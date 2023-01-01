阿毘達磨界身足論
尊者世友造 唐 玄奘譯3卷CBETA T1540大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
阿毘達磨界身足論卷中
阿毘達磨界身足論卷中
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
尊者世友造
尊者世友造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三藏法師玄奘奉 詔譯
三藏法師玄奘奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
分別品第二中第四門
分別品第二中第四門
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除受相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。此下二事雖各除一，而文影略顯各除二，不爾不應除一切法，受等自體不被除故。想相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除想相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對想，乃至以受對慧亦爾。
受相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除受相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。此下二事雖各除一，而文影略顯各除二，不爾不應除一切法，受等自體不被除故。想相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除想相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對想，乃至以受對慧亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。不信不相應，何所攝？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及不信不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。不信相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應，何所攝？謂心心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除不信相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。
受相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。不信不相應，何所攝？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及不信不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。不信相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應，何所攝？謂心心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除不信相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、忿不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。忿不相應，何所攝？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及忿不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。忿相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。忿相應，何所攝。謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除忿相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。
受相應、忿不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。忿不相應，何所攝？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及忿不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。忿相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。忿相應，何所攝。謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除忿相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、色貪不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。色貪不相應，何所攝？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及色貪不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。色貪相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。色貪相應，何所攝？謂心、心所法六界、二處、四蘊。此何為餘？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除色貪相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
受相應、色貪不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。色貪不相應，何所攝？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及色貪不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。色貪相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。色貪相應，何所攝？謂心、心所法六界、二處、四蘊。此何為餘？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除色貪相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、有對觸不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。有對觸不相應，何所攝？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及有對觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。有對觸相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。有對觸相應，何所攝？謂心、心所法七界、二處、四蘊。此何為餘？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除有對觸相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
受相應、有對觸不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。有對觸不相應，何所攝？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及有對觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。有對觸相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。有對觸相應，何所攝？謂心、心所法七界、二處、四蘊。此何為餘？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除有對觸相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、增語觸不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。增語觸不相應，何所攝？謂增語觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及增語觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。增語觸相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。增語觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二、處四蘊。此何為餘？謂增語觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除增語觸相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
受相應、增語觸不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。增語觸不相應，何所攝？謂增語觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及增語觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。增語觸相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。增語觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二、處四蘊。此何為餘？謂增語觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除增語觸相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、尋不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。尋不相應，何所攝？謂尋自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及尋不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。尋相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。尋相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂尋自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除尋相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對尋，對伺亦爾。
受相應、尋不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。尋不相應，何所攝？謂尋自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及尋不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。尋相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。尋相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂尋自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除尋相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對尋，對伺亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、識不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。識不相應，何所攝？謂識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、三蘊。此何所問？謂除受相應及識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。識相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、三蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除識相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
受相應、識不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。識不相應，何所攝？謂識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、三蘊。此何所問？謂除受相應及識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。識相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、三蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除識相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼識相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除眼識相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對眼識，乃至對意識亦爾。
受相應、眼識不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。眼識不相應，何所攝？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及眼識不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼識相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。眼識相應，何所攝？謂心所法一界、一處、三蘊。此何為餘？謂眼識自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除眼識相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對眼識，乃至對意識亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受相應、眼觸不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。眼觸不相應，何所攝？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及眼觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除眼觸相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對眼觸，乃至對意觸亦爾。如以受對六觸身，對六想身、六思身，廣說亦爾。
受相應、眼觸不相應十八界、十二處、五蘊。受相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。眼觸不相應，何所攝？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除受相應及眼觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸相應、受不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂眼觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十處、五蘊。受不相應，何所攝？謂受自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除眼觸相應及受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以受對眼觸，乃至對意觸亦爾。如以受對六觸身，對六想身、六思身，廣說亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
分別品第二中第五門
分別品第二中第五門
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除想相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。思相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除思相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對思，乃至對慧亦爾。
想相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除想相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。思相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除思相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對思，乃至對慧亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。不信不相應，何所攝？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及不信不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。不信相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除不信相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。
想相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。不信不相應，何所攝？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及不信不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。不信相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除不信相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、忿不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。忿不相應，何所攝？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及忿不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。忿相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。忿相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除忿相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。
想相應、忿不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。忿不相應，何所攝？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及忿不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。忿相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。忿相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除忿相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、色貪不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。色貪不相應，何所攝？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及色貪不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。色貪相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。色貪相應，何所攝？謂心、心所法六界、二處、四蘊。此何為餘？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除色貪相應想不相應，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
想相應、色貪不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。色貪不相應，何所攝？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及色貪不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。色貪相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。色貪相應，何所攝？謂心、心所法六界、二處、四蘊。此何為餘？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除色貪相應想不相應，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、有對觸不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。有對觸不相應，何所攝？謂有對自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及有對觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。有對觸相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。有對觸相應，何所攝？謂心、心所法七界、二處、四蘊。此何為餘？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除有對觸相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
想相應、有對觸不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。有對觸不相應，何所攝？謂有對自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及有對觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。有對觸相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。有對觸相應，何所攝？謂心、心所法七界、二處、四蘊。此何為餘？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除有對觸相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應。增語觸不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。增語觸不相應，何所攝？謂增語觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及增語觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。增語觸相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。增語觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂增語觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除增語觸相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
想相應。增語觸不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。增語觸不相應，何所攝？謂增語觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及增語觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。增語觸相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。增語觸相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂增語觸自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除增語觸相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、樂根不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。樂根不相應，何所攝？謂樂根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及樂根不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。樂根相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。樂根相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂樂根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除樂根相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對樂根，對捨根亦爾。
想相應、樂根不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。樂根不相應，何所攝？謂樂根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及樂根不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。樂根相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。樂根相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂樂根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除樂根相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對樂根，對捨根亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、苦根不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。苦根不相應，何所攝？謂苦根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及苦根不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。苦根相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。苦根相應，何所攝？謂心、心所法七界、二處、三蘊。此何為餘？謂苦根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除苦根相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
想相應、苦根不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。苦根不相應，何所攝？謂苦根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及苦根不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。苦根相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。苦根相應，何所攝？謂心、心所法七界、二處、三蘊。此何為餘？謂苦根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除苦根相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、喜根不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。喜根不相應，何所攝？謂喜根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及喜根不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。喜根相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。喜根相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂喜根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除喜根相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對喜根，對憂根亦爾。
想相應、喜根不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。喜根不相應，何所攝？謂喜根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及喜根不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。喜根相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。喜根相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂喜根自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除喜根相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對喜根，對憂根亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
以思對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六思身，皆如受門中說，唯於受處應說其想。
以思對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六思身，皆如受門中說，唯於受處應說其想。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
想相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對眼觸所生受，乃至對意觸所生受，隨其所應廣說亦爾。
想相應、眼觸所生受不相應十八界、十二處、五蘊。想相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、三蘊。此何為餘？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。眼觸所生受不相應，何所攝？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。此何所問？謂除想相應及眼觸所生受不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應、想不相應十八界、十二處、五蘊。眼觸所生受相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、三蘊。此何為餘？謂眼觸所生受自性、色、無為、心不相應行十七界、十二處、五蘊。想不相應，何所攝？謂想自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、三蘊。此何所問？謂除眼觸所生受相應及想不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以想對眼觸所生受，乃至對意觸所生受，隨其所應廣說亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
分別品第二中第六門
分別品第二中第六門
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
思相應、觸不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。觸不相應，何所攝？謂觸自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除思相應及觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。觸相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。觸相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂觸自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除觸相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以思對觸，乃至對慧亦爾。
思相應、觸不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。觸不相應，何所攝？謂觸自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除思相應及觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。觸相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。觸相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂觸自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除觸相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以思對觸，乃至對慧亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
思相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。不信不相應，何所攝？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除思相應及不信不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。不信相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除不信相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以思對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。
思相應、不信不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。不信不相應，何所攝？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除思相應及不信不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。不信相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。不信相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂不信自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除不信相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以思對不信，對餘大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
思相應、忿不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。忿不相應，何所攝？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除思相應及忿不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。忿相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。忿相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除忿相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以思對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。
思相應、忿不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。忿不相應，何所攝？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除思相應及忿不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。忿相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。忿相應，何所攝？謂心、心所法三界、二處、四蘊。此何為餘？謂忿自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除忿相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。如以思對忿，對餘小煩惱地法、無色貪、疑、五見、明觸、六愛身亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
思相應、色貪不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。色貪不相應，何所攝？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除思相應及色貪不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。色貪相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。色貪相應，何所攝？謂心、心所法六界、二處、四蘊。此何為餘？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除色貪相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
思相應、色貪不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。色貪不相應，何所攝？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。此何所問？謂除思相應及色貪不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。色貪相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。色貪相應，何所攝？謂心、心所法六界、二處、四蘊。此何為餘？謂色貪自性、色、無為、心不相應行十八界、十二處、五蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除色貪相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
思相應、有對觸不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。有對觸不相應，何所攝？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。此何所問？謂除思相應及有對觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。有對觸相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。有對觸相應，何所攝？謂心、心所法七界、二處、四蘊。此何為餘？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除有對觸相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
思相應、有對觸不相應十八界、十二處、五蘊。思相應，何所攝？謂心、心所法八界、二處、四蘊。此何為餘？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。有對觸不相應，何所攝？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。此何所問？謂除思相應及有對觸不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。有對觸相應、思不相應十八界、十二處、五蘊。有對觸相應，何所攝？謂心、心所法七界、二處、四蘊。此何為餘？謂有對觸自性、色、無為、心不相應行十三界、十二處、五蘊。思不相應，何所攝？謂思自性、色、無為、心不相應行十一界、十一處、二蘊。此何所問？謂除有對觸相應及思不相應法，即除一切法：十八界、十二處、五蘊。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
思相應、增語觸不相應十八界、十二處、五蘊。思相應如前，乃至二蘊。增語觸不相應如前，乃至五蘊。如思相應、增語觸不相應，如是增語觸相應、思不相應，隨所應當廣說。思相應、樂根不相應，樂根相應、思不相應，隨所應當廣說。如以思對樂根，對捨根亦爾。思相應、苦根不相應，苦根相應、思不相應，隨所應當廣說。思相應、喜根不相應，喜根相應、思不相應，隨所應當廣說。如以思對喜根，對憂根亦爾。以思對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身，隨所應當廣說。
思相應、增語觸不相應十八界、十二處、五蘊。思相應如前，乃至二蘊。增語觸不相應如前，乃至五蘊。如思相應、增語觸不相應，如是增語觸相應、思不相應，隨所應當廣說。思相應、樂根不相應，樂根相應、思不相應，隨所應當廣說。如以思對樂根，對捨根亦爾。思相應、苦根不相應，苦根相應、思不相應，隨所應當廣說。思相應、喜根不相應，喜根相應、思不相應，隨所應當廣說。如以思對喜根，對憂根亦爾。以思對尋、伺、識法、六識身、六觸身、六受身、六想身，隨所應當廣說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說一切有部界身足論卷中
說一切有部界身足論卷中
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话