一入、一陰攝，不攝十七界、十一入、五陰。如眼界，眼界攝法亦如是。

眼界不攝法，十七界、十一入、五陰攝，不攝一界、一入、一陰。眼界攝不攝法，十八界、十二入、五陰攝。除眼界攝法，餘法，十七界、十一入、五陰攝，不攝一界、一入、一陰。除眼界不攝法，餘法，一界、一入、一陰攝，不攝十七界、十一入、五陰。除眼界攝法，餘法，如眼界不攝。除眼界不攝法，餘法，如眼界。除眼界攝不攝法，若問餘法，虛空，無事無論。如眼界，九色界、十色入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼界不攝法，十七界、十一入、五陰攝，不攝一界、一入、一陰。眼界攝不攝法，十八界、十二入、五陰攝。除眼界攝法，餘法，十七界、十一入、五陰攝，不攝一界、一入、一陰。除眼界不攝法，餘法，一界、一入、一陰攝，不攝十七界、十一入、五陰。除眼界攝法，餘法，如眼界不攝。除眼界不攝法，餘法，如眼界。除眼界攝不攝法，若問餘法，虛空，無事無論。如眼界，九色界、十色入亦如是。

眼識界，一界一入一陰攝，不攝十七界十二入五陰。如眼識界，耳鼻舌身意識界、六識身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識界，一界一入一陰攝，不攝十七界十二入五陰。如眼識界，耳鼻舌身意識界、六識身亦如是。

意界，七界一入一陰攝，不攝十一界十一入四陰。如意界，意入識陰識法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意界，七界一入一陰攝，不攝十一界十一入四陰。如意界，意入識陰識法亦如是。

法界，一界一入四陰攝，不攝十七界十一入二陰。如法界，法入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界，一界一入四陰攝，不攝十七界十一入二陰。如法界，法入亦如是。

色陰，十一界十一入一陰攝，不攝八界二入四陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色陰，十一界十一入一陰攝，不攝八界二入四陰。

受陰，一界一入一陰攝，不攝十八界十二入四陰。如受陰，想陰行陰、受大地、想大地亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受陰，一界一入一陰攝，不攝十八界十二入四陰。如受陰，想陰行陰、受大地、想大地亦如是。

色盛陰，十一界十一入一陰攝，不攝八界二入五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色盛陰，十一界十一入一陰攝，不攝八界二入五陰。

受盛陰，一界一入一陰攝，不攝十八界十二入五陰。如受盛陰，想盛陰行盛陰、五色界、八大地法、十煩惱大地法、十小煩惱大地法、五煩惱、五觸、五見、五根四法五六亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受盛陰，一界一入一陰攝，不攝十八界十二入五陰。如受盛陰，想盛陰行盛陰、五色界、八大地法、十煩惱大地法、十小煩惱大地法、五煩惱、五觸、五見、五根四法五六亦如是。

識盛陰，七界一入一陰攝，不攝十三界十二入五陰。如識盛陰，識界亦如是。眼識界，一界一入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如眼識界，耳鼻舌身意識界、識盛陰、識界、六識身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識盛陰，七界一入一陰攝，不攝十三界十二入五陰。如識盛陰，識界亦如是。眼識界，一界一入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如眼識界，耳鼻舌身意識界、識盛陰、識界、六識身亦如是。

意界，一界一入三陰相應；不相應者，十八界十二入三陰。如意界，意入識陰識法亦如是。法界，八界二入四陰相應；不相應者，十一界十一入二陰。如法界，法入、行陰、八大地法亦如是。受陰，八界二入三陰相應；不相應者，十一界十一入三陰。如受陰，想陰、受大地、想大地亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意界，一界一入三陰相應；不相應者，十八界十二入三陰。如意界，意入識陰識法亦如是。法界，八界二入四陰相應；不相應者，十一界十一入二陰。如法界，法入、行陰、八大地法亦如是。受陰，八界二入三陰相應；不相應者，十一界十一入三陰。如受陰，想陰、受大地、想大地亦如是。

受盛陰，八界二入三陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。如受盛陰，想盛陰亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受盛陰，八界二入三陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。如受盛陰，想盛陰亦如是。

行盛陰，八界二入四陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。如行盛陰，覺、觀法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行盛陰，八界二入四陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。如行盛陰，覺、觀法亦如是。

不信，八界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如不信，餘煩惱大地法亦如是，欲貪、瞋恚、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信，八界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如不信，餘煩惱大地法亦如是，欲貪、瞋恚、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦如是。

忿，三界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如忿，餘小煩惱大地法、無色界貪、疑、明觸、五見、六受身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忿，三界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如忿，餘小煩惱大地法、無色界貪、疑、明觸、五見、六受身亦如是。

色貪，六界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色貪，六界二入四陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。

對觸，七界二入四陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對觸，七界二入四陰相應；不相應者，十三界十二入五陰。

增上語觸，三界二入四陰相應；不相應者，十七界十二入五陰。如增上語觸，六觸身、六思身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上語觸，三界二入四陰相應；不相應者，十七界十二入五陰。如增上語觸，六觸身、六思身亦如是。

樂根，八界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如樂根，捨根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂根，八界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如樂根，捨根亦如是。

苦根，七界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦根，七界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。

喜根，三界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如喜根，憂根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜根，三界二入三陰相應；不相應者，十八界十二入五陰。如喜根，憂根亦如是。

眼觸生受，三界二入三陰相應；不相應者，十七界十二入五陰。如眼觸生受，耳鼻舌身意觸生受、六想身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觸生受，三界二入三陰相應；不相應者，十七界十二入五陰。如眼觸生受，耳鼻舌身意觸生受、六想身亦如是。