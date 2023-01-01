阿毘達磨界身足論
尊者世友造 唐 玄奘譯3卷CBETA T1540大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
阿毘達磨界身足論卷下
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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觸相應、作意不相應十八界、十二處、五蘊。觸相應如前，乃至二蘊。作意不相應，何所攝？謂作意自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除觸相應及作意不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。作意相應、觸不相應十八界、十二處、五蘊。作意相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂作意自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。觸不相應等如前說。如以觸對作意，乃至對慧亦爾。觸相應、不信不相應，不信相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無慚、無愧亦爾。觸相應、忿不相應，忿相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、六愛身亦爾。觸相應、色貪不相應，色貪相應、觸不相應，隨所應當廣說。觸相應、樂根不相應，樂根相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對樂根，對捨根亦爾。觸相應、苦根不相應，苦根相應、觸不相應，隨所應當廣說。觸相應、喜根不相應，喜根相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對喜根，對憂根亦爾。以觸對尋、伺、識法、六識身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
觸相應、作意不相應十八界、十二處、五蘊。觸相應如前，乃至二蘊。作意不相應，何所攝？謂作意自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除觸相應及作意不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。作意相應、觸不相應十八界、十二處、五蘊。作意相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂作意自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。觸不相應等如前說。如以觸對作意，乃至對慧亦爾。觸相應、不信不相應，不信相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無慚、無愧亦爾。觸相應、忿不相應，忿相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、六愛身亦爾。觸相應、色貪不相應，色貪相應、觸不相應，隨所應當廣說。觸相應、樂根不相應，樂根相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對樂根，對捨根亦爾。觸相應、苦根不相應，苦根相應、觸不相應，隨所應當廣說。觸相應、喜根不相應，喜根相應、觸不相應，隨所應當廣說。如以觸對喜根，對憂根亦爾。以觸對尋、伺、識法、六識身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
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作意相應、欲不相應十八界、十二處、五蘊。作意相應等如前說。欲不相應，何所攝？謂欲自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。欲相應、作意不相應十八界、十二處、五蘊。欲相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂欲自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。作意不相應等如前說。如以作意對欲，乃至對慧亦爾。作意相應、不信不相應，不信相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。作意相應、忿不相應，忿相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。作意相應、色貪不相應，色貪相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、有對觸不相應，有對觸相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、增語觸不相應，增語觸相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、樂根不相應，樂根相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對樂根，對捨根亦爾。作意相應、苦根不相應，苦根相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、喜根不相應，喜根相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對喜根，對憂根亦爾。以作意對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
作意相應、欲不相應十八界、十二處、五蘊。作意相應等如前說。欲不相應，何所攝？謂欲自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。欲相應、作意不相應十八界、十二處、五蘊。欲相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂欲自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。作意不相應等如前說。如以作意對欲，乃至對慧亦爾。作意相應、不信不相應，不信相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。作意相應、忿不相應，忿相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。作意相應、色貪不相應，色貪相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、有對觸不相應，有對觸相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、增語觸不相應，增語觸相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、樂根不相應，樂根相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對樂根，對捨根亦爾。作意相應、苦根不相應，苦根相應、作意不相應，隨所應當廣說。作意相應、喜根不相應，喜根相應、作意不相應，隨所應當廣說。如以作意對喜根，對憂根亦爾。以作意對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
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欲相應、勝解不相應十八界、十二處、五蘊。欲相應等如前說。勝解不相應，何所攝？謂勝解自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除欲相應及勝解不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。勝解相應、欲不相應十八界、十二處、五蘊。勝解相應，何所攝？謂心心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂勝解自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。欲不相應等如前說。如以欲對勝解，對念、三摩地、慧亦爾。欲相應、不信不相應，不信相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。欲相應、忿不相應，忿相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。欲相應、色貪不相應，色貪相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、有對觸不相應，有對觸相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、增語觸不相應，增語觸相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、樂根不相應，樂根相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對樂根，對捨根亦爾。欲相應、苦根不相應，苦根相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、喜根不相應，喜根相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對喜根，對憂根亦爾。以欲對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
欲相應、勝解不相應十八界、十二處、五蘊。欲相應等如前說。勝解不相應，何所攝？謂勝解自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除欲相應及勝解不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。勝解相應、欲不相應十八界、十二處、五蘊。勝解相應，何所攝？謂心心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂勝解自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。欲不相應等如前說。如以欲對勝解，對念、三摩地、慧亦爾。欲相應、不信不相應，不信相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。欲相應、忿不相應，忿相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。欲相應、色貪不相應，色貪相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、有對觸不相應，有對觸相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、增語觸不相應，增語觸相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、樂根不相應，樂根相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對樂根，對捨根亦爾。欲相應、苦根不相應，苦根相應、欲不相應，隨所應當廣說。欲相應、喜根不相應，喜根相應、欲不相應，隨所應當廣說。如以欲對喜根，對憂根亦爾。以欲對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
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勝解相應、念不相應十八界、十二處、五蘊。勝解相應等如前說。念不相應，何所攝？謂念自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。念相應、勝解不相應十八界、十二處、五蘊。念相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂念自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。勝解不相應等如前說。如以勝解對念，對三摩地、慧亦爾。勝解相應、不信不相應，不信相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。勝解相應、忿不相應，忿相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。勝解相應、色貪不相應，色貪相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、有對觸不相應，有對觸相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、增語觸不相應，增語觸相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、樂根不相應，樂根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對樂根，對捨根亦爾。勝解相應、苦根不相應，苦根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、喜根不相應，喜根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對喜根，對憂根亦爾。以勝解對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
勝解相應、念不相應十八界、十二處、五蘊。勝解相應等如前說。念不相應，何所攝？謂念自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。念相應、勝解不相應十八界、十二處、五蘊。念相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂念自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。勝解不相應等如前說。如以勝解對念，對三摩地、慧亦爾。勝解相應、不信不相應，不信相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。勝解相應、忿不相應，忿相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。勝解相應、色貪不相應，色貪相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、有對觸不相應，有對觸相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、增語觸不相應，增語觸相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、樂根不相應，樂根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對樂根，對捨根亦爾。勝解相應、苦根不相應，苦根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。勝解相應、喜根不相應，喜根相應、勝解不相應，隨所應當廣說。如以勝解對喜根，對憂根亦爾。以勝解對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
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念相應、三摩地不相應十八界、十二處、五蘊。念相應等如前說。三摩地不相應，何所攝？謂三摩地自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。三摩地相應、念不相應十八界、十二處、五蘊。三摩地相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂三摩地自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。念不相應等如前說。如以念對三摩地，對慧亦爾。念相應、不信不相應，不信相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。念相應、忿不相應，忿相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。念相應、色貪不相應，色貪相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、有對觸不相應，有對觸相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、增語觸不相應，增語觸相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、樂根不相應，樂根相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對樂根，對捨根亦爾。念相應、苦根不相應，苦根相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、喜根不相應，喜根相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對喜根，對憂根亦爾。以念對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
念相應、三摩地不相應十八界、十二處、五蘊。念相應等如前說。三摩地不相應，何所攝？謂三摩地自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。三摩地相應、念不相應十八界、十二處、五蘊。三摩地相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂三摩地自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。念不相應等如前說。如以念對三摩地，對慧亦爾。念相應、不信不相應，不信相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。念相應、忿不相應，忿相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。念相應、色貪不相應，色貪相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、有對觸不相應，有對觸相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、增語觸不相應，增語觸相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、樂根不相應，樂根相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對樂根，對捨根亦爾。念相應、苦根不相應，苦根相應、念不相應，隨所應當廣說。念相應、喜根不相應，喜根相應、念不相應，隨所應當廣說。如以念對喜根，對憂根亦爾。以念對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
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三摩地相應、慧不相應十八界、十二處、五蘊。三摩地相應等如前說。慧不相應，何所攝？謂慧自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。慧相應、三摩地不相應十八界、十二處、五蘊。慧相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂慧自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。三摩地不相應等如前說。三摩地相應、不信不相應，不信相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。三摩地相應、忿不相應，忿相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。三摩地相應、色貪不相應，色貪相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、有對觸不相應，有對觸相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、增語觸不相應，增語觸相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、樂根不相應，樂根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對樂根，對捨根亦爾。三摩地相應、苦根不相應，苦根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、喜根不相應，喜根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對喜根，對憂根亦爾。以三摩地對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
三摩地相應、慧不相應十八界、十二處、五蘊。三摩地相應等如前說。慧不相應，何所攝？謂慧自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？如前說。慧相應、三摩地不相應十八界、十二處、五蘊。慧相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂慧自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。三摩地不相應等如前說。三摩地相應、不信不相應，不信相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。三摩地相應、忿不相應，忿相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。三摩地相應、色貪不相應，色貪相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、有對觸不相應，有對觸相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、增語觸不相應，增語觸相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、樂根不相應，樂根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對樂根，對捨根亦爾。三摩地相應、苦根不相應，苦根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。三摩地相應、喜根不相應，喜根相應、三摩地不相應，隨所應當廣說。如以三摩地對喜根，對憂根亦爾。以三摩地對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
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慧相應、不信不相應，不信相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。慧相應、忿不相應，忿相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對忿，餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。慧相應、色貪不相應，色貪相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、有對觸不相應，有對觸相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、增語觸不相應，增語觸相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、樂根不相應，樂根相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對樂根，對捨根亦爾。慧相應、苦根不相應，苦根相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、喜根不相應，喜根相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對喜根，對憂根亦爾。以慧對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
慧相應、不信不相應，不信相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。慧相應、忿不相應，忿相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對忿，餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。慧相應、色貪不相應，色貪相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、有對觸不相應，有對觸相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、增語觸不相應，增語觸相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、樂根不相應，樂根相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對樂根，對捨根亦爾。慧相應、苦根不相應，苦根相應、慧不相應，隨所應當廣說。慧相應、喜根不相應，喜根相應、慧不相應，隨所應當廣說。如以慧對喜根，對憂根亦爾。以慧對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
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分別品第二中第十四門
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不信相應、懈怠不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應等如前說。懈怠不相應，何所攝？謂懈怠自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？如前說。懈怠相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。懈怠相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂懈怠自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。不信不相應等如前說。如以不信對懈怠，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。不信相應、忿不相應，忿相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。不信相應、色貪不相應，色貪相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、有對觸不相應，有對觸相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、增語觸不相應，增語觸相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、樂根不相應，樂根相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對樂根，對捨根亦爾。不信相應、苦根不相應，苦根相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、喜根不相應，喜根相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對喜根，對憂根亦爾。以不信對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
不信相應、懈怠不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應等如前說。懈怠不相應，何所攝？謂懈怠自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？如前說。懈怠相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。懈怠相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂懈怠自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。不信不相應等如前說。如以不信對懈怠，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。不信相應、忿不相應，忿相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。不信相應、色貪不相應，色貪相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、有對觸不相應，有對觸相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、增語觸不相應，增語觸相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、樂根不相應，樂根相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對樂根，對捨根亦爾。不信相應、苦根不相應，苦根相應、不信不相應，隨所應當廣說。不信相應、喜根不相應，喜根相應、不信不相應，隨所應當廣說。如以不信對喜根，對憂根亦爾。以不信對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，隨所應當廣說。
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分別品第二中第十五門
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由斯理趣，其懈怠等諸差別門，應依前說一行方便如理當思。此諸門中有差別者，相似異位皆不應說。乃至眼識相應、眼觸不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸不相應，何所攝？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸，乃至對意觸、六思身，隨所應當廣說。
由斯理趣，其懈怠等諸差別門，應依前說一行方便如理當思。此諸門中有差別者，相似異位皆不應說。乃至眼識相應、眼觸不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸不相應，何所攝？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸，乃至對意觸、六思身，隨所應當廣說。
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眼識相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸所生受，乃至對意觸所生受、六想身，隨所應當廣說。
眼識相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸所生受，乃至對意觸所生受、六想身，隨所應當廣說。
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眼識相應、眼觸所生愛不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛不相應，何所攝？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸所生愛不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸所生愛，乃至對意觸所生愛亦爾。
眼識相應、眼觸所生愛不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛不相應，何所攝？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼識相應及眼觸所生愛不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼識對眼觸所生愛，乃至對意觸所生愛亦爾。
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分別品第二中第十六門
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如眼識門，如是乃至意識五門，隨所應當廣說。如六識身六門，六觸身六門，隨所應當廣說。眼觸所生受相應、眼識所生想不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生想不相應，何所攝？謂眼觸所生想自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼觸所生想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生想相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生想相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生想自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生想相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生想，乃至對意觸所生想亦爾。
如眼識門，如是乃至意識五門，隨所應當廣說。如六識身六門，六觸身六門，隨所應當廣說。眼觸所生受相應、眼識所生想不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生想不相應，何所攝？謂眼觸所生想自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼觸所生想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生想相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生想相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生想自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生想相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生想，乃至對意觸所生想亦爾。
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眼觸所生受相應、眼觸所生思不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生思不相應，何所攝？謂眼觸所生思自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼觸所生思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生思相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生思相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生思自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生思相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生思，乃至對意觸所生思亦爾。
眼觸所生受相應、眼觸所生思不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生思不相應，何所攝？謂眼觸所生思自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及眼觸所生思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生思相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生思相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生思自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生思相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生思，乃至對意觸所生思亦爾。
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眼觸所生受相應、眼觸所生愛不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼觸所生愛不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生愛，乃至對意觸所生愛亦爾。如眼觸所生受門，如是乃至意觸所生受五門，隨所應當廣說。如六受身六門，六想身六門、六思身六門，隨所應當廣說。如是略說有十六門，若廣說有八十八門。
眼觸所生受相應、眼觸所生愛不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼觸所生愛不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生愛相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸所生愛自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除眼觸所生愛相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生愛，乃至對意觸所生愛亦爾。如眼觸所生受門，如是乃至意觸所生受五門，隨所應當廣說。如六受身六門，六想身六門、六思身六門，隨所應當廣說。如是略說有十六門，若廣說有八十八門。
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說一切有部界身足論卷下
說一切有部界身足論卷下
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界身足論後序
界身足論後序
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沙門釋基製
沙門釋基製
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《界身足論》者，說一切有部《發智》六足之一足也。詳夫邃旨沖微，非大聖無以揚其奧；梵言幽祕，非上哲何以繹其真。是以夕𥧌金容、晨馳白馬，譯經者結轍、津義者聯蹤，至於婆沙八蘊，缺五蘊之幽趣；發智六足，無五足之玄文，餘旨雖存，尚多紕綆，故使三秦匠彥穿鑿於異端、九土緇英滯惑於真偽。故我親教三藏法師玄奘，業該群籍、志隆弘撫，欲使有宗俊穎不延頸於五天、對法雄傑懷慷慨於四主、遂以大
《界身足論》者，說一切有部《發智》六足之一足也。詳夫邃旨沖微，非大聖無以揚其奧；梵言幽祕，非上哲何以繹其真。是以夕𥧌金容、晨馳白馬，譯經者結轍、津義者聯蹤，至於婆沙八蘊，缺五蘊之幽趣；發智六足，無五足之玄文，餘旨雖存，尚多紕綆，故使三秦匠彥穿鑿於異端、九土緇英滯惑於真偽。故我親教三藏法師玄奘，業該群籍、志隆弘撫，欲使有宗俊穎不延頸於五天、對法雄傑懷慷慨於四主、遂以大
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唐龍朔三年六月四日，於玉華宮八桂亭終譯此論。原其大本頌有六千，後以文繁或致刪略為九百頌、五百頌者。今此所翻，有八百三十頌，文遺廣略、義離增減。詳其論始說起能仁，大德流通遂師名稱，尊者世友之所作也。既而道滿待機、因圓佇列，神功妙思繄可殫言？但基虛簉操觚、謬倍函丈，承暉彫斲、受旨執文，惟恐愛海波騰、玄源祕洩。矚法舟之淪喪，故敘其時事云。
唐龍朔三年六月四日，於玉華宮八桂亭終譯此論。原其大本頌有六千，後以文繁或致刪略為九百頌、五百頌者。今此所翻，有八百三十頌，文遺廣略、義離增減。詳其論始說起能仁，大德流通遂師名稱，尊者世友之所作也。既而道滿待機、因圓佇列，神功妙思繄可殫言？但基虛簉操觚、謬倍函丈，承暉彫斲、受旨執文，惟恐愛海波騰、玄源祕洩。矚法舟之淪喪，故敘其時事云。
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