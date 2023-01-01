阿毘達磨界身足論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨界身足論卷下

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

分別品第二中第七門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第七門

觸相應、作意不相應十八界、十二處、五蘊。觸相應如前，乃至二蘊。作意不相應，何所攝？謂作意自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除觸相應及作意不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。作意相應、觸不相應十八界、十二處、五蘊。作意相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂作意自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。觸不相應等如前說。如以觸對作意，乃至對慧亦爾。觸相應、不信不相應，不信相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無慚、無愧亦爾。觸相應、忿不相應，忿相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、六愛身亦爾。觸相應、色貪不相應，色貪相應、觸不相應，隨所應當廣說。觸相應、樂根不相應，樂根相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對樂根，對捨根亦爾。觸相應、苦根不相應，苦根相應、觸不相應，隨所應當廣說。觸相應、喜根不相應，喜根相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對喜根，對憂根亦爾。以觸對尋、伺、識法、六識身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸相應、作意不相應十八界、十二處、五蘊。觸相應如前，乃至二蘊。作意不相應，何所攝？謂作意自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除觸相應及作意不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。作意相應、觸不相應十八界、十二處、五蘊。作意相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂作意自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。觸不相應等如前說。如以觸對作意，乃至對慧亦爾。觸相應、不信不相應，不信相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無慚、無愧亦爾。觸相應、忿不相應，忿相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、六愛身亦爾。觸相應、色貪不相應，色貪相應、觸不相應，隨所應當廣說。觸相應、樂根不相應，樂根相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對樂根，對捨根亦爾。觸相應、苦根不相應，苦根相應、觸不相應，隨所應當廣說。觸相應、喜根不相應，喜根相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對喜根，對憂根亦爾。以觸對尋、伺、識法、六識身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。

分別品第二中第八門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第八門

作意相應、欲不相應十八界、十二處、五蘊。作意相應等如前說。欲不相應，何所攝？謂欲自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。欲相應、作意不相應十八界、十二處、五蘊。欲相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂欲自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。作意不相應等如前說。如以作意對欲，乃至對慧亦爾。作意相應、不信不相應，不信相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。作意相應、忿不相應，忿相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。作意相應、色貪不相應，色貪相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、有對觸不相應，有對觸相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、增語觸不相應，增語觸相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、樂根不相應，樂根相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對樂根，對捨根亦爾。作意相應、苦根不相應，苦根相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、喜根不相應，喜根相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對喜根，對憂根亦爾。以作意對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作意相應、欲不相應十八界、十二處、五蘊。作意相應等如前說。欲不相應，何所攝？謂欲自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。欲相應、作意不相應十八界、十二處、五蘊。欲相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂欲自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。作意不相應等如前說。如以作意對欲，乃至對慧亦爾。作意相應、不信不相應，不信相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。作意相應、忿不相應，忿相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。作意相應、色貪不相應，色貪相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、有對觸不相應，有對觸相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、增語觸不相應，增語觸相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、樂根不相應，樂根相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對樂根，對捨根亦爾。作意相應、苦根不相應，苦根相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、喜根不相應，喜根相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對喜根，對憂根亦爾。以作意對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。

分別品第二中第九門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第九門

欲相應、勝解不相應十八界、十二處、五蘊。欲相應等如前說。勝解不相應，何所攝？謂勝解自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除欲相應及勝解不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。勝解相應、欲不相應十八界、十二處、五蘊。勝解相應，何所攝？謂心心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂勝解自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。欲不相應等如前說。如以欲對勝解，對念、三摩地、慧亦爾。欲相應、不信不相應，不信相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。欲相應、忿不相應，忿相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。欲相應、色貪不相應，色貪相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、有對觸不相應，有對觸相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、增語觸不相應，增語觸相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、樂根不相應，樂根相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對樂根，對捨根亦爾。欲相應、苦根不相應，苦根相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、喜根不相應，喜根相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對喜根，對憂根亦爾。以欲對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲相應、勝解不相應十八界、十二處、五蘊。欲相應等如前說。勝解不相應，何所攝？謂勝解自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除欲相應及勝解不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。勝解相應、欲不相應十八界、十二處、五蘊。勝解相應，何所攝？謂心心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂勝解自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。欲不相應等如前說。如以欲對勝解，對念、三摩地、慧亦爾。欲相應、不信不相應，不信相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。欲相應、忿不相應，忿相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。欲相應、色貪不相應，色貪相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、有對觸不相應，有對觸相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、增語觸不相應，增語觸相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、樂根不相應，樂根相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對樂根，對捨根亦爾。欲相應、苦根不相應，苦根相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、喜根不相應，喜根相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對喜根，對憂根亦爾。以欲對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。

分別品第二中第十門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第十門

勝解相應、念不相應十八界、十二處、五蘊。勝解相應等如前說。念不相應，何所攝？謂念自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。念相應、勝解不相應十八界、十二處、五蘊。念相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂念自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。勝解不相應等如前說。如以勝解對念，對三摩地、慧亦爾。勝解相應、不信不相應，不信相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。勝解相應、忿不相應，忿相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。勝解相應、色貪不相應，色貪相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、有對觸不相應，有對觸相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、增語觸不相應，增語觸相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、樂根不相應，樂根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對樂根，對捨根亦爾。勝解相應、苦根不相應，苦根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、喜根不相應，喜根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對喜根，對憂根亦爾。以勝解對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝解相應、念不相應十八界、十二處、五蘊。勝解相應等如前說。念不相應，何所攝？謂念自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。念相應、勝解不相應十八界、十二處、五蘊。念相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂念自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。勝解不相應等如前說。如以勝解對念，對三摩地、慧亦爾。勝解相應、不信不相應，不信相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。勝解相應、忿不相應，忿相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。勝解相應、色貪不相應，色貪相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、有對觸不相應，有對觸相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、增語觸不相應，增語觸相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、樂根不相應，樂根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對樂根，對捨根亦爾。勝解相應、苦根不相應，苦根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、喜根不相應，喜根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對喜根，對憂根亦爾。以勝解對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。

分別品第二中第十一門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第十一門

念相應、三摩地不相應十八界、十二處、五蘊。念相應等如前說。三摩地不相應，何所攝？謂三摩地自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。三摩地相應、念不相應十八界、十二處、五蘊。三摩地相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂三摩地自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。念不相應等如前說。如以念對三摩地，對慧亦爾。念相應、不信不相應，不信相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。念相應、忿不相應，忿相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。念相應、色貪不相應，色貪相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、有對觸不相應，有對觸相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、增語觸不相應，增語觸相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、樂根不相應，樂根相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對樂根，對捨根亦爾。念相應、苦根不相應，苦根相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、喜根不相應，喜根相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對喜根，對憂根亦爾。以念對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念相應、三摩地不相應十八界、十二處、五蘊。念相應等如前說。三摩地不相應，何所攝？謂三摩地自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。三摩地相應、念不相應十八界、十二處、五蘊。三摩地相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂三摩地自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。念不相應等如前說。如以念對三摩地，對慧亦爾。念相應、不信不相應，不信相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。念相應、忿不相應，忿相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。念相應、色貪不相應，色貪相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、有對觸不相應，有對觸相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、增語觸不相應，增語觸相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、樂根不相應，樂根相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對樂根，對捨根亦爾。念相應、苦根不相應，苦根相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、喜根不相應，喜根相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對喜根，對憂根亦爾。以念對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。

分別品第二中第十二門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第十二門

三摩地相應、慧不相應十八界、十二處、五蘊。三摩地相應等如前說。慧不相應，何所攝？謂慧自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。慧相應、三摩地不相應十八界、十二處、五蘊。慧相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂慧自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。三摩地不相應等如前說。三摩地相應、不信不相應，不信相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。三摩地相應、忿不相應，忿相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。三摩地相應、色貪不相應，色貪相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、有對觸不相應，有對觸相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、增語觸不相應，增語觸相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、樂根不相應，樂根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對樂根，對捨根亦爾。三摩地相應、苦根不相應，苦根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、喜根不相應，喜根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對喜根，對憂根亦爾。以三摩地對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地相應、慧不相應十八界、十二處、五蘊。三摩地相應等如前說。慧不相應，何所攝？謂慧自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。慧相應、三摩地不相應十八界、十二處、五蘊。慧相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂慧自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。三摩地不相應等如前說。三摩地相應、不信不相應，不信相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。三摩地相應、忿不相應，忿相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。三摩地相應、色貪不相應，色貪相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、有對觸不相應，有對觸相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、增語觸不相應，增語觸相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、樂根不相應，樂根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對樂根，對捨根亦爾。三摩地相應、苦根不相應，苦根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、喜根不相應，喜根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對喜根，對憂根亦爾。以三摩地對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。

分別品第二中第十三門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第十三門

慧相應、不信不相應，不信相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。慧相應、忿不相應，忿相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對忿，餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。慧相應、色貪不相應，色貪相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、有對觸不相應，有對觸相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、增語觸不相應，增語觸相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、樂根不相應，樂根相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對樂根，對捨根亦爾。慧相應、苦根不相應，苦根相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、喜根不相應，喜根相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對喜根，對憂根亦爾。以慧對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧相應、不信不相應，不信相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。慧相應、忿不相應，忿相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對忿，餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。慧相應、色貪不相應，色貪相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、有對觸不相應，有對觸相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、增語觸不相應，增語觸相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、樂根不相應，樂根相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對樂根，對捨根亦爾。慧相應、苦根不相應，苦根相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、喜根不相應，喜根相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對喜根，對憂根亦爾。以慧對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。

分別品第二中第十四門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第十四門

不信相應、懈怠不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應等如前說。懈怠不相應，何所攝？謂懈怠自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？如前說。懈怠相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。懈怠相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂懈怠自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。不信不相應等如前說。如以不信對懈怠，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。不信相應、忿不相應，忿相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。不信相應、色貪不相應，色貪相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、有對觸不相應，有對觸相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、增語觸不相應，增語觸相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、樂根不相應，樂根相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對樂根，對捨根亦爾。不信相應、苦根不相應，苦根相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、喜根不相應，喜根相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對喜根，對憂根亦爾。以不信對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信相應、懈怠不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應等如前說。懈怠不相應，何所攝？謂懈怠自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？如前說。懈怠相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。懈怠相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂懈怠自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。不信不相應等如前說。如以不信對懈怠，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。不信相應、忿不相應，忿相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。不信相應、色貪不相應，色貪相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、有對觸不相應，有對觸相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、增語觸不相應，增語觸相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、樂根不相應，樂根相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對樂根，對捨根亦爾。不信相應、苦根不相應，苦根相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、喜根不相應，喜根相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對喜根，對憂根亦爾。以不信對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。

分別品第二中第十五門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第十五門

由斯理趣，其懈怠等諸差別門，應依前說一行方便如理當思。此諸門中有差別者，相似異位皆不應說。乃至眼識相應、眼觸不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸不相應，何所攝？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸，乃至對意觸、六思身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯理趣，其懈怠等諸差別門，應依前說一行方便如理當思。此諸門中有差別者，相似異位皆不應說。乃至眼識相應、眼觸不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸不相應，何所攝？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸，乃至對意觸、六思身，隨所應當廣說。

眼識相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸所生受，乃至對意觸所生受、六想身，隨所應當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸所生受，乃至對意觸所生受、六想身，隨所應當廣說。

眼識相應、眼觸所生愛不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛不相應，何所攝？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸所生愛不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸所生愛，乃至對意觸所生愛亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識相應、眼觸所生愛不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛不相應，何所攝？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸所生愛不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸所生愛，乃至對意觸所生愛亦爾。

分別品第二中第十六門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第十六門

如眼識門，如是乃至意識五門，隨所應當廣說。如六識身六門，六觸身六門，隨所應當廣說。眼觸所生受相應、眼識所生想不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生想不相應，何所攝？謂眼觸所生想自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼觸所生想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生想相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生想相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生想自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生想相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生想，乃至對意觸所生想亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眼識門，如是乃至意識五門，隨所應當廣說。如六識身六門，六觸身六門，隨所應當廣說。眼觸所生受相應、眼識所生想不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生想不相應，何所攝？謂眼觸所生想自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼觸所生想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生想相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生想相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生想自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生想相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生想，乃至對意觸所生想亦爾。

眼觸所生受相應、眼觸所生思不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生思不相應，何所攝？謂眼觸所生思自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼觸所生思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生思相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生思相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生思自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生思相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生思，乃至對意觸所生思亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觸所生受相應、眼觸所生思不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生思不相應，何所攝？謂眼觸所生思自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼觸所生思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生思相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生思相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生思自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生思相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生思，乃至對意觸所生思亦爾。

眼觸所生受相應、眼觸所生愛不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼觸所生愛不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生愛，乃至對意觸所生愛亦爾。如眼觸所生受門，如是乃至意觸所生受五門，隨所應當廣說。如六受身六門，六想身六門、六思身六門，隨所應當廣說。如是略說有十六門，若廣說有八十八門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觸所生受相應、眼觸所生愛不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼觸所生愛不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生愛，乃至對意觸所生愛亦爾。如眼觸所生受門，如是乃至意觸所生受五門，隨所應當廣說。如六受身六門，六想身六門、六思身六門，隨所應當廣說。如是略說有十六門，若廣說有八十八門。

說一切有部界身足論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說一切有部界身足論卷下

界身足論後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界身足論後序

沙門釋基製 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋基製

《界身足論》者，說一切有部《發智》六足之一足也。詳夫邃旨沖微，非大聖無以揚其奧；梵言幽祕，非上哲何以繹其真。是以夕𥧌金容、晨馳白馬，譯經者結轍、津義者聯蹤，至於婆沙八蘊，缺五蘊之幽趣；發智六足，無五足之玄文，餘旨雖存，尚多紕綆，故使三秦匠彥穿鑿於異端、九土緇英滯惑於真偽。故我親教三藏法師玄奘，業該群籍、志隆弘撫，欲使有宗俊穎不延頸於五天、對法雄傑懷慷慨於四主、遂以大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《界身足論》者，說一切有部《發智》六足之一足也。詳夫邃旨沖微，非大聖無以揚其奧；梵言幽祕，非上哲何以繹其真。是以夕𥧌金容、晨馳白馬，譯經者結轍、津義者聯蹤，至於婆沙八蘊，缺五蘊之幽趣；發智六足，無五足之玄文，餘旨雖存，尚多紕綆，故使三秦匠彥穿鑿於異端、九土緇英滯惑於真偽。故我親教三藏法師玄奘，業該群籍、志隆弘撫，欲使有宗俊穎不延頸於五天、對法雄傑懷慷慨於四主、遂以大